ซอฟต์แวร์ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุดที่ควรสำรวจ

Garima Behal
Garima Behal
26 มกราคม 2568

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าไม่ใช่เรื่องง่าย

การจัดการทุกอย่าง ตั้งแต่การโต้ตอบกับลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจ ไปจนถึงแคมเปญการตลาดและกระบวนการขาย กลายเป็นเรื่องที่หนักหนาและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปิดการขายของคุณ

แต่ข่าวดีก็คือ: ซอฟต์แวร์ CRM แบบครบวงจรที่เหมาะสมสามารถรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวที่ปลอดภัย ทำให้ง่ายต่อการจัดการทุกสิ่งที่สำคัญของคุณ 💡

การสำรวจเปิดเผยว่าธุรกิจที่ใช้ระบบ CRMมีโอกาสสูงขึ้นถึง 86%ที่จะบรรลุหรือเกินเป้าหมายการขายของพวกเขา 📈 ทำไมคุณไม่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถิตินี้ล่ะ?

ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณสำรวจโลกของโซลูชัน CRM โดยเน้นคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณา และนำเสนอซอฟต์แวร์ CRM ยอดนิยม 10 อันดับ ที่จะช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างสูงสุด อ่านต่อเลย!

⏰ สรุป 60 วินาที

การค้นหา CRM ที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การขาย และความพยายามทางการตลาด เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ นี่คือสรุปสั้นๆ ของโซลูชัน CRM ชั้นนำ โดยเน้นจุดเด่นเฉพาะและกรณีการใช้งาน:

  • ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริหารโครงการ
  • HubSpot: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้า, การขาย, และการตลาด
  • Salesforce: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • Zoho CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
  • Pipedrive: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและการขาย
  • Freshsales: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการขายด้วย AI
  • Keap: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบอัตโนมัติ
  • อินไซต์ลี: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าและโครงการที่ทันสมัย
  • CRM วันจันทร์: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกิจกรรมก่อนและหลังการขาย
  • สรุปสั้น: เหมาะที่สุดสำหรับการติดต่อ, การจัดการกระบวนการขาย และการตลาด

คุณควรค้นหาอะไรใน CRM แบบครบวงจร?

เมื่อเลือกโซลูชัน CRM แบบครบวงจร มีคุณสมบัติสำคัญหลายประการที่ควรพิจารณา มาดูรายละเอียดเพื่อช่วยในการตัดสินใจของคุณ:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือก CRM ที่ใช้งานง่าย มีขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับสมาชิกในทีมที่อาจไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ทุกคนสามารถปรับตัวใช้ระบบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องฝึกอบรมมากนัก
  • ปรับแต่งได้: มองหา CRM ที่มีความยืดหยุ่นและตัวเลือกในการปรับแต่ง เพื่อให้คุณสามารถปรับกระบวนการขาย เพิ่มฟิลด์ข้อมูลที่กำหนดเอง และออกแบบขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณ
  • ฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุม: ให้ความสำคัญกับระบบ CRM ที่ครอบคลุมฟังก์ชันที่จำเป็นหลากหลาย เช่น การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า การติดตามลูกค้าเป้าหมายการจัดการกระบวนการขาย และการเปิดตัวแคมเปญการตลาดบนหลายแพลตฟอร์ม
  • การวิเคราะห์และรายงาน: เลือกใช้ระบบ CRM ที่มีเครื่องมือการวิเคราะห์และรายงานที่ทรงพลัง ซึ่งจะติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่นประสิทธิภาพของกระบวนการขายและสร้างรายงานเป็นประจำ ช่วยให้คุณมองเห็นแนวโน้มและพัฒนากลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปรับปรุง
  • สามารถผสานรวมและปรับขนาดได้: เลือก CRM ที่มีศักยภาพในการผสานรวมที่แข็งแกร่ง สามารถเชื่อมต่อกับระบบการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ ควรเลือกที่สามารถปรับขนาดได้เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจของคุณ ลดความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงระบบทั้งหมดในอนาคต

10 อันดับ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุดที่ควรลอง

นี่คือรายการที่คัดสรรมาแล้วของซอฟต์แวร์ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุด 10 อันดับ พร้อมคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด ราคา และคะแนนรีวิว เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริหารโครงการ)

