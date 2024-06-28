วิธีการทำการตลาดกับคนรุ่นมิลเลนเนียล

อา, คนรุ่นมิลเลนเนียล—ผู้ที่เกิดระหว่างปี 1981 ถึง 1996 ซึ่งได้เปลี่ยนผ่านจากโทรศัพท์บ้านเป็นสมาร์ทโฟน และจากเทป VHS เป็นบริการสตรีมมิ่ง คนรุ่นนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในปัจจุบัน และด้วยเหตุผลที่ดี: กำลังซื้อและความภักดีต่อแบรนด์ของพวกเขาไม่สามารถประเมินต่ำได้
ต่างจากเจเนอเรชัน Z (เกิดระหว่างปี 1997 ถึง 2012) ที่เติบโตมาท่ามกลางวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบ มิลเลนเนียลกลับเป็นกลุ่มที่อยู่กึ่งกลางระหว่างอดีตแบบอนาล็อกกับปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล ทำให้พวกเขามีมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ต่อเทคโนโลยีและการบริโภคนิยม
เพื่อเรียนรู้วิธีการตลาดให้กับกลุ่มมิลเลนเนียล คุณต้องเข้าใจคุณค่าของพวกเขาเสียก่อน เช่น ความแท้จริง ความยั่งยืน และประสบการณ์ที่มีความหมาย แบรนด์อย่าง Chipotle, Netflix และ Uber ประสบความสำเร็จในการดึงดูดความสนใจของกลุ่มมิลเลนเนียล และด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสม คุณก็สามารถทำได้เช่นกัน!
การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายมิลเลนเนียล
คนรุ่นมิลเลนเนียล (หรือที่รู้จักกันในชื่อเจเนอเรชั่น Y) ได้เห็นทั้งช่วงเวลาขึ้นและลงมากมายในช่วงปีแห่งการเติบโตของพวกเขา—เหตุการณ์ 9/11, วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่, การล่มสลายของตลาดหลายครั้ง, และล่าสุดคือการระบาดของโควิด-19 และวิกฤตค่าครองชีพ คนรุ่นนี้ได้เห็นทุกอย่างจริงๆ พวกเขาอาจยังแบกรับหนี้สินจากการกู้ยืมเพื่อการศึกษาจำนวนมากที่ทำให้ยากต่อการรักษาเสถียรภาพทางการเงินในช่วงที่เงินเฟ้อสูงขึ้น
ประสบการณ์เหล่านี้ได้หล่อหลอมพวกเขาให้แตกต่างกันไป พฤติกรรมการซื้อ ความคิดเกี่ยวกับเงิน และทัศนคติต่อชีวิตของพวกเขาแตกต่างจากคนรุ่นก่อนอย่างสิ้นเชิง พวกเขามีจิตสำนึกทางสังคมและมองหาแบรนด์ที่สอดคล้องกับค่านิยมของตนเอง พวกเขาสนับสนุนบริษัทที่ยั่งยืน มีจริยธรรม และตอบแทนสังคม พวกเขามองหาการซื้อที่เน้นคุณค่าและแสวงหาประสบการณ์ที่มีความหมาย
ตอนนี้ มาสำรวจกันว่าอะไรที่ทำให้คนรุ่นมิลเลนเนียล เป็นคนรุ่นมิลเลนเนียล
ทำไมพวกเขาถึงมีความสำคัญต่อผู้ทำการตลาด?
- คนรุ่นมิลเลนเนียลได้กลายเป็น กลุ่มแรงงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2016 และในปี 2022 พวกเขากลายเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของประชากรในสหรัฐอเมริกา เมื่อคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์เกษียณ ตัวแทนของคนรุ่นมิลเลนเนียลจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขนาดประชากรที่ใหญ่โตนี้ทำให้พวกเขาเป็นกลุ่มตลาดที่สำคัญที่ควรเข้าถึง
- คนรุ่นมิลเลนเนียลมีแนวโน้มที่จะมีงานทำ มีเงินของตัวเอง และไม่พึ่งพาใครในการซื้อของชิ้นใหญ่ พวกเขาสามารถตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็วหากแบรนด์สามารถสร้างความประทับใจให้กับพวกเขาได้
- เมื่อคนรุ่นมิลเลนเนียลก้าวหน้าในอาชีพและสะสมความมั่งคั่ง กำลังซื้อของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การมุ่งเป้าไปที่กลุ่มประชากรนี้และการสร้างความภักดีของพวกเขาจะให้ผลตอบแทนที่สำคัญเมื่อพวกเขาเข้าสู่ช่วงอายุที่เหมาะสม
- มิลเลนเนียลเป็นชาวดิจิทัลโดยกำเนิด พวกเขาเป็น ผู้รับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว และใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างแข็งขัน ทำให้การตลาดดิจิทัลเป็นช่องทางที่สะดวกสำหรับนักการตลาดในการเข้าถึงพวกเขา
ความชอบในการช้อปปิ้งและการใช้จ่ายของคนรุ่นมิลเลนเนียล
ตอนนี้ มาดูกันว่าความชอบในการช้อปปิ้งและการใช้จ่ายของคนรุ่นนี้เป็นอย่างไร:
1. ประสบการณ์ก่อนการครอบครองวัตถุ
จากการสำรวจของ Eventbrite ย้อนกลับไปเกือบสิบปีที่แล้ว พบว่า78% ของคนรุ่นมิลเลนเนียลชอบใช้เงินไปกับกิจกรรม (คอนเสิร์ต, การแสดงตลก) หรือประสบการณ์ (การเดินทาง, กีฬาผจญภัย) มากกว่าการซื้อสิ่งของที่ต้องการ
สิ่งนี้เกิดจากสาเหตุที่เป็นไปได้สองประการ:
- คนรุ่นมิลเลนเนียลเติบโตขึ้นมาในวัฒนธรรมที่การครอบครองวัตถุสิ่งของถูกใช้เพื่อแสดงฐานะความมั่งคั่ง และพวกเขาเริ่มไม่ชอบการกระทำเช่นนั้น
- ความผันผวนทางเศรษฐกิจและหนี้สินจากเงินกู้นักเรียนได้ทำให้การเป็นเจ้าของบ้านหรือรถยนต์คันใหม่เป็นเรื่องยาก ทำให้พวกเขาต้องลงทุนในสิ่งที่พวกเขาสามารถซื้อได้และเพลิดเพลินได้ คือ ประสบการณ์ที่มีความหมาย
2. ความชอบในการช้อปปิ้งออนไลน์
รายงานพฤติกรรมการช้อปปิ้งของคนรุ่นมิลเลนเนียลของ CouponFollow ระบุว่า80% ของคนรุ่นมิลเลนเนียลทำการช้อปปิ้งส่วนใหญ่ทางออนไลน์
เนื่องจากธรรมชาติที่เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีและประสบการณ์จากการรอดชีวิตจากโรคระบาดใหญ่ ทำให้คนรุ่นมิลเลนเนียลถูกดึงดูดโดยเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซโดยธรรมชาติ ที่นี่ พวกเขาตัดสินใจโดยอิงจากข้อเสนอที่มีอยู่และรีวิวจากลูกค้า
- ความโน้มเอียงต่อการสมัครสมาชิก: ตั้งแต่ Netflix, Amazon Prime, และ Spotify Premium ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ B2B คนรุ่นมิลเลนเนียลได้เข้าสู่รูปแบบการสมัครสมาชิกดิจิทัลอย่างลึกซึ้ง เนื่องจากพวกเขาชื่นชอบความยืดหยุ่นที่มอบให้ อย่างไรก็ตาม พวกเขายังตระหนักถึงการใช้จ่ายเงินในช่วงที่เงินเฟ้อสูง จากผลสำรวจของ Deloitte ในปี 2023 พบว่า32% ของคนรุ่นมิลเลนเนียลได้ยกเลิกบริการความบันเทิงแบบชำระเงินเพื่อประหยัดเงิน
