11 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Leapsome ในปี 2025

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเครื่องมือ HR ของคุณทำให้การทำงานราบรื่นขึ้นสำหรับทุกคน? เพราะเมื่อพนักงานมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกันเป็นทีมลงตัว ทุกอย่างก็จะตามมาเอง
ทีมที่มีแรงจูงใจสูงและมีความสัมพันธ์ที่ดีจะนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น อัตราการรักษาพนักงานที่สูงขึ้น และการเติบโตในอาชีพการงาน. ในขณะที่แพลตฟอร์มเช่น Leapsome เป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ได้รับความนิยมซึ่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ผ่านการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง แต่พวกมันอาจไม่เหมาะกับทุกองค์กรเสมอไป.
Leapsome ช่วยให้คุณติดตามความก้าวหน้า รวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน และปรับความสอดคล้องของสมาชิกในทีมกับเป้าหมายของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายรายงานถึงความท้าทาย เช่น การเรียนรู้ที่ซับซ้อน การเชื่อมต่อกับระบบอื่นที่จำกัด และราคาที่สูง ข้อเสียเหล่านี้ทำให้องค์กรต่างๆ พิจารณาหาโซลูชันที่ครอบคลุมอื่นๆ
หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ใช้เหล่านั้น การค้นหาของคุณสิ้นสุดที่นี่!
📋 คู่มือนี้จะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุด 11 ทางของ Leapsome ที่ช่วยให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้น กระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน และมอบความยืดหยุ่นที่ทีมสมัยใหม่ต้องการ
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Leapsome?
เมื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Leapsome ให้เน้นที่ฟีเจอร์ที่ช่วยให้งานด้านทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณ ดังนั้นควรมองหาเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนกำลังคน เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลให้ราบรื่น และช่วยให้ทีมของคุณพัฒนาไปอีกระดับโดยไม่มีปัญหาปวดหัว
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณา:
- การจัดการประสิทธิภาพ: ค้นหาแพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมคุณพร้อมข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
- การจัดการเป้าหมาย: จัดลำดับความสำคัญของเครื่องมือการจัดการเป้าหมายสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกในทีมสอดคล้องกับ OKR ของบริษัท พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
- การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของพนักงาน: ค้นหาซอฟต์แวร์การมีส่วนร่วมของพนักงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลการมีส่วนร่วมเพื่อระบุตัวชี้วัดและแนวโน้มที่สำคัญสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
- ระบบการจัดการการเรียนรู้: มองหาเครื่องมือที่มีเส้นทางการเรียนรู้ที่เป็นระบบเพื่อส่งเสริมการเติบโตและการรักษาพนักงาน
- โปรแกรมการยกย่อง: เลือกเครื่องมือที่มีการให้รางวัล การยกย่อง และการจัดการค่าตอบแทน เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความจูงใจของพนักงาน
- แบบสำรวจพนักงานที่ปรับแต่งได้: เลือกใช้เครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานแบบรวดเร็วที่ปรับแต่งได้ เพื่อสำรวจความผูกพันของพนักงานเป็นประจำและรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Leapsome ในพริบตา
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือก Leapsome 11 อันดับแรก โดยเน้นคุณสมบัติหลัก กรณีการใช้งานที่ดีที่สุด และราคา
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา
|ClickUp
|การบริหารโครงการด้านทรัพยากรบุคคลและการมีส่วนร่วมของพนักงานขนาดทีม: เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่
|มุมมองที่กำหนดเองสำหรับการบริหารงานบุคคล, ข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การจัดการงานและการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ, การสรรหา, การปฐมนิเทศ, และเทมเพลตการประเมินผลประสิทธิภาพ
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ตาราง
|เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขนาดทีม: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน
|เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์, แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อวัดความผูกพันของพนักงาน
|เริ่มต้นที่ $11/เดือน ต่อที่นั่ง
|วัฒนธรรมแอมป์
|การมีส่วนร่วมของพนักงานขนาดทีม: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่รับผิดชอบการมีส่วนร่วมของพนักงาน
|แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงาน, การบริหารจัดการประสิทธิภาพ, ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|ราคาตามความต้องการ
|15Five
|ทีมที่ขับเคลื่อนด้วยผลงานขนาดทีม: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มุ่งเน้นผลงาน
