10 หลักสูตร AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อก้าวล้ำในปี 2025

การตามให้ทันกับ AI ไม่ใช่สิ่งที่ HR มืออาชีพควรมีไว้เป็นทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน พร้อมทั้งรักษาการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์ไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ที่ทำงานเป็นสถานที่ที่เจริญเติบโตได้
แต่ระหว่างการจัดการกับการปฐมนิเทศ, วัฒนธรรม, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, และการแจ้งเตือนนับล้านจากพนักงานใหม่และพนักงานเก่า ใครจะมีเวลาไปคิดหาทางออกทั้งหมดนี้?
ในขณะเดียวกัน บริษัทต่าง ๆ ก็กำลังตามทันอย่างรวดเร็ว
Gartner เปิดเผยว่า38% ของผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลกำลัง "ทดลองใช้ วางแผนการนำไปใช้ หรือได้นำไปใช้แล้ว" AI สร้างสรรค์ (GenAI) ในปี 2024 เพิ่มขึ้นจาก 19% ในเดือนมิถุนายน 2023
ข่าวดี: คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จาก AI ในกระบวนการทรัพยากรบุคคล คุณเพียงแค่ต้องการหลักสูตร AI ที่เหมาะสม—สร้างขึ้นเพื่อคุณ ไม่ใช่สำหรับนักพัฒนา
ในคู่มือนี้ เราจะช่วยให้คุณค้นหาหลักสูตร AI ที่มีความเป็นประโยชน์และทันสมัยที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือต้องการเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมด้านทรัพยากรบุคคล หลักสูตรเหล่านี้จะมอบความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตของอาชีพคุณ โดยไม่ทำให้ตารางงานของคุณแน่นเกินไป
⚠️ กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์ของหลักสูตรสำหรับราคาล่าสุด, โมดูล, และรีวิว.
ทำไมผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ AI?
การนำ AI มาใช้ในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้นเป็น72% ในปี 2025 จาก 58% ในปี 2024 ตัวเลขนี้บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่องของการผสาน AI เข้ากับกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงการสรรหาและการฝึกอบรม
ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เรามาพูดคุยเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญหลายประการที่ผลักดันให้มีการนำไปใช้อย่างรวดเร็วในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล:
- การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาด: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลใช้ AI เพื่อระบุแนวโน้มการจ้างงาน, ทำนายความเสี่ยงของการลาออก, และปรับปรุงการวางแผนกำลังคนด้วยข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง
- การทำให้งานซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติ: AI ช่วยให้พวกเขาประหยัดเวลาจากงานที่ต้องทำด้วยตนเอง เช่น การติดตามการลาและการบริหารสวัสดิการ ทำให้มีเวลาไปมุ่งเน้นที่กลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์กรมากขึ้น
- การปรับการสนับสนุนพนักงานให้เหมาะสมกับบุคคล: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถปรับการปฐมนิเทศพนักงาน เส้นทางการเรียนรู้ และการเติบโตในอาชีพให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- การสรรหาที่รวดเร็วและยุติธรรมยิ่งขึ้น:เครื่องมือ AI สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลช่วยสแกนประวัติย่ออย่างมีประสิทธิภาพ ลดอคติ และช่วยให้คุณสร้างทีมที่มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพสูง
- การเตรียมทักษะของคุณให้พร้อมสำหรับอนาคต: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลยังใช้ AI เพื่อรักษาความเกี่ยวข้องในสถานที่ทำงานที่เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลง
🧠 เกร็ดความรู้:ผู้ช่วยการจ้างงานที่ใช้ AI ของ LinkedIn สามารถร่างข้อความส่วนบุคคลถึงผู้สมัครได้ ส่งผลให้อัตราการตอบรับสูงขึ้นถึง 44% เมื่อเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิม
คุณสมบัติหลักของหลักสูตร AI สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
ด้วยตัวเลือกมากมาย การเลือกหลักสูตร AI ที่เหมาะสมสำหรับบทบาทด้านทรัพยากรบุคคลของคุณอาจทำให้รู้สึกหนักใจ ให้เน้นที่คุณสมบัติที่จำเป็นเหล่านี้:
- เรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานทรัพยากรบุคคล: เลือกหลักสูตรที่อธิบาย AI, การเรียนรู้ของเครื่อง และการวิเคราะห์ข้อมูลให้เข้าใจง่ายสำหรับงาน HR
- สัมผัสประสบการณ์จริงกับ เครื่องมือ AI สำหรับการทำงานร่วมกัน: เรียนรู้การทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรและเครื่องมือบริหารผลงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งคุณใช้เป็นประจำทุกวัน
- ประยุกต์ใช้ AI เชิงสร้างสรรค์กับสถานการณ์ HR จริง: ค้นหาหลักสูตรที่มี AIช่วยในการวางแผนทรัพยากรบุคคลโดยรวม เช่น การทำงานอัตโนมัติ การคัดกรองประวัติย่อ การเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล และการวิเคราะห์ความรู้สึกในที่ทำงาน
- การนำ AI มาใช้ใน HR อย่างเชี่ยวชาญ: หลักสูตรควรมีผู้นำการสอนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในจุดตัดระหว่างทรัพยากรบุคคลกับเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นใหม่—โดยมีกรณีศึกษาจากโลกจริงจากบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นตัวอย่าง ซึ่งช่วยให้คุณเชี่ยวชาญไม่เพียงแค่ทฤษฎี แต่ยังรวมถึงการนำไปใช้จริงในด้านการนำ AI มาใช้ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการประเมินความเสี่ยงสำหรับ HR
- รับประกาศนียบัตรที่ได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรม: เลือกหลักสูตรที่มีหน่วยกิต CPD (การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง) หรือ CE (การศึกษาต่อเนื่อง) หรือประกาศนียบัตรจากสมาคม HR
- เข้าใจ AI ที่มีจริยธรรมใน HR: เลือกหลักสูตรที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางอาชีพของคุณในการทำงาน พร้อมทั้งสอนคุณวิธีตรวจจับอคติ ปกป้องความเป็นส่วนตัว รับประกันความยุติธรรมในการตัดสินใจ และส่งเสริมความโปร่งใสของ AI
- มองหาส่วนประกอบแบบโต้ตอบ: การสาธิตเครื่องมือ AI (เช่น ChatGPT, Pymetrics, Eightfold), กรณีศึกษาหรือการจำลองสถานการณ์ และแม่แบบหรือคำแนะนำที่คุณสามารถนำไปใช้โดยตรงในกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ เพื่อช่วยในการเรียนรู้ที่รวดเร็วขึ้น
- ปรับให้เหมาะกับตารางงานที่ยุ่งของคุณ: บทเรียนสั้น ๆ ที่เข้าใจง่าย (5–15 นาที) ซึ่งคุณสามารถทำเสร็จได้ระหว่างการประชุมหรือในช่วงพักกลางวัน อาจมีแรงจูงใจมากกว่าโมดูลยาวที่ต้องใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ในการทำเสร็จ
การประเมินลักษณะเหล่านี้จะช่วยให้คุณค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสมซึ่งจะเตรียมความพร้อมให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ในงานทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีกลยุทธ์ มีจริยธรรม และสร้างผลกระทบที่แท้จริง!
หลักสูตร AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
การเรียนรู้วิธีใช้ AI เป็นเรื่องหนึ่ง แต่การนำไปใช้จริง—การปรับปรุงกระบวนการจ้างงาน การปฐมนิเทศ การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และการรายงาน—ให้ราบรื่น? นั่นคือจุดที่เครื่องมือ HRส่วนใหญ่ยังทำได้ไม่ดีพอ
นั่นคือเหตุผลที่ทีม HR ที่มองการณ์ไกลจำนวนมากกำลังจับคู่การศึกษาด้าน AI ของพวกเขากับClickUp— แอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณนำสิ่งที่คุณเรียนรู้ไปปฏิบัติได้จริง
ClickUp ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้จัดการโครงการหรือทีมไอทีเท่านั้น ด้วยระบบเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ ผู้ช่วยเขียนด้วย AI กระบวนการสรรหาบุคลากร เทมเพลตการปฐมนิเทศ และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนงานประจำวันจริงของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ วิธีการเรียนรู้ของคุณ
หากคุณจริงจังกับการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจาก AI ให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ClickUp มอบวิธีการที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ในการนำกระบวนการ HR ของคุณสู่อนาคต—โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือมากมาย
นี่คือหลักสูตร AI ชั้นนำสำหรับมืออาชีพและเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากหลักสูตรเหล่านี้ด้วยClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคล
1. ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สำหรับทรัพยากรบุคคล โดย LinkedIn
ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สำหรับทรัพยากรบุคคลเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ของ LinkedIn ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขาได้
สอนโดย กุมาราน ปอนนามบัลลัม หลักสูตรความยาว 79 นาทีนี้สำรวจการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การคาดการณ์อัตราการลาออก การวิเคราะห์เครือข่าย ไปจนถึงการแนะนำการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมจะได้ประสบการณ์จริงในการใช้ Python, Jupyter Notebooks, TensorFlow และ Keras หลักสูตรนี้สามารถเข้าเรียนได้ผ่านการสมัครสมาชิก LinkedIn Learning ซึ่งมีค่าใช้จ่าย $39.99 ต่อเดือน หรือ $19.99 ต่อเดือนเมื่อสมัครแบบรายปี หลักสูตรนี้ได้รับการจัดอันดับ 4.5/5 จากรีวิวมากกว่า 1,000 รายการบน LinkedIn
ผู้คนพูดถึงหลักสูตรนี้ว่าอย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ LinkedIn Learningกล่าวว่า:
ขอแนะนำคอร์สนี้อย่างยิ่ง! คอร์สนี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่สนใจนำวิทยาศาสตร์ข้อมูล/AI ไปประยุกต์ใช้ในบริบทของงานทรัพยากรบุคคล การเรียนการสอนใช้ตัวอย่างจากสถานการณ์จริง ทำให้เนื้อหาทั้งปฏิบัติได้จริงและน่าสนใจมาก เป็นคอร์สที่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและนักวิเคราะห์ข้อมูลไม่ควรพลาด หากต้องการใช้ AI เพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น!
ขอแนะนำคอร์สนี้เป็นอย่างยิ่ง! คอร์สนี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่สนใจนำวิทยาศาสตร์ข้อมูล/AI มาประยุกต์ใช้ในบริบทของงานทรัพยากรบุคคล หลักสูตรสอนโดยใช้ตัวอย่างจากสถานการณ์จริง ทำให้มีความเป็นปฏิบัติสูงและน่าสนใจมาก เป็นคอร์สที่ HR professionals และนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ควรพลาด หากต้องการใช้ AI เพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น!
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เครื่องมือสรรหาบุคลากรด้วย AIเพื่อคัดกรองประวัติย่อโดยอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการจับคู่ผู้สมัคร และลดอคติในการจ้างงาน
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานทรัพยากรบุคคล โดย AIHR
หลักสูตรประกาศนียบัตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานทรัพยากรบุคคลโดยAIHR ครอบคลุมการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ในงานทรัพยากรบุคคล การออกแบบคำสั่งเพื่อผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนากลยุทธ์ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ หลักสูตรนี้สามารถเรียนได้ตามความสะดวก ใช้เวลาประมาณ 35 ชั่วโมงภายใน 12 สัปดาห์ นอกจากนี้คุณยังจะได้ทำโครงการจบหลักสูตรเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตร
โปรแกรมมีค่าใช้จ่าย $975. คอร์สของ AIHR มีคะแนน 4. 66 จาก 5 ตามการรีวิว 11,187 ครั้ง.
3. การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารจัดการบุคลากร โดย Coursera
แอปพลิเคชัน AI ในการบริหารจัดการบุคลากรเป็นหลักสูตรของ Coursera ที่นำเสนอโดยมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประกอบด้วย 4 โมดูล พร้อมตารางเรียนที่ยืดหยุ่น และใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมงในการเรียนให้จบภายใน 3 สัปดาห์
ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับกระบวนการทำงานของตนได้ ครอบคลุมการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน และการลดความลำเอียงโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน คุณไม่เพียงแต่จะได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI ในงานทรัพยากรบุคคลเท่านั้น แต่ยังได้ทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งควรระวังไว้ด้วย
หลักสูตรนี้ได้รับคะแนน 4.8 จาก 5 ตามการรีวิว 244 ครั้ง การลงทะเบียนเรียนฟรี และหลักสูตรนี้รวมอยู่ใน Coursera Plus ซึ่งมีค่าใช้จ่าย $25 ต่อเดือนเมื่อชำระรายปี
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการเชี่ยวชาญเครื่องมือ HR ขับเคลื่อนด้วย AIใน ClickUp หรือไม่?
