10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Lattice เพื่อการจัดการประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในปี 2025

Lattice แพลตฟอร์มการจัดการความสามารถที่เป็นที่นิยม เป็นซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่าย คุณสมบัติ ความง่ายในการใช้งาน และแนวทางที่เน้นข้อมูล อาจไม่เหมาะสำหรับทุกทีมทรัพยากรบุคคล
ในบทความนี้ เราจะช่วยให้คุณได้รู้จักกับ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Latticeเพื่อช่วยคุณบริหารจัดการประสิทธิภาพของพนักงานได้ดีขึ้นในปี 2024
อะไรคือ Lattice? อะไรคือการจัดการประสิทธิภาพ?
Lattice เป็นซอฟต์แวร์ HRที่ได้รับความนิยม ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจของพนักงาน ด้วยเครื่องมือและคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้ทีม HR สามารถ:
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ตั้งเป้าหมายและติดตามเป้าหมาย
- นำวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) ของทรัพยากรบุคคลไปประยุกต์ใช้
- รวบรวมความคิดเห็น
- ยกย่องความสำเร็จของพนักงาน
- ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของทีม
- ตรวจสอบประสิทธิภาพและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น
คิดถึงการจัดการประสิทธิภาพการทำงานว่าเป็นวิธีที่บริษัทช่วยเหลือพนักงานให้ทำงานได้ดีที่สุด ไม่ใช่แค่การคุยกันครั้งเดียวต่อปีที่คุณได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับผลงานของคุณ แต่เป็นการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
การจัดการประสิทธิภาพการทำงานคือการช่วยให้ทุกคนทำผลงานได้ดีที่สุดและเติบโตในบทบาทของตน เป็นกระบวนการสองทางที่ให้ประโยชน์ทั้งแก่พนักงานและบริษัท
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกแทน Lattice
แม้ว่า Lattice จะเป็นแพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม แต่อาจไม่เหมาะกับทุกคน
เมื่อค้นหาทางเลือกแทน Lattice ให้คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:
- แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายหรือไม่ และจะต้องใช้เวลานานเท่าไรในการเรียนรู้การใช้งานอย่างคล่องแคล่ว?
- มันยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของแผนกทรัพยากรบุคคลของคุณหรือไม่?
- สามารถปรับแต่งได้หรือไม่
- มันมีการวิเคราะห์ที่ใช้งานง่ายหรือไม่?
- สามารถผสานรวมกับระบบ HR อื่น ๆ ของคุณได้หรือไม่?
- ระบบความปลอดภัยมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะปกป้องข้อมูลลับของพนักงานของคุณได้หรือไม่?
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลายตาข่าย
นี่คือ 10 ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพของพนักงาน เมื่อคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Lattice
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งมีเครื่องมือและคุณสมบัติมากมายเพื่อช่วยทีม HR พัฒนาการจัดการประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ClickUp มีเทมเพลตต่างๆ เช่นเทมเพลตแผนพัฒนาพนักงาน ClickUpที่สามารถใช้ติดตามเป้าหมายและความก้าวหน้าในการพัฒนาพนักงานหรือเทมเพลต HR และการสรรหาบุคลากร ClickUpเพื่อจัดการทุกขั้นตอนของกระบวนการจ้างงานของคุณ
ในความเป็นจริง ClickUp มีชุดเครื่องมือทรัพยากรบุคคลครบวงจรเพื่อช่วยให้องค์กรจัดการกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ยังช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลประหยัดเวลาได้อย่างมากในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการทำงานอัตโนมัติในงานต่างๆ เช่น:
- ส่งการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมหรือกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง
- การสร้างรายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
- การนัดหมายสัมภาษณ์
- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- การประมวลผลเงินเดือน
- การจัดการการลาและการขอหยุดงาน
การทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นอัตโนมัติช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลประหยัดเวลาและสามารถมุ่งเน้นไปที่งานอื่น ๆ ได้มากขึ้น รวมถึงการริเริ่มโครงการเชิงกลยุทธ์อีกด้วย
โดยรวมแล้ว ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังซึ่งสามารถใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการประสิทธิภาพของพนักงานของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ
แพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติและทรัพยากรหลากหลายทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Lattice สำหรับบริษัทเกือบทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือ AIยอดเยี่ยมเพื่อช่วยเขียนจดหมาย, การประเมิน, อีเมล, และอื่น ๆ ได้ดีขึ้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยมเพื่อปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ
- การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่ง่ายดายเพื่อปรับปรุงและทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ
- แดชบอร์ดของ ClickUpเป็นพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถใช้ติดตาม, แสดงผล, และแบ่งปันข้อมูล
- ClickUp Docsเป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันเอกสารบนคลาวด์ที่ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง, สร้างขึ้น, แก้ไข, และแบ่งปันเอกสารได้แบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากตัวเลือกที่ครอบคลุม
- โปรแกรมอาจทำงานช้าในบางครั้งเนื่องจากกำลังประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: เสริม $5 สำหรับแผนชำระเงินทุกประเภท
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,566+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,796 รายการ)
2. BambooHR
BambooHR เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้. มันได้รับความนิยมเป็นพิเศษจากบริษัทที่ต้องการแพลตฟอร์ม HR ที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถเติบโตไปพร้อมกับพวกเขาได้เมื่อความต้องการด้าน HR ของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไป.
โซลูชันนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยมอบเครื่องมือให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบริหารจัดการกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างรวมศูนย์
นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานได้อย่างไร้รอยต่อกับระบบเงินเดือนที่หลากหลาย—ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องสลับไปมาระหว่างโปรแกรมซอฟต์แวร์จำนวนมาก
คุณสมบัติเด่นของ BambooHR
- อินเทอร์เฟซที่จัดระเบียบอย่างดีและใช้งานง่าย
- แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ HR ที่มีความคุ้มค่ามาก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์ชั้นนำอื่น ๆ
- ผู้ใช้หลายคนชื่นชมบริการลูกค้าของมัน รวมถึงการสนับสนุนทางโทรศัพท์และอีเมลตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อจำกัดของ BambooHR
- เมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ บางแห่ง การผสานรวมของมันอาจดูจำกัด
- ไม่มีการให้บริการระบบการจัดการสิทธิประโยชน์แบบเนทีฟ
- โปรไฟล์การปรับแต่งที่จำกัด เช่น เพศและคำสรรพนาม
ราคาของ BambooHR
- สิ่งจำเป็น: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ข้อได้เปรียบ: ติดต่อเพื่อขอราคา
BambooHR คะแนนและความคิดเห็น
- G2: 4. 4/5 (1,560+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,573+ รีวิว)
3. ลีปส์มี
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่สนับสนุนการทำงานในสถานที่ทำงานที่เจริญรุ่งเรือง ลองพิจารณา Leapsome ดูสิ!
