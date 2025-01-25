Calendly vs. Acuity Scheduling: เครื่องมือจัดตารางเวลาอันไหนดีกว่ากัน?

ตารางเวลาในตอนเช้าของเราอาจแตกต่างกัน แต่เราอาจมีการตรวจสอบปฏิทินเพื่อดูการประชุมของวันนั้น ๆ เป็นนิสัยเหมือนกัน
การศึกษาชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารใช้เวลาประมาณ40% ของเวลาในการตัดสินใจ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในการประชุม
อย่างไรก็ตาม การนัดหมายด้วยตนเองนั้นไม่มีประสิทธิภาพอย่างมาก เมื่อพิจารณาจากปริมาณการประชุมในแต่ละวัน ลองนึกภาพการใช้เวลาหลายชั่วโมงในการกลับไปกลับมาเพื่อหาเวลาที่สะดวกสำหรับทั้งสองฝ่าย—ความวุ่นวายอย่างแท้จริง!
นั่นคือจุดที่เครื่องมือจัดตารางเวลาและแอปปฏิทินอย่างCalendly และ Acuity Scheduling เข้ามาช่วย ทำให้กระบวนการจองง่ายขึ้น
แต่ตัวไหนดีกว่ากัน? เราได้นำเครื่องมือจัดตารางทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาผู้ชนะ มาเริ่มกันเลย!
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Netflix ได้จัดการกับการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพโดยการจำกัดระยะเวลาไว้ที่ 30 นาที ผลลัพธ์คือบริษัทลดจำนวนการประชุมลงกว่า 65% และพนักงานมากกว่า 85% สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้
Calendly คืออะไร?
Calendly เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายชั้นนำที่ช่วยให้การประสานงานประชุมเป็นเรื่องง่าย
Calendly ซิงค์ปฏิทินทั้งหมดของคุณ—ทั้งส่วนตัวและงาน—ทำให้ผู้อื่นสามารถดูเวลาว่างของคุณและนัดหมายได้ง่าย คุณยังคงควบคุมได้ทั้งหมด ป้องกันการจองซ้อน ดีไซน์ที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป และฟีเจอร์ต่าง ๆ สามารถปรับขนาดเพื่อรองรับความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่ รวมถึงบริษัทใน Fortune 500
คุณสมบัติของ Calendly
จุดแข็งของ Calendly อยู่ที่ความสามารถในการผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรซับซ้อน นี่คือสิ่งที่ Calendly มอบให้:
คุณสมบัติ #1: การผสานปฏิทิน
Calendly ซิงค์กับ Google Calendar, Outlook Calendar และ Office 365 ของคุณเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในที่เดียว มันจะอัปเดตความพร้อมใช้งานของคุณในทุกปฏิทินที่เชื่อมโยงแบบเรียลไทม์ ช่วยคุณหลีกเลี่ยงการนัดหมายที่ซ้ำซ้อน
คุณสมบัติที่ 2: การตั้งค่าความพร้อมใช้งาน
คุณสามารถปรับแต่งความพร้อมใช้งานของคุณสำหรับประเภทการประชุมหรือทีมต่างๆ ได้—ตั้งแต่การระบุเวลาทำงาน การเพิ่มช่วงพักระหว่างการประชุม และการปรับให้เหมาะสมกับสถานที่หรือเขตเวลา การปรับแต่งความพร้อมใช้งานช่วยให้คุณจองการประชุมได้เฉพาะเวลาที่คุณว่างเท่านั้น ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับทุกคน
คุณสมบัติที่ 3: การผสานรวมการประชุมทางวิดีโอ
Calendly สามารถผสานการทำงานกับZoom, Microsoft Teams, Google Meet และเครื่องมือประชุมทางวิดีโออื่น ๆ เพื่อเพิ่มลิงก์การประชุมไปยังกิจกรรมที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการตั้งค่าด้วยตนเองและทำให้ลิงก์การประชุมพร้อมใช้งานทันทีเมื่อการประชุมได้รับการยืนยันส่งผลให้การทำงานร่วมกันทางไกลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติ #4: ประเภทเหตุการณ์ที่กำหนดเอง
