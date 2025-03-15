11 อันดับเครื่องมือสร้างสูตรอาหารด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

เมื่อวันก่อนฉันมีช่วงเวลาคลาสสิกแบบ 'ฉันจะทำอะไรดี'
คุณรู้อยู่แล้ว—คุณเปิดตู้เย็น มองขวดซอสมะเขือเทศที่ใช้ไปครึ่งขวด ชีสพาร์เมซานที่เหลือ และมันเทศที่คุณสาบานว่าจะใช้ แล้วคิดว่า ฉันจะทำอะไรจากสิ่งนี้ให้เป็นอาหารเย็นได้?
ปกติแล้ว ฉันมักจะเลื่อนดูเว็บไซต์สูตรอาหารเป็นชั่วโมงๆ เพียงเพื่อจะพบว่าฉันขาดวัตถุดิบสำคัญไปหนึ่งอย่าง (หรือบางทีก็ 10 อย่าง 👀)
แต่แล้ว ฉันก็ค้นพบสิ่งที่น่าทึ่ง—เครื่องมือสร้างสูตรอาหารด้วย AI! เครื่องมือเหล่านี้จะนำสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วมาและแนะนำไอเดียอาหารได้ทันที ช่วยประหยัดเวลา ลดของเสีย และทำให้การทำอาหารสนุกยิ่งขึ้น
คุณอยากรู้ไหมว่าตัวไหนทำงานได้ดีที่สุด? มาสำรวจผู้ช่วยในครัวที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ดีที่สุดที่สามารถเปลี่ยนอาหารเหลือของคุณให้กลายเป็นอาหารอร่อยได้
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือสรุปของเครื่องมือสร้างสูตรอาหารด้วย AI ที่ดีที่สุดและสิ่งที่แต่ละเครื่องมือทำได้ดี:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนและจัดการครัวด้วยระบบ AI
- MealPractice: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบมื้ออาหารประจำวัน
- คุณคุก: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสูตรอาหารและการลดขยะอาหาร
- เชฟจีพีที: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนมื้ออาหารอย่างชาญฉลาดตามเป้าหมายด้านโภชนาการ
- Let's Foodie: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสรรค์เมนูใหม่จากวัตถุดิบที่มีอยู่
- ซูเปอร์คุก: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสูตรอาหารตามวัตถุดิบ
- เครื่องปั่นพืช: เหมาะที่สุดสำหรับการทำอาหารจากพืชที่ยั่งยืน
- DishGen: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสูตรอาหารที่อร่อย
- CookAIfood: เหมาะที่สุดสำหรับความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหาร
- Whisk It: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสูตรอาหารและการวางแผนมื้ออาหาร
- RecipeGenAI: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสูตรอาหารระดับมืออาชีพ
คุณควรมองหาอะไรในโปรแกรมสร้างสูตรอาหารด้วย AI?
เครื่องสร้างสูตรอาหารด้วย AI ควรผสานการทำงานของ AI เข้ากับชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อช่วยให้การจัดการครัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดของเสีย และเพิ่มความสะดวกสบายสูงสุด แต่ด้วยตัวเลือกมากมายเช่นนี้ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าฟีเจอร์ใดสำคัญจริง?
