10 เทมเพลต CRM monday.com สำหรับความสำเร็จในการขายในปี 2025

การจัดการการขายโดยไม่มีระบบก็เหมือนกับการพยายามโยนลูกบอลหลายลูกในอากาศ ติดตามลูกค้าที่สนใจ ติดตามการขาย และอัปเดตดีลต่าง ๆ ด้วยมือข้างเดียวที่ผูกไว้ข้างหลัง มันยุ่งเหยิง วุ่นวาย และที่แย่ที่สุดคือสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
นั่นคือจุดที่แม่แบบ CRMเข้ามาช่วย แม่แบบเหล่านี้เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการเริ่มต้นจัดการลูกค้าเป้าหมายและกระบวนการขาย ไม่ว่าคุณจะติดตามลูกค้าใหม่หรือดูแลดีลที่กำลังดำเนินการอยู่ แม่แบบที่เหมาะสมจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น
คุณสามารถใช้เทมเพลต CRM ของ monday.com หรือเทมเพลตอื่น ๆ ที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งมีความสามารถมากกว่าการติดตามขั้นพื้นฐาน. คู่มือนี้จะพาคุณไปรู้จักกับเทมเพลตที่ดีที่สุด!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต CRM ของ monday.com ดี?
เทมเพลต CRM ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าและมีประสิทธิภาพสูงมีมากกว่าแค่ข้อมูลติดต่อ—มันจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า จัดลำดับความสำคัญของการขาย และติดตามดีลที่กำลังดำเนินอยู่ มันเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ CRMของคุณโดยไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน
หากคุณกำลังพิจารณาใช้เทมเพลต CRM ของ monday ตรวจสอบว่ามันสามารถทำได้ดังต่อไปนี้:
- ติดตามลูกค้าผ่านแต่ละขั้นตอน: ทำเครื่องหมายคอลัมน์ในกระบวนการให้ชัดเจนตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงปิดการขาย
- จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว: ข้อมูลติดต่อและข้อมูลลูกค้าอื่น ๆ, จุดติดต่อครั้งล่าสุด, มูลค่าของดีล, และโอกาสในการทำดีลเพิ่มเติม
- มองเห็นความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย: แผนภูมิบอร์ด, แดชบอร์ด, หรือมุมมองกังต์ต์เพื่อให้เห็นภาพรวมของดีลที่กำลังดำเนินการอยู่ในที่เดียว
- ปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการของคุณ: ขั้นตอน, แท็ก, และฟิลด์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการขายที่ไม่เหมือนใครของคุณตลอดทั้งแคมเปญการตลาด
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ: กฎสำหรับงานติดตามผล การเปลี่ยนแปลงสถานะ หรือการแจ้งเตือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการลูกค้าและประหยัดเวลา
- ผสานรวมกับเครื่องมือของคุณ: ความสามารถในการซิงค์อีเมล ปฏิทิน และแบบฟอร์มการจับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างราบรื่นภายในแพลตฟอร์ม CRMของคุณ
สรุปสั้น ๆ? เทมเพลต CRM ที่ดีที่สุดจะทำงานหนักแทนคุณ—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การขาย ไม่ใช่การจัดระเบียบ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ก่อนจะมีระบบ CRM และแดชบอร์ดดิจิทัล กลยุทธ์การขายที่มีโครงสร้างได้เติบโตอย่างรุ่งเรืองแล้ว ต้องขอบคุณJohn H. Patterson ผู้ก่อตั้งบริษัท National Cash Register ตั้งแต่ช่วงต้นปี 1900s Patterson ได้ฝึกอบรมทีมขายของเขาโดยใช้บทพูดที่เตรียมไว้ล่วงหน้า การสร้างโปรไฟล์ลูกค้า และโปรแกรมฝึกอบรมการขายอย่างเป็นทางการ เขายังเป็นผู้บุกเบิกการจำลองสถานการณ์และการขายตามพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอ นวัตกรรมเหล่านี้ได้วางรากฐานสำหรับคู่มือการขายและกระบวนการขายสมัยใหม่
monday.com CRM เทมเพลต
แต่ละเทมเพลต CRM ของ monday.com ต่อไปนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้งานขายหรือกระบวนการทำงานกับลูกค้าของคุณง่ายขึ้นในแต่ละส่วนสำคัญ ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. แบบฟอร์มกิจกรรมการตลาด
การจัดการแคมเปญ, คำขอ, และกำหนดเวลาที่ทับซ้อนกันในหลายช่องทาง? แบบฟอร์มกิจกรรมการตลาด ช่วยให้ระบบนิเวศการตลาดของคุณเป็นระเบียบในที่เดียว
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดทีมให้สอดคล้องกัน, ติดตามผลงานที่ต้องส่งมอบ, และทำให้ทุกแคมเปญดำเนินไปตามกำหนดเวลาพร้อมการมองเห็นอย่างเต็มที่. ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวสินค้าใหม่หรือจัดการกับการปล่อยเนื้อหาประจำสัปดาห์, บอร์ดนี้พร้อมให้บริการคุณ.
