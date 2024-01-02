Canva vs. Figma: แอปไหนดีที่สุดสำหรับนักออกแบบ?

การเริ่มต้นสนทนาเกี่ยวกับเครื่องมือออกแบบโดยไม่อ้างถึง Canva กับ Figma นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ ตั้งแต่โพสต์บนโซเชียลมีเดียไปจนถึงการแก้ไขรูปภาพและการตลาดดิจิทัลที่เน้นภาพทุกประเภท เครื่องมือออกแบบกราฟิกทั้งสองนี้ได้รับความนิยมด้วยเหตุผลที่ชัดเจน
พวกเขาเป็นที่นิยมมากจริง ๆ จนมีรายการทางเลือกของCanvaและFigmaมากมายในกรณีที่คุณไม่พอใจกับเครื่องมือออกแบบกราฟิกทั้งสองนี้
เพื่อให้ชัดเจน ทั้งสองไม่ใช่สิ่งเดียวกัน หนึ่งคือเครื่องมือออกแบบที่ปรับให้เหมาะสมกับกราฟิกที่ง่าย ในขณะที่อีกหนึ่งใกล้เคียงกับเครื่องมือสร้างต้นแบบสำหรับการออกแบบเว็บไซต์และการออกแบบที่ซับซ้อนอื่นๆ แต่พวกเขายังมีความคล้ายคลึงกันมากพอที่คำถามว่า Canva กับ Figma แตกต่างกันอย่างไรจึงมีความเกี่ยวข้องและคุ้มค่าที่จะสำรวจ
ดังนั้น ในการต่อสู้เพื่อเครื่องมือขั้นสูงที่จะช่วยในกระบวนการออกแบบของคุณ ใครจะเป็นผู้ชนะ? คุณจะแยกแยะระหว่าง Canva และ Figma ได้อย่างไร และคุณควรเลือกแอปใดในที่สุด?
Canva คืออะไร?
Canva เป็นซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันทางภาพที่ช่วยให้นักออกแบบและผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบสามารถสร้างโครงการทั้งแบบพิมพ์และดิจิทัลได้
ไม่เหมือนกับเครื่องมือแก้ไขภาพขั้นสูงอย่าง Photoshop ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ดีไซเนอร์มืออาชีพในการเริ่มต้นจากศูนย์สำหรับแต่ละโปรเจ็กต์ใหม่ แต่มีห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่มีอยู่ในตัว ทำให้การสร้างองค์ประกอบการออกแบบที่สะอาดและน่าสนใจสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ เป็นเรื่องง่าย
Canva ยังชนะด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยป้องกันความยุ่งยากในการเรียนรู้ และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการออกแบบที่ซับซ้อนได้ คุณสมบัติเพิ่มเติมรวมถึงเครื่องมือไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ความสามารถในการแก้ไขภาพพื้นฐาน และเวอร์ชันฟรีให้คุณได้ทดลองใช้คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ด้วยตัวเอง
คุณสมบัติของ Canva
Canva เป็นเครื่องมือที่มีความซับซ้อนพร้อมฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ความสามารถในการแก้ไขเวกเตอร์ ที่ถูกห่อหุ้มด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างสรรค์ แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบ สำหรับการเปรียบเทียบนี้ เราจะเน้นเป็นพิเศษที่เครื่องมือการทำงานร่วมกัน ความสามารถในการทำไวท์บอร์ด และเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
1. คุณสมบัติการร่วมมือ
