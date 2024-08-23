บล็อก ClickUp
วิธีเพิ่มพลังงานหลังเลิกงาน

Sudarshan Somanathan
Sudarshan Somanathan
23 สิงหาคม 2567

คุณเพิ่งเสร็จสิ้นวันทำงานอีกวันหนึ่ง และแทนที่จะรู้สึกภาคภูมิใจ คุณกลับรู้สึกเหนื่อยล้า ฟังดูคุ้นไหม? คุณไม่ได้อยู่คนเดียว หลายคนจบวันทำงานด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจ สงสัยว่าทำไมถึงไม่มีพลังงานหลังเลิกงานเพื่อ 'ใช้ชีวิต'

ตามรายงานสุขภาพในที่ทำงาน, 61% ของพนักงานประสบปัญหาในการมีประสิทธิภาพเนื่องจากความเหนื่อยล้า.

แต่ทำไมคุณถึงรู้สึกเหนื่อยหลังจากทำงาน? อะไรคือสาเหตุของความเหนื่อยล้าในตอนท้ายของวันที่ทำให้เราอยากนอนบนเตียง?

คำตอบไม่ได้ง่ายเพียงแค่ 'ทำงานหนัก' เท่านั้น มีความเชื่อมโยงลึกซึ้งระหว่างความรู้สึกของเราหลังเลิกงานกับสุขภาพจิตและร่างกายโดยรวมของเรา นั่นคือจุดที่ความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวเข้ามามีบทบาท การสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม

มาสำรวจวิธีเปลี่ยนความเหนื่อยล้าหลังเลิกงานให้กลายเป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยพลัง เพื่อพร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่รออยู่ข้างหน้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับภาวะสุขภาพใดๆ

การเข้าใจสาเหตุของความเหนื่อยล้า

ความเหนื่อยล้าไม่เหมือนกับความรู้สึกเหนื่อยธรรมดา มันคือความรู้สึกหนักอึ้งและเฉื่อยชาที่ทำให้แม้แต่เรื่องง่าย ๆ ก็กลายเป็นภาระหนักราวกับต้องปีนภูเขา และหากปล่อยให้ความเหนื่อยล้าสะสมเป็นเวลานาน ก็จะนำไปสู่ภาวะหมดไฟ

สาเหตุหลักสามประการของการหมดไฟในการทำงานและวิธีการแสดงออก:

  • ความเหนื่อยล้าทางร่างกาย: ระดับพลังงานต่ำ; รู้สึกเหนื่อยขณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
  • ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์: ขาดพลังงานทางอารมณ์ในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้า
  • ความเหนื่อยล้าทางความคิด: การคิดช้าและความไม่สามารถในการตัดสินใจ

ความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยล้าและความหมดไฟเป็นวงจรอุบาทว์ เมื่อความหมดไฟดำเนินไป พลังงานสำรองของคุณจะลดลง การทำงานที่ด้อยประสิทธิภาพนี้อาจนำไปสู่ความรู้สึกไม่เพียงพอหรือรู้สึกผิด ซึ่งยิ่งทำให้วงจรของความเครียดและความเหนื่อยล้าเพิ่มขึ้น การหลุดพ้นจากวงจรนี้จำเป็นต้องจัดการทั้งความหมดไฟและความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้น

หนึ่งในสาเหตุที่พบได้บ่อยของความเหนื่อยล้าคือการนอนไม่เพียงพอ เราทุกคนต่างรู้จักความรู้สึกเหมือน 'ซอมบี้' ที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่ได้นอนเพียงพอ การขาดการนอนหลับส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งตั้งแต่สภาพจิตใจไปจนถึงพลังงานทางร่างกาย มันสามารถนำไปสู่ความเหนื่อยล้าในระยะยาว ซึ่งการพักผ่อนที่ยาวนานก็ไม่สามารถบรรเทาความเหนื่อยล้าทางร่างกายหรือจิตใจได้อย่างเต็มที่

การนอนไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิตคุณ. มันสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอ่อนแอลง และช่วยทำให้เกิดการเพิ่มน้ำหนัก, ความดันโลหิตสูง, และโรคหัวใจได้.

