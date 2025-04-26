บล็อก ClickUp

10 อันดับหลักสูตร AI สำหรับการตลาดเพื่อยกระดับกลยุทธ์และผลตอบแทนการลงทุนในปี 2025

26 เมษายน 2568

เครื่องมือ AI เช่น ChatGPT, Midjourney, Jasper และ ClickUp AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างและวัดผลแคมเปญการตลาด ผลข้างเคียงที่อาจทำให้รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อย? นักการตลาดกำลังเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว

แต่การนำหน้าไปข้างหน้าหมายถึงมากกว่าการตามให้ทัน — มันหมายถึงการเรียนรู้วิธีที่จะทำงาน ฉลาดขึ้น ด้วย AI นี่คือสัญญาณเตือน:41% ของบริษัทวางแผนที่จะลดจำนวนพนักงานภายในปี 2030โดยใช้กระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในขณะที่ 62% กำลังเร่งจ้างบุคลากรที่มีทักษะในการทำงาน ร่วมกับ AI

ข้อความชัดเจน. ปรับปรุงทักษะตอนนี้ หรือเสี่ยงที่จะตามไม่ทัน. แต่ด้วยคอร์สมากมายที่มีอยู่ คุณจะเลือกคอร์สไหนที่ช่วยคุณได้จริง ๆ?

ในบล็อกนี้ เราจะพาคุณไปดู คอร์ส AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดในปี 2025 ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล ผู้สร้างเนื้อหา นักกลยุทธ์ หรือผู้บริหาร โปรแกรมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณผสาน AI เข้ากับการตลาดของคุณ ยกระดับประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตของอาชีพคุณ

การประยุกต์ใช้หลักของปัญญาประดิษฐ์ในด้านการตลาด

ความสำเร็จทางการตลาดขึ้นอยู่กับการผสมผสานที่ทรงพลังของสามองค์ประกอบ: ประสิทธิภาพ, การปรับให้เหมาะกับบุคคล, และผลตอบแทนจากการลงทุนที่สามารถวัดได้ ในระดับที่กว้างขวาง. AI ไม่ใช่เพียงเครื่องมือที่มีประโยชน์ในสมการนี้ — แต่เป็นเครื่องยนต์ที่ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ นำความเร็วที่ไม่มีใครเทียบได้, ความแม่นยำที่เฉียบคม, และปัญญาที่สามารถทำนายได้มาสู่ทุกแคมเปญ.

จากข้อมูลเชิงลึกทางพฤติกรรมที่ลึกซึ้งไปจนถึงการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ AI กำลังเปลี่ยนแปลงการตลาดให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลมากขึ้นอย่างมาก

นี่คือวิธีการที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดที่นักการตลาดกำลังใช้ AI:

1. การแบ่งกลุ่มลูกค้าและการปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับสูง

ยุคของข้อมูลประชากรคงที่ผ่านไปแล้ว การแบ่งกลุ่มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้เจาะลึกพฤติกรรมของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ โดยพิจารณาจากประวัติการเข้าชม รูปแบบการซื้อ ความรู้สึกทางอารมณ์ และแม้กระทั่งช่วงเวลาของวัน

ด้วยปัญญาประดิษฐ์ นักการตลาดสามารถ:

  • จัดกลุ่มผู้ใช้แบบไดนามิกเป็นไมโครเซกเมนต์ตามพฤติกรรมแบบเรียลไทม์
  • ส่งคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล (นึกถึง Netflix หรือ Amazon)
  • กระตุ้นเนื้อหาและข้อเสนอตามการกระทำของผู้ใช้แบบเรียลไทม์
หลักสูตร Amazon Rufus_ai สำหรับการตลาด
Rufus ผู้ช่วย AI ในตัวของ Amazonช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างชาญฉลาดและแนะนำสินค้าที่เกี่ยวข้องตามประวัติการซื้อของพวกเขา

ระดับของการปรับแต่งส่วนบุคคลนี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถส่งผลเชิงบวกต่อมูลค่าตลอดอายุการเป็นลูกค้าได้

2. การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ความสามารถของ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และค้นหาแบบแผนที่ซ่อนอยู่เป็นหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จทางการตลาด ด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ นักการตลาดสามารถคาดการณ์พฤติกรรมในอนาคตและค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่เคยอยู่นอกเหนือการเข้าถึง กรณีการใช้งานที่สำคัญ ได้แก่:

  • การทำนายการยกเลิกบริการของลูกค้าและการแทรกแซงเชิงรุกด้วยกลยุทธ์การรักษาลูกค้า
  • การคาดการณ์รายได้หรือผลตอบแทนจากการลงทุนในแคมเปญโดยอิงจากแนวโน้มในอดีต
  • ระบุเวลาที่ดีที่สุดในการส่งอีเมลหรือการแจ้งเตือนแบบพุช
  • การให้คะแนนโอกาสของลีดตามความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลง

3. การสร้างและปรับปรุงเนื้อหาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

นักการตลาดใช้เครื่องมือ AI ไม่เพียงแต่เพื่อสร้างเนื้อหา แต่ยังเพื่อทดสอบและปรับปรุงเนื้อหาให้ดีขึ้นอีกด้วย ตั้งแต่บทความบล็อกไปจนถึงข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ AI กำลังเร่งกระบวนการสร้างสรรค์ให้รวดเร็วขึ้น

เครื่องมือเช่น ChatGPT, Jasper, Grammarly AI, และClickUp Brainช่วยนักการตลาด:

  • สร้างหัวข้ออีเมลที่กระตุ้นการแปลงสูง
  • ปรับแต่งเนื้อหาหน้าแลนดิ้งเพจให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
  • สร้างบทความบล็อกที่ปรับแต่งสำหรับ SEO ได้ภายในไม่กี่นาที
  • นำเนื้อหาไปใช้ใหม่สำหรับหลายช่องทาง

บางแพลตฟอร์มยังทำการทดสอบ A/B อัตโนมัติเพื่อเลือกเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ผู้ทำการตลาดสามารถขยายขนาดได้อย่างมั่นใจ

4. การจัดการแคมเปญอัตโนมัติ

การจัดการแคมเปญอาจวุ่นวาย — มีกำหนดเวลาหลายอย่าง, ผลงานสร้างสรรค์, กลุ่มเป้าหมาย, แพลตฟอร์ม, และงบประมาณ. AI ช่วยนักการตลาดทำให้กระบวนการทำงานหลักเป็นอัตโนมัติ, ทำให้แคมเปญดำเนินไปอย่างราบรื่นในทุกช่องทาง. การจัดการแคมเปญด้วย AI ประกอบไปด้วย:

  • การจัดตารางเวลาอัจฉริยะตามพฤติกรรมของผู้ชม
  • การสร้างและทดสอบข้อความโฆษณาโดยอัตโนมัติ
  • การประสานงานหลายช่องทาง (อีเมล, โซเชียล, SMS, ฯลฯ)
  • การปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ตามข้อมูลประสิทธิภาพ

5. แชทบอท AI และผู้ช่วยเสมือนจริงในประสบการณ์ลูกค้า

ความคาดหวังของลูกค้าได้เปลี่ยนแปลงไป พวกเขาต้องการการโต้ตอบที่รวดเร็ว เป็นส่วนตัว และราบรื่นตลอดเวลา แชทบอทและผู้ช่วยเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการนี้ได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาล

พวกเขาช่วยคุณให้บริการ:

  • บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยไม่ต้องเพิ่มพนักงาน
  • เวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและเวลาการรอคอยที่ลดลง
  • การโต้ตอบส่วนบุคคลตามประวัติการใช้งานของผู้ใช้
  • การผสานรวมกับระบบ CRM เพื่อการสนทนาที่มีบริบท
คอร์ส AI Chatbot_ai ของ ClickUp สำหรับการตลาด
คุณอาจเคยพบกับผู้ช่วย AI ของ ClickUp ขณะที่คุณกำลังเรียกดูเว็บไซต์ของเรา

แชทบอท AI เหล่านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการสนับสนุนเท่านั้น แต่ยังถูกนำไปใช้ในการสร้างโอกาสทางการขาย การสำรวจความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมหลังการซื้ออีกด้วย

