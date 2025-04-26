10 อันดับหลักสูตร AI สำหรับการตลาดเพื่อยกระดับกลยุทธ์และผลตอบแทนการลงทุนในปี 2025

เครื่องมือ AI เช่น ChatGPT, Midjourney, Jasper และ ClickUp AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างและวัดผลแคมเปญการตลาด ผลข้างเคียงที่อาจทำให้รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อย? นักการตลาดกำลังเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว
แต่การนำหน้าไปข้างหน้าหมายถึงมากกว่าการตามให้ทัน — มันหมายถึงการเรียนรู้วิธีที่จะทำงาน ฉลาดขึ้น ด้วย AI นี่คือสัญญาณเตือน:41% ของบริษัทวางแผนที่จะลดจำนวนพนักงานภายในปี 2030โดยใช้กระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในขณะที่ 62% กำลังเร่งจ้างบุคลากรที่มีทักษะในการทำงาน ร่วมกับ AI
ข้อความชัดเจน. ปรับปรุงทักษะตอนนี้ หรือเสี่ยงที่จะตามไม่ทัน. แต่ด้วยคอร์สมากมายที่มีอยู่ คุณจะเลือกคอร์สไหนที่ช่วยคุณได้จริง ๆ?
ในบล็อกนี้ เราจะพาคุณไปดู คอร์ส AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดในปี 2025 ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล ผู้สร้างเนื้อหา นักกลยุทธ์ หรือผู้บริหาร โปรแกรมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณผสาน AI เข้ากับการตลาดของคุณ ยกระดับประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตของอาชีพคุณ
การประยุกต์ใช้หลักของปัญญาประดิษฐ์ในด้านการตลาด
ความสำเร็จทางการตลาดขึ้นอยู่กับการผสมผสานที่ทรงพลังของสามองค์ประกอบ: ประสิทธิภาพ, การปรับให้เหมาะกับบุคคล, และผลตอบแทนจากการลงทุนที่สามารถวัดได้ ในระดับที่กว้างขวาง. AI ไม่ใช่เพียงเครื่องมือที่มีประโยชน์ในสมการนี้ — แต่เป็นเครื่องยนต์ที่ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ นำความเร็วที่ไม่มีใครเทียบได้, ความแม่นยำที่เฉียบคม, และปัญญาที่สามารถทำนายได้มาสู่ทุกแคมเปญ.
จากข้อมูลเชิงลึกทางพฤติกรรมที่ลึกซึ้งไปจนถึงการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ AI กำลังเปลี่ยนแปลงการตลาดให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลมากขึ้นอย่างมาก
นี่คือวิธีการที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดที่นักการตลาดกำลังใช้ AI:
1. การแบ่งกลุ่มลูกค้าและการปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับสูง
ยุคของข้อมูลประชากรคงที่ผ่านไปแล้ว การแบ่งกลุ่มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้เจาะลึกพฤติกรรมของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ โดยพิจารณาจากประวัติการเข้าชม รูปแบบการซื้อ ความรู้สึกทางอารมณ์ และแม้กระทั่งช่วงเวลาของวัน
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ นักการตลาดสามารถ:
- จัดกลุ่มผู้ใช้แบบไดนามิกเป็นไมโครเซกเมนต์ตามพฤติกรรมแบบเรียลไทม์
- ส่งคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล (นึกถึง Netflix หรือ Amazon)
- กระตุ้นเนื้อหาและข้อเสนอตามการกระทำของผู้ใช้แบบเรียลไทม์
ระดับของการปรับแต่งส่วนบุคคลนี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถส่งผลเชิงบวกต่อมูลค่าตลอดอายุการเป็นลูกค้าได้
2. การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ความสามารถของ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และค้นหาแบบแผนที่ซ่อนอยู่เป็นหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จทางการตลาด ด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ นักการตลาดสามารถคาดการณ์พฤติกรรมในอนาคตและค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่เคยอยู่นอกเหนือการเข้าถึง กรณีการใช้งานที่สำคัญ ได้แก่:
- การทำนายการยกเลิกบริการของลูกค้าและการแทรกแซงเชิงรุกด้วยกลยุทธ์การรักษาลูกค้า
- การคาดการณ์รายได้หรือผลตอบแทนจากการลงทุนในแคมเปญโดยอิงจากแนวโน้มในอดีต
- ระบุเวลาที่ดีที่สุดในการส่งอีเมลหรือการแจ้งเตือนแบบพุช
- การให้คะแนนโอกาสของลีดตามความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลง
3. การสร้างและปรับปรุงเนื้อหาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
นักการตลาดใช้เครื่องมือ AI ไม่เพียงแต่เพื่อสร้างเนื้อหา แต่ยังเพื่อทดสอบและปรับปรุงเนื้อหาให้ดีขึ้นอีกด้วย ตั้งแต่บทความบล็อกไปจนถึงข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ AI กำลังเร่งกระบวนการสร้างสรรค์ให้รวดเร็วขึ้น
เครื่องมือเช่น ChatGPT, Jasper, Grammarly AI, และClickUp Brainช่วยนักการตลาด:
- สร้างหัวข้ออีเมลที่กระตุ้นการแปลงสูง
- ปรับแต่งเนื้อหาหน้าแลนดิ้งเพจให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
- สร้างบทความบล็อกที่ปรับแต่งสำหรับ SEO ได้ภายในไม่กี่นาที
- นำเนื้อหาไปใช้ใหม่สำหรับหลายช่องทาง
บางแพลตฟอร์มยังทำการทดสอบ A/B อัตโนมัติเพื่อเลือกเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ผู้ทำการตลาดสามารถขยายขนาดได้อย่างมั่นใจ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีแก้ไขเนื้อหา AI: คู่มือการผลิตผลงานที่น่าสนใจและมีมาตรฐานสูง
4. การจัดการแคมเปญอัตโนมัติ
การจัดการแคมเปญอาจวุ่นวาย — มีกำหนดเวลาหลายอย่าง, ผลงานสร้างสรรค์, กลุ่มเป้าหมาย, แพลตฟอร์ม, และงบประมาณ. AI ช่วยนักการตลาดทำให้กระบวนการทำงานหลักเป็นอัตโนมัติ, ทำให้แคมเปญดำเนินไปอย่างราบรื่นในทุกช่องทาง. การจัดการแคมเปญด้วย AI ประกอบไปด้วย:
- การจัดตารางเวลาอัจฉริยะตามพฤติกรรมของผู้ชม
- การสร้างและทดสอบข้อความโฆษณาโดยอัตโนมัติ
- การประสานงานหลายช่องทาง (อีเมล, โซเชียล, SMS, ฯลฯ)
- การปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ตามข้อมูลประสิทธิภาพ
5. แชทบอท AI และผู้ช่วยเสมือนจริงในประสบการณ์ลูกค้า
ความคาดหวังของลูกค้าได้เปลี่ยนแปลงไป พวกเขาต้องการการโต้ตอบที่รวดเร็ว เป็นส่วนตัว และราบรื่นตลอดเวลา แชทบอทและผู้ช่วยเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการนี้ได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาล
พวกเขาช่วยคุณให้บริการ:
- บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยไม่ต้องเพิ่มพนักงาน
- เวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและเวลาการรอคอยที่ลดลง
- การโต้ตอบส่วนบุคคลตามประวัติการใช้งานของผู้ใช้
- การผสานรวมกับระบบ CRM เพื่อการสนทนาที่มีบริบท
แชทบอท AI เหล่านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการสนับสนุนเท่านั้น แต่ยังถูกนำไปใช้ในการสร้างโอกาสทางการขาย การสำรวจความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมหลังการซื้ออีกด้วย
6. การกำหนดเป้าหมายโฆษณาและการซื้อสื่อแบบโปรแกรมmatic
ปัญญาประดิษฐ์ได้เปลี่ยนแปลงการโฆษณาดิจิทัลโดยการทำให้สามารถวางโฆษณาแบบเจาะจงสูงและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ มันวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องว่าสื่อโฆษณาใด แพลตฟอร์มใด และกลุ่มประชากรใดที่สร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่ดีที่สุด และปรับแคมเปญให้เหมาะสมตามนั้น