ClickUp Universityนำเสนอแบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติเพื่อช่วยให้คุณใช้ClickUp Brainในการสรรหา การฝึกอบรม และการจัดการกำลังคน เรียนรู้วิธีการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูลพนักงาน และปรับปรุงงานด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ปัญญาประดิษฐ์ในทรัพยากรบุคคล โดย Josh Bersin Academy
หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ในฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยJosh Bersin Academy ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถบูรณาการ AI เข้ากับการสรรหาบุคลากร การเรียนรู้ และการวางแผนกำลังคน หลักสูตรนี้ครอบคลุมพื้นฐานของ AI การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และการพิจารณาด้านจริยธรรมภายในระยะเวลาเพียงห้าสัปดาห์ โดยต้องใช้เวลาลงทุนประมาณห้าชั่วโมง
หลักสูตรนี้รวมถึงหน่วยกิต SHRM และ HRCI พร้อมใบรับรองการสำเร็จหลักสูตร การเข้าถึงต้องสมัครสมาชิก—49 ดอลลาร์ต่อเดือน หรือ 495 ดอลลาร์ต่อปี—ซึ่งจะปลดล็อกหลักสูตรทั้งหมดของสถาบัน
👀 คุณรู้หรือไม่? บริษัทอย่าง Hitachi และ Texans Credit Unionได้ผสาน AI เข้ากับกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ส่งผลให้ระยะเวลาในการเริ่มปฏิบัติงานและภาระงานด้านธุรการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ช่วยดิจิทัล AI ของ Hitachi ช่วยลดระยะเวลาปฐมนิเทศลงได้ถึงสี่วัน และลดจำนวนชั่วโมงที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องดูแลจาก 20 ชั่วโมง เหลือเพียง 12 ชั่วโมงต่อพนักงานใหม่หนึ่งคน
5. ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดย CHRMP
การรับรองความรู้ด้าน AI สร้างสรรค์ใน HR ของ CHRMPเป็นโปรแกรมการเรียนรู้แบบผู้สอนนำที่ใช้เวลาหกสุดสัปดาห์ ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจพื้นฐานของ AI สร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง โปรแกรมนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติ การปรับปรุงการตัดสินใจ และการปรับประสบการณ์ของพนักงานให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
หลักสูตรนี้ประกอบด้วยหกโมดูล เซสชันสด ทรัพยากรเพิ่มเติม และการเป็นสมาชิกต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (CPD) ฟรีเป็นเวลาหกเดือน เมื่อจบหลักสูตร คุณจะได้รับใบรับรองที่ตรวจสอบได้ด้วยบล็อกเชนซึ่งแสดงถึงความเชี่ยวชาญของคุณในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ในขณะที่หลักสูตรมากมายสอนวิธีคิดเกี่ยวกับการนำ AI เชิงสร้างสรรค์มาใช้ในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฟีเจอร์ AI ของ ClickUp Brain ช่วยให้คุณสามารถลงมือทำได้จริง ตั้งแต่การร่างรายละเอียดงาน การสรุปบันทึกการประชุม ไปจนถึงการสร้างรายการตรวจสอบสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ClickUp Brainทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลในตัว อยู่ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณโดยตรง
คุณสามารถขอให้มันสร้างอีเมลติดต่อผู้สมัคร, เขียนนโยบายใหม่ในโทนที่เป็นมนุษย์มากขึ้น, หรือตอบคำถามของทีมได้ทันทีตามเอกสารภายในของคุณ
มันทรงพลังเป็นพิเศษเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมืออัตโนมัติของ ClickUp เปลี่ยนการเรียนรู้ AI ของคุณให้กลายเป็นกระบวนการที่แท้จริงและสามารถทำซ้ำได้
🎯 ตัวอย่างเช่น มันสามารถช่วย:
- พนักงานปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและเตรียมตัวสำหรับการรับรองด้วยสรุปที่ชาญฉลาดสำหรับบทเรียน
- สร้างระบบอัตโนมัติด้วยภาษาธรรมชาติที่ส่งการกระตุ้นเตือนให้พนักงานทำหลักสูตรให้เสร็จตรงเวลา
- แบ่งเป้าหมายใหญ่ เช่น "เรียนจบหลักสูตร Generative AI in HR โดย CHRMP" ออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ภายในคลิกเดียว
📮 ClickUp Insight:มีเพียง 7% ของผู้เชี่ยวชาญที่พึ่งพา AI เป็นหลักในการจัดการงานและจัดระเบียบ อาจเป็นเพราะเครื่องมือเหล่านี้ถูกจำกัดให้ใช้กับแอปเฉพาะ เช่น ปฏิทิน รายการสิ่งที่ต้องทำ หรือแอปอีเมล
ด้วย ClickUp, AI เดียวกันนี้สามารถช่วยคุณได้ในระบบอีเมลหรือระบบสื่อสารอื่น ๆ, ปฏิทิน, งาน, และเอกสารของคุณ. เพียงแค่ถาม, "อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องทำเป็นอันดับแรกในวันนี้?".
