6 แบบฟอร์มต่อสัญญาฟรีในปี 2025

คุณเป็นที่ปรึกษาธุรกิจอิสระที่ทำงานร่วมกับเจ้าของธุรกิจและเอเจนซี่หลายแห่ง ขณะที่คุณกำลังทำงานอยู่ที่โต๊ะเพื่อสรุปงานของวัน คุณได้รับอีเมล: 'สัญญาของลูกค้า X จะหมดอายุพรุ่งนี้'
ลองนึกถึงความตื่นตระหนกเมื่อคุณตระหนักว่าคุณจะต้องทำงานล่วงเวลา เผชิญกับงานหนักจนดึกดื่น และต้องร่างข้อเสนอการต่อสัญญา
ฟังดูคุ้นๆ ไหม?
กระบวนการต่อสัญญาอาจรู้สึกเหมือนการเดินผ่านทุ่งระเบิดสำหรับมืออาชีพหลายคน คุณอาจสูญเสียความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีความหมายได้หากคุณก้าวพลาดเพียงก้าวเดียว แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถเปลี่ยนความปวดหัวนี้ให้กลายเป็นกระบวนการที่ไร้ปัญหาสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง?
กรอกแบบฟอร์มต่อสัญญา
นี่ไม่ใช่แค่เอกสารทางกฎหมายแบบเติมคำให้ครบเท่านั้น แต่เป็นแม่แบบเชิงกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการต่ออายุเป็นไปอย่างราบรื่น—พร้อมทั้งรับประกันความชัดเจนและความสม่ำเสมอ
คุณประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้โดยการปรับแต่งสัญญาต้นฉบับตามรายละเอียดของลูกค้าและเงื่อนไขการต่ออายุทุกครั้ง โดยไม่ต้องเสียเวลาในการร่างสัญญาใหม่ตั้งแต่ต้น
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกแบบฟอร์มสัญญาต่ออายุจะเหมือนกัน. เช่นเดียวกับที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจแต่ละอย่างมีความเป็นเอกลักษณ์ แบบฟอร์มก็ต้องปรับให้เหมาะกับอุตสาหกรรมและสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง.
ตัวอย่างเช่น แม่แบบการต่ออายุสำหรับบริการทางการเงินอาจครอบคลุมอัตราดอกเบี้ยและข้อบังคับทางการเงิน ในทางกลับกัน แม่แบบสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์อาจเน้นที่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเป้าหมายของโครงการ
ดังนั้น การมีแบบสัญญาธุรกิจที่เหมาะสมอยู่ในมือสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
ค้นพบสิ่งที่ทำให้เอกสารสัญญาต่ออายุที่ดี และสำรวจตัวเลือกเทมเพลตฟรี 6 แบบเพื่อช่วยให้กระบวนการต่ออายุของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
อะไรคือแบบฟอร์มการต่อสัญญา?
แบบฟอร์มการต่อสัญญาเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ในการต่ออายุข้อตกลงทางธุรกิจที่มีอยู่ ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ยังคงโครงสร้างหลักของข้อตกลงเดิมไว้ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มการต่อสัญญาให้เหมาะกับอุตสาหกรรมหรือประเภทของสัญญาที่แตกต่างกันได้
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดที่สำคัญยังคงเหมือนเดิม เช่น:
- ชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้อง
- รายละเอียดสัญญาฉบับต้น
- เงื่อนไขสัญญาใหม่
- เงื่อนไขการชำระเงินและตารางเวลา
- การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อข้อกำหนดหรือเงื่อนไข
- การยืนยันเงื่อนไขที่ไม่เปลี่ยนแปลง
- ลายเซ็นและวันหมดอายุ
สิ่งนี้ช่วยประหยัดเวลาโดยการตัดความจำเป็นในการร่างสัญญาใหม่ทั้งหมด ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ—อนาคตของความร่วมมือของคุณ
นอกจากนี้ ยังช่วยรักษาการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างสองฝ่ายหรือมากกว่านั้นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถจัดการการต่อสัญญาได้อย่างมืออาชีพ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการต่อสัญญาที่ดี?
