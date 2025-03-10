บล็อก ClickUp

Top 15 Culture Amp Alternatives for Employee Engagement

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
10 มีนาคม 2568

ทีมที่มีส่วนร่วมช่วยกระตุ้นนวัตกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่เจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิต. สงสัยว่าผลกระทบใหญ่แค่ไหน? ธุรกิจที่มีพนักงานมีส่วนร่วมสูงมีกำไรเพิ่มขึ้น 14%และคุณภาพชีวิตดีขึ้น 70%!

แน่นอน เครื่องมืออย่าง Culture Amp ได้กลายเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับการจัดการกับความท้าทายที่ซับซ้อนของการมีส่วนร่วมของพนักงาน แต่ Culture Amp ไม่ใช่ทางออกเดียว และอาจไม่เหมาะกับทุกทีมหรือกระบวนการทำงาน

แทนที่จะเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการค้นคว้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เราได้ทำการรวบรวมข้อมูลสำคัญไว้ให้คุณแล้ว บล็อกนี้ครอบคลุม 15 ทางเลือกที่โดดเด่นของ Culture Amp โดยแยกแยะข้อดี ข้อเสีย ราคา และรีวิว เพื่อช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

Culture Amp เป็นโซลูชันด้านทรัพยากรบุคคลที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน อย่างไรก็ตาม เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ซับซ้อนและฟีเจอร์ที่หลากหลายอาจไม่เหมาะกับทุกธุรกิจ

นี่คือ 15 อันดับทางเลือกของ Culture Amp สำหรับทีมที่กำลังมองหาสิ่งที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

  • ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ HR และการมีส่วนร่วมของพนักงาน)
  • ตาราง (เหมาะที่สุดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการวางแผนพัฒนาที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล)
  • Leapsome (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาและการจัดแนวเป้าหมาย)
  • Quantum Workplace (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมเชิงคาดการณ์)
  • 15Five (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบประจำสัปดาห์และการส่งเสริมการยอมรับของพนักงาน)
  • Betterworks (เหมาะที่สุดสำหรับการผสาน OKRs และการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง)
  • Workleap (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและการติดตามการมีส่วนร่วม)
  • มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารจัดการประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นเป้าหมาย)
  • เวิร์กเดย์ (พีค่อน) (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์ของพนักงานและการวิเคราะห์ความรู้สึก)
  • Glint (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านการมีส่วนร่วมที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
  • Workvivo (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งเสริมการสื่อสารระหว่างพนักงานและวัฒนธรรมการทำงาน)
  • SurveySparrow (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจและการให้ข้อเสนอแนะแบบไดนามิกและสนทนา)
  • CultureMonkey (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจความคิดเห็นอย่างรวดเร็วและเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะ)
  • BambooHR (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลและการให้บริการตนเองของพนักงาน)
  • ไมโครซอฟต์ วิวา (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมความเป็นอยู่ที่ดีและประสิทธิภาพการทำงานกับเครื่องมือของบริษัท)

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Culture Amp?

ขณะค้นหาทางเลือกแทน Culture Amp ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีคุณสมบัติต่อไปนี้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและประสิทธิภาพการทำงาน

  • การปรับขนาดที่ง่าย: พิจารณาเครื่องมือที่รองรับขนาดและความซับซ้อนของทีมในปัจจุบันและอนาคตของคุณ เลือกเครื่องมือที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ
  • คุณสมบัติที่ใช้งานง่าย: มองหาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมตัวเลือกการนำทางที่เรียบง่าย การให้ความสำคัญกับความเป็นมิตรกับผู้ใช้ช่วยลดเวลาในการฝึกอบรม ทำให้ใช้งานได้ง่าย และแม้กระทั่งสนุกและน่าสนใจ
  • ให้ความสำคัญกับการปรับแต่ง: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีการตั้งค่าที่ยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มอนุญาตให้คุณปรับแต่งเครื่องมือต่างๆ เช่น แบบสำรวจและกระบวนการให้ข้อเสนอแนะ
  • วิเคราะห์การรายงานและการวิเคราะห์: เลือกทางเลือกของ Culture Amp ที่มีคุณสมบัติการรายงานที่แข็งแกร่งซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ หาโซลูชันที่มีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่อ่านง่ายและมีรายละเอียดครบถ้วน
  • ตรวจสอบความสามารถในการผสานรวม: เลือกใช้เครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับระบบซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น ให้ความสำคัญกับตัวเลือกที่ทำงานร่วมกับระบบ HRIS, เครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง,ซอฟต์แวร์การติดตามพนักงาน และแอปพลิเคชันการสื่อสารได้ดี

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จดรายการคุณสมบัติที่คุณต้องการซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงต่อวัฒนธรรมและกระบวนการทำงานของคุณ การทำเช่นนี้จะช่วยให้กระบวนการคัดเลือกเป็นระบบและครอบคลุมทุกด้าน

ทางเลือกที่ดีที่สุด 15 อย่างสำหรับ Culture Amp

ด้วยแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัย และการผสานรวมที่ง่ายดาย ทางเลือกของ Culture Amp อาจมีฟีเจอร์ที่คุณกำลังมองหาอยู่ เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น เครื่องมือทั้ง 15 นี้จะขยายตามความต้องการของคุณ พร้อมมอบฟีเจอร์เพิ่มเติมและความปลอดภัยของข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ HR และการมีส่วนร่วมของพนักงาน)

ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับทีมของคุณในการทำงาน พร้อมเครื่องมือมากกว่า 30 ชนิด และการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ ตั้งแต่แบบฟอร์มสำรวจ การจัดการงาน ไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงลึก และการแสดงผลที่สวยงาม ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำลายเป้าหมายของคุณ—ทั้งหมดในที่เดียว

อยากเจาะลึกทุกเรื่องเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคลหรือไม่?

