15 เครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานที่ดีที่สุดในปี 2025

แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานแบบรวดเร็ว (Employee pulse surveys) อย่างแน่นอน ไม่ได้เกี่ยวกับการตรวจสอบว่าทุกคนยังมีชีวิตชีวาในการทำงานอยู่หรือไม่ (แม้ว่าในวันจันทร์ที่เหนื่อยล้า อาจไม่ใช่ความคิดที่เลวร้ายนัก!😊)
แล้วแบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานคืออะไรกันแน่?
แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานเป็นชุดคำถามสั้น ๆ ที่ส่งถึงพนักงานเป็นระยะ ๆ
การตรวจสอบชีพจรของคุณให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของคุณ การสำรวจบ่อยครั้งเหล่านี้ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลติดตามขวัญกำลังใจของพนักงานและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
การใช้ ซอฟต์แวร์สำรวจความคิดเห็นพนักงาน พวกเขาสามารถรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในแง่มุมต่างๆ เช่น ความพึงพอใจในงาน ความสัมพันธ์ในที่ทำงาน และสภาพแวดล้อมโดยรวม
เครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการสร้าง สถานที่ทำงานที่น่าสนใจและสนับสนุน เพื่อค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ มาสำรวจ 15 เครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานที่ดีที่สุดกันเถอะ
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงาน?
เมื่อคุณเลือกบุคลากร คุณทำการสัมภาษณ์หลายรอบเพื่อค้นหาคนที่เหมาะสมที่สุด ใช่ไหม? เช่นเดียวกันกับเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีวัตถุประสงค์หลักในการรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือสำรวจแบบพัลส์
- การปรับแต่ง: การปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณคือสิ่งสำคัญ! เครื่องมือสำรวจแบบสำรวจความเห็นที่ดีจะให้คุณปรับแต่งคำถามและแบบสำรวจตามความต้องการของคุณได้ และยังสามารถใส่โลโก้ของคุณไว้บนนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณได้
- ข้อมูลและการวิเคราะห์: มองหาเครื่องมือที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณติดตามแนวโน้ม วัดระดับการมีส่วนร่วมของพนักงาน และให้ข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ
- ความสะดวกในการใช้งาน:ซอฟต์แวร์การมีส่วนร่วมของพนักงานที่ซับซ้อนไม่ใช่ทางเลือกที่สะดวกที่สุด—เลือกเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ พร้อมเทมเพลตที่ช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
- ระบบอัตโนมัติ: อัตโนมัติการจัดส่งและการประมวลผลแบบสำรวจ ช่วยประหยัดเวลาและทำให้คุณมีข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ อยู่ในมือเสมอ
โบนัส: ค้นพบ10 อันดับซอฟต์แวร์สำรวจความคิดเห็นพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับทีม HRที่สามารถเปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จริง!
15 เครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานที่ดีที่สุด
เอาล่ะ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้นำในที่ทำงาน ถึงเวลาที่จะพูดถึงเครื่องมือกันแล้ว
หยิบกาแฟสักแก้ว นั่งสบาย ๆ แล้วมาสำรวจ 15 เครื่องมือสำรวจความคิดเห็นยอดนิยมที่จะทำให้พนักงานของคุณพูดว่า "ในที่สุดก็มีคนฟังเราแล้ว!"
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและแสดงข้อมูลแบบสำรวจ)
การสำรวจความคิดเห็นพนักงานเป็นกระบวนการสามส่วน: การออกแบบ การดำเนินการ และการวิเคราะห์
และ ClickUp ดูแลทุกขั้นตอนเหล่านี้ให้!
ClickUp Formsช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานได้โดยไม่ต้องยุ่งยากเหมือนเดิม คุณสามารถสร้างแบบสำรวจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งพนักงานสามารถกรอกได้ภายในไม่กี่นาที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสำรวจความคิดเห็นแบบรวดเร็วที่ต้องการความถี่สูง
คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มเหล่านี้ด้วยคำถามเฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรของคุณ เช่น การประเมินความผูกพันของพนักงานหรือการทำความเข้าใจสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
จากนั้นก็มีClickUp Docs ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการรวบรวมและนำเสนอผลการสำรวจ
เอกสารเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบข้อมูลให้อ่านได้ง่ายและแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ แบบเรียลไทม์
ในขณะเดียวกัน เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp จะช่วยประหยัดเวลาในการออกแบบและจัดรูปแบบได้อย่างมาก และให้จุดเริ่มต้นที่มั่นคง เพียงใส่คำถามเพิ่มเติมใด ๆ แล้วคุณก็พร้อมใช้งานได้ทันที!
