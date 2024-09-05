การเติบโตที่นำโดยลูกค้า vs. การเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์: แบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจ SaaS ของคุณ?

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีบริษัท SaaS ที่ประสบความสำเร็จสองแห่ง แต่ละแห่งอยู่ในจุดสูงสุดของวงการ แต่กลับเลือกวิธีการเติบโตที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
บริษัท A ปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ของตนทำงานหนัก—นำเสนอโมเดลฟรีเมียมที่ดึงดูดผู้ใช้เหมือนผึ้งสู่ผึ้งน้ำหวาน โดยอาศัยการยอมรับผลิตภัณฑ์แบบไวรัลเพื่อขับเคลื่อนการขยายตัว พวกเขาทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์แบบจนถึงจุดที่กลายเป็นเครื่องมือการตลาดของตัวเอง
ในขณะเดียวกัน บริษัท B มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าอย่างเต็มที่ โดยทุ่มเททรัพยากรเพื่อทำความเข้าใจความต้องการแม้เพียงเล็กน้อยและปรับแต่งโซลูชันให้เหมาะสม พวกเขาพึ่งพาการสร้างฐานลูกค้าที่ภักดีและการบอกต่อแบบปากต่อปากเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต
แม้ว่าทั้งสองบริษัทจะประสบความสำเร็จ แต่เส้นทางการเติบโตของพวกเขาก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ในฐานะเจ้าของธุรกิจหรือผู้เชี่ยวชาญด้าน SaaS (Software as a Service) การกำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ทรัพยากร และตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทคุณเป็นสิ่งสำคัญ
บล็อกนี้สำรวจการเติบโตที่นำโดยลูกค้าเทียบกับการเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์ พร้อมประโยชน์ ข้อเสีย การประยุกต์ใช้ และอื่นๆ
การเข้าใจการเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์
การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ (PLG) เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรม SaaS ในรูปแบบนี้ ผลิตภัณฑ์จะเป็นจุดศูนย์กลางและกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการได้มาซึ่งลูกค้า การเปลี่ยนแปลง และการขยายธุรกิจ
ในบริษัทที่นำผลิตภัณฑ์เป็นผู้นำ ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาเพื่อส่งมอบคุณค่าทันที ให้ผู้ใช้สามารถสัมผัสประโยชน์ได้ด้วยตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ การทำเช่นนี้สอดคล้องกับความชอบของผู้ใช้ในยุคปัจจุบันที่ต้องการบริการตนเองและประสบการณ์ทดลองใช้ก่อนตัดสินใจซื้อ
ยกตัวอย่างเช่นSlack ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างราบรื่นผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ช่องทางหลายช่องทาง, แท็ก, และการแชร์ไฟล์แบบรวมศูนย์ Slack ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน เมื่อทีมต่างๆ เริ่มใช้ Slack พวกเขาได้เชิญชวนผู้อื่นให้มาร่วมงานกับพวกเขาบนแพลตฟอร์มนี้ ส่งเสริมการเติบโตแบบไวรัลของ Slack
ตามที่คาดไว้ PLG ให้ความสำคัญกับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย มีคุณค่า และได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยกระตุ้นยอดขายได้. สิ่งนี้ทำให้พวกเขาสามารถลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าได้ โดยให้ผลิตภัณฑ์เป็นผู้สื่อสารส่วนใหญ่แทน.