|การตรวจสอบเป็นประจำเพื่อรับข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง, แบบสำรวจการมีส่วนร่วม, การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร
|เริ่มต้นที่ $4/เดือน
|เบตเตอร์เวิร์คส์
|ทีมที่เน้นประสิทธิภาพและการให้ข้อเสนอแนะขนาดทีม: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่เน้นประสิทธิภาพและการให้ข้อเสนอแนะ
|การให้ข้อเสนอแนะประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ การติดตามเป้าหมาย การยกย่องพนักงานอย่างต่อเนื่อง
|ราคาตามความต้องการ
|อย่างมีส่วนร่วม
|ทีมที่มีเป้าหมายชัดเจน, องค์กรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ขนาดทีม: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มีเป้าหมายชัดเจน, องค์กรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้
|การประเมินแบบ 360 องศา, การตั้งเป้าหมายและ OKRs, ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS), การมีส่วนร่วมของพนักงาน
|เริ่มต้นที่ $2/เดือนต่อผู้ใช้
|โบนัสลี่
|องค์กรที่มุ่งเน้นการยกย่องพนักงานขนาดทีม: เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่มุ่งเน้นการยกย่องพนักงาน
|การยอมรับแบบเพื่อนต่อเพื่อน, แคตตาล็อกรางวัลที่สามารถปรับแต่งได้, การผสานรวมกับ Slack และ Teams
|เริ่มต้นที่ $2/เดือนต่อผู้ใช้
|เวิร์ควิโว
|การสื่อสารภายในและการมีส่วนร่วมของทีมขนาดทีม: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในและการมีส่วนร่วมของทีม
|ฟีดสังคมสำหรับการสื่อสารภายใน, เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะสำหรับพนักงาน, ผสานการทำงานกับเครื่องมือ HR มากกว่า 40 ชนิด
|ราคาตามความต้องการ
|HiBob ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางขนาดทีม: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|ระบบเงินเดือนรวมศูนย์, สวัสดิการ, การติดตามเวลา, เครื่องมือการรับเข้าทำงาน, ข้อมูลพนักงานที่สามารถปรับแต่งได้
|ราคาตามความต้องการ
|วันทำงาน
|ขนาดทีม: เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลที่ซับซ้อน
|ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงาน ตัวเลือกการบริการตนเองสำหรับพนักงาน และเครื่องมือด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|ราคาตามความต้องการ
|Bamboo HR
|ธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพขนาดทีม: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
|การรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรบุคคล ระบบติดตามผู้สมัครงาน การจัดการข้อมูลพนักงาน
|ราคาตามความต้องการ
11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Leapsome สำหรับการพัฒนาพนักงานที่คุณควรสำรวจ
ลองดู 11 เครื่องมือทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Leapsome ที่ช่วยสนับสนุนทีมของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ HR และการมีส่วนร่วมของพนักงาน)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น. คุณสมบัติที่ใช้งานง่าย เช่น มุมมองที่กำหนดเอง, แม่แบบ, และการทำงานอัตโนมัติ, สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ, ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.
นี่คือสิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Leapsome:
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทรัพยากรบุคคลด้วย ClickUp
โซลูชันการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับการสรรหา การปฐมนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม เพื่อให้ทุกงานมีเจ้าของ กำหนดเวลา และลำดับความสำคัญที่ชัดเจน สามารถมองเห็นความคืบหน้าของโครงการผ่านมุมมองต่าง ๆ เช่น รายการ กระดาน หรือแผนภูมิแกนต์
ติดตามประสิทธิภาพของพนักงานได้อย่างง่ายดาย
ClickUp ทำให้การติดตามประสิทธิภาพเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยแดชบอร์ดที่แสดงภาพการเสร็จสิ้นงาน วงจรการตรวจสอบ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ใช้วิดเจ็ตเพื่อติดตาม KPI กำหนดเวลา หรือความคืบหน้าของทีมต่างๆ ได้ในที่เดียว
ด้วยClickUp Brain คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพได้ทันที ระบุจุดคอขวด และเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกโดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการระบุผู้ที่มีภาระงานมากเกินไป การสรุปแนวโน้มการตรวจสอบ หรือการสร้างแผนปฏิบัติการจากข้อเสนอแนะ—ClickUp Brain จะเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ภายในไม่กี่วินาที
📮 ClickUp Insight:เกือบ 42% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานชอบใช้อีเมลสำหรับการสื่อสารในทีม แต่สิ่งนี้มาพร้อมกับต้นทุน เนื่องจากอีเมลส่วนใหญ่เข้าถึงเฉพาะเพื่อนร่วมทีมบางคนเท่านั้น ทำให้ความรู้กระจัดกระจาย ส่งผลให้การทำงานร่วมกันและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเป็นไปได้ยาก เพื่อปรับปรุงการมองเห็นและเร่งความร่วมมือ ให้ใช้แอปที่ครอบคลุมทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่นClickUp ซึ่งสามารถเปลี่ยนอีเมลของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ภายในไม่กี่วินาที!
กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ด้วยClickUp Goalsและให้สมาชิกในทีมสอดคล้องกับเป้าหมายที่กว้างขึ้นของบริษัท ใช้แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการประเมินโดยผู้จัดการและการประเมินตนเอง พร้อมทั้งบันทึกความก้าวหน้าและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่มีโครงสร้างและสามารถทำงานร่วมกันได้
คุณยังสามารถรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานผ่านการสำรวจความผูกพันและการตรวจสอบความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยสร้างวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ทำให้การสรรหาและการปฐมนิเทศง่ายขึ้น
ClickUp ทำให้การนำคนใหม่เข้ามาทำงานง่ายขึ้นมาก มันมีการติดตามผู้สมัครพร้อมเวิร์กโฟลว์และเทมเพลต ทำให้กระบวนการสรรหางานราบรื่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รายการตรวจสอบและความสัมพันธ์ของงานที่แนะนำพนักงานใหม่ทีละขั้นตอนยังช่วยให้การปฐมนิเทศง่ายขึ้นอีกด้วย
เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนทรัพยากร
การจัดการเวลาและปริมาณงานของทีมคุณอย่างมีประสิทธิภาพนั้นง่ายขึ้นด้วย ClickUp ใช้คุณสมบัติของมันเพื่อทำให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการดูว่าใครว่างอยู่, ปรับสมดุลการมอบหมายงานเพื่อป้องกันการล้า, และวางแผนสำหรับความต้องการในอนาคต, ทำให้คุณมีการควบคุมที่ดีขึ้นในการวางแผนกำลังคนโดยรวม
ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณติดตามรายละเอียดเฉพาะ (เช่น ทักษะหรือวันที่ตรวจสอบ) และคุณสามารถจัดการตารางเวลาและการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดายภายในแพลตฟอร์ม
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน
ใช้ClickUp Docsและวิกิเพื่อสร้างคู่มือที่เข้าถึงได้, เอกสารการฝึกอบรม, และแบบฟอร์มความคิดเห็น. ไม่ว่าคุณจะคิดค้นไอเดีย, แก้ไขไฟล์ร่วมกัน, หรือทิ้งความคิดเห็นทันที, มันทำให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและมีประสิทธิภาพ. นอกจากนี้, ClickUp Chat ยังช่วยให้การสื่อสารแบบเรียลไทม์และการหารือแบบเรียลไทม์เป็นไปได้, ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือและลดความล่าช้า.
ClickUp มีเทมเพลตมากมายสำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ HR ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
📁 คลังแม่แบบ
- ลองใช้เทมเพลตแผนพัฒนาพนักงานของ ClickUpฟรี เพื่อสร้างแผนพัฒนาที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบประสิทธิภาพ และจัดการข้อเสนอแนะ
- รับเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp ซึ่งให้โครงสร้างสำหรับการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะจากผู้จัดการ
- ใช้เทมเพลตการมีส่วนร่วมของพนักงานใน ClickUpเพื่อทำให้การติดตามพนักงาน การปฐมนิเทศ และการประเมินผลงานเป็นเรื่องง่าย—ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- อัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ มอบหมายงาน หรือส่งการแจ้งเตือนสำหรับแต่ละขั้นตอนของการสรรหาบุคลากรและรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศโดยใช้การทำงานอัตโนมัติของClickUp
- จัดระเบียบคู่มือพนักงาน คู่มือการฝึกอบรม และเอกสารการปฐมนิเทศในที่เดียวโดยใช้ ClickUp Docs
- จัดแนวเป้าหมายส่วนบุคคลและทีมให้สอดคล้องกัน สร้างเส้นทางเติบโตที่โปร่งใสสำหรับทุกคนโดยใช้ClickUp Goals
- สร้างช่องทางส่วนตัวสำหรับการสนทนาที่ละเอียดอ่อน หรือใช้เธรดเฉพาะงานเพื่อจัดระเบียบการสนทนาผ่านClickUp Chat
- สร้างภาพข้อมูลเมตริกต่างๆ เช่น การทำงานที่เสร็จสมบูรณ์ ความคืบหน้าในการจ้างงาน หรือไทม์ไลน์การฝึกอบรม เพื่อช่วยในการตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลด้วยClickUp Dashboards
- ติดตามข้อมูล HR ที่ไม่ซ้ำกันและจัดการความสามารถของทีมและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและมุมมองภาระงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือมีชุดคุณสมบัติที่จำกัดเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ชุดคุณสมบัติของ ClickUp อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่อาหมัด อาบู ชารีอา, วิศวกรโครงการที่ Primeland Real Estate Development,กล่าวถึง ClickUp:
เป้าหมายของการใช้ ClickUp ในช่วงแรกคือเพื่อให้ผู้จัดการสามารถมองเห็นงานของทุกคนได้จากมุมมองของผู้จัดการ แต่ต่อมาได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อทุกคนเริ่มวางงานของตนพร้อมกำหนดเวลา มันกลายเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมซึ่งเราไม่คาดคิดว่าจะเป็นเช่นนั้น จากนั้นเราก็สร้างโครงการเพิ่มเติมและเปลี่ยนวัตถุประสงค์เดิมจากการบริหารพนักงานเป็นการบริหารงานและติดตามความคืบหน้าแทน
เป้าหมายของการใช้ ClickUp ในช่วงแรกคือเพื่อให้ผู้จัดการสามารถมองเห็นงานของทุกคนได้จากมุมมองของผู้จัดการ แต่ต่อมาได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อทุกคนเริ่มวางงานของตนพร้อมกำหนดเวลา งานนี้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับการร่วมมือที่ยอดเยี่ยมซึ่งเราไม่ได้คาดหวังไว้ จากนั้นเราได้สร้างโครงการเพิ่มเติมและเปลี่ยนวัตถุประสงค์เดิมของเราจากการบริหารพนักงานเป็นการบริหารงานและติดตามงาน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังสงสัยว่าจะทำให้กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลของคุณมีผลกระทบมากขึ้นได้อย่างไร? ค้นพบ10 กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพพร้อมตัวอย่าง และเรียนรู้องค์ประกอบสำคัญ เช่น:
- ปรับการสรรหาบุคลากรและการจัดการประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
- สร้างแบรนด์นายจ้างที่แข็งแกร่งและใช้ AI เพื่อการสรรหาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- รักษาทักษะและความผูกพันของพนักงานด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและความคาดหวังที่ชัดเจนช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพสูง
- ส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต รวมถึงโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มการรักษาพนักงาน
- รับประกันค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสวัสดิการที่ยอดเยี่ยมเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุด
2. ตาข่าย (เหมาะที่สุดสำหรับการประเมินผลการทำงานและการบริหารจัดการ)
Lattice โดดเด่นด้วยเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง ช่วยให้ทีม HR ติดตามความก้าวหน้า บันทึกความสำเร็จ และรับรองการประเมินที่เป็นธรรม
Lattice ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์แบบเรียลไทม์ การสื่อสารอย่างต่อเนื่องนี้ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีเครื่องมือสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น แบบสำรวจความคิดเห็นแบบรวดเร็ว (pulse surveys) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ได้อย่างสม่ำเสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง
- ใช้แบบฟอร์มที่มีโครงสร้างเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบเรียลไทม์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
- ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเป็นประจำเพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกและระดับการมีส่วนร่วมของทีม
ข้อจำกัดของตารางตาข่าย
- แบบสำรวจและแบบสอบถามอัตโนมัติรู้สึกซ้ำซากเมื่อเวลาผ่านไป
- การผสานระบบ HR มักส่งผลให้เกิดปัญหาการซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม
💡 เคล็ดลับเล็กๆ: หากคุณต้องการค้นหาตัวเลือกที่ดีกว่า ลองดูทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Lattice เพื่อการจัดการประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
การกำหนดราคาแบบตาราง
- การบริหารจัดการบุคลากร: $11/เดือน ต่อที่นั่ง
- ระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล (HRIS): $10/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิวแบบตาราง
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800+)
- Capterra: 4. 5/5 (180+ รีวิว)
มาดูกันว่าทำไมผู้ใช้ G2ถึงมองว่า Lattice เป็นเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม:
Lattice เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการประสิทธิภาพการทำงานของฉันและติดตามการเติบโตในอาชีพของฉัน ฉันใช้มันทุกสัปดาห์เพื่อวางแผนการประชุม 1:1 กับผู้จัดการของฉัน และมันช่วยให้ฉันรวบรวมและให้ข้อเสนอแนะทุกไตรมาส ทั้งจากผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานของฉัน
Lattice เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการประสิทธิภาพการทำงานและติดตามการเติบโตในอาชีพของฉัน ฉันใช้มันทุกสัปดาห์เพื่อวางแผนการประชุม 1:1 กับผู้จัดการของฉัน และมันช่วยให้ฉันรวบรวมและให้ข้อเสนอแนะทุกไตรมาส ทั้งจากผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานของฉัน
3. Culture Amp (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการให้ข้อเสนอแนะ)
Culture Amp วางตำแหน่งตัวเองเป็น "แพลตฟอร์มประสบการณ์พนักงาน" ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้คุณสามารถเปิดตัวแบบสำรวจได้อย่างรวดเร็ว ดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และเชื่อมโยงเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ระบบการจัดการประสิทธิภาพของ Culture Amp ช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมาย, ให้คำแนะนำ, และสนับสนุนการพัฒนาของพนักงานได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Culture Amp
- เปิดตัวแบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตีความผลการสำรวจการมีส่วนร่วมของทีมด้วยเครื่องมือ AI เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- เปิดใช้งานการสื่อสารแบบเรียลไทม์สำหรับทีมเพื่อส่งเสริมการเติบโต
ข้อจำกัดของ Culture Amp
- ตารางการตั้งเป้าหมายขาดความยืดหยุ่นที่พบในแพลตฟอร์มอื่น
- การช่วยเหลือแบบเรียลไทม์มักมีความล่าช้า
- ราคาสูงกว่าเครื่องมือสำรวจที่ง่ายกว่า
ราคาของ Culture Amp
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Culture Amp
- G2: 4. 5/5 (1300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
4. 15Five (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจความผูกพันของพนักงาน)
15Five มุ่งเน้นการบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องผ่านการตรวจสอบเป็นประจำ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการสำรวจความผูกพันของพนักงาน ชื่อของมันมาจากพนักงานที่ใช้เวลา 15 นาทีในการเขียนรายงานประจำสัปดาห์ ซึ่งผู้จัดการใช้เวลาเพียง 5 นาทีในการอ่าน
ด้วย 15Five คุณสามารถดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ช่วยให้ทีมของคุณบรรลุศักยภาพสูงสุดได้ นอกจากนี้ แบบสำรวจความผูกพันยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มความสุขของพนักงานได้ มันมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างผู้จัดการและพนักงานผ่านการสื่อสารที่สม่ำเสมอ
