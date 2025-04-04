ประสิทธิผลหลายปัจจัย: คำนิยาม ความสำคัญ และวิธีการวัด

ทีมของคุณกำลังทำงานอย่างหนัก แต่ประสิทธิภาพกลับรู้สึกเหมือนติดอยู่ในทรายดูด คุณกำลังจ้าง ฝึกอบรม และเปลี่ยนพนักงานเร็วกว่าที่คุณจะพูดคำว่า ประตูหมุน!
ไม่น่าแปลกใจเลย เมื่อพิจารณาว่าอัตราการลาออกของพนักงานเพิ่มขึ้นถึง 20% หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19
นั่นคือจุดที่ Multifactor Productivity (MFP) สามารถเป็นพันธมิตรของคุณได้ ต่างจากการวัดผลผลิตพื้นฐานที่ดูเพียงผลลัพธ์ต่อชั่วโมง MFP จะเจาะลึกมากกว่านั้น
มันบอกคุณว่าธุรกิจของคุณสามารถเปลี่ยนปัจจัยต่าง ๆ เช่น แรงงาน, ทุน, และเทคโนโลยี ให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ได้ดีเพียงใด
ดังนั้น หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานหนักขึ้นแต่ไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ถึงเวลาแล้วที่จะไขรหัส MFP ให้ได้ เราจะมาอธิบายให้คุณเข้าใจง่าย ๆ นอกจากนี้ เรายังมีเครื่องมือจัดการทรัพยากรโบนัสที่จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย!
⏰ สรุป 60 วินาที
- ประสิทธิผลหลายปัจจัย (MFP) วัดประสิทธิภาพที่ธุรกิจสามารถเปลี่ยนแรงงาน, ทุน, และเทคโนโลยีให้กลายเป็นผลผลิต
- ไม่เหมือนกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพพื้นฐาน MFP พิจารณาปัจจัยด้านแรงงานและทุนเพื่อเปิดเผยการเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริง
- คำนวณ MFP โดยใช้ ผลผลิตรวม/ปัจจัยนำเข้าทั้งหมด (แรงงาน วัสดุ พลังงาน ทุน)
- การติดตาม MFP ช่วยให้ธุรกิจทำการลงทุนที่ชาญฉลาดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
- ความท้าทายที่พบบ่อย ได้แก่ การวัดปัจจัยที่จับต้องไม่ได้ เช่น นวัตกรรมและระดับทักษะ
- ระบบอัตโนมัติ, ข้อมูลเชิงลึกจาก AI, และกระบวนการทำงานที่ชาญฉลาดสามารถปรับปรุง MFP ได้อย่างมาก
- กระบวนการทำงานด้วยมือและเครื่องมือที่แยกจากกันทำให้ทีมทำงานช้าลง ส่งผลให้การเติบโตของผลผลิตลดลง
- ClickUpช่วยทำงานอัตโนมัติ ติดตามประสิทธิภาพ และรวมศูนย์งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
อะไรคือประสิทธิผลแบบหลายปัจจัย?