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ HR ของ Clickupได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มพลังการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของพนักงาน โซลูชันนี้ประกอบด้วยเครื่องมือการตั้งเป้าหมายที่เชื่อมโยงเป้าหมายระยะยาวเข้ากับทุกงาน ช่วยให้ผู้จัดการกำหนดจังหวะและทิศทางสำหรับทีมของตน

ทางเลือกของ Culture Amp: ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ HR และการมีส่วนร่วมของพนักงาน
บริหารจัดการศักยภาพของแต่ละบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาของพนักงาน และวางแผนทรัพยากรสำหรับโครงการในอนาคตด้วย ClickUp Workload View

คุณสมบัติด้านทรัพยากรบุคคลของ ClickUp รวมถึงมุมมองภาระงานที่สะดวกซึ่งให้ภาพรวมของงานและความต้องการในอนาคตของทีมคุณในหน้าเดียว

มันช่วยในการวางแผนกำลังการผลิตได้ดีขึ้น, เสริมสร้างการวิเคราะห์กำลังคน, หลีกเลี่ยงการเหนื่อยล้า, และทำให้ทีมไม่เครียด. นอกจากนี้, คุณจะรู้เสมอว่าใครมีเวลาว่างที่จะรับงานเพิ่ม!

ระดมความคิดแผนการพัฒนาด้วย ClickUp Brain
สร้างแบบสำรวจพนักงาน, อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ, และคิดค้นแผนการพัฒนาด้วย ClickUp Brain

การใช้การจัดการโครงการ HR ของ ClickUp จะทำให้คุณเข้าถึงเครื่องมือ AI ของแพลตฟอร์มClickUp Brain ฟีเจอร์นี้ช่วยในการมาตรฐานการทำงาน, ทำให้การสื่อสารนโยบายเป็นไปอย่างราบรื่น, และทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสร้างแบบสอบถามได้ทันที, สรุปรายงาน, และแบ่งปันการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับความรู้สึกของพนักงาน

ทางเลือกของ Culture Amp: แสดงผลข้อมูลแบบสำรวจด้วย ClickUp Views
สร้างภาพข้อมูลการสำรวจ จัดระเบียบข้อมูลเชิงลึก และวางแผนงานที่เน้นตามไทม์ไลน์ด้วยมุมมอง ClickUp

การจัดการโครงการ HR ของ ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบ เช่น ปฏิทินและแผนภูมิแกนต์ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งวิธีการติดตามประสิทธิภาพและวางแผนการพัฒนาพนักงานได้ นอกจากนี้ ทีม HRยังสามารถใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมที่เทียบเท่ากับเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพที่ครอบคลุมที่สุด

ระบบลำดับชั้นโครงการที่แข็งแกร่งและการเข้ารหัสสิทธิ์การเข้าถึงของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณสมบัติและการสื่อสารของระบบปลอดภัย. ด้วยวิธีนี้ การสื่อสารที่เป็นความลับระหว่างผู้จัดการและทีมจะได้รับการปกป้อง.

คิดว่าการตั้งค่านี้เป็นเรื่องน่าเบื่อ? ClickUp มีเทมเพลต HRที่พร้อมใช้งานและกรอกข้อมูลล่วงหน้าสำหรับการพัฒนาพนักงานอย่างรวดเร็ว ทำให้การตั้งค่าเป็นเรื่องง่าย นี่คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมบางประการ:

🔍 คุณรู้หรือไม่? การที่พนักงานไม่ผูกพันและลาออกสามารถทำให้บริษัทในดัชนี S&P 500 ต้องสูญเสียเงินเฉลี่ย 228–355 ล้านดอลลาร์ต่อปี การมีโซลูชันที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มอบหมายและดำเนินการตามภารกิจในแผนการพัฒนาและการฝึกอบรมด้วยClickUp Tasks
  • บันทึกคำตอบและส่งงานไปยังทีมที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp Forms
  • แท็ก, ระบุชื่อ, และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของพนักงานของคุณเพื่อรับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ด้วยความคิดเห็นที่มอบหมายในClickUp
  • จัดทำเอกสารนโยบาย ข้อมูลเชิงลึกด้านการมีส่วนร่วม และแผนเส้นทางอาชีพด้วยClickUp Docs
  • สร้างภาพความสัมพันธ์ระหว่างแผนผังองค์กรและตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมด้วยClickUp Whiteboards
  • รักษาการสื่อสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพูดคุยแบบตัวต่อตัว และแผนปฏิบัติการให้ราบรื่นด้วยClickUp Chat
  • ติดตามเวลาการเสร็จสิ้นงาน เพิ่มความคิดเห็นได้ทันที และดูรายงานเวลาของพนักงานแต่ละคนได้จากทุกที่ด้วยClickUp Time Tracking

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อยเพื่อเชี่ยวชาญทุกฟีเจอร์ที่ ClickUp มีให้
  • อาจไม่มีการปรับให้เหมาะสมกับมือถืออย่างครอบคลุมสำหรับมุมมองตารางของ ClickUp

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $10/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 19 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใดก็ได้สำหรับ $7/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,200+ รีวิว)

นี่คือสิ่งที่อาหมัด อาบู ชารีอา ผู้จัดการโครงการที่ Primeland Real Estate Developmentกล่าวถึง ClickUp:

เป้าหมายของการใช้ ClickUp ในช่วงแรกคือเพื่อให้สามารถมองเห็นงานของทุกคนได้จากมุมมองของผู้จัดการ แต่ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเมื่อทุกคนเริ่มวางงานของตนพร้อมกำหนดเวลา มันกลายเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้ และจากนั้นเราก็สร้างโครงการเพิ่มเติมและเปลี่ยนวัตถุประสงค์เดิมจากการบริหารจัดการพนักงานไปสู่การจัดการงานและติดตามความคืบหน้าแทน