เมื่อผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ พวกเขาจะก้าวหน้าไปตามเส้นทางการเป็นลูกค้าอย่างเป็นธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจากแผนทดลองใช้ฟรีเป็นแผนชำระเงิน และขับเคลื่อนการเติบโตแบบออร์แกนิกผ่านการบอกต่อแบบไวรัล
การเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์ vs. การเติบโตที่นำโดยทีมขาย
ในขณะที่บริษัท PLGให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลางของการเติบโต การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยยอดขาย (SLG) จะใช้วิธีการแบบดั้งเดิมที่พึ่งพาทีมขายในการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมาย พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้สนใจ และปิดการขาย โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลและการสาธิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายถึงการมีบทบาทอย่างใกล้ชิดในการนำพาลูกค้าที่มีศักยภาพผ่านกระบวนการซื้อ
SLG ทำงานได้ดีที่สุดในอุตสาหกรรมที่ผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนและต้องการการปรับแต่งอย่างมาก นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่ชื่นชอบประสบการณ์การขายที่มีความใกล้ชิดสูง
ความแตกต่างหลักระหว่าง PLG และ SLG คือใครเป็นผู้นำในการเดินทางของลูกค้า
ใน PLG ผลิตภัณฑ์เองคือจุดสัมผัสหลักที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสัมผัสคุณค่าของมันได้ด้วยตัวเอง ขณะที่ SLG ต้องการให้ทีมขายสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์
PLG สำหรับ B2B: เหมาะสมอย่างสมบูรณ์แบบหรือแค่สำหรับ SaaS?
กลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์มักถูกเชื่อมโยงกับบริษัท SaaS แต่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงการนี้เท่านั้น แก่นแท้ของ PLG—การปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตด้วยการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของมัน—สามารถทำงานได้ดีในหลายสภาพแวดล้อม B2B
พิจารณาDropboxเป็นตัวอย่าง
แม้ว่า Dropbox จะเป็นที่รู้จักในฐานะผลิตภัณฑ์ SaaS เป็นหลัก แต่รูปแบบฟรีเมียมของมันแสดงให้เห็นว่า PLG สามารถประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อม B2B ได้อย่างไร
มันมอบพื้นที่จัดเก็บฟรีให้กับธุรกิจและบุคคลทั่วไป พร้อมด้วยอินเตอร์เฟซที่ง่ายต่อการใช้งานและเข้าใจได้รวดเร็ว ซึ่งสามารถใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ ความสะดวกในการใช้งานนี้ได้ดึงดูดผู้ใช้หลายล้านคน รวมถึงลูกค้า B2B จำนวนมาก ที่ได้เห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว
เมื่อความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเหล่านี้เพิ่มขึ้น หลายคนได้อัปเกรดเป็นแผนชำระเงิน ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจโดยไม่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างมากจากทีมขาย
ดังนั้น ในขณะที่ PLGโดดเด่นในกลยุทธ์การตลาด SaaS หลักการของมันยังสามารถปรับใช้กับสถานการณ์ B2B อื่น ๆ ได้อีกด้วย หากผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถส่งมอบคุณค่าได้ทันทีและให้ผู้ใช้ได้สัมผัสกับประโยชน์ของมันด้วยตัวเอง มันก็มีแนวโน้มที่จะขับเคลื่อนการเติบโต ไม่ว่าคุณจะอยู่ใน SaaS หรือภาคส่วน B2B อื่น ๆ
การเข้าใจการเติบโตที่นำโดยลูกค้า
การเติบโตที่นำโดยลูกค้า (Customer-led growth - CLG) เป็นกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลางของแผนการเติบโตของบริษัท กลยุทธ์นี้ลงทุนมากขึ้นในความสำเร็จและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นปัจจัยหลักในการขยายธุรกิจ
CLG ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและสร้างประสบการณ์เชิงบวกในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า
CLG มุ่งเน้นที่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพราะเราเห็นว่าลูกค้าคือผู้สนับสนุนที่ดีที่สุดสำหรับแบรนด์ของคุณ ด้วยการให้บริการที่เหนือความคาดหวัง คุณสามารถเปลี่ยนลูกค้าให้กลายเป็นผู้สนับสนุนที่ภักดี และในท้ายที่สุด กลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการเติบโต
ซึ่งหมายถึงการมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของ CLG ที่นำมาใช้จริงคือAmazon ตลาดออนไลน์แห่งนี้เติบโตขึ้นบนพื้นฐานของความพึงพอใจของลูกค้า โดยนำเสนอคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล บริการจัดส่งที่เชื่อถือได้ และนโยบายการคืนสินค้าที่สะดวกง่ายดาย
ความสามารถของ Amazon ในการคาดการณ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าผ่านทีมบริการลูกค้าทั่วโลกที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ได้สร้างชื่อเสียงให้ Amazon เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับผู้คนนับล้านทั่วโลก ส่งผลให้เกิดความภักดีและธุรกิจซ้ำอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกัน ความสำเร็จของลูกค้า เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ CLG ทีมของคุณควรเข้าใจเป้าหมายของลูกค้า ให้คำแนะนำแก่พวกเขา และช่วยให้พวกเขาได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์ของคุณ
การเติบโตที่นำโดยลูกค้ามักนำไปสู่มูลค่าตลอดอายุการเป็นลูกค้า (CLV) ที่สูงขึ้น เนื่องจากเมื่อลูกค้าพึงพอใจ พวกเขามักจะกลับมาใช้บริการซ้ำ
นอกจากนี้ ลูกค้าที่มีความสุขคือผู้ส่งเสริมที่ดีที่สุดของคุณ พวกเขาจะแนะนำแบรนด์ของคุณให้กับเพื่อนและครอบครัวของพวกเขา และอาจออกมาปกป้องคุณหากมีคำวิจารณ์เชิงลบเกิดขึ้นกับคุณ นี่สร้างวงจรการให้คำแนะนำเชิงบวกจากลูกค้าที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการกลับมาซื้อซ้ำ และเสริมสร้างชื่อเสียงของแบรนด์ของคุณให้แข็งแกร่งขึ้นในระยะยาว
พฤติกรรมผู้บริโภคและอิทธิพลต่อ CLG
ผู้บริโภคในปัจจุบันมีความรู้มากขึ้น เชื่อมต่อกันมากขึ้น และมีอำนาจมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา พวกเขามีการเข้าถึงข้อมูลมากมาย และสามารถแบ่งปันประสบการณ์ของตนได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มอื่น ๆ
สิ่งนี้ต้องการให้คุณมีความไวต่อพฤติกรรม ความชอบ และความคาดหวังของผู้ใช้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมุ่งสู่ความสำเร็จในกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนโดยลูกค้า
การเข้าใจพฤติกรรมของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่าพวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์อย่างไร และอะไรคือสิ่งที่กระตุ้นให้พวกเขาตัดสินใจซื้อสินค้า. ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ทำให้พวกเขาหันมาสนใจหรือหันหนีจากคุณสมบัติของสินค้าของคุณ.
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ข้อมูลและการวิเคราะห์สามารถช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้า และสร้างข้อเสนอที่เหมาะสมตามความต้องการได้
ตัวอย่างเช่น แบรนด์ที่สังเกตเห็นแนวโน้มที่ลูกค้าให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาจปรับสายผลิตภัณฑ์ของตนให้มีตัวเลือกที่ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความภักดีและขับเคลื่อนการเติบโตโดยการสอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญ
ทำไมจุดสัมผัสของลูกค้าและเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นจึงมีความสำคัญ
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อน CLG เนื่องจากช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับกลุ่มเป้าหมายของตนได้
เมื่อคุณบริหารความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกการปฏิสัมพันธ์จะรู้สึกเป็นส่วนตัวและมีความหมาย ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า สิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างความภักดีและกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเติบโตในระยะยาว
Airbnbเป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้ พวกเขาเติบโตขึ้นโดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับทั้งเจ้าของที่พักและแขกผู้เข้าพัก
ด้วยการนำเสนอทรัพยากรและการสนับสนุนที่ให้ความสำคัญกับความไว้วางใจและความปลอดภัย พวกเขาได้สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้ผู้คนกลับมาใช้บริการซ้ำ ประสบการณ์เชิงบวกเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ CLG มีประสิทธิภาพอย่างมาก
