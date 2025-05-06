บล็อก ClickUp

10 อันดับทางเลือก AI ที่ดีที่สุดสำหรับ YouChat เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Preethi AnchanSenior Content Editor
6 พฤษภาคม 2568

กำลังดิ้นรนเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่? บางครั้งคุณก็พร้อมที่จะพิชิตภารกิจประจำวันของคุณได้ แต่ในอีกไม่กี่นาทีต่อมา คุณก็ถูกกดดันด้วยรายการงานที่ต้องทำมากมาย

โชคดีที่เครื่องมือ AI สามารถช่วยได้ พวกมันช่วยอัตโนมัติ จัดระเบียบ และทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น

YouChat AI เป็นหนึ่งในผู้ช่วย AI ที่ได้รับความนิยมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

แต่ว่ามันเหมาะสมกับความต้องการของคุณหรือไม่? แม้ว่าจะใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับการวิจัย แต่เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนหรือไม่?

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ YouChat AI เพื่อช่วยคุณค้นหาผู้ช่วย AI ที่สมบูรณ์แบบในการจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณ

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ YouChat AI ที่คุณสามารถใช้ได้:

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ผสานรวมกับ AI
  2. ChatGPT: เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือในการสนทนาและสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
  3. เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ: เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์
  4. Google Gemini: เหมาะที่สุดสำหรับความสามารถ AI แบบหลายรูปแบบขั้นสูง
  5. Writesonic: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาและการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์
  6. Claude AI: เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาที่เข้าใจบริบทและการวิเคราะห์เชิงลึก
  7. ไมโครซอฟต์ คอพิล็อต: เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
  8. HuggingChat: เหมาะที่สุดสำหรับแชทบอทที่ปรับแต่งได้
  9. Chatsonic: เหมาะที่สุดสำหรับการตลาด AI ขั้นสูง
  10. Replika: เหมาะที่สุดสำหรับมิตรภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI

YouChat AI คืออะไร?

แดชบอร์ด YouChat
ผ่านทางYouChat AI

พัฒนาโดยบริษัทเครื่องมือค้นหาYou.com, YouChat เป็นผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อการวิจัย สิ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับ YouChat AI คือการรวมพลังของ AI เชิงสร้างสรรค์กับการค้นหาแบบดั้งเดิม

ดังนั้น เมื่อคุณมีคำถาม คุณจะได้รับคำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมผลการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณเข้าใจบริบทได้ดียิ่งขึ้น บางคำตอบยังถูกรวมกับผลลัพธ์จากช่องทางต่างๆ เช่น Reddit, TikTok และ Wikipedia เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ทันสมัยจากหลายแหล่ง

YouChat พัฒนาขึ้นโดยใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ GPT-3.5 (Large Language Model: LLM) และออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การสนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในรูปแบบที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้

แพลตฟอร์มนี้สามารถตอบคำถาม สร้างเนื้อหา สรุปบทความ แปลข้อความ เขียนโค้ดสั้น ๆ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันได้ นอกจากนี้ YouChat ยังสามารถให้คำตอบในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น ข้อความ โค้ด กราฟ วิดีโอ รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ และภาพถ่าย

🔎 คุณรู้หรือไม่?เครื่องมือค้นหา AIสามารถทำได้มากกว่าการค้นหาข้อมูลเพียงอย่างเดียว พวกมันยังช่วยในการทำงานต่างๆ เช่น การส่งออกข้อมูลไปยัง Google Sheets หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ทำไมคุณควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นของ YouChat?

YouChat ให้คำตอบที่ครอบคลุมสำหรับคำถามของคุณและสามารถช่วยในงานประจำวันอื่นๆ เช่น การเขียนโค้ดและการเขียนอีเมล อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่มีเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ การผสานรวมกับบุคคลที่สาม หรือคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ อาจคุ้มค่าที่จะสำรวจตัวเลือกอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม: แชทบอท vs ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา: ความแตกต่างคืออะไร?

