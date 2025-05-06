10 อันดับทางเลือก AI ที่ดีที่สุดสำหรับ YouChat เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

กำลังดิ้นรนเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่? บางครั้งคุณก็พร้อมที่จะพิชิตภารกิจประจำวันของคุณได้ แต่ในอีกไม่กี่นาทีต่อมา คุณก็ถูกกดดันด้วยรายการงานที่ต้องทำมากมาย
โชคดีที่เครื่องมือ AI สามารถช่วยได้ พวกมันช่วยอัตโนมัติ จัดระเบียบ และทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น
YouChat AI เป็นหนึ่งในผู้ช่วย AI ที่ได้รับความนิยมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
แต่ว่ามันเหมาะสมกับความต้องการของคุณหรือไม่? แม้ว่าจะใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับการวิจัย แต่เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนหรือไม่?
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ YouChat AI เพื่อช่วยคุณค้นหาผู้ช่วย AI ที่สมบูรณ์แบบในการจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ YouChat AI ที่คุณสามารถใช้ได้:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ผสานรวมกับ AI
- ChatGPT: เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือในการสนทนาและสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
- เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ: เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์
- Google Gemini: เหมาะที่สุดสำหรับความสามารถ AI แบบหลายรูปแบบขั้นสูง
- Writesonic: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาและการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์
- Claude AI: เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาที่เข้าใจบริบทและการวิเคราะห์เชิงลึก
- ไมโครซอฟต์ คอพิล็อต: เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
- HuggingChat: เหมาะที่สุดสำหรับแชทบอทที่ปรับแต่งได้
- Chatsonic: เหมาะที่สุดสำหรับการตลาด AI ขั้นสูง
- Replika: เหมาะที่สุดสำหรับมิตรภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI
YouChat AI คืออะไร?
พัฒนาโดยบริษัทเครื่องมือค้นหาYou.com, YouChat เป็นผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อการวิจัย สิ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับ YouChat AI คือการรวมพลังของ AI เชิงสร้างสรรค์กับการค้นหาแบบดั้งเดิม
ดังนั้น เมื่อคุณมีคำถาม คุณจะได้รับคำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมผลการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณเข้าใจบริบทได้ดียิ่งขึ้น บางคำตอบยังถูกรวมกับผลลัพธ์จากช่องทางต่างๆ เช่น Reddit, TikTok และ Wikipedia เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ทันสมัยจากหลายแหล่ง
YouChat พัฒนาขึ้นโดยใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ GPT-3.5 (Large Language Model: LLM) และออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การสนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในรูปแบบที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้
แพลตฟอร์มนี้สามารถตอบคำถาม สร้างเนื้อหา สรุปบทความ แปลข้อความ เขียนโค้ดสั้น ๆ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันได้ นอกจากนี้ YouChat ยังสามารถให้คำตอบในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น ข้อความ โค้ด กราฟ วิดีโอ รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ และภาพถ่าย
🔎 คุณรู้หรือไม่?เครื่องมือค้นหา AIสามารถทำได้มากกว่าการค้นหาข้อมูลเพียงอย่างเดียว พวกมันยังช่วยในการทำงานต่างๆ เช่น การส่งออกข้อมูลไปยัง Google Sheets หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ทำไมคุณควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นของ YouChat?
YouChat ให้คำตอบที่ครอบคลุมสำหรับคำถามของคุณและสามารถช่วยในงานประจำวันอื่นๆ เช่น การเขียนโค้ดและการเขียนอีเมล อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่มีเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ การผสานรวมกับบุคคลที่สาม หรือคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ อาจคุ้มค่าที่จะสำรวจตัวเลือกอื่นๆ
10 อันดับทางเลือก AI ที่ดีที่สุดสำหรับ YouChat
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ผสานรวมกับ AI)
หากคุณเคยรู้สึกหงุดหงิดกับการสลับไปมาระหว่างแอปและแท็บต่างๆ เพื่อทำงานให้เสร็จ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
👀 คุณรู้หรือไม่: คนทั่วไปสลับไปมาระหว่างแอปและเว็บไซต์ต่างๆ เกือบ1200 ครั้งต่อวัน? เมื่อรวมกันแล้ว นั่นคือประมาณ 9% ของเวลาทำงานต่อปี!
