13 ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับองค์กรที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

เคยสงสัยไหมว่ามีโอกาสขายที่พลาดไปมากแค่ไหนเพราะการสื่อสารที่ผิดพลาด? ฉันเคยเห็นกับตาตัวเอง—เมื่อกระบวนการไม่สอดคล้องกัน แม้แต่ทีมที่มีพรสวรรค์ที่สุดก็ยังประสบปัญหา
ดีลอาจสูญหายได้ง่ายในกระบวนการที่วุ่นวาย ลูกค้าเป้าหมายอาจถูกมองข้าม และความหงุดหงิดสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
แต่ข่าวดีคือ: ด้วยซอฟต์แวร์ CRM ที่เหมาะสม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการการขายของคุณได้! เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้เกิดความชัดเจน ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ทำให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม ด้วยจำนวนตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย การเลือก CRM ที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล ในบล็อกนี้ ฉันจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ 13 โซลูชัน CRM สำหรับองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ฉันได้ทดสอบมาแล้ว มาค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณกันเถอะ!
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือ CRM สำหรับองค์กร?
การเลือกโซลูชัน CRM สำหรับองค์กรที่เหมาะสมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการเลือกเครื่องมือที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลเสียต่อทีมของคุณได้ จากประสบการณ์ของผม ผมได้เน้นย้ำถึงคุณสมบัติสำคัญต่อไปนี้ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการรับประกันประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอ
นี่คือสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก:
- การปรับแต่งและความยืดหยุ่นในการขยาย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซลูชันสามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณได้ มองหาฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้ แดชบอร์ด กระบวนการทำงาน และรายงานที่สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- การวิเคราะห์และรายงาน: เลือกใช้เครื่องมือที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียด CRM ควรมีรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและแดชบอร์ดแบบโต้ตอบที่ได้รับการเสริมด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก AI
- การผสานรวม: เลือก CRM ที่สามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น รวมถึงเครื่องมือการตลาด ระบบ ERP และเครื่องมือ BI เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณสามารถเข้าถึงได้จากอินเทอร์เฟซเดียว
- ความปลอดภัย: เลือก CRM ที่มีระบบควบคุมการเข้าถึงและตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานที่แข็งแกร่ง ช่วยให้คุณจัดการได้ว่าใครสามารถดูข้อมูลในขั้นตอนต่าง ๆ และรายงานได้
- ความง่ายในการใช้งาน: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ CRM แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ทั้งพนักงานที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้จะส่งเสริมการนำไปใช้ทั่วทั้งองค์กรได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง
- การสนับสนุนลูกค้า: มองหาผู้ขายที่ให้บริการสนับสนุนลูกค้า 24/5 หรือ 24/7 เพื่อให้มั่นใจในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและความช่วยเหลือในการฝึกอบรมทันทีเมื่อจำเป็น
📌 เมื่อค้นหาCRM สำหรับสตาร์ทอัพ ให้ให้ความสำคัญกับสิ่งต่อไปนี้:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CRM สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณได้เมื่อผู้ใช้และข้อมูลเพิ่มขึ้น 🚀
- ค้นหาวิธีแก้ปัญหาด้วยราคาที่ยืดหยุ่นสำหรับงบประมาณที่จำกัด 💰
- เลือก CRM ที่มีคุณสมบัติที่จำเป็นในราคาที่สมเหตุสมผล 💸
13 ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับองค์กรที่ดีที่สุดที่ควรพิจารณา
หลังจากทดสอบตัวเลือกมากมายอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทีมของฉันและฉันได้คัดสรรรายชื่อโซลูชัน CRM สำหรับองค์กรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและขับเคลื่อนข้อมูลเชิงลึกและการเติบโตที่มีความหมาย
นี่คือตัวเลือกยอดนิยมของเรา:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการจัดการโครงการ)
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับองค์กรได้อย่างยืดหยุ่นClickUp CRM ผสมผสานการจัดการโครงการเข้ากับฟังก์ชัน CRMช่วยให้คุณสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานโครงการได้อย่างราบรื่นจากแพลตฟอร์มเดียว