อย่างไรก็ตาม คุณทราบหรือไม่ว่า ความเครียดเรื้อรัง ความเศร้าโศก และภาวะซึมเศร้า เป็นปัจจัยทางอารมณ์ที่หนักหน่วงซึ่งสามารถทำให้พลังงานของคุณหมดลงได้เร็วกว่าการออกแรงทางกายภาพ? ความเครียดทำให้ร่างกายของคุณอยู่ในสภาวะตื่นตัวตลอดเวลา พร้อมที่จะตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆ อยู่เสมอความเศร้าโศกและภาวะซึมเศร้าทำให้พลังงานของเราหมดลงและก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ประเภทต่างๆ ของความเหนื่อยล้า

ความเหนื่อยล้าแสดงออกในหลายรูปแบบ มาทำความเข้าใจกัน

ความเหนื่อยล้าทางร่างกาย

ความเหนื่อยล้าทางร่างกายเป็นประเภทของความเหนื่อยล้าที่พบได้บ่อยที่สุด เกิดขึ้นเมื่อ ร่างกายของคุณทำงานหนักเกินไป และไม่ได้รับเวลาเพียงพอในการฟื้นฟู

คุณอาจรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนแรง เจ็บปวดตามร่างกาย รู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงโดยทั่วไป และมีปัญหาในการจดจ่อหรือมีสมาธิ มันเหมือนกับว่าร่างกายของคุณกำลังร้องขอเวลาพักผ่อนและพูดว่า "พอแล้ว!"

ความเหนื่อยล้าเช่นนี้พบได้บ่อยในผู้ที่ทำงานหรือออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงกายมากโดยไม่ให้เวลาเพียงพอสำหรับการนอนหลับพักผ่อนและการฟื้นฟูร่างกาย

ความเหนื่อยล้าทางจิตใจ

ความเหนื่อยล้าทางจิตใจอาจมองเห็นได้ยากกว่า แต่ก็เหนื่อยล้าไม่แพ้กัน มันเกิดขึ้นเมื่อ สมองของคุณทำงานหนักเกินไป จากการที่ต้องใช้สมาธิเป็นเวลานาน การแก้ปัญหา หรือการรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน

อาการทั่วไปของความเหนื่อยล้าทางจิตใจได้แก่ ความยากลำบากในการมีสมาธิ ความจำเสื่อม และสมองไม่แจ่มใส ความเหนื่อยล้านี้สามารถกัดกร่อนแรงจูงใจของคุณ ทำให้ยากที่จะมีส่วนร่วมกับงาน ชีวิตที่บ้าน หรือกิจกรรมที่คุณชื่นชอบ เมื่อเวลาผ่านไป อาจนำไปสู่การลดลงของประสิทธิภาพและผลการทำงานซึ่งทำให้เกิดความหงุดหงิดมากขึ้น มันเหมือนกับว่าจิตใจของคุณกำลังทำงานโดยไม่มีพลังงานเหลืออยู่

ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์

ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์เกิดขึ้นเมื่อคุณต้อง รับมือกับความเครียดทางอารมณ์ที่รุนแรง เป็นระยะเวลานาน ความเหนื่อยล้านี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความรู้สึกห่างเหิน ซึ่งทำให้คุณรู้สึกไม่เชื่อมโยงกับงาน คนที่คุณรัก และแม้แต่ตัวคุณเอง ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์มักแสดงออกมาในรูปแบบของความชาหรือความเฉยเมย ซึ่งคุณไม่พบความสุขในกิจกรรมหรืองานที่คุณเคยชื่นชอบอีกต่อไป

การระบุสัญญาณของความเหนื่อยล้าและการดำเนินการเชิงรุกสามารถช่วยปรับปรุงสุขภาพโดยรวมของคุณได้