คุณสามารถปรับแต่งประเภทของกิจกรรมให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณได้โดยการตั้งค่าพารามิเตอร์เช่นระยะเวลา, สถานที่, และข้อกำหนดของผู้เข้าร่วม คุณสามารถสร้างประเภทของกิจกรรมสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัว, การประชุมกลุ่ม, หรือการสัมมนาออนไลน์ได้ คุณสามารถเพิ่มแบบฟอร์มหรือคำถามเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นก่อนการประชุมได้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการนัดหมายเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติ #5: การตั้งเวลาแชร์ลิงก์
Calendly ช่วยให้คุณสร้างลิงก์ส่วนตัวเพื่อแชร์กับลูกค้าและสมาชิกในทีม หรือโพสต์บนเว็บไซต์ของคุณได้ ลิงก์นี้จะให้ผู้อื่นเข้าถึงช่วงเวลาว่างของคุณได้โดยตรง ช่วยลดการส่งอีเมลไปมาซ้ำๆ ใครก็สามารถจองการประชุมได้ง่ายตามเวลาที่คุณสะดวก ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางนัดหมาย
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/ที่นั่ง/เดือน
- ทีม: $20/ที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000 ต่อปี
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพิ่มเวลาว่างระหว่างประชุมเพื่อป้องกันการทับซ้อนและให้ตัวเองได้พักหายใจ การประชุมต่อเนื่องกันอาจทำให้คุณหมดพลังงานและพลาดรายละเอียดสำคัญเนื่องจากความเหนื่อยล้า
อะไรคือการนัดหมายแบบความแม่นยำสูง?
Acuity Scheduling เป็นเครื่องมือจัดตารางนัดหมายออนไลน์ที่เหนือกว่าการจัดตารางพื้นฐาน
มันช่วยให้ผู้ได้รับเชิญสามารถเลือกช่วงเวลาที่ว่างได้ และช่วยให้คุณสามารถจัดการเวลาว่างของคุณได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการฐานข้อมูลลูกค้า แบบฟอร์มการรับข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ และการออกใบแจ้งหนี้ ระบบการจัดตารางเวลา Acuity Scheduling ช่วยให้การจองและการติดต่อกับลูกค้าสำหรับเจ้าของกิจการขนาดเล็ก เช่น นักแต่งผม โค้ช และนักบำบัด ง่ายขึ้น
คุณสมบัติของ Acuity Scheduling
Acuity Scheduling ผสานการนัดหมายเข้ากับเครื่องมือสำหรับจัดการลูกค้า การชำระเงิน และการสร้างแบรนด์ ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องนัดหมาย
คุณสมบัติ #1: ตัวเลือกการจัดตารางเวลาที่ปรับแต่งได้
คุณสามารถควบคุมเวลาว่างของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการตั้งเวลาจองเฉพาะ, จัดการนัดหมายหรือคลาสออนไลน์, และบล็อกเวลาส่วนตัวของคุณ
Acuity Scheduling ช่วยให้ลูกค้าสามารถจองตามความต้องการของตนเองได้ ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นไปอย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะสำหรับหนึ่งหรือหลายสถานที่
คุณสมบัติที่ 2: การจัดการนัดหมายอัตโนมัติ
คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ในระบบช่วยจัดการการจองนัดหมาย, การแจ้งเตือน, และใบเสร็จรับเงิน ช่วยประหยัดเวลาให้คุณ. ลูกค้าสามารถยกเลิกหรือเลื่อนนัดหมายของตนผ่านปฏิทินออนไลน์ได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากคุณ. ในขณะเดียวกัน ระบบการทำงานอัตโนมัติช่วยลดการไม่มาตามนัดหมาย และทำให้ประสบการณ์การจองนัดหมายราบรื่นขึ้น.
