ตัวเลือกเทมเพลตติดตามลูกค้าเป้าหมายฟรีเพื่อจัดการกระบวนการขายของคุณ

การติดตามลูกค้าเป้าหมายอาจรู้สึกเหมือนการโยนคบเพลิงไฟ คุณรู้ว่ามันสำคัญสำหรับการมองเห็นโอกาสในการเติบโตและมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยม แต่การพยายามติดตามลูกค้าเป้าหมายทุกคน ทุกขั้นตอน และการติดตามผลทุกครั้ง? มันเยอะมาก
คุณอาจเริ่มต้นด้วยสเปรดชีตพื้นฐานใน Excel หรือ Google Sheets—ซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ไม่นานนัก ทุกอย่างอาจเริ่มยุ่งเหยิงได้ นั่นคือจุดที่แม่แบบการติดตามลูกค้าเป้าหมายที่มั่นคงเข้ามามีบทบาท
ด้วยเทมเพลตที่ออกแบบมาอย่างดี คุณจะมีกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานเพื่อจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระเบียบ ติดตามการติดต่อ และจัดการการติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายอย่างละเอียดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการติดตามลูกค้าเป้าหมายมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง วิธีการเลือกเทมเพลตที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ และแหล่งที่คุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตที่ยอดเยี่ยม (และฟรี!) เพื่อเริ่มจัดการลูกค้าเป้าหมายของคุณอย่างมืออาชีพ
อะไรคือแบบฟอร์มติดตามลูกค้าเป้าหมาย?
แม่แบบการติดตามลูกค้าเป้าหมายเป็นเครื่องมือที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้คุณจัดการและติดตามลูกค้าที่มีศักยภาพ พวกมันทำหน้าที่เป็นเครื่องมือศูนย์กลางในการติดตามแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายระดับการมีส่วนร่วมของพวกเขา และขั้นตอนที่จำเป็นในการนำพวกเขาผ่านกระบวนการขาย
นี่คือองค์ประกอบมาตรฐานของแม่แบบการติดตามลูกค้าเป้าหมาย:
- ชื่อหลักและข้อมูลติดต่อ: รายละเอียดสำคัญ เช่น ชื่อ, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, และบริษัท
- แหล่งที่มาของข้อมูล: แหล่งที่มาของข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย (เช่น แบบฟอร์มบนเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, การแนะนำ, งานอีเวนต์, ฯลฯ)
- วันที่ติดต่อครั้งแรก: การติดต่อหรือสอบถามครั้งแรกจากลูกค้าเป้าหมาย
- สถานะลูกค้า: การจัดประเภท เช่น ใหม่ กำลังดำเนินการ หรือแปลงแล้ว เพื่อทำความเข้าใจขอบเขตของโอกาสทางการขาย
- ประวัติการโต้ตอบ: บันทึกการโทร, อีเมล, การประชุม, และการติดตามผล
- ผู้แทนขายที่ได้รับมอบหมาย: บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
- ขั้นตอนต่อไป: การดำเนินการติดตามผลที่จำเป็นเพื่อผลักดันลูกค้าเป้าหมายไปสู่การปิดการขาย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ยกระดับยอดขายของคุณด้วยซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าเป้าหมายโดยเฉพาะ เพื่อจัดระเบียบ คะแนน และดูแลลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติระบบการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมจะเปลี่ยนความสนใจแบบไม่เป็นทางการให้กลายเป็นรายได้ที่สม่ำเสมอ โดยทำให้ทุกการปฏิสัมพันธ์มีคุณค่าต่อการเปลี่ยนเป็นยอดขาย
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มติดตามลูกค้าเป้าหมายที่ดี?