แพลตฟอร์มการพัฒนาพนักงานบนระบบคลาวด์ไม่เพียงแต่ช่วยในการตั้งค่าการประเมินผลการปฏิบัติงานและ OKRs แต่ยังช่วยในการจัดตารางการประชุมแบบตัวต่อตัวและการส่งแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานอีกด้วย
นอกจากนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุมแบบตัวต่อตัวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างพนักงานและผู้จัดการ ด้วยการกำหนดวาระการประชุมที่มีแนวทางและประเด็นการสนทนาที่บูรณาการไว้แล้ว
คุณสมบัติเด่นของ Leapsome
- การประเมินผลการปฏิบัติงานและกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา เปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหลายแหล่ง
- เมื่อได้รับการฝึกอบรมแล้ว ผู้ใช้จะพบว่าแพลตฟอร์มนี้ง่ายต่อการใช้งาน
- ได้รับการจัดอันดับสูงจากผู้รีวิวทั่ว G2 และ Capterra
ข้อจำกัดที่ก้าวกระโดด
- อาจมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากความซับซ้อนของแพลตฟอร์ม
- ตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าที่ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลบางท่านต้องการ
ราคาที่คุ้มค่า
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Leapsome
- G2: 4. 8/5 (1,280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (58+ รีวิว)
4. เบตเตอร์เวิร์คส์
Betterworks เป็นแพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพที่มุ่งมั่นช่วยให้ทีมปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงานในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพและผลกระทบในระดับการจัดการ
เป็นโซลูชันน้ำหนักเบาสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการติดตามประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการรักษาพนักงาน
Betterworks ให้บริการเครื่องมือเพื่อช่วยให้ทีม HR สร้างและติดตามกระบวนการต่าง ๆ เช่น การเช็คอิน, การให้รางวัลแก่พนักงาน, การให้คำแนะนำ, และการมีส่วนร่วมของพนักงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Betterworks
- คุณสมบัติการติดตามเป้าหมายที่ยอดเยี่ยม
- ให้บริการคุณสมบัติที่หลากหลาย
- ผู้รีวิวชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Betterworks
- การปรับแต่งแบบจำกัดสำหรับผู้เข้าร่วมแบบสำรวจ
- อาจมีความยากลำบากในการให้ทีม HR ทั้งหมดใช้ระบบในทางที่สม่ำเสมอ
- อาจมีข้อบกพร่องและทำงานช้าในบางครั้ง
ราคาของ Betterworks
- ติดต่อเพื่อขอราคา
Betterworks ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (187+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (19+ รีวิว)
5. 15Five
แพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพ 15Five ช่วยให้ทีม HR บรรลุเป้าหมายผ่านการตรวจสอบเป็นประจำ การให้ข้อเสนอแนะ และการตั้งเป้าหมาย ผู้ตรวจสอบต่างชื่นชมความสามารถในการส่งเสริมการเติบโตและการสื่อสารในที่ทำงาน
15คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 15Five
- ส่งเสริมให้ทีมมีการตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ โดยให้มีการหารือเกี่ยวกับเป้าหมายและความคืบหน้า
- ทำให้สมาชิกในทีมสามารถให้และรับข้อเสนอแนะได้ง่าย ทั้งในทางการและไม่เป็นทางการ
- ช่วยให้ทีมตั้งและติดตามเป้าหมาย รวมถึง OKRs
ข้อจำกัดของ 15Five
- อาจเป็นแพลตฟอร์มที่ซับซ้อนในการใช้งาน
- ไม่สามารถปรับแต่งได้เท่ากับคู่แข่งบางราย
- ไม่มีตัวเลือกการยกระดับตั๋วความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
15Five ราคา
- มีส่วนร่วม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ดำเนินการ: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- ทั้งหมด แพลตฟอร์ม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- เปลี่ยนแปลง: ติดต่อเพื่อขอราคา
15Five คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1,759+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (881+ รีวิว)
6. วันทำงาน
Workday ช่วยให้ทีม HR จัดการทุกขั้นตอนของประสบการณ์พนักงาน รวมถึงการสรรหา การบริหารจัดการ และระบบเงินเดือน
แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการเรียนรู้ของเครื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของพนักงาน
ไม่ว่าคุณจะกำลังรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน ดูการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่เสริมด้วยเทคโนโลยี ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อลดภาระงาน หรือสร้างแผนค่าตอบแทน เป้าหมายของ Workday คือทำให้ทุกขั้นตอนของการเดินทางประสบความสำเร็จ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workday
- การนำทางที่ง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ระบบบนคลาวด์ เข้าถึงได้จากทุกที่
- สามารถรองรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ข้อจำกัดในการทำงาน
- มีชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีราคาแพงที่สุดในตลาด
- ระบบที่ซับซ้อนอาจใช้เวลามากเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ ค้นหาเอกสารบางอย่าง และสร้างเอกสาร
- การกำหนดค่าของมันอาจสร้างภาระหนักให้กับผู้ดูแลระบบ
ราคาสำหรับวันทำงาน
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวการทำงาน
- G2: 4. 0/5 (1,264+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,260 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Workday เหล่านี้!