6. การกำหนดเป้าหมายโฆษณาและการซื้อสื่อแบบโปรแกรมmatic

ปัญญาประดิษฐ์ได้เปลี่ยนแปลงการโฆษณาดิจิทัลโดยการทำให้สามารถวางโฆษณาแบบเจาะจงสูงและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ มันวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องว่าสื่อโฆษณาใด แพลตฟอร์มใด และกลุ่มประชากรใดที่สร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่ดีที่สุด และปรับแคมเปญให้เหมาะสมตามนั้น

AI มีความเชี่ยวชาญในด้าน:

  • ระบุกลุ่มเป้าหมายที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูง
  • การคาดการณ์อัตราการคลิกผ่าน (CTR) และการเปลี่ยนแปลงก่อนเปิดตัว
  • การปรับแต่งตำแหน่งโฆษณา, กลยุทธ์การเสนอราคา, และองค์ประกอบสร้างสรรค์

ซึ่งหมายถึงการใช้จ่ายโฆษณาอย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น ส่งผลให้ผลตอบแทนสูงขึ้นและต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า (CPA) ต่ำลง

วิธีที่ AI เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด

ข้อได้เปรียบหลักของการใช้ AI ในการตลาดคืออะไร? ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น! ด้วยการทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และปรับปรุงการกำหนดเป้าหมาย AI ช่วยให้ผู้ทำการตลาดบรรลุผลมากขึ้นด้วยความพยายามที่น้อยลง

นี่คือวิธีที่ AI ทำ:

✅ ขจัดงานที่ทำซ้ำ AI สามารถทำงานอัตโนมัติในการจัดตารางเวลา การสร้างรายงาน การจัดการปฏิทิน และการตรวจสอบความคิดเห็น ช่วยประหยัดเวลาของนักการตลาดจากงานธุรการ

เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการคิดค้นไอเดีย สามารถช่วยสร้างแนวคิดสำหรับเนื้อหา เสนอหัวข้ออีเมล และแม้กระทั่งปรับปรุงการออกแบบโดยใช้เครื่องมืออย่าง Canva AI และ Adobe Firefly

ปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า ด้วย AI ที่ผสมผสานอยู่ คุณจะสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องด้วยข้อความที่เหมาะสมเสมอ โดยอิงจากพฤติกรรมและการคาดการณ์การกระทำ

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดข้อผิดพลาดกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้งานเสร็จตรงเวลาและสามารถระบุปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

ขับเคลื่อนผลตอบแทนการลงทุนและประสิทธิภาพทางการตลาด ด้วยการปรับการใช้จ่ายในสื่อโฆษณา การผลิตเนื้อหา และการหาลูกค้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด AI สามารถลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดได้ถึง 5-15% ตามข้อมูลจาก McKinsey

วิธีเลือกหลักสูตรการตลาดด้วย AI ที่เหมาะสม

ไม่มีขาดแคลนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) บนอินเทอร์เน็ต. บางคอร์สเป็นแบบกว้างและเชิงวิชาการ บางคอร์สเป็นแบบปฏิบัติและลงมือทำจริง. การเลือกคอร์สที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับบทบาทปัจจุบันของคุณ, วัตถุประสงค์, และสไตล์การเรียนรู้ของคุณ.

นี่คือวิธีการเชิงกลยุทธ์ในการประเมินทางเลือกของคุณ:

🎯 ระดับความเชี่ยวชาญด้าน AI ของคุณในปัจจุบันคืออะไร?

  • ผู้เริ่มต้น: คุณเพิ่งเริ่มต้นกับ AI และต้องการเข้าใจพื้นฐาน — มองหา "AI ในการตลาด 101" หรือเวิร์กช็อประดับเริ่มต้น
  • ระดับกลาง: คุณคุ้นเคยกับแนวคิดเกี่ยวกับ AI และต้องการนำไปประยุกต์ใช้ — เลือกหลักสูตรที่เน้นกรณีการใช้งาน เช่น "AI เพื่อการเติบโต" หรือ "การตลาดด้วย AI เชิงสร้างสรรค์"
  • ระดับสูง/ผู้นำ: คุณจำเป็นต้องขับเคลื่อนการยอมรับ นำกลยุทธ์ หรือสร้างนวัตกรรม — พิจารณาโปรแกรมระดับผู้บริหารจาก Oxford, Harvard หรือ Cambridge

🎯 คุณหวังที่จะบรรลุอะไร?

