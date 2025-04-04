10 แบบฟอร์มข้อตกลงหุ้นส่วนฟรีสำหรับการทำธุรกิจที่ง่ายดาย

ความร่วมมือไม่ใช่สัญญาทางกฎหมายระหว่างบุคคลสองคนที่มีความเท่าเทียมกัน แต่เป็นพันธมิตรทางอารมณ์ระหว่างสองคนที่มุ่งมั่นต่อความสำเร็จของกันและกัน
ความร่วมมือเป็นกระดูกสันหลังของการเติบโตทางธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะกำลังเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หาผู้สนับสนุนโครงการใหม่ หรือขยายเข้าสู่ตลาดที่ยังไม่มีการแข่งขัน แต่มีข้อควรระวังคือ แม้แต่ความร่วมมือที่มีแนวโน้มดีที่สุดก็อาจล้มเหลวได้หากไม่มีแนวทางที่ชัดเจน
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า76% ของธุรกิจคาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อรูปแบบธุรกิจของตนเนื่องจากระบบนิเวศของพันธมิตรทางธุรกิจ
นั่นคือจุดที่แบบฟอร์มข้อตกลงความร่วมมือเข้ามามีบทบาท เอกสารเหล่านี้ช่วยให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นโดยการกำหนดบทบาทและสร้างความคาดหวังที่ชัดเจน
หากคุณกำลังคิดว่า 'แต่การร่างข้อตกลงทางกฎหมายฟังดูซับซ้อน' ไม่ต้องกังวล เราพร้อมดูแลคุณ!
มาสำรวจ 10 แบบฟอร์มข้อตกลงความร่วมมือที่สามารถปรับแต่งได้ฟรี ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้น
อะไรคือแบบสัญญาหุ้นส่วน?
แม่แบบข้อตกลงความร่วมมือ เป็นเอกสารที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสองฝ่ายหรือมากกว่า ในการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ข้อตกลงความร่วมมือที่ปรับแต่งตามความต้องการช่วยให้การสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการง่ายขึ้น โดยให้กรอบโครงสร้างที่ชัดเจนในการกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ การแบ่งปันผลกำไร และกลไกการแก้ไขข้อพิพาท
มันมีประโยชน์เป็นพิเศษในสถานการณ์ที่ต้องการการสื่อสารที่ชัดเจน เช่น เมื่อใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือกับลูกค้าเพื่อจัดการโครงการหรือรักษาความโปร่งใส
เทมเพลตเหล่านี้สามารถปรับใช้กับสัญญาประเภทต่างๆ ได้ ตั้งแต่ห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจำกัด ไปจนถึงข้อตกลงการพัฒนาและหุ้นส่วนทางธุรกิจ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบสัญญาความร่วมมือที่ดี?
แบบสัญญาห้างหุ้นส่วนสามัญไม่ใช่แค่เอกสาร; มันคือเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความชัดเจน, ความยุติธรรม, และฐานที่มั่นคงสำหรับการร่วมมือ. นี่คือสิ่งที่คุณควรตรวจสอบ:
- โครงสร้างที่ครอบคลุม: ครอบคลุมรายละเอียดความร่วมมือที่สำคัญ เช่น บทบาทของคู่ค้า, ความรับผิดชอบ, การแบ่งปันกำไร, และกระบวนการตัดสินใจ, โดยเฉพาะในข้อตกลงความร่วมมือ
- ภาษาที่ชัดเจน: ใช้คำศัพท์ที่เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงศัพท์ทางกฎหมายที่ซับซ้อนเกินไป
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะขององค์กรพันธมิตรของคุณ
- ข้อสัญญาการแก้ไขข้อพิพาท: ระบุวิธีการจัดการกับข้อพิพาทเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ
- เงื่อนไขการยกเลิก: ประกอบด้วยเงื่อนไขที่ชัดเจนสำหรับการสิ้นสุดสัญญาหรือการยกเลิกความร่วมมือ เช่นในแบบสัญญาการตลาด
- การปฏิบัติตามกฎหมาย: เป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายท้องถิ่นและมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
- การกระจายส่วนแบ่ง: รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการแบ่งส่วนแบ่งความเป็นเจ้าของหรือผลกำไร
- ข้อกำหนดการรักษาความลับ: ปกป้องข้อมูลธุรกิจที่ละเอียดอ่อนซึ่งแบ่งปันระหว่างพันธมิตร เช่น ในแม่แบบข้อเสนอทางธุรกิจ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ข้อตกลงความร่วมมือไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์สมัยใหม่! สามารถย้อนกลับไปได้ถึงเมโสโปเตเมียโบราณ ที่ซึ่งพ่อค้าได้ทำข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการบนแผ่นดินเหนียว
10 แบบฟอร์มข้อตกลงหุ้นส่วนฟรี
จะดีแค่ไหนหากมีแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการทำงานไว้ในที่เดียว—ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร งานที่ต้องทำ การแชท การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ และแม้แต่แม่แบบสำเร็จรูป?
