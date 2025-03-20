13 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ในปี 2025

ไม่ใช่ทุกความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์จะสร้างผลลัพธ์ได้ บางรายช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและยอดขาย ในขณะที่บางรายกลับล้มเหลวแม้จะดูมีศักยภาพบนกระดาษ
ความแตกต่าง? ข้อมูล 📊
เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลช่วยให้แบรนด์และเอเจนซี่ก้าวไปไกลกว่าการนับจำนวนผู้ติดตาม โดยวิเคราะห์ข้อมูลประชากรของผู้ชม ความแท้จริงของการมีส่วนร่วม และประสิทธิภาพของแคมเปญ เพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่คุ้มค่ากับเวลาของคุณ บางเครื่องมือเหมาะสำหรับการค้นหาข้อมูล ในขณะที่บางเครื่องมือเน้นการจัดการแคมเปญหรือการวิเคราะห์ข้อมูล
นี่คือ 13 เครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ ที่จะช่วยให้คุณดำเนินแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 🗃️
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล?
ด้วยเครื่องมือ AI สำหรับการจัดการโครงการการตลาดมากมาย ทำให้คุณอาจรู้สึกท่วมท้นได้ง่าย คุณต้องการการค้นหาผู้มีอิทธิพลที่ดีขึ้น, การทำงานอัตโนมัติของแคมเปญ, หรือการวิเคราะห์อย่างละเอียดหรือไม่? เครื่องมือที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ
มาดูกันว่าควรพิจารณาอะไรบ้างเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังลงทุนในสิ่งที่ช่วยได้จริง 👇
- การค้นหาและคัดกรองอินฟลูเอนเซอร์: ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลประชากรของผู้ชม คุณภาพการมีส่วนร่วม และความน่าเชื่อถือ เพื่อค้นหาอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสม
- ข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย: มองหา เครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่สามารถประเมินผู้ติดตามของอินฟลูเอนเซอร์ตามอายุ, สถานที่, ความสนใจ, และพฤติกรรมการซื้อ เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับแบรนด์
- การอัตโนมัติแคมเปญและการติดต่อสื่อสาร: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถปรับแต่งการติดต่อสื่อสารให้เหมาะกับบุคคล, จัดการความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพล, และแม้กระทั่งการอัตโนมัติการเจรจาต่อรองสัญญา
- การติดตามประสิทธิภาพและการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน: เลือกเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ติดตามการแปลงผล และให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์
- เทมเพลตสำเร็จรูป: ค้นหาเครื่องมือที่มีเทมเพลตแผนการตลาดที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการวางแผนแคมเปญ กลยุทธ์เนื้อหา และรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อรักษาความสม่ำเสมอ
- การตรวจจับการฉ้อโกงและการให้คะแนนความน่าเชื่อถือ: เลือกเครื่องมือที่สามารถตรวจจับผู้ติดตามปลอม, แจ้งเตือนการจัดการการมีส่วนร่วม, และระบุกิจกรรมของบอท
- การผสานหลายแพลตฟอร์ม: เลือกใช้แพลตฟอร์มที่รองรับ Instagram, TikTok, YouTube และช่องทางโซเชียลมีเดียที่กำลังเติบโต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์
- การจัดการปฏิทิน: เลือกเครื่องมือที่มีปฏิทินการตลาดเพื่อกำหนดเวลาโพสต์ ติดตามกำหนดส่งงาน และประสานงานเนื้อหาข้ามอินฟลูเอนเซอร์หลายคน
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์
นี่คือแพลตฟอร์มที่ใช้ AI ที่ดีที่สุดซึ่งสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในการจัดการแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ 📝
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์และการบริหารโครงการการตลาด)
ClickUpคือแอปที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับการทำงาน* ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
สำหรับทีมการตลาด,ClickUp Marketing Project Management Softwareช่วยให้การจัดการแคมเปญผู้มีอิทธิพลง่ายขึ้นโดยเก็บทุกอย่างไว้ที่เดียว—การสร้างเนื้อหา, การติดตามงาน, และการร่วมมือกัน. มันช่วยให้ทีมจัดระเบียบกระบวนการทำงาน, ทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ, และจัดการฐานข้อมูลผู้มีอิทธิพลขนาดใหญ่โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ.