15 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 15Five
- ผสานการทำงานกับระบบ HRIS เช่น BambooHR และ Workday เพื่อการจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์
- เข้าถึงการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่พร้อมใช้งานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือสื่อสาร เช่น Slack เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีม
ข้อจำกัดของ 15Five
- การอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ HRIS ที่ใช้งานได้เพียงหนึ่งระบบเท่านั้นในแต่ละครั้ง จะจำกัดความยืดหยุ่น
- การประสบปัญหาเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้า การรายงาน และการฝึกอบรม ส่งผลให้การใช้งานลดลง
- การบังคับใช้รูปแบบการเช็คอินประจำสัปดาห์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะจำกัดความสามารถในการปรับตัวของทีม
ราคาของ 15Five
- มีส่วนร่วม: $4/เดือน
- ดำเนินการ: $10/เดือน
- แพ็กเกจแพลตฟอร์มทั้งหมด: $16/เดือน
การให้คะแนนและรีวิว 15Five
- G2: 4. 6/5 (1700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (890+ รีวิว)
นี่คือเหตุผลที่ผู้ใช้ G2เลือก 15Five เป็นแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับองค์กรของพวกเขา:
เราได้สร้าง OKR ทั่วทั้งบริษัทที่เชื่อมโยงกับคะแนน Pulse เฉลี่ยทั่วทั้งบริษัทของเรา มันเป็นการตรวจสอบง่ายๆ ว่าบริษัท "รู้สึก" อย่างไรในแต่ละสัปดาห์ และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ผมพบว่ามันมีความแม่นยำ สำคัญ และง่ายมากสำหรับทีมในการนำไปใช้และรักษาความสม่ำเสมอในการใช้งาน
เราได้สร้าง OKR ทั่วทั้งบริษัทที่เชื่อมโยงกับคะแนน Pulse เฉลี่ยทั่วทั้งบริษัทของเรา มันเป็นการตรวจสอบง่ายๆ ว่าบริษัทกำลัง "รู้สึก" อย่างไรจากสัปดาห์ต่อสัปดาห์ และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ฉันพบว่ามันมีความแม่นยำ สำคัญ และง่ายมากสำหรับทีมในการนำไปใช้และคงความสม่ำเสมอในการใช้งาน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ค้นพบกรอบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานและเรียนรู้วิธีที่องค์กรติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน:
- กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนพร้อมผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้; เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับเป้าหมายของบุคคลและทีมให้สอดคล้องกัน
- ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงสำหรับพนักงานและติดตามความคืบหน้าของพวกเขาตลอดเวลา
- มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานแบบองค์รวมผ่านการให้ข้อเสนอแนะและการมีส่วนร่วม
- ประเมินผลการดำเนินงานจากมุมมองของลูกค้า การเงิน และภายในองค์กร
- รวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมจากทุกระดับ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
5. Betterworks (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประสิทธิภาพของพนักงานและการให้ข้อเสนอแนะ)
Betterworks มุ่งเน้นในการช่วยให้องค์กรของคุณบรรลุประสิทธิภาพสูงสุด เป็นแพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิผลของผู้จัดการ กระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน และช่วยให้ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ด้วย Betterworks คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะที่มุ่งเน้นเป้าหมายและแบบเรียลไทม์ รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้พนักงานด้วยการยกย่องอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ให้คิดว่านี่คือผู้ฝึกสอนขององค์กรคุณ แต่สำหรับด้านประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Betterworks
- ติดตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าตลอดเวลา
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชันการวิเคราะห์และการรายงานที่แข็งแกร่ง
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือสื่อสารยอดนิยม เช่น Slack และ Microsoft Teams เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Betterworks
- คุณสมบัติการรายงานเป็นพื้นฐานและต้องใช้ความพยายามด้วยตนเองในการดึงข้อมูลเชิงลึก
- การตรวจสอบการเช็คอินในอดีตต้องคลิกผ่านแต่ละรายการด้วยตนเอง
ราคาของ Betterworks
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ตลาดกลาง: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Betterworks
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
6. มีส่วนร่วม (เหมาะที่สุดสำหรับการประเมินทีมและการจัดการเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ)
Engagedly นำเสนอแพลตฟอร์มแบบโมดูลาร์ที่ครอบคลุมการจัดการประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของพนักงาน การเรียนรู้ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ องค์กรสามารถเลือกโมดูลที่ต้องการใช้ได้ตามความต้องการ
ให้บริการคุณสมบัติเช่นการรีวิวแบบ 360 องศา, ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์, การตั้งเป้าหมาย (OKRs), ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS), แบบสอบถาม, และรางวัล. มีเป้าหมายเพื่อแนวทางที่ครอบคลุมในการพัฒนาพนักงาน.
