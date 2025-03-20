บล็อก ClickUp

13 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ในปี 2025

ไม่ใช่ทุกความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์จะสร้างผลลัพธ์ได้ บางรายช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและยอดขาย ในขณะที่บางรายกลับล้มเหลวแม้จะดูมีศักยภาพบนกระดาษ

ความแตกต่าง? ข้อมูล 📊

เครื่องมือ AI สำหรับการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลช่วยให้แบรนด์และเอเจนซี่ก้าวไปไกลกว่าการนับจำนวนผู้ติดตาม โดยวิเคราะห์ข้อมูลประชากรของผู้ชม ความแท้จริงของการมีส่วนร่วม และประสิทธิภาพของแคมเปญ เพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่คุ้มค่ากับเวลาของคุณ บางเครื่องมือเหมาะสำหรับการค้นหาข้อมูล ในขณะที่บางเครื่องมือเน้นการจัดการแคมเปญหรือการวิเคราะห์ข้อมูล

นี่คือ 13 เครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ ที่จะช่วยให้คุณดำเนินแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 🗃️

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือรายชื่อ 13 เครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุดพร้อม AI:

  1. ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์และการบริหารโครงการการตลาด)
  2. Modash (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเนื้อหาอินฟลูเอนเซอร์ในอดีต)
  3. Upfluence (ดีที่สุดสำหรับการค้นหาผู้มีอิทธิพลด้วยระบบ AI)
  4. Influencity (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์อย่างครบวงจร)
  5. Brandwatch Influencer (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียระดับองค์กรและการระบุผู้มีอิทธิพล)
  6. Traackr (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายกับอินฟลูเอนเซอร์ในระดับใหญ่)
  7. Heepsy (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาไมโครอินฟลูเอนเซอร์)
  8. CreatorIQ (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ระดับองค์กร)
  9. IQfluence (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาอินฟลูเอนเซอร์ด้วย AI และการวิเคราะห์แคมเปญเชิงคาดการณ์)
  10. HypeAuditor (ดีที่สุดสำหรับการตรวจจับการฉ้อโกงด้วย AI)
  11. Klear (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์อินฟลูเอนเซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
  12. ยิ้มกว้าง (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์ในระดับเต็มรูปแบบ)
  13. Aspire. io (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน)

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล?

ด้วยเครื่องมือ AI สำหรับการจัดการโครงการการตลาดมากมาย ทำให้คุณอาจรู้สึกท่วมท้นได้ง่าย คุณต้องการการค้นหาผู้มีอิทธิพลที่ดีขึ้น, การทำงานอัตโนมัติของแคมเปญ, หรือการวิเคราะห์อย่างละเอียดหรือไม่? เครื่องมือที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ

มาดูกันว่าควรพิจารณาอะไรบ้างเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังลงทุนในสิ่งที่ช่วยได้จริง 👇

  • การค้นหาและคัดกรองอินฟลูเอนเซอร์: ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลประชากรของผู้ชม คุณภาพการมีส่วนร่วม และความน่าเชื่อถือ เพื่อค้นหาอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสม
  • ข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย: มองหา เครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่สามารถประเมินผู้ติดตามของอินฟลูเอนเซอร์ตามอายุ, สถานที่, ความสนใจ, และพฤติกรรมการซื้อ เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับแบรนด์
  • การอัตโนมัติแคมเปญและการติดต่อสื่อสาร: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถปรับแต่งการติดต่อสื่อสารให้เหมาะกับบุคคล, จัดการความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพล, และแม้กระทั่งการอัตโนมัติการเจรจาต่อรองสัญญา
  • การติดตามประสิทธิภาพและการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน: เลือกเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ติดตามการแปลงผล และให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์
  • เทมเพลตสำเร็จรูป: ค้นหาเครื่องมือที่มีเทมเพลตแผนการตลาดที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการวางแผนแคมเปญ กลยุทธ์เนื้อหา และรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อรักษาความสม่ำเสมอ
  • การตรวจจับการฉ้อโกงและการให้คะแนนความน่าเชื่อถือ: เลือกเครื่องมือที่สามารถตรวจจับผู้ติดตามปลอม, แจ้งเตือนการจัดการการมีส่วนร่วม, และระบุกิจกรรมของบอท
  • การผสานหลายแพลตฟอร์ม: เลือกใช้แพลตฟอร์มที่รองรับ Instagram, TikTok, YouTube และช่องทางโซเชียลมีเดียที่กำลังเติบโต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์
  • การจัดการปฏิทิน: เลือกเครื่องมือที่มีปฏิทินการตลาดเพื่อกำหนดเวลาโพสต์ ติดตามกำหนดส่งงาน และประสานงานเนื้อหาข้ามอินฟลูเอนเซอร์หลายคน

เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์

นี่คือแพลตฟอร์มที่ใช้ AI ที่ดีที่สุดซึ่งสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในการจัดการแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ 📝

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์และการบริหารโครงการการตลาด)

ClickUpคือแอปที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับการทำงาน* ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

สำหรับทีมการตลาด,ClickUp Marketing Project Management Softwareช่วยให้การจัดการแคมเปญผู้มีอิทธิพลง่ายขึ้นโดยเก็บทุกอย่างไว้ที่เดียว—การสร้างเนื้อหา, การติดตามงาน, และการร่วมมือกัน. มันช่วยให้ทีมจัดระเบียบกระบวนการทำงาน, ทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ, และจัดการฐานข้อมูลผู้มีอิทธิพลขนาดใหญ่โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ.

