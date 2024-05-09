วิธีคำนวณมูลค่าที่ได้ในโครงการบริหารโครงการ

เคยรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งมาราธอนแต่ไม่แน่ใจว่าคุณกำลังวิ่งตามจังหวะที่จะเข้าเส้นชัยหรือไม่?
ในการบริหารโครงการ การติดตามความก้าวหน้าของคุณและการทำให้แน่ใจว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จในการเสร็จสิ้นโครงการ อาจรู้สึกท้าทายพอๆ กัน
นั่นคือจุดที่ค่ามูลค่าที่ได้มา (EV) เข้ามามีบทบาท—ตัวชี้วัดที่ทรงพลังซึ่งช่วยผู้จัดการโครงการประเมินผลการดำเนินงานทางการเงินของโครงการเมื่อเทียบกับระยะเวลาและงบประมาณ
ในบล็อกนี้ เราจะพูดถึงวิธีการคำนวณมูลค่าที่ได้ตามแผน (Earned Value) พร้อมมอบแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้คุณเข้าใจสถานะปัจจุบันของโครงการและแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการไปสู่ความสำเร็จ
ค่ามูลค่าที่ได้ในโครงการ (Earned Value) คืออะไร?
มูลค่าที่ได้ (EV) ในการบริหารโครงการเป็นมาตรวัดที่ วัดผลงานที่เสร็จสิ้นจริงเทียบกับต้นทุนที่วางแผนไว้ ซึ่งให้ภาพรวมของผลการดำเนินงานทางการเงินของโครงการ
มันช่วยให้ผู้จัดการโครงการตัดสินใจได้ว่าควรใช้เงินงบประมาณไปเท่าใดแล้ว โดยพิจารณาจากปริมาณงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วในแต่ละช่วงเวลาของโครงการ
โดยการเปรียบเทียบตัวเลขนี้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ผู้จัดการสามารถประเมินได้ว่า โครงการมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าหรือสูงกว่างบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญนี้ช่วยให้สามารถติดตามความก้าวหน้าทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการตัดสินใจเชิงรุกเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามเป้าหมายด้านงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด
ความสำคัญของการบริหารมูลค่าที่ได้รับในโครงการ
การจัดการมูลค่าที่ได้รับ (EVM) เป็นวิธีการที่ได้รับการทดสอบและพิสูจน์แล้ว ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงและวัดผลได้เกี่ยวกับสถานะของโครงการของคุณ โดยการรวมการวัดของตารางเวลาโครงการ งบประมาณ และงานที่เสร็จสิ้นจริง EVM จะให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของโครงการแก่คุณ
การบริหารมูลค่าที่ได้รับในโครงการ:
- นำเสนอภาพรวมที่ชัดเจนของสถานะโครงการ โดยรวมข้อมูลขอบเขต กำหนดเวลา และตัวชี้วัดด้านต้นทุนเข้าไว้ด้วยกัน
- ช่วยให้สามารถตรวจพบความเบี่ยงเบนของโครงการได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
- เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจด้วยข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการ
- ปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรและประสิทธิภาพ, ทำให้ผลลัพธ์ของโครงการดีขึ้น
- ส่งเสริมการสื่อสารที่ดีขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านตัวชี้วัดโครงการที่โปร่งใสและเป็นกลาง
EVM ให้มุมมองแบบสามมิติของประสิทธิภาพโครงการ ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูล คาดการณ์ปัญหา และปรับแผนงานได้อย่างเชิงรุก
มันก้าวข้ามการวัดแบบดั้งเดิม เช่น ดัชนีประสิทธิภาพต้นทุน (CPI) และดัชนีประสิทธิภาพตามกำหนดการ (SPI) โดยให้กรอบการทำงานที่ครอบคลุมเพื่อ:
- ประเมินความก้าวหน้าของโครงการ ประเมินประสิทธิภาพ
- ให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุตามกรอบที่กำหนดไว้ของขอบเขต, เวลา, และงบประมาณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังดูแลทีมขนาดเล็กหรือบริหารโครงการที่ซับซ้อนและกว้างขวาง การผสาน EVM เข้ากับเครื่องมือการจัดการโครงการอย่าง ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการติดตามความก้าวหน้าและรับประกันความสำเร็จของโครงการได้อย่างสิ้นเชิง