AI มีความเชี่ยวชาญในด้าน:
- ระบุกลุ่มเป้าหมายที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูง
- การคาดการณ์อัตราการคลิกผ่าน (CTR) และการเปลี่ยนแปลงก่อนเปิดตัว
- การปรับแต่งตำแหน่งโฆษณา, กลยุทธ์การเสนอราคา, และองค์ประกอบสร้างสรรค์
ซึ่งหมายถึงการใช้จ่ายโฆษณาอย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น ส่งผลให้ผลตอบแทนสูงขึ้นและต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า (CPA) ต่ำลง
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีที่ AI as a Service สามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานธุรกิจของคุณ
วิธีที่ AI เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด
ข้อได้เปรียบหลักของการใช้ AI ในการตลาดคืออะไร? ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น! ด้วยการทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และปรับปรุงการกำหนดเป้าหมาย AI ช่วยให้ผู้ทำการตลาดบรรลุผลมากขึ้นด้วยความพยายามที่น้อยลง
นี่คือวิธีที่ AI ทำ:
✅ ขจัดงานที่ทำซ้ำ AI สามารถทำงานอัตโนมัติในการจัดตารางเวลา การสร้างรายงาน การจัดการปฏิทิน และการตรวจสอบความคิดเห็น ช่วยประหยัดเวลาของนักการตลาดจากงานธุรการ
✅ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการคิดค้นไอเดีย สามารถช่วยสร้างแนวคิดสำหรับเนื้อหา เสนอหัวข้ออีเมล และแม้กระทั่งปรับปรุงการออกแบบโดยใช้เครื่องมืออย่าง Canva AI และ Adobe Firefly
✅ ปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า ด้วย AI ที่ผสมผสานอยู่ คุณจะสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องด้วยข้อความที่เหมาะสมเสมอ โดยอิงจากพฤติกรรมและการคาดการณ์การกระทำ
✅ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดข้อผิดพลาดกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้งานเสร็จตรงเวลาและสามารถระบุปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
✅ ขับเคลื่อนผลตอบแทนการลงทุนและประสิทธิภาพทางการตลาด ด้วยการปรับการใช้จ่ายในสื่อโฆษณา การผลิตเนื้อหา และการหาลูกค้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด AI สามารถลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดได้ถึง 5-15% ตามข้อมูลจาก McKinsey
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับการตลาดแบบพันธมิตร (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
วิธีเลือกหลักสูตรการตลาดด้วย AI ที่เหมาะสม
ไม่มีขาดแคลนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) บนอินเทอร์เน็ต. บางคอร์สเป็นแบบกว้างและเชิงวิชาการ บางคอร์สเป็นแบบปฏิบัติและลงมือทำจริง. การเลือกคอร์สที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับบทบาทปัจจุบันของคุณ, วัตถุประสงค์, และสไตล์การเรียนรู้ของคุณ.
นี่คือวิธีการเชิงกลยุทธ์ในการประเมินทางเลือกของคุณ:
🎯 ระดับความเชี่ยวชาญด้าน AI ของคุณในปัจจุบันคืออะไร?
- ผู้เริ่มต้น: คุณเพิ่งเริ่มต้นกับ AI และต้องการเข้าใจพื้นฐาน — มองหา "AI ในการตลาด 101" หรือเวิร์กช็อประดับเริ่มต้น
- ระดับกลาง: คุณคุ้นเคยกับแนวคิดเกี่ยวกับ AI และต้องการนำไปประยุกต์ใช้ — เลือกหลักสูตรที่เน้นกรณีการใช้งาน เช่น "AI เพื่อการเติบโต" หรือ "การตลาดด้วย AI เชิงสร้างสรรค์"
- ระดับสูง/ผู้นำ: คุณจำเป็นต้องขับเคลื่อนการยอมรับ นำกลยุทธ์ หรือสร้างนวัตกรรม — พิจารณาโปรแกรมระดับผู้บริหารจาก Oxford, Harvard หรือ Cambridge
🎯 คุณหวังที่จะบรรลุอะไร?