หลักสูตรที่แตกต่างกันแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน การปรับหลักสูตรของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายเฉพาะจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงผลตอบแทนจากการลงทุนและเวลาที่แข็งแกร่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำลังพยายาม:

  • อัตโนมัติการผลิตเนื้อหาหรือการจัดการแคมเปญ
  • พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านข้อมูลและตีความข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI
  • เรียนรู้การออกแบบคำสั่งสำหรับเครื่องมือ AI
  • พัฒนากลยุทธ์การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับทีมของคุณ

🎯 รูปแบบใดที่เหมาะกับตารางเวลาและสไตล์การเรียนรู้ของคุณ?

คิดถึงวิธีที่คุณเรียนรู้ได้ดีที่สุดและระยะเวลาที่คุณต้องการนำทักษะใหม่ของคุณไปใช้ ตัวอย่างเช่น:

  • คอร์สวิดีโอแบบเรียนตามอัธยาศัย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความยืดหยุ่นและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • กลุ่มเรียนออนไลน์แบบมีผู้สอนสด มอบคำแนะนำอย่างเป็นระบบและโอกาสในการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมชั้น
  • โปรแกรมในมหาวิทยาลัย มอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เข้มข้นและใกล้ชิด
  • เวิร์กช็อปหรือบูตแคมป์ มอบผลลัพธ์ที่รวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น

🎯 คุณต้องการใบรับรองที่ได้รับการยอมรับหรือไม่?

หากคุณต้องการก้าวหน้าในอาชีพ สร้างอำนาจในฐานะนักการตลาด หรือเปลี่ยนผ่านไปสู่บทบาทหรือทีมใหม่ ใบรับรองจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันชั้นนำสามารถเป็นสิ่งที่เพิ่มคุณค่าให้กับประวัติการทำงานหรือโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณได้อย่างมาก ผู้ให้บริการบางรายยังมี ตราสัญลักษณ์วิชาชีพหรือเครดิต CPD ซึ่งได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การเงิน การให้คำปรึกษา และการดูแลสุขภาพ

📮ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ เพื่อทำเช่นนี้ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ

เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่จัดการไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา! สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย!

หลักสูตร AI 10 อันดับแรกในด้านการตลาด

1. ปัญญาประดิษฐ์ในด้านการตลาด โดยมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด

หลักสูตรออนไลน์นี้จาก Saïd Business School แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สำรวจวิธีที่ปัญญาประดิษฐ์สามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางการตลาดได้หลักสูตรนี้ผสมผสานแง่มุมของการสร้างแบรนด์ จิตวิทยา และการเรียนรู้ของเครื่องจักรไว้ในโมดูลต่างๆ ผู้เข้าร่วมจะได้รับเครื่องมือในการออกแบบแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเรียนรู้การสร้างกรณีธุรกิจด้วย AI

🌟 เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านการตลาด, นักกลยุทธ์, ผู้จัดการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล, และผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ

💡 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

  • เข้าใจระบบนิเวศของปัญญาประดิษฐ์และกรณีการใช้งานเฉพาะด้านการตลาด
  • พัฒนาแนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่อการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์
  • สร้างกลยุทธ์การมีส่วนร่วมและการปรับแต่งส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์

🕓 ระยะเวลา: 14 สัปดาห์ (6–8 ชั่วโมง/สัปดาห์)

🎯 ลงทะเบียนเรียน:มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

2. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้นำธุรกิจ โดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

หลักสูตรระยะสั้น 3 วันนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเข้าใจและประยุกต์ใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ในหลากหลายฟังก์ชันทางธุรกิจ เน้นกรณีการใช้งานจริง การพิจารณาด้านจริยธรรม และกลยุทธ์สำหรับการนำ AI ไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ

🌟 เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการอาวุโส ผู้ประกอบการ และผู้นำด้านเทคโนโลยี