ClickUp Brain: ผู้ช่วย AI ภายในซอฟต์แวร์การตลาดอินฟลูเอนเซอร์
สร้างเนื้อหาและรับข้อมูลเชิงลึกได้ทันทีด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brainเป็นผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สนับสนุนการสร้างเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการเวิร์กโฟลว์ สามารถร่างข้อความติดต่อ สรุปข้อมูลสำคัญ และอื่นๆ ได้

นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญโดยการสรุปแนวโน้มการมีส่วนร่วมและให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ทำให้ง่ายต่อการประเมินว่าความร่วมมือใดที่มอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

📮ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามข้อความธรรมดาที่ผู้ใช้ป้อนได้หรือไม่?ClickUp Brain สามารถทำได้ ! ระบบ AI ได้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อการสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย! เข้าร่วมกับลูกค้า ClickUp 40% ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างของเราสำหรับการทำงาน!

ClickUp Automation: อัตโนมัติการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลของคุณ
สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ClickUp Automationsช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์และกระบวนการแคมเปญต่างๆ ได้โดยไม่รู้สึกหนักใจ

ตัวอย่างเช่น หากอินฟลูเอนเซอร์ส่งผลงานของตนเข้ามา ระบบอัตโนมัติสามารถแจ้งเตือนทีมครีเอทีฟให้ตรวจสอบได้ทันที อัปเดตสถานะแคมเปญเป็น 'รอการอนุมัติ' และกำหนดเวลาเผยแพร่เนื้อหาเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว

มุมมองตาราง ClickUp: ระบุผู้มีอิทธิพลสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ใช้มุมมองตารางของ ClickUp เพื่อติดตามข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์

ยิ่งไปกว่านั้นClickUp Table Viewยังมีอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยคล้ายสเปรดชีตเพื่อจัดระเบียบฐานข้อมูลของคุณและทำหน้าที่เป็นCRM สำหรับผู้มีอิทธิพลแบบไดนามิก คุณสามารถติดตามรายละเอียดสำคัญ เช่น ข้อมูลติดต่อ ประวัติการทำงานร่วมกัน และตัวชี้วัดประสิทธิภาพในรูปแบบที่ชัดเจนและปรับแต่งได้ตามต้องการ

ClickUp ช่วยให้เราสามารถใช้ทรัพยากรทางการตลาดของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับแนวทาง GTM ของเราให้สอดคล้องกันในหลายหน่วยธุรกิจ

ClickUp ช่วยให้เราสามารถใช้ทรัพยากรทางการตลาดของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับแนวทาง GTM ของเราให้สอดคล้องกันในหลายหน่วยธุรกิจ

นักการตลาดส่วนใหญ่ที่ใช้ ClickUp ชื่นชอบแม่แบบสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเป็นพิเศษ

เทมเพลตเอกสารสัญญา ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างและจัดการสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ตัวอย่างเช่นแม่แบบสัญญาอินฟลูเอนเซอร์ของ ClickUpสร้างเอกสารที่ปลอดภัยและผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งปกป้องสิทธิของทั้งสองฝ่ายอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังให้คำอธิบายที่เพียงพอเกี่ยวกับคำศัพท์สำคัญและระเบียบปฏิบัติมาตรฐานในอุตสาหกรรมสำหรับการชำระเงินและการคืนเงิน

เทมเพลตนี้ยัง:

  • นำเสนอตัวอย่างแนวทางแบรนด์ที่ชัดเจนสำหรับอินฟลูเอนเซอร์
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย
  • ปกป้องภาพลักษณ์ของแบรนด์คุณทั้งออนไลน์และออฟไลน์
  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์และการใช้งาน

เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUpช่วยติดตามแผนเนื้อหาของอินฟลูเอนเซอร์ในหลายแพลตฟอร์ม ในทำนองเดียวกันเทมเพลตการเขียนเนื้อหาของ ClickUpยังมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับน้ำเสียงและโครงสร้างสคริปต์ที่อินฟลูเอนเซอร์ต้องใช้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ: ตรวจสอบตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม, ROI ของผู้มีอิทธิพล, และประสิทธิภาพของเนื้อหาผ่านบัตรที่สามารถปรับแต่งได้ในแดชบอร์ดของ ClickUp
  • รวมศูนย์ความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์: รวบรวมการสื่อสารกับอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมด ข้อเสนอแนะ การสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหา และงานต่าง ๆ ไว้ที่เดียวด้วยClickUp Chat หมดปัญหาการทำงานและการสื่อสารที่แยกส่วน
  • จัดเก็บและจัดการเอกสารอินฟลูเอนเซอร์: สร้างบรีฟ สัญญา และรายงานโดยใช้ClickUp Docs พร้อมมอบฐานความรู้ร่วมกันสำหรับทีม
  • สร้างภาพงานของผู้มีอิทธิพล: ใช้มุมมองรายการของ ClickUpเพื่อติดตามการอนุมัติเนื้อหา,มุมมองปฏิทินสำหรับการจัดตารางเวลา,และมุมมองบอร์ดสำหรับการติดตามความคืบหน้าของแคมเปญ
  • ระดมความคิดกลยุทธ์เนื้อหาสำหรับอินฟลูเอนเซอร์: วางแผนตำแหน่งของอินฟลูเอนเซอร์และระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหาในรูปแบบภาพโดยใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจว่าฟีเจอร์ต่าง ๆ ทำงานร่วมกันอย่างไร
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อปหรือเวอร์ชันเว็บ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือนต่อผู้ใช้

รีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,040+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

🔍 คุณรู้หรือไม่? ยูทูบเบอร์คนแรกที่มีผู้ติดตามถึงหนึ่งล้านคนเป็นเกมเมอร์ ในปี 2009 เฟรด ฟิกเกิลฮอร์น ตัวละครสมมติที่รับบทโดยลูคัส ครูคแชนก์กลายเป็นยูทูบเบอร์คนแรกที่มีผู้ติดตามถึงหนึ่งล้านคน— แสดงให้เห็นว่าอารมณ์ขันและความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างอิทธิพลออนไลน์มาโดยตลอด

2. Modash (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเนื้อหาอินฟลูเอนเซอร์ในอดีต)

Modash: แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ทันสมัยเพื่อดำเนินแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ให้ประสบความสำเร็จ
ผ่านทางโมดาช

ฐานข้อมูลที่มีโปรไฟล์ผู้มีอิทธิพลมากกว่า 250 ล้านโปรไฟล์ทำให้ Modash มีตัวเลือกเพียงพอสำหรับแบรนด์ในการเชื่อมต่อกับผู้สร้างเนื้อหา คุณสามารถประเมินพันธมิตรที่มีศักยภาพผ่านตัวชี้วัดต่างๆ เช่น การกระจายเพศ อายุของผู้ชม และอื่นๆ

โปรดทราบว่าแพลตฟอร์มนี้ยังรวมถึงการตรวจสอบผู้ติดตามปลอมที่ตรวจสอบคุณภาพของผู้ชมของอินฟลูเอนเซอร์ด้วย ซึ่งบ่งชี้ถึงการลงทุนที่ชาญฉลาดจากงบประมาณการตลาดของลูกค้าของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Modash

  • ซิงค์การสื่อสารผ่านการผสานรวมกับ Gmail เพื่อการติดต่อที่ดีขึ้นและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
  • อำนวยความสะดวกในการมอบของขวัญและติดตามรหัสโปรโมชั่นด้วยการเชื่อมต่อกับ Shopify
  • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของผู้มีอิทธิพลเพื่อยืนยันความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญของลูกค้า
  • ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญโดยอัตโนมัติด้วยการรวมเนื้อหาสดไว้ที่ศูนย์กลาง

ข้อจำกัดของ Modash

  • ไม่รองรับ Twitter, Pinterest, Twitch และบล็อก
  • ขาดความสามารถในการส่งอีเมลจำนวนมากพร้อมฟังก์ชันกล่องขาเข้าที่จำกัด
  • ฐานข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์อาจมีความครอบคลุมน้อยกว่าในพื้นที่และเมืองขนาดเล็ก ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการค้นหาอินฟลูเอนเซอร์ในระดับท้องถิ่นเฉพาะเจาะจง

ราคาของ Modash

  • สิ่งจำเป็น: $299/เดือน
  • ประสิทธิภาพ: 599 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Modash

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1760โจไซอาห์ เวดจ์วูด ช่างปั้นชาวอังกฤษ ใช้การรับรองจากพระราชินีชาร์ล็อตต์ในการทำการตลาดเครื่องกระเบื้องชั้นดีของเขาว่าเป็น 'ได้รับการรับรองจากราชวงศ์' นี่เป็นตัวอย่างแรกๆ ของการตลาดโดยผู้มีอิทธิพล

3. Upfluence (ดีที่สุดสำหรับการค้นหาผู้มีอิทธิพลด้วยระบบ AI)

Upfluence: เครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์พร้อมปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางUpfluence

Upfluence ช่วยให้แบรนด์เชื่อมต่อกับอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมโดยใช้ตัวกรองสำหรับอัตราการมีส่วนร่วม, ข้อมูลประชากรของผู้ชม, และสไตล์ของเนื้อหา, ทำให้คุณไม่ต้องเดาว่าใครเหมาะกับคุณที่สุด

คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมัน, Jace AI ทำให้การติดต่อของคุณเป็นอัตโนมัติและปรับให้เหมาะกับบุคคลในขณะที่จับคู่แบรนด์กับผู้มีอิทธิพลตามความเกี่ยวข้องของเนื้อหา

นอกจากนี้ Jace AI ยังคอยติดตามโปรไฟล์ของอินฟลูเอนเซอร์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงการโต้ตอบในอดีต ข้อมูลที่รวบรวมได้นี้ช่วยให้แบรนด์ส่วนใหญ่สามารถสื่อสารกับอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมได้อย่างตรงตามบริบท

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Upfluence

  • ระบุผู้สนับสนุนแบรนด์โดยการสแกนฐานข้อมูลลูกค้าของคุณเพื่อค้นหาผู้มีอิทธิพลที่อาจเป็นพันธมิตรได้
  • ค้นหาผู้มีอิทธิพลที่มีผลกระทบสูงด้วยตัวกรองการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดต่างๆ
  • จัดการการกระจายสินค้าโดยการอัตโนมัติแคมเปญการให้ของขวัญและติดตามการจัดส่ง
  • ผสานแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อเชื่อมโยงการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลกับผลการขายโดยตรง

ข้อจำกัดของ Upfluence

  • แม้ว่าจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ก็ยังมีราคาสูงเกินไปเนื่องจากเป็นหนึ่งในเครื่องมือการตลาดที่มีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ
  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาอัตโนมัติ และมีความยากลำบากในการแก้ไขหรือยกเลิกการสมัครสมาชิก

ราคาของ Upfluence

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจาก Upfluence

  • G2: 4. 5/5 (140 รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (40 รีวิว)

🔍 คุณรู้หรือไม่? อินฟลูเอนเซอร์ที่สร้างโดย AI อย่างLil MiquelaและShuduได้รับข้อตกลงกับแบรนด์แฟชั่นชั้นนำแม้ว่าจะไม่ใช่คนจริงก็ตาม!

4. Influencity (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์อย่างครอบคลุม)

อิทธิพลแห่งความสำเร็จ
ผ่านทางInfluencity

Influencity มอบเครื่องมือค้นหาขั้นสูงให้กับเอเจนซี่ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งผลลัพธ์ด้วยเกณฑ์มากกว่า 20 รายการ แพลตฟอร์มนี้ผสานกับระบบบริหารความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์ (IRM) ช่วยให้คุณจัดการความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ได้อย่างง่ายดายและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การติดตามการสื่อสารและการตรวจสอบความคืบหน้าของแคมเปญ

คุณยังสามารถผสานบัญชี Shopify ของคุณเข้ากับฐานข้อมูลผู้สร้างได้เช่นกัน ซึ่งช่วยให้การกระจายสินค้าให้กับอินฟลูเอนเซอร์สำหรับแคมเปญในขนาดใหญ่เป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ Influencity

  • รวบรวมการชำระเงินผ่านเกตเวย์ที่ปลอดภัยพร้อมระบบติดตามในตัวเพื่อการจัดการที่ง่ายดาย
  • สรรหาผู้สร้างเนื้อหาด้วยการเข้าถึงเป้าหมายเฉพาะและนำเข้าสู่กระบวนการทำงานด้วยขั้นตอนที่เป็นระบบ
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ติดตามของอินฟลูเอนเซอร์เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญ
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยรายงานที่ละเอียด ติดตามตัวชี้วัดสำคัญเพื่อวัดผลตอบแทนจากการลงทุนและให้ข้อมูลสำหรับกลยุทธ์ในอนาคต

ข้อจำกัดของ Influencity

  • ไม่รองรับการวิเคราะห์โปรไฟล์ X (เดิมชื่อ Twitter)
  • ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าตัวชี้วัดของแพลตฟอร์มอาจไม่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ในกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียของผู้มีอิทธิพลเสมอไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจสำหรับแคมเปญที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ราคาของ Influencity

  • มืออาชีพ: 398 ดอลลาร์/เดือน
  • ธุรกิจ: $998/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของ Influencity

  • G2: 4. 6/5 (220 รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์มีมานานกว่าโซเชียลมีเดียเสียอีก ก่อนที่จะมี Instagram และ YouTube แบรนด์ต่างๆ เคยร่วมมือกับคนดัง นักกีฬา และแม้กระทั่งตัวละครในนิยายเพื่อโปรโมทสินค้า แม้แต่ Marlboro Man และ Popeye ที่ช่วยเพิ่มยอดขายผักโขมก็เป็นรูปแบบแรกๆ ของการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์เช่นกัน