ประสิทธิผลหลายปัจจัย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจที่เปรียบเทียบปริมาณผลผลิตกับปัจจัยนำเข้าทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต
ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงแรงงาน, ทุน, พลังงาน, วัสดุ, และแม้กระทั่งบริการที่ซื้อมา—ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของประสิทธิภาพ
การคำนวณผลิตภาพแรงงานนั้นแตกต่างจากการคำนวณ MFP ซึ่งพิจารณาเพียงผลผลิตต่อแรงงานหรือต่อชั่วโมงเท่านั้น MFP พิจารณาปัจจัยมากกว่านั้น โดยพิจารณาว่าทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงแรงงาน ทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์
บริษัทอาจผลิตได้มากขึ้น แต่เป็นเพราะอุปกรณ์ที่ดีกว่า กระบวนการที่ชาญฉลาดขึ้น หรือการทำงานที่ยาวนานขึ้น? MFP ช่วยตอบคำถามนี้ได้
ด้วยการติดตามทุกส่วนที่เคลื่อนไหว MFP จึงให้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าอะไรคือปัจจัยที่แท้จริงที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงาน—และอะไรที่เพียงแค่สร้างความวุ่นวาย
ทำไมธุรกิจควรติดตามประสิทธิผลหลายปัจจัย
การวัด MFP ไม่ใช่แค่สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์หรือคนฉลาดเท่านั้น—มันคือ แผนการสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงสำคัญ:
- สังเกตสิ่งที่ได้ผลจริง: ผลลัพธ์ที่สูงขึ้นนั้นยอดเยี่ยม แต่เป็นผลมาจากกระบวนการที่ดีขึ้น เทคโนโลยีที่ชาญฉลาดขึ้น หรือเพียงแค่การทำงานหนักมากขึ้น? MFP ช่วยแยกแยะความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ที่แท้จริงกับการทำงานอย่างหนักที่ไม่ยั่งยืน
- ลงทุนให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น: กำลังพิจารณาอัปเกรดอุปกรณ์หรือจ้างพนักงานเพิ่มอยู่หรือไม่? MFP จะแสดงให้เห็นว่าทรัพยากรที่คุณมีอยู่ตอนนี้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ ก่อนที่คุณจะทุ่มเงินไปกับสิ่งที่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอย่างแท้จริง
- รักษาความสามารถในการแข่งขัน: หากอุตสาหกรรมของคุณกำลังเติบโต แต่ MFP ของคุณกลับหยุดนิ่ง นั่นคือสัญญาณอันตราย การติดตามข้อมูลนี้ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพและก้าวทันผู้นำในวงการ
- ทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่แค่ทำงานหนัก: ความพยายามมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเสมอไป MFP ช่วยให้บริษัทมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงที่สร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ยั่งยืน ไม่ใช่แค่ชัยชนะระยะสั้น
🧠 เกร็ดความรู้: แม้ว่าคำว่า Multifactor Productivity จะยังไม่เป็นที่ รู้จักในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม แต่หลักการของมันได้ถูกนำมาใช้แล้ว เมื่อเครื่องจักรไอน้ำเข้ามาแทนที่แรงงานคนในโรงงาน ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก—โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนคนงาน นั่นคือภาพแรกที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างไร—แม้กระทั่งมากกว่าการจ้างคนเพิ่ม!
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตแบบหลายปัจจัย
มั่นใจในข้อดีของการคำนวณ MFP แล้วหรือยัง? ถึงเวลาที่จะมาดูสิ่งที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดนี้จริงๆ เนื่องจาก MFP วัดประสิทธิภาพในการเปลี่ยนปัจจัยนำเข้าให้เป็นผลลัพธ์ ดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยนำเข้าหรือวิธีที่ปัจจัยเหล่านั้นมีปฏิสัมพันธ์กัน สามารถเปลี่ยนแปลงคะแนนสุดท้ายได้
ปัจจัยสำคัญบางประการ ได้แก่:
- การนำเทคโนโลยีมาใช้: เครื่องมือดิจิทัลไม่ได้เพียงแค่ทำให้การทำงานง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย ข้อมูลจาก OECD แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้น 10 จุดเปอร์เซ็นต์ของจำนวนบริษัทที่ใช้บรอดแบนด์ความเร็วสูง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตต่อปัจจัย (MFP) เพิ่มขึ้น 1.4% หลังจากหนึ่งปี และ 3.9% หลังจากสามปีในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
- ทักษะแรงงาน: เนื่องจากแรงงานเป็นส่วนสำคัญของ MFP ระดับทักษะของแรงงานจึงมีอิทธิพลโดยตรงต่อผลผลิต. แรงงานที่มีทักษะสูงจะช่วยเพิ่มผลผลิตของทุนและเทคโนโลยีให้สูงสุด ขณะที่การไม่ตรงกันของทักษะจะทำให้ผลผลิตลดลง
- การลงทุนในทุน: MFP สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการที่ปัจจัยการผลิตสามารถสร้างผลผลิตได้ และคุณภาพของทุนมีความสำคัญ เครื่องจักรและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในขณะที่อุปกรณ์ที่ล้าสมัยจะจำกัดการเพิ่มผลผลิต
- นวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนา: การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาไม่ใช่เพียงแค่การอยู่ข้างหน้าเท่านั้น แต่ยังให้ผลตอบแทนที่มั่นคงอีกด้วย จากการศึกษา 31 ชิ้นที่มีผลลัพธ์ที่สำคัญอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของภาคเอกชนจากการลงทุนใน R&D อยู่ที่ 28.3% โดยมีช่วงตั้งแต่ 7% ถึง 69% และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 13 จุดเปอร์เซ็นต์
- สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและนโยบาย: สภาพแวดล้อมภายนอกมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของธุรกิจ การแข่งขันในตลาด และนโยบายที่สนับสนุนซึ่งกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ในทางกลับกัน กฎระเบียบที่เข้มงวดและอุปสรรคต่าง ๆ จะขัดขวางการเติบโตของผลผลิต
แต่ละองค์ประกอบในรายการนี้มีผลต่อตัวชี้วัดที่ใช้ในการคำนวณ MFP ทำให้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการปรับปรุง
วิธีการวัดผลผลิตหลายปัจจัย
ธุรกิจและนักเศรษฐศาสตร์พึ่งพาการผสมผสานของตัวชี้วัดหลัก วิธีการที่ชาญฉลาด และทักษะการสืบสวนเล็กน้อยเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพ
โดยพื้นฐานแล้ว MFP คำนวณโดยใช้:
ผลผลิตแบบหลายปัจจัย = ผลผลิตรวม / ปัจจัยนำเข้าทั้งหมด (ต้นทุนแรงงานต่อหน่วย + วัสดุ + พลังงาน + ทุน + ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)
แต่บริษัทต่างๆ ติดตามมันอย่างไร?
ตัวชี้วัดที่สำคัญ
ธุรกิจจำเป็นต้องรวบรวมตัวชี้วัดประสิทธิภาพเหล่านี้ก่อนเพื่อวัด MFP:
- ผลผลิตรวม: อาจหมายถึงจำนวนสินค้าที่ผลิตขึ้น, บริการที่จัดส่ง, หรือรายได้ที่ได้รับ
- ข้อมูลนำเข้าแบบรวม: ไม่เพียงแต่ต้นทุนแรงงานต่อหน่วย แต่ยังรวมถึงบริการทุน (อุปกรณ์, เทคโนโลยี), พลังงาน, วัสดุ, และบริการที่ซื้อมา
📌 ตัวอย่างการใช้งาน MFP
สมมติว่าบริษัทผู้ผลิตแห่งหนึ่งผลิต สมาร์ทโฟน 10,000 เครื่อง ในหนึ่งเดือน ในการผลิตสมาร์ทโฟนเหล่านี้ พวกเขาใช้:
- แรงงาน: 500 ชั่วโมงแรงงาน
- วัสดุ: ชิ้นส่วนมูลค่า $100,000
- พลังงาน: 5,000 ดอลลาร์สำหรับค่าไฟฟ้า
- ทุนทางกายภาพ: 50,000 ดอลลาร์สำหรับค่าใช้จ่ายในโรงงานและเครื่องจักร
ผลรวมของปัจจัยนำเข้าทั้งหมด = $155,000 + 500 ชั่วโมงแรงงาน = 155,500
ตอนนี้ คำนวณ MFP เริ่มต้น:
MFP = 10,000/155,500 ≈ 0. 0643
หลังจากปรับปรุงระบบอัตโนมัติแล้ว บริษัทสามารถผลิต สมาร์ทโฟน 12,000 เครื่อง โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม เครื่อง MFP ใหม่คือ:
MFP = 12,000/155,500 ≈ 0. 0772
เนื่องจาก MFP เพิ่มขึ้นจาก 0. 0643 เป็น 0. 0772 นั่นหมายความว่าบริษัทกำลังผลิตมากขึ้นโดยไม่เพิ่มแรงงานหรือต้นทุน—เป็นหลักฐานชัดเจนถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้น!