💡 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

  • ระบุและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ AI ในโลกจริง
  • บริหารจัดการความเสี่ยงด้าน AI และประเมินกลยุทธ์การนำไปใช้
  • รับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กร

🕓 ระยะเวลา: 3 วัน

🎯 ลงทะเบียนเรียน:มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

3. ปัญญาประดิษฐ์ในด้านการตลาด โดย มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์

หลักสูตรนี้จาก Berkeley Executive Education จะสำรวจว่า การวิเคราะห์การตลาดและปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) การแบ่งกลุ่มลูกค้า (Segmentation) และความสำเร็จของแคมเปญได้อย่างไร ผ่านกรณีศึกษาและการเรียนการสอนแบบสด ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสกับเครื่องมือที่ใช้ได้จริงและเรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้ AI ในทุกขั้นตอนของกระบวนการตลาด

🌟 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด, นักวิเคราะห์, และนักการตลาดดิจิทัล

💡 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

  • ใช้ AI สำหรับการแบ่งกลุ่ม, การกำหนดราคา, และการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล
  • ใช้การวิเคราะห์เพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญ
  • ผสานแบบจำลองการคาดการณ์เข้ากับกลยุทธ์ทางการตลาด

🕓 ระยะเวลา: 2 เดือน (4–6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

🎯 ลงทะเบียนเรียน:มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย

4. ความเชี่ยวชาญด้าน AI สร้างสรรค์ในการตลาด โดย Darden School of Business

สร้างโดยโรงเรียนธุรกิจ Darden แห่งมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย (UVA) หลักสูตรออนไลน์ที่ยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างกลยุทธ์การเติบโต ปรับปรุงเส้นทางการเดินทางของลูกค้า และนำไปใช้เครื่องมืออัตโนมัติ

🌟 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดด้านการเติบโต, เจ้าของธุรกิจ, ผู้มีศักยภาพในการขาย, และนักวางกลยุทธ์

💡 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

  • พัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • ทำให้การมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI
  • สร้างและปรับใช้ช่องทางการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลวิเคราะห์

🕓 ระยะเวลา: 1 เดือน (สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

🎯 ลงทะเบียนเรียน:Coursera (โดย Darden School of Business)

5. วิธีใช้เครื่องมือ AI เพื่อปรับปรุงการตลาดผ่าน LinkedIn Learning

หลักสูตรเชิงปฏิบัติที่เน้นการลงมือทำจาก LinkedIn Learning นี้จะพาคุณสำรวจเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังที่สุดซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงวงการการตลาดยุคใหม่ นำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล แอนสัน อเล็กซานเดอร์ คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสร้างบุคลิกภาพลูกค้าที่ชาญฉลาด สร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจ ออกแบบภาพและสื่อต่าง ๆ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของคุณ

🌟 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดทุกระดับ — โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วย AI

💡 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

  • สร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วย AI
  • ใช้เครื่องมือ AI เพื่อสร้างกราฟิก อินโฟกราฟิก และเนื้อหาที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
  • ปรับปรุง SEO และการกำหนดเป้าหมายแคมเปญโดยใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
  • เข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งาน AI อย่างมีจริยธรรมในการตลาด

🕓 ระยะเวลา: 51 นาที

🎯 ลงทะเบียนเรียน:LinkedIn Learning

6. AI สำหรับการตลาด โดย HubSpot Academy

หลักสูตรออนไลน์ฟรีนี้โดย HubSpot Academy นำเสนอการแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นในการใช้ AI ในการตลาดดิจิทัล ครอบคลุมความรู้พื้นฐานและเครื่องมือที่ใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหา ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า และการเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ

🌟 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด, ฟรีแลนซ์, และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก

💡 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

  • สร้างเนื้อหาและคำแนะนำทางการตลาดด้วยเครื่องมือ AI
  • ใช้ AI เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าและปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
  • นำเครื่องมือ AI มาใช้เพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

🕓 ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง 49 นาที (เรียนตามอัธยาศัย)

🎯 ลงทะเบียนเรียน:HubSpot Academy

7. การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ โดย Harvard Professional Development