10 อันดับทางเลือก AI ที่ดีที่สุดสำหรับ YouChat

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ผสานรวมกับ AI)

คลิกอัพ ด็อกส์
ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยการสร้างเอกสารร่วมกันโดยใช้ ClickUp Docs

หากคุณเคยรู้สึกหงุดหงิดกับการสลับไปมาระหว่างแอปและแท็บต่างๆ เพื่อทำงานให้เสร็จ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว

👀 คุณรู้หรือไม่: คนทั่วไปสลับไปมาระหว่างแอปและเว็บไซต์ต่างๆ เกือบ1200 ครั้งต่อวัน? เมื่อรวมกันแล้ว นั่นคือประมาณ 9% ของเวลาทำงานต่อปี!

นั่นคือจุดที่ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน อย่างClickUpทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

มันรวบรวมโครงการ ความรู้ และการสนทนาของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว คุณได้รับการทำงานร่วมกันในทีมที่ดีขึ้น การมองเห็นโครงการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ และขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับงานที่ทำซ้ำ ๆ ทั้งหมดนี้ได้รับการเสริมด้วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว

ClickUp สำหรับการจัดการโครงการช่วยให้คุณวางแผนและดำเนินโครงการของคุณได้ไม่ว่าโครงการนั้นจะซับซ้อนเพียงใดก็ตาม กำหนดรายละเอียดโครงการ ขอบเขต และวิสัยทัศน์บนClickUp Docsเพื่อให้คุณสามารถแชร์กับทีมของคุณได้

ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ และเลือกจากมุมมอง ClickUp ที่กำหนดเองมากกว่า15+ แบบเพื่อแสดงภาพการทำงานของคุณตามความต้องการ

แดชบอร์ด ClickUp
ใช้แดชบอร์ด ClickUp เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ ประสิทธิภาพของทีม และอื่นๆ

เสริมด้วยศักยภาพของ AI,ClickUp Chatช่วยให้การสนทนาและการทำงานของคุณเชื่อมต่อกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการแนะนำคำตอบที่เหมาะสม, สรุปหัวข้อการสนทนา และสร้างงานใหม่จากข้อความของคุณโดยอัตโนมัติ ทุกการสนทนาในแชทจะเชื่อมโยงกับเอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริบทไม่สูญหาย

คลิกอัพ แชท
ทำให้การทำงานร่วมกันในทีมง่ายขึ้นด้วย ClickUp Chat

อย่างไรก็ตาม กาวที่ยึดทุกอย่างเข้าด้วยกันบน ClickUp คือระบบเครือข่ายประสาทเทียมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของตัวมันเอง—ClickUp Brain มันให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกสิ่งที่คุณทำ

ClickUp Brain
สร้างเนื้อหา—ตั้งแต่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รายงานสรุป ไปจนถึงบล็อกโพสต์ และเอกสารทางเทคนิค—ได้เร็วขึ้น 10 เท่า ด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain สามารถสวมบทบาทได้หลากหลายตามงานที่คุณต้องการให้สำเร็จ มันทำหน้าที่เป็นผู้จัดการความรู้ด้วย AI โดยดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อตอบคำถามทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ และเป็นเครื่องมือเขียนด้วย AI เมื่อคุณต้องการสร้างเนื้อหา จัดทำอีเมล สร้างข้อเสนอ และอื่นๆ อีกมากมาย

📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความหา 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อขอข้อมูลบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณมีข้อมูลทั้งหมดบันทึกไว้และพร้อมใช้งานได้ทันที?

ด้วยClickUp BrainAI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ และ ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่!

