15 เครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานที่ดีที่สุดในปี 2025

Manasi Nair
Manasi Nair
3 พฤศจิกายน 2567

แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานแบบรวดเร็ว (Employee pulse surveys) อย่างแน่นอน ไม่ได้เกี่ยวกับการตรวจสอบว่าทุกคนยังมีชีวิตชีวาในการทำงานอยู่หรือไม่ (แม้ว่าในวันจันทร์ที่เหนื่อยล้า อาจไม่ใช่ความคิดที่เลวร้ายนัก!😊)

แล้วแบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานคืออะไรกันแน่?

แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานเป็นชุดคำถามสั้น ๆ ที่ส่งถึงพนักงานเป็นระยะ ๆ

การตรวจสอบชีพจรของคุณให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของคุณ การสำรวจบ่อยครั้งเหล่านี้ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลติดตามขวัญกำลังใจของพนักงานและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง

การใช้ ซอฟต์แวร์สำรวจความคิดเห็นพนักงาน พวกเขาสามารถรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในแง่มุมต่างๆ เช่น ความพึงพอใจในงาน ความสัมพันธ์ในที่ทำงาน และสภาพแวดล้อมโดยรวม

เครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการสร้าง สถานที่ทำงานที่น่าสนใจและสนับสนุน เพื่อค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ มาสำรวจ 15 เครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานที่ดีที่สุดกันเถอะ

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงาน?

เมื่อคุณเลือกบุคลากร คุณทำการสัมภาษณ์หลายรอบเพื่อค้นหาคนที่เหมาะสมที่สุด ใช่ไหม? เช่นเดียวกันกับเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีวัตถุประสงค์หลักในการรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน

นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือสำรวจแบบพัลส์

  • การปรับแต่ง: การปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณคือสิ่งสำคัญ! เครื่องมือสำรวจแบบสำรวจความเห็นที่ดีจะให้คุณปรับแต่งคำถามและแบบสำรวจตามความต้องการของคุณได้ และยังสามารถใส่โลโก้ของคุณไว้บนนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณได้
  • ข้อมูลและการวิเคราะห์: มองหาเครื่องมือที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณติดตามแนวโน้ม วัดระดับการมีส่วนร่วมของพนักงาน และให้ข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ
  • ความสะดวกในการใช้งาน:ซอฟต์แวร์การมีส่วนร่วมของพนักงานที่ซับซ้อนไม่ใช่ทางเลือกที่สะดวกที่สุด—เลือกเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ พร้อมเทมเพลตที่ช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
  • ระบบอัตโนมัติ: อัตโนมัติการจัดส่งและการประมวลผลแบบสำรวจ ช่วยประหยัดเวลาและทำให้คุณมีข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ อยู่ในมือเสมอ

15 เครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานที่ดีที่สุด

เอาล่ะ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้นำในที่ทำงาน ถึงเวลาที่จะพูดถึงเครื่องมือกันแล้ว

หยิบกาแฟสักแก้ว นั่งสบาย ๆ แล้วมาสำรวจ 15 เครื่องมือสำรวจความคิดเห็นยอดนิยมที่จะทำให้พนักงานของคุณพูดว่า "ในที่สุดก็มีคนฟังเราแล้ว!"

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและแสดงข้อมูลแบบสำรวจ)

การสำรวจความคิดเห็นพนักงานเป็นกระบวนการสามส่วน: การออกแบบ การดำเนินการ และการวิเคราะห์

และ ClickUp ดูแลทุกขั้นตอนเหล่านี้ให้!

ClickUp Formsช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานได้โดยไม่ต้องยุ่งยากเหมือนเดิม คุณสามารถสร้างแบบสำรวจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งพนักงานสามารถกรอกได้ภายในไม่กี่นาที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสำรวจความคิดเห็นแบบรวดเร็วที่ต้องการความถี่สูง

ClickUp Forms ใช้เป็นเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงาน
สร้างและจัดการแบบฟอร์มสำรวจได้อย่างง่ายดายด้วยเมนูแบบฟอร์มที่เรียบง่ายใน ClickUp

คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มเหล่านี้ด้วยคำถามเฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรของคุณ เช่น การประเมินความผูกพันของพนักงานหรือการทำความเข้าใจสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน

จากนั้นก็มีClickUp Docs ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการรวบรวมและนำเสนอผลการสำรวจ

คลิกอัพ ด็อกส์ เพื่อนำเสนอผลลัพธ์จากเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงาน
ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในเอกสารด้วย ClickUp Docs ติดตามการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์

เอกสารเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบข้อมูลให้อ่านได้ง่ายและแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ แบบเรียลไทม์

ในขณะเดียวกัน เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp จะช่วยประหยัดเวลาในการออกแบบและจัดรูปแบบได้อย่างมาก และให้จุดเริ่มต้นที่มั่นคง เพียงใส่คำถามเพิ่มเติมใด ๆ แล้วคุณก็พร้อมใช้งานได้ทันที!

