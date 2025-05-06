เราได้ทดสอบซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดในมอลตา

มอลตาเป็นประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตในภาคทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะสูงเพิ่มมากขึ้น และองค์กรต่างๆ พร้อมที่จะจ่ายค่าตอบแทนที่สูงเพื่อดึงดูดบุคลากรที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ยังมีการให้ความสำคัญอย่างรวดเร็วต่อการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์และการบริหารจัดการกำลังคนเชิงกลยุทธ์
แต่ภาคส่วนนี้ยังคงมีความท้าทายอยู่
การสำรวจโดย Lovin Malta พบว่า20% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกหมดไฟในการทำงาน—ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเครียดที่เพิ่มขึ้นซึ่งพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลในมอลตากำลังเผชิญอยู่
มีหลายเหตุผลที่ทำให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นและนำไปสู่ภาวะหมดไฟในการทำงาน:
- บริษัทอาจมีการจ้างงานอย่างหนักหน่วง นำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการรับพนักงานใหม่และการจัดการเอกสาร
- พนักงานอาจคาดหวังมากกว่าแค่เงินเดือน เช่น สภาพแวดล้อมการทำงานที่ครอบคลุมมากขึ้น
- การเพิ่มขึ้นของรูปแบบการทำงานทางไกลและแบบผสมผสานอาจทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องพัฒนานโยบายและขั้นตอนใหม่
- การจ้างงานทั่วโลกอาจเพิ่มความซับซ้อนให้กับกระบวนการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการชำระเงินและการจัดการภาษี
แต่ข่าวดีก็คือ แพลตฟอร์ม HR หลายแห่งสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้
ในบล็อกโพสต์นี้ ทีมงานของฉันและฉันได้ทำการวิจัยซอฟต์แวร์ HR ชั้นนำ 10 อันดับในมอลตา เพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหา HR ที่สำคัญที่สุดและทำความเข้าใจว่าซอฟต์แวร์ใดเหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการของคุณ
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์ HR?
หากมีทีมใดที่ทุกคนต้องเผชิญกับงานเอกสารและกระบวนการทำงานที่ซ้ำซากจนแทบไม่ก้าวหน้า นั่นก็คือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หากคุณต้องเสียเวลาไปกับการจัดการสเปรดชีตและเอกสารมากเกินไป เราพร้อมช่วยคุณแล้ว
ในระหว่างการทดสอบแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ HR เหล่านี้ เราได้มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยสำคัญห้าประการที่สามารถช่วยประหยัดเวลาของคุณได้:
- พอร์ทัลพนักงาน: พนักงานสามารถเข้าถึงสลิปเงินเดือนและอัปเดตข้อมูลต่างๆ เช่น การเข้างานและการขอลางานได้โดยไม่ต้องให้คุณเป็นคนกลาง
- ระบบอัตโนมัติ: มุ่งเน้นการมอบหมายงานที่ซ้ำซากให้บุคคลภายนอก เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเอง
- ข้อมูลและการรายงาน: รายงานที่ละเอียดช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ทันที เช่น แนวโน้มการเข้าร่วมงาน, มาตรฐานเงินเดือน, และเปอร์เซ็นต์ของความหลากหลาย
- การปฏิบัติตาม GDPR: เนื่องจากมอลตาเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป (EU) และอยู่ภายใต้ GDPR ทีมงานของฉันและฉันจึงให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบล่าสุด
- ความสะดวกในการใช้งาน: เมื่อมีสิ่งต่างๆ มากมายที่ต้องจัดการ สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือแพลตฟอร์มที่มีเส้นโค้งการเรียนรู้สูง ในอุดมคติแล้ว ควรใช้งานง่ายโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น อย่างน้อยควรมีการสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งานที่ดี
เราได้เน้นย้ำคุณสมบัติที่โดดเด่นของแต่ละแพลตฟอร์มไว้ด้วย เช่น ความสามารถของ AI และการสนับสนุนที่เหมาะกับตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดตามโครงสร้างของบริษัทและเป้าหมายของทีม HR ได้
10 อันดับซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
มาดูซอฟต์แวร์ HR 10 อันดับแรกในมอลตาและทำความเข้าใจว่าซอฟต์แวร์เหล่านี้สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและประหยัดเวลาได้อย่างไร
1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้านทรัพยากรบุคคล
ฉันได้เรียนรู้ในอาชีพของฉันว่าการมีพื้นที่เดียวสำหรับจัดการงานส่วนใหญ่ของคุณช่วยประหยัดเวลาได้มาก และ ClickUp ก็ทำเช่นนั้น!
