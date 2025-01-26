ซอฟต์แวร์ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุดที่ควรสำรวจ

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าไม่ใช่เรื่องง่าย
การจัดการทุกอย่าง ตั้งแต่การโต้ตอบกับลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจ ไปจนถึงแคมเปญการตลาดและกระบวนการขาย กลายเป็นเรื่องที่หนักหนาและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปิดการขายของคุณ
แต่ข่าวดีก็คือ: ซอฟต์แวร์ CRM แบบครบวงจรที่เหมาะสมสามารถรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวที่ปลอดภัย ทำให้ง่ายต่อการจัดการทุกสิ่งที่สำคัญของคุณ 💡
การสำรวจเปิดเผยว่าธุรกิจที่ใช้ระบบ CRMมีโอกาสสูงขึ้นถึง 86%ที่จะบรรลุหรือเกินเป้าหมายการขายของพวกเขา 📈 ทำไมคุณไม่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถิตินี้ล่ะ?
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณสำรวจโลกของโซลูชัน CRM โดยเน้นคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณา และนำเสนอซอฟต์แวร์ CRM ยอดนิยม 10 อันดับ ที่จะช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างสูงสุด อ่านต่อเลย!
⏰ สรุป 60 วินาที
การค้นหา CRM ที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การขาย และความพยายามทางการตลาด เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ นี่คือสรุปสั้นๆ ของโซลูชัน CRM ชั้นนำ โดยเน้นจุดเด่นเฉพาะและกรณีการใช้งาน:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริหารโครงการ
- HubSpot: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้า, การขาย, และการตลาด
- Salesforce: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์
- Zoho CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
- Pipedrive: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและการขาย
- Freshsales: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการขายด้วย AI
- Keap: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบอัตโนมัติ
- อินไซต์ลี: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าและโครงการที่ทันสมัย
- CRM วันจันทร์: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกิจกรรมก่อนและหลังการขาย
- สรุปสั้น: เหมาะที่สุดสำหรับการติดต่อ, การจัดการกระบวนการขาย และการตลาด
คุณควรค้นหาอะไรใน CRM แบบครบวงจร?
เมื่อเลือกโซลูชัน CRM แบบครบวงจร มีคุณสมบัติสำคัญหลายประการที่ควรพิจารณา มาดูรายละเอียดเพื่อช่วยในการตัดสินใจของคุณ:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือก CRM ที่ใช้งานง่าย มีขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับสมาชิกในทีมที่อาจไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ทุกคนสามารถปรับตัวใช้ระบบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องฝึกอบรมมากนัก
- ปรับแต่งได้: มองหา CRM ที่มีความยืดหยุ่นและตัวเลือกในการปรับแต่ง เพื่อให้คุณสามารถปรับกระบวนการขาย เพิ่มฟิลด์ข้อมูลที่กำหนดเอง และออกแบบขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณ
- ฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุม: ให้ความสำคัญกับระบบ CRM ที่ครอบคลุมฟังก์ชันที่จำเป็นหลากหลาย เช่น การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า การติดตามลูกค้าเป้าหมายการจัดการกระบวนการขาย และการเปิดตัวแคมเปญการตลาดบนหลายแพลตฟอร์ม
- การวิเคราะห์และรายงาน: เลือกใช้ระบบ CRM ที่มีเครื่องมือการวิเคราะห์และรายงานที่ทรงพลัง ซึ่งจะติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่นประสิทธิภาพของกระบวนการขายและสร้างรายงานเป็นประจำ ช่วยให้คุณมองเห็นแนวโน้มและพัฒนากลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปรับปรุง
- สามารถผสานรวมและปรับขนาดได้: เลือก CRM ที่มีศักยภาพในการผสานรวมที่แข็งแกร่ง สามารถเชื่อมต่อกับระบบการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ ควรเลือกที่สามารถปรับขนาดได้เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจของคุณ ลดความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงระบบทั้งหมดในอนาคต
10 อันดับ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุดที่ควรลอง
นี่คือรายการที่คัดสรรมาแล้วของซอฟต์แวร์ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุด 10 อันดับ พร้อมคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด ราคา และคะแนนรีวิว เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริหารโครงการ)
