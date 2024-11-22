วิธีเพิ่มยอดวิวใน TikTok

ผู้คนมักคิดว่าการเป็นผู้สร้างเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายเหมือนเดินเล่นในสวน แต่ใครก็ตามที่เคยลองเล่นโซเชียลมีเดียจะรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องท้าทายที่จะเผยแพร่คลิปวิดีโอและเพิ่มจำนวนผู้ชมได้โดยไม่ทุ่มเททำงานอย่างจริงจัง
ยกตัวอย่าง TikTok แน่นอนว่ามันได้รับปริมาณการใช้งานจากผู้ใช้มากกว่าพันล้านคนในแต่ละเดือน
แต่ ด้วยอัตราการตีกลับที่สูงกว่า 50%(ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ) มีโอกาสสูงที่แม้กระทั่งวิดีโอไวรัลของคุณบน TikTok จะปรากฏในฟีดของใครบางคน พวกเขาก็อาจจะเลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วหากวิดีโอนั้นไม่น่าสนใจพอ
ดังนั้น คุณจะสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและวิดีโอคุณภาพสูงบนบัญชี TikTok ของคุณได้อย่างไร และโดดเด่นเหนือผู้สร้าง TikTok คนอื่น ๆ?
ในบทความนี้ เราจะสำรวจวิธีการเพิ่มยอดวิวบน TikTok ผ่านกลยุทธ์การตลาด TikTok ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม (คำใบ้: มันคือ ClickUp) ที่จะช่วยให้คุณสร้างวิดีโอไวรัลครั้งต่อไปของคุณ
เตรียมตัวสู่ความสำเร็จบน TikTok
เอาล่ะ ก่อนที่เราจะเริ่ม เข้าเรื่องกัน ขอให้เราทำความเข้าใจกับพื้นฐานกันก่อน: อะไรที่นับว่าเป็นวิวบน TikTok และ TikTok จ่ายเงินให้คุณต่อวิวบนบัญชีธุรกิจของคุณเท่าไหร่?
ในวิดีโอ TikTok, 'การดู' จะถูกนับเมื่อวิดีโอของคุณเริ่มเล่น
หากวิดีโอเล่นอัตโนมัติ วนซ้ำ หรือผู้ชมกลับมาดูซ้ำหลายครั้ง ทั้งหมดนี้จะถูกรวมเข้าด้วยกัน (ตรวจสอบข้อมูลวิเคราะห์ TikTok ของคุณเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด)
ตอนนี้ มาถึงส่วนที่น่าสนใจแล้ว—คุณจะทำอย่างไรให้วิดีโอของคุณมีผู้ชมมากมายและดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้?
การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
มาคุยกันเรื่องการตั้งเป้าหมายกันเถอะ—ถ้าไม่มีเป้าหมาย คุณก็แค่โพสต์ TikTok ลงไปในความว่างเปล่า
สำหรับผู้ที่จริงจังกับการเพิ่มยอดวิวบน TikTok ทุกอย่างเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุ
นี่คือจุดที่เครื่องมืออย่าง ClickUp Goalsมีประโยชน์
ด้วยฟีเจอร์ติดตามเป้าหมายของ ClickUp คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าของคุณได้ผ่านไทม์ไลน์, ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้, และการติดตามอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณได้อย่างง่ายดาย
เริ่มต้นด้วยการตัดสินใจ ว่าคุณต้องการอะไรจริงๆ จากคอนเทนต์ TikTok ของคุณ จากนั้น ให้ติดตามเทรนด์ TikTok ที่กำลังเป็นไวรัลของผู้สร้างคอนเทนต์คนอื่น ๆ และสร้างคอนเทนต์วิดีโอของคุณตามเทรนด์เหล่านั้น (อย่าลืมปฏิบัติตามกฎกติกาของชุมชน TikTok เมื่อทำเช่นนี้)
📝 โปรดจำไว้: เป้าหมายของคุณควรมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถทำได้จริง ตัวอย่างเช่น การพูดว่า "เพิ่มผู้ติดตาม TikTok" นั้นยังไม่ชัดเจน
เป้าหมายที่ดีกว่าคือ "เพิ่มผู้ติดตาม TikTok 1,000 คนภายในสามเดือนข้างหน้า" เป้าหมายที่ชัดเจนเช่นนี้จะช่วยให้คุณมีเส้นทางที่ชัดเจนในการดำเนินการ
พิจารณาใช้กรอบเป้าหมาย SMART เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ TikTok ของคุณ
ซึ่งหมายถึงการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้อง ระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของคุณ เช่น การเข้าถึง การมีส่วนร่วม และการเติบโตของผู้ชมบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของคุณ
โดยการติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้ คุณสามารถวัดความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายของคุณและเห็นว่าคุณอาจต้องปรับแนวทางของคุณที่ใด
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 10 เคล็ดลับการเติบโตบน TikTok ที่จะทำให้แบรนด์ของคุณกลายเป็นไวรัล
การระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังจัดคลาสสอนทำอาหารสำหรับผู้เริ่มต้น คุณจะเริ่มต้นด้วยเมนูที่ซับซ้อนใช่ไหม?