- ความชื่นชอบในความยั่งยืน: ลูกค้าชาวมิลเลนเนียลต้องการสินค้าที่ผลิตอย่างมีจริยธรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามการสำรวจกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกันในปี 2020 โดย McKinseyพบว่า 75% ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวมิลเลนเนียลระบุว่าพวกเขามีการพิจารณาความยั่งยืนเมื่อทำการซื้อสินค้าหรูหรา
พฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนรุ่นมิลเลนเนียล
- ดูทีวีน้อยลง ดู OTT มากขึ้น: คนรุ่นมิลเลนเนียลนิยมใช้บริการ OTT เช่น Netflix, Hulu และ Amazon Prime มากกว่าโทรทัศน์เคเบิลแบบดั้งเดิม ตามข้อมูลของ Statista ประมาณ88 เปอร์เซ็นต์ของคนรุ่นมิลเลนเนียลสมัครใช้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอ และใช้เวลาเฉลี่ย 105 นาทีต่อสัปดาห์ในการรับชมเนื้อหาวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน
- การใช้สื่อสังคมออนไลน์:35% ของมิลเลนเนียลหันไปใช้บริการ YouTube เพื่อค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ ขณะที่ 26% ไปที่ Facebook. นี่อาจฟังดูน่าสนใจสำหรับธุรกิจ แต่ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของตัวบล็อกโฆษณาทำให้ผู้ทำการตลาดต้องค้นหาวิธีทางเลือกในการตลาดสินค้าของตนผ่านสื่อสังคมออนไลน์
- การติดตามผู้มีอิทธิพล: เมื่อผู้ทำการตลาดไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโฆษณาออนไลน์ได้ พวกเขามักจะหันไปหาผู้มีอิทธิพลที่มีฐานผู้ติดตามจำนวนมาก ตามการสำรวจของ Statistaพบว่าหนึ่งในสามของคนรุ่นมิลเลนเนียลไว้วางใจคำแนะนำเกี่ยวกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์จากผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์อย่างเต็มที่
- ความนิยมในพอดแคสต์: รายงานโดย Edison Research พบว่า50% ของคนรุ่นมิลเลนเนียลฟังพอดแคสต์อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ ตั้งแต่การเมือง ธุรกิจ การเงิน ไปจนถึงความบันเทิง สถานการณ์ของพอดแคสต์ในปัจจุบันมีคลังเนื้อหาขนาดใหญ่ให้เลือกฟัง มอบทางเลือกให้คนรุ่นมิลเลนเนียลได้บริโภคสิ่งที่พวกเขาสนใจ
ความสนใจและค่านิยมของคนรุ่นมิลเลนเนียล
- มีจุดมุ่งหมาย: คนรุ่นมิลเลนเนียลมีแรงขับเคลื่อนจากจุดมุ่งหมายในชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงาน จากผลสำรวจของ Deloitte ในปี 2024พบว่าสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคนรุ่นมิลเลนเนียลส่วนใหญ่ (89%) การมีความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความพึงพอใจในงานและความเป็นอยู่ที่ดี พวกเขาให้ความสำคัญกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม และสนใจในแบรนด์ที่เป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ใส่ใจในการตอบแทนสังคม
- เสียงดังเกี่ยวกับคุณค่า: ในฐานะคนรุ่นที่เห็นการเกิดขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์ คนรุ่นมิลเลนเนียลรู้วิธีที่จะแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่สำคัญต่อพวกเขา พวกเขายินดีที่จะพูดคุยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับสุขภาพจิต ความครอบคลุม และความเท่าเทียมทางเพศ และชอบที่จะซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับคุณค่าเหล่านี้
- การเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่อง: คนรุ่นมิลเลนเนียลใช้เวลาบนโทรศัพท์มือถือเป็นจำนวนมาก มีโปรไฟล์โซเชียลมีเดียที่ใช้งานอยู่เสมอ และนิยมการสื่อสารออนไลน์มากกว่าการพบปะกันแบบตัวต่อตัว แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะลดการพบปะกันแบบเผชิญหน้า แต่ทำให้การสื่อสารรวดเร็วและบ่อยขึ้นได้ง่ายขึ้น เพื่อขายสินค้าหรือบริการให้กับคนรุ่นมิลเลนเนียลอย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจต้องมีการมีส่วนร่วมกับพวกเขาบนแพลตฟอร์มที่พวกเขาชื่นชอบ
- ตระหนักรู้ทางการเงิน: คนรุ่นมิลเลนเนียลมักถูกมองในแง่ลบว่าไม่มีความรับผิดชอบในการใช้เงิน แต่ความจริงนั้นแตกต่างออกไปอย่างมาก งานวิจัยระบุว่า78% ของคนรุ่นมิลเลนเนียลสร้างงบประมาณการใช้จ่ายและยึดมั่นในแผนนั้น(เทียบกับ 59% ของคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์) นอกจากนี้ คนรุ่นมิลเลนเนียลยังเริ่มเก็บเงินเพื่อเกษียณตั้งแต่อายุ 23 ปี ในขณะที่คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์เริ่มเก็บเงินเมื่ออายุเฉลี่ย 40 ปี
มุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ใช้ยุคมิลเลนเนียล
เพื่อให้ได้รับการยอมรับและเป็นที่รักของคนรุ่นมิลเลนเนียล ธุรกิจต้องเข้าใจความชอบและสิ่งที่หล่อหลอมพวกเขาเสียก่อน เนื่องจากกลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียลมีขนาดใหญ่มาก จึงอาจมีความแตกต่างระหว่างความต้องการของผู้ที่มีอายุ 28 ปี กับผู้ที่มีอายุในช่วงปลาย 30 หรือต้น 40 ปี
หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือนักการตลาดที่ต้องการดึงดูดกลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียล ให้สร้างบุคลิกผู้ใช้ที่ชัดเจน
ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญ?
มันช่วยให้คุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีขึ้น และตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีข้อมูลตามความต้องการ, วัตถุประสงค์, พฤติกรรม, และความต้องการในการซื้อของพวกเขา. ในระหว่างที่คุณกำลังออกแบบโปรไฟล์ลูกค้าอุดมคติของคุณ (ICP), คุณอาจพบข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับลักษณะประชากรของพวกเขาซึ่งคุณอาจพลาดไปหากไม่ทำเช่นนี้.