5. Brandwatch Influencer (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียระดับองค์กรและการระบุผู้มีอิทธิพล)

Brandwatch Influencer
ผ่านทางBrandwatch Influencer

Brandwatch Influencer ใช้ Iris AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทในการสกัดข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลโซเชียลมีเดีย ส่งผลให้คุณได้รับข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น เมื่อรวมกับฟีเจอร์วิเคราะห์ความรู้สึกของ Brandwatch Influencer คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการกล่าวถึงแบรนด์และอารมณ์ของสาธารณชนในปัจจุบันได้

ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ Salesforce และ Google Analytics หมายความว่าผู้ใช้ระดับองค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้ นอกจากนี้การผสานรวมกับเทมเพลตโซเชียลมีเดียยังช่วยให้ข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย

คุณสมบัติเด่นของ Brandwatch Influencer

  • ใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ติดตามของผู้มีอิทธิพลสอดคล้องกับตลาดเป้าหมายของคุณ
  • รักษาฐานข้อมูลกลางของผู้ติดต่อผู้มีอิทธิพล พร้อมรายละเอียดการชำระเงินและการจัดการสัญญา
  • มอบประสบการณ์ที่มีแบรนด์ให้กับผู้มีอิทธิพลผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และรองรับการใช้งานบนมือถือ

ข้อจำกัดของ Brandwatch Influencer

  • อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนในการเรียนรู้
  • ไม่มีฟีเจอร์การเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์แบบบูรณาการ ทำให้จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการเผยแพร่เนื้อหา
  • ผู้ใช้รายงานว่าพบปัญหาเป็นครั้งคราวในการผสานรวม Brandwatch เข้ากับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามบางรายอย่างราบรื่น

ราคาสำหรับผู้ทรงอิทธิพลของ Brandwatch

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวอินฟลูเอนเซอร์ของ Brandwatch

  • G2: 4. 1/5 (860 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (230 รีวิว)

6. Traackr (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบผู้มีอิทธิพลขนาดใหญ่และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย)

Traackr
ผ่านทางTraackr

Traackr ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบผู้มีอิทธิพลอย่างจริงจัง โดยอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงการวิเคราะห์ขั้นสูงก่อนเริ่มความร่วมมือ ดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผู้ชมแบบเรียลไทม์ และหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายงบประมาณไปกับผู้มีอิทธิพลที่มีคุณภาพการมีส่วนร่วมต่ำ

แพลตฟอร์มนี้นำเสนอฐานข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลัก การเข้าถึงข้อมูลประสิทธิภาพย้อนหลังยังช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือในระยะยาวของอินฟลูเอนเซอร์อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Traackr

  • ติดตามค่าใช้จ่ายทางการตลาดแบบเรียลไทม์เพื่อจัดสรรงบประมาณและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกิน
  • ปรับปรุงการสื่อสารให้ราบรื่นด้วยเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติเพื่อจัดการความร่วมมือในระดับใหญ่
  • เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคุณกับคู่แข่งเพื่อระบุจุดแข็งและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
  • รับคำแนะนำจาก AI สำหรับการจ่ายเงินให้กับอินฟลูเอนเซอร์ตามการมีส่วนร่วมและผลงานที่ผ่านมา

ข้อจำกัดของ Traackr

  • การตั้งค่าการชำระเงิน/กระเป๋าเงินที่ยุ่งยากสำหรับผู้สร้างที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐอเมริกา
  • มีรายงานว่ามีความล่าช้าในการติดตามเนื้อหา โดยเฉพาะกับแพลตฟอร์มเช่น TikTok
  • ผู้ใช้ได้แสดงความประสงค์ต้องการการกรองขั้นสูงเพิ่มเติมภายในแคมเปญและชุมชนผู้สร้าง
  • การล่าช้าในการอัปเดตข้อมูลเป็นครั้งคราวอาจส่งผลกระทบต่อความทันเวลาและความถูกต้องของตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

ราคาของ Traackr

  • การเติบโต: จาก $25,000/ปี
  • มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $32,500/ปี
  • เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $55,000/ปี

คะแนนและรีวิว Traackr

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 25+ รายการ)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แม้แต่สัตว์เลี้ยงก็สามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ สุนัข แมว และแม้แต่เม่นแคระก็ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ใหญ่ๆ แล้ว บางตัว เช่นดั๊ก เดอะ พัค มีผู้ติดตามมากกว่าอินฟลูเอนเซอร์มนุษย์หลายคนเสียอีก!