คุณจะยึดติดกับสิ่งที่ตรงไปตรงมา เช่น สูตรพาสต้าแบบง่ายๆ วิดีโอเต้น หรือวิดีโอสอน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ชมของคุณจะเพลิดเพลินกับประสบการณ์และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
การสร้างเนื้อหาคุณภาพสำหรับผู้ชมเฉพาะกลุ่ม เป็นสิ่งสำคัญเสมอในการเพิ่มยอดวิวในแอป TikTok ของคุณ คุณยังสามารถใช้คลิปเสียงที่วนซ้ำหรือคลิปเสียงยอดนิยมอื่นๆ เพื่อเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่ๆ ได้อีกด้วย
ในทำนองเดียวกัน การสร้างเนื้อหา TikTok ที่โดนใจผู้ชมนั้น จำเป็นต้องเข้าใจรสนิยมและระดับทักษะของผู้ชมของคุณ มิฉะนั้น คุณอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียความสนใจของพวกเขาได้
นั่นคือจุดที่ เทมเพลตบุคลิกผู้ใช้ของ ClickUpสามารถช่วยได้
การสร้างโปรไฟล์บุคลิกภาพผู้ใช้ช่วยให้คุณเข้าใจผู้ชม TikTok ของคุณได้ดีขึ้น เพื่อที่คุณจะสามารถสร้างเนื้อหาที่เชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณได้อย่างแท้จริง
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้ชมของคุณได้อย่างรวดเร็ว—เช่น ความสนใจของพวกเขา ข้อมูลประชากร และวิธีที่พวกเขามักจะมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา. สิ่งนี้ช่วยให้คุณสร้างบุคลิกผู้ใช้ที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาเฉพาะสำหรับผู้ชมของคุณได้.
โดยการกำหนดบุคลิกภาพเหล่านี้ คุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นในการสร้างเนื้อหา TikTok ที่เข้าถึงใจ โดดเด่น และในที่สุดช่วยให้คุณเพิ่มยอดวิวได้
กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดวิวบน TikTok
ดังนั้น คุณได้เริ่มโพสต์คอนเทนต์ TikTok แล้ว และมันก็ทำได้โอเคในตอนนี้
แต่ตอนนี้ คุณพร้อมที่จะยกระดับขึ้นไปอีกขั้นและเพิ่มยอดวิว TikTok ของคุณแล้ว
นี่คือกลยุทธ์บางประการที่จะช่วยให้คุณได้รับยอดวิวมากขึ้นบน TikTok และเพิ่มการเข้าถึงของเนื้อหาของคุณ
1. ทำความเข้าใจอัลกอริทึมของ TikTok
คุณต้องรู้ว่าระบบทำงานอย่างไรเพื่อที่จะชนะระบบ
อัลกอริทึมของ TikTok เป็นระบบที่ปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อแนะนำวิดีโอโดยพิจารณาจากหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึง การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ความชอบส่วนบุคคล รายละเอียดของวิดีโอ และแม้กระทั่งการตั้งค่าของอุปกรณ์
อัลกอริทึมของ TikTok เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสิ่งที่คุณชอบใน TikTok เพื่อสร้างฟีดบนหน้า 'สำหรับคุณ' ของคุณที่ทำให้คุณเลื่อนดูไม่หยุด
เช่นเดียวกับสตอรี่ของ Instagram และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมอื่น ๆ TikTok จะวิเคราะห์การโต้ตอบของผู้ใช้กับเนื้อหาเพื่อนำเสนอคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
หน้า 'สำหรับคุณ' เติบโตจากการมีส่วนร่วม—เช่น ผู้ติดตาม การมีปฏิสัมพันธ์กับอินฟลูเอนเซอร์ TikTok และอื่นๆ
นี่คือสิ่งที่อัลกอริทึมจะค้นหา:
🕰️ ผู้ชมดูวิดีโอของคุณนานแค่ไหน เพราะเวลาการรับชมที่ยาวนานขึ้นบ่งบอกถึงความสนใจที่มากขึ้น
💬 ไลค์, แชร์, และคอมเมนต์ในวิดีโอ
🚶🏼➡️ บัญชีที่คุณติดตามและเนื้อหาที่คุณสร้าง
💜 วิดีโอที่ดูจบแล้ว ถูกเพิ่มในรายการโปรด หรือถูกทำเครื่องหมายว่า 'ไม่สนใจ'
เมื่อเร็ว ๆ นี้ อัลกอริทึมของ TikTok ได้ให้ความสำคัญกับเนื้อหาจากผู้สร้างที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมของพวกเขาบ่อย ๆ มากกว่าผู้ที่คุณเพียงแค่ติดตาม
การรู้สัญญาณเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับอัลกอริทึมของ TikTok เพิ่มโอกาสในการได้รับยอดวิวมากขึ้นบน TikTok และปรากฏบนหน้า 'For You' มากขึ้น
➡️ อ่านเพิ่มเติม: TikTok vs. Reels: การเปรียบเทียบสำหรับนักการตลาดโซเชียลมีเดีย
2. สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ
เนื้อหาที่ดีมักเป็นประโยชน์ต่อผู้สร้างวิดีโอเสมอ
แต่การมีเครื่องมือสักสองสามอย่างในคลัง TikTok ของคุณก็ไม่ได้เสียหายอะไร—อย่างเช่น ClickUp
เพื่อเข้าใจคุณสมบัติของมันได้ดีขึ้น ให้เราดูจากมุมมองของผู้ใช้
เจนนิเฟอร์เป็นผู้จัดการโซเชียลมีเดียให้กับแบรนด์แฟชั่นที่กำลังเป็นที่นิยม เธอมีภารกิจในการเพิ่มการมองเห็นของแบรนด์และเพิ่มยอดวิวใน TikTok
และนั่นคือจุดที่ClickUp Brainเข้ามามีบทบาท
เจนนิเฟอร์เริ่มต้นด้วยการใช้ฟีเจอร์ AI ของ ClickUp Brain เพื่อ สร้างไอเดียสำหรับโพสต์ TikTok ที่กำลังจะมาถึง ภายในไม่กี่วินาที เธอได้รับรายการแนวคิดที่น่าสนใจ—ตั้งแต่เบื้องหลังการถ่ายทำภาพถ่ายล่าสุดของแบรนด์ไปจนถึงเคล็ดลับการแต่งตัวสำหรับฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง
ClickUp Brain มอบไอเดียใหม่ๆ ให้กับเธอ และช่วยให้เธอสร้างคำบรรยายที่ดึงดูดความสนใจได้ภายในไม่กี่วินาที
อย่างไรก็ตาม เจนนิเฟอร์รู้ว่าการสร้างเนื้อหา TikTok เป็นการทำงานเป็นทีม ดังนั้นเธอจึงไปที่ClickUp Docsเพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของเธอ
เธอสร้างเอกสารที่ใช้ร่วมกันเพื่อกำหนดแผนเนื้อหา TikTok ซึ่งทีมงานของเธอสามารถเพิ่มไอเดีย ให้ข้อเสนอแนะผ่านความคิดเห็น และแก้ไขได้แบบเรียลไทม์
ขณะที่พวกเขาทำงานร่วมกัน เจนนิเฟอร์ใช้ClickUp Tasksเพื่อ มอบหมายงานโดยตรงจากเอกสาร—เธอมอบหมายงานตัดต่อวิดีโอให้กับผู้สร้างเนื้อหา ใส่คำบรรยายให้กับนักเขียนคำโฆษณา และให้ผู้จัดการแบรนด์เป็นผู้อนุมัติขั้นสุดท้าย
