Top 15 Culture Amp Alternatives for Employee Engagement

ทีมที่มีส่วนร่วมช่วยกระตุ้นนวัตกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่เจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิต. สงสัยว่าผลกระทบใหญ่แค่ไหน? ธุรกิจที่มีพนักงานมีส่วนร่วมสูงมีกำไรเพิ่มขึ้น 14%และคุณภาพชีวิตดีขึ้น 70%!
แน่นอน เครื่องมืออย่าง Culture Amp ได้กลายเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับการจัดการกับความท้าทายที่ซับซ้อนของการมีส่วนร่วมของพนักงาน แต่ Culture Amp ไม่ใช่ทางออกเดียว และอาจไม่เหมาะกับทุกทีมหรือกระบวนการทำงาน
แทนที่จะเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการค้นคว้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เราได้ทำการรวบรวมข้อมูลสำคัญไว้ให้คุณแล้ว บล็อกนี้ครอบคลุม 15 ทางเลือกที่โดดเด่นของ Culture Amp โดยแยกแยะข้อดี ข้อเสีย ราคา และรีวิว เพื่อช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
Culture Amp เป็นโซลูชันด้านทรัพยากรบุคคลที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน อย่างไรก็ตาม เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ซับซ้อนและฟีเจอร์ที่หลากหลายอาจไม่เหมาะกับทุกธุรกิจ
นี่คือ 15 อันดับทางเลือกของ Culture Amp สำหรับทีมที่กำลังมองหาสิ่งที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ HR และการมีส่วนร่วมของพนักงาน)
- ตาราง (เหมาะที่สุดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการวางแผนพัฒนาที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล)
- Leapsome (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาและการจัดแนวเป้าหมาย)
- Quantum Workplace (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมเชิงคาดการณ์)
- 15Five (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบประจำสัปดาห์และการส่งเสริมการยอมรับของพนักงาน)
- Betterworks (เหมาะที่สุดสำหรับการผสาน OKRs และการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง)
- Workleap (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและการติดตามการมีส่วนร่วม)
- มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารจัดการประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นเป้าหมาย)
- เวิร์กเดย์ (พีค่อน) (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์ของพนักงานและการวิเคราะห์ความรู้สึก)
- Glint (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านการมีส่วนร่วมที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
- Workvivo (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งเสริมการสื่อสารระหว่างพนักงานและวัฒนธรรมการทำงาน)
- SurveySparrow (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจและการให้ข้อเสนอแนะแบบไดนามิกและสนทนา)
- CultureMonkey (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจความคิดเห็นอย่างรวดเร็วและเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะ)
- BambooHR (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลและการให้บริการตนเองของพนักงาน)
- ไมโครซอฟต์ วิวา (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมความเป็นอยู่ที่ดีและประสิทธิภาพการทำงานกับเครื่องมือของบริษัท)
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Culture Amp?
ขณะค้นหาทางเลือกแทน Culture Amp ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีคุณสมบัติต่อไปนี้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและประสิทธิภาพการทำงาน
- การปรับขนาดที่ง่าย: พิจารณาเครื่องมือที่รองรับขนาดและความซับซ้อนของทีมในปัจจุบันและอนาคตของคุณ เลือกเครื่องมือที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ
- คุณสมบัติที่ใช้งานง่าย: มองหาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมตัวเลือกการนำทางที่เรียบง่าย การให้ความสำคัญกับความเป็นมิตรกับผู้ใช้ช่วยลดเวลาในการฝึกอบรม ทำให้ใช้งานได้ง่าย และแม้กระทั่งสนุกและน่าสนใจ
- ให้ความสำคัญกับการปรับแต่ง: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีการตั้งค่าที่ยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มอนุญาตให้คุณปรับแต่งเครื่องมือต่างๆ เช่น แบบสำรวจและกระบวนการให้ข้อเสนอแนะ
- วิเคราะห์การรายงานและการวิเคราะห์: เลือกทางเลือกของ Culture Amp ที่มีคุณสมบัติการรายงานที่แข็งแกร่งซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ หาโซลูชันที่มีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่อ่านง่ายและมีรายละเอียดครบถ้วน
- ตรวจสอบความสามารถในการผสานรวม: เลือกใช้เครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับระบบซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น ให้ความสำคัญกับตัวเลือกที่ทำงานร่วมกับระบบ HRIS, เครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง,ซอฟต์แวร์การติดตามพนักงาน และแอปพลิเคชันการสื่อสารได้ดี
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จดรายการคุณสมบัติที่คุณต้องการซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงต่อวัฒนธรรมและกระบวนการทำงานของคุณ การทำเช่นนี้จะช่วยให้กระบวนการคัดเลือกเป็นระบบและครอบคลุมทุกด้าน
ทางเลือกที่ดีที่สุด 15 อย่างสำหรับ Culture Amp
ด้วยแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัย และการผสานรวมที่ง่ายดาย ทางเลือกของ Culture Amp อาจมีฟีเจอร์ที่คุณกำลังมองหาอยู่ เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น เครื่องมือทั้ง 15 นี้จะขยายตามความต้องการของคุณ พร้อมมอบฟีเจอร์เพิ่มเติมและความปลอดภัยของข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ HR และการมีส่วนร่วมของพนักงาน)
ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับทีมของคุณในการทำงาน พร้อมเครื่องมือมากกว่า 30 ชนิด และการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ ตั้งแต่แบบฟอร์มสำรวจ การจัดการงาน ไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงลึก และการแสดงผลที่สวยงาม ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำลายเป้าหมายของคุณ—ทั้งหมดในที่เดียว
อยากเจาะลึกทุกเรื่องเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคลหรือไม่?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ HR ของ Clickupได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มพลังการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของพนักงาน โซลูชันนี้ประกอบด้วยเครื่องมือการตั้งเป้าหมายที่เชื่อมโยงเป้าหมายระยะยาวเข้ากับทุกงาน ช่วยให้ผู้จัดการกำหนดจังหวะและทิศทางสำหรับทีมของตน
คุณสมบัติด้านทรัพยากรบุคคลของ ClickUp รวมถึงมุมมองภาระงานที่สะดวกซึ่งให้ภาพรวมของงานและความต้องการในอนาคตของทีมคุณในหน้าเดียว
มันช่วยในการวางแผนกำลังการผลิตได้ดีขึ้น, เสริมสร้างการวิเคราะห์กำลังคน, หลีกเลี่ยงการเหนื่อยล้า, และทำให้ทีมไม่เครียด. นอกจากนี้, คุณจะรู้เสมอว่าใครมีเวลาว่างที่จะรับงานเพิ่ม!