ทีมส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบมืออาชีพหรือบุคคลทั่วไป ต่างทำงานในสภาพแวดล้อมที่กระจายตัว ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ออกแบบกราฟิกที่ช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Canva มอบเครื่องมือระดับมืออาชีพสำหรับการทำงานร่วมกัน คุณสามารถเชิญผู้ใช้หลายคนมาร่วมแก้ไขในโปรแกรมแก้ไขแบบลากและวาง พร้อมบทบาทผู้ใช้ เช่น บรรณาธิการ ผู้ชม และผู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งช่วยรักษาลำดับชั้นของการออกแบบให้คงอยู่ ทำให้การสร้างภาพที่น่าดึงดูดเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสูญเสียคุณภาพจากปรากฏการณ์ "คนทำมากเกินไป"
มันไม่ได้จบเพียงแค่นั้น คุณสามารถนำองค์ประกอบการออกแบบของคุณเองมาผสมผสานกับเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้กับทั้งทีมได้ บันทึกแบบอักษร รูปภาพ และสีในชุดแบรนด์เพื่อสร้างเครื่องมือออกแบบของคุณเอง สร้างโฟลเดอร์สำหรับทีมเพิ่มเติมจากไฟล์ส่วนตัวไม่จำกัดของคุณ
2. ความสามารถในการเขียนบนกระดานไวท์บอร์ด
ด้วย Canva การทำงานร่วมกันไม่ได้จบแค่การสร้างกราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดียเท่านั้น คุณยังสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ในการวางแผนร่วมกับทีมของคุณได้ด้วยเครื่องมือไวท์บอร์ดที่ช่วยให้คุณสร้างได้ทุกอย่าง ตั้งแต่แบบจำลองเว็บไซต์ไปจนถึงเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้สำหรับการออกแบบ UX ของคุณ
ทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อให้ไอเดียของคุณไหลลื่น. เครื่องมือการวาดที่หลากหลายและระบบกริดขั้นสูงช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง. นำไอเดียของคุณมาเวิร์กช็อปตามหลักการออกแบบที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ จากนั้นให้ภาพลักษณ์ของไอเดียเหล่านั้นโดยใช้ AI และกราฟิกและรูปภาพที่นำเข้า.
3. แม่แบบมืออาชีพ
ในที่สุด Canva ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยคลังเทมเพลตที่ครอบคลุมและหลากหลาย ตั้งแต่โพสต์บนโซเชียลมีเดียไปจนถึงงานนำเสนอ PowerPoint โปสการ์ด และโบรชัวร์หลายหน้า เทมเพลตเหล่านี้ทำให้ Canva เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบที่ได้รับความนิยมสำหรับวัสดุการตลาดในหมู่ทีมขนาดเล็กที่อาจไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในทีม
Canva ยังโดดเด่นด้วยความง่ายที่ทีมของคุณสามารถเปลี่ยนเทมเพลตเหล่านี้ให้กลายเป็นความสามารถในการออกแบบสื่อที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้ การเข้าถึงภาพสต็อกฟรีและการผสานรวมกับการออกแบบวิดีโอ พร้อมด้วยฟีเจอร์แก้ไขรูปภาพ ช่วยให้ทีมของคุณสามารถเพิ่มองค์ประกอบกราฟิกได้เพียงพอเพื่อให้การออกแบบเป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง
เพิ่มความสามารถในการสร้างเทมเพลตของคุณเอง และคุณจะเห็นได้ง่ายว่าทำไมเครื่องมือออกแบบกราฟิกนี้ถึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด
ราคาของ Canva
- แผนฟรี
- Canva Pro: $14.99/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- Canva สำหรับทีม: $29.99 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคนแรก
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Figma คืออะไร?
