ข้อเสนอแนะ vs. การให้คำแนะนำล่วงหน้า: อะไรดีกว่าสำหรับการจัดการประสิทธิภาพ

เมื่อจัดการประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน คุณอาจสงสัยว่า: อะไรที่ช่วยให้พนักงานบรรลุศักยภาพสูงสุดได้จริง—คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานที่ผ่านมา หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับอนาคต? การให้ข้อเสนอแนะหรือการให้คำแนะนำล่วงหน้า?
คิดถึงมันในแง่ของการขับรถยนต์
ข้อเสนอแนะคือกระจกมองหลัง ที่ให้ภาพสะท้อนว่าคุณเคยผ่านมาแล้วตรงไหนบ้าง
การป้อนข้อมูลล่วงหน้าเปรียบเสมือนระบบ GPS ที่นำทางคุณไปสู่จุดหมายปลายทาง
ทั้งสองมีบทบาทสำคัญในวงจรการให้ข้อเสนอแนะและการใช้ประโยชน์จากข้อดีเฉพาะของแต่ละอย่างสามารถปรับปรุงการจัดการประสิทธิภาพของพนักงานในองค์กรของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ
อะไรคือข้อเสนอแนะ?
ข้อมูลป้อนกลับคือ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกแบ่งปันกับบุคคลนั้นเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลป้อนกลับสามารถมาจากแหล่งต่าง ๆ ได้ รวมถึงผู้จัดการ, เพื่อนร่วมงาน, ลูกค้า, หรือตัวเอง
การประชุมให้ข้อเสนอแนะเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับผลงานของพนักงาน การสนทนาเหล่านี้สามารถเป็นโอกาสในการให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ ซึ่งพนักงานจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงการทำงาน
ตามรายงานการพัฒนาบุคลากรโดย LMS Training Platform, Eloomi,64% ของพนักงานและ 72% ของผู้นำ ให้ความสำคัญอย่างมากกับการให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์
สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ ข้อเสนอแนะทั้งเชิงบวกและเชิงลบมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ข้อเสนอแนะเชิงลบสามารถชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดในอดีตและให้บทเรียนสำหรับอนาคต ในขณะที่ข้อเสนอแนะเชิงบวกช่วยเสริมจุดแข็งของพนักงานและกระตุ้นให้พวกเขาเดินหน้าต่อไปในเส้นทางที่ถูกต้อง
อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างข้อเสนอแนะจากผู้จัดการ: คู่มือสำหรับผู้นำ
Feedforward คืออะไร?
การให้คำแนะนำล่วงหน้าคือ แนวทางเชิงรุกในการบริหารจัดการประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นการคาดการณ์และแก้ไขปัญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การนำการให้คำแนะนำล่วงหน้า (feedforward) ไปใช้เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่มีความร่วมมือมากขึ้น โดยมักจะเริ่มต้นด้วยการประเมินการให้คำแนะนำล่วงหน้า ซึ่งบุคคลหรือทีมจะระบุเป้าหมายและความปรารถนาของตน
มันไม่เพียงแต่ช่วยให้บุคคลพัฒนาทางอาชีพเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีขึ้นโดยการส่งเสริมวัฒนธรรมของการสนับสนุนและการเติบโต
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างข้อเสนอแนะและการให้ข้อมูลล่วงหน้า
การเข้าใจความแตกต่างที่สำคัญระหว่างฟีดแบ็กกับฟีดฟอร์เวิร์ดจะช่วยให้คุณออกแบบกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กรของคุณได้ดีขึ้น ทั้งสองแนวคิดมีคุณค่าแต่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและให้ประโยชน์ที่เป็นเอกลักษณ์
|คุณสมบัติ
|ข้อเสนอแนะ
|ป้อนข้อมูลล่วงหน้า
|จุดมุ่งเน้น
|ผลการดำเนินงานในอดีต
|ศักยภาพในอนาคต
|วัตถุประสงค์
|ประเมิน, พิจารณา
|คาดการณ์ล่วงหน้า, แนะนำ
|วิธีการ
|การประเมินผลการปฏิบัติงาน,การให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา
|การโค้ช, การให้คำปรึกษา, การนำแบบฟีดฟอร์เวิร์ด
|แนวทาง
|ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
|เชิงรุก
|ประโยชน์
|ระบุจุดแข็งและจุดอ่อน
|พัฒนาทักษะ, บรรลุเป้าหมาย
ความคิดเห็นมุ่งเน้นไปที่การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานที่ผ่านมาเป็นหลัก ช่วยให้บุคคลและทีมเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