นี่คือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ:
- เครื่องมือสร้างสูตรอาหารด้วย AI ของคุณควรแนะนำเมนูอาหารอย่างชาญฉลาดโดยอิงจากวัตถุดิบที่คุณมีอยู่ เช่น 'อกไก่, กะทิ, น้ำมันมะกอก, ผงกระเทียม'
- ควรสนับสนุนนิสัยการทำอาหารที่สม่ำเสมอด้วยข้อมูลโภชนาการแบบละเอียด การปรับขนาดส่วนประกอบที่ยืดหยุ่น การประมาณเวลาที่แม่นยำ และคำแนะนำทีละขั้นตอนที่ปรับให้เหมาะสม
- เครื่องสร้างสูตรอาหารด้วย AI ที่ดีที่สุดจะปรับให้เข้ากับความต้องการด้านอาหาร ทำให้การวางแผนมื้ออาหารง่ายขึ้นด้วยการแนะนำสูตรอาหารสำหรับคีโต วีแกน ปราศจากกลูเตน และอาหารประเภทอื่น ๆ
- ควรใช้ประโยชน์จากAI เชิงสร้างสรรค์และการประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูงเพื่อทำความเข้าใจคำขอได้อย่างถูกต้องและให้คำแนะนำการทำอาหารที่ชัดเจนและมีเหตุผล เช่น 'ใส่น้ำมันมะกอก' หรือ 'เติมน้ำเชื่อมเมเปิ้ล'
- ควรปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลโดยให้ความสำคัญกับวัตถุดิบตามฤดูกาล ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บรักษา และปรับคำแนะนำให้เหมาะสมตามความพร้อมของวัตถุดิบในท้องถิ่น
คุณสมบัติเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการเดินทางทางการปรุงอาหารของคุณ—ไม่ว่าคุณต้องการจะสำรวจอาหารใหม่ ๆ,ติดตามนิสัย, หลีกเลี่ยงการสูญเสียอาหาร, หรือกินอย่างมีสุขภาพ. เครื่องมือที่ดีที่สุดจะรวมเอาองค์ประกอบเหล่านี้ไว้ด้วยกันอย่างราบรื่น, ทำให้การปรุงอาหารน่าเพลิดเพลินและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่ช่วยประหยัดเวลา.
🍅 เคล็ดลับในการสร้างสูตรอาหารที่ยอดเยี่ยมอยู่ที่วิธีที่คุณตั้งคำถามกับ AI เรามีเทคนิคบางอย่างที่นี่ 👇🏼
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สำหรับผู้ที่รักการออกกำลังกาย บอกลาความปวดหัวจากการนับแคลอรี่ได้เลย! ให้ AIจัดการวางแผนโภชนาการรายวันให้คุณอย่างเหมาะสมกับปริมาณสารอาหารที่คุณต้องการในแต่ละวันขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การออกกำลังกายอย่างเต็มที่และเพลิดเพลินกับมื้ออาหารของคุณ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างและเคล็ดลับการสร้างวินัยในตนเองเพื่อความสำเร็จ
11 อันดับเครื่องมือสร้างสูตรอาหารด้วย AI ที่ดีที่สุด
หลังจากทดสอบเครื่องมือสำหรับสูตรอาหาร AI หลายสิบตัว ฉันได้ระบุเครื่องมือที่ดีที่สุดที่มอบคุณค่าอย่างสม่ำเสมอในการสร้างสูตรอาหารการวางแผนมื้ออาหาร และการจัดการครัว นี่คือบทวิเคราะห์โดยละเอียดของฉันเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างสูตรอาหาร AI ที่ดีที่สุด 11 อันดับแรก:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนและจัดการครัวด้วยระบบ AI)
คุณอาจรู้จักClickUpในฐานะเครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลัง แต่ แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน นี้ยังสามารถเป็นผู้ช่วยในครัวที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณอีกด้วย!
ด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว คุณสามารถ สร้างสูตรอาหารที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการและรสนิยมด้านอาหารของคุณ—เพราะการวางแผนมื้ออาหารควรเป็นระเบียบไม่แพ้การทำงานของคุณ!
ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI นี้สามารถสร้างงาน ClickUpที่ละเอียดสำหรับแต่ละมื้ออาหาร พร้อมรายการส่วนผสมและขั้นตอนการเตรียมอย่างครบถ้วน ช่วยให้คุณวางแผนมื้ออาหารประจำสัปดาห์ได้ในครั้งเดียว
ติดอยู่กับส่วนผสมเฉพาะ? ClickUp Brain แนะนำสูตรอาหารตามส่วนผสมที่คุณมีหรือความต้องการทางโภชนาการของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยสร้าง รายการตรวจสอบส่วนผสมที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลกับตู้กับข้าวว่างเปล่าอีกต่อไป
อีกแง่มุมสำคัญของการจัดการครัวที่มีประสิทธิภาพคือการติดตามเวลา ใช้การติดตามเวลาของ ClickUpเพื่อให้มั่นใจถึงเวลาที่สมบูรณ์แบบกับ กำหนดเวลาการทำอาหารและการแจ้งเตือน นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำงานเตรียมอาหารซ้ำๆ อัตโนมัติ เช่น รายการซื้อของประจำและการแจ้งเตือน ทำให้คุณมีเวลาเพลิดเพลินกับกระบวนการทำอาหารมากขึ้น
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการวางแผนเทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารของ ClickUpจะช่วยให้คุณมีแนวทางที่เป็นระบบในการจัดระเบียบมื้ออาหารประจำสัปดาห์กับครอบครัวของคุณ เพิ่มสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'เตรียมแล้ว', 'กำลังทำ', และ 'เสร็จแล้ว' เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละสูตรอาหาร
ต่อไปเทมเพลตสูตรอาหาร ClickUpมอบพื้นที่เฉพาะสำหรับเก็บสูตรอาหารครอบครัวที่คุณรัก มีฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับส่วนผสม ระยะเวลาในการปรุง และขั้นตอนในการเตรียม สูตรอาหารสามารถจัดหมวดหมู่ด้วยแท็ก เช่น 'อาหารเย็นทำง่ายในคืนวันธรรมดา' หรือ 'เมนูโปรดในวันหยุด' เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย
จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำกับเพื่อนอยู่หรือเปล่า?เทมเพลตวางแผนเมนูจาก ClickUpช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
สำหรับโครงการครัวขนาดใหญ่ การประสานงานกับทีมงานผู้ช่วยให้สอดคล้องกันเป็นสิ่งสำคัญ ร่วมมือกันอย่างไร้รอยต่อด้วยClickUp Docsเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและเร่งกระบวนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น
สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างคือวิธีการผสานรวมฟีเจอร์เหล่านี้เข้าไว้ในระบบเดียวอย่างลงตัว ในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นมุ่งเน้นเฉพาะการสร้างสูตรอาหาร ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดการกระบวนการทำอาหารทั้งหมดได้ ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการเตรียมอาหาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติใน ClickUpสำหรับงานครัวหรือกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง
- ใช้ClickUp Time Managementเพื่อติดตามระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละงานในครัว
- จัดระเบียบงานทำอาหารโดยกำหนดลำดับความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่างานที่สำคัญจะเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่ถูกต้องสำหรับการจัดการครัวอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดเก็บสูตรอาหารของคุณในเอกสารหรือรายการงานของ ClickUpโดยจัดหมวดหมู่ตามประเภทอาหาร ประเภทมื้ออาหาร หรือความชอบด้านอาหาร
- ใช้คุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUp เพื่อวางแผนมื้ออาหารของคุณสำหรับสัปดาห์
- สร้างรายการตรวจสอบงานสำหรับส่วนผสมที่จำเป็นสำหรับแต่ละสูตรอาหาร ทำให้การจัดการการซื้อของชำของคุณง่ายขึ้น
- ทำให้การวางแผนและเตรียมอาหารซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การทำรายการซื้อของประจำ หรือการแจ้งเตือนการเตรียมอาหารผ่านClickUp Automation
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การตั้งค่าเริ่มต้นของแม่แบบสูตรอาจใช้เวลา
- เส้นโค้งการเรียนรู้เมื่อเริ่มจัดระเบียบการทำงานในครัวของคุณ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. MealPractice (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบมื้ออาหารประจำวัน)
เมื่อตารางงานของคุณแน่นขนัด MealPractice ทำให้การวางแผนมื้ออาหารเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ปรับสูตรอาหารให้ตรงกับความชอบโปรตีน รูปแบบโภชนาการ และอาหารโปรดของคุณ เปลี่ยนการทำอาหารประจำวันจากงานที่น่าเบื่อให้กลายเป็นเรื่องง่ายดาย
ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและทันสมัย โปรแกรมนี้มีตัวเลือกสูตรอาหารที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ พร้อมฐานข้อมูลสูตรอาหารที่คัดสรรโดยเชฟมืออาชีพ ซึ่งคุณสามารถ กรองตามประเภทอาหาร เวลาในการปรุง และระดับความยาก บันทึกสูตรโปรดวางแผนมื้ออาหารในสัปดาห์ได้อย่างง่ายดายและให้ MealPractice ช่วยจัดการมื้ออาหารของคุณโดยไม่ต้องเดาอีกต่อไป!