จุดสัมผัส คือช่วงเวลาที่ลูกค้าโต้ตอบกับแบรนด์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือระหว่างการซื้อสินค้า จุดเหล่านี้เป็นโอกาสในการสร้างประสบการณ์ที่ดี การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องในทุกจุดสัมผัสจะช่วยสร้างความไว้วางใจและรักษาความสนใจของลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ CLG
กลยุทธ์การตลาดตามวงจรชีวิตของลูกค้าที่ดำเนินการอย่างดีจะเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันโดยการทำให้แน่ใจว่าข้อความและการมีส่วนร่วมของคุณพัฒนาไปพร้อมกับที่ลูกค้าเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอนของการเดินทางของพวกเขา
เช่นเดียวกัน, UGC (เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนที่ทรงพลังของ CLG (และ PLG ในบางกรณี) เมื่อลูกค้าแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขากับผลิตภัณฑ์ของคุณ มันทำหน้าที่เป็นหลักฐานทางสังคมที่แท้จริงซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อผู้อื่นได้
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และการนำเสนอเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของแบรนด์และสร้างความรู้สึกของชุมชน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความภักดีของลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโต
PLG vs. CLG: ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ
มาเริ่มกันด้วยการพิจารณาข้อดีและข้อเสียในประเด็นการโตที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางกับการโตที่เน้นผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง
นี่คือประโยชน์ของ PLG เทียบกับ CLG:
|ข้อดีของการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์
|ผู้เชี่ยวชาญการเติบโตที่นำโดยลูกค้า
|ช่วยให้สามารถขยายขนาดได้อย่างรวดเร็วผ่านการเติบโตแบบออร์แกนิกและการแพร่กระจายแบบไวรัล เนื่องจากผลิตภัณฑ์สามารถขายตัวเองได้
|ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง นำไปสู่ความพึงพอใจ ความภักดี และการสนับสนุนที่สูงขึ้น
|ลดการพึ่งพาการขายและการตลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง
|สินค้าและบริการสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับความต้องการของลูกค้าตามคำแนะนำ
|สร้างข้อมูลลูกค้าที่มีคุณค่าซึ่งช่วยให้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ของลูกค้า
|ลูกค้าที่พึงพอใจจะยังคงภักดีต่อแบรนด์ ส่งผลให้มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV) เพิ่มสูงขึ้นและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
นี่คือข้อเสียของ PLG เมื่อเทียบกับ CLG:
|ข้อเสียของการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์
|ข้อเสียของการเติบโตที่นำโดยลูกค้า
|ขาดการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลตามที่คาดหวังไว้ในสภาพแวดล้อม B2B ที่ซับซ้อน
|ต้องมีการลงทุนอย่างมากในซอฟต์แวร์เพื่อความสำเร็จของลูกค้า, ทีม, และบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้า
|ความสำเร็จขึ้นอยู่กับศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในการสร้างคุณค่าได้ทันที
|การเติบโตอาจช้าลงเนื่องจากความจำเป็นในการมีปฏิสัมพันธ์แบบลงมือปฏิบัติมากขึ้นและต้องการโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะ
ต่อไป, มาทำความเข้าใจว่ากลยุทธ์แต่ละอย่างมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและประสบการณ์อย่างไร
ใน PLG ความพึงพอใจของลูกค้าขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์และความรวดเร็วในการส่งมอบคุณค่า หากผลิตภัณฑ์ใช้งานง่ายและตรงตามความคาดหวัง ลูกค้าจะพึงพอใจ
แต่ถ้าไม่ได้มาตรฐาน ความพึงพอใจอาจลดลงอย่างรวดเร็ว
กับ CLG ทุกอย่างคือประสบการณ์ของลูกค้าทั้งหมด. แนวทางนี้มุ่งเน้นไปที่การทำให้ลูกค้ารู้สึกมีคุณค่าตลอดการเดินทางของพวกเขา ซึ่งมักเกิดขึ้นผ่านการมีปฏิสัมพันธ์และการสนับสนุนจากมนุษย์. สิ่งนี้ช่วยเพิ่มระดับความพึงพอใจและความภักดีโดยรวม.