วิธีเพิ่มระดับพลังงาน

ความเหนื่อยล้าอาจรู้สึกท่วมท้น แต่มีขั้นตอนปฏิบัติที่คุณสามารถทำได้เพื่อฟื้นฟูพลังงานทางจิตใจและร่างกายของคุณ มาสำรวจรายละเอียดกันเถอะ

การจัดการความเครียดเพื่อเพิ่มระดับพลังงาน

ความเครียดเปรียบเสมือนแวมไพร์พลังงาน มันดูดพลังงานออกจากตัวคุณไปโดยที่คุณไม่รู้ตัว การดูแลตัวเองคืออาวุธลับของคุณในการต่อสู้กับวายร้ายที่ดูดพลังงานนี้ การดูแลตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัว แต่เป็นสิ่งจำเป็น

แม้แต่กิจกรรมดูแลตัวเองที่เรียบง่าย เช่น การเดิน การแช่น้ำอุ่น การอ่านหนังสือ การใช้เวลากับคนที่รัก การทำสมาธิ การฝึกสติ และการหายใจลึกๆ ก็สามารถชาร์จพลังทางจิตใจและอารมณ์ของคุณได้

ห้าเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการจัดการระดับความเครียด และส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว:

1. กำหนดขอบเขต

สิ่งสำคัญที่สุดของการดูแลตนเองคือการกำหนดขอบเขต—ทั้งในที่ทำงานและในชีวิตส่วนตัวของคุณ การเรียนรู้ที่จะปฏิเสธ และ การมอบหมายงาน สามารถป้องกันไม่ให้คุณรู้สึกหนักใจจนเกินไป ช่วยให้คุณสามารถเก็บรักษาพลังงานไว้สำหรับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ

นี่คือวิธีบางประการที่คุณสามารถกำหนดขอบเขตที่ดีต่อสุขภาพในที่ทำงาน:

  • สื่อสารความพร้อมในการทำงานของคุณอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องทำงานทางไกล และแจ้งให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงเวลาทำงานของคุณ ตั้งความคาดหวังว่าคุณจะไม่ตอบข้อความหลังเวลาทำงาน คุณสามารถตั้งค่าข้อความอัตโนมัติ/การตอบกลับอีเมลที่ระบุเวลาที่คุณพร้อมให้บริการได้
  • กำหนดจำนวนโครงการหรืองานที่คุณสามารถทำพร้อมกันได้ แล้วจำกัดปริมาณงานให้เหมาะสม หากคุณมีงานมากเกินไป โปรดแจ้งอย่างสุภาพว่าคุณไม่สามารถรับงานเพิ่มได้ เนื่องจากจะส่งผลต่อคุณภาพของงานที่คุณกำลังทำอยู่
  • กำหนดเส้นตายที่เป็นจริงและต่อต้านความพยายามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเจรจาต่อรองให้ลดลง

2. เติมพลังงานของคุณ

จัดสรรเวลาเฉพาะสำหรับทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบเพื่อเติมพลังให้กับตัวเอง ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นคนชอบเข้าสังคม การพบปะผู้คนสามารถช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่น ดังนั้นกิจกรรมอย่างการออกกำลังกายเป็นกลุ่ม งานสังสรรค์ หรือการร่วมโครงการกับผู้อื่นจึงสามารถช่วยเพิ่มพลังงานให้กับคุณได้

ในทางกลับกัน คนที่ชอบอยู่ตามลำพังอาจพบว่าการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากเกินไปทำให้พลังงานหมดไป จึงจำเป็นต้องหาเวลาสำหรับกิจกรรมที่ทำคนเดียว เช่น การอ่านหนังสือ การเขียนบันทึก หรือเพียงแค่เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เงียบสงบ

เข้าใจว่าอะไรเหมาะกับคุณที่สุด จัดกิจกรรมผ่อนคลายประจำวันของคุณให้สอดคล้องกับบุคลิกภาพของคุณเพื่อจัดการพลังงานของคุณได้ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงการหมดไฟ

โบนัส:แม่แบบ 75 แบบ!