คุณสมบัติเด่นของ MealPractice
- ปรับแต่งแผนอาหารรายสัปดาห์ด้วยการจัดตารางแบบลากและวาง พร้อมปรับปริมาณอาหารโดยอัตโนมัติตามขนาดกลุ่มที่แตกต่างกัน
- สร้างรายการช้อปปิ้งอัตโนมัติที่ซิงค์โดยตรงกับบริการจัดส่งของชำรายใหญ่
- แชร์คอลเลกชันสูตรอาหารและแผนมื้ออาหารกับสมาชิกในครอบครัวผ่านฟีเจอร์พื้นที่ทำงานร่วมกัน
- ติดตามข้อมูลโภชนาการและเป้าหมายการรับประทานอาหารด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียดและการติดตามความก้าวหน้า
- นำเข้าสูตรอาหารจากเว็บไซต์ใดก็ได้และแปลงโดยอัตโนมัติให้ตรงกับความต้องการด้านอาหารของคุณ
ข้อจำกัดของ MealPractice
- ฐานข้อมูลสูตรอาหารจำกัด
- คุณสามารถเลือกได้เฉพาะตัวเลือกที่มีอยู่เท่านั้น
ราคาของ MealPractice
- ชุดเริ่มต้น: $8 (ครั้งเดียว)
- คุ้มค่าที่สุด: $25 (ครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิวของ MealPractice
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ควรทำเมื่อรู้สึกเบื่อขณะทำงาน
3. คุณคุก (ดีที่สุดสำหรับการจัดการสูตรอาหารและการลดขยะอาหาร)
คุณคุก เป็นแอปจัดการสูตรอาหารที่ชาญฉลาด ช่วยให้คุณจัดระเบียบสูตรอาหาร วางแผนมื้ออาหาร และใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่
แอปนี้โดดเด่นในการ เปลี่ยนภาพถ่ายวัตถุดิบให้เป็นคำแนะนำสูตรอาหารที่นำไปใช้ได้จริง ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับอาหารเหลือหรือวัตถุดิบที่กำลังจะหมดอายุ
ตัวอย่างเช่น หากคุณเห็นมะเขือเทศและสมุนไพรใกล้หมดอายุ เพียงแค่ถ่ายรูป แอปจะวิเคราะห์ภาพและแนะนำสูตรอาหารเพื่อช่วยให้คุณใช้ส่วนผสมเหล่านี้ก่อนที่มันจะเสียไป
คุณคุกมีคุณสมบัติเด่นที่สุด
- สแกนสูตรอาหารที่เขียนด้วยลายมือเป็นรูปแบบดิจิทัล เพื่อรักษาสูตรอาหารอันล้ำค่าของครอบครัว
- ใช้แอปในภาษาที่คุณต้องการ ทำให้เข้าถึงได้สำหรับอาหารหลากหลายประเภท
- ดูข้อมูลโภชนาการของแต่ละสูตรเพื่อเลือกอาหารอย่างมีข้อมูล
- ทำอาหารได้นานจนถึงค่ำโดยไม่ทำให้ตาล้าด้วยฟีเจอร์โหมดมืด
ข้อจำกัดของคุณคุก
- การเข้าถึงทุกฟีเจอร์ต้องมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
ราคาของนายคุก
- ฟรี
- บวก: $3.99/เดือน
- ข้อดี: $8.99/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของคุณคุก
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อใช้เครื่องสร้างสูตรอาหารด้วย AI ให้ใส่ส่วนผสมทั้งหมดที่คุณมีอยู่บ้านในขณะนั้น การทำเช่นนี้จะช่วยลดการสูญเสียอาหารและช่วยให้ AI แนะนำสูตรอาหารที่เหมาะสมที่สุดกับสิ่งที่คุณมีอยู่ ทำให้คุณใช้ของในตู้กับข้าวได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
4. ChefGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนมื้ออาหารอัจฉริยะตามเป้าหมายด้านโภชนาการ)
เชฟจีพีที เปลี่ยนการปรุงอาหารที่บ้านให้กลายเป็นประสบการณ์กูเมต์ที่ราบรื่น. มันเปลี่ยนส่วนผสมในตู้กับข้าวที่สุ่มได้ให้กลายเป็นมื้ออาหารที่แสนอร่อย, สร้างเมนูประจำสัปดาห์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ, และ แนะนำไวน์ที่เหมาะที่สุดให้ด้วย— นำมื้ออาหารคุณภาพระดับร้านอาหารมาสู่โต๊ะของคุณ.