หลักสูตรที่แตกต่างกันแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน การปรับหลักสูตรของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายเฉพาะจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงผลตอบแทนจากการลงทุนและเวลาที่แข็งแกร่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำลังพยายาม:
- อัตโนมัติการผลิตเนื้อหาหรือการจัดการแคมเปญ
- พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านข้อมูลและตีความข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI
- เรียนรู้การออกแบบคำสั่งสำหรับเครื่องมือ AI
- พัฒนากลยุทธ์การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับทีมของคุณ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
🎯 รูปแบบใดที่เหมาะกับตารางเวลาและสไตล์การเรียนรู้ของคุณ?
คิดถึงวิธีที่คุณเรียนรู้ได้ดีที่สุดและระยะเวลาที่คุณต้องการนำทักษะใหม่ของคุณไปใช้ ตัวอย่างเช่น:
- คอร์สวิดีโอแบบเรียนตามอัธยาศัย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความยืดหยุ่นและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- กลุ่มเรียนออนไลน์แบบมีผู้สอนสด มอบคำแนะนำอย่างเป็นระบบและโอกาสในการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมชั้น
- โปรแกรมในมหาวิทยาลัย มอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เข้มข้นและใกล้ชิด
- เวิร์กช็อปหรือบูตแคมป์ มอบผลลัพธ์ที่รวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น
🎯 คุณต้องการใบรับรองที่ได้รับการยอมรับหรือไม่?
หากคุณต้องการก้าวหน้าในอาชีพ สร้างอำนาจในฐานะนักการตลาด หรือเปลี่ยนผ่านไปสู่บทบาทหรือทีมใหม่ ใบรับรองจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันชั้นนำสามารถเป็นสิ่งที่เพิ่มคุณค่าให้กับประวัติการทำงานหรือโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณได้อย่างมาก ผู้ให้บริการบางรายยังมี ตราสัญลักษณ์วิชาชีพหรือเครดิต CPD ซึ่งได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การเงิน การให้คำปรึกษา และการดูแลสุขภาพ
📮ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ เพื่อทำเช่นนี้ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ
เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่จัดการไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา! สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย!
หลักสูตร AI 10 อันดับแรกในด้านการตลาด
1. ปัญญาประดิษฐ์ในด้านการตลาด โดยมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด
หลักสูตรออนไลน์นี้จาก Saïd Business School แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สำรวจวิธีที่ปัญญาประดิษฐ์สามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางการตลาดได้หลักสูตรนี้ผสมผสานแง่มุมของการสร้างแบรนด์ จิตวิทยา และการเรียนรู้ของเครื่องจักรไว้ในโมดูลต่างๆ ผู้เข้าร่วมจะได้รับเครื่องมือในการออกแบบแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเรียนรู้การสร้างกรณีธุรกิจด้วย AI
🌟 เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านการตลาด, นักกลยุทธ์, ผู้จัดการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล, และผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ
💡 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:
- เข้าใจระบบนิเวศของปัญญาประดิษฐ์และกรณีการใช้งานเฉพาะด้านการตลาด
- พัฒนาแนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่อการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์
- สร้างกลยุทธ์การมีส่วนร่วมและการปรับแต่งส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์
🕓 ระยะเวลา: 14 สัปดาห์ (6–8 ชั่วโมง/สัปดาห์)
🎯 ลงทะเบียนเรียน:มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
2. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้นำธุรกิจ โดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