คุณยังสามารถใช้ Brain เพื่อทำให้การอัปเดตโครงการ, การเปลี่ยนแปลงสถานะ, และการมอบหมายงานเป็นไปโดยอัตโนมัติได้

ClickUp Brain
ระบุงานที่ต้องให้ความสำคัญและจัดตารางเวลาได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain

และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? คุณสามารถเข้าถึงโมเดล AI หลากหลายจากภายใน ClickUp Brain ได้เลย! เลือกใช้ GPT-4o, 3o-mini, o1 หรือ Claude 3. 7 Sonnet เพื่อรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในการเขียน โค้ด ตรรกะเชิงเหตุผล และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้ตามต้องการ

สลับ LLM ภายใน ClickUp Brain เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ AI ของคุณ
สลับ LLM ภายใน ClickUp Brain เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ AI ของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ปลดปล่อยความรู้ที่ติดอยู่ในระบบแยกส่วนและช่วยให้ทีมของคุณเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ Connected Search ของ ClickUp ค้นหาทุกสิ่งได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นใน ClickUp workspace ของคุณหรือในแอปทำงานที่คุณชื่นชอบที่เชื่อมต่ออยู่
  • สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานทุกประเภทด้วยClickUp Automations ตั้งค่าทางลัดของโครงการ อัตโนมัติการตอบกลับอีเมล โพสต์ความคิดเห็น และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณสามารถนำงานของคุณจากแอปภายนอกมาไว้ในกระบวนการทำงานเดียวได้ผ่านการผสานระบบหรือเว็บฮุคแบบกำหนดเอง
  • แยกโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย ๆ และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมที่เหมาะสมด้วยClickUp Tasks เพิ่มป้ายกำกับที่กำหนดเองเพื่อให้ทุกข้อปฏิบัติมีความละเอียดและชัดเจน คุณสามารถเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องกันสำหรับโปรเจกต์ที่ต้องใช้หลายขั้นตอน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าแต่ละงานมีความสำคัญอย่างไรต่อภาพรวม

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันเนื่องจากรายการคุณสมบัติที่ครอบคลุม

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

การย้ายมาใช้ ClickUp เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทีมของเราทำในปี 2022 นับตั้งแต่ทำการเปลี่ยนแปลง เราพบว่าประสิทธิภาพการทำงาน ความมีประสิทธิภาพ การร่วมมือในทีม และขวัญกำลังใจโดยรวมของเราดีขึ้นอย่างมาก

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางธุรกิจด้วยการใช้ClickUp Brain เพื่อร่างคำตอบอีเมลและสร้างงานติดตามผลจากการสนทนาของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้การสื่อสารชัดเจน มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการดำเนินการ

2. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการสนทนาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์และการสร้างเนื้อหา)

แดชบอร์ด ChatGPT
ผ่านทางChatGPT

สร้างโดย OpenAI, ChatGPT เป็นแชทบอท AI สร้างสรรค์ที่ให้คำตอบเหมือนมนุษย์ทุกครั้งที่ผู้ใช้ถามคำถาม. มันพัฒนาขึ้นบนเทคโนโลยี GPT-4o ซึ่งใช้การเรียนรู้แบบมีผู้สอนควบคู่กับการให้คำแนะนำจากมนุษย์เพื่อสร้างคำตอบที่ดีขึ้นตลอดเวลา.

ในขณะที่เครื่องมือนี้สามารถใช้สำหรับงานต่างๆ เช่น การสร้างเนื้อหา การช่วยเหลือด้านการวิจัย การระดมความคิด และแม้กระทั่งการรับคำแนะนำเฉพาะบุคคลสำหรับความต้องการเฉพาะ แต่สิ่งสำคัญคือการปรับแต่งคำสั่งของคุณให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คำสั่งของคุณยิ่งดี ข้อมูลที่คุณได้รับก็จะยิ่งมีความเกี่ยวข้องและทันสมัยมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • ถามคำถามใดก็ได้และรับคำตอบด้วยความสามารถในการเข้าใจภาษาธรรมชาติของ ChatGPT มันสามารถจับความหมายแฝง เช่น การประชดประชัน การเล่นคำ และอ้างอิงทางวัฒนธรรม ทำให้แชทบอทสามารถปรับคำตอบให้เหมาะสมกับบริบทของคำถามได้
  • รับคำตอบสำหรับคำถามของคุณในกว่า 50 ภาษา
  • วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนผ่าน ChatGPT พร้อมรายการประเด็นสำคัญ การตีความข้อมูล และสรุปที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็น