ด้วยผู้ช่วยครัวอัจฉริยะ AI นี้ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ในครัวของคุณได้อย่างเต็มที่และทำอาหารด้วยความมั่นใจ
คุณสมบัติเด่นของ ChefGPT
- กรอกส่วนผสมที่คุณมีอยู่ และโหมด PantryChef จะสร้างสูตรอาหารโดยใช้เฉพาะวัตถุดิบเหล่านั้น
- สำรวจรสชาติใหม่ ๆ ด้วยโหมด MasterChef ที่แนะนำสูตรอาหารที่เหมาะกับรสชาติของคุณ
- บรรลุเป้าหมายทางโภชนาการของคุณด้วยโหมด MacrosChef ซึ่งออกแบบสูตรอาหารตามเป้าหมายโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันของคุณ
- สร้างแผนมื้ออาหารที่ปรับให้เหมาะกับคุณด้วยโหมด MealPlanChef ซึ่งออกแบบมาเพื่อเป้าหมายด้านอาหารและสุขภาพของคุณ
- จับคู่อาหารของคุณอย่างสมบูรณ์แบบด้วย PairPerfect ซึ่งแนะนำเครื่องดื่มที่เข้ากันกับจานของคุณด้วยความเชี่ยวชาญระดับซอมเมอลิเย่ร์
ข้อจำกัดของเชฟจีพีที
- คุณอาจใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือ
ราคาของ ChefGPT
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $2. 99/เดือน
คะแนนและรีวิว ChefGPT
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
👀 คุณรู้หรือไม่? อัลกอริทึมของ AIใช้ฐานข้อมูลของสารประกอบรสชาติเพื่อระบุส่วนผสมที่เข้ากันได้ดี ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และคุณภาพของสูตรอาหารใหม่ๆ
5. Let's Foodie (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบที่มีอยู่)
คุณมีไก่ ข้าว และพริกหวานในตู้เย็นหรือไม่? เพียงใส่ส่วนผสมเหล่านี้ลงใน Let's Foodie แล้วเพิ่ม ข้อกำหนดหรือข้อจำกัดด้านอาหาร ระบบจะแนะนำสูตรอาหารที่เหมาะสมกับทักษะการทำอาหารของคุณ
เครื่องมือนี้ให้คำแนะนำการทำอาหารที่เป็นประโยชน์และข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมที่มากกว่าคำแนะนำสูตรอาหารพื้นฐาน. ดังนั้น หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเตรียมพริกหวานอย่างไร หรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรุงอาหารต่าง ๆ Let's Foodie พร้อมช่วยเหลือคุณ.
คุณสมบัติเด่นของ Let's Foodie
- รับคำแนะนำจานอาหารที่เหมาะกับคุณตามประวัติการปรุงอาหารและความชอบของคุณ
- เพลิดเพลินกับคำแนะนำสูตรอาหารที่ปรับให้เหมาะกับรสชาติและสไตล์การทำอาหารของคุณ ขณะที่ระบบเรียนรู้จากพฤติกรรมของคุณ
- ค้นพบเมนูใหม่ที่ถูกคัดสรรจากตัวเลือกการปรุงอาหารในอดีตของคุณ เพื่อตอบโจทย์ความชอบรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
เลิกจำกัดเรื่องกินกันเถอะ
- คำแนะนำในการปรุงอาหารที่ง่ายเกินไปอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน
ราคาสำหรับ Let's Foodie
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Let's Foodie
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. SuperCook (ดีที่สุดสำหรับการสร้างสูตรอาหารตามวัตถุดิบ)
การทำอาหารไม่จำเป็นต้องซับซ้อน SuperCook ทำให้ทุกอย่างง่าย—เพียงเลือกวัตถุดิบที่คุณมี แล้วระบบจะแนะนำสูตรอาหารให้คุณทันที คุณยังสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อเพิ่มวัตถุดิบได้อีกด้วย
ไม่จำเป็นต้องกระโดดไปมาระหว่างเว็บไซต์หรือตามหาส่วนผสมที่ขาด—เพียงแค่ไอเดียอาหารที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยากเมื่อคุณต้องการ!