ทำให้การทำงานของคุณเป็นระบบโดยใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- รวมศูนย์การวางแผนและการดำเนินแคมเปญข้ามทีม
- ติดตามการผลิตเชิงสร้างสรรค์, วงจรการตรวจสอบ, และวันเปิดตัว
- ตั้งค่าแบบฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับคำขอทางการตลาดและการรับสินทรัพย์
- แสดงภาพความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือตามแคมเปญ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการอนุมัติ การแจ้งเตือน และการอัปเดตสถานะ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่จัดการแคมเปญปริมาณสูงและการทำงานร่วมกันหลายทีม
2. แม่แบบ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์
การจัดการรายการประกาศขายหลายรายการ, ลูกค้าที่สนใจ, และการนัดชมบ้านสามารถกลายเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากอย่างรวดเร็วหากคุณไม่มีระบบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เทมเพลต CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ตัวแทน นายหน้า และทีมงานสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่รายการอสังหาริมทรัพย์ไปจนถึงการสื่อสารกับผู้ซื้อได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตนี้ช่วยให้กระบวนการขายของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขาย ไม่ใช่การจัดการสเปรดชีต
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้ให้มากที่สุดโดยใช้เพื่อ:
- จัดระเบียบรายการทรัพย์สินด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับราคา สถานที่ และสถานะ
- ติดตามความคืบหน้าของทุกโอกาสทางธุรกิจตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย
- กำหนดวันเปิดบ้านและมอบหมายการติดตามผลให้กับตัวแทน
- สร้างภาพการไหลของดีลของคุณตามตัวแทน, ภูมิภาค, หรือขั้นตอนของท่อการขาย
- ระบบอัตโนมัติการสื่อสารกับลูกค้าและการอัปเดตสถานะ
🔑 เหมาะสำหรับ: ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และทีมงานที่บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งและกลุ่มผู้ซื้อ
3. แบบฟอร์มโครงการลูกค้า
เมื่อคุณพยายามดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพในหลายโครงการ การมองเห็นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เทมเพลตโครงการลูกค้า ช่วยให้คุณจัดระเบียบงาน จัดการกำหนดเวลา และทำให้ทุกคน ตั้งแต่ทีมภายในไปจนถึงลูกค้าภายนอก อยู่ในหน้าเดียวกัน
มันถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้, ไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน, และการอัปเดตแบบเรียลไทม์โดยไม่สูญเสียการติดตามผลลัพธ์สำคัญ
ติดตามความคืบหน้าโดยใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ติดตามความคืบหน้าของทุกโครงการลูกค้าในที่เดียว
- บันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และเชื่อมโยงกับงานในโครงการ
- ร่วมมือกับลูกค้าและทีมภายในโดยใช้ไฟล์และบันทึกที่แชร์ร่วมกัน
- มอบหมายความเป็นเจ้าของและกำหนดเส้นตายสำหรับทุกงาน
- ติดตามสถานะของโครงการโดยใช้มุมมองสถานะ ความสำคัญ และไทม์ไลน์
🔑 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่และผู้ให้บริการที่ดำเนินโครงการที่ต้องติดต่อกับลูกค้าหลายรายพร้อมกัน
4. แบบฟอร์มการลงทะเบียนลูกค้าใหม่
ความประทับใจแรกมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้อนรับลูกค้าใหม่ เทมเพลตการเริ่มต้นสำหรับลูกค้า ช่วยให้ทุกงาน ทุกขั้นตอนสำคัญ และการสื่อสารเป็นไปอย่างมีโครงสร้าง เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่น
มันนำทีมความสำเร็จของลูกค้า, ทีมการนำไปใช้, และทีมการขายของคุณมารวมกันเพื่อให้ไม่มีอะไรสูญหายไปในระหว่างการสื่อสาร
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- สร้างขั้นตอนการทำงานแบบก้าวต่อก้าวสำหรับการรับลูกค้าใหม่สำหรับแต่ละราย
- ติดตามเวลาที่ใช้และการบรรลุเป้าหมายในแต่ละบัญชี
- จัดให้แต่ละแผนกมีความรับผิดชอบที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน
- บันทึกเอกสาร, ไฟล์, และการอัปเดตที่สำคัญภายในบอร์ดของลูกค้าแต่ละราย