ด้วย ClickUp ทีมของฉันและฉันได้สร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่ปรับแต่งเองเพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ข้อตกลง และผู้ติดต่อ เราได้สร้างระบบ CRM ของเราเองซึ่งทำให้เรามีการควบคุมอย่างเต็มที่ในการปรับแต่งและปรับให้เหมาะกับความต้องการของเรา
หนึ่งในคุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดคือวิธีที่ ClickUp CRM รวมศูนย์การติดต่อกับลูกค้าไว้ที่เดียว มันช่วยให้การผสานอีเมลเป็นไปอย่างราบรื่นและส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมในดีลต่างๆ ฉันสามารถแชร์การอัปเดตโครงการกับลูกค้าและนำลูกค้าใหม่เข้าสู่ระบบได้ทั้งหมดภายในศูนย์กลางอีเมลเดียว ซึ่งทำให้กระบวนการทำงานของฉันมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันมากขึ้น
ClickUp Dashboardsเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นที่ทำให้เครื่องมือนี้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการของฉัน พวกมันให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการขายของคุณ คุณสามารถใช้ 50+ วิดเจ็ตแดชบอร์ดเพื่อแสดงข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณ ในที่เดียว
ClickUp ยังมีห้องสมุดที่อุดมไปด้วยเทมเพลต CRM ให้บริการ คุณสามารถจัดการลูกค้าเป้าหมาย ความสัมพันธ์กับลูกค้า และกระบวนการขายได้ในที่เดียว โดยไม่ต้องทำทุกอย่างตั้งแต่ต้น
เทมเพลต CRM ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการลูกค้า, ผู้ติดต่อ, และกระบวนการขายของคุณไว้ในที่เดียวที่สะดวกสบาย
ไม่ว่าคุณจะกำลังติดตามลูกค้าเป้าหมาย สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือดูแลความคืบหน้าของยอดขาย เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณจัดการได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตลอดทั้งกระบวนการ ด้วยมุมมองให้เลือกถึงห้าแบบและสถานะที่ปรับแต่งได้เจ็ดรูปแบบ จึงสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณได้อย่างลงตัว
วิธีนี้ช่วยให้คุณ:
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมได้อย่างราบรื่นในข้อตกลงและงานต่างๆ
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าโดยการเก็บการสื่อสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- ติดตามความก้าวหน้าและประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ดีขึ้น
💈 โบนัส: เทมเพลต CRM ง่ายๆ ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ระบบ CRM เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้มีฟีเจอร์สำคัญสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และการติดตามกิจกรรมการขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างฐานข้อมูลลูกค้าในรูปแบบตารางสเปรดชีตด้วยมุมมองตารางของ ClickUp
- ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติของ ClickUpสำหรับการติดต่อและการติดตามผล
- ใช้แดชบอร์ด ClickUp เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ติดตามความคืบหน้า และตรวจสอบระบบ CRM ของคุณ
- สร้างกระบวนการทำงานของลูกค้าและการขายด้วยClickUp Whiteboardsและแชร์กับทีมของคุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
- ปรับปรุงการรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าให้มีประสิทธิภาพด้วยงานอัตโนมัติและแบบฟอร์ม ClickUp
- สร้างอีเมลแคมเปญที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดยใช้ความสามารถของ AI writer จากClickUp Brain
- ร่วมมือกับทีมเพื่อหารือเกี่ยวกับการขายและบัญชีลูกค้าโดยใช้ClickUp Docs
- เข้าถึงไลบรารีแม่แบบ CRMเพื่อจัดการบัญชีลูกค้าของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติอันหลากหลายของ ClickUp อาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
- หน้าต่างป๊อปอัพของ AI อาจทำให้เสียสมาธิในบางครั้ง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Salesforce Sales Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งและผสานระบบ CRM)
Salesforce Sales Cloud รวมศูนย์การสร้างโอกาสทางการขาย ข้อมูลลูกค้า และโอกาสทางธุรกิจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของโอกาสและการพึงพอใจของลูกค้า ฉันชอบวิธีที่มันทำให้การค้นหาลูกค้าเป้าหมายง่ายขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดและการติดต่อกับพันธมิตรที่มีศักยภาพไว้ในมุมมองเดียว
ฟีเจอร์รายงานที่กำหนดเองมีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการติดตามความคืบหน้า โดยรวมแล้ว Salesforce เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและปรับขนาดได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย ทำให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Sales Cloud
- จัดการท่อส่งข้อมูลในมุมมองแบบรวมศูนย์พร้อมแผนภูมิในตัว
- จับอีเมล, กิจกรรม, และประเภทการมีส่วนร่วมโดยอัตโนมัติ
- สร้างการคาดการณ์ที่แม่นยำแบบเรียลไทม์
- ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพโดยการบันทึกการโต้ตอบที่สำคัญกับลูกค้าโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Salesforce Sales Cloud
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าฟีเจอร์การคาดการณ์และการให้คะแนนโอกาสอาจไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป ทำให้การอัปเดตข้อมูลขณะเดินทางทำได้ยาก
ราคา Salesforce Sales Cloud
- องค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Einstein 1 Sales: 500 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและความคิดเห็นของ Salesforce Sales Cloud
- G2: 4. 4/5 (22,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 18,000 รายการ)
3. HubSpot Sales Hub (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการดีล)
HubSpot Sales Hub เป็นเครื่องมือการขายที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตได้
แม้ว่าจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ฉันชื่นชมว่ามันใช้งานง่ายเพียงใด เครื่องมือนี้ทำให้การจัดการดีลเป็นเรื่องง่ายและช่วยให้ฉันมองเห็นภาพรวมของทุกขั้นตอนในกระบวนการขายของฉันได้
แพลตฟอร์มนี้ยังมอบความยืดหยุ่นที่สำคัญด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ช่วยให้ทีมของฉันสามารถปรับแต่งบันทึกในฐานข้อมูล CRMและคุณสมบัติของเราให้เหมาะกับความต้องการของเราได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Sales Hub
- สร้างภาพกระบวนการขายของคุณด้วยระบบท่อที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณติดตามการเจรจาทุกขั้นตอน
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
- ติดตามการเปิดอีเมลและการคลิกเพื่อเข้าใจการมีส่วนร่วมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ดีขึ้น
- สร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายด้วยเครื่องมือรายงานที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
ข้อจำกัดของ HubSpot Sales Hub
- ผู้ใช้รายงานว่าการปรับแต่งแดชบอร์ดค่อนข้างยุ่งยาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
ราคาของ HubSpot Sales Hub
- มืออาชีพ: 100 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กรธุรกิจ: $150/เดือน ต่อที่นั่ง
HubSpot Sales Hub คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
4. Salesflare (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติ CRM และการทำงานร่วมกัน)
ระบบ CRM แบบร่วมมือของSalesflare นั้นง่ายต่อการใช้งานแต่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย พร้อมมอบระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่งเพื่อจัดการกระบวนการขายของฉันอย่างมีประสิทธิภาพ ฉันชอบวิธีที่เครื่องมือนี้ ซิงค์อีเมล, การโทร, และการประชุมโดยอัตโนมัติ ทำให้ฉันสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าได้ง่ายขึ้นผ่านการใช้ระบบอัตโนมัติของลำดับอีเมล
เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณ สร้างเทมเพลตที่ใช้ร่วมกันได้ สร้างรายงานที่กำหนดเอง และตั้งค่าแดชบอร์ดได้ Salesflare มีระบบสิทธิ์การเข้าถึง ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesflare
- อัตโนมัติการซิงค์อีเมล, การโทร, และการประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายอย่างง่ายดาย
- สร้างเทมเพลตร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
- สร้างรายงานและแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขาย
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกด้านความสัมพันธ์เพื่อระบุการเชื่อมโยงของทีมภายในองค์กร
- ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบสิทธิ์ที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ข้อจำกัดของ Salesflare
- มีผู้ใช้เพียงไม่กี่รายรายงานว่าเวิร์กโฟลว์อีเมลไม่ได้รับการจัดระเบียบ ซึ่งทำให้การดำเนินแคมเปญที่ตรงเป้าหมายเป็นเรื่องยาก
- แพลตฟอร์มนี้ไม่มีการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์
ราคาของ Salesflare
- การเติบโต: $29/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: $49/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Salesflare
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 270+)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
5. Zoho CRM (ดีที่สุดสำหรับการรายงานการขายและการวิเคราะห์)
Zoho CRM เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย แม้ว่าจะมีฟีเจอร์มากมายที่อาจดูซับซ้อนในตอนแรก ฉันชอบตัวเลือกการปรับแต่งที่มีให้ในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่โมดูลไปจนถึงกระบวนการและเวิร์กโฟลว์ของ CRM มันช่วยให้ฉันติดตามทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมาย รายชื่อติดต่อ ลูกค้า ข้อตกลงที่ปิดแล้ว และอื่น ๆ ได้อย่างครบถ้วน