ClickUp Tasks ช่วยให้เธอสามารถ เพิ่มงานย่อย ระดับความสำคัญ วันที่ครบกำหนด ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และอื่นๆ เพื่อให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกัน
เมื่องานถูกจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยใน ClickUp จะไม่มีความสับสนว่าใครกำลังทำอะไรอยู่
เจนนิเฟอร์ใช้ClickUp Chatตลอดกระบวนการเพื่อให้ทีมของเธอทราบข้อมูลอยู่เสมอ เมื่อเธอต้องการความคิดเห็นอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสคริปต์ เธอจะแท็กสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องในแชท และพวกเขาสามารถเข้ามาแก้ไขได้ทันที
และเนื่องจาก ClickUp สามารถผสานงานกับ หัวข้อแชทเฉพาะ ได้ เธอจึงสามารถเปลี่ยนข้อเสนอแนะใด ๆ ให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่ต้องทำ
เจนนิเฟอร์ยังใช้เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUpเพื่อให้โพสต์ TikTok ของเธอมีความสม่ำเสมอ
เทมเพลตนี้ช่วยให้เธอ วางแผนโพสต์, กำหนดเส้นตาย, และปรับตามความจำเป็นตามแนวโน้มล่าสุด ไม่ต้องวิ่งวุ่นโพสต์วิดีโอ TikTok ในนาทีสุดท้ายอีกต่อไป—เจนนิเฟอร์มีเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับแต่ละชิ้นเนื้อหา ตั้งแต่การคิดไอเดียจนถึงการเผยแพร่
แน่นอนว่าเจนนิเฟอร์ไม่ได้สร้างเนื้อหาเพียงเพื่อสร้างเท่านั้น
เธอรู้ว่าอัลกอริทึมของ TikTok ให้ความสำคัญกับวิดีโอแบบสั้น ดังนั้นเธอจึงใช้เครื่องมือของ ClickUp เพื่อช่วยตัดต่อวิดีโอของเธอและปรับให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มเวลาการรับชมให้สูงสุด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: วิดีโอที่สั้นกว่ามีแนวโน้มที่จะถูกรับชมจนจบมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการดูจนจบและเพิ่มโอกาสในการปรากฏบนหน้า For You ดูวิธีที่เราใช้เมื่อทำงานกับเนื้อหา TikTok สำหรับ ClickUp
เจนนิเฟอร์ไม่หยุดเพียงแค่นั้น เธอยังใช้ ClickUp Brain สำหรับการวิเคราะห์ ซึ่งช่วยให้เธอค้นหาคำหลักที่เหมาะสมและวิเคราะห์คู่แข่งได้
เมื่อถึงเวลาเผยแพร่ เจนนิเฟอร์และทีมของเธอจะตรวจสอบทุกอย่างใน ClickUp Docs เพื่อให้แน่ใจว่าคำบรรยายและภาพประกอบถูกต้องครบถ้วน
ด้วยตารางเวลาที่วางแผนไว้อย่างดีและเครื่องมือที่เหมาะสม เราสามารถผลิตเนื้อหาได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งช่วยเพิ่มการเข้าถึงและได้รับไลค์และความคิดเห็นนับพัน
ด้วยการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการสร้างเนื้อหาของ ClickUp เราสามารถปรับแต่งแนวทางของเราและรักษาการมีส่วนร่วมให้ดำเนินต่อไปได้
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 10 เครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียด้วย AI ที่ดีที่สุด
3. ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ของ TikTok
นี่คือประเด็น: คุณต้องหยุดคิดถึง TikTok ว่าเป็นเพียงแค่แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอ
กำลังกลายเป็นเครื่องมือค้นหาที่ได้รับความนิยมสำหรับเจเนอเรชั่น Z โดยมีถึง40% ที่หันมาใช้ TikTokแทนเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิมอย่าง Google
ดังนั้น หากคุณต้องการเพิ่มยอดวิว TikTok ของคุณ คุณต้องใช้ฟีเจอร์ต่างๆ อย่างชาญฉลาด—แฮชแท็ก, เสียง, คำบรรยาย, และโอเวอร์เลย์—เพื่อให้ได้การเข้าถึงมากที่สุด
แฮชแท็ก
มาเริ่มกันที่แฮชแท็กก่อนเลย แฮชแท็กเปรียบเสมือนเศษขนมปังนำทางให้ผู้ชมใหม่ ๆ มาพบเนื้อหาของคุณ และบน TikTok แฮชแท็กสามารถสร้างผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้ คุณควรใช้ แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือหัวข้อเฉพาะ เช่น #beauty หรือ #ferrari ซึ่งจะช่วยจัดหมวดหมู่เนื้อหาของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
จากนั้น มีแฮชแท็กเฉพาะสำหรับวิดีโอ เช่น #skincareroutine หรือ #newborntips เพื่อดึงดูดผู้ชมเฉพาะกลุ่ม
แฮชแท็กเฉพาะแบรนด์นั้นยอดเยี่ยมหากคุณเป็นชื่อที่มีชื่อเสียง และคุณสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ Trend Discovery ของ TikTok เพื่อค้นหาแฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง
แฮชแท็กหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ #FYP ซึ่งย่อมาจาก For You Page นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ TikTok—หน้าแรกที่ทุกคนเห็นเมื่อเปิดแอป วิดีโอที่มี #FYP มียอดวิวรวมกันหลายพันล้านครั้ง
เสียงที่กำลังเป็นที่นิยม
จากนั้นก็มีชุดเครื่องมือสร้างสรรค์ของ TikTok เริ่มต้นด้วยเสียง TikTok เป็นแหล่งรวมเสียงที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำมากที่สุดบางเสียง
คุณสามารถเลือก เสียงยอดนิยมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอของคุณ ได้ เนื่องจากแต่ละเสียงมีหน้าผลลัพธ์ของตัวเอง
เมื่อคุณใช้เสียงที่กำลังเป็นที่นิยม คุณกำลังนำวิดีโอของคุณไปอยู่ต่อหน้าผู้ชมที่มีศักยภาพมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่กำลังดูวิดีโอที่มีเสียงเดียวกัน
💈โบนัส: นี่คือวิธีที่เราทำที่ ClickUp. PS: นักการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ของเรา ก็คือผู้ช่วยฝ่ายบุคคลของเราเช่นกัน!