ในทางตรงกันข้าม การให้คำแนะนำล่วงหน้า (feedforward) มุ่งเน้นไปที่อนาคต โดยให้ความสำคัญกับการคาดการณ์และจัดการกับความท้าทายหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้น การเป็นผู้นำแบบให้คำแนะนำล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ซึ่งบุคคลรู้สึกมีอำนาจในการแสวงหาคำแนะนำและพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ตัวอย่างของข้อเสนอแนะ
มีคำชมเชยเชิงบวก—การตบหลังให้กำลังใจเมื่อทำงานได้ดี และก็มีคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์—การบอกให้รู้ว่ามีอะไรขาดหายไปและพวกเขาสามารถปรับปรุงได้อย่างไรในอนาคต มาดูตัวอย่างของแต่ละประเภทกัน
ข้อเสนอแนะเชิงบวก
- เฉพาะเจาะจง: "ฉันรู้สึกขอบคุณมากที่คุณจัดการกับลูกค้าที่ยากเมื่อวานนี้ได้อย่างดีเยี่ยม ความสงบและท่าทีที่เป็นมืออาชีพของคุณช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
- ให้กำลังใจ: "ความคิดสร้างสรรค์ของคุณสำหรับแคมเปญการตลาดใหม่นั้นสดชื่นมากจริงๆ คิดนอกกรอบต่อไปนะ!"
- ขอบคุณ: "ขอบคุณที่ทุ่มเททำงานเกินหน้าที่เพื่อให้โครงการเสร็จตรงเวลา ความทุ่มเทของคุณมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อทีม"
คำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์
- เฉพาะเจาะจง: "แม้ว่าการนำเสนอของคุณจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แต่ฉันคิดว่ามันอาจจะน่าสนใจมากขึ้นหากคุณใช้ภาพประกอบเพื่อแบ่งเนื้อหา"
- มุ่งเน้นการแก้ปัญหา: "แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ด้านลบ ลองเน้นย้ำถึงแง่มุมเชิงบวกของสถานการณ์แทน วิธีนี้จะช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานในทีมที่เป็นบวกมากขึ้น"
- มุ่งสู่อนาคต: "ฉันเชื่อว่าคุณมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมได้ ลองพิจารณาเข้าอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำเพื่อพัฒนาทักษะของคุณให้ดียิ่งขึ้น"
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ:
- ระบุให้ชัดเจน: ข้อเสนอแนะที่คลุมเครือไม่มีประโยชน์มากนัก เลือกหนึ่งหรือสองประเด็นและมุ่งเน้นไปที่สิ่งเหล่านั้น
- ตรงต่อเวลา: ให้ข้อเสนอแนะโดยเร็วที่สุดหลังจากกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสะท้อนคิดและการเปลี่ยนแปลง/การเสริมสร้างพฤติกรรม
- สร้างสรรค์: ให้ความสำคัญกับพฤติกรรม ไม่ใช่ตัวบุคคล
- ให้เกียรติ: รักษาท่าทีที่เป็นบวกและมืออาชีพ
- เปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะ: ยินดีรับฟังความคิดเห็นและนำไปพัฒนาตนเอง
ตัวอย่างของฟีดฟอร์เวิร์ด
ตัวอย่างของฟีดฟอร์เวิร์ดมีดังนี้:
- แทนที่จะพูดว่า: "คุณพูดเร็วเกินไประหว่างการนำเสนอ" ลองพูดว่า: "ครั้งหน้า ลองพูดช้าลงหน่อยเพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น"
- แทนที่จะ: "รายงานของคุณจัดระเบียบไม่ดี!"ลอง: "ลองใช้โครงร่างหรือหัวข้อที่ชัดเจนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของรายงานครั้งต่อไปของคุณ"
- แทนที่จะ: "คุณไม่ส่งงานตามกำหนดเวลา"ลอง: "เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในอนาคต ลองแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนเล็กๆ ที่จัดการได้ และกำหนดเส้นตายที่เป็นจริง"
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ:
- มุ่งเน้นอนาคต: มุ่งมั่นที่จะให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อการปรับปรุงในอนาคต โดยไม่วิจารณ์อดีตอย่างรุนแรง
- ระบุให้ชัดเจน: ระบุพฤติกรรมหรือการกระทำที่ต้องการปรับปรุงให้ชัดเจน
- คิดบวก: กรอบความคิดเห็นของคุณในลักษณะที่สร้างสรรค์และสนับสนุน
- หลีกเลี่ยงการตำหนิ: ให้ความสำคัญกับพฤติกรรม ไม่ใช่ตัวบุคคล
- เสนอทางแก้ไข: แนะนำกลยุทธ์หรือเทคนิคเฉพาะเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นพัฒนา
อ่านเพิ่มเติม: คำถามและตัวอย่างการประเมิน 360 องศาสำหรับผู้จัดการ
ทำไมต้องเปลี่ยนจากการให้ข้อเสนอแนะเป็นการให้คำแนะนำล่วงหน้า?