จากประสบการณ์ของฉัน ความสามารถในการรายงานของ Zoho CRM นั้นน่าประทับใจมาก มันมี รายงานมาตรฐานที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าและรายงานที่กำหนดเอง เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการ นอกจากนี้ยังมีแผนภูมิหลากหลายรูปแบบ—ตั้งแต่แท่ง, เส้น, และวงกลมไปจนถึงโดนัท, แผนที่ความร้อน, และกรวย มันยังมี ตัวตรวจจับความผิดปกติเพื่อเปรียบเทียบยอดขายจริงกับแนวโน้มที่คาดการณ์ไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- สร้างรายงานทั้งแบบมาตรฐานและแบบกำหนดเองพร้อมตัวเลือกแผนภูมิหลากหลาย
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายด้วยฟีเจอร์อัตโนมัติที่ทรงพลัง
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและการมีปฏิสัมพันธ์ของทีมกับลูกค้าเพื่อการร่วมมือที่ดีขึ้น
- ใช้เครื่องมือ AI เช่น Zia และ ChatGPT เพื่อความช่วยเหลืออัจฉริยะในงานต่างๆ เช่น การตรวจจับความผิดปกติและการร่างอีเมล
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- ผู้ใช้บางรายพบว่าแพลตฟอร์มแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายมากเกินไป ทำให้ยากต่อการคัดกรองรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
- ซอฟต์แวร์อาจเกิดการชะลอตัวเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจสร้างความรำคาญในระหว่างการทำงานที่สำคัญ
ราคาของ Zoho CRM
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (2600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (6800+ รีวิว)
🧠 โปรดจำไว้:การใช้เครื่องมือ AI สำหรับ CRMสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณได้ อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ CRM นั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ เนื่องจาก AI อาศัยข้อมูลที่มีคุณภาพในการให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมาย
ใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อปรับให้ระบบ CRM เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจและกระบวนการทำงานของคุณอย่างเฉพาะเจาะจง. นอกจากนี้ ให้ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือ AI และผลกระทบต่อกระบวนการขายของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อทำการปรับปรุงที่จำเป็น.
6. Freshsales (ดีที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้า)
Freshsales ไม่เพียงแต่เป็นระบบ CRM ทั่วไป แต่ยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจ B2B ของคุณได้ คุณสามารถปรับสกุลเงิน ภาษา และโมดูลทางธุรกิจให้เหมาะกับการดำเนินงานของคุณได้ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การจัดการลูกค้าของคุณ
สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจคือ ความสามารถในการทำแคมเปญหลายช่องทางของเครื่องมือ ไม่ว่าจะผ่านข้อความ, WhatsApp หรืออีเมล และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งจัดระเบียบผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, ลูกค้าเป้าหมาย และลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในขั้นตอนของการขายที่ชัดเจน นอกจากนี้ การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วของ Freshsales ทำให้เป็นตัวเลือกที่ครบถ้วนสำหรับธุรกิจที่ต้องการความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการขายของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales
- รันแคมเปญการขายอย่างชาญฉลาดด้วย Freddy AI เพื่อดึงดูด ตรวจสอบคุณสมบัติ ส่งต่อ และติดตามลูกค้าเป้าหมาย
- รับมุมมองแบบ 360 องศาของลูกค้า การโต้ตอบ และช่องทางที่พวกเขาชื่นชอบ
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก AI เพื่อเน้นโอกาสที่ดีที่สุดและดีลที่น่าสนใจ
- เพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ในตัวสำหรับการโทรภายในแอปอย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Freshsales
- คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ของมันขาดความลึกและการปรับแต่ง ทำให้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
- การสนับสนุนลูกค้าทั่วทั้งศูนย์กลางการขายค่อนข้างจำกัด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ที่ต้องการความช่วยเหลือที่ครอบคลุมมากขึ้น
ราคาของ Freshsales
- การเติบโต: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $47/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $71/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Freshsales
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
7. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการขายและดีล)
