เทมเพลตสินค้าคงคลัง Google Sheets ฟรีที่ดีที่สุด

รายงานการจัดการสินค้าคงคลังของ Netstock* ระบุว่า 80% ของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางประสบปัญหาการมีสินค้าเกินและการวางแผนสินค้าคงคลังที่ไม่เพียงพอ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ หลายบริษัทจึงหันมาลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลัง
อย่างไรก็ตาม การลงทุนในเทคโนโลยีอาจมีค่าใช้จ่ายสูง สำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะลงทุนทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ การใช้เทมเพลตสินค้าคงคลังใน Google Sheets เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการปรับปรุงกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น เราได้รวบรวมรายการเทมเพลต Google Sheetsสำหรับจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไว้ให้แล้ว เทมเพลตเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลังของคุณโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ราคาแพง และเพื่อเป็นโบนัสพิเศษ เรายังได้เพิ่มเทมเพลตทางเลือกที่มีฟีเจอร์พิเศษเพิ่มเติมไว้ให้ด้วย
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตสินค้าคงคลังใน Google Sheets ดี?
เทมเพลตสินค้าคงคลังใน Google Sheets ช่วยให้สามารถติดตามหมวดหมู่สินค้าคงคลัง มูลค่าสินค้า และระดับสต็อกได้อย่างครอบคลุม คุณสามารถคำนวณอัตโนมัติ เพิ่มกฎการตรวจสอบข้อมูลเพื่อป้องกันการป้อนข้อมูลที่ผิดพลาด และสร้างรายงานเพื่อแสดงรายการสินค้าคงคลัง ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้การขาย ฯลฯ ทั้งหมดนี้ได้ในพริบตา
เทมเพลตสินค้าคงคลังใน Google Sheets ที่ดีควรมี:
- รายละเอียดสินค้า: คำอธิบายสินค้าอย่างละเอียดเพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว เช่น ชื่อสินค้าในสต็อก, บาร์โค้ด, หมายเลข Stock Keeping Unit (SKU) (หมายเลขเฉพาะที่กำหนดให้กับสินค้าเพื่อติดตามระดับสต็อกปัจจุบันภายในระบบ), ราคาต่อหน่วย, ราคาขาย, เวลาสั่งซื้อ, ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ, และอื่น ๆ
- เค้าโครงที่ชัดเจน: คอลัมน์ที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเพื่อการป้อนข้อมูลและการนำทางที่ง่ายดาย
- การคำนวณอัตโนมัติ: สูตรสำเร็จในตัวเพื่อลดการคำนวณด้วยตนเองและข้อผิดพลาด
- การติดตามสินค้าคงคลัง: การตรวจสอบระดับสต็อกเพื่อกำหนดระดับการสั่งซื้อใหม่และติดตามสินค้าที่เคลื่อนไหว
- การปรับแต่งและการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข: ฟิลด์ที่สามารถแก้ไขได้ง่ายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ และการจัดรูปแบบเพื่อเน้นข้อมูลสำคัญให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ข้อมูลผู้ขาย: แท็บสำหรับจัดการข้อมูลผู้จัดจำหน่ายและสินค้าคงคลังในที่เดียว
- รายงาน: ฟีเจอร์รายงานอัตโนมัติผ่านแผนภูมิเพื่อให้ภาพรวมของแนวโน้มสินค้าคงคลัง
เทมเพลตสินค้าคงคลังใน Google Sheets
เทมเพลตสินค้าคงคลังใน Google Sheets ที่พร้อมใช้งานช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจของคุณเพื่อประหยัดเวลาและแรงงาน
นี่คือเทมเพลตสินค้าคงคลังใน Google Sheets ที่ดีที่สุด ซึ่งมอบวิธีการจัดการและจัดระเบียบสินค้าคงคลังของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า:
1. แบบฟอร์มรายการขนย้ายและตรวจสอบสินค้าคงคลังตามสัมประสิทธิ์
การสูญเสียการติดตามสินค้าคงคลังเมื่อย้ายจากคลังสินค้าหนึ่งไปยังอีกคลังหนึ่งเป็นเรื่องง่าย การใช้แม่แบบสินค้าคงคลังที่เรียบง่ายจะช่วยให้การย้ายเป็นไปอย่างมีระเบียบโดยช่วยให้คุณติดตามรายละเอียดของสินค้าคงคลังที่เคลื่อนย้าย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบรรจุ ต้นทางและปลายทาง และรายละเอียดการขนส่ง
เทมเพลตรายการสินค้าเคลื่อนย้ายของ Coefficient เป็นเทมเพลตติดตามที่เรียบง่ายสำหรับบันทึกสินค้าที่กำลังเคลื่อนย้ายและสถานที่ที่ไป มีคอลัมน์สำหรับหมายเลขสินค้า คำอธิบาย ปริมาณ สภาพของสินค้า (ใช้แล้ว ใช้งานได้ ใหม่ หรือสมบูรณ์) สถานที่ต้นทางและปลายทาง และบันทึกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อใช้เทมเพลต:
ดาวน์โหลด > ปรับแต่งฟิลด์ > ป้อนข้อมูลสินค้าคงคลัง > คำนวณปริมาณอัตโนมัติ > วิเคราะห์แนวโน้มของรายการเพื่อวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
คุณสามารถทำอะไรได้บ้างกับเทมเพลตสินค้าคงคลังแบบเคลื่อนย้ายได้ของ Coefficient?