เป้าหมายของการใช้ ClickUp ในช่วงแรกคือเพื่อให้สามารถมองเห็นงานของทุกคนได้จากมุมมองของผู้จัดการ แต่ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเมื่อทุกคนเริ่มวางงานของตนพร้อมกำหนดเวลา มันกลายเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้ และจากนั้นเราก็สร้างโครงการเพิ่มเติมและเปลี่ยนวัตถุประสงค์เดิมจากการบริหารจัดการพนักงานไปสู่การจัดการงานและติดตามความคืบหน้าแทน

➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการประเมินผลงานชั้นนำเพื่อส่งเสริมการเติบโตของพนักงาน

2. ตารางกริด (เหมาะที่สุดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการวางแผนพัฒนาที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล)

ตาราง: เหมาะที่สุดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการวางแผนพัฒนาที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ผ่านทาง ตาราง

ออกแบบมาเพื่อให้ความสำคัญกับการประเมินที่มีคุณค่า Lattice ติดอันดับในรายการนี้ในฐานะโซลูชัน HR ที่มีประสบการณ์ยาวนาน เครื่องมือนี้ประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัว, แดชบอร์ดการจัดการบุคลากร, และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหัวข้อเฉพาะ

ซอฟต์แวร์การมีส่วนร่วมของพนักงานนี้ช่วยให้คุณสร้างเมทริกซ์ความสามารถและเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลระบุผู้นำที่มีศักยภาพและสร้างแผนการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง

  • ส่งเสริมการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานด้วยแผนพัฒนาส่วนบุคคลที่สามารถเริ่มต้นได้ง่าย
  • จัดการความคาดหวังของบทบาทอย่างสม่ำเสมอด้วยเส้นทางอาชีพเฉพาะหน้าที่ชัดเจน
  • รักษาความสอดคล้องกับเกณฑ์ค่าตอบแทนโดยใช้ข้อมูลตลาดล่าสุด

ข้อจำกัดของโครงตาข่าย

  • การปรับแต่งแบบสอบถามและการรีวิวมีจำกัดและค่อนข้างเข้มงวด
  • การผสานระบบ HR ที่มีอยู่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน

การกำหนดราคาแบบตาราง

  • การบริหารจัดการบุคลากร: $11/เดือน ต่อที่นั่ง
  • HRIS: $10/เดือน ต่อที่นั่ง

การให้คะแนนและรีวิวแบบตาราง

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตารางตาข่ายเพื่อการจัดการประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

3. Leapsome (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาและการจัดแนวเป้าหมาย)

ทางเลือกของ Culture Amp: Leapsome: เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้การให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาและการจัดแนวเป้าหมายเป็นไปโดยอัตโนมัติ
ผ่านทาง Leapsome

Leapsome ให้ความสำคัญกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อให้การปรับปรุงด้านทรัพยากรบุคคลเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดดเด่นด้วยการผสานรวมการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา โครงสร้างเป้าหมายเชิงลึก และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายและน่าดึงดูด

Leapsome ยังช่วยให้การสร้างแบบสำรวจและการทบทวนง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตที่ดีที่สุดหลากหลายรูปแบบ รวมถึงสุขภาพจิตและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติเด่นของ Leapsome

  • ระบุความสามารถได้ง่ายด้วยเครื่องมือรายงานอัตโนมัติ เช่น เมทริกซ์ 9 ช่อง
  • เชื่อมโยงความปรารถนาของพนักงานแต่ละคนกับเป้าหมายของบริษัทผ่านต้นไม้เป้าหมาย

ข้อจำกัดที่สำคัญ

  • กว้างและครอบคลุมเกินไปที่จะนำมาใช้กับธุรกิจที่มีทรัพยากรด้านทรัพยากรบุคคลจำกัด
  • ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี และมีราคาที่ไม่ชัดเจนแม้ว่าจะมีโมดูลมากมาย

ราคา Leapsome

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Leapsome

  • G2: 4. 8/5 (1800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (50+ รีวิว)

มาดูกันว่าทำไมผู้ใช้ Capterraถึงคิดว่า Leapsome ใช้งานง่ายและเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง:

มันน่าทึ่งมากที่การติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในเครือข่ายของคุณนั้นง่ายแต่มีผลกระทบมากเพียงใด

มันน่าทึ่งมากที่การติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในเครือข่ายของคุณนั้นง่ายแต่มีผลกระทบมากเพียงใด

🔍 คุณรู้หรือไม่? พนักงานให้คุณค่ากับความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมากกว่าที่นายจ้างเข้าใจ นั่นคือจุดที่ธุรกิจของคุณพลาดไปและไม่สามารถยอมรับได้!