การประชุม HR ที่ฉันจะไม่มีวันลืม ตอนที่ 1: @ClickUp ตอนที่ 2: @ClickUp#ตลกในองค์กร #ตลกในออฟฟิศ
การประชุม HR ที่ฉันไม่มีวันลืม Part 1: @ClickUp Part 2: @ClickUp#ตลกในองค์กร #ตลกในออฟฟิศ
คำบรรยายและคำบรรยายใต้ภาพ
คำบรรยายวิดีโอและคำบรรยายใต้ภาพเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการเพิ่มยอดวิวบน TikTok
คำบรรยายจะปรากฏโดยอัตโนมัติใต้วิดีโอของคุณเพื่อแปลคำพูดเป็นข้อความ ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจและจดจำเนื้อหาของคุณได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เมื่อผู้ชมจดจำเนื้อหาของคุณได้ พวกเขามีแนวโน้มที่จะกลับมาชมเพิ่มเติมอีก
ในทางกลับกัน คำบรรยายจะถูกฝังอยู่ในวิดีโอโดยตรง ซึ่ง ทำให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงได้ สำหรับผู้ใช้ที่ปิดเสียง พูดภาษาอื่น หรือมีปัญหาทางการได้ยิน
ดังนั้น การเพิ่มคำบรรยายใต้ภาพ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ชมที่กว้างขึ้นสามารถเข้าถึงวิดีโอของคุณได้
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีดำเนินการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ (พร้อมเทมเพลต)
4. ใช้เทคนิคการโพสต์อย่างมีกลยุทธ์
การโพสต์อย่างมีกลยุทธ์เป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มยอดวิวบน TikTok โดยต้องให้ความสำคัญกับเวลา ความสม่ำเสมอ และแม้กระทั่งการไลฟ์สดงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์จะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน:
- วันจันทร์: 6 โมงเช้า, 10 โมงเช้า, 3 โมงเย็น, และ 4 ทุ่ม
- วันอังคาร: 9.00 น., 15.00 น. – 19.00 น.
- วันพุธ: 7 โมงเช้า, 8 โมงเช้า, 3 โมงเย็น, และ 11 โมงคืน
- วันพฤหัสบดี: 9.00 น., 12.00 น., 15.00 น., และ 19.00 น.
- วันศุกร์: 5 โมงเช้า, 12 โมงเที่ยง, 1 โมงบ่าย, และ 3 โมงบ่าย
- วันเสาร์: 11.00 น., 19.00 น., และ 20.00 น.
- วันอาทิตย์: 7 โมงเช้า, 8 โมงเช้า, 10 โมงเช้า, และ 4 โมงเย็น
การโพสต์ในช่วงเวลาเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณเข้าถึงผู้ชมของคุณได้เมื่อพวกเขามีการใช้งานมากที่สุด ทำให้วิดีโอ TikTok ของคุณมีโอกาสถูกมองเห็นมากขึ้น
อีกสิ่งหนึ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการโพสต์คือควรโพสต์อย่างสม่ำเสมอ ฟีเจอร์ไลฟ์ของ TikTok สามารถเป็นส่วนเสริมที่ทรงพลังสำหรับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ
การถ่ายทอดสดช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับผู้ชมได้แบบเรียลไทม์ ผ่านความคิดเห็น การกดถูกใจ และของขวัญเสมือนจริง ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
เพื่อวางแผนและจัดระเบียบเซสชั่นสด คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของ ClickUp ได้. เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้การรักษาระบบการโพสต์อย่างต่อเนื่องง่ายขึ้น และทำให้กลยุทธ์ของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง.
ในความเป็นจริง ทำไมไม่ลองดำเนินการอัตโนมัติปฏิทินโซเชียลมีเดียและเนื้อหาทั้งหมดของคุณดูล่ะ?
ระบบอัตโนมัติของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างกฎที่กำหนดเองหรือใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้งานต่างๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายสมาชิกในทีม การอัปเดตความสำคัญของงาน หรือการส่งการแจ้งเตือน
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนคุณเมื่อโพสต์จำเป็นต้องเผยแพร่ หรือเมื่อถึงเวลาที่จะเผยแพร่สด
และด้วยฟีเจอร์งานประจำของ ClickUp คุณสามารถ กำหนดเวลาให้งานทำซ้ำทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือแม้กระทั่งในวันเฉพาะของเดือน ทำให้การสร้างและโพสต์เนื้อหาเป็นกระบวนการที่ราบรื่น
5. สร้างและมีส่วนร่วมกับชุมชนของคุณ
TikTok เปรียบเสมือนการสนทนาที่ดำเนินอยู่ตลอดเวลา โดยเน้นที่การมีส่วนร่วมเป็นหลัก
การตลาดชุมชนบน TikTok เป็นการพลิกแพลงการตลาดแบบดั้งเดิม แทนที่จะโพสต์เนื้อหาเพียงอย่างเดียว คุณสร้างการเชื่อมต่อและเปลี่ยนผู้ชมที่เฉยเมยให้กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
นี่คือวิธีสำคัญในการสร้างและดึงดูดชุมชนของคุณบน TikTok:
✅ ตอบกลับความคิดเห็น: การมีส่วนร่วมเริ่มต้นจากการตอบกลับอย่างง่ายๆ การตอบกลับความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอทำให้ผู้ติดตามรู้สึกว่าคุณเห็นและได้ยินพวกเขา และเมื่อคุณใช้ฟีเจอร์ "ตอบกลับด้วยวิดีโอ" ของ TikTok มันจะเพิ่มความเป็นส่วนตัวที่ข้อความเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเทียบได้
✅ ใช้โพลและคำถาม-คำตอบ: กระตุ้นให้ผู้ติดตามของคุณมีส่วนร่วมผ่านโพลและคำถาม-คำตอบ นี่เป็นวิธีที่ง่ายในการเชิญชวนผู้ชมของคุณเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าความคิดเห็นของพวกเขามีความสำคัญ
✅ ถ่ายทอดสด: การจัดเซสชันสดช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ หรือการตอบคำถามสด การถ่ายทอดสดจะช่วยให้แบรนด์ของคุณมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความไว้วางใจและการมีส่วนร่วม
✅ ขี่คลื่นเทรนด์: TikTok เติบโตบนเทรนด์ และการกระโดดตามเทรนด์สามารถช่วยให้คุณยังคงความเกี่ยวข้องและเพิ่มการมองเห็น
✅ ส่งเสริมเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น: เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) และฟีเจอร์ดูเอ็ทเชิญชวนให้ผู้ติดตามมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กับคุณ การจัดกิจกรรมท้าทายและการประกวดจะกระตุ้นให้ชุมชนของคุณมีส่วนร่วม เปลี่ยนผู้ชมให้กลายเป็นผู้มีส่วนร่วม (รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง ⏬)
เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหา TikTok ทั้งหมดของคุณสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแบรนด์ของคุณ ให้ใช้เทมเพลตแนวทางแบรนด์ของ ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดองค์ประกอบที่ทำให้แบรนด์ของคุณมีลักษณะเฉพาะ ทั้งรูปลักษณ์ ความรู้สึก และน้ำเสียง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันในทุกเนื้อหาของคุณ ด้วยแนวทางที่ละเอียดเกี่ยวกับโลโก้ สี แบบอักษร และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถเพิ่มผลกระทบของเนื้อหา TikTok ของคุณให้สูงสุดโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ไว้อย่างแท้จริง
ทีมการตลาดสามารถใช้ ClickUp's Board Viewเพื่อลากและวางงานเพื่ออัปเดตสถานะได้ทันที ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน โครงสร้างนี้ช่วยประหยัดเวลาและปรับปรุงการร่วมมือกันในทีมของคุณ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างนโยบายโซเชียลมีเดีย (+ตัวอย่าง)
6. โปรโมทเนื้อหา TikTok ของคุณ
อันนี้ง่ายมาก: การโปรโมทคอนเทนต์ TikTok ของคุณเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้น
TikTok Promote เป็นวิธีง่ายๆ ในการเริ่มต้น เป็นฟีเจอร์ในแอปที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนวิดีโอแบบออร์แกนิกให้เป็นโฆษณาได้อย่างรวดเร็ว
เพียงไม่กี่คลิก คุณสามารถตั้งเป้าหมายได้—เช่น การเพิ่มยอดวิว การเข้าชมเว็บไซต์ ผู้ติดตาม ข้อความ หรือยอดการเข้าชมโปรไฟล์—กำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณ และตั้งงบประมาณและระยะเวลา
TikTok Promote ให้บริการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อติดตามจำนวนผู้ชม, การกดถูกใจ, การแชร์, และแม้กระทั่งอายุและเพศของผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับวิดีโอของคุณ
💸 คณิตศาสตร์เงินด่วน: เพื่อใช้ TikTok Promote ให้เข้าถึงได้จากวิดีโอ เครื่องมือสำหรับผู้สร้าง หรือ Business Suite จากนั้นเลือกเป้าหมายการโปรโมต กำหนดกลุ่มเป้าหมาย กำหนดงบประมาณ และกดชำระเงินเพื่อเริ่มแคมเปญของคุณ
แคมเปญโปรโมต TikTok มีราคาตั้งแต่ 3 ถึง 1,000 ดอลลาร์ต่อวัน ขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับทั้งผู้สร้างเนื้อหาและแบรนด์
หากคุณเลือกที่จะดำเนินแคมเปญโซเชียลมีเดีย?เทมเพลตแคมเปญโซเชียลมีเดียของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบรายละเอียดแคมเปญของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้าง วางแผนกลยุทธ์ และจัดตารางโพสต์ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มการปรากฏตัวบน TikTok และติดตามกิจกรรมส่งเสริมการขายข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
แฮชแท็ก #TikTokMadeMeBuyItที่มียอดวิวถึง 10 ล้านครั้งในหนึ่งสัปดาห์เป็นหลักฐานที่แสดงถึงพลังของ TikTok ในการขับเคลื่อน UGC และการมีส่วนร่วมที่แท้จริง
เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) มอบโอกาสทองให้กับแบรนด์ขนาดเล็กในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา ยกเว้น TikTok ที่ยังคงรักษาการตลาดแบบปากต่อปากแบบดั้งเดิมไว้
แบรนด์ขนาดเล็กสามารถรวบรวมเนื้อหาได้โดยตรงจากผู้ใช้ด้วยผลตอบแทนการลงทุนที่ดี โดยไม่ต้องมีงบประมาณการตลาดที่ใหญ่โต
การจัดการแคมเปญของ UGC ง่ายยิ่งขึ้นด้วย ClickUp คุณสามารถ ติดตามการส่งงาน, ตรวจสอบการมีส่วนร่วม, และจัดระเบียบรายละเอียดของแคมเปญทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อวางแผนไทม์ไลน์ของแคมเปญ กำหนดเป้าหมายสำคัญ และติดตามกำหนดเวลา
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังดำเนินแคมเปญ UGC คุณสามารถวางแผนแต่ละขั้นตอนบนปฏิทินเนื้อหา มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และทำให้แน่ใจว่าทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 18 แม่แบบโซเชียลมีเดียฟรีที่ดีที่สุดสำหรับโพสต์ แคมเปญ และเนื้อหา
8. วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของคุณ
เฮ้ พูดถึงเรื่องประสิทธิภาพ ClickUp ยังสามารถช่วยคุณวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหา TikTok ของคุณให้ดียิ่งขึ้นได้อีกมาก
ขั้นแรก เริ่มต้นด้วยการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อวัดความสำเร็จ KPI การตลาดของคุณควรสอดคล้องโดยตรงกับเป้าหมายของคุณด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถนำตัวชี้วัดทั้งหมดเหล่านี้มารวมไว้ในภาพรวมระดับสูงได้
หากคุณต้องการรายละเอียดที่มากขึ้น เราก็มีให้คุณเช่นกัน!