แบบสำรวจความผูกพันของพนักงานด้วย ClickUp

เทมเพลตแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรและเพิ่มความสุขของพนักงานด้วยเทมเพลตแบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานจาก ClickUp

แบบสำรวจความผูกพันของพนักงานของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการรับภาพที่แม่นยำเกี่ยวกับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • พัฒนาข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ เกี่ยวกับความรู้สึกของทีมคุณ
  • สร้างแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ ด้วยคำถามที่กำหนดเอง
  • รวบรวมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ จากพนักงานบนอุปกรณ์ใดก็ได้

แบบฟอร์มที่ออกแบบอย่างเรียบง่ายนี้ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างครอบคลุม วัดระดับความพึงพอใจ และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริงมากขึ้น ClickUp มีเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ—แม่แบบแผนปฏิบัติการแบบสำรวจการมีส่วนร่วมของ ClickUp ซึ่งช่วยในการระบุปัจจัยสำคัญในการมีส่วนร่วม การดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ และการสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มุมมองแบบฟอร์ม ClickUp: ช่วยให้การสร้างและการจัดการแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่าย ทำให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
  • เครื่องมือสร้างคำถามแบบสำรวจ: เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยคุณสร้างคำถามแบบสำรวจที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ ซึ่งปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณ
  • แดชบอร์ด ClickUp: แดชบอร์ด ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงข้อมูลแบบสำรวจในรูปแบบภาพ พร้อมวิดเจ็ตที่กำหนดเองเพื่อติดตามตัวชี้วัดเฉพาะและเปรียบเทียบผลลัพธ์ตามช่วงเวลา
  • ClickUp Docs: เหมาะสำหรับการแชร์สรุปแบบสำรวจและข้อมูลเชิงลึก พร้อมความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการติดตาม
  • มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดไทม์ไลน์ จัดการตารางการสำรวจ และติดตามความคืบหน้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสมบูรณ์

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือ: แอปพลิเคชันมือถือของ ClickUp ยังไม่สามารถทำงานได้ครบถ้วนเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป ซึ่งอาจสร้างความท้าทายเล็กน้อยหากคุณต้องการปรับเปลี่ยนบางอย่างขณะเดินทาง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. SurveySparrow (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจแบบอัตโนมัติ)

SurveySparrow หนึ่งในเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานที่ดีที่สุด
ผ่านทาง SurveySparrow

SurveySparrow นำเสนอแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับการทำแบบสำรวจความคิดเห็นพนักงาน ช่วยให้องค์กรสามารถวัดระดับความผูกพันของพนักงานได้อย่างง่ายดาย

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ การกำหนดเวลาการสำรวจโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการสำรวจและปล่อยให้แพลตฟอร์มจัดการส่วนที่เหลือได้เอง

แพลตฟอร์มนี้ยังมี อินเทอร์เฟซแบบสนทนา ที่ทำให้แบบสำรวจรู้สึกเป็นส่วนตัวและน่าสนใจมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการตอบแบบสำรวจเสร็จสมบูรณ์เพิ่มขึ้นถึง 40% ตามรายงาน

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายพบว่าการจัดเรียงฟิลด์ข้อความในแบบสอบถามใหม่นั้นค่อนข้างซับซ้อน และฟีเจอร์ขั้นสูงเหล่านั้นอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SurveySparrow

  • การกำหนดเวลาสำรวจอัตโนมัติ: ตั้งค่าการสำรวจแบบรวดเร็วเป็นประจำ และให้ระบบจัดการการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งอื่น ๆ ได้
  • อินเทอร์เฟซการสนทนา: สร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานด้วยประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เพิ่มอัตราการตอบแบบสำรวจให้สมบูรณ์
  • แดชบอร์ดรายงานที่สมบูรณ์: ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วและส่งการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณทราบถึงผลการสำรวจ
  • การรวบรวมข้อมูลแบบ Omnichannel: รวบรวมความคิดเห็นจากหลายแหล่ง เช่น อีเมล, เว็บไซต์, และสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งหมดไว้ในที่เดียว
  • ตรรกะเงื่อนไขขั้นสูง: ปรับแต่งแบบสำรวจตามคำตอบที่ได้รับ ทำให้ประสบการณ์การใช้งานราบรื่นและปรับให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละราย

ข้อจำกัดของ SurveySparrow

  • ความยากลำบากในการจัดเรียงช่องข้อความ: การจัดเรียงช่องข้อความอาจเป็นเรื่องยุ่งยากและอาจส่งผลต่อรูปแบบของแบบสำรวจ
  • การโหลดหน้าเว็บช้า: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแบบสำรวจที่ฝังอยู่ทำให้หน้าเว็บที่พวกเขาเข้าชมช้าลง
  • ค่าใช้จ่ายสูงสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง: การเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงต้องใช้แผนการอัปเกรด ซึ่งอาจมีราคาแพงกว่าที่คาดไว้

ราคาของ SurveySparrow

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ SurveySparrow

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (100+ รีวิว)

3. ThriveSparrow (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจแบบยืดหยุ่น)

ซอฟต์แวร์สำรวจความคิดเห็นพนักงานของ ThriveSparrow
ผ่านทาง ThriveSparrow

ThriveSparrow มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม การมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดทำการสำรวจความคิดเห็นเป็นประจำ ซึ่งช่วยให้องค์กรเข้าใจระดับการมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

ด้วย ThriveSparrow คุณสามารถปรับแต่งความถี่ของแบบสำรวจเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย—ไม่ว่าคุณต้องการอัปเดตเป็นรายสัปดาห์หรือดูแนวโน้มรายเดือน เครื่องมือนี้จะปรับให้เหมาะสมกับโปรแกรมทรัพยากรบุคคลของคุณ

อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่า ThriveSparrow อาจไม่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่; เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ThriveSparrow

  • การกำหนดเวลาสำรวจแบบยืดหยุ่น: เลือกความถี่ในการสำรวจที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรของคุณ ตั้งแต่การตรวจสอบแบบรวดเร็วรายสัปดาห์ไปจนถึงการวิเคราะห์แนวโน้มรายเดือน
  • แบบสำรวจ eNPS: แบบสำรวจคำถามเดียวที่วัดการสนับสนุนของพนักงานและช่วยระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
  • รายงานที่ครอบคลุม: ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เกี่ยวกับแนวโน้มการมีส่วนร่วม ช่วยให้ผู้นำสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ผสานรวมกับ Slack, Google Workspace และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถนำไปใช้ร่วมกับระบบเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น
  • การสนับสนุนหลายภาษา: อนุญาตให้ทำแบบสำรวจในหลายภาษา เหมาะสำหรับทีมทั่วโลก