การใช้การจัดการโครงการ HR ของ ClickUp จะทำให้คุณเข้าถึงเครื่องมือ AI ของแพลตฟอร์มClickUp Brain ฟีเจอร์นี้ช่วยในการมาตรฐานการทำงาน, ทำให้การสื่อสารนโยบายเป็นไปอย่างราบรื่น, และทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสร้างแบบสอบถามได้ทันที, สรุปรายงาน, และแบ่งปันการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับความรู้สึกของพนักงาน
การจัดการโครงการ HR ของ ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบ เช่น ปฏิทินและแผนภูมิแกนต์ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งวิธีการติดตามประสิทธิภาพและวางแผนการพัฒนาพนักงานได้ นอกจากนี้ ทีม HRยังสามารถใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมที่เทียบเท่ากับเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพที่ครอบคลุมที่สุด
ระบบลำดับชั้นโครงการที่แข็งแกร่งและการเข้ารหัสสิทธิ์การเข้าถึงของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณสมบัติและการสื่อสารของระบบปลอดภัย. ด้วยวิธีนี้ การสื่อสารที่เป็นความลับระหว่างผู้จัดการและทีมจะได้รับการปกป้อง.
คิดว่าการตั้งค่านี้เป็นเรื่องน่าเบื่อ? ClickUp มีเทมเพลต HRที่พร้อมใช้งานและกรอกข้อมูลล่วงหน้าสำหรับการพัฒนาพนักงานอย่างรวดเร็ว ทำให้การตั้งค่าเป็นเรื่องง่าย นี่คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมบางประการ:
- เทมเพลตแผนพัฒนาพนักงานของ ClickUp แผนพัฒนาพนักงานของ ClickUp แผนพัฒนาพนักงานของ ClickUp แผนพัฒนาพนักงานของ ClickUp แผนพัฒนาพนักงานของ ClickUp แผนพัฒนาพนักงานของ ClickUp แผนพัฒนาพนักงานของ
- เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpมอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยไม่ละทิ้งข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์และเชิงบวก
- คลิกที่เทมเพลตการมีส่วนร่วมของพนักงานใน ClickUpเพื่อสร้างแบบสำรวจที่แชร์ได้ง่ายสำหรับวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวกและขวัญกำลังใจของทีมที่สูง
🔍 คุณรู้หรือไม่? การที่พนักงานไม่ผูกพันและลาออกสามารถทำให้บริษัทในดัชนี S&P 500 ต้องสูญเสียเงินเฉลี่ย 228–355 ล้านดอลลาร์ต่อปี การมีโซลูชันที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มอบหมายและดำเนินการตามภารกิจในแผนการพัฒนาและการฝึกอบรมด้วยClickUp Tasks
- บันทึกคำตอบและส่งงานไปยังทีมที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp Forms
- แท็ก, ระบุชื่อ, และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของพนักงานของคุณเพื่อรับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ด้วยความคิดเห็นที่มอบหมายในClickUp
- จัดทำเอกสารนโยบาย ข้อมูลเชิงลึกด้านการมีส่วนร่วม และแผนเส้นทางอาชีพด้วยClickUp Docs
- สร้างภาพความสัมพันธ์ระหว่างแผนผังองค์กรและตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมด้วยClickUp Whiteboards
- รักษาการสื่อสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพูดคุยแบบตัวต่อตัว และแผนปฏิบัติการให้ราบรื่นด้วยClickUp Chat
- ติดตามเวลาการเสร็จสิ้นงาน เพิ่มความคิดเห็นได้ทันที และดูรายงานเวลาของพนักงานแต่ละคนได้จากทุกที่ด้วยClickUp Time Tracking
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อยเพื่อเชี่ยวชาญทุกฟีเจอร์ที่ ClickUp มีให้
- อาจไม่มีการปรับให้เหมาะสมกับมือถืออย่างครอบคลุมสำหรับมุมมองตารางของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 19 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใดก็ได้สำหรับ $7/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,200+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่อาหมัด อาบู ชารีอา ผู้จัดการโครงการที่ Primeland Real Estate Developmentกล่าวถึง ClickUp:
เป้าหมายของการใช้ ClickUp ในช่วงแรกคือเพื่อให้สามารถมองเห็นงานของทุกคนได้จากมุมมองของผู้จัดการ แต่ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเมื่อทุกคนเริ่มวางงานของตนพร้อมกำหนดเวลา มันกลายเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้ และจากนั้นเราก็สร้างโครงการเพิ่มเติมและเปลี่ยนวัตถุประสงค์เดิมจากการบริหารจัดการพนักงานไปสู่การจัดการงานและติดตามความคืบหน้าแทน