7. การสะท้อนคิด
หากคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก คุณอาจต้องการตรวจสอบซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพ Reflektive แพลตฟอร์มของมันมุ่งเน้นไปที่การให้ข้อเสนอแนะจากพนักงาน ความรับผิดชอบ และการโค้ช
Reflektive ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันความคิดเห็นได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้ทีมสามารถตั้งเป้าหมายและติดตามเป้าหมาย รวมถึง OKRs ได้
ทีมสามารถยกย่องซึ่งกันและกันสำหรับความสำเร็จของพวกเขา และติดตามการวิเคราะห์ภายในเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพวกเขา
Reflektive ยังมีฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงแบบสำรวจและเครื่องมือการโค้ช
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Reflektive
- ทำงานได้ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ช่วยให้พนักงานสามารถรับรู้ถึงความสำเร็จของกันและกันได้ง่ายขึ้น
- บุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลชื่นชอบวิธีการที่ช่วยให้การจัดการประสิทธิภาพการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดเชิงสะท้อน
- ผู้ใช้บางรายพบว่ากระบวนการทำงานใช้งานยาก
- ผู้ตรวจสอบบ่นเกี่ยวกับการผสานรวมกับ Outlook
- แม่แบบที่เตรียมไว้ล่วงหน้าแบบจำกัด
การกำหนดราคาแบบสะท้อนกลับ
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวแบบสะท้อนกลับ
- G2: 4. 2/5 (429+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
8. กำไร. co
Profit. co เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ OKRที่ช่วยทีมในการตั้งเป้าหมาย ติดตาม และบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
ผู้ใช้สามารถตั้งค่า ติดตาม และจัดการวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของตนได้ในระดับต่าง ๆ ขององค์กร ตั้งแต่ระดับบริษัทไปจนถึงสมาชิกทีมแต่ละคน แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติสำหรับการร่วมมือในทีม เช่น การเช็คอิน การอัปเดต และกลไกการให้คำแนะนำ
หนึ่งในประโยชน์หลักของ OKRs คือความสามารถในการจัดทีมให้สอดคล้องกัน Profit.co เน้นย้ำจุดนี้ด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยให้ทุกคนเห็นได้ว่าเป้าหมายของตนเองเชื่อมโยงกับภาพรวมอย่างไร
เพื่อช่วยให้ทีมเริ่มต้นได้ Profit. co มีเทมเพลต OKR ที่เฉพาะเจาะจงตามอุตสาหกรรม
กำไร. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ co
- การเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดายและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย
- เวอร์ชันฟรีมอบประสบการณ์ที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยคุณสมบัติ
- ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการจัดการเป้าหมายและ OKR
กำไร. ข้อจำกัดของบริษัท
- อาจรู้สึกซับซ้อนเกินไปในตอนแรก
- ต้องมีการฝึกอบรมเล็กน้อยเนื่องจากมีฟีเจอร์และตัวเลือกมากมาย
กำไร. การตั้งราคาแบบ co
- เปิดตัว: ฟรี
- การเติบโต: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
Profit. co คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 8/5 (164+ รีวิว)
9. OfficeVibe
แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของพนักงาน OfficeVibe โดย Workleap ช่วยให้ทีมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกและมีประสิทธิผล
แพลตฟอร์มประสบการณ์พนักงานนำเสนอเครื่องมือและฟีเจอร์ที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ทีม HR ของคุณเพิ่มความเป็นบวกและประสิทธิภาพในการทำงานของสภาพแวดล้อมการทำงาน
ด้วย OfficeVibe คุณสามารถส่งแบบสำรวจความคิดเห็นเป็นประจำให้กับพนักงานเพื่อวัดความพึงพอใจของพวกเขาต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยให้พนักงานสามารถให้และรับข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดาย ทั้งในทางการและไม่เป็นทางการ