คุณสมบัติเด่นของ SuperCook
- จัดเรียงสูตรอาหารตามเวลาในการปรุง ประเภทอาหาร และจำนวนวัตถุดิบ
- บันทึกส่วนผสมที่คุณชื่นชอบเพื่อการค้นหาสูตรอาหารที่รวดเร็วขึ้นในครั้งต่อไป
- รับคำแนะนำสูตรอาหารเมื่อคุณขาดส่วนผสมเพียงหนึ่งอย่าง
- เน้นส่วนผสมเฉพาะเพื่อดูสูตรอาหารทั้งหมดที่มีส่วนผสมเหล่านั้น
ข้อจำกัดของ SuperCook
- ไม่มีคำแนะนำในการทดแทนส่วนผสมหากคุณขาดบางสิ่ง
ราคาของ SuperCook
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ SuperCook
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะการจัดการเวลาในที่ทำงาน
7. เครื่องบดสมุนไพร (เหมาะที่สุดสำหรับการปรุงอาหารจากพืชที่ยั่งยืน)
กำลังมองหาวิธีทำอาหารอย่างยั่งยืนได้ง่าย ๆ อยู่หรือไม่? ขอแนะนำ Plant Jammer ผู้ช่วยสร้างสูตรอาหารด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารจากพืชอย่างยั่งยืน
แพลตฟอร์มนวัตกรรมนี้ช่วยให้คุณสร้าง อาหารมังสวิรัติแสนอร่อยพร้อมลดขยะอาหาร—เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มตัวเลือกจากพืชในอาหารหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่เหมือนกับแอปสูตรอาหารทั่วไปที่ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลคงที่ Plant Jammer สร้างสูตรอาหารสดใหม่ได้ทันทีตามรายการวัตถุดิบของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Plant Jammer
- เพิ่มส่วนผสมลงในตู้กับข้าวเสมือนจริงของคุณ แล้วแอปจะติดตามปริมาณที่มีอยู่ของคุณ
- อัปเดตตู้กับข้าวของคุณเมื่อคุณใช้สิ่งของเพื่อให้ได้รับคำแนะนำสูตรอาหารที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
- นำทางไปตามทางเดินในร้านได้อย่างง่ายดายด้วยคำแนะนำจากแอปเมื่อคุณต้องการส่วนผสมเพิ่มเติม
- แบ่งปันความสำเร็จในการทำอาหารของคุณและปรับแต่งสูตรอาหารของผู้อื่นภายในชุมชน Plant Jammer เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำอาหารแบบร่วมมือกัน
- เพิ่มประสบการณ์ของคุณเมื่อแอปเรียนรู้จากการโต้ตอบของผู้ใช้และทำการทดลองในครัวเพื่อปรับแต่งคำแนะนำให้ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของเครื่องรบกวนพืช
- พ่อครัวที่มีประสบการณ์อาจพบว่าคำแนะนำเหล่านี้ง่ายเกินไปสำหรับรสนิยมของพวกเขา
ราคาของ Plant Jammer
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $10 (ครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิวของ Plant Jammer
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. DishGen (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสูตรอาหารที่มีรสชาติอร่อย)
อยากปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ด้านการทำอาหารและสร้างสรรค์เมนูที่ไม่เหมือนใครใช่ไหม? ลองใช้ DishGen!