เป้าหมายของการใช้ ClickUp ในช่วงแรกคือเพื่อให้สามารถมองเห็นงานของทุกคนจากมุมมองของผู้จัดการ แต่ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเมื่อทุกคนเริ่มวางงานของตนพร้อมกำหนดเวลา มันกลายเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้ และจากนั้นเราก็สร้างโครงการเพิ่มเติมและเปลี่ยนวัตถุประสงค์เดิมจากการบริหารจัดการพนักงานไปสู่การบริหารจัดการงานและติดตามความคืบหน้า
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการประเมินผลงานชั้นนำเพื่อส่งเสริมการเติบโตของพนักงาน
2. ตารางกริด (เหมาะที่สุดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการวางแผนพัฒนาที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล)
ออกแบบมาเพื่อให้ความสำคัญกับการประเมินที่มีคุณค่า Lattice ติดอันดับในรายการนี้ในฐานะโซลูชัน HR ที่มีประสบการณ์ยาวนาน เครื่องมือนี้ประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัว, แดชบอร์ดการจัดการบุคลากร, และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหัวข้อเฉพาะ
ซอฟต์แวร์การมีส่วนร่วมของพนักงานนี้ช่วยให้คุณสร้างเมทริกซ์ความสามารถและเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลระบุผู้นำที่มีศักยภาพและสร้างแผนการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง
- ส่งเสริมการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานด้วยแผนพัฒนาส่วนบุคคลที่สามารถเริ่มต้นได้ง่าย
- จัดการความคาดหวังของบทบาทอย่างสม่ำเสมอด้วยเส้นทางอาชีพเฉพาะหน้าที่ชัดเจน
- รักษาความสอดคล้องกับเกณฑ์ค่าตอบแทนโดยใช้ข้อมูลตลาดล่าสุด
ข้อจำกัดของโครงตาข่าย
- การปรับแต่งแบบสอบถามและการรีวิวมีจำกัดและค่อนข้างเข้มงวด
- การผสานระบบ HR ที่มีอยู่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน
การกำหนดราคาแบบตาราง
- การบริหารจัดการบุคลากร: $11/เดือน ต่อที่นั่ง
- HRIS: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
การให้คะแนนและรีวิวแบบตาราง
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
3. Leapsome (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาและการจัดแนวเป้าหมาย)
Leapsome ให้ความสำคัญกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อให้การปรับปรุงด้านทรัพยากรบุคคลเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดดเด่นด้วยการผสานรวมการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา โครงสร้างเป้าหมายเชิงลึก และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายและน่าดึงดูด
Leapsome ยังช่วยให้การสร้างแบบสำรวจและการทบทวนง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตที่ดีที่สุดหลากหลายรูปแบบ รวมถึงสุขภาพจิตและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติเด่นของ Leapsome
- ระบุความสามารถได้ง่ายด้วยเครื่องมือรายงานอัตโนมัติ เช่น เมทริกซ์ 9 ช่อง
- เชื่อมโยงความปรารถนาของพนักงานแต่ละคนกับเป้าหมายของบริษัทผ่านต้นไม้เป้าหมาย
ข้อจำกัดที่สำคัญ
- กว้างและครอบคลุมเกินไปที่จะนำมาใช้กับธุรกิจที่มีทรัพยากรด้านทรัพยากรบุคคลจำกัด
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี และมีราคาที่ไม่ชัดเจนแม้ว่าจะมีโมดูลมากมาย
ราคา Leapsome
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Leapsome
- G2: 4. 8/5 (1800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
มาดูกันว่าทำไมผู้ใช้ Capterraถึงคิดว่า Leapsome ใช้งานง่ายและเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง:
มันน่าทึ่งมากที่การติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในเครือข่ายของคุณนั้นง่ายแต่มีผลกระทบมากเพียงใด
มันน่าทึ่งมากที่การติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในเครือข่ายของคุณนั้นง่ายแต่มีผลกระทบมากเพียงใด
🔍 คุณรู้หรือไม่? พนักงานให้คุณค่ากับความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมากกว่าที่นายจ้างเข้าใจ นั่นคือจุดที่ธุรกิจของคุณพลาดไปและไม่สามารถยอมรับได้!
