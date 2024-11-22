บล็อก ClickUp

การจัดการการดำเนินงาน: ตัวอย่างและกลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ

22 พฤศจิกายน 2567

อดีตคือประเทศต่างแดน; ที่นั่นพวกเขาทำสิ่งต่าง ๆ แตกต่างออกไป

มันง่ายที่จะรู้สึกคิดถึงอดีตเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนของปัจจุบัน แต่ถ้าหากเราต้องบริหารธุรกิจด้วยแผ่นฟลอปปีดิสก์ อินเทอร์เน็ตแบบ dial-up เครื่องเพจเจอร์ และเครื่องพิมพ์ดีดล่ะ?

ฟังดูเชยและไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเลยใช่ไหม?

ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ได้นำความก้าวหน้าในการทำงานที่สม่ำเสมอและสามารถแข่งขันได้มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเทสลาได้สร้าง Gigafactoriesเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงอเมซอนได้แนะนำ Kiva robotsเพื่อทำให้กระบวนการหยิบและบรรจุสินค้าเป็นอัตโนมัติ – และยังมีอีกมากมาย

บริษัท McKinsey & Company ระบุว่า บริษัทที่โดดเด่นในการบริหารจัดการการดำเนินงานสามารถทำผลงานได้ดีกว่าคู่แข่งถึง 20%

เลื่อนลงเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการดำเนินงาน ความสำคัญ ความท้าทาย และตัวอย่างบางส่วน

การจัดการการปฏิบัติการคืออะไร?

การจัดการการดำเนินงานคือการออกแบบอย่างเป็นระบบ การกำกับดูแล และการควบคุมกระบวนการที่เปลี่ยนปัจจัยนำเข้าให้เป็นสินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกแบบกระบวนการ การควบคุมคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง และการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน

ความสำคัญของการจัดการการดำเนินงานคืออะไร?

คุณไม่สามารถวิ่งมาราธอนได้หากไม่รู้จักเส้นทาง ใช่ไหม? คุณจะลำบากในการรักษาความเร็ว เสียเวลาและพลังงาน และพลาดจุดตรวจ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อการดำเนินงานทางธุรกิจไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม มาทำความเข้าใจอย่างละเอียดว่าทำไมการจัดการการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญมาก

  • เพิ่มประสิทธิภาพ: การจัดการการดำเนินงานที่เหมาะสมช่วยลดของเสียและลดต้นทุนได้อย่างมาก ลองถามโตโยต้า ซึ่งใช้โมเดล Just-in-Time (JIT) เพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลังในขณะที่ยังคงรักษาระดับการผลิตที่สูง
  • การลดความเสี่ยง: การจัดการความเสี่ยงจะง่ายขึ้นเมื่อกระบวนการของคุณถูกผสานรวมเข้าด้วยกัน ช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง
  • การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร: การจัดการการดำเนินงานช่วยให้มั่นใจว่าคุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากทีมปฏิบัติการและเครื่องมือของคุณ

จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ การจัดการการดำเนินงานมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรมและกระบวนการทางธุรกิจ มาดูตัวอย่างการจัดการการดำเนินงานในชีวิตจริงเพื่อทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น!

ตัวอย่างการจัดการการดำเนินงานตามอุตสาหกรรม

การจัดการการดำเนินงานอาจแตกต่างกันอย่างมากตามอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับความท้าทายและความต้องการที่เป็นเอกลักษณ์ของมัน ลองมาดูตัวอย่างการจัดการการดำเนินงานในเจ็ดอุตสาหกรรมกัน!

การผลิต

ในการผลิต การจัดการการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการจัดการกระบวนการผลิต การดูแลให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพ และการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

รูปแบบการจัดส่งแบบทันเวลาพอดีของ Dell เป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของประสิทธิภาพในการดำเนินงาน แทนที่จะผลิตคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก Dell จะผลิตสินค้าเฉพาะเมื่อมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าเท่านั้น วิธีการนี้ช่วยลดต้นทุนสินค้าคงคลัง ทำให้ห่วงโซ่อุปทานราบรื่น และมั่นใจได้ว่าสินค้าแต่ละชิ้นได้รับการปรับแต่งตามความต้องการของผู้ซื้อ

การดูแลสุขภาพ

การปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยเป็นรากฐานของอุตสาหกรรมนี้ กลยุทธ์การบริหารจัดการที่เหมาะสมต้องสนับสนุนมัน