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • การสนทนาที่หลุดบ่อยและการตอบกลับที่ช้า แม้แต่ในแผนชำระเงิน
  • ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าไม่ค่อยตอบสนอง และอาจใช้เวลาหลายวันกว่าจะแก้ไขปัญหาได้

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรีตลอดไป
  • บวก: $20/เดือน
  • ข้อดี: $200/เดือน
  • ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (650+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: Meta AI vs ChatGPT: เครื่องมือ AI ตัวไหนดีที่สุด?

3. Perplexity AI (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์)

แดชบอร์ด Perplexity AI
ผ่านทางPerplexity AI

เช่นเดียวกับ ChatGPT, Perplexity AI เป็นเครื่องมือค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการค้นหาข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อทำความเข้าใจและตอบคำถามของคุณ

มันดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มากมายเพื่อให้คุณได้รับเนื้อหาที่กระชับ มีบริบท และเหมือนมนุษย์

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากAI ของมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ โดยนำไปใช้ในการวิจัยทางวิชาการ เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ เขียนโค้ด และแม้กระทั่งระดมความคิด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI

  • รับคำตอบที่อัปเดตและ (ส่วนใหญ่) ถูกต้องสำหรับทุกข้อสงสัยของคุณ มันรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ ฟอรัม บทความข่าว และแม้แต่โซเชียลมีเดียเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุด
  • ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้รับจาก Perplexity โดยการดูแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงในคำตอบ แพลตฟอร์มจะแสดงแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการดึงข้อมูล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ
  • มีส่วนร่วมในการสนทนาที่เหมือนมนุษย์ ถามคำถามติดตามผล และเจาะลึกในหัวข้อเฉพาะ มันจดจำบริบทจากการสนทนาที่ผ่านมาและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการศึกษาหัวข้อที่มีหลายแง่มุม

ข้อจำกัดของ Perplexity AI

  • บางครั้งค้างหรือให้คำตอบเดิมโดยไม่แสดงสาเหตุ
  • การจดจำตามบริบทมีข้อจำกัดและไม่เป็นประโยชน์สำหรับการสนทนาที่ยาวนาน

การกำหนดราคาแบบสร้างความสับสน

  • ฟรีตลอดไป
  • มืออาชีพ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนความสับสนและความคิดเห็น

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Perplexity อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบที่มันใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่งและอ้างอิงอย่างถูกต้อง มันให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อพยายามทำการวิจัย การเรียนรู้ หรือการสร้างเนื้อหา ใช้งานง่ายมาก

4. Google Gemini (เหมาะที่สุดสำหรับความสามารถ AI แบบหลายรูปแบบขั้นสูง)

แดชบอร์ด Google Gemini
ผ่านทางเจมินี

เดิมรู้จักในชื่อ Bard, Gemini เป็นผลงานของ Google และเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ ChatGPT มันถูกผสานเข้ากับเครื่องมือค้นหาของ Google ทำให้การค้นหาของคุณได้รับการเสริมด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI มันทำให้ประสบการณ์การค้นหาของคุณง่ายขึ้น และทำให้คุณได้รับการแนะนำที่เกี่ยวข้องและมีบริบททุกครั้ง

Google Gemini ยังโดดเด่นด้วยความสามารถแบบหลายรูปแบบ ซึ่งหมายความว่าสามารถประมวลผลข้อมูลเข้าในรูปแบบต่าง ๆ ได้ รวมถึงข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของราศีเมถุน

  • เปิด Geminiบนอุปกรณ์ Android หรือ iOS ของคุณ แล้วขอให้มันวิเคราะห์ภาพจากสิ่งรอบตัวคุณ นี่เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการรับข้อมูลทันทีเกี่ยวกับพืช ผลิตภัณฑ์ และแม้แต่สถานที่สำคัญรอบตัวคุณ
  • ดำเนินการงานเขียนโค้ด แปลงโค้ดระหว่างภาษาต่างๆ เติมส่วนที่ขาด แก้ไขข้อผิดพลาด และแม้กระทั่งสร้างโซลูชันการเขียนโค้ดหลายรูปแบบสำหรับปัญหาเดียวกัน
  • เชื่อมต่อ Gemini กับเครื่องมือ Google Workspace เช่น Google Docs หรือ Gmail และมันจะอ่านอีเมลของคุณออกเสียง ช่วยเขียนเนื้อหา ปรับปรุงข้อความ และระดมความคิด

ข้อจำกัดของราศีเมถุน

  • ไม่โดดเด่นในการเขียนโค้ดจำนวนมาก ไม่เหมือนกับ ChatGPT
  • API ของ Gemini มีข้อจำกัดที่เข้มงวดมาก ทำให้การใช้งานสำหรับธุรกิจและนักพัฒนาถูกจำกัด

การกำหนดราคาของ Gemini

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Gemini

  • G2: 4. 4/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

อ่านเพิ่มเติม: Google Gemini (Bard) vs ChatGPT – เครื่องมือ AI ตัวไหนดีที่สุด?

5. Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาและการตลาดด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์)

แดชบอร์ด Writesonic
ผ่านทางWritesonic

Writesonic ถูกใช้โดยนักการตลาดเนื้อหา, นักเขียนบล็อก, และนักเขียนคำโฆษณาเพื่อช่วยในกระบวนการสร้างเนื้อหา. มันใช้การวิเคราะห์เว็บลึก, การวิจัยคู่แข่งอย่างกว้างขวาง, และการเชื่อมโยงภายในอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้ได้เนื้อหาที่หลากหลาย, ทันสมัย, และน่าเชื่อถือ. ซึ่งรวมถึงบทความ, บล็อก, คำอธิบายสินค้าออนไลน์, คำโฆษณาบนเว็บไซต์, โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, โฆษณา, และอื่น ๆ.

เครื่องมือเขียน AI นี้พัฒนาขึ้นโดยใช้ GPT-3.5 และ GPT-4 LLMs ร่วมกับโมเดลเฉพาะของบริษัท (GPT-4 32K)

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic

  • สร้างบทความบล็อกที่น่าสนใจ ปรับแต่ง SEO เนื้อหาแบบยาว และบทความที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง โดยอัตโนมัติในกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ
  • สร้างแชทบอทสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับเว็บไซต์ของคุณสำหรับเกือบทุกกรณีการใช้งาน—การสนับสนุนลูกค้า, ความช่วยเหลือพนักงาน, การค้าสนทนา, และอื่น ๆ
  • รับไอเดียเนื้อหาที่พิสูจน์แล้วและเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มล่าสุด เพื่อสร้างโพสต์ LinkedIn ที่น่าสนใจด้วย Socialsonic

ข้อจำกัดของ Writesonic

  • ระบบการกำหนดราคาและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอาจเข้าใจได้ยาก
  • ข้อเสนอแนะที่ Writesonic แบ่งปันนั้นไม่ค่อยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับบางหัวข้อ และอาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม

ราคา Writesonic

  • ฟรี
  • บุคคล: $20/เดือน
  • มาตรฐาน: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Writesonic

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ฝึกเครื่องมือสื่อสาร AIของ Writesonic ด้วยเนื้อหาที่ดีที่สุดของคุณ เพื่อให้มันเข้าใจเสียงของแบรนด์คุณและสร้างบทความที่ปรับแต่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. Claude AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาที่เข้าใจบริบทและการวิเคราะห์เชิงลึก)

