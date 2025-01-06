เทมเพลต 75 Hard Challenge ฟรี

หากคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหรือกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อวิถีชีวิตของคุณ โปรแกรม 75 Hard เป็นโปรแกรมที่เข้มงวดซึ่งต้องอาศัยวินัยและความมุ่งมั่นอย่างสูง
และในขณะที่ 75 Hard Challenge ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถพิชิตมันได้ เราได้รวบรวมเทมเพลต 75 Hard หลายแบบเพื่อช่วยให้คุณก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณ
ด้วยเทมเพลตเหล่านี้ คุณสามารถจัดระเบียบ ติดตามความก้าวหน้า และทำให้แน่ใจว่าคุณทำภารกิจประจำวันของแต่ละโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์
อะไรคือ 75 แบบฟอร์มที่เข้มงวด?
75 Hard templates เป็นเครื่องมือในการจัดการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลจัดการและติดตามความก้าวหน้าของพวกเขาตลอดความท้าทาย 75-Hard
ความท้าทาย 75 Hard ประกอบด้วยการทำภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในแต่ละวันโดยไม่มีการเบี่ยงเบนเป็นเวลา 75 วันติดต่อกัน ถือเป็น 'ความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงความแข็งแกร่งทางจิตใจ' และส่งผลดีต่อความภาคภูมิใจในตนเองของคุณ
งานเหล่านี้โดยทั่วไปจะประกอบด้วยการออกกำลังกายสองครั้ง ครั้งละ 45 นาที (อย่างน้อยหนึ่งครั้งต้องทำกลางแจ้ง) ดื่มน้ำหนึ่งแกลลอน อ่านหนังสือสารคดี 10 หน้า ปฏิบัติตามอาหารที่กำหนด และถ่ายรูปความก้าวหน้า
เทมเพลต 75 Hardทำงานเหมือนกับเทมเพลตติดตามนิสัยที่มีประสิทธิภาพทั่วไป โดยให้รูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการบันทึกกิจกรรมเหล่านี้ การตั้งการแจ้งเตือน และการแสดงผลความก้าวหน้า
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต 75 Hard ดี?
เทมเพลต 75 Hard ที่ยอดเยี่ยมควรมีลักษณะดังนี้:
- ครอบคลุม: ครอบคลุมทุกองค์ประกอบที่จำเป็นของความท้าทาย: การออกกำลังกาย, อาหาร, การดื่มน้ำ, การอ่าน, และรูปภาพความคืบหน้าเพื่อช่วยในการลดน้ำหนักหากนั่นคือเป้าหมายของคุณ
- ยืดหยุ่น: สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการและความชอบส่วนบุคคลได้ ควรติดตามความคืบหน้าทางสายตาเพื่อกระตุ้นผู้ใช้ตลอดระยะเวลา 75 วัน แม้ว่าจะมีบุคคลและองค์กรที่ประสบความสำเร็จสูงจำนวนมากปฏิบัติตามตารางเวลาและระเบียบปฏิบัติที่เข้มงวด แต่ส่วนใหญ่ต้องการปรับแนวทางให้เหมาะสมกับเป้าหมายของตนเองโดยเฉพาะ
- สร้างแรงบันดาลใจ: มีพื้นที่สำหรับการสะท้อนความคิด การตั้งเป้าหมาย และการติดตามความก้าวหน้า ช่วยให้คุณสามารถรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตนเองได้
- เรียบง่ายและชัดเจน: เข้าใจและใช้งานได้ง่าย แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยจดบันทึกหรือติดตามมาก่อน ควรมีหัวข้อสำหรับบันทึกงานประจำวันแต่ละรายการ ตั้งค่าการแจ้งเตือน ติดตามปริมาณน้ำที่ดื่ม บันทึกภาพถ่ายความก้าวหน้า และจดบันทึกความคลาดเคลื่อนต่างๆ
- ดึงดูดสายตา: เทมเพลต 75 Hard ของคุณควรส่งเสริมการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
ตัวอย่างของบุคคลและองค์กรที่เป็นที่รู้จักในด้านการใช้ชีวิตอย่างมีวินัยและประสิทธิภาพสูง ที่อาจได้นำองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกับความท้าทาย 75 Hard มาใช้:
- ทหารและหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ต้องผ่านการฝึกอบรมที่เข้มข้นเพื่อผลักดันบุคคลให้ถึงขีดจำกัดของตน ซึ่งส่งผลให้สุขภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้น และทักษะการทำงานเป็นทีม
- นักกีฬามักปฏิบัติตามตารางการฝึกซ้อมที่เข้มงวด ซึ่งรวมถึงการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพจิตและการมีสมาธิ รวมถึงการจำกัดอาหาร แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียด แต่โปรแกรมเหล่านี้มีความเข้มข้นและวินัยที่คล้ายคลึงกับ 75 Hard ผลลัพธ์ที่ได้รวมถึงสมรรถภาพทางกาย ความแข็งแกร่งทางจิตใจ และการพัฒนาทั้งในด้านกีฬาและส่วนบุคคลโดยรวม
