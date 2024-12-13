บล็อก ClickUp

วิธีใช้ OneNote สำหรับการจัดการโครงการ

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
13 ธันวาคม 2567

ผู้ใช้ Microsoft จำนวนมากหันมาใช้ OneNote ร่วมกับ Teams เป็นทางเลือกในการจัดการโครงการที่ประหยัดงบประมาณ

ด้วยความสร้างสรรค์เพียงเล็กน้อย OneNote ซึ่งเป็นแอปจดบันทึกที่รู้จักกันดี สามารถเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางการจัดการโครงการที่มีน้ำหนักเบาได้ ผู้ใช้สามารถสร้างระบบของตนเองเพื่อติดตามงาน จัดลำดับความสำคัญ และเก็บบันทึกความคืบหน้าของโครงการโดยใช้คุณสมบัติของส่วน หน้า และการติดแท็กของ OneNote ความง่ายในการใช้งาน ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับทีมขนาดเล็กและโครงการที่เรียบง่าย

อย่างไรก็ตาม OneNote ขาดคุณสมบัติขั้นสูงของเครื่องมือเฉพาะทาง บทความนี้จะสำรวจวิธีการใช้ OneNote สำหรับการจัดการโครงการ จุดแข็ง ข้อจำกัด และวิธีที่ ClickUp สามารถเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นได้

การใช้ OneNote สำหรับการจัดการโครงการ

OneNote มีความหลากหลายอย่างน่าประหลาดใจ สมุดบันทึก ส่วน และหน้าต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบการจัดการโครงการของคุณได้ มาดูคุณสมบัติหลักของมันกัน:

การจัดระเบียบโครงการด้วยสมุดบันทึก, หมวดหมู่, และหน้า

วิธีใช้ OneNote สำหรับการจัดการโครงการด้วยการจัดระเบียบโครงการด้วยสมุดบันทึก ส่วน และหน้า
โครงสร้างสมุดบันทึกของ OneNote ประกอบด้วยส่วนและหน้า ซึ่งมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดระเบียบโครงการใน OneNote

ทุกโครงการมีสมุดบันทึกโครงการของตัวเอง โดยแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ที่แยกแต่ละขั้นตอน เช่น การวางแผน การดำเนินการ รายงานสถานะ และการทบทวน หน้าต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของสมุดบันทึกโครงการนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานเฉพาะ ภารกิจสำคัญ และการอัปเดตต่างๆ

ทีมการตลาดสามารถสร้างสมุดบันทึกที่มีชื่อว่า "แคมเปญไตรมาสที่ 1"

  • หน้า: "ไอเดียสร้างสรรค์," "ตารางโฆษณาแบบชำระเงิน," "รายงานการมีส่วนร่วม."
  • หัวข้อ: "ระดมความคิด," "แผนการรณรงค์," "ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ."

รูปแบบนี้ช่วยให้การนำทางง่ายขึ้นและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการไว้ที่ศูนย์กลางอย่างสะดวก ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ OneNote สำหรับการจัดการโครงการ คุณสามารถสร้างหน้าเฉพาะสำหรับรายการงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ และบันทึกการประชุมสำหรับแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะทำให้สมุดบันทึกโครงการเข้าถึงได้ง่ายและเกี่ยวข้องกับงาน

การติดแท็กและการจัดลำดับความสำคัญด้วยป้ายกำกับ

การติดแท็กและการจัดลำดับความสำคัญด้วยป้ายกำกับบน Microsoft OneNote
ผ่านแท็กที่มีอยู่ในตัว เช่น To Do, Important, และ Question ผู้ใช้สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและเน้นข้อมูลที่สำคัญในสมุดบันทึกโครงการ OneNote ได้

แท็กที่กำหนดเอง (เช่น ความสำคัญ 1, ติดตามผล) ถูกสร้างขึ้นสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ช่วยให้เข้าถึงรายการสำคัญได้อย่างรวดเร็ว ระบบนี้ช่วยให้การติดตามงานและกำหนดเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น ในขณะที่ผู้ใช้สามารถกรองและค้นหาแท็กข้ามหน้าต่างๆ ได้ รับรองว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป

การจัดการงานด้วยช่องทำเครื่องหมายและรายการสิ่งที่ต้องทำ

การจัดการงานด้วยช่องทำเครื่องหมายและรายการสิ่งที่ต้องทำ
แม้ว่า OneNote อาจไม่มีคุณสมบัติการจัดการงานที่ซับซ้อน แต่ฟังก์ชันกล่องกาเครื่องหมายของมันมอบวิธีการที่ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพในการจัดระเบียบรายการที่ต้องทำของคุณ สร้างรายการตรวจสอบบนหน้าที่เกี่ยวข้อง พร้อมกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละรายการที่คุณสามารถทำเครื่องหมายเมื่อเสร็จสิ้น!