ClickUp, เครื่องมือจัดการโครงการและการตลาด, สามารถมีประโยชน์ที่นี่ได้.คุณสามารถใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดของ ClickUp สำหรับบุคลิกผู้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูล, ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของ ICP ของคุณ, และสร้างภาพจำลองสถานการณ์ผู้ใช้ในชีวิตจริงได้.
นี่คือคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนสำหรับการใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างบุคลิกผู้ใช้แบบมิลเลนเนียล:
- ระดมความคิดกับทีมของคุณเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย—อายุ ลักษณะเฉพาะ ความสนใจ และแรงจูงใจของพวกเขาด้วยไวท์บอร์ดของ ClickUp
- กรอกข้อมูลในเทมเพลตด้วยรายละเอียด ICP เช่น อายุ, สถานที่, เพศ, ตำแหน่งงาน, และโปรไฟล์รายได้
- รวบรวมความคิดเห็นจากทีมและใช้มุมมองบอร์ดของ ClickUpเพื่อทบทวนและปรับแต่งโปรไฟล์ผู้ใช้
- สรุปโปรไฟล์ผู้ใช้ (personas) และผสานรวมเข้ากับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และแคมเปญการตลาดของคุณ ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อดูโปรไฟล์ผู้ใช้ทั้งหมดในที่เดียวและเปรียบเทียบเคียงข้างกัน
เทมเพลตนี้ช่วยให้ความพยายามของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมิลเลนเนียลได้อย่างถูกต้อง และคุณได้รับความไว้วางใจจากพวกเขาด้วยการสื่อสารในภาษาที่พวกเขาเข้าใจ
กลยุทธ์การตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มมิลเลนเนียล
การทำการตลาดที่ประสบความสำเร็จกับกลุ่มมิลเลนเนียลจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การตลาดเฉพาะที่เชื่อมโยงกับพวกเขา และนี่คือบางส่วนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผล:
1. สื่อสังคมออนไลน์ในการตลาดสำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียล
95% ของคนรุ่นมิลเลนเนียลใช้โซเชียลมีเดีย และ 86% ใช้ทุกวัน ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางดิจิทัลที่ดีที่สุดในการทำการตลาดกับพวกเขา ตอนนี้คำถามคือ แพลตฟอร์มที่พวกเขาชื่นชอบคืออะไร?การศึกษาล่าสุดโดย HubSpotระบุว่าคนรุ่นมิลเลนเนียลจำนวนมากที่สุด (68%) เลือก YouTube เป็นแพลตฟอร์มที่พวกเขาชื่นชอบ รองลงมาคือ Facebook, Instagram, TikTok และ X
สื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัวอีกต่อไป มันได้ขยายตัวกลายเป็นรูปแบบของการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ, ความบันเทิง, การเชื่อมต่อกับผู้ที่มีความคิดเหมือนกัน, และการติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบัน ในฐานะที่เป็นสื่อกลาง มันมีอำนาจอย่างมากในการกำหนดวิธีคิด, การกระทำ, และการตัดสินใจของคนรุ่นมิลเลนเนียล
ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อให้คุณมีเจตนาที่ชัดเจนขึ้นกับกลยุทธ์การตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ:
- มอบคุณค่าโดยไม่มีเงื่อนไข (เช่น เมื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ให้แบ่งปันวิธีการดูแลเส้นผมแบบง่ายๆหรือแจกเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาฟรีเมื่อโปรโมทแอปจัดตารางโซเชียลมีเดีย)
- สร้างเนื้อหาวิดีโอสั้นที่เป็นประโยชน์และตลกขบขัน
- รักษาความเป็นตัวตนและความสม่ำเสมอของเสียงแบรนด์
- สร้างโพสต์ที่ดึงดูดสายตาและสะดุดตาทันที
- ร่วมมือกับไมโครอินฟลูเอนเซอร์เพื่อขยายการเข้าถึงของแบรนด์และสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์
กลยุทธ์โซเชียลมีเดียของ Mailchimpสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีได้ หากคุณดูบัญชี LinkedIn หรือ X ของพวกเขา คุณจะเห็นภาพที่สวยงามและน่าดึงดูด เนื้อหาวิดีโอที่คมชัด และแหล่งข้อมูลฟรีที่เป็นประโยชน์มากมาย
การใช้เทมเพลตสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดีย
ต้องการสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจในปริมาณมากใช่ไหม? ใช้เทมเพลตโซเชียลมีเดียของ ClickUpเพื่อวางแผนเนื้อหาของคุณเป็นชุด รักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์มทั้งในด้านภาพและข้อความ และจัดระเบียบโพสต์ของคุณให้เป็นระเบียบ
โดยใช้แบบฟอร์มที่ฝังไว้ คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกในทีม ทำงานร่วมกันในแคมเปญใหม่ และติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญทั้งหมดได้ในที่เดียว ด้วยการมองเห็นโพสต์ที่ผ่านมาและที่กำลังจะมาถึง คุณสามารถระบุโพสต์ที่เบี่ยงเบนจากแนวทางของแบรนด์ได้อย่างง่ายดายและทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดโซเชียลมีเดียที่มีงานยุ่งและต้องจัดการหลายช่องทางและแคมเปญ. เทมเพลตพร้อมใช้งานช่วยประหยัดเวลาในขณะที่ยังให้อิสระเพียงพอในการปรับแต่งให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ.