ClickUp Brainเป็นผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สนับสนุนการสร้างเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการเวิร์กโฟลว์ สามารถร่างข้อความติดต่อ สรุปข้อมูลสำคัญ และอื่นๆ ได้
นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญโดยการสรุปแนวโน้มการมีส่วนร่วมและให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ทำให้ง่ายต่อการประเมินว่าความร่วมมือใดที่มอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
📮ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามข้อความธรรมดาที่ผู้ใช้ป้อนได้หรือไม่?ClickUp Brain สามารถทำได้ ! ระบบ AI ได้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อการสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย! เข้าร่วมกับลูกค้า ClickUp 40% ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างของเราสำหรับการทำงาน!
ClickUp Automationsช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์และกระบวนการแคมเปญต่างๆ ได้โดยไม่รู้สึกหนักใจ
ตัวอย่างเช่น หากอินฟลูเอนเซอร์ส่งผลงานของตนเข้ามา ระบบอัตโนมัติสามารถแจ้งเตือนทีมครีเอทีฟให้ตรวจสอบได้ทันที อัปเดตสถานะแคมเปญเป็น 'รอการอนุมัติ' และกำหนดเวลาเผยแพร่เนื้อหาเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว
ยิ่งไปกว่านั้นClickUp Table Viewยังมีอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยคล้ายสเปรดชีตเพื่อจัดระเบียบฐานข้อมูลของคุณและทำหน้าที่เป็นCRM สำหรับผู้มีอิทธิพลแบบไดนามิก คุณสามารถติดตามรายละเอียดสำคัญ เช่น ข้อมูลติดต่อ ประวัติการทำงานร่วมกัน และตัวชี้วัดประสิทธิภาพในรูปแบบที่ชัดเจนและปรับแต่งได้ตามต้องการ
ClickUp ช่วยให้เราสามารถใช้ทรัพยากรทางการตลาดของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับแนวทาง GTM ของเราให้สอดคล้องกันในหลายหน่วยธุรกิจ
ClickUp ช่วยให้เราสามารถใช้ทรัพยากรทางการตลาดของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับแนวทาง GTM ของเราให้สอดคล้องกันในหลายหน่วยธุรกิจ
นักการตลาดส่วนใหญ่ที่ใช้ ClickUp ชื่นชอบแม่แบบสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเป็นพิเศษ
ตัวอย่างเช่นแม่แบบสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ของ ClickUpสร้างเอกสารที่ปลอดภัยและผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งปกป้องสิทธิของทั้งสองฝ่ายอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังให้คำอธิบายที่เพียงพอเกี่ยวกับคำศัพท์สำคัญและระเบียบปฏิบัติมาตรฐานในอุตสาหกรรมสำหรับการชำระเงินและการคืนเงิน
เทมเพลตนี้ยัง:
- นำเสนอตัวอย่างแนวทางแบรนด์ที่ชัดเจนสำหรับอินฟลูเอนเซอร์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย
- ปกป้องภาพลักษณ์ของแบรนด์คุณทั้งออนไลน์และออฟไลน์
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์และการใช้งาน
เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUpช่วยติดตามแผนเนื้อหาของอินฟลูเอนเซอร์ในหลายแพลตฟอร์ม ในทำนองเดียวกันเทมเพลตการเขียนเนื้อหาของ ClickUpยังมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับน้ำเสียงและโครงสร้างสคริปต์ที่อินฟลูเอนเซอร์ต้องใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ: ตรวจสอบตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม, ROI ของผู้มีอิทธิพล, และประสิทธิภาพของเนื้อหาผ่านบัตรที่สามารถปรับแต่งได้ในแดชบอร์ดของ ClickUp
- รวมศูนย์ความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์: รวบรวมการสื่อสารกับอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมด ข้อเสนอแนะ การสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหา และงานต่าง ๆ ไว้ที่เดียวด้วยClickUp Chat หมดปัญหาการทำงานและการสื่อสารที่แยกส่วน
- จัดเก็บและจัดการเอกสารอินฟลูเอนเซอร์: สร้างบรีฟ สัญญา และรายงานโดยใช้ClickUp Docs พร้อมมอบฐานความรู้ร่วมกันสำหรับทีม
- สร้างภาพงานของผู้มีอิทธิพล: ใช้มุมมองรายการของ ClickUpเพื่อติดตามการอนุมัติเนื้อหา,มุมมองปฏิทินสำหรับการจัดตารางเวลา,และมุมมองบอร์ดสำหรับการติดตามความคืบหน้าของแคมเปญ
- ระดมความคิดกลยุทธ์เนื้อหาสำหรับอินฟลูเอนเซอร์: วางแผนตำแหน่งของอินฟลูเอนเซอร์และระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหาในรูปแบบภาพโดยใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจว่าฟีเจอร์ต่าง ๆ ทำงานร่วมกันอย่างไร
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อปหรือเวอร์ชันเว็บ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือนต่อผู้ใช้
รีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,040+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่? ยูทูบเบอร์คนแรกที่มีผู้ติดตามถึงหนึ่งล้านคนเป็นเกมเมอร์ ในปี 2009 เฟรด ฟิกเกิลฮอร์น ตัวละครสมมติที่รับบทโดยลูคัส ครูคแชนก์กลายเป็นยูทูบเบอร์คนแรกที่มีผู้ติดตามถึงหนึ่งล้านคน— แสดงให้เห็นว่าอารมณ์ขันและความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างอิทธิพลออนไลน์มาโดยตลอด
2. Modash (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเนื้อหาอินฟลูเอนเซอร์ในอดีต)
ฐานข้อมูลที่มีโปรไฟล์ผู้มีอิทธิพลมากกว่า 250 ล้านโปรไฟล์ทำให้ Modash มีตัวเลือกเพียงพอสำหรับแบรนด์ในการเชื่อมต่อกับผู้สร้างเนื้อหา คุณสามารถประเมินพันธมิตรที่มีศักยภาพผ่านตัวชี้วัดต่างๆ เช่น การกระจายเพศ อายุของผู้ชม และอื่นๆ
โปรดทราบว่าแพลตฟอร์มนี้ยังรวมถึงการตรวจสอบผู้ติดตามปลอมที่ตรวจสอบคุณภาพของผู้ชมของอินฟลูเอนเซอร์ด้วย ซึ่งบ่งชี้ถึงการลงทุนที่ชาญฉลาดจากงบประมาณการตลาดของลูกค้าของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Modash
- ซิงค์การสื่อสารผ่านการผสานรวมกับ Gmail เพื่อการติดต่อที่ดีขึ้นและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
- อำนวยความสะดวกในการมอบของขวัญและติดตามรหัสโปรโมชั่นด้วยการเชื่อมต่อกับ Shopify
- วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของผู้มีอิทธิพลเพื่อยืนยันความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญของลูกค้า
- ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญโดยอัตโนมัติด้วยการรวมเนื้อหาสดไว้ที่ศูนย์กลาง
ข้อจำกัดของ Modash
- ไม่รองรับ Twitter, Pinterest, Twitch และบล็อก
- ขาดความสามารถในการส่งอีเมลจำนวนมากพร้อมฟังก์ชันกล่องขาเข้าที่จำกัด
- ฐานข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์อาจมีความครอบคลุมน้อยกว่าในพื้นที่และเมืองขนาดเล็ก ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการค้นหาอินฟลูเอนเซอร์ในระดับท้องถิ่นเฉพาะเจาะจง
ราคาของ Modash
- สิ่งจำเป็น: $299/เดือน
- ประสิทธิภาพ: 599 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Modash
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1760โจไซอาห์ เวดจ์วูด ช่างปั้นชาวอังกฤษ ใช้การรับรองจากพระราชินีชาร์ล็อตต์ในการทำการตลาดเครื่องกระเบื้องชั้นดีของเขาว่าเป็น 'ได้รับการรับรองจากราชวงศ์' นี่เป็นตัวอย่างแรกๆ ของการตลาดโดยผู้มีอิทธิพล
3. Upfluence (ดีที่สุดสำหรับการค้นหาผู้มีอิทธิพลด้วยระบบ AI)
Upfluence ช่วยให้แบรนด์เชื่อมต่อกับอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมโดยใช้ตัวกรองสำหรับอัตราการมีส่วนร่วม, ข้อมูลประชากรของผู้ชม, และสไตล์ของเนื้อหา, ทำให้คุณไม่ต้องเดาว่าใครเหมาะกับคุณที่สุด
คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมัน, Jace AI ทำให้การติดต่อของคุณเป็นอัตโนมัติและปรับให้เหมาะกับบุคคลในขณะที่จับคู่แบรนด์กับผู้มีอิทธิพลตามความเกี่ยวข้องของเนื้อหา
นอกจากนี้ Jace AI ยังคอยติดตามโปรไฟล์ของอินฟลูเอนเซอร์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงการโต้ตอบในอดีต ข้อมูลที่รวบรวมได้นี้ช่วยให้แบรนด์ส่วนใหญ่สามารถสื่อสารกับอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมได้อย่างตรงตามบริบท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Upfluence
- ระบุผู้สนับสนุนแบรนด์โดยการสแกนฐานข้อมูลลูกค้าของคุณเพื่อค้นหาผู้มีอิทธิพลที่อาจเป็นพันธมิตรได้
- ค้นหาผู้มีอิทธิพลที่มีผลกระทบสูงด้วยตัวกรองการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดต่างๆ
- จัดการการกระจายสินค้าโดยการอัตโนมัติแคมเปญการให้ของขวัญและติดตามการจัดส่ง
- ผสานแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อเชื่อมโยงการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลกับผลการขายโดยตรง
ข้อจำกัดของ Upfluence
- แม้ว่าจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ก็ยังมีราคาสูงเกินไปเนื่องจากเป็นหนึ่งในเครื่องมือการตลาดที่มีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาอัตโนมัติ และมีความยากลำบากในการแก้ไขหรือยกเลิกการสมัครสมาชิก
ราคาของ Upfluence
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Upfluence
- G2: 4. 5/5 (140 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (40 รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? อินฟลูเอนเซอร์ที่สร้างโดย AI อย่างLil MiquelaและShuduได้รับข้อตกลงกับแบรนด์แฟชั่นชั้นนำแม้ว่าจะไม่ใช่คนจริงก็ตาม!