วิธีที่ธุรกิจและนักเศรษฐศาสตร์วัด MFP
จะดีไหมถ้าคุณสามารถรู้ได้ว่า ทำไม ธุรกิจของคุณถึงผลิตได้มากกว่าที่เคย? นั่นคือจุดที่วิธีการติดตาม MFP ที่แตกต่างกันเหล่านี้เข้ามาช่วย:
- การบัญชีเพื่อการเติบโต ช่วยแยกแยะประสิทธิภาพที่แท้จริงออกจากเพียงการเพิ่มทรัพยากร (เพราะการทำงานหนักเป็นสองเท่าไม่เหมือนกับการทำงานอย่างชาญฉลาด)
- การวิเคราะห์ตามดัชนี ติดตามแนวโน้มของ MFP ในระยะยาว เพื่อสังเกตว่าการปรับปรุงที่เกิดขึ้นนั้นยั่งยืนจริงหรือไม่
- มาตรฐานอุตสาหกรรม ช่วยให้บริษัทต่างๆ เห็นว่าตนเองอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง—เพราะไม่มีใครอยากเป็นผู้เล่นที่ช้าที่สุดในเกม
การผสมผสานวิธีการเหล่านี้ให้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม การวัด MFP ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป
ความท้าทายของการทำให้ถูกต้อง
การวัด MFP ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป บางปัจจัยนำเข้า เช่น ชั่วโมงแรงงานหรือต้นทุนวัสดุ สามารถติดตามได้ง่าย แต่แล้วนวัตกรรมหรือทักษะของพนักงานล่ะ? คุณไม่สามารถกำหนดตัวเลขให้กับความคิดสร้างสรรค์หรือประสบการณ์ได้โดยตรง
จากนั้น ยังมี เหตุการณ์ไม่คาดฝันจากภายนอก เช่น วิกฤตตลาด ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน หรือแม้แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ซึ่งสามารถเพิ่มตัวเลขประสิทธิภาพการผลิตได้
และอย่าลืมเรื่องระยะเวลาในการรอคอย ซอฟต์แวร์หรือระบบอัตโนมัติที่เพิ่งซื้อมาอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมาก แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจไม่เห็นผลในทันทีเสมอไป
👀 คุณรู้หรือไม่? พนักงานที่ไม่ผูกพันกับองค์กรทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ สูญเสียมูลค่าสูงถึง 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีจากผลผลิตที่ลดลงหากปัจจัยอย่างขวัญใจสามารถลดประสิทธิภาพในระดับนั้นได้ ลองนึกดูว่ามันยากแค่ไหนที่จะวัดทุกสิ่งที่ส่งผลต่อ MFP!