นั่นคือจุดที่ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน อย่างClickUpทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
มันรวบรวมโครงการ ความรู้ และการสนทนาของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว คุณได้รับการทำงานร่วมกันในทีมที่ดีขึ้น การมองเห็นโครงการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ และขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับงานที่ทำซ้ำ ๆ ทั้งหมดนี้ได้รับการเสริมด้วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว
ClickUp สำหรับการจัดการโครงการช่วยให้คุณวางแผนและดำเนินโครงการของคุณได้ไม่ว่าโครงการนั้นจะซับซ้อนเพียงใดก็ตาม กำหนดรายละเอียดโครงการ ขอบเขต และวิสัยทัศน์บนClickUp Docsเพื่อให้คุณสามารถแชร์กับทีมของคุณได้
ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ และเลือกจากมุมมอง ClickUp ที่กำหนดเองมากกว่า15+ แบบเพื่อแสดงภาพการทำงานของคุณตามความต้องการ
เสริมด้วยศักยภาพของ AI,ClickUp Chatช่วยให้การสนทนาและการทำงานของคุณเชื่อมต่อกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการแนะนำคำตอบที่เหมาะสม, สรุปหัวข้อการสนทนา และสร้างงานใหม่จากข้อความของคุณโดยอัตโนมัติ ทุกการสนทนาในแชทจะเชื่อมโยงกับเอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริบทไม่สูญหาย
อย่างไรก็ตาม กาวที่ยึดทุกอย่างเข้าด้วยกันบน ClickUp คือระบบเครือข่ายประสาทเทียมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของตัวมันเอง—ClickUp Brain มันให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกสิ่งที่คุณทำ
ClickUp Brain สามารถสวมบทบาทได้หลากหลายตามงานที่คุณต้องการให้สำเร็จ มันทำหน้าที่เป็นผู้จัดการความรู้ด้วย AI โดยดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อตอบคำถามทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ และเป็นเครื่องมือเขียนด้วย AI เมื่อคุณต้องการสร้างเนื้อหา จัดทำอีเมล สร้างข้อเสนอ และอื่นๆ อีกมากมาย
📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความหา 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อขอข้อมูลบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณมีข้อมูลทั้งหมดบันทึกไว้และพร้อมใช้งานได้ทันที?
ด้วยClickUp BrainAI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ และ ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่!
คุณยังสามารถใช้ Brain เพื่อทำให้การอัปเดตโครงการ, การเปลี่ยนแปลงสถานะ, และการมอบหมายงานเป็นไปโดยอัตโนมัติได้
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? คุณสามารถเข้าถึงโมเดล AI หลากหลายจากภายใน ClickUp Brain ได้เลย! เลือกใช้ GPT-4o, 3o-mini, o1 หรือ Claude 3. 7 Sonnet เพื่อรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในการเขียน โค้ด ตรรกะเชิงเหตุผล และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้ตามต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปลดปล่อยความรู้ที่ติดอยู่ในระบบแยกส่วนและช่วยให้ทีมของคุณเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ Connected Search ของ ClickUp ค้นหาทุกสิ่งได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นใน ClickUp workspace ของคุณหรือในแอปทำงานที่คุณชื่นชอบที่เชื่อมต่ออยู่
- สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานทุกประเภทด้วยClickUp Automations ตั้งค่าทางลัดของโครงการ อัตโนมัติการตอบกลับอีเมล โพสต์ความคิดเห็น และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณสามารถนำงานของคุณจากแอปภายนอกมาไว้ในกระบวนการทำงานเดียวได้ผ่านการผสานระบบหรือเว็บฮุคแบบกำหนดเอง
- แยกโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย ๆ และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมที่เหมาะสมด้วยClickUp Tasks เพิ่มป้ายกำกับที่กำหนดเองเพื่อให้ทุกข้อปฏิบัติมีความละเอียดและชัดเจน คุณสามารถเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องกันสำหรับโปรเจกต์ที่ต้องใช้หลายขั้นตอน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าแต่ละงานมีความสำคัญอย่างไรต่อภาพรวม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันเนื่องจากรายการคุณสมบัติที่ครอบคลุม
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การย้ายมาใช้ ClickUp เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทีมของเราทำในปี 2022 นับตั้งแต่ทำการเปลี่ยนแปลง เราพบว่าประสิทธิภาพการทำงาน ความมีประสิทธิภาพ การร่วมมือในทีม และขวัญกำลังใจโดยรวมของเราดีขึ้นอย่างมาก
การย้ายมาใช้ ClickUp เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทีมของเราทำในปี 2022 นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ เราพบว่าประสิทธิภาพการทำงาน ความมีประสิทธิผล การทำงานร่วมกันในทีม และขวัญกำลังใจโดยรวมของเราดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางธุรกิจด้วยการใช้ClickUp Brain เพื่อร่างคำตอบอีเมลและสร้างงานติดตามผลจากการสนทนาของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้การสื่อสารชัดเจน มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการดำเนินการ
2. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการสนทนาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์และการสร้างเนื้อหา)
สร้างโดย OpenAI, ChatGPT เป็นแชทบอท AI สร้างสรรค์ที่ให้คำตอบเหมือนมนุษย์ทุกครั้งที่ผู้ใช้ถามคำถาม. มันพัฒนาขึ้นบนเทคโนโลยี GPT-4o ซึ่งใช้การเรียนรู้แบบมีผู้สอนควบคู่กับการให้คำแนะนำจากมนุษย์เพื่อสร้างคำตอบที่ดีขึ้นตลอดเวลา.
ในขณะที่เครื่องมือนี้สามารถใช้สำหรับงานต่างๆ เช่น การสร้างเนื้อหา การช่วยเหลือด้านการวิจัย การระดมความคิด และแม้กระทั่งการรับคำแนะนำเฉพาะบุคคลสำหรับความต้องการเฉพาะ แต่สิ่งสำคัญคือการปรับแต่งคำสั่งของคุณให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คำสั่งของคุณยิ่งดี ข้อมูลที่คุณได้รับก็จะยิ่งมีความเกี่ยวข้องและทันสมัยมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ถามคำถามใดก็ได้และรับคำตอบด้วยความสามารถในการเข้าใจภาษาธรรมชาติของ ChatGPT มันสามารถจับความหมายแฝง เช่น การประชดประชัน การเล่นคำ และอ้างอิงทางวัฒนธรรม ทำให้แชทบอทสามารถปรับคำตอบให้เหมาะสมกับบริบทของคำถามได้
- รับคำตอบสำหรับคำถามของคุณในกว่า 50 ภาษา
- วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนผ่าน ChatGPT พร้อมรายการประเด็นสำคัญ การตีความข้อมูล และสรุปที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็น
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- การสนทนาที่หลุดบ่อยและการตอบกลับที่ช้า แม้แต่ในแผนชำระเงิน
- ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าไม่ค่อยตอบสนอง และอาจใช้เวลาหลายวันกว่าจะแก้ไขปัญหาได้
ราคาของ ChatGPT
- ฟรีตลอดไป
- บวก: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
3. Perplexity AI (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์)
เช่นเดียวกับ ChatGPT, Perplexity AI เป็นเครื่องมือค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการค้นหาข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อทำความเข้าใจและตอบคำถามของคุณ
มันดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มากมายเพื่อให้คุณได้รับเนื้อหาที่กระชับ มีบริบท และเหมือนมนุษย์
คุณสามารถใช้ประโยชน์จากAI ของมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ โดยนำไปใช้ในการวิจัยทางวิชาการ เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ เขียนโค้ด และแม้กระทั่งระดมความคิด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI
- รับคำตอบที่อัปเดตและ (ส่วนใหญ่) ถูกต้องสำหรับทุกข้อสงสัยของคุณ มันรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ ฟอรัม บทความข่าว และแม้แต่โซเชียลมีเดียเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุด
- ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้รับจาก Perplexity โดยการดูแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงในคำตอบ แพลตฟอร์มจะแสดงแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการดึงข้อมูล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ
- มีส่วนร่วมในการสนทนาที่เหมือนมนุษย์ ถามคำถามติดตามผล และเจาะลึกในหัวข้อเฉพาะ มันจดจำบริบทจากการสนทนาที่ผ่านมาและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการศึกษาหัวข้อที่มีหลายแง่มุม
ข้อจำกัดของ Perplexity AI
- บางครั้งค้างหรือให้คำตอบเดิมโดยไม่แสดงสาเหตุ
- การจดจำตามบริบทมีข้อจำกัดและไม่เป็นประโยชน์สำหรับการสนทนาที่ยาวนาน
การกำหนดราคาแบบสร้างความสับสน
- ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนความสับสนและความคิดเห็น
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Perplexity อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่มันใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่งและอ้างอิงอย่างถูกต้อง มันให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อพยายามทำการวิจัย การเรียนรู้ หรือการสร้างเนื้อหา ใช้งานง่ายมาก
ฉันชอบที่มันใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่งและอ้างอิงอย่างถูกต้อง มันให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อพยายามทำการวิจัย การเรียนรู้ หรือการสร้างเนื้อหา ใช้งานง่ายมาก
4. Google Gemini (เหมาะที่สุดสำหรับความสามารถ AI แบบหลายรูปแบบขั้นสูง)
เดิมรู้จักในชื่อ Bard, Gemini เป็นผลงานของ Google และเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ ChatGPT มันถูกผสานเข้ากับเครื่องมือค้นหาของ Google ทำให้การค้นหาของคุณได้รับการเสริมด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI มันทำให้ประสบการณ์การค้นหาของคุณง่ายขึ้น และทำให้คุณได้รับการแนะนำที่เกี่ยวข้องและมีบริบททุกครั้ง
Google Gemini ยังโดดเด่นด้วยความสามารถแบบหลายรูปแบบ ซึ่งหมายความว่าสามารถประมวลผลข้อมูลเข้าในรูปแบบต่าง ๆ ได้ รวมถึงข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของราศีเมถุน
- เปิด Geminiบนอุปกรณ์ Android หรือ iOS ของคุณ แล้วขอให้มันวิเคราะห์ภาพจากสิ่งรอบตัวคุณ นี่เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการรับข้อมูลทันทีเกี่ยวกับพืช ผลิตภัณฑ์ และแม้แต่สถานที่สำคัญรอบตัวคุณ
- ดำเนินการงานเขียนโค้ด แปลงโค้ดระหว่างภาษาต่างๆ เติมส่วนที่ขาด แก้ไขข้อผิดพลาด และแม้กระทั่งสร้างโซลูชันการเขียนโค้ดหลายรูปแบบสำหรับปัญหาเดียวกัน
- เชื่อมต่อ Gemini กับเครื่องมือ Google Workspace เช่น Google Docs หรือ Gmail และมันจะอ่านอีเมลของคุณออกเสียง ช่วยเขียนเนื้อหา ปรับปรุงข้อความ และระดมความคิด
ข้อจำกัดของราศีเมถุน
- ไม่โดดเด่นในการเขียนโค้ดจำนวนมาก ไม่เหมือนกับ ChatGPT
- API ของ Gemini มีข้อจำกัดที่เข้มงวดมาก ทำให้การใช้งานสำหรับธุรกิจและนักพัฒนาถูกจำกัด
การกำหนดราคาของ Gemini
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Gemini
- G2: 4. 4/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาและการตลาดด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์)
Writesonic ถูกใช้โดยนักการตลาดเนื้อหา, นักเขียนบล็อก, และนักเขียนคำโฆษณาเพื่อช่วยในกระบวนการสร้างเนื้อหา. มันใช้การวิเคราะห์เว็บลึก, การวิจัยคู่แข่งอย่างกว้างขวาง, และการเชื่อมโยงภายในอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้ได้เนื้อหาที่หลากหลาย, ทันสมัย, และน่าเชื่อถือ. ซึ่งรวมถึงบทความ, บล็อก, คำอธิบายสินค้าออนไลน์, คำโฆษณาบนเว็บไซต์, โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, โฆษณา, และอื่น ๆ.