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของ ClickUp ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรฟรีที่มีประโยชน์จากคลังของ ClickUp ได้อีกด้วย
อันนี้เหมาะสำหรับทีมโซเชียลมีเดียที่มีคนเพียงคนเดียวมากกว่า ซึ่งนักการตลาดคนเดียวต้องรับผิดชอบหลายบทบาท
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำให้การจัดการโครงการสื่อสังคมออนไลน์ง่ายขึ้นด้วยเทมเพลต:
- คิดค้น, วางแผน, สร้างสรรค์, และจัดลำดับความสำคัญของโพสต์ สำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายช่องทาง
- นำเนื้อหาจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปใช้ใหม่ในอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง ในรูปแบบที่เหมาะสม
- กำหนดวันครบกำหนด เพื่อไม่ให้พลาดการโพสต์ข้อมูลที่มีความสำคัญตามเวลา
- มอบหมายงานให้กับทีมครีเอทีฟ (หากคุณมีสมาชิกในทีมที่สามารถช่วยเหลือคุณได้) เพื่อให้เนื้อหาพร้อมใช้งานตามกำหนดเวลา หรือมอบหมายงานให้กับตัวคุณเองเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงที
2. การตลาดที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก
ในช่วงเปลี่ยนสหัสวรรษ เมื่อโทรศัพท์มือถือเริ่มเข้าสู่ตลาดเป็นครั้งแรก คนรุ่นมิลเลนเนียลกลุ่มแรกเพิ่งจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ในขณะที่คนอื่นๆ ยังอยู่ในวัยรุ่นหรือก่อนวัยรุ่น ด้วยการเปิดรับเทคโนโลยีนี้ พวกเขาจึงคุ้นเคยกับเทคโนโลยีมือถืออย่างเป็นธรรมชาติ และความชื่นชอบนั้นยิ่งแข็งแกร่งขึ้นตามกาลเวลา
โดยเฉลี่ยแล้วคนรุ่นมิลเลนเนียลใช้เวลา 3.53 ชั่วโมงต่อวันบนโทรศัพท์มือถือ เทียบกับ 2.5 ชั่วโมงบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แล็ปท็อป หรือแท็บเล็ต นั่นคือเหตุผลที่ในฐานะนักการตลาด คุณควรใช้แนวทางที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรกเพื่อเข้าถึงลูกค้าของคุณบนพื้นฐานเดียวกัน
นี่คือเคล็ดลับง่ายๆ เพื่อทำให้กลยุทธ์การตลาดบนมือถือของคุณตรงจุด:
- สร้างเนื้อหาที่ดึงดูดสายตา และง่ายต่อการรับชมบนหน้าจอมือถือ
- ปรับเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมกับการดูในแนวตั้ง—เนื้อหาแนวตั้งจะกินพื้นที่หน้าจอมากขึ้นและดึงดูดความสนใจของผู้ใช้มือถือได้มากกว่า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และหน้าแลนดิ้งของคุณโหลดได้อย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์มือถือ เพื่อรักษาอัตราการตีกลับให้ต่ำ
- สร้างโฆษณาที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้ใช้มือถือ (ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิจารณาใช้โฆษณาแบบคาร์ูเซลของ Facebook และ Instagram ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลื่อนดูภาพหรือวิดีโอหลายรายการในโฆษณาเดียวได้)
- ใช้ตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายตามตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อเข้าถึงผู้ใช้มือถือในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง
- ผสานแอปส่งข้อความ เช่น WhatsApp และ Facebook Messenger เข้ากับกลยุทธ์การตลาดของคุณ และใช้เพื่อบริการลูกค้า การสนับสนุน และการสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล
ตัวอย่างที่ดีของการตลาดแบบมือถือเป็นอันดับแรกคือการที่IKEA ได้รวมเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR)เข้าไปในแอปพลิเคชันมือถือของพวกเขา ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบได้ว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งจะดูเป็นอย่างไรในห้องของพวกเขาโดยใช้ AR และตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องไปที่ร้าน
3. การตลาดขาเข้าและการกระจายเนื้อหา
สร้างเนื้อหาที่ดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่มากกว่าการยัดเยียดโฆษณาให้พวกเขา เนื้อหานี้ควรสอดคล้องกับความสนใจ ความใฝ่ฝัน และความท้าทายของพวกเขา ตัวอย่างเช่น หากคุณขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื้อหาของคุณอาจรวมถึงเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน โครงการรีไซเคิลแบบทำเอง หรือคู่มือการลดรอยเท้าคาร์บอน
พยายามสร้างการมีส่วนร่วมผ่าน ช่องทางสื่อที่เป็นเจ้าของ, ได้รับมา, และเสียค่าใช้จ่าย เพื่อเข้าถึงผู้ชมที่ใหญ่ขึ้นซึ่งอาจสนใจในสิ่งที่คุณนำเสนอ
HubSpot บริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำด้านการตลาดและการขายแบบอินบาวด์ ปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองสอนเมื่อพูดถึงการตลาดแบบอินบาวด์ ผ่านบล็อก อีบุ๊ก เว็บสัมมนา และเครื่องมือฟรี HubSpot มอบเนื้อหาที่มีคุณค่าในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การขาย และการบริการลูกค้า เนื้อหาของพวกเขาให้ความรู้และตอบโจทย์ปัญหาและความท้าทายที่กลุ่มเป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย และเจ้าของธุรกิจต้องเผชิญ
4. อิทธิพลของค่านิยมของแบรนด์
สื่อสารคุณค่าและพันธกิจของแบรนด์คุณ ไม่ว่าจะเป็นความยั่งยืน ความหลากหลาย หรือความรับผิดชอบต่อสังคม การเชื่อมโยงแบรนด์ของคุณกับประเด็นสำคัญที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญ สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อมุมมองของพวกเขาที่มีต่อแบรนด์ของคุณ
อย่างไรก็ตาม การพูดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณต้องสนับสนุนค่านิยมของคุณด้วยการกระทำที่มีความหมาย ตัวอย่างเช่น หากค่านิยมหลักของคุณคือความยั่งยืน คุณควรใช้แนวทางการจัดหาทรัพยากรที่ยั่งยืน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพการทำงานมีจริยธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานของคุณ และมีส่วนร่วมในโครงการการกุศล
Patagonia บริษัทชั้นนำด้านเสื้อผ้าและอุปกรณ์กลางแจ้ง ได้สร้างแบรนด์ของตนขึ้นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พวกเขาส่งเสริมความยั่งยืนอย่างจริงจังโดยใช้วัสดุรีไซเคิล ลดการปล่อยคาร์บอน และบริจาคส่วนหนึ่งของกำไรให้กับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
5. อำนาจของเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC)
ส่งเสริมให้คนรุ่นมิลเลนเนียลสร้างและแบ่งปันเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจัด การประกวด UGC, ความท้าทาย หรือแคมเปญที่กระตุ้นให้ผู้ใช้แบ่งปันรูปภาพ วิดีโอ หรือคำรับรอง ที่แสดงผลิตภัณฑ์หรือประสบการณ์ของแบรนด์ของคุณเพื่อแลกกับสิ่งจูงใจ
โดยการนำเสนอ UGC บนเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณ คุณสามารถขยายการเข้าถึงของแบรนด์และแสดงตัวอย่างจริงว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณถูกใช้งานและได้รับความพึงพอใจจากผู้คนจริงอย่างไร หลักฐานทางสังคมนี้สามารถโน้มน้าวใจผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลได้อย่างมาก ซึ่งยึดถือคติที่ว่า 'ไม่มีรูป ไม่มีจริง!'