หลักสูตรระยะสั้น 3 วันนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเข้าใจและประยุกต์ใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ในหลากหลายฟังก์ชันทางธุรกิจ เน้นกรณีการใช้งานจริง การพิจารณาด้านจริยธรรม และกลยุทธ์สำหรับการนำ AI ไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ
🌟 เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการอาวุโส ผู้ประกอบการ และผู้นำด้านเทคโนโลยี
💡 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:
- ระบุและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ AI ในโลกจริง
- บริหารจัดการความเสี่ยงด้าน AI และประเมินกลยุทธ์การนำไปใช้
- รับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กร
🕓 ระยะเวลา: 3 วัน
🎯 ลงทะเบียนเรียน:มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
➡️ อ่านเพิ่มเติม: พอดแคสต์ AI ที่ดีที่สุดเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์
3. ปัญญาประดิษฐ์ในด้านการตลาด โดย มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์
หลักสูตรนี้จาก Berkeley Executive Education จะสำรวจว่า การวิเคราะห์การตลาดและปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) การแบ่งกลุ่มลูกค้า (Segmentation) และความสำเร็จของแคมเปญได้อย่างไร ผ่านกรณีศึกษาและการเรียนการสอนแบบสด ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสกับเครื่องมือที่ใช้ได้จริงและเรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้ AI ในทุกขั้นตอนของกระบวนการตลาด
🌟 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด, นักวิเคราะห์, และนักการตลาดดิจิทัล
💡 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:
- ใช้ AI สำหรับการแบ่งกลุ่ม, การกำหนดราคา, และการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล
- ใช้การวิเคราะห์เพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญ
- ผสานแบบจำลองการคาดการณ์เข้ากับกลยุทธ์ทางการตลาด
🕓 ระยะเวลา: 2 เดือน (4–6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
🎯 ลงทะเบียนเรียน:มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
4. ความเชี่ยวชาญด้าน AI สร้างสรรค์ในการตลาด โดย Darden School of Business
สร้างโดยโรงเรียนธุรกิจ Darden แห่งมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย (UVA) หลักสูตรออนไลน์ที่ยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างกลยุทธ์การเติบโต ปรับปรุงเส้นทางการเดินทางของลูกค้า และนำไปใช้เครื่องมืออัตโนมัติ
🌟 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดด้านการเติบโต, เจ้าของธุรกิจ, ผู้มีศักยภาพในการขาย, และนักวางกลยุทธ์
💡 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:
- พัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตด้วยปัญญาประดิษฐ์
- ทำให้การมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI
- สร้างและปรับใช้ช่องทางการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลวิเคราะห์
🕓 ระยะเวลา: 1 เดือน (สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)
🎯 ลงทะเบียนเรียน:Coursera (โดย Darden School of Business)
5. วิธีใช้เครื่องมือ AI เพื่อปรับปรุงการตลาดผ่าน LinkedIn Learning
หลักสูตรเชิงปฏิบัติที่เน้นการลงมือทำจาก LinkedIn Learning นี้จะพาคุณสำรวจเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังที่สุดซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงวงการการตลาดยุคใหม่ นำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล แอนสัน อเล็กซานเดอร์ คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสร้างบุคลิกภาพลูกค้าที่ชาญฉลาด สร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจ ออกแบบภาพและสื่อต่าง ๆ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของคุณ
🌟 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดทุกระดับ — โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วย AI