ข้อจำกัดของ ThriveSparrow

  • การผสานการทำงานที่จำกัด: มีการผสานการทำงานกับระบบของบุคคลที่สามน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือสำรวจแบบพัลส์อื่น ๆ ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานในระบบเทคโนโลยีที่กว้างขวางมากขึ้น
  • อินเทอร์เฟซพื้นฐาน: แม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่อินเทอร์เฟซนี้ขาดคุณสมบัติขั้นสูง ซึ่งอาจไม่ตอบสนองความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่
  • ความสามารถในการขยายที่จำกัด: ThriveSparrow ได้รับการออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และอาจไม่สามารถขยายขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

ราคาของ ThriveSparrow

  • ประสิทธิภาพ: $5 ต่อเดือนต่อพนักงาน
  • มีส่วนร่วม: $3 ต่อเดือนต่อพนักงาน
  • คำชมเชย: $2 ต่อเดือนต่อพนักงาน

4. CultureMonkey (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างครอบคลุม)

ซอฟต์แวร์สำรวจความคิดเห็นพนักงานของ CultureMonkey
ผ่านทาง CultureMonkey

CultureMonkey นำเสนอคุณสมบัติหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ผ่านการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่หลากหลายและการจัดการ ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ CultureMonkey ช่วยให้องค์กรเข้าใจสิ่งที่ขับเคลื่อนพนักงานของพวกเขา

หนึ่งในจุดแข็งของ CultureMonkey คือการใช้ แผนที่ความร้อนและการวิเคราะห์ความรู้สึก เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้นำสามารถระบุแนวโน้มการมีส่วนร่วมได้อย่างรวดเร็วและดำเนินการที่มีความหมาย

อย่างไรก็ตาม CultureMonkey มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เป็นหลัก ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นในโมเดลการกำหนดราคาแบบกำหนดเองและคุณสมบัติที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรที่กว้างขวางมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ CultureMonkey

  • ตัวเลือกการสำรวจที่หลากหลาย: รวมถึง eNPS, แบบสำรวจที่กำหนดเอง, และแบบสำรวจแบบรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรที่หลากหลาย
  • ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ให้แผนที่ความร้อน, การวิเคราะห์ความรู้สึก, และเกณฑ์มาตรฐานเพื่อระบุจุดปวดและติดตามการปรับปรุงตลอดเวลา
  • ข้อเสนอแนะแบบไม่ระบุตัวตน: รับประกันความเป็นนิรนาม 100% ช่วยให้สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาผ่านช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน GDPR
  • เครื่องมือรายงานที่ครอบคลุม: มีตัวเลือกการส่งออกข้อมูลในรูปแบบ CSV และ PPT สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการรายงานตามความต้องการ
  • การกำหนดเวลาแบบสำรวจอัตโนมัติ: ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการสำรวจแบบอัตโนมัติได้ ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมให้สูงสุด

ข้อจำกัดของ CultureMonkey

  • โมเดลการกำหนดราคาแบบกำหนดเอง: การไม่มีข้อมูลราคาล่วงหน้าอาจทำให้ยากต่อการประเมินความคุ้มค่า โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • ความซับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น: แพลตฟอร์มอาจมีความซับซ้อนมากกว่าที่จำเป็นสำหรับทีมขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
  • การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด: แม้ว่าจะมีเครื่องมือในแพลตฟอร์มที่หลากหลาย แต่ตัวเลือกการผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ค่อนข้างจำกัด

ราคาของ CultureMonkey

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ CultureMonkey

  • G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)

5. 15Five (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจที่ใช้งานง่าย)

ซอฟต์แวร์สำรวจความคิดเห็นพนักงาน 15Five
ผ่านทาง 15Five

ออกแบบมาสำหรับผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการสร้างผลกระทบที่ชัดเจน 15Five นำเสนอแบบสำรวจที่ใช้งานง่ายและได้รับการสนับสนุนจากหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ภายในเพียงสองคลิก พร้อมรวบรวมคำตอบได้ภายในเวลาประมาณหกนาที

ด้วยคุณสมบัติเช่น การเปรียบเทียบมาตรฐานและแดชบอร์ดผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคลเชิงลึก 15Five ช่วยให้สามารถวัดระดับความผูกพันในทุกระดับ—ทั้งบริษัท แผนก หรือทีม—และติดตามความก้าวหน้าได้ตลอดเวลา

แม้ว่าฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มจะทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ แต่ความเรียบง่ายอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องการโซลูชันที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 15Five

  • แดชบอร์ดผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคล: ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมควบคู่กับข้อมูลธุรกิจสำคัญอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  • แบบสำรวจและเกณฑ์มาตรฐานที่ปรับแต่งได้: นำเสนอเทมเพลตและเครื่องมือเปรียบเทียบที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทั้งในระยะยาวและระหว่างอุตสาหกรรม
  • การโค้ชและให้คำปรึกษาภายในองค์กร: ประกอบด้วยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยสร้างกลยุทธ์การมีส่วนร่วมและพัฒนาประสิทธิภาพของผู้จัดการ
  • การให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ความรู้สึก: ช่วยให้สามารถระบุปัญหาของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ความเหนื่อยล้าไปจนถึงโครงการด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
  • การผสานการทำงานกับ Slack สำหรับการยกย่องเพื่อนร่วมงาน: ช่วยให้พนักงานสามารถมอบคำชมเชยและเฉลิมฉลองความสำเร็จ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