- วิเคราะห์แนวโน้มของรายการ
- จัดระเบียบรายการสินค้าที่ต้องย้าย
- นำสูตรมาใช้เพื่อคำนวณจำนวนรายการและประมาณการค่าใช้จ่าย
- ปรับแต่งฟิลด์เพื่อติดตามรายละเอียด
2. แม่แบบการจัดการสินค้าคงคลังโดย Wise
เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังในGoogle Sheets ฟรีของ Wise มีแท็บแยกสำหรับรายการสินค้าคงคลังและรายชื่อผู้จำหน่าย แท็บรายการสินค้าคงคลังช่วยให้คุณติดตามวัตถุดิบพร้อมจำนวนและราคา มูลค่าต่อรายการสินค้าคงคลัง ระดับการสั่งซื้อใหม่ ปริมาณการสั่งซื้อใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีสูตรในตัวเพื่อคำนวณมูลค่าปัจจุบันของสินค้าคงคลังของคุณ
รายการผู้ขายมีช่องให้บันทึกชื่อผู้ขาย, ข้อมูลติดต่อ, อีเมล, ลิงก์เว็บไซต์, คำอธิบายสินค้า, และค่าใช้จ่าย. แบบฟอร์มยังมีตัวอย่างรายการสินค้าคงคลังเพื่อช่วยคุณคิดวิธีใช้.
คุณสามารถทำอะไรได้บ้างกับเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ Wise?
- รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะสินค้าคงคลังและต้นทุน
- รักษาบัญชีรายชื่อผู้จัดจำหน่ายและบันทึกสินค้าคงคลังอย่างละเอียดไว้ในที่เดียว
- คำนวณมูลค่ารวมของสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ
- ติดตามระดับการเรียงลำดับสินค้าเพื่อป้องกันการขาดสต็อก
3. แม่แบบการจัดการสินค้าคงคลังโดย TradeGecko
เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ TradeGeckoมีแท็บเฉพาะสำหรับการบันทึกข้อมูลสินค้า รายละเอียดการขาย และการซื้อ รวมถึงการสร้างรายงานเพื่อข้อมูลสินค้าคงคลังอย่างรวดเร็ว
ใช้แท็บ 'ผลิตภัณฑ์' เพื่อป้อนชื่อสินค้า, SKU, ระดับสต็อกเดิม, จุดสั่งซื้อใหม่, ราคาต้นทุน, อัตรากำไร, และรายละเอียดอื่น ๆ ระบบจะคำนวณ 'สต็อกที่มีอยู่,' 'สต็อกที่รอรับ,' และ 'คำสั่งซื้อที่รอการจัดส่ง' ให้โดยอัตโนมัติ
แท็บ 'การซื้อ' และ 'การขาย' บันทึกวันที่ของคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย, ผู้จัดจำหน่าย/ลูกค้า, วันที่สินค้าจะมาถึง/วันที่จัดส่ง, ปริมาณ, ค่าใช้จ่าย, เป็นต้น. ส่วนที่ดีที่สุดคือ? แท็บเหล่านี้ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจากแท็บสินค้า, คุณไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำสองครั้ง.
