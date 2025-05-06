บล็อก ClickUp
เราได้ทดสอบซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดในมอลตา

เราได้ทดสอบซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดในมอลตา

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
6 พฤษภาคม 2568

มอลตาเป็นประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตในภาคทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะสูงเพิ่มมากขึ้น และองค์กรต่างๆ พร้อมที่จะจ่ายค่าตอบแทนที่สูงเพื่อดึงดูดบุคลากรที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ยังมีการให้ความสำคัญอย่างรวดเร็วต่อการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์และการบริหารจัดการกำลังคนเชิงกลยุทธ์

แต่ภาคส่วนนี้ยังคงมีความท้าทายอยู่

การสำรวจโดย Lovin Malta พบว่า20% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกหมดไฟในการทำงาน—ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเครียดที่เพิ่มขึ้นซึ่งพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลในมอลตากำลังเผชิญอยู่

มีหลายเหตุผลที่ทำให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นและนำไปสู่ภาวะหมดไฟในการทำงาน:

  • บริษัทอาจมีการจ้างงานอย่างหนักหน่วง นำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการรับพนักงานใหม่และการจัดการเอกสาร
  • พนักงานอาจคาดหวังมากกว่าแค่เงินเดือน เช่น สภาพแวดล้อมการทำงานที่ครอบคลุมมากขึ้น
  • การเพิ่มขึ้นของรูปแบบการทำงานทางไกลและแบบผสมผสานอาจทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องพัฒนานโยบายและขั้นตอนใหม่
  • การจ้างงานทั่วโลกอาจเพิ่มความซับซ้อนให้กับกระบวนการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการชำระเงินและการจัดการภาษี

แต่ข่าวดีก็คือ แพลตฟอร์ม HR หลายแห่งสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

ในบล็อกโพสต์นี้ ทีมงานของฉันและฉันได้ทำการวิจัยซอฟต์แวร์ HR ชั้นนำ 10 อันดับในมอลตา เพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหา HR ที่สำคัญที่สุดและทำความเข้าใจว่าซอฟต์แวร์ใดเหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการของคุณ

คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์ HR?

หากมีทีมใดที่ทุกคนต้องเผชิญกับงานเอกสารและกระบวนการทำงานที่ซ้ำซากจนแทบไม่ก้าวหน้า นั่นก็คือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หากคุณต้องเสียเวลาไปกับการจัดการสเปรดชีตและเอกสารมากเกินไป เราพร้อมช่วยคุณแล้ว

ในระหว่างการทดสอบแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ HR เหล่านี้ เราได้มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยสำคัญห้าประการที่สามารถช่วยประหยัดเวลาของคุณได้:

  • พอร์ทัลพนักงาน: พนักงานสามารถเข้าถึงสลิปเงินเดือนและอัปเดตข้อมูลต่างๆ เช่น การเข้างานและการขอลางานได้โดยไม่ต้องให้คุณเป็นคนกลาง
  • ระบบอัตโนมัติ: มุ่งเน้นการมอบหมายงานที่ซ้ำซากให้บุคคลภายนอก เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเอง
  • ข้อมูลและการรายงาน: รายงานที่ละเอียดช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ทันที เช่น แนวโน้มการเข้าร่วมงาน, มาตรฐานเงินเดือน, และเปอร์เซ็นต์ของความหลากหลาย
  • การปฏิบัติตาม GDPR: เนื่องจากมอลตาเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป (EU) และอยู่ภายใต้ GDPR ทีมงานของฉันและฉันจึงให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบล่าสุด
  • ความสะดวกในการใช้งาน: เมื่อมีสิ่งต่างๆ มากมายที่ต้องจัดการ สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือแพลตฟอร์มที่มีเส้นโค้งการเรียนรู้สูง ในอุดมคติแล้ว ควรใช้งานง่ายโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น อย่างน้อยควรมีการสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งานที่ดี

เราได้เน้นย้ำคุณสมบัติที่โดดเด่นของแต่ละแพลตฟอร์มไว้ด้วย เช่น ความสามารถของ AI และการสนับสนุนที่เหมาะกับตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดตามโครงสร้างของบริษัทและเป้าหมายของทีม HR ได้

10 อันดับซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

มาดูซอฟต์แวร์ HR 10 อันดับแรกในมอลตาและทำความเข้าใจว่าซอฟต์แวร์เหล่านี้สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและประหยัดเวลาได้อย่างไร

1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้านทรัพยากรบุคคล

คลิกอัพ
ดำเนินการสำรวจ จัดการกระบวนการสรรหา และรวมศูนย์ข้อมูลพนักงานด้วย ClickUp

ฉันได้เรียนรู้ในอาชีพของฉันว่าการมีพื้นที่เดียวสำหรับจัดการงานส่วนใหญ่ของคุณช่วยประหยัดเวลาได้มาก และ ClickUp ก็ทำเช่นนั้น!