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารที่รวมไว้ในที่เดียวซึ่งสามารถช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลในการวางแผนโครงการ ติดตามเป้าหมาย และบันทึกขั้นตอนการทำงานของพวกเขาได้
เมื่อ ClickUp ลดการแยกข้อมูล—รวมข้อมูลทั้งหมดของบริษัทและพนักงานเข้าด้วยกัน—ทำให้การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ราบรื่นยิ่งขึ้นด้วย
นี่คือวิธีบางประการที่โซลูชันและเทมเพลตด้านทรัพยากรบุคคลของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้:
บันทึกกระบวนการของคุณ
เริ่มต้นด้วยการสร้างวิกิที่ครอบคลุมสำหรับแต่ละด้านของกระบวนการจ้างงานของคุณ เช่น กระบวนการสัมภาษณ์ การปฐมนิเทศ และการประเมินผลงาน โดยใช้ClickUp Docs ฟีเจอร์การจัดการเอกสารนี้จะช่วย สร้างความโปร่งใส และให้ทุกทีมเข้าใจถึงวิธีการจ้างงานในบริษัทของคุณ รวมถึงทราบว่าควรติดต่อใครในแต่ละขั้นตอน
นอกจากนี้ คุณสมบัติการร่วมมือของ ClickUp Docs เช่น การสร้างร่วมกัน, การแก้ไขร่วมกัน, และการแสดงความคิดเห็น ทำให้การแบ่งปันเอกสารเหล่านี้กับผู้นำเพื่อตรวจสอบและอนุมัติเป็นเรื่องง่าย อีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก Docsได้คือการสร้างคู่มือพนักงาน— พร้อมรายละเอียดเช่น ขั้นตอนของบริษัท, นโยบายการลา, หน้าที่ของแผนก, และแผนสวัสดิการ
เทมเพลตฐานความรู้ ClickUpเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เราชื่นชอบสำหรับเรื่องนี้! มันช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเราสามารถกำหนดนโยบายของบริษัทและนิยามค่านิยมหลักในตำแหน่งศูนย์กลางที่เข้าถึงได้ง่าย มันช่วยคุณ:
- สร้างคู่มือพนักงานที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมรายละเอียดต่างๆ เช่น หลักจรรยาบรรณ นโยบายการลา และข้อกำหนดทางกฎหมาย
- ร่วมมือกับทีมการเงินหรือหัวหน้าแผนกของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถเพิ่มรายละเอียดเฉพาะ เช่น กระบวนการจ่ายเงินเดือนหรือนโยบายการเดินทางของคุณ
- เผยแพร่ฐานความรู้สู่สาธารณะและแบ่งปันกับผู้สมัครที่มีศักยภาพ เพื่อให้ได้แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานของบริษัท
รวมศูนย์ข้อมูลพนักงาน
หากคุณกำลังใช้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล การสรรหาบุคลากร ระบบเงินเดือนบนคลาวด์ และซอฟต์แวร์บัญชีที่แตกต่างกัน มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดปัญหาข้อมูลแยกส่วน ซ้ำซ้อน และความสับสน แต่เนื่องจาก ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับระบบ HRIS ส่วนใหญ่ได้ และมีฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถนำข้อมูลทั้งหมดมาไว้ที่แดชบอร์ดเดียว สร้างฐานข้อมูลพนักงานส่วนกลางได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทริกเกอร์อัตโนมัติเพื่อเพิ่มพนักงานใหม่เข้าสู่ไดเรกทอรีพนักงานหรือแผนผังองค์กรของคุณใน ClickUp โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่พนักงานถูกเพิ่มเข้าสู่ระบบเงินเดือนของคุณ จากประสบการณ์ของเราแม่แบบไดเรกทอรีพนักงานของ ClickUpเป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมสำหรับกรณีนี้
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สร้างแท็กที่กำหนดเองสำหรับพนักงานประเภทต่างๆ—พนักงานประจำ, ฟรีแลนซ์, นักศึกษาฝึกงาน
- เพิ่มรายละเอียดส่วนตัว เช่น วันเกิดพนักงาน วันครบรอบการทำงาน และอื่นๆ (พร้อมกำหนดเวลาอัตโนมัติเพื่อส่งคำอวยพรในวันเหล่านั้น)
- ให้พนักงานของคุณมีวิธี ค้นหาผู้รับผิดชอบโดยตรง (DRI) ที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ในแต่ละทีมเพื่อการประสานงานข้ามสายงาน
จัดการกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ
ClickUp Tasksเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดในที่เดียว โดยสามารถแยกตามโครงการหรือตามขั้นตอนความคืบหน้า ใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อสร้างโครงการสำหรับบทบาทที่แตกต่างกัน พร้อมด้วยงานย่อยและรายการตรวจสอบ คุณยังสามารถใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อย้ายผู้สมัครไปยังขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการสัมภาษณ์ หรือแจ้งเตือนผู้สัมภาษณ์เกี่ยวกับขั้นตอนถัดไป
ทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่ายไร้กังวล
ปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นงานใหม่โดยสร้างโปรเจกต์การเริ่มต้นงานใหม่สำหรับพนักงานแต่ละคน พร้อมรายการตรวจสอบงานที่ต้องทำใน ClickUp— รวมถึงเครื่องมือที่พวกเขาต้องเข้าถึง เอกสารที่พวกเขาต้องอ่าน และอื่นๆ
