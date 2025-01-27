บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Lattice เพื่อการจัดการประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในปี 2025

Engineering Team
27 มกราคม 2568

Lattice แพลตฟอร์มการจัดการความสามารถที่เป็นที่นิยม เป็นซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่าย คุณสมบัติ ความง่ายในการใช้งาน และแนวทางที่เน้นข้อมูล อาจไม่เหมาะสำหรับทุกทีมทรัพยากรบุคคล

ในบทความนี้ เราจะช่วยให้คุณได้รู้จักกับ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Latticeเพื่อช่วยคุณบริหารจัดการประสิทธิภาพของพนักงานได้ดีขึ้นในปี 2024

อะไรคือ Lattice? อะไรคือการจัดการประสิทธิภาพ?

Lattice เป็นซอฟต์แวร์ HRที่ได้รับความนิยม ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจของพนักงาน ด้วยเครื่องมือและคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้ทีม HR สามารถ:

  • ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • ตั้งเป้าหมายและติดตามเป้าหมาย
  • นำวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) ของทรัพยากรบุคคลไปประยุกต์ใช้
  • รวบรวมความคิดเห็น
  • ยกย่องความสำเร็จของพนักงาน
  • ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของทีม
  • ตรวจสอบประสิทธิภาพและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น

คิดถึงการจัดการประสิทธิภาพการทำงานว่าเป็นวิธีที่บริษัทช่วยเหลือพนักงานให้ทำงานได้ดีที่สุด ไม่ใช่แค่การคุยกันครั้งเดียวต่อปีที่คุณได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับผลงานของคุณ แต่เป็นการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

การจัดการประสิทธิภาพการทำงานคือการช่วยให้ทุกคนทำผลงานได้ดีที่สุดและเติบโตในบทบาทของตน เป็นกระบวนการสองทางที่ให้ประโยชน์ทั้งแก่พนักงานและบริษัท

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกแทน Lattice

แม้ว่า Lattice จะเป็นแพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม แต่อาจไม่เหมาะกับทุกคน

เมื่อค้นหาทางเลือกแทน Lattice ให้คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายหรือไม่ และจะต้องใช้เวลานานเท่าไรในการเรียนรู้การใช้งานอย่างคล่องแคล่ว?
  • มันยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของแผนกทรัพยากรบุคคลของคุณหรือไม่?
  • สามารถปรับแต่งได้หรือไม่
  • มันมีการวิเคราะห์ที่ใช้งานง่ายหรือไม่?
  • สามารถผสานรวมกับระบบ HR อื่น ๆ ของคุณได้หรือไม่?
  • ระบบความปลอดภัยมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะปกป้องข้อมูลลับของพนักงานของคุณได้หรือไม่?

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลายตาข่าย

นี่คือ 10 ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพของพนักงาน เมื่อคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Lattice

1. คลิกอัพ

ตัวอย่างของมุมมองต่างๆ ทั้งหมดใน ClickUp
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบ มอบโซลูชันครบวงจรให้กับองค์กรสำหรับทุกทีม

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งมีเครื่องมือและคุณสมบัติมากมายเพื่อช่วยทีม HR พัฒนาการจัดการประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ClickUp มีเทมเพลตต่างๆ เช่นเทมเพลตแผนพัฒนาพนักงาน ClickUpที่สามารถใช้ติดตามเป้าหมายและความก้าวหน้าในการพัฒนาพนักงานหรือเทมเพลต HR และการสรรหาบุคลากร ClickUpเพื่อจัดการทุกขั้นตอนของกระบวนการจ้างงานของคุณ

ในความเป็นจริง ClickUp มีชุดเครื่องมือทรัพยากรบุคคลครบวงจรเพื่อช่วยให้องค์กรจัดการกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ยังช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลประหยัดเวลาได้อย่างมากในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการทำงานอัตโนมัติในงานต่างๆ เช่น:

  • ส่งการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมหรือกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง
  • การสร้างรายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
  • การนัดหมายสัมภาษณ์
  • การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  • การประมวลผลเงินเดือน
  • การจัดการการลาและการขอหยุดงาน

การทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นอัตโนมัติช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลประหยัดเวลาและสามารถมุ่งเน้นไปที่งานอื่น ๆ ได้มากขึ้น รวมถึงการริเริ่มโครงการเชิงกลยุทธ์อีกด้วย

โดยรวมแล้ว ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังซึ่งสามารถใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการประสิทธิภาพของพนักงานของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ

แพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติและทรัพยากรหลากหลายทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Lattice สำหรับบริษัทเกือบทุกขนาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เครื่องมือ AIยอดเยี่ยมเพื่อช่วยเขียนจดหมาย, การประเมิน, อีเมล, และอื่น ๆ ได้ดีขึ้น
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยมเพื่อปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ
  • การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่ง่ายดายเพื่อปรับปรุงและทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ
  • แดชบอร์ดของ ClickUpเป็นพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถใช้ติดตาม, แสดงผล, และแบ่งปันข้อมูล
  • ClickUp Docsเป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันเอกสารบนคลาวด์ที่ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง, สร้างขึ้น, แก้ไข, และแบ่งปันเอกสารได้แบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากตัวเลือกที่ครอบคลุม
  • โปรแกรมอาจทำงานช้าในบางครั้งเนื่องจากกำลังประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI: เสริม $5 สำหรับแผนชำระเงินทุกประเภท

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,566+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,796 รายการ)

2. BambooHR

แดชบอร์ด BambooHR
ผ่านทางBambooHR

BambooHR เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้. มันได้รับความนิยมเป็นพิเศษจากบริษัทที่ต้องการแพลตฟอร์ม HR ที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถเติบโตไปพร้อมกับพวกเขาได้เมื่อความต้องการด้าน HR ของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไป.

โซลูชันนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยมอบเครื่องมือให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบริหารจัดการกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างรวมศูนย์

นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานได้อย่างไร้รอยต่อกับระบบเงินเดือนที่หลากหลาย—ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องสลับไปมาระหว่างโปรแกรมซอฟต์แวร์จำนวนมาก

คุณสมบัติเด่นของ BambooHR

  • อินเทอร์เฟซที่จัดระเบียบอย่างดีและใช้งานง่าย
  • แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ HR ที่มีความคุ้มค่ามาก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์ชั้นนำอื่น ๆ
  • ผู้ใช้หลายคนชื่นชมบริการลูกค้าของมัน รวมถึงการสนับสนุนทางโทรศัพท์และอีเมลตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อจำกัดของ BambooHR

  • เมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ บางแห่ง การผสานรวมของมันอาจดูจำกัด
  • ไม่มีการให้บริการระบบการจัดการสิทธิประโยชน์แบบเนทีฟ
  • โปรไฟล์การปรับแต่งที่จำกัด เช่น เพศและคำสรรพนาม

ราคาของ BambooHR

  • สิ่งจำเป็น: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ข้อได้เปรียบ: ติดต่อเพื่อขอราคา

BambooHR คะแนนและความคิดเห็น

  • G2: 4. 4/5 (1,560+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,573+ รีวิว)

3. ลีปส์มี

แดชบอร์ด Leapsome
ผ่านทางLeapsome

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่สนับสนุนการทำงานในสถานที่ทำงานที่เจริญรุ่งเรือง ลองพิจารณา Leapsome ดูสิ!

แพลตฟอร์มการพัฒนาพนักงานบนระบบคลาวด์ไม่เพียงแต่ช่วยในการตั้งค่าการประเมินผลการปฏิบัติงานและ OKRs แต่ยังช่วยในการจัดตารางการประชุมแบบตัวต่อตัวและการส่งแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานอีกด้วย

นอกจากนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุมแบบตัวต่อตัวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างพนักงานและผู้จัดการ ด้วยการกำหนดวาระการประชุมที่มีแนวทางและประเด็นการสนทนาที่บูรณาการไว้แล้ว