อ่านเพิ่มเติม:วิธีวัดประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน
กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงผลผลิตแบบหลายปัจจัย
ชั่วโมงการทำงานที่มากขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะมีผลลัพธ์มากขึ้นเสมอไป ประสิทธิภาพที่แท้จริงเกิดจากการมีระบบที่นวัตกรรม ทีมที่มีทักษะ และการจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้น นี่คือวิธีที่ธุรกิจสามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่:
การทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
เมื่อพนักงานติดอยู่กับการอัปเดตสเปรดชีต การติดตามการอนุมัติ หรือการจัดการงานผ่านแอปต่างๆ มากมาย ประสิทธิภาพการทำงานจะลดลงอย่างมาก
นี่คือจุดที่เครื่องมืออย่างClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, สามารถช่วยคุณได้ในสถานการณ์นี้
📮ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า42% ของการขัดจังหวะในการทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้?ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่าย เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
ด้วยการจัดการงาน การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ธุรกิจสามารถดำเนินโครงการให้ก้าวหน้าได้โดยไม่เสียเวลาไปกับงานธุรการซ้ำๆ มาดูกันว่าทำได้อย่างไร:
ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
งานประจำไม่ควรใช้เวลาของทีมคุณคลิกอัพ ออโตเมชั่นจัดการงานที่ซ้ำซากเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานหลักของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ หรือการส่งอีเมล คลิกอัพทำทุกอย่างให้โดยอัตโนมัติ
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp:
- ผู้สร้างระบบอัตโนมัติด้วย AI: เพียงอธิบายสิ่งที่คุณต้องการ แล้ว AI จะสร้างระบบอัตโนมัติให้คุณ
- 100+ แม่แบบ: อัตโนมัติงาน, ความคิดเห็น, สถานะ, และอื่น ๆ ได้ทันที
- ผู้รับมอบหมายแบบไดนามิก: มอบหมายงานให้กับคนที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- ทางลัดของโครงการ: เพิ่มผู้รับผิดชอบ/ผู้ติดตามงานโดยอัตโนมัติ
- ระบบอีเมลอัตโนมัติ: ส่งการอัปเดตโดยไม่ต้องยกนิ้ว
- บันทึกการตรวจสอบ: ติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งของระบบอัตโนมัติ
- การผสานการทำงาน: ซิงค์กับ HubSpot, GitHub, Twilio และอื่นๆ
👀 คุณรู้หรือไม่? 7 ใน 10 ขององค์กรได้ทำการอัตโนมัติกระบวนการสำคัญอย่างน้อยหนึ่งกระบวนการแล้ว และ 4 ใน 10 มีตำแหน่งที่รับผิดชอบเฉพาะด้านระบบอัตโนมัติด้วย
อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างและเทมเพลตการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ
เห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp
การติดตามผลผลิตเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่การเข้าใจผลผลิตแบบเรียลไทม์เป็นอีกเรื่องหนึ่งClickUp Dashboardsเปลี่ยนการทำงานของคุณให้กลายเป็นศูนย์ควบคุมแบบภาพ ให้คุณสามารถติดตามงาน กำหนดเวลา ภาระงาน และตัวชี้วัดสำคัญได้ในพริบตา
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารทีม, การทำสปรินต์, หรือการติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, แดชบอร์ดช่วยให้คุณสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเผชิญกับความวุ่นวายของสเปรดชีต. นอกจากนี้, พวกมันยังทำให้กระบวนการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานประจำวันกลายเป็นเรื่องง่าย!
ตั้งแต่ภาพรวมการขายและแคมเปญการตลาดไปจนถึงประสิทธิภาพส่วนบุคคลและข้อมูลเชิงลึกของ CRM, ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งแดชบอร์ดให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการคำตอบทันทีใช่ไหม? ใช้ AI Insights เพื่อสแกนทุกแดชบอร์ดในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณและนำเสนอข้อมูลสำคัญภายในไม่กี่วินาที ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจ แทนที่จะต้องค้นหาข้อมูล!