การเปลี่ยนจากการให้ข้อเสนอแนะเป็นการให้คำแนะนำล่วงหน้าสามารถปฏิวัติวิธีการสื่อสารและการเติบโตของทีมได้อย่างสิ้นเชิง นี่คือเหตุผลที่คุณควรลอง:
ประโยชน์ข้อที่ 1: การให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงอนาคตมุ่งเน้นไปที่อนาคต
การให้คำแนะนำแบบมุ่งไปข้างหน้า (Feedforward) มุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้ในอนาคต ไม่ใช่ความผิดพลาดในอดีต แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผิดพลาด มันเน้นไปที่ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ช่วยให้บุคคลสามารถมองเห็นและมุ่งมั่นสู่การเป็นตัวเองที่ดีที่สุด แทนที่จะตัดสินตัวเองเพราะทำสิ่งต่างๆ ผิดพลาด
ประโยชน์ข้อที่ 2: การให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ไม่ตัดสิน
ต่างจากข้อเสนอแนะแบบดั้งเดิมที่อาจรู้สึกเหมือนการวิจารณ์ การให้คำแนะนำล่วงหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนซึ่งมีความปลอดภัยทางจิตใจ มันส่งเสริมการสนทนาอย่างเปิดเผยโดยไม่มีน้ำหนักของการตัดสิน ทำให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันความคิดและกลยุทธ์ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องกลัว
ประโยชน์ข้อที่ 3: การให้คำแนะนำล่วงหน้าช่วยให้คุณค้นพบผู้นำในทีมของคุณ
เมื่อคุณส่งเสริมการให้ข้อมูลล่วงหน้า คุณกำลังสร้างพื้นที่ให้พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ได้เปล่งประกาย สมาชิกในทีมจะก้าวขึ้นมาเสนอความคิดเห็นโดยธรรมชาติ เผยให้เห็นผู้นำที่มีศักยภาพซึ่งอาจถูกมองข้ามไป
ประโยชน์ข้อที่ 4: การให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมการเติบโต
การให้คำแนะนำล่วงหน้าสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การมุ่งเน้นที่การปรับปรุงมากกว่าการตำหนิข้อผิดพลาดในอดีตช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ที่ซึ่งความผิดพลาดถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จ
ประโยชน์ข้อที่ 5: การให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางจิตใจและการสื่อสารที่เปิดกว้าง
แนวทางนี้ส่งเสริมบรรยากาศแห่งความไว้วางใจและความเปิดเผย สมาชิกในทีมรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความคิดเห็นและแนวคิดของตน โดยรู้ว่าพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนมากกว่าการวิจารณ์
องค์ประกอบสำคัญของฟีดฟอร์เวิร์ด
การให้คำแนะนำล่วงหน้า (Feedforward) ซึ่งเป็นแนวทางเชิงรุกในการบริหารจัดการประสิทธิภาพ เป็นตัวเร่งที่ทรงพลังสำหรับการเติบโตและพัฒนา มันไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในความสำเร็จของทีมคุณ
นี่คือเหตุผล:
องค์ประกอบที่ 1: การส่งต่อเพื่อสร้างคนเก่งใหม่
ต่างจากข้อเสนอแนะที่มักเน้นไปที่ข้อผิดพลาดในอดีต การให้คำแนะนำล่วงหน้าจะมองไปข้างหน้า ระบุความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นและให้แนวทางสำหรับการปรับปรุงในอนาคต สิ่งนี้ช่วยให้พนักงานสามารถรับผิดชอบต่อการพัฒนาของตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
องค์ประกอบที่ 2: การส่งต่อข้อมูลขยายความเป็นไปได้
มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายและความปรารถนาในอนาคต ฟีดฟอร์เวิร์ดช่วยให้บุคคลและทีมค้นหาโอกาสใหม่ ๆ และเอาชนะข้อจำกัดได้. มันส่งเสริมให้คิดในแง่ของการเติบโตและนวัตกรรม.
