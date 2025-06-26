11 อันดับทางเลือก AI สำหรับ Figma ที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบในปี 2025

Figma อาจเหมาะกับบางคน แต่ไม่ทุกกระบวนการสร้างสรรค์ที่สามารถปรับให้เข้ากับระบบนิเวศของ AI ของมันได้อย่างลงตัว
บางทีคุณอาจกำลังมองหาทางเลือกอื่นของ Figma AI ที่ช่วยให้การสร้างต้นแบบแบบโต้ตอบง่ายขึ้น โดยไม่ต้องยุ่งยากซับซ้อน หรือคุณอาจต้องการแพลตฟอร์มที่รองรับกระบวนการทำงานทั้งหมดของทีมคุณ ตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นไปจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้าย
ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอะไร คุณไม่ได้อยู่คนเดียว นักออกแบบ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และทีมที่ทำงานอย่างรวดเร็ว กำลังค้นหาเครื่องมือที่ฉลาดและยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งผสานการทำงานอัตโนมัติเข้ากับการปรับแต่งอย่างเต็มที่
ในคู่มือนี้ เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดที่ควรลอง ไม่ว่าคุณจะตามหาความเร็ว การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น หรือเพียงแค่เครื่องมือที่เหมาะกับกระบวนการของคุณมากขึ้น ที่นี่มีบางสิ่งสำหรับคุณ
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Figma AI ในพริบตา
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของเครื่องมือชั้นนำในรายการนี้:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ออกแบบกระบวนการทำงานของงานออกแบบและการทำงานร่วมกันด้วย AI
|กระดานไวท์บอร์ดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์, การแก้ไขหลายผู้ใช้, ส่งออกไฟล์, เทมเพลตการออกแบบ, การจัดการงาน, การฝัง Figma, เอกสาร, การผสานรวมที่ราบรื่นกว่า 1000 รายการ, การแก้ไขเวกเตอร์, แผนภูมิแกนต์
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ผู้สร้างกรอบ
|การออกแบบเว็บไซต์แบบโต้ตอบและการสร้างต้นแบบแบบเรียลไทม์
|การจัดวางอัตโนมัติ, สร้างส่วนประกอบแบบโต้ตอบ, ตัวแก้ไขแบบเรียลไทม์ไม่ต้องเขียนโค้ด, ระบบจัดการเนื้อหา, แอนิเมชัน, โฮสติ้งในตัว
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือน
|อูอิซาร์ด
|ต้นแบบและโมเดลจำลองที่สร้างได้อย่างรวดเร็วด้วยปัญญาประดิษฐ์
|นักออกแบบรถยนต์, เครื่องสร้างธีม, แผนที่ความร้อนด้วย AI, แปลงภาพหน้าจอเป็นดีไซน์, แก้ไขหลายผู้ใช้
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
|กระปุกดินสอ
|ต้นแบบโอเพ่นซอร์สที่เป็นมิตรกับนักพัฒนา
|CSS Flex/Grid layout, การออกแบบด้วย SVG, โหมดตรวจสอบพร้อมโค้ด, การแก้ไขแบบเรียลไทม์, การโฮสต์ด้วยตนเอง
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้แก้ไข/เดือน
|Mockplus
|การสร้างต้นแบบเว็บ/แอปอย่างรวดเร็วพร้อมการทำงานร่วมกัน
|การลากและวางเพื่อสร้างแบบร่าง, Auto-Specs, การแก้ไขแบบทีม, ส่งออกสเปค/โค้ด, เปรียบเทียบเวอร์ชันการออกแบบ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6. 20/ผู้ใช้/เดือน
|ร่าง
|การออกแบบ UI/UX ในกระบวนการทำงานแบบเนทีฟของ macOS
|รูปร่างที่กำหนดเอง, ปลั๊กอิน, การแก้ไขกราฟิกเวกเตอร์, ส่งออก CSS, พรีวิวบน iOS, การเชื่อมโยงฮอตสปอต
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้แก้ไข
|Adobe XD
|การออกแบบข้ามแพลตฟอร์มพร้อมการผสานรวมกับ Creative Cloud
|สถานะของส่วนประกอบ, การเปลี่ยนการเคลื่อนไหว, การปรับขนาดที่ตอบสนอง, เครื่องมือส่งต่อให้ทีมพัฒนา, การซิงค์กับ Creative Cloud
|รวมอยู่ในแผน Creative Cloud (แตกต่างกันไป)
|Canva
|การออกแบบภาพและเนื้อหาการตลาด
|ลากและวาง, เครื่องมือ AI เวทมนตร์, ปรับขนาดอัตโนมัติ, แม่แบบ, โหมดนำเสนอ, ชุดแบรนด์, การแก้ไขภาพ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน
|โมคัพส์
|การสร้างโครงร่างและแผนผังแบบเบา
|ส่วนประกอบ UI, ไลบรารีแม่แบบ, แผนผังงาน, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, หน้าหลัก
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน
|UXPin
|การออกแบบเชิงโต้ตอบด้วยส่วนประกอบโค้ดจริง
|การโต้ตอบที่อิงตามตรรกะ, สภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้, การผสานกับคอมโพเนนต์ React, ตัวแปร, การไหลตามเงื่อนไข
|ราคาตามความต้องการ
|ความบ้าคลั่ง
|การออกแบบ UI/UX ที่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม
|ลากและวาง, เครื่องมือ AI เวทมนตร์, ปรับขนาดอัตโนมัติ, แม่แบบ, โหมดนำเสนอ, ชุดแบรนด์, แก้ไขภาพ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.98/ผู้ใช้/เดือน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ AI สำหรับ Figma ที่คุณควรใช้
สำหรับนักออกแบบที่มีประสบการณ์ซึ่งต้องจัดการกับกรอบเวลาที่จำกัดและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถเป็นตัวแปรสำคัญที่ผลักดันหรือขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาได้ ทางเลือกของ Figma AI เหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยสนับสนุนการปรับปรุงงานอย่างรวดเร็วและการทดสอบผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทีมสามารถรักษาความสอดคล้องกันในระบบออกแบบที่ซับซ้อน ต้นแบบ และการส่งต่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาดูกัน 👇