การค้นหาเทมเพลตการติดตามลูกค้าเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบเป็นสิ่งสำคัญในการจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการขาย
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในเทมเพลตการติดตามลูกค้าเป้าหมาย:
- โครงสร้างและการไหล: เลือกเทมเพลตที่มีการจัดระเบียบอย่างดีและมีลำดับการไหลที่สมเหตุสมผล ซึ่งจะนำคุณผ่านแต่ละขั้นตอนของการจัดการลูกค้าได้อย่างราบรื่น ควรจะสามารถป้อนข้อมูล อัปเดต และดึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายเมื่อจำเป็น
- การปรับแต่งในด้านการออกแบบ: เลือกเทมเพลตที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถปรับแต่งฟิลด์, หมวดหมู่, และส่วนต่าง ๆ ให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณได้ การปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็น
- การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ: เลือกเทมเพลตติดตามลูกค้าเป้าหมายที่อนุญาตให้สมาชิกในทีมหลายคนเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลลูกค้าเป้าหมายได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ทุกคนทำงานบนข้อมูลเดียวกัน ลดความเข้าใจผิด และปรับปรุงการทำงานเป็นทีม
- ความดึงดูดทางสายตา: ให้ความสำคัญกับเทมเพลตที่สวยงามและอ่านง่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน การใช้รหัสสี ป้ายกำกับที่ชัดเจน และรูปแบบที่มีโครงสร้างสามารถทำให้การติดตามลูกค้าเป้าหมายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน
- การจัดระเบียบและการติดตามที่ง่ายดาย: เลือกเทมเพลตการติดตามลูกค้าที่มีคุณสมบัติเช่นการจัดเรียงอย่างรวดเร็ว, การกรอง, และการค้นหาลูกค้า. สิ่งนี้จะช่วยคุณประหยัดเวลาและปรับปรุงการตัดสินใจ
- ครอบคลุมแต่กระชับ: เลือกเทมเพลตการขายที่สามารถบันทึกข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและติดตามความคืบหน้าได้—ไม่ควรมีข้อมูลที่มากเกินไป การรักษาให้กระชับช่วยให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์โดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นสำหรับทีมขายและการตลาดของคุณ นอกเหนือจากการช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
📮 ClickUp Insight:พนักงานสายงานความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย 25 ข้อความต่อวันเพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท
จากการวิจัยโดยClickUp พบว่ามีการสูญเสียเวลาไปมากกับการเลื่อนดู การค้นหา และการตีความบทสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชทต่างๆ 😱 ด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่องาน โครงการ แชท และอีเมล (รวมถึง AI!) ไว้ในที่เดียว คุณจะไม่มีวันพลาดข้อมูลสำคัญอีกต่อไป
เทมเพลตการติดตามลูกค้าเป้าหมายชั้นนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายและการตลาดของคุณ
นี่คือเทมเพลตการติดตามลูกค้าเป้าหมายยอดนิยมจากClickUp แอปพลิเคชันสำหรับงานประจำวัน และแหล่งอื่น ๆ ที่จะช่วยให้คุณติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการขายและเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นยอดขาย
1. ขั้นตอนการใช้ ClickUp เพื่อสร้างเทมเพลต Sales Funnel
ขั้นตอนการสร้างเทมเพลตช่องทางการขายด้วย ClickUpเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างกลยุทธ์การขายที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยให้คุณมองเห็นทุกขั้นตอนของช่องทางการขายได้อย่างชัดเจน เพื่อให้กระบวนการขายมีความสอดคล้องกัน
เทมเพลตนี้ให้แบบแผนสำหรับการปรับแต่งช่องทางการขายให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ และระบุจุดที่เป็นคอขวด. นอกจากนี้ยังช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของช่องทางการขาย.
💫 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อบันทึกและติดตามเมตริกของฟันเนลของคุณได้อย่างง่ายดาย
- สร้างรายการตรวจสอบเกี่ยวกับขั้นตอนของการขาย, มอบหมายงาน, และกำหนดลำดับความสำคัญเพื่อให้กลยุทธ์ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
- เพิ่มไฟล์แนบที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อเสริมกลยุทธ์หรืออ้างอิงในระหว่างขั้นตอนใด ๆ ของกระบวนการขาย
เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องการระบุจุดคอขวดและปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
🎁 โบนัส: ต้องการจัดระเบียบและดูแลลูกค้าเป้าหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหม? ใช้เทมเพลต CRMเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว
2. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
ระบบท่อการขายช่วยให้คุณติดตามลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ.แบบแผนระบบท่อการขายของ ClickUpมอบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุกขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณ.