คลีฟแลนด์คลินิกใช้กลยุทธ์ BI ที่ครอบคลุมซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูล, การวิเคราะห์, และ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุกสิ่งตั้งแต่การดูแลผู้ป่วยไปจนถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

ซึ่งหมายถึงการรักษาที่รวดเร็วขึ้น ผลลัพธ์ของผู้ป่วยที่ดีขึ้น และเวลาที่สูญเสียไปกับการจัดการเอกสารที่ไม่จำเป็นน้อยลง

ค้าปลีก

สำหรับธุรกิจค้าปลีก การจัดการการดำเนินงานมุ่งเน้นไปที่การจัดการสินค้าคงคลังและการเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน

ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกอย่างWalmart พึ่งพาระบบเชื่อมโยงค้าปลีกภายในองค์กรเพื่อจัดหาข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้กับซัพพลายเออร์

สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการและเติมสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีสินค้าเกินความจำเป็น และมีสินค้าพร้อมจำหน่ายในปริมาณที่พอดีสำหรับลูกค้าอยู่เสมอ

การต้อนรับ

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการบริการ! การติดตามเทรนด์ล่าสุดอยู่เสมอเปรียบเสมือนการดูแลให้บุฟเฟ่ต์เต็มไปด้วยอาหารจานโปรดของทุกคนและตอบสนองความคาดหวังของทุกคนได้อย่างลงตัว

ผู้นำด้านการบริการจำเป็นต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลง เช่น การปรับแต่งตามความต้องการของผู้เข้าพักผ่าน AI การนำแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้ และการอำนวยความสะดวกในการบริการลูกค้า

ด้วยวาระของ "อาหารดี บริการดี ในราคาที่ยุติธรรม" แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ผสานความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินงาน การออกแบบโรงแรม และห่วงโซ่อุปทานของบริษัท บริษัทร่วมมือกับเจ้าของโรงแรม ผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ แบรนด์ ซัพพลายเออร์ แขก และพันธมิตรทั่วโลกพร้อมทั้งดำเนินโครงการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและทุนธรรมชาติ

สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาให้บริการได้ดียิ่งขึ้นและขับเคลื่อนการปรับปรุงการใช้พลังงานและน้ำ ซึ่งช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรและการปล่อยคาร์บอน

ไอที

การจัดการการดำเนินงานในไอทีครอบคลุมถึงการทำงานของระบบและการจัดการข้อมูล

ตัวอย่างที่สำคัญคือ Googleซึ่งใช้ระบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐานแบบอัตโนมัติเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลทั่วโลกของตน

วิศวกรความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของ Google (SREs) นำหลักการ DevOps มาใช้เพื่ออัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ลดเวลาหยุดทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรองรับปริมาณการใช้งานมหาศาลของบริษัท

อีคอมเมิร์ซ

ในการค้าปลีกออนไลน์ การจัดการการดำเนินงานหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่าง มันช่วยดูแลทุกแง่มุมของการดำเนินการตามคำสั่งซื้อออนไลน์ ตั้งแต่การจัดการสินค้าคงคลัง การประมวลผลคำสั่งซื้อ ไปจนถึงการจัดส่งและการบริการลูกค้า

Amazon กำลังเป็นผู้นำด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดี. บริษัทบริหารการดำเนินงานผ่านระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ และระบบหุ่นยนต์ในศูนย์กระจายสินค้าของตน. นอกจากนี้ ยังใช้ 알고ริทึมเพื่อบริหารระดับสินค้าคงคลัง และลดระยะเวลาการจัดส่งผ่านการจัดเส้นทางที่ดีที่สุดในเครือข่ายการจัดจำหน่ายของตน.

อย่าลืมความสามารถพิเศษของมัน, Prime, ที่เป็นที่รู้จักจากระบบลอจิสติกส์ขั้นสูง, คลังสินค้าอัตโนมัติ, และเส้นทางการจัดส่งที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม. สิ่งเหล่านี้ทำให้คำสั่งซื้อได้รับการประมวลผลและจัดส่งภายในหนึ่งวันในหลายพื้นที่.

