เทมเพลต OKR สำหรับ Google Sheets ฟรี เพื่อติดตามเป้าหมายของคุณ

หากไม่มีกรอบที่ชัดเจน ก็ง่ายที่จะสูญเสียความสนใจ
OKRs (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) มอบความชัดเจนโดยการแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ ไม่น่าแปลกใจที่บริษัทส่วนใหญ่ใช้ OKRs เพื่อรักษาความมุ่งเน้นของธุรกิจและขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ด้วยเทมเพลต OKR ที่ปรับแต่งได้ฟรีใน Google Sheets คุณสามารถติดตามผลลัพธ์สำคัญที่วัดผลได้ ทำงานร่วมกับทีมของคุณ และบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมาย มาดูกันว่าเทมเพลตเหล่านี้สามารถ ทำให้การติดตามเป้าหมายง่ายขึ้น สำหรับคุณได้อย่างไร
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์ม OKR ดี?
เนื่องจากเรากำลังนับถอยหลังเทมเพลต OKR ของ Google Sheets ที่ดีที่สุด มาฟังจากอดีตพนักงานของ Google เกี่ยวกับสิ่งที่ OKR ที่ดีควรมีกัน
อดีตพนักงานของ Google, Agata Krzysztofik, อธิบายสูตรที่ตรงไปตรงมาเบื้องหลังวิธีการ OKR:
OKR = (วัตถุประสงค์ = "อะไร") + 3 x (ผลลัพธ์หลัก = "อย่างไร")
โดยสรุป OKR ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ (คือ "อะไร" ที่คุณต้องการบรรลุ) และผลลัพธ์สำคัญสามประการ (คือ "วิธีการ" ที่ใช้วัดความก้าวหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมายนั้น)
วัตถุประสงค์ควรมีความ ทะเยอทะยาน สามารถปฏิบัติได้ และชัดเจน—ไม่มีที่ว่างสำหรับความปรารถนาที่คลุมเครือ คิดถึงมันเหมือนเป้าหมายที่กล้าหาญที่ทีมของคุณสามารถรวมตัวกันเพื่อบรรลุได้
ผลลัพธ์หลักมุ่งเน้นที่ เป้าหมายที่สามารถวัดได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างไร. ผลลัพธ์เหล่านี้อธิบายถึงผลลัพธ์ ไม่ใช่ภารกิจ และควรมีกรอบเวลาที่ชัดเจน ท้าทาย แต่เป็นไปได้.
เพื่อรักษาความมีสมาธิ Krzysztofik แนะนำให้ จำกัดผลลัพธ์สำคัญไว้ที่สามรายการต่อวัตถุประสงค์ หากมีมากกว่านี้อาจทำให้ลำดับความสำคัญกระจายตัวได้
📌 ตัวอย่างเช่น OKR ของทีมการตลาดอาจจะเป็นแบบนี้:
- วัตถุประสงค์: เพิ่มจำนวนผู้มุ่งหวังทางการตลาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (MQLs) เป็นสองเท่าภายในไตรมาสหน้า ผลลัพธ์หลักที่ 1: สร้าง MQLs จำนวน 500 รายจากการจัดสัมมนาออนไลน์ 4 ครั้งภายในสิ้นไตรมาสที่ 4 ผลลัพธ์หลักที่ 2: เปิดตัวป๊อปอัปแบบ exit-intent บนหน้าสำคัญสำหรับผู้เข้าชมครั้งแรก ผลลัพธ์หลักที่ 3: เริ่มแคมเปญสร้างผู้มุ่งหวัง 2 แคมเปญภายในกลางไตรมาสที่ 4
เทมเพลต OKR สำหรับ Google Sheets
ไม่ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าทีม ผู้จัดการโครงการ หรือเจ้าของธุรกิจ เทมเพลตติดตาม OKR ฟรีจาก Google Sheets เหล่านี้จะช่วยให้การตั้งเป้าหมายและวัดผลลัพธ์หลักเป็นเรื่องง่ายขึ้น
🧠 คุณรู้หรือไม่? เรื่องราวของ OKR ย้อนกลับไปถึงปี 1954 เมื่อปีเตอร์ ดรักเกอร์ บิดาแห่งการจัดการสมัยใหม่ ได้แนะนำแนวคิด "การจัดการโดยวัตถุประสงค์" ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า The Practice of Management แนวคิดพื้นฐานนี้ได้พัฒนาเป็นวิธีการ OKR ที่เราใช้ในปัจจุบัน ซึ่งได้กำหนดวิธีการที่องค์กรต่างๆ กำหนดและติดตามเป้าหมาย
1. แม่แบบการติดตาม OKR ใน Google Sheets โดย Mooncamp
เทมเพลต OKR ของ Google Sheets จาก Mooncampนี้ใช้งานง่าย สามารเข้าใจได้ และเหมาะกับทีมทุกขนาดหรือทุกอุตสาหกรรม
แต่ก่อนใช้เทมเพลตนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า OKR ของบริษัทและทีมของคุณได้รับการกำหนดไว้อย่างชัดเจน กระบวนการวางแผน OKR ที่รอบคอบเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ
ในเทมเพลตนี้มีอะไรบ้าง?
