ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT สำหรับโซลูชันองค์กร

Preethi Anchan
Preethi Anchan
6 กุมภาพันธ์ 2568

คุณเคยปรารถนาที่จะมีผู้ช่วยที่สามารถช่วยคุณทำงานต่าง ๆ ได้บ้างไหม เช่น สรุปอีเมลของคุณ เขียนร่างแรกของบล็อกโพสต์ หรือทำให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น?

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) เช่น ChatGPT กำลังทำให้สิ่งนี้เป็นจริง เครื่องมือ AI เหล่านี้กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเรา ตั้งแต่การอัตโนมัติงานที่น่าเบื่อไปจนถึงการสร้างเนื้อหา และการปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า ทั้งหมดนี้ในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตามรายงานของ PwC เศรษฐกิจโลกจะสูงขึ้น 14% ในปี 2030 เนื่องจากเครื่องมือ AI และอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมถึง 15.7 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งน่าทึ่งมาก

อย่างไรก็ตาม เมื่อองค์กรขยายตัวและความซับซ้อนของกระบวนการเพิ่มขึ้น ข้อบกพร่องหลายประการจะเกิดขึ้นในโมเดล AI สำหรับความต้องการที่ซับซ้อนเช่นนี้ ChatGPT อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด

นี่คือจุดที่ทางเลือกของ ChatGPT เข้ามามีบทบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อตลาดเต็มไปด้วยผู้ช่วย AI มากมาย การค้นหาทางเลือกของ ChatGPT ก็เหมือนกับการค้นหาเข็มในมหาสมุทร

เพื่อช่วยคุณ เราได้รวบรวม 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ ChatGPT ที่คัดสรรมาโดยเฉพาะสำหรับความต้องการขององค์กร 🌱

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT สำหรับองค์กร:

  • ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการระดมความคิดด้วย AI, การทำงานอัตโนมัติ และการสร้างเนื้อหา)
  • Anthropic's Claude Enterprise (เหมาะที่สุดสำหรับ AI สนทนาในระดับองค์กร)
  • Google Gemini (เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์)
  • ✅ Microsoft Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ในระบบนิเวศของ Microsoft)
  • Amazon Q (เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือ AI ที่ปรับแต่งได้ในสภาพแวดล้อม AWS)
  • IBM Watsonx Assistant (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้าด้วย AI ระดับองค์กร)
  • Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์)
  • Perplexity AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยและค้นหาเนื้อหาด้วยพลังของ AI)
  • Meta's Llama (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาโมเดล AI ที่ปรับแต่งได้)
  • Cohere (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าใจภาษาธรรมชาติในระดับใหญ่)

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ ChatGPT สำหรับโซลูชันองค์กร?

เมื่อเลือกทางเลือกแทน ChatGPT ให้เน้นที่วิธีการใช้งานเครื่องมือภายในองค์กรเป็นหลัก

ในขณะที่ ChatGPT มีความเชี่ยวชาญในด้าน AI สำหรับการสนทนา ธุรกิจมักต้องการเครื่องมือที่ตอบสนองต่อฟังก์ชันเฉพาะ เช่น การจัดการโครงการ การทำงานอัตโนมัติ การสร้างเนื้อหา หรือการผสาน AI สำหรับงานเฉพาะด้าน สิ่งนี้ทำให้การพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น:

  • การปรับแต่ง: เลือกทางเลือก ChatGPT ที่สามารถปรับแต่งโมเดล AI ผ่านความสามารถในการฝึกอบรมที่กำหนดเองสำหรับองค์กร เพื่อให้สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขาได้ ✅
  • ความสามารถในการปรับขนาด: เลือกเครื่องมือทางเลือกของ ChatGPT ที่สามารถขยายตามการเติบโตของคุณ พร้อมฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ความสามารถในการสร้างภาพ, การใช้โมเดล AI ที่หลากหลาย, ข้อเสนอแนะโค้ดแบบเรียลไทม์ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือ AI ของคุณแม้เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น ✅
  • ความสามารถในการผสานรวม: เลือกใช้ทางเลือกของ ChatGPT ที่รับประกันว่าเครื่องมือสามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับกระบวนการทำงาน เครื่องมือ และระบบซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ✅
  • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: เลือกใช้เครื่องมือทางเลือก ChatGPT ระดับองค์กรที่มีมาตรการปกป้องข้อมูล ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แข็งแกร่ง ✅
  • การสนับสนุนหลายภาษาและระดับโลก: มองหาทางเลือกของ ChatGPT ที่มีความสามารถในการรองรับหลายภาษา พร้อมการแปลที่แม่นยำและการรับรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เนื่องจากองค์กรระดับโลกต้องการปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจและสนับสนุนหลายภาษาสำหรับฐานลูกค้าที่หลากหลาย ✅
  • การวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงาน: เลือกทางเลือกของ ChatGPT ที่มีแดชบอร์ดในตัว, คุณสมบัติการรายงาน, และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้และแนวโน้มการมีส่วนร่วมที่วัดผลตอบแทนจากการลงทุนในประสิทธิภาพของ AI และผลกระทบต่อการดำเนินงาน ✅

ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ ChatGPT สำหรับโซลูชันองค์กร