ClickUp Brainจะค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่ามีอะไรอยู่ในงานของคุณบ้าง โดยเรียงตามความเร่งด่วนและความสำคัญ เพียงเท่านี้ ClickUp ก็รวมแอปมากกว่า 5 แอปไว้ในแอปเดียวที่ครบจบทุกความต้องการ!
6. หลักสูตร HR Masterclass ของ Oxford Management Centre: ปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
ต้องการโปรแกรมการเรียนรู้ที่ผสมผสานการฝึกอบรมออนไลน์กับการอบรมแบบตัวต่อตัวหรือไม่?HR Masterclass: Artificial Intelligence for HR Professionals ของ Oxford Management Centreนำเสนอการฝึกอบรมเข้มข้น 5 วันสำหรับผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลระดับสูง ผู้วางแผนกำลังคน และนักออกแบบองค์กรในหลายสถานที่ รวมถึงลอนดอน ดูไบ และปารีส
ครอบคลุมพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ (AI), การสรรหาบุคลากรด้วย AI, การวางแผนกำลังคน, การบูรณาการ AI อย่างมีจริยธรรม, และการสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปใช้ AI. วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ, การหารือในกลุ่ม, และการจำลองสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติและการร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน.
การเรียนออนไลน์มีค่าใช้จ่าย $3,950 ในขณะที่การเรียนแบบตัวต่อตัวมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ $5,950 ถึง $7,950 ขึ้นอยู่กับสถานที่และช่วงเวลาของรุ่น
7. ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ใน HR และ L&D โดย GSDC
ประกาศนียบัตรด้าน AI เชิงสร้างสรรค์ใน HR และการพัฒนาและฝึกอบรมโดยสภาการพัฒนาทักษะโลก (GSDC) เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาและฝึกอบรม ช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ในการสรรหาบุคลากร การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
โปรแกรมนี้ครอบคลุมพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการประยุกต์ใช้ในบริบทของทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาและฝึกอบรม
การสอบรับรองประกอบไปด้วยคำถามแบบเลือกตอบ 40 ข้อ โดยมีคะแนนผ่านอยู่ที่ 65% และมีอายุการใช้งานตลอดชีพ พร้อมตัวเลือกในการสอบใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การเรียนคอร์ส AI เป็นเพียงจุดเริ่มต้น—การจัดระเบียบสิ่งที่คุณเรียนรู้คือจุดที่สร้างผลกระทบที่แท้จริงClickUp Docsช่วยให้ทีม HR สามารถเก็บเอกสารคอร์ส, วิกิภายใน, และบันทึกการประชุมไว้ในที่เดียว คุณสามารถสร้างเอกสารที่ใช้ร่วมกันได้อย่างง่ายดายสำหรับนโยบาย, คำสั่ง AI, หรือข้อสรุปการเรียนรู้ และเชื่อมโยงเอกสารเหล่านี้ไปยังงานหรือกระบวนการฝึกอบรมได้โดยตรง
นอกจากนี้ ด้วยการแก้ไขแบบร่วมมือและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ สมาชิกในทีมสามารถสะท้อนเนื้อหาของหลักสูตรร่วมกัน บันทึกการอัปเดตกระบวนการ หรือสร้างคู่มือการฝึกอบรมใหม่ในขณะที่นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดาย
8. หลักสูตรปริญญาโทด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในงานทรัพยากรบุคคลและการสรรหาบุคลากร โดย Udemy
หลักสูตรปริญญาโทด้าน AI ในงานทรัพยากรบุคคลและการสรรหาบุคลากรโดยUdemy มีเนื้อหา 80 ชั่วโมง ครอบคลุมการประยุกต์ใช้ AI ในการสรรหาบุคลากร การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน
หลักสูตรนี้ประกอบด้วยกรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง โครงการปฏิบัติจริง และเครื่องมือที่ใช้ได้จริงเพื่อเสริมสร้างการตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคล คุณจะสร้างแชทบอทของคุณเองสำหรับการสรรหาและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและการลดอคติใน AI ฝึกฝนการอัตโนมัติในการสรรหา และรับการโค้ชและการช่วยเหลือแบบสดอีกด้วย