7. Heepsy (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาไมโครอินฟลูเอนเซอร์)

Heepsy: ซอฟต์แวร์การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์เพื่อปรับปรุงกระบวนการการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดให้ราบรื่น
ผ่านทางHeepsy

Heepsy เป็นแพลตฟอร์มค้นหาและค้นหาผู้มีอิทธิพลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับแบรนด์ขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการเชื่อมต่อกับผู้มีอิทธิพลระดับไมโครและนาโน ต่างจากแพลตฟอร์มการตลาดผู้มีอิทธิพลที่ซับซ้อนบางแพลตฟอร์ม Heepsy โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซการค้นหาที่ใช้งานง่าย

ความสามารถในการวิเคราะห์คู่แข่งของเครื่องมือนี้ช่วยให้แบรนด์สามารถเห็นได้ว่าคู่แข่งของพวกเขาร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์คนใดบ้าง คุณสมบัตินี้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแนวโน้มในอุตสาหกรรมและการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพสูง

คุณสมบัติเด่นของ Heepsy

  • เข้าถึงการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ชมของอินฟลูเอนเซอร์
  • ประมาณการค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากความร่วมมือเพื่อช่วยในการจัดทำงบประมาณและการวางแผนทางการเงิน
  • มีส่วนร่วมกับตลาดที่แบรนด์สามารถโพสต์แคมเปญและครีเอเตอร์สามารถเลือกโอกาสที่สอดคล้องกับความสนใจของพวกเขา
  • รวบรวมและส่งออกข้อมูลผู้มีอิทธิพลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการแบ่งปัน

ข้อจำกัดของ Heepsy

  • จำกัดเฉพาะผู้มีอิทธิพลที่มีผู้ติดตามน้อยกว่า 3,000 คน
  • มันขาดความสามารถในการผสานรวมกับแพลตฟอร์มการตลาดอื่น ๆ
  • Heepsy คิดค่าคอมมิชชั่น 12% จากการชำระเงิน ซึ่งผู้ใช้บางรายมองว่าสูงเกินไป

ราคาของ Heepsy

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: 90 ดอลลาร์/เดือน
  • เพิ่มเติม: $259/เดือน
  • ขั้นสูง: 388 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Heepsy

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 35+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

8. CreatorIQ (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดผู้มีอิทธิพลระดับองค์กร)

CreatorIQ
ผ่านทางCreatorIQ

CreatorIQ เป็นหนึ่งในเครื่องมือการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำ มันเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียผ่านการผสานรวม API ทำให้แบรนด์สามารถเข้าถึงข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์แบบเรียลไทม์และการติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ สิ่งที่ทำให้ CreatorIQ แตกต่างคือระบบคะแนนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งประเมินความสอดคล้องของแบรนด์ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพการมีส่วนร่วมของเนื้อหาของอินฟลูเอนเซอร์

ในขณะที่เครื่องมือส่วนใหญ่เน้นเฉพาะจำนวนผู้ติดตาม CreatorIQ ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายว่าผู้มีอิทธิพลคนใดจะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับเป้าหมายแคมเปญเฉพาะ

คุณสมบัติเด่นของ CreatorIQ

  • ระบบอัตโนมัติการชำระเงินให้กับผู้มีอิทธิพลเพื่อทำให้สัญญาและการติดตามทางการเงินง่ายขึ้น
  • ใช้เครื่องมือติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อติดตามการเปิดเผยข้อมูล ป้องกันการละเมิดนโยบาย และรักษาความไว้วางใจจากกลุ่มเป้าหมาย
  • ใช้เครื่องมือวัดประสิทธิภาพขั้นสูงเพื่อก้าวข้ามตัวชี้วัดที่เน้นภาพลักษณ์

ข้อจำกัดของ CreatorIQ

  • ผู้ใช้บางรายบ่นว่าอินเทอร์เฟซใช้งานยากและต้องเลื่อนหน้าจอมากเกินไป
  • ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าแพลตฟอร์มอาจไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับแต่งรายงานและการตั้งค่าแคมเปญให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา

ราคาของ CreatorIQ

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจาก CreatorIQ

  • G2: 4. 6/5 (550+ รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

🔍 คุณรู้หรือไม่? เนื้อหาวิดีโอครองตลาดการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ โพสต์นิ่ง ๆ บนอินสตาแกรมไม่เพียงพออีกต่อไป—แบรนด์ต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับอินฟลูเอนเซอร์ที่สร้างวิดีโอสั้น ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นวล็อกสบาย ๆ การแกะกล่องสินค้า หรือโฆษณาเต็มรูปแบบที่แฝงมาในเทรนด์ TikTok

9. IQfluence (ดีที่สุดสำหรับการค้นหาผู้มีอิทธิพลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการวิเคราะห์แคมเปญที่คาดการณ์ได้)

ไอคิวฟลูเอนซ์
ผ่านทางIQfluence r

IQfluence ใช้ AI ในการสแกนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อระบุผู้มีอิทธิพลที่กำลังเกิดขึ้นใหม่โดยอิงจากแนวโน้มการมีส่วนร่วมและความรู้สึกของผู้ติดตาม โดยคำนึงถึงความเกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมด้วย วิธีนี้ช่วยให้แบรนด์สามารถค้นพบไมโครอินฟลูเอนเซอร์และแมโครอินฟลูเอนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นกระแสหลัก ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในแง่ของต้นทุน