พนักงานใหม่ (และผู้จัดการของพวกเขา) สามารถใช้ฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUpเพื่อติดตามงานการปฐมนิเทศของพวกเขาได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ฉันใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อตั้งเป้าหมายแบบใช่/ไม่ใช่ที่พนักงานใหม่ในทีมของฉันสามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จเมื่อพวกเขาดำเนินการตามกระบวนการปฐมนิเทศไปเรื่อย ๆ
อีกแนวคิดหนึ่งคือการสร้างเป้าหมายร่วมกันสำหรับพนักงานใหม่แต่ละรุ่น เพื่อให้สามารถมองเห็นความก้าวหน้าโดยรวมของแต่ละคนได้
ลดงานที่ซ้ำซากด้วย AI
ความสามารถของ AIของ ClickUp Brainสามารถช่วยประหยัดเวลาให้กับทีม HR และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถใช้มันเพื่อสรุปเอกสารยาว ๆ ได้, ร่างนโยบายโดยการให้รายละเอียดที่คุณต้องการให้แก้ไข, และค้นหาข้อมูลที่เหมาะสมจากงานและโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ทีมทั่วโลกยังสามารถใช้ความสามารถในการแปลเพื่อสร้างนโยบาย ใบแจ้งหนี้ และแบบฟอร์มที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วย นี่คือวิธีเพิ่มเติมที่ ClickUp Brain สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม HR ของคุณได้:
- ปรับปรุงระบบบริการตนเองของพนักงาน: มอบฐานความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้กับพนักงาน สมองสามารถตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสวัสดิการ นโยบาย และกระบวนการเริ่มต้นงาน ช่วยลดภาระงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการตอบคำถามทั่วไป
- การปฐมนิเทศที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น: ใช้ Brain เพื่อทำให้กระบวนการปฐมนิเทศเป็นอัตโนมัติและปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล สามารถสร้างอีเมลต้อนรับที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล นำพนักงานใหม่ผ่านขั้นตอนปฐมนิเทศ และแนะนำเอกสารการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
- ลดอคติในการสรรหา: สมองสามารถช่วยคัดกรองประวัติย่อและใบสมัครงานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ช่วยลดอคติที่ไม่รู้ตัวในขั้นตอนแรกของการสรรหา
- การแก้ปัญหาเชิงรุก: ClickUp Brain สามารถวิเคราะห์ความรู้สึกของพนักงานจากแบบสำรวจภายในและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และดำเนินการแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามกระบวนการสรรหาบุคลากร: ใช้ClickUp Hierarchyเพื่อปรับแต่ง Workspace ของคุณด้วยโฟลเดอร์หรือรายการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับฟังก์ชันต่างๆ เช่น การสรรหาและการปฐมนิเทศ การจัดการเงินเดือน การจัดการประสิทธิภาพ การออกจากงาน ฯลฯ สร้างเพิ่มเติมโดยสร้างงานเฉพาะและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งใด
- พนักงานประจำ: สร้างคู่มือพนักงาน, แผนผังองค์กร, และโครงการการปฐมนิเทศที่ปรับแต่งสำหรับพนักงานแต่ละคนเพื่อให้กระบวนการปฐมนิเทศเป็นไปอย่างราบรื่น
- ประหยัดเวลาด้วย ClickUp Automations: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่ออัปเดตผู้จัดการฝ่ายสรรหาเกี่ยวกับขั้นตอนการสัมภาษณ์, ซิงค์ข้อมูลจากเครื่องมือ HRIS, และแม้กระทั่งอวยพรวันเกิดพนักงาน
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน: ใช้เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานฟรีของ ClickUpเพื่อวางแผนการประเมินประจำปีและติดตามเส้นทางอาชีพของพนักงาน
- รับความคิดเห็นจากพนักงาน: ใช้ClickUp Formsเพื่อจัดทำแบบสำรวจและประเมินความรู้สึกของพนักงานต่อวัฒนธรรมการทำงาน นโยบายองค์กร สภาพแวดล้อมในการทำงาน และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีความชันของการเรียนรู้ที่สูง
- ClickUp Brain ยังไม่สามารถทำการวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่ซับซ้อนได้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500+)
- Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)
2. Paychex Flex: เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่ต้องการการจัดการประกันภัยธุรกิจ
Paychex Flex เป็นแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลที่โดดเด่นด้วยการสนับสนุนการจัดการประกันภัย รองรับความคุ้มครองประกันภัยไม่เพียงแค่สุขภาพของพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดำเนินธุรกิจ เช่น ความรับผิดทั่วไปและความรับผิดทางไซเบอร์
