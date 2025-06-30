7 ทักษะการจัดการตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

รูปแบบการจัดการหลายแบบ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ หรือกลยุทธ์ต่าง ๆ สามารถช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้จะมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อรักษาสมาธิและความมีวินัย เราอาจเป็นหนึ่งในรุ่นที่เสียสมาธิมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ
ส่วนหนึ่งของความผิดอยู่ที่พวกเรา แต่ส่วนใหญ่แล้วมันเกี่ยวข้องกับสิ่งรบกวนที่คอยแย่งความสนใจจากเราอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นกระแสการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์และแอปส่งข้อความ การอัปเดตอีเมล การสนทนากลุ่ม การประชุม และอีกมากมายที่เกิดขึ้นรอบตัวเราตลอดเวลา
ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ท้าทายเช่นนี้ อาจรู้สึกได้ว่าเวลาในแต่ละวันไม่เพียงพอ แต่หากมีวิธีที่จะควบคุมเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นด้วยความเครียดน้อยลงล่ะ? มีวิธีที่จะทำให้สำเร็จ และนั่นก็คือการใช้ทักษะการจัดการตนเองที่แข็งแกร่ง
การจัดการตนเองสามารถช่วยให้คุณควบคุมความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง มันเกี่ยวกับการ รับผิดชอบ ต่อวันทำงานของคุณและพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จ แต่ทำไมมันถึงสำคัญมาก และมันสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้จริงหรือไม่? มาค้นหาคำตอบกัน
การจัดการตนเองคืออะไร?
การจัดการตนเองคือความสามารถในการ ควบคุมพฤติกรรม ความคิด อารมณ์ และกิจกรรมของคุณ เพื่อช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น มันเกี่ยวกับการรับผิดชอบเส้นทางส่วนตัวและอาชีพของคุณโดยการกำหนดทิศทางตนเองอย่างมีสติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ
นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มใดในการจัดการนิสัยการทำงานหรือโครงการของคุณปัจจัยสุดท้ายที่จะกำหนดประสิทธิภาพการทำงานของคุณคือความมุ่งมั่นหรือความทุ่มเทของคุณต่อภารกิจนั้น
ดังนั้น ทักษะการจัดการตนเองที่แข็งแกร่งจึงเป็นรากฐานของความสำเร็จสำหรับบุคคลหรือทีมใด ๆ ทักษะการจัดการตนเองมอบอำนาจให้คุณกลายเป็นผู้ออกแบบความสำเร็จทางอาชีพของคุณเอง ด้วยการพัฒนาทักษะเหล่านี้ คุณจะพร้อมที่จะรับมือกับความต้องการของวันทำงานของคุณ และบรรลุผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง
ประโยชน์ของการจัดการตนเอง
การจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้คุณทำงานในแต่ละวันได้อย่างยอดเยี่ยมและรับมือกับความท้าทายในกิจวัตรประจำวันได้ อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของการจัดการตนเองไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น แต่ยังช่วยสอนคุณเกี่ยวกับวินัยในตนเอง การบริหารเวลา การรู้จักตนเอง และแม้กระทั่งการจัดการความเครียด สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว โดยช่วยให้คุณ:
- เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ: การจัดการตนเองช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงาน จัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุด ซึ่งส่งผลให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง ทำให้คุณสามารถบรรลุสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างดี
- ลดความเครียดและปรับปรุงคุณภาพชีวิต: ทักษะการจัดการตนเอง เช่น การตระหนักรู้ในตนเอง การตั้งเป้าหมาย และการบริหารเวลา จะช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายได้อย่างสงบและมีประสิทธิภาพ ลดความเครียดและความวิตกกังวล
- เสริมสร้างการตัดสินใจ: การจัดการตนเองช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และตระหนักรู้ในตนเอง ทำให้คุณสามารถพิจารณาทางเลือกต่างๆ อย่างเป็นกลาง และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลครบถ้วน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวคุณและทีมของคุณ
- เพิ่มความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเอง: การจัดการภาระงานของคุณได้อย่างประสบความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายของคุณสร้างความรู้สึกของความสำเร็จและเพิ่มความมั่นใจในความสามารถของคุณ การเพิ่มความมั่นใจในตนเองนี้ช่วยให้คุณเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ด้วยทัศนคติที่เป็นบวกและเชิงรุก
- ปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน: การจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่ชัดเจนกับตัวเองและผู้อื่น ซึ่งส่งผลให้การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานดีขึ้น นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นและการทำงานร่วมกันที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น
- ปลดล็อกโอกาสใหม่ในอาชีพ: นายจ้างให้ความสำคัญกับพนักงานที่สามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างอิสระ และรับผิดชอบงานของตนเอง การมีทักษะการจัดการตนเองที่แข็งแกร่งทำให้คุณเป็นผู้สมัครที่น่าสนใจมากขึ้นและเปิดประตูสู่โอกาสในอาชีพที่น่าตื่นเต้น
อ่านเพิ่มเติม:ลักษณะของทีมที่บริหารตนเองs
7 องค์ประกอบสำคัญของการบริหารตนเอง
การพัฒนาทักษะการจัดการตนเองเริ่มต้นด้วยการรู้จักตนเอง การรู้ตัวเองและสภาพแวดล้อมของคุณช่วยให้คุณนำแนวทางที่เหมาะสมมาใช้ได้ แต่คุณจะวัดหรือสร้าง การรู้จักตนเอง ได้อย่างไร? ต่อไปนี้คือองค์ประกอบสำคัญของการจัดการตนเองที่สามารถช่วยให้คุณเข้าใจลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
1. การบริหารเวลา
ขั้นตอนแรกของการบริหารตนเองคือการจัดการเวลาของคุณ จำไว้ว่าเราทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน และวิธีที่เราจัดการเวลาของเราจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะมีประสิทธิผลหรือประสบความสำเร็จมากเพียงใด คนที่บริหารตนเองได้ดีจะเก่งในการ จัดลำดับความสำคัญ ของกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุด สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จมากขึ้นและสามารถแนะนำผู้อื่นให้บริหารเวลาได้ดีขึ้น
2. การสร้างแรงจูงใจในตนเอง
การตระหนักรู้ในตนเองเป็นสิ่งหนึ่ง แต่การมีแรงจูงใจในตนเองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวันที่มีประสิทธิผล เราตั้งความคาดหวังที่สูงเกินไปสำหรับตัวเองบ่อยครั้ง ซึ่งนำไปสู่การไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ นั่นคือเหตุผลที่ควรตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงและปลูกฝังความมั่นใจในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น การมีแรงจูงใจในตนเองที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความมีประสิทธิผลที่ยั่งยืนและการบรรลุเป้าหมายของคุณ ในการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง ให้หางานและกิจกรรมที่คุณมีส่วนร่วมและรู้สึกตื่นเต้น
3. การจัดการความเครียด
ความเครียดเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของมนุษย์ต่อแรงกดดัน แต่ความเครียดเรื้อรังสามารถส่งผลเสียต่อความเป็นอยู่ที่ดี ประสิทธิภาพการทำงาน และแม้กระทั่งสุขภาพจิตของคุณ การจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสงบและมีสมาธิ และรักษาสมดุลระหว่าง การทำงานและชีวิตส่วนตัว การจัดการตนเองต้องอาศัยวิธีการรับมือกับความเครียดที่ดีและมีทักษะการรับมือที่ดี
4. การตัดสินใจ
การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารตนเองและเป็นปัจจัยขับเคลื่อนความสำเร็จในทุกสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดลำดับความสำคัญของงาน การนำทางโครงการที่ซับซ้อน หรือการชั่งน้ำหนักทางเลือกอย่างรอบด้าน การเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุดล้วนมีความจำเป็น การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพยังรวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและ แก้ไขปัญหา อีกด้วย
5. การพัฒนาตนเอง