4. Quantum Workplace (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมเชิงคาดการณ์)
ต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบทรัพยากรบุคคลของคุณหรือไม่? ลองใช้ Quantum Workplace ดูสิ โซลูชันนี้ครอบคลุมสิ่งจำเป็นต่างๆ เช่น การตอบรับแบบรวดเร็ว การมีส่วนร่วม และการสำรวจตลอดชีวิต
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประชุมแบบตัวต่อตัว และผู้ช่วยเป้าหมายโดยเฉพาะ โบนัส: Quantum Workplace สามารถทำนายระดับความผูกพันและให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับทีม บุคคล และวงจรการให้ข้อเสนอแนะ
คุณสมบัติเด่นของ Quantum Workplace
- จัดให้เป้าหมายขององค์กร ทีม และพนักงานสอดคล้องกับเป้าหมายที่ถ่ายทอดต่อเนื่อง
- แบ่งปันคำชมเชยและการยอมรับผ่านตราสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงาน พร้อมคำชมเชยที่เชื่อมโยงกับภารกิจขององค์กร
- เสริมสร้างทักษะการจ้างงาน การปฐมนิเทศ และการมีส่วนร่วมของผู้จัดการด้วยการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ออก
ข้อจำกัดของ Quantum Workplace
- การผสานรวมกับระบบ HR และอีเมลอื่น ๆ อย่างจำกัด ทำให้กระบวนการทำงานไม่ราบรื่น
- ขาดอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ส่งผลให้เกิดความสับสนในเป้าหมายและปัญหาด้านการตรวจสอบย้อนกลับ
- การนำเข้าและส่งออกข้อมูลข้อเสนอแนะอาจรู้สึกน่าเบื่อ
ราคาของ Quantum Workplace
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Quantum Workplace
- G2: 4. 4/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
5. 15Five (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบการมีส่วนร่วมรายสัปดาห์และแผนที่ความร้อน)
15Five เป็นที่นิยมที่นำแนวทางด้านสุขภาพจิตมาใช้กับการมีส่วนร่วมของพนักงาน ฟีเจอร์การเช็คอินรายสัปดาห์ช่วยให้พนักงานแบ่งปันว่าพวกเขากำลังเป็นอย่างไร และผู้จัดการสามารถเข้าใจและส่งเสริมการปรับปรุงได้
นอกจากนี้ยังรวมถึงคำแนะนำและแผนการดำเนินการที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการพัฒนาบุคคลแต่ละคน ทางเลือกของ Culture Amp นี้ยังวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจเพื่อวัดประสิทธิภาพของผู้จัดการ ปัจจัยสำคัญ และความเสี่ยงด้านความผูกพัน
15 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 15Five
- เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมกับแต่ละหน้าที่ความรับผิดชอบโดยใช้แบบสำรวจที่วัดว่ามันกระตุ้นพลังได้มากเพียงใด
- เชื่อมต่อกับระบบ HRIS ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเลือกการผสานรวม
- เพิ่มการยอมรับพนักงานผ่านฟีเจอร์การชมเชยในที่สาธารณะ
ข้อจำกัดของ 15Five
- อาจไม่สามารถปรับขนาดได้ดีกับองค์กรขนาดใหญ่เนื่องจากข้อจำกัดของฟีเจอร์
- ขาดการวิเคราะห์ขั้นสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Lattice
- มีการปรับแต่งแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานได้จำกัด
ราคาของ 15Five
- มีส่วนร่วม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ดำเนินการ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- แพ็กเกจแพลตฟอร์มทั้งหมด: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว 15Five
- G2: 4. 6/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (850+ รีวิว)
ดูว่าทำไมผู้ใช้ G2คนนี้ถึงพิจารณาว่า 15Five เป็นชุดเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการจัดการประสิทธิภาพ:
ฉันสามารถเห็นได้ว่าฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น High Fives, การทบทวนตนเองที่ดีที่สุด, หรือแม้กระทั่งการตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้แต่ละคน ล้วนสอดคล้องกับแนวทางที่ดีที่สุดที่เราได้เห็นสำหรับการช่วยเหลือพนักงานให้สามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของพวกเขาและสิ่งสำคัญอื่น ๆ ที่ได้เรียนรู้ในสาขา HR ได้เป็นอย่างดี
ฉันสามารถเห็นได้ว่าฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น High Fives, การทบทวนตนเองที่ดีที่สุด, หรือแม้กระทั่งการตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้แต่ละคน ล้วนสอดคล้องกับแนวทางที่ดีที่สุดที่เราได้เห็นในการช่วยเหลือพนักงานให้สามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของพวกเขาและสิ่งเรียนรู้ที่สำคัญอื่น ๆ ในสาขาทรัพยากรบุคคล
6. Betterworks (เหมาะที่สุดสำหรับการผสาน OKRs และการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง)
คุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Culture Amp ที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่เน้นวิธีการทำงานแบบคล่องตัวเพื่อการปรับปรุงอยู่หรือไม่? ลองดู Betterworks! มันมีการติดตาม OKR แบบไดนามิกเพื่อให้การสอดคล้องกับเป้าหมายอยู่ในแนวหน้าของการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ด้วยการปรับเทียบที่รวดเร็วและวิธีการประเมินที่ตรงไปตรงมา Betterworks ช่วยให้ทีมของคุณผสมผสานมาตรฐานธุรกิจที่เติบโตเข้ากับกระบวนการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของพนักงานได้อย่างลงตัว
คุณสมบัติเด่นของ Betterworks
- รับรองการดำเนินการด้านประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้วยการแบ่งปันข้อมูลและกระบวนการที่เชื่อมต่อกับทุกโมดูล