โปรแกรมสองวันนี้จาก Harvard Professional Development มุ่งเน้นการใช้AI เชิงสร้างสรรค์ในเชิงกลยุทธ์สำหรับการตลาด ครอบคลุมการปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับสูงการสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้าและการเติบโตทางธุรกิจ

🌟 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดระดับกลางถึงอาวุโสที่มีประสบการณ์ 5–10 ปี

💡 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

  • ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่ออัตโนมัติและปรับแต่งแคมเปญ
  • วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ชมด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
  • ผสานเครื่องมือ AI เข้ากับชุดเทคโนโลยีการตลาดของคุณ

🕓 ระยะเวลา: 2 วัน

🎯 ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร:การพัฒนาวิชาชีพจากฮาร์วาร์ด

8. การนำ AI มาใช้ในระยะทดลองโดยสถาบันการตลาดปัญญาประดิษฐ์

การนำ AI มาใช้สำหรับนักการตลาด เป็นหลักสูตรแบบปฏิบัติจริงและสามารถเรียนได้ตามความต้องการ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักการตลาดได้ทดลองและนำ AI ไปใช้ในทีมของตน ด้วยบทเรียนมากกว่า 18 บท หลักสูตรนี้เป็นคู่มือทีละขั้นตอนสำหรับการทดสอบและขยายการใช้งาน AI ในแคมเปญจริง

🌟 เหมาะสำหรับ: นักการตลาด, หัวหน้าทีม, และผู้มีอำนาจตัดสินใจที่ต้องการนำ AI ไปใช้

💡 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

  • ระบุกรณีการใช้งาน AI ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วในด้านการตลาด
  • รับทรัพยากรเกี่ยวกับการนำ AI ไปใช้ในอีเมล, SEO, การโฆษณา, และการวิเคราะห์
  • ขยายการนำไปใช้ของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ประสบความสำเร็จเพื่อคุณค่าในระยะยาว

🕓 ระยะเวลา: ประมาณ 8 ชั่วโมง (เรียนตามความสะดวก)

🎯 ลงทะเบียนเรียน:สถาบันการตลาดปัญญาประดิษฐ์

9. ปัญญาประดิษฐ์ในด้านการตลาดดิจิทัล โดย My Great Learning

หลักสูตรสั้นนี้สามารถเรียนได้ตามจังหวะของคุณเอง แนะนำผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนแปลงการตลาดดิจิทัล ด้วยการใช้งานจริง เช่น แชทบอท การกำหนดราคาแบบไดนามิก และการปรับแต่งเฉพาะบุคคล จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้น

🌟 เหมาะสำหรับ: นักเรียน นักการตลาดมือใหม่ และผู้ที่สนใจการตลาดดิจิทัล

💡 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

  • เข้าใจวิธีที่ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
  • สำรวจระบบอัตโนมัติ การปรับแต่งเฉพาะบุคคล และการสร้างแชทบอท
  • เข้าใจบทบาทของ AI ในด้านเนื้อหาและประชาสัมพันธ์

🕓 ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง 30 นาที

🎯 ลงทะเบียนเรียน:การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ของฉัน

10. สร้างและนำกลยุทธ์การตลาดด้วย AI ไปใช้ โดย ทัลิตา มิลาน

หลักสูตร Udemy ที่ครอบคลุมนี้มอบคู่มือแบบทีละขั้นตอนในการสร้างและดำเนินกลยุทธ์การตลาดด้วย AI ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอัตโนมัติThalita Milan ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่พื้นฐานของ AI ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ขั้นสูง เพื่อให้แน่ใจว่านักการตลาดสามารถผสาน AI เข้ากับแคมเปญของพวกเขาได้อย่างราบรื่น

🌟 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดดิจิทัล เจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด

💡 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

  • พัฒนาแผนการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบเฉพาะสำหรับคุณตั้งแต่เริ่มต้น
  • ใช้เครื่องมือ AI สำหรับการวิเคราะห์ตลาดและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า
  • เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการตลาดและการสร้างเนื้อหาด้วย AI เชิงสร้างสรรค์
  • ดำเนินการแบ่งกลุ่มอีเมลและดูแลลูกค้าเป้าหมายด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
  • วิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการตลาดโดยใช้การวิเคราะห์ด้วย AI