เพิ่มทักษะและฝึกอบรมแรงงาน
พนักงานที่มีทักษะมีความสำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีระดับสูง บริษัทอาจมีเครื่องมือที่ดีที่สุด แต่หากไม่มีการฝึกอบรมที่เหมาะสม เครื่องมือเหล่านั้นก็จะไม่สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่
เพื่อให้ผลิตภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจจำเป็นต้องมี:
- โปรแกรมฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องที่ครอบคลุมทักษะทางเทคนิค การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และความรู้เฉพาะตำแหน่ง
- โอกาสในการเรียนรู้แบบไมโครผ่านซอฟต์แวร์ฝึกอบรมที่ใช้บทเรียนสั้นๆที่น่าสนใจซึ่งช่วยให้พนักงานพัฒนาทักษะได้โดยไม่รบกวนการทำงาน
- โครงการฝึกอบรมข้ามสายงานที่ช่วยให้พนักงานสามารถรับมือกับบทบาทที่หลากหลายและปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้
นอกเหนือจากการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการแล้ว การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคือสิ่งสำคัญ
การส่งเสริมให้พนักงานสำรวจทักษะใหม่ ๆ ทดลองวิธีการทำงานที่ดีขึ้น และแบ่งปันความรู้ ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับธุรกิจโดยไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มตลอดเวลา
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
ทรัพยากรเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าจะมีผลลัพธ์มากขึ้นเสมอไป บางครั้งมันเกี่ยวกับการใช้สิ่งที่คุณมีอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ธุรกิจมักสูญเสียเงินไปกับเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ งบประมาณที่จัดสรรไม่ถูกต้อง หรือกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยที่ไม่รู้ตัว
ClickUp Brainสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้อง มันเชื่อมต่องาน เอกสาร และผู้คนไว้ในที่ทำงานเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยวิธีนี้ ทีมงานจะใช้เวลาในการค้นหาให้น้อยลงและใช้เวลาในการทำงานมากขึ้น
นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น:
- เชื่อมต่อ: เชื่อมต่อ Google Drive, GitHub, Salesforce และอื่น ๆ เพื่อการแบ่งปันความรู้อย่างไร้รอยต่อ
- ถาม: รับคำตอบทันทีเกี่ยวกับงาน เอกสาร และการอัปเดตของทีม ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาไฟล์อีกต่อไป
- สร้าง: อัตโนมัติสรุปโครงการ, การอัปเดตความคืบหน้า, และการประชุมสแตนด์อัพในเวลาจริง
- เขียน: ใช้ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตรวจสอบการสะกดคำ, การตอบกลับอย่างรวดเร็ว, แม่แบบ, และบันทึกการสนทนา
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าAI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุดถึง 40%—ทำให้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ทั้งในด้านส่วนตัวและประสิทธิภาพการทำงาน!
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วยวิธีการแบบลีนและアジล
การจัดการโครงการแบบดั้งเดิมอาจมีความเข้มงวดและล่าช้า. วิธีการแบบลีนและอไจล์มุ่งเน้นไปที่ความยืดหยุ่น การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการกำจัดความไม่มีประสิทธิภาพ. ดังนั้น พวกมันจึงช่วยให้ทีมสามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นในขณะที่ยังคงคุณภาพไว้.
ชุดเครื่องมือการจัดการโครงการ ClickUpได้รับการออกแบบมาสำหรับทีมที่ใช้ Agile และ Lean โดยเฉพาะ ช่วยให้การวางแผน ติดตาม และปรับปรุงเวิร์กโฟลง่ายขึ้น ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อมต่อกัน—ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ หรือต้องทนกับสเปรดชีตที่ล้าสมัยอีกต่อไป
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น:
- งานใน ClickUp: ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตรายการงานที่หลากหลายเพื่อจัดระเบียบงานของคุณตามลำดับความสำคัญ กำหนดวันครบกำหนด ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และรายการตรวจสอบ
- กระบวนการทำงานด้วยระบบ AI: อัตโนมัติการอัปเดตตามปกติ, การสร้างงาน, และการติดตามความคืบหน้า
- การจัดการสปรินต์: วางแผนสปรินต์, ติดตามความเร็ว, และวิเคราะห์แผนภูมิการเผาผลาญในเวลาจริง