ถึงกระนั้น นักการตลาดบางคนอาจพบว่าตัวเลือกการปรับแต่งของแพลตฟอร์มนี้มีความซับซ้อนเกินไป เนื่องจากมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันก่อนที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของมันได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติเด่นของ IQfluence

  • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณโดยใช้การวิเคราะห์แคมเปญเชิงคาดการณ์เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด
  • เชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้ประโยชน์จากการแบ่งกลุ่มผู้ชมอย่างลึกซึ้ง
  • ระบุผู้มีอิทธิพลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณสามารถสร้างความร่วมมือได้ก่อนที่พวกเขาจะได้รับความนิยมในวงกว้าง

ข้อจำกัดของ IQfluence

  • การผสานการทำงานกับระบบ CRM ภายนอกมีจำกัดมาก
  • คำสำคัญอาจไม่สอดคล้องกันในบางกรณี
  • ขาดบทเรียนออนไลน์หรือสัมมนาผ่านเว็บที่ครอบคลุม ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการตัวเลือกการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น

ราคา IQfluence

  • เริ่มต้น: $295/เดือน
  • ขั้นสูง: 545 ดอลลาร์/เดือน
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $1,300/เดือน

คะแนนและรีวิว IQfluence

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

🔍 คุณรู้หรือไม่? จำนวนโปรไฟล์ผู้ติดตามปลอมที่ถูก TikTok ลบออกเมื่อเร็ว ๆ นี้มีถึง720.29 ล้านโปรไฟล์

10. HypeAuditor (ดีที่สุดสำหรับการตรวจจับการฉ้อโกงด้วย AI)

ไฮป์ออดิเตอร์
ผ่านทางHypeAuditor

คะแนนคุณภาพผู้ชมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ HypeAuditor ให้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับฐานผู้ติดตามของอินฟลูเอนเซอร์ รวมถึงการมีส่วนร่วมจริงเทียบกับการโต้ตอบเทียม ซึ่งช่วยขจัดความเสี่ยงในการจ่ายเงินสำหรับเมตริกที่เกินจริง และนำงบประมาณการตลาดของคุณไปสู่การเข้าถึงและการแปลงที่เป็นของแท้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระบบวิเคราะห์ของมันจะมีประสิทธิภาพสูง แต่ขาดฟีเจอร์สำหรับการติดต่อและบริหารความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์

คุณสมบัติเด่นของ HypeAuditor

  • เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอินฟลูเอนเซอร์กับมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อตัดสินใจในการร่วมมือที่มีข้อมูลสนับสนุน
  • ติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ผ่าน Google Analytics และการผสานรวมโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย
  • ค้นพบผู้มีอิทธิพลที่แท้จริงโดยใช้การตรวจจับการฉ้อโกงที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อกรองผู้ติดตามและการมีส่วนร่วมปลอม

ข้อจำกัดของ HypeAuditor

  • มุ่งเน้นการวิเคราะห์มากกว่าการดำเนินแคมเปญอย่างครบถ้วน
  • ผู้ใช้ที่มุ่งเป้าไปยังภูมิภาคเฉพาะได้สังเกตเห็นฐานข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์ที่จำกัดในบางประเทศ

ราคาของ HypeAuditor

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจาก HypeAuditor

  • G2: 4. 6/5 (190 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (35 รีวิว)

11. Klear (ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์อินฟลูเอนเซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)

เคลียร์
ผ่านทางKlear

Klear ติดตามเนื้อหาของอินฟลูเอนเซอร์ในอดีตและช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถตรวจสอบได้ว่าอัตราการมีส่วนร่วมของอินฟลูเอนเซอร์นั้นมีความสม่ำเสมอหรือถูกทำให้สูงขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมชาติ ยิ่งไปกว่านั้น สำหรับแบรนด์ที่ดำเนินแคมเปญขนาดใหญ่ Klear ยังช่วยในการติดต่ออินฟลูเอนเซอร์และการจัดการสัญญาโดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือการดำเนินแคมเปญของมันค่อนข้างพื้นฐาน

คุณสมบัติเด่นของ Klear

  • ปฏิบัติตามข้อบังคับสำหรับเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC)
  • เข้าถึงฐานข้อมูลผู้มีอิทธิพลระดับโลกที่ครอบคลุม Instagram, TikTok, YouTube และ Twitter
  • ทำงานร่วมกับผู้สร้างสรรค์คุณภาพสูงผ่านระบบให้คะแนนความน่าเชื่อถือ

ข้อจำกัดที่ชัดเจน

  • การสื่อสารอัตโนมัติที่น้อยลงและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
  • ความสามารถในการค้นหาและกรองของแพลตฟอร์มไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควร
  • มีกรณีที่ผู้มีอิทธิพลประสบปัญหาในการแนบเนื้อหาของตน โดยเฉพาะวิดีโอ ให้ถูกต้องภายใน Klear เพื่อการตรวจสอบ