เทมเพลตเมตริกโซเชียลมีเดียของ ClickUpเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการบันทึกข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์แนวโน้ม และปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ—ทั้งหมดในที่เดียว
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับ:
- มุมมองตารางเมตริก เพื่อติดตามเมตริกสำคัญ เช่น ผู้ติดตาม การมีส่วนร่วม และจำนวนการแสดงผล
- แบบฟอร์มรายงานเมตริกส์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของคุณและสร้างรายงานเพื่อแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- มุมมองโซเชียลมีเดีย มอบพื้นที่เฉพาะสำหรับจัดเก็บและจัดระเบียบโพสต์โซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณ
9. ส่งเสริมเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์
เทรนด์สปอตติ้ง: คำที่ใช้เพื่ออธิบายความสามารถในการทำนายและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดเทรนด์สปอตติ้งสามารถนำไปใช้กับสื่อสังคมออนไลน์ได้เช่นกัน
การติดตามเทรนด์ TikTok เป็นสิ่งสำคัญเพื่อช่วยให้แบรนด์ยังคงมีความเกี่ยวข้อง
นี่คือวิธีที่เราติดตามเทรนด์ในสำนักงาน ClickUp:
📌 มีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณอย่างสม่ำเสมอ: การมีปฏิสัมพันธ์เป็นประจำสามารถเปิดเผยความชอบที่กำลังเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น การสังเกตเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มความยั่งยืนในอุตสาหกรรมของคุณ ClickUp Docs สามารถช่วยคุณบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลและตอบสนองได้อย่างทันท่วงที
📌 ตั้งค่าการฟังทางสังคมสำหรับคำค้นหาและแฮชแท็ก: การติดตามการสนทนาเกี่ยวกับคำค้นหาเฉพาะช่วยให้คุณสังเกตเห็นเทรนด์ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ผสานเครื่องมือการฟังทางสังคมกับแดชบอร์ด ClickUp เพื่อแสดงภาพเทรนด์ ความรู้สึก และการสนทนาเกี่ยวกับคำค้นหา
📌 ดำเนินการวิเคราะห์การแข่งขันอย่างสม่ำเสมอ: โดยการติดตามการเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์ทางการตลาด คุณสามารถระบุการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้ ใช้ ClickUp Goals เพื่อกำหนดและติดตามวัตถุประสงค์ตามข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้
📌 วิเคราะห์เนื้อหาที่กำลังเป็นที่นิยมของคุณเอง: การทบทวนประสิทธิภาพของเนื้อหาของคุณสามารถชี้ให้เห็นสิ่งที่สอดคล้องกับผู้ชมของคุณ ใช้ ClickUp Dashboards เพื่อติดตามตัวชี้วัดและระบุรูปแบบในโพสต์ที่ประสบความสำเร็จ
📌 สร้างเครือข่ายกับผู้มีอิทธิพลในวงการ: ผู้มีอิทธิพลมักจะมีข้อมูลวงในเกี่ยวกับแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ ใช้ClickUp Whiteboardsสำหรับระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้ม และใช้ ClickUp Docsเพื่อติดตามความร่วมมือกับผู้มีอิทธิพล
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามแนวโน้ม! ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่แจ้งเตือนและจัดหมวดหมู่ข้อมูลเชิงลึกใหม่หรือคีย์เวิร์ดยอดนิยม เพื่อให้ทีมของคุณไม่พลาดเทรนด์ TikTok ล่าสุดและอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ
การเข้าใจด้านเงินของ TikTok ด้วยการเพิ่มจำนวนผู้ชม
ทำงานหนักมาก แล้วรางวัลล่ะ?