📌 ตัวอย่าง:
พนักงานแสดงความสนใจที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้นำแต่รู้สึกว่าตนเองมีคุณสมบัติไม่เพียงพอ ผู้จัดการใช้การให้คำแนะนำเชิงอนาคตเพื่อระบุทักษะและประสบการณ์ในอนาคตที่จะช่วยได้ เช่น การเป็นผู้นำทีมโครงการขนาดเล็ก คำแนะนำนี้เปิดเส้นทางใหม่และกระตุ้นให้พนักงานเริ่มสร้างประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ตอนนี้
องค์ประกอบที่ 3: การให้ข้อมูลย้อนกลับแบบไปข้างหน้าเป็นเรื่องเฉพาะ
การให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพนั้นถูกปรับให้เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของบุคคลหรือทีม ไม่ใช่แนวทางที่เหมาะกับทุกคน แต่เป็นแผนที่นำทางเฉพาะบุคคลสู่ความสำเร็จ
องค์ประกอบที่ 4: การให้คำแนะนำล่วงหน้าเป็นของแท้
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง การให้คำแนะนำล่วงหน้าต้องมาพร้อมกับการสื่อสารที่จริงใจ หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำในเชิงลบ และมุ่งเน้นการให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์และการสนับสนุนอย่างเหมาะสม
การทดลองล่าสุดเกี่ยวกับการจัดการประสิทธิภาพโดย Kognoz บริษัทที่ปรึกษาด้านบุคลากรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี พบว่าเมื่อผู้จัดการมุ่งเน้นที่การให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องและการให้คำแนะนำหรือการให้ข้อมูลล่วงหน้า สามารถปรับปรุงความรู้สึกยุติธรรมของพนักงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาได้ถึง30%
องค์ประกอบที่ 5: การส่งต่อข้อมูลเชิงบวกสร้างผลกระทบ
การนำระบบฟีดฟอร์เวิร์ดมาใช้สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อขวัญกำลังใจของพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และผลการปฏิบัติงานโดยรวม ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่ 6: การให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงพลวัตของทีม
การส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง การร่วมมือ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน สามารถทำให้การให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ (feedforward) ช่วยเสริมสร้างพลวัตของทีมและปรับปรุงการทำงานเป็นทีมได้ มันช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสามัคคีและสนับสนุนซึ่งกันและกันมากขึ้น ที่ซึ่งบุคคลแต่ละคนรู้สึกว่ามีคุณค่า ได้รับการส่งเสริม และมีแรงจูงใจที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดของตน
อ่านเพิ่มเติม:วิธีขอคำติชมและรีวิวเพื่อพัฒนาทักษะของคุณ
ขั้นตอนในการดำเนินการประเมินแบบฟีดฟอร์เวิร์ด
องค์กรต่าง ๆ กำลังค้นหาวิธีการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและขับเคลื่อนการเติบโต. Feedforward คือการประเมินหนึ่งในนั้นที่คาดการณ์และแก้ไขปัญหาในอนาคตโดยใช้เครื่องมือให้คำแนะนำจากพนักงาน.
แต่คุณจะนำทีมของคุณและเครื่องมือเหล่านี้มารวมกันในแพลตฟอร์มเดียวได้อย่างไร? คำตอบคือ – ด้วยClickUp ซอฟต์แวร์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการงาน แน่นอน!
นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างและนำไปใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบฟีดฟอร์เวิร์ดโดยใช้ ClickUp:
1. กำหนดเป้าหมายและความคาดหวังที่ชัดเจน
การตั้งเป้าหมายและความคาดหวังที่ชัดเจนเป็นขั้นตอนแรกในการดำเนินการประเมินแบบฟีดฟอร์เวิร์ด เมื่อเป้าหมายถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน การให้คำแนะนำแบบฟีดฟอร์เวิร์ดจะสามารถปรับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เฉพาะ ทำให้คำแนะนำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและมีความเกี่ยวข้อง ความคาดหวังที่ชัดเจนยังช่วยให้พนักงานเข้าใจว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร และสามารถระบุทักษะหรือพฤติกรรมที่จำเป็นต้องพัฒนาได้อย่างแม่นยำ
ด้วยClickUp Goals พนักงานสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายของตนเข้ากับงานได้โดยตรงโดยการสร้างเป้าหมายที่สามารถติดตามได้พร้อมกรอบเวลาที่ชัดเจน เป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าทุกคนสามารถเห็นได้ไม่เพียงแค่เป้าหมายของตนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแผนที่เส้นทางอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่พวกเขาวางแผนจะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นอีกด้วย
วิธีบางประการที่ ClickUp Goals สามารถให้ข้อมูลสำหรับประเมินการส่งต่อของคุณ ได้แก่:
- เป้าหมายเชิงตัวเลข: กำหนดเป้าหมายเชิงตัวเลขที่ชัดเจนเพื่อให้เห็นความก้าวหน้าอย่างชัดเจน
- การเสร็จสิ้นงาน: กำหนดงานที่มีส่วนช่วยโดยตรงในการบรรลุเป้าหมายของคุณ
- เป้าหมายจริง/เท็จหรือเป้าหมายทางการเงิน: ง่ายเป้าหมายที่ซับซ้อนให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้
เป้าหมายของ ClickUp ช่วยให้สมาชิกของแต่ละแผนกมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
เป้าหมายของ ClickUp ช่วยให้สมาชิกทุกคนในแต่ละแผนกมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
2. ฟังพนักงานของคุณและร่วมมือกับพวกเขา
เพื่อใช้ประโยชน์จากพลังของการให้ข้อมูลล่วงหน้าอย่างแท้จริง จำเป็นต้องให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำโดยมีบริบทที่เหมาะสม
ClickUp Chatนำเสนอ แพลตฟอร์มที่สะดวกและทำงานร่วมกันได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบเปิดในขณะที่ยังคงรักษาบริบทของงานของพนักงานของคุณ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีมของคุณกำลังทำงานในเอกสารบันทึกภายในClickUp Docs ขณะที่คุณสามารถทำงานร่วมกันและให้ข้อเสนอแนะแบบทางเดียวแบบเรียลไทม์ภายใน Docs ได้อยู่แล้ว ClickUp Chat ยังมอบพื้นที่ให้คุณสามารถสนทนาได้อย่างครอบคลุมและเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น
ทุกพื้นที่ใน ClickUpสามารถมีแชทเฉพาะของตัวเองได้ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์, รายการ, งาน, และไฟล์แนบสำหรับพื้นที่นั้นได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสลับหน้าจอ คุณสามารถและทีมของคุณดึงบันทึกขึ้นมาในหน้าต่างแชทเพื่อทบทวน, ระดมความคิดผ่านข้อความทันที, แชร์ข้อเสนอแนะ, และทำการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีด้วยการตรวจจับการทำงานร่วมกันใน ClickUp
คุณยังสามารถใช้ FollowUps ใน ClickUp Chat เพื่อมอบหมายข้อความที่มีคำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง และมั่นใจได้ว่าคำแนะนำนั้นจะถูกนำไปใช้ทุกครั้งที่คุณทำงานในโครงการที่คล้ายกัน
พูดคุยและทำงานให้สอดคล้องกัน—นั่นคือแนวคิด!
3. วางแผนการประเมินผลล่วงหน้าของคุณ
การวางแผนการประเมินแบบฟีดฟอร์เวิร์ดของคุณต้องใช้วิธีการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาในอนาคตมากกว่าผลการปฏิบัติงานในอดีต:
- เริ่มต้นด้วยการระบุ พื้นที่สำคัญที่ต้องการปรับปรุง—ซึ่งอาจอ้างอิงจากข้อเสนอแนะที่ผ่านมา ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ หรือเป้าหมายในอนาคต
- กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ (SMART goals) ที่สอดคล้องกับพื้นที่เหล่านี้ โดยมุ่งเน้นที่ทักษะหรือกระบวนการที่ต้องใช้ในทันที และโอกาสในการเติบโตระยะยาว
- รวมการตรวจสอบเป็นประจำ แทนที่จะรอการประเมินผลอย่างเป็นทางการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีคำแนะนำและการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง
- แบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถทำได้จริง พร้อมกำหนดเส้นตายเพื่อรักษาความก้าวหน้า
- มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย—ผู้จัดการ, ที่ปรึกษา, หรือเพื่อนร่วมงาน—เพื่อ เสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ในระหว่างกระบวนการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเกี่ยวข้อง
4. ดำเนินการประเมิน
การประเมินแบบฟีดฟอร์เวิร์ดมุ่งเน้นไปที่การแทนที่การเสริมแรงเชิงบวกของการกระทำในอดีตด้วยแนวทางแก้ไขที่มองไปข้างหน้า แทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับข้อผิดพลาดในอดีต มันเน้นที่สิ่งที่สามารถทำได้เพื่อปรับปรุงและก้าวหน้าต่อไป
นี่คือคำแนะนำสำคัญในการดำเนินการประเมินแบบฟีดฟอร์เวิร์ด:
- ระบุให้ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้: ให้คำแนะนำที่เป็น วัตถุประสงค์ ซึ่งระบุขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น: "ครั้งต่อไป ลองจัดระเบียบงานของคุณโดยใช้เมทริกซ์ลำดับความสำคัญเพื่อจัดการกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น"
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน: ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยการขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายและด้านที่พวกเขาต้องการพัฒนา ตัวอย่างเช่น: "คุณต้องการพัฒนาทักษะอะไรในช่วงไตรมาสหน้า และเราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?"