ราคาของ Klear

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Klear

  • G2: 4. 6/5 (รีวิว 25+ ครั้ง)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

12. GRIN (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์ในระดับเต็มรูปแบบ)

ยิ้ม
ผ่านทางGRIN

GRIN เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลที่ครอบคลุม ออกแบบมาสำหรับแบรนด์อีคอมเมิร์ซที่ต้องการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลในระดับใหญ่

มันแตกต่างจากตลาดอินฟลูเอนเซอร์ที่เสนอความร่วมมือแบบครั้งเดียว แทนที่จะเป็นเช่นนั้น แพลตฟอร์มนี้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระยะยาว โดยนำเสนอระบบคล้าย CRM สำหรับติดตามการติดต่อกับอินฟลูเอนเซอร์ สัญญา การอนุมัติเนื้อหา และการชำระเงินในที่เดียว

อย่างไรก็ตาม ราคาของมันถูกตั้งไว้สำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่ ทำให้เข้าถึงได้ยากสำหรับสตาร์ทอัพ

คุณสมบัติเด่นของ GRIN

  • เชื่อมต่อ Shopify, WooCommerce และ BigCommerce เพื่อติดตามการขายโดยตรง
  • วัดผลการขายที่นำโดยอินฟลูเอนเซอร์ด้วยลิงก์พันธมิตรและรหัสส่วนลดที่กำหนดเอง
  • ติดตามแพ็กเกจ PR พร้อมการจัดส่งสินค้าอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดส่งเป็นไปตามกำหนดเวลา

ข้อจำกัดของ GRIN

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการตอบสนองจากทีมสนับสนุนลูกค้าล่าช้า
  • สัญญาประจำปีอาจไม่เหมาะกับทุกธุรกิจ

การกำหนดราคาแบบยิ้มแย้ม

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว GRIN

  • G2: 4. 5/5 (430+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

13. Aspire. io (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน)

Aspire.io
ผ่านทางAspiro.io

เช่นเดียวกับ GRIN, Aspire. io เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแบรนด์ที่ต้องการก้าวข้ามการเป็นพันธมิตรกับอินฟลูเอนเซอร์เพียงครั้งเดียว ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับแบรนด์แอมบาสเดอร์และการร่วมมือกับผู้ใช้ในการสร้างเนื้อหา (UGC) นอกจากนี้ยังช่วยอัตโนมัติการติดต่อกับอินฟลูเอนเซอร์และช่วยให้แบรนด์เชื่อมต่อกับผู้สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ของมันไม่เพียงแต่การมีส่วนร่วมในระดับผิวเผิน แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประชากรของผู้ชม, การเปลี่ยนแปลง, และผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ระบบ CRM ที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลเป็นระเบียบ ทำให้การดูแลรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวเป็นเรื่องง่ายขึ้น

Aspire. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับผู้สร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมการจัดการทูต
  • ลดการติดต่อกลับไปกลับมาของผู้มีอิทธิพลผ่านกระบวนการอนุมัติเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • ติดตามลิงก์พันธมิตรด้วยAI สำหรับการตลาดพันธมิตรเพื่อระบุการแปลงได้อย่างแม่นยำ

ข้อจำกัดของ Aspire. io

  • ผู้ใช้บางรายต้องการการแบ่งกลุ่มผู้ชมในเชิงลึกมากขึ้นในเครื่องมือวิเคราะห์
  • ไม่เหมาะสำหรับแบรนด์ที่ต้องการความร่วมมือในระยะสั้นหรือครั้งเดียว

ราคาของ Aspire. io

  • ราคาตามความต้องการ

Aspire. io คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

เพิ่มพลังกลยุทธ์อินฟลูเอนเซอร์ของคุณด้วย ClickUp

อุตสาหกรรมการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า AI ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าสิ่งหรูหรา แบรนด์ต่าง ๆ ได้เริ่มใช้ระบบอัตโนมัติในการติดต่อสื่อสารและตรวจสอบผู้มีอิทธิพลเพื่อวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อย่างแม่นยำ สิ่งที่เคยเป็นกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองและใช้เวลานาน ได้กลายเป็นกลยุทธ์ที่สามารถปรับขนาดได้และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

เครื่องมือทั้ง 13 รายการในรายการนี้มีข้อดีเฉพาะตัว อย่างไรก็ตาม ClickUp ครองตำแหน่งสูงสุดในด้านโซลูชันการติดตามการทำงานและแคมเปญที่หลากหลาย

คุณสามารถขยายประโยชน์เหล่านี้ได้โดยการเลือกใช้เครื่องมือนี้เพื่อความสะดวกในการผสานรวมและการจัดระเบียบ เลือกใช้ ClickUp เพื่อรวมทุกอย่างไว้ที่เดียว ตั้งแต่การอนุมัติเนื้อหาไปจนถึงการสื่อสารกับอินฟลูเอนเซอร์