ผมได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าสิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงปัญหาใหญ่ได้อย่างไร การรั่วไหลของข้อมูลสามารถทำลายธุรกิจขนาดเล็กได้อย่างรุนแรง แต่พวกเขาสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและไม่เสียหายทางการเงิน เพราะพวกเขามีประกันความรับผิดทางไซเบอร์รวมอยู่ผ่าน Paychex Flex
Paychex Flex ยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมให้เลือกใช้งาน เช่น ระบบการจัดการการเรียนรู้ เครื่องมือวางแผนเกษียณอายุ และความคุ้มครองค่าชดเชยสำหรับพนักงาน ซึ่งทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และคุณสามารถเลือกฟีเจอร์ที่ต้องการได้ตามการเติบโตของธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paychex Flex
- จัดการเงินเดือนและยื่นภาษีจากทั้งเดสก์ท็อปและโทรศัพท์มือถือของคุณ
- สร้างรายงาน เช่น ความต้องการเงินสดและการคิดต้นทุนงาน เพียงคลิกเดียว
- รายงานการจ้างงานใหม่ต่อหน่วยงานรัฐบาล และเพิ่มพวกเขาเข้าสู่ระบบสวัสดิการพนักงานและแผนเกษียณอายุของคุณ
ข้อจำกัดของ Paychex Flex
- การติดตามเวลาและการจัดการการเข้าออกเป็นสองฟีเจอร์ที่แตกต่างกันซึ่งอาจนำไปสู่ประสบการณ์การใช้งานที่ไม่สอดคล้องกัน
- การปรับแต่งรายงานได้เพียงเล็กน้อย และไม่สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel ได้เช่นกัน
ราคาของ Paychex Flex
- ราคาตามความต้องการ
Paychex Flex คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (1500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
3. Justworks: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการแพลตฟอร์มการจัดการเงินเดือนที่ไม่ซับซ้อน
Justworks เป็นแพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์พนักงานแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เหมาะสำหรับบริษัทที่มีพนักงานส่วนใหญ่ประจำอยู่ในสถานที่เดียวกัน แต่มีการจ้างฟรีแลนซ์หรือที่ปรึกษาจากต่างประเทศ เช่น เอเจนซี่และบริษัทสร้างสรรค์
ตัวอย่างเช่น Justworks ช่วยให้บริษัทในสหรัฐอเมริกาสามารถจ้างพนักงานและผู้รับเหมาชาวมอลตาได้ง่ายขึ้น โดยให้พวกเขาสามารถปรับแต่งประสบการณ์การเข้าร่วมงานและปฏิบัติตามนโยบายประกันสังคมและการลาของมอลตาได้โดยอัตโนมัติ
สองคุณสมบัติของแพลตฟอร์มที่ฉันชอบคือการติดตามเวลาและแพ็กเกจสวัสดิการที่เน้นธุรกิจขนาดเล็ก คุณสามารถติดตามเวลาได้จาก Slack, แอปมือถือ และแม้กระทั่งตัวเลือกการกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์อัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่านาฬิกาจะเริ่มทำงานทันทีที่พนักงานเข้ามาในสำนักงาน
นอกจากนี้ คุณยังได้รับ สิทธิ์เข้าถึงแผนประกันสุขภาพที่มอบสิทธิประโยชน์มากมาย พร้อมบริการต่าง ๆ เช่น การดูแลสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพเบื้องต้น และการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สิ่งนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Justworks
- ระบบอัตโนมัติการจัดการเงินเดือนสำหรับทั้งพนักงานและผู้รับเหมาต่างชาติ ด้วยคุณสมบัติเช่นการชำระเงินประจำและการชำระเงินครั้งเดียว และการสนับสนุนการยื่นภาษี
- อนุญาตให้พนักงานเลือกและจัดการแผนสวัสดิการของตนเองผ่านพอร์ทัลบริการตนเอง
- ตั้งนโยบายและติดตามยอดคงเหลือการลาได้โดยตรงจากแอปมือถือ
ข้อจำกัดของ Justworks
- ไม่รองรับพนักงานประจำเต็มเวลาและพนักงานต่างชาติ
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าประสบการณ์การใช้งานแอปมือถือมีปัญหา
ราคาของ Justworks
- เงินเดือน: ค่าธรรมเนียมฐาน $50 + $8 ต่อพนักงานต่อเดือน
- PEO Basic: $59/พนักงานต่อเดือน
- PEO Plus: $109 ต่อพนักงานต่อเดือน
Justworks คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (700+ รีวิว)
4. Rippling: เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการโซลูชันการจัดการทรัพยากรบุคคล, ไอที, และเงินเดือนแบบครบวงจร
หากคุณต้องการเครื่องมือธุรกิจแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ความต้องการตั้งแต่ต้นจนจบของทีม HR, ระบบเงินเดือน และการจัดการ IT คุณอาจพิจารณา Rippling. จากประสบการณ์ของผม มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตสำหรับบริษัทที่ต้องรับมือกับการดำเนินงานระดับโลกที่ซับซ้อน.