คุณสมบัติเด่นของ Leapsome

  • การประเมินผลการปฏิบัติงานและกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา เปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหลายแหล่ง
  • เมื่อได้รับการฝึกอบรมแล้ว ผู้ใช้จะพบว่าแพลตฟอร์มนี้ง่ายต่อการใช้งาน
  • ได้รับการจัดอันดับสูงจากผู้รีวิวทั่ว G2 และ Capterra

ข้อจำกัดที่ก้าวกระโดด

  • อาจมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากความซับซ้อนของแพลตฟอร์ม
  • ตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าที่ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลบางท่านต้องการ

ราคาที่คุ้มค่า

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Leapsome

  • G2: 4. 8/5 (1,280+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (58+ รีวิว)

4. เบตเตอร์เวิร์คส์

แดชบอร์ด Betterworks
ผ่านทางBetterworks

Betterworks เป็นแพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพที่มุ่งมั่นช่วยให้ทีมปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงานในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพและผลกระทบในระดับการจัดการ

เป็นโซลูชันน้ำหนักเบาสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการติดตามประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการรักษาพนักงาน

Betterworks ให้บริการเครื่องมือเพื่อช่วยให้ทีม HR สร้างและติดตามกระบวนการต่าง ๆ เช่น การเช็คอิน, การให้รางวัลแก่พนักงาน, การให้คำแนะนำ, และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Betterworks

  • คุณสมบัติการติดตามเป้าหมายที่ยอดเยี่ยม
  • ให้บริการคุณสมบัติที่หลากหลาย
  • ผู้รีวิวชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของ Betterworks

  • การปรับแต่งแบบจำกัดสำหรับผู้เข้าร่วมแบบสำรวจ
  • อาจมีความยากลำบากในการให้ทีม HR ทั้งหมดใช้ระบบในทางที่สม่ำเสมอ
  • อาจมีข้อบกพร่องและทำงานช้าในบางครั้ง

ราคาของ Betterworks

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

Betterworks ระดับคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (187+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 9/5 (19+ รีวิว)

5. 15Five

15Five แดชบอร์ด
ผ่านทาง15Five

แพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพ 15Five ช่วยให้ทีม HR บรรลุเป้าหมายผ่านการตรวจสอบเป็นประจำ การให้ข้อเสนอแนะ และการตั้งเป้าหมาย ผู้ตรวจสอบต่างชื่นชมความสามารถในการส่งเสริมการเติบโตและการสื่อสารในที่ทำงาน

15คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 15Five

  • ส่งเสริมให้ทีมมีการตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ โดยให้มีการหารือเกี่ยวกับเป้าหมายและความคืบหน้า
  • ทำให้สมาชิกในทีมสามารถให้และรับข้อเสนอแนะได้ง่าย ทั้งในทางการและไม่เป็นทางการ
  • ช่วยให้ทีมตั้งและติดตามเป้าหมาย รวมถึง OKRs

ข้อจำกัดของ 15Five

  • อาจเป็นแพลตฟอร์มที่ซับซ้อนในการใช้งาน
  • ไม่สามารถปรับแต่งได้เท่ากับคู่แข่งบางราย
  • ไม่มีตัวเลือกการยกระดับตั๋วความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

15Five ราคา

  • มีส่วนร่วม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ดำเนินการ: $10/เดือนต่อผู้ใช้
  • ทั้งหมด แพลตฟอร์ม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เปลี่ยนแปลง: ติดต่อเพื่อขอราคา

15Five คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (1,759+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (881+ รีวิว)

6. วันทำงาน

แดชบอร์ดวันทำงาน
ผ่านทางWorkday

Workday ช่วยให้ทีม HR จัดการทุกขั้นตอนของประสบการณ์พนักงาน รวมถึงการสรรหา การบริหารจัดการ และระบบเงินเดือน

แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการเรียนรู้ของเครื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของพนักงาน

ไม่ว่าคุณจะกำลังรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน ดูการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่เสริมด้วยเทคโนโลยี ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อลดภาระงาน หรือสร้างแผนค่าตอบแทน เป้าหมายของ Workday คือทำให้ทุกขั้นตอนของการเดินทางประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workday