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมืออื่น ๆ หลายตัว โดยนำเสนอฟังก์ชันการทำงานร่วมกันการจัดการโครงการ และระบบ CRMทั้งหมดในที่เดียว
ด้วยClickUp CRM คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่เหมาะสมที่สุดเพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลเกี่ยวกับดีลต่างๆ สำหรับกระบวนการทางธุรกิจของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรวมศูนย์การติดต่อกับลูกค้าโดยการผสานอีเมลของคุณกับ ClickUp ได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถดูความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ด้วยClickUp Sales คุณสามารถมองเห็นภาพกระบวนการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการขายของคุณ ติดตามกิจกรรมของลีดและบัญชี และร่วมมือกับลูกค้าในการทำข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUpยังมีเทมเพลต CRMหลากหลายรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้และเข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้คุณสามารถปรับใช้แพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ
เทมเพลต CRM ของ Clickupมอบโครงสร้างที่คุณต้องการเพื่อจัดการวงจรลูกค้าทั้งหมดของคุณในที่เดียว มันช่วยให้คุณจัดการและจัดลำดับความสำคัญของลีด, ติดต่อ, ข้อตกลง, และบัญชีของคุณร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณ
ด้วยเทมเพลตนี้คุณสามารถสร้างฐานข้อมูล CRM แบบรวมศูนย์ ติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจ จัดลำดับความสำคัญของงานตามขั้นตอนของการขาย และใช้ข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ
วิธีนี้ช่วยให้คุณ:
- ปรับปรุงการจัดการลูกค้าเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพและมั่นใจว่าจะไม่พลาดโอกาสใดๆ
- รวมศูนย์การสื่อสารเพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
- จัดลำดับความสำคัญของดีลและงานตามขั้นตอนของกระบวนการขาย
- ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับ: ทีมขายและการตลาด และธุรกิจที่ต้องการจัดการลูกค้าเป้าหมาย, ติดต่อ, ข้อตกลง, และบัญชี และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า
นอกเหนือจากเทมเพลตที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ClickUp ยังมีเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้อื่น ๆ เช่นเทมเพลต CRM ของ ClickUp และเทมเพลต Sales CRM ของ ClickUp เพื่อช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตเหล่านี้ให้กรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การจัดการโอกาส และการจัดระเบียบกระบวนการขายของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าและกระบวนการขายของคุณด้วยแผนภูมิและกราฟที่สวยงามของแดชบอร์ด ClickUp
- ประเมินห้องสมุดที่มีเทมเพลตมากกว่า 1000+ เพื่อทำให้กระบวนการทำงาน CRMของคุณง่ายขึ้น
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ และสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งได้เฉพาะบุคคลด้วยพลังของClickUp AutomationsและClickUp Brain
- ติดตามการทำงานของระบบ CRM ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชันมือถือของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีฟีเจอร์มากมายจนอาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความเข้าใจวิธีใช้งานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างเต็มที่
- เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ ClickUp มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ClickUp เป็นโซลูชันครบวงจรที่ตรงตามเป้าหมายอย่างแท้จริง ซึ่งเราสามารถจัดการทุกแง่มุมของกิจกรรมทางธุรกิจของเราได้ รวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น โครงการออกแบบเว็บไซต์ ลูกค้าด้านการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา การจัดการโซเชียลมีเดีย และการจัดการธุรกิจสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องอีกสองแห่ง
2. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้า, การขาย, และการตลาด)
HubSpot นำเสนอซอฟต์แวร์ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับทีมขาย ทีมบริการลูกค้า ผู้นำฝ่ายขาย นักการตลาด และเจ้าของธุรกิจ
นอกเหนือจากการจัดการข้อมูลติดต่อ ซอฟต์แวร์ CRM ของ HubSpot ยังมีฟีเจอร์สำหรับการจัดการดีล การติดตามอีเมล การจัดการงาน การจัดตารางประชุม แชทสด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