- มุ่งเน้นการแก้ปัญหา: แทนที่จะให้ คำแนะนำแก้ไข ให้มุ่งเน้นไปที่โอกาสในการเติบโตและวิธีที่พวกเขาสามารถใช้จุดแข็งของตนเพื่อเอาชนะความท้าทายได้ ตัวอย่างเช่น: "มาดูกันว่าเราจะใช้เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำได้อย่างไร"
- กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน: ให้เป้าหมายหรือจุดหมายที่สามารถวัดผลได้เพื่อให้บุคคลมีแผนที่สำหรับการเติบโตทางอาชีพ และสามารถติดตามความคืบหน้าหลังการประเมินได้ ตัวอย่างเช่น: "ภายในสิ้นเดือนนี้ คุณตั้งเป้าหมายที่จะทำโครงการให้เสร็จสามโครงการโดยลำพังเพื่อสร้างความมั่นใจและความรวดเร็วได้ไหม?"
- รักษาความคิดเชิงบวก: ให้กรอบการสนทนาในลักษณะที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจ โดยเน้นที่ศักยภาพมากกว่าข้อบกพร่อง ตัวอย่างเช่น: "คุณทำงานได้ดีมากจนถึงตอนนี้—ตอนนี้เรามาเน้นที่การพัฒนาทักษะการนำเสนอของคุณเพื่อให้สามารถแสดงผลกระทบของคุณได้ดีขึ้น"
5. ดำเนินการในด้านที่ต้องการการปรับปรุง
การดำเนินการในด้านที่ต้องการการปรับปรุงผ่านการประเมินแบบให้คำแนะนำล่วงหน้า ต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากวิธีการแบบดั้งเดิม เช่น วิธีการให้คำแนะนำแบบแซนด์วิช ไปสู่แนวทางที่มีความพลวัตมากขึ้น
แทนที่จะปิดบังคำวิจารณ์ด้วยการชมเชย ให้ยอมรับการนำแบบให้คำแนะนำล่วงหน้าโดยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ซึ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
เริ่มต้นด้วยการสื่อสารแบบส่งต่อข้อมูล (Feedforward Communication) ซึ่งเน้นที่สิ่งที่สามารถทำได้แตกต่างออกไปในอนาคตอย่างเต็มที่
ส่งเสริมการประเมินตนเองด้วย โดยให้แต่ละบุคคลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาคิดว่าจะสามารถพัฒนาตนเองได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้วิธีเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อในการประเมินแบบให้ข้อเสนอแนะล่วงหน้า ในวิธีนี้ พนักงานจะถูกขอให้สะท้อนถึงผลงานที่ผ่านมาและระบุสิ่งที่ควรเริ่มทำ หยุดทำ และควรทำต่อไป วิธีนี้เป็นหนึ่งในหลายวิธีที่ใช้ในการให้คำแนะนำและการสนับสนุนที่ตรงจุดแก่พนักงานเพื่อการพัฒนาในอนาคต
คุณสามารถใช้เทมเพลตเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อแบบฟรีเพื่อนำวิธีนี้ไปปฏิบัติได้
6. ประเมินผลการประเมินแบบฟีดฟอร์เวิร์ด
การใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อประเมินผลลัพธ์ในการประเมินแบบฟีดฟอร์เวิร์ด เปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายอย่างมีประสิทธิภาพอย่างน่าทึ่ง
นี่คือวิธี:
- ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ: สร้างและใช้แดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อแสดงภาพตัวชี้วัด เช่น อัตราการเสร็จสิ้นงาน เวลาที่ใช้ไปกับงาน และเหตุการณ์สำคัญของโครงการ
- ติดตามความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล: สร้างแดชบอร์ดเพื่อติดตามประสิทธิภาพของสมาชิกในทีมแต่ละคน รวมถึงปริมาณงาน ความสำคัญของแต่ละงาน และการจัดการเวลา
- กำหนดการตรวจสอบเป็นประจำ: ใช้ระบบอัตโนมัติและงานที่ทำซ้ำของ ClickUpเพื่อกำหนดเวลาการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ
- ติดตามข้อเสนอแนะและรายการที่ต้องดำเนินการ: สร้างส่วนเฉพาะบนแดชบอร์ดเพื่อติดตามข้อเสนอแนะที่ให้และได้รับ รวมถึงรายการที่ต้องดำเนินการที่เกิดจากการสนทนาเหล่านี้
- ระบุแนวโน้มและรูปแบบ: วิเคราะห์ข้อมูลในอดีตบนแดชบอร์ดเพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบในประสิทธิภาพของทีม
- ตั้งเป้าหมายและติดตามความก้าวหน้า: ใช้แดชบอร์ดเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับสมาชิกในทีมและติดตามความก้าวหน้าของพวกเขาในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้