ผลกระทบของการใช้งานต่อกลยุทธ์การเติบโตทั้งสอง
ความสามารถในการใช้งานคือสิ่งที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ PLG ของคุณไปข้างหน้า ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์ของคุณต้องมีความเป็นธรรมชาติ ใช้งานง่าย และสามารถพิสูจน์คุณค่าได้ทันที
หากผู้ใช้ประสบปัญหาในการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือรู้สึกว่าซับซ้อน จะเป็นการขัดขวางการเติบโต คุณไม่สามารถประนีประนอมเรื่องการใช้งานใน PLG ได้ เพราะปัจจัยนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าผู้ใช้จะตัดสินใจใช้งานต่อหลังจากช่วงทดลองใช้หรือช่วงฟรีหรือไม่
แม้ว่าความสามารถในการใช้งานยังคงเป็นสิ่งสำคัญใน CLG แต่ก็ได้รับการเสริมด้วยประสบการณ์ของลูกค้าในวงกว้าง แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะมีเส้นทางการเรียนรู้ แต่ทีมความสำเร็จของลูกค้าที่ทุ่มเทสามารถแนะนำผู้ใช้ตลอดกระบวนการจนกว่าพวกเขาจะบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
โดยรวมแล้ว วิธีที่ดีที่สุดอาจเป็นการผสมผสานระหว่างทั้งสองกลยุทธ์
การเปลี่ยนแปลงการตลาดและการขายด้วย PLG และ CLG
ในขณะที่กลยุทธ์การขายที่เน้นผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลางทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นจุดเด่น แต่ CLG จะเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและการให้ความสำคัญกับความสำเร็จของลูกค้าเป็นอันดับแรก มีปัจจัยหลายประการที่ต้องพิจารณาในการกำหนดว่ากลยุทธ์การเติบโตแบบใดเหมาะสมกับองค์กรของคุณ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมของคุณ โปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ (ICP) ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของคุณ เป็นต้น
หลายองค์กรเลือกที่จะทำทั้งสองอย่าง: โดยที่ PLG เป็นแนวทางสำหรับลูกค้าขนาดเล็กหรือผู้ใช้รายบุคคล ในขณะที่ CLG ช่วยปูทางสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการการปรับแต่งอย่างละเอียด
ไม่ว่าจะเลือกวิธีใด การนำกลยุทธ์ PLG และ CLG มาใช้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแผนการตลาดและความพยายามในการขายของคุณได้อย่างมาก ส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนแปลงและการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ควรพิจารณาใช้เครื่องมือบริหารจัดการการตลาดและการขายเพื่อพัฒนาและติดตามกลยุทธ์ PLG และ CLG ได้อย่างแม่นยำไร้ที่ติ
ซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์การเติบโตของคุณ
มาดูกันว่า ClickUp สามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสนับสนุนการเติบโตทั้งแบบที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์และแบบที่ขับเคลื่อนด้วยลูกค้าได้อย่างไร
ประยุกต์ใช้การเพิ่มเติมที่สร้างสรรค์ด้วยแผนผังความคิด
นวัตกรรมมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโต ไม่ว่าจะผ่านกลยุทธ์ที่เน้นผลิตภัณฑ์หรือเน้นลูกค้า สิ่งสำคัญคือต้องจัดระเบียบแนวคิดของคุณในลักษณะที่นำไปสู่ขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้
แผนภาพความคิดสามารถมีประโยชน์อย่างมากสำหรับสิ่งนี้ โดยให้วิธีการมองเห็นภาพในการจัดโครงสร้างความคิดของคุณและเห็นวิธีที่แนวคิดต่างๆ เชื่อมต่อกัน
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังระดมความคิดเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า แผนผังความคิดสามารถช่วยให้คุณแยกแนวคิดเหล่านี้ออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่ารายละเอียดทุกส่วนได้รับการพิจารณาและไม่ถูกมองข้าม
แผนผังความคิดของ ClickUpช่วยให้กระบวนการนี้ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบ โดยให้คุณสร้างวงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมและระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้
คุณสามารถสร้างแผนผังงานและกระบวนการทำงานที่นำทางผลิตภัณฑ์ของคุณตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นไปจนถึงการเปิดตัวขั้นสุดท้ายได้ ด้วยการมองเห็นภาพแต่ละขั้นตอนของเส้นทางผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถมั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตของคุณทั้งสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