💡 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:
- สร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วย AI
- ใช้เครื่องมือ AI เพื่อสร้างกราฟิก อินโฟกราฟิก และเนื้อหาที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
- ปรับปรุง SEO และการกำหนดเป้าหมายแคมเปญโดยใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
- เข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งาน AI อย่างมีจริยธรรมในการตลาด
🕓 ระยะเวลา: 51 นาที
🎯 ลงทะเบียนเรียน:LinkedIn Learning
➡️ อ่านเพิ่มเติม: AI กับเนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์: ข้อดีและข้อเสีย
6. AI สำหรับการตลาด โดย HubSpot Academy
หลักสูตรออนไลน์ฟรีนี้โดย HubSpot Academy นำเสนอการแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นในการใช้ AI ในการตลาดดิจิทัล ครอบคลุมความรู้พื้นฐานและเครื่องมือที่ใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหา ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า และการเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ
🌟 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด, ฟรีแลนซ์, และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
💡 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:
- สร้างเนื้อหาและคำแนะนำทางการตลาดด้วยเครื่องมือ AI
- ใช้ AI เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าและปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
- นำเครื่องมือ AI มาใช้เพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
🕓 ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง 49 นาที (เรียนตามอัธยาศัย)
🎯 ลงทะเบียนเรียน:HubSpot Academy
7. การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ โดย Harvard Professional Development
โปรแกรมสองวันนี้จาก Harvard Professional Development มุ่งเน้นการใช้AI เชิงสร้างสรรค์ในเชิงกลยุทธ์สำหรับการตลาด ครอบคลุมการปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับสูงการสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้าและการเติบโตทางธุรกิจ
🌟 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดระดับกลางถึงอาวุโสที่มีประสบการณ์ 5–10 ปี
💡 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่ออัตโนมัติและปรับแต่งแคมเปญ
- วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ชมด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
- ผสานเครื่องมือ AI เข้ากับชุดเทคโนโลยีการตลาดของคุณ
🕓 ระยะเวลา: 2 วัน
🎯 ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร:การพัฒนาวิชาชีพจากฮาร์วาร์ด
8. การนำ AI มาใช้ในระยะทดลองโดยสถาบันการตลาดปัญญาประดิษฐ์
การนำ AI มาใช้สำหรับนักการตลาด เป็นหลักสูตรแบบปฏิบัติจริงและสามารถเรียนได้ตามความต้องการ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักการตลาดได้ทดลองและนำ AI ไปใช้ในทีมของตน ด้วยบทเรียนมากกว่า 18 บท หลักสูตรนี้เป็นคู่มือทีละขั้นตอนสำหรับการทดสอบและขยายการใช้งาน AI ในแคมเปญจริง
🌟 เหมาะสำหรับ: นักการตลาด, หัวหน้าทีม, และผู้มีอำนาจตัดสินใจที่ต้องการนำ AI ไปใช้
💡 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:
- ระบุกรณีการใช้งาน AI ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วในด้านการตลาด
- รับทรัพยากรเกี่ยวกับการนำ AI ไปใช้ในอีเมล, SEO, การโฆษณา, และการวิเคราะห์
- ขยายการนำไปใช้ของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ประสบความสำเร็จเพื่อคุณค่าในระยะยาว
🕓 ระยะเวลา: ประมาณ 8 ชั่วโมง (เรียนตามความสะดวก)
🎯 ลงทะเบียนเรียน:สถาบันการตลาดปัญญาประดิษฐ์
9. ปัญญาประดิษฐ์ในด้านการตลาดดิจิทัล โดย My Great Learning
หลักสูตรสั้นนี้สามารถเรียนได้ตามจังหวะของคุณเอง แนะนำผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนแปลงการตลาดดิจิทัล ด้วยการใช้งานจริง เช่น แชทบอท การกำหนดราคาแบบไดนามิก และการปรับแต่งเฉพาะบุคคล จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้น