- ทำให้การส่งต่อและการแจ้งเตือนสถานะเป็นอัตโนมัติเพื่อความราบรื่นในการดำเนินงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมความสำเร็จของลูกค้าและการนำไปใช้งานที่กำลังมาตรฐานกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน
5. แบบฟอร์มติดต่อ
เทมเพลตผู้ติดต่อ เป็นเทมเพลต CRM พื้นฐานที่ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทีมของคุณสามารถค้นหา กรอง และดำเนินการได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจากสเปรดชีตที่กระจัดกระจายหรือข้อมูลซ้ำอีกต่อไป—เพียงแค่บันทึกข้อมูลผู้ติดต่อที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ ซึ่งสนับสนุนทุกการติดต่อสื่อสารของคุณ
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้เพื่อ:
- จัดเก็บรายชื่อผู้ติดต่อพร้อมฟิลด์ที่ปรับแต่งได้สำหรับอุตสาหกรรม, ตำแหน่ง, และภูมิภาค
- แบ่งกลุ่มผู้ติดต่อตามระยะของวงจรชีวิต คะแนนลีด หรือระดับการมีส่วนร่วม
- บันทึกและติดตามการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมด
- ลบรายการที่ซ้ำกันเพื่อให้ข้อมูลสะอาดขึ้น
- ซิงค์รายการใหม่โดยอัตโนมัติผ่านแบบฟอร์มหรือการเชื่อมต่อกับระบบ CRM
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขาย การตลาด และการสนับสนุนที่กำลังมองหาศูนย์กลางการจัดการข้อมูลติดต่อที่เป็นระเบียบ
6. แม่แบบเอกสารสนับสนุนการขาย
การค้นหาเด็คนำเสนอหรือแผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดไม่ควรใช้เวลานานกว่าการโทรขายเอง เทมเพลตเอกสารสนับสนุนการขาย ทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลที่มีชีวิตของสื่อที่ได้รับการอนุมัติ—ทำให้ทีมของคุณค้นหา ขอ และแจกจ่ายเอกสารที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย
ฝ่ายขายและการตลาดยังคงทำงานสอดคล้องกัน และตัวแทนขายมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการปิดการขายด้วยความมั่นใจเสมอ
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- จัดหมวดหมู่สินทรัพย์ทางการตลาดตามผลิตภัณฑ์, ภูมิภาค, หรือขั้นตอนของการขาย
- ติดตามประวัติเวอร์ชันและสถานะการอัปเดตของทุกไฟล์
- ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานเพื่อการอนุมัติสำหรับการสร้างหรือปรับปรุงสินทรัพย์
- เชื่อมโยงทรัพยากรโดยตรงกับดีลหรือแคมเปญ
- รับประกันความสอดคล้องของแบรนด์ด้วยการเข้าถึงแบบรวมศูนย์
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขายและการตลาดที่ทำงานร่วมกันในการส่งมอบสินทรัพย์และรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์
7. แบบฟอร์มโอกาสหลังกิจกรรม
กิจกรรมสร้างพลังงาน แต่การติดตามผลคือสิ่งที่ขับเคลื่อนรายได้ หากคุณต้องการจับโอกาสลูกค้าใหม่ มอบหมายขั้นตอนถัดไป และผลักดันโอกาสให้เคลื่อนผ่านกระบวนการของคุณก่อนที่มันจะหมดความสนใจ ลองใช้ เทมเพลตโอกาสหลังกิจกรรม
ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเสร็จสิ้นงานแสดงสินค้า, การสัมมนาออนไลน์, หรือการประชุมโต๊ะกลม, มันจะทำให้ทุกการสนทนาเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่มีความหมาย.
ปลดล็อกผลตอบแทนหลังงานอีเวนต์ด้วยการใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- บันทึกเหตุการณ์และติดตามการเคลื่อนไหวของลีดผ่านช่องทางการขาย
- มอบหมายงานติดตามผลและกำหนดวันที่เตือนความจำ
- ให้คะแนนและจัดลำดับความสำคัญของลีดตามการมีส่วนร่วมหรือศักยภาพ
- เพิ่มบันทึก ไฟล์ และบริบทเฉพาะสำหรับแต่ละโอกาสทางธุรกิจ
- กรองและแบ่งกลุ่มโอกาสตามตัวแทน, กิจกรรม, หรือภูมิภาค
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขายและการตลาดที่ต้องการเปลี่ยนกระแสความสนใจจากงานอีเวนต์ให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ
8. แบบฟอร์มการสั่งซื้อ
การติดตามคำสั่งซื้อด้วยตนเองกำลังยุ่งเหยิงในขณะที่จัดการปริมาณสูงหรือคำขอพิเศษหรือไม่? เทมเพลตแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ ช่วยเพิ่มความชัดเจนให้กับกระบวนการรับและดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณ มอบแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับทีมของคุณในการติดตามคำสั่งซื้อ การจัดทำเอกสาร และการอนุมัติ