แบรนด์กล้องแอคชั่นยอดนิยมอย่าง GoProได้ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของตนได้อย่างประสบความสำเร็จ ช่องทางโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ และแคมเปญการตลาดของ GoPro เต็มไปด้วยภาพถ่ายและวิดีโอที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งแสดงถึงทิวทัศน์ที่งดงาม กิจกรรมที่เต็มไปด้วยอะดรีนาลีน และช่วงเวลาที่อบอุ่นใจ
6. บทบาทของช่องทางหลายช่องทางและอีคอมเมิร์ซในการตลาดสำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียล
ใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหรือแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะทางเพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ราบรื่น พร้อม คำแนะนำสินค้าที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ตามประวัติการเข้าชมและการซื้อ และระบบชำระเงินที่ง่ายดาย
เป็นสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์สำหรับแบรนด์และคนรุ่นมิลเลนเนียล คนรุ่นมิลเลนเนียลชื่นชอบความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะบุคคลของสื่อเหล่านี้ และในฐานะแบรนด์ คุณจะได้รับข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับความชอบและพฤติกรรมของพวกเขา
คุณควรสร้างประสบการณ์เดียวกันนี้ขึ้นที่ร้านค้าจริงด้วย ร้านค้าควรทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางแห่งประสบการณ์ที่ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมกับแบรนด์ ผ่านการจัดแสดงแบบโต้ตอบ การทดลองใช้สินค้า และกิจกรรมต่างๆ เมื่อประสบการณ์การช้อปปิ้งราบรื่นเท่าเทียมกันในทุกช่องทาง คนรุ่นมิลเลนเนียลจะสามารถเปลี่ยนผ่านระหว่างจุดสัมผัสทางดิจิทัลและทางกายภาพได้อย่างรวดเร็ว
ไนกี้ได้ดำเนินกลยุทธ์เหล่านี้อย่างประสบความสำเร็จโดยการมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่เชื่อมโยงกันผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ แอปพลิเคชันมือถือ และร้านค้าที่มีหน้าร้านจริง
ยกระดับกลยุทธ์การตลาดสำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียลของคุณด้วย ClickUp
การสร้างกลยุทธ์การตลาดสำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียลที่มีประสิทธิภาพ คุณต้องทุ่มเทและมองจากมุมมองของกลุ่มเป้าหมายของคุณ ใช้เครื่องมือที่ครอบคลุมเช่นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpเพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณให้ดียิ่งขึ้นและทำให้มั่นใจว่าความพยายามในการสร้างแบรนด์ของคุณสอดคล้องกับพวกเขา
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากชุดคุณสมบัติของ ClickUp:
- ร่วมมือกับสมาชิกทีมที่อยู่ห่างไกล (โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มมิลเลนเนียล) แบบเรียลไทม์เพื่อกำหนดบุคลิกผู้ใช้ของแบรนด์สร้างแผนการตลาด ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด ทำงานกับสื่อการตลาดต่างๆ (เช่น การแจ้งเตือนแบบพุช โบรชัวร์ อีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย บทความในบล็อก หน้าแลนดิ้ง และกรณีศึกษา) รวบรวมข้อมูลการวิจัยตลาดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเอกสารโครงการ ไว้ในที่เดียว และแบ่งปัน/รับข้อเสนอแนะโดยใช้ClickUp Docs
- ระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดใหม่ แคมเปญที่มุ่งเป้าหมาย ไอเดียเนื้อหา และอื่นๆ ด้วยClickUp Whiteboards กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงที่เปลี่ยนความคิดและการสนทนาให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ
- บริหารจัดการโครงการพัฒนากลยุทธ์ที่ซับซ้อนและยืดเยื้อด้วย ClickUp Tasks แบ่งงานของคุณออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่าย เพิ่มงานย่อย มอบหมายให้สมาชิกในทีมหนึ่งคนหรือหลายคน จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องการความสนใจทันที (เช่น แคมเปญที่มีเวลาจำกัด เช่น โปรโมชั่นลดราคาวันชาติอเมริกา) และเพิ่มแท็กที่กำหนดเองให้กับงานของคุณเพื่อการจัดหมวดหมู่ที่รวดเร็ว
- ใช้ClickUp Goalsเพื่อ ตั้งเป้าหมายการตลาดทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่คุณต้องการบรรลุ เพิ่มกรอบเวลาที่ชัดเจน แบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นเป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายรายสัปดาห์ หรือเป้าหมายรายเดือน สร้าง KPI และบัตรคะแนนพนักงานเพื่อวัดประสิทธิภาพ และจัดกลุ่มเป้าหมายของคุณไว้ในโฟลเดอร์เพื่อให้เห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าคุณอยู่ตรงไหน
- สร้างภาพแคมเปญการตลาดของคุณ ในแบบที่คุณต้องการด้วยมุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15แบบติดตามความคืบหน้าและการแปลงของโครงการการตลาดด้วยแดชบอร์ด ClickUp วัดการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของเนื้อหาที่คุณโพสต์ออนไลน์ รู้จำนวน MQL ที่คุณสร้างขึ้น และประเมินว่าสิ่งเหล่านั้นแปลงเป็นยอดขายได้ดีเพียงใด
- ดำเนินการวิจัยเบื้องต้นและรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ขอข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแคมเปญการตลาดของคุณ และเปลี่ยนคำตอบให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ผ่านClickUp Forms
การมีส่วนร่วมกับคนรุ่นมิลเลนเนียลผ่านประสบการณ์และค่านิยม
มาสำรวจวิธีที่คุณสามารถมีส่วนร่วมกับคนรุ่นมิลเลนเนียลผ่านประสบการณ์และคุณค่าที่แตกต่างกัน:
ส่งเสริมประสบการณ์ดิจิทัลที่ยอดเยี่ยมเหนือความบันเทิง
คนรุ่นมิลเลนเนียลมองหาการมีปฏิสัมพันธ์ทางดิจิทัลที่มากกว่าความบันเทิงเพียงอย่างเดียว พวกเขาต้องการประสบการณ์ที่มีความหมายและเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของพวกเขา ธุรกิจควร ให้ความสำคัญกับการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล แอปพลิเคชัน และเนื้อหาที่ให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ หรือเสริมพลังให้กับผู้ใช้ ในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้สิ่งต่างๆ สนุกสนานด้วย
ลองใช้Duolingo เป็นตัวอย่าง คอนโซลที่ออกแบบให้เหมือนเกมและ UI ที่ดึงดูดสายตาทำให้ผู้เรียนรู้สึกอยากติดตามเส้นทางการเรียนรู้ภาษาใหม่ของตน นอกจากนี้ยังมีมาสคอตของแบรนด์อย่าง Owl Duo ที่คอยเตือนผู้ใช้งานอย่างแนบเนียน (และมักจะตลกขบขัน) บนโซเชียลมีเดียให้เรียนบทเรียนต่อไป แน่นอนว่าน่าจดจำ!