มาคุยกันเรื่องเงินกันเถอะ
ในปี 2020 TikTok ได้เปิดตัวกองทุน Creator Fund โดยจ่ายเงินให้ผู้สร้างคอนเทนต์ระหว่าง $0.02 ถึง $0.04 ต่อการรับชม 1,000 ครั้ง
อย่างไรก็ตาม ในปี 2023 ได้ถูกแทนที่ด้วยโปรแกรมรางวัลสำหรับผู้สร้างสรรค์ ซึ่งมอบโอกาสได้รับรายได้สูงถึง 20 เท่า และมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาต้นฉบับที่มีความยาวมากขึ้น
ตั้งแต่นั้นมา TikTok ได้รายงานการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมของผู้สร้างคอนเทนต์ถึง 250% และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้สร้างคอนเทนต์ที่มีรายได้สูง
💸 คณิตศาสตร์เงินด่วน: เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมรางวัลสำหรับผู้สร้าง คุณต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย 10,000 คน มียอดวิว 100,000 ครั้งในช่วง 30 วันที่ผ่านมา มีบัญชีส่วนตัว และอาศัยอยู่ในประเทศที่กำหนด
เนื้อหาที่มีสิทธิ์ต้องได้รับยอดวิว 1,000 ครั้งบนหน้า For You หลีกเลี่ยงการร้องคู่และการตัดต่อ และต้องเป็นไปตามเกณฑ์อื่นๆ ที่ระบุไว้ในแนวทางของ TikTok
แต่มีมากกว่าหนึ่งวิธีในการหาเงินบน TikTok
💰 ความร่วมมือกับแบรนด์: ความร่วมมือกับแบรนด์แบบสปอนเซอร์หมายถึงการที่ผู้สร้างเนื้อหาแสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการของแบรนด์ในวิดีโอ TikTok ของพวกเขา ความร่วมมือเหล่านี้ช่วยให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ เพิ่มการมีส่วนร่วม และอาจกระตุ้นยอดขายได้
💰ช้อปปิ้งบน TikTok: ด้วยการเปิดตัว TikTok Shopping แพลตฟอร์มนี้ได้ก้าวเข้าสู่สนามการค้าบนโซเชียล โดยเปิดโอกาสให้ผู้สร้างเนื้อหาสามารถแท็กสินค้าได้โดยตรงในวิดีโอของตน TikTok มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใคร เนื่องจากผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าที่พวกเขาเห็นบนแพลตฟอร์มนี้บ่อยครั้งโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า
💰 ของขวัญสด: TikTok Live Gifts ช่วยให้ผู้สร้างสามารถสะสมเพชรจากผู้ชมที่ส่งของขวัญเสมือนจริงระหว่างการถ่ายทอดสด ฟีเจอร์นี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ โดยผู้ชมสามารถแสดงความชื่นชมผ่านของขวัญที่สามารถแลกเป็นรายได้จริงได้ ซึ่งช่วยเสริมสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับผู้สร้าง
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีทำการตลาดกับคนรุ่นมิลเลนเนียล
เพื่อจัดการและติดตามแหล่งรายได้ที่หลากหลายเหล่านี้ ClickUp สามารถทำหน้าที่เป็นตัวติดตามงบประมาณของคุณได้ ใช้มันเพื่อ:
- สรุปโครงการ: เริ่มต้นด้วยแผนโครงการที่ละเอียดซึ่งแยกแยะแต่ละแหล่งรายได้ออกมา อาจรวมถึงการสร้างเนื้อหาสำหรับความร่วมมือกับแบรนด์ การตั้งค่าสินค้า และการวางแผนสำหรับเซสชันสด
- รายการทรัพยากรที่ต้องการ: ระบุทรัพยากรทั้งหมดที่คุณจะต้องใช้ ตั้งแต่เครื่องมือแก้ไขสำหรับการสร้างวิดีโอไปจนถึงทรัพยากรการตลาดสำหรับการโปรโมทสินค้า
- กำหนดต้นทุน: สำหรับแต่ละแหล่งรายได้ ให้ประมาณการต้นทุน คุณสามารถใช้มุมมองปริมาณงานของ ClickUpเพื่อจัดสรรทรัพยากรของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรับตามความจำเป็นตามงบประมาณของคุณ
- ติดตามและปรับ: ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย และความคืบหน้าโดยรวมได้อย่างง่ายดาย การตรวจสอบเป็นประจำช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์และอยู่ภายในงบประมาณ ทำให้มั่นใจว่าคุณกำลังเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างรายได้จาก TikTok ของคุณให้สูงสุด
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างรายการตรวจสอบแคมเปญการตลาด
การเอาชนะความท้าทายที่พบบ่อย
จัดการกับคำติชมเชิงลบ
การตอบความคิดเห็นบน TikTok เป็นศิลปะ โดยเฉพาะเมื่อต้องรับมือกับความคิดเห็นเชิงลบ นี่คือกฎทองห้าข้อที่จะช่วยให้การตอบของคุณตรงประเด็น:
📌 ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นที่สำคัญที่สุดก่อน
ความคิดเห็น: "นี่ดูเหมือนเป็นการลอกเลียนแบบสิ่งที่ [คู่แข่ง] ทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำไมไม่ทำอะไรที่เป็นต้นฉบับบ้าง?"
คำตอบ: "ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ! เราพยายามเสมอที่จะใส่ความแปลกใหม่ของเราเองและทำงานหนักกับแนวคิดใหม่ๆ เรายินดีที่จะรับฟังสิ่งที่คุณอยากเห็นจากเราต่อไป"
📀 ตอบกลับด้วยวิดีโอ
ความคิดเห็น: "พูดตามตรงนะ นี่มันสับสนและไม่ได้ช่วยอะไรเลย"
คำตอบ: (ตอบกลับด้วยวิดีโอ) "เสียใจที่ได้ยินเช่นนั้น! ขอบคุณสำหรับความซื่อสัตย์ของคุณ และฉันต้องการทำให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้น ขอให้ฉันอธิบายเป็นขั้นตอนในวิดีโอนี้ ขอบคุณที่ให้โอกาสเราในการปรับปรุง"
🌻 ทำให้สนุกและเป็นของแท้
ความคิดเห็น: "ว้าว พวกคุณพลาดเป้าไปไกลเลยกับเรื่องนี้ มีใครคิดให้รอบคอบบ้างไหม?"