ควบคุมคำสั่งซื้อด้วยเทมเพลตนี้เพื่อ:
- รวบรวมคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการโดยใช้แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้
- ติดตามสถานะคำสั่งซื้อ การชำระเงิน และระยะเวลาการจัดส่ง
- มอบหมายงานการดำเนินการและการอนุมัติให้กับทีมที่เหมาะสม
- กรองและจัดระเบียบคำสั่งซื้อตามลูกค้า, ภูมิภาค, หรือความเร่งด่วน
- แนบใบเสร็จรับเงิน เอกสาร หรือบันทึกการซื้อตามคำสั่งซื้อ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมปฏิบัติการและทีมขายที่จัดการการรับคำสั่งซื้อ การจัดส่ง และเอกสาร
9. แบบฟอร์มคำขอของลูกค้า
เมื่อคำถามจากลูกค้าเริ่มสะสม การจัดระเบียบจะช่วยให้คุณได้เปรียบ เทมเพลตคำขอของลูกค้า เป็นวิธีที่ง่ายในการบันทึกคำขอ มอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม และทำให้แน่ใจว่าลูกค้าทุกคนได้รับการตอบกลับที่ทันเวลาและเป็นประโยชน์
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- รวบรวมคำขอผ่านแบบฟอร์มฝังตัวหรือการผสานรวมอีเมล
- จัดเส้นทางตั๋วให้กับทีมที่เหมาะสมตามประเภทหรือความเร่งด่วน
- ติดตามความคืบหน้าของคำขอโดยใช้ฟิลด์สถานะ, ลำดับความสำคัญ, และเจ้าของ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการยกระดับปัญหาและการแจ้งเตือนการแก้ไข
- รักษาคลังข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ของข้อซักถามที่ได้รับการแก้ไขแล้ว
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมสนับสนุนและทีมความสำเร็จที่จัดการกับปริมาณคำขอบริการหรือคำขอฟีเจอร์จำนวนมาก
10. การจัดการบัญชีโดยแม่แบบของ Compass
เทมเพลตการจัดการบัญชีโดย Compass ช่วยให้คุณจัดการบัญชีที่มีมูลค่าสูงด้วยโครงสร้างและจังหวะการติดต่อที่สม่ำเสมอ คุณสามารถติดตามกิจกรรม ตรวจสอบสถานะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวได้ในมุมมองเดียวที่ปรับแต่งได้
เพิ่มพลังกลยุทธ์ลูกค้าของคุณด้วยเทมเพลตนี้เพื่อ:
- บันทึกการประชุม ข้อเสนอแนะ และผู้ติดต่อสำคัญในแต่ละบัญชีลูกค้า
- ติดตาม KPI ของลูกค้า การต่ออายุ และตัวบ่งชี้ความเสี่ยง
- มอบหมายการติดตามภายในให้กับเจ้าของหรือทีมที่เฉพาะเจาะจง
- วางแผนการทบทวนรายไตรมาส การขายเพิ่ม และการมีส่วนร่วม
- แบ่งกลุ่มบัญชีตามขนาด รายได้ หรือคะแนนสุขภาพ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการบัญชีและทีมความสำเร็จของลูกค้าที่มุ่งเน้นการรักษาลูกค้าและการเติบโตในระยะยาว
👀 คุณรู้หรือไม่? ระบบ CRM สามารถช่วยปิดการขายได้เร็วขึ้นถึง 30% เพิ่มปริมาณลูกค้าเป้าหมาย B2B ได้ 34% และเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ได้ถึง 32%
monday.com ข้อจำกัดของเทมเพลต
ในขณะที่ monday.com มีเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ CRM ที่หลากหลายและใช้งานได้ดี แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ โดยเฉพาะสำหรับทีมขายที่มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงหรือซับซ้อน นี่คือข้อจำกัดบางประการที่ควรพิจารณาก่อนใช้ซอฟต์แวร์และเทมเพลตของมัน:
- ความลึกของ CRM ที่จำกัด: monday.com ถูกออกแบบมาสำหรับการจัดการโครงการเป็นหลัก ดังนั้นเทมเพลต CRM ของมันอาจให้ความรู้สึกเป็นเพียงผิวเผิน คุณสมบัติเช่นการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่ปรับแต่งได้, การทำนายหลายขั้นตอน, หรือการติดตามการขายขั้นสูงมักต้องการการแก้ไขปัญหาหรือการผสานรวมกับระบบภายนอก
- ขีดจำกัดการทำงานอัตโนมัติในแผนระดับล่าง: ระบบเวิร์กโฟลว์ที่มีให้ใช้งานนั้นช่วยได้มาก แต่ monday.com จะจำกัดจำนวนการทำงานอัตโนมัติที่คุณสามารถใช้งานได้—เว้นแต่คุณจะสมัครแผนระดับที่สูงกว่า ซึ่งหมายความว่าเวิร์กโฟลว์ที่ใช้เทมเพลตของคุณอาจถึงขีดจำกัดอย่างรวดเร็ว
- รายงานที่กระจัดกระจาย: ต้องการรายงานการขายที่ละเอียดหรือแดชบอร์ดรายได้หรือไม่? แม่แบบ CRM ไม่ได้มาพร้อมกับรายงานเชิงลึก และปรับแต่งอาจต้องใช้เวลา ความพยายาม หรือเครื่องมือภายนอก