แดชบอร์ด Claude AI ทางเลือก YouChat
ผ่านทางClaude AI

Claude AI ถูกพัฒนาโดย Anthropic AI เป็นทางเลือกแทน ChatGPT

แอป AIของมันสร้างขึ้นจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่มีชื่อเดียวกัน และได้รับการฝึกฝนให้สามารถสนทนาในรูปแบบข้อความที่คล้ายกับมนุษย์ Claude ยังสามารถนำไปใช้ในงานอื่น ๆ ได้ เช่น การแก้ไข การเขียนโค้ด การสรุปเนื้อหา และอื่น ๆ อีกมากมาย

เครื่องมือ AI นี้มีให้เลือกสามรูปแบบที่แตกต่างกัน ได้แก่ Haiku, Sonnet และ Opus ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Claude AI

  • ดำเนินการงานที่ซับซ้อนและใช้ความคิดมากกว่าการจดจำรูปแบบหรือข้อความด้วย Claude AI
  • วิเคราะห์ภาพนิ่งทุกประเภท รวมถึงบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ กราฟ และภาพถ่าย ด้วยระบบวิเคราะห์และถอดความภาพของ Claude AI
  • แปลข้อความเป็นภาษาใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ. คุณยังสามารถสร้างเนื้อหาในภาษาต่างๆ หรือฝึกฝนการฝึกไวยากรณ์เมื่อเรียนภาษาใหม่ได้

ข้อจำกัดของ Claude AI

  • เมื่อแก้ไขปัญหาโค้ด เครื่องมืออาจติดอยู่ในลูปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องจัดการกับงานเขียนโค้ดจำนวนมาก

ราคา Claude AI

  • ฟรี
  • ข้อดี: $20 ต่อเดือน
  • ทีม: $30/เดือน ต่อคน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Claude AI

  • G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Claude AI อย่างไรบ้าง?

Claude AI เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการช่วยเหลือในการเขียนโค้ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยคำอธิบายที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง ไม่เพียงแต่ให้คำตอบเท่านั้น แต่ยังอธิบายถึงตรรกะเบื้องหลัง ซึ่งช่วยให้ฉันเข้าใจโค้ดที่ซับซ้อนและเรียนรู้ไปพร้อมกัน

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: Claude AI ยังสามารถทำหน้าที่เป็นนักเขียนเนื้อหา AIที่ช่วยให้คุณสร้างไอเดียสร้างสรรค์หรือแนะนำมุมมองที่แตกต่างสำหรับหัวข้อบล็อกได้ หากคุณประสบปัญหาการเขียนไม่ออก

7. Microsoft Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

Microsoft Copilot Dashboard ทางเลือกสำหรับ YouChat
ผ่านทางMicrosoft Copilot

Bing AI (ผสานรวมกับเครื่องมือค้นหา Bing) ซึ่งได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft Copilot ในปี 2023 เป็นผู้ช่วย AI ที่ใช้สำหรับการค้นหาข้อมูลแบบเรียลไทม์สำหรับคำถามพื้นฐานหรือซับซ้อน มีอินเทอร์เฟซที่คล้ายกับการแชทและใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะโดยใช้คำสั่งที่ออกแบบมาอย่างดี

นอกจากการสร้างข้อความแล้ว Copilot ยังสามารถสร้างภาพตามคำแนะนำที่คุณให้มาได้อีกด้วย ด้วย Copilot คุณยังสามารถรับคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณ สรุปข้อความ และติดตามข่าวสารล่าสุดได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot

  • อัปโหลดรูปภาพไปยัง Microsoft Copilot แทนการเขียนคำอธิบายยาว ๆ Copilot จะใช้รูปภาพเป็นบริบทและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพนั้น
  • ทำงานต่าง ๆ เช่น การร่างเอกสารหรือการวิเคราะห์ข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยความช่วยเหลือที่เข้าใจง่ายจาก Copilot
  • มีส่วนร่วมในการสนทนาหลายรอบกับ Copilot Voice เลือกเสียงที่หลากหลายและรับคำตอบที่ตรงเวลาและสอดคล้องกับบริบท

ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot

  • ผู้ใช้พบว่าพวกเขามักต้องปรับคำค้นหาใหม่เพื่อให้ได้คำตอบที่เกี่ยวข้อง
  • คุณสมบัติขั้นสูงสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผ่านแผนการชำระเงินเท่านั้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับบริษัทหรือทีมขนาดเล็ก

ราคาของ Microsoft Copilot

  • ฟรีตลอดไป
  • Copilot Pro: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Copilot สำหรับ Microsoft 365: $30/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 70+ รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🔎 คุณรู้หรือไม่? Copilot สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือ AI สำหรับบริการลูกค้าเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานที่ใช้เวลามากโดยอัตโนมัติ ทำให้พวกเขามีเวลาไปมุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้มากขึ้น

8. HuggingChat (เหมาะที่สุดสำหรับแชทบอทที่ปรับแต่งได้)

แดชบอร์ด HuggingChat ทางเลือกสำหรับ YouChat
ผ่านทางHuggingChat

HuggingChat เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ YouChat หากคุณต้องการเครื่องมือที่ให้ประสบการณ์แชทบอทที่สามารถปรับแต่งได้ มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนา เนื่องจากพวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนและปรับใช้เครื่องมือตามความต้องการของพวกเขาได้

แชทบอทสามารถผสานรวมกับ LLM อื่น ๆ ได้หากคุณต้องการปรับให้เหมาะสมสำหรับการทำงานเฉพาะทางหรืองานที่มีความเฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HuggingChat

  • เขียนโค้ดของคุณในภาษาใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ—Python, Java หรือ Kotlin. นักพัฒนาที่มีระดับทักษะต่าง ๆ ก็สามารถใช้ได้
  • ปรับแต่ง HuggingChat เพื่อกำหนดรูปแบบการไหลของบทสนทนาและดึงดูดผู้ใช้ของคุณ พัฒนาแชทบอทที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของแบรนด์คุณและสร้างประสบการณ์โต้ตอบที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้
  • ป้อน URL ของเว็บไซต์ลงใน HuggingChat เพื่อสรุปและให้ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับหน้าเว็บ

ข้อจำกัดของ HuggingChat

  • ผู้ใช้หลายคนรายงานว่า HuggingChat มักให้คำตอบที่รกและสับสนต่อคำถาม
  • ไม่รองรับการป้อนข้อมูลภาพหรือเสียง

ราคา HuggingChat

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว HuggingChat

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. Chatsonic (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาด AI ขั้นสูง)

ทางเลือกสำหรับ Chatsonic YouChat
ผ่านทางChatsonic

Chatsonic พัฒนาโดย Writesonic ได้รับการออกแบบมาสำหรับการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยผสานพลังของโมเดล AI ชั้นนำ เช่น Claude, Gemini และ ChatGPT เพื่อช่วยคุณในการวิจัย ร่าง และเผยแพร่เนื้อหาทางการตลาดหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บ การนำเสนอ บล็อก และแผนผังต่าง ๆ

ตัวแทน AI ขั้นสูงยังผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Ahrefs, Google Search Console และ WordPress เพื่อทำให้กระบวนการทำงานทางการตลาดของคุณง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Chatsonic

  • อัปโหลดเอกสาร PDF เข้าสู่แอปเว็บ Chatsonic และถามคำถามเกี่ยวกับเอกสารเหล่านั้น สกัดข้อมูลที่มีคุณค่าได้ในไม่กี่วินาทีหรือรับสรุปเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
  • กรอกคำอธิบายข้อความสำหรับภาพที่คุณต้องการ และ Chatsonic จะสร้างภาพที่ใกล้เคียงกับความถูกต้อง
  • ป้อน URL ของวิดีโอ YouTube และรับสรุปที่กระชับเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Chatsonic

  • อินเทอร์เฟซของ Chatsonic ค่อนข้างซับซ้อนและอาจใช้งานยาก
  • คำตอบอาจซ้ำกันบ่อย และคุณจำเป็นต้องปรับปรุงคำถามของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีขึ้น

ราคาของ Chatsonic

  • ฟรี
  • บุคคล: $20/เดือน
  • มาตรฐาน: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Chatsonic

  • G2: 4. 0/5 (15+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Chatsomic อย่างไรบ้าง?