- แผนภูมิแกนต์: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างงาน กำหนดเวลา และเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ของโครงการในมุมมองแบบโต้ตอบเดียว
- ClickUp Docs: ร่วมมือกันในไอเดีย เปลี่ยนการระดมความคิดให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำ และรวมเอกสารไว้ที่เดียว
เครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้ทำให้ทีมทำงานช้าลง ClickUp นำทุกอย่างมารวมไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทีม Agile และ Lean สามารถมุ่งเน้นในการส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดได้เร็วขึ้น
ส่งเสริมการร่วมมือและการสื่อสาร
ความโปร่งใสคือกระดูกสันหลังของทีมที่มีประสิทธิภาพ เมื่อข้อมูลไหลเวียนอย่างอิสระ การตัดสินใจเกิดขึ้นได้รวดเร็วขึ้น และงานดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่เพียงแต่เราเท่านั้น แต่ยังมีพนักงานถึง 70% ที่เชื่อว่าการร่วมมือที่ดีขึ้นสามารถช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
เครื่องมือที่เหมาะสมไม่ได้เพียงแค่เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันในที่ทำงานเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน ลดความวุ่นวายจากอีเมลที่ส่งต่อไม่รู้จบและข้อความที่กระจัดกระจาย
แชทในที่ทำงานกับ ClickUp Chat
การส่งข้อความและการทำงานไม่ควรอยู่ในแอปแยกกันClickUp Chatรวมการสนทนาเข้ากับงาน เอกสาร และโครงการต่างๆ เพื่อให้ไม่มีอะไรสูญหาย ไม่ว่าคุณจะมอบหมายงาน แบ่งปันการอัปเดต หรือซิงค์ลำดับความสำคัญ ทุกอย่างจะเชื่อมต่อกันในที่เดียว
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำให้ทีมของคุณก้าวหน้าได้ด้วย ClickUp Chat:
- เปลี่ยนข้อความให้เป็นงาน: เปลี่ยนแชทใด ๆ ให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ในคลิกเดียว
- หัวข้อสนทนาอยู่ในความสอดคล้อง: เชื่อมโยงการสนทนาโดยตรงกับงานเพื่อไม่ให้การสนทนาสูญหาย
- การติดตามด้วย AI: สรุปการสนทนาและแสดงประเด็นสำคัญทันที เพื่อใช้ประโยชน์จาก AIอย่างเต็มที่ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ: เข้าร่วมการสนทนาพร้อมสรุปโดยอัตโนมัติและรายการที่ต้องดำเนินการ
- ช่องที่สามารถปรับแต่งได้: จัดระเบียบแชทตามทีม, โครงการ, หรือหัวข้อเพื่อการสนทนาที่มีโครงสร้าง
นี่คือสิ่งที่ลูกค้าของเราคุณชาร์ลส์ เอฟ. ได้แบ่งปันเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาในการใช้ ClickUp:
ClickUp ช่วยให้เราสามารถเก็บโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้อย่างง่ายดาย สำหรับแต่ละโครงการ อาจมีปัญหาหรืออุปสรรคที่ทีมต้องเผชิญ แต่ ClickUp ช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ระบบการทำงานอัตโนมัติช่วยให้เราสามารถนำกระบวนการที่ล้าสมัยและใช้เวลานานให้กลายเป็นกระบวนการที่ไหลลื่นและแม่นยำมากขึ้นได้
ClickUp ช่วยให้เราสามารถเก็บโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้อย่างง่ายดาย สำหรับแต่ละโครงการ อาจมีปัญหาหรืออุปสรรคที่ทีมต้องเผชิญ แต่ ClickUp ช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ระบบอัตโนมัติช่วยให้เราสามารถนำกระบวนการที่ล้าสมัยและใช้เวลานานให้กลายเป็นกระบวนการที่ไหลลื่นและแม่นยำมากขึ้นได้
ทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก กับ ClickUp
การทำงานอย่างชาญฉลาด—ไม่ใช่การทำงานนานขึ้น—คือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการเพิ่มผลผลิตแบบหลายปัจจัย ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นด้วยความพยายามเท่าเดิมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร, ยอมรับการใช้ปัญญาประดิษฐ์, ทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น, และส่งเสริมการร่วมมือกัน
เครื่องมือที่เหมาะสมสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง และนั่นคือจุดที่ ClickUp เอาชนะคู่แข่งได้อย่างขาดลอย
จากระบบอัตโนมัติสู่ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ClickUp ช่วยให้ทีมลดความไร้ประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง ไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มหลายตัวหรือเสียเวลาไปกับงานซ้ำๆ อีกต่อไป เพียงวิธีฉลาดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท
พร้อมที่จะเห็น MFP ทำงานจริงและเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมคุณหรือไม่?