1. คลิกอัพ
เรียนรู้เพิ่มเติม
ติดตามลูกค้าเป้าหมาย สร้างฐานข้อมูลลูกค้า จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและโครงการต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมายด้วย ClickUp CRM

ClickUpเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมืออื่น ๆ หลายตัว โดยนำเสนอฟังก์ชันการทำงานร่วมกันการจัดการโครงการ และระบบ CRMทั้งหมดในที่เดียว

ด้วยClickUp CRM คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่เหมาะสมที่สุดเพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลเกี่ยวกับดีลต่างๆ สำหรับกระบวนการทางธุรกิจของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรวมศูนย์การติดต่อกับลูกค้าโดยการผสานอีเมลของคุณกับ ClickUp ได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถดูความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ด้วยClickUp Sales คุณสามารถมองเห็นภาพกระบวนการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการขายของคุณ ติดตามกิจกรรมของลีดและบัญชี และร่วมมือกับลูกค้าในการทำข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUpยังมีเทมเพลต CRMหลากหลายรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้และเข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้คุณสามารถปรับใช้แพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ

เทมเพลต CRM ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดการและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp

เทมเพลต CRM ของ Clickupมอบโครงสร้างที่คุณต้องการเพื่อจัดการวงจรลูกค้าทั้งหมดของคุณในที่เดียว มันช่วยให้คุณจัดการและจัดลำดับความสำคัญของลีด, ติดต่อ, ข้อตกลง, และบัญชีของคุณร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณ

ด้วยเทมเพลตนี้คุณสามารถสร้างฐานข้อมูล CRM แบบรวมศูนย์ ติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจ จัดลำดับความสำคัญของงานตามขั้นตอนของการขาย และใช้ข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ

วิธีนี้ช่วยให้คุณ:

  • ปรับปรุงการจัดการลูกค้าเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพและมั่นใจว่าจะไม่พลาดโอกาสใดๆ
  • รวมศูนย์การสื่อสารเพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
  • จัดลำดับความสำคัญของดีลและงานตามขั้นตอนของกระบวนการขาย
  • ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ: ทีมขายและการตลาด และธุรกิจที่ต้องการจัดการลูกค้าเป้าหมาย, ติดต่อ, ข้อตกลง, และบัญชี และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า

นอกเหนือจากเทมเพลตที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ClickUp ยังมีเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้อื่น ๆ เช่นเทมเพลต CRM ของ ClickUp และเทมเพลต Sales CRM ของ ClickUp เพื่อช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตเหล่านี้ให้กรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การจัดการโอกาส และการจัดระเบียบกระบวนการขายของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าและกระบวนการขายของคุณด้วยแผนภูมิและกราฟที่สวยงามของแดชบอร์ด ClickUp
  • ประเมินห้องสมุดที่มีเทมเพลตมากกว่า 1000+ เพื่อทำให้กระบวนการทำงาน CRMของคุณง่ายขึ้น
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ และสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งได้เฉพาะบุคคลด้วยพลังของClickUp AutomationsและClickUp Brain
  • ติดตามการทำงานของระบบ CRM ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชันมือถือของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp มีฟีเจอร์มากมายจนอาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความเข้าใจวิธีใช้งานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างเต็มที่
  • เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ ClickUp มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ClickUp เป็นโซลูชันครบวงจรที่ตรงตามเป้าหมายอย่างแท้จริง ซึ่งเราสามารถจัดการทุกแง่มุมของกิจกรรมทางธุรกิจของเราได้ รวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น โครงการออกแบบเว็บไซต์ ลูกค้าด้านการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา การจัดการโซเชียลมีเดีย และการจัดการธุรกิจสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องอีกสองแห่ง

2. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้า, การขาย, และการตลาด)

ระบบ CRM แบบครบวงจร: Hubspot

แหล่งที่มา

HubSpot นำเสนอซอฟต์แวร์ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับทีมขาย ทีมบริการลูกค้า ผู้นำฝ่ายขาย นักการตลาด และเจ้าของธุรกิจ

นอกเหนือจากการจัดการข้อมูลติดต่อ ซอฟต์แวร์ CRM ของ HubSpot ยังมีฟีเจอร์สำหรับการจัดการดีล การติดตามอีเมล การจัดการงาน การจัดตารางประชุม แชทสด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