4. Influencity (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์อย่างครอบคลุม)
Influencity มอบเครื่องมือค้นหาขั้นสูงให้กับเอเจนซี่ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งผลลัพธ์ด้วยเกณฑ์มากกว่า 20 รายการ แพลตฟอร์มนี้ผสานกับระบบบริหารความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์ (IRM) ช่วยให้คุณจัดการความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ได้อย่างง่ายดายและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การติดตามการสื่อสารและการตรวจสอบความคืบหน้าของแคมเปญ
คุณยังสามารถผสานบัญชี Shopify ของคุณเข้ากับฐานข้อมูลผู้สร้างได้เช่นกัน ซึ่งช่วยให้การกระจายสินค้าให้กับอินฟลูเอนเซอร์สำหรับแคมเปญในขนาดใหญ่เป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Influencity
- รวบรวมการชำระเงินผ่านเกตเวย์ที่ปลอดภัยพร้อมระบบติดตามในตัวเพื่อการจัดการที่ง่ายดาย
- สรรหาผู้สร้างเนื้อหาด้วยการเข้าถึงเป้าหมายเฉพาะและนำเข้าสู่กระบวนการทำงานด้วยขั้นตอนที่เป็นระบบ
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ติดตามของอินฟลูเอนเซอร์เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญ
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยรายงานที่ละเอียด ติดตามตัวชี้วัดสำคัญเพื่อวัดผลตอบแทนจากการลงทุนและให้ข้อมูลสำหรับกลยุทธ์ในอนาคต
ข้อจำกัดของ Influencity
- ไม่รองรับการวิเคราะห์โปรไฟล์ X (เดิมชื่อ Twitter)
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าตัวชี้วัดของแพลตฟอร์มอาจไม่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ในกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียของผู้มีอิทธิพลเสมอไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจสำหรับแคมเปญที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ราคาของ Influencity
- มืออาชีพ: 398 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: $998/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Influencity
- G2: 4. 6/5 (220 รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์มีมานานกว่าโซเชียลมีเดียเสียอีก ก่อนที่จะมี Instagram และ YouTube แบรนด์ต่างๆ เคยร่วมมือกับคนดัง นักกีฬา และแม้กระทั่งตัวละครในนิยายเพื่อโปรโมทสินค้า แม้แต่ Marlboro Man และ Popeye ที่ช่วยเพิ่มยอดขายผักโขมก็เป็นรูปแบบแรกๆ ของการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์เช่นกัน
5. Brandwatch Influencer (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียระดับองค์กรและการระบุผู้มีอิทธิพล)
Brandwatch Influencer ใช้ Iris AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทในการสกัดข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลโซเชียลมีเดีย ส่งผลให้คุณได้รับข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น เมื่อรวมกับฟีเจอร์วิเคราะห์ความรู้สึกของ Brandwatch Influencer คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการกล่าวถึงแบรนด์และอารมณ์ของสาธารณชนในปัจจุบันได้
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ Salesforce และ Google Analytics หมายความว่าผู้ใช้ระดับองค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้ นอกจากนี้การผสานรวมกับเทมเพลตโซเชียลมีเดียยังช่วยให้ข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย
คุณสมบัติเด่นของ Brandwatch Influencer
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ติดตามของผู้มีอิทธิพลสอดคล้องกับตลาดเป้าหมายของคุณ