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารที่รวมไว้ในที่เดียวซึ่งสามารถช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลในการวางแผนโครงการ ติดตามเป้าหมาย และบันทึกขั้นตอนการทำงานของพวกเขาได้

เมื่อ ClickUp ลดการแยกข้อมูล—รวมข้อมูลทั้งหมดของบริษัทและพนักงานเข้าด้วยกัน—ทำให้การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ราบรื่นยิ่งขึ้นด้วย

นี่คือวิธีบางประการที่โซลูชันและเทมเพลตด้านทรัพยากรบุคคลของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้:

บันทึกกระบวนการของคุณ

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างหน้าสาธารณะและหน้าส่วนตัว รวมถึงวิกิ ทำงานร่วมกับทีมในกระบวนการจ้างงาน และสร้างทรัพยากรด้านทรัพยากรบุคคลแบบรวมศูนย์ เช่น คู่มือพนักงาน ด้วย ClickUp Docs

เริ่มต้นด้วยการสร้างวิกิที่ครอบคลุมสำหรับแต่ละด้านของกระบวนการจ้างงานของคุณ เช่น กระบวนการสัมภาษณ์ การปฐมนิเทศ และการประเมินผลงาน โดยใช้ClickUp Docs ฟีเจอร์การจัดการเอกสารนี้จะช่วย สร้างความโปร่งใส และให้ทุกทีมเข้าใจถึงวิธีการจ้างงานในบริษัทของคุณ รวมถึงทราบว่าควรติดต่อใครในแต่ละขั้นตอน

นอกจากนี้ คุณสมบัติการร่วมมือของ ClickUp Docs เช่น การสร้างร่วมกัน, การแก้ไขร่วมกัน, และการแสดงความคิดเห็น ทำให้การแบ่งปันเอกสารเหล่านี้กับผู้นำเพื่อตรวจสอบและอนุมัติเป็นเรื่องง่าย อีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก Docsได้คือการสร้างคู่มือพนักงาน— พร้อมรายละเอียดเช่น ขั้นตอนของบริษัท, นโยบายการลา, หน้าที่ของแผนก, และแผนสวัสดิการ

ปรับแต่งเทมเพลตฐานความรู้ ClickUp ด้วยรายละเอียดบริษัทของคุณและแชร์กับพนักงานและพนักงานใหม่
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ปรับแต่งเทมเพลตฐานความรู้ ClickUp ด้วยรายละเอียดบริษัทของคุณและแชร์กับพนักงานและพนักงานใหม่

เทมเพลตฐานความรู้ ClickUpเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เราชื่นชอบสำหรับเรื่องนี้! มันช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเราสามารถกำหนดนโยบายของบริษัทและนิยามค่านิยมหลักในตำแหน่งศูนย์กลางที่เข้าถึงได้ง่าย มันช่วยคุณ:

  • สร้างคู่มือพนักงานที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมรายละเอียดต่างๆ เช่น หลักจรรยาบรรณ นโยบายการลา และข้อกำหนดทางกฎหมาย
  • ร่วมมือกับทีมการเงินหรือหัวหน้าแผนกของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถเพิ่มรายละเอียดเฉพาะ เช่น กระบวนการจ่ายเงินเดือนหรือนโยบายการเดินทางของคุณ
  • เผยแพร่ฐานความรู้สู่สาธารณะและแบ่งปันกับผู้สมัครที่มีศักยภาพ เพื่อให้ได้แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานของบริษัท

รวมศูนย์ข้อมูลพนักงาน

หากคุณกำลังใช้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล การสรรหาบุคลากร ระบบเงินเดือนบนคลาวด์ และซอฟต์แวร์บัญชีที่แตกต่างกัน มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดปัญหาข้อมูลแยกส่วน ซ้ำซ้อน และความสับสน แต่เนื่องจาก ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับระบบ HRIS ส่วนใหญ่ได้ และมีฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถนำข้อมูลทั้งหมดมาไว้ที่แดชบอร์ดเดียว สร้างฐานข้อมูลพนักงานส่วนกลางได้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทริกเกอร์อัตโนมัติเพื่อเพิ่มพนักงานใหม่เข้าสู่ไดเรกทอรีพนักงานหรือแผนผังองค์กรของคุณใน ClickUp โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่พนักงานถูกเพิ่มเข้าสู่ระบบเงินเดือนของคุณ จากประสบการณ์ของเราแม่แบบไดเรกทอรีพนักงานของ ClickUpเป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมสำหรับกรณีนี้

รวมศูนย์ข้อมูลพนักงานทั้งหมดโดยสร้างฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ง่ายด้วยเทมเพลตไดเรกทอรีพนักงานของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รวมศูนย์ข้อมูลพนักงานทั้งหมดโดยสร้างฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ง่ายด้วยเทมเพลตไดเรกทอรีพนักงานของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • สร้างแท็กที่กำหนดเองสำหรับพนักงานประเภทต่างๆ—พนักงานประจำ, ฟรีแลนซ์, นักศึกษาฝึกงาน
  • เพิ่มรายละเอียดส่วนตัว เช่น วันเกิดพนักงาน วันครบรอบการทำงาน และอื่นๆ (พร้อมกำหนดเวลาอัตโนมัติเพื่อส่งคำอวยพรในวันเหล่านั้น)
  • ให้พนักงานของคุณมีวิธี ค้นหาผู้รับผิดชอบโดยตรง (DRI) ที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ในแต่ละทีมเพื่อการประสานงานข้ามสายงาน

จัดการกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ

งานใน ClickUp
สร้างงานย่อย งานย่อย และรายการตรวจสอบเพื่อติดตามขั้นตอนการสรรหาบุคลากรสำหรับตำแหน่งต่างๆ ด้วย ClickUp Tasks