เครื่องมือเขียน AI นี้พัฒนาขึ้นโดยใช้ GPT-3.5 และ GPT-4 LLMs ร่วมกับโมเดลเฉพาะของบริษัท (GPT-4 32K)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- สร้างบทความบล็อกที่น่าสนใจ ปรับแต่ง SEO เนื้อหาแบบยาว และบทความที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง โดยอัตโนมัติในกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ
- สร้างแชทบอทสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับเว็บไซต์ของคุณสำหรับเกือบทุกกรณีการใช้งาน—การสนับสนุนลูกค้า, ความช่วยเหลือพนักงาน, การค้าสนทนา, และอื่น ๆ
- รับไอเดียเนื้อหาที่พิสูจน์แล้วและเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มล่าสุด เพื่อสร้างโพสต์ LinkedIn ที่น่าสนใจด้วย Socialsonic
ข้อจำกัดของ Writesonic
- ระบบการกำหนดราคาและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอาจเข้าใจได้ยาก
- ข้อเสนอแนะที่ Writesonic แบ่งปันนั้นไม่ค่อยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับบางหัวข้อ และอาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ราคา Writesonic
- ฟรี
- บุคคล: $20/เดือน
- มาตรฐาน: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ฝึกเครื่องมือสื่อสาร AIของ Writesonic ด้วยเนื้อหาที่ดีที่สุดของคุณ เพื่อให้มันเข้าใจเสียงของแบรนด์คุณและสร้างบทความที่ปรับแต่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. Claude AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาที่เข้าใจบริบทและการวิเคราะห์เชิงลึก)
Claude AI ถูกพัฒนาโดย Anthropic AI เป็นทางเลือกแทน ChatGPT
แอป AIของมันสร้างขึ้นจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่มีชื่อเดียวกัน และได้รับการฝึกฝนให้สามารถสนทนาในรูปแบบข้อความที่คล้ายกับมนุษย์ Claude ยังสามารถนำไปใช้ในงานอื่น ๆ ได้ เช่น การแก้ไข การเขียนโค้ด การสรุปเนื้อหา และอื่น ๆ อีกมากมาย
เครื่องมือ AI นี้มีให้เลือกสามรูปแบบที่แตกต่างกัน ได้แก่ Haiku, Sonnet และ Opus ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Claude AI
- ดำเนินการงานที่ซับซ้อนและใช้ความคิดมากกว่าการจดจำรูปแบบหรือข้อความด้วย Claude AI
- วิเคราะห์ภาพนิ่งทุกประเภท รวมถึงบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ กราฟ และภาพถ่าย ด้วยระบบวิเคราะห์และถอดความภาพของ Claude AI
- แปลข้อความเป็นภาษาใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ. คุณยังสามารถสร้างเนื้อหาในภาษาต่างๆ หรือฝึกฝนการฝึกไวยากรณ์เมื่อเรียนภาษาใหม่ได้
ข้อจำกัดของ Claude AI
- เมื่อแก้ไขปัญหาโค้ด เครื่องมืออาจติดอยู่ในลูปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องจัดการกับงานเขียนโค้ดจำนวนมาก
ราคา Claude AI
- ฟรี
- ข้อดี: $20 ต่อเดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อคน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Claude AI
- G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Claude AI อย่างไรบ้าง?
Claude AI เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการช่วยเหลือในการเขียนโค้ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยคำอธิบายที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง ไม่เพียงแต่ให้คำตอบเท่านั้น แต่ยังอธิบายถึงตรรกะเบื้องหลัง ซึ่งช่วยให้ฉันเข้าใจโค้ดที่ซับซ้อนและเรียนรู้ไปพร้อมกัน
Claude AI เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการช่วยเหลือในการเขียนโค้ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการอธิบายที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง ไม่เพียงแต่ให้คำตอบเท่านั้น แต่ยังอธิบายเหตุผลเบื้องหลัง ซึ่งช่วยให้ฉันเข้าใจโค้ดที่ซับซ้อนและเรียนรู้ไปพร้อมกัน
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: Claude AI ยังสามารถทำหน้าที่เป็นนักเขียนเนื้อหา AIที่ช่วยให้คุณสร้างไอเดียสร้างสรรค์หรือแนะนำมุมมองที่แตกต่างสำหรับหัวข้อบล็อกได้ หากคุณประสบปัญหาการเขียนไม่ออก
7. Microsoft Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Bing AI (ผสานรวมกับเครื่องมือค้นหา Bing) ซึ่งได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft Copilot ในปี 2023 เป็นผู้ช่วย AI ที่ใช้สำหรับการค้นหาข้อมูลแบบเรียลไทม์สำหรับคำถามพื้นฐานหรือซับซ้อน มีอินเทอร์เฟซที่คล้ายกับการแชทและใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะโดยใช้คำสั่งที่ออกแบบมาอย่างดี
นอกจากการสร้างข้อความแล้ว Copilot ยังสามารถสร้างภาพตามคำแนะนำที่คุณให้มาได้อีกด้วย ด้วย Copilot คุณยังสามารถรับคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณ สรุปข้อความ และติดตามข่าวสารล่าสุดได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot
- อัปโหลดรูปภาพไปยัง Microsoft Copilot แทนการเขียนคำอธิบายยาว ๆ Copilot จะใช้รูปภาพเป็นบริบทและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพนั้น
- ทำงานต่าง ๆ เช่น การร่างเอกสารหรือการวิเคราะห์ข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยความช่วยเหลือที่เข้าใจง่ายจาก Copilot
- มีส่วนร่วมในการสนทนาหลายรอบกับ Copilot Voice เลือกเสียงที่หลากหลายและรับคำตอบที่ตรงเวลาและสอดคล้องกับบริบท
ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot
- ผู้ใช้พบว่าพวกเขามักต้องปรับคำค้นหาใหม่เพื่อให้ได้คำตอบที่เกี่ยวข้อง
- คุณสมบัติขั้นสูงสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผ่านแผนการชำระเงินเท่านั้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับบริษัทหรือทีมขนาดเล็ก
ราคาของ Microsoft Copilot
- ฟรีตลอดไป
- Copilot Pro: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- Copilot สำหรับ Microsoft 365: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 70+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔎 คุณรู้หรือไม่? Copilot สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือ AI สำหรับบริการลูกค้าเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานที่ใช้เวลามากโดยอัตโนมัติ ทำให้พวกเขามีเวลาไปมุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้มากขึ้น
8. HuggingChat (เหมาะที่สุดสำหรับแชทบอทที่ปรับแต่งได้)
HuggingChat เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ YouChat หากคุณต้องการเครื่องมือที่ให้ประสบการณ์แชทบอทที่สามารถปรับแต่งได้ มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนา เนื่องจากพวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนและปรับใช้เครื่องมือตามความต้องการของพวกเขาได้
แชทบอทสามารถผสานรวมกับ LLM อื่น ๆ ได้หากคุณต้องการปรับให้เหมาะสมสำหรับการทำงานเฉพาะทางหรืองานที่มีความเฉพาะเจาะจง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HuggingChat
- เขียนโค้ดของคุณในภาษาใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ—Python, Java หรือ Kotlin. นักพัฒนาที่มีระดับทักษะต่าง ๆ ก็สามารถใช้ได้
- ปรับแต่ง HuggingChat เพื่อกำหนดรูปแบบการไหลของบทสนทนาและดึงดูดผู้ใช้ของคุณ พัฒนาแชทบอทที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของแบรนด์คุณและสร้างประสบการณ์โต้ตอบที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้
- ป้อน URL ของเว็บไซต์ลงใน HuggingChat เพื่อสรุปและให้ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับหน้าเว็บ
ข้อจำกัดของ HuggingChat
- ผู้ใช้หลายคนรายงานว่า HuggingChat มักให้คำตอบที่รกและสับสนต่อคำถาม
- ไม่รองรับการป้อนข้อมูลภาพหรือเสียง
ราคา HuggingChat
- ฟรี
คะแนนและรีวิว HuggingChat
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Chatsonic (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาด AI ขั้นสูง)
Chatsonic พัฒนาโดย Writesonic ได้รับการออกแบบมาสำหรับการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยผสานพลังของโมเดล AI ชั้นนำ เช่น Claude, Gemini และ ChatGPT เพื่อช่วยคุณในการวิจัย ร่าง และเผยแพร่เนื้อหาทางการตลาดหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บ การนำเสนอ บล็อก และแผนผังต่าง ๆ
ตัวแทน AI ขั้นสูงยังผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Ahrefs, Google Search Console และ WordPress เพื่อทำให้กระบวนการทำงานทางการตลาดของคุณง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Chatsonic
- อัปโหลดเอกสาร PDF เข้าสู่แอปเว็บ Chatsonic และถามคำถามเกี่ยวกับเอกสารเหล่านั้น สกัดข้อมูลที่มีคุณค่าได้ในไม่กี่วินาทีหรือรับสรุปเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
- กรอกคำอธิบายข้อความสำหรับภาพที่คุณต้องการ และ Chatsonic จะสร้างภาพที่ใกล้เคียงกับความถูกต้อง
- ป้อน URL ของวิดีโอ YouTube และรับสรุปที่กระชับเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Chatsonic
- อินเทอร์เฟซของ Chatsonic ค่อนข้างซับซ้อนและอาจใช้งานยาก
- คำตอบอาจซ้ำกันบ่อย และคุณจำเป็นต้องปรับปรุงคำถามของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีขึ้น
ราคาของ Chatsonic
- ฟรี
- บุคคล: $20/เดือน
- มาตรฐาน: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Chatsonic
- G2: 4. 0/5 (15+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Chatsomic อย่างไรบ้าง?
