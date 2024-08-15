50+ คำคมสร้างแรงบันดาลใจวันพฤหัสบดีสำหรับการทำงานเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในทีม

มีสองประเภทของผู้คน—บางคนที่มองว่าวันพฤหัสบดีคือวันเดียวที่เหลืออยู่ก่อนถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ และบางคนที่มองว่ามันคือสามวันก่อนถึงวันจันทร์อีกครั้ง หรือบางทีคุณอาจไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ใดเลย และมองว่าวันพฤหัสบดีก็คือวันพฤหัสบดีเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม บางครั้งคุณก็แค่ต้องการกำลังใจในวันพฤหัสบดีที่สดใส เพราะรถไฟมาสาย ร้านกาแฟโปรดปิด หรือคุณแค่ไม่อยากไปประชุมกับอเล็กซ์จากฝ่ายการเงินเลย เพราะเขามักจะทำลายแผนดี ๆ ทั้งหมดด้วยข้ออ้างเรื่อง "งบประมาณขาดมือ"
นั่นคือที่มาของคำคมสร้างแรงบันดาลใจในวันพฤหัสบดีสำหรับการทำงาน พวกมันคือแสงแดดที่คุณต้องการเพื่อผ่านพ้นการประชุมที่เต็มไปด้วยพายุและออกมาเป็นผู้ชนะ—เป็นการเตือนใจที่เป็นมิตรว่าคุณยอดเยี่ยม คุณสามารถทำได้ และสิ่งนี้ก็ผ่านไปเช่นกัน
50+ คำคมแรงบันดาลใจวันพฤหัสบดี สำหรับการทำงานและชีวิตส่วนตัว
เราบังเอิญรวบรวมคำคมมากมายที่จะช่วยยกระดับจิตใจของคุณ รวมถึงคำคมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเช้าวันพฤหัสบดีสำหรับการทำงาน และคำคมตลกๆ สำหรับวันพฤหัสบดีเพื่อเริ่มต้นวันของคุณอย่างยอดเยี่ยม
คำคมวันพฤหัสบดีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
วันพฤหัสบดีอาจรู้สึกเหมือนเป็นช่วงที่ยาวนานที่สุดของสัปดาห์ โดยที่วันศุกร์ดูเหมือนจะอยู่ไกลเกินเอื้อม แต่การช่วยให้ทีมของคุณมีแรงจูงใจด้วยการสร้างนิสัยการทำงานที่ดีเพื่อชีวิตที่ดีนั้นเป็นกุญแจสำคัญในการจบสัปดาห์อย่างแข็งแกร่ง!
1. ทำบางสิ่งในวันนี้ที่ตัวคุณในอนาคตจะขอบคุณคุณ
2. โอกาสไม่ได้เกิดขึ้นเอง คุณเป็นผู้สร้างมันขึ้นมา
3. การเติบโตขึ้นและเป็นตัวของตัวเองที่แท้จริงนั้นต้องใช้ความกล้าหาญ
4. ทัศนคติเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่สร้างความแตกต่างอย่างมาก
5. ความฝันของเราทุกอย่างสามารถเป็นจริงได้ หากเรามีความกล้าที่จะไล่ตามมัน
6. เชื่อว่าคุณทำได้ และคุณก็อยู่ห่างจากความสำเร็จเพียงครึ่งทางแล้ว
7. ความฝันทุกอย่างอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม สิ่งที่คุณต้องทำคือก้าวเดินไปข้างหน้าสู่ความฝันเหล่านั้น
8. ถ้าคุณกำลังสนุก นั่นคือช่วงเวลาที่ความทรงจำที่ดีที่สุดถูกสร้างขึ้น
9. วันพฤหัสบดีเต็มไปด้วยความคิดที่ไม่มีวันล้าสมัยและความฝันที่หวานเหมือนมาร์ชเมลโลว์
10. ก้าวแรกสู่การไปถึงที่ใดที่หนึ่งคือการตัดสินใจว่าคุณจะไม่หยุดอยู่ที่เดิม
11. การมีชีวิตอยู่คือสิ่งที่หายากที่สุดในโลก คนส่วนใหญ่เพียงแค่ดำรงอยู่
12. ชีวิตทั้งหมดของคุณคือการปรากฎของความคิดที่เกิดขึ้นในหัวของคุณ
13. โชคชะตาไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญ แต่เป็นเรื่องของการเลือก
14. เมื่อคุณมีความฝัน คุณต้องคว้าไว้และอย่าปล่อยมันไป
15. ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ คำนี้เองก็บอกว่า 'ฉันเป็นไปได้!'