นอกจากนี้ สมาชิกในทีมสามารถสร้างรายการตรวจสอบสำหรับทุกงาน โดยใช้แท็กเพื่อเน้นความสำคัญหรือกำหนดเจ้าของงานได้

ฟีเจอร์รายการสิ่งที่ต้องทำนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการที่ดูแลงานย่อยในโครงการขนาดใหญ่ โดยมอบวิธีการติดตามความคืบหน้าอย่างง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อน

ตัวอย่างเช่น: ทีมเปิดตัวผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายการตรวจสอบที่มีรายการเช่น:

  • ✅ สรุปการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • ✅ อนุมัติข้อความทางการตลาด
  • ⬜ กำหนดการสัมมนาออนไลน์เปิดตัว

สมาชิกในทีมสามารถทำเครื่องหมายงานที่เสร็จสิ้นแล้วได้ ทำให้ทุกคนทราบความคืบหน้าโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือขั้นสูง

ปรับปรุงการนำทางด้วยหน้าเว็บที่เชื่อมโยงและเนื้อหา

วิธีใช้ OneNote สำหรับการจัดการโครงการโดยการปรับปรุงการนำทางด้วยหน้าและเนื้อหาที่เชื่อมโยง
สมุดบันทึก OneNote ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงหน้าต่างๆ ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างเช่น คุณอาจเชื่อมโยงหน้าภาพรวมโครงการหลักกับรายการงานเฉพาะหรือบันทึกการประชุมและบันทึกย่อ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการนำทางผ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ในโครงการขนาดใหญ่ การเข้าถึงรายละเอียดการประชุมที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมได้อย่างมาก

การนำเสนอข้อมูลโครงการผ่านการวาดภาพและการทำแผนที่ความคิด

วิธีใช้ OneNote สำหรับการจัดการโครงการด้วยการสร้างภาพข้อมูลโครงการด้วยการวาดและแผนผังความคิด
เมื่อพูดถึงการวางแผนโครงการและการประชุมระดมความคิด เครื่องมือวาดภาพของ OneNote ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลโครงการผ่านการนำเสนอในรูปแบบภาพ เช่น แผนผังความคิด ไทม์ไลน์ และแผนผังงาน

ด้วยการใช้ปากกาสไตลัสหรืออุปกรณ์หน้าจอสัมผัส ผู้จัดการหรือสมาชิกในทีมสามารถร่างแนวคิดและวางแผนขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว พร้อมระบุรหัสสีหรือปรับเปลี่ยนเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจขั้นตอนและเป้าหมายของโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่เน้นความคิดสร้างสรรค์หรือการนำเสนอด้วยภาพ

ตัวอย่าง:

  • ระหว่างการระดมความคิดสำหรับการออกแบบแอปใหม่ ให้ร่างขั้นตอนการใช้งานคร่าวๆ บนอุปกรณ์หน้าจอสัมผัส
  • ใช้แผนผังความคิดที่แบ่งสีเพื่อแสดงงานสำหรับแต่ละทีม เช่น "การพัฒนา" "การตลาด" และ "การสนับสนุน"

การรวมศูนย์ทรัพยากรด้วยไฟล์ที่ฝังและสื่อมัลติมีเดีย

การรวมศูนย์ทรัพยากรด้วยไฟล์ที่ฝังอยู่และสื่อมัลติมีเดีย
ความสามารถของ OneNote ในการฝังไฟล์และมัลติมีเดียช่วยยกระดับประสิทธิภาพในฐานะเครื่องมือจัดการโครงการได้อย่างแท้จริง ผู้นำโครงการสามารถผสานทรัพยากรสำคัญ เช่น ไฟล์ PDF รูปภาพ และคลิปวิดีโอ เข้าไว้ในหน้าเดียว สร้างศูนย์กลางที่รวบรวมเอกสารโครงการทั้งหมดไว้อย่างครบถ้วน

คุณสมบัตินี้ช่วยลดความยุ่งยากในการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันระหว่างการประชุมหรือการทำงานร่วมกัน ทำให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างราบรื่น

ตัวอย่างเช่น:

  • รวมรูปภาพหรือวิดีโอที่แสดงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ โดยให้แน่ใจว่าทีมงานมีบริบทที่จำเป็นทั้งหมด
  • ผู้จัดการโครงการสามารถฝังไฟล์ PDF ที่มีรายละเอียดสเปคของผลิตภัณฑ์ลงในหน้า "ข้อกำหนด" ได้

ความสอดคล้องกับเทมเพลต

ความสอดคล้องกับเทมเพลต
เทมเพลตที่วางแผนไว้ล่วงหน้าช่วยให้การบันทึกเอกสารในโครงการต่าง ๆ บน OneNote ง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยในการจัดระเบียบ OneNoteมีเทมเพลตฟรีเช่น บันทึกการประชุม แผนโครงการ และรายการสิ่งที่ต้องทำ ซึ่งช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอในการจัดการโครงการ

ตัวอย่างเช่น การใช้แบบแผนโครงการช่วยให้การก่อตั้งโครงการใหม่แต่ละโครงการมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน, ระยะเวลา, และผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยให้สมาชิกทีมโครงการสามารถปฏิบัติตามโครงสร้างที่เป็นหนึ่งเดียวได้ คุณอาจปรับแต่งหรือสร้างแบบแผนให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้

