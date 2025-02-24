เทมเพลต Excel สำหรับการจัดการสินค้าคงคลังฟรีเพื่อการติดตามที่มีประสิทธิภาพ

การติดตามสินค้าคงคลังอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่จัดการกับสินค้าหลายรายการและผู้จัดจำหน่ายหลายราย การเปลี่ยนแปลงของระดับสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่ความสับสน โอกาสในการขายที่พลาดไป และความสูญเสียทางการเงิน
หากไม่มีระบบที่เป็นระเบียบ การติดตามสินค้าคงคลังและสิ่งที่ต้องเติมอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
Microsoft Excel มีทางออกด้วยเทมเพลตสินค้าคงคลังฟรีหลากหลายรูปแบบ เทมเพลตเหล่านี้ให้โครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการบันทึกสินค้า ตรวจสอบปริมาณ และจัดการซัพพลายเออร์ ความยืดหยุ่นของเทมเพลตทำให้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและคลังสินค้าขนาดใหญ่ สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะได้
มาสำรวจเทมเพลตสินค้าคงคลังใน Excel ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายเหล่านี้ ซึ่งช่วยในการจัดการสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มสินค้าคงคลังใน Excel ดี?
เทมเพลตสินค้าคงคลังใน Excel คือสเปรดชีตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณติดตามและจัดการระดับสินค้าคงคลังใน Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อค้นหาเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังที่ดีที่สุด ควรพิจารณาคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:
- ความชัดเจน: แม่แบบควรมีรูปแบบที่จัดระเบียบอย่างดี พร้อมหัวข้อ ส่วน และหมวดหมู่ที่ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการป้อนข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสินค้าคงคลัง
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: เทมเพลตควรมีความเข้าใจง่าย ช่วยให้ทีมของคุณสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก—ไม่ว่าจะมีความชำนาญใน Excel ระดับใดก็ตาม
- ระบบอัตโนมัติ: ควรรองรับสูตรสำเร็จในตัวเพื่อคำนวณยอดรวม ช่วยลดความจำเป็นในการทำงานด้วยตนเองและลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด
- ความสามารถในการปรับแต่ง:แม่แบบสเปรดชีตสินค้าคงคลังใน Excel ที่ดีจะช่วยให้คุณเพิ่มหรือลบคอลัมน์, รวมหมวดหมู่เฉพาะ, และใช้ส่วนประกอบของแบรนด์ (เช่น โลโก้และชุดสี) เพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
- การแสดงผลทางภาพ: ควรมีแผนภูมิหรือกราฟที่ช่วยให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับระดับสต็อกและแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: แม่แบบควรอนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนสามารถดู แก้ไข และแชร์ได้พร้อมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
8 แบบฟอร์ม Excel สำหรับการจัดการสินค้าคงคลังที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาประจำวัน
มาพูดคุยเกี่ยวกับแม่แบบ Excel สำหรับการจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 8 อันดับแรก:
1. แบบฟอร์มรายการสินค้าพร้อมการเน้นการสั่งซื้อใหม่โดย Microsoft
แบบฟอร์มรายการสินค้าพร้อมการเน้นการสั่งซื้อใหม่โดยไมโครซอฟต์มอบวิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบระดับสต็อก ติดตามจุดสั่งซื้อใหม่ และมั่นใจว่าคุณมีสินค้าที่จำเป็นในสต็อก
มันมาพร้อมกับคอลัมน์เช่น รหัสสินค้า, ชื่อ, คำอธิบาย, ราคาต่อหน่วย, จำนวนในสต็อก, และมูลค่ารวมของสินค้าคงคลัง. คุณสมบัติการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะทำให้รายการที่ต้องการการสั่งซื้อใหม่โดดเด่นขึ้นโดยอัตโนมัติ. หากสต็อกของสินค้าที่ได้รับความนิยมลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้, รายการนั้นจะถูกทำเครื่องหมายทันทีเพื่อให้คุณสามารถเติมสต็อกได้ก่อนที่มันจะหมด.