มันช่วยให้คุณสามารถติดตามและวิเคราะห์กระบวนการขายทั้งหมดของคุณได้แบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดที่มองเห็นได้ชัดเจน มันให้รายงานที่ละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการขายและประสิทธิภาพของทีม และช่วยให้คุณสามารถระบุจุดติดขัดและโอกาสในการเติบโตได้

นอกจากนี้ยังรองรับการตลาดอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถสร้างและปล่อยแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล แจ้งเตือนทีมของคุณเมื่อผู้มุ่งหวังเปิดอีเมล และกำหนดเวลาการติดตามผลในเวลาที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นการแปลง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • เข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ผู้เขียนอีเมลด้วย AI, เครื่องมือสร้างเทมเพลตอีเมล และเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม
  • บ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายด้วยเครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมาย
  • จัดการหน้า landing page และโฆษณาด้วยเครื่องมือสร้างหน้า landing page และเครื่องมือจัดการโฆษณา
  • ตั้งค่ากล่องจดหมายร่วมแบบรวมศูนย์และให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างรวดเร็วด้วยระบบตั๋วและเครื่องมือจัดการลูกค้าอื่นๆ

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าราคาของมันแพงกว่าเครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เมื่อต้องใช้เครื่องมือขั้นสูง

ราคาของ HubSpot

  • ฟรี
  • แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แพลตฟอร์มลูกค้าสำหรับมืออาชีพ: $1,300/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้
  • แพลตฟอร์มลูกค้าองค์กร: 4,300 ดอลลาร์/เดือน ต่อ 7 ผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 29,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)

3. Salesforce (ดีที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าด้วย AI)

ระบบ CRM แบบครบวงจร : Salesforce

แหล่งที่มา

Salesforce เป็นแพลตฟอร์ม CRM แบบครบวงจรที่ได้รับความนิยม ซึ่งออกแบบมาเพื่อรวมทีมขาย การค้า การตลาด และการบริการของคุณเข้าด้วยกัน พร้อมรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า

ระบบ CRM ของ Salesforce มอบมุมมองแบบองค์รวมของการติดต่อขายทุกครั้งให้กับคุณ ช่วยให้คุณสามารถมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้มากขึ้น ดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่ ๆ และปิดการขายได้มากขึ้น

ความสามารถของ AI ที่ชาญฉลาดช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนติดตามลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ ออกแบบแคมเปญการตลาดที่น่าสนใจมากขึ้น และดำเนินการกับงานอื่น ๆ ได้รวดเร็วขึ้น ในที่สุดก็จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มรายได้ของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce

  • สร้างอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและทำให้กระบวนการขายเป็นอัตโนมัติด้วย Sales AI
  • สร้างฐานความรู้เกี่ยวกับปัญหาของลูกค้าและการแก้ไขปัญหาด้วย AI Agents และแก้ไขปัญหาของลูกค้าปัจจุบันอย่างน่าพอใจ
  • สร้างคำอธิบายสินค้าที่เป็นมิตรกับ SEO, ให้คำแนะนำสินค้า, และสร้างประสบการณ์การซื้อที่ราบรื่น
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิก

ข้อจำกัดของ Salesforce

  • Salesforce มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ปรับตัวเข้ากับแพลตฟอร์มได้ยาก
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเมื่อใช้งานขณะเดินทาง

การกำหนดราคา Salesforce

  • องค์กร: 165 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Einstein 1 Sales: 500 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Salesforce

  • G2: 4. 4/5 (80,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 18,000 รายการ)

4. Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้)

ระบบ CRM แบบครบวงจร: Zoho CRM

แหล่งที่มา

Zoho CRMเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ได้รับความนิยมของซอฟต์แวร์ CRM ที่นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สะดวก โซลูชันการย้ายข้อมูล Zwitch ของมันช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งฟังก์ชัน CRM ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครของคุณได้ ระบบช่วยให้คุณทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของวงจรการขาย ตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการขายไปจนถึงการปิดการขาย

ปลอดภัยและเชื่อถือได้ Zoho CRM รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณจะปลอดภัยด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัส ข้อจำกัด IP และการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM

  • ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการต่าง ๆ เช่น การป้อนข้อมูลลูกค้า การจัดตารางการติดตามผล ฯลฯ
  • เข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Zoho Analytics, Zoho Forms, Zoho Campaigns เป็นต้น
  • ติดตามข้อมูลได้แม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทางด้วยแอปพลิเคชันมือถือของ Zoho
  • ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากกว่า 300+ รายการ

ข้อจำกัดของ Zoho CRM

  • การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลาสักหน่อย ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการเริ่มต้น
  • แอปพลิเคชันมือถืออาจรู้สึกไม่ลื่นไหลในบางครั้ง ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานโดยรวม

ราคาของ Zoho CRM

  • มาตรฐาน: 20 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 35 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $65/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho CRM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)

5. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและการขาย)

ระบบ CRM แบบครบวงจร: Pipedrive

แหล่งที่มา

Pipedrive เป็นระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและการขาย ซึ่งรวมเวิร์กโฟลว์การขายทั้งหมดไว้ในที่ทำงานเดียว

Pipedrive ช่วยให้คุณเป็นระเบียบมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามกระบวนการขายและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถระบุสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผลได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณปรับแต่งและทำให้กระบวนการในสายงานขายของคุณเป็นอัตโนมัติได้ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การขายและการปิดการขายได้มากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive

  • ติดตามมูลค่าของดีล อัตราการชนะ และวันที่คาดว่าจะปิดการขาย
  • กรองและจัดเรียงกระบวนการขายตามสมาชิกทีมหรือขั้นตอน
  • ตรวจสอบสถานะการส่งอีเมล การเปิดอ่านอีเมล อัตราการคลิกผ่าน และอื่นๆ
  • ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากกว่า 500+ รายการ

ข้อจำกัดของ Pipedrive

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการตั้งค่าการผสานรวมบางรายการมีความซับซ้อนมากกว่าการตั้งค่าอื่น ๆ
  • Pipedrive มีฟีเจอร์การตลาดที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ

ราคาของ Pipedrive

  • จำเป็น: $24/เดือนต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $44/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 64 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • พลังงาน: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $129/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Pipedrive

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

🌎 ตรวจสอบข้อเท็จจริง: ประมาณ43%ของธุรกิจได้รายงานว่าการใช้ระบบ CRM แบบครบวงจรช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของพนักงานได้ 5-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 34% พบว่าระบบนี้ช่วยลดระยะเวลาเฉลี่ยของกระบวนการขายลงได้ 1-2 สัปดาห์

6. Freshsales (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการขายด้วย AI)

ระบบ CRM แบบครบวงจร: Freshsales

แหล่งที่มา

Freshsales เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พัฒนาโดย Freshworks สำหรับทีมขายและธุรกิจ

ด้วยพลังของ Freddy AI, Freshsales ช่วยให้ทีมขายของคุณออกแบบและเปิดตัวแคมเปญการตลาดอัจฉริยะที่ปรับให้เหมาะกับบุคลิกภาพของผู้ใช้เฉพาะเจาะจง แคมเปญเหล่านี้จะช่วยสร้างและดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมของคุณคัดกรองและติดตามลูกค้าเป้าหมายตลอดกระบวนการขาย

นอกจากนี้ Freshsales ยังช่วยจัดระเบียบมุมมองของทีมขายของคุณให้เรียบร้อยและจัดระเบียบใหม่เพื่อให้รายละเอียดสำคัญอยู่ตรงหน้าพวกเขา ช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจและมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีการแปลงเป็นลูกค้าเพิ่มขึ้นและช่วยให้ปิดการขายได้มากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales

  • วางแผนกระบวนการขายของคุณด้วยมุมมองกระดานคัมบัง
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการขายและทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย AI
  • สร้างอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและปรับปรุงการสื่อสารด้วยข้อมูลเชิงลึกตามบริบทที่รวบรวมจาก Freddy AI
  • ระบุและจัดลำดับความสำคัญของโอกาสที่มีศักยภาพสูงด้วยการให้คะแนนลีดที่สูง และเพิ่มอัตราการชนะของคุณ

ข้อจำกัดของ Freshsales

  • Freshsales มีการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • เวอร์ชันฟรีมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด (เช่น พื้นที่จัดเก็บจำกัด ข้อจำกัดในการบันทึกการโทร ฯลฯ) เมื่อเทียบกับเวอร์ชันที่ต้องชำระเงิน