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์งานออกแบบและการทำงานร่วมกันเชิงสร้างสรรค์ด้วย AI)
ทีมออกแบบมักต้องจัดการเครื่องมือมากมาย—หนึ่งสำหรับบรีฟ, อีกหนึ่งสำหรับไวร์เฟรม, และอีกหนึ่งสำหรับความคิดเห็น ผลลัพธ์คืออะไร? กระบวนการทำงานที่ไม่เชื่อมต่อ, ความสับสนของเวอร์ชัน, และเวลาที่สูญเสียไปมากมายในการสลับแท็บ
ClickUp สำหรับทีมออกแบบเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ด้วยการนำทุกอย่างมาไว้ในที่ทำงานเดียว คุณสามารถวางแผนแคมเปญ จัดการการผลิตงานสร้างสรรค์ และสร้างภาพบนแพลตฟอร์มเดียวกันได้
คุณสามารถแบ่งโครงการออกแบบที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่เข้าใจง่าย พร้อมผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ และกำหนดเวลาได้
ต้องการแผนผังความสัมพันธ์ระหว่างการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ การปรับปรุง UI และการเปิดตัวแคมเปญใช่ไหม? นั่นเป็นเรื่องง่ายด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpหรือโครงสร้างรายการที่ปรับให้เหมาะกับกระบวนการของทีมคุณ
จากนั้น ให้เปลี่ยนไปใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อร่างโครงร่าง วางแผนระบบออกแบบ สร้างการสาธิตแบบโต้ตอบ หรือต้นแบบที่มีความสมจริงสูง
ชมวิดีโอนี้👇 เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp Whiteboards.
ไวท์บอร์ดเป็นแบบโต้ตอบได้เต็มที่ คุณสามารถลากงานเข้ามา เชื่อมโยงข้อเสนอแนะ หรือแม้แต่สร้างกระบวนการทำงานแบบเรียลไทม์ในขณะที่ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้
👀 คุณรู้หรือไม่? คุณสามารถสร้างกระดานไวท์บอร์ด ClickUp ได้โดยตรงจากClickUp Chat— เพียงคลิก กระดานไวท์บอร์ดใหม่, ตั้งชื่อ และกด Enter. การทำงานร่วมกันทันที ไม่ต้องคลิกเพิ่ม!
คุณสามารถใช้ AI ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณได้ด้วย!ClickUp Brain ซึ่งเป็นพันธมิตร AI ที่ดีที่สุดในห้อง ถูกฝังอยู่ภายใน Whiteboards แล้ว ดังนั้นหากคุณกำลังจ้องมองที่ผืนผ้าใบเปล่า เพียงแค่ขอให้ AI engine สร้างไอเดียการจัดวาง บล็อกเนื้อหา หรือแม้แต่ภาพมู้ดบอร์ด
เทมเพลตสร้างสรรค์และการออกแบบของ ClickUpทำให้ทุกอย่างรวดเร็วขึ้นอีกขั้น มาพร้อมกับแบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์ ไลบรารีสินทรัพย์ กระดานโครงการ และมุมมอง Gantt ที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะสำหรับทีมออกแบบที่ต้องจัดการแคมเปญหลากหลายช่องทาง
⚡ คลังแม่แบบ: กำลังมองหาวิธีเริ่มต้นโครงการสร้างสรรค์ที่ชัดเจนขึ้นอยู่หรือไม่?แม่แบบไวท์บอร์ด ClickUp Design Briefช่วยให้คุณวางแผนความต้องการของลูกค้า ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายการออกแบบ และผลลัพธ์สำคัญต่างๆ ไว้ในที่เดียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่มีโครงสร้างได้อย่างรวดเร็ว!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ข้อมูลจำเพาะการออกแบบ: เอกสารแนวทางการออกแบบ, บันทึกการวิจัย, และระบบแบรนด์ด้วยClickUp Docs. แชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเปลี่ยนเอกสารใด ๆ ให้เป็นเอกสารสรุปที่สามารถทำงานร่วมกันได้
- ไวท์บอร์ดพร้อม AI: วาดเส้นผู้ใช้, คิดค้นรูปแบบ, และใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างภาพ, คิดชื่อ, หรือสรุปบันทึกสร้างสรรค์ผ่านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- การจัดการงานแบบบูรณาการ: จัดการงานออกแบบทั้งหมดภายในClickUp Tasks กำหนดวันที่ครบกำหนด มอบหมายสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง งานย่อย และความเชื่อมโยงระหว่างงาน
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แสดงความคิดเห็นโดยตรงบนงาน ติดแท็กผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และติดตามการปรับปรุงการออกแบบในแต่ละสปรินต์ ทำงานร่วมกับทีมการตลาด ผลิตภัณฑ์ และทีมพัฒนา ทั้งหมดในที่เดียว
- ฝัง Figma และเชื่อมต่อกับ 1,000+ แพลตฟอร์ม: ฝังต้นแบบ Figma ลงในงาน, กระดานไวท์บอร์ด หรือเอกสารได้โดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Slack, Google Drive, Notion และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อรวมกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ไว้ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นโค้งการเรียนรู้เล็กน้อยสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับฉัน ฉันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ที่ Kredo Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อย 3 แห่ง ฉันบริหารทีมนักออกแบบ ดังนั้น ClickUp จึงช่วยฉันในการบริหารโครงการ จัดการเวลา มอบหมายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย!