นอกจากนี้ ฟีเจอร์การตั้งเป้าหมายยังช่วยให้มั่นใจว่าแม้แต่ทีมงานที่ทำงานระยะไกลก็จะทำงานไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ของบริษัท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดอย่างมีส่วนร่วม
- ส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางการให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และทันที
- ใช้แบบสำรวจที่ปรับแต่งได้เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและยกระดับประสบการณ์ของพนักงาน
- เสนอระบบการจัดการการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเติบโตในอาชีพและการพัฒนาทักษะ
ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง
- การกำหนดราคาแบบโมดูลาร์และปรับแต่งได้ทำให้ความโปร่งใสเป็นเรื่องยาก
- การลบคะแนนและรีวิวเก่า ๆ ทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอและทำให้การติดตามประวัติเป็นไปไม่ได้
การกำหนดราคาอย่างมีส่วนร่วม
- จัดการประสิทธิภาพ: $5-$8/เดือน ต่อผู้ใช้
- เรียนรู้และเติบโต: $3-$5/เดือน ต่อผู้ใช้
- การยอมรับและให้รางวัล: $2/เดือนต่อผู้ใช้
- มีส่วนร่วมและรับฟัง: $2/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวอย่างมีส่วนร่วม
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
มาดูกันว่าทำไมผู้ใช้ G2ถึงแนะนำ Engagedly อย่างสูง:
สิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดคือเรามีตัวเลือกต่างๆ เช่น ภาพรวม, ข้อเสนอแนะ, การเช็คอิน, การเรียนรู้, เป้าหมาย, ประสิทธิภาพ, และกลุ่ม. สิ่งนี้ทำให้การใช้งานง่ายขึ้นและมีประโยชน์มากขึ้น
ฉันรู้สึกสนุกกับการตรวจสอบประจำไตรมาสมากเช่นกัน และรู้สึกดีมากหากได้รับข้อเสนอแนะจากทีมของเรา Engagedly ช่วยให้เราเรียนรู้ความรู้มากมายจากห้องสมุดและรักษาเป้าหมายของเราให้สูง สิ่งนี้จะนำไปสู่ผลงานที่ยอดเยี่ยมในอนาคต
สิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดคือเรามีตัวเลือกต่างๆ เช่น ภาพรวม, ข้อเสนอแนะ, การเช็คอิน, การเรียนรู้, เป้าหมาย, ประสิทธิภาพ, และกลุ่ม. สิ่งนี้ทำให้การใช้งานง่ายขึ้นและมีประโยชน์มากขึ้น
ฉันรู้สึกสนุกกับการเช็คอินรายไตรมาสมากเช่นกัน และรู้สึกดีมากหากได้รับข้อเสนอแนะจากทีมของเรา Engagedly ช่วยให้เราเรียนรู้ความรู้มากมายจากห้องสมุดและรักษาเป้าหมายของเราให้สูง สิ่งนี้จะนำไปสู่ผลงานที่ยอดเยี่ยมในอนาคต
7. Bonusly (เหมาะที่สุดสำหรับโปรแกรมการยกย่องพนักงานแบบเพื่อนต่อเพื่อน)
Bonusly มุ่งเน้นที่สวัสดิการพนักงานโดยการเพิ่มการยอมรับและรางวัลภายในองค์กรของคุณ
มันช่วยให้การยอมรับระหว่างเพื่อนร่วมงานเป็นไปได้ ทำให้สมาชิกในทีมสามารถยอมรับการมีส่วนร่วมของกันและกันได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีรางวัลเช่นบัตรของขวัญ, การบริจาคเพื่อการกุศล, และของที่ระลึกจากบริษัท ซึ่งเหมาะกับความชอบที่หลากหลาย
ด้วยการผสานการทำงานกับ Slack และ Microsoft Teams, Bonusly สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างลงตัว ช่วยให้พนักงานของคุณมีส่วนร่วมและมีแรงจูงใจอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bonusly
- เข้าถึงแคตตาล็อกขนาดใหญ่ของบัตรของขวัญ, การบริจาค, และสิ่งจูงใจที่ปรับแต่งได้
- ติดตามรูปแบบการรับรู้และการวัดผลความผูกพันของพนักงาน
- มอบรางวัลและการยกย่องที่เหมาะสมกับพนักงานที่มีความหลากหลายและทำงานในระดับนานาชาติ
ข้อจำกัดของโบนัส
- ฟีเจอร์การวิเคราะห์ไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดตามที่ผู้ใช้บางรายต้องการ
- แม่แบบให้ความรู้สึกจำกัดเมื่อต้องสร้างข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ราคาโบนัส
- ขอบคุณ: $2/เดือน ต่อที่นั่ง
- เชื่อมต่อ: $5/เดือนต่อที่นั่ง
- บรรลุ: $7/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิวจาก Bonusly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700+)
- Capterra: 4. 8/5 (1600+ รีวิว)
นี่คือเหตุผลที่ผู้ใช้ Capterraพบว่า Bonusly เป็นเครื่องมือการยกย่องพนักงานที่ยอดเยี่ยม:
Bonusly เป็นเครื่องมือการยกย่องพนักงานที่แข็งแกร่งมาก ซึ่งส่งเสริมการใช้และการมีส่วนร่วมในหมู่พนักงาน การออกแบบทำให้การยกย่องง่าย และการได้รับการยกย่องเป็นรางวัลที่น่าพอใจและเติมเต็ม
Bonusly เป็นเครื่องมือการยกย่องพนักงานที่แข็งแกร่งมาก ซึ่งส่งเสริมการใช้และการมีส่วนร่วมในหมู่พนักงาน การออกแบบทำให้การยกย่องง่าย และการได้รับการยกย่องเป็นรางวัลที่น่าพอใจและเติมเต็ม
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: พร้อมที่จะยกระดับสถานที่ทำงานของคุณหรือยัง?เรียนรู้วิธีใช้การวิเคราะห์กำลังคนเพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จ:
- ประเมินทักษะปัจจุบัน เทคโนโลยี และกระบวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
- รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากแบบสำรวจ ฐานข้อมูล และเครื่องมือวัดประสิทธิภาพ