- ผู้บริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและผู้ประกอบการปฏิบัติตามกิจวัตรที่มีวินัยซึ่งรวมถึงการตื่นเช้า การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สมาธิ และพัฒนาทักษะการตัดสินใจ
เทมเพลต 75 Hard ฟรี
นี่คือเทมเพลตที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นกับ 75 Hard Challenge ของคุณได้:
1. แม่แบบความท้าทายสุขภาพ 75 วันแบบเข้มข้น ClickUp
เทมเพลต ClickUp 75 Hard Wellness Challengeเป็นสิ่งที่คุณต้องมีสำหรับการเดินทาง 75 Hard ของคุณ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกแง่มุมของความท้าทายไว้ในที่เดียว
ตัวอย่างเช่น: คุณสามารถสร้างงานที่มีชื่อว่า 'ดื่มน้ำ 1 แกลลอน' และตั้งค่าการเตือนซ้ำรายวันในเทมเพลต 75 Hard ของคุณ คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์ติดตามเวลาเพื่อตรวจสอบปริมาณการดื่มน้ำของคุณตลอดทั้งวันได้อีกด้วย
แพลตฟอร์ม ClickUp ช่วยให้คุณบันทึกการเดินทางของคุณด้วยบันทึกและรูปภาพ; คุณยังสามารถแบ่งปันความคืบหน้ากับเพื่อนที่กำลังทำภารกิจนี้อยู่ได้อีกด้วย
💡เคล็ดลับด่วน:
- แบ่งงานของคุณออกเป็นช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง ในตอนเริ่มต้นของแต่ละวัน ตัวอย่างเช่น กำหนดการออกกำลังกายครั้งแรกในตอนเช้า และครั้งที่สองในตอนเย็น
- ใช้ฟีเจอร์การแจ้งเตือนเพื่อตั้งนาฬิกาปลุกสำหรับกิจกรรมสำคัญ เช่น การดื่มน้ำเป็นระยะๆ และเวลาอ่านหนังสือ
- ใช้ส่วนบันทึกเพื่อสะท้อนประสบการณ์ประจำวันของคุณ สิ่งนี้สามารถเป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้คุณ มองเห็นรูปแบบหรือความท้าทาย
- ตรวจสอบ เครื่องมือความคืบหน้า อย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาแรงจูงใจด้วยการเห็นความก้าวหน้าของคุณ
2. แม่แบบบันทึกการออกกำลังกาย ClickUp
เทมเพลตบันทึกการออกกำลังกายของ ClickUpช่วยให้คุณ บันทึกรายละเอียดการออกกำลังกายประจำวันสองครั้งของคุณ รวมถึงประเภทของการออกกำลังกาย ระยะเวลา และความเข้มข้น
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- บันทึกการออกกำลังกายแต่ละครั้ง พร้อมบันทึกอย่างละเอียดเพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณ
- ค้นหาแบบฝึกหัดเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ที่ใช้ และรายละเอียดอื่นๆ
- ติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น จำนวนเซ็ต จำนวนครั้งที่ทำ ระยะเวลา และน้ำหนักที่ยก
ตัวอย่างเช่น บันทึกการออกกำลังกายกลางแจ้งของคุณเป็น 'วิ่ง' ระยะเวลา '45 นาที' ความเข้มข้น 'ปานกลาง' และเพิ่มบันทึกเกี่ยวกับสภาพอากาศ
โดยการบันทึกการออกกำลังกายอย่างละเอียด คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณกำลังทำตามข้อกำหนดทางกายภาพของ 75 Hard Challenge และติดตามความก้าวหน้าทางร่างกายของคุณตลอดเวลา
💡เคล็ดลับด่วน:
- ปรับบันทึกให้เหมาะสมกับการออกกำลังกายและกิจกรรมประเภทต่างๆ เพิ่มบันทึกเกี่ยวกับแต่ละการออกกำลังกาย เช่น ความท้าทายที่พบหรือความสำเร็จ
- วางแผนการออกกำลังกายของคุณ โดยบันทึกกิจกรรมที่คาดว่าจะทำและระยะเวลาไว้ก่อนเริ่ม
- หลังการออกกำลังกายแต่ละครั้ง ให้บันทึกข้อมูลทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
- ตรวจสอบบันทึกการออกกำลังกายของคุณเป็นประจำเพื่อดูการพัฒนาและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
- ใช้ส่วนบันทึกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงในการออกกำลังกายเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซากจำเจและทำให้ความท้าทายน่าสนใจ
📮ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ
ในการทำเช่นนี้ ระบบ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละอย่างในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน
เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่ทำงานได้ดี อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา! สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!