ต่างจากโปรแกรมสร้างสูตรอาหารแบบดั้งเดิมที่อาศัยการผสมผสานมาตรฐาน อัลกอริทึมของ DishGen จะวิเคราะห์ส่วนผสมเฉพาะของคุณเพื่อแนะนำการจับคู่และวิธีการปรุงอาหารที่อร่อยที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงมาก่อน
คุณสามารถจัดเก็บและจัดหมวดหมู่สูตรอาหารที่สร้างโดย AI ที่คุณชื่นชอบเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว ใช้การบุ๊กมาร์กและการติดตามประวัติ เพื่อรักษาคอลเลกชันส่วนตัวของอาหารที่ประสบความสำเร็จ
คุณสมบัติเด่นของ DishGen
- เปลี่ยนขนาดของอาหาร, แลกเปลี่ยนส่วนผสม, หรือปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารได้ทันที
- ทำตามคำแนะนำที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอนทีละขั้นตอนที่มาพร้อมกับแต่ละสูตรอาหาร ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจได้ง่าย
- สำรวจคำแนะนำมื้ออาหารหลากหลายตามความชอบและประวัติการทำอาหารของคุณ
ข้อจำกัดของ DishGen
- วงเงินเครดิตรายเดือนในแผนฟรีอาจจำกัดการสร้างสูตรอาหารจำนวนมาก
- คุณต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงการควบคุมขั้นสูง
ราคาของ DishGen
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $7.99/เดือน
- ข้อดี: $15.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ DishGen
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. CookAIfood (เหมาะที่สุดสำหรับความคิดสร้างสรรค์ทางการปรุงอาหาร)
ไอเดียมื้ออาหารครบครันด้วยแค่รูปภาพเดียว? CookAIfood ใช้ปัญญาประดิษฐ์ล้ำสมัยเพื่อ สร้างสูตรอาหารที่ปรับให้เหมาะกับคุณจากภาพถ่ายวัตถุดิบง่ายๆ ที่คุณมีอยู่แล้วที่บ้าน
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย CookAIfood ตอบสนองความต้องการด้านอาหารที่หลากหลายและนำเสนอคำแนะนำเมนูอาหารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ถือเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับทั้งเชฟมือใหม่และมืออาชีพที่กำลังค้นหาประสบการณ์การทำอาหารใหม่ๆ
คุณสมบัติเด่นของ CookAIfood
- สร้างและปรับแต่งทุกอย่าง—ตั้งแต่เมนูอาหารเย็นไปจนถึงอาหารงานแต่งงาน
- ค้นหาร้านอาหารใกล้เคียงที่ให้บริการอาหารที่คล้ายกับสูตรโปรดของคุณ
- เชื่อมต่อกับผู้รักอาหารคนอื่น ๆ เพื่อแบ่งปันสูตรอาหารและเคล็ดลับการทำอาหารผ่านแพลตฟอร์มชุมชน
- ใช้โปรแกรมวางแผนอาหารเพื่อติดตามปริมาณสารอาหารและรักษาความสอดคล้องกับเป้าหมายด้านสุขภาพ
- สร้างภาพอาหารด้วย AI เพื่อแสดงภาพว่าอาหารของคุณควรมีลักษณะอย่างไร
ข้อจำกัดของ CookAIfood
- คำแนะนำเกี่ยวกับสูตรอาหารอาจขาดความหลากหลายและนำไปสู่แนวคิดเมนูที่ซ้ำซาก
ราคาของ CookAIfood
- พื้นฐาน: $5 (100 เครดิต)
- ขั้นสูง: $10 (225 เครดิต)
- พรีเมียม: $20 (500 เครดิต)
คะแนนและรีวิว CookAIfood
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัวและเพิ่มประสิทธิภาพ
10. Whisk It (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสูตรอาหารและการวางแผนมื้ออาหาร)
Whisk It คือผู้ช่วยครัวที่ครบครันซึ่งเชี่ยวชาญในการจัดระเบียบสูตรอาหาร, วางแผนมื้ออาหาร, และทำให้กระบวนการช้อปปิ้งของคุณง่ายขึ้น.