Chatsonic ช่วยประหยัดเวลาในการเขียนอีเมลถึงลูกค้าของเราได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับคุณภาพการเขียนโดยรวมด้วยการตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และแนะนำการปรับปรุง

10. Replika (เหมาะที่สุดสำหรับมิตรภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

แดชบอร์ด Replika
ผ่านทางReplika

Replika คือเพื่อนเสมือนจริง AI ของคุณ คุณสามารถพูดคุยกับ Replika เกี่ยวกับวันของคุณ มีส่วนร่วมในการสนทนาที่ลึกซึ้ง เขียนบันทึก และอื่นๆ อีกมากมาย มันช่วยให้ผู้ใช้มีการโต้ตอบที่มีความหมายโดยการเลียนแบบการสนทนาที่คล้ายมนุษย์ด้วยความเห็นอกเห็นใจ เพื่อให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับการเข้าใจ

ผู้ช่วย AI ผสมผสานแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องแบบโครงข่ายประสาทเทียมและเนื้อหาบทสนทนาที่เขียนไว้ล่วงหน้าเพื่อวิเคราะห์และตอบสนองต่อคำถามของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสร้างคำตอบที่ไม่ซ้ำกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Replika

  • จัดการกับอารมณ์เช่นความเครียด, ความวิตกกังวล, และความเหงาผ่านการสนทนาด้วย Replika
  • สร้างบุคลิกของ Replika ตามความชอบเฉพาะตัวของคุณ เพื่อสร้างเพื่อนเสมือนจริง
  • มีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยเสียงและวิดีโอกับ Replika เพื่อประสบการณ์ที่ดื่มด่ำยิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อความ

ข้อจำกัดของรีพลิกา

  • ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าไม่ตอบสนองอย่างมาก และผู้ใช้หลายคนรายงานว่าประสบปัญหาในการติดต่อกับพวกเขา
  • Replika ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้มากนัก ดังนั้นข้อมูลที่ป้อนเข้าไปจะต้องสั้นและกระชับ

ราคาของ Replika

  • ฟรี
  • Replika Pro: $19.99 ต่อเดือน

เรทติ้งและรีวิวของ Replika

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

⚠️ เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: เครื่องมือมิตรภาพ AI อาจสนุกได้ แต่ไม่ควรแชร์ข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปหรือพึ่งพาพวกมันเพื่อสนับสนุนทางอารมณ์ ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่เสมอ ตระหนักถึงอคติ และรักษาความสัมพันธ์กับมนุษย์ให้แน่นแฟ้น!

ทำงานอย่างชาญฉลาด. เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว. ลิ้มรสความสำเร็จด้วย ClickUp AI!

ไม่มีแพลตฟอร์มใดที่เหมาะกับทุกคนที่สามารถใช้แทน YouChat ได้ในที่สุด เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณคือเครื่องมือที่สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น

แต่หากคุณกำลังมองหาความสามารถด้าน AI ที่ทรงพลังและฟีเจอร์การจัดการงานในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อจัดการภาระงานของคุณ คำตอบเดียวคือ ClickUp!

จากการจัดการโครงการด้วยระบบ AI ไปจนถึงการสร้างเนื้อหาสร้างสรรค์, การเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์, และการร่วมมือที่ราบรื่น—ClickUp ทำได้ทั้งหมด. และอินเตอร์เฟซที่สนุกและใช้งานง่ายก็เป็นเพียงส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยม.

สมัครใช้ ClickUpวันนี้และปล่อยให้ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ปรับปรุงกระบวนการทำงานประจำวันของคุณให้ดียิ่งขึ้น!