เข้าถึงชุดฟีเจอร์ขนาดใหญ่ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรระดับโลก การประมวลผลเงินเดือนทั่วโลก และการประเมินผล ประสิทธิภาพไปจนถึงการจัดการอุปกรณ์และระบบการจัดการการเรียนรู้เพื่อเป็นเจ้าภาพหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การมีระบบริปปลิงยังทำให้การจ้างผู้รับเหมาท้องถิ่นในมอลตาเป็นเรื่องง่ายมาก ๆ ตั้งแต่การจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องตามคำสั่งมาตรฐานแห่งชาติเกี่ยวกับสถานะการจ้างงาน ไปจนถึงการจดทะเบียนธุรกิจของคุณกับกรมสรรพากรมอลตา (IRD) ระบบนี้ทำทุกอย่างให้คุณ และเวลาในการรับผู้รับเหมาใหม่เข้าสู่ระบบน้อยกว่าห้านาที
คุณสมบัติสุดท้ายนี้โดยเฉพาะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีกระบวนการและแนวทางปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัยที่เข้มงวด คุณสามารถขอให้พนักงานเข้าร่วมหลักสูตรในหัวข้อต่างๆ เช่น การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และระเบียบปฏิบัติเฉพาะของแต่ละแผนก ติดตามการเข้าร่วม และมอบตราสัญลักษณ์หรือรางวัลให้
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- จัดสรรอุปกรณ์สำหรับพนักงานที่ทำงานระยะไกลและตั้งค่าได้จากทุกที่ ทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่าย
- ดูพนักงาน ผู้รับเหมา และตำแหน่งงานที่เปิดรับได้ในแดชบอร์ดเดียว พร้อมคาดการณ์แผนการจ้างงานได้อย่างง่ายดาย
- รับความคิดเห็นจากพนักงานโดยใช้แบบสำรวจอัตโนมัติที่มีการกระตุ้นตามกฎ เช่น หลังจากที่พวกเขาเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศหรือเมื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- การดำเนินการหลายรอบสำหรับการนำไปใช้ในแต่ละประเทศอาจใช้เวลาเป็นอย่างมาก
- รายการพนักงานสามารถเรียงลำดับได้เฉพาะเมื่อมีการกรองเท่านั้น ซึ่งทำให้รายการเริ่มต้นดูรก
- ผู้ใช้บางรายยังพบว่าโครงสร้างราคาของ Rippling มีความซับซ้อน
การส่งผ่านราคา
- ราคาตามความต้องการ
เรตติ้งและรีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- G2: 4. 8/5 (2300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
5. ตัวคูณ: เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทระดับโลกที่ต้องการบริการย้ายถิ่นฐานควบคู่ไปกับการจัดการเงินเดือน
ไม่ว่าคุณจะใช้ฟรีแลนซ์, จ้างพนักงานประจำในท้องถิ่น, หรือย้ายพวกเขาจากประเทศบ้านเกิดมาที่ประเทศของคุณ, Multiplier ช่วยให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น. Multiplier คือแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับสตาร์ตอัพและบริษัทขนาดกลางที่ต้องการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดโลกอย่างรวดเร็ว.
บริการนายจ้างผู้รับผิดชอบ (EOR) ของบริษัทมีให้บริการในกว่า 150 ประเทศ และบริการสนับสนุนวีซ่ามีให้บริการในกว่า 140 ประเทศ ในทั้งสองกรณี ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของพวกเขาจะดูแลกระบวนการและงานเอกสารทั้งหมดในแต่ละภูมิภาค คุณเพียงแค่ติดตามความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดเท่านั้น
นอกจากนี้ เมื่อคุณโอนภาระภาษีท้องถิ่นไปยัง Multiplier คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้โดยอัตโนมัติ ความสบายใจนี้ถือเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับหลายคนที่กำลังสร้างทีมระดับนานาชาติ
คุณสมบัติเด่นของตัวคูณ
- สร้างแพ็คเกจค่าตอบแทนระดับโลก ข้ามพรมแดน รวมถึง ESOP
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายการลาและการเข้างานของคุณเป็นไปตามกฎหมายแรงงานของมอลตา
- นำเสนอแพ็กเกจประกันภัยที่คุ้มค่าและเฉพาะสำหรับมอลตา
- ส่งแล็ปท็อปของบริษัทและอุปกรณ์อื่นๆ ให้พนักงานก่อนที่พวกเขาจะเริ่มงาน
- เริ่มต้นการยื่นขอวีซ่าได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิกใน Multiplier
ข้อจำกัดของตัวคูณ
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินที่เกิดซ้ำและการชำระเงินล่าช้า
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด. ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถส่งค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศได้
การกำหนดราคาแบบคูณ
- นายจ้างตามกฎหมาย: เริ่มต้นที่ $400/เดือน
- ผู้รับเหมาอิสระ: เริ่มต้นที่ $40/เดือน
- การจ่ายเงินเดือนทั่วโลก: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวแบบตัวคูณ
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
6. Papaya Global: เหมาะสำหรับองค์กรที่มีพนักงานจำนวนมากและต้องการบริการตัวแทนจดทะเบียน
Papaya Global ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ บริษัทในภาคสาธารณูปโภคและทางทะเลที่มีพนักงานหลายพันคน ซึ่งหลายคนอาจทำงานอยู่ต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้มั่นใจว่าสัญญาต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้คือการรับประกันการจ่ายเงินเดือนที่ทันเวลาและถูกต้องข้ามพรมแดน. Papaya Global แก้ไขปัญหานี้โดยตรงโดยการ สนับสนุนการโอนเงินโดยตรงข้ามพรมแดนและระบบชำระเงินท้องถิ่น .