มันช่วยให้คุณสามารถติดตามและวิเคราะห์กระบวนการขายทั้งหมดของคุณได้แบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดที่มองเห็นได้ชัดเจน มันให้รายงานที่ละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการขายและประสิทธิภาพของทีม และช่วยให้คุณสามารถระบุจุดติดขัดและโอกาสในการเติบโตได้
นอกจากนี้ยังรองรับการตลาดอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถสร้างและปล่อยแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล แจ้งเตือนทีมของคุณเมื่อผู้มุ่งหวังเปิดอีเมล และกำหนดเวลาการติดตามผลในเวลาที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นการแปลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- เข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ผู้เขียนอีเมลด้วย AI, เครื่องมือสร้างเทมเพลตอีเมล และเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม
- บ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายด้วยเครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมาย
- จัดการหน้า landing page และโฆษณาด้วยเครื่องมือสร้างหน้า landing page และเครื่องมือจัดการโฆษณา
- ตั้งค่ากล่องจดหมายร่วมแบบรวมศูนย์และให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างรวดเร็วด้วยระบบตั๋วและเครื่องมือจัดการลูกค้าอื่นๆ
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าราคาของมันแพงกว่าเครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เมื่อต้องใช้เครื่องมือขั้นสูง
ราคาของ HubSpot
- ฟรี
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- แพลตฟอร์มลูกค้าสำหรับมืออาชีพ: $1,300/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้
- แพลตฟอร์มลูกค้าองค์กร: 4,300 ดอลลาร์/เดือน ต่อ 7 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 29,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
➡️อ่านเพิ่มเติม: ClickUp vs. HubSpot: เครื่องมือ CRM ตัวไหนดีที่สุด?
3. Salesforce (ดีที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าด้วย AI)
Salesforce เป็นแพลตฟอร์ม CRM แบบครบวงจรที่ได้รับความนิยม ซึ่งออกแบบมาเพื่อรวมทีมขาย การค้า การตลาด และการบริการของคุณเข้าด้วยกัน พร้อมรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า
ระบบ CRM ของ Salesforce มอบมุมมองแบบองค์รวมของการติดต่อขายทุกครั้งให้กับคุณ ช่วยให้คุณสามารถมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้มากขึ้น ดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่ ๆ และปิดการขายได้มากขึ้น
ความสามารถของ AI ที่ชาญฉลาดช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนติดตามลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ ออกแบบแคมเปญการตลาดที่น่าสนใจมากขึ้น และดำเนินการกับงานอื่น ๆ ได้รวดเร็วขึ้น ในที่สุดก็จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มรายได้ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- สร้างอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและทำให้กระบวนการขายเป็นอัตโนมัติด้วย Sales AI
- สร้างฐานความรู้เกี่ยวกับปัญหาของลูกค้าและการแก้ไขปัญหาด้วย AI Agents และแก้ไขปัญหาของลูกค้าปัจจุบันอย่างน่าพอใจ
- สร้างคำอธิบายสินค้าที่เป็นมิตรกับ SEO, ให้คำแนะนำสินค้า, และสร้างประสบการณ์การซื้อที่ราบรื่น
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิก
ข้อจำกัดของ Salesforce
- Salesforce มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ปรับตัวเข้ากับแพลตฟอร์มได้ยาก
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเมื่อใช้งานขณะเดินทาง
การกำหนดราคา Salesforce
- องค์กร: 165 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
- Einstein 1 Sales: 500 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 4/5 (80,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 18,000 รายการ)
4. Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้)
Zoho CRMเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ได้รับความนิยมของซอฟต์แวร์ CRM ที่นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สะดวก โซลูชันการย้ายข้อมูล Zwitch ของมันช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งฟังก์ชัน CRM ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครของคุณได้ ระบบช่วยให้คุณทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของวงจรการขาย ตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการขายไปจนถึงการปิดการขาย
ปลอดภัยและเชื่อถือได้ Zoho CRM รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณจะปลอดภัยด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัส ข้อจำกัด IP และการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการต่าง ๆ เช่น การป้อนข้อมูลลูกค้า การจัดตารางการติดตามผล ฯลฯ
- เข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Zoho Analytics, Zoho Forms, Zoho Campaigns เป็นต้น
- ติดตามข้อมูลได้แม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทางด้วยแอปพลิเคชันมือถือของ Zoho
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากกว่า 300+ รายการ
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลาสักหน่อย ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการเริ่มต้น
- แอปพลิเคชันมือถืออาจรู้สึกไม่ลื่นไหลในบางครั้ง ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานโดยรวม
ราคาของ Zoho CRM
- มาตรฐาน: 20 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 35 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
5. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและการขาย)
Pipedrive เป็นระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและการขาย ซึ่งรวมเวิร์กโฟลว์การขายทั้งหมดไว้ในที่ทำงานเดียว
Pipedrive ช่วยให้คุณเป็นระเบียบมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามกระบวนการขายและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถระบุสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผลได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณปรับแต่งและทำให้กระบวนการในสายงานขายของคุณเป็นอัตโนมัติได้ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การขายและการปิดการขายได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ติดตามมูลค่าของดีล อัตราการชนะ และวันที่คาดว่าจะปิดการขาย
- กรองและจัดเรียงกระบวนการขายตามสมาชิกทีมหรือขั้นตอน
- ตรวจสอบสถานะการส่งอีเมล การเปิดอ่านอีเมล อัตราการคลิกผ่าน และอื่นๆ
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากกว่า 500+ รายการ
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการตั้งค่าการผสานรวมบางรายการมีความซับซ้อนมากกว่าการตั้งค่าอื่น ๆ
- Pipedrive มีฟีเจอร์การตลาดที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $24/เดือนต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $44/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 64 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $129/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
🌎 ตรวจสอบข้อเท็จจริง: ประมาณ43%ของธุรกิจได้รายงานว่าการใช้ระบบ CRM แบบครบวงจรช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของพนักงานได้ 5-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 34% พบว่าระบบนี้ช่วยลดระยะเวลาเฉลี่ยของกระบวนการขายลงได้ 1-2 สัปดาห์
6. Freshsales (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการขายด้วย AI)
Freshsales เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พัฒนาโดย Freshworks สำหรับทีมขายและธุรกิจ
ด้วยพลังของ Freddy AI, Freshsales ช่วยให้ทีมขายของคุณออกแบบและเปิดตัวแคมเปญการตลาดอัจฉริยะที่ปรับให้เหมาะกับบุคลิกภาพของผู้ใช้เฉพาะเจาะจง แคมเปญเหล่านี้จะช่วยสร้างและดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมของคุณคัดกรองและติดตามลูกค้าเป้าหมายตลอดกระบวนการขาย
นอกจากนี้ Freshsales ยังช่วยจัดระเบียบมุมมองของทีมขายของคุณให้เรียบร้อยและจัดระเบียบใหม่เพื่อให้รายละเอียดสำคัญอยู่ตรงหน้าพวกเขา ช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจและมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีการแปลงเป็นลูกค้าเพิ่มขึ้นและช่วยให้ปิดการขายได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales
- วางแผนกระบวนการขายของคุณด้วยมุมมองกระดานคัมบัง
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการขายและทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย AI
- สร้างอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและปรับปรุงการสื่อสารด้วยข้อมูลเชิงลึกตามบริบทที่รวบรวมจาก Freddy AI
- ระบุและจัดลำดับความสำคัญของโอกาสที่มีศักยภาพสูงด้วยการให้คะแนนลีดที่สูง และเพิ่มอัตราการชนะของคุณ
ข้อจำกัดของ Freshsales
- Freshsales มีการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- เวอร์ชันฟรีมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด (เช่น พื้นที่จัดเก็บจำกัด ข้อจำกัดในการบันทึกการโทร ฯลฯ) เมื่อเทียบกับเวอร์ชันที่ต้องชำระเงิน
ราคาของ Freshsales