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบไวท์บอร์ดฟรีสำหรับแชร์บน Zoom & ClickUp
2. เฟรมเมอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบเว็บไซต์แบบโต้ตอบและการสร้างต้นแบบแบบเรียลไทม์)
Framer ผสมผสานความแม่นยำของเครื่องมือออกแบบเข้ากับพลังของเว็บไซต์ที่พร้อมใช้งานจริง คุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการเปลี่ยนจากผืนผ้าใบเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานได้จริงแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องเขียนโค้ด โดยใช้ส่วนประกอบ React เป็นแกนหลัก
นักออกแบบสามารถใช้การจัดวางอัตโนมัติ, องค์ประกอบแบบโต้ตอบ, และแอนิเมชันที่มีอยู่ในตัวเพื่อสร้างการออกแบบเว็บที่ตอบสนองซึ่งทำงานเหมือนผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องส่งต่อให้ผู้พัฒนาในกระบวนการออกแบบ ด้วยการพรีวิวหลายอุปกรณ์, ระบบจัดการเนื้อหาในตัว, และการโฮสต์แบบเนทีฟ, ต้นแบบจะถูกเปลี่ยนเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ภายในแพลตฟอร์มโดยตรง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Framer
- เพิ่มแอนิเมชันที่ซับซ้อน เช่น เอฟเฟกต์การเลื่อน, พารัลแลกซ์, และการเปลี่ยนภาพแบบวนซ้ำ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วย Framer Motion
- จัดการเนื้อหาแบบไดนามิกด้วยระบบจัดการเนื้อหาแบบภาพ (Visual CMS) เช่น การจัดกลุ่มเนื้อหา การแก้ไขแบบลากและวาง และการอัปเดตเว็บไซต์แบบเรียลไทม์
- เผยแพร่ทันทีด้วยการตั้งค่าล่วงหน้า การย้อนกลับ การวิเคราะห์ในตัว การทดสอบ A/B ที่สอดคล้องกับ GDPR SEO อัตโนมัติ SSL และการโฮสต์ทั่วโลก
ข้อจำกัดของเฟรมเมอร์
- อินเทอร์เฟซขาดความชัดเจนสำหรับผู้เริ่มต้น โดยมีไอคอนที่คลุมเครือและการนำทางที่ไม่ดี ทำให้แม้แต่การทำงานที่ง่ายที่สุดก็กลายเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดในการทำ แม้ในสภาพแวดล้อมการเรียนที่มีผู้แนะนำก็ตาม
การกำหนดราคาสำหรับผู้สร้างกรอบ
แผนส่วนตัว
- มินิ: $10/เดือน
- พื้นฐาน: $20/เดือน
- ข้อดี: $30/เดือน
แผนธุรกิจ
- เริ่มต้น: $75/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ขนาด: $200/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของเฟรมเมอร์
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Framer อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
Figma รู้ว่าคุณกำลังมองหาอะไรก่อนที่คุณจะรู้เอง ตั้งแต่แนวคิด ไปจนถึงการออกแบบที่สมบูรณ์ จากโครงร่างไปจนถึงภาพเรนเดอร์ขั้นสุดท้ายและการส่งออกดิจิทัลสำหรับเว็บไซต์และการตลาด Figma ถูกผสานรวมอย่างสมบูรณ์ 100% กับหลายขั้นตอนการทำงานในธุรกิจของเรา
3. Uizard (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบจำลองและต้นแบบด้วย AI อย่างรวดเร็ว)
Uizard เป็นเครื่องมือออกแบบที่เน้น AI เป็นอันดับแรกและเป็นทางเลือกแทน Figma ที่เปลี่ยนข้อความ คำสั่ง ภาพหน้าจอ หรือภาพร่างด้วยมือให้กลายเป็นต้นแบบที่แก้ไขได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ฟีเจอร์ Autodesigner ของมันสามารถสร้างภาพจำลองหลายหน้าจอจากข้อความที่ป้อนเข้าไปอย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสแกนไวร์เฟรมหรือภาพหน้าจอเพื่อเริ่มต้นการออกแบบของคุณได้อย่างรวดเร็ว ด้วย Uizard การเปลี่ยนไอเดียเป็นต้นแบบกลายเป็นกระบวนการที่ราบรื่นและเข้าใจง่าย แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบ
คุณสมบัติเด่นของ Uizard
- สร้าง UI แบบเต็มรูปแบบและโฟลว์หลายหน้าจอด้วยการพิมพ์เพียงไม่กี่ประโยค—AI จัดการเลย์เอาต์ ส่วนประกอบ และการนำทางพื้นฐานให้ทั้งหมด
- สร้างธีม UI ที่สอดคล้องกันจากภาพหรือ URL และรับแผนที่ความสนใจที่คาดการณ์ว่าผู้ใช้จะมุ่งความสนใจไปที่ใด
- สมาชิกทีมหลายคนในกระบวนการออกแบบสามารถแสดงความคิดเห็นและแก้ไขได้พร้อมกัน จากนั้นส่งออกต้นแบบที่สามารถคลิกได้หรือโค้ด CSS/React ที่เหมาะสำหรับนักพัฒนา