🕓 ระยะเวลา: เรียนตามความสะดวก

🎯 ลงทะเบียนเรียน:Udemy

การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในด้านการตลาด

การเรียนรู้เกี่ยวกับ AI เป็นเรื่องหนึ่ง แต่การฝังมันเข้าไปในกระบวนการทำงานด้านการตลาดประจำวันของคุณคือสิ่งที่ท้าทายจริงๆ สำหรับนักการตลาด ความท้าทายไม่ได้อยู่แค่การเข้าใจ AI เท่านั้น แต่ยังต้องจัดการกลยุทธ์ การดำเนินการ และการวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือที่กระจัดกระจายและแท็บนับไม่ถ้วน — ในขณะที่ต้องพยายามก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ

นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย คิดเสียว่ามันเป็น "แอปเดียวจบ" สำหรับการทำงานของคุณ — แพลตฟอร์มเดียวที่รวมการจัดการงาน เอกสาร การติดตามเป้าหมาย แดชบอร์ด ระบบอัตโนมัติ และตอนนี้ยังมีข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยClickUp Brain

ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างปฏิทินเนื้อหา แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูล กระทู้ Slack และบรีฟงานสร้างสรรค์อีกต่อไป ClickUp for Marketing ช่วยให้ทีมของคุณระดมความคิด มอบหมายงาน ทำงานร่วมกับทีมอื่น จัดการกำหนดเวลา และแม้กระทั่งอัตโนมัติการรายงาน — ทั้งหมดในที่เดียว

และขอบคุณ ClickUp Brain ที่ทำให้ AI ไม่ใช่แค่ส่วนเสริม — แต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการทำงานของคุณ ตั้งแต่การสร้างเนื้อหา การอัปเดตโครงการ ไปจนถึงคำแนะนำอัจฉริยะ มันช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น มีระเบียบ และ ทำมากขึ้นด้วยเวลาน้อยลง มาดูกันว่าทำได้อย่างไร!

กระบวนการทำงานด้านเนื้อหาที่เสริมด้วย AI ตั้งแต่ต้นจนจบ

คอร์ส ClickUp-Brain_ai สำหรับการตลาด
ผสาน ClickUp Brain เพื่อเขียน สรุป และปรับปรุงเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดาย

เริ่มต้นด้วย ClickUp Brain ได้ผสานรวมเข้ากับทุกพื้นที่ทำงานของคุณ — ไม่ว่าจะเป็นClickUp Docs,ClickUp Tasks,ClickUp Whiteboards และอื่น ๆ อีกมากมาย นั่นหมายความว่านักการตลาดอย่างคุณและฉันสามารถสร้างร่างแรกของบทความบล็อก, คอนเทนต์สำหรับโซเชียลมีเดีย, อีเมลซีรีส์ และสรุปแคมเปญได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานเลย ผู้ช่วย AI สามารถปรับโทนเสียง, เขียนเนื้อหาใหม่ หรือสรุปเนื้อหาได้ทันทีตามต้องการ

ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหรือเสียจังหวะอีกต่อไป; การคิดสร้างสรรค์และการดำเนินการเกิดขึ้นในที่เดียว

ไม่ว่าจะวางแผนแคมเปญรายไตรมาสหรือสร้างปฏิทินเนื้อหา คุณสมบัติการเขียนด้วย AI ของ ClickUp จะช่วยเร่งทุกขั้นตอน ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการปรับแต่งผลงานขั้นสุดท้าย

การวางแผนแคมเปญอย่างชาญฉลาดและการปรับเวลาให้เหมาะสม

สร้างงานหลักสูตร ClickUp Brain_ai สำหรับการตลาด
สร้างงานการตลาดตามเป้าหมายและกิจกรรมที่มีอยู่ของคุณโดยใช้ ClickUp Brain

หนึ่งในจุดแข็งหลักของ ClickUp อยู่ที่การวางแผนโครงการ และด้วย AI ทำให้ฉลาดยิ่งขึ้น ใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติของ ClickUp Brain เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์แคมเปญทั้งหมดได้ในไม่กี่วินาที เพียงพิมพ์ "สร้างแผนเปิดตัวเนื้อหาสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในไตรมาสที่ 3" ระบบจะสร้างรายการงานพร้อมกำหนดเวลา ความเกี่ยวข้อง และมอบหมายงานให้กับทีมโดยอัตโนมัติ