- การเติบโต: 11 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $47/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $71/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Freshsales
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
จากการสำรวจของFreshworks พบว่า ธุรกิจที่ใช้ CRM ที่มี AI สร้างสรรค์ มีโอกาสเพิ่มขึ้น 34% ที่จะปรับปรุงและรายงานการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม เมื่อเทียบกับธุรกิจที่ไม่ใช้
7. Keap (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบอัตโนมัติ)
Keap เป็นหนึ่งในระบบ CRM แบบครบวงจรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด พร้อมความสามารถในการทำงานอัตโนมัติด้านการขายและการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ด้วย Keap คุณสามารถรวบรวมข้อมูลติดต่อจากโซเชียลมีเดีย แบบฟอร์มลีด และแหล่งอื่น ๆ และจัดเก็บข้อมูลของพวกเขาไว้ในที่ที่เป็นระเบียบ Keap ช่วยให้คุณจัดการทั้งรายละเอียดลูกค้าและการโต้ตอบได้ในระบบที่ใช้งานง่ายเพียงระบบเดียว
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการขายและการตลาดอัตโนมัติของ Keap เพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้ Keap ช่วยคุณสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า เพิ่มยอดขายสินค้า/บริการ และสร้างรายได้ในที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันหลากหลายประเภท รวมถึง Gmail, PayPal และอื่น ๆ
- ติดตามสถานะของลีดและลูกค้าในระบบของคุณ
- ระบบอัตโนมัติกระบวนการติดตามผลกับลูกค้าเป้าหมาย
- เข้าใจแนวโน้มและรูปแบบการซื้อของลูกค้า
ข้อจำกัดของ Keap
- ผู้ใช้บางท่านอาจรู้สึกว่าการใช้งาน Keap ในตอนแรกนั้นค่อนข้างซับซ้อน
- ธุรกิจขนาดเล็กอาจพบว่าแผนชำระเงินของ Keap มีราคาแพง
ราคา Keap
- เริ่มต้นที่ $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ 2 คน
คะแนนและรีวิว Keap
- G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (1,000+ รีวิว)
8. Insightly (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าและโครงการที่ทันสมัย)
Insightly เป็นระบบ CRM ที่ทันสมัยและครบวงจร ประกอบด้วยโอกาสทางธุรกิจ, ท่อการขาย, การจัดการโครงการ, และความสามารถอื่น ๆ อีกมากมาย
Insightly ช่วยให้คุณปรับแต่งฟิลด์และขั้นตอนในการจัดการโครงการให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณดำเนินแคมเปญการตลาด ดึงดูดผู้เข้าชม และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างประสบการณ์การเดินทางของลูกค้าที่ปรับแต่งตามบุคคลได้ด้วยเครื่องมือทางการตลาด. มันช่วยคุณเพิ่มเติมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณโดยช่วยให้คุณมอบประสบการณ์การสนับสนุนลูกค้าที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly
- รวมศูนย์และขยายฐานลูกค้าของคุณ
- ใช้เทมเพลตอีเมลที่ยืดหยุ่นและสื่อสารให้ดีขึ้น
- ผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สามมากกว่า 2000+
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าและกระบวนการขายของคุณ
ข้อจำกัดของ Insightly
- ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกว่ามีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายจนเกินไป
- เวลาการตอบกลับของฝ่ายบริการลูกค้าอาจช้าในบางครั้ง
การกำหนดราคาของ Insightly
- CRM Plus: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการวิธีสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลอย่างรวดเร็วหรือไม่?ใช้เทมเพลตการเดินทางของลูกค้าเพื่อคัดสรรประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการและความปรารถนาของลูกค้า ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงการติดตามหลังการขาย และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและการรักษาลูกค้า
9. Monday CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกิจกรรมก่อนและหลังการขาย)
Monday CRM เป็นระบบ CRM แบบครบวงจรที่ใช้งานง่าย ยืดหยุ่น และปรับแต่งได้ สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ธุรกิจขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่
Monday CRM มอบฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายให้คุณ สามารถจัดการบัญชีลูกค้า สื่อสารและติดตามการติดต่อกับลูกค้า รวมถึงตั้งการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถติดตามสถานะของแต่ละดีล เข้าใจสถานะปัจจุบันของดีล และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CRM วันจันทร์
- จับลูกค้าเป้าหมายและมอบหมายให้กับตัวแทนขาย
- สร้างอีเมลส่วนบุคคลด้วย AI และส่งถึงลูกค้าเป้าหมาย