- ปัญหาการปรับขนาดกับเวิร์กโฟลว์ที่มีข้อมูลมาก: เมื่อข้อมูลลูกค้าของคุณเพิ่มขึ้น กระดานบน monday.com อาจดูรกและยากต่อการนำทางมากขึ้น เทมเพลต CRM อาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่มีปริมาณข้อมูลสูง
- ขาดเครื่องมืออีเมลในตัว: monday.com ไม่มีระบบติดตามอีเมลหรือบันทึกการสื่อสารในตัวภายในเทมเพลต CRM ของตนเอง คุณจำเป็นต้องใช้แอปภายนอกหรือแพลตฟอร์ม CRM แยกต่างหากเพื่อติดตามการสนทนากับลูกค้าและกิจกรรมทางอีเมล
- AI ที่จำกัดสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน: แม่แบบ CRM ของ monday.com มีระบบอัตโนมัติพื้นฐาน แต่ AI ยังขาดความลึกซึ้งในการปรับแต่งวงจรการขายที่ไม่เป็นมาตรฐานหรือการปรับให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์
📮 ClickUp Insight: 32% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติจะช่วยประหยัดเวลาได้เพียงไม่กี่นาทีในแต่ละครั้ง แต่ 19% ระบุว่าอาจช่วยเพิ่มเวลาได้ถึง 3–5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ความจริงก็คือ แม้การประหยัดเวลาเพียงเล็กน้อยก็สามารถสะสมเป็นเวลาที่มากขึ้นได้ในระยะยาว
ตัวอย่างเช่น การประหยัดเวลาเพียง 5 นาทีต่อวันจากงานที่ทำซ้ำๆ อาจทำให้ได้เวลากลับคืนมามากกว่า 20 ชั่วโมงในแต่ละไตรมาส ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงานที่มีคุณค่าและเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ด้วย ClickUp การทำงานอัตโนมัติในงานเล็กๆ เช่น การกำหนดวันที่ครบกำหนดหรือการติดแท็กเพื่อนร่วมทีม ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที คุณมี AI Agents ในตัวสำหรับสรุปและรายงานโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ Agents ที่กำหนดเองจัดการกับเวิร์กโฟลว์เฉพาะ ใช้เวลาของคุณกลับคืนมา!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลง 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ทำให้ทีมงานมีเวลาโฟกัสกับการคาดการณ์มากขึ้น แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร
เทมเพลตทางเลือก monday.com
สำหรับทีมที่ต้องการมากกว่าแค่บอร์ดติดต่อและระบบอัตโนมัติพื้นฐาน มีClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน
เมื่อเปรียบเทียบกับ monday.com ระบบ CRM ของ ClickUp ให้ความรู้สึกเหมือนวันศุกร์
คุณสามารถสร้างระบบ CRM ของคุณเองใน ClickUpและใช้เทมเพลตฟรีที่รวบรวมการขาย การบริการ และกลยุทธ์เข้าด้วยกัน
ตั้งแต่การติดตามทุกดีลในกระบวนการขายของคุณ ไปจนถึงการบันทึกการโทรกับลูกค้า ค่าคอมมิชชั่น และรายงานต่าง ๆ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากแดชบอร์ดของคุณ—เทมเพลตและแดชบอร์ดของ ClickUp พร้อมวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้ ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานรวดเร็วและต้องการความยืดหยุ่นโดยไม่ลดทอนความแม่นยำ
มาสำรวจเทมเพลต CRM ของ ClickUpซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ monday.com
1. แม่แบบ CRM ขั้นสูงของ ClickUp
สร้างขึ้นสำหรับทีมขายที่ต้องการความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงเทมเพลต CRM ขั้นสูงของ ClickUpมอบการควบคุมอย่างเต็มรูปแบบให้กับคุณตลอดทั้งกระบวนการขาย
ตั้งแต่การเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย ทุกจุดสัมผัสจะถูกบันทึก มอบหมาย และทำงานโดยอัตโนมัติ ด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้และกระบวนการทำงานแบบหลายขั้นตอน ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับวงจรการขายที่มีปริมาณมากหรือซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
ใช้แม่แบบภาพนี้เพื่อ:
- สร้างท่อส่งข้อมูลหลายขั้นตอนด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น มูลค่าดีล แหล่งที่มา หรือความสำคัญ
- กำหนดเจ้าของและกำหนดเส้นตายสำหรับทุกโอกาสด้วยมุมมองงานที่ฉันรับผิดชอบ
- ติดตามความคืบหน้าของดีลในมุมมองบอร์ด, รายการ, หรือตาราง
- ทำให้การติดตามผล การแจ้งเตือน และการส่งต่อลูกค้าเป้าหมายเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automations
- มองเห็นการคาดการณ์รายได้และประสิทธิภาพของตัวแทนขายแบบเรียลไทม์