Canva และ Figma เป็นหนึ่งในเครื่องมือวาดภาพที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่ Figma แตกต่างออกไปโดยเน้นที่ระบบและพื้นฐานที่จะขับเคลื่อนการออกแบบกราฟิกของคุณในที่สุด
ใช่, มันยังคงเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพอยู่ แต่บ่อยครั้งมันถูกจัดอยู่ในตัวเลือกซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดเนื่องจากความสามารถในการสร้างกราฟิกเวกเตอร์และต้นแบบที่เกินกว่าภาพธรรมดา
เพื่อให้ชัดเจน นี่คือเครื่องมือออกแบบกราฟิกตามธรรมชาติ แต่มันเป็นเครื่องมือออกแบบที่ออกแบบมาเพื่อการคิดค้นไอเดียมากกว่าการส่งมอบงานขั้นสุดท้ายและการร่วมมือในระยะแรก การผสานกับ Unsplash ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มภาพสต็อกลงในผลงานออกแบบและกระดานไวท์บอร์ดของคุณได้ และเครื่องมือแก้ไขภาพยังคงพร้อมใช้งานเพื่อปรับปรุงต้นแบบของคุณให้ดูน่าประทับใจ
คุณสมบัติของ Figma
Figma มีสายผลิตภัณฑ์พื้นฐานสองประเภท: แพลตฟอร์มการออกแบบแบบครบวงจรที่เป็นเอกลักษณ์ของ Figma และ FigJam ซึ่งเป็นโซลูชันกระดานไวท์บอร์ดแบบบูรณาการ เมื่อรวมกันแล้ว พวกมันจะเป็นเครื่องมือบนคลาวด์ที่มีคุณสมบัติที่เน้น UX ซึ่งสามารถกลายเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมของคุณในการใช้ประโยชน์
1. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
Canva และ Figma มีความคล้ายคลึงกันตรงที่ทั้งสองถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกัน สำหรับ Figma นั้นจะเห็นได้จากความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ชุดเครื่องมือออกแบบนี้มีเครื่องมือปากกาที่แสดงเคอร์เซอร์ของผู้ใช้ทุกคนในซอฟต์แวร์ในเวลาเดียวกัน ทำให้สมาชิกในทีมทุกคนสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละคนกำลังทำงานอะไรอยู่
นอกจากนี้ Figma ยังมีฟีเจอร์การแตกแขนงที่ใช้งานง่าย ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานกับแนวคิดของตนเองที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลักได้โดยไม่ต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานที่ซับซ้อน เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการสำรวจแนวคิดต่างๆ ในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้ผู้ใช้รวมแนวคิดหลายๆ อย่างเข้าด้วยกันเมื่อพร้อม ความยืดหยุ่นเช่นนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อทำงานกับการออกแบบและต้นแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น
สุดท้ายนี้ Figma ยังมีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันอื่น ๆ ที่ค่อนข้างโดดเด่นในวงการ ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มออกแบบกราฟิกนี้สามารถผสานความคิดเห็นและบทสนทนาในรูปแบบเสียงเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ทีมงานของคุณสามารถเข้าใจตรงกันได้อย่างง่ายดาย
2. ความสามารถในการเขียนบนกระดานไวท์บอร์ด
Canva และ Figma มีไวท์บอร์ดให้บริการ แต่ Figma ได้ขยายโซลูชันไวท์บอร์ดของตนเพื่อให้ได้รับความสนใจอย่างเต็มที่ ด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าจำนวนมาก คุณจึงสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผังงาน วาระการประชุมทีม แผนงาน แผนเวลา หรืออื่นๆ อีกมากมาย
Figma ยังผสาน AI เข้ากับกระดานไวท์บอร์ดของตนด้วยคำสั่งง่าย ๆ ที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถสร้างผืนผ้าใบใหม่สำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ได้โดยง่าย ภายในไม่กี่วินาที คำสั่งข้อความสามารถนำไปสู่สิ่งต่าง ๆ ได้ตั้งแต่แผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์แบบภาพ, การวิเคราะห์ของอุตสาหกรรมเดียวกับที่คุณอยู่ใน, และอื่น ๆ อีกมากมาย