- รักษาฐานข้อมูลกลางของผู้ติดต่อผู้มีอิทธิพล พร้อมรายละเอียดการชำระเงินและการจัดการสัญญา
- มอบประสบการณ์ที่มีแบรนด์ให้กับผู้มีอิทธิพลผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และรองรับการใช้งานบนมือถือ
ข้อจำกัดของ Brandwatch Influencer
- อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนในการเรียนรู้
- ไม่มีฟีเจอร์การเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์แบบบูรณาการ ทำให้จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการเผยแพร่เนื้อหา
- ผู้ใช้รายงานว่าพบปัญหาเป็นครั้งคราวในการผสานรวม Brandwatch เข้ากับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามบางรายอย่างราบรื่น
ราคาสำหรับผู้ทรงอิทธิพลของ Brandwatch
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวอินฟลูเอนเซอร์ของ Brandwatch
- G2: 4. 1/5 (860 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (230 รีวิว)
6. Traackr (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบผู้มีอิทธิพลขนาดใหญ่และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย)
Traackr ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบผู้มีอิทธิพลอย่างจริงจัง โดยอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงการวิเคราะห์ขั้นสูงก่อนเริ่มความร่วมมือ ดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผู้ชมแบบเรียลไทม์ และหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายงบประมาณไปกับผู้มีอิทธิพลที่มีคุณภาพการมีส่วนร่วมต่ำ
แพลตฟอร์มนี้นำเสนอฐานข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลัก การเข้าถึงข้อมูลประสิทธิภาพย้อนหลังยังช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือในระยะยาวของอินฟลูเอนเซอร์อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Traackr
- ติดตามค่าใช้จ่ายทางการตลาดแบบเรียลไทม์เพื่อจัดสรรงบประมาณและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกิน
- ปรับปรุงการสื่อสารให้ราบรื่นด้วยเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติเพื่อจัดการความร่วมมือในระดับใหญ่
- เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคุณกับคู่แข่งเพื่อระบุจุดแข็งและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- รับคำแนะนำจาก AI สำหรับการจ่ายเงินให้กับอินฟลูเอนเซอร์ตามการมีส่วนร่วมและผลงานที่ผ่านมา
ข้อจำกัดของ Traackr
- การตั้งค่าการชำระเงิน/กระเป๋าเงินที่ยุ่งยากสำหรับผู้สร้างที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐอเมริกา
- มีรายงานว่ามีความล่าช้าในการติดตามเนื้อหา โดยเฉพาะกับแพลตฟอร์มเช่น TikTok
- ผู้ใช้ได้แสดงความประสงค์ต้องการการกรองขั้นสูงเพิ่มเติมภายในแคมเปญและชุมชนผู้สร้าง
- การล่าช้าในการอัปเดตข้อมูลเป็นครั้งคราวอาจส่งผลกระทบต่อความทันเวลาและความถูกต้องของตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ราคาของ Traackr
- การเติบโต: จาก $25,000/ปี
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $32,500/ปี
- เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $55,000/ปี
คะแนนและรีวิว Traackr
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 25+ รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แม้แต่สัตว์เลี้ยงก็สามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ สุนัข แมว และแม้แต่เม่นแคระก็ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ใหญ่ๆ แล้ว บางตัว เช่นดั๊ก เดอะ พัค มีผู้ติดตามมากกว่าอินฟลูเอนเซอร์มนุษย์หลายคนเสียอีก!