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายและทีมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งดูแลงานขายที่มีขนาดใหญ่หรือซับซ้อน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้แท็กแม่แบบหรือรหัสสีเพื่อแยกขั้นตอนของลีด อุตสาหกรรม หรือเจ้าของตัวแทนให้ชัดเจน ช่วยลดความวุ่นวายในกระบวนการที่ยุ่งเหยิงและให้ความชัดเจนทันทีโดยไม่ต้องกรองด้วยตนเอง ทั้งใน ClickUp และ monday.com สามารถตั้งค่ากฎสีให้อัปเดตโดยอัตโนมัติตามสถานะของดีลได้
ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าเป้าหมายกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ สีของงานของคุณจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเขียว นั่นคือการขายด้วยภาพที่ดีที่สุด—การรับรู้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องคลิกเพิ่มเติม
2. แม่แบบ CRM ง่าย ๆ ของ ClickUp
เทมเพลต CRM ง่ายๆ ของ ClickUpมอบระบบที่สะอาดและใช้งานง่ายสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมายและการจัดการการติดตามผล มันตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปและให้คุณเพียงแค่สิ่งที่คุณต้องการเพื่อควบคุมกระบวนการขายของคุณ—เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์, ผู้ประกอบการคนเดียว, หรือทีมขนาดเล็กที่ให้ความสำคัญกับความรวดเร็วมากกว่าความซับซ้อน
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้ให้มากที่สุดโดยใช้เพื่อ:
- จับข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย เช่น รายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้ติดต่อ ขั้นตอนการเจรจา และสถานะ
- จัดระเบียบลูกค้าเป้าหมายตามลำดับความสำคัญ, ขั้นตอนในกระบวนการขาย, หรือประเภทของบริการ
- ติดตามขั้นตอนถัดไปและมอบหมายงานติดตามผลพร้อมกำหนดวันครบกำหนด
- ติดตามความคืบหน้าของดีลโดยใช้มุมมองบอร์ดหรือมุมมองรายการ
- รักษา CRM ของคุณให้กระชับและมุ่งเน้นด้วยการตั้งค่าที่น้อยที่สุด
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ที่ปรึกษา, และทีมขายขนาดเล็กที่ต้องการระบบ CRM ที่ไม่ต้องดูแลมาก
3. แม่แบบการติดตามค่าคอมมิชชั่น ClickUp
การคำนวณค่าคอมมิชชั่นด้วยตนเองนั้นใช้เวลานานและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด.เทมเพลตการติดตามค่าคอมมิชชั่นของClickUpแก้ไขปัญหานี้.
มันถูกสร้างขึ้นเพื่อติดตามรายได้ต่อตัวแทน, ดีล, หรือสายผลิตภัณฑ์ ด้วยสูตรและฟิลด์ที่ยืดหยุ่นซึ่งสะท้อนโครงสร้างการจ่ายเงินที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ ด้วยการมองเห็นในทุกขั้นตอนของกระบวนการคอมมิชชั่น ทำให้ทั้งทีมการเงินและทีมขายของคุณทำงานสอดคล้องกัน
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- บันทึกข้อตกลงที่ปิดแล้วและเชื่อมโยงกับบันทึกค่าคอมมิชชั่น
- ตั้งค่าสูตรสำหรับการจ่ายเงินแบบอัตราคงที่ แบบขั้นบันไดหรือแบบเปอร์เซ็นต์โดยใช้ฟิลด์สูตรของ ClickUp
- ติดตามสถานะการจ่ายเงินและจุดตรวจสอบการอนุมัติ
- ติดตามรายได้ตามตัวแทน, เดือน, หรือสินค้า
- เก็บรักษาข้อมูลค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบและรวมศูนย์ไว้ในที่เดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมปฏิบัติการธุรกิจและการเงินที่ต้องการการติดตามค่าคอมมิชชั่นที่แม่นยำและอัตโนมัติ
4. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
ระบบของคุณควรให้มากกว่าแค่รายการของดีล มันควรบอกคุณอย่างชัดเจนว่าควรมุ่งเน้นไปที่ไหนต่อไป
เทมเพลต ClickUp Sales Pipelineมอบมุมมองของกระบวนการขายแบบไดนามิกและปรับแต่งได้ตามความต้องการ ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการขายของคุณได้ ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้า ระบุจุดติดขัด และปิดการขายได้เร็วขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ขายรายเดียวหรือกำลังบริหารทีมขายทั้งทีม มันจะช่วยให้การทำงานของคุณชัดเจนขึ้น
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- สร้างสายงานแบบเป็นขั้นตอนโดยใช้มุมมองคัมบังแบบลากและวาง
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับขนาดดีล ข้อมูลติดต่อ และวันที่คาดว่าจะปิดการขาย