ออกแบบมาสำหรับทุกระดับทักษะ ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลแบบดั้งเดิมกับนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีคะแนนรีวิว 4.3 จาก 5 ดาว จาก 1,678 รีวิว และราคาอยู่ที่ $44.99
9. การออกแบบคำสั่งสำหรับปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดย AIHR
การออกแบบคำสั่งสำหรับ Gen AI สำหรับ HRโดย AIHR เป็นหลักสูตรสั้น ๆ ที่เตรียมความพร้อมให้กับผู้เชี่ยวชาญด้าน HR ด้วยทักษะที่จำเป็นในการใช้ประโยชน์จาก AI สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ในเวลาเพียง 3.5 ชั่วโมง คุณจะได้เรียนรู้การสร้างคำแนะนำที่มีคุณภาพสูง สำรวจการใช้งานด้านทรัพยากรบุคคลทั่วไป และนำกรอบการทำงานแบบแม่แบบที่ปรับใช้ได้กับบทบาท HR ต่าง ๆ มาใช้ ค้นพบเทคนิคการเชื่อมโยงคำแนะนำและเรียนรู้วิธีการใช้ AI อย่างปลอดภัยผ่านการฝึกอบรมนี้
หลักสูตรระดับเริ่มต้นนี้ประกอบด้วยหนึ่งโมดูลที่มีสี่บทเรียน มอบความรู้เชิงปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ
แม้ว่าจะไม่มีการให้คะแนนเฉพาะเจาะจง แต่ AIHR มีคะแนนรวมอยู่ที่ 4.66 จาก 5 คะแนนในหลักสูตรทั้งหมด หลักสูตรนี้ต้องใช้สิทธิ์การเข้าถึง Academy แบบเต็มรูปแบบของ AIHR ซึ่งมีราคา 1,625 ดอลลาร์
10. ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล โดย Stanmore School of Business
ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลจากโรงเรียนธุรกิจสแตนมอร์ มอบอำนาจให้ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลสามารถบูรณาการปัญญาประดิษฐ์เข้ากับการบริหารจัดการบุคลากร การสรรหา และการวิเคราะห์กำลังแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ออกแบบมาสำหรับทั้งผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบันและผู้ที่มีความมุ่งมั่นจะเป็นมืออาชีพ โปรแกรมออนไลน์นี้มอบตัวเลือกการเรียนที่ยืดหยุ่น: แบบเร่งรัด 1 เดือน หรือแบบมาตรฐาน 2 เดือน
หลักสูตรนี้ครอบคลุมการสรรหาบุคลากรด้วยปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติด้าน AI ที่มีจริยธรรมในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ค่าธรรมเนียมหลักสูตรคือ $181 สำหรับแบบเร่งรัด และ $116 สำหรับแบบมาตรฐาน
วิธีเลือกคอร์ส AI ที่เหมาะสม
การค้นหาหลักสูตร AI ที่ตรงกับความต้องการของคุณในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลนั้น จำเป็นต้องมีการประเมินปัจจัยสำคัญหลายประการอย่างรอบคอบ
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกหลักสูตรของคุณ:
- เนื้อหาและจุดเน้นของหลักสูตร: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักสูตรครอบคลุมแนวคิดหลักของ AI สำหรับ HR เช่น การเรียนรู้ของเครื่องและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และสอดคล้องกับเป้าหมายการนำไปใช้ของคุณ
- การจับคู่ระดับทักษะ: ตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้น; บางหลักสูตรต้องการคณิตศาสตร์ขั้นสูง ในขณะที่บางหลักสูตรเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่มีพื้นฐาน Python อยู่แล้ว เลือกหลักสูตรที่ตรงกับความเชี่ยวชาญของคุณและช่วยให้คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ โดยไม่รู้สึกหนักเกินไป
- การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ: เลือกหลักสูตรที่สอนการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการเรียนรู้เชิงลึกผ่านสถานการณ์จริงในสายงานทรัพยากรบุคคลโดยประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในด้านการสรรหาบุคลากร การมีส่วนร่วม และการจัดการประสิทธิภาพ
- รูปแบบและตารางเวลา: ตัดสินใจว่าโครงสร้างหลักสูตรเหมาะสมกับเวลาว่างของคุณหรือไม่ ไม่ว่าคุณจะเลือกการเรียนออนไลน์ที่ยืดหยุ่นหรือชั่วโมงเรียนในห้องเรียนที่กำหนดไว้