3. นอนหลับให้เพียงพอ

การวิจัยชี้ให้เห็นว่าการนอนหลับที่ดีนำไปสู่ความอดทนต่อความเครียดที่แข็งแกร่งขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่จำนวนชั่วโมงเท่านั้น แต่เป็นคุณภาพของการนอนหลับโดยรวม เพื่อให้ได้การนอนหลับที่ดี คุณควร:

  • หลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่งก่อนนอน: เป็นนิสัยที่เลื่อนการนอนแม้ว่าคุณจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ตาม พฤติกรรมนี้เกิดจากความปรารถนาที่จะได้เวลาส่วนตัวหลังจากวันที่ยุ่ง แต่ส่งผลกระทบต่อระดับพลังงานของคุณ
  • สร้างกิจวัตรก่อนนอนที่สม่ำเสมอ: การเข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกวัน จะช่วยปรับนาฬิกาชีวิตภายในร่างกายของคุณ ทำให้คุณหลับง่ายขึ้นและตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่น

ปฏิบัติตามกฎ 3-2-1: งดอาหารสามชั่วโมงก่อนนอน งดของเหลวสองชั่วโมงก่อนนอน และงดการใช้หน้าจอหนึ่งชั่วโมงก่อนนอน

4. เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ

หนังสือ The One Thing โดย Gary Keller และ Jay Papasan อธิบายว่าความลับในการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำงานและชีวิตคือการก้าวไปทีละเล็กทีละน้อยและตระหนักถึงสิ่งที่สำคัญ

การลดขนาด คือการละเลยสิ่งที่คุณสามารถทำได้ทั้งหมดเพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณควรทำจริงๆ แนวคิดคือการมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญเพื่อให้ความสำเร็จของคุณสะสมขึ้นและคุณไม่เสียพลังงานไปกับงานที่ไม่สำคัญ

5. ทำงานอย่างลึกซึ้ง

หากคุณยังคงขัดจังหวะช่วงเย็นของคุณเพื่อตรวจสอบและตอบอีเมล หรือจัดเวลาสักสองสามชั่วโมงหลังอาหารเย็นเพื่อตามงานที่ใกล้กำหนดส่ง คุณกำลังขโมยเวลาพักผ่อนที่จำเป็นต่อศูนย์ความสนใจของคุณ ซึ่งต้องการการพักผ่อนโดยไม่ถูกรบกวนเพื่อการฟื้นฟู

คำพูดนี้จากหนังสือ Deep Work โดย Cal Newportอธิบายว่าเมื่อคุณนำงานเข้ามาในเวลาส่วนตัวของคุณ คุณกำลังทำให้สมองของคุณขาดโอกาสในการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ จัดเวลาเฉพาะ สำหรับการทำงานที่ท้าทายและ กำจัดสิ่งรบกวน ในช่วงเวลาดังกล่าวเทคนิคการจัดเวลาช่วยเพิ่มสมาธิและลดความเครียดที่เกิดจากการทำงานในนาทีสุดท้าย

การปรับปรุงระดับพลังงานผ่านการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย

คุณคือสิ่งที่คุณกิน และมันแสดงออกมาในระดับพลังงานของคุณ เติมพลังให้ร่างกายด้วยอาหารที่มีประโยชน์—ผลไม้ ผัก ธัญพืชไม่ขัดสี—แล้วคุณจะเห็นความแตกต่าง มันเหมือนกับการให้พลังงานคุณภาพดีแก่ร่างกายเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณรับประทานอาหารเป็นเวลาและจัดการอาหารของคุณได้ดีขึ้นหากคุณมีตารางงานที่ยุ่ง:

  • วางแผนมื้ออาหารและของว่างสำหรับทั้งสัปดาห์ล่วงหน้า คุณสามารถเตรียมอาหารล่วงหน้าและปรุงอาหารบางอย่างในปริมาณมาก เช่น ข้าวโอ๊ตแช่ข้ามคืน เพื่อประหยัดเวลาในการทำอาหาร เก็บไว้ในตู้เย็นและนำติดตัวไปรับประทานระหว่างวัน
  • ค้นหาสูตรอาหารจานเดียวที่ใช้ส่วนผสมน้อย เพื่อให้คุณทำได้ง่าย
  • รับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์เพื่อให้คุณมีพลังงานตลอดทั้งวัน
  • ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวัน เนื่องจากการขาดน้ำอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้า
  • รวมอาหารที่ให้ความชุ่มชื้น เช่น แตงกวา แตงโม และส้ม ในอาหารของคุณ
  • เก็บของว่างที่มีประโยชน์ไว้ใกล้ตัว เช่น ถั่ว มิกซ์ถั่วและผลไม้ โปรตีนบาร์ และอื่นๆ

การออกกำลังกายเป็นอีกหนึ่งวิธีเพิ่มพลังงาน มันกระตุ้นการปล่อยสารเอ็นดอร์ฟิน ซึ่งเป็นสารที่ช่วยยกระดับอารมณ์ตามธรรมชาติของร่างกาย ซึ่งสามารถช่วยลดความเครียดและปรับปรุงความเป็นอยู่โดยรวม การฝึกความแข็งแรง เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความทนทานและลดความเหนื่อยล้า

หากคุณไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับการออกกำลังกายเต็มรูปแบบ ลองทำกิจกรรมทางกาย 15 นาที วันละหนึ่งหรือสองครั้ง เมื่อไม่สามารถไปยิมได้ ให้หาวิดีโอออกกำลังกายหรือเต้นรำบน YouTube เพื่อทำเซสชั่นออกกำลังกายสั้นๆ คุณสามารถใช้เครื่องมือ AI อย่าง ChatGPT เพื่อสร้างกิจวัตรการออกกำลังกายตอนเช้าที่เหมาะกับตัวคุณเองได้อีกด้วย

การขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

บางครั้ง ความเหนื่อยล้าอาจไม่ได้เป็นเพียงผลจากวิถีชีวิตหรือการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ดี—แต่อาจเป็นอาการของปัญหาที่ลึกซึ้งกว่า เช่นความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำงานหรือภาวะซึมเศร้า หากคุณได้พยายามปรับปรุงตารางการนอน อาหาร และการออกกำลังกายแล้วแต่ยังรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างต่อเนื่อง อาจถึงเวลาที่ควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถช่วยคุณ ระบุสาเหตุที่แท้จริงของอาการเหนื่อยล้า และพัฒนาแผนการรักษาที่อาจรวมถึงการบำบัด การใช้ยา หรือการแทรกแซงอื่นๆ การขอความช่วยเหลือสามารถป้องกันไม่ให้อาการแย่ลงและช่วยให้คุณกลับมามีพลังงานและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หากไม่ได้รับการรักษา ภาวะนี้อาจพัฒนาเป็นโรคอ่อนเพลียเรื้อรัง ซึ่งเป็นภาวะระยะยาวที่ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าทางจิตใจและร่างกายอย่างรุนแรง การดูแลสุขภาพจิตของคุณเป็นขั้นตอนสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคอ่อนเพลียเรื้อรัง

การเอาชนะความเหนื่อยล้าในที่ทำงาน

รู้สึกท่วมท้นกับงานใช่ไหม? รู้สึกเหมือนจมอยู่ในกำหนดเวลาและรายการที่ต้องทำ? ไม่แปลกใจเลยที่คุณจะเหนื่อยล้า! แต่มีวิธีที่จะเอาชนะความเหนื่อยล้าจากงานและรู้สึกมีพลังสำหรับสิ่งที่คุณชอบ!