ข้อจำกัดของอูอิซาร์ด
- Uizard Autodesigner มักจะใช้เลย์เอาต์ที่คล้ายกันซ้ำบ่อยครั้ง ทำให้ผลลัพธ์ดูทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง แม้ว่าจะเหมาะสำหรับการจุดประกายไอเดีย แต่คุณอาจจำเป็นต้องปรับแต่งการออกแบบเพิ่มเติมอย่างมากในภายหลัง
ราคาของ Uizard
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $19/เดือน
- ธุรกิจ: $39/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเอง; ปรับให้เหมาะสมกับทีมขนาดใหญ่ (15 คนขึ้นไป), คิดค่าบริการรายปี
Uizard ratings and reviews
- G2: 4. 5/5 (45 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (190+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Uizard อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
ขอบคุณ Uizard ตอนนี้ฉันไม่ต้องจินตนาการความคิดของฉันในหัวอีกต่อไปแล้ว ฉันสามารถวาดมันได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้กระบวนการสร้างการออกแบบเร็วขึ้นมาก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในการก้าวกระโดดสู่โลกอนาคตนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้เปิดตัว AlphaDog—หุ่นยนต์ลูกสุนัขที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 5G ซึ่งไม่เพียงแต่จะวิ่งไปหยิบของเท่านั้น... แต่ยังส่งพัสดุ เสิร์ฟอาหารในร้านอาหาร และนำทางผู้พิการทางสายตาได้ด้วยตัวมันเอง!
4. Penpot (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบ UI และสร้างต้นแบบแบบโอเพนซอร์สที่เป็นมิตรกับนักพัฒนา)
Penpot เป็นเครื่องมือสร้างต้นแบบฟรีบนเว็บแบบโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการการควบคุมและความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ มักถูกพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Figma โดยช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบและนักพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดวางแบบ CSS Flex/Grid การออกแบบที่แก้ไขได้จาก SVG และโหมดตรวจสอบโค้ด
ด้วยการแก้ไขแบบผู้เล่นหลายคนแบบเรียลไทม์ รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม (รวมถึงการโฮสต์เอง) และไม่มีข้อจำกัดในการใช้งาน Penpot ช่วยขจัดอุปสรรคด้านการสมัครสมาชิก พร้อมส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบและนักพัฒนา
คุณสมบัติเด่นของ Penpot
- สร้างเลย์เอาต์ที่ตอบสนองซึ่งสะท้อนโค้ดการผลิต (CSS Flexbox/Grid) ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถใช้สิ่งเดียวกันที่สร้างขึ้นในการออกแบบได้
- สร้าง CSS, HTML/SVG มาร์กอัปจากดีไซน์โดยอัตโนมัติผ่านโหมด Inspect เพื่อการส่งต่องานให้ทีมพัฒนาที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- ค้นหาและจัดการเลเยอร์/ประเภทฟิลเตอร์อย่างรวดเร็ว ใช้การดำเนินการแบบบูลีน การเติมแบบไล่ระดับสี เส้นทางวาดอิสระ เฟรมซ้อน และโหมดโฟกัส
ข้อจำกัดของ Penpot
- Penpot อาจรู้สึกช้าและติดขัดเมื่อจัดการกับโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่หรือระยะยาว และประสิทธิภาพอาจสะดุดเมื่อมีต้นแบบที่หนัก
ราคาปากกา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/บรรณาธิการ/เดือน
- องค์กร: $950/องค์กร/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ Penpot
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Penpot อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
ทีมของฉันสามารถสร้างต้นแบบได้อย่างราบรื่นระหว่างนักออกแบบและวิศวกรด้วยแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์ส
📮ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ประโยชน์จาก AIเป็นหลักในการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ แต่หลังจากนั้นไอเดียที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้น?