- เคล็ดลับสำหรับการนำ OKRsไปใช้
- แดชบอร์ดสำหรับติดตามความคืบหน้า
- แท็บแยกสำหรับ OKR ขององค์กรและทีม
- ตัวอย่าง OKRs สำหรับแรงบันดาลใจ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อกำหนด OKR ของคุณ ให้คงความเรียบง่ายไว้ ยึดผลลัพธ์หลักเพียง 3-5 ข้อต่อเป้าหมาย เพื่อรักษาความมุ่งเน้นและป้องกันไม่ให้ทีมของคุณรู้สึกหนักเกินไป จำไว้ว่า จุดสำคัญไม่ใช่การติดตามทุกงาน แต่คือการบรรลุเป้าหมายที่มีผลกระทบมากที่สุด!
เทมเพลตของ Mooncamp ยังมีแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถดูความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ของทุกทีมได้
นอกจากนี้ การตรวจสอบเป็นประจำช่วยให้ OKRs อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และปรับแก้เมื่อจำเป็น
✨ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, หัวหน้าแผนก, และผู้จัดการโครงการที่ติดตาม OKRs ในทีมและโครงการต่างๆ
2. แม่แบบ OKR สำหรับ Google Sheets โดย Sheetgo
กำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดตาม OKRs ในหลายทีมอยู่หรือไม่? เทมเพลต Google Sheets OKR ของ Sheetgoเป็นหนึ่งในเทมเพลต OKR ที่ใช้งานง่ายที่สุดในบรรดาเทมเพลต OKR ฟรี
เมื่อคุณติดตั้ง คุณจะได้รับ ไฟล์ Google Sheets ที่เชื่อมต่อไว้ล่วงหน้า 7 ไฟล์ — หนึ่งแผ่นหลักสำหรับ OKR ของบริษัท และสเปรดชีตเฉพาะแผนก 6 แผ่นเพื่อแจกจ่ายให้กับทีมต่างๆ
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถทำสำเนาได้ตามต้องการสำหรับแผนกเพิ่มเติม
แผ่นงานของแต่ละแผนกช่วยให้แต่ละทีมสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก รวมถึงติดตามความคืบหน้าได้ ในขณะที่แผ่นงานหลักจะดึงข้อมูลจากแต่ละทีมโดยอัตโนมัติ
เทมเพลตการวางแผน OKR นี้มอบ ภาพรวมที่ชัดเจนของ OKR ทั่วทั้งบริษัท ให้กับผู้จัดการผ่านตารางและแผนภูมิแดชบอร์ด ทำให้ง่ายต่อการสังเกตว่าทีมต่างๆ กำลังทำงานได้ดีเพียงใด
แล้วคุณจะเริ่มต้นอย่างไร?