ในที่สุด โอกาสในการทำงานร่วมกันของ Figma ก็ขยายไปถึงโซลูชันไวท์บอร์ดด้วยเช่นกัน ด้วยเส้นโค้งการเรียนรู้ที่แทบไม่มี ทีมของคุณสามารถทำงานบนไวท์บอร์ด ใช้แชทสดทั้งเสียงและข้อความเพื่อแสดงความคิดเห็น และตอบสนองต่อแนวคิดและตัวเลือกต่างๆ ด้วยอีโมจิที่เรียบง่าย โหมดสปอตไลท์จะนำทางสมาชิกในทีมไปยังพื้นที่ที่พวกเขาต้องการพูดคุยมากที่สุด ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
3. ฐานข้อมูลแม่แบบ
สุดท้ายนี้ Figma มีเทมเพลตสำหรับการไวท์บอร์ดและเทมเพลตในคลังมากกว่า 300 ไฟล์—ยังไม่รวมตัวเลือกคำสั่งเริ่มต้นไม่จำกัดของเครื่องมือ AI ของมัน เทมเพลตเหล่านี้ครอบคลุมทั้งไวท์บอร์ดและต้นแบบ ทำให้คุณมีโอกาสน้อยลงที่จะต้องเริ่มต้นจากศูนย์ในโครงการหรือแนวคิดใหม่
ราคาของ Figma
- แผนฟรี
- Figma Professional: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร Figma: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- Figma Enterprise: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
- FigJam Starter: แผนฟรี
- FigJam Professional: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร FigJam: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- FigJam Enterprise: $5/เดือนต่อผู้ใช้
Figma vs. Canva: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Canva และ Figma มีคุณสมบัติที่เหมือนกันมากมาย แต่หากคุณกำลังเปรียบเทียบทั้งสองนี้ การเข้าใจว่าแม้คุณสมบัติที่เหมือนกันเหล่านี้ก็มีความแตกต่างกันอย่างไรก็ช่วยได้ หาก Canva กับ Figma เป็นสิ่งที่คุณกำลังพิจารณาอยู่ ให้พิจารณาจุดแตกต่างเหล่านี้:
คุณสมบัติที่ 1: การทำงานร่วมกัน
ทั้ง Canva และ Figma ต่างก็มีฟังก์ชันการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง ผู้ชนะระหว่างทั้งสองขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังมองหา:
- Figma ชนะหากคุณมีทีมนักออกแบบมืออาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์หรือต้นแบบที่ซับซ้อนอื่น ๆ ด้วยโหมดโฟกัส รวมถึงการสนทนาด้วยเสียงและการแชทสด
- Canva ชนะหากคุณต้องการให้ทีมของคุณใช้ดีไซน์ที่เหมาะสมกับแบรนด์ในโครงการที่ตรงไปตรงมา ด้วยเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้และข้อจำกัดที่มีให้ใช้สำหรับฟอนต์, สี, และการแก้ไขรูปภาพ
คุณสมบัติที่ 2: การเขียนกระดานไวท์บอร์ด
การสนทนาเกี่ยวกับ Canva กับ Figma นั้นน่าสนใจส่วนหนึ่งเพราะคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาความสามารถในการทำไวท์บอร์ด
ในความเป็นจริง เครื่องมือทั้งสองแทบจะแยกความแตกต่างไม่ได้เลยในด้านนี้ กระดานไวท์บอร์ดมีความแตกต่างกันเล็กน้อย เช่น ความสามารถของ Figma ในการรองรับ CSS โดยการนำเข้าและส่งออกตัวแปร CSS จากต้นแบบของคุณ แต่ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นอาจทำให้ Figmaเป็นเครื่องมือออกแบบเว็บที่ดีกว่า แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยให้มันโดดเด่นในฐานะชุดเครื่องมือไวท์บอร์ดที่ครอบคลุมมากกว่า
คุณสมบัติที่ 3: ไลบรารีแม่แบบ
Canva และ Figma มีห้องสมุดเทมเพลตให้เลือกใช้ แต่ Canva ต้องได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ชนะในฟีเจอร์นี้ เนื่องจากมีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลือกนับพันสำหรับสื่อทุกประเภทและทุกอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองได้อย่างง่ายดาย ทำให้การสร้างกราฟิกที่สอดคล้องกับแบรนด์สำหรับช่องทางการตลาดของคุณเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
Figma แน่นอนว่าไม่ได้คะแนนต่ำในด้านนี้เช่นกัน แต่การจะแข่งขันกับซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะในด้านจำนวนดีไซน์ที่นำเสนอให้กับผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบนั้นเป็นเรื่องยาก
Canva เทียบกับ Figma บน Reddit