ClickUp Tasksเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดในที่เดียว โดยสามารถแยกตามโครงการหรือตามขั้นตอนความคืบหน้า ใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อสร้างโครงการสำหรับบทบาทที่แตกต่างกัน พร้อมด้วยงานย่อยและรายการตรวจสอบ คุณยังสามารถใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อย้ายผู้สมัครไปยังขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการสัมภาษณ์ หรือแจ้งเตือนผู้สัมภาษณ์เกี่ยวกับขั้นตอนถัดไป

ทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่ายไร้กังวล

ปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นงานใหม่โดยสร้างโปรเจกต์การเริ่มต้นงานใหม่สำหรับพนักงานแต่ละคน พร้อมรายการตรวจสอบงานที่ต้องทำใน ClickUp— รวมถึงเครื่องมือที่พวกเขาต้องเข้าถึง เอกสารที่พวกเขาต้องอ่าน และอื่นๆ

พนักงานใหม่ (และผู้จัดการของพวกเขา) สามารถใช้ฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUpเพื่อติดตามงานการปฐมนิเทศของพวกเขาได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ฉันใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อตั้งเป้าหมายแบบใช่/ไม่ใช่ที่พนักงานใหม่ในทีมของฉันสามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จเมื่อพวกเขาดำเนินการตามกระบวนการปฐมนิเทศไปเรื่อย ๆ

อีกแนวคิดหนึ่งคือการสร้างเป้าหมายร่วมกันสำหรับพนักงานใหม่แต่ละรุ่น เพื่อให้สามารถมองเห็นความก้าวหน้าโดยรวมของแต่ละคนได้

เป้าหมาย ClickUp
ตั้งเป้าหมายแบบง่ายๆ เป็นใช่/ไม่ใช่ หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วย ClickUp Goals

ลดงานที่ซ้ำซากด้วย AI

ClickUp Brain
ร่างเนื้อหา ค้นหาข้อมูล และปรับการสื่อสารให้เหมาะสมกับท้องถิ่นด้วย ClickUp Brain

ความสามารถของ AIของ ClickUp Brainสามารถช่วยประหยัดเวลาให้กับทีม HR และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถใช้มันเพื่อสรุปเอกสารยาว ๆ ได้, ร่างนโยบายโดยการให้รายละเอียดที่คุณต้องการให้แก้ไข, และค้นหาข้อมูลที่เหมาะสมจากงานและโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ทีมทั่วโลกยังสามารถใช้ความสามารถในการแปลเพื่อสร้างนโยบาย ใบแจ้งหนี้ และแบบฟอร์มที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วย นี่คือวิธีเพิ่มเติมที่ ClickUp Brain สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม HR ของคุณได้:

  • ปรับปรุงระบบบริการตนเองของพนักงาน: มอบฐานความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้กับพนักงาน สมองสามารถตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสวัสดิการ นโยบาย และกระบวนการเริ่มต้นงาน ช่วยลดภาระงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการตอบคำถามทั่วไป
ClickUp Brain
สร้างฐานความรู้แบบบริการตนเองที่เสริมพลังให้พนักงานของคุณ ด้วย ClickUp Brain
  • การปฐมนิเทศที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น: ใช้ Brain เพื่อทำให้กระบวนการปฐมนิเทศเป็นอัตโนมัติและปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล สามารถสร้างอีเมลต้อนรับที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล นำพนักงานใหม่ผ่านขั้นตอนปฐมนิเทศ และแนะนำเอกสารการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
  • ลดอคติในการสรรหา: สมองสามารถช่วยคัดกรองประวัติย่อและใบสมัครงานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ช่วยลดอคติที่ไม่รู้ตัวในขั้นตอนแรกของการสรรหา
  • การแก้ปัญหาเชิงรุก: ClickUp Brain สามารถวิเคราะห์ความรู้สึกของพนักงานจากแบบสำรวจภายในและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และดำเนินการแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ติดตามกระบวนการสรรหาบุคลากร: ใช้ClickUp Hierarchyเพื่อปรับแต่ง Workspace ของคุณด้วยโฟลเดอร์หรือรายการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับฟังก์ชันต่างๆ เช่น การสรรหาและการปฐมนิเทศ การจัดการเงินเดือน การจัดการประสิทธิภาพ การออกจากงาน ฯลฯ สร้างเพิ่มเติมโดยสร้างงานเฉพาะและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งใด
  • พนักงานประจำ: สร้างคู่มือพนักงาน, แผนผังองค์กร, และโครงการการปฐมนิเทศที่ปรับแต่งสำหรับพนักงานแต่ละคนเพื่อให้กระบวนการปฐมนิเทศเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ประหยัดเวลาด้วย ClickUp Automations: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่ออัปเดตผู้จัดการฝ่ายสรรหาเกี่ยวกับขั้นตอนการสัมภาษณ์, ซิงค์ข้อมูลจากเครื่องมือ HRIS, และแม้กระทั่งอวยพรวันเกิดพนักงาน
  • ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน: ใช้เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานฟรีของ ClickUpเพื่อวางแผนการประเมินประจำปีและติดตามเส้นทางอาชีพของพนักงาน
  • รับความคิดเห็นจากพนักงาน: ใช้ClickUp Formsเพื่อจัดทำแบบสำรวจและประเมินความรู้สึกของพนักงานต่อวัฒนธรรมการทำงาน นโยบายองค์กร สภาพแวดล้อมในการทำงาน และอื่นๆ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีความชันของการเรียนรู้ที่สูง
  • ClickUp Brain ยังไม่สามารถทำการวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่ซับซ้อนได้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)