คุณสมบัติที่ 3: การผสานระบบชำระเงินที่ปลอดภัย
Acuity Scheduling ช่วยให้การชำระเงินเป็นเรื่องง่ายด้วยการเชื่อมต่อกับ Stripe, Square และ PayPal รองรับการชำระเงินล่วงหน้า การให้ทิป และการวางมัดจำ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อป้องกันการไม่มาตามนัด นอกจากนี้ยังสามารถสร้างใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน รวมถึงเสนอขายบริการเพิ่มเติมในระหว่างขั้นตอนการชำระเงินได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ 4: เครื่องมือสำหรับการมีส่วนร่วมของลูกค้า
คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าได้ด้วยแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่ปรับแต่งเองเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนการนัดหมาย ใช้เครื่องมือความภักดีเพื่อส่งเสริมการจองซ้ำและเสนอแพ็กเกจ, บัตรของขวัญ, หรือการสมัครสมาชิกที่ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว
คุณสมบัติที่ 5: การผสานการทำงานที่ทรงพลังและการเข้าถึงได้
การผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มโซเชียลเช่น Instagram, Google, และ Facebook ช่วยให้ลูกค้าสามารถจองนัดหมายได้โดยตรงผ่านระบบ Acuity Scheduling แพลตฟอร์มยังผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเช่น Zapier, MailChimp, และ Google Analytics เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ราคาของ Acuity Scheduling
- กำลังพัฒนา: $20/เดือน
- การเติบโต: $34/เดือน
- พาวเวอร์เฮาส์: 61 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
📮 ClickUp Insight: 37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย
จากการวิจัยโดย ClickUp พบว่า หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญอาจถูกฝังอยู่ในช่องทางการสื่อสาร เช่น แชท อีเมล หรือสเปรดชีต ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมให้เป็นงานได้ทันที จากมุมมองปฏิทินของ ClickUp
คุณยังสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน, แชท, และเอกสารของคุณได้—ทำให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป
Calendly vs. Acuity Scheduling: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้งสองเครื่องมือรองรับความต้องการในการจัดตารางเวลา แต่เน้นจุดแข็งที่แตกต่างกัน นี่คือวิธีการเปรียบเทียบคุณสมบัติหลัก:
|คุณสมบัติ/แผน
|Calendly
|ระบบการนัดหมาย Acuity
|ประเภทของการจัดตาราง
|ไม่จำกัด 1-1 (ฟรี), หลายประเภท
|นัดหมายล่วงหน้า (พบตัวต่อตัวหรือออนไลน์)
|การบูรณาการ
|การเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการ (Zoom, Stripe, ฯลฯ)
|Stripe, Square, PayPal และการเชื่อมต่ออื่นๆ
|การจัดการผู้ใช้
|คุณสมบัติพื้นฐานถึงขั้นสูง
|เครื่องมือจัดการลูกค้า, การติดตามนัดหมาย
|การเข้าถึงมือถือและหมายเลขต่อภายใน
|แอปพลิเคชันมือถือและส่วนขยายเบราว์เซอร์