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงานอย่างไม่มีอคติและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล พร้อมมาตรฐานบริษัทที่ปรับแต่งได้
- เพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยบันทึกข้อมูลย้อนหลังของความคิดเห็นและการสำรวจพนักงานอย่างครอบคลุม
ข้อจำกัดของ Betterworks
- อาจมีราคาแพงสำหรับทีมขนาดกลางและใหญ่
- การนำไปใช้ อาจกลายเป็นเรื่องซับซ้อน หากไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมในองค์กรของคุณ
ราคาของ Betterworks
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ตลาดกลาง: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Betterworks
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
7. Workleap (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและการติดตามการมีส่วนร่วม)
หากคุณต้องการผสานการพัฒนาทักษะและการมีส่วนร่วมเข้ากับโครงสร้างองค์กรของคุณ Workleap คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด! นอกเหนือจากการประเมินผลโดยผู้จัดการแล้ว ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการประเมินผลโดยเพื่อนร่วมงานอย่างรวดเร็วและการประเมินตนเอง
Workleap ยังมาพร้อมกับระบบติดตามทักษะและการสร้างโมดูลการเรียนรู้ นอกจากนี้ คุณยังมีภาพที่คมชัดเพื่อติดตามระดับการมีส่วนร่วมของคุณว่ากำลังพัฒนาขึ้นอย่างไร
คุณสมบัติเด่นของ Workleap
- ปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการชื่นชมด้วยการกล่าวขอบคุณอย่างใส่ใจและรางวัลที่สร้างแรงจูงใจในรูปแบบเกม
- ผสานการพัฒนาและการมีส่วนร่วมด้วยเค้าโครงหลักสูตรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจ
ข้อจำกัดของ Workleap
- การผสานเครื่องมือสื่อสารของทีมเช่น Slack และอีเมล อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราว
- ราคาจะค่อนข้างสูงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- คุณสมบัติการรายงานค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Workleap
- ประสบการณ์การใช้งานแพลตฟอร์ม: $22/เดือนต่อผู้ใช้
- Officevibe: $6.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ประสิทธิภาพ: $6. 25/เดือน
- Pingboard: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- การจัดการการเรียนรู้: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเริ่มต้นใช้งาน: $2. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทักษะ: $2. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Workleap
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 720+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
นี่คือเหตุผลที่ผู้ใช้ Capterraคนนี้พบว่า Workleap เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการให้ข้อเสนอแนะ:
เป็นบวกมาก ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนสำคัญในทีม และยังช่วยให้ผู้จัดการสามารถค้นพบประเด็นที่ต้องการความสนใจหรือการเปลี่ยนแปลงได้
เป็นบวกมาก ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนสำคัญในทีม และยังช่วยให้ผู้จัดการสามารถค้นพบจุดที่ต้องให้ความสนใจหรือเปลี่ยนแปลงได้
➡️ อ่านเพิ่มเติม:กลยุทธ์การบริหารจัดการงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทีม
8. มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมที่ปรับให้เหมาะกับมือถือ)
Engagedly ติดอันดับด้วยแนวทางที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรกในการรักษาความมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของทีม—พนักงานสามารถเชื่อมต่อและมีแรงจูงใจได้ทุกที่ทุกเวลา
นอกจากนี้ยังติดตามเป้าหมายเป็น OKRs หลัก พร้อมระบบเกมมิฟิเคชันและการเรียนรู้อัตโนมัติเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ น่าสนุกและมีประสิทธิภาพ. พบกับ Marissa AI ผู้ช่วยคนใหม่ของคุณสำหรับการตั้งเป้าหมาย, สรุปคำแนะนำ, และการสร้างเนื้อหา!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดอย่างมีส่วนร่วม
- ปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ด้วย OKR และเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ดำเนินโครงการพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นพี่เลี้ยงโดยเฉพาะ
- ส่งมอบการอัปเดตที่สำคัญและวางแผนทรัพยากรพนักงานด้วยแพลตฟอร์มที่ปรับให้เหมาะสมกับมือถือ
ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง
- การกำหนดราคาขั้นต่ำทำให้ทีมขนาดเล็กมีค่าใช้จ่ายสูง
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การเช็คอินและการเชื่อมต่อระบบ อาจมีความซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
การกำหนดราคาอย่างมีส่วนร่วม
- จัดการประสิทธิภาพ: $5-$8/เดือน ต่อผู้ใช้
- เรียนรู้และเติบโต: $3-$5/เดือน ต่อผู้ใช้
- การยอมรับและให้รางวัล: $2/เดือนต่อผู้ใช้
- มีส่วนร่วมและรับฟัง: $2/เดือนต่อผู้ใช้
- ชุดการให้คำปรึกษา: $8/เดือน
- จัดการค่าตอบแทน: $10/เดือน
- การสื่อสารกับพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงาน: $5/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวอย่างมีส่วนร่วม
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
9. Workday (Peakon) (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์ของพนักงานและการวิเคราะห์ความรู้สึก)
ถัดไปในรายการทางเลือกของ Culture Amp คือ Workday Peakon ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เน้นการแสดงความคิดเห็นของพนักงานในเชิงภาพ