16. ชีวิตมีทั้งความพลิกผันและอุปสรรคมากมาย คุณต้องจับให้มั่น แล้วก้าวต่อไป
17. ความสำเร็จไม่ใช่จุดสิ้นสุด ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ สิ่งที่สำคัญคือความกล้าที่จะก้าวต่อไป
18. บางครั้ง เมื่อสิ่งต่าง ๆ กำลังพังทลาย อาจกำลังเข้าที่เข้าทางก็ได้
19. สิ่งที่สำคัญคือทัศนคติของคุณต่อชีวิต หากคุณไม่จริงจังกับตัวเองมากเกินไป และไม่คิดมากจนเกินไป ไม่นานคุณก็จะสามารถหาความตลกขบขันในชีวิตประจำวันได้ และบางครั้งมันอาจช่วยชีวิตคุณได้
20. สิ่งที่เป็นบวกไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด ก็ดีกว่าสิ่งที่เป็นลบหรือไม่มีอะไรเลย
21. ทุกวันมาพร้อมกับของขวัญของมันเอง ปลดปมริบบิ้นออกเถิด
22. ในทุกๆ วัน มีเวลา 1,440 นาที นั่นหมายความว่าเรามีโอกาส 1,440 ครั้งต่อวันที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวก
23. ถ้าไม่ยาก ทุกคนก็คงทำกันแล้ว ความยากต่างหากที่ทำให้มันยอดเยี่ยม
24. วิธีเดียวที่จะทำงานให้ยอดเยี่ยมได้ คือการรักในสิ่งที่คุณทำ หากคุณยังไม่พบมัน จงค้นหาต่อไป อย่าหยุดนิ่ง เช่นเดียวกับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับหัวใจ คุณจะรู้เองเมื่อพบมัน
คำคมวันพฤหัสบดีเชิงบวก
มันง่ายที่จะรู้สึกเหนื่อยล้าในช่วงกลางสัปดาห์ แต่พฤหัสบดีที่พอทนได้ก็สามารถเตือนใจว่าสุดสัปดาห์กำลังจะมาถึง รักษาความกระตือรือร้นและให้กำลังใจทีมของคุณให้เป็นผู้จัดการของตัวเอง
25. เราพยายามอย่างเต็มที่ในการส่งต่อพลังบวก บางคนที่ได้รับก็ตอบแทนกลับมา บางคนก็ไม่ตอบแทน อย่างไรก็ตาม การอยู่ห่างจากคนที่ไม่สามารถตอบรับพลังบวกของเราได้นั้นย่อมดีกว่า
26. บางครั้งความสุขของคุณคือต้นกำเนิดของรอยยิ้มของคุณ แต่บางครั้ง รอยยิ้มของคุณก็สามารถเป็นต้นกำเนิดของความสุขของคุณได้เช่นกัน
27. บทเรียนของชีวิตต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการเรียนรู้ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของชีวิต แต่เมื่อเราเรียนรู้ เราก็สอนผู้อื่น เราทุกคนล้วนเป็นครูในโรงเรียนแห่งชีวิต
28. ไม่ใช่ความผิดพลาดที่สำคัญ แต่เป็นวิธีที่คุณตีความบทเรียนต่างหาก
29. ยิ่งรู้มาก ยิ่งรู้ตัวว่าไม่รู้อะไรเลย
คำคมขอบคุณวันพฤหัสบดี
เช้าวันพฤหัสบดีเป็นเวลาที่ดีในการชื่นชมชัยชนะเล็กๆ และแสดงความขอบคุณ อย่าลืมเตือนทีมของคุณว่าพวกเขาได้รับการเห็นคุณค่ามากเพียงใดด้วยคำคมที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมเหล่านี้
30. เราต้องหาเวลาหยุดและขอบคุณผู้คนที่สร้างความแตกต่างในชีวิตของเรา
31. "นับพรของคุณ" เป็นคำพูดที่พบได้บ่อยจนกลายเป็นคำพูดติดปาก แต่คำพูดนี้มีความจริงและความหมายที่ทรงพลัง: จงขอบคุณในสิ่งที่คุณมี – และในสิ่งที่คุณไม่มี
32. ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการมีทัศนคติแห่งความกตัญญูในช่วงเวลาที่มืดมน แต่เมื่อคุณมีมันแล้ว มันจะเสริมพลังให้คุณ
33. เราควรนับถือบุญคุณของเราอย่างแน่นอน แต่เราก็ควรทำให้บุญคุณของเราเกิดประโยชน์เช่นกัน
34. มันเป็นเรื่องตลกของชีวิต เมื่อคุณเริ่มสังเกตสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณ คุณจะเริ่มมองไม่เห็นสิ่งที่คุณขาด
35. สิ่งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่หยุดเชื่อ ไม่หยุดพยายาม ไม่หยุดเรียนรู้ และไม่หยุดขอบคุณ
36. สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเพลิดเพลินกับชีวิตของคุณ—การมีความสุข—นั่นคือสิ่งเดียวที่มีความหมาย
37. ความสุขไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดจากการเลือก
38. การรู้สึกขอบคุณแต่ไม่แสดงออกก็เหมือนกับการห่อของขวัญแล้วไม่มอบให้
39. จงเพลิดเพลินกับสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เพราะวันหนึ่ง คุณอาจมองย้อนกลับไปและตระหนักว่าสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่
คำคมเช้าวันพฤหัสบดี
40. บางคนฝันถึงความสำเร็จ ขณะที่บางคนลุกขึ้นมาทุกเช้าและทำให้มันเกิดขึ้นจริง
41. เช้าวันพฤหัสบดีและพระอาทิตย์ขึ้นแต่เช้า เช้าวันพฤหัสบดีและต้นไม้กำลังร้องเพลง
42. คนฉลาดคือผู้ที่เข้าใจว่าทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่ เพราะโอ้โห คุณทำผิดพลาดไปกี่ครั้งในแต่ละวัน?