|แอปพลิเคชันมือถือ
|คุณสมบัติขั้นสูง
|การรายงาน, ระบบอัตโนมัติ (ทีม/องค์กร)
|การชำระเงิน, การจัดการลูกค้า, เครื่องมือสร้างแบรนด์
|การทดลองใช้
|แผนพื้นฐานฟรี ทดลองใช้พรีเมียม
|ทดลองใช้ฟรีสำหรับซอฟต์แวร์จัดตารางเวลา ไม่ใช่สำหรับการนัดหมาย
คุณสมบัติ #1: ความง่ายในการใช้งาน
Calendly ได้รับการยกย่องในด้านความเรียบง่าย แพลตฟอร์มนี้นำเสนอ อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ในไม่กี่นาที ไม่ว่าจะเป็นการฝังปฏิทินของคุณลงในเว็บไซต์หรือการตั้งค่าประเภทกิจกรรมหลายประเภท Calendly ก็ช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่าย
ในทางกลับกัน Acuity Scheduling เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง แม้ว่าจะมีความเรียบง่ายก็ตาม คุณสมบัติต่างๆ เช่น แบบฟอร์มการรับข้อมูลเบื้องต้นและการให้ลูกค้าจองเวลาด้วยตนเอง อาจดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก แต่มีคุณค่าสำหรับธุรกิจ
🏆 ผู้ชนะ: อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและการเข้าถึงที่สะดวกของ Calendly ทำให้เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม Acuity Scheduling เหมาะสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับการปรับแต่งมากกว่าความเรียบง่าย
คุณสมบัติ #2: การปรับแต่งและการสร้างแบรนด์
แม้ว่า Calendly จะรองรับตัวเลือกการปรับแต่งแบรนด์บางประการ แต่ความสามารถในการปรับแต่งยังคงมีจำกัด คุณสามารถปรับแต่งสีและเพิ่มโลโก้ได้ แต่ยังไม่มีความลึกซึ้งเพียงพอสำหรับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล
เมื่อพูดถึงการปรับแต่งประสบการณ์การจัดตารางเวลา Acuity Scheduling เป็นผู้นำในตลาด. ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการยืนยันนัดหมาย, การแจ้งเตือน, และแบบฟอร์มการรับข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง. ธุรกิจยังสามารถเพิ่มองค์ประกอบแบรนด์ที่กำหนดเอง เช่น โลโก้ และสีสัน เพื่อให้ประสบการณ์ที่สอดคล้องกันสำหรับลูกค้า.
🏆 ผู้ชนะ: Acuity Scheduling สำหรับคุณสมบัติการปรับแต่งและการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการประสบการณ์การจองที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์
คุณสมบัติที่ 3: การผสานการทำงานและระบบอัตโนมัติ
ทั้งสองเครื่องมือโดดเด่นในด้านนี้ แต่จุดเน้นแตกต่างกัน
Calendly สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มและเครื่องมือปฏิทินหลักๆ เช่น Zoom, Slack และ Salesforce ได้ หากคุณมีทีมงานขนาดใหญ่ที่ทำงานข้ามเขตเวลาหลายแห่งและต้องการการจัดตารางเวลาแบบหมุนเวียน Calendly จะช่วยให้การทำงานเป็นเรื่องง่าย
อย่างไรก็ตาม Acuity Scheduling ยกระดับการทำงานอัตโนมัติไปอีกขั้นด้วยเวิร์กโฟลว์ เช่น การกำหนดให้ลูกค้าชำระเงินหรือกรอกแบบฟอร์มก่อนยืนยันนัดหมาย การผสานรวมกับผู้ให้บริการชำระเงินอย่าง Stripe และ PayPal ยังช่วยให้ธุรกิจที่ต้องการทำธุรกรรมมีความได้เปรียบมากยิ่งขึ้น