แบบสำรวจความผูกพันของพนักงานด้วย ClickUp
แบบสำรวจความผูกพันของพนักงานของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการรับภาพที่แม่นยำเกี่ยวกับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- พัฒนาข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ เกี่ยวกับความรู้สึกของทีมคุณ
- สร้างแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ ด้วยคำถามที่กำหนดเอง
- รวบรวมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ จากพนักงานบนอุปกรณ์ใดก็ได้
แบบฟอร์มที่ออกแบบอย่างเรียบง่ายนี้ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างครอบคลุม วัดระดับความพึงพอใจ และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรได้ดียิ่งขึ้น
หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริงมากขึ้น ClickUp มีเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ—แม่แบบแผนปฏิบัติการแบบสำรวจการมีส่วนร่วมของ ClickUp ซึ่งช่วยในการระบุปัจจัยสำคัญในการมีส่วนร่วม การดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ และการสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองแบบฟอร์ม ClickUp: ช่วยให้การสร้างและการจัดการแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่าย ทำให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
- เครื่องมือสร้างคำถามแบบสำรวจ: เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยคุณสร้างคำถามแบบสำรวจที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ ซึ่งปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณ
- แดชบอร์ด ClickUp: แดชบอร์ด ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงข้อมูลแบบสำรวจในรูปแบบภาพ พร้อมวิดเจ็ตที่กำหนดเองเพื่อติดตามตัวชี้วัดเฉพาะและเปรียบเทียบผลลัพธ์ตามช่วงเวลา
- ClickUp Docs: เหมาะสำหรับการแชร์สรุปแบบสำรวจและข้อมูลเชิงลึก พร้อมความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการติดตาม
- มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดไทม์ไลน์ จัดการตารางการสำรวจ และติดตามความคืบหน้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือ: แอปพลิเคชันมือถือของ ClickUp ยังไม่สามารถทำงานได้ครบถ้วนเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป ซึ่งอาจสร้างความท้าทายเล็กน้อยหากคุณต้องการปรับเปลี่ยนบางอย่างขณะเดินทาง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. SurveySparrow (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจแบบอัตโนมัติ)
SurveySparrow นำเสนอแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับการทำแบบสำรวจความคิดเห็นพนักงาน ช่วยให้องค์กรสามารถวัดระดับความผูกพันของพนักงานได้อย่างง่ายดาย
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ การกำหนดเวลาการสำรวจโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการสำรวจและปล่อยให้แพลตฟอร์มจัดการส่วนที่เหลือได้เอง
แพลตฟอร์มนี้ยังมี อินเทอร์เฟซแบบสนทนา ที่ทำให้แบบสำรวจรู้สึกเป็นส่วนตัวและน่าสนใจมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการตอบแบบสำรวจเสร็จสมบูรณ์เพิ่มขึ้นถึง 40% ตามรายงาน
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายพบว่าการจัดเรียงฟิลด์ข้อความในแบบสอบถามใหม่นั้นค่อนข้างซับซ้อน และฟีเจอร์ขั้นสูงเหล่านั้นอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SurveySparrow
- การกำหนดเวลาสำรวจอัตโนมัติ: ตั้งค่าการสำรวจแบบรวดเร็วเป็นประจำ และให้ระบบจัดการการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งอื่น ๆ ได้
- อินเทอร์เฟซการสนทนา: สร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานด้วยประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เพิ่มอัตราการตอบแบบสำรวจให้สมบูรณ์
- แดชบอร์ดรายงานที่สมบูรณ์: ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วและส่งการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณทราบถึงผลการสำรวจ
- การรวบรวมข้อมูลแบบ Omnichannel: รวบรวมความคิดเห็นจากหลายแหล่ง เช่น อีเมล, เว็บไซต์, และสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- ตรรกะเงื่อนไขขั้นสูง: ปรับแต่งแบบสำรวจตามคำตอบที่ได้รับ ทำให้ประสบการณ์การใช้งานราบรื่นและปรับให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละราย
ข้อจำกัดของ SurveySparrow
- ความยากลำบากในการจัดเรียงช่องข้อความ: การจัดเรียงช่องข้อความอาจเป็นเรื่องยุ่งยากและอาจส่งผลต่อรูปแบบของแบบสำรวจ
- การโหลดหน้าเว็บช้า: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแบบสำรวจที่ฝังอยู่ทำให้หน้าเว็บที่พวกเขาเข้าชมช้าลง
- ค่าใช้จ่ายสูงสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง: การเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงต้องใช้แผนการอัปเกรด ซึ่งอาจมีราคาแพงกว่าที่คาดไว้
ราคาของ SurveySparrow
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ SurveySparrow
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: 8 แบบฟอร์มแบบสอบถามฟรีสำหรับการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ThriveSparrow (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจแบบยืดหยุ่น)
ThriveSparrow มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม การมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดทำการสำรวจความคิดเห็นเป็นประจำ ซึ่งช่วยให้องค์กรเข้าใจระดับการมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
ด้วย ThriveSparrow คุณสามารถปรับแต่งความถี่ของแบบสำรวจเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย—ไม่ว่าคุณต้องการอัปเดตเป็นรายสัปดาห์หรือดูแนวโน้มรายเดือน เครื่องมือนี้จะปรับให้เหมาะสมกับโปรแกรมทรัพยากรบุคคลของคุณ
อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่า ThriveSparrow อาจไม่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่; เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ThriveSparrow
- การกำหนดเวลาสำรวจแบบยืดหยุ่น: เลือกความถี่ในการสำรวจที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรของคุณ ตั้งแต่การตรวจสอบแบบรวดเร็วรายสัปดาห์ไปจนถึงการวิเคราะห์แนวโน้มรายเดือน
- แบบสำรวจ eNPS: แบบสำรวจคำถามเดียวที่วัดการสนับสนุนของพนักงานและช่วยระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- รายงานที่ครอบคลุม: ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เกี่ยวกับแนวโน้มการมีส่วนร่วม ช่วยให้ผู้นำสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ผสานรวมกับ Slack, Google Workspace และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถนำไปใช้ร่วมกับระบบเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น
- การสนับสนุนหลายภาษา: อนุญาตให้ทำแบบสำรวจในหลายภาษา เหมาะสำหรับทีมทั่วโลก
ข้อจำกัดของ ThriveSparrow
- การผสานการทำงานที่จำกัด: มีการผสานการทำงานกับระบบของบุคคลที่สามน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือสำรวจแบบพัลส์อื่น ๆ ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานในระบบเทคโนโลยีที่กว้างขวางมากขึ้น
- อินเทอร์เฟซพื้นฐาน: แม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่อินเทอร์เฟซนี้ขาดคุณสมบัติขั้นสูง ซึ่งอาจไม่ตอบสนองความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่
- ความสามารถในการขยายที่จำกัด: ThriveSparrow ได้รับการออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และอาจไม่สามารถขยายขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
ราคาของ ThriveSparrow
- ประสิทธิภาพ: $5 ต่อเดือนต่อพนักงาน
- มีส่วนร่วม: $3 ต่อเดือนต่อพนักงาน
- คำชมเชย: $2 ต่อเดือนต่อพนักงาน
4. CultureMonkey (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างครอบคลุม)
CultureMonkey นำเสนอคุณสมบัติหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ผ่านการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่หลากหลายและการจัดการ ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ CultureMonkey ช่วยให้องค์กรเข้าใจสิ่งที่ขับเคลื่อนพนักงานของพวกเขา
หนึ่งในจุดแข็งของ CultureMonkey คือการใช้ แผนที่ความร้อนและการวิเคราะห์ความรู้สึก เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้นำสามารถระบุแนวโน้มการมีส่วนร่วมได้อย่างรวดเร็วและดำเนินการที่มีความหมาย
อย่างไรก็ตาม CultureMonkey มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เป็นหลัก ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นในโมเดลการกำหนดราคาแบบกำหนดเองและคุณสมบัติที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรที่กว้างขวางมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ CultureMonkey
- ตัวเลือกการสำรวจที่หลากหลาย: รวมถึง eNPS, แบบสำรวจที่กำหนดเอง, และแบบสำรวจแบบรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรที่หลากหลาย
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ให้แผนที่ความร้อน, การวิเคราะห์ความรู้สึก, และเกณฑ์มาตรฐานเพื่อระบุจุดปวดและติดตามการปรับปรุงตลอดเวลา
- ข้อเสนอแนะแบบไม่ระบุตัวตน: รับประกันความเป็นนิรนาม 100% ช่วยให้สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาผ่านช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน GDPR
- เครื่องมือรายงานที่ครอบคลุม: มีตัวเลือกการส่งออกข้อมูลในรูปแบบ CSV และ PPT สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการรายงานตามความต้องการ
- การกำหนดเวลาแบบสำรวจอัตโนมัติ: ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการสำรวจแบบอัตโนมัติได้ ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมให้สูงสุด
ข้อจำกัดของ CultureMonkey
- โมเดลการกำหนดราคาแบบกำหนดเอง: การไม่มีข้อมูลราคาล่วงหน้าอาจทำให้ยากต่อการประเมินความคุ้มค่า โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- ความซับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น: แพลตฟอร์มอาจมีความซับซ้อนมากกว่าที่จำเป็นสำหรับทีมขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด: แม้ว่าจะมีเครื่องมือในแพลตฟอร์มที่หลากหลาย แต่ตัวเลือกการผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ค่อนข้างจำกัด
ราคาของ CultureMonkey
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ CultureMonkey
- G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: 10 ทางเลือกและคู่แข่งของ SurveyMonkey
5. 15Five (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจที่ใช้งานง่าย)
ออกแบบมาสำหรับผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการสร้างผลกระทบที่ชัดเจน 15Five นำเสนอแบบสำรวจที่ใช้งานง่ายและได้รับการสนับสนุนจากหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ภายในเพียงสองคลิก พร้อมรวบรวมคำตอบได้ภายในเวลาประมาณหกนาที
ด้วยคุณสมบัติเช่น การเปรียบเทียบมาตรฐานและแดชบอร์ดผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคลเชิงลึก 15Five ช่วยให้สามารถวัดระดับความผูกพันในทุกระดับ—ทั้งบริษัท แผนก หรือทีม—และติดตามความก้าวหน้าได้ตลอดเวลา
แม้ว่าฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มจะทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ แต่ความเรียบง่ายอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องการโซลูชันที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 15Five