43. วันนี้เพิ่งเริ่มต้น แต่ดูสิว่าคุณมาไกลแค่ไหนเพื่อมาถึงที่นี่
44. วันนี้เป็นหน้ากระดาษเปล่าสำหรับคุณที่จะเขียนเรื่องราวของอาชีพของคุณต่อไป
45. เชื่อเสมอว่ามีสิ่งมหัศจรรย์กำลังจะเกิดขึ้น
46. สิ่งที่คุณทำในวันนี้สามารถปรับปรุงวันพรุ่งนี้ของคุณได้ทั้งหมด
47. ผู้คนเริ่มประสบความสำเร็จในทันทีที่พวกเขาตัดสินใจที่จะเป็น
48. คุณต้องตื่นขึ้นมาทุกเช้าด้วยความมุ่งมั่น หากคุณต้องการเข้านอนด้วยความพึงพอใจ
49. ฉันตื่นขึ้นมาทุกเช้าและมันจะเป็นวันที่ยอดเยี่ยม คุณไม่มีทางรู้ว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่ ดังนั้นฉันปฏิเสธที่จะมีวันที่แย่
50. การเดินเล่นยามเช้าตรู่เป็นพรสำหรับทั้งวัน
51. หากคุณกำลังเปลี่ยนแปลงโลก คุณกำลังทำสิ่งที่สำคัญ คุณรู้สึกตื่นเต้นที่จะตื่นขึ้นมาในตอนเช้า
52. เช้าเป็นเวลาที่สำคัญของวัน เพราะวิธีที่คุณใช้เวลาในตอนเช้าสามารถบอกคุณได้ว่าวันของคุณจะเป็นอย่างไร
53. สิ่งแรกทุกเช้า ก่อนที่คุณจะลุกขึ้น ให้พูดออกมาดัง ๆ ว่า 'ฉันเชื่อ' สามครั้ง
54. ทุกเช้าเป็นเครื่องเตือนใจให้ปล่อยวางอดีตและเปิดรับปัจจุบัน
55. จงเต็มใจที่จะเป็นผู้เริ่มต้นใหม่ในทุกๆ เช้า
56. เมื่อคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้า ให้คิดถึงว่ามันคือสิทธิพิเศษที่มีค่ามากเพียงใดที่ได้มีชีวิตอยู่—ได้หายใจ, ได้คิด, ได้เพลิดเพลิน, ได้รัก—แล้วทำให้วันนั้นมีความหมาย!
สร้างและแบ่งปันคำคมสร้างแรงบันดาลใจวันพฤหัสบดี
ตอนนี้คุณมีคำคมวันพฤหัสบดีที่สร้างแรงบันดาลใจแล้ว ทำไมไม่แบ่งปันความรักให้กับเพื่อนร่วมงานและทีมของคุณ เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีล่ะ?
คุณสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อร่างคำคมวันพฤหัสบดีที่คิดมาอย่างดีได้ โดยเฉพาะสำหรับทีมของคุณ
ต้องการใช้เทมเพลตสำเร็จรูปแทนหรือไม่? เรามีทางออกสำหรับคุณเช่นกัน
เทมเพลตการเขียนเนื้อหาของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อให้การเขียนเนื้อหาง่ายขึ้น แต่ละหน้าในเทมเพลต Docs นี้ช่วยให้คุณจัดโครงสร้างเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ เช่น บล็อก โพสต์เว็บไซต์ การเรียกร้องให้ดำเนินการ และอื่นๆ สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นคุณสามารถเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสไตล์หรือวิธีการทำงานของคุณเองได้
💡 ในขณะที่คุณกำลังทำอยู่ลองฟังพอดแคสต์ที่ให้ข้อคิดเหล่านี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และคำคมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อรักษาระดับพลังงานของคุณให้คงอยู่ตลอดช่วงบ่ายวันศุกร์
การใช้เทมเพลต ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถตั้งค่างานที่เกิดซ้ำเพื่อเตือนให้คุณพักผ่อน ช่วยให้คุณสามารถรักษาประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ออกแบบมาเพื่อสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว มี 7 มุมมอง, 30 สถานะ, และการอัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเองอัตโนมัติเพื่อทำให้การจัดการงานง่ายขึ้น
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และสร้างรายงานความคืบหน้าเพื่อติดตามเป้าหมายของคุณ
ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงาน ใช้ตารางการเรียกเก็บเงินเพื่อติดตามการชำระเงิน ใช้รายการลำดับความสำคัญเพื่อจัดระเบียบงานตามความสำคัญ และใช้คู่มือเริ่มต้นเพื่อสร้างแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับตัวคุณเอง
คุณรู้ไหมว่ากิจกรรมสร้างทีมสนุกอีกอย่างหนึ่งคืออะไร? การแข่งขันคำคม! ขอให้ทีมของคุณคิดคำคมที่สร้างแรงบันดาลใจที่ดีที่สุด และผู้ที่ชนะจะได้รับประทานอาหารกลางวัน!
คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อติดตามคำคมที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดที่ทีมของคุณคิดขึ้นมาได้ ด้วยฟีเจอร์การแก้ไขร่วมกัน ทุกคนจะรู้ว่าใครกำลังเขียนอยู่ ดังนั้นคุณจะไม่เผลอแก้ไขข้อความของกันและกันโดยไม่ตั้งใจ
และถ้าคุณประสบความสำเร็จกับกิจกรรมสร้างทีมเล็กๆ นี้ (พูดตามตรงนะ คุณน่าจะทำได้อยู่แล้ว คุณสุดยอดมาก) ทำไมไม่เริ่มต้นโครงการถัดไปล่วงหน้าและนำเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของคุณมาใช้ให้เกิดประโยชน์ล่ะ?
เครื่องมือเช่นClickUp's Time TrackingและClickUp Tasksจะช่วยให้ทีมของคุณมีเวลาเพียงพอสำหรับคนที่คุณรัก. ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรที่สามารถเอาชนะผลกระทบของคำคมที่สร้างแรงบันดาลใจได้มากไปกว่าการบาลานซ์ชีวิตการทำงานที่ดี.
สุดท้ายนี้ หากคุณกำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารอย่างรวดเร็วกับทีมของคุณให้ใช้แอปการสื่อสาร เช่นClickUp Chatแอปเหล่านี้ช่วยให้คุณสื่อสารและทำงานร่วมกับทีมได้แบบเรียลไทม์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยลดความจำเป็นในการจัดประชุมแบบเร่งด่วน
📮ClickUp Insight: เกือบ 42% ของพนักงานสายงานความรู้ นิยมใช้อีเมลในการ สื่อสารกับทีม แต่สิ่งนี้ก็มีต้นทุนเช่นกัน
เนื่องจากอีเมลส่วนใหญ่เข้าถึงเฉพาะเพื่อนร่วมทีมบางคนเท่านั้น ความรู้จึงกระจัดกระจาย ส่งผลให้การร่วมมือและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเป็นไปได้ยาก
📥 รายงานสถานะการสื่อสารในที่ทำงาน ของเราวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด พร้อมวิธีช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจตรงกันอยู่เสมอ
หวังว่าคำคมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับวันพฤหัสบดีที่คัดสรรมาเพื่อการทำงานนี้จะช่วยให้คุณและทีมของคุณสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการเติบโตและผ่านพ้นสัปดาห์อันยาวนานไปได้
หากไม่มีตัวเลือกใดที่ตรงกับความต้องการของคุณ เราเชื่อว่าตัวเลือกนี้จะตอบโจทย์อย่างแน่นอน:
เรียน วันพฤหัสบดี: วันศุกร์เพิ่งโทรมา เธอจะมาพรุ่งนี้ และเธอนำไวน์มาด้วย
อย่าลืมสมัครใช้ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้มากขึ้น!