4. Quantum Workplace (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมเชิงคาดการณ์)

Quantum Workplace: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมเชิงคาดการณ์
ผ่านทาง Quantum Workplace

ต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบทรัพยากรบุคคลของคุณหรือไม่? ลองใช้ Quantum Workplace ดูสิ โซลูชันนี้ครอบคลุมสิ่งจำเป็นต่างๆ เช่น การตอบรับแบบรวดเร็ว การมีส่วนร่วม และการสำรวจตลอดชีวิต

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประชุมแบบตัวต่อตัว และผู้ช่วยเป้าหมายโดยเฉพาะ โบนัส: Quantum Workplace สามารถทำนายระดับความผูกพันและให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับทีม บุคคล และวงจรการให้ข้อเสนอแนะ

คุณสมบัติเด่นของ Quantum Workplace

  • จัดให้เป้าหมายขององค์กร ทีม และพนักงานสอดคล้องกับเป้าหมายที่ถ่ายทอดต่อเนื่อง
  • แบ่งปันคำชมเชยและการยอมรับผ่านตราสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงาน พร้อมคำชมเชยที่เชื่อมโยงกับภารกิจขององค์กร
  • เสริมสร้างทักษะการจ้างงาน การปฐมนิเทศ และการมีส่วนร่วมของผู้จัดการด้วยการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ออก

ข้อจำกัดของ Quantum Workplace

  • การผสานรวมกับระบบ HR และอีเมลอื่น ๆ อย่างจำกัด ทำให้กระบวนการทำงานไม่ราบรื่น
  • ขาดอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ส่งผลให้เกิดความสับสนในเป้าหมายและปัญหาด้านการตรวจสอบย้อนกลับ
  • การนำเข้าและส่งออกข้อมูลข้อเสนอแนะอาจรู้สึกน่าเบื่อ

ราคาของ Quantum Workplace

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว Quantum Workplace

  • G2: 4. 4/5 (550+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

5. 15Five (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบการมีส่วนร่วมรายสัปดาห์และแผนที่ความร้อน)

ทางเลือกของ Culture Amp: 15Five: เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบความผูกพันรายสัปดาห์และแผนที่ความร้อน
ผ่านทาง15Five

15Five เป็นที่นิยมที่นำแนวทางด้านสุขภาพจิตมาใช้กับการมีส่วนร่วมของพนักงาน ฟีเจอร์การเช็คอินรายสัปดาห์ช่วยให้พนักงานแบ่งปันว่าพวกเขากำลังเป็นอย่างไร และผู้จัดการสามารถเข้าใจและส่งเสริมการปรับปรุงได้

นอกจากนี้ยังรวมถึงคำแนะนำและแผนการดำเนินการที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการพัฒนาบุคคลแต่ละคน ทางเลือกของ Culture Amp นี้ยังวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจเพื่อวัดประสิทธิภาพของผู้จัดการ ปัจจัยสำคัญ และความเสี่ยงด้านความผูกพัน

15 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 15Five

  • เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมกับแต่ละหน้าที่ความรับผิดชอบโดยใช้แบบสำรวจที่วัดว่ามันกระตุ้นพลังได้มากเพียงใด
  • เชื่อมต่อกับระบบ HRIS ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเลือกการผสานรวม
  • เพิ่มการยอมรับพนักงานผ่านฟีเจอร์การชมเชยในที่สาธารณะ

ข้อจำกัดของ 15Five

  • อาจไม่สามารถปรับขนาดได้ดีกับองค์กรขนาดใหญ่เนื่องจากข้อจำกัดของฟีเจอร์
  • ขาดการวิเคราะห์ขั้นสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Lattice
  • มีการปรับแต่งแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานได้จำกัด

ราคาของ 15Five

  • มีส่วนร่วม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ดำเนินการ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แพ็กเกจแพลตฟอร์มทั้งหมด: $16/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว 15Five

  • G2: 4. 6/5 (1,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (850+ รีวิว)

ดูว่าทำไมผู้ใช้ G2คนนี้ถึงพิจารณาว่า 15Five เป็นชุดเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการจัดการประสิทธิภาพ:

ฉันสามารถเห็นได้ว่าฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น High Fives, การทบทวนตนเองที่ดีที่สุด, หรือแม้กระทั่งการตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้แต่ละคน ล้วนสอดคล้องกับแนวทางที่ดีที่สุดที่เราได้เห็นสำหรับการช่วยเหลือพนักงานให้สามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของพวกเขาและสิ่งสำคัญอื่น ๆ ที่ได้เรียนรู้ในสาขา HR ได้เป็นอย่างดี

ฉันสามารถเห็นได้ว่าฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น High Fives, การทบทวนตนเองที่ดีที่สุด, หรือแม้กระทั่งการตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้แต่ละคน ล้วนสอดคล้องกับแนวทางที่ดีที่สุดที่เราได้เห็นสำหรับการช่วยเหลือพนักงานให้สามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของพวกเขาและสิ่งสำคัญอื่น ๆ ที่ได้เรียนรู้ในสาขา HR ได้เป็นอย่างดี

6. Betterworks (เหมาะที่สุดสำหรับการผสาน OKRs และการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง)

Betterworks: เหมาะที่สุดสำหรับการผสาน OKRs และการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
ผ่านทางBetterworks

คุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Culture Amp ที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่เน้นวิธีการทำงานแบบคล่องตัวเพื่อการปรับปรุงอยู่หรือไม่? ลองดู Betterworks! มันมีการติดตาม OKR แบบไดนามิกเพื่อให้การสอดคล้องกับเป้าหมายอยู่ในแนวหน้าของการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ด้วยการปรับเทียบที่รวดเร็วและวิธีการประเมินที่ตรงไปตรงมา Betterworks ช่วยให้ทีมของคุณผสมผสานมาตรฐานธุรกิจที่เติบโตเข้ากับกระบวนการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของพนักงานได้อย่างลงตัว

คุณสมบัติเด่นของ Betterworks

  • รับรองการดำเนินการด้านประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้วยการแบ่งปันข้อมูลและกระบวนการที่เชื่อมต่อกับทุกโมดูล
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงานอย่างไม่มีอคติและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล พร้อมมาตรฐานบริษัทที่ปรับแต่งได้
  • เพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยบันทึกข้อมูลย้อนหลังของความคิดเห็นและการสำรวจพนักงานอย่างครอบคลุม