บริการทางการเงิน

การจัดการความเสี่ยง, การประมวลผลธุรกรรม, และการให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในด้านการจัดการการดำเนินงานในบริการทางการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายการเงินมักถูกถ่วงด้วยงานปฏิบัติการประจำ เช่น การบัญชี การติดตามหนี้ การชำระเงิน และการยื่นภาษี แม้จะสามารถจัดการงานเหล่านี้ได้ แต่พวกเขาก็ถูกเบี่ยงเบนความสนใจจากงานหลัก—การขับเคลื่อนการบริหารจัดการธุรกิจและการเติบโต ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากการบริหารงานปฏิบัติการที่ไม่เพียงพอ

เราสามารถเรียนรู้จาก JP Morgan Chase ได้ที่นี่.ธนาคารนี้ใช้เครื่องมือ AI สำหรับการจัดการการดำเนินงานเช่นการวิเคราะห์ข้อมูล, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, และการเรียนรู้ของเครื่อง,เพื่อตรวจจับการฉ้อโกง และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ.

พวกเขายังใช้ AI ในการประมวลผลสินเชื่อและการสนับสนุนลูกค้า ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำและความรวดเร็ว ส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้นและลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน

เทคนิคการจัดการการดำเนินงานที่เหมาะสมสามารถสร้างหรือทำลายประสิทธิภาพของคุณได้ และอาจช่วยให้บรรลุความคาดหวังของลูกค้าได้ มาดูกันว่าเทคนิคใดบ้างที่สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานประจำวันของคุณได้

การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการจัดการปฏิบัติการ

คุณไม่สามารถทำตามสูตรอาหารให้ถูกต้องได้หากคุณไม่มีส่วนผสมที่ถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสม การจัดการการดำเนินงานก็เช่นเดียวกัน มันต้องการศิลปะและทักษะในการเปลี่ยนความซับซ้อนให้กลายเป็นความเรียบง่าย เพื่อให้ทุกอย่างผสมผสานกันอย่างลงตัวเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์

มันเกี่ยวข้องกับการดึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากทีม, อุปกรณ์, วัสดุ, และเทคโนโลยี (เหมือนกับการรวบรวมส่วนผสม). อย่างไรก็ตาม การรวบรวมทรัพยากรเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ. ผู้จัดการการปฏิบัติการต้องรู้วิธีใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, ลดต้นทุน, และกระตุ้นให้ผู้คนบรรลุเป้าหมายของบริษัท.

เครื่องมือพื้นฐานบางประการที่ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพิจารณาดำเนินการ ได้แก่:

  • ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
  • แพลตฟอร์มการสื่อสาร
  • เครื่องมือช่วยเหลือตนเอง เช่นแม่แบบ SOP แดชบอร์ดการดำเนินงาน แอปติดตามเป้าหมาย เป็นต้น
  • โซลูชันการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

เราอาจมีบางสิ่งที่จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากพลังของเครื่องมือทั้งหมดข้างต้นเพื่อการจัดการการดำเนินงานที่แม่นยำ มันช่วยให้สามารถติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์, ง่ายต่อการบูรณาการกระบวนการ, และการทำงานร่วมกันในทีม

พบกับClickUp เครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจร!

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpมอบวิธีการที่เหนือชั้นให้กับทีมของคุณในการจัดการงานประจำวัน ช่วยให้การดำเนินกลยุทธ์การจัดการปฏิบัติการของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการการดำเนินงานที่ดีที่สุดสำหรับคุณ:

ความสามารถในการจัดทำเอกสารอย่างครอบคลุม

คุณสมบัติเอกสารของ ClickUp ที่เรียกว่าClickUp Docs ช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารขั้นตอนการทำงานที่มีความยืดหยุ่นพร้อมระบบควบคุมเวอร์ชันได้ คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ภายใน Docs ช่วยให้คุณสามารถเสนอการเปลี่ยนแปลงเอกสารได้ และเชิญชวนให้สมาชิกในทีมเสนอคำแนะนำ รีวิว และให้ความคิดเห็นได้

ClickUp Docs: ตัวอย่างการจัดการปฏิบัติการ
เชื่อมโยงงาน สำรวจข้อดีและข้อเสียของกระบวนการ และติดแท็กและมอบหมายความคิดเห็นให้กับผู้ใช้สำหรับรายการที่ต้องดำเนินการด้วย ClickUp Docs

คุณยังสามารถเชื่อมโยงเอกสารและงานต่างๆ ได้อย่างราบรื่นเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว เพิ่มวิดเจ็ตเพื่อ อัปเดตเวิร์กโฟลว์ ปรับสถานะโครงการ มอบหมายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้ทำได้ภายใน ClickUp