2. Paychex Flex: เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่ต้องการการจัดการประกันภัยธุรกิจ

เพย์เช็คซ์ เฟล็กซ์
ผ่านPaychex Flex

Paychex Flex เป็นแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลที่โดดเด่นด้วยการสนับสนุนการจัดการประกันภัย รองรับความคุ้มครองประกันภัยไม่เพียงแค่สุขภาพของพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดำเนินธุรกิจ เช่น ความรับผิดทั่วไปและความรับผิดทางไซเบอร์

ผมได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าสิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงปัญหาใหญ่ได้อย่างไร การรั่วไหลของข้อมูลสามารถทำลายธุรกิจขนาดเล็กได้อย่างรุนแรง แต่พวกเขาสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและไม่เสียหายทางการเงิน เพราะพวกเขามีประกันความรับผิดทางไซเบอร์รวมอยู่ผ่าน Paychex Flex

Paychex Flex ยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมให้เลือกใช้งาน เช่น ระบบการจัดการการเรียนรู้ เครื่องมือวางแผนเกษียณอายุ และความคุ้มครองค่าชดเชยสำหรับพนักงาน ซึ่งทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และคุณสามารถเลือกฟีเจอร์ที่ต้องการได้ตามการเติบโตของธุรกิจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paychex Flex

  • จัดการเงินเดือนและยื่นภาษีจากทั้งเดสก์ท็อปและโทรศัพท์มือถือของคุณ
  • สร้างรายงาน เช่น ความต้องการเงินสดและการคิดต้นทุนงาน เพียงคลิกเดียว
  • รายงานการจ้างงานใหม่ต่อหน่วยงานรัฐบาล และเพิ่มพวกเขาเข้าสู่ระบบสวัสดิการพนักงานและแผนเกษียณอายุของคุณ

ข้อจำกัดของ Paychex Flex

  • การติดตามเวลาและการจัดการการเข้าออกเป็นสองฟีเจอร์ที่แตกต่างกันซึ่งอาจนำไปสู่ประสบการณ์การใช้งานที่ไม่สอดคล้องกัน
  • การปรับแต่งรายงานได้เพียงเล็กน้อย และไม่สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel ได้เช่นกัน

ราคาของ Paychex Flex

  • ราคาตามความต้องการ

Paychex Flex คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (1500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)

3. Justworks: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการแพลตฟอร์มการจัดการเงินเดือนที่ไม่ซับซ้อน

Justworks
ผ่านทางJustworks

Justworks เป็นแพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์พนักงานแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เหมาะสำหรับบริษัทที่มีพนักงานส่วนใหญ่ประจำอยู่ในสถานที่เดียวกัน แต่มีการจ้างฟรีแลนซ์หรือที่ปรึกษาจากต่างประเทศ เช่น เอเจนซี่และบริษัทสร้างสรรค์

ตัวอย่างเช่น Justworks ช่วยให้บริษัทในสหรัฐอเมริกาสามารถจ้างพนักงานและผู้รับเหมาชาวมอลตาได้ง่ายขึ้น โดยให้พวกเขาสามารถปรับแต่งประสบการณ์การเข้าร่วมงานและปฏิบัติตามนโยบายประกันสังคมและการลาของมอลตาได้โดยอัตโนมัติ

สองคุณสมบัติของแพลตฟอร์มที่ฉันชอบคือการติดตามเวลาและแพ็กเกจสวัสดิการที่เน้นธุรกิจขนาดเล็ก คุณสามารถติดตามเวลาได้จาก Slack, แอปมือถือ และแม้กระทั่งตัวเลือกการกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์อัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่านาฬิกาจะเริ่มทำงานทันทีที่พนักงานเข้ามาในสำนักงาน

นอกจากนี้ คุณยังได้รับ สิทธิ์เข้าถึงแผนประกันสุขภาพที่มอบสิทธิประโยชน์มากมาย พร้อมบริการต่าง ๆ เช่น การดูแลสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพเบื้องต้น และการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สิ่งนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Justworks

  • ระบบอัตโนมัติการจัดการเงินเดือนสำหรับทั้งพนักงานและผู้รับเหมาต่างชาติ ด้วยคุณสมบัติเช่นการชำระเงินประจำและการชำระเงินครั้งเดียว และการสนับสนุนการยื่นภาษี
  • อนุญาตให้พนักงานเลือกและจัดการแผนสวัสดิการของตนเองผ่านพอร์ทัลบริการตนเอง
  • ตั้งนโยบายและติดตามยอดคงเหลือการลาได้โดยตรงจากแอปมือถือ

ข้อจำกัดของ Justworks

  • ไม่รองรับพนักงานประจำเต็มเวลาและพนักงานต่างชาติ
  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าประสบการณ์การใช้งานแอปมือถือมีปัญหา

ราคาของ Justworks

  • เงินเดือน: ค่าธรรมเนียมฐาน $50 + $8 ต่อพนักงานต่อเดือน
  • PEO Basic: $59/พนักงานต่อเดือน
  • PEO Plus: $109 ต่อพนักงานต่อเดือน

Justworks คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (700+ รีวิว)

4. Rippling: เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการโซลูชันการจัดการทรัพยากรบุคคล, ไอที, และเงินเดือนแบบครบวงจร

ระลอกคลื่น
ผ่านทางRippling

หากคุณต้องการเครื่องมือธุรกิจแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ความต้องการตั้งแต่ต้นจนจบของทีม HR, ระบบเงินเดือน และการจัดการ IT คุณอาจพิจารณา Rippling. จากประสบการณ์ของผม มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตสำหรับบริษัทที่ต้องรับมือกับการดำเนินงานระดับโลกที่ซับซ้อน.