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน Calendly เหมาะสำหรับการจัดตารางเวลาทั่วไปและกระบวนการทำงานของทีม ในทางกลับกัน Acuity Scheduling มีการผสานการทำงานและระบบอัตโนมัติที่ตอบโจทย์ธุรกิจบริการที่ต้องการการชำระเงินหรือข้อมูลลูกค้าโดยละเอียดล่วงหน้า
คุณสมบัติที่ 4: การประมวลผลการชำระเงิน
Calendly ยังมีบริการเก็บเงินผ่าน Stripe และ PayPal ด้วย อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ของมันเหมาะกับการทำธุรกรรมที่ตรงไปตรงมามากกว่า และมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า Acuity Scheduling
สำหรับธุรกิจที่ต้องการชำระเงินล่วงหน้า Acuity Scheduling เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งกว่า การผสานรวมกับ Stripe, Square และ PayPal ช่วยให้คุณสามารถเก็บค่าธรรมเนียมหรือเงินมัดจำในระหว่างการนัดหมายได้ คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับที่ปรึกษา นักบำบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทุกประเภท
🏆 ผู้ชนะ: Acuity Scheduling, สำหรับความสามารถในการประมวลผลการชำระเงินที่มีความสมบูรณ์และยืดหยุ่น
คุณสมบัติ #5: การจัดตารางเวลาและการเรียนเป็นกลุ่ม
Acuity Scheduling นำเสนอฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับการจัดตารางกลุ่ม ทำให้เหมาะสำหรับ ธุรกิจที่จัดคลาส เวิร์กช็อป หรือการนัดหมายกลุ่ม คุณสามารถกำหนดขีดจำกัดความจุ จัดการรายชื่อรอ และอนุญาตให้ลูกค้าจองที่นั่งในเซสชันที่ใช้ร่วมกันได้
Calendly ยังรองรับกิจกรรมกลุ่มแต่ในรูปแบบที่พื้นฐานมากขึ้น มีประสิทธิภาพสำหรับกิจกรรมที่เน้นการทำงานเป็นทีม เช่น การสัมมนาออนไลน์หรือการประชุม แต่ขาดความซับซ้อนในการจัดการชั้นเรียนกลุ่ม
🏆 ผู้ชนะ: Acuity Scheduling, สำหรับเครื่องมือที่ปรับแต่งได้สำหรับการจัดการกิจกรรมกลุ่มและคลาส
คุณสมบัติที่ 6: การเข้าถึงผ่านมือถือ
ทั้งสองแพลตฟอร์มมีแอปสำหรับจัดตารางงานบนมือถือ แต่ประสบการณ์การใช้งานแตกต่างกัน
แอปของ Calendly มีน้ำหนักเบาและเน้นที่ฟังก์ชันหลัก เช่น การจัดการประเภทของกิจกรรม ความพร้อมใช้งาน และการแจ้งเตือน ในขณะที่แอปของ Acuity Scheduling อาจมีความซับซ้อนมากกว่าเล็กน้อย แต่ก็มีฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น ผู้จัดการข้อมูลลูกค้าและการเข้าถึงแบบฟอร์มการรับข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา
🏆 ผู้ชนะ: Calendly, สำหรับแอปพลิเคชันมือถือที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
คุณสมบัติที่ 7: การกำหนดราคาและมูลค่า
Calendly มีโครงสร้างราคาที่ตรงไปตรงมา โดยมีแผนพื้นฐานฟรีสำหรับผู้ใช้รายบุคคลและแผนทีมแบบชำระเงินในราคาที่เข้าถึงได้
Acuity Scheduling ไม่มีแพ็กเกจฟรี. อย่างไรก็ตาม แม้แต่แพ็กเกจพื้นฐานก็มีคุณสมบัติเช่นการจัดการลูกค้า,เครื่องมือประชุมออนไลน์, และการเก็บเงิน.