- การยอมรับจากอุตสาหกรรม: เลือกหลักสูตรจากสถาบันหรือแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงเพื่อให้แน่ใจว่าใบรับรองของคุณมีคุณค่ากับนายจ้างในปัจจุบันและอนาคต
- แหล่งทรัพยากรสนับสนุน: ทบทวนเอกสารการเรียนรู้ที่มีอยู่ การให้คำปรึกษา และการสนับสนุนทางเทคนิค เนื่องจากทรัพยากรที่มีจำนวนมากช่วยในการเข้าใจแนวคิด AI ที่ซับซ้อน
- ค่าใช้จ่ายเทียบกับมูลค่า: พิจารณาค่าธรรมเนียมหลักสูตรเทียบกับทักษะและใบรับรองที่ได้รับ เนื่องจากหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าบางหลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมและคุ้มค่ามากกว่า
- การฝึกปฏิบัติจริง: มองหาแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้จริงหนังสือด้านทรัพยากรบุคคล และเครื่องมือ AI เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการนำไปใช้
- ความคิดเห็นจากนักเรียน: อ่านรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อประเมินประสบการณ์การเรียนรู้และผลลัพธ์ที่แท้จริง
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการตั้งเป้าหมายและติดตามฟรีสำหรับ Excel และ ClickUp
การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ทีม HR จำเป็นต้องมีแผนที่มั่นคงเพื่อให้ AI ทำงานให้กับพวกเขาได้ นี่คือแผนที่ปฏิบัติได้จริงสำหรับการผสาน AI เข้ากับกระบวนการ HR การเอาชนะอุปสรรคที่พบบ่อย และการฝึกอบรมทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
คู่มือการนำ AI ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
เริ่มต้นด้วยการ ระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องการให้ AI ช่วยในเรื่องใด อาจเป็นการเร่งกระบวนการคัดกรองประวัติย่อ หรือการสร้างโปรแกรมฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่มีผลกระทบสูง ที่ AI สามารถช่วยประหยัดเวลาหรือปรับปรุงการตัดสินใจ เช่น การสรรหา การปฐมนิเทศ การจัดการประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของพนักงาน วางแผนกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณ ระบุจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพ และเพิ่ม AI ในจุดที่สามารถสร้างคุณค่าได้โดยไม่รบกวนสิ่งที่ทำงานได้ดีอยู่แล้วในฟังก์ชัน HR ต่าง ๆ
ClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณ ระดมความคิด, วางแผนการทำงาน, และมองเห็นภาพแผนการเปิดตัว AI ของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังออกแบบกระบวนการเริ่มต้นใหม่ที่ใช้ AI หรือกำลังวางแผนการฝึกอบรมของทีม Whiteboards จะเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงได้ในเพียงไม่กี่คลิก
วางแผนลำดับความสำคัญของคุณโดยใช้แม่แบบ Eisenhower Matrixที่เรียบง่ายใน ClickUp Whiteboards—จัดหมวดหมู่โครงการ AI ตามสิ่งที่เร่งด่วนและสำคัญ สิ่งที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน และอื่นๆ วิธีนี้จะช่วยให้คุณจัดการกับสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน
นี่คือตัวอย่างไทม์ไลน์ที่ใช้ได้ดี:
- สัปดาห์ที่ 1-2: กำหนดข้อมูลที่คุณต้องการและเตรียมให้พร้อม
- สัปดาห์ที่ 3-4: ตั้งค่าการป้องกันความเป็นส่วนตัว
- สัปดาห์ที่ 7-10: ทำการทดสอบขนาดเล็กและแก้ไขปัญหา
- หลังการเปิดตัว: ฝึกอบรมทีมอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบการทำงานของระบบ
เลือกเครื่องมือที่เข้ากันได้อย่างราบรื่นกับการใช้งานปัจจุบันของคุณและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
การเอาชนะความท้าทายในการนำ AI มาใช้ในแผนกทรัพยากรบุคคล