ไม่ว่าจะเป็นการต่ออายุข้อตกลงการให้บริการหรือสัญญาความร่วมมือ การมีแม่แบบที่จัดทำขึ้นอย่างดีจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าของธุรกิจ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฟรีแลนซ์ ที่ปรึกษา ผู้ดูแลสำนักงาน และผู้จัดการโครงการ สามารถดำเนินการต่ออายุได้อย่างมั่นใจ เป็นมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมาย
อย่างไรก็ตามผู้ใช้ทางธุรกิจเกือบ90%พบว่าสัญญานั้นยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจ ดังนั้น แบบฟอร์มการต่อสัญญาที่ดีต้องมีคุณสมบัติเช่น:
- ส่วนที่เกี่ยวข้อง: เทมเพลตควรมีรูปแบบที่จัดระเบียบอย่างดี พร้อมหัวข้อที่ชัดเจน หัวข้อย่อย และข้อความที่มีหมายเลขกำกับ นอกจากนี้ควรมี:
- การแยกแยะอย่างถูกต้องระหว่างเงื่อนไขเก่าและเงื่อนไขใหม่
- ส่วนที่มีรายละเอียดซึ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงจากข้อตกลงเดิม
- ลิงก์ไปยังสัญญาฉบับต้นฉบับ
2. ความสามารถในการปรับแต่ง: คุณควรสามารถแก้ไขข้อกำหนด เพิ่มเงื่อนไขเฉพาะ หรือลบส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกได้ เพื่อให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือความต้องการทางธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ—โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างโดยรวม
3. การทำงานร่วมกัน: เทมเพลตที่ดีควรเอื้อต่อการแบ่งปัน การแสดงความคิดเห็น และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีม แผนกกฎหมาย และบุคคลภายนอก เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้องครบถ้วน
4. การติดตามย้อนกลับ: ควรให้ผู้ใช้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสัญญาได้ตลอดระยะเวลา การมีบันทึกการตรวจสอบที่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ทำการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและเมื่อใด จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสตลอดกระบวนการขยายสัญญาและทำให้การจัดการเป็นเรื่องง่าย
5. คุณสมบัติ AI ในตัว: เทมเพลตควรมีการแนะนำข้อความอัตโนมัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ปรับปรุงภาษาให้ชัดเจน และตรวจจับข้อผิดพลาดและความไม่สอดคล้องในร่างเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
6. ความสามารถในการใช้งาน: เทมเพลตควรใช้งานง่าย มีระบบนำทางที่เข้าใจง่าย ควรใช้ภาษาที่เข้าใจได้ทั่วไป อธิบายคำศัพท์ที่ซับซ้อน และจัดลำดับข้อมูลอย่างมีเหตุผล
6 แบบฟอร์มต่อสัญญาฟรี
ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ การค้นหาเทมเพลตสัญญาต่ออายุที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทาย
เราได้คัดสรรเทมเพลตการต่อสัญญาฟรี 6 แบบที่รองรับการใช้งานหลากหลายกรณีและมีคุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อให้การต่อสัญญาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
1. แม่แบบการจัดการสัญญา ClickUp
การสร้างสัญญาใหม่เป็นครั้งแรกอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่ต้องรวมไว้ นั่นคือจุดที่เทมเพลตการจัดการสัญญาของ ClickUpเข้ามาช่วยคุณ
เทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณร่าง ตรวจสอบ อนุมัติ และจัดการสัญญาต่างๆ ได้ในที่เดียว ส่งสัญญาให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องและมั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดกำหนดการต่ออายุ ประหยัดเวลาและความพยายาม
ในฐานะส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาของ ClickUp, เทมเพลตนี้ช่วยให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย, ให้ความโปร่งใสเกี่ยวกับสถานะของสัญญาและระยะเวลาการต่ออายุ, และช่วยให้การตรวจสอบต้นทุนอย่างถูกต้อง. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ:
- สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้า ตั้งแต่การร่างไปจนถึงการยอมรับ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อการแสดงข้อมูลสัญญาที่ง่ายขึ้น
- มุมมองหลายแบบเพื่อจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อเพิ่มความสามารถของคุณในการติดตามกำหนดเวลา, ความเกี่ยวข้อง, และวงจรชีวิตของสัญญาโดยรวม
การเริ่มต้นนั้นตรงไปตรงมา
- เพิ่มเทมเพลตนี้ลงใน ClickUp Workspace ของคุณ และเชิญสมาชิกในทีมของคุณมาร่วมทำงาน ใช้คู่มือเริ่มต้นเพื่อทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติต่างๆ
- คุณจะชื่นชอบมุมมองรายการหลัก ซึ่งให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของสัญญาทั้งหมดของคุณเพื่อการจัดการสัญญา
- มุมมองความคืบหน้าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามการเจรจาและการตรวจสอบที่กำลังดำเนินอยู่ ในขณะที่มุมมองแบบฟอร์มคำขอช่วยให้คุณจัดการการสอบถามเกี่ยวกับสัญญาใหม่ได้อย่างราบรื่น
- เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณจัดระเบียบสัญญาโดยใช้สถานะหกแบบ: ยอมรับแล้ว, กำลังร่าง, กำลังเจรจา, สัญญาใหม่, และกำลังตรวจสอบ. ด้วยการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ คุณจะมั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพการทำงานจะคงอยู่ในระดับสูง.