🏆 ผู้ชนะ: ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ Calendly เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่คำนึงถึงค่าใช้จ่าย ในขณะที่ Acuity Scheduling มอบความคุ้มค่ามากกว่าหากคุณต้องการเครื่องมือขั้นสูง
Calendly vs. Acuity Scheduling บน Reddit
การอภิปรายบน Redditเผยให้เห็นทั้งคำชมและความไม่พอใจต่อ Calendly และ Acuity Scheduling
ผู้ใช้ Acuity Scheduling จำนวนมากชื่นชมชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของระบบ โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการการนัดหมายซ้ำ การประมวลผลการชำระเงิน และการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่พบบ่อยคือการขาดทีมสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วผู้ใช้ชื่อ martinmick เขียนว่า:
ฉันใช้ Acuity มาประมาณ 4 ปีแล้ว และมันก็ดีมาตลอด ตอนนั้นราคาของพวกเขาอยู่ที่ประมาณ $200 ต่อปี -ฉันได้รับสิทธิ์ใช้ในราคาเดิม- ซึ่งครอบคลุมทุกความต้องการของฉัน ฉันใช้มันบนเว็บไซต์ WP ของฉัน และการติดตั้งก็ง่ายมาก นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถตั้งค่าการนัดหมายแบบต่อเนื่องได้ เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเมื่อทำการตั้งค่าการนัดหมาย ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือบริการลูกค้า หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับ Acuity ระบบจะค้นหาจากคำถามที่พบบ่อย (ซ้ำแล้วซ้ำอีก) ก่อนที่คุณจะสามารถส่งคำถามไปยังเจ้าหน้าที่ของ Acuity ได้โดยตรง แม้ในกรณีนั้น Acuity ก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือมากนัก เพราะพวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการตอบคำถาม และเมื่อตอบ ก็เป็นเพียงข้อความอัตโนมัติเท่านั้น
ในขณะเดียวกัน Calendly ได้รับการจัดอันดับสูงกว่าบน Reddit เนื่องจากความง่ายในการใช้งานและการออกแบบที่เรียบง่าย ผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์จัดตารางงานที่ตรงไปตรงมามักจะเลือกใช้แอปนี้ผู้ใช้ชื่อ Celeron Hubbard กล่าวว่า:
... ฉันได้เชื่อมต่อกับปฏิทินของฉันบน Exchange365 แล้ว จากนั้นฉันได้สร้างรายการที่ชื่อว่า "จองเวลา 30 นาทีกับฉัน" ซึ่งมี URL ถาวร เมื่อใครก็ตามเข้าชม รายการจะตรวจสอบปฏิทินของฉันเพื่อดูความพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ และให้บุคคลนั้นจองช่วงเวลา 30 นาทีกับฉันสำหรับอะไรก็ได้โดยอัตโนมัติ ฉันจะได้รับคำเชิญและตอบรับ จากนั้นก็เสร็จเรียบร้อย ฉันใช้แผนฟรี ไม่เคยใช้มาก่อนเลยในปีนี้ แต่ฉันชอบมันมาก
... ฉันได้เชื่อมต่อกับปฏิทินของฉันบน Exchange365 แล้ว จากนั้นฉันได้สร้างรายการที่ชื่อว่า "จองเวลา 30 นาทีกับฉัน" ซึ่งมี URL ถาวร เมื่อใครก็ตามเข้าชม รายการจะตรวจสอบความพร้อมในปฏิทินของฉันโดยอัตโนมัติและอนุญาตให้บุคคลนั้นจองช่วงเวลา 30 นาทีกับฉันสำหรับอะไรก็ได้โดยอัตโนมัติ ฉันจะได้รับคำเชิญและตอบรับก็เสร็จเรียบร้อย ฉันใช้แผนฟรี ไม่เคยใช้มาก่อนปีนี้ แต่ฉันชอบมันมาก
Acuity Scheduling ดูเหมือนจะเป็นที่นิยมสำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำและการจัดตารางเรียน อย่างไรก็ตาม Calendly มีข้อได้เปรียบในด้านแพ็กเกจฟรีที่แข็งแกร่งเพียงพอสำหรับผู้ประกอบการรายบุคคลและธุรกิจขนาดเล็กในการจัดการประชุมแบบครั้งเดียว
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Calendly เทียบกับ Acuity Scheduling
หาก Calendly และ Acuity Scheduling รู้สึกจำกัดเพราะเน้นเฉพาะการจัดตารางเวลาClickUpอาจเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบ มันคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน!
ClickUp ไม่เพียงแต่ให้บริการการจอง แต่ยังมอบเครื่องมือที่ผสานการนัดหมายกับการจัดการงาน, การทำงานร่วมกันในทีม,และปฏิทินการจัดการโครงการ
นี่คือเหตุผลที่ ClickUp โดดเด่นในฐานะทางเลือกที่ดีสำหรับ Calendlyและ Acuity Scheduling:
ClickUp One Up #1: มุมมองปฏิทินของ ClickUp
มากกว่าแค่เครื่องมือจัดตารางเวลา,มุมมองปฏิทินของ ClickUpเป็นศูนย์กลางที่รวมเวลาและงานของคุณไว้ด้วยกัน. ต่างจาก Calendly หรือ Acuity Scheduling ซึ่งทำงานเป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาแบบสแตนด์อโลน, ปฏิทินของ ClickUp ผสานรวมกับงานมอบหมาย, โครงการ, และกระบวนการทำงานของคุณ.