การจัดการโครงการแบบร่วมมือด้วยสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกัน

การจัดการโครงการแบบร่วมมือด้วยสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกัน
ด้วยสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันของ OneNote สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์ การให้สิทธิ์แก้ไขช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถอนุญาตให้สมาชิกในทีมอัปเดตและจัดระเบียบงาน เพิ่มรายละเอียดการประชุมและบันทึกส่งออกบันทึก และมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารโครงการทั้งหมดพร้อมกัน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลหรือกระจายอยู่หลายแห่ง

ด้วยการซิงค์แบบเรียลไทม์ระหว่างอุปกรณ์ สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลล่าสุดในสมุดบันทึกเดียวกันผ่านแอป OneNote ได้ทันที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล

การซิงค์กับ Microsoft Teams และ Outlook

วิธีใช้ OneNote สำหรับการจัดการโครงการโดยการซิงค์กับ Microsoft Teams และ Outlook
เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Microsoft คุณจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมในการซิงค์สมุดบันทึก OneNote ของคุณกับ Microsoft Teams และ Outlook

ในระหว่างการประชุมโครงการระหว่างสมาชิกทีมที่อยู่ห่างไกลกันหลายคน การเพิ่มสมุดบันทึก OneNote ลงในช่อง Teams จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ทำให้สมาชิกสามารถเพิ่มหรืออัปเดตงานและอยู่ในหน้าเดียวกันได้ ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากในการจดบันทึกด้วยลายมือและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นภายในหน้า OneNote ที่เพิ่มเข้ามาหรือในสมุดบันทึกทั้งหมด

ในทำนองเดียวกัน ให้ผสาน OneNote กับ Outlook งานในหน้า OneNote ของคุณจะซิงค์กับปฏิทิน Outlook เพื่อช่วยในการจัดการประชุม

ความท้าทายและข้อจำกัดของ OneNote สำหรับการจัดการโครงการ

แม้ว่า Microsoft OneNote จะมีเครื่องมือและความยืดหยุ่นหลากหลายสำหรับการจัดการโครงการพื้นฐาน แต่คุณสมบัติหลักของมันก็มีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพเมื่อใช้กับโครงการที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนมากขึ้น มาสำรวจความท้าทายหลักบางประการที่คุณอาจพบเจอ:

🚫 ความสามารถในการจัดการงานและระบบอัตโนมัติที่จำกัด

OneNote ไม่มีฟีเจอร์การจัดการงานขั้นสูงที่มักพบในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเฉพาะทาง

แม้ว่าจะมีฟีเจอร์ Power Automate สำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานที่ง่าย แต่ OneNote ยังขาดการรองรับการทำงานอัตโนมัติในงานที่ซับซ้อนและงานที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนที่มีขั้นตอนการทำงานและกำหนดเวลาที่ละเอียดอ่อน

🚫 ไม่มีแผนภูมิแกนต์หรือมุมมองไทม์ไลน์

สำหรับโครงการที่มีหลายขั้นตอนและงานที่ทับซ้อนกัน เครื่องมือเชิงภาพ เช่น แผนภูมิแกนต์หรือไทม์ไลน์ พิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าอย่างยิ่ง

OneNote ขาดความสามารถเหล่านี้ ทำให้ผู้จัดการโครงการมีความยากลำบากในการติดตามความคืบหน้าของงานตลอดเวลาและเข้าใจการพึ่งพาซึ่งกันและกันของงาน หากไม่มีมุมมองเหล่านี้เพิ่มเข้าไปในหน้าของ OneNote จะทำให้การจัดการตารางเวลาของโครงการและการระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาติดขัดเป็นเรื่องที่ยากขึ้น

🚫 การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามมีจำกัด

ตัวเลือกการผสานรวมของ OneNote นั้นมุ่งเน้นไปที่ระบบนิเวศของ Microsoft เป็นหลัก ซึ่งรวมถึง Outlook, Teams และ OneDrive

แม้ว่าการผสานรวมเหล่านี้จะให้การสนับสนุนที่มีคุณค่าแก่ทีมที่มุ่งมั่นกับ Microsoft อย่างลึกซึ้ง แต่ก็จำกัดความยืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้ที่พึ่งพาแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลากหลาย ซึ่งยิ่งจำกัดความสามารถของ OneNote โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการการผสานรวมที่ราบรื่นระหว่างงานแผนการสื่อสาร และแอปพลิเคชันการแชร์ไฟล์

🚫 ความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์ที่อ่อนแอ

OneNote ขาดเครื่องมือรายงานหรือวิเคราะห์ข้อมูลในตัว ซึ่งมีความสำคัญต่อการติดตามประสิทธิภาพของโครงการและช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูล ผู้จัดการโครงการที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของทีม อัตราการเสร็จสิ้นงาน หรือเหตุการณ์สำคัญของโครงการ อาจพบว่า OneNote ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในด้านนี้ได้

การขาดข้อมูลแบบเรียลไทม์และการติดตามความคืบหน้าส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่กำลังจัดการโครงการที่ซับซ้อน

🚫 ประสบการณ์ที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างแพลตฟอร์ม

OneNote สามารถเข้าถึงได้บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงเดสก์ท็อป, เว็บ, และมือถือ แต่ประสบการณ์และคุณสมบัติอาจแตกต่างกัน. บางฟังก์ชัน เช่น เครื่องมือวาดภาพ และการติดแท็ก อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือบนทุกอุปกรณ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสำหรับสมาชิกทีมที่เข้าถึงโครงการบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ.