ข้อจำกัดของ Betterworks

  • อาจมีราคาแพงสำหรับทีมขนาดกลางและใหญ่
  • การนำไปใช้ อาจกลายเป็นเรื่องซับซ้อน หากไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมในองค์กรของคุณ

ราคาของ Betterworks

  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • ตลาดกลาง: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Betterworks

  • G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

7. Workleap (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและการติดตามการมีส่วนร่วม)

ทางเลือกของ Culture Amp: Workleap: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและการติดตามการมีส่วนร่วม
ผ่านทางWorkleap

หากคุณต้องการผสานการพัฒนาทักษะและการมีส่วนร่วมเข้ากับโครงสร้างองค์กรของคุณ Workleap คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด! นอกเหนือจากการประเมินผลโดยผู้จัดการแล้ว ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการประเมินผลโดยเพื่อนร่วมงานอย่างรวดเร็วและการประเมินตนเอง

Workleap ยังมาพร้อมกับระบบติดตามทักษะและการสร้างโมดูลการเรียนรู้ นอกจากนี้ คุณยังมีภาพที่คมชัดเพื่อติดตามระดับการมีส่วนร่วมของคุณว่ากำลังพัฒนาขึ้นอย่างไร

คุณสมบัติเด่นของ Workleap

  • ปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการชื่นชมด้วยการกล่าวขอบคุณอย่างใส่ใจและรางวัลที่สร้างแรงจูงใจในรูปแบบเกม
  • ผสานการพัฒนาและการมีส่วนร่วมด้วยเค้าโครงหลักสูตรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจ

ข้อจำกัดของ Workleap

  • การผสานเครื่องมือสื่อสารของทีมเช่น Slack และอีเมล อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราว
  • ราคาจะค่อนข้างสูงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
  • คุณสมบัติการรายงานค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ราคาของ Workleap

  • ประสบการณ์การใช้งานแพลตฟอร์ม: $22/เดือนต่อผู้ใช้
  • Officevibe: $6.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ประสิทธิภาพ: $6. 25/เดือน
  • Pingboard: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การจัดการการเรียนรู้: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเริ่มต้นใช้งาน: $2. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทักษะ: $2. 50/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Workleap

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 720+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)

นี่คือเหตุผลที่ผู้ใช้ Capterraคนนี้พบว่า Workleap เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการให้ข้อเสนอแนะ:

เป็นบวกมาก ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนสำคัญในทีม และยังช่วยให้ผู้จัดการสามารถค้นพบประเด็นที่ต้องการความสนใจหรือการเปลี่ยนแปลงได้

เป็นบวกมาก ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนสำคัญในทีม และยังช่วยให้ผู้จัดการสามารถค้นพบประเด็นที่ต้องการความสนใจหรือการเปลี่ยนแปลงได้

➡️ อ่านเพิ่มเติม:กลยุทธ์การบริหารจัดการงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทีม

8. มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมที่ปรับให้เหมาะกับมือถือ)

Engagedly: เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือการมีส่วนร่วมที่ปรับให้เหมาะกับมือถือ
ผ่านทางEngagedly

Engagedly ติดอันดับด้วยแนวทางที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรกในการรักษาความมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของทีม—พนักงานสามารถเชื่อมต่อและมีแรงจูงใจได้ทุกที่ทุกเวลา

นอกจากนี้ยังติดตามเป้าหมายเป็น OKRs หลัก พร้อมระบบเกมมิฟิเคชันและการเรียนรู้อัตโนมัติเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ น่าสนุกและมีประสิทธิภาพ. พบกับ Marissa AI ผู้ช่วยคนใหม่ของคุณสำหรับการตั้งเป้าหมาย, สรุปคำแนะนำ, และการสร้างเนื้อหา!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดอย่างมีส่วนร่วม

  • ปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ด้วย OKR และเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • ดำเนินโครงการพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นพี่เลี้ยงโดยเฉพาะ
  • ส่งมอบการอัปเดตที่สำคัญและวางแผนทรัพยากรพนักงานด้วยแพลตฟอร์มที่ปรับให้เหมาะสมกับมือถือ

ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง

  • การกำหนดราคาขั้นต่ำทำให้ทีมขนาดเล็กมีค่าใช้จ่ายสูง
  • คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การเช็คอินและการเชื่อมต่อระบบ อาจมีความซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่

การกำหนดราคาอย่างมีส่วนร่วม

  • จัดการประสิทธิภาพ: $5-$8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เรียนรู้และเติบโต: $3-$5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การยอมรับและให้รางวัล: $2/เดือนต่อผู้ใช้
  • มีส่วนร่วมและรับฟัง: $2/เดือนต่อผู้ใช้
  • ชุดการให้คำปรึกษา: $8/เดือน
  • จัดการค่าตอบแทน: $10/เดือน
  • การสื่อสารกับพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงาน: $5/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวอย่างมีส่วนร่วม

  • G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

9. Workday (Peakon) (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์ของพนักงานและการวิเคราะห์ความรู้สึก)

ทางเลือกของ Culture Amp: Workday: เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์ของพนักงานและการวิเคราะห์ความรู้สึก
ผ่านทางWorkday (Peakon)

ถัดไปในรายการทางเลือกของ Culture Amp คือ Workday Peakon ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เน้นการแสดงความคิดเห็นของพนักงานในเชิงภาพ

อัญมณีที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ส่งแบบสำรวจการมีส่วนร่วมที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและเปลี่ยนคำตอบให้เป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ทันที ผู้จัดการสามารถปิดวงจรการให้ข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดายด้วยจุดเริ่มต้นการสนทนา การตอบรับ และการแชทแบบส่วนตัวสองทาง

เครื่องมือนี้เน้นพื้นที่สำคัญ, เฉลิมฉลองความสำเร็จ, และช่วยระดมความคิดเพื่อเปลี่ยนความรู้สึก