นั่นคือสิ่งที่ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ทำได้อย่างแท้จริง
ด้วยเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบสำหรับทุกกรณีการใช้งานและทุกอุตสาหกรรม คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ช่วยลดความยุ่งยากในการคาดเดาสำหรับงานโครงการส่วนใหญ่
ทีมของเราได้ใช้แบบฟอร์มและเทมเพลตเพื่อมาตรฐานกระบวนการทำงานบางอย่าง เราได้ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานบางอย่างง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสามารถช่วยตัดสินใจได้ว่าใครควรได้รับมอบหมายงานนั้น ๆ นอกจากนี้ เรายังได้ใช้คุณสมบัติการผสานกับอีเมลและ API เพื่อสร้างงานอัตโนมัติเมื่อมีระบบแจ้งเตือนหรือแสดงปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
มาดูตัวอย่างเทมเพลตข้อตกลงความร่วมมือแบบฟรีของ ClickUp ที่คัดสรรมาให้คุณทีละข้อ
1. แบบสัญญาความร่วมมือ ClickUp
ข้อตกลงความร่วมมือเป็นเอกสารทางกฎหมายที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการร่วมมือกับผู้อื่น.แบบฟอร์มข้อตกลงความร่วมมือของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างข้อตกลงที่ครอบคลุมและถูกต้องตามกฎหมาย.
ด้วยเทมเพลตสัญญาธุรกิจนี้ คุณสามารถทำให้กระบวนการทำข้อตกลงความร่วมมือง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงทางกฎหมาย และสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับกิจการร่วมของคุณ
คุณสมบัติหลักบางประการของเทมเพลตคือ:
- กระบวนการทำงานที่เป็นระบบ: จัดระเบียบงานที่เกี่ยวข้องกับการร่าง การตรวจสอบ และการสรุปข้อตกลงอย่างมีประสิทธิภาพ
- ศูนย์กลางความร่วมมือ: แบ่งปันร่างสัญญาได้อย่างง่ายดาย รวบรวมความคิดเห็น และทำให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน
- การควบคุมเวอร์ชัน: ติดตามการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขที่ทำกับข้อตกลงตลอดกระบวนการ
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อติดตามกำหนดเวลาและรับรองการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นตรงเวลา
🔑 เหมาะสำหรับ: หุ้นส่วนทางธุรกิจที่ต้องการร่างข้อตกลงความร่วมมืออย่างรวดเร็ว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ควรระบุข้อกำหนดสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตไว้ในข้อตกลงหุ้นส่วนเสมอ การมีข้อกำหนดที่รองรับการปรับปรุงข้อตกลงล่วงหน้าจะช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ เช่น การเพิ่มหุ้นส่วนใหม่ การเพิ่มเงินลงทุนของหุ้นส่วน หรือการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ โดยไม่ต้องเริ่มต้นข้อตกลงใหม่ทั้งหมด
2. แบบสัญญาความร่วมมือ 50/50 ของ ClickUp
ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วน 50/50 เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันซึ่งทำให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะอยู่ในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การกำหนดสิทธิและหน้าที่ และการจัดสรรกำไรและขาดทุน
เทมเพลตข้อตกลงความร่วมมือ 50/50 ของ ClickUpช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น โดยนำเสนอโซลูชันที่มีโครงสร้างและเป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการของคุณ
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับตัวอย่างข้อตกลงความร่วมมือนี้:
- ระบุบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ สิทธิ และการแบ่งผลกำไรขาดทุนของคู่สัญญาอย่างชัดเจน
- กรุณากรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อให้ข้อตกลงสมบูรณ์และถูกต้อง