แม้ว่าการจัดการตนเองสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณและทำให้คุณเป็นผู้เล่นทีมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ต้องมาพร้อมกับความพยายามที่ตั้งใจในการพัฒนาตนเอง การลงทุนในการพัฒนาตนเองอย่างจริงจังจะช่วยให้คุณปรับปรุงทักษะที่มีอยู่ ฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ และ รักษาความยืดหยุ่น ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
6. การจัดเป้าหมายให้สอดคล้อง
นอกเหนือจากการตั้งเป้าหมายแล้ว การจัดการตนเองยังต้องมั่นใจด้วยว่างานและกิจกรรมประจำวันของคุณสอดคล้องกับความมุ่งมั่นระยะยาวของคุณ แนวคิดนี้เรียกว่าการปรับเป้าหมายให้สอดคล้อง ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าความพยายามของคุณมีส่วนสำคัญในการ บรรลุภาพรวมที่ใหญ่กว่า การปรับเป้าหมายให้สอดคล้องเกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระยะยาว การแบ่งปันเป้าหมายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้พวกเขาเห็นพ้องต้องกัน และจากนั้นทำงานไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ
7. ความสามารถในการปรับตัว
ความสามารถในการปรับตัวเป็นทักษะสำคัญอีกประการหนึ่งของการจัดการตนเอง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเปลี่ยนจังหวะและปรับวิธีการของคุณได้ตามความจำเป็น ตัวอย่างเช่น ในขณะที่โครงการกำลังดำเนินอยู่ คุณอาจพบว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปและจำเป็นต้องใช้วิธีการใหม่ การมีความสามารถในการปรับตัวทำให้คุณ เปิดรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ความสามารถในการปรับตัวเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
📮 ทำไมเครื่องมือที่แยกจากกันถึงทำให้ทีมถอยหลัง
เกือบ43% ของพนักงานรู้สึกหนักใจกับจำนวนแอปพลิเคชันที่พวกเขาใช้ และ 40% ของเวลาของพวกเขาสูญเสียไปกับการสลับบริบท ดูว่า แพลตฟอร์มการทำงานแบบรวมศูนย์ สามารถลดความวุ่นวายและรักษาสมาธิให้อยู่ในที่เดียวได้อย่างไร
ความท้าทายในการจัดการตนเองที่พบบ่อยในที่ทำงานยุคใหม่
แม้ว่าการจัดการตนเองจะมีประโยชน์มากมาย แต่ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทายเช่นกัน นี่คืออุปสรรคทั่วไปที่คุณอาจพบเจอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการทำงานที่รวดเร็วและท้าทาย:
- ข้อมูลล้นเกิน: การถูกถาโถมด้วยอีเมล การประชุม และข้อมูลอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้รู้สึกหนักใจและยากที่จะมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ
- สิ่งรบกวน: ตั้งแต่โซเชียลมีเดียไปจนถึงการแจ้งเตือนแชท มีสิ่งรบกวนมากมายที่แย่งความสนใจของคุณ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
- ปัญหาการจัดการเวลา: รู้สึกเหมือนมีเวลาไม่เพียงพอในแต่ละวันเป็นความท้าทายที่พบได้บ่อย หากไม่มีกลยุทธ์การจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ ก็ง่ายที่จะจมอยู่กับงานที่ไม่สำคัญและพลาดกำหนดเวลา
- ความยากลำบากในการจัดลำดับความสำคัญ: การรู้ว่างานใดควรทำก่อนและระบุสิ่งที่สำคัญที่สุดในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- การผัดวันประกันพรุ่ง: การเลื่อนงานสำคัญออกไปและยอมแพ้ต่อการผัดวันประกันพรุ่งสามารถทำให้ความก้าวหน้าของคุณสะดุดและสร้างความเครียดที่ไม่จำเป็น
- สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว: การรักษาสมดุลที่ดีระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวอาจเป็นเรื่องยาก ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟ
ความท้าทายเหล่านี้สามารถขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณได้อย่างมาก แม้ว่าเทคโนโลยีจะมีเครื่องมือและช่องทางการสื่อสารมากมาย แต่ก็อาจนำไปสู่การรับข้อมูลมากเกินไป ความวอกแวกอย่างต่อเนื่อง และการเบลอเส้นแบ่งระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว การรับมือกับความท้าทายเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีแนวทางเชิงรุกในการจัดการตนเองและใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
7 กลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะการจัดการตนเอง
ตอนนี้ที่เราได้สำรวจทักษะการจัดการตนเองที่สำคัญแล้ว มาดูกลยุทธ์บางประการที่จะช่วยให้คุณนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณ
1. ระบุช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
เพื่อช่วยคุณบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสินทรัพย์อันดับหนึ่งของคุณ ให้ทำตามเทคนิคการบริหารเวลาที่ง่าย ๆ ดังนี้:
- ระบุช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด: เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจว่าคุณมีสมาธิและพลังงานมากที่สุดในช่วงเวลาใดของวัน เป็นช่วงเช้า บ่าย หรือดึก? จัดตารางงานที่ต้องการความใส่ใจในช่วงเวลาเหล่านี้ และใช้ช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าสำหรับงานธุรการหรือการติดตามอีเมล วิธีนี้จะช่วยให้คุณทำงานในรายการที่ต้องทำเสร็จสมบูรณ์ในขณะที่ใช้พลังงานกับงานที่สำคัญที่สุด
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่สมจริง: อย่าให้ตัวเองมีภาระมากเกินไป! จงตระหนักรู้ถึงขีดความสามารถของตัวเองว่าสามารถทำอะไรได้จริงในแต่ละวัน แล้วทำสิ่งเหล่านั้นให้เสร็จ เพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกหนักเกินไป
- จัดลำดับความสำคัญอย่างเด็ดขาด: ไม่ใช่ทุกงานจะมีความสำคัญเท่ากัน ใช้กรอบการจัดลำดับความสำคัญ เช่นEisenhower Matrixเพื่อระบุงานที่เร่งด่วนและสำคัญ และมอบหมายหรือเลื่อนงานที่ไม่สำคัญออกไป
- ตั้งเป้าหมาย SMART: Specific (เฉพาะเจาะจง), Measurable (วัดผลได้), Attainable (บรรลุได้), Relevant (เกี่ยวข้อง), และ Time-bound (มีกรอบเวลา) เป้าหมายที่ชัดเจนเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีทิศทางที่ชัดเจนและรักษาแรงจูงใจไว้ได้ แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนย่อยที่จัดการได้พร้อมกำหนดเส้นตายเพื่อให้มั่นใจถึงความก้าวหน้า
- ลดสิ่งรบกวน: เพื่อลดการขัดจังหวะ ปิดการแจ้งเตือน ปิดเสียงโทรศัพท์ และหาพื้นที่ทำงานที่เงียบสงบ พิจารณาใช้เทคนิคการจัดการเวลา เช่น เทคนิคโพโมโดโร เพื่อทำงานในช่วงเวลาที่มุ่งเน้นพร้อมพักสั้นๆ
อ่านเพิ่มเติม: สรุป7 นิสัยของคนที่มีประสิทธิภาพสูง
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการเวลา เช่น ClickUp เพื่อนำหลักการจัดการเวลานี้ไปใช้ได้ การใช้ClickUp สำหรับการจัดการเวลาช่วยให้คุณสามารถจัดการและติดตามเวลาของคุณในทุกกิจกรรม ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้ตามแผนและจัดการกำหนดเวลาของโครงการได้
2. กำหนดเป้าหมายเพื่อรักษาแรงจูงใจและความมั่นใจ
นี่คือวิธีบางประการที่จะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและกระตุ้นตัวเองได้เมื่อรู้สึกท้อแท้:
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและน่าสนใจ: การมีเป้าหมายที่ชัดเจนและถูกกำหนดไว้ดี จะช่วยให้มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ
- แบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อย: โครงการใหญ่ ๆ อาจทำให้รู้สึกหนักใจ แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้ จะช่วยให้งานดูไม่หนักจนเกินไปและทำให้คุณมีแรงจูงใจในการทำงานต่อไป
- ให้รางวัลตัวเอง: การเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกและทำให้คุณมีแรงจูงใจในการพยายามต่อไป
- ค้นหาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี: พื้นที่ทำงานของคุณสามารถส่งผลต่อแรงจูงใจของคุณได้อย่างมาก สร้างพื้นที่ที่ปราศจากความรกรุงรังและเป็นระเบียบ ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้คุณมีสมาธิ
- จินตนาการถึงความสำเร็จ: ใช้เวลาสักสองสามนาทีในแต่ละวันเพื่อจินตนาการถึงตัวเองที่กำลังบรรลุเป้าหมายของคุณ การฝึกฝนทางจิตใจนี้สามารถเพิ่มความมั่นใจและแรงจูงใจของคุณได้
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้เป้าหมายของ ClickUpเพื่อ:
- ติดตามตัวชี้วัดหลักและ KPI สำหรับคุณและทีมของคุณ
- จัดการเป้าหมายทั้งหมดของคุณในที่เดียว ช่วยให้เห็นได้ว่าแต่ละกิจกรรม โครงการ และงานต่างๆ เข้ากับเป้าหมายโดยรวมของทีมอย่างไร
- ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนโดยใช้เป้าหมาย SMART สำหรับงานของคุณ และแสดงภาพความคืบหน้าของแต่ละงานด้วยเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า
3. เรียนรู้เทคนิคการจัดการความเครียด
นี่คือกลยุทธ์สำคัญบางประการในการจัดการความเครียดในชีวิตการทำงานของคุณ:
- ระบุตัวกระตุ้นความเครียดของคุณ: ขั้นตอนแรกในการจัดการความเครียดคือการเข้าใจว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นมัน จดบันทึกเพื่อติดตามสถานการณ์หรืองานที่ทำให้คุณเครียดและระบุรูปแบบที่เกิดขึ้น
- ให้ความสำคัญกับการดูแลตนเอง: จัดสรรเวลาให้กับกิจกรรมที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายและลดความเครียด เช่น การออกกำลังกาย การทำสมาธิ การใช้เวลาในธรรมชาติ หรือการตามหาความชอบ
- ฝึกสติ: เทคนิคการฝึกสติ เช่น การหายใจลึก ๆ สามารถช่วยให้คุณอยู่กับปัจจุบันและจัดการกับอารมณ์ที่ท่วมท้นได้
- กำหนดขอบเขต: เรียนรู้ที่จะปฏิเสธงานเพิ่มเติมเมื่อคุณมีภาระมากเกินไปแล้ว การให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญ และควรกำหนดขอบเขตเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟ
- มอบหมายงานและขอความช่วยเหลือ: อย่ากลัวที่จะมอบหมายงานหรือขอความช่วยเหลือจากผู้จัดการหรือเพื่อนร่วมงานของคุณการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและบรรลุเป้าหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:'The One Minute Manager'โดย Ken Blanchard และ Spencer Johnson อธิบายว่าคุณควรแบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยการตั้งเป้าหมายให้ได้ผลลัพธ์ 80% จากการทำงานของทีมเพียง 20% คุณจะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่มีคุณค่าสูง ลดระดับความเครียดให้กับทีมและตัวคุณเอง
ด้วยงานใน ClickUp คุณสามารถมอบหมายและกระจายงานของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์สูงสุดโดยใช้การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ คุณยังสามารถจัดการกิจกรรมของโครงการและดูว่างานถูกจัดสรรให้กับสมาชิกแต่ละคนมากน้อยเพียงใด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครรู้สึกกดดัน
4. ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูล
พวกเราส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมในโลกธุรกิจ สำหรับการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
นี่คือวิธีบางอย่างในการพัฒนาทักษะการตัดสินใจของคุณ:
- รวบรวมข้อมูล: ก่อนตัดสินใจ รวบรวมข้อมูลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์อย่างครอบคลุม
- ระบุทางเลือกของคุณ: พิจารณาทางเลือกทั้งหมดที่มีอยู่และแนวทางดำเนินการที่เป็นไปได้
- วิเคราะห์ผลกระทบ: ประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากแต่ละทางเลือก
- พิจารณาคุณค่าของคุณ: ปรับการตัดสินใจของคุณให้สอดคล้องกับคุณค่าส่วนตัวและคุณค่าทางอาชีพของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในเป้าหมายระยะยาวของคุณ
- อย่ากลัวที่จะขอคำแนะนำ: ปรึกษาเพื่อนร่วมงาน, ผู้ให้คำปรึกษา, หรือผู้จัดการของคุณเพื่อมุมมองและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม
ด้วยClickUp Views คุณสามารถรวมการจัดการงาน การติดตามโครงการ และการแสดงภาพเวิร์กโฟลว์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโครงการและปริมาณงานของคุณ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ลองใช้มุมมองต่างๆ เพื่อดูว่าแบบไหนเหมาะกับคุณที่สุดมุมมองรายการเหมาะสำหรับการแยกย่อยงานทั้งหมดอย่างละเอียด ในขณะที่มุมมองแผนภูมิแกนต์ให้ภาพรวมระดับสูงของโครงการทั้งหมด ในทางกลับกันมุมมองบอร์ดแสดงงานของทีมที่จัดกลุ่มตามสถานะในรูปแบบแคนบานที่เรียบง่าย
ปริมาณงานของทีมสามารถติดตามและปรับสมดุลได้ดีที่สุดโดยใช้มุมมองปริมาณงานและมุมมองทีม
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เทมเพลตที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นและดำเนินการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพภายในทีมของคุณได้
ด้วยเทมเพลตกรอบการตัดสินใจ ClickUp คุณสามารถได้รับเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งสามารถใช้เพื่อ:
- จัดให้มีกระบวนการที่สม่ำเสมอและเป็นมาตรฐานในการตัดสินใจ
- ให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
- ลดอคติและทำให้มั่นใจว่าการตัดสินใจเป็นไปอย่างเป็นกลาง
- บันทึกกระบวนการตัดสินใจทั้งหมดไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