เพียงติดตั้งเทมเพลตผ่าน Sheetgo เชื่อมต่อกับบัญชี Google, Microsoft หรือ Dropbox ของคุณ แล้วเสร็จ! การเชื่อมต่อระหว่างแผ่นงานของแผนกและบริษัทจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ทีมสามารถเริ่มตั้งเป้าหมาย OKR ติดตามความคืบหน้า และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายที่แบ่งปันได้
ต้องการก้าวไปอีกขั้นหรือไม่? คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานของข้อมูลเป็นอัตโนมัติได้ ทำให้ทุกอย่างอัปเดตโดยไม่ต้องยกนิ้ว
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, หัวหน้าแผนก, และผู้บริหารระดับสูงที่จัดการ OKRs ในหลายทีมและแผนก
3. แม่แบบ OKR สำหรับ Google Sheets โดย How-To-OKR.com
ผ่านทาง How-To-OKR.com
ไม่แน่ใจว่าจะเขียนอะไรใน OKR ของคุณดี? คุณไม่ได้เป็นคนเดียว—นี่เป็นหนึ่งในคำถามที่พบบ่อยที่สุดในการเวิร์กช็อปเกี่ยวกับ OKR
ข่าวดีคือ? แม่แบบ OKRของ Google Sheets จาก How-To-OKR.comมีตัวอย่างมากมายจากหลากหลายแผนกเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
เทมเพลตนี้มา พร้อมกับตัวอย่าง OKR สำหรับทีมขาย, ฝ่ายปฏิบัติการ, วิศวกรรม, ทรัพยากรบุคคล, การตลาด, การเงิน, และฝ่ายสนับสนุน ดังนั้นไม่ว่าคุณจะต้องการเพิ่มลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด, แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร, หรือเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า, เทมเพลตนี้พร้อมช่วยคุณ
📌ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาวัตถุประสงค์ทางการตลาด:
- วัตถุประสงค์: "เราขับเคลื่อนการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่สำหรับการปล่อยเวอร์ชัน 3.0 ของแอปของเรา" ผลลัพธ์หลัก 1: 10,000 ครั้งที่หน้าถูกแสดง ผลลัพธ์หลัก 2: 4,000 ดาวน์โหลดพร้อมผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ผลลัพธ์หลัก 3: การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์
เทมเพลตนี้ยังมีตัวอย่างสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กร และสำหรับฝ่ายวิศวกรรม เช่น การส่งมอบงานตรงเวลาและการปรับปรุงคุณภาพของโค้ด
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคล, และผู้อำนวยการฝ่ายขายที่กำลังมองหาตัวอย่าง OKR ที่เฉพาะเจาะจงตามอุตสาหกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายของทีม
4. แม่แบบ OKR สำหรับ Google Sheets โดย Supermetrics
นี่คือวิธีแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วในการทำให้ OKR ของคุณเป็นอัตโนมัติและผสาน ข้อมูลแบบเรียลไทม์กับเทมเพลต OKR ของ Google Sheets จาก Supermetrics นี่คือวิธีเริ่มต้น:
ขั้นตอนที่ 1: ทำสำเนาของเทมเพลตโดยคลิกที่ "ไฟล์" และเลือก "ทำสำเนา" นี่จะเป็นไฟล์ OKR หลักของคุณที่ซึ่งทุกสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: คัดลอกแท็บแม่แบบสำหรับแต่ละทีมและเปลี่ยนชื่อให้เหมาะสม การทำงานกับสำเนาจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเขียนทับ OKR ของสมาชิกในทีมโดยไม่ตั้งใจ (เชื่อเถอะ พวกเขาจะขอบคุณคุณ)
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดวันที่. คลิกสองครั้งที่เซลล์ B2 และ D2 เพื่อเลือกวันแรกและวันสุดท้ายของไตรมาส. นี่ช่วยให้คำนวณจำนวนวันที่เหลืออยู่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ทะเยอทะยานเหล่านั้น.
ขั้นตอนที่ 4: ตอนนี้มาถึงส่วนที่สนุกแล้ว ที่คุณจะได้กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญของคุณ
📌ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายของคุณคือ "เพิ่มยอดขายเป็นสองเท่าจากไตรมาสที่แล้ว" ผลลัพธ์หลักของคุณอาจเป็น "เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็น 7,000 คน" กรอกข้อมูลนี้ลงในแผ่นงานของคุณ แล้วคุณก็พร้อมลุยได้เลย!
เพื่อ การติดตามโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องใช้ส่วนเสริม Supermetrics เพื่อดึงข้อมูลของคุณจากแหล่งต่างๆ เช่น Google Analytics นำเข้าข้อมูลของคุณ กำหนดวัตถุประสงค์ ระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก และดูความคืบหน้าของ OKR ของคุณแบบเรียลไทม์
✨ เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด, และผู้จัดการฝ่ายขายที่ต้องการการติดตาม OKR อัตโนมัติที่ผสานรวมกับข้อมูลแบบเรียลไทม์
5. แม่แบบ OKR ของ Google Sheets โดย Weekdone
ต้องการวิธีติดตาม OKR และรับการอัปเดตความคืบหน้าเป็นประจำหรือไม่?