7. Heepsy (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาไมโครอินฟลูเอนเซอร์)
Heepsy เป็นแพลตฟอร์มค้นหาและค้นหาผู้มีอิทธิพลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับแบรนด์ขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการเชื่อมต่อกับผู้มีอิทธิพลระดับไมโครและนาโน ต่างจากแพลตฟอร์มการตลาดผู้มีอิทธิพลที่ซับซ้อนบางแพลตฟอร์ม Heepsy โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซการค้นหาที่ใช้งานง่าย
ความสามารถในการวิเคราะห์คู่แข่งของเครื่องมือนี้ช่วยให้แบรนด์สามารถเห็นได้ว่าคู่แข่งของพวกเขาร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์คนใดบ้าง คุณสมบัตินี้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแนวโน้มในอุตสาหกรรมและการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพสูง
คุณสมบัติเด่นของ Heepsy
- เข้าถึงการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ชมของอินฟลูเอนเซอร์
- ประมาณการค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากความร่วมมือเพื่อช่วยในการจัดทำงบประมาณและการวางแผนทางการเงิน
- มีส่วนร่วมกับตลาดที่แบรนด์สามารถโพสต์แคมเปญและครีเอเตอร์สามารถเลือกโอกาสที่สอดคล้องกับความสนใจของพวกเขา
- รวบรวมและส่งออกข้อมูลผู้มีอิทธิพลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการแบ่งปัน
ข้อจำกัดของ Heepsy
- จำกัดเฉพาะผู้มีอิทธิพลที่มีผู้ติดตามน้อยกว่า 3,000 คน
- มันขาดความสามารถในการผสานรวมกับแพลตฟอร์มการตลาดอื่น ๆ
- Heepsy คิดค่าคอมมิชชั่น 12% จากการชำระเงิน ซึ่งผู้ใช้บางรายมองว่าสูงเกินไป
ราคาของ Heepsy
- ฟรี
- เริ่มต้น: 90 ดอลลาร์/เดือน
- เพิ่มเติม: $259/เดือน
- ขั้นสูง: 388 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Heepsy
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 35+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
8. CreatorIQ (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดผู้มีอิทธิพลระดับองค์กร)
CreatorIQ เป็นหนึ่งในเครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำ มันเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียผ่านการผสานรวม API ทำให้แบรนด์สามารถเข้าถึงข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์แบบเรียลไทม์และการติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ สิ่งที่ทำให้ CreatorIQ แตกต่างคือระบบคะแนนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งประเมินความสอดคล้องของแบรนด์ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพการมีส่วนร่วมของเนื้อหาของอินฟลูเอนเซอร์
ในขณะที่เครื่องมือส่วนใหญ่เน้นเฉพาะจำนวนผู้ติดตาม CreatorIQ ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายว่าผู้มีอิทธิพลคนใดจะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับเป้าหมายแคมเปญเฉพาะ
คุณสมบัติเด่นของ CreatorIQ
- ระบบอัตโนมัติการชำระเงินให้กับผู้มีอิทธิพลเพื่อทำให้สัญญาและการติดตามทางการเงินง่ายขึ้น
- ใช้เครื่องมือติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อติดตามการเปิดเผยข้อมูล ป้องกันการละเมิดนโยบาย และรักษาความไว้วางใจจากกลุ่มเป้าหมาย
- ใช้เครื่องมือวัดประสิทธิภาพขั้นสูงเพื่อก้าวข้ามตัวชี้วัดที่เน้นภาพลักษณ์
ข้อจำกัดของ CreatorIQ
- ผู้ใช้บางรายบ่นว่าอินเทอร์เฟซใช้งานยากและต้องเลื่อนหน้าจอมากเกินไป
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าแพลตฟอร์มอาจไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับแต่งรายงานและการตั้งค่าแคมเปญให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา
ราคาของ CreatorIQ
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก CreatorIQ
- G2: 4. 6/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? เนื้อหาวิดีโอครองตลาดการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ โพสต์นิ่ง ๆ บนอินสตาแกรมไม่เพียงพออีกต่อไป—แบรนด์ต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับอินฟลูเอนเซอร์ที่สร้างวิดีโอสั้น ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นวล็อกสบาย ๆ การแกะกล่องสินค้า หรือโฆษณาเต็มรูปแบบที่แฝงมาในเทรนด์ TikTok
9. IQfluence (ดีที่สุดสำหรับการค้นหาผู้มีอิทธิพลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการวิเคราะห์แคมเปญที่คาดการณ์ได้)