ราคาของ Freshsales

  • การเติบโต: 11 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $47/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $71/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Freshsales

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (600+ รีวิว)

จากการสำรวจของFreshworks พบว่า ธุรกิจที่ใช้ CRM ที่มี AI สร้างสรรค์ มีโอกาสเพิ่มขึ้น 34% ที่จะปรับปรุงและรายงานการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม เมื่อเทียบกับธุรกิจที่ไม่ใช้

7. Keap (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบอัตโนมัติ)

เกียป
แหล่งที่มา

Keap เป็นหนึ่งในระบบ CRM แบบครบวงจรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด พร้อมความสามารถในการทำงานอัตโนมัติด้านการขายและการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ด้วย Keap คุณสามารถรวบรวมข้อมูลติดต่อจากโซเชียลมีเดีย แบบฟอร์มลีด และแหล่งอื่น ๆ และจัดเก็บข้อมูลของพวกเขาไว้ในที่ที่เป็นระเบียบ Keap ช่วยให้คุณจัดการทั้งรายละเอียดลูกค้าและการโต้ตอบได้ในระบบที่ใช้งานง่ายเพียงระบบเดียว

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการขายและการตลาดอัตโนมัติของ Keap เพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้ Keap ช่วยคุณสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า เพิ่มยอดขายสินค้า/บริการ และสร้างรายได้ในที่สุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap

  • ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันหลากหลายประเภท รวมถึง Gmail, PayPal และอื่น ๆ
  • ติดตามสถานะของลีดและลูกค้าในระบบของคุณ
  • ระบบอัตโนมัติกระบวนการติดตามผลกับลูกค้าเป้าหมาย
  • เข้าใจแนวโน้มและรูปแบบการซื้อของลูกค้า

ข้อจำกัดของ Keap

  • ผู้ใช้บางท่านอาจรู้สึกว่าการใช้งาน Keap ในตอนแรกนั้นค่อนข้างซับซ้อน
  • ธุรกิจขนาดเล็กอาจพบว่าแผนชำระเงินของ Keap มีราคาแพง

ราคา Keap

  • เริ่มต้นที่ $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ 2 คน

คะแนนและรีวิว Keap

  • G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (1,000+ รีวิว)

8. Insightly (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าและโครงการที่ทันสมัย)

อินไซต์ลี

แหล่งที่มา

Insightly เป็นระบบ CRM ที่ทันสมัยและครบวงจร ประกอบด้วยโอกาสทางธุรกิจ, ท่อการขาย, การจัดการโครงการ, และความสามารถอื่น ๆ อีกมากมาย

Insightly ช่วยให้คุณปรับแต่งฟิลด์และขั้นตอนในการจัดการโครงการให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณดำเนินแคมเปญการตลาด ดึงดูดผู้เข้าชม และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างประสบการณ์การเดินทางของลูกค้าที่ปรับแต่งตามบุคคลได้ด้วยเครื่องมือทางการตลาด. มันช่วยคุณเพิ่มเติมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณโดยช่วยให้คุณมอบประสบการณ์การสนับสนุนลูกค้าที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly

  • รวมศูนย์และขยายฐานลูกค้าของคุณ
  • ใช้เทมเพลตอีเมลที่ยืดหยุ่นและสื่อสารให้ดีขึ้น
  • ผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สามมากกว่า 2000+
  • เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าและกระบวนการขายของคุณ

ข้อจำกัดของ Insightly

  • ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกว่ามีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายจนเกินไป
  • เวลาการตอบกลับของฝ่ายบริการลูกค้าอาจช้าในบางครั้ง

การกำหนดราคาของ Insightly

  • CRM Plus: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการวิธีสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลอย่างรวดเร็วหรือไม่?ใช้เทมเพลตการเดินทางของลูกค้าเพื่อคัดสรรประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการและความปรารถนาของลูกค้า ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงการติดตามหลังการขาย และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและการรักษาลูกค้า

9. Monday CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกิจกรรมก่อนและหลังการขาย)

วันจันทร์ CRM

แหล่งที่มา

Monday CRM เป็นระบบ CRM แบบครบวงจรที่ใช้งานง่าย ยืดหยุ่น และปรับแต่งได้ สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ธุรกิจขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่