เหมาะสำหรับ: ทีมกฎหมายในองค์กรที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายซึ่งจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการอนุมัติและเงื่อนไขการต่ออายุสัญญา
2. แม่แบบการตรวจสอบสัญญา ClickUp
กระบวนการร่างสัญญาอาจช้าและยุ่งยาก มีการแก้ไขและล่าช้าในการตอบกลับอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีหลายแผนกเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งจากฝั่งของคุณและฝั่งของลูกค้า
เข้าสู่เทมเพลตการตรวจสอบสัญญาของ ClickUp ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ทีมของคุณได้รับข้อเสนอแนะที่มีคุณภาพและรวดเร็วเกี่ยวกับร่างสัญญา คิดถึงเทมเพลตนี้เสมือนพื้นที่ที่เป็นระเบียบและเป็นหนึ่งเดียวสำหรับจัดเก็บและตรวจสอบสัญญาออนไลน์—ขจัดไฟล์และข้อเสนอแนะที่กระจัดกระจาย
- หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของเทมเพลตนี้คือการแสดงภาพรวมของข้อกำหนดสำคัญ ซึ่งช่วยให้สามารถเปรียบเทียบระหว่างสัญญาและเวอร์ชันต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- เทมเพลตนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับติดตามสถานะของแต่ละสัญญาและงานติดตามผลอีกด้วย
- ในขณะที่มุมมองกระบวนการตรวจสอบสัญญาแสดงขั้นตอนการทำงาน มุมมองสัญญาทั้งหมดให้พื้นที่จัดเก็บและจัดระเบียบสัญญาทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- มุมมองสัญญาการจัดการโครงการช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ได้ และมุมมองการตรวจสอบของลูกค้าให้พื้นที่เฉพาะสำหรับการเก็บรักษาและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้า
นอกจากนี้ ให้ใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการ เช่น:
- ความคิดเห็นเพื่อตอบสนองและอำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว
- คำเตือนเกี่ยวกับการพึ่งพาเพื่อให้งานดำเนินไปตามแผน
คุณสมบัติเหล่านี้ร่วมกันช่วยให้การจัดการสัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ, เพิ่มการกำกับดูแลโครงการ, และส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลจากลูกค้า
เหมาะสำหรับ: ทีมกฎหมาย, ผู้จัดการโครงการ, และผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจที่จัดการกับปริมาณสัญญาจำนวนมากทุกวัน และช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันกับการร่างสัญญาและการให้คำแนะนำ.
3. แม่แบบข้อตกลงผู้รับเหมา ClickUp
ลองนึกภาพนี้: คุณเป็นผู้รับเหมาอิสระที่พร้อมจะเริ่มโครงการใหม่ที่น่าตื่นเต้น ลูกค้าตื่นเต้นและคุณก็พร้อมแล้ว แต่มีปัญหา—หากไม่มีสัญญาอย่างเป็นทางการ คุณก็ไม่แน่ใจเกี่ยวกับเงื่อนไข ความคาดหวัง และความรับผิดชอบ
นี่คือจุดที่เทมเพลตข้อตกลงผู้รับเหมาของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้ ด้วยจดหมายสัญญาที่มีโครงสร้างและปรับแต่งได้ตามต้องการนี้ คุณสามารถ:
- กำหนดและมอบหมายความรับผิดชอบในงานให้กับผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง
- กำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับการชำระเงิน ระยะเวลา และสิ่งที่ต้องส่งมอบ
- ระบุข้อกำหนดในข้อตกลงเพื่อปกป้องทั้งธุรกิจของคุณและผู้รับเหมาจากข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อเริ่มต้น ให้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับผู้รับเหมาและโครงการ และสร้างงานใน ClickUp เพื่อจัดระเบียบข้อมูลนี้ ใช้ClickUp Docเพื่อร่างตัวอย่างจดหมายและทำงานร่วมกับผู้รับเหมาเกี่ยวกับเงื่อนไขสำคัญ
ตรวจสอบร่างเพื่อให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียดถูกต้อง และให้ทั้งสองฝ่ายลงนามเพื่อยืนยันการแก้ไขขั้นสุดท้าย สุดท้าย สามารถใช้มุมมองที่กำหนดเอง เช่น แผนงานกานท์, ปริมาณงาน, และปฏิทิน เพื่อตั้งค่าการตรวจสอบความคืบหน้าเป็นประจำ