จบการเปรียบเทียบฟีเจอร์กันแค่นี้ ไปดูที่Redditกันดีกว่าว่าผู้ใช้จริงมีความคิดเห็นอย่างไรในหัวข้อการเปรียบเทียบ Canva กับ Figma
ความเห็นโดยทั่วไปคือ Canva มีฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายกว่า ในขณะที่ Figma ถูกออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงและต้องการฟีเจอร์ขั้นสูงมากขึ้น:
"มันคือความแตกต่างระหว่างการออกแบบกราฟิกกับการออกแบบอินเทอร์เฟซ หนึ่งถูกออกแบบมาเพื่อความคงที่และมีรากฐานมาจากการพิมพ์ อีกหนึ่งถูกออกแบบมาเพื่อความโต้ตอบและมีรากฐานมาจากซอฟต์แวร์ Figma เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมมากกว่าสำหรับการออกแบบ UI"
ผู้ใช้รายอื่นเห็นด้วย โดยชี้ให้เห็นว่า Figma เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้มากกว่าสำหรับ Photoshop และการออกแบบกราฟิกมืออาชีพ ซึ่งรวมถึงการผสานรวมการออกแบบเว็บแบบส่งต่อได้ ในขณะเดียวกัน Canva ก็ได้รับคำชมเชยสำหรับคุณสมบัติที่ทำให้การออกแบบกราฟิกเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว:
"ฉันเป็นนักออกแบบมืออาชีพมาเกือบ 20 ปีแล้ว และฉันชอบวิธีที่ Canva ทำให้บางสิ่งง่ายขึ้น ซึ่งพูดตรงๆ ก็คือมันจำเป็นต้องง่ายขึ้น" นอกจากนี้ยังเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมในการจัดการกับสินทรัพย์ของแบรนด์ รองรับการแทรกฟอนต์ ประเภทสื่อ ฯลฯ ได้อย่างราบรื่น โดยไม่ต้องยุ่งยาก อีกทั้งยังนำเอาคีย์ลัดและหลักการสำคัญหลายอย่างมาจากแอปที่มีฟีเจอร์มากกว่า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการและส่งต่อองค์ประกอบพื้นฐานให้กับผู้ร่วมงานสำหรับโซเชียลมีเดีย งานพิมพ์แบบง่าย ๆ ฯลฯ
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Canva และ Figma
ในที่สุดแล้ว เครื่องมือทั้งสองอาจทำงานได้ดีขึ้นตามความต้องการและความชอบของคุณ แต่การเลือกเพียงระหว่าง Canva และ Figma ก็เป็นการแบ่งแยกที่ไม่ถูกต้องเช่นกัน เราจะไม่ละเลยที่จะกล่าวถึงตัวเลือกที่สามให้คุณพิจารณา
พบกับ ClickUp
มันไม่ใช่แค่เครื่องมือออกแบบกราฟิกเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือสำหรับจัดการทีมออกแบบของคุณทั้งหมด รวมถึงฟีเจอร์การจัดการโครงการขั้นสูงและเครื่องมือ AI สำหรับนักออกแบบเพื่อทำให้งานง่ายขึ้นและมีกลยุทธ์มากขึ้น
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ClickUp สามารถทำได้มากกว่า Figma หรือ Canva อย่างแน่นอน คุณสมบัติที่ยืดหยุ่นและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สามารถกลายเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งในความเครียดประจำวันของทีมออกแบบและทีมสร้างสรรค์ และด้วยโซลูชันไวท์บอร์ดที่ครอบคลุมในตัว คุณสามารถคิดค้นไอเดียและอยู่ในหน้าเดียวกันได้ในขณะที่ส่งทีมของคุณไปทำงานที่ยอดเยี่ยม
การร่วมมือของทีมออกแบบ
เร่งประสิทธิภาพการทำงานด้านการออกแบบกราฟิกของคุณด้วยClickUp สำหรับทีมออกแบบ ในแต่ละโครงการ คุณสามารถวางแผนไทม์ไลน์และมอบหมายงานแต่ละชิ้นให้กับสมาชิกได้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน ฟีเจอร์แชทที่ผสานรวมไว้จะช่วยให้ทุกคนในทีมเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้อย่างราบรื่น
นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ด้วย ClickUp Docs และ Whiteboards (รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทุกคนในทีมจะทำงานด้วยข้อมูลเดียวกันในขณะที่พวกเขาลงมือออกแบบโครงการที่กำหนดไว้ กระบวนการทำงานที่เป็นธรรมชาติและอัตโนมัติช่วยให้การเคลื่อนย้ายต้นแบบผ่านขั้นตอนต่างๆ และการรับข้อเสนอแนะเป็นเรื่องง่าย
คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการออกแบบที่บริสุทธิ์ของแอปอย่าง Figma ได้ผ่านการผสานการทำงานของ Figma กับ ClickUp. การเชื่อมต่อนี้ช่วยเชื่อมโยงประสิทธิภาพการทำงานกับความคิดสร้างสรรค์ ผลักดันทีมของคุณให้ก้าวหน้าไปสู่การออกแบบที่ยอดเยี่ยม.