Chatsonic ช่วยประหยัดเวลาในการเขียนอีเมลถึงลูกค้าของเราได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับคุณภาพการเขียนโดยรวมด้วยการตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และแนะนำการปรับปรุง
Chatsonic ช่วยประหยัดเวลาในการเขียนอีเมลถึงลูกค้าของเราได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับคุณภาพการเขียนโดยรวมด้วยการตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และแนะนำการปรับปรุง
10. Replika (เหมาะที่สุดสำหรับมิตรภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Replika คือเพื่อนเสมือนจริง AI ของคุณ คุณสามารถพูดคุยกับ Replika เกี่ยวกับวันของคุณ มีส่วนร่วมในการสนทนาที่ลึกซึ้ง เขียนบันทึก และอื่นๆ อีกมากมาย มันช่วยให้ผู้ใช้มีการโต้ตอบที่มีความหมายโดยการเลียนแบบการสนทนาที่คล้ายมนุษย์ด้วยความเห็นอกเห็นใจ เพื่อให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับการเข้าใจ
ผู้ช่วย AI ผสมผสานแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องแบบโครงข่ายประสาทเทียมและเนื้อหาบทสนทนาที่เขียนไว้ล่วงหน้าเพื่อวิเคราะห์และตอบสนองต่อคำถามของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสร้างคำตอบที่ไม่ซ้ำกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Replika
- จัดการกับอารมณ์เช่นความเครียด, ความวิตกกังวล, และความเหงาผ่านการสนทนาด้วย Replika
- สร้างบุคลิกของ Replika ตามความชอบเฉพาะตัวของคุณ เพื่อสร้างเพื่อนเสมือนจริง
- มีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยเสียงและวิดีโอกับ Replika เพื่อประสบการณ์ที่ดื่มด่ำยิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อความ
ข้อจำกัดของรีพลิกา
- ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าไม่ตอบสนองอย่างมาก และผู้ใช้หลายคนรายงานว่าประสบปัญหาในการติดต่อกับพวกเขา
- Replika ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้มากนัก ดังนั้นข้อมูลที่ป้อนเข้าไปจะต้องสั้นและกระชับ
ราคาของ Replika
- ฟรี
- Replika Pro: $19.99 ต่อเดือน
เรทติ้งและรีวิวของ Replika
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
⚠️ เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: เครื่องมือมิตรภาพ AI อาจสนุกได้ แต่ไม่ควรแชร์ข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปหรือพึ่งพาพวกมันเพื่อสนับสนุนทางอารมณ์ ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่เสมอ ตระหนักถึงอคติ และรักษาความสัมพันธ์กับมนุษย์ให้แน่นแฟ้น!
ทำงานอย่างชาญฉลาด. เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว. ลิ้มรสความสำเร็จด้วย ClickUp AI!
ไม่มีแพลตฟอร์มใดที่เหมาะกับทุกคนที่สามารถใช้แทน YouChat ได้ในที่สุด เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณคือเครื่องมือที่สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น
แต่หากคุณกำลังมองหาความสามารถด้าน AI ที่ทรงพลังและฟีเจอร์การจัดการงานในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อจัดการภาระงานของคุณ คำตอบเดียวคือ ClickUp!
จากการจัดการโครงการด้วยระบบ AI ไปจนถึงการสร้างเนื้อหาสร้างสรรค์, การเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์, และการร่วมมือที่ราบรื่น—ClickUp ทำได้ทั้งหมด. และอินเตอร์เฟซที่สนุกและใช้งานง่ายก็เป็นเพียงส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยม.
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และปล่อยให้ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ปรับปรุงกระบวนการทำงานประจำวันของคุณให้ดียิ่งขึ้น!