ความไม่สอดคล้องนี้ทำให้เกิดปัญหาเมื่อคุณสร้างเวิร์กโฟลว์ และนำไปสู่ประสบการณ์การจัดการโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

🚫 ระบบแจ้งเตือนพื้นฐาน

OneNote มีระบบแจ้งเตือนที่จำกัด ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จะพลาดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัปเดตงานหรือกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง

หากไม่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติ สมาชิกในทีมจะต้องตรวจสอบสมุดบันทึกเฉพาะด้วยตนเอง ซึ่งมักส่งผลให้งานหรือกำหนดเวลาถูกมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการการอัปเดตเป็นประจำ

🚫 ความสามารถในการค้นหาและกรองข้อมูลมีจำกัด

OneNote มีฟังก์ชันการค้นหา แต่ไม่มีตัวเลือกการกรองขั้นสูงที่เครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดมีให้

การค้นหาภารกิจที่มีแท็กหรือการกรองบันทึกตามวันที่หรือสถานะในส่วนสมุดบันทึกที่เกี่ยวข้องนั้นค่อนข้างท้าทาย ทำให้การค้นหาข้อมูลเฉพาะในสมุดบันทึกขนาดใหญ่เป็นเรื่องยาก อีกครั้ง การจัดการกับเอกสารจำนวนมากในโครงการทำให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพและขัดขวางความเร็วในการเรียกคืนภารกิจ

วิธีใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ

ClickUp มอบชุดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งสามารถเอาชนะข้อจำกัดหลายประการของ OneNote ได้ มันเสนอความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นในการจัดระเบียบหน้าที่มีรายการงาน, อัตโนมัติการทำงาน, และติดตามโครงการข้ามทีมต่างๆ

ค้นพบวิธีที่เครื่องมือของ ClickUp ยกระดับการจัดการโครงการและงาน สร้างทางเลือกที่มีชีวิตชีวาสำหรับOneNoteในการนำทางกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน:

การตั้งค่าโครงการใน ClickUp

ClickUp 3.0 การสร้างพื้นที่ที่ง่ายขึ้น
สร้างหน้าใหม่บน ClickUp Space ได้อย่างรวดเร็ว

ClickUp สร้างโครงสร้างลำดับชั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งค่างานและโครงการ ✅

จากพื้นที่ทำงานไปจนถึงพื้นที่,โฟลเดอร์, รายการ,และงาน, ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งแต่ละระดับให้ตรงกับความต้องการของโครงการของพวกเขาได้.

ทีมสร้างพื้นที่สำหรับแต่ละแผนก สร้างโฟลเดอร์เฉพาะโครงการภายในพื้นที่เหล่านั้น และจัดการโครงการและงานแต่ละรายการในรายการภายในโฟลเดอร์เหล่านั้น ลำดับชั้นนี้พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการจัดการโครงการหลายขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสานงานระหว่างทีมและแผนกต่างๆ

ตัวอย่าง:

ลองนึกถึง บริษัทการตลาด ที่กำลังทำงานกับแคมเปญของลูกค้าหลายราย พวกเขาสามารถจัดระเบียบโครงการของพวกเขาได้ดังนี้:

  ตัวอย่าง:

ลองนึกถึง บริษัทการตลาด ที่กำลังทำงานกับแคมเปญของลูกค้าหลายราย พวกเขาสามารถจัดระเบียบโครงการของพวกเขาได้ดังนี้:

  • พื้นที่ทำงาน: "โครงการของหน่วยงาน" 
  • พื้นที่: "ลูกค้า A – เปิดตัวผลิตภัณฑ์" 
  • โฟลเดอร์: "โซเชียลมีเดีย" สำหรับโพสต์, ตารางเวลา, และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ; "การสร้างเนื้อหา" สำหรับบล็อก, วิดีโอ, และแคมเปญอีเมล; "โฆษณาแบบชำระเงิน" สำหรับการจัดงบประมาณ, ข้อความโฆษณา, และแผนการกำหนดเป้าหมาย 
  • รายการ: ภายใต้ "โซเชียลมีเดีย" สร้างรายการสำหรับงานเช่น การจัดตารางโพสต์, การสร้างกราฟิก, และการติดตามการมีส่วนร่วมของแคมเปญ
  • พื้นที่: "ลูกค้า A – เปิดตัวผลิตภัณฑ์" โฟลเดอร์: "โซเชียลมีเดีย" สำหรับโพสต์, ตารางเวลา, และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ "การสร้างเนื้อหา" สำหรับบล็อก, วิดีโอ, และแคมเปญอีเมล "โฆษณาแบบชำระเงิน" สำหรับการจัดงบประมาณ, ข้อความโฆษณา, และแผนการกำหนดเป้าหมาย รายการ: ภายใต้ "โซเชียลมีเดีย" สร้างรายการสำหรับงานเช่น การจัดตารางโพสต์, การสร้างกราฟิก, และการติดตามการมีส่วนร่วมของแคมเปญ
  • โฟลเดอร์: "โซเชียลมีเดีย" สำหรับโพสต์, ตารางเวลา, และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ "การสร้างเนื้อหา" สำหรับบล็อก, วิดีโอ, และแคมเปญอีเมล "โฆษณาแบบชำระเงิน" สำหรับการตั้งงบประมาณ, ข้อความโฆษณา, และแผนการกำหนดเป้าหมาย
  • "โซเชียลมีเดีย" สำหรับโพสต์ ตารางเวลา และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
  • "การสร้างเนื้อหา" สำหรับบล็อก, วิดีโอ, และแคมเปญอีเมล
  • "โฆษณาแบบชำระเงิน" สำหรับการวางแผนงบประมาณ, ข้อความโฆษณา, และการกำหนดเป้าหมาย
  • รายการ: ภายใต้ "โซเชียลมีเดีย" ให้สร้างรายการสำหรับงานต่างๆ เช่น การกำหนดเวลาโพสต์ การสร้างกราฟิก และการติดตามการมีส่วนร่วมของแคมเปญ
  • ภายใต้หัวข้อ "โซเชียลมีเดีย" ให้สร้างรายการสำหรับงานต่างๆ เช่น การจัดตารางโพสต์ การสร้างกราฟิก และการติดตามการมีส่วนร่วมของแคมเปญ
  • พื้นที่: "ลูกค้า A – เปิดตัวผลิตภัณฑ์" โฟลเดอร์: "โซเชียลมีเดีย" สำหรับโพสต์, ตารางเวลา, และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ "การสร้างเนื้อหา" สำหรับบล็อก, วิดีโอ, และแคมเปญอีเมล "โฆษณาแบบชำระเงิน" สำหรับการจัดงบประมาณ, ข้อความโฆษณา, และแผนการกำหนดเป้าหมาย รายการ: ภายใต้ "โซเชียลมีเดีย" สร้างรายการสำหรับงานต่างๆ เช่น การจัดตารางโพสต์, การสร้างกราฟิก, และการติดตามการมีส่วนร่วมของแคมเปญ
  • โฟลเดอร์: "โซเชียลมีเดีย" สำหรับโพสต์, ตารางเวลา, และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ "การสร้างเนื้อหา" สำหรับบล็อก, วิดีโอ, และแคมเปญอีเมล "โฆษณาแบบชำระเงิน" สำหรับการจัดงบประมาณ, ข้อความโฆษณา, และแผนการกำหนดเป้าหมาย
  • "โซเชียลมีเดีย" สำหรับโพสต์ ตารางเวลา และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
  • "การสร้างเนื้อหา" สำหรับบล็อก, วิดีโอ, และแคมเปญอีเมล
  • "โฆษณาแบบชำระเงิน" สำหรับการวางแผนงบประมาณ, ข้อความโฆษณา, และการกำหนดเป้าหมาย
  • รายการ: ภายใต้ "โซเชียลมีเดีย" ให้สร้างรายการสำหรับงานต่างๆ เช่น การจัดตารางโพสต์ การสร้างกราฟิก และการติดตามการมีส่วนร่วมของแคมเปญ
  • ภายใต้หัวข้อ "โซเชียลมีเดีย" ให้สร้างรายการสำหรับงานต่างๆ เช่น การจัดตารางโพสต์ การสร้างกราฟิก และการติดตามการมีส่วนร่วมของแคมเปญ
  • โฟลเดอร์: "โซเชียลมีเดีย" สำหรับโพสต์, ตารางเวลา, และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ "การสร้างเนื้อหา" สำหรับบล็อก, วิดีโอ, และแคมเปญอีเมล "โฆษณาแบบชำระเงิน" สำหรับการจัดงบประมาณ, ข้อความโฆษณา, และแผนการกำหนดเป้าหมาย
  • "โซเชียลมีเดีย" สำหรับโพสต์ ตารางเวลา และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
  • "การสร้างเนื้อหา" สำหรับบล็อก, วิดีโอ, และแคมเปญอีเมล
  • "โฆษณาแบบชำระเงิน" สำหรับการวางแผนงบประมาณ, ข้อความโฆษณา, และการกำหนดเป้าหมาย
  • รายการ: ภายใต้ "โซเชียลมีเดีย" ให้สร้างรายการสำหรับงานต่างๆ เช่น การกำหนดเวลาโพสต์ การสร้างกราฟิก และการติดตามการมีส่วนร่วมของแคมเปญ
  • ภายใต้หัวข้อ "โซเชียลมีเดีย" ให้สร้างรายการสำหรับงานต่างๆ เช่น การจัดตารางโพสต์ การสร้างกราฟิก และการติดตามการมีส่วนร่วมของแคมเปญ
  • "โซเชียลมีเดีย" สำหรับโพสต์ ตารางเวลา และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
  • "การสร้างเนื้อหา" สำหรับบล็อก, วิดีโอ, และแคมเปญอีเมล
  • "โฆษณาแบบชำระเงิน" สำหรับการวางแผนงบประมาณ, ข้อความโฆษณา, และการกำหนดเป้าหมาย
  • ภายใต้หัวข้อ "โซเชียลมีเดีย" ให้สร้างรายการสำหรับงานต่างๆ เช่น การจัดตารางโพสต์ การสร้างกราฟิก และการติดตามการมีส่วนร่วมของแคมเปญ