- อัตโนมัติการเปลี่ยนแปลงสถานะของงานและขั้นตอนของการขาย
- เข้าถึงเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบและผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 200+ รายการ
ข้อจำกัดของ CRM วันจันทร์
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าโครงสร้างราคาต่อที่นั่งนั้นสร้างความสับสน
- การเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การพยากรณ์ยอดขาย เริ่มต้นที่แผนชำระเงินแบบ Pro ขึ้นไป
ราคา CRM วันจันทร์
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 17 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $28/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
วันจันทร์ การจัดอันดับและรีวิว CRM
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังมองหาวิธีผสาน CRM กับการจัดการโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอยู่ใช่ไหม? นี่คือกลยุทธ์ที่ควรนำไปใช้:
- ใช้เทมเพลต CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามลูกค้าและการขาย 💻
- ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของลูกค้า 📈
- ผสานระบบ CRM ของคุณกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อการทำงานที่ราบรื่น 🔗
- ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ⏳
10. Nutshell (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ, ท่อการขาย และการตลาด)
Nutshell เป็นระบบ CRM ยอดนิยมที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์หลากหลาย ตั้งแต่การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อไปจนถึงการขายและการตลาดสำหรับองค์กรแบบอัตโนมัติ
มันช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้าผ่าน Nutshell Forms และจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการขายแบบกำหนดเองและดูแลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
NutshellCRM ยังมีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถใช้ตัวจัดตารางการประชุมออนไลน์เพื่อวางแผนและจองการประชุมกับลูกค้าเป้าหมายของคุณในเวลาที่สะดวกสำหรับพวกเขา และก้าวหน้าต่อไปในกระบวนการขาย
คุณสมบัติเด่นโดยสรุป
- คิดค้นกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการจัดการลูกค้าด้วยAI
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือหลากหลาย เช่น Gmail, Outlook, เป็นต้น
- ออกแบบแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่มุ่งเป้าซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้รับ
- เข้าถึงฟังก์ชันการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดโดยสรุป
- อาจใช้เวลาสักครู่สำหรับผู้ใช้ในการเรียนรู้วิธีการใช้ฟังก์ชันของ Nutshell ให้เต็มประสิทธิภาพ
- Nutshell มีตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือ CRM อื่น ๆ ซึ่งอาจจำกัดความสามารถในการปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใคร
ราคาแบบสรุป
- พื้นฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $32/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $67/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 89 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวแบบสรุป
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
สำหรับทุกดอลลาร์ที่ใช้จ่ายไปกับระบบ CRM องค์กรจะได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยที่น่าประทับใจถึง 3.10 ดอลลาร์! แม้ว่าตัวเลขนี้จะลดลงเล็กน้อยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่การนำ CRM มาใช้ยังคงสร้างคุณค่าอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและเครื่องมือที่เหมาะสม ธุรกิจสามารถต่อยอดผลตอบแทนให้สูงยิ่งขึ้น และก้าวล้ำนำหน้าในโลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 🚀
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มรายได้ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า อย่างไรก็ตาม การจัดการด้านต่างๆ ของ CRM อาจกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและหนักหนาได้อย่างรวดเร็ว
ข่าวดีคืออะไร? เครื่องมือเช่น ClickUp ช่วยให้การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ง่ายขึ้น ทำให้การดูแลลูกค้าเป้าหมาย การติดตามการขาย และการร่วมมือกันในทีมต่างๆ ง่ายขึ้น ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามต้องการของ ClickUp คุณสามารถรวมกระบวนการทำงานไว้ในที่เดียว และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง?สมัครใช้ ClickUpแผนฟรีตลอดชีพ และสัมผัสวิธีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น