Monday CRM มอบฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายให้คุณ สามารถจัดการบัญชีลูกค้า สื่อสารและติดตามการติดต่อกับลูกค้า รวมถึงตั้งการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถติดตามสถานะของแต่ละดีล เข้าใจสถานะปัจจุบันของดีล และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CRM วันจันทร์

  • จับลูกค้าเป้าหมายและมอบหมายให้กับตัวแทนขาย
  • สร้างอีเมลส่วนบุคคลด้วย AI และส่งถึงลูกค้าเป้าหมาย
  • อัตโนมัติการเปลี่ยนแปลงสถานะของงานและขั้นตอนของการขาย
  • เข้าถึงเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบและผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 200+ รายการ

ข้อจำกัดของ CRM วันจันทร์

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าโครงสร้างราคาต่อที่นั่งนั้นสร้างความสับสน
  • การเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การพยากรณ์ยอดขาย เริ่มต้นที่แผนชำระเงินแบบ Pro ขึ้นไป

ราคา CRM วันจันทร์

  • พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: 17 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $28/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

วันจันทร์ การจัดอันดับและรีวิว CRM

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังมองหาวิธีผสาน CRM กับการจัดการโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอยู่ใช่ไหม? นี่คือกลยุทธ์ที่ควรนำไปใช้:

  • ใช้เทมเพลต CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามลูกค้าและการขาย 💻
  • ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของลูกค้า 📈
  • ผสานระบบ CRM ของคุณกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อการทำงานที่ราบรื่น 🔗
  • ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ⏳

10. Nutshell (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ, ท่อการขาย และการตลาด)

สรุปสั้น

แหล่งที่มา

Nutshell เป็นระบบ CRM ยอดนิยมที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์หลากหลาย ตั้งแต่การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อไปจนถึงการขายและการตลาดสำหรับองค์กรแบบอัตโนมัติ

มันช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้าผ่าน Nutshell Forms และจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการขายแบบกำหนดเองและดูแลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NutshellCRM ยังมีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถใช้ตัวจัดตารางการประชุมออนไลน์เพื่อวางแผนและจองการประชุมกับลูกค้าเป้าหมายของคุณในเวลาที่สะดวกสำหรับพวกเขา และก้าวหน้าต่อไปในกระบวนการขาย

คุณสมบัติเด่นโดยสรุป

  • คิดค้นกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการจัดการลูกค้าด้วยAI
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือหลากหลาย เช่น Gmail, Outlook, เป็นต้น
  • ออกแบบแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่มุ่งเป้าซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้รับ
  • เข้าถึงฟังก์ชันการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง

ข้อจำกัดโดยสรุป

  • อาจใช้เวลาสักครู่สำหรับผู้ใช้ในการเรียนรู้วิธีการใช้ฟังก์ชันของ Nutshell ให้เต็มประสิทธิภาพ
  • Nutshell มีตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือ CRM อื่น ๆ ซึ่งอาจจำกัดความสามารถในการปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใคร

ราคาแบบสรุป

  • พื้นฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $32/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $67/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 89 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวแบบสรุป

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (500+ รีวิว)

สำหรับทุกดอลลาร์ที่ใช้จ่ายไปกับระบบ CRM องค์กรจะได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยที่น่าประทับใจถึง 3.10 ดอลลาร์! แม้ว่าตัวเลขนี้จะลดลงเล็กน้อยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่การนำ CRM มาใช้ยังคงสร้างคุณค่าอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและเครื่องมือที่เหมาะสม ธุรกิจสามารถต่อยอดผลตอบแทนให้สูงยิ่งขึ้น และก้าวล้ำนำหน้าในโลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 🚀

บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มรายได้ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า อย่างไรก็ตาม การจัดการด้านต่างๆ ของ CRM อาจกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและหนักหนาได้อย่างรวดเร็ว

ข่าวดีคืออะไร? เครื่องมือเช่น ClickUp ช่วยให้การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ง่ายขึ้น ทำให้การดูแลลูกค้าเป้าหมาย การติดตามการขาย และการร่วมมือกันในทีมต่างๆ ง่ายขึ้น ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามต้องการของ ClickUp คุณสามารถรวมกระบวนการทำงานไว้ในที่เดียว และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง?สมัครใช้ ClickUpแผนฟรีตลอดชีพ และสัมผัสวิธีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น