เหมาะสำหรับ: นายจ้างและผู้รับจ้างอิสระที่ต้องกำหนดเงื่อนไขโครงการที่ชัดเจน ตั้งความคาดหวังร่วมกัน และปกป้องผลประโยชน์ทางวิชาชีพของตน นอกจากนี้ยังช่วยปรับข้อตกลงทางกฎหมายและกำหนดเงื่อนไขของสัญญาให้สอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ในแนวทางเดียวกันตลอดกระบวนการ
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยการจำกัดเครื่องมือของพวกเขาไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUp รวบรวม งาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
4. แม่แบบสัญญาบริการการจัดการโครงการ ClickUp
การบริหารโครงการเกี่ยวข้องกับการทำเครื่องหมายงานที่เสร็จสิ้นแล้วและการสร้างกรอบการทำงานที่ชัดเจนและได้รับการตกลงร่วมกัน ซึ่งช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่วันแรกและครอบคลุมความรับผิดชอบทางกฎหมาย
เทมเพลตสัญญาบริการการจัดการโครงการของ ClickUpทำเช่นนั้นได้
เทมเพลตนี้เป็นแผนที่นำทางที่ช่วยให้คุณจัดการกำหนดเวลา แจ้งให้ทุกคนทราบความคืบหน้า และทำให้วิสัยทัศน์ของลูกค้าเป็นจริงได้ หากไม่มีสิ่งนี้ ความเข้าใจผิดขอบเขตงานที่ขยายเกินกำหนด และความคาดหวังที่ไม่ตรงกันจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
มันครอบคลุมรายละเอียดที่สำคัญ เช่น:
- ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและกำหนดเวลา
- บทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
- ความคาดหวังในการสื่อสาร
- รายละเอียดงบประมาณและเงื่อนไขการชำระเงินในหนังสือสัญญา
- ขั้นตอนการจัดการการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขข้อขัดแย้ง
- วิธีการชำระเงิน, รายละเอียดการเรียกเก็บเงิน, และเงื่อนไขทางกฎหมาย เช่น การเป็นเจ้าของโครงการหลังการส่งมอบ
การแก้ไขแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมของคุณทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบ ในขณะที่ระบบอัตโนมัติจัดการงานประจำและกระบวนการลงนามได้อย่างง่ายดาย
ส่วนที่ดีที่สุด? สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ
คุณต้องการระบุอัตราค่าบริการรายชั่วโมงแทนค่าบริการโครงการ หรือคุณต้องการเพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับการคืนเงินในช่วงทดลองงานหรือไม่? ทำได้เลย
ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ CRM ของ ClickUp คุณสามารถซิงค์ข้อมูลลูกค้าได้โดยตรงไปยังเทมเพลตสัญญาของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและทันเวลา
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อคุณติดอยู่กับศัพท์กฎหมาย คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อถอดรหัสคำศัพท์ที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายได้ นอกจากนี้ยังช่วยกรอกรายละเอียดสัญญา เช่น ขอบเขตของบริการ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และระยะเวลา ให้ล่วงหน้าได้อีกด้วย คุณจึงไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
5. แบบฟอร์มจดหมายต่อสัญญาจ้างงาน โดย TEMPLATE. NET
หากคุณพลาดการต่อสัญญาพนักงานในฐานะผู้จัดการโครงการ ผลลัพธ์อาจเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นพนักงานสัญญาจ้าง อาจนำไปสู่ความล่าช้าของโครงการและการสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถให้กับคู่แข่ง
อย่างไรก็ตาม การร่างสัญญาต่ออายุพนักงานใหม่ตั้งแต่ต้นนั้นใช้เวลานานและต้องใช้ความใส่ใจในรายละเอียดทางกฎหมายอย่างพิถีพิถัน
นี่คือจุดที่แม่แบบจดหมายต่อสัญญาจ้างงานพนักงานโดยTEMPLATE. NET ช่วยได้ เนื่องจากจดหมายฉบับนี้ใช้สื่อสารอย่างเป็นทางการถึงความตั้งใจของนายจ้างในการขยายสัญญาจ้างงานของพนักงาน ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ถึง:
- ทั้งสองฝ่ายมีความชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการจ้างงานที่ยังคงดำเนินอยู่และเงื่อนไขต่างๆ
- หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจ้างงานหลังสัญญา
- เปิดการหารือเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในเงื่อนไขหรือข้อกำหนด