เราได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตในที่ทำงานและการทำงานอย่างลึกซึ้ง ตอนนี้เราจะแบ่งปันเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้คุณ จัดการปริมาณงานและหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า เพื่อให้คุณสามารถมีชีวิตที่สุขภาพดี

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: รู้สึกท่วมท้นกับรายการสิ่งที่ต้องทำใช่ไหม? ลองดูว่าคุณสามารถทำอะไรให้เป็นอัตโนมัติหรือมอบหมายให้ผู้อื่นได้บ้าง มันช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดและประหยัดเวลา

มาสำรวจวิธีการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเอาชนะความเหนื่อยล้าจากการทำงานกันเถอะ

1. จัดการงานได้ดีขึ้น

หนึ่งในสาเหตุหลักของความเครียดและความเหนื่อยล้าในที่ทำงานคือปริมาณงานที่ต้องทำในแต่ละวัน หากไม่มีระบบที่ชัดเจนในการจัดการงานเหล่านี้ ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะรู้สึกหนักใจ ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น พร้อมกำหนดเส้นตายและลำดับความสำคัญที่ชัดเจนให้กับแต่ละงาน

จากนั้น จัดการงานที่มีความสำคัญสูงก่อน เพื่อให้คุณมั่นใจว่าเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของคุณได้รับการดูแลแล้ว ดูว่าคุณสามารถมอบหมายงานใดให้กับสมาชิกในทีมได้บ้าง และมอบหมายงานเหล่านั้นด้วยการ @mention อย่างง่ายใน ClickUp

วิธีเพิ่มพลังงานหลังเลิกงาน: จัดลำดับความสำคัญและมอบหมายงานด้วย ClickUp
วางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในโครงการใด ๆ ด้วย ClickUp Tasks ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ

2. เวลาในการติดตาม

คุณทำงานเป็นเวลานานแต่ไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนหรือไม่? ใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUpเพื่อตรวจสอบว่าคุณใช้เวลาไปกับแต่ละงานมากน้อยเพียงใด. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาของคุณ และช่วยคุณจัดการเวลาของคุณได้ดีขึ้น.

คุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUp
ติดตามเวลา กำหนดประมาณการ เพิ่มบันทึก และดูรายงานเวลาของคุณได้จากทุกที่ด้วย ClickUp

3. ร่วมมือกับทีมของคุณ

การทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่มีประสิทธิภาพมักส่งผลให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นและความเครียดเพิ่มขึ้น ลองใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ ClickUp เช่นClickUp DocsและClickUp Chat เพื่อ เปิดใช้งานการสื่อสารที่ราบรื่น กับทีมของคุณ

ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถสร้างเอกสารร่วมกันและทำงานบนเอกสารนั้นร่วมกับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณได้ แก้ไข, แสดงความคิดเห็น, และแบ่งปันข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการส่งอีเมลไปมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เหนื่อยล้าทางใจได้

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างเอกสารที่สวยงาม วิกิ และอื่นๆ อีกมากมาย—จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณด้วย ClickUp Docs

ด้วย ClickUp Chat คุณสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้จากภายในงานที่เกี่ยวข้อง มุมมองแชทยังช่วยให้คุณมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการโดยใช้ @mentions แบ่งปันลิงก์ และแท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในการสนทนาได้อย่างง่ายดาย การสื่อสารแบบทันที ช่วยลดความจำเป็นในการประชุม ประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ

4. อัตโนมัติภารกิจ

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของโซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUpคือความสามารถในการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง ด้วยClickUp Automations คุณสามารถ ตั้งค่ากฎที่กระตุ้นการดำเนินการเฉพาะโดยอัตโนมัติ เช่น การย้ายงานไปยังขั้นตอนอื่นในเวิร์กโฟลว์ของคุณ หรือส่งการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลา

สิ่งนี้ช่วยลดความจำเป็นในการแทรกแซงด้วยตนเอง ทำให้มีพื้นที่ทางความคิดมากขึ้น และช่วยให้คุณสามารถ มุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญกว่าได้

ClickUp อัตโนมัติ
ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติและประหยัดเวลาด้วย ClickUp Automations

5. ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อลดภาระทางความคิด

คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใน ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมอยู่ สามารถทำงานประจำวันอัตโนมัติ สร้างรายงาน และแม้กระทั่งจัดลำดับความสำคัญของงานตามนิสัยการทำงานของคุณ ซึ่งช่วยลดภาระในการตัดสินใจและให้คุณมุ่งเน้นไปที่ด้านกลยุทธ์มากขึ้น

เขียนได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นด้วย ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่คุณสามารถมอบหมายงานที่น่าเบื่อให้กับมันได้

ClickUp Brain ยังช่วยประหยัดเวลาด้วยการบันทึกโน้ตอัตโนมัติ สร้างเนื้อหา และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นเพื่อนคู่คิดดิจิทัลสำหรับการระดมสมองของคุณ คุณยังสามารถใช้เพื่อรับสรุปโครงการและค้นหาข้อมูลใดๆ จากทุกที่ในพื้นที่ทำงานของคุณ รวมถึงแอปที่เชื่อมต่อด้วย

6. ลดเวลาเตรียมงานด้วยเทมเพลต

เทมเพลตเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติทรงพลังของ ClickUp ที่สามารถช่วยประหยัดเวลาและลดความเหนื่อยล้าได้ ClickUp มีเทมเพลตสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้งานที่ทำซ้ำ ๆ ง่ายขึ้น และเริ่มต้นโครงการใหม่ด้วยพื้นฐานที่มั่นคง การใช้เทมเพลตจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเครียดจากการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง และรักษาความสม่ำเสมอในงานของคุณ

เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลจาก ClickUp

การรักษาความเป็นระเบียบและประสิทธิภาพในการทำงานอาจเป็นเรื่องท้าทาย แม้แต่สำหรับผู้ที่มีวินัยมากที่สุดก็ตาม ท้ายที่สุดแล้ว การถูกงานมากมายถาโถมเข้ามาก็เป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้รู้สึกหนักใจ

แม้ว่าจะมีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพหลายอย่างที่สามารถช่วยคุณจากสิ่งนี้ได้แต่แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpจะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับกิจกรรมประจำวันของคุณโดยการตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ติดตามเป้าหมายและความคืบหน้าของโครงการ
  • จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อการจัดการภาระงานที่ดีขึ้น
เทมเพลตรายงานประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
บันทึกและติดตามประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตรายงานประสิทธิภาพส่วนบุคคลจาก ClickUp

นั่นยังไม่หมด! คุณยังสามารถติดตามความก้าวหน้าของคุณได้ทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือนด้วยเทมเพลตรายงานประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการทำงานและค้นหาวิธีปรับปรุงให้ดีขึ้น ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ดูว่าคุณใช้เวลาไปกับงานแต่ละอย่างมากน้อยเพียงใด
  • ระบุพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
  • สร้างรายงานส่วนบุคคลเพื่อวัดความก้าวหน้าตามเป้าหมาย

นี่คือวิธีการบางอย่างในการใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ClickUp เพื่อจัดระเบียบงานของคุณให้ดีขึ้น ประหยัดเวลาและพลังงาน และบรรลุสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดี คุณจะใช้เวลาในการรู้สึกหมดไฟน้อยลง และรู้สึกมีพลังและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเหนื่อยล้าและการสูญเสียพลังงาน: การไขข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเชื่อที่ผิด