คุณสมบัติการจัดการงาน

วิธีใช้ OneNote สำหรับการจัดการโครงการ, แทนที่ด้วยการใช้สถานะที่กำหนดเองใน ClickUp
สร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อทำความเข้าใจและบรรลุเป้าหมายของคุณใน ClickUp

ClickUp แบ่งทุกงานออกเป็นงานย่อย พร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนด ความสำคัญ ความเกี่ยวข้อง และตัวเลือกในการตั้งค่าให้เกิดขึ้นซ้ำ ช่วยให้ทีมจัดการงานประจำหรืองานต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย 🏆

นอกจากนี้ ClickUp ยังมีสถานะที่กำหนดเองและการมอบหมายงานที่สามารถเพิ่มความชัดเจนในโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นความสามารถที่ OneNote ไม่มี

สถานะที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถติดตามทุกขั้นตอนในวงจรชีวิตของงาน ตั้งแต่ To-Do ไปจนถึง In Progress และ Review

ตัวอย่าง:

สำหรับ โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ งานสำหรับ "เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ของแอป" อาจประกอบด้วย:

  • งานย่อย: สรุปการออกแบบ UI ให้เสร็จสมบูรณ์ ดำเนินการพัฒนาส่วนหลังให้เสร็จสิ้น ทดสอบการทำงานบนทุกอุปกรณ์
  • สรุปการออกแบบ UI
  • พัฒนาแบ็กเอนด์อย่างสมบูรณ์
  • ทดสอบฟังก์ชันการทำงานบนอุปกรณ์ทุกชนิด
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง: "ความสำคัญ": สูง "ชั่วโมงที่ประมาณการ": 40 "เจ้าของ": นักพัฒนาที่ได้รับมอบหมาย
  • "ลำดับความสำคัญ": สูง
  • "ชั่วโมงที่ประมาณการ": 40
  • "เจ้าของ": ผู้พัฒนาที่ได้รับมอบหมาย
  • การพึ่งพา: การทดสอบสามารถเริ่มได้หลังจากพัฒนาเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น
  • การทดสอบสามารถเริ่มได้เฉพาะเมื่อการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
  • สรุปการออกแบบ UI
  • พัฒนาแบ็กเอนด์อย่างสมบูรณ์
  • ทดสอบฟังก์ชันการทำงานบนอุปกรณ์ทุกชนิด
  • "ลำดับความสำคัญ": สูง
  • "ชั่วโมงที่ประมาณการ": 40
  • "เจ้าของ": ผู้พัฒนาที่ได้รับมอบหมาย
  • การทดสอบสามารถเริ่มได้เฉพาะเมื่อการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

เครื่องมือการทำงานร่วมกัน

ClickUp 3.0 กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกัน
ร่วมมือในโครงการและหน้าที่ของคุณผ่าน ClickUp Whiteboards

ClickUp โดดเด่นด้านการทำงานร่วมกัน โดยมีเครื่องมือแบบเรียลไทม์ เช่นแชท, ความคิดเห็น และไวท์บอร์ด 🌟

เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการแชร์โน้ตพื้นฐานของ OneNote แล้ว ClickUp มอบฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบไดนามิกที่ช่วยให้ทีมสามารถสื่อสารโดยตรงภายในงาน ระบุสมาชิกในทีม และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งหมดนี้ถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างราบรื่นในสถานที่เดียว

ไวท์บอร์ดเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระดมความคิดและวางแผนโครงการอย่างเป็นภาพ อีกทั้งยังมีความสามารถในการโต้ตอบมากกว่าเครื่องมือวาดภาพของ OneNote สำหรับการมีส่วนร่วมของทีม

ตัวอย่าง:

จินตนาการถึง ทีมที่อยู่ห่างไกล กำลังวางแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์:

  • ใช้ ไวท์บอร์ด เพื่อระดมความคิดสำหรับกลยุทธ์แคมเปญ องค์ประกอบภาพ เช่น แผนผังหรือโน้ตติด ช่วยให้ทุกคนแบ่งปันความคิดได้แบบเรียลไทม์
  • แปลงความคิดที่ได้จากการระดมสมองให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้โดยตรงจากไวท์บอร์ด ตัวอย่างเช่น โน้ตสติ๊กเกอร์ที่เขียนว่า "แผนโซเชียลมีเดีย" สามารถกลายเป็นงานที่มอบหมายให้กับทีมการตลาดได้
  • สมาชิกทีมใช้ ความคิดเห็น ภายในงานเพื่อหารือรายละเอียดเฉพาะ เช่น การเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงในข้อความโฆษณา การแท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม

การติดตามและรายงานโครงการ

วิธีใช้ OneNote สำหรับการจัดการโครงการโดยการติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาและการรายงานของ ClickUp
ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาและการรายงานของ ClickUp

หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าทึ่งของ ClickUp คือระบบติดตามและรายงานขั้นสูง 📈

ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของงานแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย จัดทำรายงานโครงการ และเฝ้าดูตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ได้อย่างต่อเนื่อง แดชบอร์ดช่วยให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรทรัพยากร กำหนดเวลา และประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้ผู้จัดการสามารถระบุปัญหาคอขวดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

ตัวอย่าง:

สำหรับ โครงการก่อสร้าง:

  • ผู้จัดการโครงการสามารถใช้แดชบอร์ดเพื่อ: ติดตามความคืบหน้าของงาน (เช่น "ฐานรากเสร็จสมบูรณ์: 80%") ตรวจสอบทรัพยากร เช่น ชั่วโมงการทำงานและความพร้อมของอุปกรณ์ ตรวจพบความล่าช้าในไทม์ไลน์และจัดสรรทรัพยากรใหม่เพื่อให้ทันกำหนดเวลา
  • ติดตามความคืบหน้าของงาน (เช่น "สร้างฐานรากเสร็จสมบูรณ์: 80%")
  • ติดตามทรัพยากร เช่น ชั่วโมงการทำงานและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์
  • ตรวจพบความล่าช้าในไทม์ไลน์และจัดสรรทรัพยากรใหม่เพื่อให้ทันกำหนดเวลา
  • ติดตามความคืบหน้าของงาน (เช่น "สร้างฐานรากเสร็จสมบูรณ์: 80%")
  • ติดตามทรัพยากร เช่น ชั่วโมงการทำงานและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์
  • ตรวจพบความล่าช้าในไทม์ไลน์และจัดสรรทรัพยากรใหม่เพื่อให้ทันกำหนดเวลา

การผสาน ClickUp Brain

การแก้ไขเนื้อหาด้วย AI ของ ClickUp ในเอกสาร
แก้ไขเนื้อหาและทำงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brainคือเครื่องมือ AI นวัตกรรมใหม่ที่สรุปบันทึกโครงการได้อย่างชาญฉลาด ดึงข้อมูลสำคัญที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และเชื่อมโยงงาน เอกสาร และสมาชิกในทีมได้อย่างราบรื่น 🧠

มันส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการโดยการเชื่อมโยงองค์ประกอบโครงการที่เกี่ยวข้องอย่างง่ายดาย และเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น นอกจากนี้ เครื่องมือ AI ยังรวบรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลาง ทำให้การเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องเสียเวลาเชื่อมโยงข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการผสานรวมของ OneNote ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง:

ใน ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์, ClickUp Brain สามารถ:

  • สรุปบันทึกการประชุม โดยดึงประเด็นการดำเนินการที่สำคัญ เช่น "สรุป UX Wireframes ภายในวันศุกร์"
  • เชื่อมโยงงานกับเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ เช่น การแนบไฟล์ UX wireframe ไปยังงาน "Finalize Design"

การบันทึกข้อมูลและการจัดการเอกสาร

วิธีใช้ OneNote สำหรับการจัดการโครงการด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกันใน ClickUp Docs
ร่วมมือแบบเรียลไทม์และสร้างวิกิมาตรฐานสำหรับทีมด้วย ClickUp Docs

ฟีเจอร์Docs ของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถบันทึกข้อมูลโครงการ วาระการประชุม บันทึกย่อ และข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างเป็นระเบียบและค้นหาได้ง่าย ✍🏻

Docs ทำหน้าที่เป็นทั้งวิกิโครงการและนำเสนอตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงกับงานต่างๆ ได้ ทำให้บันทึกกลายเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้ในทันที

ฟังก์ชันการทำงานดังกล่าวมีความก้าวหน้ามากกว่าการจดบันทึกพื้นฐานของ OneNote โดยรวมโครงสร้างและการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทีมที่จัดการโครงการขนาดใหญ่

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติ

งานที่ทำซ้ำเพื่อลดความซับซ้อนของงานที่ทำซ้ำใน ClickUp
ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อลดความซับซ้อนของงานด้วย ClickUp