เข้าถึงชุดฟีเจอร์ขนาดใหญ่ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรระดับโลก การประมวลผลเงินเดือนทั่วโลก และการประเมินผล ประสิทธิภาพไปจนถึงการจัดการอุปกรณ์และระบบการจัดการการเรียนรู้เพื่อเป็นเจ้าภาพหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การมีระบบริปปลิงยังทำให้การจ้างผู้รับเหมาท้องถิ่นในมอลตาเป็นเรื่องง่ายมาก ๆ ตั้งแต่การจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องตามคำสั่งมาตรฐานแห่งชาติเกี่ยวกับสถานะการจ้างงาน ไปจนถึงการจดทะเบียนธุรกิจของคุณกับกรมสรรพากรมอลตา (IRD) ระบบนี้ทำทุกอย่างให้คุณ และเวลาในการรับผู้รับเหมาใหม่เข้าสู่ระบบน้อยกว่าห้านาที

คุณสมบัติสุดท้ายนี้โดยเฉพาะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีกระบวนการและแนวทางปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัยที่เข้มงวด คุณสามารถขอให้พนักงานเข้าร่วมหลักสูตรในหัวข้อต่างๆ เช่น การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และระเบียบปฏิบัติเฉพาะของแต่ละแผนก ติดตามการเข้าร่วม และมอบตราสัญลักษณ์หรือรางวัลให้

คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น

  • จัดสรรอุปกรณ์สำหรับพนักงานที่ทำงานระยะไกลและตั้งค่าได้จากทุกที่ ทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่าย
  • ดูพนักงาน ผู้รับเหมา และตำแหน่งงานที่เปิดรับได้ในแดชบอร์ดเดียว พร้อมคาดการณ์แผนการจ้างงานได้อย่างง่ายดาย
  • รับความคิดเห็นจากพนักงานโดยใช้แบบสำรวจอัตโนมัติที่มีการกระตุ้นตามกฎ เช่น หลังจากที่พวกเขาเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศหรือเมื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง

  • การดำเนินการหลายรอบสำหรับการนำไปใช้ในแต่ละประเทศอาจใช้เวลาเป็นอย่างมาก
  • รายการพนักงานสามารถเรียงลำดับได้เฉพาะเมื่อมีการกรองเท่านั้น ซึ่งทำให้รายการเริ่มต้นดูรก
  • ผู้ใช้บางรายยังพบว่าโครงสร้างราคาของ Rippling มีความซับซ้อน

การส่งผ่านราคา

  • ราคาตามความต้องการ

เรตติ้งและรีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  • G2: 4. 8/5 (2300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)

5. ตัวคูณ: เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทระดับโลกที่ต้องการบริการย้ายถิ่นฐานควบคู่ไปกับการจัดการเงินเดือน

ตัวคูณ
ผ่านทางตัวคูณ

ไม่ว่าคุณจะใช้ฟรีแลนซ์, จ้างพนักงานประจำในท้องถิ่น, หรือย้ายพวกเขาจากประเทศบ้านเกิดมาที่ประเทศของคุณ, Multiplier ช่วยให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น. Multiplier คือแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับสตาร์ตอัพและบริษัทขนาดกลางที่ต้องการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดโลกอย่างรวดเร็ว.

บริการนายจ้างผู้รับผิดชอบ (EOR) ของบริษัทมีให้บริการในกว่า 150 ประเทศ และบริการสนับสนุนวีซ่ามีให้บริการในกว่า 140 ประเทศ ในทั้งสองกรณี ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของพวกเขาจะดูแลกระบวนการและงานเอกสารทั้งหมดในแต่ละภูมิภาค คุณเพียงแค่ติดตามความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดเท่านั้น

นอกจากนี้ เมื่อคุณโอนภาระภาษีท้องถิ่นไปยัง Multiplier คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้โดยอัตโนมัติ ความสบายใจนี้ถือเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับหลายคนที่กำลังสร้างทีมระดับนานาชาติ

คุณสมบัติเด่นของตัวคูณ

  • สร้างแพ็คเกจค่าตอบแทนระดับโลก ข้ามพรมแดน รวมถึง ESOP
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายการลาและการเข้างานของคุณเป็นไปตามกฎหมายแรงงานของมอลตา
  • นำเสนอแพ็กเกจประกันภัยที่คุ้มค่าและเฉพาะสำหรับมอลตา
  • ส่งแล็ปท็อปของบริษัทและอุปกรณ์อื่นๆ ให้พนักงานก่อนที่พวกเขาจะเริ่มงาน
  • เริ่มต้นการยื่นขอวีซ่าได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิกใน Multiplier

ข้อจำกัดของตัวคูณ

  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินที่เกิดซ้ำและการชำระเงินล่าช้า
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด. ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถส่งค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศได้

การกำหนดราคาแบบคูณ

  • นายจ้างตามกฎหมาย: เริ่มต้นที่ $400/เดือน
  • ผู้รับเหมาอิสระ: เริ่มต้นที่ $40/เดือน
  • การจ่ายเงินเดือนทั่วโลก: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวแบบตัวคูณ

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)

6. Papaya Global: เหมาะสำหรับองค์กรที่มีพนักงานจำนวนมากและต้องการบริการตัวแทนจดทะเบียน

พาพายา โกลบอล
ผ่านทางPapaya Global

Papaya Global ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ บริษัทในภาคสาธารณูปโภคและทางทะเลที่มีพนักงานหลายพันคน ซึ่งหลายคนอาจทำงานอยู่ต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้มั่นใจว่าสัญญาต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้คือการรับประกันการจ่ายเงินเดือนที่ทันเวลาและถูกต้องข้ามพรมแดน. Papaya Global แก้ไขปัญหานี้โดยตรงโดยการ สนับสนุนการโอนเงินโดยตรงข้ามพรมแดนและระบบชำระเงินท้องถิ่น .