เหมาะสำหรับ: เจ้าของร้านค้าปลีกที่ต้องการตรวจสอบระดับสต็อกและสั่งซื้อสินค้าขายดีอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการขาดสต็อก
2. แบบฟอร์มรายการสินทรัพย์ส่วนบุคคลโดยไมโครซอฟต์
เทมเพลตรายการสินทรัพย์ส่วนบุคคลของMicrosoft แสดงข้อมูลการเงินส่วนบุคคลของคุณอย่างชัดเจนในพริบตา—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านสเปรดชีตที่ไม่มีที่สิ้นสุด
คุณสามารถป้อนหมวดหมู่สินทรัพย์ต่างๆ ได้ เช่น 401(k), พันธบัตร, เงินออม, หุ้น หรือแม้แต่สินทรัพย์ทางกายภาพ เช่น รถยนต์และบ้าน พร้อมด้วยมูลค่าของแต่ละรายการ แผนภูมิแท่งที่สร้างขึ้นในตัวจะเปลี่ยนข้อมูลของคุณให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจน แสดงให้เห็นว่าหมวดหมู่สินทรัพย์ใดครองพอร์ตการลงทุนของคุณมากที่สุด
เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่—คุณสามารถปรับข้อความ สี ภาพ และรูปแบบแผนภูมิให้ตรงกับความต้องการของคุณได้
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการจัดทำรายการและประเมินทรัพย์สินของตนเพื่อทำความเข้าใจพอร์ตการเงินของตนเอง
3. แม่แบบสินค้าคงคลังในคลังสินค้าโดยไมโครซอฟท์
แม่แบบสินค้าคงคลังในคลังสินค้าโดย Microsoftช่วยให้คุณสามารถเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในคลังสินค้าของคุณได้ จัดระเบียบสต็อกของคุณตามคำอธิบายสินค้า หมายเลข Stock Keeping Unit (SKU) และตำแหน่งที่เก็บสินค้าเฉพาะ
คุณสมบัติหลักประกอบด้วย:
- การคำนวณมูลค่ารวมของสินค้าคงคลัง: ดูมูลค่ารวมของสินค้าคงคลังของคุณได้ทันที
- ตำแหน่งและการจัดระเบียบถัง: ด้วยสิ่งเหล่านี้ คุณสามารถระบุตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้พื้นที่คลังสินค้าเป็นระเบียบเรียบร้อย
- การแจ้งเตือนการสั่งซื้อใหม่: เทมเพลตจะระบุรายการที่ต้องสั่งซื้อใหม่ ช่วยลดความยุ่งยากในการคาดเดาและทำให้สินค้าขายดีของคุณมีสต็อกอยู่เสมอ
- การพิมพ์รายการเลือก: คุณสามารถพิมพ์รายการเลือกได้โดยตรงจาก Excel ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเลือกและตำแหน่งที่ตั้งขณะเตรียมคำสั่งซื้อ
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการคลังสินค้าในธุรกิจค้าปลีกหรืออีคอมเมิร์ซที่ต้องการติดตามระดับสต็อกเพื่อให้การจัดการคำสั่งซื้อเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลา
4. แม่แบบสเปรดชีตสินค้าคงคลัง โดย Template.net
เทมเพลตสเปรดชีตสินค้าคงคลัง โดย Template.netเป็นอีกหนึ่ง เทมเพลตสำหรับติดตามสินทรัพย์ ที่ช่วยให้คุณ:
- กรอกข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อบริษัท, คำขวัญ, ที่อยู่, และข้อมูลติดต่อ ในส่วนหัว
- จัดเก็บข้อมูลสำคัญ เช่น รหัสสินค้า (SKU), คำอธิบายสินค้า, จำนวนคงเหลือ, ราคาต่อหน่วย และมูลค่ารวม
- บันทึกการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังทั้งหมด—การซื้อ, การขาย, การคืนสินค้า, และการปรับปรุง—เพื่อให้บันทึกของคุณถูกต้องและทันสมัย
- ตรวจสอบระดับสต็อกแบบเรียลไทม์และตั้งค่าการแจ้งเตือนการสั่งซื้อใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดสินค้าขายดีหรือการมีสินค้าคงคลังมากเกินไปสำหรับสินค้าที่ขายช้า
- ติดตามข้อมูลติดต่อของผู้จัดจำหน่าย, ระยะเวลาการจัดส่ง, และราคาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเติมสินค้า
เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องจัดการกับซัพพลายเออร์และสายผลิตภัณฑ์หลายรายการ
5. แม่แบบสต็อกสินค้าโดย Template.net