สิ่งที่ทำให้เครื่องมือนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษคือความสามารถในการบันทึกสูตรอาหารจากแหล่งออนไลน์ใด ๆ ลงในกล่องจดหมายสูตรอาหารส่วนตัว—คล้ายกับการบันทึกพินบน Pinterest แต่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ชื่นชอบการทำอาหาร
คุณสมบัติเด่นของ Whisk It
- เชื่อมต่อโดยตรงกับบริการจัดส่งของชำหลากหลายเพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบผ่านแพลตฟอร์ม
- บันทึกและจัดหมวดหมู่สูตรอาหารจากแหล่งออนไลน์ต่าง ๆ ไว้ในกล่องจดหมายสูตรอาหารกลาง
- เปลี่ยนสูตรอาหารที่บันทึกไว้ให้เป็นรายการช้อปปิ้งได้เพียงคลิกเดียว เพื่อให้คุณไม่พลาดส่วนผสมสำคัญอีกต่อไป
ข้อจำกัดของ Whisk It
- บางครั้งส่วนติดต่อผู้ใช้อาจรู้สึกไม่ตรงไปตรงมา
การกำหนดราคา Whisk It
- ฟรี
Whisk It คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์จัดการคำสั่งซื้อที่ดีที่สุด
11. RecipeGenAI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสูตรอาหารระดับมืออาชีพ)
ลดการสูญเสียอาหารด้วยเครื่องมือที่รองรับความต้องการด้านอาหารที่หลากหลายของคุณ RecipeGen AI มาพร้อมกับ ฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งกว่า 300 วัตถุดิบ เปลี่ยนวัตถุดิบที่มีอยู่ของคุณให้กลายเป็นสูตรอาหารที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณ*
สิ่งที่ทำให้ RecipeGenAI โดดเด่นคือการนำเสนอบุคลิกเชฟ AI ที่แตกต่างกันถึงสิบสองแบบ แต่ละแบบมีความเชี่ยวชาญด้านการทำอาหารเฉพาะทาง ไม่ว่าคุณจะอยากลิ้มลองอาหารอิตาเลียนต้นตำรับหรือสำรวจอาหารฟิวชั่นเอเชีย คุณสามารถเลือกบุคลิกเชฟที่ตรงกับสไตล์การทำอาหารที่คุณต้องการได้
คุณสมบัติเด่นของ RecipeGenAI
- สำรวจอาหารหลากหลายที่รังสรรค์โดยเชฟจากทั่วโลก
- เพลิดเพลินกับตัวเลือกอาหารระดับกูร์เมต์พร้อมสูตรอาหารจากเชฟระดับมิชลินสตาร์สำหรับผู้ใช้พรีเมียม
- สัมผัสประสบการณ์การสร้างสูตรอาหารไม่จำกัดด้วยการชำระเงินเพียงครั้งเดียว ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
ข้อจำกัดของ RecipeGenAI
- สูตรอาหารบางสูตรอาจต้องปรับเล็กน้อยเพื่อให้ได้ผลดีในชีวิตจริง
ราคาของ RecipeGenAI
- แผนมาตรฐาน: $9.99/เดือน
- ประสบการณ์พรีเมียม: $14.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ RecipeGenAI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ยกระดับการทำอาหารในครัวของคุณด้วยระบบสร้างสูตรอาหารด้วยปัญญาประดิษฐ์
เครื่องมือสร้างสูตรอาหารด้วย AI ได้พัฒนาไปไกลมาก—ไม่เพียงแต่ให้ไอเดียเมนูอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ช่วยในครัวแบบครบวงจร ช่วยลดของเสีย ติดตามโภชนาการ จัดระเบียบ และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย
ในขณะที่เครื่องมือหลายอย่างมอบสิทธิประโยชน์เฉพาะตัว ClickUp ก้าวไปไกลกว่าสูตรสำเร็จ มันผสมผสานการวางแผนมื้ออาหารที่ชาญฉลาดเข้ากับคุณสมบัติการจัดระเบียบที่ทรงพลัง เพื่อประสบการณ์การทำอาหารที่ราบรื่นไร้รอยต่อ มันเป็นเครื่องมือคู่ใจของฉันในครัวมาสักพักแล้ว และฉันมั่นใจว่ามันจะกลายเป็นของคุณเช่นกัน
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเปลี่ยนวิธีการทำอาหารของคุณ