ให้ความสำคัญกับความแท้จริงและภาพลักษณ์แบรนด์ที่แท้จริง
คนรุ่นมิลเลนเนียลถูกดึงดูดโดยแบรนด์ที่ไม่ลังเลที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของตนออกมา ธุรกิจควรมุ่งมั่นที่จะ สร้างความไว้วางใจโดยการเปิดเผยอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับค่านิยม แนวทางปฏิบัติ และที่มาของตนเอง พวกเขาสามารถถ่ายทอดความแท้จริงผ่านการเล่าเรื่อง เนื้อหาเบื้องหลัง การแสดงความคิดเห็นจากผู้ใช้ หรือโดยการเปลี่ยนผู้ก่อตั้ง ซีอีโอ และพนักงานให้เป็นทูตของแบรนด์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
อาจรู้สึกท้าทายในการออกแบบกลยุทธ์การจัดการแบรนด์ตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง และคุณต้องการให้ทุกอย่างถูกต้องคุณสามารถใช้เทมเพลตการสร้างแบรนด์ที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดโครงสร้างข้อความและเรื่องราวที่คุณต้องการเน้น
เทมเพลตการสร้างแบรนด์ของ ClickUpเป็นหนึ่งในกรอบการทำงานดังกล่าว ด้วยเทมเพลตนี้ ธุรกิจสามารถสร้างเอกลักษณ์ทางภาพที่สอดคล้องกันในทุกสื่อการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย
คุณสามารถกำหนดสไตล์ โทนเสียง โลโก้ สี ภาษา ความรู้สึก และอื่นๆ ของแบรนด์ของคุณ และมอบบุคลิกให้กับมันได้ แม่แบบนี้ช่วยให้คุณติดตามแง่มุมต่างๆ ของกระบวนการสร้างแบรนด์ภายในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งคุณและผู้ตัดสินใจคนอื่นๆ สามารถติดตามความคืบหน้า เพิ่มข้อเสนอแนะ และให้การอนุมัติได้
มันง่ายที่จะหลงลืมงานเมื่อกำลังพัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพราะมีสิ่งที่ต้องทำมากมาย แต่เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบได้
เน้นประเด็นทางสังคมและคุณค่าที่สอดคล้องกับคนรุ่นมิลเลนเนียล
คนรุ่นมิลเลนเนียลมีความตระหนักในสังคมและมักจะเลือกแบรนด์ที่สนับสนุนประเด็นที่พวกเขาหลงใหล ธุรกิจสามารถดึงดูดกลุ่มประชากรนี้ได้โดยการ เชื่อมโยงประเด็นทางสังคม (เช่น ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม หรือการเข้าถึงชุมชน) กับการกระทำที่เป็นรูปธรรม เช่น การบริจาค การทำงานอาสาสมัคร หรือโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความพยายามเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทใส่ใจในการสร้างผลกระทบที่มากกว่าผลกำไร
การนำอารมณ์ขันมาใช้ในด้านการตลาด
คนรุ่นมิลเลนเนียลชื่นชอบเมื่อคุณทำให้พวกเขาหัวเราะ—อารมณ์ขันดึงดูดความสนใจของพวกเขาและทำให้แบรนด์ดูเข้าถึงได้ง่าย ธุรกิจสามารถใช้ความตลกในแคมเปญการตลาด โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และโฆษณาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ซอฟต์แวร์ SEOยอดนิยมอย่างSemrushได้เชี่ยวชาญกลยุทธ์นี้เป็นอย่างดี นี่คือหนึ่งในโพสต์บนโซเชียลมีเดียมากมายจาก Semrush ที่ทำให้เราอดขำไม่ได้:
การพร้อมให้บริการและการให้การสนับสนุนลูกค้าที่ดี
คนรุ่นมิลเลนเนียลคาดหวังการจัดการลูกค้าที่รวดเร็วและปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ธุรกิจจำเป็นต้องกระจายช่องทางการสื่อสารให้หลากหลาย รวมถึงแชทสด โซเชียลมีเดีย อีเมล และการสนับสนุนทางโทรศัพท์ เพื่อรองรับความชอบที่แตกต่างกัน การตอบสนองอย่างรวดเร็ว การแก้ไขปัญหาด้วยความเห็นอกเห็นใจ และการนำเสนอโซลูชันที่เพิ่มคุณค่า จะช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม ทั้งหมดนี้เปลี่ยนคนรุ่นมิลเลนเนียลให้กลายเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์อย่างภักดี
การใช้ปัญญาประดิษฐ์
อย่างไรก็ตาม การจัดการคำขอในปริมาณมากโดยไม่กระทบต่อคุณภาพการให้บริการอาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาได้ นี่คือจุดที่ClickUp Brainเข้ามาช่วยเหลือคุณ
ทีมบริการลูกค้าสามารถใช้ผู้ช่วย AI นี้สำหรับ:
- การสร้างฐานความรู้พร้อมข้อมูลที่อัปเดต เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
- แนะนำแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้อง ให้กับตัวแทนระหว่างการแชทหรือการโทร
- การวิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้าเพื่อสร้างร่าง คู่มือวิธีการใช้งาน เอกสารแก้ไขปัญหา และคำถามที่พบบ่อย
- ติดตามสถานะของคำขอบริการ
- การอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ เช่น การกำหนดเวลาติดตามผล การติดตามเวลาการแก้ไขปัญหา การตอบคำถามที่พบบ่อย และการขอความคิดเห็น
- ปรับแต่งข้อความแชทและการตอบกลับอีเมล โดยใช้ข้อมูลลูกค้า
- แปลคำถาม/คำตอบเป็นภาษาต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั่วโลก
การใช้แม่แบบการบริการลูกค้า
นอกจากการเร่งกระบวนการบริการลูกค้าด้วย AI แล้ว คุณยังสามารถทำให้ขั้นตอนการทำงานของพวกเขาลื่นไหลและมีโครงสร้างมากขึ้นด้วยเทมเพลตบริการลูกค้าที่พร้อมใช้งาน
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการจัดการบริการลูกค้าของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามคำขอความช่วยเหลือที่เข้ามา ทำงานร่วมกับทีมเพื่อหาวิธีแก้ไข และนำเสนอการแก้ไขปัญหาตรงเวลา
ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้สี่แบบ (มุมมองรายการ, มุมมองบอร์ด, มุมมองเอกสาร, และมุมมองแบบฟอร์ม) คุณสามารถติดตามคำขอการสนับสนุนที่ใหม่, รอการดำเนินการ, กำลังดำเนินการ, และได้รับการแก้ไขแล้วได้อย่างง่ายดาย และมั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป
ฟิลด์ที่กำหนดเองล่วงหน้าช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดที่สำคัญลงในตั๋วได้ เช่น ประเภทของปัญหา สถานะการเสร็จสิ้น อีเมลติดต่อของผู้ร้องขอ และคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
อำนวยความสะดวกในการบริการลูกค้าด้วยเทมเพลตนี้และรับคะแนนความประทับใจจากลูกค้า!
การมีความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาที่ใหญ่ขึ้น
คนรุ่นมิลเลนเนียลถูกดึงดูดโดยธุรกิจที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมในวงกว้างด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ การให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและการคิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อปัญหาในชีวิตจริงนั้นสอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นมิลเลนเนียลในการบริโภคอย่างมีจุดมุ่งหมาย
แบรนด์สกินแคร์ Dove ใช้กลยุทธ์นี้สำหรับแคมเปญ#ShowUsในปี 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดการเป็นตัวแทนของผู้หญิงในชีวิตประจำวันในโฆษณาหลัก พวกเขาได้ริเริ่มแคมเปญเพื่อสร้างภาพสต็อกที่หลากหลายซึ่งมีผู้หญิงจริงเป็นตัวแบบ
คอลเลกชันนี้ ซึ่งปัจจุบันเป็นคอลเลกชันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยภาพถ่ายมากกว่า 10,000 ภาพที่มีให้บริการบน Getty Images และ 10% ของรายได้จากการขายภาพจะถูกนำกลับมาลงทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ #ShowUs โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และได้รับการชื่นชมอย่างล้นหลามสำหรับแบรนด์
การให้คุณค่ากับความเห็นอกเห็นใจและการปรับให้เหมาะสมกับบุคคล
คนรุ่น Y ชื่นชมแบรนด์ที่มีความเห็นอกเห็นใจต่อสถานการณ์เฉพาะของพวกเขาและเข้าใจความต้องการและความชอบส่วนบุคคล เทคนิคการปรับให้เป็นส่วนบุคคล เช่น แคมเปญที่ตรงเป้าหมาย คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะสม และการสื่อสารที่ปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล ทำให้ความพยายามทางการตลาดน่าสนใจยิ่งขึ้นและลดการขายสำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียล
ตัวอย่างเช่น:Hoxton Hotelsมุ่งเป้าไปที่ผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางด้วยโฆษณาที่เกี่ยวข้อง
การตลาดเนื้อหาสำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียล
จากที่เราได้พูดคุยกันมาจนถึงตอนนี้ เราสามารถสรุปได้อย่างปลอดภัยว่าการสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดกลุ่มมิลเลนเนียลนั้นต้องครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้:
- ความบันเทิง: เนื้อหาประเภทนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดและสร้างความสนุกสนานให้กับกลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียล มักใช้ความตลกขบขัน ความเฉลียวฉลาด หรือการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ ตัวอย่าง: บทความแบบลิสต์และแบบทดสอบของBuzzfeed
- อารมณ์: เนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์จะสร้างความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ความคิดถึง หรือแรงบันดาลใจ โดยนำเสนอหัวข้อที่กลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียลสามารถเชื่อมโยงได้ทันที ตัวอย่าง:วิดีโอของ Upworthyที่แบ่งปันเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจหรือช่วงเวลาที่อบอุ่นใจ
- แท้จริง: รู้สึกถึงความจริงใจ เข้าถึงได้ และโปร่งใส มักนำเสนอผู้คนจริง ประสบการณ์จริง และมุมมองที่ไม่ผ่านการปรุงแต่ง ตัวอย่าง: แคมเปญการตลาดของGlossierที่นำเสนอลูกค้าจริงและภาพที่ไม่ผ่านการรีทัช
- ภาพ: เนื้อหาภาพอาศัยภาพ, วิดีโอสั้น, และอินโฟกราฟิกเป็นอย่างมากเพื่อสื่อสารข้อความอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ. ตัวอย่าง:วิดีโอสอนทำอาหารของ Tastyบน Facebook และ Instagram ที่มีภาพมุมสูงที่น่าดึงดูดและเพลงที่ติดหู.
การคำนึงถึงปัจจัยทั้งสี่นี้จะช่วยให้คุณโดดเด่นเหนือคู่แข่งและสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ นั่นคือ กลุ่มมิลเลนเนียล
เทมเพลต ClickUp
คุณยังสามารถสำรวจเทมเพลตพร้อมใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการตลาดเนื้อหาได้อีกด้วย:
1.แม่แบบแผนการตลาดเนื้อหาของ ClickUp
กำหนดกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณ และพัฒนาแผนที่ครอบคลุมเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาของคุณผ่านช่องทางต่างๆ รวบรวมสมาชิกในทีมเพื่อทำงานร่วมกันและระดมความคิดด้วยเทมเพลตนี้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถ:
- จัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดเส้นตาย และเพิ่มผู้รับผิดชอบ
- รับทราบความคืบหน้าหรือจุดติดขัด
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของเนื้อหา (จำนวนการแสดงผลของโพสต์, การเข้าชมเว็บไซต์, และผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติเหมาะสม) ทั่วทุกช่องทาง
- ประเมินและปรับปรุงแผนเนื้อหาของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างกลยุทธ์เนื้อหาเป็นครั้งแรก หรือต้องการปรับใช้แนวทางที่มีโครงสร้างมากขึ้นในกระบวนการที่มีอยู่แล้ว กรอบงานนี้เป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมที่คุณควรลองใช้
2.แม่แบบการจัดการเนื้อหาของ ClickUp
นี่คือจุดหมายปลายทางเดียวที่คุณสามารถวางแผนและจัดการเนื้อหาแบบหลายช่องทางได้ ตั้งแต่เนื้อหาบนเว็บไซต์, บล็อก, โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ไปจนถึงจดหมายข่าว กรอบการทำงานนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมเนื้อหาขนาดใหญ่ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนและช่องทางที่ต้องให้บริการหลายช่องทาง
ใช้เทมเพลตเพื่อขอความคิดเห็นสร้างสรรค์จากสมาชิกในทีม วางแผนและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ รักษาปฏิทินบรรณาธิการ และเผยแพร่/ส่งมอบเนื้อหาตรงเวลา
- จัดระเบียบเนื้อหาจำนวนมาก
- รักษาการจัดรูปแบบและสไตล์ให้สม่ำเสมอสำหรับเนื้อหาทั้งหมด
- อัปเดตและแก้ไขเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย
กำหนดค่าแม่แบบด้วยสถานะ, มุมมอง, และฟิลด์ที่กำหนดเอง และให้สอดคล้องกับปฏิทินเนื้อหาของคุณ
ก้าวไปไกลกว่าการทำงานด้วยมือ
ในฐานะนักวางกลยุทธ์การตลาด คุณมักจะพบว่าตัวเองต้องแข่งขันกับเวลา และในช่วงเวลาที่พีค คุณอาจเจอกับภาวะบล็อกความคิดสร้างสรรค์ที่น่ากลัว ในวันเหล่านั้น (และในทุกๆ วันที่คุณทำงานหลายอย่างพร้อมกันอย่างมืออาชีพ) ClickUp Brain จะพิสูจน์ว่ามีประโยชน์ มันสามารถช่วยคุณ:
- สร้างไอเดียและสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับบล็อกโพสต์, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, อีเมล, แคมเปญที่มุ่งเป้าหมาย, และโฆษณา
- ปรับปรุงคำตอบของ AI โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมและบริบท
- แก้ไขสำเนาหรือเนื้อหาสำหรับแคมเปญการตลาดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าปราศจากข้อผิดพลาด