- ใช้เครื่องมือเช่น ClickUp เพื่อจัดระเบียบ, สร้างภาพ, และวิเคราะห์ข้อมูล
- ดำเนินการเปลี่ยนแปลง เช่น การให้คำปรึกษาหรือชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น จากนั้นติดตามผลลัพธ์เพื่อดูการปรับปรุง
8. Workvivo (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในและการมีส่วนร่วมของพนักงาน)
Workvivo ผสมผสานอินทราเน็ตแบบดั้งเดิมเข้ากับเสน่ห์ของโซเชียลมีเดีย ให้พนักงานสามารถแชร์ข่าวสาร ประกาศความสำเร็จ และเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกัน—ทั้งหมดนี้ในขณะที่สร้างความรู้สึกเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
นอกจากนี้ Workvivo ยังมีการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Office 365, Zoom, Salesforce, G Suite และ Jira ซึ่งช่วยประสานกระบวนการทำงานของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว และรวบรวมเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่สะดวกสบาย
คุณสมบัติเด่นของ Workvivo
- รวบรวมและวัดผลความคิดเห็น ความรู้สึก และพฤติกรรมของพนักงานเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- เข้าถึงฟีดสังคมและพื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมต่อ, แบ่งปันข้อมูล, และทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือ HR กว่า 40 รายการได้อย่างง่ายดาย รวมถึง Zoom, BambooHR, Workday และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Workvivo
- โครงสร้างราคาทำให้ Workvivo ไม่เหมาะสำหรับบริษัทขนาดเล็ก
- การวิเคราะห์ขั้นสูงถูกจำกัดไว้เฉพาะแผนระดับสูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ Workvivo
- แผนธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Workvivo
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
นี่คือเหตุผลที่ผู้ใช้ G2เลือก Workvivo เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเชื่อมต่อกับที่ทำงานของพวกเขา:
หนึ่งในเหตุผลหลักที่ฉันชอบ workvivo ก็คือมันเป็นแพลตฟอร์มที่ฉันสามารถเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานได้แม้ว่าเราจะอยู่ห่างกันเป็นพันไมล์ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการอัปเดตล่าสุดของระบบแสดงความคิดเห็น/ปฏิสัมพันธ์ คุณสามารถแสดงและแบ่งปันอารมณ์และความคิดเห็นของคุณผ่านอีโมจิได้
หนึ่งในเหตุผลหลักที่ฉันชอบ workvivo ก็คือมันเป็นแพลตฟอร์มที่ฉันสามารถเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานได้แม้ว่าเราจะอยู่ห่างกันหลายไมล์ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการอัปเดตล่าสุดของระบบความคิดเห็น/การมีปฏิสัมพันธ์ คุณสามารถแสดงและแบ่งปันอารมณ์และความคิดเห็นของคุณผ่านอีโมจิได้
💡 เคล็ดลับพิเศษ: ต้องการปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณหรือไม่?ใช้เทมเพลตและแบบฟอร์ม HR ฟรีเหล่านี้เพื่อทำให้การจ้างงาน การปฐมนิเทศ และการจัดการพนักงานง่ายขึ้น!
9. HiBob HRIS (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมศูนย์เงินเดือน สวัสดิการ และการติดตามเวลา)
ต้องการเครื่องมือ HR ที่ทำให้การจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ และการติดตามเวลาทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้นหรือไม่? ลองใช้ HiBob (หรือที่เรียกกันว่า Bob) HRIS มันช่วยจัดเก็บข้อมูลพนักงานของคุณให้เป็นระเบียบเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนและรับประกันความสอดคล้องกันในทุกด้าน
ตัวอย่างเช่น โมดูลการปฐมนิเทศของระบบจะช่วยให้คุณผสานพนักงานใหม่ได้อย่างราบรื่นด้วยการจัดระเบียบประวัติย่อ ใบสมัครงาน และประกาศรับสมัครงานไว้ในที่เดียว ฟีเจอร์การจัดการประสิทธิภาพการทำงานช่วยให้คุณกำหนดและติดตามเป้าหมายของพนักงาน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะและการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
คุณสมบัติเด่นของ HiBob HRIS
- เข้าถึงสลิปเงินเดือนปัจจุบันและย้อนหลัง, แบบฟอร์ม W-2 และข้อมูลเงินเดือนผ่านพอร์ทัลเว็บ
- ขยายการกำหนดค่าการชดเชยทั่วโลกด้วยโปรไฟล์สถานที่ที่ยืดหยุ่นและการแปลงสกุลเงินอัตโนมัติ
- ป้อนข้อมูลเงินเดือนสำหรับพนักงานทุกคนตามเงินเดือนหรือจำนวนชั่วโมงที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HiBob (HRIS)
- ไม่มีระบบติดตามผู้สมัครงาน (ATS) ในตัว
- เสนอราคาที่ไม่โปร่งใสซึ่งอาจไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HiBob (HRIS)
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวระบบ HRIS ของ HiBob
- G2: 4. 5/5 (1300+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
💡 เคล็ดลับพิเศษ: กำลังประสบปัญหาในการทำให้การประเมินผลงานมีประสิทธิภาพหรือไม่? ลองดูเทมเพลตการประเมินผลงานยอดนิยมเพื่อส่งเสริมการเติบโตของพนักงานของคุณ ผลักดันผลลัพธ์และเสริมสร้างศักยภาพให้กับทีมของคุณ!