ChatGPT อาจเป็นแชทบอท AI ที่คุณเลือกใช้สำหรับความต้องการพื้นฐาน แต่ยังมี กรณีการใช้งาน AIอื่น ๆ ที่ ChatGPT อาจไม่เหมาะ และทางเลือกอื่น ๆ สามารถให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้

โมเดล AI อื่น ๆ เหล่านี้มอบฟังก์ชันการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI, อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, เอกสารทางเทคนิค, และความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่ลึกซึ้ง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น, และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

นี่คือรายละเอียดของ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ ChatGPT ที่เหมาะสำหรับความต้องการขององค์กร:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดด้วย AI, การทำงานอัตโนมัติ และการสร้างเนื้อหา)

ClickUp ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเท่านั้น แต่เป็นแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ผสานความสามารถของ AI อันทรงพลังเข้ากับฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูง

ในขณะที่ ChatGPT มุ่งเน้นไปที่ AI ในการสนทนาเป็นหลัก คุณสมบัติขั้นสูงของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในหลากหลายด้าน ตั้งแต่การระดมความคิดและการจัดการงาน ไปจนถึงการสร้างเนื้อหาและการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ด้วยการฝัง AI ไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงานโดยตรง ทางเลือกของ ChatGPT นี้ช่วยให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ไม่ใช่ทำงานหนักขึ้น

ClickUp Brain
เรียนรู้เพิ่มเติม
เขียนกรณีศึกษา, สรุปข้อความ, ดึงข้อมูลจากเอกสารของคุณ—ทำทุกอย่างที่คุณต้องการด้วย ClickUp Brain

ที่แกนกลางของฟังก์ชันการทำงานด้าน AI คือ ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ กับเอกสาร โครงการ และงานต่างๆ ของ ClickUp

ฟีเจอร์นี้ให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ และโซลูชันอัตโนมัติที่ปรับให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดระเบียบได้อย่างมาก 🤖

ลองนึกภาพการระดมความคิดแคมเปญการตลาดใหม่ๆ ด้วยแผนผังความคิดที่ขับเคลื่อนด้วย AI การมอบหมายงานโดยอัตโนมัติตามการอัปเดตโครงการ หรือการร่างอีเมลและรายงานอย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจาก AI ด้วยแชทบอท AI นี้ ทุกสิ่งเป็นไปได้ แม้แต่ในเวอร์ชันฟรี!

นอกจากนี้ ตัวเลือกรุ่น ChatGPT นี้ยังทำงานภายในบริบทของงานและเอกสารของทีมคุณ โดยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้วยการสร้างแนวคิด สรุปเนื้อหา และระบุจุดที่อาจเกิดปัญหา

คุณสามารถใช้มันร่วมกับClickUp Automations ได้ด้วย ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ทรงพลังตามตัวกระตุ้นหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้

การตั้งค่าครั้งเดียวนี้จะช่วยให้คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือน สร้างงานโดยอัตโนมัติ และแม้กระทั่งดำเนินการขั้นตอนต่อไปอย่างมีเหตุผลทันทีที่งานก่อนหน้าเสร็จสมบูรณ์ วิธีการที่ชาญฉลาดและเข้าใจบริบทเช่นนี้ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการผสานการระดมความคิด การจัดการงาน และระบบอัตโนมัติเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวในแพลตฟอร์มเดียว

ดังนั้น ClickUp Brain จึงไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งในทางเลือกง่ายๆ ของ ChatGPT สำหรับการสร้างเนื้อหาพื้นฐานหรือการทำงานทั่วไปเท่านั้น แต่ยังเป็นโมเดลภาษาประสาทขั้นสูงที่คุณสามารถปรับแต่ง ปรับให้เหมาะสม และทำให้เป็นของคุณเองได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

✅ มองเห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมดของคุณด้วย ClickUp Brain ใน ClickUp Dashboardsเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ

✅ ร่วมมือกับสมาชิกในทีมของคุณในภารกิจ, เอกสาร, หรือกระบวนการทำงานอื่น ๆ ด้วย ClickUp Docsสำหรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์และการสื่อสารที่ผสานรวมไว้ในที่เดียว

✅ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ ด้วย Brain ClickUp Goalsพร้อมความสามารถในการติดตามเป้าหมายของแต่ละบุคคล ระบุอุปสรรค และใช้การแจ้งเตือนด้วย AI

✅ อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ และกระบวนการต่างๆ ด้วย ClickUp Automations พร้อมทริกเกอร์ที่กำหนดเองและเหตุการณ์ที่อิงตามการดำเนินการ

✅ ผสาน ClickUp Brain กับเครื่องมือและแพลตฟอร์มกว่า 1000 รายการ เช่น Slack, Google Calendar, Microsoft Teams และอื่นๆ เพื่อ ใช้ฟีเจอร์ Connected AI

ข้อจำกัดของ ClickUp

❌ ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อยเนื่องจากมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ClickUp กลายเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ทีมต่างๆ ด้วยคุณสมบัติ AI ที่ทรงพลังและการจัดการเอกสารขั้นสูง โดยมีผู้ใช้กล่าวว่า