3. แม่แบบแผนปฏิบัติการ ClickUp
เทมเพลตแผนปฏิบัติการ ClickUpออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณวางแผนและดำเนินการงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณระบุรายการงานทั้งหมดที่ต้องทำในแต่ละวัน กำหนดลำดับความสำคัญ และจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละกิจกรรม
ตัวอย่างเช่น: สร้างงานสำหรับ 'อ่านหนังสือ 10 หน้า' 'เตรียมอาหารเพื่อสุขภาพ' และ 'ถ่ายรูปความก้าวหน้า' กำหนดเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละงานและทำเครื่องหมายเมื่อเสร็จสิ้น
นอกจากนี้ยังมีส่วนสำหรับบันทึกและข้อคิดช่วยให้คุณมีสมาธิและมีแรงบันดาลใจตลอดการท้าทาย
การใช้แผนการกระทำรายวันมีประโยชน์หลายประการ:
- ช่วยให้คุณ ตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ และแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้
- ให้แผนที่ชัดเจน เพื่อนำทางการกระทำของคุณและช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- เน้นงานสำคัญ และจัดลำดับความสำคัญเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- เพิ่มแรงจูงใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณอย่างรวดเร็ว
💡เคล็ดลับด่วน:
- ทำเครื่องหมายงานตามลำดับความสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมที่สำคัญที่สุดจะเสร็จสิ้นก่อน จัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับแต่ละงานเพื่อให้เป็นระเบียบ ตัวอย่างเช่น ให้ความสำคัญกับงานที่ต้องใช้พลังงานทางร่างกายหรือจิตใจมากขึ้น เช่น การออกกำลังกายกลางแจ้งหรือการอ่านหนังสือในช่วงที่คุณรู้สึกมีพลังงานมากที่สุด
- ทบทวนงานประจำวันของคุณทุกเช้า จัดลำดับความสำคัญตามตารางเวลาของคุณ และทบทวนงานในแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp หากคุณมีภาระผูกพันที่อาจขัดขวางการออกกำลังกายครั้งที่สองของคุณ คุณอาจปรับตารางเวลาโดยเลื่อนการออกกำลังกายไปเป็นเวลาที่เร็วขึ้น
- กำหนดเวลาเฉพาะสำหรับแต่ละงาน โดยให้แน่ใจว่างานที่มีความสำคัญสูงได้รับการดำเนินการก่อน
- เมื่อสิ้นสุดแต่ละวัน ให้ทบทวนแผนการดำเนินงานของคุณเพื่อดูว่าอะไรที่สำเร็จแล้วและอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยน
- หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น การประชุมงานที่ยาวนานหรือเหตุฉุกเฉิน และคุณพลาดเวลาออกกำลังกายที่วางแผนไว้ ให้ใช้ความยืดหยุ่นของเทมเพลตแผนการกระทำประจำวันของ ClickUp เพื่อปรับตารางเวลาของคุณ บางทีคุณอาจสลับการออกกำลังกายกับงานอื่นหรือเลื่อนไปทำในเวลาที่สะดวกกว่า
จัดการการออกกำลังกายหนัก 75 ครั้งใน ClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้คุณติดตามโปรแกรม 75 Hard ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือวิธี:
จัดระเบียบความต้องการประจำวันให้เป็น งานใน ClickUpที่จัดการได้ :
- แทนที่จะเพียงแค่ระบุว่า 'การออกกำลังกายสองครั้ง ครั้งละ 45 นาที' ให้ แยกย่อยออกเป็นประเภทของการออกกำลังกาย (เช่น วิ่งกลางแจ้งตอนเช้า, ยกน้ำหนักตอนเย็น,การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างประสาท, เป็นต้น) วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนวันของคุณได้ง่ายขึ้น และทำให้การออกกำลังกายของคุณมีความหลากหลาย
- จัดตั้งการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงาน เพื่อสร้างลำดับขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในแต่ละวันของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการกำหนดเวลาอ่านหนังสือ 10หน้าหลังจากกิจวัตรยามเช้า เพื่อใช้เวลา ช่วงนั้นในการฟื้นฟูตัวเอง
ใช้ประโยชน์จากClickUp Automations เพื่อตั้งการแจ้งเตือนเพื่อรักษาความสม่ำเสมอ:
- สร้างงานที่ต้องทำเป็นประจำสำหรับความต้องการประจำวัน ClickUp ช่วยให้คุณตั้งค่างานเหล่านี้ให้เกิดขึ้นซ้ำทุกวันได้ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลใหม่ทุกครั้ง
- ปรับแต่งการแจ้งเตือน ให้ดังขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมตลอดทั้งวัน เพื่อให้คุณไม่พลาดกิจวัตรประจำวันของคุณ คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานเฉพาะ เช่น การดื่มน้ำทุก ๆ สองสามชั่วโมง เพื่อช่วยในการจัดสรรเวลา
สร้างภาพและติดตามความคืบหน้าของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUp:
- ใช้รายการตรวจสอบในแต่ละงาน เพื่อทำเครื่องหมายความสำเร็จประจำวันของคุณ เช่น การออกกำลังกายแต่ละครั้ง การดื่มน้ำหนึ่งขวด และการอ่านหนึ่งบท เพื่อให้เห็นภาพความก้าวหน้าของคุณอย่างชัดเจน
- สร้างแดชบอร์ด เพื่อติดตามความก้าวหน้าโดยรวมของคุณตลอด 75 วัน ใช้แถบแสดงความคืบหน้า แผนภูมิ และสถิติการเสร็จสิ้นงานเพื่อดูว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้วและเหลืออะไรที่ต้องทำ
รักษาแรงบันดาลใจและเฉลิมฉลองความสำเร็จด้วยClickUp Milestones:
- แบ่งโปรแกรม 75 Hard ออกเป็นช่วงย่อยหรือเป้าหมายหลัก เช่น เป้าหมายรายสัปดาห์หรือรายปักษ์ วิธีการนี้สามารถสร้างแรงจูงใจได้อย่างมาก เนื่องจากเน้นการเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ ระหว่างทางไปสู่เป้าหมายสุดท้าย
- แนบรางวัลส่วนตัว ให้กับเป้าหมายเหล่านี้ใน ClickUp เช่น อาหารจานโปรดหรือวันพักผ่อน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ตัวเองและรักษาแรงผลักดันให้คงอยู่
บันทึกการเดินทางของคุณด้วย ClickUp Docs:
- ใช้ ClickUp Docs เพื่อบันทึกประสบการณ์ประจำวันของคุณ ทบทวนว่าแต่ละวันเป็นอย่างไร คุณได้เรียนรู้อะไร และคุณรู้สึกอย่างไร สิ่งนี้อาจมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการรักษาสมาธิทางจิตใจและสามารถเป็นแรงบันดาลใจเมื่อเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก
- อัปโหลดรูปภาพความก้าวหน้าของคุณ ภาพหน้าจอสถิติการออกกำลังกาย หรือคำคมหรือบทความที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณ การเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวจะช่วยให้คุณทบทวนเส้นทางของคุณได้ง่ายขึ้น แบ่งปันกับเพื่อนๆ และเห็นว่าคุณก้าวมาไกลแค่ไหนแล้ว
ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณ:
- เพิ่ม ฟิลด์กำหนดเองของ ClickUp เพื่อติดตามตัวชี้วัดเฉพาะ เช่น แคลอรี่ที่เผาผลาญในแต่ละวัน ปริมาณน้ำที่ดื่มทั้งหมด หรือชั่วโมงการนอนหลับ สิ่งนี้ช่วยให้คุณเชื่อมโยงกิจกรรมของคุณกับความรู้สึกและการทำงานของคุณ ทำให้เข้าใจความก้าวหน้าของคุณได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- ปรับแต่ง พื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ด้วยธีมและไอคอนที่กำหนดเองซึ่งสอดคล้องกับการเดินทาง 75 Hard ของคุณ สิ่งนี้จะเพิ่มองค์ประกอบของความสนุกสนานและทำให้พื้นที่ทำงานของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
พิชิตความท้าทาย 75 Hard ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
การเริ่มต้นท้าทาย 75 Hard เป็นความมุ่งมั่นที่สำคัญ แต่ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นและจัดการได้ง่ายขึ้น
เทมเพลต 75 Hard ฟรีจาก ClickUp เหล่านี้มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อความเป็นระเบียบ ติดตามความก้าวหน้า และรักษาแรงจูงใจตลอดเส้นทาง
ใช้เทมเพลตเหล่านี้และฟีเจอร์อื่นๆ ของ ClickUp เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านฟิตเนสและทำภารกิจ 75 Hard ให้สำเร็จลุล่วง