  • การนำทางที่ง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • ระบบบนคลาวด์ เข้าถึงได้จากทุกที่
  • สามารถรองรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ข้อจำกัดในการทำงาน

  • มีชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีราคาแพงที่สุดในตลาด
  • ระบบที่ซับซ้อนอาจใช้เวลามากเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ ค้นหาเอกสารบางอย่าง และสร้างเอกสาร
  • การกำหนดค่าของมันอาจสร้างภาระหนักให้กับผู้ดูแลระบบ

ราคาสำหรับวันทำงาน

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวการทำงาน

  • G2: 4. 0/5 (1,264+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,260 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Workday เหล่านี้!

7. การสะท้อนคิด

แดชบอร์ดสะท้อนผล
ผ่านทางReflektive

หากคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก คุณอาจต้องการตรวจสอบซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพ Reflektive แพลตฟอร์มของมันมุ่งเน้นไปที่การให้ข้อเสนอแนะจากพนักงาน ความรับผิดชอบ และการโค้ช

Reflektive ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันความคิดเห็นได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้ทีมสามารถตั้งเป้าหมายและติดตามเป้าหมาย รวมถึง OKRs ได้

ทีมสามารถยกย่องซึ่งกันและกันสำหรับความสำเร็จของพวกเขา และติดตามการวิเคราะห์ภายในเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพวกเขา

Reflektive ยังมีฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงแบบสำรวจและเครื่องมือการโค้ช

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Reflektive

  • ทำงานได้ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • ช่วยให้พนักงานสามารถรับรู้ถึงความสำเร็จของกันและกันได้ง่ายขึ้น
  • บุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลชื่นชอบวิธีการที่ช่วยให้การจัดการประสิทธิภาพการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ข้อจำกัดเชิงสะท้อน

  • ผู้ใช้บางรายพบว่ากระบวนการทำงานใช้งานยาก
  • ผู้ตรวจสอบบ่นเกี่ยวกับการผสานรวมกับ Outlook
  • แม่แบบที่เตรียมไว้ล่วงหน้าแบบจำกัด

การกำหนดราคาแบบสะท้อนกลับ

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวแบบสะท้อนกลับ

  • G2: 4. 2/5 (429+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

8. กำไร. co

แดชบอร์ด Profit.co
ผ่านทางProfit.co

Profit. co เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ OKRที่ช่วยทีมในการตั้งเป้าหมาย ติดตาม และบรรลุเป้าหมายของพวกเขา

ผู้ใช้สามารถตั้งค่า ติดตาม และจัดการวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของตนได้ในระดับต่าง ๆ ขององค์กร ตั้งแต่ระดับบริษัทไปจนถึงสมาชิกทีมแต่ละคน แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติสำหรับการร่วมมือในทีม เช่น การเช็คอิน การอัปเดต และกลไกการให้คำแนะนำ

หนึ่งในประโยชน์หลักของ OKRs คือความสามารถในการจัดทีมให้สอดคล้องกัน Profit.co เน้นย้ำจุดนี้ด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยให้ทุกคนเห็นได้ว่าเป้าหมายของตนเองเชื่อมโยงกับภาพรวมอย่างไร

เพื่อช่วยให้ทีมเริ่มต้นได้ Profit. co มีเทมเพลต OKR ที่เฉพาะเจาะจงตามอุตสาหกรรม

กำไร. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ co

  • การเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดายและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย
  • เวอร์ชันฟรีมอบประสบการณ์ที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยคุณสมบัติ
  • ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการจัดการเป้าหมายและ OKR

กำไร. ข้อจำกัดของบริษัท

  • อาจรู้สึกซับซ้อนเกินไปในตอนแรก
  • ต้องมีการฝึกอบรมเล็กน้อยเนื่องจากมีฟีเจอร์และตัวเลือกมากมาย

กำไร. การตั้งราคาแบบ co

  • เปิดตัว: ฟรี
  • การเติบโต: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

Profit. co คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 8/5 (164+ รีวิว)