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีมและทำนายยอดขายในอนาคตได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพ
💫 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าในกระบวนการและลูกค้าใหม่โดยใช้โฟลเดอร์การจัดการกระบวนการ
- บันทึกข้อมูลการติดต่อ, ข้อมูลบัญชี, และรายละเอียดแผนเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอดีตจากโฟลเดอร์การจัดการบัญชี
- จัดอันดับลูกค้าเป้าหมายอย่างรวดเร็วตามปัจจัยต่างๆ เช่น ความเร่งด่วน มูลค่า และศักยภาพ
เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องการติดตามและจัดการลูกค้าเป้าหมายตลอดกระบวนการขาย
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ตัวชี้วัดในกระบวนการขายที่ทีมขายทุกทีมควรติดตาม
3. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp
เทมเพลต ClickUp Sales Trackerช่วยให้การประเมินประสิทธิภาพของทีมและการจัดการกระบวนการขายของคุณเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถกำหนดและตรวจสอบเป้าหมายการขาย ระบุแนวโน้ม และติดตามประสิทธิภาพเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของบุคคลและทีมได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณระบุได้ว่าความพยายามในการขายควรใช้ที่ไหนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขายของคุณ
💫 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- เพิ่มรายการสินค้า, เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ, และตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อติดตามยอดขายของคุณตามสินค้า
- สร้างตัวชี้วัดในรายการปริมาณการขายตามเดือนเพื่อให้ได้ภาพรวมของสินค้าที่ขายและเป้าหมายทุกเดือน
- ใช้ตัวติดตามการขายเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุน, อัตรากำไร, เป้าหมาย, และผลตอบแทน
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายที่ติดตามประสิทธิภาพการทำงานและความพยายามในการขายของทีม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:งานวิจัยระบุว่า62% ของผู้ค้าปลีกเชื่อว่าข้อมูลและการวิเคราะห์สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
4. แม่แบบ CRM สำหรับการขายของ ClickUp
การมีซอฟต์แวร์ CRM ที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นในการกระตุ้นการเติบโตและรักษาความเป็นผู้นำเหนือคู่แข่ง หากคุณยังไม่มีClickUp Sales CRM Templateเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผลในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและเสริมสร้างกลยุทธ์ของคุณ
ช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นด้วยการเข้าถึงข้อมูลในที่เดียว นอกจากนี้เทมเพลตยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกระบวนการอัตโนมัติและประหยัดเวลาด้วยการขจัดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวบรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่คุณต้องการติดตาม รวมถึงรายละเอียดการติดต่อ ประวัติการขาย และบันทึกเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย
- แบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณตามข้อมูลประชากร ความสนใจ และปัจจัยอื่น ๆ เพื่อสร้างแคมเปญและข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- เริ่มต้นการส่งอีเมลอัตโนมัติไปยังกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มเพื่อรักษาการติดต่อกับพวกเขา
เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการรวมศูนย์การติดต่อกับลูกค้าและข้อมูลการขาย รวมถึงการติดตามความคิดเห็นและรีวิวของลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของพวกเขา
5. แม่แบบรายงานการขาย ClickUp
รายงานการขายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการติดตามความคืบหน้าของกระบวนการขายของคุณ.แบบรายงานการขายของ ClickUpมอบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมด.
โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถติดตามผลการขาย รักษาความรับผิดชอบและสร้างแผนการขายที่มีข้อมูลเป็นฐานเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตได้ นอกจากนี้ คุณยังได้รับภาพรวมของยอดขายผ่านรายงานการขายรายปี รายไตรมาส และรายเดือน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการคาดการณ์ ยอดขายจริง ภูมิภาค และอื่น ๆ
💫 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดงานโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น เปิดและเสร็จสมบูรณ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของประสิทธิภาพการขายและความสำเร็จ
- วิเคราะห์ภาพรวมการขายเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- เพิ่มสูตรเพื่อติดตามแง่มุมต่าง ๆ เช่น การเติบโตของยอดขายและการบรรลุเป้าหมายยอดขาย และรับข้อมูลเชิงลึกเพื่อเสริมสร้างการตลาด
เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องการติดตามประสิทธิภาพผ่านรายงานการขายที่ละเอียดเพื่อการวิเคราะห์การเติบโตของยอดขาย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เครื่องมือที่ใช้ AI อย่างClickUp Brainจะช่วยคุณรักษาช่องทางการขายและข้อมูลลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจนและเป็นระบบ ตามคำแนะนำของคุณ เครื่องมือนี้จะสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเพื่อช่วยคุณจัดระเบียบข้อมูลได้ดีขึ้น นี่คือวิธีที่มันช่วย:
- อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำเพื่อมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่ซับซ้อนและการวิเคราะห์ข้อมูล ⏳
- รักษาประสิทธิภาพในกระบวนการแปลงลูกค้าเป้าหมายด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI 🔄
- สร้างกระบวนการขายที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มอัตราการปิดการขาย 🚀
6. แม่แบบรายงานยอดขายรายสัปดาห์ของ ClickUp
รายงานการขายรายสัปดาห์ให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของประสิทธิภาพและช่วยให้คุณระบุจุดติดขัดเพื่อปรับปรุงการทำงานของคุณให้ดีขึ้น.เทมเพลตรายงานการขายรายสัปดาห์ของClickUpทำได้เช่นนั้นและมากกว่าเพื่อให้คุณนำหน้าอยู่เสมอ.
เทมเพลตช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลลูกค้าได้ดีขึ้นเพื่อตัดสินใจที่ช่วยเพิ่มความสำเร็จ. นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ, ค้นหาจุดที่ต้องปรับปรุง, และนำพาความพยายามของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง.
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบแม่แบบนี้:
- เพิ่มสูตรการเบี่ยงเบนของเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์การเบี่ยงเบนที่เป็นบวกหรือลบจากเป้าหมายที่ตั้งไว้
- รับภาพรวมของรายงานในคิว 'ตรวจสอบ' และ 'เสร็จสมบูรณ์'
- แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับทีมของคุณได้ทันทีเพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันและการประสานงาน
เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องการติดตามแนวโน้มยอดขายระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขาย
วาซีม นิโคล่า ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ Carflowกล่าวถึงการใช้ ClickUp:
มัน (ClickUp) ได้ช่วยและทำให้การจัดระเบียบการทำงานระหว่างแผนกต่าง ๆ ภายในฝ่ายปฏิบัติการ: ฝ่ายสนับสนุน/การจัดการโครงการ/การส่งมอบ และฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า เป็นไปอย่างง่ายดายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงความสามารถของเราในการสื่อสารและโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร เช่น ฝ่ายขาย และภายนอก เช่น ลูกค้าค้าปลีกและลูกค้าองค์กร
มัน (ClickUp) ได้ช่วยและทำให้การจัดระเบียบการทำงานระหว่างแผนกต่าง ๆ ภายในฝ่ายปฏิบัติการ: ฝ่ายสนับสนุน/การจัดการโครงการ/การส่งมอบ และฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า เป็นไปอย่างง่ายดายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงความสามารถของเราในการสื่อสารและโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร เช่น ฝ่ายขาย และภายนอก เช่น ลูกค้าค้าปลีกและลูกค้าองค์กร
7. แม่แบบ KPI การขายของ ClickUp