ทดสอบมุมมองข้อมูลที่แตกต่างกันสำหรับหลายมุมมอง
การได้รับมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จของมัน คุณจำเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และ UX รวมถึงทีมขายและทีมประสบการณ์ลูกค้า ด้วยการมองแผนของคุณจากมุมมองต่าง ๆ คุณสามารถระบุช่องว่างและโอกาสที่อาจถูกมองข้ามไปได้
มุมมองของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถทำเช่นนั้นได้ โดยเสนอวิธีการต่าง ๆ ในการมองเห็นและจัดการงานและโครงการของคุณ
ตัวอย่างเช่นมุมมองบอร์ดของ ClickUpสามารถมีประโยชน์อย่างยิ่งในการติดตามความคืบหน้าของไทม์ไลน์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณและการจัดการคำขอฟีเจอร์ต่างๆ โดยการลากและวางงานไปยังคอลัมน์ต่างๆ คุณสามารถเห็นสถานะของโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายและรู้ว่าต้องทำอะไรต่อไป
มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามกำหนดเวลาและเหตุการณ์สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทีมของคุณดำเนินงานได้อย่างราบรื่นตามแผน
ในขณะเดียวกัน,มุมมองรายการของ ClickUpจะให้รายละเอียดที่มากขึ้นในแต่ละงาน ทำให้ง่ายต่อการจัดการรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนของกลยุทธ์การเติบโตของคุณ
การติดตามและการจัดระเบียบโครงการของบริษัทเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากด้วยซอฟต์แวร์ ClickUp ตั้งแต่รายการง่ายๆ ไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน ซอฟต์แวร์ ClickUp ได้ถูกนำมาใช้เพื่อให้งานสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ มันเป็นซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพมากในการแก้ไขปัญหาการจัดการงานและการติดตามความคืบหน้าของงานและโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ขององค์กร
สร้างความสามัคคีในทีมการตลาดของคุณ
ทีมการตลาดที่มีความสามัคคีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินกลยุทธ์การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน งานต่าง ๆ จะเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความเสี่ยงน้อยลงที่จะเกิดการสื่อสารผิดพลาด
หลีกเลี่ยงเอกสารโครงการและการสื่อสารที่กระจัดกระจายด้วยการนำโซลูชันการตลาดของ ClickUp มาใช้
คุณสามารถใช้มันสลับกันได้ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์การรักษาลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้น หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรของคุณสามารถทำงานร่วมกันบนไฟล์ สื่อการสื่อสารหลายช่องทาง และการผสานรวมกว่า 1,000 รายการ ทั้งหมดนี้จากแพลตฟอร์มเดียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
ทีมการตลาดสามารถนำแผนภูมิต่าง ๆ มาใช้เพื่อค้นหาช่องโหว่และจุดเสียดทานอื่น ๆ ในกลยุทธ์การเติบโตของคุณได้
อย่าลืมตั้งค่าแดชบอร์ดของ ClickUpและปรับแต่งให้แสดงข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาดของคุณ สิ่งนี้จะเปลี่ยนแดชบอร์ดของคุณให้กลายเป็นศูนย์กลางการวิเคราะห์ที่มีชีวิตชีวา
คิดถึงมันเหมือนศูนย์บัญชาการของคุณสำหรับข้อมูล ที่คุณสามารถตั้งค่าวิดเจ็ตที่ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ แสดงแนวโน้มของประสิทธิภาพ และแยกข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
โดยการปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ระบุความสำเร็จและจุดที่ต้องปรับปรุง และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้ทันที
ใช้ไวท์บอร์ดเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ PLG และ CLG
กระดานไวท์บอร์ดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและแสดงภาพกลยุทธ์การเติบโต พวกมันมอบพื้นที่ที่ยืดหยุ่นในการวางแผนความคิดของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้โมเดลใดก็ตาม
ClickUp Whiteboardsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและวางแผนการเติบโตของคุณในรูปแบบที่มีปฏิสัมพันธ์และทำงานร่วมกันได้