ใช้มาตั้งแต่ปี 2017 แล้วครับ มันยอดเยี่ยมมาก AI ดีมาก ผมใช้เอกสารเป็นสมองสำรองทางธุรกิจ ไม่มีข้อร้องเรียนอะไรนอกจากอาจยากที่จะเริ่มต้นใช้งาน แต่เทมเพลตช่วยได้ ผมได้ลองใช้เครื่องมืออื่น ๆ มากมายแล้ว แต่ ClickUp ยังคงเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ/ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด (แม้กระทั่ง Jira)

ใช้มาตั้งแต่ปี 2017 แล้ว มันยอดเยี่ยมมาก AI ดีมาก ผมใช้เอกสารสำหรับเป็นสมองที่สองของธุรกิจ ไม่มีข้อร้องเรียนอะไรนอกจากอาจจะยากในการเริ่มต้นใช้งาน แม่แบบต่างๆ ช่วยได้มาก ผมได้ลองใช้เครื่องมืออื่นๆ มาเกือบหมดแล้ว แต่ ClickUp ยังคงเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ/ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมที่สุด (แม้แต่ Jira)

2. Anthropic's Claude Enterprise (เหมาะที่สุดสำหรับ AI สนทนาในระดับองค์กร)

Anthropic's Claude Enterprise
ผ่านทาง Anthropic's Claude Enterprise

Anthropic's Claude Enterpriseเป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังที่สุดที่สามารถทำงานได้หลากหลาย. แชทบอท AI ตัวนี้ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการขององค์กร และมอบการผสมผสานที่ทรงพลังระหว่างความสามารถขั้นสูงและคุณสมบัติการจัดการ.

ทางเลือกแทน ChatGPT Enterprise, Claude Enterprise มอบแพลตฟอร์มที่ปรับขนาดได้และปลอดภัยให้กับธุรกิจเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ตระหนักถึงบริบท ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและสร้างคำตอบที่มีรายละเอียดสูงและมีความละเอียดอ่อนทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานขนาดใหญ่ รวมถึงการสร้างเนื้อหา การวางแผนกลยุทธ์ และการแก้ปัญหาทางเทคนิค

Claude Enterprise ให้ความสำคัญกับการควบคุมของผู้ใช้และความสามารถในการปรับตัว การสนับสนุนการโต้ตอบในบริบทที่กว้างขึ้นช่วยให้องค์กรปลดล็อกศักยภาพของข้อมูลได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้มั่นใจในการตัดสินใจที่แม่นยำและมีข้อมูลครบถ้วน

คุณสมบัติของ Anthropic's Claude Enterprise

✅ รับผลลัพธ์ที่มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม เนื่องจาก Claude ปฏิบัติตามหลัก AI ตามรัฐธรรมนูญ

✅ สร้างข้อความที่เชื่อถือได้และมีข้อมูลครบถ้วน พร้อมการตอบสนองที่ทันสมัย รวมถึงคุณสมบัติการเขียนเชิงเทคนิคและสร้างสรรค์

✅ เปิดใช้งานการวิเคราะห์เอกสารขนาดใหญ่, ฐานโค้ดทั้งหมด, หรือชุดข้อมูลได้ เนื่องจาก Claude Enterprise รองรับได้ถึง 500,000 โทเค็น

✅ รับประกันความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับองค์กร รวมถึงสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทและบันทึกการตรวจสอบ

ข้อจำกัดของ Claude Enterprise ของ Anthropic

❌ คุณสมบัติขั้นสูงต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อการปรับแต่งและการนำไปใช้

❌ อาจมีการตอบสนองที่ช้าลงสำหรับคำค้นหาที่มีขนาดใหญ่มากหรือใช้ทรัพยากรมาก

ราคา Anthropic's Claude Enterprise

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของ Claude Enterprise โดย Anthropic

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

เป็นที่รู้จักในด้าน AI สนทนาที่มีจริยธรรมและคล้ายมนุษย์ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ชื่นชมแนวทางที่รอบคอบในการสร้างแบบจำลองภาษาโดยมีรีวิวหนึ่งกล่าวว่า

ฉันต้องขอชมเชยทีมงานที่ Anthropic สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งดูเหมือนจะแก้ปัญหาบางอย่างที่ฉันพบในเครื่องมือ AI สร้างสรรค์อื่น ๆ ได้ Claude ดูเหมือนจะมีความฉลาดมาก และให้คำตอบที่ดูเป็นธรรมชาติและเข้าใจง่าย คำตอบฟังดูเหมือนสิ่งที่คุณคาดหวังจากมนุษย์จริง ๆ

ฉันต้องขอชื่นชมทีมงานที่ Anthropic สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งดูเหมือนจะแก้ไขปัญหาบางประการที่ฉันพบในเครื่องมือ AI สร้างสรรค์อื่นๆ Claude ดูเหมือนจะมีความฉลาดมาก และให้คำตอบที่ดูเป็นธรรมชาติและเข้าใจง่าย คำตอบฟังดูเหมือนสิ่งที่คุณคาดหวังจากมนุษย์จริงๆ

3. Google Gemini (เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์)

Google Gemini
ผ่านทางGoogle Gemini

Google Gemini ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Bard เป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันในองค์กร