เมื่อผสานรวมกับคุณสมบัติของ ClickUp ได้แก่มุมมองแบบกำหนดเอง,แผนภูมิแกนต์,และการพึ่งพา, กำหนดการทางการตลาดของคุณไม่เพียงแต่ถูกจัดระเบียบ — แต่ยังคาดการณ์ได้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้

การจัดการงานอัตโนมัติที่ง่ายดาย

ClickUp อัตโนมัติ
ตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Automations

ระบบอัตโนมัติของ ClickUpช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถกำจัดขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งกินเวลาได้ คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้ เช่น การมอบหมายงานสร้างสรรค์เมื่อบรีฟได้รับการอนุมัติ การย้ายการ์ดเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง หรือการส่งการแจ้งเตือนก่อนถึงกำหนดเวลา

และด้วย ClickUp Brain คุณสามารถกระตุ้นการทำงานของ AI ภายในระบบอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น สรุปบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติเมื่อมีการทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น หรือร่างคำตอบสำหรับความคิดเห็นในเธรด

รายงานแคมเปญแบบเรียลไทม์พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ทีมการตลาดไม่จำเป็นต้องรอให้ผู้วิเคราะห์สร้างข้อมูลเชิงลึกอีกต่อไป

ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถสร้างมุมมองแบบเรียลไทม์ของประสิทธิภาพแคมเปญโดยใช้วิดเจ็ตที่กำหนดเองสำหรับ KPI เช่น อัตราการเปิด อัตราการเปลี่ยนแปลง ความเร็วของเนื้อหา หรือปริมาณงานสร้างสรรค์ และไม่ คุณไม่จำเป็นต้อง 'เขียนโค้ด' เพื่อสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เหล่านี้

รายงานแคมเปญ คอร์ส ClickUp Brain_ai สำหรับการตลาด
รับข้อมูลเชิงลึกของแดชบอร์ดที่สร้างโดย AI และสร้างเป้าหมายตามงานและกิจกรรมที่มีอยู่ของคุณโดยใช้ ClickUp Brain

ClickUp Brain ยกระดับไปอีกขั้นด้วย สรุปโดย AI ของงาน เอกสาร และการอัปเดตโครงการ สามารถตอบคำถามเช่น "อะไรกำลังขัดขวางการเปิดตัวแคมเปญของเรา?" หรือ "งานใดบ้างที่ล่าช้าในสัปดาห์นี้?"— ให้ความชัดเจนโดยไม่ต้องค้นหาเอง

ผลลัพธ์: การทำงานร่วมกันที่ราบรื่นขึ้น การดำเนินงานที่รวดเร็วขึ้น และทีมการตลาดที่ทำงานสอดประสานกันในที่สุด ✨

ClickUp: ที่ที่ AI พบกับความเป็นเลิศทางการตลาด

การใช้ AI ในการตลาดคือการทำงานอย่างชาญฉลาด การรักษาความสอดคล้อง และการขยายผลกระทบ นั่นคือเหตุผลที่ทีมการตลาดสมัยใหม่หันมาใช้แพลตฟอร์มที่ฝัง AI ไว้ในหัวใจของกระบวนการทำงานของพวกเขา

ด้วยพื้นที่ทำงานอัจฉริยะแบบเดียวของ ClickUp สำหรับการวางแผนแคมเปญ การสร้างเนื้อหา การทำงานร่วมกัน และการรายงาน คุณสามารถตัดผ่านความวุ่นวายและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ได้

และด้วย AI ที่ฝังตัวอยู่ซึ่งคิดไปพร้อมกับทีมของคุณ — สรุปแผนงาน, นำเสนอข้อมูลเชิงลึก, และตอบคำถามแบบเรียลไทม์ — คุณไม่ได้แค่ตามทันเท่านั้น คุณกำลังนำหน้าอยู่!

👉 พร้อมที่จะนำ AI เข้าสู่กระบวนการตลาดของคุณแล้วหรือยัง?เริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้เลย