เทมเพลต OKR ของ Weekdone สำหรับ Google Sheetsช่วยให้การจัดแนวและการรายงานเป็นเรื่องง่าย
มีให้ใช้งานทั้งในรูปแบบ Excel และ Google Sheets เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการติดตามเป้าหมายของตนอย่างใกล้ชิดในขณะที่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
มีโบนัสเพิ่มเติม: เทมเพลตนี้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ดังนั้นคุณสามารถให้คำแนะนำ, ให้การสนับสนุน, และแม้กระทั่งคำชมเชยแก่เพื่อนร่วมทีมของคุณได้—ทั้งหมดในที่เดียว
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ การปรับให้สอดคล้องกับ OKR ซึ่งช่วยปรับปรุงการประสานงานระหว่างทีมและโครงการต่าง ๆ
นอกจากนี้ เทมเพลตยังรองรับการติดตามโครงการและการจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้ในขณะที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานผ่าน แบบสำรวจความคิดเห็นและเช็คอิน
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าทีม, และโค้ชด้านประสิทธิภาพที่ต้องการปรับเป้าหมาย OKR ให้สอดคล้องกันและติดตามความก้าวหน้าด้วยการให้ข้อเสนอแนะและการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของการใช้ Google Sheets สำหรับ OKRs
หากคุณเคยใช้ Google Sheets ในการติดตามเป้าหมาย นี่อาจเป็นสถานการณ์ที่คุ้นเคย: ในตอนแรก การติดตามเป้าหมายโดยใช้ Sheets ดูเหมือนจะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สะดวก—จัดวางทุกสิ่งที่คุณต้องการบรรลุในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
อย่างไรก็ตาม ไม่นาน Google Sheets ก็ถูกละเลย
ทีมหลงทางไปกับงานประจำวัน และเมื่อถึงเวลาต้องทบทวนความก้าวหน้า คุณพบว่าครึ่งหนึ่งของเป้าหมายถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
ทำไม? เพราะความสำเร็จไม่ได้มาจากการเร่งทำในนาทีสุดท้าย—แต่มาจากการก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ
นี่คือเหตุผลบางประการที่ Google Sheets อาจไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามเป้าหมายอย่างมีวินัย:
ข้อจำกัดที่ 1: ไม่มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ
Google Sheets ไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อเตือนคุณให้อัปเดตความคืบหน้าได้ หากไม่มีการกระตุ้นเป็นระยะ คุณอาจหลงลืมเป้าหมายได้ง่าย
ระบบ OKR ที่เหมาะสมจะผลักดันการอัปเดตเป็นประจำ ส่งเสริมให้คุณบันทึกความคืบหน้าเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเร่งรีบในนาทีสุดท้าย
ข้อจำกัดที่ 2: ไกลตา ไกลใจ
มาพูดกันตามตรง—หลังจากช่วงระดมความคิดครั้งแรกแล้ว ตารางเป้าหมายใน Google Sheet ก็มักจะหายไปอยู่เบื้องหลัง
ผู้คนลืมไปว่ามีสิ่งนี้อยู่ หรือแย่กว่านั้น บางคนไม่เคยรู้เลยว่ามันมีอยู่!
ระบบที่ทุ่มเทพร้อมการมองเห็นเป้าหมายและความรับผิดชอบที่ชัดเจนจะช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ข้อจำกัดที่ 3: ความคิดเห็นในเซลล์ไม่ใช่ข้อเสนอแนะจริง
การทิ้งความคิดเห็นในเซลล์ของ Google Sheet สามารถเลียนแบบการให้ข้อเสนอแนะได้ แต่ไม่สามารถทดแทนการป้อนข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างแท้จริง
สมาชิกในทีมต้องการคำติชมที่ชัดเจนและสร้างสรรค์ โดยควรให้เป็นการส่วนตัวมากกว่าการให้ในเอกสารที่ทุกคนสามารถเห็นได้
ข้อจำกัดที่ 4: ปัญหาในการใช้งานแดชบอร์ด
ฟีเจอร์แดชบอร์ดของ Google Sheets นั้นใช้งานยาก แม้ว่าคุณจะจัดโครงสร้างข้อมูลของคุณอย่างระมัดระวังเพียงใดก็ตาม Sheets ก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการแสดงภาพความคืบหน้าของเป้าหมายอย่างราบรื่น