- สรุปบทความบล็อกให้กลายเป็นโพสต์ขนาดสั้นสำหรับ LinkedIn, X หรือ Instagram
ด้วยระบบ AI ที่ดูแลงานเหล่านี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การวางกลยุทธ์ได้มากขึ้น
วิธีสร้างเนื้อหาการตลาดให้แชร์ต่อได้
- ส่งเสริมให้ผู้ใช้สร้างเนื้อหา (UGC) โดยการจัดประกวด, การแข่งขัน, หรือแคมเปญที่เชิญชวนให้คนรุ่นใหม่สร้างและแบ่งปันเนื้อหาของตัวเอง
- พัฒนาเรื่องราวที่สะท้อนอารมณ์และความคิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเอาชนะความท้าทาย การไล่ตามความหลงใหล หรือการสร้างความเปลี่ยนแปลงในโลก
- ติดตามเทรนด์ปัจจุบัน, มีม, และการอ้างอิงทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับมิลเลนเนียล
- สร้างความรู้สึกเร่งด่วนหรือความพิเศษเฉพาะกลุ่มเพื่อกระตุ้นความกลัวการพลาดโอกาส (FOMO) ของคนรุ่นมิลเลนเนียล ด้วยข้อเสนอพิเศษที่มีระยะเวลาจำกัดหรือดีลสุดพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้น
ความสำคัญของการทำ SEO และการปรับแต่งหน้าแลนดิ้งเพจ
ด้วยความชอบในการค้นหาแบบดิจิทัลเป็นอันดับแรกของพวกเขา จึงไม่น่าแปลกใจที่การจัดอันดับ SEO (การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา) ที่สูงจะช่วยสร้างความไว้วางใจกับคนรุ่นมิลเลนเนียล ซึ่งมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือ SEO ที่ใช้คำหลักที่เกี่ยวข้องสามารถทำให้แบรนด์ของคุณอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเมื่อคนรุ่นมิลเลนเนียลค้นหาวิธีแก้ปัญหาของพวกเขา
เมื่อการค้นหาผ่านการสนทนาได้รับความนิยมมากขึ้น การปรับให้เหมาะสมกับคำค้นหาแบบยาว (long-tail keywords) ที่จำลองการพูดตามธรรมชาติสามารถช่วยให้แบรนด์สามารถดึงดูดการค้นหาด้วยเสียงของกลุ่มมิลเลนเนียลได้
หน้าแลนดิ้งเพจที่ตรงกับเจตนาในการค้นหา (เหตุผลของการค้นหา) จะสร้างความประทับใจให้กับคนรุ่นมิลเลนเนียลที่ให้ความสำคัญกับเวลา ข้อมูลที่ชัดเจน กระชับ และตัวเลือกการแปลงที่ง่ายเป็นสิ่งจำเป็น คนรุ่นมิลเลนเนียลระมัดระวังกลยุทธ์การขายและชื่นชมการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา ตามที่เราได้กล่าวไว้แล้ว
การมุ่งเน้นที่ SEO และการปรับแต่งหน้า landing page สามารถทำให้การตลาดของคุณสอดคล้องกับพฤติกรรมการค้นหาและการตัดสินใจของกลุ่มมิลเลนเนียลได้
เพิ่มผลกำไรของคุณด้วยกลยุทธ์การตลาดสำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียลที่ประสบความสำเร็จ
คนรุ่น Y รักความแท้จริง, ห่วงใยปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม, และต้องการประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับตัวเอง
ในการเชื่อมต่อกับพวกเขา คุณจำเป็นต้องมีความเคลื่อนไหวบนช่องทางดิจิทัล โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย และดึงดูดความสนใจของพวกเขาด้วยเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าดึงดูดทางสายตา แสดงให้พวกเขาเห็นว่าแบรนด์ของคุณมีจุดยืนที่มีความหมายและคุณมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน ติดตามเทรนด์อยู่เสมอและพร้อมที่จะปรับตัว
ด้วยการปฏิบัติตามกลยุทธ์เหล่านี้ คุณจะสร้างความภักดีที่ยั่งยืนในกลุ่มประชากรที่ใหญ่ที่สุด ทำให้แบรนด์ของคุณพร้อมสำหรับความสำเร็จในระยะยาว และมีเครื่องมืออย่าง ClickUp อยู่เคียงข้างคุณเพื่อทำทุกอย่างอย่างเป็นระบบ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และใช้คุณสมบัติที่ครอบคลุมเพื่อทำการตลาดกลยุทธ์ธุรกิจของคุณให้กับกลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียล
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1. วิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงคนรุ่นมิลเลนเนียลคืออะไร?
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มมิลเลนเนียลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบรนด์ควรให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มดิจิทัลและช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Instagram, TikTok และ YouTube ซึ่งเป็นช่องทางที่กลุ่มมิลเลนเนียลใช้เวลาอยู่เป็นจำนวนมาก การใช้รูปแบบเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น วิดีโอ มีม และโพสต์แบบอินเทอร์แอคทีฟ จะช่วยดึงดูดความสนใจของพวกเขาได้
2. คนรุ่นมิลเลนเนียลสนใจอะไรมากที่สุด?
คนรุ่นมิลเลนเนียลเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า พวกเขาให้ความสำคัญกับความแท้จริง โดยแสวงหาความเชื่อมโยงที่แท้จริงกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ ความยั่งยืนเป็นประเด็นสำคัญ โดยคนรุ่นมิลเลนเนียลจำนวนมากเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีแหล่งที่มาอย่างมีจริยธรรม
พวกเขายังเป็นผู้ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว คอยแสวงหาผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ การซื้อสินค้าที่เน้นประสบการณ์ เช่น การท่องเที่ยวและกิจกรรม มักมีความสำคัญเหนือกว่าการครอบครองสิ่งของ
3. กลุ่มประชากรของมิลเลนเนียลคืออะไร?
มิลเลนเนียลคือบุคคลที่เกิดระหว่างปี 1981 ถึง 1996 แม้ว่าคำจำกัดความที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไป ณ ปี 2024 มิลเลนเนียลที่อายุมากที่สุดอยู่ในช่วงต้นของอายุ 40 ปี ในขณะที่อายุน้อยที่สุดอยู่ในช่วงปลายของอายุ 20 ปี
4. มิลเลนเนียลชอบโฆษณาประเภทใด?
คนรุ่นมิลเลนเนียลตอบสนองดีต่อการโฆษณาที่รู้สึกว่าเป็นส่วนตัวและแท้จริง พวกเขาชื่นชอบเนื้อหาที่สื่อสารตรงกับความสนใจและคุณค่าของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นผ่านโฆษณาบนโซเชียลมีเดียที่เจาะกลุ่มเป้าหมาย ความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ หรือเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง
5. ทำไมแบรนด์ถึงมุ่งเป้าหมายไปที่คนรุ่นมิลเลนเนียล?
แบรนด์ต่างๆ มุ่งเป้าไปที่กลุ่มมิลเลนเนียลเพราะพวกเขาเป็นส่วนสำคัญของตลาดผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง กลุ่มมิลเลนเนียลมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวโน้มการบริโภค มักจะกำหนดความชอบของคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เช่นกัน การดึงดูดความภักดีของกลุ่มมิลเลนเนียลทำให้แบรนด์สามารถสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและรักษาฐานที่มั่นในตลาดได้
6. ฉันเป็นคนรุ่นมิลเลนเนียลหรือไม่ถ้าฉันอายุ 26 ปี?
หากคุณอายุ 26 ปีในปี 2024 คุณน่าจะอยู่ในกลุ่ม Gen Z แต่เดี๋ยวก่อน คุณยังสามารถเข้าใจหรือรู้สึกเหมือนเป็นคนรุ่นมิลเลนเนียลได้อยู่ เพราะขอบเขตอายุที่กำหนดกลุ่มคนแต่ละรุ่นเหล่านี้ค่อนข้างยืดหยุ่น