อัญมณีที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ส่งแบบสำรวจการมีส่วนร่วมที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและเปลี่ยนคำตอบให้เป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ทันที ผู้จัดการสามารถปิดวงจรการให้ข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดายด้วยจุดเริ่มต้นการสนทนา การตอบรับ และการแชทแบบส่วนตัวสองทาง
เครื่องมือนี้เน้นพื้นที่สำคัญ, เฉลิมฉลองความสำเร็จ, และช่วยระดมความคิดเพื่อเปลี่ยนความรู้สึก
🔍 คุณทราบหรือไม่? Peakon รองรับได้ถึง 60 ภาษา ช่วยขจัดอุปสรรคทางภูมิศาสตร์หรือวัฒนธรรมสังคม
คุณสมบัติเด่นของ Workday (Peakon)
- รวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานในสำนักงานและพนักงานทางไกลผ่านส่วนขยายบนเดสก์ท็อป มือถือ เคาน์เตอร์บริการ Slack หรือ Microsoft Teams
- คาดการณ์ความเสี่ยงด้านยอดขายและปรับปรุงการรักษาพนักงานด้วยวิเคราะห์ตัวชี้วัดวงจรชีวิตพนักงานแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของระบบ Workday (Peakon)
- การดึงประโยชน์สูงสุดออกมาจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีทำงานอย่างต่อเนื่อง
- มีราคาสูงเทียบเท่ากับคู่แข่ง จึงไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีทรัพยากรด้านทรัพยากรบุคคลน้อย
ราคาสำหรับวันทำงาน (Peakon)
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวการทำงาน (Peakon)
- G2: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (40+ รีวิว)
มาดูกันว่า Workday (Peakon) ช่วยให้ผู้ใช้ G2คนนี้เข้าใจความรู้สึกของพนักงานได้อย่างไร:
Peakon เป็นแพลตฟอร์มที่องค์กรสามารถรับรู้ถึงจังหวะและความรู้สึกของพนักงานได้ คำถามที่หลากหลายในการสำรวจช่วยให้มั่นใจว่าครอบคลุมทุกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างพนักงานและองค์กรอย่างครบถ้วน
Peakon เป็นแพลตฟอร์มที่องค์กรสามารถรับรู้ถึงจังหวะและความรู้สึกของพนักงานได้ คำถามที่หลากหลายในการสำรวจช่วยให้มั่นใจว่าครอบคลุมทุกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างพนักงานและองค์กรอย่างครบถ้วน
10. Glint (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านการมีส่วนร่วมที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Glint เป็นโซลูชันจาก Microsoft ที่ช่วยให้องค์กรเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายด้วยแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ เทมเพลตของ Glint ช่วยให้สถานที่ทำงานของคุณสอดคล้องกับสิ่งที่สำคัญที่สุด ตั้งแต่การปฐมนิเทศไปจนถึงการสัมภาษณ์ออก และการตรวจสอบความหลากหลายไปจนถึงการจัดการการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ AI ของ Microsoft ที่ฝังอยู่ภายในซึ่งสามารถสรุปความคิดเห็นและการตอบกลับทั้งหมดเป็นข้อมูลเชิงลึกได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้นำที่ต้องการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและปรับพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
🔍 คุณรู้หรือไม่? Glint Inc. ซึ่งเคยเป็นบริษัทอิสระ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Microsoft ในปี 2018 หลังจากที่ LinkedIn (บริษัทในเครือของ Microsoft) ได้เข้าซื้อกิจการ ปัจจุบัน ทรัพยากรของบริษัททำหน้าที่เป็นฟอรัมชุมชนสำหรับผู้ใช้ในการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและแนวคิดต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Glint
- เพิ่มประสิทธิภาพการคงอยู่ด้วยการติดตามผลตอบกลับแบบเรียลไทม์และการวางแผนการดำเนินการ
- ปรับปรุงการสื่อสารด้วยการสร้างรายงานที่รวดเร็วและง่ายต่อการส่งออก
ข้อจำกัดของแสงสะท้อน
- ธุรกิจต้องจำกัดตัวเองให้อยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์
- เสนอคุณสมบัติของแพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพที่จำกัด
ราคาของ Glint
- Microsoft Viva Glint: $2/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและความคิดเห็นของ Glint
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
11. Workvivo (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งเสริมการสื่อสารของพนักงานและวัฒนธรรมการทำงาน)
ต้องการอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายตามสไตล์สังคมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมหรือไม่? Workvivo มอบสิ่งนั้นให้คุณ แพลตฟอร์มนี้รวมการสื่อสาร แบบสำรวจ และโซลูชันทรัพยากรบุคคลไว้ในที่เดียวเพื่อประสบการณ์ชุมชน
Workvivio ยังมีฟีเจอร์ข่าวอินทราเน็ตขององค์กรที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อให้แต่ละคนมีส่วนร่วมกับเป้าหมายและพัฒนาการทางธุรกิจล่าสุดอยู่เสมอ
คุณสมบัติเด่นของ Workvivo
- ขยายความสำเร็จของทีมด้วยการยอมรับที่เข้าใจง่ายและการกล่าวชื่นชมในที่สาธารณะ
- ส่งเสริมการเชื่อมต่อที่แท้จริงด้วยฟีดข่าวที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยเครื่องมือโซเชียลและการสื่อสารที่ผสานรวม
ข้อจำกัดของ Workvivo
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดและมีราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- ไม่มีตัวเลือกการผสานรวมกับซอฟต์แวร์ HR ที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น
ราคาของ Workvivo
- แผนธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว Workvivo