- มอบหมายตัวแทนและสร้างงานที่เชื่อมโยงกับโอกาสเฉพาะโดยใช้ClickUp Tasks
- กรองข้อเสนอโดยภูมิภาค, ผลิตภัณฑ์, หรือผู้แทน
- ทำให้การอัปเดตขั้นตอนเป็นอัตโนมัติและกำหนดเวลาการดำเนินการติดตามผลโดยใช้ระบบอัตโนมัติ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่กำลังมองหาเครื่องมือจัดการโอกาสทางการขายและดีลที่สามารถปรับแต่งได้ พร้อมภาพรวมที่ชัดเจน
5. แม่แบบ CRM ฝ่ายขาย ClickUp
การจัดการการขายควรเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ควรทำให้คุณต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหรือสเปรดชีตต่าง ๆเทมเพลต ClickUp Sales CRMมอบระบบศูนย์กลางให้คุณสำหรับติดตามลูกค้าเป้าหมาย ตรวจสอบกิจกรรมในกระบวนการขาย และบันทึกทุกการติดต่อกับลูกค้า
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ติดตามลูกค้าเป้าหมาย บัญชี และดีลทั้งหมดในมุมมองที่เรียบง่ายและสะดวก
- สร้างงานสำหรับการติดตามผล การสาธิต หรือการตรวจสอบสัญญา
- บันทึกการประชุม, อีเมล, และบันทึกไว้ในบัญชีแต่ละบัญชีโดยตรง
- มองเห็นความคืบหน้าของดีลด้วยแดชบอร์ดและวิดเจ็ตรายงานที่ปรับแต่งได้
- ค้นพบข้อมูลเชิงลึก ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขาย (เช่น อัตราการได้ลูกค้าใหม่ มูลค่าตลอดอายุการใช้งาน และอัตราการสูญเสียลูกค้า) และสนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้วยClickUp Brain
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่พร้อมจัดการทุกขั้นตอนของลูกค้าในแพลตฟอร์มเดียว
6. แม่แบบรายงานการขาย ClickUp
ข้อมูลการขายจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณสามารถนำไปใช้ได้จริง เปลี่ยนตัวชี้วัดประสิทธิภาพให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มองเห็นได้ด้วยเทมเพลตรายงานการขายของ ClickUp ตั้งแต่การคาดการณ์รายได้ไปจนถึงการติดตามตัวแทนขายแต่ละคน ทุกอย่างจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ คุณจึงไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อยกระดับการรายงาน:
- สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อแสดงภาพรายได้ อัตราการชนะ และความเร็วในการปิดดีล
- ติดตาม KPI ของตัวแทนขาย, ทีม, หรือหมวดหมู่สินค้า
- สร้างรายงานประจำปี รายไตรมาส และรายเดือนได้อย่างรวดเร็วด้วยมุมมองที่มีให้
- กรองรายงานตามภูมิภาค, ช่วงเวลา, หรือขั้นตอนของระบบ
- ตั้ง, ติดตาม, และตรวจสอบเป้าหมายการขายด้วยClickUp Goals, ทำให้ทีมของคุณมุ่งเน้นและมีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบต่อเป้าหมายตามผลการรายงาน
- เชิญสมาชิกทีมหรือผู้เข้าร่วมไปยัง Workspace ของคุณเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์, ให้คำแนะนำ, และมองเห็นกิจกรรมการรายงานการขายร่วมกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำฝ่ายขายและทีมปฏิบัติการที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยไม่ต้องใช้สเปรดชีต
เทมเพลตติดตามการขาย ClickUp
เมื่อคุณต้องจัดการกับลูกค้าเป้าหมาย งาน และเป้าหมายหลายอย่างในแต่ละวัน การจัดระเบียบเป็นครึ่งหนึ่งของความสำเร็จแล้วแม่แบบ ClickUp Sales Trackerจะมอบพื้นที่ทำงานที่มุ่งเน้นให้กับทีมของคุณ เพื่อบันทึกการติดต่อ ติดตามกิจกรรม และรักษาความต่อเนื่องในการทำงาน—โดยไม่พลาดขั้นตอนใดเลย
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- บันทึกการโทร, อีเมล, การประชุม, และงานติดต่อสื่อสารในที่เดียว
- ติดตามความคืบหน้าของหัวหน้างานและอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์
- ใช้ClickUp Milestonesเพื่อทำเครื่องหมายความสำเร็จที่สำคัญ (เช่น การบรรลุเป้าหมายยอดขาย)
- กรองกิจกรรมตามตัวแทน, ขั้นตอนการเจรจา, หรือวันที่
- ติดตามยอดขายตามสินค้าและเดือนโดยใช้มุมมองที่กำหนดเอง
- อัตโนมัติการติดตามผลและกิจกรรมการขายที่เกิดขึ้นซ้ำ (เช่น การตรวจสอบรายเดือน การอัปเดตรายงาน)
🔑 เหมาะสำหรับ: ตัวแทนขายและผู้จัดการที่ต้องการมุมมองที่มีโครงสร้างและครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพและกิจกรรมในกระบวนการขายในแต่ละวัน
แม่แบบการโทรขายของ ClickUp