การจัดการสินค้าคงคลังในร้านอาจเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง—สินค้าเข้ามาและขายออกไป และการติดตามทุกอย่างอาจเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตามแม่แบบสินค้าคงคลังจาก Template.netจะช่วยให้ข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ในมือคุณ
มันมีคุณสมบัติเช่น:
- การติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์: แดชบอร์ดแสดงการเคลื่อนไหวของสต็อกทั้งหมด—สินค้าเข้า 225 รายการ, สินค้าออก 150 รายการ, คงเหลือ 75 รายการ—ให้คุณมองเห็นภาพรวมอย่างชัดเจนเพื่อตัดสินใจเติมสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
- การแสดงผลทางภาพ: แผนภูมิเส้นเปรียบเทียบรายการที่ได้รับกับขายได้ในช่วงเวลาต่างๆ โดยเน้นแนวโน้ม เช่น เสื้อยืดผู้ชายที่มียอดขายสูงหรือรองเท้าผ้าใบที่มียอดขายต่ำ แผนภูมิเรดาร์แยกย่อยสินค้าคงคลังออกเป็นหมวดหมู่ เช่น เสื้อผ้าและรองเท้า
- ส่วนบันทึก: ใช้พื้นที่นี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น คำแนะนำในการจัดการพิเศษหรือบันทึกการส่งเสริมการขาย
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจค้าปลีกเสื้อผ้าและรองเท้าที่ต้องการติดตามสินค้าคงคลังตามฤดูกาล เช่น เสื้อแจ็คเก็ตฤดูหนาวและรองเท้าแตะฤดูร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระดับสต็อกในช่วงเวลาที่มีการจับจ่ายสูงสุด
6. แม่แบบสเปรดชีตการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์ โดย Template.net
เทมเพลตสเปรดชีตการจัดการสินค้าคงคลังด้านการขนส่งและโลจิสติกส์โดย Template.netจัดการข้อมูลโลจิสติกส์หลากหลายประเภทได้ในครั้งเดียว:
- รายละเอียดสินค้า: รับรายละเอียดที่ชัดเจนของแต่ละรายการได้ในพริบตา
- หมายเลขชิ้นส่วนและซัพพลายเออร์: สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการสั่งซื้อซ้ำและการรักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง
- ระดับสต็อก: ติดตามสิ่งที่คุณมี, สิ่งที่กำลังจะเข้ามา, และสิ่งที่กำลังออกไป เพื่อให้คุณควบคุมสต็อกของคุณได้ตลอดเวลา
- จุดสั่งซื้อใหม่: รู้เมื่อใดควรสั่งซื้อสินค้าใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลน ระบบคำนวณให้โดยอัตโนมัติ ช่วยลดภาระทางความคิด
นอกจากนี้ เมื่อคุณเลือกสินค้า ข้อมูลในช่องอื่น ๆ จะถูกกรอกหรือคำนวณโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการด้านโลจิสติกส์ที่ต้องการติดตามสินค้าคงคลังเพื่อป้องกันการหยุดชะงักในการดำเนินงานขนส่ง
7. แม่แบบการจัดการสินค้าคงคลัง โดย Template.net
เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังโดย Template.netมอบความชัดเจนทันทีเกี่ยวกับสถานะสินค้าคงคลังของคุณ
มันตรวจสอบต้นทุนต่อหน่วยและราคาของคุณ ช่วยให้คุณเข้าใจอัตรากำไรโดยรวมได้ คุณยังสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้จัดจำหน่ายสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ทำให้การสั่งซื้อใหม่รวดเร็วและง่ายดาย
นอกจากนี้ เทมเพลตยังรวมถึง การแสดงผลแบบภาพ (แผนภูมิ, กราฟแท่ง, และแผนภูมิวงกลม) ของสต็อกสินค้าของคุณตามผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการร้านอาหารที่ต้องการวิเคราะห์อัตราการใช้วัตถุดิบเฉพาะเพื่อลดการสูญเสียและรักษาความพร้อมของเมนู
8. แบบฟอร์มการตรวจนับสินค้าคงคลังทางกายภาพของคลังสินค้า โดย WPS Office
แม่แบบการตรวจนับสินค้าคงคลังในคลังสินค้าโดย WPS Officeให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของสต็อกสินค้าในคลังของคุณ ช่วยให้คุณสามารถติดตามวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และบรรจุภัณฑ์ได้
คุณสมบัติหลักคือ:
- การจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจน: แบ่งคลังสินค้าทั้งหมดของคุณออกเป็นหมวดหมู่ที่เรียบร้อย—วัตถุดิบ, สินค้าระหว่างการผลิต, สินค้าสำเร็จรูป, และสินค้าที่ใช้หมด
- สินค้าคงคลังจริงเทียบกับสินค้าคงคลังในระบบ: คอลัมน์เหล่านี้ช่วยให้คุณบันทึกจำนวนสินค้าคงคลังและเปรียบเทียบกับตัวเลขในระบบได้ คุณสามารถบันทึกสินค้าคงเหลือเกิน (สต็อกเกิน) หรือสินค้าที่สูญหาย (รายการที่ขาด) ซึ่งช่วยให้ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
- การติดตามทางการเงิน: แม่แบบนี้จะติดตามจำนวนสินค้าที่คุณมีและมูลค่าของสินค้าแต่ละรายการ ด้วยช่องสำหรับกรอกราคาต่อหน่วยและยอดรวมเป็นเงินดอลลาร์ ทำให้คุณสามารถตรวจสอบผลกระทบทางการเงินของสินค้าคงคลังของคุณได้อย่างง่ายดาย
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการคลังสินค้าในภาคการผลิตที่ต้องการติดตามความคลาดเคลื่อนของสินค้าคงคลังเพื่อการจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพและการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง
ข้อจำกัดของการใช้ Excel ในการติดตามสินค้าคงคลัง
แม้ว่า Excel จะเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและประหยัดงบประมาณสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง แต่ก็มีข้อจำกัดหลายประการ:
- การจัดการด้วยตนเอง: Excel ต้องการการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดได้ โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับปริมาณข้อมูลจำนวนมาก
- ความท้าทายในการทำงานร่วมกัน: การแก้ไขเอกสารใน Excel พร้อมกันอาจทำให้เกิดปัญหาการควบคุมเวอร์ชันและความขัดแย้งของข้อมูล
- ไม่มีการทำงานอัตโนมัติสำหรับกระบวนการที่ซับซ้อน: Excel สามารถทำงานคำนวณพื้นฐานได้โดยอัตโนมัติ แต่กระบวนการจัดการสินค้าคงคลังที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การพยากรณ์ความต้องการหรือการสั่งซื้อสินค้าอัตโนมัติ ยังคงยากที่จะนำมาใช้
- การขาดการบูรณาการ: การผสาน Excel กับซอฟต์แวร์ ERP หรือ CRM อื่น ๆ มักต้องใช้การนำเข้าและส่งออกข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งอาจใช้เวลามาก
- ความปลอดภัยจำกัด: Excel ขาดคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเหมือนซอฟต์แวร์เฉพาะทาง ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการจัดการข้อมูลสินค้าคงคลังที่มีความอ่อนไหว
- ข้อจำกัดทางภาพ: Excel ขาดเครื่องมือการแสดงข้อมูลขั้นสูง เช่น แดชบอร์ดแบบโต้ตอบหรือกราฟแบบไดนามิก ซึ่งทำให้ยากต่อการติดตามแนวโน้ม การค้นหาแบบแผน หรือการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสินค้าคงคลังอย่างลึกซึ้ง
ด้วยเหตุนี้ จึงมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับทางเลือกของ Excelเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจสมัยใหม่ได้ดียิ่งขึ้น
ทางเลือกแทนแบบฟอร์ม Excel สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง
ธุรกิจที่มีห่วงโซ่อุปทานซับซ้อนอาจพบว่าซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังเฉพาะทางมีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับความต้องการของพวกเขา
นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย
แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของมันให้ภาพรวมที่ชัดเจนของสินค้าคงคลัง ติดตามตัวชี้วัดสำคัญเช่น อัตราการหมุนเวียน จุดสั่งซื้อใหม่ และประสิทธิภาพของผู้จัดจำหน่าย—ทั้งหมดในที่เดียวเพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนและการเตือนความจำสำหรับระดับสินค้าคงคลังต่ำ ความต้องการเติมสินค้า หรือการสั่งซื้อสินค้า