10. Workday (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรบุคคล)
Workday รวมศูนย์การทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปรับกระบวนการให้เป็นระบบ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ ด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก AI คุณยังสามารถเข้าใจทักษะของพนักงานได้ดียิ่งขึ้น และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
และไม่ต้องกังวลเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ—การสนับสนุนระดับโลกของ Workday ช่วยให้คุณจัดการกับกฎระเบียบที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติเด่นของวันทำงาน
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับพนักงานของคุณด้วยการวิเคราะห์ AI ที่ฝังอยู่
- บริหารจัดการค่าตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่คล่องตัวและปรับให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรคุณ
- เพิ่มศักยภาพให้พนักงานด้วยตัวเลือกบริการตนเองสำหรับงานต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศและการติดตามเวลา
ข้อจำกัดของวันทำงาน
- ราคาที่สูงทำให้ Workday ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- อินเตอร์เฟซที่ซับซ้อนอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
ราคาสำหรับวันทำงาน
- การบริหารทุนมนุษย์: ราคาตามความต้องการ
- เงินเดือน: ราคาตามความต้องการ
- ประสบการณ์ของพนักงาน: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิววันทำงาน
- G2: 4. 1/5 (1500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1500+ รีวิว)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์พอร์ทัลพนักงานที่ดีที่สุด
11. Bamboo HR (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ HR ให้มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก)
คุณกำลังมองหาทางเลือกของ Leapsome ที่มีความสามารถในการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่งอยู่หรือไม่? เลือก BambooHR ได้เลย มันช่วยให้คุณสร้างรายงานที่พร้อมใช้งานเกี่ยวกับการเข้างาน, การลาออก, การสรรหา, ประสิทธิภาพการทำงาน, และอื่น ๆ ได้ พร้อมด้วยกราฟและแผนภูมิเพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกจากนี้ ด้วย BambooHR คุณสามารถจัดการข้อมูลพนักงาน ติดตามชั่วโมงการทำงาน จัดการสวัสดิการ และดำเนินการจ่ายเงินเดือนได้ทั้งหมดในที่เดียว ระบบยังครอบคลุมสวัสดิการทั่วไปทั้งหมด เช่น การรักษาพยาบาล ทันตกรรม การตรวจสายตา และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้คุณพร้อมในทุกด้าน
คุณสมบัติเด่นของ Bamboo HR
- จัดการข้อมูลพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฐานข้อมูลส่วนกลางที่เข้าถึงได้เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาต
- ปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรโดยใช้ระบบติดตามผู้สมัครเพื่อบริหารจัดการผู้สมัครอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำให้งานการปฐมนิเทศง่ายขึ้นด้วยรายการตรวจสอบที่ปรับแต่งได้สำหรับพนักงานใหม่
ข้อจำกัดของ Bamboo HR
- ไม่มีระบบจัดตารางงานพนักงานในตัว ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม
- มีขีดความสามารถในการรายงานที่จำกัดสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก
ราคา Bamboo HR
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Bamboo HR
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2900+ รีวิว)
หนึ่งพื้นที่ทำงาน ปราศจากความยุ่งเหยิง—ขับเคลื่อนด้วย ClickUp
เครื่องมือ HR ควรทำมากกว่าแค่ทำให้ทุกอย่างดำเนินไป—พวกมันควรทำให้งานของคุณง่ายขึ้น เครื่องมือ HR 11 ชนิดนี้มอบความแข็งแกร่งที่หลากหลาย พวกมันช่วยให้การสรรหาบุคลากรเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้การอบรมพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่าย กระตุ้นการมีส่วนร่วม ติดตามประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่นในขณะที่ทำให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ต้องออกแรง
แต่เมื่อพูดถึงทางเลือกของ Leapsome, ClickUp คือผู้นำ. ตั้งแต่การจัดการงาน, การติดตามประสิทธิภาพ, ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือ, ClickUp ทำได้ทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย. ด้วยหน้าตาที่ใช้งานง่าย, การผสานระบบ, และการปรับแต่งได้ตามต้องการ, ClickUp จึงเหมาะสำหรับทีมใด ๆ ก็ตาม.
หากคุณต้องการทำให้งาน HR ง่ายขึ้น (และสนุกขึ้นนิดหน่อย)ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และสร้างระบบ HR ที่รวดเร็วและเชื่อมต่อได้ดียิ่งขึ้น! 🚀