คลังเครื่องมือการแสดงภาพที่ครอบคลุม

ClickUp มีคลังเครื่องมือการแสดงผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ ใช้ประโยชน์จากClickUp Whiteboards เพื่อแสดงภาพและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สร้างแผนผังขั้นตอนการทำงานโดยเพิ่ม ลบ ลาก และวางรูปร่าง ตัวเชื่อมต่อ และโน้ตติดบนกระดานไวท์บอร์ด

เพิ่มการพึ่งพา, แผนผังกระบวนการข้ามสายงาน, และร่วมมือกันในกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพกับทีมของคุณเพื่อจับตาดูสถานะของการดำเนินงานของคุณอย่างใกล้ชิด

ClickUp Whiteboards: ตัวอย่างการจัดการปฏิบัติการ
ให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยการระดมความคิด, วางแผน, และติดตามการทำงานผ่าน ClickUp Whiteboards

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการปฏิบัติการสามารถใช้ClickUp Dashboards ซึ่งแสดง มุมมองแบบเรียลไทม์ของข้อมูลการดำเนินงานในอดีต ค้นหาจุดที่อาจเกิดคอขวด และรับรองการปรับปรุงกระบวนการและการควบคุมคุณภาพ

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อสร้างแดชบอร์ดที่ครอบคลุม ให้ตั้งค่าเป้าหมายใน ClickUp และเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้อง งานย่อย และรายการตรวจสอบเพื่อติดตามความคืบหน้า ใช้การ์ดเช่นแถบความคืบหน้า แผนภูมิวงกลม เทอร์โมมิเตอร์ และกราฟเส้นเพื่อแสดงเมตริกและ KPI ที่สำคัญ

แดชบอร์ด ClickUp: ตัวอย่างการจัดการปฏิบัติการ
การติดตามความคืบหน้าของกระบวนการบริหารจัดการการดำเนินงานของคุณไม่เคยง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว ด้วย ClickUp Dashboards' Cards เช่น แผนภูมิ, กราฟแท่ง, และกราฟเส้น

ClickUp ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการของคุณจะไม่ถูกกดดันหรือเสี่ยงต่อการหยุดชะงักเนื่องจากขาดทรัพยากรมุมมองปริมาณงานของ ClickUpแสดงภาพงานที่มอบหมายให้กับสมาชิกแต่ละคนในแต่ละช่วงเวลาที่เลือก มุมมองนี้จะเปรียบเทียบปริมาณงานของแต่ละบุคคลกับความสามารถที่กำหนดไว้ ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

มุมมองปริมาณงานของ ClickUp: ตัวอย่างการจัดการปฏิบัติการ
ดูว่าใครอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลัง และจัดสรรทรัพยากรใหม่ได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวางงานด้วยมุมมองปริมาณงานของ ClickUp

คุณสมบัติการวางแผนและการจัดการ

สำหรับการวางแผนล่วงหน้าClickUp Goalsสามารถใช้จัดการเป้าหมายกระบวนการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp Goals: ตัวอย่างการจัดการปฏิบัติการ
มองเห็นกำหนดเวลาและความรับผิดชอบทั้งหมดได้อย่างครอบคลุมด้วยไทม์ไลน์ที่มีโครงสร้างชัดเจนด้วย ClickUp Goals

คุณสมบัติเช่น การติดตามงาน, การตรวจสอบความคืบหน้า, และการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ ช่วยให้คุณสามารถแบ่งเป้าหมายการดำเนินงานที่ซับซ้อนและใหญ่โตออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้ ซึ่งช่วยให้การตั้งเป้าหมายเป็นระยะ ๆ, การตรวจสอบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง, และการส่งมอบงานตามกำหนดเวลาเป็นไปได้

กำหนดและจัดระเบียบเป้าหมายเฉพาะให้อยู่ในโฟลเดอร์ที่แยกไว้โดยเฉพาะ ติดตามความคืบหน้าโดยใช้ตัวชี้วัดที่ปรับแต่งได้ เช่น เป้าหมายเชิงตัวเลข เงิน หรือเป้าหมายตามงาน และเชื่อมโยงงานและรายการปฏิบัติการของคุณกับเป้าหมายโดยตรง พร้อมรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ลองดูเทมเพลตโฟลเดอร์ OKR ของ ClickUp ซึ่งช่วยแบ่งวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) ออกเป็นรายการที่จัดการได้ง่าย ช่วยให้คุณสามารถจัดโครงสร้างและติดตามการดำเนินงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารและการร่วมมือ