ต่างจากเครื่องมือ AI แบบดั้งเดิม Google Gemini ผสานความสามารถแบบหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน ทำให้องค์กรสามารถโต้ตอบกับข้อความ รูปภาพ และเสียงได้อย่างราบรื่น การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศของ Google ทำให้ Gemini เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับองค์กรที่ใช้บริการของ Google อยู่แล้ว ความสามารถของ Gemini ในการสร้าง แก้ไข และวิเคราะห์เนื้อหาภายในแพลตฟอร์มที่คุ้นเคย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่าง

นอกจากนี้ Google Gemini ยังมีคำแนะนำและฟีเจอร์อัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูง ช่วยให้สามารถช่วยเหลือได้ตั้งแต่การร่างอีเมลไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ด้วยจุดเด่นด้านความสามารถในการขยายขนาดและความปลอดภัยระดับองค์กร Gemini จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการโซลูชัน AI ที่ชาญฉลาดและปลอดภัย

คุณสมบัติของ Google Gemini

✅ ประมวลผลและสร้างข้อความ รูปภาพ และเสียง รวมถึงแปลภาษา เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีปฏิสัมพันธ์ได้มากขึ้น

✅ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับ Google Gemini มีความทันสมัยและถูกต้อง ด้วยความสามารถในการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์

✅ เข้าถึงและประมวลผลข้อมูลล่าสุดจากข้อมูลของเครื่องมือค้นหา Google และกราฟความรู้ที่กว้างขวาง

✅ ผสานการทำงานกับเครื่องมือ Google Workspace เพื่อการทำงานที่ราบรื่นภายใน Gmail, Google Docs, Sheets และ Slides สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่มี AI ช่วยเสริม

ข้อจำกัดของ Google Gemini

❌ ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออย่าง ClickUp และ Claude

❌ ปรับแต่งหลักสำหรับผู้ใช้ Google Workspace เท่านั้น ทำให้มีความยืดหยุ่นน้อยเมื่อใช้งานนอกระบบนิเวศ

ราคาของ Google Gemini

  • ธุรกิจ Gemini: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Gemini Enterprise: $36/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Google Gemini

  • G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

4. Microsoft Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI ในระบบนิเวศของ Microsoft)

ไมโครซอฟต์ คอพิล็อต
ผ่านทางMicrosoft Copilot

Microsoft Copilot, เครื่องมือ AI ที่สร้างขึ้นบนโมเดลภาษาขนาดใหญ่เดียวกันกับที่ใช้ใน ChatGPT, ได้รับการผสานรวมอย่างลึกซึ้งเข้ากับระบบนิเวศของ Microsoft การผสานรวมนี้ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้โดยการอัตโนมัติการทำงานและให้การช่วยเหลืออย่างชาญฉลาดในแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams และแม้กระทั่งเครื่องมือค้นหา Bing

หนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของ Microsoft Copilot คือความสามารถในการเข้าใจและประมวลผลคำสั่งที่ซับซ้อนภายในบริบทของงานที่ผู้ใช้กำลังทำอยู่ ตัวอย่างเช่น ใน Word Copilot ช่วยในการร่างเอกสารโดยแนะนำเนื้อหาตามข้อมูลที่มีอยู่ ในขณะที่ใน Excel มันช่วยวิเคราะห์แนวโน้มและสร้างภาพข้อมูลโดยไม่ต้องใช้สูตรที่ซับซ้อน

การรับรู้บริบทนี้ เมื่อรวมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับองค์กรที่มีอยู่ใน Microsoft 365 ทำให้ Copilot เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการผสานรวม AI

คุณสมบัติของ Microsoft Copilot

✅ สร้างโค้ดตัวอย่าง แนะนำฟังก์ชันทั้งหมด และช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ดได้หลายภาษา

✅ อัตโนมัติงานประจำ สร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม

✅ จัดการอีเมลโดยการสรุปหัวข้อและแนะนำการตอบกลับ พร้อมทั้งจัดเตรียมการประชุมโดยการสร้างวาระการประชุมและสรุปการสนทนา

✅ ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่ได้รับความนิยม เช่น Visual Studio Code และ GitHub

ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot

❌ ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ภายในระบบนิเวศของ Microsoft 365 จำกัดผู้ใช้ข้ามแพลตฟอร์ม

❌ ความสามารถในการปรับแต่งและการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน

ราคาของ Microsoft Copilot

  • ธุรกิจ Microsoft 365 Copilot: $31.50/เดือนต่อผู้ใช้
  • Enterprise Microsoft 365 Copilot: $31.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot

  • G2: 4. 3/5 (65+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

การผสานรวมอย่างลึกซึ้งของ Microsoft Copilot กับชุดโปรแกรม Office ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับองค์กร ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ซ้ำซากและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้รับการยกย่องเช่นนี้:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับบริการนี้คือความง่ายในการใช้งาน เนื่องจากมันใช้งานง่ายมาก การนำไปใช้ทำให้ฉันมีโอกาสทำงานได้เร็วขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ฉันใช้มันเกือบทุกวัน ฉันได้รับประสบการณ์ที่ดีเนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่น่าทึ่งมาก