นี่คือจุดที่คุณต้องการ กระดานไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมสมองให้กลายเป็นงานได้ทันที
และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงแค่ขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปที่ครบครันสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณสร้างสรรค์ วางแผนภาพ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
5. Mockplus (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบเว็บ/แอปอย่างรวดเร็วพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์)
Mockplus เป็นเครื่องมือสร้างต้นแบบและซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบที่สร้างขึ้นเพื่อความรวดเร็วและความเรียบง่าย รองรับการสร้างแบบร่างด้วยการลากและวาง องค์ประกอบแบบโต้ตอบ และชุด UI ในตัว รวมถึงคลังทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันและการแก้ไขแบบเรียลไทม์สำหรับทีม
ทีมสามารถย้ายจากสเก็ตช์ไปสู่ต้นแบบที่สามารถคลิกได้ ใส่คำอธิบายประกอบด้วยสเปคสำหรับนักพัฒนา และส่งออกเป็น PDF หรือแบบออฟไลน์ได้ ในฐานะทางเลือกของ Figma, Mockplus ยังมีฟีเจอร์ Auto-Specs ซึ่งสามารถสร้างรายละเอียดที่พร้อมสำหรับนักพัฒนาโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขด้วยมือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mockplus
- เปรียบเทียบการออกแบบแต่ละเวอร์ชันได้อย่างรวดเร็วด้วยการแสดงผลแบบแยก, เลือน, เลื่อน หรือเน้นความแตกต่าง
- สร้างสเปคโดยอัตโนมัติจาก Figma, Adobe XD, Photoshop หรือ Axure จากนั้นปรับปรุงด้วยการทำเครื่องหมายด้วยตนเอง (ข้อความ, ช่องว่าง, สี, เครื่องมือพิกัด)
- ส่งออกสินทรัพย์ที่ปรับให้เหมาะกับแพลตฟอร์มและโค้ด CSS แบบสแนปช็อตได้โดยตรงจากมุมมองสเปคการออกแบบ พร้อมการบีบอัดในตัวเพื่อปรับปรุงการส่งมอบงานพัฒนา
ข้อจำกัดของ Mockplus
- การอัปโหลดการออกแบบจำกัดเฉพาะการผสานรวมปลั๊กอินหรือการลากและวางไฟล์ ZIP เท่านั้น ซึ่งไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้ที่ชอบอัปโหลดโดยตรงผ่านเบราว์เซอร์เพื่อการตั้งค่าโครงการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
ราคาของ Mockplus
- ฟรีตลอดไป (สูงสุด 10 ผู้ใช้, ไม่มีขีดจำกัดเวลา)
- พรีเมียม: $6. 20/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Mockplus
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Mockplus อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักออกแบบ UX, การสร้างต้นแบบคุณภาพสูง, การจัดการสินทรัพย์, และการเขียนโค้ด ทั้งหมดในแอปบนคลาวด์เดียว ปลั๊กอินยอดเยี่ยมสำหรับการส่งต่อให้กับสมาชิกในทีมและผู้ที่ทำงานใน Mockplus ด้วยเช่นกัน
👀 คุณรู้หรือไม่? สัญลักษณ์Nike Swoosh อันโด่งดังถูกออกแบบขึ้นในปี 1971โดยนักศึกษาวิทยาลัยชื่อ Carolyn Davidson และเธอได้รับค่าตอบแทนเพียง $35 เท่านั้น! นั่นคือหนึ่งในโลโก้ที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ในราคาที่เทียบเท่ากับน้ำมันหนึ่งถังในปัจจุบัน
6. Sketch (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบ UI/UX ในกระบวนการทำงานแบบเนทีฟของ macOS)
Sketch เป็นเครื่องมือออกแบบกราฟิกแบบเวกเตอร์ที่มีเฉพาะบน macOS เท่านั้น ออกแบบมาเพื่อสร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้และต้นแบบแบบโต้ตอบ มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและปราศจากสิ่งรบกวน โดยเน้นที่กระบวนการออกแบบที่ใช้งานง่าย
ทางเลือก Figma นี้เหมาะสำหรับการออกแบบหน้าจอที่ตอบสนอง ไอคอน และกระบวนการโต้ตอบ Sketch ช่วยลดขั้นตอนการทำงานระหว่างนักออกแบบกับนักพัฒนาด้วยการส่งออก CSS และระบบปลั๊กอินที่หลากหลาย
ร่างคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างรูปทรงที่กำหนดเอง, การดำเนินการแบบบูลีน, รูปแบบมุมที่ปรับได้, และการจัดการเส้นทางโดยใช้เครื่องมือปากกา
- เข้าถึงปลั๊กอินชุมชนมากมายสำหรับงานต่าง ๆ เช่น การวัด (Sketch Measure), การทำงานอัตโนมัติ, การส่งออกสินทรัพย์ และการปรับปรุง UI
- เชื่อมต่ออาร์ตบอร์ดด้วยฮอตสปอตและดูตัวอย่างการไหลของงานได้โดยตรงบนอุปกรณ์ iOS พร้อมการเลือกรูปแบบฮอตสปอตที่ดีขึ้นและความสามารถในการปรับแต่งการแสดงผลของต้นแบบ
ข้อจำกัดของภาพร่าง
- มีให้บริการเฉพาะบน macOS และอาจแสดงการชะลอตัวเมื่อใช้กับไฟล์ขนาดใหญ่หรือฮาร์ดแวร์รุ่นเก่า ทำให้ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องทำงานข้ามแพลตฟอร์มหรือการติดตามโครงการที่ซับซ้อน
ราคาเบื้องต้น
- การสมัครสมาชิกมาตรฐาน: $12/เดือนต่อผู้แก้ไข (เรียกเก็บเงินรายเดือน)
- การสมัครสมาชิกธุรกิจ: $22/เดือนต่อผู้แก้ไข (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