ClickUp นำเสนอโซลูชันครบวงจรที่รวมการส่งข้อความ งาน และการทำงานร่วมกันไว้ในที่เดียว—ClickUp Chat ลืมการสลับไปมาระหว่างแอปเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การส่งข้อความแบบเรียลไทม์ การจัดการงาน การประชุมทางวิดีโอ และผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp Chat มีทั้งหมดนี้—ภายในแพลตฟอร์มเดียว สิ่งนี้ทำให้ ClickUp เป็น 'แอปที่รวมทุกอย่าง' สำหรับการจัดการการดำเนินงานอย่างแท้จริง

คลิกอัพ แชท
แปลงข้อความเป็นงาน ซิงค์การโทรวิดีโอ/เสียง และบันทึกรายการที่ต้องดำเนินการของคุณภายใน ClickUp Chat

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp Chat เช่น การติดตาม รายการที่ต้องดำเนินการ, การสร้างงานโดย AI, และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการสื่อสาร, ทำให้กระบวนการทำงานราบรื่น, และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้

ส่วนที่ดีที่สุด? การสื่อสารส่วนใหญ่ของทีมคุณเกิดขึ้นภายในแชท จากที่นั่น คุณสามารถบริหารโครงการและทีมของคุณ และมองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้ สื่อสารและทำงานร่วมกันโดยไม่สูญเสียบริบทในกระบวนการ!

ClickUp แชท
มอบหมายแชทและติดตามการติดตามผลได้โดยตรงจากแชทด้วย ClickUp Chats

แม่แบบสำหรับการวางแผน การดำเนินการ และการจัดการกระบวนการ

การจัดการกระบวนการทำงาน การดำเนินงาน และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานนั้นต้องการมากกว่าชั่วโมงการทำงานที่จำเป็นของสมาชิกในทีมที่ต้องรับมือกับงานหลายอย่างพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม ทุกคนต่างมีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนชั่วโมงที่สามารถทำงานได้ในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์

ดังนั้น คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าทีมของคุณมีแบนด์วิดท์และทรัพยากรเพียงพอที่จะทุ่มเทให้กับโครงการเฉพาะ?

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการธุรกิจของ ClickUpมีแม่แบบการวางแผนการดำเนินงานหลากหลายให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ทันที

เทมเพลตแผนปฏิบัติการของ ClickUp

ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแม่แบบแผนปฏิบัติการของ ClickUpมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณพัฒนาแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ติดตาม KPI และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แม่แบบนี้ช่วยเสริมความสำเร็จทางธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์โดยทำให้ทีมต่างๆ มีเป้าหมายร่วมกัน

เทมเพลตแผนปฏิบัติการของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รับรายละเอียดการแบ่งงานภายในเทมเพลตแผนปฏิบัติการของ ClickUp พร้อมกำหนดเวลาที่ชัดเจนและตัวชี้วัดความคืบหน้า

นอกจากนี้ เทมเพลตยังมีสถานะที่กำหนดเองสำหรับการติดตามงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการจัดหมวดหมู่การดำเนินงาน, และมุมมองที่กำหนดเองสำหรับการติดตามความคืบหน้า

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการที่ดูแลการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมเข้าใจอย่างชัดเจนถึงงานและความรับผิดชอบของตนเอง

โดยการเลือกงาน ไฟล์แนบ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และวันที่กำหนดส่ง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสามารถสร้างแผนงานที่ครอบคลุมซึ่งติดตามจุดสำคัญ มอบหมายทรัพยากร และรับรองว่ากำหนดเวลาจะได้รับการปฏิบัติตาม

แม่แบบบันทึกการประชุมฝ่ายปฏิบัติการของ ClickUp

คุณมีรายละเอียดมากเกินไปที่จะบันทึกจากการประชุมธุรกิจที่สำคัญแต่มีเวลาไม่เพียงพอใช่หรือไม่?แม่แบบบันทึกการประชุมปฏิบัติการของ ClickUpสามารถทำให้การจดบันทึกง่ายขึ้น

แม่แบบบันทึกการประชุมฝ่ายปฏิบัติการของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เปลี่ยนการประชุมให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้จริงด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุมการดำเนินงานของ ClickUp

