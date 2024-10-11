วิธีสร้างกระบวนการเลิกจ้างพนักงาน (+ รายการตรวจสอบ)

แอนน์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์อาวุโสที่บริษัทผลิตภัณฑ์แห่งหนึ่ง ได้ตัดสินใจลาออกจากงานหลังจากทำงานมาเป็นเวลาห้าปี โดยไม่มีกระบวนการลาออกอย่างเป็นทางการ เธอยังคงสามารถเข้าถึงระบบสำคัญของบริษัทได้หลังจากลาออกแล้ว
ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา ข้อมูลลูกค้าที่มีความอ่อนไหวตกอยู่ในความเสี่ยง และไม่มีใครทราบว่าเกิดจากความผิดพลาดหรือช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ไม่ชัดเจนว่าใครจะรับผิดชอบงานของเธอแทน ทีมงานสับสน และกำหนดเวลาที่สำคัญกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง หากไม่มีการถ่ายโอนความรู้และกระบวนการส่งมอบงานที่เหมาะสม ผู้ที่มาแทนเธอจะประสบปัญหาในการปรับตัวให้ทัน
สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คุณคิด71% ของบริษัทไม่มีกระบวนการลาออกอย่างเป็นทางการ หากไม่มีกระบวนการนี้ คุณเสี่ยงต่อปัญหาด้านความปลอดภัย ความสับสนในทีม และชื่อเสียงของบริษัทที่อาจเสียหาย
ในบทความนี้ เราจะสำรวจรายละเอียดต่างๆ ของการเลิกจ้างพนักงาน ความสำคัญของรายการตรวจสอบการเลิกจ้าง และวิธีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
การทำความเข้าใจการออกจากงานของพนักงาน
การลาออกของพนักงานคือ กระบวนการอย่างเป็นทางการในการจัดการการแยกตัวของพนักงานออกจากบริษัทผ่านการลาออก การเลิกจ้าง หรือการเกษียณอายุ ในขณะที่การรับเข้าทำงานมุ่งเน้นไปที่การช่วยให้พนักงานปรับตัวเข้ากับบริษัท การลาออกจะช่วยให้การออกจากงานเป็นไปอย่างราบรื่นและให้เกียรติ
กระบวนการเลิกจ้างที่ประสบความสำเร็จมีความสำคัญอย่างยิ่งด้วยเหตุผลหลายประการ:
- ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท: การเลิกจ้างพนักงานช่วยให้คุณสามารถเรียกคืนทรัพย์สินของบริษัทและรักษาข้อมูลสำคัญให้ปลอดภัย
- ความต่อเนื่องทางธุรกิจ: การออกจากงานที่เหมาะสมช่วยให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจว่าไม่มีงานสำคัญใดถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการจัดการ
- ประสบการณ์ของพนักงาน: แม้ในช่วงออกจากงาน ประสบการณ์การลาออกที่ให้ความเคารพและเป็นมืออาชีพจะช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงขององค์กร และสร้างความประทับใจเชิงบวกที่ยั่งยืนให้กับอดีตพนักงาน
ความแตกต่างระหว่างการเริ่มต้นและการสิ้นสุดการเข้าร่วมงาน
ทั้งการรับเข้าทำงานและการออกจากงานเป็นส่วนสำคัญของแผนการเดินทางของพนักงาน แต่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง:
- การปฐมนิเทศคือกระบวนการช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับบทบาทหน้าที่และวัฒนธรรมองค์กร โดยมักได้รับการสนับสนุนจากซอฟต์แวร์การปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพ
- ในทางตรงกันข้าม การออกจากงานมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนผ่านพนักงานออกจากบริษัทอย่างราบรื่น เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้ และปกป้องทรัพย์สิน
นี่คือความแตกต่างระหว่างสิ่งเหล่านี้:
|การเริ่มต้นใช้งาน
|การออกจากงาน
|แนะนำประวัติของบริษัท, พันธกิจ, และคุณค่า
|การรับรองว่าความรู้ที่สำคัญและความรับผิดชอบถูกส่งต่อให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม
|การจัดการฝึกอบรมเฉพาะตำแหน่งงานและการพัฒนาทักษะ
|การรวบรวมทรัพย์สินของบริษัท เช่น แล็ปท็อป บัตรผ่าน และอุปกรณ์อื่น ๆ
|การกรอกเอกสาร/เอกสารประกอบที่จำเป็น การลงทะเบียนสวัสดิการ และการทำความเข้าใจนโยบายของบริษัท
|การดำเนินการจ่ายเงินเดือนสุดท้ายและการยกเลิกสวัสดิการ
|การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน
|การเพิกถอนการเข้าถึงระบบของบริษัทและบัญชีอีเมล
ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ [HRMS] มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับเข้าและออกจากงานของพนักงาน. เครื่องมือ HRMS ช่วยติดตามงาน, ทำให้เอกสารเป็นระบบอัตโนมัติ, และจัดการสิทธิ์การเข้าถึง, ทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น และลดข้อผิดพลาดของมนุษย์.
พวกเขาปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการรับเข้าและออกจากงานโดย:
- การทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ งานธุรการ
- การปรับปรุง การสื่อสารและการจัดทำเอกสารให้มีประสิทธิภาพ
- การติดตาม การฝึกอบรมและผลการปฏิบัติงาน
- การจัดการ การคืนสินทรัพย์และการชำระบัญชีขั้นสุดท้าย
- การรวบรวม ข้อเสนอแนะและการรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด
คู่มือการเลิกจ้างพนักงานอย่างเหมาะสม
เมื่อพนักงานออกจากองค์กร ไม่ว่าจะโดยความสมัครใจหรือสถานการณ์ใด ๆ กระบวนการลาออกกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งเกี่ยวข้องมากกว่าการส่งอีเมลอำลา
ดังนั้น คุณควรเลิกจ้างพนักงานอย่างถูกต้องอย่างไร? และคุณควรทำตามขั้นตอนใดเพื่อให้แน่ใจว่าการเลิกจ้างนั้นถูกต้อง?
ClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งสามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรได้เช่นกัน มันช่วยให้คุณปรับปรุงและทำให้กระบวนการเลิกจ้างพนักงานเป็นไปอย่างราบรื่นและอัตโนมัติในทุกขั้นตอน
ด้วยเหตุนี้ ขอให้เราเดินผ่านคำแนะนำแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น
1. การสื่อสารเกี่ยวกับการออกเดินทาง
การประกาศการลาออกของพนักงานให้ทราบล่วงหน้านั้นดีกว่าการประกาศในภายหลังเสมอ. การทำเช่นนี้จะช่วยให้ทีมทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และหลีกเลี่ยงการเกิดข่าวลือที่ไม่จำเป็น. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณและพนักงานที่ลาออกได้ตกลงกันเกี่ยวกับเวลาและวิธีการที่จะแจ้งข่าวนี้.
ผู้จัดการควรแจ้งให้ทีม แผนก และฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบโดยเร็ว การสื่อสารที่เปิดเผยและตรงไปตรงมาเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นและรักษาบรรยากาศที่ดีเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่คาดหวังและวิธีการเปลี่ยนแปลงของภาระงาน
เพื่อให้ง่ายขึ้น คุณอาจต้องการสร้างแบบนโยบายบริษัทมาตรฐานไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารมีความสม่ำเสมอ และทำให้การลาออกในอนาคตเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น
2. การส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้
เมื่อพนักงานลาออก การรวบรวมความเชี่ยวชาญและความรู้เชิงลึกของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของโครงการหรือกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่ การศึกษาของศูนย์ผลิตภาพและคุณภาพแห่งอเมริกาพบว่าบริษัทที่มีแนวปฏิบัติในการถ่ายทอดความรู้ที่มีประสิทธิภาพสามารถรักษาความรู้ไว้ได้มากกว่าถึง 30%แม้หลังจากที่พนักงานลาออกไปแล้ว
นี่คือวิธีการนำกระบวนการถ่ายทอดความรู้ไปใช้:
- ระบุงานหลักและหน้าที่ความรับผิดชอบที่พนักงานที่กำลังจะออกจากตำแหน่งรับผิดชอบ
- ทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อจัดทำเอกสารขั้นตอน, ผู้ติดต่อหลัก, และรายละเอียดสำคัญอื่น ๆ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลนี้ถูกจัดระเบียบและสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้สืบทอดตำแหน่งของพวกเขา
- จัดตั้งช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่พนักงานที่ลาออกสามารถฝึกอบรมผู้ที่จะมาแทนหรือส่งมอบความรับผิดชอบ
สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าบุคคลใหม่สามารถเริ่มทำงานได้ทันทีและรักษาประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่สะดุด
คุณสามารถใช้ClickUp Brain ซึ่งเป็นเครื่องมือเขียนด้วย AIเพื่อสร้างคู่มือพนักงานที่ครอบคลุมซึ่งรวบรวมข้อมูลและทรัพยากรที่จำเป็น
นี่คือสามองค์ประกอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่คุณสามารถใช้เพื่อทำให้การถ่ายทอดความรู้เป็นเรื่องง่ายขึ้น:
- ผู้จัดการความรู้ด้วย AI: รับคำตอบที่ถูกต้องและทันทีเกี่ยวกับพนักงานที่ลาออก รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลสำคัญสูญหาย
- ผู้จัดการโครงการ AI: อัตโนมัติงานการออกจากระบบ เช่น การอัปเดตความคืบหน้าและรายงานสถานะ ลดการทำงานด้วยตนเองและรับประกันการจัดการกิจกรรมทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้ช่วยเขียน AI สำหรับการทำงาน: ใช้ผู้ช่วยเขียนนี้เพื่อปรับปรุงเอกสารและสื่อสารการออกจากงานให้ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ
3. การกู้คืนและปรับปรุงสินทรัพย์ของบริษัทและการเข้าถึงระบบ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง:การสำรวจโดย Oomnitzaเปิดเผยว่า 27% ขององค์กรประสบกับการสูญเสียเกินกว่า 10% ของสินทรัพย์เทคโนโลยีของพวกเขาเนื่องจากการออกจากงานที่ไม่สมบูรณ์
เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินของบริษัท การขอให้พนักงานที่ลาออกคืนอุปกรณ์ของบริษัททั้งหมดในวันสุดท้ายของการทำงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งรวมถึงบัตรประจำตัวหรือสายคล้องบัตร บัตรเครดิต ชุดยูนิฟอร์ม โทรศัพท์ แล็ปท็อป และยานพาหนะของบริษัท
4. การสัมภาษณ์เมื่อออกจากงาน
การสัมภาษณ์ก่อนออกงานเป็นโอกาสในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากพนักงานที่ลาออกเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขา ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงการรักษาพนักงานได้
นี่คือคำถามสัมภาษณ์ออกงานที่ควรพิจารณาในระหว่างการประชุมของคุณ:
- อะไรเป็นสาเหตุให้คุณตัดสินใจลาออก?
- คุณมีข้อเสนอแนะใดบ้างสำหรับการปรับปรุงสถานที่ทำงานของเรา?
- เราสามารถทำอะไรได้บ้างที่แตกต่างออกไปเพื่อกระตุ้นให้คุณอยู่ต่อ?
- คุณจะอธิบายความสัมพันธ์ของคุณกับผู้จัดการของคุณอย่างไร?
- คุณสมบัติใดที่เราควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเมื่อค้นหาผู้ที่จะมาแทนคุณ?
- ขณะนี้เราขาดอะไรที่อาจช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเราได้บ้าง?
- คุณแนะนำบริษัทของเราให้กับผู้อื่นในเครือข่ายของคุณได้หรือไม่?