ผ่านClickUp Automations ทีมสามารถปรับปรุงงานที่ทำซ้ำ ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น การส่งการแจ้งเตือนหรือการอัปเดตสถานะของงานที่ถูกกระตุ้นโดยเหตุการณ์เฉพาะ ซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นและลดข้อผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุมัติหรือการเปลี่ยนแปลงหลายขั้นตอน 🤖

ตัวอย่าง:

ใน ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ระบบอัตโนมัติสามารถช่วยให้การเปิดตัวสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น:

  • เมื่องาน "ถ่ายภาพสินค้า" ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ระบบอัตโนมัติจะทำงานดังนี้: งาน "สร้างรายการสินค้า" จะถูกมอบหมายให้กับทีมคอนเทนต์ มีการส่งการแจ้งเตือนไปยังทีมการตลาดเพื่อเตรียมสื่อส่งเสริมการขาย
  • งาน "การสร้างรายการสินค้า" ถูกมอบหมายให้กับทีมคอนเทนต์
  • มีการส่งการแจ้งเตือนไปยังทีมการตลาดเพื่อเตรียมเอกสารส่งเสริมการขาย
  • งาน "การสร้างรายการสินค้า" ถูกมอบหมายให้กับทีมคอนเทนต์
  • มีการส่งการแจ้งเตือนไปยังทีมการตลาดเพื่อเตรียมเอกสารส่งเสริมการขาย

ในทางกลับกัน OneNote ผสานการทำงานกับ Microsoft Power Automate แต่จำกัดเฉพาะงานที่ง่ายเท่านั้น ซึ่งทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้ดีขึ้น

เป้าหมายและการติดตามเวลา

วิธีใช้ OneNote สำหรับการจัดการโครงการร่วมกับ ClickUp 3.0 การติดตามเวลาที่ง่ายขึ้น
ติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างแม่นยำด้วยความช่วยเหลือจาก ClickUp

ClickUp Goalsช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ที่วัดผลได้ ติดตามเวลา ตรวจสอบความก้าวหน้าและประสิทธิภาพการทำงาน และเชื่อมโยงเป้าหมายกับงานหรือตัวชี้วัดเฉพาะ ⏱️

การติดตามเวลาช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถบันทึกชั่วโมงการทำงานได้โดยตรงภายในงาน ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดสรรทรัพยากร คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยเพิ่มความรับผิดชอบและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารโครงการ

ตัวอย่าง:

สำหรับ นักออกแบบอิสระ เป้าหมายอาจเป็น "ทำโปรเจกต์ของลูกค้าให้เสร็จ 10 โครงการในไตรมาสที่ 1"

  • เชื่อมโยงเป้าหมายกับงานสำหรับแต่ละโครงการของลูกค้า เช่น "ออกแบบโลโก้สำหรับลูกค้า A" หรือ "ออกแบบเว็บไซต์ใหม่สำหรับลูกค้า B"
  • ใช้การติดตามเวลาเพื่อบันทึกชั่วโมงที่ใช้ในแต่ละโครงการ เพื่อให้การเรียกเก็บเงินถูกต้องและระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้

เทมเพลตการจัดการโครงการขั้นสูงโดย ClickUp

เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการ ClickUp
ขับเคลื่อนโครงการและงานที่ซับซ้อน ขนาดใหญ่ และข้ามสายงานด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp

แม่แบบการจัดการโครงการของClickUp ช่วยให้การตั้งค่าโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น และส่งเสริมความสม่ำเสมอในหมู่ทีมต่าง ๆ ✨

ท่ามกลางความหลากหลายที่น่าประทับใจของเทมเพลตต่าง ๆเทมเพลตการจัดการโครงการถือเป็นเทมเพลตขั้นสูงที่ช่วยขจัดอุปสรรคและกำแพงระหว่างโครงการและงานต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้จัดการและผู้นำสามารถดำเนินโครงการที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

และในประเด็นนั้น...

Microsoft OneNote มอบวิธีการที่ยืดหยุ่นในการจัดการโครงการพื้นฐาน แต่ข้อจำกัดของมัน เช่น การขาดการทำงานอัตโนมัติของงาน, คุณสมบัติการรายงานที่จำกัด, และตัวเลือกการผสานรวมที่น้อย มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานในโครงการที่ซับซ้อน

ClickUp พร้อมด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เป็นแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน และถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อแก้ไขข้อจำกัดเหล่านี้ทั้งหมด

สำหรับทีมที่ต้องการยกระดับวิธีการทำงานให้เหนือกว่าการจดบันทึกแบบธรรมดา ClickUp นำเสนอโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ครอบคลุมทุกด้าน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตโครงการ การใช้เครื่องมือและเทมเพลตของ ClickUp ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถทำงานซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มความโปร่งใส และสร้างความร่วมมือในทีม ทำให้กระบวนการรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและบรรลุเป้าหมายของคุณง่ายขึ้น

คุณพร้อมที่จะยกระดับเส้นทางการบริหารโครงการของคุณด้วย ClickUp หรือยัง?สมัครวันนี้เลย!