Pipedrive เป็นโซลูชัน CRM สำหรับองค์กรที่สามารถปรับแต่งได้ ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขาย จัดการโอกาสทางการขาย ปิดการขาย และทำให้กระบวนการขายเป็นอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี AI
สิ่งที่ฉันชื่นชมเกี่ยวกับ Pipedrive คือ ความสามารถในการทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้นโดยการรวมงานขายทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้ใช้งานได้ง่ายแม้สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ระบบ CRM มาก่อน แพลตฟอร์มนี้ยังมีคำแนะนำ AI ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณอีกด้วย
นอกจากนี้ Pipedrive ยังมีเทมเพลตการจัดการโอกาสทางการขายฟรีเพื่อช่วยให้คุณติดตามดีลและคาดการณ์รายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยรายงานและแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ คุณสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การขายของคุณได้อย่างต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ระบบอัตโนมัติกระบวนการขายเพื่อประหยัดเวลาและปรับปรุงการไหลของงานให้ดีขึ้น ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายได้
- สร้างภาพจำลองกระบวนการขายของคุณด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งให้ภาพรวมที่ชัดเจนของดีลและความคืบหน้าของคุณ
- ติดตามประสิทธิภาพด้วยรายงานและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ เพื่อวัดความสำเร็จและปรับกลยุทธ์การขายของคุณให้เหมาะสมที่สุด
- ใช้กระดานคัมบังเพื่อดูช่องทางการขายและปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- การผสานรวมซอฟต์แวร์นี้กับเครื่องมืออื่น ๆ ต้องการความรู้ทางเทคนิคที่เพียงพอ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานทางเทคนิคไม่สามารถนำไปใช้ได้
- ขาดการตรวจจับรายการซ้ำโดยอัตโนมัติ และต้องแชร์รายงานที่กำหนดเวลาไว้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยตนเอง
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14/เดือน ต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ขั้นสูง: $34/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พลังงาน: $64/เดือน ต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: 99 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
8. Creatio (แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับงานบริการลูกค้าแบบไม่ต้องเขียนโค้ด)
Creatio เป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานอัตโนมัติของ CRM และเวิร์กโฟลว์ความสำเร็จของลูกค้า การออกแบบโฟลว์ที่ใช้งานง่ายช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติของอีเมล การอนุมัติ และการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย
หนึ่งในคุณสมบัติหลักของแพลตฟอร์ม CRM นี้คือความสามารถในการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล. มันช่วยให้ทีมของฉันสามารถสร้างรายงานแบบโต้ตอบพร้อมแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อติดตามกิจกรรมของลูกค้า. นอกจากนี้ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับกระบวนการทางธุรกิจ สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creatio
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านระบบตลาดแบบหลายช่องทางที่ช่วยให้การเดินทางของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น
- จัดการแคมเปญการตลาดผ่านหลายช่องทางด้วยเครื่องมืออัตโนมัติการตลาดแบบหลายช่องทาง
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เพื่อให้มั่นใจในมุมมองข้อมูลลูกค้าที่เป็นหนึ่งเดียวและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจ
ข้อจำกัดของ Creatio
- แอปพลิเคชันมือถือมีฟังก์ชันจำกัด ซึ่งทำให้ยากต่อการเข้าถึงข้อมูลขณะเดินทาง
- ราคาไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
ราคาของ Creatio
- การเติบโต: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $85/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Creatio
- G2: 4. 7/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
9. Oracle CRM On Demand (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการขาย)
Oracle CRM On Demand จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการให้การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าอย่างครอบคลุมและเสริมสร้างกลยุทธ์การมีส่วนร่วม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้งานประจำง่ายขึ้นและ เสนอคำแนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับการจัดการกับลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และปรับกลยุทธ์การมีส่วนร่วมให้เหมาะสมตามนั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle CRM On Demand
- รับมุมมองแบบ 360 องศาของการโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอัตโนมัติการขาย
- เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงผ่านมือถือด้วยแอปพลิเคชันขั้นสูงสำหรับ iOS และ Android พร้อมการซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
- ปรับแต่งรายงานการขายและแดชบอร์ดโดยการเพิ่มเนื้อหาและมิติที่ปรับแต่งเองเพื่อปรับปรุงการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์
ข้อจำกัดของ Oracle CRM On Demand
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าการแก้ไขปัญหาอาจล่าช้าเนื่องจากขาดการสนับสนุนโดยเฉพาะ
- เครื่องมือนี้ขาดตัวเลือกในการปรับแต่ง ซึ่งทำให้ยากต่อการปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ
ราคาของ Oracle CRM On Demand
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
Oracle CRM On Demand คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
10. Zendesk Sell (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายสำหรับธุรกิจทุกขนาด)
Zendesk Sell เป็นซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าเป้าหมายที่ให้การมองเห็นที่ครอบคลุมในกระบวนการขายของคุณ มันรวมข้อมูลลูกค้าที่จำเป็นจากฝ่ายขายและบริการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ครอบคลุมการสร้างลูกค้าเป้าหมาย การจัดการการติดต่อและข้อตกลง และการติดตามกิจกรรม
นอกจากนี้ Zendesk Sell ยังมีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติเพื่อลดขั้นตอนงานที่ซ้ำซ้อน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ทีมของฉันสามารถเข้าถึงข้อมูลการติดต่อกับลูกค้าจากหลากหลายช่องทาง ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพในการตอบสนองอย่างรวดเร็วและปรับแต่งการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล มุมมองที่ครอบคลุมนี้ยังช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันภายในทีม และนำไปสู่ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk Sell
- ผู้นำกลุ่มและดีลต่าง ๆ ได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
- สร้างรายงานเชิงลึกเพื่อติดตามประสิทธิภาพและแนวโน้ม
- เข้าถึงการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ
ข้อจำกัดของ Zendesk Sell
- คุณสมบัติการค้นหาไม่มีฟิลด์คำค้นหาแบบกำหนดเอง ซึ่งทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลเฉพาะ
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาและข้อบกพร่องที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อประสบการณ์โดยรวม
ราคาของ Zendesk Sell
- ทีมขาย: 25 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อตัวแทน
- ขายการเติบโต: 69 ดอลลาร์/เดือนต่อตัวแทน
- ขายแบบมืออาชีพ: 149 ดอลลาร์/เดือนต่อตัวแทน
คะแนนและรีวิว Zendesk Sell
- G2: 4. 2/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
11. ActiveCampaign (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดทางอีเมล)
ActiveCampaign เป็นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อติดตาม, อัตโนมัติ, และจัดการลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ, ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การขายได้.
ในฐานะผู้ที่พึ่งพาการตลาดผ่านอีเมลเป็นอย่างมาก ฉันชื่นชม เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติทางภาพ ซึ่งช่วยให้ฉันสร้างแคมเปญอีเมลและแบบฟอร์มได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด นอกจากนี้ยังช่วยจัดการงานหนักด้วยการส่งอีเมลและข้อความไปยังลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ ทำให้การตลาดของฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign
- ระบบอัตโนมัติการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเพื่อจัดลำดับความสำคัญของผู้ที่อาจมีมูลค่าสูงตามการโต้ตอบและพฤติกรรมของพวกเขา
- ติดตามโอกาสทางการขายและทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 900 รายการ สร้างระบบนิเวศแบบครบวงจรสำหรับการจัดการข้อมูลลูกค้าและการโต้ตอบ
ข้อจำกัดของ ActiveCampaign
- ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถรู้สึกไม่ลื่นไหล ซึ่งส่งผลเสียต่อประสบการณ์โดยรวม
- ราคาถือว่าสูงเมื่อเทียบกับคุณสมบัติและรายชื่อผู้ติดต่อที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งทำให้เป็นความท้าทายสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ ActiveCampaign
- เริ่มต้น: $15/เดือน
- บวก: $49/เดือน
- ข้อดี: $79/เดือน
- องค์กร: $145/เดือน
คะแนนและรีวิวของ ActiveCampaign
- G2: 4. 5/5 (13000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2400+ รีวิว)
12. LeadSquared (เหมาะที่สุดสำหรับการขายและการตลาดอัตโนมัติ)