- แดชบอร์ดผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคล: ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมควบคู่กับข้อมูลธุรกิจสำคัญอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- แบบสำรวจและเกณฑ์มาตรฐานที่ปรับแต่งได้: นำเสนอเทมเพลตและเครื่องมือเปรียบเทียบที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทั้งในระยะยาวและระหว่างอุตสาหกรรม
- การโค้ชและให้คำปรึกษาภายในองค์กร: ประกอบด้วยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยสร้างกลยุทธ์การมีส่วนร่วมและพัฒนาประสิทธิภาพของผู้จัดการ
- การให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ความรู้สึก: ช่วยให้สามารถระบุปัญหาของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ความเหนื่อยล้าไปจนถึงโครงการด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
- การผสานการทำงานกับ Slack สำหรับการยกย่องเพื่อนร่วมงาน: ช่วยให้พนักงานสามารถมอบคำชมเชยและเฉลิมฉลองความสำเร็จ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
ข้อจำกัดของ 15Five
- ขัดจังหวะการทำงาน: ผู้ใช้บางรายพบว่าการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นบ่อยของแพลตฟอร์มนั้นรบกวน โดยเฉพาะเมื่อถูกรวมเข้ากับกิจวัตรประจำวันของพวกเขา
- ขาดการปรับแต่งอย่างเต็มรูปแบบ: แม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่อาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องการการปรับแต่งเฉพาะเจาะจงสูงหรือเครื่องมือเพิ่มเติม
- คุณสมบัติที่ขาดหายไปในแผนพื้นฐาน: คุณสมบัติสำคัญบางประการมีให้เฉพาะในระดับที่สูงกว่าเท่านั้น ซึ่งต้องใช้การลงทุนที่มากขึ้นเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ครบถ้วน
15Five ราคา
- มีส่วนร่วม: $4 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ดำเนินการ: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แพลตฟอร์มทั้งหมด: $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
15Five คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1,700+ รีวิว)
6. Workleap Officevibe (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกประจำสัปดาห์และข้อเสนอแนะจากพนักงาน)
Workleap Officevibe เป็นเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานแบบรวดเร็วที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อให้ผู้นำได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยความพยายามน้อยที่สุด
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Officevibe ได้แก่ ตัวเลือกการให้ข้อเสนอแนะแบบไม่ระบุตัวตน ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานตอบกลับอย่างตรงไปตรงมา
นอกจากนี้ การผสานการทำงานของ Officevibe กับ Slack และ Google ยังช่วยให้ประสบการณ์การสำรวจเป็นไปอย่างราบรื่น
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ได้สังเกตว่าการผสานการทำงานกับ Slack อาจมีปัญหาขัดข้องบ้าง ซึ่งบางครั้งอาจรบกวนกระบวนการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workleap Officevibe
- การสำรวจความคิดเห็นประจำสัปดาห์: ถามคำถามที่มุ่งเน้น 5 ข้อในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำให้พนักงานรู้สึกถูกกดดัน
- ข้อเสนอแนะแบบไม่ระบุตัวตน: รวบรวมคำตอบที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์และปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลการมีส่วนร่วม
- รายงานแบบเรียลไทม์: ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและรวมรวมเพื่อช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการมุ่งเน้นไปที่พื้นที่สำคัญที่ต้องปรับปรุง
- ความโปร่งใสอย่างเต็มที่: แบ่งปันข้อมูลการสำรวจกับทีมทั้งหมด เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงวัฒนธรรมในที่ทำงาน
- การผสานรวม Slack และ Google: ช่วยให้เข้าถึงแบบสำรวจและผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดายภายในแพลตฟอร์มที่คุ้นเคย
ข้อจำกัดของ Workleap Officevibe
- ความสับสนในการตั้งค่าเริ่มต้น: ผู้ใช้บางรายพบว่าการตั้งค่าเริ่มต้นนั้นสร้างความสับสน โดยเฉพาะในขั้นตอนการสร้างบัญชีและการจัดการรหัสผ่าน
- ปัญหาการผสานการทำงานกับ Slack: การผสานการทำงานกับ Slack อาจไม่เสถียร ทำให้ผู้ใช้บางคนลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Google โดยไม่ได้ตั้งใจ
- แผนฟรีแบบจำกัด: เวอร์ชันฟรีมีประวัติข้อมูลที่จำกัดและรองรับเพียงหนึ่งทีมเท่านั้น ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
ราคา Workleap Officevibe
- ฟรี: $0
- จำเป็น: 3.50 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
- ข้อดี: 5 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
- ส่วนเสริมการจัดการประสิทธิภาพ: $6 ต่อคนต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Workleap Officevibe
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
7. TINYpulse (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะแบบไม่ระบุตัวตนและการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน)
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ TINYpulse คือวิธีที่มัน เสริมพลังให้พนักงานกล้าแสดงความคิดเห็น โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกระบุตัวตน
ฟีเจอร์พิเศษของแพลตฟอร์มที่เรียกว่า "Cheers for Peers" ซึ่งให้เพื่อนร่วมงานสามารถให้กำลังใจกันและกันได้ ยังช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการยอมรับในองค์กรอีกด้วย
ในทางกลับกัน ผู้ใช้บางคนพบว่าการนำทางค่อนข้างสับสน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการอัปเดตแอปเป็นระยะที่บางครั้งทำให้ลิงก์เสีย
นอกจากนี้ ทีมขนาดเล็กอาจพบปัญหาเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยตัวตน เนื่องจากพนักงานบางครั้งอาจสงสัยว่า "ใครให้คะแนนต่ำขนาดนั้น?"