ทีมมีตัวเลือกที่จะยกย่องซึ่งกันและกันสำหรับความสำเร็จของพวกเขา และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีเครื่องมือวิเคราะห์ภายในที่จำเป็นในการติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงาน
OfficeVibe ถูกใช้โดยทีมทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OfficeVibe
- ทีมบริการลูกค้าที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นที่รัก
- แทบไม่จำเป็นต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุน
- ราคาประหยัดกว่าโปรแกรมที่คล้ายกัน
ข้อจำกัดของ OfficeVibe
- การปรับแต่งและการวิเคราะห์ที่จำกัด
- การผสานการทำงานกับ Slack อาจมีความท้าทาย
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่ามีการตั้งค่าเริ่มต้นที่ยุ่งยากสำหรับอีเมลของพนักงาน
ราคาของ OfficeVibe
- ฟรี
- จำเป็น: $3. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ OfficeVibe
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (51+ รีวิว)
10. คัลเจอร์ แอมป์
Culture Amp นำเสนอแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ข้อมูลจากพนักงาน โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับ แพลตฟอร์มนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อแก้ไขประเด็นที่น่ากังวล
แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ เข้าใจ วัดผล และปรับปรุงการมีส่วนร่วม ประสบการณ์ และประสิทธิภาพของพนักงาน ด้วยการทำเช่นนี้ องค์กรสามารถสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีขึ้นและขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจในเชิงบวก
Culture Amp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอื่น ๆ ได้ ทำให้ง่ายต่อการฝังฟังก์ชันการทำงานของมันเข้าไปในกระบวนการทำงานที่มีอยู่แล้ว
บริษัทสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ของตนกับเกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมเพื่อเข้าใจตำแหน่งของตนเมื่อเทียบกับคู่แข่งได้
คุณสมบัติเด่นของ Culture Amp
- UI ที่ออกแบบมาอย่างดีและสะอาด
- ความสามารถที่โดดเด่นในการติดตามการประเมินผลและการสะท้อนคิดได้อย่างราบรื่น
- ความสามารถในการติดตามที่ครอบคลุมมากกว่าคู่แข่งหลายราย
ข้อจำกัดของ Culture Amp
- คุณสมบัติการส่งออกที่จำกัดสำหรับบันทึกผลการปฏิบัติงาน
- ตัวกรองการรายงานอาจต้องปรับปรุง
- ขาดการตั้งค่าที่ปรับแต่งได้สำหรับแจ้งเตือน
ราคาของ Culture Amp
- มีส่วนร่วม: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ดำเนินการ: ติดต่อเพื่อขอราคา
- พัฒนา: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Culture Amp
- G2: 4. 6/5 (677+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (106+ รีวิว)
การจัดการประสิทธิภาพที่ดีขึ้นสำหรับทีม HR
ในบทความนี้ เราได้พูดถึงทางเลือกที่ดีที่สุด 10 ทางสำหรับ Lattice เพื่อการจัดการประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในปี 2024 ทางเลือกเหล่านี้มีช่วงราคา คุณสมบัติ และเครื่องมือที่หลากหลาย และคุณจะต้องพบทางเลือกที่เหมาะกับความต้องการของบริษัทของคุณอย่างแน่นอน!
คุณยังสามารถค้นหาเทมเพลต HR ฟรีหลากหลายรูปแบบ, เทมเพลตแผนงาน 30-60-90 วัน,ซอฟต์แวร์จัดตารางงาน และทรัพยากรอื่น ๆ ได้ที่ ClickUp
นอกจากนี้ คุณอาจสนใจอ่านบทความเกี่ยวกับOKRs เทียบกับ KPI,บทความเกี่ยวกับเครื่องมือ AI หรือบทความเกี่ยวกับการจัดการงานร่วมกัน
คุณกำลังมองหาแพลตฟอร์ม HR ที่ทรงพลังเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมอยู่หรือไม่? ลองใช้ ClickUp!
ClickUp มอบฟีเจอร์ เครื่องมือ และเทมเพลตที่ทีม HR ต้องการสำหรับการตั้งเป้าหมาย ติดตามความคืบหน้า และให้ข้อเสนอแนะ ทั้งหมดในที่เดียว นอกจากนี้ยังใช้งานง่ายและราคาไม่แพง
สมัครทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้ และดูว่ามันสามารถช่วยคุณปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมคุณได้อย่างไร!