เครื่องมือสำหรับการให้ข้อเสนอแนะและการให้คำแนะนำล่วงหน้า
ไม่เพียงแค่การประเมินแบบให้คำแนะนำล่วงหน้าเท่านั้น คุณยังสามารถจัดการประชุมให้คำแนะนำย้อนกลับเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารผลงานของคุณได้ นอกเหนือจากการมอบหมายงาน การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ยอดเยี่ยม และอื่น ๆ อีกมากมายได้ด้วย ClickUp!
นี่คือวิธีที่คุณสามารถดำเนินกลยุทธ์การจัดการประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย:
1. จับและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
การใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะไม่ใช่เพียงแค่การเก็บข้อมูลเท่านั้น แต่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการและเปิดโอกาสให้มีการประเมินผลเชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยผลักดันทีมของคุณไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการออกแบบที่สามารถปรับแต่งได้, แบบฟอร์มช่วยให้การรวบรวมข้อมูลย้อนกลับที่เกี่ยวข้องจากสมาชิกทีม, ลูกค้า, หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเรื่องง่าย, ทำให้ทุกคำตอบถูกส่งไปยังบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม.
คุณสมบัติของเงื่อนไขของ ClickUp Forms ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มเดียวที่ปรับเปลี่ยนตามการเลือกก่อนหน้า ทำให้กระบวนการกรอกข้อมูลง่ายขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ระบุว่าพวกเขากำลังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะ ฟอร์มจะแสดงเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่เพียงแต่กรอกได้ง่ายขึ้น แต่ยังช่วยในการเก็บข้อมูลที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
เมื่อรวบรวมข้อมูลย้อนกลับแล้ว สามารถส่งต่อไปยังงานที่สามารถติดตามได้ทันที ทำให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการอย่างรวดเร็วตามข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับ
2. ฝึกการแก้ไขและจดบันทึกแบบร่วมมือกันในระหว่างการให้ข้อเสนอแนะ
การใช้ ClickUp Docs สำหรับการแก้ไขร่วมกันและการจดบันทึกในระหว่างการประเมินแบบฟีดฟอร์เวิร์ด เปลี่ยนกระบวนการที่เคยเป็นแบบคงที่ให้เป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันแบบไดนามิกและเรียลไทม์
เปิดโอกาสให้ทีมของคุณสร้างและแก้ไขเอกสารที่สวยงามและมีโครงสร้างด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น หน้าซ้อน ตาราง และเทมเพลต—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแผนงานที่ครอบคลุมหรือฐานความรู้ที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการประเมินแบบให้ข้อเสนอแนะล่วงหน้า
ในระหว่างการประเมินแบบฟีดฟอร์เวิร์ด สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมในเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน โดยให้ข้อเสนอแนะ เพิ่มข้อสังเกต หรือเน้นพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้แบบเรียลไทม์
3. มอบหมายงานและแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
งานใน ClickUpและความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUpมอบการผสมผสานที่ทรงพลัง สำหรับการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณดำเนินการตามนั้นอย่างรวดเร็ว
โดยการแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น และมอบหมายความคิดเห็นเฉพาะให้กับสมาชิกในทีม คุณสามารถให้คำแนะนำที่ตรงจุดและทำให้มั่นใจว่าทุกคนทราบถึงความรับผิดชอบของตนเอง
นอกจากนี้ การปรับแต่งสถานะงานและกำหนดระดับความสำคัญของงานแต่ละรายการ ยังช่วยให้คุณสามารถระบุและจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยรับประกันว่าข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการตอบสนองอย่างทันท่วงที และทีมของคุณจะยังคงมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. บันทึกเสียงหรือวิดีโอเพื่อให้ความคิดเห็นอย่างละเอียดสำหรับการให้คำแนะนำล่วงหน้า