ข้อจำกัดของ 15Five

  • ขัดจังหวะการทำงาน: ผู้ใช้บางรายพบว่าการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นบ่อยของแพลตฟอร์มนั้นรบกวน โดยเฉพาะเมื่อถูกรวมเข้ากับกิจวัตรประจำวันของพวกเขา
  • ขาดการปรับแต่งอย่างเต็มรูปแบบ: แม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่อาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องการการปรับแต่งเฉพาะเจาะจงสูงหรือเครื่องมือเพิ่มเติม
  • คุณสมบัติที่ขาดหายไปในแผนพื้นฐาน: คุณสมบัติสำคัญบางประการมีให้เฉพาะในระดับที่สูงกว่าเท่านั้น ซึ่งต้องใช้การลงทุนที่มากขึ้นเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ครบถ้วน

15Five ราคา

  • มีส่วนร่วม: $4 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ดำเนินการ: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แพลตฟอร์มทั้งหมด: $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

15Five คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (1,700+ รีวิว)

6. Workleap Officevibe (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกประจำสัปดาห์และข้อเสนอแนะจากพนักงาน)

Workleap Officevibe, หนึ่งในเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานที่ดีที่สุด
ผ่านทาง Workleap Officevibe

Workleap Officevibe เป็นเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานแบบรวดเร็วที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อให้ผู้นำได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยความพยายามน้อยที่สุด

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Officevibe ได้แก่ ตัวเลือกการให้ข้อเสนอแนะแบบไม่ระบุตัวตน ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานตอบกลับอย่างตรงไปตรงมา

นอกจากนี้ การผสานการทำงานของ Officevibe กับ Slack และ Google ยังช่วยให้ประสบการณ์การสำรวจเป็นไปอย่างราบรื่น

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ได้สังเกตว่าการผสานการทำงานกับ Slack อาจมีปัญหาขัดข้องบ้าง ซึ่งบางครั้งอาจรบกวนกระบวนการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workleap Officevibe

  • การสำรวจความคิดเห็นประจำสัปดาห์: ถามคำถามที่มุ่งเน้น 5 ข้อในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำให้พนักงานรู้สึกถูกกดดัน
  • ข้อเสนอแนะแบบไม่ระบุตัวตน: รวบรวมคำตอบที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์และปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลการมีส่วนร่วม
  • รายงานแบบเรียลไทม์: ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและรวมรวมเพื่อช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการมุ่งเน้นไปที่พื้นที่สำคัญที่ต้องปรับปรุง
  • ความโปร่งใสอย่างเต็มที่: แบ่งปันข้อมูลการสำรวจกับทีมทั้งหมด เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงวัฒนธรรมในที่ทำงาน
  • การผสานรวม Slack และ Google: ช่วยให้เข้าถึงแบบสำรวจและผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดายภายในแพลตฟอร์มที่คุ้นเคย

ข้อจำกัดของ Workleap Officevibe

  • ความสับสนในการตั้งค่าเริ่มต้น: ผู้ใช้บางรายพบว่าการตั้งค่าเริ่มต้นนั้นสร้างความสับสน โดยเฉพาะในขั้นตอนการสร้างบัญชีและการจัดการรหัสผ่าน
  • ปัญหาการผสานการทำงานกับ Slack: การผสานการทำงานกับ Slack อาจไม่เสถียร ทำให้ผู้ใช้บางคนลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Google โดยไม่ได้ตั้งใจ
  • แผนฟรีแบบจำกัด: เวอร์ชันฟรีมีประวัติข้อมูลที่จำกัดและรองรับเพียงหนึ่งทีมเท่านั้น ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

ราคา Workleap Officevibe

  • ฟรี: $0
  • จำเป็น: 3.50 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
  • ข้อดี: 5 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
  • ส่วนเสริมการจัดการประสิทธิภาพ: $6 ต่อคนต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Workleap Officevibe

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)

7. TINYpulse (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะแบบไม่ระบุตัวตนและการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน)

ซอฟต์แวร์สำรวจความคิดเห็นพนักงาน TINYpulse
ผ่านทาง TINYpulse

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ TINYpulse คือวิธีที่มัน เสริมพลังให้พนักงานกล้าแสดงความคิดเห็น โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกระบุตัวตน

ฟีเจอร์พิเศษของแพลตฟอร์มที่เรียกว่า "Cheers for Peers" ซึ่งให้เพื่อนร่วมงานสามารถให้กำลังใจกันและกันได้ ยังช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการยอมรับในองค์กรอีกด้วย

ในทางกลับกัน ผู้ใช้บางคนพบว่าการนำทางค่อนข้างสับสน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการอัปเดตแอปเป็นระยะที่บางครั้งทำให้ลิงก์เสีย

นอกจากนี้ ทีมขนาดเล็กอาจพบปัญหาเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยตัวตน เนื่องจากพนักงานบางครั้งอาจสงสัยว่า "ใครให้คะแนนต่ำขนาดนั้น?"

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TINYpulse

  • คำถามแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้: อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบปรับแต่งคำถามให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะขององค์กร
  • แนวโน้มและความสุขในการรายงาน: ติดตามขวัญกำลังใจของพนักงานตลอดเวลา ระบุรูปแบบที่อาจต้องการความสนใจ
  • ตัวเลือกการให้ข้อเสนอแนะแบบไม่ระบุตัวตน: ส่งเสริมการตอบกลับอย่างตรงไปตรงมา พร้อมความสามารถให้ผู้ดูแลระบบตอบกลับเป็นการส่วนตัวโดยไม่เปิดเผยตัวตน
  • เชียร์เพื่อนร่วมงาน: ส่งเสริมการยอมรับระหว่างเพื่อนร่วมงาน สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีความเชื่อมโยงและชื่นชมกันมากขึ้น
  • คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: เสนอข้อเสนอแนะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยไม่ต้องคาดเดาในการปรับปรุง