บันทึกการตัดสินใจที่สำคัญในการดำเนินงานได้อย่างง่ายดาย ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ และมอบหมายความรับผิดชอบให้กับสมาชิกในทีม เทมเพลตนี้ประกอบด้วยสถานะที่กำหนดเองสำหรับการติดตามงานปฏิบัติการ ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่การตัดสินใจ และมุมมองที่กำหนดเอง เช่น แผนภูมิแกนต์และปฏิทินเพื่อการจัดการโครงการที่ดีขึ้น

ด้วยคุณสมบัติที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น การบันทึกหน้าจอ, การตอบกลับความคิดเห็น, และการทำงานอัตโนมัติ, เทมเพลตนี้ช่วยให้การบันทึกความคืบหน้าและการอัปเดตเป็นเรื่องง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบได้ดีขึ้น และมอบจุดอ้างอิงที่ชัดเจนสำหรับการหารือในอนาคต ทำให้ทุกการตัดสินใจสามารถติดตามได้, บันทึกไว้, และสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

ตอนนี้คุณมีเครื่องมือที่จะช่วยให้การดำเนินงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นแล้ว มาพูดถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

บทบาทของผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเปรียบเสมือนผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ พวกเขาคอยเฝ้าติดตามส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวหลายส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดเกิดอุบัติเหตุ และนำพาองค์กรไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและตรงเวลา

ถึงเวลาแล้วที่จะส่องแสงให้กับความพยายามอันสำคัญยิ่งของเหล่าฮีโร่เหล่านี้!

การวางแผนเชิงกลยุทธ์

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด มาตรฐานของอุตสาหกรรม และศักยภาพภายในองค์กร เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงและเติบโต

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

ส่วนสำคัญของบทบาทผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคือการ ระบุความไม่มีประสิทธิภาพและนำกลยุทธ์มาแก้ไข ซึ่งรวมถึงการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) การทำงานอัตโนมัติ และการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุน

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:เทมเพลตการวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของ ClickUpฟรี ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการประเมินความคุ้มค่าของกระบวนการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง การจัดระเบียบเป็นหมวดหมู่พร้อมรหัสสีช่วยให้การตัดสินใจที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การจัดสรรทรัพยากร

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการยังรับผิดชอบในการจัดสรรและบริหารทรัพยากร พัฒนาแผนการจัดบุคลากร บริหารงบประมาณ และเจรจาสัญญากับซัพพลายเออร์ ซึ่งช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การควบคุมคุณภาพ

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพโดยการ ดำเนินมาตรการควบคุมคุณภาพ เช่น การตรวจสอบ การตรวจสอบภายใน และกลไกการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาคุณภาพ

การจัดการความเสี่ยง

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการต้องระบุและลดความเสี่ยงที่อาจขัดขวางการดำเนินงานหรือส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หลักของบริษัทอย่างเชิงรุก ซึ่งรวมถึง การพัฒนาแผนสำรอง การจัดการระเบียบความปลอดภัย และการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ภาวะผู้นำในทีม

นี่คือหนึ่งในบทบาทที่สำคัญที่สุดของผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ นั่นคือ การนำทาง แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ทีมสำหรับภารกิจปฏิบัติการต่าง ๆ พวกเขามักจะ ร่วมมือกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อติดตามตารางการทำงานของพนักงาน จัดตารางงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคิดค้นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) เพื่อเร่งประสิทธิภาพการทำงาน

การเข้าใจบทบาทเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของการจัดการการดำเนินงาน; แนวทางที่ดีที่สุดทำให้การจัดการการดำเนินงานมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง! อ่านต่อเพื่อเข้าใจแนวทางเหล่านี้

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการการดำเนินงาน

การศึกษาชี้ให้เห็นว่า40% ขององค์กรไม่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการดำเนินงานของพนักงานแนวหน้า ซึ่งทำให้ความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็วลดลง

แล้วอะไรคือสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของ 60% ที่มีประสิทธิภาพสูง? มาดูกัน:

การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

เราอาศัยอยู่ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และธุรกิจที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและปรับปรุงสายการผลิตตามข้อมูลนั้น ๆ จะได้เปรียบทางการแข่งขันและประหยัดเงินเป็นจำนวนมากในระยะยาว บริษัทสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์เพื่อติดตามประสิทธิภาพ ระบุจุดติดขัด และคาดการณ์ความต้องการ