- ใช้มุมมองบอร์ดของ ClickUpเพื่อแสดงภาพและกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ
- ใช้ประโยชน์จากฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามการจัดสรรทางการเงิน
- วางแผนเหตุการณ์สำคัญและการตัดสินใจโดยใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
🔑 เหมาะสำหรับ: คู่ค้าที่ต้องการแบ่งบทบาท, ความรับผิดชอบ, และการแบ่งปันกำไรอย่างเท่าเทียมกันสำหรับธุรกิจของพวกเขา
👀 คุณรู้หรือไม่? ผู้นำ B2B ส่วนใหญ่มีแผนที่จะขยายความร่วมมือของพวกเขา โดย82% ตั้งใจที่จะเพิ่มพันธมิตรใหม่และเกือบ 70% ต้องการเพิ่มงบประมาณโปรแกรมช่องทางของพวกเขา
3. แบบฟอร์มหนังสือข้อตกลง ClickUp
เทมเพลตจดหมายข้อตกลงของ ClickUpช่วยให้กระบวนการทำข้อตกลงของคุณง่ายขึ้นด้วยการสร้างสัญญาที่ชัดเจนและกระชับ
ในฐานะที่เป็นแบบฟอร์มข้อตกลงทางธุรกิจอย่างง่าย นี้จะระบุรายละเอียดของโครงการ ชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบ และทำให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น
คุณสมบัติบางประการของมันคือ:
- เนื้อหาที่ครอบคลุม: ครอบคลุมขอบเขตของโครงการ, ค่าธรรมเนียม, ค่าใช้จ่าย, และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
- เอกสารที่มีโครงสร้าง: ใช้ClickUp Docsเพื่อร่างวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของข้อตกลง
- การแสดงผลแบบภาพ: ใช้มุมมองบอร์ดเพื่อสร้างภาพรวมที่เข้าใจง่ายของข้อตกลง
- งานที่สามารถดำเนินการได้: แยกความคาดหวังของแต่ละฝ่ายออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ภายใน ClickUp
- การสื่อสารที่ราบรื่น: ตั้งค่าอีเมลและการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อแบ่งปันข้อตกลงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้อย่างง่ายดาย
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งที่ต้องการร่างหนังสือข้อตกลงสำหรับความร่วมมือทางธุรกิจของตน
4. แม่แบบข้อตกลงการทำงาน ClickUp
สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันและเกิดประสิทธิผลในทีมด้วยเทมเพลตข้อตกลงการทำงานจาก ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้ทีมกำหนดวิธีการทำงานร่วมกัน สร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยและสนับสนุน และกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเพื่อปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์และการเติบโต
นี่คือวิธี:
- ใช้กระดานไวท์บอร์ด ClickUpเพื่อกำหนดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ต้องการและความคาดหวังของทีม
- สร้างงานพร้อมสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'เปิด' และ 'เสร็จสิ้น' เพื่อติดตามความคืบหน้า
- สลับระหว่างคู่มือเริ่มต้นใช้งานและไวท์บอร์ดเพื่อการกำหนดค่าที่ราบรื่น
- สร้างงานพร้อมกำหนดวันครบกำหนดเพื่อจัดการไทม์ไลน์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดจุดสำคัญเพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการเมื่อเสร็จสิ้น
🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมที่ต้องการกำหนดความรับผิดชอบและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. แม่แบบข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมาของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งหากคุณต้องการทำให้กระบวนการทำสัญญาของคุณง่ายขึ้น
ออกแบบมาสำหรับผู้รับเหมาอิสระและลูกค้า, แบบฟอร์มนี้ช่วยกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน, ปกป้องผลประโยชน์, และระบุความคาดหวังสำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ราบรื่น.