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับบริการนี้คือความง่ายในการใช้งาน เนื่องจากมันใช้งานง่ายมาก การนำไปใช้ทำให้ฉันมีโอกาสทำงานได้เร็วขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ฉันใช้มันเกือบทุกวัน ฉันได้รับประสบการณ์ที่ดีเนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่น่าทึ่งมาก

5. Amazon Q (เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือ AI ที่ปรับแต่งได้ในสภาพแวดล้อม AWS)

Amazon Q
ผ่านทางAmazon Q

Amazon Qเป็นบริการ AI สร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นธุรกิจ ออกแบบมาเพื่อผสานรวมกับบริการต่างๆ ของ Amazon Web Services (AWS) ซึ่งทำให้เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งสำหรับองค์กรที่ดำเนินงานอยู่แล้วในระบบนิเวศของ AWS

ต่างจากทางเลือก ChatGPT แบบสแตนด์อโลน Amazon Q นำเสนอเครื่องมือและ API ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถฝังลงในแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดาย ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้สามารถนำไปใช้ในหลากหลายกรณี ตั้งแต่การสร้างแชทบอทและผู้ช่วยเสมือน ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงาน

Amazon Q สามารถสร้างและจัดการ Amazon Q Apps ได้เช่นกัน—แอปพลิเคชันที่มีน้ำหนักเบาและขับเคลื่อนด้วย AI สร้างสรรค์ที่ช่วยอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม ผู้ใช้สามารถพัฒนาแอปเหล่านี้ได้โดยการอธิบายความต้องการของพวกเขาในภาษาธรรมชาติ ทำให้ความสามารถของ AI ขั้นสูงสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอย่างกว้างขวาง

คุณสมบัติของ Amazon Q

✅ ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง (NLP) สำหรับการประมวลผลและทำความเข้าใจข้อมูลที่ไม่มีการจัดโครงสร้างจำนวนมาก

✅ เชื่อมต่อกับบริการ AWS ได้อย่างง่ายดาย รวมถึง SageMaker และ Bedrock เพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ขยายขนาดได้

✅ รักษาความปลอดภัยระดับองค์กรโดยเคารพตัวตน บทบาท และสิทธิ์การเข้าถึงที่มีอยู่เดิม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ตามนโยบายขององค์กร

✅ ทำให้การสำรวจข้อมูลและการเขียนโค้ดง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจผ่านความสามารถของ BI แบบสร้างข้อมูลใหม่ โดยให้คำตอบแบบหลายภาพพร้อมตัวอย่างข้อมูลล่วงหน้า

ข้อจำกัดของ Amazon Q

❌ ค่าใช้จ่ายสูงของบริการ AWS โดยเฉพาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก

❌ ความซับซ้อนในการตั้งค่าและดูแลรักษาแบบจำลอง AI ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคขั้นสูง

ราคาของ Amazon Q

  • Amazon Q Business Lite: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Amazon Q Business Pro: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทดลองใช้ Amazon Q Developer ฟรี: $0
  • Amazon Q Developer: $19/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Amazon Q

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

AmazonQ ถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับกรณีธุรกิจเฉพาะ ด้วยความสามารถในการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์และความเข้าใจในบริบทที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดรีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

เราใช้ Amazon Q Code Whisperer เป็นเครื่องมือสำหรับการเติมโค้ดและสร้างโค้ดทั่วไป สามารถใช้งานได้ง่ายทั้งแบบสแตนด์อโลนและในรูปแบบปลั๊กอินสำหรับ VSCode ฟีเจอร์การเติมโค้ดนั้นยอดเยี่ยมและเข้าใจโครงการซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่เราทำงานอยู่ได้ดี รวมถึงให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับ AWS ได้เป็นอย่างดี

เราใช้ Amazon Q Code Whisperer เป็นเครื่องมือสำหรับการเติมโค้ดให้สมบูรณ์และสร้างโค้ดใหม่โดยทั่วไป สามารถใช้งานได้ง่ายทั้งแบบสแตนด์อโลนและในรูปแบบปลั๊กอินสำหรับ VSCode ฟีเจอร์การเติมโค้ดให้สมบูรณ์นั้นยอดเยี่ยมและเข้าใจโครงการซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่เรากำลังพัฒนาได้ดี รวมถึงให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับ AWS ได้อย่างดีอีกด้วย

6. IBM watsonx Assistant (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้าด้วย AI ระดับองค์กร)

ผ่านทางIBM WatsonX Assistant

IBM Watsonxเป็นหนึ่งในผู้ช่วย AI สร้างสรรค์และแพลตฟอร์มข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุด ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนขององค์กรยุคใหม่ มันนำเสนอเครื่องมือที่ผสานรวมกันซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้าง, ใช้งาน, และจัดการแอปพลิเคชัน AI สำหรับความต้องการเฉพาะได้

แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยสามส่วนหลัก: watsonx. ai สำหรับการพัฒนาอัลกอริทึมและโมเดล AI, watsonx. data สำหรับการจัดการข้อมูลที่สามารถปรับขนาดได้, และ watsonx. governance สำหรับการรับรองกระบวนการทำงานของ AI อย่างมีความรับผิดชอบ สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ AI ได้อย่างเต็มที่ในขณะที่ยังคงควบคุมข้อมูลและกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้