นอกจากนี้ สมาชิกทีมหลายคนสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลสินค้าคงคลังได้พร้อมกัน ทำให้ทุกคนตั้งแต่พนักงานคลังสินค้าไปจนถึงผู้จัดการมีข้อมูลที่สอดคล้องกันแบบเรียลไทม์
ส่วนที่ดีที่สุด? ClickUp มีคอลเลกชันเทมเพลตสินค้าสำเร็จรูปมากมายให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ทันที ซึ่งทำให้เป็นซอฟต์แวร์จัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
มาสำรวจบางส่วนกันเถอะ
1. แม่แบบสินค้าคงคลัง ClickUp
เทมเพลตสินค้าคงคลังของ ClickUpรวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว—ข้อมูลติดต่อผู้ขาย สถานะการชำระเงิน และอื่นๆ—เพื่อให้คุณเลิกสลับไปมาระหว่างสเปรดชีต อีเมล และแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่ไม่สิ้นสุด
มันเสนอ:
- มุมมองที่กำหนดเอง: รับมุมมองที่หลากหลายของสินค้าคงคลังของคุณ—เช่น 'มุมมองผู้ขาย' เพื่อดูว่าผู้ขายรายใดจัดหาสินค้าอะไร หรือ 'มุมมองสินค้าคงคลัง' เพื่อติดตามระดับสินค้าคงคลังปัจจุบันอย่างละเอียด
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ติดตามทุกอย่างตั้งแต่ต้นทุนต่อหน่วยไปจนถึงจุดสั่งซื้อใหม่ ทำให้การคาดการณ์ความต้องการเป็นเรื่องง่าย
- ระบบอัตโนมัติ: ตั้งกฎอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อเตือนคุณเมื่อถึงเวลาเติมสินค้าหรือเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน
นอกจากนี้ หากคุณมีแผนกต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายการเงิน เทมเพลตนี้มีรูปแบบที่จัดโครงสร้างอย่างดีสำหรับการวางแผนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการในธุรกิจที่มีหลายแผนก ซึ่งต้องการระบบศูนย์กลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามสินค้าคงคลัง
2. แม่แบบรายงานสินค้าคงคลัง ClickUp
เทมเพลตรายงานสินค้าคงคลังของClickUpช่วยให้คุณเติมสินค้าขายดีได้อย่างรวดเร็วและเคลียร์สินค้าที่ขายช้าซึ่งสะสมฝุ่นอยู่บนชั้นวางได้อย่างง่ายดาย
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- มองเห็นระดับสต็อกได้ทันที: รูปแบบตารางที่อ่านง่ายของเทมเพลตช่วยให้คุณเห็นรายละเอียดสต็อกทั้งหมดโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านข้อมูลจำนวนมาก
- การป้อนข้อมูลที่ง่ายดาย: ด้วยความสามารถในการป้อนข้อมูลโดยไม่ต้องเขียนโค้ด การปรับแต่งรายละเอียดสินค้าเป็นเรื่องง่าย—เพียงแค่คลิก พิมพ์ และเสร็จสิ้น
- เครื่องมือวิเคราะห์: ตรวจจับรูปแบบการเคลื่อนไหวของสินค้า, คาดการณ์การเพิ่มขึ้นของความต้องการ, และปรับการสั่งซื้อของคุณ
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการอีคอมเมิร์ซที่ดูแลสินค้าหลากหลายประเภท
3. แม่แบบการจัดการสินค้าคงคลัง ClickUp
เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUpเป็นเครื่องมือแบบเรียลไทม์สำหรับติดตามปริมาณสินค้า การสั่งซื้อใหม่ ผู้จำหน่าย และแม้แต่ความผันผวนของต้นทุน—ทั้งหมดนี้ในหนึ่งเดียวที่จัดการได้ง่ายและสะดวก
ช่วยป้องกันการสต็อกเกินหรือสต็อกไม่เพียงพอด้วย การแจ้งเตือนในตัวและการตรวจสอบตามกำหนดเวลา คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อใหม่และการลงทุนโดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนและแนวโน้มของสต็อก
ใช้ มุมมองไทม์ไลน์ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลังตลอดเวลา เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่มียอดขายสูง เช่น วันแบล็กฟรายเดย์
เหมาะสำหรับ: ผู้ค้าปลีกและผู้จัดการสินค้าคงคลังที่ต้องการให้ทุกคน—ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการไปจนถึงทีมขาย—มีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสถานะสินค้าคงคลังและความต้องการในการสั่งซื้อใหม่