ในอุดมคติ คุณต้องการเครื่องมือที่มีแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และรองรับการใช้งานบนมือถือ ซึ่งช่วยให้การติดตามเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดที่ 5: คนขับหมดแรง
โดยปกติแล้ว จะมีผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของเป้าหมาย
แต่ใน Google Sheets หากไม่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติหรือการอัปเดตสถานะ บุคคลนั้นจะต้องคอยเตือนทีมด้วยตนเอง—และพูดตามตรง นั่นเป็นงานที่ไม่มีใครอยากทำ
ระบบอัตโนมัติอาจช่วยให้เวลาของคนขับรถว่างขึ้นเพื่อให้ความสนใจกับกลยุทธ์แทนที่จะเป็นการเตือนที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ข้อจำกัดที่ 6: Google Sheets ไม่เหมาะสำหรับการมอบหมายงาน
ข้อเสียใหญ่ประการหนึ่งของการใช้ Google Sheets สำหรับ OKR คือความไม่มีประสิทธิภาพในการมอบหมายงาน
คุณไม่สามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมเฉพาะเจาะจงพร้อมกำหนดวันครบกำหนด หรือเป้าหมายสำคัญ หรือติดตามความคืบหน้าได้โดยตรงในแผ่นงาน
เทมเพลต OKR ทางเลือก
แล้วทางเลือกแทนการใช้ Google Sheets สำหรับ OKRs คืออะไร? ขอแนะนำ ClickUp
ClickUp นำเสนอโซลูชันที่ยอดเยี่ยม เช่นClickUp Goalsและเทมเพลต OKR ที่ช่วยให้การติดตามเป้าหมายของคุณเป็นเรื่องง่าย
ด้วยกรอบการทำงาน OKR ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ แม่แบบ OKR ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทีมของคุณสามารถเริ่มต้นและดำเนินการวางแผน OKR ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มาดูตัวอย่างเทมเพลตเหล่านี้อย่างละเอียดกัน
1. แม่แบบ OKR และเป้าหมายของบริษัทใน ClickUp
กำลังประสบปัญหาในการจัดระเบียบเป้าหมายของบริษัทอยู่หรือไม่?
หากไม่มีระบบที่เป็นโครงสร้าง สิ่งต่าง ๆ อาจพังทลายลงได้อย่างง่ายดาย นี่คือจุดที่เทมเพลต OKR และเป้าหมายของบริษัทของ ClickUpเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา
เทมเพลตของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจทุกระดับ สร้างและติดตามเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่นี้ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายสำหรับบริษัท แผนก และทีมของคุณให้สอดคล้องกับภาพรวมใหญ่ได้
ด้วย มุมมองที่หลากหลาย ให้เลือกใช้งาน จึงง่ายต่อการนำทางและดูว่าความคืบหน้าถูกติดตามอย่างไรในทุกส่วน
โดยการใช้เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้นี้ คุณสามารถจัดตั้งโครงสร้างองค์กรที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และคุณค่าของบริษัทคุณได้ในที่เดียว ประโยชน์ที่ได้รับชัดเจน:
- วิธีการวัดผลได้เพื่อติดตามความก้าวหน้า
- บรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นด้วยตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่เป็นมาตรฐาน
- ปรับปรุงขวัญกำลังใจและความมุ่งมั่นของทีม
- การสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างพนักงาน
โดยสรุป หากคุณต้องการให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังพายเรือไปในทิศทางเดียวกัน แม่แบบ OKR และเป้าหมายของบริษัทของ ClickUp คือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ!
✨ เหมาะสำหรับ: CEO, หัวหน้าแผนก และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ที่ต้องการจัดโครงสร้างและติดตามเป้าหมายทั่วทั้งองค์กร
2. แม่แบบ OKR ของ ClickUp
คุณทราบหรือไม่ว่า93% ของพนักงานกล่าวว่าความไม่ชัดเจนในเป้าหมายของบริษัทเป็นอุปสรรคต่อการปรับเป้าหมายของตนเองให้สอดคล้องกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด?