Papaya Global ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่โซลูชัน HR ที่ฉันพบว่ามีศักยภาพด้าน AI โซลูชันการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วย AI ของมันสามารถช่วยระบุปัญหา ปรับปรุงเส้นทางการชำระเงิน และคาดการณ์การชำระเงินในอนาคตได้
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจคือ 'การผูกมัดวันรับเงิน' ซึ่งรับประกันว่าพนักงานจะได้รับเงินตรงเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Papaya Global
- ฝากเงินเข้าบัญชีพนักงานในประเทศท้องถิ่นโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านธนาคารต่าง ๆ
- รับรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวโน้มการลาของพนักงาน การคาดการณ์ทางการเงิน และตัวชี้วัดด้านความหลากหลาย
- จ่ายเงินให้กับพนักงานใหม่และผู้รับเหมาภายในสองวันหลังจากที่พวกเขาเข้าร่วมใช้งานบนแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Papaya Global
- ตัวเลือกการปรับแต่งใบแจ้งหนี้ที่จำกัด
- การอัปเดตข้อมูลพนักงานจำนวนมากพร้อมกันนั้นยุ่งยาก และคุณจำเป็นต้องติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของพวกเขาเพื่อดำเนินการ
ราคาของ Papaya Global
- เติบโตสู่ระดับโลก: เริ่มต้นเพียง $25 ต่อพนักงานต่อเดือน
- ขยายสู่ระดับโลก: เริ่มต้นที่ $20 ต่อพนักงานต่อเดือน
- องค์กรระดับโลก: เริ่มต้นที่ $15 ต่อพนักงานต่อเดือน
- การชำระเงินและการจัดการผู้รับเหมา: $30/ผู้รับเหมาต่อเดือน
- นายจ้างตามกฎหมาย (EOR): เริ่มต้นที่ $599/พนักงานต่อเดือน
- การชำระเงินค่าจ้างแรงงานทั่วโลก: เริ่มต้นที่ $2.5 ต่อรายการ
- ตัวแทนผู้รับผิดชอบหลัก (AOR): เริ่มต้นที่ $200/ผู้รับเหมาต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Papaya Global
- G2: 4. 5/5 (31+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. Patriot Payroll: เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีพนักงานไม่เกิน 500 คน
ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลขั้นพื้นฐาน เช่น การจ่ายเงินเดือน การลงเวลา และการจัดการค่าใช้จ่าย Patriot Payroll เป็นแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน โดยเน้นความง่ายในการใช้งานเป็นสำคัญ
ฉันพบว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีม HR ขนาดเล็ก ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อกระตุ้นให้พนักงานกรอกเวลาทำงานและฟังก์ชันการอนุมัติแบบกลุ่มสำหรับเวลาทำงานและค่าใช้จ่าย สามารถช่วยประหยัดเวลาได้มากสำหรับทีม HR ที่มีเพียงหนึ่งหรือสองคน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดคือ การจัดการบัตรเวลา พนักงานสามารถสร้างและแชร์ตารางเวลาของตนกับทีมเงินเดือน, อนุมัติสรุปเวลา, และคำนวณค่าล่วงเวลาได้โดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถ สร้างนโยบายค่าล่วงเวลาแบบกำหนดเอง สำหรับประเภทพนักงานที่แตกต่างกัน เช่น พนักงานชั่วคราว, นักศึกษาฝึกงาน, และพนักงานประจำ
คุณสมบัติเด่นของ Patriot Payroll
- ปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยให้พนักงานสามารถอัปเดตข้อมูลการชำระเงินของตนเอง และให้ผู้จัดการสามารถอัปเดตแพ็คเกจค่าตอบแทนและสรุปเวลาทำงานได้
- จัดการเงินเดือน, การเข้างาน, และชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากแพลตฟอร์มเดียว
- รับรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของคุณด้วยรายงานอายุลูกหนี้ รายงานประวัติการชำระเงิน และงบดุล
ข้อจำกัดของระบบเงินเดือน Patriot
- การกำหนดรอบการจ่ายเงินที่แตกต่างกันสำหรับพนักงาน (รายปักษ์ รายเดือน เป็นต้น) เป็นกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองและต้องดำเนินการเป็นรายบุคคล
- หากคุณมีพนักงานที่มีแบบฟอร์ม W2 คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียม 'ต่อพนักงาน' สำหรับทั้งปี แม้ว่าพนักงานจะลาออกกลางปีก็ตาม
ราคาแพ็กเกจ Patriot Payroll
- เงินเดือนพื้นฐาน: $17 (ค่าธรรมเนียมคงที่) + $4 ต่อพนักงาน/ผู้รับเหมาต่อเดือน
- บริการจัดการเงินเดือนแบบครบวงจร: $37 (ค่าธรรมเนียมคงที่) + $4 ต่อพนักงาน/ผู้รับจ้างต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Patriot Payroll
- G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3400 รายการ)
8. Deel: เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรระดับโลกที่มีการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ซับซ้อนและข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