- ใบอนุญาตสำหรับ Mac เท่านั้น: $120 ต่อที่นั่ง; รวมการอัปเดต 1 ปี
ร่างคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sketch อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
ฉันใช้ Sketch มาตั้งแต่ปี 2014 เพื่อสร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้สำหรับ iPhone ไอคอน และสื่อส่งเสริมการขายต่างๆ มันง่ายมากในการสร้าง แชร์ และแจกจ่ายภาพและเวกเตอร์
🔖 โบนัส:วิธีใช้ AI สำหรับการออกแบบกราฟิก
7. Adobe XD (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบข้ามแพลตฟอร์มด้วยการผสานรวมกับ Creative Cloud แบบเนทีฟ)
Adobe XD เป็นเครื่องมือออกแบบ UI ที่ใช้เวกเตอร์ สร้างขึ้นสำหรับนักออกแบบที่ทำงานกับเว็บ มือถือ และอินเทอร์เฟซเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์สำหรับทีมที่ใช้งานในระบบนิเวศของ Adobe อยู่แล้ว ด้วยการผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Photoshop และ Illustrator
แม้ว่าทางเลือก Figma นี้จะมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่า แต่ XD ยังคงมอบฟีเจอร์ที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างต้นแบบเชิงโต้ตอบและระบบออกแบบได้อย่างครบถ้วน การอัปเดตล่าสุดยังได้เพิ่มฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การจัดวางเลย์เอาต์ตามเนื้อหาอัตโนมัติและการปรับขนาดโดยอัตโนมัติเพื่อเร่งงานที่ทำซ้ำๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe XD
- สร้างองค์ประกอบ UI แบบไดนามิก (เช่น สวิตช์หรือเมนูดรอปดาวน์) ที่มีหลายสถานะในคอมโพเนนต์เดียว
- เพิ่มการเคลื่อนไหวและการโต้ตอบขนาดเล็กระหว่างแผ่นงานโดยไม่ต้องแก้ไขไทม์ไลน์
- คัดลอกองค์ประกอบการออกแบบได้อย่างรวดเร็วและเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างเลย์เอาต์อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Adobe XD
- เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ยังขาดความสมบูรณ์และการใช้งานที่สะดวก โดยเฉพาะเมื่อเข้าถึงผ่านการผสานกับ Photoshop โดยมีคำแนะนำในการป้อนคำสั่งที่จำกัด
ราคาของ Adobe XD
- มีให้ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิก Adobe Creative Cloud All Apps
คะแนนและรีวิวของ Adobe XD
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Adobe XD อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
XD ช่วยให้ทีมของเราสามารถนำเสนอไอเดียได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างแบรนด์ร้านค้า ป้ายคีออส หรือระบบนำทาง
8. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบภาพและเนื้อหาการตลาด)
Canva, ทางเลือกของ Figma, เป็นแพลตฟอร์มการออกแบบบนคลาวด์สำหรับนักออกแบบ, นักการตลาด, และสมาชิกทีมที่ไม่มีทักษะการเขียนโค้ด. มันมีอินเตอร์เฟซแบบลากและวาง, ห้องสมุดเทมเพลตขนาดใหญ่, และเครื่องมือการร่วมมือในตัว.
ทีมสามารถสร้างกราฟิกสำหรับสื่อสังคมออนไลน์, การนำเสนอ, โปสเตอร์, และแม้กระทั่ง GIF ได้ภายในไม่กี่นาที ด้วยความคิดเห็นแบบเรียลไทม์, โฟลเดอร์ที่แชร์,และการจัดการสินทรัพย์แบรนด์ที่ง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- ปรับขนาดได้เพียงคลิกเดียวในทุกฟอร์แมต (Instagram, LinkedIn, พิมพ์) พร้อมไฟล์ PNG แบบโปร่งใส, PDF และ MP4 สำหรับการใช้งานหลายช่องทาง
- โหมดการนำเสนอในตัว, แอนิเมชันไทม์ไลน์แบบง่าย, และคุณสมบัติการใส่คำบรรยายอัตโนมัติ
- สร้างเลย์เอาต์ รูปภาพ และข้อความโดยอัตโนมัติด้วยชุดเครื่องมือ AI ของ Canva รวมถึง Magic Write และ Magic Media
ข้อจำกัดของ Canva
- แม้ว่า Canva จะมีคลังออกแบบที่กว้างขวาง แต่ก็ขาดความแม่นยำสำหรับการออกแบบที่ปรับแต่งเองหรือระดับมืออาชีพ ซึ่งมักทำให้ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือออกแบบที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น
ราคาของ Canva
- ฟรีตลอดไป
- Canva Pro: $15/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- Canva Teams: $10/เดือนต่อผู้ใช้; ต้องมีผู้ใช้ขั้นต่ำ 3 คน ($30/เดือน)
- Canva Enterprise: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (12,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Canva อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
Canva คืออาวุธลับที่ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพระดับมืออาชีพได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ฉันเคยใช้ Canva เพียงอย่างเดียวในการสร้างธุรกิจทั้งธุรกิจ
📚 อ่านเพิ่มเติม: Canva vs. Figma—แอปไหนดีที่สุดสำหรับนักออกแบบ?