นอกจากนี้ Watsonx ยังให้บริการแบบจำลองพื้นฐานที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วและเครื่องมือหลากหลายสำหรับการสร้างโซลูชัน AI ที่ปรับแต่งได้เอง เพื่อเสริมศักยภาพให้ธุรกิจสามารถรับมือกับความท้าทายเฉพาะทางในแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของ IBM Watsonx Assistant

✅ ขยายขนาดด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีอยู่และแหล่งข้อมูลหลากหลาย ผ่านสถาปัตยกรรมแบบเปิดและไฮบริดของ IBM Watsonx

✅ ตรวจสอบความถูกต้อง, ตรวจจับความลำเอียง, และรักษาความโปร่งใสตลอดวงจรชีวิตของระบบ AI ด้วยเครื่องมือการกำกับดูแล AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

✅ วิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้าเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกและปรับปรุงประสิทธิภาพของแชทบอท

✅ ติดตั้งแชทบอทในหลายช่องทาง รวมถึงเว็บไซต์ แอปมือถือ และแพลตฟอร์มการส่งข้อความ

ข้อจำกัดของ IBM Watsonx Assistant

❌ ต้องมีความเชี่ยวชาญเชิงลึกในด้านโครงสร้างพื้นฐาน IBM Cloud และ AI ซึ่งจำกัดการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค

❌ ค่าใช้จ่ายสูงสำหรับการซื้อลิขสิทธิ์และการผสานระบบสำหรับองค์กร โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ IBM Watsonx Assistant

  • ราคาพิเศษตามระดับราคาต่างๆ

คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับ IBM Watsonx Assistant

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ ฐานความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นศูนย์กลาง, อัตโนมัติการตอบกลับ, และให้คำตอบที่ถูกต้องและรวดเร็วสำหรับคำถามที่พบบ่อย

7. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI)

Jasper AI
ผ่านทางJasper AI

Jasper AIเป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหาการตลาดในปริมาณมากภายในสภาพแวดล้อมขององค์กร

การทำงานร่วมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มการตลาดต่าง ๆ อย่างสอดคล้อง Jasper ช่วยให้การสร้างเนื้อหาเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน ทำให้เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าสำหรับองค์กรที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการตลาดของตนให้ราบรื่นขึ้น ความเชี่ยวชาญนี้ทำให้ Jasper เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับองค์กรที่มีความต้องการเนื้อหาปริมาณมาก และต้องการผู้ช่วยเขียน AI ที่ทรงพลังเพื่อช่วยเหลือพวกเขาในการสร้างเนื้อหาแบบยาวและข้อความสั้น ๆ

Jasper สร้างเนื้อหาในกว่า 30 ภาษา เพื่อรองรับกลยุทธ์การตลาดระดับโลกและกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมอบการควบคุมแบรนด์ขั้นสูง เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นทั้งหมดสอดคล้องกับแนวทางเสียงและสไตล์ที่บริษัทกำหนดไว้

คุณสมบัติของ Jasper AI

✅ สร้างเนื้อหาการตลาดหลากหลายประเภท รวมถึงบทความบล็อก โพสต์โซเชียลมีเดีย คัดลอกเว็บไซต์ และอีเมล ด้วยนักเขียน AI นี้

✅ ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาด้วยเครื่องมือและฟีเจอร์ SEO ในตัว

✅ ใช้หัวข้อการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างเนื้อหาแบบยาวและเขียนบล็อกโพสต์หรือข้อความทางการตลาดที่มีรายละเอียดครบถ้วน

✅ รับความช่วยเหลือเพื่อมุ่งเน้นความสม่ำเสมอของแบรนด์และรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นหนึ่งเดียวในทุกช่องทางและตลาด

ข้อจำกัดของ Jasper AI

❌ มุ่งเน้นเป็นหลักเป็นเครื่องมือเขียนด้วย AI ซึ่งจำกัดความสามารถในการนำไปใช้ในกรณีการใช้งานอื่น ๆ ขององค์กร

❌ อาจประสบปัญหาในการสร้างเนื้อหาที่มีความเทคนิคสูงหรือเฉพาะกลุ่ม

ราคา Jasper AI

  • ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Jasper AI

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (1800+ รีวิว)

Jasper AI โดดเด่นอย่างชัดเจนเมื่อพูดถึงการสร้างเนื้อหาและการใช้ AI เพื่อเขียนเนื้อหาแบรนด์อย่างมืออาชีพ แต่ผู้ใช้ยังชื่นชอบความหลากหลายและความพร้อมใช้งานของเทมเพลตสำหรับแต่ละกรณีการใช้งานเฉพาะโดยมีผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า:

จุดเด่นที่สุดของ Jasper คือจำนวนเทมเพลตที่มีมากมาย ซึ่งช่วยให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้นมาก คุณสามารถเลือกเทมเพลต เช่น บล็อกหรือโพสต์ LinkedIn และ Jasper จะมาพร้อมการตั้งค่าที่ปรับแต่งไว้ล่วงหน้าสำหรับความต้องการเฉพาะ สิ่งนี้ทำให้ Jasper ใช้งานง่ายกว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่ทั่วไปอย่าง Chat GPT