แท็บ 'รายงาน' สร้างรายงานสินค้าคงคลังด้วยความพยายามน้อยที่สุด ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกชื่อผลิตภัณฑ์และช่วงเวลาเฉพาะเพื่อดูยอดซื้อทั้งหมด ยอดขาย และอื่นๆ
สุดท้ายนี้ แม่แบบมีแท็บ 'ส่งออกไปยัง TradeGecko' เพื่อย้ายข้อมูลของแม่แบบไปยัง TradeGecko และวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดมากขึ้น
คุณสามารถทำอะไรได้บ้างกับเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ TradeGecko?
- ทำให้การคำนวณเป็นอัตโนมัติ เช่น ยอดขายรวม, ใบสั่งซื้อ, สินค้าคงคลัง, เป็นต้น
- ติดตามสินค้าคงคลังด้วยแรงงานคนน้อยที่สุด
- สร้างรายงานการซื้อและขายอัตโนมัติเพื่อระบุสินค้าขายดี
4. แม่แบบ Google Sheets สำหรับสินค้าคงคลังค้าปลีก โดย Coupler
คุณเคยได้รับคำสั่งซื้อสินค้าที่ไม่มีในสต็อกเพียงเพราะร้านค้าออนไลน์ของคุณไม่ได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดหรือไม่? สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อการจัดการสินค้าคงคลังของอีคอมเมิร์ซผิดพลาด
เทมเพลตสินค้าคงคลังสำหรับร้านค้าปลีกของ Couplerสามารถช่วยคุณจัดการสินค้าคงคลังในร้านค้าปลีกได้โดยการสร้างฐานข้อมูลที่ครอบคลุม. แท็บ 'รายละเอียดสินค้าคงคลัง' จะเก็บบันทึกสินค้าทั้งหมดไว้. แท็บ 'ยอดขายรายวัน' คือแผ่นที่คุณกลับมาตรวจสอบยอดขายเป็นประจำ และแท็บ 'รายงาน' ใช้สำหรับดูข้อมูลยอดขายรวมในตอนสิ้นเดือน.
คุณสามารถทำอะไรได้บ้างกับเทมเพลตสินค้าคงคลังค้าปลีกของ Coupler?
- คำนวณราคาสุดท้ายของสินค้าโดยอัตโนมัติ
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับการขายในแต่ละวัน
- เพิ่มรายละเอียดสินค้าคงคลัง/สินค้าเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการพลาดข้อมูลสำคัญ
- กรองรายละเอียดสินค้าได้อย่างง่ายดาย
5. แม่แบบสเปรดชีตสินค้าคงคลังอาหาร โดย Template.NET
ตามรายงานของ สมาคมภัตตาคารแห่งชาติ 96% ของร้านอาหารประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารและเครื่องดื่มในปี 2021 และ 2022 คุณอาจเผชิญปัญหาเช่นเดียวกันหากคุณไม่มีระบบการจัดการสินค้าคงคลังและการสั่งซื้อที่เหมาะสม
เทมเพลต.NET ของเทมเพลตสินค้าคงคลังอาหารเป็นเอกสารที่ง่ายต่อการใช้งานซึ่งช่วยให้ผู้จัดการร้านอาหารสามารถติดตามระดับสต็อกอาหารได้ คุณสามารถสร้างหมวดหมู่ที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบสินค้าคงคลังและต้นทุนของรายการเพื่อควบคุมงบประมาณได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามระดับสต็อกเพื่อป้องกันการขาดแคลนอาหาร
คุณสามารถทำอะไรได้บ้างกับเทมเพลตสินค้าคงคลังอาหารของ Template. NET?
- ปรับปรุงการสั่งอาหาร การจัดหาและการวางแผนกำลังการผลิต
- ติดตามสถานะสินค้าคงคลังอย่างแม่นยำด้วยการอัปเดตอัตโนมัติ
- ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าคงคลัง
6. แม่แบบสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดย Template.NET
สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก การติดตามสินค้าคงคลังตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูปนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย คุณจำเป็นต้องตรวจสอบคำสั่งซื้อประจำวัน ยอดขาย การซื้อ การคืนสินค้า การจัดส่งที่รออยู่ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยทั่วไปแล้วต้องทำด้วยพนักงานจำนวนน้อย
เทมเพลต Google Sheets สำหรับสินค้าคงคลังของธุรกิจขนาดเล็กเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมข้อมูลสินค้าคงคลัง งบประมาณ การซื้อ และการขายที่กระจัดกระจายไว้ในที่เดียว ช่วยในการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ติดตามความก้าวหน้า จัดสรรทรัพยากร เพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณและวางแผนการจัดการสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถทำอะไรได้บ้างกับเทมเพลตสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของ Template. NET?