การตัดสินใจเลือกตัวชี้วัด KPI (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก) ในการขายที่ควรติดตามเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีที่สุดนั้นเป็นเรื่องท้าทาย ตามชื่อที่บ่งบอกไว้แม่แบบ KPI การขายของ ClickUpช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายและ KPI ที่สามารถวัดผลได้ทั่วทั้งกระบวนการขาย เพื่อให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกันและมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมาย
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถเห็นตัวชี้วัดหลักได้อย่างชัดเจน ติดตามประสิทธิภาพ และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจในผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
💫 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้รายงานรายสัปดาห์และรายงานรายเดือนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงกลยุทธ์ให้เหมาะสม
- กำหนด KPI ที่แตกต่างกันและเพิ่มสูตรเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
- รับภาพรวมประจำปีของตัวชี้วัดรายเดือนโดยใช้กระดานรายได้ต่อเดือนเพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องการกำหนด ติดตาม และทบทวนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขายที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อผลลัพธ์ทั้งระยะยาวและระยะสั้น
ค้นหาวิธีตั้ง KPI ที่มีประสิทธิภาพผ่านวิดีโอสั้นนี้:
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
8. แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp
เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUpมอบโครงสร้างที่ละเอียดสำหรับการติดตามแง่มุมต่างๆ ของการเดินทางของลูกค้าของคุณ มันช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์ที่ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและความก้าวหน้าทางธุรกิจ
โดยพื้นฐานแล้ว เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพการโต้ตอบกับลูกค้าและระบุจุดสัมผัสต่างๆ รวมถึงโอกาสที่จะช่วยลดความเสียดทานได้ ดังนั้นจึงสามารถออกแบบกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
💫 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้:
- กำหนดขั้นตอนต่างๆ ของการเดินทางของลูกค้าและเพิ่มรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม
- ใช้คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละขั้นตอนเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความชอบของลูกค้า
- ระบุวิธีการแก้ปัญหาของลูกค้าให้สอดคล้องกับผู้นำทีมของคุณ
เหมาะสำหรับ: นักการตลาดและทีมขายที่ต้องการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าผ่านการวางแผนจุดสัมผัส
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการรักษาการไหลของลีดให้คงที่หรือไม่? ใช้AI ในการสร้างลีดและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างลีดของคุณ:
- วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ✅️
- สร้างเนื้อหาที่มีชีวิตชีวาเพื่อให้สอดคล้องกับลูกค้า ✅️
- ปรับประสบการณ์ของลูกค้าให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม ✅️
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ ✅️
9. แบบฟอร์มติดตามลูกค้าเป้าหมายโดย HubSpot
เทมเพลตติดตามผู้มุ่งหวังการขายโดย HubSpotมอบเครื่องมือที่เรียบง่ายสำหรับการติดตามผู้มุ่งหวังการขายและทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า
แม่แบบนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงลูกค้าเป้าหมายในแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายยอดขายและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ
💫 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้:
- ใช้แดชบอร์ดและคุณสมบัติการรายงานเพื่อให้ได้ภาพรวมของข้อมูลและทำการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง
- เพิ่มขั้นตอนของการขาย ข้อตกลงใหม่ กระบวนการรายงาน และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง
- อัปเดตข้อมูลเมื่อลูกค้าเป้าหมายของคุณก้าวหน้าผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้อง
เหมาะสำหรับ: นักการตลาดและทีมขายที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นยอดขายผ่านข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
10. แม่แบบสเปรดชีตติดตามลูกค้าเป้าหมายการขายโดย Pipedrive
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ติดต่อเข้าสู่ขั้นตอนการซื้อ คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า.แบบฟอร์มติดตามผู้ติดต่อการขายโดย Pipedriveให้เครื่องมือที่สะดวกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพ.