โดยการเข้าใจว่าทำไมพนักงานถึงลาออก บริษัทสามารถดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นลาออกไปด้วยเหตุผลที่คล้ายกัน
คุณสามารถใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญจากการสัมภาษณ์ออกงานได้ คุณสามารถใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อปรับคำถามแบบไดนามิกตามคำตอบที่ได้รับ แบบสำรวจของคุณจะง่ายต่อการกรอกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเหล่านี้เปลี่ยนข้อมูลจากพนักงานให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีโครงสร้างและสามารถนำไปใช้ได้ เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์แนวโน้มต่าง ๆ และเสริมสร้างข้อมูลเหล่านั้นได้
5. กระบวนการจ่ายเงินเดือนสุดท้าย
การจ่ายเงินเดือนมักเป็นหนึ่งในส่วนที่ละเอียดอ่อนที่สุดของการออกจากงาน นอกเหนือจากภาระผูกพันทางกฎหมายและการเงินแล้ว กระบวนการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้ายยังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของฝ่ายเงินเดือนและธุรกิจโดยรวม
นี่คือรายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณครอบคลุมทุกด้าน:
- คำนวณเงินเดือนสุดท้าย: รวมเงินเดือนล่าสุด, วันหยุดพักผ่อนที่ไม่ได้ใช้, และโบนัสหรือค่าคอมมิชชั่นที่ค้างจ่าย
- เบิกค่าใช้จ่าย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเบิกค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่ค้างอยู่ทั้งหมดได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- อัปเดตระบบเงินเดือน: ปรับปรุงบันทึกเงินเดือนให้สะท้อนถึงการลาออกของพนักงานและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจ่ายเงินทั้งหมดถูกหยุดลง
- ตรวจสอบสิทธิประโยชน์: ยืนยันสถานะของสิทธิประโยชน์ เช่น ประกันสุขภาพและการสมทบเงินบำนาญ และแจ้งให้พนักงานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
- บันทึกทุกอย่าง: เก็บบันทึกอย่างละเอียดของทุกธุรกรรมและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินขั้นสุดท้ายเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการอ้างอิงในอนาคต
6. เงินชดเชยและสวัสดิการ
แพ็กเกจการลาออกมักเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลาออก โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเลิกจ้าง การมอบแพ็กเกจการลาออกที่ยุติธรรมและแข่งขันได้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพนักงานที่ลาออกและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของนายจ้าง
แพ็กเกจการชดเชยที่โครงสร้างดีแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจและความมุ่งมั่นต่อพนักงานของคุณ ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงและรักษาความดีงามไว้ได้ แม้ในสถานการณ์ที่ท้าทาย
อ่านเพิ่มเติม:วิธีเขียนรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
7. ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล
พนักงานที่ลาออกมักจะต้องลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล [NDAs] ระหว่างกระบวนการออกจากงาน เพื่อปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท กรอบกฎหมายนี้กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลใดที่เป็นความลับและข้อผูกพันของพนักงานที่ลาออก เพื่อให้มั่นใจว่าหากมีการละเมิดความลับใดๆ จะสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้
นอกจากนี้ ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDAs) ยังช่วยรักษาความไว้วางใจในความสามารถของบริษัทในการปกป้องข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ แม้หลังจากที่พนักงานลาออกแล้ว
คุณสามารถใช้ClickUp Docs ซึ่งเป็นระบบจัดการเอกสาร เพื่อจัดเก็บและบริหารจัดการเอกสารเหล่านี้ โดยให้แน่ใจว่า NDA ทั้งหมดได้รับการลงนามก่อนที่พนักงานจะออกจากบริษัท
8. การถอนตัวจากทรัพยากรทางเทคโนโลยี
คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรเทคโนโลยีของบริษัทได้อีกต่อไป เช่น เครื่องมือการจัดการโครงการหรือแพลตฟอร์มการสื่อสารภายใน
นี่คือเหตุผล:
- ความปลอดภัย: การยกเลิกการเข้าถึงทรัพยากรทางเทคโนโลยีช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของบริษัท, ทรัพย์สินทางปัญญา, และข้อมูลของลูกค้ายังคงปลอดภัย
- การปฏิบัติตาม: การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอาจส่งผลให้ถูกปรับเป็นจำนวนเงินมหาศาลหรือมีผลทางกฎหมาย
- ความต่อเนื่องในการดำเนินงาน: โดยการโอนย้ายบัญชี ข้อมูล และไฟล์อย่างถูกต้อง บริษัทจึงมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานประจำวันจะไม่ถูกขัดจังหวะ
- ความคุ้มค่าด้านต้นทุน: การเรียกคืนใบอนุญาตซอฟต์แวร์และทรัพยากรเทคโนโลยีอื่น ๆ ช่วยป้องกันการเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และทำให้ทรัพยากรเหล่านี้พร้อมใช้งานในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม:วิธีดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคงไว้ซึ่งพนักงาน?
สำรวจแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเลิกจ้างพนักงาน
เมื่อพนักงานออกจากงาน ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น การปฏิบัติต่อพนักงานที่ออกจากงานด้วยความเคารพเช่นเดียวกับพนักงานใหม่ จะช่วยให้กระบวนการนี้สะท้อนถึงค่านิยมของบริษัทต่อพนักงานในอนาคต
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรพิจารณา:
- ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อให้แน่ใจว่าการออกจากสถานการณ์เป็นไปอย่างมีจริยธรรม
- แจ้งลูกค้าและพันธมิตรภายนอก เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ และแนะนำผู้ติดต่อใหม่เพื่อรักษาความสัมพันธ์
- จัดการการลาออกด้วยความมืออาชีพ, สร้างความประทับใจที่ดีไว้สำหรับการร่วมงานในอนาคตหรือการจ้างงานใหม่
- ระบุผู้สืบทอดหรือผู้แทนชั่วคราว ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักในการดำเนินงาน ใช้โอกาสนี้ในการมอบหมายหน้าที่หรือปรับโครงสร้างทีมหากจำเป็น
- เคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยอนุญาตให้พวกเขา ดึงไฟล์ส่วนตัวและลบข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ออกจากอุปกรณ์หรือแพลตฟอร์มก่อนส่งคืน
- นอกเหนือจากการเพิกถอนการเข้าถึงระบบของบริษัทแล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมในระบบล่าสุดของพนักงานที่ลาออกอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลสำคัญใดถูกคัดลอกหรือถ่ายโอนออกไป
- ให้สิทธิ์เข้าถึงเครือข่ายศิษย์เก่าของบริษัท ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวิชาชีพในระยะยาวและการสนับสนุนแบรนด์
- ยอมรับและเฉลิมฉลองผลงานของพนักงานที่ลาออก เสริมสร้างขวัญกำลังใจในทีม และเปิดโอกาสสำหรับการกลับมาทำงานร่วมกันในอนาคต
ไม่มีกระบวนการเลิกจ้างที่สมบูรณ์แบบ แต่การหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญได้
ซอฟต์แวร์สำหรับการออกจากงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การเลิกจ้างพนักงานเกี่ยวข้องกับหลายส่วนที่ต้องดำเนินการ และการจัดการสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเรื่องท้าทาย แม้ว่าจะมีเครื่องมือซอฟต์แวร์หลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อรองรับแต่ละแง่มุมของกระบวนการนี้แต่แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคล ClickUpสามารถจัดการได้ทั้งหมด
นี่คือวิธีที่มันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเพื่อให้การออกจากงานเป็นไปอย่างราบรื่น:
1. จัดการงานและการติดตามผลได้อย่างง่ายดาย
การจัดการการออกจากงานเกี่ยวข้องกับหลายงานที่ต้องติดตามและทำให้เสร็จตามกำหนด ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถมอบหมายงานการออกจากงานเฉพาะให้กับบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนักงานที่กำลังจะออกจากงานได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างงานสำหรับการกู้คืนสินทรัพย์ เช่น การคืนแล็ปท็อปของบริษัทและการยกเลิกการเข้าถึงซอฟต์แวร์ ความชัดเจนนี้ช่วยป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดและการมองข้าม ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียสินทรัพย์หรือความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
การแจ้งเตือนและการเตือนความจำของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนี้ให้ดียิ่งขึ้น
เมื่อมีการมอบหมายงานแล้ว คุณสามารถกำหนดเส้นตายและแจ้งเตือนเพื่อให้ทุกคนรับผิดชอบได้ พนักงานที่กำลังจะลาออกอาจได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการคืนอุปกรณ์ ในขณะที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถได้รับการแจ้งเตือนสำหรับการสัมภาษณ์ออกหรือการกรอกเอกสารให้เสร็จสมบูรณ์
นอกจากนี้ ClickUp ยังให้ความโปร่งใสเกี่ยวกับสถานะของแต่ละงาน ทำให้สมาชิกในทีมสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย ใช้ClickUp Automationเพื่อเปลี่ยนสถานะงาน (เช่น จาก 'กำลังดำเนินการ' เป็น 'เสร็จสมบูรณ์') เมื่องานเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้ทีมได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์
คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติฟิลด์กำหนดเองของ ClickUpเพื่อติดตามว่าสินทรัพย์ใด (เช่น แล็ปท็อป โทรศัพท์ ฯลฯ) ที่ต้องคืน
แนวทางที่เป็นระบบนี้ช่วยปกป้องทรัพย์สินขององค์กรของคุณ และส่งเสริมประสบการณ์การออกจากงานที่เคารพซึ่งกันและกันและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างรายการตรวจสอบการออกจากงาน