ต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมเอกสารและติดตามการสนทนาทุกครั้งในการขายหรือไม่?แม่แบบการโทรขายของ ClickUpช่วยให้การติดต่อของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย คุณจะไม่พลาดข้อมูลสำคัญหรือการดำเนินการใด ๆ
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- กำหนดการโทรและบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น เวลา ผู้ติดต่อ และวัตถุประสงค์
- บันทึกบันทึกการโทร, ผลลัพธ์, และความคิดเห็นของลูกค้าแบบเรียลไทม์
- มอบหมายงานติดตามผลและกำหนดเส้นตายโดยตรงหลังจากการสนทนา
- จัดหมวดหมู่สายเรียกเข้าตามประเภทลูกค้า ผลิตภัณฑ์ หรือภูมิภาค
- ใช้การติดตามเวลาของ ClickUp, แท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, และการผสานการทำงานกับอีเมล เพื่อปรับปรุงการจัดการการโทรขายให้มีประสิทธิภาพและติดตามผลได้ทันเวลา
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องโทรหาลูกค้าจำนวนมากและต้องการเอกสารที่ชัดเจนและการติดตามผล
9. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
ความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญในการขยายทีมขายและเทมเพลตกระบวนการขายของ ClickUpจะมอบกรอบการทำงานให้คุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น มันวางแผนกระบวนการขายทั้งหมดของคุณตั้งแต่การหาลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย เพื่อให้ตัวแทนทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไร เมื่อไหร่ และจะดำเนินการให้ข้อตกลงก้าวหน้าไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจได้อย่างไร
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้ให้มากที่สุดโดยใช้เพื่อ:
- กำหนดแต่ละขั้นตอนของวงจรการขายของคุณด้วยงานที่ชัดเจนและผู้รับผิดชอบ
- มอบหมายความรับผิดชอบและกำหนดเส้นตายให้กับทีม
- ติดตามความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าของดีลด้วยการอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์
- สร้างและทำงานร่วมกันในคู่มือการขาย, บทพูด, หรือการวิจัยตลาดด้วยClickUp Docs
- ลดการทำงานด้วยตนเองโดยอัตโนมัติการกระทำที่เป็นกิจวัตร (เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะ, การแจ้งเตือน)
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องการสร้างกระบวนการที่ซ้ำได้และขับเคลื่อนประสิทธิภาพในระดับที่ใหญ่ขึ้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ClickUp ช่วยให้คุณฝังวิดีโอลงในงาน CRM ได้โดยตรง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องส่งต่อประวัติลูกค้าที่ซับซ้อน ลองนึกภาพผู้จัดการฝ่ายขายบันทึกสรุปสั้นๆ และฝังลงในดีลเพื่อให้บริบท ทุกคนจะไม่ต้องเสียเวลาอ่านบันทึกยาวๆ หรือเสียเวลาในการประชุมซิงค์ นี่ไม่ใช่แค่เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น แต่เป็นการสื่อสารที่ใส่ใจความรู้สึกของผู้รับด้วย
ทำไม ClickUp จึงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าสำหรับความสำเร็จของ CRM
การเลือกเทมเพลต CRM ที่เหมาะสมนั้นเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงาน, การไหลเวียน, และการค้นหาโซลูชันที่ดีที่สุดซึ่งช่วยเสริมการทำงานของคุณและลดภาระให้กับตัวแทนขายของคุณ
monday.com และเทมเพลตของมันสามารถช่วยคุณในการติดตามลูกค้าเบื้องต้นและอัตโนมัติภารกิจได้ แต่ ClickUp และเทมเพลตของมันให้คุณสร้างระบบ CRM ของคุณเองได้ ซึ่งสร้างความแตกต่างอย่างมากระหว่างการติดตามที่พลาดไปกับการปิดการขาย
เทมเพลต CRM ของ ClickUp มอบการปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง, AI ขั้นสูง, และการขยายตัวกับกระบวนการขายที่ซับซ้อน. แต่ละเทมเพลตสามารถปรับให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ และช่วยคุณในทุกขั้นตอนของ CRM และกระบวนการขายของคุณ—ตั้งแต่การเก็บข้อมูลลูกค้าไปจนถึงการคาดการณ์รายได้—ในที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว.
จัดระเบียบและเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด เริ่มต้นวันจันทร์ แต่ปิดท้ายด้วย ClickUp!