- ตัวกรองที่ปรับแต่งได้: ดูเหตุการณ์และงานตามผู้รับผิดชอบ,ลำดับความสำคัญของงาน, หรือวันที่ครบกำหนด
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์: รักษาตารางเวลาของคุณให้มีความยืดหยุ่นและแม่นยำเมื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลง โดยปฏิทินของคุณจะอัปเดตการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
- มุมมองปฏิทินหลายแบบ: สลับระหว่างมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนตามความต้องการในการวางแผนของคุณ มอบความยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่
- รายการปฏิทินที่มีรหัสสี: แยกแยะระหว่างเหตุการณ์ งาน และคำเตือนโดยใช้ป้ายสีที่ปรับแต่งได้
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: มอบหมายกิจกรรมในปฏิทินหรือกำหนดเส้นตายให้กับสมาชิกในทีม ซึ่งสามารถอัปเดตข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- การผสานการทำงานกับ Zoom: กำหนดเวลาการประชุมและเข้าร่วมได้โดยตรงจากปฏิทินของคุณ พร้อมแนบงานหรือไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
โดยการผสานรวมฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การแจ้งเตือน, ปฏิทิน, อีเมล, และระบบการทำงานในกระบวนการดำเนินโครงการ, ClickUp ช่วยให้ผู้ทำงานหยุดการมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบกลไกทางเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างคุณค่าแทน
ClickUp's One Up #2: การประชุม ClickUp
คุณสมบัติของClickUp Meetingsได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทุกการประชุมมีจุดประสงค์และสามารถนำไปปฏิบัติได้มากกว่าการนัดหมายทั่วไป วิธีการแบบครบวงจรนี้ช่วยให้การประชุมไม่ใช่เพียงเหตุการณ์โดดๆ แต่เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานของคุณ
- งานและโครงการที่เชื่อมโยง: เชื่อมโยงวาระการประชุมกับงานหรือโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่โดยตรง เพื่อให้ทุกการสนทนาสามารถนำไปปฏิบัติได้และติดตามความคืบหน้าได้
- แม่แบบการประชุมประจำ: ใช้แม่แบบแผนงานประจำวันแบบปรับแต่งได้สำหรับการประชุมทีมประจำสัปดาห์หรือการติดตามงานกับลูกค้า เพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอ
- บันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน:ร่วมกันทำงานเอกสารในระหว่างการประชุมและเชื่อมโยงเอกสารเหล่านั้นกับโครงการเพื่อให้ได้บริบทและความรับผิดชอบ
- การติดตามผลที่สามารถดำเนินการได้: มอบหมายงานหรือบันทึกการติดตามผลให้กับสมาชิกทีมที่เฉพาะเจาะจงในระหว่างการประชุม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่น
- การจัดการการประชุมประจำ: วางแผนการประชุมประจำได้อย่างง่ายดาย พร้อมเชื่อมโยงกับเป้าหมายหรือภารกิจที่ใหญ่ขึ้น ลดการป้อนข้อมูลซ้ำด้วยตนเอง
อ่านเพิ่มเติม: 15 แอปวางแผนประจำวันที่ดีที่สุด (คุณสมบัติ, ราคา)
ClickUp One Up #3: แม่แบบวางแผนปฏิทิน ClickUp
เทมเพลตปฏิทินวางแผน ClickUpช่วยให้การจัดการตารางเวลาที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย ด้วยโครงสร้างที่พร้อมใช้งานสำหรับความต้องการในการวางแผนที่หลากหลาย
- การวางแผนแคมเปญการตลาด: กำหนดเวลาและติดตามงานการตลาด, กำหนดเส้นตาย, และการเปิดตัวแคมเปญ, พร้อมความสามารถในการปรับเปลี่ยนวันที่ได้ทันที