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับเทมเพลตนี้:
- การรวบรวมข้อมูล:สร้างงานใน ClickUpเพื่อรวบรวมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการสร้างและสรุปข้อตกลง เช่น การตกลงเรื่องค่าตอบแทน การกำหนดกฎเกณฑ์ และการระบุความคาดหวัง
- การแก้ไขร่วมกัน: ใช้ Docs เพื่อร่างและปรับปรุงข้อตกลงในขณะที่ทำงานร่วมกับผู้รับเหมาในการกำหนดเงื่อนไข
- การสื่อสารที่ราบรื่น: ใช้ประโยชน์จากอีเมลใน ClickUpเพื่อส่งข้อตกลงไปยังผู้รับเหมาโดยตรงเพื่อการตรวจสอบและลงนาม
- การติดตามโครงการ: ใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อออกแบบไทม์ไลน์และติดตามความคืบหน้า
- การจัดระเบียบเอกสาร: ใช้มุมมองบอร์ดเพื่อรวบรวมเอกสารและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่าย
🔑 เหมาะสำหรับ: นายจ้างและลูกจ้างที่ต้องการร่างข้อตกลงและกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติงาน
👀 คุณรู้หรือไม่? 94% ของผู้บริหารด้านเทคโนโลยีเห็นพ้องว่าความร่วมมือด้านนวัตกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของพวกเขา
6. แม่แบบการจัดการสัญญา ClickUp
รวมสัญญาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวด้วยเทมเพลตการจัดการสัญญาของ ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังเข้าสู่ความร่วมมือใหม่หรือต่อสัญญาฉบับเดิม เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ ติดตามวันหมดอายุของการต่อสัญญา สถานะการเจรจา และงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น:
- การติดตามความคืบหน้า: สร้างงานพร้อมสถานะที่กำหนดเอง เช่น ร่าง, เจรจา, ยอมรับ, และตรวจสอบ เพื่อติดตามวงจรชีวิตของแต่ละสัญญา
- การจัดระเบียบข้อมูล: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น วันที่ลงนาม, แผนก, และประเภทสัญญา เพื่อจัดหมวดหมู่และแสดงข้อมูลติดต่อที่สำคัญ
- การเข้าถึงหลายมุมมอง: สลับระหว่างการจัดรูปแบบต่าง ๆ เช่น คู่มือเริ่มต้น, รายการสัญญาหลัก, ความคืบหน้าของสัญญา, และแบบฟอร์มขอสัญญา เพื่อเข้าถึงและจัดการข้อมูลสัญญาได้อย่างง่ายดาย
- การจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์: สร้างตารางใน ClickUp เพื่อจัดเก็บสัญญาทั้งหมดและบันทึกที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมกฎหมายที่ต้องการจัดการและติดตามสัญญาทั้งหมดในที่เดียว
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การใช้เทมเพลตช่วยประหยัดเวลาในการร่างสัญญา แต่ AI ก็ช่วยได้เช่นกัน ผู้ช่วย AI อย่างClickUp Brainสามารถเร่งการสร้างเอกสารทางกฎหมายที่ซับซ้อน เช่น ข้อเสนอและสัญญาได้อย่างรวดเร็ว และยังช่วยคุณสร้างเทมเพลตที่กำหนดเองได้อีกด้วย รับชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการ:
7. แม่แบบความร่วมมือความสำเร็จของลูกค้า ClickUp
คุณต้องการให้การส่งต่อข้อมูลจากฝ่ายขายและการต้อนรับลูกค้าสู่การผลิตเป็นไปอย่างราบรื่นหรือไม่?แม่แบบ ClickUp Client Success Collaborationคือคำตอบ ผ่านแม่แบบนี้ ทีมงานฝ่ายขาย ฝ่ายต้อนรับ และฝ่ายผลิตสามารถสื่อสารกันได้ในที่เดียว พร้อมแสดงความคิดเห็น อัปเดตงาน และแชร์เอกสาร ช่วยลดการส่งอีเมลไปมา
นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมขายและทีมผลิตภัณฑ์ของคุณทำงานสอดคล้องกัน สร้างกระบวนการที่เรียบง่ายซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าและส่งเสริมความสำเร็จในระยะยาว:
- เก็บรายละเอียดลูกค้าทั้งหมด ข้อตกลง และขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว เพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหายระหว่างการเปลี่ยนผ่าน
- ลดการติดตามงานด้วยตนเองด้วยการมอบหมายงานและอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ เพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่นตั้งแต่การขายจนถึงการดำเนินงาน
- มองเห็นขั้นตอนของกระบวนการด้วยมุมมองบอร์ด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนได้รับการพิจารณาครบถ้วน
- ใช้เอกสารแนวทาง/แบบสอบถามระหว่างการโทรต้อนรับลูกค้าใหม่เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ
- ติดตามข้อมูลสำคัญ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ขนาดบริษัท วันที่ลงนามสัญญา ระยะเวลาสัญญา และผู้ใช้หลักของลูกค้า เช่น ผู้ใช้รายแรก และผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมมากที่สุด
- ตั้งค่าขั้นตอนรับรองเป็นลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างงานผ่านแบบฟอร์ม
- กำหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและกรอบเวลาเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดและรักษาความรับผิดชอบทั่วทั้งทีม
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการรวบรวม จัดการ และติดตามข้อมูลติดต่อของลูกค้าและงานที่ต้องส่งมอบทั้งหมดไว้ในที่เดียว
8. แบบสัญญาบริการ ClickUp
เริ่มต้นความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณด้วยความชัดเจนและความเป็นมืออาชีพด้วยเทมเพลตข้อตกลงบริการของ ClickUp
เทมเพลตนี้ให้โครงสร้างที่เป็นระบบและใช้งานง่ายสำหรับการกำหนดบริการที่คุณนำเสนอ วิธีการให้บริการ และข้อกำหนดของข้อตกลง
รับประกันความโปร่งใสและความสอดคล้องกับลูกค้าของคุณ พร้อมทั้งรักษาเอกสารที่สามารถบังคับใช้ได้สำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ด้วยคุณสมบัติเช่น:
- การดำเนินโครงการ: จัดตั้งโครงการเฉพาะเพื่อบริหารจัดการข้อตกลงการให้บริการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ทบทวนและหารือเกี่ยวกับข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไข
- การจัดระเบียบงาน: จัดหมวดหมู่ของงานเพื่อติดตามความคืบหน้าและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ: ติดตามความคืบหน้าและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ทันทีด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- การตรวจสอบเป็นประจำ: กำหนดการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ให้บริการที่ต้องการกำหนดบริการและเงื่อนไขการชำระเงินของตนเอง
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปกับเสียงรบกวนในโลกดิจิทัล
ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
9. แบบฟอร์มข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp
กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับลูกค้าของคุณและปกป้องผลประโยชน์ของคุณในฐานะที่ปรึกษาด้วยเทมเพลตข้อตกลงการให้คำปรึกษาของ ClickUp
เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยในการบันทึกข้อกำหนด กำหนดความรับผิดชอบ และร่างข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อให้การให้คำปรึกษาเป็นไปอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สรุปเงื่อนไข: ใช้เอกสารใน ClickUp เพื่อสรุปเงื่อนไขของข้อตกลง บทบาท และความรับผิดชอบ
- รายการบริการ: สร้างงานเพื่อจัดทำรายการบริการที่คุณจะให้บริการและกำหนดเส้นตายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน
- ติดตามการชำระเงิน: ติดตามรายละเอียดสำคัญ เช่น ค่าธรรมเนียม, ตารางการชำระเงิน, และวิธีการชำระเงิน เพื่อความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ให้บริการที่ต้องการกำหนดบริการและเงื่อนไขการชำระเงินอย่างชัดเจนสำหรับลูกค้า
10. แบบฟอร์มสัญญาเช่าเชิงพาณิชย์ ClickUp
ทำให้การสร้างและจัดการสัญญาเช่าเชิงพาณิชย์ของคุณง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตสัญญาเช่าเชิงพาณิชย์ของ ClickUp
ออกแบบมาเพื่อปกป้องทั้งเจ้าของบ้านและเจ้าของกิจการ, แบบฟอร์มนี้ช่วยให้การจัดการเช่าซับซ้อนง่ายขึ้น, ทำให้เกิดความโปร่งใสและปฏิบัติตามข้อกำหนด.
มันมีคุณสมบัติเช่น:
- เอกสารประกอบอย่างครบถ้วน: ใช้ ClickUp Doc เพื่อระบุรายละเอียดของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลติดต่อของพวกเขา และเงื่อนไขสำคัญของการเช่า
- การแสดงผลแบบภาพ: ใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อวางแผนและแสดงภาพข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่า
- การติดตามการชำระเงิน: สร้างงานเพื่อตรวจสอบตารางการชำระเงิน จำนวนเงินที่ฝาก และภาระผูกพันทางการเงินอื่นๆ
- การตรวจสอบซ้ำ: ตั้งค่างานที่ทำซ้ำใน ClickUpเพื่อทบทวนและปรับปรุงสัญญาเช่าเป็นระยะ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง
🔑 เหมาะสำหรับ: บริษัทอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่ต้องการจัดระเบียบและแบ่งปันสัญญาอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
ความสมบูรณ์แบบของความเป็นหุ้นส่วนเริ่มต้นที่ ClickUp
นี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วน: มันเหมือนกับสูตรอาหารที่ดี—หากปรับสมดุลได้ถูกต้อง คุณก็จะได้จานอาหารที่คู่ควรกับการจูบของเชฟ. แต่หากไม่มีคำแนะนำที่ชัดเจน? คุณอาจลงแรงมากเกินไป และผลลัพธ์อาจไม่ถูกใจใครเลย. 🍝
แบบฟอร์มข้อตกลงความร่วมมือแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่เราได้แบ่งปันไว้ ทำหน้าที่เป็นสูตรอาหารของคุณ บาลานซ์ผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ไม่ว่าคุณจะแบ่งปันกำไร กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือทำให้ทุกคนรู้ว่าเราอยู่ในเส้นทางเดียวกัน แบบฟอร์มเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ
ส่วนที่ดีที่สุด? ไม่มีอะไรทำงานแยกกัน. ทุกอย่างได้รับการสนับสนุนโดยแอปทุกอย่างที่ทรงพลังของ ClickUp สำหรับการทำงาน ซึ่งรวมการแชท, โครงการ, เอกสาร, และ AI ไว้ในศูนย์กลางการทำงานเดียว ที่ช่วยให้คุณมีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
อย่าพอใจกับเทมเพลตพื้นฐานเมื่อคุณสามารถมีทุกอย่างได้สมัครใช้ ClickUp วันนี้—แม้แต่พาร์ทเนอร์ของคุณก็จะขอบคุณคุณ