LeadSquared ให้บริการโซลูชัน CRM ที่แข็งแกร่ง ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของตนได้ดีขึ้น หลังจากที่ได้ทดสอบระบบ CRM สำหรับองค์กรของ LeadSquared แล้ว ฉันพบว่ามันใช้งานง่าย มีระยะเวลาติดตั้งที่สมเหตุสมผลประมาณหนึ่งเดือน เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติที่หลากหลายของมัน
ผม/ฉันขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับ ระบบให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ 100% ซึ่งช่วยให้ผม/ฉันสามารถคัดกรองและจัดลำดับความสำคัญของลูกค้ารายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์โทรออกเพียงคลิกเดียวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายให้ราบรื่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ส่วนตัวกรองด่วนยังช่วยให้สามารถสร้างตัวกรองแบบกำหนดเองได้ และระบบอัปเดตกิจกรรมของลูกค้าเป้าหมายแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ LeadSquared
- โทรหาลูกค้าเป้าหมายและติดตามตัวชี้วัดการโทรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายโดยรวม
- ติดตามกิจกรรมของผู้นำงานแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถติดตามผลได้อย่างทันท่วงทีและเพิ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
ข้อจำกัดของ LeadSquared
- ผู้ใช้เผชิญกับข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนตัวกรองข้อมูลที่มีอยู่ และไม่สามารถใช้ตัวกรองหลายตัวพร้อมกันได้ ทำให้การค้นหาข้อมูลเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องท้าทาย
- เครื่องมือนี้อาจต้องการการเข้าสู่ระบบหลายครั้งเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดในช่วงเวลาทำงานที่มีการใช้งานสูง
ราคาของ LeadSquared
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ LeadSquared
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
13. SAP Sales Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพ)
SAP Sales Cloud มอบมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้าให้กับธุรกิจ พร้อมคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซอฟต์แวร์ CRM นี้ช่วยให้การขายและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าง่ายขึ้น ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นและอัตราการชนะสูงขึ้น
โดยการใช้ SAP Sales Cloud ทีมขายของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์และเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดกับลูกค้าได้มากขึ้น โซลูชันนี้ช่วยให้กระบวนการขายที่สำคัญเป็นไปอย่างราบรื่นและอัตโนมัติพร้อมมอบข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดและขับเคลื่อนด้วย AI ให้กับตัวแทนขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP Sales Cloud
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการลูกค้าเป้าหมายด้วยเครื่องมือที่จัดลำดับความสำคัญและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า
- เข้าถึงการวิเคราะห์และรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามประสิทธิภาพและระบุแนวโน้มที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ
- รับมุมมองแบบรอบด้าน 360 องศาของการโต้ตอบกับลูกค้า เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของ SAP Sales Cloud
- ผู้ใช้หลายคนระบุว่า การกำหนดค่าและการปรับแต่ง SAP Sales Cloud ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- แอปพลิเคชันมือถือมักถูกรายงานว่าทำงานช้า ซึ่งจำกัดประสิทธิภาพสำหรับมืออาชีพที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล CRM ขณะเดินทาง
ราคาของ SAP Sales Cloud
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ SAP Sales Cloud
- G2: 4. 1/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (19 รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโตของยอดขายด้วย ClickUp
การผลักดันยอดขายสูงโดยไม่มีโซลูชัน CRM สำหรับองค์กรที่มีประสิทธิภาพจะไม่ให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ CRM ที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้เป็นระบบ และสร้างฐานข้อมูลที่มั่นคงซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของคุณ
เมื่อเลือก CRM สิ่งสำคัญคือต้องหา CRM ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ClickUp เป็นระบบCRM และการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่นำเสนอทุกสิ่งที่คุณต้องการในการจัดการและดูแล CRM ของคุณ ตั้งแต่มุมมองและฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ไปจนถึงแดชบอร์ดที่ครอบคลุม
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยวิธีนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับลูกค้าของคุณ
พร้อมที่จะยกระดับยอดขายของคุณไปอีกขั้นหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpได้เลยตอนนี้!