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TINYpulse
- คำถามแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้: อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบปรับแต่งคำถามให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะขององค์กร
- แนวโน้มและความสุขในการรายงาน: ติดตามขวัญกำลังใจของพนักงานตลอดเวลา ระบุรูปแบบที่อาจต้องการความสนใจ
- ตัวเลือกการให้ข้อเสนอแนะแบบไม่ระบุตัวตน: ส่งเสริมการตอบกลับอย่างตรงไปตรงมา พร้อมความสามารถให้ผู้ดูแลระบบตอบกลับเป็นการส่วนตัวโดยไม่เปิดเผยตัวตน
- เชียร์เพื่อนร่วมงาน: ส่งเสริมการยอมรับระหว่างเพื่อนร่วมงาน สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีความเชื่อมโยงและชื่นชมกันมากขึ้น
- คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: เสนอข้อเสนอแนะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยไม่ต้องคาดเดาในการปรับปรุง
ข้อจำกัดของ TINYpulse
- ปัญหาการนำทางในอินเทอร์เฟซ: ผู้ใช้บางรายพบว่ารูปแบบการจัดวางใช้งานยาก โดยเฉพาะหลังจากการอัปเดตแอป
- ความกังวลเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยตัวตนในทีมขนาดเล็ก: ในทีมที่มีขนาดเล็ก การรักษาความเป็นนิรนามอย่างแท้จริงอาจเป็นเรื่องยาก ซึ่งอาจนำไปสู่ความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อเสนอแนะ
- ความสับสนเกี่ยวกับรูปแบบการกำหนดราคา: ผู้ใช้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาที่เกิดขึ้นตามเวลา ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของผู้ใช้
ราคาของ TINYpulse
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
TINYpulse คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 6/5 (45+ รีวิว)
8. Culture Amp (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์บุคลากร)
Culture Amp เป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีความหลากหลาย ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้วย ข้อมูลเชิงลึกที่สนับสนุนด้วยข้อมูล
ด้วยเทมเพลตแบบสำรวจมากกว่า 40 แบบที่ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วม, DE&I และอื่นๆ Culture Amp ช่วยให้ทีม HR สามารถ ปรับแต่งแบบสำรวจให้ตรงกับความต้องการเฉพาะขององค์กร
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Culture Amp จะมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย แต่รูปแบบการกำหนดราคาแบบเฉพาะบุคคลและความซับซ้อนของแพลตฟอร์มอาจไม่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือผู้ที่ต้องการโซลูชันที่เรียบง่ายกว่า
อ่านเพิ่มเติม: 11 แบบฟอร์มความคิดเห็นฟรี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Culture Amp
- ห้องสมุดแบบสำรวจที่ครอบคลุม: นำเสนอเทมเพลตแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้มากกว่า 40 แบบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์ สำหรับพื้นที่การมีส่วนร่วมต่างๆ
- การวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์: มอบข้อมูลเชิงลึกที่ปลอดภัยและเป็นกลาง เพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานและสร้างแรงบันดาลใจในการลงมือทำ
- การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล: ให้เครื่องมือการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ช่วยให้เข้าใจความรู้สึกของพนักงานได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- แผนปฏิบัติการที่พิสูจน์แล้ว: จากข้อมูลเชิงลึกขององค์กรชั้นนำ แผนเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดการกับความท้าทายสำคัญในการมีส่วนร่วม
- เครื่องมือรายงานที่ยืดหยุ่น: ช่วยให้การวิเคราะห์อย่างละเอียดด้วยความสามารถในการแยกแยะและจัดกลุ่มข้อมูล พร้อมนำเสนอภาพข้อมูลที่เข้าใจง่าย
ข้อจำกัดของ Culture Amp
- โมเดลการกำหนดราคาแบบกำหนดเอง: การกำหนดราคาไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจทำให้องค์กรต่างๆ ประเมินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ยาก
- ความซับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นสำหรับทีมขนาดเล็ก: ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย แพลตฟอร์มนี้อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ
- ความท้าทายในการบูรณาการแพลตฟอร์ม: ผู้ใช้ได้สังเกตว่าการจัดการหลายแพลตฟอร์ม HR อาจเป็นเรื่องยุ่งยากและอาจนำไปสู่ปัญหาในการรายงาน
ราคาของ Culture Amp
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Culture Amp
- G2: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
9. Qualtrics (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางแบบสำรวจที่ยืดหยุ่น)
เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการปรับตัว Qualtrics ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามความผูกพันของพนักงานผ่านการสำรวจแบบรวดเร็วที่ยืดหยุ่นได้
สิ่งเหล่านี้สามารถปรับให้เน้นไปที่ด้านต่างๆ เช่น ความเป็นอยู่ที่ดีและความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม โดยไม่จำเป็นต้องเปิดตัวโปรแกรมใหม่ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม Qualtrics อาจมีความท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการใช้งาน และการตอบสนองของฝ่ายบริการลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเสมอไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qualtrics
- การจัดตารางการสำรวจแบบยืดหยุ่น: ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายของการสำรวจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมติดตามการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์
- แดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ให้ข้อมูลเชิงลึกเฉพาะตามบทบาทเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ทันเวลาและการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ
- สำรวจห้องสมุดและเกณฑ์มาตรฐาน: มีคำถามที่สร้างไว้ล่วงหน้าและเกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมมากกว่า 300 รายการสำหรับการออกแบบแบบสำรวจที่ครอบคลุม
- การบูรณาการระบบ HR: รักษาข้อมูลพนักงานให้ปลอดภัยและทันสมัยด้วยเครื่องมือ HR ที่มีอยู่