- สร้างงบประมาณใน Google Sheetsและคาดการณ์ความต้องการสินค้าคงคลังด้วยสูตรสำเร็จในตัว
- ติดตามสินค้าคงคลัง ยอดขาย และการซื้อ พร้อมด้วยกราฟและแถบแสดงความคืบหน้า
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ให้ยาวนาน ควรป้องกันข้อพิพาทด้วยการจัดทำใบรับสินค้าทุกครั้ง
ข้อจำกัดของการใช้ Google Sheets สำหรับแม่แบบสินค้าคงคลัง
แม้ว่าเทมเพลตของ Google Sheets จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป นี่คือข้อเสียบางประการของการใช้เทมเพลตสินค้าคงคลังในสเปรดชีต:
1. มีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด
Google Sheets ไม่แม่นยำอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง จึงมีโอกาสที่จะป้อนหมายเลขรายการผิดหรือเพิ่มศูนย์เข้าไปในราคาสินค้าโดยไม่ตั้งใจ นอกจากนี้ ความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหากมีหลายคนที่ทำงานบนเทมเพลตเดียวกัน
2. ความสามารถในการคำนวณที่จำกัด
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันอาจต้องการแบบจำลองการคาดการณ์หรือวิธีการจัดทำงบประมาณที่แตกต่างกัน สมมติว่าคุณมีหลายประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ขายในอัตราที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่ โดยบางรายการมีการขายตามฤดูกาลและบางรายการมีความต้องการที่คงที่ตลอดทั้งปี ในกรณีนี้ คุณจะต้องใช้แบบจำลองเฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการติดตามที่มีประสิทธิภาพ การคำนวณที่ซับซ้อนเช่นนี้ทำได้ยากใน Google Sheets
3. ไม่มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าคงคลังอย่างรวดเร็ว คุณจำเป็นต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างทันท่วงที การเพิ่มขึ้นของความต้องการ หรือการล่าช้าในการอัปเดตข้อมูล อย่างไรก็ตาม แบบ템เพลตสินค้าคงคลังใน Google Sheets ไม่มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการล่าช้าและความไม่ถูกต้องในการจัดการสินค้าคงคลังได้
4. ความสามารถในการทำงานร่วมกันที่จำกัด
การทำงานกับเทมเพลตสินค้าคงคลังใน Google Sheets ร่วมกับทีมของคุณอาจเป็นเรื่องยาก มีวงจรการอัปโหลด ดาวน์โหลด และแนบไฟล์อีเมลอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ทีมรู้สึกหงุดหงิดได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังไม่สามารถมองเห็นกิจกรรมประจำวันของสมาชิกในทีมได้
โบนัส:แม่แบบ Excel สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง
แม่แบบรายการสินค้าทางเลือก
หากรายชื่อลูกค้าของคุณกำลังเพิ่มขึ้นและคุณกำลังประสบปัญหาในการจัดการสินค้าคงคลังด้วยเทมเพลต Google Sheets เรามีทางเลือก Google Sheetsที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ 👇
1. แม่แบบการจัดการสินค้าคงคลังโดย ClickUp
เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUpจะช่วยให้คุณอัปเดตข้อมูลสินค้าคงคลัง รายได้ และเมตริกสำคัญอื่นๆ ได้ตลอดเวลา ใช้เทมเพลตนี้เพื่อติดตามความพร้อมของสินค้า การเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงต้นทุน ฯลฯ กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนดสำหรับงานสินค้าคงคลังแต่ละงานเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดส่งคำสั่งซื้อเป็นไปตามกำหนดเวลา
คุณสามารถตั้งค่างานด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น กำลังขนส่ง, มีสินค้าในสต็อก, และสินค้าหมด เพื่อติดตามตำแหน่งปัจจุบันของสินค้าคงคลังของคุณ นอกจากนี้ClickUp Automationsยังเปลี่ยนสถานะสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติตามคลังสินค้าและการย้ายตำแหน่ง
2. แบบฟอร์มรายการสินค้าในสำนักงาน โดย ClickUp