UPS ตัวอย่างเช่นได้พัฒนาระบบการเพิ่มประสิทธิภาพและการนำทางแบบบูรณาการบนถนน (Orion) UPS ยังได้ลงทุนอย่างมากในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ และได้รับประโยชน์จากการประหยัดต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

การผลิตแบบลีนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและค่อยเป็นค่อยไปในบริษัทการผลิต—ไม่ว่าจะเป็นการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นหรือการพิจารณาใหม่ด้านโลจิสติกส์ของห่วงโซ่อุปทาน—สามารถนำไปสู่ผลประโยชน์ที่สำคัญในระยะยาว

โตโยต้า ได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยการผลิตแบบลีน และในปัจจุบัน หลักการเหล่านี้ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัท อีกหนึ่งแนวคิดสำคัญที่โตโยต้าได้นำมาใช้คือ 'Jidoka' ซึ่งแปลว่า "ระบบอัตโนมัติที่มีมนุษย์คอยควบคุม" ในระบบของโตโยต้า เครื่องจักรถูกออกแบบให้สามารถตรวจจับข้อบกพร่องหรือความผิดปกติ และหยุดกระบวนการผลิตโดยอัตโนมัติ

สิ่งนี้ช่วยให้พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาได้รับการแก้ไขในเวลาจริงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยี

ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีเป็นสองม้า หากถูกฝึกฝนอย่างถูกต้อง สามารถพาเราไปสู่ยุคทองแห่งความสำเร็จของมนุษย์ได้

คิดถึงระบบอัตโนมัติเหมือนกับม้าทำงาน—ที่ทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนกับงานซ้ำซากและกินเวลา เช่น การป้อนข้อมูล การจัดการสินค้าคงคลัง และการตรวจสอบคุณภาพ ด้วยการทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นอัตโนมัติ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสามารถบรรลุความสม่ำเสมอ ความถูกต้อง และความเร็วที่สูงขึ้น ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ และปลดปล่อยทรัพยากรสำหรับโครงการเชิงกลยุทธ์

เทคโนโลยีคือม้าตัวผู้—มีพลวัต สร้างสรรค์ และปรับตัวได้ ตั้งแต่การนำเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงมาใช้ในการพยากรณ์ความต้องการ ไปจนถึงการผสานระบบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ เทคโนโลยีช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

บริษัทย่อย Ethicon ของ Johnson & Johnsonใช้ระบบหุ่นยนต์ผ่าตัด OTTAVAสำหรับการผ่าตัดหลากหลายประเภท ระบบเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในห้องผ่าตัด มอบทางเลือกทางคลินิกที่ยืดหยุ่น และให้เครื่องมือผ่าตัด Ethicon ที่เชื่อถือได้

การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน

การจัดหาวัตถุดิบที่ถูกต้องไปยังสถานที่ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารการปฏิบัติการ. ธุรกิจต้องประเมินผู้จัดหา, ระบบลอจิสติกส์, และกลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลังของตนอย่างสม่ำเสมอ.

โปรแกรมการพัฒนาพนักงานของผู้จัดหาของแอปเปิลเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและการลงทุนในบุคลากรที่ขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท

การมีส่วนร่วมและการฝึกอบรมของพนักงาน

บุคลากรของคุณคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของคุณ พนักงานที่มีส่วนร่วมจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 17% และการลงทุนในการฝึกอบรมพวกเขาคือการลงทุนโดยตรงในความสำเร็จของบริษัท

เมื่อพนักงานเข้าใจกระบวนการและคุณค่าของความมีประสิทธิภาพ พวกเขามีแนวโน้มที่จะสังเกตเห็นความไม่มีประสิทธิภาพและเสนอแนะการปรับปรุงได้มากขึ้น การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องช่วยให้ทุกคนมีความเฉียบแหลมและพร้อมที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการสื่อสารสองทางของฮอนด้าระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชาเป็นมาตรฐานที่โดดเด่นในการสร้างความผูกพันและการฝึกอบรมพนักงาน แนวปฏิบัติด้านการจัดการเชิงปฏิบัติการนี้มุ่งเน้นการพูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ ความแตกต่างในการประเมินผลงาน และการสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน

ความท้าทายในการบริหารจัดการการปฏิบัติการ

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการมีเรื่องมากมายที่ต้องจัดการ—ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นเมื่อคุณคาดไม่ถึง

มาทำความเข้าใจอุปสรรคบางประการที่พวกเขาอาจเผชิญเมื่อวางแผน จัดระเบียบ และควบคุมทรัพยากรและกระบวนการของคุณ

ความท้าทายทางเทคโนโลยี

เทคโนโลยีมอบทั้งโอกาสและความท้าทาย. ในขณะที่ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้ การผสานรวมเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องการการลงทุนอย่างมากและการฝึกอบรมแรงงาน.