- ศูนย์ช่วยเหลือผู้จัดการ: มอบข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลแก่ผู้จัดการแนวหน้า เพื่อแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมเฉพาะทีม
ข้อจำกัดของ Qualtrics
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ใหม่: แพลตฟอร์มอาจมีความยากลำบากในการใช้งานในตอนแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์เกี่ยวกับประสบการณ์ของพนักงาน
- ความล่าช้าในการให้บริการลูกค้า: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องรอการสนับสนุนเป็นเวลานาน ซึ่งอาจสร้างความหงุดหงิดเมื่อต้องการความช่วยเหลือทันที
- ปัญหาการส่งอีเมลที่อาจเกิดขึ้น: มีผู้ใช้บางรายพบปัญหาที่อีเมลแบบสำรวจไม่ส่งถึงพนักงาน อาจเป็นเพราะการกรองอีเมลขยะ
ราคาของ Qualtrics
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Qualtrics
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
10. Vantage Pulse (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์)
เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงาน Vantage Pulse หลีกเลี่ยงการสำรวจประจำปีและแทนที่ด้วยการรับฟังอย่างต่อเนื่องด้วย ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับ แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ซึ่งให้การแสดงข้อมูลเชิงภาพที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับแนวโน้มและเกณฑ์มาตรฐาน
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าแพลตฟอร์มอาจได้รับประโยชน์จากความหลากหลายมากขึ้นในแบบสำรวจของมัน และแคตตาล็อกรางวัลที่มีความไดนามิกมากขึ้นสำหรับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
คุณสมบัติเด่นของ Vantage Pulse
- การให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และการแสดงแนวโน้ม: ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างต่อเนื่องด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกที่แสดงแนวโน้มความรู้สึกและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- แบบสำรวจแบบไม่ระบุตัวตนอย่างสมบูรณ์: รับประกันว่าพนักงานสามารถแบ่งปันความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยมีการรักษาความลับตลอดกระบวนการ
- การแจ้งเตือนแบบสำรวจอัตโนมัติ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนและลืมไปได้เลย ช่วยเพิ่มอัตราการตอบแบบสำรวจโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง
- รองรับหลายภาษา: รองรับมากกว่า 14 ภาษา ทำให้เข้าถึงได้สำหรับทีมงานทั่วโลก
- เทมเพลตแบบสำรวจสำเร็จรูป: มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 25 แบบ สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการปฐมนิเทศ, ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม, และการสำรวจความคิดเห็นก่อนออกจากงาน
ข้อจำกัดของ Vantage Pulse
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแม่แบบแบบสำรวจและแคตตาล็อกรางวัลอาจรู้สึกซ้ำซากเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ปัญหาการติดตามเป็นครั้งคราว: ผู้ใช้ได้สังเกตว่าการติดตามจุดเพื่อรับรางวัลอาจไม่สม่ำเสมอในบางครั้ง
- อินเทอร์เฟซที่สับสนสำหรับผู้ใช้ใหม่: แม้ว่าจะใช้งานง่ายโดยทั่วไป แต่บางคนพบว่าอินเทอร์เฟซนี้ยากต่อการนำทางในบางครั้ง
ราคาของ Vantage Pulse
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Vantage Pulse
- G2: 4. 7/5 (8,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (5,100+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: วิธีป้องกันการลาออกเงียบและรักษาความผูกพันของพนักงาน
11. Glint (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจวงจรชีวิตของพนักงาน)
ด้วยตัวเลือกเช่น แบบสำรวจการมีส่วนร่วมรายไตรมาส, แบบสำรวจความหลากหลายและการมีส่วนร่วม, และแบบสำรวจประสิทธิภาพของผู้จัดการ, Glint มอบเครื่องมือให้กับองค์กรเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากพนักงานในหลากหลายด้านและระยะต่าง ๆ ของเส้นทางการทำงานของพนักงาน
นอกจากนี้ Glint ยังมี โปรแกรมการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาและข้อเสนอแนะได้ทุกเมื่อ เพื่อสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ
อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มนี้อาจมีความท้าทายในการใช้งาน และผู้ใช้ได้สังเกตเห็นการขาดเอกสารประกอบที่ละเอียด ซึ่งทำให้ผู้ใช้ใหม่เริ่มต้นได้ยากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Glint
- การนำเสนอแบบสำรวจที่หลากหลาย: ให้บริการโปรแกรมแบบสำรวจหลากหลายประเภท รวมถึงการมีส่วนร่วม ความหลากหลายและการยอมรับ ความมีประสิทธิภาพของผู้จัดการ และความปลอดภัยของผู้ป่วย เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะขององค์กร
- การสำรวจตลอดวงจรชีวิต: รวบรวมความคิดเห็นในช่วงเหตุการณ์สำคัญของการทำงานของพนักงาน ให้ข้อมูลเชิงลึกตั้งแต่การเริ่มงานจนถึงการออกจากงาน เพื่อสนับสนุนการรักษาและเพิ่มพูนความผูกพันของพนักงาน
- โปรแกรมการให้ข้อเสนอแนะแบบทุกเวลาและ 360 องศา: ช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและแบบเรียลไทม์ เพื่อการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและประสิทธิภาพของทีม
- การสำรวจที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์: แต่ละโปรแกรมได้รับการสนับสนุนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของ Glint ซึ่งทำให้การสำรวจให้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้
- การผสานรวมกับระบบ HR: เชื่อมต่อกับระบบ HR ที่มีอยู่เพื่อให้ข้อมูลพนักงานถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
ข้อจำกัดของ Glint
- การนำทางที่ซับซ้อน: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแพลตฟอร์มอาจสร้างความสับสนในการใช้งาน โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับฟีเจอร์ของ Glint
- เอกสารจำกัด: ผู้ใช้บางรายได้สังเกตเห็นการขาดแคลนทรัพยากรที่มีรายละเอียดซึ่งอธิบายฟังก์ชันการทำงานเฉพาะ ซึ่งอาจส่งผลให้การตั้งค่าและการใช้งานเป็นไปได้ยาก
- ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นนิรนาม: แม้ว่า Glint จะให้ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตนได้ แต่ผู้ใช้บางรายยังรู้สึกว่าพนักงานอาจยังคงลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
การกำหนดราคาของ Glint
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Glint
- Capterra: 4. 6/5 (25+ รีวิว)
12. Weekdone (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแนว OKR และการรายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์)
ด้วย Weekdone องค์กรสามารถปรับเป้าหมายของทีมให้สอดคล้องกันผ่านวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs)
สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนในทีมของคุณสามารถเห็นสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จในแต่ละสัปดาห์และแต่ละไตรมาส
นอกจากนี้ Weekdone ยังรวมถึง แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแบบตัวต่อตัว ซึ่งสนับสนุนการจัดการประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่า Weekdone จะใช้งานง่าย แต่ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการนำทางระหว่างแท็บและการเข้าถึงสรุปประจำสัปดาห์ ซึ่งอาจลดทอนประสบการณ์การใช้งาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Weekdone
- การจัดแนวและการติดตาม OKR: จัดระเบียบและจัดแนวเป้าหมายของบุคคลและทีมด้วยแผนผังลำดับชั้น OKR แบบภาพ ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ทั่วทั้งบริษัท
- รายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์: จัดทำรายงานสถานะประจำสัปดาห์โดยอัตโนมัติ ช่วยให้พนักงานสามารถติดตามความคืบหน้าของตนเองและจัดลำดับความสำคัญของงานได้
- แบบสำรวจและตรวจสอบสถานะ: ให้บริการแบบสำรวจระดับ 5 ดาวและตรวจสอบสถานะเพื่อติดตามความผูกพันและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
- การสนทนาแบบตัวต่อตัวและการประกาศทีม: อำนวยความสะดวกในการสนทนาแบบตัวต่อตัวและการประกาศทีม ช่วยปรับปรุงการสื่อสารและข้อเสนอแนะ
- เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและติดตาม: รวมถึงเครื่องมือสำหรับตั้งและติดตาม OKRs, KPIs, และโครงการต่างๆ พร้อมเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อความยืดหยุ่นเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของ Weekdone
- ความท้าทายในการนำทาง: ผู้ใช้บางรายพบว่าการสลับระหว่างแท็บทำได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อดูสรุปประจำสัปดาห์
- ข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงิน: ผู้ใช้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการขอคืนเงิน ซึ่งอาจส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
- การสนับสนุนลูกค้าจำกัด: มีผู้ใช้บางรายสังเกตว่าการสนับสนุนลูกค้าอาจไม่ตอบสนองในช่วงเวลาสำคัญ
ราคาของ Weekdone
- ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน: ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตสำหรับเวอร์ชันฟรี
- 4-10 ผู้ใช้: $108 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายเดือน, ราคาต่อผู้ใช้ $10. 80 สำหรับแพ็กเกจ 10 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Weekdone
- G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
13. ตาราง (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและการจัดการประสิทธิภาพ)
แบบสำรวจการมีส่วนร่วมและแบบสำรวจความคิดเห็นของ Latticeช่วยให้ทีมรวบรวมข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
ในขณะเดียวกัน, ตัวค้นหาการวิเคราะห์ (Analytics Explorer) ให้บริการ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟิก อย่างละเอียดเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
นอกจากนี้ Lattice ยังผสานการประชุมแบบตัวต่อตัวและการประเมินผลการทำงานเข้ากับแพลตฟอร์มของตน ช่วยให้ผู้จัดการสามารถปรับปรุงการดำเนินงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายพบว่าการนำทางใน Lattice มีความท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น บันทึกแบบ 1:1 ซึ่งอาจส่งผลต่อความสะดวกในการใช้งานโดยรวม
อ่านเพิ่มเติม: 8 แบบฟอร์มแบบสอบถามฟรีสำหรับการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lattice
- แบบสำรวจชีพจรและการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์: รวบรวมข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจ
- การติดตามเป้าหมายและ OKR อย่างครอบคลุม: จัดให้เป้าหมายของบุคคลและทีมสอดคล้องกับลำดับความสำคัญขององค์กร สนับสนุนผลกระทบเชิงกลยุทธ์
- ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์: ให้ข้อมูลที่ทันท่วงทีและนำไปปฏิบัติได้ทันที เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและขับเคลื่อนการปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน
- การผสานการประชุม 1:1 และการประเมินผลการปฏิบัติงาน: ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายระหว่างผู้จัดการและพนักงานด้วยเครื่องมือสำหรับการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาความสามารถ
- ส่วนเสริมการจัดการค่าตอบแทน: รวมศูนย์การทบทวนและเปรียบเทียบค่าตอบแทน เพื่อให้มั่นใจในแนวปฏิบัติด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของ Lattice
- ความซับซ้อนในการนำทาง: ผู้ใช้บางรายพบว่าการนำทางระหว่างฟีเจอร์ต่างๆ เป็นเรื่องยาก เช่น การค้นหาบันทึก 1:1 เฉพาะ
- ข้อจำกัดในการปรับแต่งในรีวิว: ผู้ใช้รายงานว่าการปรับแต่งการประเมินผลการปฏิบัติงานมีข้อจำกัด ทำให้ยากที่จะปรับรีวิวให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะ
- ความล่าช้าในการสนับสนุนเป็นครั้งคราว: แม้ว่าการสนับสนุนโดยทั่วไปจะตอบสนองอย่างรวดเร็ว แต่ผู้ใช้บางรายอาจพบความล่าช้าในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง
การกำหนดราคาแบบตาราง
- การบริหารจัดการบุคลากร: $11 ต่อที่นั่ง ต่อเดือน
- แพ็กเกจเสริมการมีส่วนร่วม: +$4 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- แพ็กเกจเสริม Grow: +$4 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ค่าตอบแทนเพิ่มเติม: +$6 ต่อที่นั่งต่อเดือน;
คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