ความสามารถในการเขียนบนกระดานไวท์บอร์ด
ในClickUp Whiteboard ทุกคนในทีมสามารถเพิ่มบันทึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองได้แบบเรียลไทม์ การฝังผังงานก็ง่ายเหมือนกับการเพิ่มรูปภาพหรือลิงก์ และหากยังไม่เพียงพอ ความสามารถในการเชื่อมโยงวัตถุเข้าด้วยกันยังช่วยให้ทีมสร้างแนวคิดเชิงภาพในเชิงพื้นที่ ซึ่งนำไปสู่โครงการที่ดีขึ้นในที่สุด
และแน่นอน โซลูชันไวท์บอร์ดของ ClickUp เชื่อมต่อโดยตรงกับโครงการต่าง ๆ ของคุณ ซึ่งหมายความว่าการมอบหมายงานและการเปลี่ยนจากการระดมความคิดไปสู่การลงมือทำเป็นเรื่องง่ายดาย ช่วยให้ทีมออกแบบทั้งหมดของคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
แม่แบบการออกแบบที่หลากหลาย
สุดท้ายนี้ อย่าประเมินพลังของ ClickUpในเทมเพลตการออกแบบกราฟิกต่ำเกินไป ในความเป็นจริง เครื่องมือนี้มีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ทีมสร้างสรรค์ของคุณทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
เพื่อให้ชัดเจน นี่คือเทมเพลตที่แตกต่างจากที่คุณอาจพบใน Canva แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ตามที่เห็นได้จากเทมเพลต ClickUp Creative & Design นี่คือเทมเพลตงานและโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานสร้างสรรค์ของคุณ ใช้เพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอการออกแบบ กำหนดลำดับและเวลาที่เหมาะสมสำหรับงานแต่ละชิ้น และอื่นๆ อีกมากมาย
เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วยการก้าวข้ามเครื่องมือออกแบบ
ในที่สุด การตัดสินใจระหว่าง Canva และ Figma อาจเป็นเรื่องยาก—โดยเฉพาะหากมีเครื่องมือที่อาจเหมาะกับทีมสร้างสรรค์ของคุณมากกว่าให้เลือกใช้หากคุณต้องการการจัดการโครงการออกแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ClickUp ควรอยู่ในลำดับต้น ๆ ของรายการความสำคัญของคุณ
ใช้ ClickUp สำหรับการบอร์ดไวท์บอร์ดและการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ และเช่นเดียวกับ Canva และ Figma เทมเพลตสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง แต่ที่สำคัญที่สุด ความสามารถของ ClickUp ในการช่วยจัดการงานและกระบวนการบริหารโครงการที่กว้างขึ้นสามารถกลายเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องจัดการกับหลายโครงการ พันธมิตร และกำหนดเวลาที่ต่างกัน
สร้างบัญชี ClickUp ฟรีของคุณเพื่อเริ่มต้น!