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (120+ รีวิว)
มาดูกันว่าทำไมผู้ใช้ Capterraคนนี้ถึงชื่นชอบ Workvivo:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Workvivo คือความสามารถในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหนียวแน่นและน่าสนใจ
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Workvivo คือความสามารถในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหนียวแน่นและน่าสนใจ
12. SurveySparrow (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจและการให้ข้อเสนอแนะแบบไดนามิกและสนทนา)
SurveySparrow เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการโซลูชันแบบสำรวจที่เรียบง่ายแต่มีการวิเคราะห์อย่างละเอียด อินเทอร์เฟซที่เป็นระบบจะแบ่งกระบวนการสำรวจความผูกพันออกเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการวิเคราะห์และส่งออกผลลัพธ์
นอกจากระบบหลังบ้านที่ชัดเจนแล้ว SurveySparrow ยังให้คุณเพิ่มรูปแบบคำถามได้หลากหลายและควบคุมบล็อกของแบบสำรวจด้วยตรรกะเฉพาะของแต่ละส่วน นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีม HR สามารถใช้การแจ้งเตือนทางอีเมลและการเตือนความจำเพื่อติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ SurveySparrow
- ปรับแต่งแบบสำรวจแต่ละแบบด้วยปุ่มหลากหลาย ฟอนต์ สี และแม้กระทั่งธีม
- กำหนดเงื่อนไขที่นำเสนอเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องสำหรับพนักงานแต่ละคนด้วยแบบสำรวจอัจฉริยะที่ปรับตามพฤติกรรม
- รวบรวมข้อมูลได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และซิงค์ข้อมูลภายหลังด้วยตัวเลือกแบบสำรวจออฟไลน์
ข้อจำกัดของ SurveySparrow
- มีเพียงตัวเลือกการจัดรูปแบบสไตล์พื้นฐานเมื่อสร้างคำถาม
- จำกัดเฉพาะแบบสำรวจความผูกพันเท่านั้น ไม่รวมการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือโซลูชันด้านทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ
ราคาของ SurveySparrow
สำหรับบุคคล
- พื้นฐาน: $39/เดือน
- เริ่มต้น: $59/เดือน
สำหรับทีม
- ธุรกิจ: 149 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: $399/เดือน
องค์กร: ราคาตามตกลง
ชุด CX (NPS, CSAT, CES)
มืออาชีพ: $399/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดการชื่อเสียง
- ฟรี
- เริ่มต้น: $99/เดือน
การจัดการตั๋ว
- ฟรี
- เริ่มต้น: $12/เดือน
การประเมินแบบ 360 องศา
- ประสิทธิภาพ: ราคาตามตกลง
ชุดเต็ม
- แพลตฟอร์ม: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ SurveySparrow
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
13. CultureMonkey (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจความคิดเห็นอย่างรวดเร็วและเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะ)
CultureMonkey เปรียบเสมือนกูรูด้านการเติบโตสำหรับธุรกิจ ด้วยระบบรับความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตนและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาเป็นแผนปฏิบัติการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง
ส่วนที่ดีที่สุด? แดชบอร์ดภาพที่แสดงผลแบบเรียลไทม์พร้อมการจัดลำดับความสำคัญตามความสำคัญของความคิดเห็นของพนักงาน—ไม่ต้องกรองข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ทุกคำถามและเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นใน CultureMonkey ยังสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการอย่างยืดหยุ่น
คุณสมบัติเด่นของ CultureMonkey
- ลดความเหนื่อยล้าจากการสำรวจด้วยตัวเลือกในการกำหนดเวลาคำถามหนึ่งข้อเป็นรายสองสัปดาห์หรือรายเดือน
- วัดผลกระทบของการกระทำของคุณด้วยแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกในอดีต
- เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของการปฏิบัติและแรงงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณให้สูงสุดด้วยตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ CultureMonkey
- มาพร้อมกับปัญหาการโหลดเป็นครั้งคราวและบั๊กเมื่อสร้างแบบสำรวจที่ซับซ้อน
- การส่งออกรายงานขั้นสูง เช่น แผนที่ความร้อน อาจทำให้รายละเอียดทางภาพสูญหาย เช่น การเข้ารหัสสี
ราคาของ CultureMonkey
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก CultureMonkey
- G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ลองดูว่าผู้ใช้ G2คนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ CultureMonkey:
Culture Monkey มีแดชบอร์ดที่ทันสมัยที่สุดที่ฉันเคยพบในเครื่องมือมากมายที่ฉันได้ประเมินหรือใช้งานในอดีต มีรายงานและมุมมองที่ปรับแต่งได้พร้อมใช้งาน แยกตามระดับผู้จัดการ สถานที่ แผนก และบทบาท
Culture Monkey มีแดชบอร์ดที่ทันสมัยที่สุดที่ฉันเคยพบในเครื่องมือมากมายที่ฉันได้ประเมินหรือทำงานด้วยในอดีต มีรายงานและมุมมองที่ปรับแต่งได้พร้อมใช้งาน แยกตามระดับผู้จัดการ สถานที่ แผนก และบทบาท
14. BambooHR (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ HR และการให้บริการตนเองของพนักงาน)
BambooHR เป็นซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับความนิยม ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงานและปรับปรุงกระบวนการทำงาน มีระบบให้ผู้จัดการแสดงความคิดเห็นและประเมินตนเอง ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือตั้งเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย
โซลูชันนี้ประกอบด้วยเครื่องมือวัดความพึงพอใจของพนักงานที่สามารถติดตามการสร้างแบรนด์นายจ้างและระดับแรงจูงใจของพนักงานได้ทันที นอกจากนี้ยังช่วยให้การจัดการเงินเดือน การติดตามผู้สมัคร และการจัดการการลาหยุดเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ BambooHR
- สร้างศูนย์กลางสำหรับการอัปเดตและการประกาศภายในทั้งหมดด้วยฟีเจอร์พื้นที่ชุมชน
- เพิ่มความถูกต้องของข้อมูลด้วยคลังคำถามที่ผ่านการวิจัยและพร้อมใช้งานเกี่ยวกับประสบการณ์ของพนักงาน
ข้อจำกัดของ BambooHR
- รูปแบบการรายงาน โดยเฉพาะองค์ประกอบเช่นตราประทับข้อมูลและแหล่งที่มา ค่อนข้างพื้นฐานและล้าสมัย
- คุณสมบัติเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม ไม่เน้นการมีส่วนร่วม และมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อน
ราคาของ BambooHR
(อัตราค่าบริการรายเดือนแบบเหมาจ่ายสำหรับพนักงานน้อยกว่า 25 คน; ราคาต่อผู้ใช้สำหรับพนักงาน 25 คนขึ้นไป)
- หลัก: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้
การให้คะแนนและรีวิว BambooHR
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,800+ รีวิว)
15. Microsoft Viva (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมความเป็นอยู่ที่ดีและประสิทธิภาพการทำงานกับเครื่องมือของบริษัท)
หากคุณมี Microsoft ผสานเข้ากับธุรกิจของคุณแล้ว Microsoft Viva เป็นส่วนเสริมที่ดีสำหรับชุดเครื่องมือ HR ของคุณ นอกเหนือจากความสามารถของ Viva Glint ในการวิเคราะห์แบบสำรวจแล้ว ยังมีฟอรัมชุมชนและการจัดการแคมเปญเพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อและการมีส่วนร่วมอีกด้วย
Viva ยังช่วยให้คุณสามารถประเมินความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานผ่านการสำรวจความคิดเห็นอย่างรวดเร็วและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน นอกจากนี้ยังช่วยผสานการเรียนรู้เข้ากับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ Microsoft เพื่อการพัฒนาพนักงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Viva
- ส่งเสริมการสนทนาที่น่าสนใจด้วยพื้นที่เฉพาะสำหรับข่าวสารของบริษัทและความสนใจร่วมกัน
- แผนที่และปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีด้วยแผนภูมิรูปแบบการทำงานของพนักงานและการกระจายกิจกรรม
ข้อจำกัดของ Microsoft Viva
- การผสานรวมถูกจำกัดไว้เฉพาะในระบบนิเวศของ Microsoft
- อาจรู้สึกเหมือนเป็นอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนและยากต่อการกำหนดค่า
ราคาของ Microsoft Viva
- Microsoft Viva ใน Microsoft 365: ฟรี
- Microsoft Viva การสื่อสารและชุมชนพนักงาน: $2/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft Viva Workplace Analytics และข้อเสนอแนะจากพนักงาน: $6/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft Viva Suite: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Viva
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
มาดูกันว่าทำไมผู้ใช้ G2คนนี้ถึงชอบ Microsoft Viva:
Viva Insights เป็นซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารและทำงานในสภาพแวดล้อมมืออาชีพ. ใช้งานง่ายมาก และนำไปใช้ได้ไม่ยาก. สิ่งที่ชอบที่สุดคือ มันมีประโยชน์มากในการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน.
Viva Insights เป็นซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารและทำงานในสภาพแวดล้อมมืออาชีพ. ใช้งานง่ายมาก และนำไปใช้ได้ไม่ยาก. สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือ มันมีประโยชน์มากในการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน.
การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- Reflektive: ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack ทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของกระบวนการทำงานประจำวัน
- Qualtrics: นำเสนอชุดเครื่องมือ HR ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นสำหรับองค์กรที่ต้องการประสบการณ์ระดับองค์กรที่ครบวงจร
เพิ่มพลังการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของพนักงานด้วย ClickUp
จิตวิญญาณทีมสูงคือเชื้อเพลิงสำหรับแรงขับเคลื่อนและความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายทางธุรกิจ—เพิ่มคำแนะนำที่สร้างสรรค์เข้าไป และคุณก็จะได้ความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในระยะยาว แต่เราต้องยอมรับว่า: ทีม HR ต้องการเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น Culture Amp เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
แต่เนื่องจากไม่ใช่ทุกธุรกิจที่จะเข้ากับมันได้ เราจึงได้รวบรวมทางเลือก 15 รายการของ Culture Amp ที่อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด แต่เมื่อพูดถึงการมีส่วนร่วมและการดำเนินโครงการ ทั้งสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกัน
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น ด้วยระบบอัตโนมัติที่ลื่นไหล ข้อมูลเชิงลึกจาก AI และการจัดการงานที่มหัศจรรย์ ClickUp สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นบวกและมีประสิทธิภาพ—เรียกได้ว่าเป็นการชนะทั้งสองฝ่าย!
พร้อมที่จะเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและประสิทธิภาพทางธุรกิจหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้!