IQfluence ใช้ AI ในการสแกนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อระบุผู้มีอิทธิพลที่กำลังเกิดขึ้นใหม่โดยอิงจากแนวโน้มการมีส่วนร่วมและความรู้สึกของผู้ติดตาม โดยคำนึงถึงความเกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมด้วย วิธีนี้ช่วยให้แบรนด์สามารถค้นพบไมโครอินฟลูเอนเซอร์และแมโครอินฟลูเอนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นกระแสหลัก ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในแง่ของต้นทุน
ถึงกระนั้น นักการตลาดบางคนอาจพบว่าตัวเลือกการปรับแต่งของแพลตฟอร์มนี้มีความซับซ้อนเกินไป เนื่องจากมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันก่อนที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของมันได้อย่างเต็มที่
คุณสมบัติเด่นของ IQfluence
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณโดยใช้การวิเคราะห์แคมเปญเชิงคาดการณ์เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด
- เชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้ประโยชน์จากการแบ่งกลุ่มผู้ชมอย่างลึกซึ้ง
- ระบุผู้มีอิทธิพลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณสามารถสร้างความร่วมมือได้ก่อนที่พวกเขาจะได้รับความนิยมในวงกว้าง
ข้อจำกัดของ IQfluence
- การผสานการทำงานกับระบบ CRM ภายนอกมีจำกัดมาก
- คำสำคัญอาจไม่สอดคล้องกันในบางกรณี
- ขาดบทเรียนออนไลน์หรือสัมมนาผ่านเว็บที่ครอบคลุม ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการตัวเลือกการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น
ราคา IQfluence
- เริ่มต้น: $295/เดือน
- ขั้นสูง: 545 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $1,300/เดือน
คะแนนและรีวิว IQfluence
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? จำนวนโปรไฟล์ผู้ติดตามปลอมที่ถูก TikTok ลบออกเมื่อเร็ว ๆ นี้มีถึง720.29 ล้านโปรไฟล์
10. HypeAuditor (ดีที่สุดสำหรับการตรวจจับการฉ้อโกงด้วย AI)
คะแนนคุณภาพผู้ชมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ HypeAuditor ให้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับฐานผู้ติดตามของอินฟลูเอนเซอร์ รวมถึงการมีส่วนร่วมจริงเทียบกับการโต้ตอบเทียม ซึ่งช่วยขจัดความเสี่ยงในการจ่ายเงินสำหรับเมตริกที่เกินจริง และนำงบประมาณการตลาดของคุณไปสู่การเข้าถึงและการแปลงที่เป็นของแท้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระบบวิเคราะห์ของมันจะมีประสิทธิภาพสูง แต่ขาดฟีเจอร์สำหรับการติดต่อและบริหารความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์
คุณสมบัติเด่นของ HypeAuditor
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอินฟลูเอนเซอร์กับมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อตัดสินใจในการร่วมมือที่มีข้อมูลสนับสนุน
- ติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ผ่าน Google Analytics และการผสานรวมโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย
- ค้นพบผู้มีอิทธิพลที่แท้จริงโดยใช้การตรวจจับการฉ้อโกงที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อกรองผู้ติดตามและการมีส่วนร่วมปลอม
ข้อจำกัดของ HypeAuditor
- มุ่งเน้นการวิเคราะห์มากกว่าการดำเนินแคมเปญอย่างครบถ้วน
- ผู้ใช้ที่มุ่งเป้าไปยังภูมิภาคเฉพาะได้สังเกตเห็นฐานข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์ที่จำกัดในบางประเทศ
ราคาของ HypeAuditor
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก HypeAuditor
- G2: 4. 6/5 (190 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (35 รีวิว)
11. Klear (ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์อินฟลูเอนเซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
Klear ติดตามเนื้อหาของอินฟลูเอนเซอร์ในอดีตและช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถตรวจสอบได้ว่าอัตราการมีส่วนร่วมของอินฟลูเอนเซอร์นั้นมีความสม่ำเสมอหรือถูกทำให้สูงขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมชาติ ยิ่งไปกว่านั้น สำหรับแบรนด์ที่ดำเนินแคมเปญขนาดใหญ่ Klear ยังช่วยในการติดต่ออินฟลูเอนเซอร์และการจัดการสัญญาโดยอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือการดำเนินแคมเปญของมันค่อนข้างพื้นฐาน
คุณสมบัติเด่นของ Klear
- ปฏิบัติตามข้อบังคับสำหรับเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC)
- เข้าถึงฐานข้อมูลผู้มีอิทธิพลระดับโลกที่ครอบคลุม Instagram, TikTok, YouTube และ Twitter
- ทำงานร่วมกับผู้สร้างสรรค์คุณภาพสูงผ่านระบบให้คะแนนความน่าเชื่อถือ
ข้อจำกัดที่ชัดเจน
- การสื่อสารอัตโนมัติที่น้อยลงและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