🔍 คุณทราบหรือไม่? Peakon รองรับได้ถึง 60 ภาษา ช่วยขจัดอุปสรรคทางภูมิศาสตร์หรือวัฒนธรรมสังคม

คุณสมบัติเด่นของ Workday (Peakon)

  • รวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานในสำนักงานและพนักงานทางไกลผ่านส่วนขยายบนเดสก์ท็อป มือถือ เคาน์เตอร์บริการ Slack หรือ Microsoft Teams
  • คาดการณ์ความเสี่ยงด้านยอดขายและปรับปรุงการรักษาพนักงานด้วยวิเคราะห์ตัวชี้วัดวงจรชีวิตพนักงานแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของระบบ Workday (Peakon)

  • การดึงประโยชน์สูงสุดออกมาจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีทำงานอย่างต่อเนื่อง
  • มีราคาสูงเทียบเท่ากับคู่แข่ง จึงไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีทรัพยากรด้านทรัพยากรบุคคลน้อย

ราคาสำหรับวันทำงาน (Peakon)

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวการทำงาน (Peakon)

  • G2: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (40+ รีวิว)

มาดูกันว่า Workday (Peakon) ช่วยให้ผู้ใช้ G2คนนี้เข้าใจความรู้สึกของพนักงานได้อย่างไร:

Peakon เป็นแพลตฟอร์มที่องค์กรสามารถรับรู้ถึงจังหวะและความรู้สึกของพนักงานได้ คำถามที่หลากหลายในการสำรวจช่วยให้มั่นใจว่าครอบคลุมทุกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างพนักงานและองค์กรอย่างครบถ้วน

Peakon เป็นแพลตฟอร์มที่องค์กรสามารถรับรู้ถึงจังหวะและความรู้สึกของพนักงานได้ คำถามที่หลากหลายในการสำรวจช่วยให้มั่นใจว่าครอบคลุมทุกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างพนักงานและองค์กรอย่างครบถ้วน

10. Glint (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านการมีส่วนร่วมที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

Glint: เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านการมีส่วนร่วมที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ผ่านทางGlint

Glint เป็นโซลูชันจาก Microsoft ที่ช่วยให้องค์กรเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายด้วยแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ เทมเพลตของ Glint ช่วยให้สถานที่ทำงานของคุณสอดคล้องกับสิ่งที่สำคัญที่สุด ตั้งแต่การปฐมนิเทศไปจนถึงการสัมภาษณ์ออก และการตรวจสอบความหลากหลายไปจนถึงการจัดการการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ AI ของ Microsoft ที่ฝังอยู่ภายในซึ่งสามารถสรุปความคิดเห็นและการตอบกลับทั้งหมดเป็นข้อมูลเชิงลึกได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้นำที่ต้องการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและปรับพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

🔍 คุณรู้หรือไม่? Glint Inc. ซึ่งเคยเป็นบริษัทอิสระ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Microsoft ในปี 2018 หลังจากที่ LinkedIn (บริษัทในเครือของ Microsoft) ได้เข้าซื้อกิจการ ปัจจุบัน ทรัพยากรของบริษัททำหน้าที่เป็นฟอรัมชุมชนสำหรับผู้ใช้ในการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและแนวคิดต่างๆ

คุณสมบัติเด่นของ Glint

  • เพิ่มประสิทธิภาพการคงอยู่ด้วยการติดตามผลตอบกลับแบบเรียลไทม์และการวางแผนการดำเนินการ
  • ปรับปรุงการสื่อสารด้วยการสร้างรายงานที่รวดเร็วและง่ายต่อการส่งออก

ข้อจำกัดของแสงสะท้อน

  • ธุรกิจต้องจำกัดตัวเองให้อยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์
  • เสนอคุณสมบัติของแพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพที่จำกัด

ราคาของ Glint

  • Microsoft Viva Glint: $2/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและความคิดเห็นของ Glint

  • G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)

11. Workvivo (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งเสริมการสื่อสารของพนักงานและวัฒนธรรมการทำงาน)

ทางเลือกของ Culture Amp: Workvivo: เหมาะที่สุดสำหรับการขับเคลื่อนการสื่อสารของพนักงานและวัฒนธรรมการทำงาน
ผ่านทางWorkvivo

ต้องการอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายตามสไตล์สังคมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมหรือไม่? Workvivo มอบสิ่งนั้นให้คุณ แพลตฟอร์มนี้รวมการสื่อสาร แบบสำรวจ และโซลูชันทรัพยากรบุคคลไว้ในที่เดียวเพื่อประสบการณ์ชุมชน

Workvivio ยังมีฟีเจอร์ข่าวอินทราเน็ตขององค์กรที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อให้แต่ละคนมีส่วนร่วมกับเป้าหมายและพัฒนาการทางธุรกิจล่าสุดอยู่เสมอ

คุณสมบัติเด่นของ Workvivo

  • ขยายความสำเร็จของทีมด้วยการยอมรับที่เข้าใจง่ายและการกล่าวชื่นชมในที่สาธารณะ
  • ส่งเสริมการเชื่อมต่อที่แท้จริงด้วยฟีดข่าวที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยเครื่องมือโซเชียลและการสื่อสารที่ผสานรวม

ข้อจำกัดของ Workvivo

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดและมีราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • ไม่มีตัวเลือกการผสานรวมกับซอฟต์แวร์ HR ที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น

ราคาของ Workvivo

  • แผนธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิว Workvivo

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (120+ รีวิว)

มาดูกันว่าทำไมผู้ใช้ Capterraคนนี้ถึงชื่นชอบ Workvivo:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Workvivo คือความสามารถในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหนียวแน่นและน่าสนใจ