9. Moqups (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบร่างเบา การสร้างแผนภาพ และการสร้างต้นแบบแบบโต้ตอบ)
Moqups เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันทางภาพที่เน้นการใช้งานบนเว็บเป็นอันดับแรก ช่วยให้ทีมสามารถออกแบบไวร์เฟรม แผนภาพ และต้นแบบแบบอินเทอร์แอกทีฟได้ทั้งหมดจากเบราว์เซอร์ นอกเหนือจากการสร้างแบบจำลองแล้ว ยังรองรับแผนผังขั้นตอน แผนผังเว็บไซต์ UML และการสร้างแผนภูมิ ทำให้เป็นศูนย์กลางที่หลากหลายสำหรับการวางแผนภาพในระยะเริ่มต้น
ด้วยคลังลายฉลุที่มากมายและการแก้ไขแบบเรียลไทม์ จึงถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมข้ามสายงานในการระดมความคิด ออกแบบ และปรับปรุงร่วมกันทางออนไลน์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Moqups
- เข้าถึงส่วนประกอบ UI ที่พร้อมใช้งาน (iOS, Android, Bootstrap) และชุดไอคอน (Font Awesome, Material, AWS, Cisco) สำหรับการออกแบบที่ดูเป็นมืออาชีพ
- ใช้โน้ตติด, ข้อความแทรก, และความคิดเห็นสดเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและนำทางการอภิปรายการออกแบบ
- การจัดระเบียบหน้าด้วยการลากและวาง, การรองรับโฟลเดอร์, และหน้าหลักช่วยให้รักษาความสม่ำเสมอของการออกแบบในกระบวนการที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ Moqups
- ตัวเชื่อมต่อแผนผังงานอาจไม่ตรงตามสัญชาตญาณและสร้างความหงุดหงิดในการใช้งาน โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่สร้างแผนผังกระบวนการที่ละเอียด
ราคาของ Moqups
- ฟรีตลอดไป
- เดี่ยว: $12/เดือน
- ทีม: $24/เดือน
- ไม่จำกัด: $65/เดือน
Moqups คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Moqups อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
Moqups ใช้งานง่ายและรวดเร็วมาก โดยเฉพาะเมื่อออกแบบไวร์เฟรมที่มีความละเอียดต่ำซึ่งมีสิ่งที่คุณต้องการส่วนใหญ่ครบถ้วน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างกลุ่มเพื่อสร้างต้นแบบที่มีความละเอียดต่ำสำหรับผู้ใช้ปลายทางได้อีกด้วย นอกเหนือจากนี้ ยังสามารถอัปโหลดองค์ประกอบ/รูปภาพที่ต้องการระหว่างโปรเจกต์ได้อย่างสะดวกสบาย และสร้างเทมเพลตเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานอีกด้วย อีกทั้งองค์ประกอบตารางใหม่ยังดีกว่าตารางแบบเดิมมากและช่วยให้ทำงานได้คล่องตัวมากขึ้น
10. UXPin (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบแบบโต้ตอบด้วยส่วนประกอบโค้ดจริง)
UXPin ช่วยให้ทีมออกแบบสร้างต้นแบบที่ซับซ้อนซึ่งทำงานเหมือนแอปจริงโดยไม่ต้องออกจากโปรแกรมแก้ไข ด้วยสถานะแบบโต้ตอบ ตัวแปร การจัดวางอัตโนมัติ และตรรกะเงื่อนไข คุณสามารถจำลองการไหลของผู้ใช้ขั้นสูงและทดสอบสถานการณ์ที่สมจริงได้
คุณสมบัติการผสานของมันช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการออกแบบและการพัฒนาผ่านองค์ประกอบที่ถูกโค้ดไว้จริง ๆ จาก Git หรือ Storybook UXPin ยังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการออกแบบด้วยความสามารถของ AI ใหม่ ๆ ที่ช่วยให้ความสม่ำเสมอของการออกแบบง่ายขึ้น UXPin เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการออกแบบ UI และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการการส่งต่ออย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UXPin
- จำลองประสบการณ์ผู้ใช้จริงด้วยการโต้ตอบตามตรรกะและสถานะที่เปลี่ยนแปลงได้—ล้ำหน้ากว่าต้นแบบลิงก์แบบคงที่อย่างมาก
- ใช้ตัวแปรในตัว, สภาวะเงื่อนไข, การแสดงออก, และตัวกระตุ้นการโต้ตอบหลายตัว
- ผสานโค้ดคอมโพเนนต์ React เข้ากับต้นแบบของคุณโดยตรง เพื่อให้ทั้งนักพัฒนาและนักออกแบบทำงานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน
ข้อจำกัดของ UXPin
- ส่วนประกอบของระบบออกแบบไม่ได้อัปเดตอย่างสม่ำเสมอในทุกโครงการ ทำให้ยากที่จะเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงจะสะท้อนตามที่คาดหวัง
ราคาของ UXPin
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ UXPin
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง UXPin อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
ฉันมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการสร้างต้นแบบที่สามารถคลิกได้และทำให้ดูดี จนถึงตอนนี้ ฉันพอใจกับผลงานที่ฉันสามารถสร้างได้
11. Lunacy (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบ UI/UX ที่รองรับการใช้งานแบบออฟไลน์ข้ามแพลตฟอร์ม)
Lunacy เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบที่ฟรีและมีฟีเจอร์ครบครัน สร้างโดย Icons8 ที่มอบทางเลือกอันทรงพลังให้กับนักออกแบบ UI/UX แทน Figma แพลตฟอร์มนี้ทำงานได้โดยตรงบน Windows, macOS และ Linux โดยไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันหลัก
นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ AI ที่ทรงพลัง ทำให้การแก้ไขงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ Lunacy ยังให้การเข้าถึงคลังสินทรัพย์ขนาดใหญ่ในตัว (ไอคอน, ภาพประกอบ, รูปภาพ, ชุด UI) และแนะนำคุณสมบัติเฉพาะตัว เช่น การจัดลำดับ Z-index อัตโนมัติ, การเลือกเลเยอร์, และฟีเจอร์ Linked Design แบบเรียลไทม์ที่ซิงค์องค์ประกอบจากแคนวาสไปยังโค้ดการผลิตโดยตรง
คุณสมบัติเด่นของ Lunacy
- ใช้การปรับสีฟอนต์และการจัดวางชั้นอัตโนมัติ (auto Z-index), การเลือกชั้นอัจฉริยะ, และเครื่องมือเปลี่ยนภาพทันที
- ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์ด้วยโหมดคลาวด์ที่เพิ่มการแก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น, สติกเกอร์, และบันทึกเสียง รวมถึงการสนับสนุนการใช้งานแบบออฟไลน์บนเดสก์ท็อป
- เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสนับสนุนการลบพื้นหลัง, การปรับขนาดภาพ, การสร้างอวตาร, และตัวสร้างข้อความตัวแทนเพื่อเร่งกระบวนการทำงานประจำวัน
ข้อจำกัดแห่งความวิกลจริต
- การจัดการไฟล์ออกแบบขนาดใหญ่บ่อยครั้งอาจนำไปสู่ปัญหาด้านประสิทธิภาพ รวมถึงการหยุดทำงานกะทันหันและข้อบกพร่องของส่วนติดต่อผู้ใช้ เช่น หน้าต่างกระพริบหรือองค์ประกอบของอินเทอร์เฟซที่หายไป
ราคาไร้เหตุผล
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $14.98 ต่อผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวความบ้าคลั่ง
- G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Lunacy อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
นี่คือเครื่องมือฟรีที่น่าทึ่งมากที่ฉันใช้เมื่อต้องเปิดไฟล์สเก็ตช์บนคอมพิวเตอร์พีซี อาจไม่ใช่เครื่องมือสร้างต้นแบบ UX ที่ดีที่สุดในตลาด แต่มันฟรีและอาจมีประโยชน์มากสำหรับงานเร่งด่วนหรือหากคอมพิวเตอร์แมคของคุณเสีย
ทำไมควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นของ Figma AI
Figma มีความทันสมัย, เป็นที่นิยม, และเต็มไปด้วย AI—แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเหมาะกับทุกคน
นี่คือจุดที่ผู้ใช้บางคนพบอุปสรรคและเหตุผลที่การสำรวจทางเลือก AI ของ Figmaอาจมีความเหมาะสมมากกว่า:
- การปรับแต่งที่จำกัด: แม้ว่าจะสามารถทำให้การสร้างต้นแบบเบื้องต้นง่ายขึ้นได้ แต่การสร้างต้นแบบด้วย AI ของ Figma อาจมีข้อจำกัดในการสร้างต้นแบบที่มีความโต้ตอบสูงหรือเฉพาะทาง ซึ่งมักจะต้องมีการตั้งค่าด้วยตนเองสำหรับการโต้ตอบขั้นสูง
- ไม่เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน: Figma เหมาะสำหรับการสร้างแบบร่างและ UI แต่การจัดการต้นแบบเชิงโต้ตอบในขนาดใหญ่หรือการผสานรวมกับระบบโครงการที่กว้างขวางอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- ช่องว่างในการทำงานร่วมกันนอกเหนือจากการออกแบบ: เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Figma ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักออกแบบโดยเฉพาะ แต่หากคุณทำงานใกล้ชิดกับนักพัฒนา นักการตลาด หรือผู้จัดการโครงการ คุณอาจต้องการสิ่งที่มากกว่าไฟล์การออกแบบ เช่น เอกสารที่ผสานรวมกัน วงจรการให้ข้อเสนอแนะ หรือการจัดการงาน
- ปัญหาไฟล์บวมและประสิทธิภาพการทำงาน: เมื่อระบบออกแบบและไลบรารีที่ใช้ร่วมกันมีขนาดใหญ่ขึ้น ทีมงานมักประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าลง การเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมมากขึ้นสามารถช่วยเพิ่มความเร็วในการโหลดและทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ
ออกแบบอย่างชาญฉลาด, ร่วมมือกันได้ดีขึ้น, และสร้างได้รวดเร็วขึ้นด้วย ClickUp
Figma AI เพิ่มคุณค่าให้กับกระบวนการออกแบบ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของการคิดค้นและสร้างต้นแบบ แต่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ภายในขอบเขตของการออกแบบ
ClickUp ก้าวไปไกลกว่าเดิม
ด้วย ClickUp Brain ที่ผสานอยู่ใน ClickUp Whiteboards คุณจะได้รับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI การสร้างเนื้อหา การระดมความคิด และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ มันเชื่อมต่อทุกส่วนของกระบวนการของคุณ: งาน กำหนดเวลา เอกสาร ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ และการสื่อสารในทีม
ทำไมต้องหยุดแค่การออกแบบให้ดีขึ้น ในเมื่อคุณสามารถออกแบบ คิด และส่งมอบผลงานได้ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp?
เพื่อเริ่มต้น,ลงทะเบียนที่ ClickUp ฟรี.