เทมเพลต.เน็ต ใช้ตัวอย่างจดหมายที่มีน้ำเสียงเป็นมืออาชีพและสุภาพ พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณในผลงานที่พนักงานได้มีส่วนสนับสนุนต่อองค์กร นอกจากนี้ ยังระบุวันที่อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดเก็บเอกสารและประเด็นทางกฎหมาย
คุณสามารถแก้ไขหน้าปกและส่วนหัวของเทมเพลตได้อย่างง่ายดายเพื่อรวมโลโก้บริษัทหรือโทนสีเฉพาะ เพิ่มหรือลบหัวข้อและย่อหน้าเพื่อจัดการกับแง่มุมการต่ออายุเฉพาะ
เพื่อเพิ่มความชัดเจนและการจัดระเบียบ คุณสามารถ:
- ใช้รายการสำหรับระยะเวลาการต่ออายุ ข้อมูลเงินเดือน หรือสวัสดิการ
- เพิ่มรูปภาพ, วิดีโอ, และลิงก์ Google Map เพื่อให้ตัวอย่างจดหมายน่าสนใจมากขึ้น
- แทรกคำพูดจากผู้จัดการหรือลายเซ็นดิจิทัล
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: กำหนดวัตถุประสงค์ 2-3 ข้อสำหรับช่วงสัญญาที่จะมาถึง สิ่งนี้จะช่วยให้พนักงานมีทิศทางที่ชัดเจนสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องภายในบริษัท
6. แบบฟอร์มต่อสัญญาโดย Jotform
เทมเพลตการต่อสัญญาของ Jotformเป็นตัวอย่างจดหมายที่สามารถปรับแต่งได้และใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการต่อสัญญามีความราบรื่น
ด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มสัญญาออนไลน์ของ Jotform คุณสามารถ:
- ปรับแต่งแม่แบบให้เหมาะสมกับความต้องการและสถานการณ์เฉพาะของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
- แจกจ่ายเอกสารได้อย่างง่ายดายผ่านทางอีเมลเพื่อให้ผู้รับสามารถตรวจสอบได้
- รวบรวมลายเซ็นอย่างไร้รอยต่อจากทุกอุปกรณ์
นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงฟิลด์แบบฟอร์มใหม่ได้อย่างง่ายดายตามความต้องการของคุณ เพิ่มฟิลด์ลายเซ็นเพิ่มเติมได้ตามต้องการสำหรับหลายฝ่าย อัปโหลดโลโก้บริษัทของคุณและปรับแต่งแบบอักษรและสีให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์องค์กรของคุณ
เทมเพลตนี้ยังรวมถึงข้อกำหนดมาตรฐานที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับโดยทั่วไป
ด้วยวิธีนี้ คุณจะรักษาแบบแผนมาตรฐานสำหรับการต่อสัญญาทั้งหมดของคุณไว้ได้ ขณะเดียวกันก็อนุญาตให้ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและสร้างความภักดีของลูกค้า
เหมาะสำหรับ: มืออาชีพทางธุรกิจที่ไม่มีทักษะการเขียนโค้ดและต้องการเทมเพลตที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการกระบวนการต่ออายุสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ.
ปรับปรุงกระบวนการต่อสัญญาของคุณให้ราบรื่นด้วยเทมเพลตจาก ClickUp
การจัดทำสัญญาใหม่ในปริมาณมากมาพร้อมกับความท้าทาย เช่น การรักษาความถูกต้อง การจัดการกับกำหนดเวลาที่กระชั้นชิด และการรับประกันความสอดคล้องกันในเอกสารหลายฉบับ
แต่ด้วยเทมเพลตที่ออกแบบมาอย่างดีทั้ง 6 แบบนี้ คุณสามารถเปลี่ยนกระบวนการต่ออายุให้เป็นงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพได้ ราวกับมีเครื่องมือทั้งหมดอยู่ในมือคุณ—ตั้งแต่การติดตามการเปลี่ยนแปลงไปจนถึงการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ยังไม่ต้องกังวลเรื่องพลาดกำหนดส่งหรือรายละเอียดที่ตกหล่นอีกต่อไป—มีเพียงการต่ออายุที่ราบรื่นและไร้ความเครียด ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
เทมเพลตการต่อสัญญาที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUp ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยธุรกิจต่างๆ สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่าน ClickUp Docs ผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp Brain ที่ทำงานหนักแทนคุณ และ CRM ของ ClickUp ที่จัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่สำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว พร้อมที่จะเร่งกระบวนการต่อสัญญาของคุณหรือไม่?
ลงทะเบียนที่ ClickUp ดาวน์โหลดเทมเพลตการต่อสัญญาเหล่านี้ และเริ่มต้นใช้งาน