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นอีกหนึ่งความกังวล เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการใช้ระบบดิจิทัลทำให้ธุรกิจมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การติดตามเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังก่อให้เกิดปัญหาการบูรณาการกับระบบที่มีอยู่เดิมอีกด้วย

ความท้าทายทางเทคนิค

ความท้าทายทางเทคนิคในการจัดการการดำเนินงานรวมถึง การบูรณาการระบบและการจัดการข้อมูล การบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ระบบ ERP, IoT และ AI เข้ากับระบบเดิมมักส่งผลให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากปัญหาความเข้ากันได้

อีกหนึ่งความท้าทายสำคัญคือ การรักษาระบบอัตโนมัติ ซึ่งแม้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ยังคงต้องการการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง

ClickUp สามารถช่วยชีวิตคุณได้ที่นี่!ClickUp Automationsช่วยคุณทำให้กระบวนการทำงานที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งการแจ้งเตือน การมอบหมายความรับผิดชอบ และการอัปเดตสถานะของโครงการ ทำให้ทีมของคุณมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่การวางแผนกลยุทธ์และการแก้ปัญหา

ClickUp Automations: ตัวอย่างการจัดการการดำเนินงาน
กำหนดเงื่อนไขเพื่อกระตุ้นการดำเนินการเฉพาะ เช่น การเปลี่ยนลำดับความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ หรือการมอบหมายงานด้วย AI Automation Builder ของ ClickUp

คุณสมบัติเช่น AI Automation Builder ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ พร้อมผู้รับมอบหมายแบบไดนามิก ซึ่งช่วยให้การจัดการงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีทางลัดสำหรับโครงการ ระบบอัตโนมัติทางอีเมล และบันทึกการตรวจสอบที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร

การผสานรวมแอปยอดนิยมช่วยขยายขีดความสามารถของระบบอัตโนมัติ ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ ในขณะที่ ClickUp ทำงานหนักให้

ความท้าทายด้านความยั่งยืน

ความยั่งยืนเป็นประเด็นที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการจำเป็นต้องนำแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อย ๆ การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสีย และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อาจเพิ่มต้นทุน และความซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิต

ความท้าทายด้านการสื่อสาร

ความท้าทายในการสื่อสารเกิดขึ้นจากการประสานงานระหว่างหลายแผนกและการบริหารจัดการทีมทั่วโลกหรือทีมระยะไกล การสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างทีม เช่น ฝ่ายผลิตและฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง อาจนำไปสู่ความล่าช้าและข้อผิดพลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทั้งหมด

ClickUp Notepadเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการสื่อสารและทำงานร่วมกันในฟังก์ชันธุรกิจต่างๆ เช่น การรวบรวมข้อมูลสำคัญ, การระดมความคิด, การจดบันทึก, การบันทึกการเปลี่ยนแปลง, และการวัดผลลัพธ์ คุณสมบัติการแก้ไขที่สมบูรณ์ช่วยให้คุณสามารถตรวจทานและสรุปบันทึก และเปลี่ยนข้อมูลที่ป้อนเข้าไปเป็นงานที่สามารถติดตามได้

ClickUp Notepad
สร้างและจัดการสมุดบันทึกหลายเล่มสำหรับโครงการหรือหัวข้อต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

อีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทีมและการสื่อสารคือการใช้ ClickUp Clips ซึ่ง ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถสร้างและแบ่งปันข้อความวิดีโอสั้น ๆ ได้

ClickUp Clips: ตัวอย่างการจัดการปฏิบัติการ
บันทึกและแบ่งปันไอเดียได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการฝังคลิป ClickUp ลงในรายการงานของคุณโดยตรง

คลิปเหล่านี้ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสามารถให้ คำอธิบายโดยละเอียด ข้อเสนอแนะ และวิดีโอแนะนำ ในสถานการณ์ที่ข้อความตัวอักษรไม่สามารถสร้างผลกระทบได้