นั่นคือจุดที่เทมเพลต OKR ของ ClickUpเข้ามาช่วย—ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและติดตามผลลัพธ์สำคัญได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตโฟลเดอร์ OKR เป็น เครื่องมือที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์และสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
มันมาพร้อมกับ 'จังหวะการวางแผน' เพื่อช่วยในการพัฒนา OKR ของคุณ โดยแบ่งเป้าหมายออกเป็นส่วนย่อยและติดตามความคืบหน้าตลอดทั้งปี ด้วยสถานะต่างๆ เช่น "เป็นไปตามแผน" "มีความเสี่ยง" และอื่นๆ ทีมของคุณจะทราบสถานะปัจจุบันได้อย่างชัดเจนเสมอ
เทมเพลตนี้เสนอห้ามุมมองที่แตกต่างกัน—รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, และอื่น ๆ—เพื่อให้คุณสามารถเลือกกระบวนการทำงานที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ
นอกจากนี้ยังรวมถึง ฟิลด์ที่กำหนดเอง สำหรับการติดตามโครงการริเริ่ม ทีม และความก้าวหน้า ให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายว่าเป้าหมายของคุณกำลังดำเนินไปอย่างไร
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง? ภายในไม่กี่วินาที คุณจะมีระบบที่ทรงพลังพร้อมใช้งาน เพื่อจัดระเบียบ OKR ของคุณ เชื่อมโยงทีมให้ไปในทิศทางเดียวกัน และมั่นใจได้ว่าเป้าหมายของคุณจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
✨ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการ, และผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการให้ทีมสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทผ่านการติดตาม OKR อย่างชัดเจน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การปรับแต่งมุมมองปฏิทิน ClickUp ของคุณนั้นเปลี่ยนเกมได้! สลับไปมาระหว่างมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้อย่างง่ายดาย หรือสร้างมุมมองแบบกำหนดเองเพื่อควบคุมกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องการเน้นงานสำคัญ? ใช้ตัวกรองขั้นสูงเพื่อเน้นสิ่งที่ต้องทำ
3. แม่แบบกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp
เฮนรี ฟอร์ดเคยกล่าวไว้ว่า, "การมารวมตัวกันคือจุดเริ่มต้น, การอยู่ร่วมกันคือความก้าวหน้า, และการทำงานร่วมกันคือความสำเร็จ"
แต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าทุกคนกำลังทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน?
เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUpสามารถช่วยได้
เทมเพลตที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและติดตามผลลัพธ์สำคัญได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ บริหารจัดการแคมเปญการตลาด หรือดูแลโครงการหลาย ๆ โครงการ เครื่องมือนี้จะช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ด้วยเทมเพลตของ ClickUp คุณสามารถสร้างเป้าหมาย SMART ที่เฉพาะเจาะจง ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และที่สำคัญยิ่งกว่า—ตรวจจับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์, และมุมมองที่ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างตั้งแต่เป้าหมายระดับสูงของบริษัทไปจนถึงเป้าหมายเฉพาะทีม—ทั้งหมดในที่เดียว
โดยการใช้กรอบการทำงานนี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าทีมของคุณจะมุ่งเน้นไปที่ลำดับความสำคัญเดียวกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และวัดความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด, และหัวหน้าทีมที่บริหารจัดการเป้าหมายและติดตามผลการดำเนินงานในหลายโครงการ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญ เป้าหมาย และบันทึกทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Docs ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หรือบันทึกความคืบหน้าของ OKR คุณสามารถสร้างเอกสารแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและอัปเดตได้
4. แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
เป้าหมายของคุณเคยรู้สึกเหมือนเป็นเพียงความฝันที่เลือนรางแทนที่จะเป็นแผนที่สามารถทำได้จริงหรือไม่? คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
การเปลี่ยนความปรารถนาให้กลายเป็นความสำเร็จเริ่มต้นด้วยกรอบการทำงานที่มั่นคง และนั่นคือจุดที่แม่แบบ SMART Goals ของ ClickUpเข้ามามีบทบาท
เทมเพลตนี้เป็นเครื่องมือที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดระเบียบวัตถุประสงค์และติดตามความก้าวหน้าในลักษณะที่ทำให้คุณมีแรงจูงใจและมุ่งเน้นอยู่เสมอ
ไม่ว่าคุณจะมุ่งหวังที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพส่วนตัว, บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ, หรือเพิ่มประสิทธิภาพของทีมของคุณไปสู่ระดับต่อไป, แบบฟอร์มนี้ทำให้กระบวนการราบรื่นกว่าที่เคย
สมมติว่าเป้าหมาย SMART ของคุณอาจเป็น "เพิ่มยอดขายในไตรมาสที่ 3 ขึ้น 20%" ขั้นตอนสำคัญอาจรวมถึงการเปิดตัวแคมเปญโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย การจัดสัมมนาออนไลน์ และการปรับหน้าผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