อุปสรรคทั่วไปในการใช้เครื่องมือ AI ได้แก่ การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่ชัดเจน เพื่อเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ ควรให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่เริ่มต้น และเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ระวังอุปสรรคความเร็วที่พบบ่อยเหล่านี้:
- ความลำเอียงของ AI ต้องการความสนใจอย่างเร่งด่วน—อัลกอริทึมสามารถรับรู้ความลำเอียงในอดีตจากข้อมูลของคุณได้ การตรวจสอบเป็นประจำช่วยตรวจจับปัญหาเหล่านี้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
- ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความยุติธรรมจำเป็นต้องมีแนวทางที่ชัดเจน สร้างกรอบจริยธรรมที่ระบุอย่างชัดเจนว่าคุณจะใช้ AI อย่างไรและจะปกป้องข้อมูลอย่างไร
- สมาชิกในทีมบางคนอาจกังวลว่า AI จะมาแย่งงานของพวกเขา แสดงให้พวกเขาเห็นว่า AI ช่วยให้พวกเขาทำงานได้ดีขึ้น แทนที่จะมาแทนที่พวกเขา
- ปัญหาทางเทคนิคเกิดขึ้นได้เช่นกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบปัจจุบันของคุณสามารถรองรับ AI ได้ และคุณมีการสำรองข้อมูลจากฝ่ายไอทีเมื่อจำเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกอบรมทีม HR เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI
ทำให้บุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณคุ้นเคยกับ AI ผ่านการฝึกอบรมที่ตรงเป้าหมาย:
- ลงทะเบียนให้พวกเขาเข้าร่วมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลและเวิร์กช็อปเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์. สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาได้รับทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
- จัดตั้งวิธีการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือ AI ใช้สิ่งที่คุณเรียนรู้เพื่อทำให้สิ่งต่างๆ ทำงานได้ดีขึ้น
- ให้ทีมไอทีของคุณรับรู้ข้อมูลอยู่เสมอ—พวกเขาเป็นส่วนสำคัญในการทำให้การดำเนินงานกับเทคโนโลยีใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น
- นำเสนอการเรียนรู้แบบสั้น (ไมโครเลิร์นนิง) การสาธิตการใช้งานเครื่องมือแบบลงมือปฏิบัติ และกรณีศึกษาจากสถานการณ์จริงเพื่อการพัฒนาบุคลากร
- ส่งเสริมการทดลองและสร้างศูนย์รวมทรัพยากรหรือโมดูล HR (เช่น ClickUp Doc) สำหรับการเรียนรู้ คำแนะนำ และคำถามที่พบบ่อย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Chatเพื่อสร้างหัวข้อเฉพาะสำหรับการเปิดตัวการฝึกอบรม AI ของคุณ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมคำถาม การอัปเดต และข้อมูลเชิงลึกที่แชร์ไว้ในที่เดียว—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างอีเมลหรือข้อความใน Slack ที่อาจสูญหาย
นิยามใหม่ของ AI ในงานทรัพยากรบุคคลด้วย ClickUp
เส้นทางสู่การเชี่ยวชาญด้าน AI ในงานทรัพยากรบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนรู้ทักษะเทคโนโลยีใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีการที่เราจัดการกับบุคลากร ประสบการณ์ของพนักงาน และพลวัตในที่ทำงาน
แต่ละโปรแกรมที่เราได้กล่าวถึงล้วนมีคุณค่า แต่สิ่งสำคัญคือต้องเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายในอาชีพของคุณ AI ไม่ใช่ทางลัดที่แก้ปัญหาได้ทุกอย่าง คุณจำเป็นต้องตั้งคำถามที่ท้าทายเกี่ยวกับอคติ ความยุติธรรม และความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอ มืออาชีพด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดจะตระหนักเสมอว่าประเด็นด้านจริยธรรมควรเป็นแนวทางในการตัดสินใจทุกครั้งเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ AI
หลักสูตรที่เราได้สำรวจให้คุณมีพื้นฐานที่มั่นคงในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้
ต้องการเรียนรู้ให้เร็วขึ้นและทดสอบทักษะ AI ใหม่ของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!