Papaya Global ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่โซลูชัน HR ที่ฉันพบว่ามีศักยภาพด้าน AI โซลูชันการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วย AI ของมันสามารถช่วยระบุปัญหา ปรับปรุงเส้นทางการชำระเงิน และคาดการณ์การชำระเงินในอนาคตได้

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจคือ 'การผูกมัดวันรับเงิน' ซึ่งรับประกันว่าพนักงานจะได้รับเงินตรงเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Papaya Global

  • ฝากเงินเข้าบัญชีพนักงานในประเทศท้องถิ่นโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านธนาคารต่าง ๆ
  • รับรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวโน้มการลาของพนักงาน การคาดการณ์ทางการเงิน และตัวชี้วัดด้านความหลากหลาย
  • จ่ายเงินให้กับพนักงานใหม่และผู้รับเหมาภายในสองวันหลังจากที่พวกเขาเข้าร่วมใช้งานบนแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดของ Papaya Global

  • ตัวเลือกการปรับแต่งใบแจ้งหนี้ที่จำกัด
  • การอัปเดตข้อมูลพนักงานจำนวนมากพร้อมกันนั้นยุ่งยาก และคุณจำเป็นต้องติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของพวกเขาเพื่อดำเนินการ

ราคาของ Papaya Global

  • Payroll Plus เติบโตสู่ระดับโลก: เริ่มต้นที่ $25 ต่อพนักงานต่อเดือน ขยายธุรกิจระดับโลก: เริ่มต้นที่ $20 ต่อพนักงานต่อเดือน องค์กรระดับโลก: เริ่มต้นที่ $15 ต่อพนักงานต่อเดือน
  • เติบโตสู่ระดับโลก: เริ่มต้นเพียง $25 ต่อพนักงานต่อเดือน
  • ขยายสู่ระดับโลก: เริ่มต้นที่ $20 ต่อพนักงานต่อเดือน
  • องค์กรระดับโลก: เริ่มต้นที่ $15 ต่อพนักงานต่อเดือน
  • การชำระเงินและการจัดการผู้รับเหมา: $30/ผู้รับเหมาต่อเดือน
  • นายจ้างตามกฎหมาย (EOR): เริ่มต้นที่ $599/พนักงานต่อเดือน
  • การชำระเงินค่าจ้างแรงงานทั่วโลก: เริ่มต้นที่ $2.5 ต่อรายการ
  • ตัวแทนผู้รับผิดชอบหลัก (AOR): เริ่มต้นที่ $200/ผู้รับเหมาต่อเดือน
  • เติบโตสู่ระดับโลก: เริ่มต้นเพียง $25 ต่อพนักงานต่อเดือน
  • ขยายสู่ระดับโลก: เริ่มต้นที่ $20 ต่อพนักงานต่อเดือน
  • องค์กรระดับโลก: เริ่มต้นที่ $15 ต่อพนักงานต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Papaya Global

  • G2: 4. 5/5 (31+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

7. Patriot Payroll: เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีพนักงานไม่เกิน 500 คน

แพทริออต เพย์โรล
ผ่านทางPatriot Payroll

ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลขั้นพื้นฐาน เช่น การจ่ายเงินเดือน การลงเวลา และการจัดการค่าใช้จ่าย Patriot Payroll เป็นแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน โดยเน้นความง่ายในการใช้งานเป็นสำคัญ

ฉันพบว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีม HR ขนาดเล็ก ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อกระตุ้นให้พนักงานกรอกเวลาทำงานและฟังก์ชันการอนุมัติแบบกลุ่มสำหรับเวลาทำงานและค่าใช้จ่าย สามารถช่วยประหยัดเวลาได้มากสำหรับทีม HR ที่มีเพียงหนึ่งหรือสองคน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดคือ การจัดการบัตรเวลา พนักงานสามารถสร้างและแชร์ตารางเวลาของตนกับทีมเงินเดือน, อนุมัติสรุปเวลา, และคำนวณค่าล่วงเวลาได้โดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถ สร้างนโยบายค่าล่วงเวลาแบบกำหนดเอง สำหรับประเภทพนักงานที่แตกต่างกัน เช่น พนักงานชั่วคราว, นักศึกษาฝึกงาน, และพนักงานประจำ

คุณสมบัติเด่นของ Patriot Payroll

  • ปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยให้พนักงานสามารถอัปเดตข้อมูลการชำระเงินของตนเอง และให้ผู้จัดการสามารถอัปเดตแพ็คเกจค่าตอบแทนและสรุปเวลาทำงานได้
  • จัดการเงินเดือน, การเข้างาน, และชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากแพลตฟอร์มเดียว
  • รับรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของคุณด้วยรายงานอายุลูกหนี้ รายงานประวัติการชำระเงิน และงบดุล