5. มีสติรู้ตัวอยู่เสมอ
สำหรับพวกเราส่วนใหญ่ การตอบคำถามเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หัวข้อที่เราถนัด หรือเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง อาจดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย แต่เมื่อถูกถามคำถามเช่น 'อะไรคือสิ่งที่นิยามตัวคุณ?' หรือ 'คุณมองเห็นตัวเองในอีก 5 ปีข้างหน้าอย่างไร?' ก็อาจเกิดช่วงเวลาเงียบงันอันน่าอึดอัดได้
การสะท้อนตนเองและการคิดอย่างลึกซึ้งจะสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตนเอง
นี่คือกลยุทธ์สำคัญบางประการในการ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเอง และช่วยตอบคำถามสำคัญเหล่านี้เกี่ยวกับตัวคุณ:
- ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ: การรู้จักตัวเองเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ประเมินทักษะของคุณอย่างสม่ำเสมอและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- กำหนดเป้าหมายการพัฒนา: เมื่อคุณได้ระบุพื้นที่ที่ต้องการพัฒนาแล้ว ให้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ของคุณ
- แสวงหาโอกาสในการเรียนรู้: มีโอกาสการเรียนรู้มากมายผ่านคอร์สออนไลน์, เวิร์กช็อป, การประชุม, และสิ่งพิมพ์ทางอุตสาหกรรม ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้เพื่อขยายฐานความรู้ของคุณ
- ฝึกฝนและทดลอง: อย่าเพียงแค่เรียนรู้ แต่ให้ลงมือปฏิบัติ! นำความรู้และทักษะใหม่ที่คุณได้เรียนรู้ไปใช้จริง เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้มั่นคงและระบุจุดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม
- แสวงหาการให้คำปรึกษา: หาผู้ให้คำปรึกษาที่สามารถให้คำแนะนำ, สนับสนุน, และแบ่งปันความเชี่ยวชาญของพวกเขาเพื่อเร่งการพัฒนาของคุณ
อ่านเพิ่มเติม:ศิลปะแห่งการบริหารคนระดับสูงอย่างแยบยล!
เพื่อช่วยให้คุณจัดการเป้าหมายส่วนตัวของคุณ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากแผนการพัฒนาตนเองแบบปรับแต่งได้ของ ClickUp นี้ได้. เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและตั้งความคาดหวังที่เป็นจริง
- ติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายและทบทวนความสำเร็จ
- จัดระเบียบทรัพยากร งาน และกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิต สุขภาพกาย หรือความก้าวหน้าในอาชีพของคุณ เทมเพลตนี้สามารถช่วยให้คุณควบคุมเป้าหมายส่วนตัวทั้งหมดของคุณได้
6. กำหนดการกระทำของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว
เรามักจะละเลยผลกระทบที่การกระทำประจำวันของเรามีต่อเป้าหมายระยะยาว การมองข้ามระยะยาวหมายความว่าเป้าหมายที่คุณตั้งใจจะบรรลุจะยังคงอยู่ในอนาคตอันไกลโพ้นเสมอ ต่อไปนี้คือกลยุทธ์สำคัญบางประการในการปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกันและทำให้การกระทำประจำวันของคุณสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในอนาคตของคุณ:
- กำหนดเป้าหมายระยะยาวของคุณ: คุณต้องการประสบความสำเร็จอะไรในอาชีพและชีวิตส่วนตัวของคุณ? ใช้เวลาในการระบุเป้าหมายระยะยาวและความปรารถนาของคุณ
- แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่ทำได้จริง: เป้าหมายใหญ่และกว้างเกินไปอาจทำให้รู้สึกหนักใจ แบ่งเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นขั้นตอนย่อยที่เล็กกว่าและจัดการได้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างแผนที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามความสอดคล้องกับเป้าหมาย: ไม่ใช่ทุกงานจะมีความสำคัญเท่ากัน ประเมินว่างานแต่ละอย่างมีส่วนช่วยต่อเป้าหมายของคุณอย่างไร และให้ความสำคัญกับงานที่มีผลกระทบมากที่สุด
- ตรวจสอบและปรับให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ: เป้าหมายและลำดับความสำคัญของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ควรทบทวนเป้าหมายของคุณเป็นประจำและปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ลองเข้าไปที่ClickUp University ดูสิ มีทุกอย่างตั้งแต่คอร์สสำหรับผู้จัดการใหม่ เคล็ดลับการสื่อสารในที่ทำงาน ไปจนถึงคู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไร รับรองว่าคุณจะพบเส้นทางการเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวเองแน่นอน
7. เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
หากมีสิ่งหนึ่งที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 สอนเรา นั่นก็คือ แม้เราจะวางแผนอย่างรอบคอบเพียงใด ก็ยังมีสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งเราไม่อาจเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ วิธีเดียวที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ได้ คือการมีความยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ต่อไปนี้คือกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และเพิ่มความสามารถในการปรับตัว ทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงานของคุณ:
- เปิดรับแนวคิดการเติบโต: มองความท้าทายเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง แนวคิดการเติบโตจะส่งเสริมความเต็มใจที่จะทดลอง ปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ ๆ และก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
- เปิดรับฟังความคิดเห็น: ค้นหาความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานและที่ปรึกษาอย่างกระตือรือร้น ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและปรับแนวทางของคุณตามความเหมาะสม
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ไม่ใช่ทุกคนที่รู้สึกสบายใจในการขอ (และให้) ข้อเสนอแนะผ่านการสนทนาโดยตรง ลองใช้วิธีที่ง่ายกว่าในการขอข้อเสนอแนะ เช่น แบบฟอร์มข้อเสนอแนะที่คุณสามารถแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียClickUp Formsจะไม่เพียงแค่รวบรวมข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยให้คุณดำเนินการได้โดยการเปลี่ยนประเด็นเฉพาะให้เป็นงานที่ต้องทำ!
- ฝึกฝนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ: การสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอยู่เสมอ รับฟังข้อกังวล และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนอย่างโปร่งใส
- ติดตามข้อมูล: ค้นหาข้อมูลใหม่และแนวโน้มในอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คุณอยู่เหนือคู่แข่ง. สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงและปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสม
- พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา: การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของคุณจะช่วยให้คุณพร้อมรับมือกับความท้าทายที่ไม่คาดคิดและพัฒนาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ยกระดับทักษะการจัดการตนเองของคุณไปอีกขั้นด้วย ClickUp
การจัดการตนเองเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งสำหรับตัวคุณเองและทีมของคุณ อย่างไรก็ตาม การที่จะเชี่ยวชาญทักษะการจัดการตนเองและการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพนั้น คุณต้องนำมันไปใช้ด้วยทัศนคติที่ถูกต้องและเข้าใจว่ามันไม่ใช่การแก้ไขเพียงครั้งเดียว การควบคุมตนเองเป็นเส้นทางที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
จงเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทัศนคติเชิงบวก เฉลิมฉลองความก้าวหน้าของคุณ และแสวงหาโอกาสในการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ด้วยความทุ่มเท วินัยในตนเอง และเครื่องมือที่เหมาะสม คุณจะสามารถประสบความสำเร็จในการบริหารตนเองและบรรลุเป้าหมายทั้งในอาชีพและชีวิตได้
เครื่องมือจัดการงานและโครงการเช่น ClickUp สามารถช่วยให้คุณยอมรับการจัดการตนเองในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณได้ ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง โซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรนี้ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดลำดับความสำคัญ มอบหมายงาน และจัดการเวลาของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและเติบโตในอาชีพและชีวิตส่วนตัวของคุณ
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้และสัมผัสพลังของ ClickUp ในการเปลี่ยนแปลงการเติบโตส่วนบุคคลของคุณ!