9. OfficeVibe

แดชบอร์ด OfficeVibe
ผ่านทางOfficeVibe

แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของพนักงาน OfficeVibe โดย Workleap ช่วยให้ทีมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกและมีประสิทธิผล

แพลตฟอร์มประสบการณ์พนักงานนำเสนอเครื่องมือและฟีเจอร์ที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ทีม HR ของคุณเพิ่มความเป็นบวกและประสิทธิภาพในการทำงานของสภาพแวดล้อมการทำงาน

ด้วย OfficeVibe คุณสามารถส่งแบบสำรวจความคิดเห็นเป็นประจำให้กับพนักงานเพื่อวัดความพึงพอใจของพวกเขาต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยให้พนักงานสามารถให้และรับข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดาย ทั้งในทางการและไม่เป็นทางการ

ทีมมีตัวเลือกที่จะยกย่องซึ่งกันและกันสำหรับความสำเร็จของพวกเขา และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีเครื่องมือวิเคราะห์ภายในที่จำเป็นในการติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงาน

OfficeVibe ถูกใช้โดยทีมทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OfficeVibe

  • ทีมบริการลูกค้าที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นที่รัก
  • แทบไม่จำเป็นต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุน
  • ราคาประหยัดกว่าโปรแกรมที่คล้ายกัน

ข้อจำกัดของ OfficeVibe

  • การปรับแต่งและการวิเคราะห์ที่จำกัด
  • การผสานการทำงานกับ Slack อาจมีความท้าทาย
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่ามีการตั้งค่าเริ่มต้นที่ยุ่งยากสำหรับอีเมลของพนักงาน

ราคาของ OfficeVibe

  • ฟรี
  • จำเป็น: $3. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและความคิดเห็นของ OfficeVibe

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 6/5 (51+ รีวิว)

10. คัลเจอร์ แอมป์

แดชบอร์ด Culture Amp
ผ่านทางCulture Amp

Culture Amp นำเสนอแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ข้อมูลจากพนักงาน โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับ แพลตฟอร์มนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อแก้ไขประเด็นที่น่ากังวล

แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ เข้าใจ วัดผล และปรับปรุงการมีส่วนร่วม ประสบการณ์ และประสิทธิภาพของพนักงาน ด้วยการทำเช่นนี้ องค์กรสามารถสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีขึ้นและขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจในเชิงบวก

Culture Amp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอื่น ๆ ได้ ทำให้ง่ายต่อการฝังฟังก์ชันการทำงานของมันเข้าไปในกระบวนการทำงานที่มีอยู่แล้ว

บริษัทสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ของตนกับเกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมเพื่อเข้าใจตำแหน่งของตนเมื่อเทียบกับคู่แข่งได้

คุณสมบัติเด่นของ Culture Amp

  • UI ที่ออกแบบมาอย่างดีและสะอาด
  • ความสามารถที่โดดเด่นในการติดตามการประเมินผลและการสะท้อนคิดได้อย่างราบรื่น
  • ความสามารถในการติดตามที่ครอบคลุมมากกว่าคู่แข่งหลายราย

ข้อจำกัดของ Culture Amp

  • คุณสมบัติการส่งออกที่จำกัดสำหรับบันทึกผลการปฏิบัติงาน
  • ตัวกรองการรายงานอาจต้องปรับปรุง
  • ขาดการตั้งค่าที่ปรับแต่งได้สำหรับแจ้งเตือน

ราคาของ Culture Amp

  • มีส่วนร่วม: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ดำเนินการ: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • พัฒนา: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Culture Amp

  • G2: 4. 6/5 (677+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (106+ รีวิว)

การจัดการประสิทธิภาพที่ดีขึ้นสำหรับทีม HR

ในบทความนี้ เราได้พูดถึงทางเลือกที่ดีที่สุด 10 ทางสำหรับ Lattice เพื่อการจัดการประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในปี 2024 ทางเลือกเหล่านี้มีช่วงราคา คุณสมบัติ และเครื่องมือที่หลากหลาย และคุณจะต้องพบทางเลือกที่เหมาะกับความต้องการของบริษัทของคุณอย่างแน่นอน!