ข้อจำกัดของระบบเงินเดือน Patriot

  • การกำหนดรอบการจ่ายเงินที่แตกต่างกันสำหรับพนักงาน (รายปักษ์ รายเดือน เป็นต้น) เป็นกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองและต้องดำเนินการเป็นรายบุคคล
  • หากคุณมีพนักงานที่มีแบบฟอร์ม W2 คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียม 'ต่อพนักงาน' สำหรับทั้งปี แม้ว่าพนักงานจะลาออกกลางปีก็ตาม

ราคาแพ็กเกจ Patriot Payroll

  • เงินเดือนพื้นฐาน: $17 (ค่าธรรมเนียมคงที่) + $4 ต่อพนักงาน/ผู้รับเหมาต่อเดือน
  • บริการจัดการเงินเดือนแบบครบวงจร: $37 (ค่าธรรมเนียมคงที่) + $4 ต่อพนักงาน/ผู้รับจ้างต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Patriot Payroll

  • G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3400 รายการ)

8. Deel: เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรระดับโลกที่มีการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ซับซ้อนและข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ดีล
ผ่านทางDeel

Deel เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีแผนขยายธุรกิจทั่วโลก คุณสามารถ สร้างสัญญาที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่น, ยื่นภาษีในภูมิภาคต่างๆ, และดำเนินการตรวจสอบประวัติทั่วโลก สิ่งนี้ทำให้ Deel เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรที่มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวด ยิ่งไปกว่านั้น Deel รับประกันระยะเวลาการเริ่มต้นใช้งานภายในห้าวันสำหรับมอลตา—ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับองค์กรที่ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

Deel ปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่นของมอลตาอย่างเคร่งครัด และจัดการภาษีให้คุณได้ทันที นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับผู้ให้บริการประกันภัยสองรายในมอลตา ได้แก่ Unisure และ Allianz ทำให้คุณสามารถมอบประกันสุขภาพให้กับพนักงานของคุณได้ง่ายขึ้น

แม้ว่าฉันจะไม่ได้จัดการเงินเดือนโดยตรงผ่าน Deel แต่ฉันได้สำรวจคุณสมบัติของมันในระหว่างการประเมินของฉัน หนึ่งในคุณสมบัติที่ดึงดูดความสนใจของฉันคือปลั๊กอิน Deel Slack ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถ สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติใน Slack จาก Deel ได้ เช่น การแชร์ประกาศ การติดตามการมีส่วนร่วม และการตั้งค่าการตรวจสอบรายสัปดาห์ เจ๋งใช่ไหม?

อย่างไรก็ตาม นี่ก็หมายความว่า Deel เป็นหนึ่งในบริการจัดการเงินเดือนและบริการ EOR ที่มีราคาสูงกว่าในตลาด

คุณสมบัติเด่นของ Deel

  • ปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่นของมอลตาเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำ, ค่าล่วงเวลา, วันหยุด, และภาษี
  • จัดการกิจกรรมเงินเดือนทั้งหมด—สลิปเงินเดือน, การอนุมัติ, ใบแจ้งหนี้, และอื่น ๆ—จากแพลตฟอร์มเดียว
  • ทำให้การเข้าถึงซอฟต์แวร์เป็นอัตโนมัติโดยการให้พนักงานเข้าถึงเครื่องมือที่พวกเขาต้องการทันทีที่พวกเขาได้รับการบรรจุเข้าทำงาน
  • ติดตามการอัปเดตกฎหมายแรงงานท้องถิ่นแบบเรียลไทม์และหลีกเลี่ยงค่าปรับที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ข้อจำกัดของ Deel

  • Deel มีฟีเจอร์การรายงานที่จำกัดเท่านั้น
  • แอปพลิเคชันมือถือมีให้บริการเฉพาะในบางประเทศเท่านั้น
  • พนักงานและผู้รับเหมาไม่สามารถเก็บเงินของตนไว้ในแพลตฟอร์ม Deel ได้เกิน 30 วัน

ราคาของ Deel

  • การจัดการผู้รับเหมาของ Deel: $49/เดือน
  • Deel EOR: $599/เดือน
  • Deel Payroll: $29 ต่อพนักงานต่อเดือน
  • Deel US Payroll: $19 ต่อพนักงานต่อเดือน
  • Deel US PEO: $79/พนักงานต่อเดือน
  • Deel HR: ฟรี
  • Deel Engage: $20/พนักงานต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Deel

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (700+ รีวิว)

9. OnPay: เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทบัญชีที่ต้องการซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร

ออนเพย์
ผ่านทางOnPay

OnPay ถูกสร้างขึ้นสำหรับ บริษัทที่มักทำงานภายในสถานที่ของตนเอง—โดยเฉพาะนักบัญชีและธุรกิจขนาดกลางอื่นๆ เช่น สำนักงานกฎหมาย ทันตแพทย์ ร้านอาหาร และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

คุณสมบัติหนึ่งที่ฉันพบว่าน่าประทับใจใน OnPay—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะมันช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง—คือการซิงค์อัตโนมัติระหว่างแพ็คเกจค่าตอบแทนและเงินเดือน

สมมติว่าคุณกำลังต้อนรับพนักงานใหม่หรือปรับเปลี่ยนสวัสดิการของพนักงานที่มีอยู่—การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำในโมดูลทรัพยากรบุคคลจะอัปเดตโดยอัตโนมัติในระบบเงินเดือน สิ่งนี้สามารถช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมทรัพยากรบุคคลได้อย่างมากและรับประกันความถูกต้องแม่นยำในทุกขั้นตอน