ข้อจำกัดของ TINYpulse

  • ปัญหาการนำทางในอินเทอร์เฟซ: ผู้ใช้บางรายพบว่ารูปแบบการจัดวางใช้งานยาก โดยเฉพาะหลังจากการอัปเดตแอป
  • ความกังวลเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยตัวตนในทีมขนาดเล็ก: ในทีมที่มีขนาดเล็ก การรักษาความเป็นนิรนามอย่างแท้จริงอาจเป็นเรื่องยาก ซึ่งอาจนำไปสู่ความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อเสนอแนะ
  • ความสับสนเกี่ยวกับรูปแบบการกำหนดราคา: ผู้ใช้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาที่เกิดขึ้นตามเวลา ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของผู้ใช้

ราคาของ TINYpulse

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

TINYpulse คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 6/5 (45+ รีวิว)

8. Culture Amp (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์บุคลากร)

ซอฟต์แวร์สำรวจความคิดเห็นพนักงานของ Culture Amp
ผ่านทาง Culture Amp

Culture Amp เป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีความหลากหลาย ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้วย ข้อมูลเชิงลึกที่สนับสนุนด้วยข้อมูล

ด้วยเทมเพลตแบบสำรวจมากกว่า 40 แบบที่ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วม, DE&I และอื่นๆ Culture Amp ช่วยให้ทีม HR สามารถ ปรับแต่งแบบสำรวจให้ตรงกับความต้องการเฉพาะขององค์กร

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Culture Amp จะมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย แต่รูปแบบการกำหนดราคาแบบเฉพาะบุคคลและความซับซ้อนของแพลตฟอร์มอาจไม่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือผู้ที่ต้องการโซลูชันที่เรียบง่ายกว่า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Culture Amp

  • ห้องสมุดแบบสำรวจที่ครอบคลุม: นำเสนอเทมเพลตแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้มากกว่า 40 แบบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์ สำหรับพื้นที่การมีส่วนร่วมต่างๆ
  • การวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์: มอบข้อมูลเชิงลึกที่ปลอดภัยและเป็นกลาง เพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานและสร้างแรงบันดาลใจในการลงมือทำ
  • การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล: ให้เครื่องมือการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ช่วยให้เข้าใจความรู้สึกของพนักงานได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • แผนปฏิบัติการที่พิสูจน์แล้ว: จากข้อมูลเชิงลึกขององค์กรชั้นนำ แผนเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดการกับความท้าทายสำคัญในการมีส่วนร่วม
  • เครื่องมือรายงานที่ยืดหยุ่น: ช่วยให้การวิเคราะห์อย่างละเอียดด้วยความสามารถในการแยกแยะและจัดกลุ่มข้อมูล พร้อมนำเสนอภาพข้อมูลที่เข้าใจง่าย

ข้อจำกัดของ Culture Amp

  • โมเดลการกำหนดราคาแบบกำหนดเอง: การกำหนดราคาไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจทำให้องค์กรต่างๆ ประเมินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ยาก
  • ความซับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นสำหรับทีมขนาดเล็ก: ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย แพลตฟอร์มนี้อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ
  • ความท้าทายในการบูรณาการแพลตฟอร์ม: ผู้ใช้ได้สังเกตว่าการจัดการหลายแพลตฟอร์ม HR อาจเป็นเรื่องยุ่งยากและอาจนำไปสู่ปัญหาในการรายงาน

ราคาของ Culture Amp

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Culture Amp

  • G2: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

9. Qualtrics (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางแบบสำรวจที่ยืดหยุ่น)

Qualtrics อยู่ในกลุ่มเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานที่ดีที่สุด
ผ่านทาง Qualtrics

เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการปรับตัว Qualtrics ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามความผูกพันของพนักงานผ่านการสำรวจแบบรวดเร็วที่ยืดหยุ่นได้

สิ่งเหล่านี้สามารถปรับให้เน้นไปที่ด้านต่างๆ เช่น ความเป็นอยู่ที่ดีและความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม โดยไม่จำเป็นต้องเปิดตัวโปรแกรมใหม่ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม Qualtrics อาจมีความท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการใช้งาน และการตอบสนองของฝ่ายบริการลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเสมอไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qualtrics

  • การจัดตารางการสำรวจแบบยืดหยุ่น: ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายของการสำรวจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมติดตามการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์
  • แดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ให้ข้อมูลเชิงลึกเฉพาะตามบทบาทเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ทันเวลาและการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สำรวจห้องสมุดและเกณฑ์มาตรฐาน: มีคำถามที่สร้างไว้ล่วงหน้าและเกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมมากกว่า 300 รายการสำหรับการออกแบบแบบสำรวจที่ครอบคลุม
  • การบูรณาการระบบ HR: รักษาข้อมูลพนักงานให้ปลอดภัยและทันสมัยด้วยเครื่องมือ HR ที่มีอยู่
  • ศูนย์ช่วยเหลือผู้จัดการ: มอบข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลแก่ผู้จัดการแนวหน้า เพื่อแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมเฉพาะทีม

ข้อจำกัดของ Qualtrics

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ใหม่: แพลตฟอร์มอาจมีความยากลำบากในการใช้งานในตอนแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์เกี่ยวกับประสบการณ์ของพนักงาน
  • ความล่าช้าในการให้บริการลูกค้า: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องรอการสนับสนุนเป็นเวลานาน ซึ่งอาจสร้างความหงุดหงิดเมื่อต้องการความช่วยเหลือทันที
  • ปัญหาการส่งอีเมลที่อาจเกิดขึ้น: มีผู้ใช้บางรายพบปัญหาที่อีเมลแบบสำรวจไม่ส่งถึงพนักงาน อาจเป็นเพราะการกรองอีเมลขยะ

ราคาของ Qualtrics

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Qualtrics

  • G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)

10. Vantage Pulse (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์)

ซอฟต์แวร์สำรวจความคิดเห็นพนักงานแบบรวดเร็ว Vantage Pulse
ผ่านทาง Vantage Pulse

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงาน Vantage Pulse หลีกเลี่ยงการสำรวจประจำปีและแทนที่ด้วยการรับฟังอย่างต่อเนื่องด้วย ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์

แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับ แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ซึ่งให้การแสดงข้อมูลเชิงภาพที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับแนวโน้มและเกณฑ์มาตรฐาน

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าแพลตฟอร์มอาจได้รับประโยชน์จากความหลากหลายมากขึ้นในแบบสำรวจของมัน และแคตตาล็อกรางวัลที่มีความไดนามิกมากขึ้นสำหรับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน

คุณสมบัติเด่นของ Vantage Pulse

  • การให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และการแสดงแนวโน้ม: ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างต่อเนื่องด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกที่แสดงแนวโน้มความรู้สึกและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • แบบสำรวจแบบไม่ระบุตัวตนอย่างสมบูรณ์: รับประกันว่าพนักงานสามารถแบ่งปันความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยมีการรักษาความลับตลอดกระบวนการ
  • การแจ้งเตือนแบบสำรวจอัตโนมัติ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนและลืมไปได้เลย ช่วยเพิ่มอัตราการตอบแบบสำรวจโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง
  • รองรับหลายภาษา: รองรับมากกว่า 14 ภาษา ทำให้เข้าถึงได้สำหรับทีมงานทั่วโลก
  • เทมเพลตแบบสำรวจสำเร็จรูป: มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 25 แบบ สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการปฐมนิเทศ, ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม, และการสำรวจความคิดเห็นก่อนออกจากงาน

ข้อจำกัดของ Vantage Pulse

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแม่แบบแบบสำรวจและแคตตาล็อกรางวัลอาจรู้สึกซ้ำซากเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
  • ปัญหาการติดตามเป็นครั้งคราว: ผู้ใช้ได้สังเกตว่าการติดตามจุดเพื่อรับรางวัลอาจไม่สม่ำเสมอในบางครั้ง
  • อินเทอร์เฟซที่สับสนสำหรับผู้ใช้ใหม่: แม้ว่าจะใช้งานง่ายโดยทั่วไป แต่บางคนพบว่าอินเทอร์เฟซนี้ยากต่อการนำทางในบางครั้ง

ราคาของ Vantage Pulse

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Vantage Pulse

  • G2: 4. 7/5 (8,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (5,100+ รีวิว)

11. Glint (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจวงจรชีวิตของพนักงาน)

Glint หนึ่งในเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานที่ดีที่สุด
ผ่านทาง ประกายแวววาว

ด้วยตัวเลือกเช่น แบบสำรวจการมีส่วนร่วมรายไตรมาส, แบบสำรวจความหลากหลายและการมีส่วนร่วม, และแบบสำรวจประสิทธิภาพของผู้จัดการ, Glint มอบเครื่องมือให้กับองค์กรเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากพนักงานในหลากหลายด้านและระยะต่าง ๆ ของเส้นทางการทำงานของพนักงาน

นอกจากนี้ Glint ยังมี โปรแกรมการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาและข้อเสนอแนะได้ทุกเมื่อ เพื่อสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ

อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มนี้อาจมีความท้าทายในการใช้งาน และผู้ใช้ได้สังเกตเห็นการขาดเอกสารประกอบที่ละเอียด ซึ่งทำให้ผู้ใช้ใหม่เริ่มต้นได้ยากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Glint

  • การนำเสนอแบบสำรวจที่หลากหลาย: ให้บริการโปรแกรมแบบสำรวจหลากหลายประเภท รวมถึงการมีส่วนร่วม ความหลากหลายและการยอมรับ ความมีประสิทธิภาพของผู้จัดการ และความปลอดภัยของผู้ป่วย เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะขององค์กร
  • การสำรวจตลอดวงจรชีวิต: รวบรวมความคิดเห็นในช่วงเหตุการณ์สำคัญของการทำงานของพนักงาน ให้ข้อมูลเชิงลึกตั้งแต่การเริ่มงานจนถึงการออกจากงาน เพื่อสนับสนุนการรักษาและเพิ่มพูนความผูกพันของพนักงาน
  • โปรแกรมการให้ข้อเสนอแนะแบบทุกเวลาและ 360 องศา: ช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและแบบเรียลไทม์ เพื่อการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและประสิทธิภาพของทีม
  • การสำรวจที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์: แต่ละโปรแกรมได้รับการสนับสนุนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของ Glint ซึ่งทำให้การสำรวจให้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้
  • การผสานรวมกับระบบ HR: เชื่อมต่อกับระบบ HR ที่มีอยู่เพื่อให้ข้อมูลพนักงานถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ

ข้อจำกัดของ Glint

  • การนำทางที่ซับซ้อน: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแพลตฟอร์มอาจสร้างความสับสนในการใช้งาน โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับฟีเจอร์ของ Glint
  • เอกสารจำกัด: ผู้ใช้บางรายได้สังเกตเห็นการขาดแคลนทรัพยากรที่มีรายละเอียดซึ่งอธิบายฟังก์ชันการทำงานเฉพาะ ซึ่งอาจส่งผลให้การตั้งค่าและการใช้งานเป็นไปได้ยาก
  • ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นนิรนาม: แม้ว่า Glint จะให้ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตนได้ แต่ผู้ใช้บางรายยังรู้สึกว่าพนักงานอาจยังคงลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา

การกำหนดราคาของ Glint

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Glint

  • Capterra: 4. 6/5 (25+ รีวิว)

12. Weekdone (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแนว OKR และการรายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์)

ซอฟต์แวร์สำรวจความคิดเห็นพนักงานแบบรวดเร็วของ Weekdone
ผ่านทาง Weekdone

ด้วย Weekdone องค์กรสามารถปรับเป้าหมายของทีมให้สอดคล้องกันผ่านวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs)

สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนในทีมของคุณสามารถเห็นสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จในแต่ละสัปดาห์และแต่ละไตรมาส

นอกจากนี้ Weekdone ยังรวมถึง แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแบบตัวต่อตัว ซึ่งสนับสนุนการจัดการประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่า Weekdone จะใช้งานง่าย แต่ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการนำทางระหว่างแท็บและการเข้าถึงสรุปประจำสัปดาห์ ซึ่งอาจลดทอนประสบการณ์การใช้งาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Weekdone

  • การจัดแนวและการติดตาม OKR: จัดระเบียบและจัดแนวเป้าหมายของบุคคลและทีมด้วยแผนผังลำดับชั้น OKR แบบภาพ ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ทั่วทั้งบริษัท
  • รายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์: จัดทำรายงานสถานะประจำสัปดาห์โดยอัตโนมัติ ช่วยให้พนักงานสามารถติดตามความคืบหน้าของตนเองและจัดลำดับความสำคัญของงานได้
  • แบบสำรวจและตรวจสอบสถานะ: ให้บริการแบบสำรวจระดับ 5 ดาวและตรวจสอบสถานะเพื่อติดตามความผูกพันและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
  • การสนทนาแบบตัวต่อตัวและการประกาศทีม: อำนวยความสะดวกในการสนทนาแบบตัวต่อตัวและการประกาศทีม ช่วยปรับปรุงการสื่อสารและข้อเสนอแนะ
  • เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและติดตาม: รวมถึงเครื่องมือสำหรับตั้งและติดตาม OKRs, KPIs, และโครงการต่างๆ พร้อมเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อความยืดหยุ่นเพิ่มเติม

ข้อจำกัดของ Weekdone

  • ความท้าทายในการนำทาง: ผู้ใช้บางรายพบว่าการสลับระหว่างแท็บทำได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อดูสรุปประจำสัปดาห์
  • ข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงิน: ผู้ใช้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการขอคืนเงิน ซึ่งอาจส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
  • การสนับสนุนลูกค้าจำกัด: มีผู้ใช้บางรายสังเกตว่าการสนับสนุนลูกค้าอาจไม่ตอบสนองในช่วงเวลาสำคัญ

ราคาของ Weekdone

  • ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน: ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตสำหรับเวอร์ชันฟรี
  • 4-10 ผู้ใช้: $108 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายเดือน, ราคาต่อผู้ใช้ $10. 80 สำหรับแพ็กเกจ 10 ผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Weekdone

  • G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

13. ตาราง (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและการจัดการประสิทธิภาพ)

Lattice อยู่ในกลุ่มเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานชั้นนำ
ผ่านทาง ตาราง

แบบสำรวจการมีส่วนร่วมและแบบสำรวจความคิดเห็นของ Latticeช่วยให้ทีมรวบรวมข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน, ตัวค้นหาการวิเคราะห์ (Analytics Explorer) ให้บริการ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟิก อย่างละเอียดเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

นอกจากนี้ Lattice ยังผสานการประชุมแบบตัวต่อตัวและการประเมินผลการทำงานเข้ากับแพลตฟอร์มของตน ช่วยให้ผู้จัดการสามารถปรับปรุงการดำเนินงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายพบว่าการนำทางใน Lattice มีความท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น บันทึกแบบ 1:1 ซึ่งอาจส่งผลต่อความสะดวกในการใช้งานโดยรวม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lattice

  • แบบสำรวจชีพจรและการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์: รวบรวมข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจ
  • การติดตามเป้าหมายและ OKR อย่างครอบคลุม: จัดให้เป้าหมายของบุคคลและทีมสอดคล้องกับลำดับความสำคัญขององค์กร สนับสนุนผลกระทบเชิงกลยุทธ์
  • ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์: ให้ข้อมูลที่ทันท่วงทีและนำไปปฏิบัติได้ทันที เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและขับเคลื่อนการปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน
  • การผสานการประชุม 1:1 และการประเมินผลการปฏิบัติงาน: ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายระหว่างผู้จัดการและพนักงานด้วยเครื่องมือสำหรับการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาความสามารถ
  • ส่วนเสริมการจัดการค่าตอบแทน: รวมศูนย์การทบทวนและเปรียบเทียบค่าตอบแทน เพื่อให้มั่นใจในแนวปฏิบัติด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสม่ำเสมอ

ข้อจำกัดของ Lattice

  • ความซับซ้อนในการนำทาง: ผู้ใช้บางรายพบว่าการนำทางระหว่างฟีเจอร์ต่างๆ เป็นเรื่องยาก เช่น การค้นหาบันทึก 1:1 เฉพาะ
  • ข้อจำกัดในการปรับแต่งในรีวิว: ผู้ใช้รายงานว่าการปรับแต่งการประเมินผลการปฏิบัติงานมีข้อจำกัด ทำให้ยากที่จะปรับรีวิวให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะ
  • ความล่าช้าในการสนับสนุนเป็นครั้งคราว: แม้ว่าการสนับสนุนโดยทั่วไปจะตอบสนองอย่างรวดเร็ว แต่ผู้ใช้บางรายอาจพบความล่าช้าในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง

การกำหนดราคาแบบตาราง

  • การบริหารจัดการบุคลากร: $11 ต่อที่นั่ง ต่อเดือน
  • แพ็กเกจเสริมการมีส่วนร่วม: +$4 ต่อที่นั่งต่อเดือน
  • แพ็กเกจเสริม Grow: +$4 ต่อที่นั่งต่อเดือน
  • ค่าตอบแทนเพิ่มเติม: +$6 ต่อที่นั่งต่อเดือน;

คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

14. Leena AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ความรู้สึกด้วยปัญญาประดิษฐ์)

เครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานด้วย AI
ผ่านทาง Leena AI