เริ่มต้นด้วยการจัดทำรายการตรวจสอบการออกจากงานอย่างละเอียดที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนที่จำเป็น ตั้งแต่การแจ้งให้สมาชิกในทีมทราบไปจนถึงการรวบรวมทรัพย์สินของบริษัท
ด้วยรายการตรวจสอบงานของ ClickUp ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำภายในงานที่ปรับให้เหมาะกับกระบวนการเลิกจ้างได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมอบหมายงานต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ออก การอัปเดตเอกสาร และการจัดการการคืนทรัพย์สินของบริษัท งานแต่ละงานสามารถมอบหมายให้สมาชิกในทีมที่แตกต่างกันได้ เพื่อให้มั่นใจถึงความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของที่ชัดเจน
โครงสร้างนี้ช่วยให้เกิดความชัดเจน: สมาชิกทุกคนในทีมทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและกำหนดเวลาของตนเอง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการพลาดขั้นตอนสำคัญ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดกำหนดเวลาสำหรับแต่ละงานเพื่อให้กระบวนการเลิกจ้างเป็นไปตามกำหนดเวลา
เมื่อคุณได้จัดระเบียบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้บันทึกเป็นเทมเพลตรายการตรวจสอบในClickUp วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบนี้ซ้ำได้อย่างง่ายดายทุกครั้งที่มีพนักงานลาออก เพื่อให้กระบวนการเลิกจ้างมีความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตและแบบฟอร์ม HR ฟรีเพื่อปรับปรุงกระบวนการ HR ในปี 2024
3. ติดตามความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ด
ภาพรวมที่ชัดเจนช่วยให้คุณระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาและปรับทีมทั้งหมดให้สอดคล้องกันตลอดกระบวนการเปลี่ยนผ่านClickUp Dashboardsเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการติดตามความคืบหน้านี้ในหลายทีม ด้วยวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถตรวจสอบการเสร็จสิ้นงาน ระบุความล่าช้า และวางแผนขั้นตอนถัดไปได้อย่างง่ายดาย มอบมุมมองที่ครอบคลุมของกระบวนการเลิกจ้าง
การมองเห็นนี้ช่วยให้มั่นใจว่างานทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์และทุกคนทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
คุณสามารถสร้างรายงานรายละเอียดที่ประเมินประสิทธิภาพการออกจากงานได้ โดยเน้นย้ำถึงจุดที่ต้องปรับปรุง และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยนี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการของคุณให้ดีขึ้นได้ตลอดเวลา
เพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็วคุณสามารถใช้เทมเพลตรายการตรวจสอบโครงการ ClickUp ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการมาตรฐานของการออกจากงาน
เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการกระบวนการลาออกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านของพนักงานที่ลาออกเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจของคุณให้น้อยที่สุด
การใช้แบบฟอร์มรายการตรวจสอบโครงการมีประโยชน์มากมาย ด้วยแบบฟอร์มนี้ คุณสามารถ:
- จัดระเบียบงานให้เป็นขั้นตอนที่จัดการได้และบรรลุผลได้ ทำให้กระบวนการเลิกจ้างเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายต่อการปฏิบัติตาม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกงานเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงของการพลาดขั้นตอนที่สำคัญ
- ระบุปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลิกจ้าง เพื่อให้สามารถหาทางแก้ไขเชิงรุกได้
- กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับโครงการ ช่วยให้ทีมดำเนินงานเป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
ยกระดับกระบวนการเลิกจ้างของคุณด้วย ClickUp
การสร้างรายการตรวจสอบการออกจากงานของพนักงานช่วยรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปกป้องทรัพย์สินของบริษัท และรักษาชื่อเสียงขององค์กรของคุณ
โดยการปฏิบัติตามกระบวนการที่มีโครงสร้างชัดเจน ให้ความเคารพ และรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp คุณสามารถยกระดับทั้งประสบการณ์ของพนักงานและประสิทธิภาพขององค์กรได้
กระบวนการเลิกจ้างที่ดำเนินการอย่างดีไม่ใช่แค่พิธีการ แต่เป็นส่วนสำคัญของวงจรชีวิตของพนักงานที่สร้างความประทับใจที่ยั่งยืน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันเป็นความประทับใจที่ดี
พร้อมที่จะทำให้กระบวนการออกจากงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้!