หากคุณเป็นสำนักงานบัญชีที่ดูแลการจ่ายเงินเดือนให้กับบริษัทต่าง ๆ OnPay อาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการลูกค้าทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว และมอบหมายงานให้กับบุคคลต่าง ๆ ในทีมของคุณหรือทีมของลูกค้าได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OnPay

  • ให้พนักงานมีตัวเลือกในการแบ่งการชำระเงินออกเป็นหลายบัญชีธนาคาร
  • สร้างแผนผังองค์กรสาธารณะพร้อมรายละเอียดพนักงานและลำดับการรายงาน
  • ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์การปฐมนิเทศที่กำหนดเองเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานใหม่แต่ละคนจะได้รับประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะสมตามระดับอาชีพและแผนกของตน

ข้อจำกัดของ OnPay

  • OnPay ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับผู้ใช้ Android
  • คุณสามารถตั้งค่าการจ่ายเงินเดือนได้เพียงหนึ่งเดือนต่อครั้ง
  • OnPay มีแนวคิดแบบ 'ทำเอง' และไม่ได้ให้การสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งานมากนัก

ราคาของ OnPay

  • ค่าธรรมเนียมรวม: $40/เดือน (ฐาน) + $6/คน ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ OnPay

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)

10. Oyster HR: เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่ทำงานทางไกลซึ่งกำลังมองหาบริการ Employer-of-Record

Oyster HR
ผ่านทางOyster HR

จากการทำงานร่วมกับทีมระยะไกลหลายทีม ฉันสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า Oyster HR เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทที่ต้องการสร้างและบริหารจัดการพนักงานที่กระจายตัวอยู่

Oyster HR เป็นบริการนายจ้างตามกฎหมาย (Employer of Record หรือ EOR) สำหรับบริษัทที่ทำงานทางไกลและทีมงานที่กระจายอยู่ทั่วโลกเป็นหลัก รองรับมากกว่า 180 ประเทศ (รวมถึงมอลตา) และให้บริการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร ทั้งการจ่ายเงินเดือน แพ็กเกจสวัสดิการ และการจัดการหุ้นในบริษัท ซึ่งหมายความว่าทีมงานของพวกเขาจะดูแลกระบวนการทางกฎหมายทั้งหมด เช่น การส่งรายงาน FS4 ของพนักงานใหม่ไปยังกรมสรรพากร (IRD)

ฉันยังพบว่าพอร์ทัลพนักงานของมันค่อนข้างแข็งแกร่ง มันใช้งานง่ายด้วย UI ที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย และจัดการงานพื้นฐานทั้งหมด เช่น การลงเวลาเข้างาน การยื่นเบิกค่าใช้จ่าย และการเข้าถึงสัญญาและสลิปเงินเดือน

คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของ Oyster HR คือ Talent Network ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจ้างงาน ผ่านพันธมิตรในภูมิภาคท้องถิ่นได้ เป็นวิธีที่สะดวกในการค้นหาบุคลากรที่ยอดเยี่ยม!

คุณสมบัติเด่นของ Oyster HR

  • เปลี่ยนผู้รับเหมาช่วงเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำได้เพียงไม่กี่คลิก
  • ดำเนินการจ่ายเงินเดือนทั่วโลกโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับในท้องถิ่น
  • สร้างแพ็คเกจค่าตอบแทนที่ครอบคลุมโดยพิจารณาถึงสวัสดิการ ความเท่าเทียม และช่องว่างของเงินเดือน เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง

ข้อจำกัดของ Oyster HR

  • การขาดการบูรณาการกับแพลตฟอร์ม HRISอาจทำให้คุณพบข้อมูลที่แยกส่วนระหว่างรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและข้อมูลพนักงานพื้นฐาน
  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าทีมสนับสนุนลูกค้าของ Oyster HR ช้าในการตอบกลับ

การกำหนดราคาของ Oyster HR

  • ผู้รับเหมา: $29/ผู้รับเหมา ต่อเดือน (EUR 27/ผู้รับเหมา ต่อเดือน)
  • การจ่ายเงินเดือนทั่วโลก: $50/พนักงานต่อเดือน (EUR 47/ผู้รับเหมาต่อเดือน)
  • นายจ้างตามกฎหมาย: $699/เดือน (EUR 649 ต่อเดือน)
  • ขนาด: ราคาตามความต้องการ

Oyster HR คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลของคุณด้วย ClickUp

แพลตฟอร์ม HR สามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการบริหารจัดการและปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันโดยรวม นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้ทีม HR ของคุณมีเวลาว่างมากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานสำคัญอื่นๆ เช่น การดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

แต่การเลือกใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลใด ๆ ก็ไม่ได้ผล การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมนั้นจำเป็นต้องรู้ถึงความต้องการเฉพาะของคุณและพลวัตของทีม นอกจากนี้ยังสำคัญที่จะต้องเลือกแพลตฟอร์มที่สามารถช่วยคุณในหลายฟังก์ชัน เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการจัดการเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย

นี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาท—โซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการ การสื่อสาร และเอกสาร (พร้อมด้วยเทมเพลต HR ฟรีและความสามารถของAI) ช่วยให้คุณสามารถจัดการการดำเนินงานด้านประสบการณ์ของพนักงานส่วนใหญ่ได้จากที่เดียว

สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเพลิดเพลินกับฟีเจอร์และการทำงานอัตโนมัติที่จะช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น!