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Workvivo คือความสามารถในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหนียวแน่นและน่าสนใจ

12. SurveySparrow (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจและการให้ข้อเสนอแนะแบบไดนามิกและสนทนา)

SurveySparrow: เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจและการให้ข้อเสนอแนะแบบไดนามิกและสนทนา
ผ่านทางSurveySparrow

SurveySparrow เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการโซลูชันแบบสำรวจที่เรียบง่ายแต่มีการวิเคราะห์อย่างละเอียด อินเทอร์เฟซที่เป็นระบบจะแบ่งกระบวนการสำรวจความผูกพันออกเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการวิเคราะห์และส่งออกผลลัพธ์

นอกจากระบบหลังบ้านที่ชัดเจนแล้ว SurveySparrow ยังให้คุณเพิ่มรูปแบบคำถามได้หลากหลายและควบคุมบล็อกของแบบสำรวจด้วยตรรกะเฉพาะของแต่ละส่วน นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีม HR สามารถใช้การแจ้งเตือนทางอีเมลและการเตือนความจำเพื่อติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ SurveySparrow

  • ปรับแต่งแบบสำรวจแต่ละแบบด้วยปุ่มหลากหลาย ฟอนต์ สี และแม้กระทั่งธีม
  • กำหนดเงื่อนไขที่นำเสนอเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องสำหรับพนักงานแต่ละคนด้วยแบบสำรวจอัจฉริยะที่ปรับตามพฤติกรรม
  • รวบรวมข้อมูลได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และซิงค์ข้อมูลภายหลังด้วยตัวเลือกแบบสำรวจออฟไลน์

ข้อจำกัดของ SurveySparrow

  • มีเพียงตัวเลือกการจัดรูปแบบสไตล์พื้นฐานเมื่อสร้างคำถาม
  • จำกัดเฉพาะแบบสำรวจความผูกพันเท่านั้น ไม่รวมการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือโซลูชันด้านทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ

ราคาของ SurveySparrow

สำหรับบุคคล

  • พื้นฐาน: $39/เดือน
  • เริ่มต้น: $59/เดือน

สำหรับทีม

  • ธุรกิจ: 149 ดอลลาร์/เดือน
  • มืออาชีพ: $399/เดือน

องค์กร: ราคาตามตกลง

ชุด CX (NPS, CSAT, CES)

มืออาชีพ: $399/เดือน

  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การจัดการชื่อเสียง

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $99/เดือน

การจัดการตั๋ว

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $12/เดือน

การประเมินแบบ 360 องศา

  • ประสิทธิภาพ: ราคาตามตกลง

ชุดเต็ม

  • แพลตฟอร์ม: ราคาพิเศษตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ SurveySparrow

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

13. CultureMonkey (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจความคิดเห็นอย่างรวดเร็วและเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะ)

ทางเลือกของ Culture Amp: CultureMonkey: เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจความคิดเห็นแบบรวดเร็วและเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะ
ผ่านทางCultureMonkey

CultureMonkey เปรียบเสมือนกูรูด้านการเติบโตสำหรับธุรกิจ ด้วยระบบรับความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตนและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาเป็นแผนปฏิบัติการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง

ส่วนที่ดีที่สุด? แดชบอร์ดภาพที่แสดงผลแบบเรียลไทม์พร้อมการจัดลำดับความสำคัญตามความสำคัญของความคิดเห็นของพนักงาน—ไม่ต้องกรองข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ทุกคำถามและเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นใน CultureMonkey ยังสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการอย่างยืดหยุ่น

คุณสมบัติเด่นของ CultureMonkey

  • ลดความเหนื่อยล้าจากการสำรวจด้วยตัวเลือกในการกำหนดเวลาคำถามหนึ่งข้อเป็นรายสองสัปดาห์หรือรายเดือน
  • วัดผลกระทบของการกระทำของคุณด้วยแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกในอดีต
  • เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของการปฏิบัติและแรงงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณให้สูงสุดด้วยตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ข้อจำกัดของ CultureMonkey

  • มาพร้อมกับปัญหาการโหลดเป็นครั้งคราวและบั๊กเมื่อสร้างแบบสำรวจที่ซับซ้อน
  • การส่งออกรายงานขั้นสูง เช่น แผนที่ความร้อน อาจทำให้รายละเอียดทางภาพสูญหาย เช่น การเข้ารหัสสี

ราคาของ CultureMonkey

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจาก CultureMonkey

  • G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ลองดูว่าผู้ใช้ G2คนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ CultureMonkey:

Culture Monkey มีแดชบอร์ดที่ทันสมัยที่สุดที่ฉันเคยพบในเครื่องมือมากมายที่ฉันได้ประเมินหรือใช้งานในอดีต มีรายงานและมุมมองที่ปรับแต่งได้พร้อมใช้งาน แยกตามระดับผู้จัดการ สถานที่ แผนก และบทบาท

Culture Monkey มีแดชบอร์ดที่ทันสมัยที่สุดที่ฉันเคยพบในเครื่องมือมากมายที่ฉันได้ประเมินหรือใช้งานในอดีต มีรายงานและมุมมองที่ปรับแต่งได้พร้อมใช้งาน แยกตามระดับผู้จัดการ สถานที่ แผนก และบทบาท

14. BambooHR (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ HR และการให้บริการตนเองของพนักงาน)

BambooHR: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลและการให้บริการตนเองของพนักงาน
ผ่านทางBambooHR

BambooHR เป็นซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับความนิยม ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงานและปรับปรุงกระบวนการทำงาน มีระบบให้ผู้จัดการแสดงความคิดเห็นและประเมินตนเอง ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือตั้งเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย

โซลูชันนี้ประกอบด้วยเครื่องมือวัดความพึงพอใจของพนักงานที่สามารถติดตามการสร้างแบรนด์นายจ้างและระดับแรงจูงใจของพนักงานได้ทันที นอกจากนี้ยังช่วยให้การจัดการเงินเดือน การติดตามผู้สมัคร และการจัดการการลาหยุดเป็นเรื่องง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ BambooHR

  • สร้างศูนย์กลางสำหรับการอัปเดตและการประกาศภายในทั้งหมดด้วยฟีเจอร์พื้นที่ชุมชน
  • เพิ่มความถูกต้องของข้อมูลด้วยคลังคำถามที่ผ่านการวิจัยและพร้อมใช้งานเกี่ยวกับประสบการณ์ของพนักงาน

ข้อจำกัดของ BambooHR

  • รูปแบบการรายงาน โดยเฉพาะองค์ประกอบเช่นตราประทับข้อมูลและแหล่งที่มา ค่อนข้างพื้นฐานและล้าสมัย
  • คุณสมบัติเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม ไม่เน้นการมีส่วนร่วม และมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อน

ราคาของ BambooHR

(อัตราค่าบริการรายเดือนแบบเหมาจ่ายสำหรับพนักงานน้อยกว่า 25 คน; ราคาต่อผู้ใช้สำหรับพนักงาน 25 คนขึ้นไป)

  • หลัก: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
  • ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้

การให้คะแนนและรีวิว BambooHR

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,800+ รีวิว)

15. Microsoft Viva (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมความเป็นอยู่ที่ดีและประสิทธิภาพการทำงานกับเครื่องมือของบริษัท)

ทางเลือกของ Culture Amp: Microsoft Viva: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมความเป็นอยู่ที่ดีและประสิทธิภาพการทำงานกับเครื่องมือของบริษัท
ผ่านทางMicrosoft Viva

หากคุณมี Microsoft ผสานเข้ากับธุรกิจของคุณแล้ว Microsoft Viva เป็นส่วนเสริมที่ดีสำหรับชุดเครื่องมือ HR ของคุณ นอกเหนือจากความสามารถของ Viva Glint ในการวิเคราะห์แบบสำรวจแล้ว ยังมีฟอรัมชุมชนและการจัดการแคมเปญเพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อและการมีส่วนร่วมอีกด้วย

Viva ยังช่วยให้คุณสามารถประเมินความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานผ่านการสำรวจความคิดเห็นอย่างรวดเร็วและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน นอกจากนี้ยังช่วยผสานการเรียนรู้เข้ากับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ Microsoft เพื่อการพัฒนาพนักงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Viva

  • ส่งเสริมการสนทนาที่น่าสนใจด้วยพื้นที่เฉพาะสำหรับข่าวสารของบริษัทและความสนใจร่วมกัน
  • แผนที่และปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีด้วยแผนภูมิรูปแบบการทำงานของพนักงานและการกระจายกิจกรรม

ข้อจำกัดของ Microsoft Viva

  • การผสานรวมถูกจำกัดไว้เฉพาะในระบบนิเวศของ Microsoft
  • อาจรู้สึกเหมือนเป็นอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนและยากต่อการกำหนดค่า

ราคาของ Microsoft Viva

  • Microsoft Viva ใน Microsoft 365: ฟรี
  • Microsoft Viva การสื่อสารและชุมชนพนักงาน: $2/เดือนต่อผู้ใช้
  • Microsoft Viva Workplace Analytics และข้อเสนอแนะจากพนักงาน: $6/เดือนต่อผู้ใช้
  • Microsoft Viva Suite: $12/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Viva

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

มาดูกันว่าทำไมผู้ใช้ G2คนนี้ถึงชอบ Microsoft Viva:

Viva Insights เป็นซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารและทำงานในสภาพแวดล้อมมืออาชีพ. ใช้งานง่ายมาก และนำไปใช้ได้ไม่ยาก. สิ่งที่ชอบที่สุดคือ มันมีประโยชน์มากในการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน.

Viva Insights เป็นซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารและทำงานในสภาพแวดล้อมมืออาชีพ. ใช้งานง่ายมาก และนำไปใช้ได้ไม่ยาก. สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือ มันมีประโยชน์มากในการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน.

การกล่าวถึงเป็นพิเศษ

  • Reflektive: ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack ทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของกระบวนการทำงานประจำวัน
  • Qualtrics: นำเสนอชุดเครื่องมือ HR ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นสำหรับองค์กรที่ต้องการประสบการณ์ระดับองค์กรที่ครบวงจร

เพิ่มพลังการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของพนักงานด้วย ClickUp

จิตวิญญาณทีมสูงคือเชื้อเพลิงสำหรับแรงขับเคลื่อนและความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายทางธุรกิจ—เพิ่มคำแนะนำที่สร้างสรรค์เข้าไป และคุณก็จะได้ความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในระยะยาว แต่เราต้องยอมรับว่า: ทีม HR ต้องการเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น Culture Amp เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

แต่เนื่องจากไม่ใช่ทุกธุรกิจที่จะเข้ากับมันได้ เราจึงได้รวบรวมทางเลือก 15 รายการของ Culture Amp ที่อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด แต่เมื่อพูดถึงการมีส่วนร่วมและการดำเนินโครงการ ทั้งสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกัน

นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น ด้วยระบบอัตโนมัติที่ลื่นไหล ข้อมูลเชิงลึกจาก AI และการจัดการงานที่มหัศจรรย์ ClickUp สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นบวกและมีประสิทธิภาพ—เรียกได้ว่าเป็นการชนะทั้งสองฝ่าย!

พร้อมที่จะเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและประสิทธิภาพทางธุรกิจหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้!