- ความสามารถในการค้นหาและกรองของแพลตฟอร์มไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควร
- มีกรณีที่ผู้มีอิทธิพลประสบปัญหาในการแนบเนื้อหาของตน โดยเฉพาะวิดีโอ ให้ถูกต้องภายใน Klear เพื่อการตรวจสอบ
ราคาของ Klear
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Klear
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 25+ ครั้ง)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
12. GRIN (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์ในระดับเต็มรูปแบบ)
GRIN เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลที่ครอบคลุม ออกแบบมาสำหรับแบรนด์อีคอมเมิร์ซที่ต้องการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลในระดับใหญ่
มันแตกต่างจากตลาดอินฟลูเอนเซอร์ที่เสนอความร่วมมือแบบครั้งเดียว แทนที่จะเป็นเช่นนั้น แพลตฟอร์มนี้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระยะยาว โดยนำเสนอระบบคล้าย CRM สำหรับติดตามการติดต่อกับอินฟลูเอนเซอร์ สัญญา การอนุมัติเนื้อหา และการชำระเงินในที่เดียว
อย่างไรก็ตาม ราคาของมันถูกตั้งไว้สำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่ ทำให้เข้าถึงได้ยากสำหรับสตาร์ทอัพ
คุณสมบัติเด่นของ GRIN
- เชื่อมต่อ Shopify, WooCommerce และ BigCommerce เพื่อติดตามการขายโดยตรง
- วัดผลการขายที่นำโดยอินฟลูเอนเซอร์ด้วยลิงก์พันธมิตรและรหัสส่วนลดที่กำหนดเอง
- ติดตามแพ็กเกจ PR พร้อมการจัดส่งสินค้าอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดส่งเป็นไปตามกำหนดเวลา
ข้อจำกัดของ GRIN
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการตอบสนองจากทีมสนับสนุนลูกค้าล่าช้า
- สัญญาประจำปีอาจไม่เหมาะกับทุกธุรกิจ
การกำหนดราคาแบบยิ้มแย้ม
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว GRIN
- G2: 4. 5/5 (430+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
13. Aspire. io (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน)
เช่นเดียวกับ GRIN, Aspire. io เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแบรนด์ที่ต้องการก้าวข้ามการเป็นพันธมิตรกับอินฟลูเอนเซอร์เพียงครั้งเดียว ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับแบรนด์แอมบาสเดอร์และการร่วมมือกับผู้ใช้ในการสร้างเนื้อหา (UGC) นอกจากนี้ยังช่วยอัตโนมัติการติดต่อกับอินฟลูเอนเซอร์และช่วยให้แบรนด์เชื่อมต่อกับผู้สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ของมันไม่เพียงแต่การมีส่วนร่วมในระดับผิวเผิน แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประชากรของผู้ชม, การเปลี่ยนแปลง, และผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ระบบ CRM ที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลเป็นระเบียบ ทำให้การดูแลรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวเป็นเรื่องง่ายขึ้น
Aspire. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับผู้สร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมการจัดการทูต
- ลดการติดต่อกลับไปกลับมาของผู้มีอิทธิพลผ่านกระบวนการอนุมัติเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ติดตามลิงก์พันธมิตรด้วยAI สำหรับการตลาดพันธมิตรเพื่อระบุการแปลงได้อย่างแม่นยำ
ข้อจำกัดของ Aspire. io
- ผู้ใช้บางรายต้องการการแบ่งกลุ่มผู้ชมในเชิงลึกมากขึ้นในเครื่องมือวิเคราะห์
- ไม่เหมาะสำหรับแบรนด์ที่ต้องการความร่วมมือในระยะสั้นหรือครั้งเดียว
ราคาของ Aspire. io
- ราคาตามความต้องการ
Aspire. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
เพิ่มพลังกลยุทธ์อินฟลูเอนเซอร์ของคุณด้วย ClickUp
อุตสาหกรรมการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า AI ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าสิ่งหรูหรา แบรนด์ต่าง ๆ ได้เริ่มใช้ระบบอัตโนมัติในการติดต่อสื่อสารและตรวจสอบผู้มีอิทธิพลเพื่อวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อย่างแม่นยำ สิ่งที่เคยเป็นกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองและใช้เวลานาน ได้กลายเป็นกลยุทธ์ที่สามารถปรับขนาดได้และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
เครื่องมือทั้ง 13 รายการในรายการนี้มีข้อดีเฉพาะตัว อย่างไรก็ตาม ClickUp ครองตำแหน่งสูงสุดในด้านโซลูชันการติดตามการทำงานและแคมเปญที่หลากหลาย
คุณสามารถขยายประโยชน์เหล่านี้ได้โดยการเลือกใช้เครื่องมือนี้เพื่อความสะดวกในการผสานรวมและการจัดระเบียบ เลือกใช้ ClickUp เพื่อรวมทุกอย่างไว้ที่เดียว ตั้งแต่การอนุมัติเนื้อหาไปจนถึงการสื่อสารกับอินฟลูเอนเซอร์