ด้วยการมุ่งเน้นที่การทำความเข้าใจปัจจัยขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน—ตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการออกจากองค์กร—แบบสำรวจของ Leena AI ใช้ ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นแบบเปิด

นอกจากนี้ ด้วยการรองรับหลายช่องทางและความสามารถในการรองรับหลายภาษาในกว่า 100 ภาษา Leena AI ช่วยให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะสามารถเข้าถึงได้และครอบคลุมสำหรับพนักงานทั่วโลก

แม้ว่าแพลตฟอร์มจะมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง แต่บางองค์กรอาจพบว่ารูปแบบการกำหนดราคาแบบกำหนดเองมีความโปร่งใสน้อยกว่า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Leena AI

  • การวิเคราะห์ความรู้สึกด้วย AI: ใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นแบบเปิด เผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของพนักงานและระบุพื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจ
  • การวางแผนการดำเนินการภายในแพลตฟอร์ม: ช่วยให้ทีม HR สามารถจัดการโครงการ ติดตามการพัฒนา และมอบหมายงานได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มเพื่อการจัดการการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ
  • ข้อมูลเชิงลึกและแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์: มอบแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI แสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
  • การสนับสนุนหลายช่องทางและหลายภาษา: ผสานรวมกับช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่และรองรับมากกว่า 100 ภาษา ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรระดับโลก
  • การผสานรวมกับระบบ HR อื่นๆ: ซิงค์กับระบบการจัดการประสิทธิภาพ การปฐมนิเทศ และระบบอื่นๆ เพื่อประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกัน

ข้อจำกัดของลีน่า เอไอ

  • รูปแบบการกำหนดราคาแบบกำหนดเอง: ข้อมูลราคาไม่พร้อมใช้งานในทันที ซึ่งอาจทำให้องค์กรมีความท้าทายในการประเมินความสามารถในการจ่ายล่วงหน้า
  • ความซับซ้อนสำหรับองค์กรขนาดเล็ก: คุณสมบัติ AI ขั้นสูงและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมอาจเกินความจำเป็นสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • รีวิวจากบุคคลที่สามมีจำกัด: แม้ว่าจะได้รับรีวิวในเชิงบวก แต่แพลตฟอร์มนี้มีรีวิวจากผู้ใช้จำนวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นใจของผู้ซื้อ

ราคา Leena AI

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Leena AI

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

15. WorkTango (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจที่ปรับแต่งได้ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของพนักงาน)

WorkTango หนึ่งในเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานที่ดีที่สุด
ผ่านทาง WorkTango

WorkTango ช่วยให้องค์กรสามารถ รวบรวมความคิดเห็นได้ในหลายขั้นตอน ด้วยเทมเพลตที่ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วม, DE&I, การปฐมนิเทศ, และการออกจากงาน

การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเมฆความรู้สึก ของแพลตฟอร์มช่วยให้ทีม HR และผู้นำสามารถระบุประเด็นและแนวโน้มได้อย่างรวดเร็วจากคำตอบแบบข้อความเปิด ในขณะที่การสนทนาแบบไม่ระบุตัวตนช่วยให้สามารถสำรวจปัญหาของพนักงานได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าตัวเลือกการวิเคราะห์และแดชบอร์ดของแพลตฟอร์มอาจมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากขึ้นได้ และอินเทอร์เฟซอาจมีความท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการนำทาง

คุณสมบัติเด่นของ WorkTango

  • แบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ไม่จำกัด: ใช้งานแบบสำรวจพร้อมคำถามและเทมเพลตที่ได้รับการวิจัยรองรับสำหรับทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตพนักงาน
  • เมฆความรู้สึกและการวิเคราะห์: แสดงผลข้อความเปิดและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อระบุแนวโน้มและสนับสนุนการวางแผนการดำเนินการ
  • การสนทนาแบบไม่ระบุตัวตน: มีส่วนร่วมในการสนทนาติดตามผลเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยยังคงรักษาความลับไว้
  • การยอมรับและรางวัล: ขยายการยอมรับพนักงานด้วยโปรแกรมอัตโนมัติสำหรับความสำเร็จและเป้าหมาย
  • การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สำหรับผู้นำ: สนับสนุนผู้จัดการด้วยการดำเนินการที่แนะนำตามข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ล่วงหน้า ช่วยในการตัดสินใจและพัฒนาวิชาชีพ

ข้อจำกัดของ WorkTango

  • การนำทางที่ซับซ้อน: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาในการสลับแท็บและการนำทางภายในแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสนทนา
  • การปรับแต่งการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน: แม้ว่าจะมีตัวเลือกการวิเคราะห์และแดชบอร์ดที่แข็งแกร่ง แต่ผู้ใช้บางท่านอาจรู้สึกว่ามีความจำกัดและไม่สามารถปรับแต่งได้ตามที่ต้องการ
  • การจัดการคะแนน: นโยบาย "ใช้หรือหมดอายุ" รายไตรมาสสำหรับคะแนนสะสมอาจจำกัดสำหรับผู้ใช้บางราย

ราคาของ WorkTango

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว WorkTango

  • G2: 4. 7/5 (850+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (100+ รีวิว)

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดด้วย ClickUp

ในการศึกษาในระยะยาว บริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งซึ่งให้คุณค่าแก่พนักงาน ลูกค้า และผู้นำมีการเติบโตของรายได้ถึง 682%

แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานสามารถทำสิ่งนี้ให้คุณได้: สามารถจับภาพสถานะปัจจุบันของสถานที่ทำงานของคุณและช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงด้วยกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของ ClickUp เช่น แม่แบบแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ การรวบรวมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อบรรลุระดับการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของพนักงานที่คุณต้องการ

พร้อมที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสบการณ์ของทีมคุณหรือไม่?ลงทะเบียนบน ClickUpวันนี้!