จุดเด่นที่สุดของ Jasper คือจำนวนเทมเพลตที่มีมากมาย ซึ่งช่วยให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้นมาก คุณสามารถเลือกเทมเพลต เช่น บล็อกหรือโพสต์ LinkedIn และ Jasper จะมาพร้อมการตั้งค่าที่ปรับไว้ล่วงหน้าสำหรับความต้องการเฉพาะ สิ่งนี้ทำให้ Jasper ใช้งานง่ายกว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่ทั่วไปอย่าง Chat GPT

8. Perplexity AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยและค้นหาเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์)

เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ
ผ่านทางPerplexity AI

Perplexity AIโดดเด่นจาก LLM และเครื่องมือแชท AI อื่นๆ ด้วยการมุ่งเน้นในการให้คำตอบพร้อมการอ้างอิงและแหล่งที่มา มันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือวิจัย ทำให้เป็นทั้งเครื่องมือค้นหาและทางเลือกของ ChatGPT

เมื่อคุณถามคำถามกับ Perplexity มันจะให้คำตอบพร้อมลิงก์ไปยังผลการค้นหาบนเว็บและเอกสารที่ใช้ในการสร้างคำตอบนั้น ซึ่งทำให้มันเป็นเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่ทรงพลังสำหรับองค์กรที่ต้องการทำการวิจัย ตรวจสอบข้อมูล และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Perplexity AI คือการให้บริการในรูปแบบ Enterprise Pro ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานในองค์กร Enterprise Pro ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการควบคุม โดยมีการเข้ารหัสข้อมูลตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ในองค์กร ช่วยให้การนำไปใช้ในกระบวนการทำงานปัจจุบันเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติของ Perplexity AI

✅ ปรับปรุงกระบวนการรวบรวมข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเวลาตอบสนองที่รวดเร็วของ Perplexity AI

✅ ทำการวิจัยหัวข้อต่าง ๆ และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้

✅ สรุปข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และให้ภาพรวมที่กระชับ

✅ สำรวจคำถามและหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความเข้าใจของคุณ

ข้อจำกัดของ Perplexity AI

❌ ออกแบบมาเพื่อการศึกษาวิจัยและการค้นหาข้อมูลเป็นหลัก ไม่ใช่การสร้างเนื้อหาทั่วไป

❌ จุดมุ่งหมายของมันคือการให้คำตอบโดยอาศัยเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว ดังนั้นอาจไม่เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์หรือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ราคาของ Perplexity AI

  • ฟรีตลอดไป
  • Enterprise Pro: $40/เดือน

คะแนนและความคิดเห็นของ Perplexity AI

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

Perplexity AI เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำการวิจัยเชิงลึก การค้นหาที่อ้างอิงแหล่งที่มาและผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ของมันได้รับคำติชมเช่นนี้:

ฉันชอบที่มันใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่งและอ้างอิงอย่างถูกต้อง มันให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อพยายามทำการวิจัย การเรียนรู้ หรือการสร้างเนื้อหา ใช้งานง่ายมาก

ฉันชอบที่มันใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่งและอ้างอิงอย่างถูกต้อง มันให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อพยายามทำการวิจัย การเรียนรู้ หรือการสร้างเนื้อหา ใช้งานง่ายมาก

9. Meta's Llama (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาโมเดล AI ที่ปรับแต่งได้)

เมตา ลามะ
ผ่านทางMeta Llama

Meta AI, Llama(Large Language Model Meta AI) เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่แบบโอเพนซอร์ส (LLM) ที่ออกแบบมาเพื่อมอบความสามารถด้าน AI ขั้นสูงสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงโซลูชันสำหรับองค์กร

เมื่อเปรียบเทียบกับโมเดล AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะอย่าง ChatGPT ลักษณะโอเพนซอร์สของ Llama ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งและปรับแต่งโมเดลให้ตรงกับความต้องการของตนได้มากขึ้น มอบความยืดหยุ่นและการควบคุมที่มากขึ้น ความสามารถในการปรับตัวนี้ทำให้ Llama เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับองค์กรที่ต้องการผสาน AI เข้ากับการดำเนินงานของตนโดยไม่ต้องถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดของแพลตฟอร์มแบบปิด

เวอร์ชันล่าสุดของทางเลือก ChatGPT นี้, Llama 3. 3, ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมากในขณะที่ลดความต้องการในการคำนวณ ทำให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับการนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมองค์กรต่างๆ

คุณสมบัติของ Llama ของ Meta

✅ ปรับแต่งแอปพลิเคชัน AI เชิงสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร ผ่านความร่วมมือของ Meta กับพันธมิตรอย่าง Databricks เพื่อการผสานรวม Llama เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย

✅ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การเติบโต และการทดลองในหลากหลายสาขา ตั้งแต่การพัฒนา AI ไปจนถึงโซลูชัน AI สำหรับองค์กร ด้วยเฟรมเวิร์กโอเพ่นซอร์ส