🌟 เหมาะสำหรับ: นักเรียน นักการตลาดมือใหม่ และผู้ที่สนใจการตลาดดิจิทัล
💡 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:
- เข้าใจวิธีที่ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
- สำรวจระบบอัตโนมัติ การปรับแต่งเฉพาะบุคคล และการสร้างแชทบอท
- เข้าใจบทบาทของ AI ในด้านเนื้อหาและประชาสัมพันธ์
🕓 ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง 30 นาที
🎯 ลงทะเบียนเรียน:การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ของฉัน
10. สร้างและนำกลยุทธ์การตลาดด้วย AI ไปใช้ โดย ทัลิตา มิลาน
หลักสูตร Udemy ที่ครอบคลุมนี้มอบคู่มือแบบทีละขั้นตอนในการสร้างและดำเนินกลยุทธ์การตลาดด้วย AI ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอัตโนมัติThalita Milan ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่พื้นฐานของ AI ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ขั้นสูง เพื่อให้แน่ใจว่านักการตลาดสามารถผสาน AI เข้ากับแคมเปญของพวกเขาได้อย่างราบรื่น
🌟 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดดิจิทัล เจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด
💡 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:
- พัฒนาแผนการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบเฉพาะสำหรับคุณตั้งแต่เริ่มต้น
- ใช้เครื่องมือ AI สำหรับการวิเคราะห์ตลาดและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า
- เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการตลาดและการสร้างเนื้อหาด้วย AI เชิงสร้างสรรค์
- ดำเนินการแบ่งกลุ่มอีเมลและดูแลลูกค้าเป้าหมายด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
- วิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการตลาดโดยใช้การวิเคราะห์ด้วย AI
🕓 ระยะเวลา: เรียนตามความสะดวก
🎯 ลงทะเบียนเรียน:Udemy
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา
การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในด้านการตลาด
การเรียนรู้เกี่ยวกับ AI เป็นเรื่องหนึ่ง แต่การฝังมันเข้าไปในกระบวนการทำงานด้านการตลาดประจำวันของคุณคือสิ่งที่ท้าทายจริงๆ สำหรับนักการตลาด ความท้าทายไม่ได้อยู่แค่การเข้าใจ AI เท่านั้น แต่ยังต้องจัดการกลยุทธ์ การดำเนินการ และการวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือที่กระจัดกระจายและแท็บนับไม่ถ้วน — ในขณะที่ต้องพยายามก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ
นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย คิดเสียว่ามันเป็น "แอปเดียวจบ" สำหรับการทำงานของคุณ — แพลตฟอร์มเดียวที่รวมการจัดการงาน เอกสาร การติดตามเป้าหมาย แดชบอร์ด ระบบอัตโนมัติ และตอนนี้ยังมีข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยClickUp Brain
ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างปฏิทินเนื้อหา แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูล กระทู้ Slack และบรีฟงานสร้างสรรค์อีกต่อไป ClickUp for Marketing ช่วยให้ทีมของคุณระดมความคิด มอบหมายงาน ทำงานร่วมกับทีมอื่น จัดการกำหนดเวลา และแม้กระทั่งอัตโนมัติการรายงาน — ทั้งหมดในที่เดียว
และขอบคุณ ClickUp Brain ที่ทำให้ AI ไม่ใช่แค่ส่วนเสริม — แต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการทำงานของคุณ ตั้งแต่การสร้างเนื้อหา การอัปเดตโครงการ ไปจนถึงคำแนะนำอัจฉริยะ มันช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น มีระเบียบ และ ทำมากขึ้นด้วยเวลาน้อยลง มาดูกันว่าทำได้อย่างไร!
กระบวนการทำงานด้านเนื้อหาที่เสริมด้วย AI ตั้งแต่ต้นจนจบ
เริ่มต้นด้วย ClickUp Brain ได้ผสานรวมเข้ากับทุกพื้นที่ทำงานของคุณ — ไม่ว่าจะเป็นClickUp Docs,ClickUp Tasks,ClickUp Whiteboards และอื่น ๆ อีกมากมาย นั่นหมายความว่านักการตลาดอย่างคุณและฉันสามารถสร้างร่างแรกของบทความบล็อก, คอนเทนต์สำหรับโซเชียลมีเดีย, อีเมลซีรีส์ และสรุปแคมเปญได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานเลย ผู้ช่วย AI สามารถปรับโทนเสียง, เขียนเนื้อหาใหม่ หรือสรุปเนื้อหาได้ทันทีตามต้องการ
ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหรือเสียจังหวะอีกต่อไป; การคิดสร้างสรรค์และการดำเนินการเกิดขึ้นในที่เดียว
ไม่ว่าจะวางแผนแคมเปญรายไตรมาสหรือสร้างปฏิทินเนื้อหา คุณสมบัติการเขียนด้วย AI ของ ClickUp จะช่วยเร่งทุกขั้นตอน ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการปรับแต่งผลงานขั้นสุดท้าย
การวางแผนแคมเปญอย่างชาญฉลาดและการปรับเวลาให้เหมาะสม
หนึ่งในจุดแข็งหลักของ ClickUp อยู่ที่การวางแผนโครงการ และด้วย AI ทำให้ฉลาดยิ่งขึ้น ใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติของ ClickUp Brain เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์แคมเปญทั้งหมดได้ในไม่กี่วินาที เพียงพิมพ์ "สร้างแผนเปิดตัวเนื้อหาสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในไตรมาสที่ 3" ระบบจะสร้างรายการงานพร้อมกำหนดเวลา ความเกี่ยวข้อง และมอบหมายงานให้กับทีมโดยอัตโนมัติ
เมื่อผสานรวมกับคุณสมบัติของ ClickUp ได้แก่มุมมองแบบกำหนดเอง,แผนภูมิแกนต์,และการพึ่งพา, กำหนดการทางการตลาดของคุณไม่เพียงแต่ถูกจัดระเบียบ — แต่ยังคาดการณ์ได้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้
➡️ อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแคมเปญการตลาดฟรี
การจัดการงานอัตโนมัติที่ง่ายดาย
ระบบอัตโนมัติของ ClickUpช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถกำจัดขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งกินเวลาได้ คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้ เช่น การมอบหมายงานสร้างสรรค์เมื่อบรีฟได้รับการอนุมัติ การย้ายการ์ดเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง หรือการส่งการแจ้งเตือนก่อนถึงกำหนดเวลา
และด้วย ClickUp Brain คุณสามารถกระตุ้นการทำงานของ AI ภายในระบบอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น สรุปบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติเมื่อมีการทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น หรือร่างคำตอบสำหรับความคิดเห็นในเธรด
รายงานแคมเปญแบบเรียลไทม์พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ทีมการตลาดไม่จำเป็นต้องรอให้ผู้วิเคราะห์สร้างข้อมูลเชิงลึกอีกต่อไป
ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถสร้างมุมมองแบบเรียลไทม์ของประสิทธิภาพแคมเปญโดยใช้วิดเจ็ตที่กำหนดเองสำหรับ KPI เช่น อัตราการเปิด อัตราการเปลี่ยนแปลง ความเร็วของเนื้อหา หรือปริมาณงานสร้างสรรค์ และไม่ คุณไม่จำเป็นต้อง 'เขียนโค้ด' เพื่อสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เหล่านี้
ClickUp Brain ยกระดับไปอีกขั้นด้วย สรุปโดย AI ของงาน เอกสาร และการอัปเดตโครงการ สามารถตอบคำถามเช่น "อะไรกำลังขัดขวางการเปิดตัวแคมเปญของเรา?" หรือ "งานใดบ้างที่ล่าช้าในสัปดาห์นี้?"— ให้ความชัดเจนโดยไม่ต้องค้นหาเอง
ผลลัพธ์: การทำงานร่วมกันที่ราบรื่นขึ้น การดำเนินงานที่รวดเร็วขึ้น และทีมการตลาดที่ทำงานสอดประสานกันในที่สุด ✨
ClickUp: ที่ที่ AI พบกับความเป็นเลิศทางการตลาด
การใช้ AI ในการตลาดคือการทำงานอย่างชาญฉลาด การรักษาความสอดคล้อง และการขยายผลกระทบ นั่นคือเหตุผลที่ทีมการตลาดสมัยใหม่หันมาใช้แพลตฟอร์มที่ฝัง AI ไว้ในหัวใจของกระบวนการทำงานของพวกเขา
ด้วยพื้นที่ทำงานอัจฉริยะแบบเดียวของ ClickUp สำหรับการวางแผนแคมเปญ การสร้างเนื้อหา การทำงานร่วมกัน และการรายงาน คุณสามารถตัดผ่านความวุ่นวายและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ได้
และด้วย AI ที่ฝังตัวอยู่ซึ่งคิดไปพร้อมกับทีมของคุณ — สรุปแผนงาน, นำเสนอข้อมูลเชิงลึก, และตอบคำถามแบบเรียลไทม์ — คุณไม่ได้แค่ตามทันเท่านั้น คุณกำลังนำหน้าอยู่!
👉 พร้อมที่จะนำ AI เข้าสู่กระบวนการตลาดของคุณแล้วหรือยัง?เริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้เลย