คำตอบ: "เราจะจดบันทึกไว้สำหรับครั้งหน้า! ขอบคุณที่ทำให้เราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ—เราสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด"
🎧 ตรวจสอบความรู้สึกอย่างสม่ำเสมอ
ความคิดเห็น: "นี่รู้สึกไม่เหมาะสมเลย เมื่อพิจารณาถึงทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่ดีเลย"
คำตอบ: "เราได้รับฟังและขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ เราขอถอยกลับไปสักนิดเพื่อทำความเข้าใจบริบทให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้แน่ใจว่าเราให้ความเคารพอย่างเหมาะสม ขอบคุณที่ช่วยตรวจสอบการทำงานของเรา"
⏰ สม่ำเสมอและตรงเวลา
ความคิดเห็น: "ฉันเคยแสดงความคิดเห็นที่นี่ครั้งก่อนและไม่ได้รับการตอบกลับ คิดว่าคงไม่ได้อ่านความคิดเห็นจริงๆ"
คำตอบ: "โอ้ ไม่นะ! ขอโทษด้วยนะคะ/ครับ เราพลาดคุณไปในครั้งที่แล้ว ตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้วและยินดีที่จะพูดคุยกับคุณ ความคิดเห็นของคุณสำคัญสำหรับเรา และเราจะติดตามความคิดเห็นของคุณอย่างใกล้ชิดต่อไป"
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ ClickUp Brain เพื่อระบุและตอบสนองต่อความคิดเห็นเชิงลบอย่างรวดเร็ว มันสามารถช่วยให้คุณเห็นแนวโน้มของความรู้สึก ทำให้คุณสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและตอบสนองอย่างรอบคอบได้ แม้ในกรณีที่ความคิดเห็นนั้นยากลำบาก
การรับมือกับการอิ่มตัวของเนื้อหา
เมื่อเนื้อหา TikTok เริ่มรู้สึกซ้ำซาก นั่นเป็นสัญญาณว่าความเหนื่อยล้าทางความคิดสร้างสรรค์อาจกำลังเกิดขึ้น นี่คือสัญญาณที่เด่นชัดของความเหนื่อยล้าทางความคิดสร้างสรรค์บน TikTok:
- อัตราการคลิกผ่าน (CTR): หากอัตราการคลิกผ่านของคุณเริ่มลดลง อาจหมายความว่าโฆษณาหรือเนื้อหาของคุณไม่สามารถดึงดูดความสนใจได้เหมือนแต่ก่อน
- ต้นทุนต่อหนึ่งพันครั้งแสดงผล (CPM): เมื่อ TikTok ปรับ CPM ของคุณขึ้น มักเป็นสัญญาณว่าโฆษณาของคุณกำลังสูญเสียความน่าสนใจ
- ความถี่: ตัวชี้วัดนี้แสดงถึงความถี่ที่โฆษณาถูกแสดงให้กับผู้ใช้แต่ละคน ความถี่สูงอาจหมายถึงการเห็นโฆษณาซ้ำมากเกินไป
- การเข้าถึง: เมื่อการเข้าถึงหยุดนิ่งหรือลดลง มักหมายความว่าเนื้อหาของคุณไม่สามารถเข้าถึงผู้ใช้ใหม่ได้อีกต่อไป
เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ให้ใช้ ClickUp Brain ในระหว่างการประชุมระดมความคิด นี่คือวิธีที่มันสามารถช่วยได้:
แคมเปญการตลาด
ClickUp Brain สามารถวิเคราะห์โพสต์บนโซเชียลมีเดีย รีวิวออนไลน์ และแบบสำรวจผู้บริโภค เพื่อระบุคุณค่าและความกังวลของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถ สร้างข้อความที่สื่ออารมณ์และตอบสนองความต้องการเฉพาะเจาะจงได้
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม AI สามารถช่วยสร้างแคมเปญเช่น "ทำความสะอาดบ้านของคุณ ทำความสะอาดโลก" ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณถูกมองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
การสร้างเนื้อหา
AI สามารถช่วยให้การระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการสำรวจแฮชแท็กที่กำลังเป็นที่นิยม, วิเคราะห์บล็อกที่ได้รับความนิยม, และ ค้นหาช่องว่างของเนื้อหา
ตัวอย่างเช่น ในกลุ่มการเดินทาง ClickUp Brain อาจแนะนำให้สร้างคู่มือสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือสัมภาษณ์ผู้สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
🌈 เพิ่มเติม: นี่คืออีกหนึ่งไอเดียดีๆ จากทีมโซเชียลของเรา หากคุณกำลังมองหาแรงบันดาลใจ!
การประชุม HR ที่ทำให้ฉันฝังใจไปตลอดชีวิต#มุกตลกองค์กร #มุกตลกออฟฟิศ@ClickUp @ClickUp @ClickUp
การประชุม HR ที่ทำให้ฉันฝังใจไปตลอดชีวิต#มุกตลกองค์กร #มุกตลกออฟฟิศ@ClickUp @ClickUp @ClickUp
TikTok บนนาฬิกา: ClickUp ไปไวรัล
ขอให้เป็นแบบสั้นๆ หวานๆ—เหมือนกับคอนเทนต์ TikTok ของคุณเลย!
ClickUp นำเสนอชุดเครื่องมือที่ช่วยให้คุณวางแผน สร้าง และติดตามเนื้อหา TikTok ของคุณได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่การระดมความคิดด้วย ClickUp Brain ไปจนถึงการติดตามเมตริกด้วยแดชบอร์ด
ชิ้นสุดท้ายของปริศนา? คำกระตุ้นการตัดสินใจที่แข็งแกร่ง (CTA)
นำผู้ชมของคุณไปยังหน้าแลนดิ้งเพจและเพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยขั้นตอนถัดไปที่ชัดเจน นี่คือตัวอย่างสด
ในขณะที่ ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหา TikTok ของคุณ มันยังช่วยให้คุณนำหน้าเทรนด์อยู่เสมอ เพื่อให้คุณยังคงเป็นที่นิยมในฟีดของผู้ติดตามของคุณ
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง?ลงทะเบียนกับ ClickUp ฟรีวันนี้ และเริ่มทำให้ความฝัน TikTok ของคุณเป็นจริง!