Deel เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีแผนขยายธุรกิจทั่วโลก คุณสามารถ สร้างสัญญาที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่น, ยื่นภาษีในภูมิภาคต่างๆ, และดำเนินการตรวจสอบประวัติทั่วโลก สิ่งนี้ทำให้ Deel เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรที่มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวด ยิ่งไปกว่านั้น Deel รับประกันระยะเวลาการเริ่มต้นใช้งานภายในห้าวันสำหรับมอลตา—ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับองค์กรที่ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
Deel ปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่นของมอลตาอย่างเคร่งครัด และจัดการภาษีให้คุณได้ทันที นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับผู้ให้บริการประกันภัยสองรายในมอลตา ได้แก่ Unisure และ Allianz ทำให้คุณสามารถมอบประกันสุขภาพให้กับพนักงานของคุณได้ง่ายขึ้น
แม้ว่าฉันจะไม่ได้จัดการเงินเดือนโดยตรงผ่าน Deel แต่ฉันได้สำรวจคุณสมบัติของมันในระหว่างการประเมินของฉัน หนึ่งในคุณสมบัติที่ดึงดูดความสนใจของฉันคือปลั๊กอิน Deel Slack ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถ สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติใน Slack จาก Deel ได้ เช่น การแชร์ประกาศ การติดตามการมีส่วนร่วม และการตั้งค่าการตรวจสอบรายสัปดาห์ เจ๋งใช่ไหม?
อย่างไรก็ตาม นี่ก็หมายความว่า Deel เป็นหนึ่งในบริการจัดการเงินเดือนและบริการ EOR ที่มีราคาสูงกว่าในตลาด
คุณสมบัติเด่นของ Deel
- ปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่นของมอลตาเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำ, ค่าล่วงเวลา, วันหยุด, และภาษี
- จัดการกิจกรรมเงินเดือนทั้งหมด—สลิปเงินเดือน, การอนุมัติ, ใบแจ้งหนี้, และอื่น ๆ—จากแพลตฟอร์มเดียว
- ทำให้การเข้าถึงซอฟต์แวร์เป็นอัตโนมัติโดยการให้พนักงานเข้าถึงเครื่องมือที่พวกเขาต้องการทันทีที่พวกเขาได้รับการบรรจุเข้าทำงาน
- ติดตามการอัปเดตกฎหมายแรงงานท้องถิ่นแบบเรียลไทม์และหลีกเลี่ยงค่าปรับที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ข้อจำกัดของ Deel
- Deel มีฟีเจอร์การรายงานที่จำกัดเท่านั้น
- แอปพลิเคชันมือถือมีให้บริการเฉพาะในบางประเทศเท่านั้น
- พนักงานและผู้รับเหมาไม่สามารถเก็บเงินของตนไว้ในแพลตฟอร์ม Deel ได้เกิน 30 วัน
ราคาของ Deel
- การจัดการผู้รับเหมาของ Deel: $49/เดือน
- Deel EOR: $599/เดือน
- Deel Payroll: $29 ต่อพนักงานต่อเดือน
- Deel US Payroll: $19 ต่อพนักงานต่อเดือน
- Deel US PEO: $79/พนักงานต่อเดือน
- Deel HR: ฟรี
- Deel Engage: $20/พนักงานต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Deel
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (700+ รีวิว)
9. OnPay: เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทบัญชีที่ต้องการซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร
OnPay ถูกสร้างขึ้นสำหรับ บริษัทที่มักทำงานภายในสถานที่ของตนเอง—โดยเฉพาะนักบัญชีและธุรกิจขนาดกลางอื่นๆ เช่น สำนักงานกฎหมาย ทันตแพทย์ ร้านอาหาร และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
คุณสมบัติหนึ่งที่ฉันพบว่าน่าประทับใจใน OnPay—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะมันช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง—คือการซิงค์อัตโนมัติระหว่างแพ็คเกจค่าตอบแทนและเงินเดือน
สมมติว่าคุณกำลังต้อนรับพนักงานใหม่หรือปรับเปลี่ยนสวัสดิการของพนักงานที่มีอยู่—การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำในโมดูลทรัพยากรบุคคลจะอัปเดตโดยอัตโนมัติในระบบเงินเดือน สิ่งนี้สามารถช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมทรัพยากรบุคคลได้อย่างมากและรับประกันความถูกต้องแม่นยำในทุกขั้นตอน
หากคุณเป็นสำนักงานบัญชีที่ดูแลการจ่ายเงินเดือนให้กับบริษัทต่าง ๆ OnPay อาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการลูกค้าทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว และมอบหมายงานให้กับบุคคลต่าง ๆ ในทีมของคุณหรือทีมของลูกค้าได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OnPay
- ให้พนักงานมีตัวเลือกในการแบ่งการชำระเงินออกเป็นหลายบัญชีธนาคาร
- สร้างแผนผังองค์กรสาธารณะพร้อมรายละเอียดพนักงานและลำดับการรายงาน
- ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์การปฐมนิเทศที่กำหนดเองเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานใหม่แต่ละคนจะได้รับประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะสมตามระดับอาชีพและแผนกของตน