ClickUp Clipsมอบวิธีการใหม่ในการให้ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำล่วงหน้าอย่างรวดเร็ว—ด้วยการบันทึกหน้าจอ กล้องเว็บแคม และเสียงของคุณ วิธีนี้มักทำให้การสื่อสารรวดเร็ว ชัดเจน และนำไปปฏิบัติได้มากกว่าการพึ่งพาข้อความเขียนและเอกสารยาวๆ เพียงอย่างเดียว
ไม่ว่าคุณจะกำลังแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการหรือเสนอแนะแนวทางปรับปรุง Clips ช่วยให้คุณขับเคลื่อนการสนทนาไปข้างหน้าได้อย่างง่ายดาย—โดยไม่ต้องพิมพ์คำอธิบายยาวๆ
5. อัตโนมัติการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ClickUp Automations สามารถทำให้กระบวนการให้ข้อเสนอแนะเป็นอัตโนมัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและตอบสนองได้อย่างราบรื่น
ด้วยClickUp Brain การทำให้กระบวนการให้ข้อเสนอแนะเป็นอัตโนมัติกลายเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่คุณอธิบายสิ่งที่คุณต้องการเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา
ตัวอย่างเช่น เพียงแค่บอก AI ว่าต้องการให้ทำอะไรอัตโนมัติ—ไม่ว่าจะเป็นแจ้งเตือนให้แชร์ความคิดเห็นหลังจากงานถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นแล้ว, มอบหมายงานติดตามผล/แก้ไขหลังจากได้รับข้อเสนอแนะ, แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการอัปเดต, หรือปรับสถานะของโครงการ—และดูว่า AI จะกำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติให้ทันทีในทุก Space, Folder หรือ List ใน ClickUp โดยอัตโนมัติ
ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร? ใช้ เทมเพลตข้อเสนอแนะพนักงาน ClickUp เพื่อจัดการ, มองเห็นภาพรวม, และติดตามข้อเสนอแนะจากพนักงานทั่วทั้งบริษัทในที่เดียว.
เทมเพลตข้อเสนอแนะพนักงานของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการบริหารจัดการ วัฒนธรรมองค์กร ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เทมเพลตนี้ช่วยให้การรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานง่ายขึ้น สร้างวัฒนธรรมแห่งการเติบโตและความไว้วางใจ
คุณสามารถ:
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ด้วยคำแนะนำและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ใน 'มุมมองเริ่มต้นที่นี่'
- ติดตามได้อย่างง่ายดายว่าใครได้ส่งข้อเสนอแนะแล้วด้วย 'ดูผู้ตอบทั้งหมด'
- สร้าง อัปเดต และจัดการคำถามแบบสำรวจด้วย 'มุมมองแบบสำรวจความคิดเห็นพนักงาน'
ใช้ ClickUp สำหรับการจัดการประสิทธิภาพแบบครบวงจร
การให้ข้อเสนอแนะและการให้คำแนะนำล่วงหน้าเป็นแนวคิดที่ทรงพลังสำหรับการเติบโตและการปรับปรุง การให้ข้อเสนอแนะเน้นที่การสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานในอดีต การระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และการเรียนรู้จากการกระทำที่ผ่านมา
การให้คำแนะนำล่วงหน้าเป็นการมองไปข้างหน้า โดยเน้นที่การปรับปรุงที่เป็นไปได้และข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับอนาคต
ทั้งสองแนวทางมีประโยชน์: การให้ข้อเสนอแนะช่วยให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์อันมีค่าในอดีต ในขณะที่การให้คำแนะนำล่วงหน้าผลักดันเราไปสู่การนวัตกรรมและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้วย ClickUp ทีมสามารถผสานกลยุทธ์ทั้งสองเข้ากับกระบวนการทำงานได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์ม การติดตามความคืบหน้าด้วยระบบอัตโนมัติ ไปจนถึงการวางแผนงานในอนาคตผ่านแชท เอกสาร และคลิปการทำงานร่วมกัน นี่คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอย่างเหนือชั้น
ลองด้วยตัวคุณเอง—สมัครใช้ ClickUpวันนี้!