14. Leena AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ความรู้สึกด้วยปัญญาประดิษฐ์)
ด้วยการมุ่งเน้นที่การทำความเข้าใจปัจจัยขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน—ตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการออกจากองค์กร—แบบสำรวจของ Leena AI ใช้ ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นแบบเปิด
นอกจากนี้ ด้วยการรองรับหลายช่องทางและความสามารถในการรองรับหลายภาษาในกว่า 100 ภาษา Leena AI ช่วยให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะสามารถเข้าถึงได้และครอบคลุมสำหรับพนักงานทั่วโลก
แม้ว่าแพลตฟอร์มจะมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง แต่บางองค์กรอาจพบว่ารูปแบบการกำหนดราคาแบบกำหนดเองมีความโปร่งใสน้อยกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Leena AI
- การวิเคราะห์ความรู้สึกด้วย AI: ใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นแบบเปิด เผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของพนักงานและระบุพื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจ
- การวางแผนการดำเนินการภายในแพลตฟอร์ม: ช่วยให้ทีม HR สามารถจัดการโครงการ ติดตามการพัฒนา และมอบหมายงานได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มเพื่อการจัดการการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ
- ข้อมูลเชิงลึกและแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์: มอบแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI แสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
- การสนับสนุนหลายช่องทางและหลายภาษา: ผสานรวมกับช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่และรองรับมากกว่า 100 ภาษา ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรระดับโลก
- การผสานรวมกับระบบ HR อื่นๆ: ซิงค์กับระบบการจัดการประสิทธิภาพ การปฐมนิเทศ และระบบอื่นๆ เพื่อประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกัน
ข้อจำกัดของลีน่า เอไอ
- รูปแบบการกำหนดราคาแบบกำหนดเอง: ข้อมูลราคาไม่พร้อมใช้งานในทันที ซึ่งอาจทำให้องค์กรมีความท้าทายในการประเมินความสามารถในการจ่ายล่วงหน้า
- ความซับซ้อนสำหรับองค์กรขนาดเล็ก: คุณสมบัติ AI ขั้นสูงและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมอาจเกินความจำเป็นสำหรับทีมขนาดเล็ก
- รีวิวจากบุคคลที่สามมีจำกัด: แม้ว่าจะได้รับรีวิวในเชิงบวก แต่แพลตฟอร์มนี้มีรีวิวจากผู้ใช้จำนวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นใจของผู้ซื้อ
ราคา Leena AI
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Leena AI
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
15. WorkTango (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจที่ปรับแต่งได้ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของพนักงาน)
WorkTango ช่วยให้องค์กรสามารถ รวบรวมความคิดเห็นได้ในหลายขั้นตอน ด้วยเทมเพลตที่ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วม, DE&I, การปฐมนิเทศ, และการออกจากงาน
การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเมฆความรู้สึก ของแพลตฟอร์มช่วยให้ทีม HR และผู้นำสามารถระบุประเด็นและแนวโน้มได้อย่างรวดเร็วจากคำตอบแบบข้อความเปิด ในขณะที่การสนทนาแบบไม่ระบุตัวตนช่วยให้สามารถสำรวจปัญหาของพนักงานได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าตัวเลือกการวิเคราะห์และแดชบอร์ดของแพลตฟอร์มอาจมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากขึ้นได้ และอินเทอร์เฟซอาจมีความท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการนำทาง
คุณสมบัติเด่นของ WorkTango
- แบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ไม่จำกัด: ใช้งานแบบสำรวจพร้อมคำถามและเทมเพลตที่ได้รับการวิจัยรองรับสำหรับทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตพนักงาน
- เมฆความรู้สึกและการวิเคราะห์: แสดงผลข้อความเปิดและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อระบุแนวโน้มและสนับสนุนการวางแผนการดำเนินการ
- การสนทนาแบบไม่ระบุตัวตน: มีส่วนร่วมในการสนทนาติดตามผลเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยยังคงรักษาความลับไว้
- การยอมรับและรางวัล: ขยายการยอมรับพนักงานด้วยโปรแกรมอัตโนมัติสำหรับความสำเร็จและเป้าหมาย
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สำหรับผู้นำ: สนับสนุนผู้จัดการด้วยการดำเนินการที่แนะนำตามข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ล่วงหน้า ช่วยในการตัดสินใจและพัฒนาวิชาชีพ
ข้อจำกัดของ WorkTango
- การนำทางที่ซับซ้อน: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาในการสลับแท็บและการนำทางภายในแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสนทนา
- การปรับแต่งการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน: แม้ว่าจะมีตัวเลือกการวิเคราะห์และแดชบอร์ดที่แข็งแกร่ง แต่ผู้ใช้บางท่านอาจรู้สึกว่ามีความจำกัดและไม่สามารถปรับแต่งได้ตามที่ต้องการ
- การจัดการคะแนน: นโยบาย "ใช้หรือหมดอายุ" รายไตรมาสสำหรับคะแนนสะสมอาจจำกัดสำหรับผู้ใช้บางราย
ราคาของ WorkTango
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว WorkTango
- G2: 4. 7/5 (850+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดด้วย ClickUp
ในการศึกษาในระยะยาว บริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งซึ่งให้คุณค่าแก่พนักงาน ลูกค้า และผู้นำมีการเติบโตของรายได้ถึง 682%
แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานสามารถทำสิ่งนี้ให้คุณได้: สามารถจับภาพสถานะปัจจุบันของสถานที่ทำงานของคุณและช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงด้วยกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของ ClickUp เช่น แม่แบบแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ การรวบรวมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อบรรลุระดับการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของพนักงานที่คุณต้องการ
พร้อมที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสบการณ์ของทีมคุณหรือไม่?ลงทะเบียนบน ClickUpวันนี้!