ทีมของคุณแจ้งให้คุณทราบเฉพาะเมื่อของใช้ในสำนักงานหรือของว่างหมดเท่านั้นใช่ไหม? ถ้าใช่แม่แบบสินค้าคงคลังสำนักงานของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามอุปกรณ์ในครัวสำนักงาน, ต้นไม้, การซื้อสต็อก, การใช้งาน, เป็นต้น คุณสามารถบันทึกสิ่งของสำนักงานทั้งหมดพร้อมค่าใช้จ่ายและระดับสต็อก, ติดตามคำสั่งซื้อและการจัดส่ง, และมองเห็นมูลค่าทั้งหมดของสินค้าคงคลังในสำนักงานได้ ซึ่งช่วยในการจัดทำงบประมาณและการวางแผนสำหรับการซื้อในอนาคต
คุณยังได้รับการแจ้งเตือนอัตโนมัติแบบเรียลไทม์เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อสต็อกต่ำและติดตามการจัดส่งสินค้าในสำนักงาน
3. แบบฟอร์มสินค้าคงคลังร้านอาหาร
เทมเพลตสินค้าคงคลังร้านอาหารของ ClickUpเหมาะสำหรับเจ้าของและผู้จัดการร้านอาหารทุกคนที่กำลังประสบปัญหาการเน่าเสียและลดของเสีย เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรักษาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมและจัดการการสั่งซื้อได้อย่างราบรื่น คุณสามารถติดตามสินค้าคงคลังของร้านอาหารได้แบบเรียลไทม์ ปรับปรุงการจัดเก็บ และจัดระเบียบการสั่งซื้อและการจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อติดตามข้อมูลต้นทุนอาหารให้เป็นปัจจุบัน เพิ่มกำไรสูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพอายุการเก็บรักษาและพื้นที่จัดเก็บสินค้า ตรวจจับการสูญหายหรือการสูญเสียอาหารที่อาจเกิดขึ้น และสั่งซื้อสินค้าใหม่ให้ทันเวลาเพื่อป้องกันการขาดสต็อก
4. แม่แบบรายการสินค้าคงคลังโดย ClickUp
เทมเพลตสินค้าคงคลังของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาประจำวันของผู้จัดการสินค้าคงคลัง—การติดตามคำสั่งซื้อ การชำระเงิน การติดตามผู้ขาย การย้ายสินค้าจากคลังสินค้า การระบุสินค้าที่ขาดหายไป และอื่นๆ
เทมเพลตติดตามสินค้าคงคลังนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามการจัดส่งสินค้าข้ามหลายคลังสินค้าได้ คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อและสต็อกสินค้าแบบเรียลไทม์ วิเคราะห์แนวโน้มสินค้าคงคลังเพื่อการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดระเบียบทรัพยากรเพื่อการจัดสรรและการวางแผนสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น สถานที่ตั้งของผู้จัดจำหน่าย ผู้ร้องขอ จุดสั่งซื้อใหม่ ปริมาณ ต้นทุนต่อหน่วย ฯลฯ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มของสินค้าคงคลัง คุณยังสามารถบันทึกจำนวนสินค้าคงคลัง/สต็อกโดยใช้การบันทึกหน้าจอเพื่อทบทวนและอ้างอิงในภายหลังได้อีกด้วย
5. แม่แบบรายงานสินค้าคงคลังโดย ClickUp
ผู้จัดการสินค้าคงคลังมักพบว่ารายงานมีทั้งประโยชน์และน่าหงุดหงิด—พวกเขาชื่นชอบการมีข้อมูลทั้งหมดในมุมมองเดียวแต่ไม่ชอบความพยายามที่ต้องใช้ในการสร้างรายงานเหล่านั้น หากคุณรู้สึกเช่นเดียวกันแม่แบบรายงานสินค้าคงคลังของ ClickUpเหมาะสำหรับคุณ
รับเทมเพลตนี้เพื่อประหยัดเวลาและความพยายามในการสร้างรายงานสินค้าคงคลังที่ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้น มันช่วยให้คุณจัดระเบียบหมวดหมู่สินค้า อัปเดตข้อมูลด้วยการป้อนข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ด และแสดงข้อมูลระดับสต็อกในรูปแบบที่ชัดเจน
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างรายงานโดยดึงข้อมูลที่คุณต้องการจากแหล่งต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ. คุณยังสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานและปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อผ่านการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับ.