4. แม่แบบสินค้าคงคลังสำนักงาน ClickUp
เทมเพลตสินค้าคงคลังสำนักงานของClickUpจัดระเบียบสินค้าคงคลังในสำนักงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อป ของว่าง หรือสต็อกกาแฟที่ไม่มีวันหมด
ด้วย ความสามารถในการติดตามเวลา คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลาของงาน ระบุจุดติดขัด (เช่น ความล่าช้าจากซัพพลายเออร์) และปรับตารางการสั่งซื้อของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือเปลี่ยนไปใช้ซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้มากกว่า
นอกจากนี้ ใช้ มุมมองการสนทนา เพื่อสื่อสารโดยตรงเกี่ยวกับปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลัง หากมีความล่าช้าในการจัดส่งคำสั่งซื้อใหม่ ให้ติดแท็กสมาชิกในทีมเพื่อซิงค์ข้อมูลให้ทุกคนทราบ เพื่อไม่ให้ใครต้องเผชิญปัญหาโดยไม่คาดคิด
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการสำนักงานหรือทีมบริหารที่ดูแลอุปกรณ์สำนักงาน
5. แม่แบบสินค้าคงคลังอุปกรณ์สำนักงาน ClickUp
เทมเพลตสินค้าคงคลังอุปกรณ์สำนักงานของ ClickUpมอบภาพรวมแบบครอบคลุมของทุกอุปกรณ์ที่สำนักงานของคุณต้องการ
มันรวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามคำสั่งซื้อของสำนักงานของคุณ เช่น:
- ต้นทุนรวม: คำนวณต้นทุนรวมของคำสั่งซื้อตามราคาต่อหน่วยและปริมาณ
- แผนก: กำหนดแต่ละคำสั่งซื้อให้กับแผนกเพื่อความสะดวกในการจัดทำงบประมาณ
- สถานะการชำระเงิน: ติดตามว่าสินค้าได้รับการชำระเงินครบถ้วนแล้ว ชำระเงินบางส่วนแล้ว หรืออยู่ระหว่างรอการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น ของตกแต่งต้นคริสต์มาสมีราคา 40 ดอลลาร์ แต่เมื่อมีการระบุว่า 'ชำระเงินบางส่วนแล้ว' คุณจะทราบได้ว่าต้องติดตามกับผู้ขาย
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการสำนักงานที่ต้องจัดการสัญญากับผู้ขายจำนวนมาก คำสั่งซื้อจำนวนมาก หรือความต้องการจัดหาสินค้าที่เกิดซ้ำ
6. แม่แบบรายการสินค้าคงคลังไอทีของ ClickUp
เทมเพลตคลังไอที ClickUpเป็นโซลูชันครบวงจรที่ให้การควบคุมคลังเทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์ พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติและการพึ่งพาที่จำเป็น
คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนรายไตรมาสเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของใบอนุญาตหรือเชื่อมโยงคำสั่งซื้อฮาร์ดแวร์เพื่อให้งานหนึ่งอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่ออีกงานเสร็จสมบูรณ์
มุมมองสรุป ให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของสินค้าที่มีในสต็อกและสินค้าที่รอดำเนินการ ในขณะที่ มุมมองสินค้าคงคลังปัจจุบัน แสดงรายการสินค้าที่มีในสต็อกอย่างละเอียด
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายไอทีและผู้ดูแลระบบที่ดูแลทรัพย์สินทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Brainเพื่อกรอกรายละเอียดอัตโนมัติ เช่น ต้นทุนสินค้าหรือการเปลี่ยนแปลงผู้จัดจำหน่าย ช่วยลดเวลาในการป้อนข้อมูล นอกจากนี้ยังแจ้งเตือนสมาชิกในทีมเมื่อระดับสต็อกเปลี่ยนแปลงหรือมีรายการที่ต้องการความสนใจ อีกทั้งยังสามารถสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหารือเกี่ยวกับสินค้าคงคลังของทีม
7. แม่แบบสินค้าคงคลังร้านอาหาร ClickUp
เทมเพลตสินค้าคงคลังร้านอาหารของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามระดับสต็อกของวัตถุดิบสำคัญ ลดของเสีย และป้องกันการขาดสต็อก
มันมาพร้อมกับมุมมองหลายแบบ รวมถึง:
- มุมมองการบริโภคประจำสัปดาห์: แสดงการใช้งานรายสัปดาห์สำหรับแต่ละรายการ—หากร้านอาหารของคุณใช้พาร์เมซาน 20 ปอนด์ต่อสัปดาห์ คุณสามารถปรับปริมาณการสั่งซื้อเพื่อป้องกันการซื้อเกินหรือสต็อกไม่เพียงพอ
- มุมมองการจัดเก็บสิ่งของ: จัดระเบียบสิ่งของทั้งหมดในครัว, ห้องเก็บของ, ตู้เย็น, และตู้แช่แข็งโดยการกำหนดตำแหน่งการจัดเก็บที่เฉพาะเจาะจง
- สินค้าหมด: ติดตามทุกสิ่งที่กำลังจะหมดหรือหมดสต็อกแล้ว เพื่อให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าต้องสั่งซื้อใหม่เมื่อใด
- ดูวันหมดอายุ: ช่วยให้คุณจัดเรียงรายการตามวันหมดอายุ เพื่อให้คุณใช้สินค้าได้ทันเวลาและหลีกเลี่ยงการสูญเปล่า
เหมาะสำหรับ: เจ้าของร้านอาหารขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ดูแลการดำเนินงานในครัวประจำวันและต้องการเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังที่แม่นยำ
8. แม่แบบใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลัง ClickUp
เทมเพลตใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามทุกคำสั่งซื้อและจัดการระดับสินค้าคงคลังพร้อมรายละเอียดซัพพลายเออร์
ใช้เพื่อจัดระเบียบสินค้าคงคลังตามหมวดหมู่, รหัสสินค้า, หรือผู้จัดจำหน่าย. คุณยังสามารถเก็บข้อมูลผู้จัดจำหน่ายที่สำคัญไว้ในที่ทำงานของคุณได้—ข้อมูลติดต่อ, ราคา, และระยะเวลาการจัดส่ง. ซึ่งช่วยให้คุณเห็นได้ว่าใครให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดและจัดส่งได้รวดเร็วที่สุด.
นอกจากนี้ ตั้งค่าภารกิจที่เกิดซ้ำใน ClickUp สำหรับการสั่งซื้อซ้ำเป็นประจำ และใช้ClickUp Remindersเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำการสั่งซื้อครั้งต่อไป
เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังเพื่อติดตามใบสั่งซื้อและสั่งซื้อสินค้าใหม่โดยอัตโนมัติ
9. แม่แบบทะเบียนสินค้าคงคลังธุรกิจแบบง่ายของ ClickUp
เทมเพลตสมุดบันทึกสินค้าคงคลังธุรกิจแบบง่ายของ ClickUpจัดระเบียบสินค้าทั้งหมดของคุณให้เป็นส่วนที่ชัดเจนและใช้รหัสสี เช่น สินค้าหมด สินค้าวิกฤต และสินค้าที่ต้องสั่งซื้อใหม่ เพื่อให้คุณไม่พลาดการขายเพราะสินค้าหมดอีกต่อไป
มีฟิลด์ที่กำหนดเอง 15 ฟิลด์เพื่อเก็บข้อมูลของทุกสินค้า:
- จำนวนสินค้าคงเหลือ: แสดงจำนวนสินค้าที่คุณมีเหลืออยู่
- จำนวนการสั่งซื้อ: ระบุจำนวนสินค้าคงคลังที่ต้องการสั่งซื้อเมื่อระดับถึงจุดวิกฤต
- ข้อมูลผู้จัดจำหน่าย: ติดตามผู้จัดจำหน่ายที่คุณได้สั่งซื้อจากและข้อมูลติดต่อของพวกเขา
- ระดับการสั่งซื้อใหม่: กำหนดเกณฑ์การสั่งซื้อใหม่และส่งการแจ้งเตือนเมื่อสต็อกลดลงต่ำกว่าระดับนั้น
เหมาะสำหรับ: เจ้าของคาเฟ่ที่ต้องการระบบที่เรียบง่ายในการจัดการระดับสต็อกของวัตถุดิบที่จำเป็น
จัดการสินค้าคงคลังได้อย่างราบรื่นด้วย ClickUp
การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ระดับสต็อกอยู่ในระดับที่เหมาะสม ควบคุมต้นทุนได้ และรักษาความพึงพอใจของลูกค้าให้อยู่ในระดับสูง
แม้ว่า Excel จะมีเทมเพลตหลายแบบเพื่อช่วยให้การติดตามสต็อกเป็นไปอย่างราบรื่น แต่การพึ่งพาตารางคำนวณเพียงอย่างเดียวอาจนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพและความซับซ้อนเมื่อความต้องการสต็อกและธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น
ClickUp ไม่เพียงแต่ติดตามอย่างง่ายเท่านั้น แต่ยังมีคุณสมบัติเช่นการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการเติมสินค้า, และเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการสินค้าคงคลังของคุณได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเปลี่ยนวิธีการจัดการสินค้าคงคลังของคุณ