ข้อจำกัดของ OnPay
- OnPay ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับผู้ใช้ Android
- คุณสามารถตั้งค่าการจ่ายเงินเดือนได้เพียงหนึ่งเดือนต่อครั้ง
- OnPay มีแนวคิดแบบ 'ทำเอง' และไม่ได้ให้การสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งานมากนัก
ราคาของ OnPay
- ค่าธรรมเนียมรวม: $40/เดือน (ฐาน) + $6/คน ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ OnPay
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
10. Oyster HR: เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่ทำงานทางไกลซึ่งกำลังมองหาบริการ Employer-of-Record
จากการทำงานร่วมกับทีมระยะไกลหลายทีม ฉันสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า Oyster HR เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทที่ต้องการสร้างและบริหารจัดการพนักงานที่กระจายตัวอยู่
Oyster HR เป็นบริการนายจ้างตามกฎหมาย (Employer of Record หรือ EOR) สำหรับบริษัทที่ทำงานทางไกลและทีมงานที่กระจายอยู่ทั่วโลกเป็นหลัก รองรับมากกว่า 180 ประเทศ (รวมถึงมอลตา) และให้บริการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร ทั้งการจ่ายเงินเดือน แพ็กเกจสวัสดิการ และการจัดการหุ้นในบริษัท ซึ่งหมายความว่าทีมงานของพวกเขาจะดูแลกระบวนการทางกฎหมายทั้งหมด เช่น การส่งรายงาน FS4 ของพนักงานใหม่ไปยังกรมสรรพากร (IRD)
ฉันยังพบว่าพอร์ทัลพนักงานของมันค่อนข้างแข็งแกร่ง มันใช้งานง่ายด้วย UI ที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย และจัดการงานพื้นฐานทั้งหมด เช่น การลงเวลาเข้างาน การยื่นเบิกค่าใช้จ่าย และการเข้าถึงสัญญาและสลิปเงินเดือน
คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของ Oyster HR คือ Talent Network ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจ้างงาน ผ่านพันธมิตรในภูมิภาคท้องถิ่นได้ เป็นวิธีที่สะดวกในการค้นหาบุคลากรที่ยอดเยี่ยม!
คุณสมบัติเด่นของ Oyster HR
- เปลี่ยนผู้รับเหมาช่วงเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำได้เพียงไม่กี่คลิก
- ดำเนินการจ่ายเงินเดือนทั่วโลกโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับในท้องถิ่น
- สร้างแพ็คเกจค่าตอบแทนที่ครอบคลุมโดยพิจารณาถึงสวัสดิการ ความเท่าเทียม และช่องว่างของเงินเดือน เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง
ข้อจำกัดของ Oyster HR
- การขาดการบูรณาการกับแพลตฟอร์ม HRISอาจทำให้คุณพบข้อมูลที่แยกส่วนระหว่างรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและข้อมูลพนักงานพื้นฐาน
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าทีมสนับสนุนลูกค้าของ Oyster HR ช้าในการตอบกลับ
การกำหนดราคาของ Oyster HR
- ผู้รับเหมา: $29/ผู้รับเหมา ต่อเดือน (EUR 27/ผู้รับเหมา ต่อเดือน)
- การจ่ายเงินเดือนทั่วโลก: $50/พนักงานต่อเดือน (EUR 47/ผู้รับเหมาต่อเดือน)
- นายจ้างตามกฎหมาย: $699/เดือน (EUR 649 ต่อเดือน)
- ขนาด: ราคาตามความต้องการ
Oyster HR คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลของคุณด้วย ClickUp
แพลตฟอร์ม HR สามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการบริหารจัดการและปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันโดยรวม นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้ทีม HR ของคุณมีเวลาว่างมากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานสำคัญอื่นๆ เช่น การดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
แต่การเลือกใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลใด ๆ ก็ไม่ได้ผล การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมนั้นจำเป็นต้องรู้ถึงความต้องการเฉพาะของคุณและพลวัตของทีม นอกจากนี้ยังสำคัญที่จะต้องเลือกแพลตฟอร์มที่สามารถช่วยคุณในหลายฟังก์ชัน เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการจัดการเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย
นี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาท—โซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการ การสื่อสาร และเอกสาร (พร้อมด้วยเทมเพลต HR ฟรีและความสามารถของAI) ช่วยให้คุณสามารถจัดการการดำเนินงานด้านประสบการณ์ของพนักงานส่วนใหญ่ได้จากที่เดียว
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเพลิดเพลินกับฟีเจอร์และการทำงานอัตโนมัติที่จะช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น!