6. แม่แบบรายการสินทรัพย์ไอทีโดย ClickUp
เมื่อเราพูดถึงสินค้าคงคลัง สินค้าคงคลังด้านไอทีมักไม่ใช่สิ่งแรกที่นึกถึง แต่ด้วยบริษัทต่างๆ ที่ลงทุนในเทคโนโลยีมากขึ้น ความต้องการในการจัดการสินค้าคงคลังด้านไอทีที่แข็งแกร่งจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ไอทีของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการสินทรัพย์ไอทีของคุณ ตั้งแต่การติดตามซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ไปจนถึงการจัดการใบอนุญาต เทมเพลตนี้ให้ความโปร่งใสและการควบคุมอย่างสมบูรณ์ต่อสินทรัพย์ไอทีของคุณ เช่น แล็ปท็อป เครื่องพิมพ์ ใบอนุญาต เซิร์ฟเวอร์ ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯเพื่อให้มั่นใจในการจัดสรรงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณยังสามารถใช้แท็กค้นหาในเทมเพลตนี้เพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มแท็กเพื่อค้นหาฮาร์ดแวร์ที่ต้องการการบำรุงรักษาหรือใบอนุญาตที่ต้องต่ออายุ
7. แบบฟอร์มทะเบียนสินค้าคงคลังธุรกิจแบบง่ายโดย ClickUp
การจัดการปริมาณสินค้าที่ถูกต้องในสถานที่ที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีคลังสินค้าหลายแห่งเทมเพลตทะเบียนสินค้าคงคลังธุรกิจแบบง่ายของ ClickUpช่วยทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น มันติดตามรายการสินค้าคงคลังทั้งหมดของคุณในที่เดียว วิเคราะห์ระดับสต็อกและแนวโน้มราคา และช่วยให้มั่นใจในการวางแผนงบประมาณและการควบคุมต้นทุน
นอกจากนี้ยังช่วยในกระบวนการจัดซื้อของคุณโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงคลังและแนวโน้มแบบเรียลไทม์ เทมเพลตนี้เสนอรูปแบบที่สม่ำเสมอสำหรับการรักษาสินค้าคงคลังข้ามแผนกด้วยการป้อนข้อมูลด้วยมือที่น้อยที่สุด
คุณสามารถทำเครื่องหมายงานเป็น "กำลังดำเนินการ", "ไม่ใช้งาน", หรือ "สินค้าใหม่" เพื่อจัดระเบียบสินค้าคงคลังของคุณและมองเห็นข้อมูลสินค้าคงคลังด้วยมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ
8. แบบฟอร์มรายการสินค้าคงคลังอุปกรณ์สำนักงานโดย ClickUp
การติดตามสิ่งของที่เข้ามาและออกไปจากสำนักงานในแต่ละช่วงเวลาเป็นเรื่องท้าทายแต่มีความสำคัญในการประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพ และลดการขัดจังหวะในการทำงานด้วยเทมเพลตสินค้าคงคลังอุปกรณ์สำนักงานของ ClickUp คุณสามารถดูและจัดการอุปกรณ์ทั้งหมดได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
คุณจะได้รับแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อสินค้าใกล้หมดสต็อก เพื่อให้คุณสามารถสั่งซื้อได้ทันทีแบบไม่ล่าช้า เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณติดตามรายการวัสดุที่ทีมงานของคุณใช้งานและกำหนดเวลาที่ต้องเติมสต็อกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีนี้ คุณจะป้องกันการสูญเปล่า วางแผนความต้องการได้อย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการซื้อของที่ไม่จำเป็น
จัดการสินค้าคงคลังของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp
การจัดการสินค้าคงคลังมีความสำคัญอย่างยิ่ง—หากพลาดขั้นตอนใดไป ผลกำไรของคุณก็จะได้รับผลกระทบ นั่นคือเหตุผลที่การใช้แม่แบบการจัดการสินค้าคงคลังจึงเป็นสิ่งจำเป็น
เทมเพลตสินค้าคงคลังช่วยให้คุณจัดการทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ไม่ว่าจะเป็นติดตามรายการสินค้า การสั่งซื้อใหม่ การบันทึกข้อมูลผู้จำหน่าย การย้ายสินค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย ทุกเทมเพลตในรายการของเราสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ และเพิ่มคุณค่าอย่างมากให้กับกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังของคุณ
อย่างไรก็ตาม การใช้เทมเพลตสินค้าคงคลังใน Google Sheets อาจซับซ้อนหากคุณเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตและต้องการขยายกิจการ คุณสามารถลองใช้เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUp สำหรับการติดตามและรายงานขั้นสูงได้ ซึ่งเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือฟรี
ลงทะเบียนฟรีบนClickUp และทำให้กระบวนการจัดการสินค้าคงคลังของคุณเป็นระบบ!