✅ ใช้ Meta AI สำหรับกรณีการใช้งานหลากหลาย ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงการเขียนโค้ดในหลายภาษาโปรแกรม

✅ เปิดโอกาสให้นักวิจัยศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรมของโมเดลภาษาขนาดใหญ่โดยใช้ข้อมูลการฝึกอบรม AI ของคุณ

ข้อจำกัดของ Llama ของ Meta

❌ ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและการกำกับดูแลขององค์กร

❌ การพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนอาจนำไปสู่การอัปเดตหรือการปรับปรุงฟีเจอร์ที่ช้าลง

ราคาของ Meta's Llama

  • ฟรีและโอเพนซอร์ส

การจัดอันดับและรีวิวของ Llama จาก Meta

  • G2: 4. 3/5 (140+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

10. Cohere (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าใจภาษาธรรมชาติในระดับใหญ่)

สอดคล้อง
ผ่านทางCohere

Cohereเป็นแพลตฟอร์ม AI ที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชันการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานในองค์กร เป็นหนึ่งในไม่กี่โมเดล AI ที่มีโมเดลภาษาที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งธุรกิจสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะและผสานความสามารถ AI ขั้นสูงเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่เดิม

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Cohere คือ API ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ API นี้ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถผสานฟังก์ชัน NLP เข้ากับแอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้าน AI อย่างลึกซึ้ง ความง่ายในการผสานนี้ช่วยเร่งการนำไปใช้ของโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในหลากหลายฟังก์ชันทางธุรกิจ

นอกจากนี้ ความมุ่งมั่นของแพลตฟอร์มในด้านความปลอดภัยระดับองค์กรยังช่วยให้มั่นใจว่าโซลูชัน AI สามารถปรับขนาดได้และมีความปลอดภัยสูง ตอบสนองต่อข้อกำหนดที่เข้มงวดของธุรกิจสมัยใหม่

คุณสมบัติของ Cohere

✅ ใช้หลายภาษาสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการการแปลภาษาหรือการสื่อสารหลายภาษา

✅ ควบคุมและทำความเข้าใจผลลัพธ์ของโมเดลด้วยเครื่องมือและฟีเจอร์ที่หลากหลาย

✅ สร้างข้อความ, สรุปเอกสาร, จัดหมวดหมู่ข้อความ, และทำภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

✅ เข้าถึงเอกสารที่ชัดเจนและการสนับสนุนสำหรับนักพัฒนา

ข้อจำกัดของ Cohere

❌ ลดความสำคัญในงาน AI ที่ไม่ใช่การสนทนา เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการทำงานอัตโนมัติ

❌ การพึ่งพาการผสานรวมกับบุคคลที่สามสำหรับโซลูชันองค์กรที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

ราคาของ Cohere

  • ราคาที่กำหนดเองพร้อมระดับราคาที่หลากหลาย

คะแนนและรีวิวของ Cohere

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

Cohere กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในด้านคุณสมบัติ AI สำหรับองค์กร แต่สิ่งที่ผู้ใช้ชื่นชอบคือความง่ายในการใช้งานผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า

ฉันชอบมากที่วิธีนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ลูกค้าของเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มเติมในกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน แทนที่จะต้องสอนพวกเขาวิธีตั้งค่าการประชุมผ่าน Zoom หรือ Meet และคอยแนะนำทีละขั้นตอน ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่การแนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์ของเราได้อย่างเต็มที่

ฉันชอบมากที่วิธีนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ลูกค้าของเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มเติมในกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน แทนที่จะต้องสอนพวกเขาวิธีตั้งค่าการประชุมผ่าน Zoom หรือ Meet และคอยแนะนำทีละขั้นตอน ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่การแนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์ของเราได้อย่างเต็มที่

เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT ที่เหมาะกับความต้องการขององค์กรคุณ

เมื่อตัวเลือกใหม่ ๆ ไหลทะลักเข้าสู่โลกของ AI ธุรกิจต่าง ๆ จะตั้งคำถามว่าควรเลือกใช้แชทบอท AI ตัวใดเป็นทางเลือกหลักของตน

แม้ว่า ChatGPT จะได้นำพลังของโมเดลภาษาขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์มาสู่ความสนใจของสาธารณชน แต่ก็ไม่ใช่แอป AI ที่ดีที่สุดสำหรับทุกกรณีการใช้งาน เครื่องมือ AI แต่ละชนิดถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน และมีความสามารถเฉพาะตัวที่สอดคล้องกับความต้องการนั้น

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางโซลูชันขั้นสูงเหล่านี้ ClickUpโดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มครบวงจรที่รวมฟีเจอร์ขับเคลื่อนด้วย AI การทำงานอัตโนมัติที่ราบรื่น และการจัดการโครงการแบบร่วมมือกันไว้อย่างครบถ้วน มันเสริมการทำงานที่มีอยู่ของคุณและยกระดับประสิทธิภาพด้วยการขจัดจุดติดขัด ปรับปรุงการร่วมมือ และขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น—ทั้งหมดจากพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมศูนย์

ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้เพื่อค้นพบวิธีที่โมเดลภาษาขนาดใหญ่ขั้นสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ ✨