หากคุณเป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ไวท์บอร์ดเพื่อวางแผนเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกไปจนถึงการยอมรับฟีเจอร์และการอัปเกรดแบบชำระเงิน นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวางแผนสถานการณ์การทดสอบ A/B เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ของคุณเป็นไปตามแผน
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมุ่งเน้นไปที่ CLG กระดานไวท์บอร์ดจะช่วยให้คุณติดตามและมองเห็นจุดสัมผัสของลูกค้าตลอดเส้นทางการเดินทางของพวกเขาได้ คุณสามารถสร้างแผนภูมิของช่องทางการตลาดทั้งหมดร่วมกับทีมของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการปฏิสัมพันธ์ได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุด
นอกจากนี้ ด้วยการร่วมมือแบบเรียลไทม์ ทีมงานหลายทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการลูกค้าและขับเคลื่อนความสำเร็จ
ปรับใช้เครื่องมือ AI เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว
เครื่องมือ AI สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของคุณได้ ทำให้กระบวนการตัดสินใจของคุณรวดเร็วขึ้น. เครื่องมือเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการกับข้อมูลปริมาณมาก ตรวจจับแนวโน้ม และมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว.
พวกเขาทำให้กระบวนการต่าง ๆ เช่น การดึงข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้ม และการสร้างรายงานเป็นอัตโนมัติ ช่วยให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่การวางแผนเชิงกลยุทธ์แทนการทำงานด้วยมือ
โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับงานต่างๆ เช่น การถอดเสียงการประชุม การสรุปเอกสารยาว และการระบุข้อมูลสำคัญภายในข้อมูลของคุณ สิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงความแม่นยำ และลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์
ClickUp Brainสามารถทำได้มากกว่านี้อีกขั้น
มันช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานที่ละเอียด, สร้างการถอดเสียงเป็นข้อความ, และดึงคำหลักเฉพาะจากไฟล์ของคุณได้ ผู้ช่วยอัจฉริยะนี้ผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับงาน, โครงการ, และกิจกรรมของทีมคุณ มอบมุมมองที่ครอบคลุมและเร่งการดำเนินการของคุณด้วยเครื่องมือเฉพาะทางมากกว่า 100 ชนิด
ใช้แม่แบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อการเติบโต
เทมเพลตมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินกลยุทธ์การเติบโต พวกเขามอบกรอบการทำงานที่พร้อมใช้ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ เริ่มต้นทีมของคุณด้วยรากฐานที่มั่นคง
ด้วยคลังเทมเพลตที่ครอบคลุมของ ClickUp คุณสามารถปรับปรุงความพยายามในการเติบโตของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เทมเพลตเหล่านี้ให้คำแนะนำที่มีโครงสร้าง ช่วยคุณจัดการกลยุทธ์และติดตามความก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
เทมเพลตแผนงานผลิตภัณฑ์ ClickUp
แม่แบบแผนที่ผลิตภัณฑ์โดย ClickUpช่วยให้คุณมองเห็นทุกขั้นตอนได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นจนถึงการเปิดตัวครั้งสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดถูกมองข้าม
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถแยกงาน จัดสรรทรัพยากร และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
เพื่อใช้ประโยชน์จากเทมเพลตแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่ ให้เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้นวางแผนขั้นตอนสำคัญและจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่คุณจะต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
สุดท้ายนี้สถานะและฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpจะช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
เทมเพลตกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ClickUp
อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับ PLG คือแม่แบบกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณสร้างแผนงานที่ใช้งานได้จริงเพื่อพัฒนาและวางตำแหน่งทีมผลิตภัณฑ์ของคุณให้อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
เริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์และปัญหาที่ผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ไข (ในการทำเช่นนี้ ทีมงานต้องทำการวิจัยตลาดอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจคู่แข่งและระบุโอกาสในการสร้างนวัตกรรม)
จากนั้น ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ และแยกเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นงานที่สามารถทำได้โดยใช้แบบฟอร์มนี้ วิธีการนี้ช่วยให้มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และช่วยติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบและปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณอย่างสม่ำเสมอโดยอิงจากผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะของผู้ใช้ เพื่อให้การพัฒนาของคุณเป็นไปตามแผน
การใช้ PLG และ CLG ในบริษัท SaaS ที่ประสบความสำเร็จ
นี่คือวิธีที่บริษัทอย่าง HubSpot และ Salesforce ได้นำแนวทางเหล่านี้มาใช้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ SaaS
การเปลี่ยนแปลงของ HubSpot จากการเติบโตที่นำโดยฝ่ายขายไปสู่การเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์
ในตอนแรกHubSpotพึ่งพากลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยการขายเป็นหลัก แต่เมื่อพวกเขาพัฒนาขึ้น พวกเขาได้เปลี่ยนไปใช้แนวทางที่เน้นผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ
- โมเดลฟรีเมียม: ด้วยการนำเสนอเครื่องมือฟรีที่มีฟีเจอร์จำกัด HubSpot สามารถดึงดูดผู้ใช้จำนวนมากได้ โมเดลนี้ช่วยให้ลูกค้าที่มีศักยภาพได้สัมผัสคุณค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ
- ประโยชน์ของการเติบโต: การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้ HubSpot สามารถขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยใช้ประโยชน์จากความใช้งานง่ายและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการเติบโต การเปลี่ยนผ่านนี้ช่วยให้ HubSpot สามารถสร้างตัวเองให้เป็นผู้เล่นหลักในวงการการตลาดแบบอินบาวน์
การมุ่งเน้นการเติบโตที่นำโดยลูกค้าของ Salesforce
Salesforceได้สร้างชื่อเสียงของตนโดยให้ความสำคัญกับความสำเร็จของลูกค้าเป็นอันดับแรก และสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งรอบตัวผลิตภัณฑ์ของตน
- ความพึงพอใจของลูกค้า: Salesforce ลงทุนอย่างมากในทีมความสำเร็จของลูกค้าที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาบรรลุเป้าหมายและได้รับคุณค่าสูงสุดจากแพลตฟอร์ม
- การสร้างชุมชน: Salesforce ยังได้ส่งเสริมชุมชนที่มีชีวิตชีวาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ กลุ่มผู้ใช้ และฟอรัมออนไลน์ วิธีการนี้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างวงจรข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์การเติบโตที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ SaaS ของคุณคืออะไร?
การเลือกการเติบโตที่นำโดยลูกค้าหรือการเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะของผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย และพลวัตของตลาด
PLG เหมาะอย่างยิ่งหากผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถสร้างคุณค่าได้ทันทีด้วยการแทรกแซงการขายน้อยที่สุด ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโมเดลที่สามารถขยายได้และให้บริการตนเอง ในทางกลับกัน CLG จะโดดเด่นในระบบนิเวศทางธุรกิจที่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างลึกซึ้งและประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโต
หลายบริษัท SaaS ที่ประสบความสำเร็จได้ผสานรวมองค์ประกอบของทั้ง PLG และ CLG เข้าด้วยกัน แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางใดในการเติบโต ClickUp คือวิธีที่จะพาคุณไปถึงเป้าหมาย
จากแผนผังความคิดและกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิด ไปจนถึงมุมมองต่างๆ สำหรับติดตามความคืบหน้า ClickUp มอบการผสานการทำงานที่ทรงพลังเพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพขณะดำเนินกลยุทธ์การเติบโตของคุณ
คุณพร้อมที่จะยกระดับการเดินทาง SaaS ของคุณไปอีกขั้นหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!