ด้วยเทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp ทุกเป้าหมายจะกลายเป็น แผนงานที่ชัดเจนและสามารถทำได้จริง พร้อมแผนที่นำทางเพื่อให้คุณไม่หลงทาง
5. แม่แบบแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
เทมเพลตแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUpเปรียบเสมือนแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จส่วนตัว พร้อมจุดตรวจสอบและเป้าหมายสำคัญครบถ้วน
เป้าหมาย SMART คือการมีความ เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถทำได้ เป็นจริง และกำหนดเวลาได้ แม่แบบของ ClickUp ครอบคลุมทุกข้อเหล่านี้ ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจน แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ และจัดระเบียบงานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยคุณสมบัติเช่นสถานะและฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถจัดระเบียบทุกขั้นตอนของแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของคุณ—ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินการ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงมุมมองที่แตกต่างกันถึงหกแบบ รวมถึงไวท์บอร์ดและไทม์ไลน์
📌ตัวอย่าง: สมมติว่าเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ขึ้น 20% ภายในสามเดือน ด้วยการใช้แม่แบบแผนปฏิบัติการ SMART คุณสามารถแบ่งเป้าหมายนี้ออกเป็นงานย่อยๆ เช่น การเผยแพร่บทความในบล็อกมากขึ้น การปรับแต่ง SEO และการรันแคมเปญโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย คุณสามารถกำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละงาน ติดตามความคืบหน้า และฉลองเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายการเพิ่มขึ้น 20% นั้น
และไม่ต้องกังวลเรื่องการพลาดกำหนดเวลา—ClickUp ดูแลคุณด้วย การแจ้งเตือน, การติดตามเวลา, และการตรวจสอบความคืบหน้า
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่มุ่งเน้นเป้าหมาย, ผู้นำด้านกลยุทธ์, และผู้จัดการโครงการที่มุ่งเน้นการตั้งและบรรลุเป้าหมาย SMART
6. แม่แบบ OKR การตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp
บริษัท เซียร์ส โฮลดิ้ง คอมปานีมียอดขายต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 8.5%ภายในระยะเวลา 18 เดือน หลังจากนำระบบ OKRs ไปใช้กับพนักงาน 20,000 คน
ตอนนี้ ลองจินตนาการดูว่า OKRs จะสามารถทำอะไรได้บ้างสำหรับกลยุทธ์การตลาดของคุณ!
เทมเพลต OKR การตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUpช่วยให้คุณยกระดับความพยายามทางการตลาดของคุณไปอีกขั้น โดยให้แผนที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายของคุณ
เทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้ช่วยให้คุณ ระบุโอกาสทางการตลาด จัดแนวเป้าหมายของทีม และสร้างแผนปฏิบัติการที่ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
ด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น "วางแผนแล้ว" "กำลังดำเนินการ" และ "เสร็จสมบูรณ์" เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามแต่ละขั้นตอนของแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีช่องที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่งานตามช่องทาง ประเภท OKR และไตรมาส เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าและปรับกลยุทธ์ได้ตามต้องการ
นอกจากนี้ เครื่องมือการจัดการโครงการที่ติดตั้งไว้ในตัว—การติดตามงบประมาณ, การจัดการทรัพยากร, และการพึ่งพาของงาน—ช่วยให้แผนการตลาดของคุณอยู่ในเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, CMO, และนักกลยุทธ์แบรนด์ที่พัฒนาและติดตามเป้าหมายการตลาดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ขับเคลื่อนความสำเร็จด้วย OKR ผ่านแม่แบบ ClickUp เพียงคลิกเดียว
หนังสือของเฟลิเป้ คาสโตรชื่อว่า 'คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับ OKR' ได้กล่าวไว้อย่างง่าย ๆ ว่า: "การมีเป้าหมายช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน อย่างไรก็ตาม การใช้เวลาหลายชั่วโมงในการถ่ายทอดเป้าหมายขึ้นไปและลงมาทั่วทั้งบริษัทนั้นไม่ได้ช่วยอะไร"
หากไม่มี OKRs คุณกำลังก้าวไปข้างหน้าโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อทีมของคุณหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ แต่ OKRs ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน
ด้วยเทมเพลต OKR ที่สามารถปรับแต่งได้และเครื่องมือที่ครบครันของ ClickUp—การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน, การติดตามความคืบหน้า, และการประสานงานกับทีมของคุณไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน
สร้างบัญชีบน ClickUpฟรี และเริ่มทำให้กระบวนการตั้งเป้าหมายของคุณง่ายขึ้น!