แม้ว่าความเหนื่อยล้าหลังการทำงานจะเป็นประสบการณ์ที่พบได้บ่อย แต่ก็มักถูกเข้าใจผิด หนึ่งในความเชื่อที่แพร่หลายที่สุดคือความเหนื่อยล้าเรื้อรังเป็นเพียงเรื่องของความเหนื่อยและสามารถแก้ไขได้ง่ายด้วยการนอนหลับให้เพียงพอ

อย่างไรก็ตาม อาการเหนื่อยล้าเรื้อรังเป็นภาวะที่ซับซ้อนกว่ามาก ไม่เหมือนกับความเหนื่อยล้าทั่วไปหลังจากวันที่ยาวนาน อาการเหนื่อยล้าเรื้อรังคือความอ่อนเพลียที่คงอยู่ไม่หายไปแม้จะนอนหลับหรือพักผ่อนแล้วก็ตาม มันสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของคุณ มีอาการทางกายภาพเช่น ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ และมีความยากลำบากในการมีสมาธิ

หากคุณสงสัยว่ามีความเหนื่อยล้าอย่างต่อเนื่อง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อค้นหาสาเหตุที่อาจซ่อนอยู่แทนที่จะมองว่าเป็นความเหนื่อยล้าทั่วไป

เมื่อเผชิญกับระดับพลังงานที่ลดลง หลายคนหันไปพึ่งคาเฟอีน อาหารที่จำกัด หรือกลยุทธ์การลดน้ำหนัก โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขามีพลังงานตลอดทั้งวัน

มาคุยกันเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาแบบรวดเร็วที่คุณอาจเคยได้ยินมา:

  • คาเฟอีน: แน่นอน, กาแฟหนึ่งถ้วยสามารถเพิ่มพลังงานให้คุณชั่วคราวได้. แต่การพึ่งพาคาเฟอีนเพื่อให้คุณผ่านวันไปได้สามารถนำไปสู่การติดยา, ปัญหาการนอน, และทำให้คุณรู้สึกวิตกกังวล
  • การลดน้ำหนัก: การลดน้ำหนักแบบรวดเร็วหรือการจำกัดแคลอรีอย่างรุนแรงอาจทำให้คุณเหนื่อยมากขึ้นได้ ร่างกายของคุณต้องการพลังงานเพื่อให้ทำงานได้ดีที่สุด การลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนคือการรับประทานอาหารที่สมดุลและออกกำลังกายเป็นประจำ
  • การลดน้ำหนัก: แม้ว่าการมีน้ำหนักเกินอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าได้บ้าง แต่การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง ควรให้ความสำคัญกับสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีมากกว่าการไล่ตามตัวเลขเฉพาะบนเครื่องชั่งน้ำหนัก

พลังงานที่ยั่งยืนมาจากการผสมผสานของปัจจัยหลายประการ รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกายเป็นประจำ การนอนหลับที่มีคุณภาพ และการจัดการความเครียด ไม่มีวิธีแก้ไขที่รวดเร็ว มาสรุปด้วยข้อคิดสุดท้ายเกี่ยวกับการเพิ่มพลังงานของคุณกันเถอะ

เติมพลังให้วันทำงานของคุณด้วย ClickUp

รู้สึกหมดแรงและสงสัยว่าจะหาพลังงานหลังเลิกงานได้อย่างไรไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องปกติ ระบุและแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงของความเหนื่อยล้า และนำนิสัยที่ดีต่อสุขภาพมาใช้เพื่อเรียกคืนพลังงานและความสามารถในการทำงานของคุณ เริ่มต้นด้วยการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อจัดการปริมาณงานของคุณได้ดีขึ้น และหลีกเลี่ยงความรู้สึกถูกกดดันในชีวิตการทำงานของคุณ

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการงาน เช่น ClickUp สามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ อัตโนมัติงานต่างๆ ทำงานร่วมกับทีมของคุณ ระดมความคิด และทำสิ่งอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

อย่าทนกับความเหนื่อยล้า!สมัครใช้ ClickUp ฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดความเหนื่อยล้า