- การประสานงานกิจกรรม: วางแผนกิจกรรมและจัดการกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย มอบหมายงานเฉพาะให้กับสมาชิกในทีมพร้อมติดตามความคืบหน้า
- การติดตามงานแบบบูรณาการ: เชื่อมโยงกิจกรรมในปฏิทินที่วางแผนไว้กับงานโครงการที่กว้างขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีกำหนดส่งงานใดหลุดรอดไป
- การติดตามความคืบหน้า: แสดงอัตราการเสร็จสิ้นงานโดยตรงในปฏิทิน ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์
ClickUp One Up #4: การจัดการเวลาด้วย ClickUp
นอกเหนือจากฟังก์ชันการจัดตารางเวลาอย่างง่ายClickUp Time Managementยังมอบแนวทางแบบองค์รวมในการบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร
- การติดตามเวลาในตัว: ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานหรือโครงการแต่ละรายการ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเรียกเก็บเงินลูกค้าหรือการวางแผนทรัพยากร
- การจัดสรรเวลา: จัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิหรือการประชุม เพื่อให้วันของคุณมีโครงสร้างและมุ่งเน้น
- การมองเห็นปริมาณงาน: ดูปริมาณงานและความพร้อมใช้งานของสมาชิกในทีมเพื่อปรับตารางเวลาให้เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ: รับการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเส้นตายที่กำลังจะมาถึง การประชุม หรือภารกิจที่ค้างอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีอะไรตกหล่น
ClickUp One Up #5: การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Calendly
คุณกำลังใช้งาน Calendly อยู่แล้วหรือไม่?ด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp กับ Calendly คุณสามารถจัดตารางการประชุมและฝังลงในระบบการทำงานของ ClickUp ได้อย่างง่ายดาย
- สร้างงานจากการจองใน Calendly: สร้างงานใน ClickUp โดยอัตโนมัติเมื่อมีการนัดหมายใหม่ใน Calendly
- ซิงโครไนซ์ตารางเวลา: เชื่อมโยงกิจกรรมใน Calendly กับปฏิทินของ ClickUp เพื่อให้เห็นภาพรวมของทุกการประชุม งาน และกำหนดส่งในที่เดียว
- อัตโนมัติกระบวนการทำงาน: ใช้ClickUp Automationsเพื่อกระตุ้นงานติดตามหรือการแจ้งเตือนตามการนัดหมายใน Calendly
เลือก ClickUp แทน Calendly และ Acuity Scheduling
Calendly และ Acuity Scheduling เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการนัดหมาย แต่ไม่สามารถผสานเข้ากับภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานในภาพใหญ่ได้
ด้วย ClickUp คุณไม่ได้แค่กำหนดเวลาการนัดหมายเท่านั้น—แต่คุณกำลังฝังมันไว้ในระบบที่ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งผสานรวมกับงานอื่นๆ ของคุณ คุณสามารถเชื่อมโยงทุกการประชุมกับงานที่สามารถดำเนินการได้ มองเห็นทุกเส้นตายควบคู่ไปกับภาระงานที่กว้างขึ้นของคุณ และติดตามทุกนาทีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ต่างจาก Calendly และ Acuity Scheduling, ClickUp มอบมุมมองปฏิทินแบบไดนามิก,แม่แบบการจัดการเวลาในตัว, และการเชื่อมต่อระบบที่เชื่อมโยงตารางเวลาของคุณกับกระบวนการทำงานของคุณ.
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ไม่เพียงแค่จัดการเวลาของคุณ แต่ยังช่วยให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น ClickUp คือตัวเลือกที่ชัดเจนสมัครใช้ ClickUp ฟรีเพื่อเริ่มต้นใช้งาน