สเปรดชีตติดตามการติดตามลูกค้าเป้าหมายนี้ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพและสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- เพิ่มรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย ตั้งแต่วันที่คุณติดต่อครั้งล่าสุด ไปจนถึงวันที่ติดต่อครั้งถัดไป และรายละเอียดการติดต่อเพื่อให้มั่นใจถึงความพยายามที่ทันเวลา
- ติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น แหล่งที่มาของลีด สถานะ และยอดขายที่คาดการณ์ เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งลูกค้าและพฤติกรรมของลูกค้า
- โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อกรอกรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามของเราอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง
เหมาะสำหรับ: นักการตลาดและทีมขายที่ต้องการติดตามสถานะของลีด ประวัติการติดต่อ และยอดขายที่คาดการณ์ไว้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การติดตามผล
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การศึกษาชี้ให้เห็นว่าลูกค้าที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้ามากกว่าลูกค้าที่ไม่ได้รับการดูแลถึง47%
11. แม่แบบติดตามผู้มุ่งหวังการขายใน Excel/Google Sheets โดย Coefficient
เทมเพลตติดตามลูกค้าเป้าหมายการขายใน Excel/Google Sheets โดย Coefficientมอบเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการเพิ่มข้อมูลลูกค้าที่จำเป็นและติดตามขั้นตอนต่างๆ ของการเดินทางของลูกค้า
ตั้งแต่การเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย, แบบฟอร์มติดตามลูกค้าเป้าหมายใน Excel นี้จะช่วยระบุโอกาสและดำเนินการเพื่อเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าได้สำเร็จ นอกจากนี้ ยังให้ภาพรวมอย่างละเอียดของลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและยอดขายที่คาดการณ์ไว้เพื่อติดตามว่าความพยายามของคุณอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามพฤติกรรมของผู้ที่อาจเป็นลูกค้าตลอดกระบวนการขายเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ
- ระบุวันที่ติดต่อครั้งล่าสุดและวันที่ติดต่อครั้งถัดไป, การดำเนินการถัดไปที่ต้องดำเนินการ, และสถานะของลีดเพื่อให้แน่ใจว่าการนำเสนอมีความถูกต้องและเหมาะสมสำหรับลีดแต่ละราย
- เพิ่มแหล่งที่มาของลีด ประเภทของลีด และผู้ติดต่อเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเภทและพฤติกรรมของลูกค้าของคุณ
เหมาะสำหรับ: นักการตลาดและทีมขายที่กำลังมองหาเครื่องมือติดตามลูกค้าเป้าหมายที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนผังกระบวนการขาย
12. แม่แบบ Excel Sales Funnel โดย SalesFlare
เทมเพลต Excel Sales Funnel โดย SalesFlareมอบรูปแบบที่จัดระเบียบสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและการวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายของคุณเพื่อสร้างกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณคาดการณ์รายได้ ติดตามตัวแทนขาย ตรวจสอบอัตราการแปลง และเข้าถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่การแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- รับการแจ้งเตือนหากคุณยังไม่ได้ติดตามลูกค้าเป้าหมายภายในกำหนด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีลูกค้าเป้าหมายใดถูกปล่อยปละละเลย
- ใช้แผ่นข้อมูลเชิงลึกของช่องทางการขายเพื่อดูภาพรวมของรายได้ ตัวแทนขาย อัตราการปิดการขาย รายได้ต่อบัญชี และอัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมาย
- ปรับแต่งการตั้งค่าและแผ่นคำแนะนำตามช่องทางการขาย โครงสร้างทีม ระยะเวลาการติดตาม เป้าหมาย และตัวชี้วัดอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจในการคาดการณ์และข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้อง
เหมาะสำหรับ: นักการตลาดและทีมขายที่ต้องการติดตามอัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมายและการคาดการณ์รายได้
🔎 คุณทราบหรือไม่? บริษัทที่มีการพัฒนาและบริหารจัดการการสร้างโอกาสทางการขายอย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายได้สูงกว่าถึง 9.3%
เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามลูกค้าเป้าหมายของคุณด้วย ClickUp
แบบฟอร์มการติดตามลูกค้าเป้าหมายจะช่วยให้คุณค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า ด้วยแบบฟอร์มการติดตามลูกค้าเป้าหมาย คุณสามารถเห็นจุดที่ขัดขวางการขายและโอกาสในการเปลี่ยนแปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าได้
ClickUpมอบแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่นClickUp Docs, ClickUp Brain และเทมเพลตการติดตามลูกค้าที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าและรับรองการร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมของคุณได้
อย่าปล่อยให้ข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจายขัดขวางการเปลี่ยนโอกาสเป็นยอดขายของคุณสมัครใช้ ClickUp วันนี้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการลูกค้าเป้าหมายของคุณ!