แนวคิดหลักของการบริหารมูลค่าที่ได้รับ
มาลงรายละเอียดกับแนวคิดหลักของการบริหารมูลค่าตามผลงาน (Earned Value Management หรือ EVM) ซึ่งเป็นกรอบการทำงานที่อาจดูน่ากลัวในตอนแรก แต่แท้จริงแล้วเกี่ยวกับการรักษาโครงการของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและอยู่ในงบประมาณ
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของคำสำคัญที่คุณต้องรู้:
- ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง (AC): นี่คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของโครงการของคุณจนถึงปัจจุบัน คิดว่าเป็นรอยเท้าทางการเงินของคุณ แสดงให้เห็นว่าคุณได้ใช้จ่ายไปจริงเท่าไร
- มูลค่าตามแผน (PV): สิ่งที่คุณวางแผนว่าจะบรรลุผลจนถึงขณะนี้ในรูปของเงินดอลลาร์ PV เป็นแผนที่นำทางของคุณ ซึ่งบ่งบอกถึงต้นทุนที่ตั้งงบประมาณไว้สำหรับงานที่กำหนดไว้จนถึงจุดหนึ่งใดในโครงการของคุณ
- มูลค่าที่ได้ (EV): นี่คือจุดที่คุณประเมินผลลัพธ์ของโครงการของคุณ EV วัดผลงานที่ทำได้ในแง่ของงบประมาณ เป็นการตรวจสอบความเป็นจริง แสดงให้เห็นว่าคุณกำลังนำหน้าหรือตามหลังแผนของคุณ
ตอนนี้ มาเชื่อมโยงจุดต่างๆ ด้วยคำศัพท์สำคัญอื่นๆ กัน:
- งบประมาณเมื่อเสร็จสิ้น (BAC): จุดหมายทางการเงินของคุณ คืองบประมาณรวมทั้งหมดของโครงการ นี่คือเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ว่าจะต้องบรรลุเมื่อทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์
- ความแปรปรวน: ให้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณชีพของโครงการคุณ ความแปรปรวนด้านต้นทุน (CV) บอกคุณว่าคุณใช้งบประมาณเกินหรือต่ำกว่างบประมาณ ในขณะที่ความแปรปรวนด้านกำหนดการ (SV) แสดงให้เห็นว่าคุณนำหน้าหรือล่าช้ากำหนดการ
- ดัชนี: สิ่งเหล่านี้คือตัวคูณประสิทธิภาพของคุณ ดัชนีประสิทธิภาพต้นทุน (CPI) ช่วยคุณทำนายประสิทธิภาพต้นทุนของโครงการ และดัชนีประสิทธิภาพตารางเวลา (SPI) บ่งชี้ว่าคุณใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
บทบาทของมูลค่าที่ได้ (EV) ในการบริหารมูลค่าที่ได้
มูลค่าที่ได้ (EV) เป็นแกนหลักในการบริหารมูลค่าที่ได้ โดยให้ภาพรวมของสุขภาพทางการเงินและความคืบหน้าของโครงการ
จินตนาการว่าคุณกำลังบริหารโครงการเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของธุรกิจ
มูลค่าตามแผน (PV) ของคุณในเดือนที่สามคือ $150,000 ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนเงินที่คุณตั้งเป้าไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในการทำงานที่กำหนดไว้
ณ เวลานี้ ต้นทุนที่แท้จริงของคุณ (AC) คือ $120,000
แต่ตรงนี้เองที่ EV เข้ามามีบทบาท: หากงานที่คุณทำเสร็จจริงมีมูลค่า 130,000 ดอลลาร์ EV จะแสดงให้เห็นว่าคุณใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ควรและสามารถทำงานได้มากกว่าที่คาดไว้
สิ่งนี้แสดงให้เห็นบทบาทของยานยนต์ไฟฟ้าในการวัดประสิทธิภาพด้านต้นทุนและความคืบหน้าของงาน โดยให้มาตรวัดที่ชัดเจนและสามารถวัดได้เชิงปริมาณว่าโครงการดำเนินไปได้ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับแผนงาน
การคำนวณมูลค่าที่ได้ในโครงการ
การคำนวณมูลค่าที่ได้ (EV) ช่วยให้คุณสามารถวัดผลการทำงานของโครงการของคุณเทียบกับแผนงานได้แบบเรียลไทม์
มาแยกแยะทีละขั้นตอนกันเถอะ
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดฐานข้อมูลโครงการ
ขั้นตอนแรกคือการกำหนดฐานข้อมูลโครงการของคุณ ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ละเอียดของแผนโครงการของคุณที่รวมถึงขอบเขตของโครงการ, กำหนดการ, และงบประมาณทั้งหมด (งบประมาณเมื่อเสร็จสิ้น, BAC) ฐานข้อมูลนี้ทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดทางการเงินและกำหนดการของโครงการของคุณ
สมมติว่าคุณกำลังเปิดตัวโมดูลซอฟต์แวร์ใหม่ งบประมาณทั้งหมดของคุณ (งบประมาณ ณ สิ้นสุดโครงการ, BAC) คือ 200,000 ดอลลาร์ วางแผนไว้ 5 เดือน
ขั้นตอนที่ 2: คำนวณมูลค่าตามแผน (PV)
มูลค่าตามแผน (PV) คือภาพรวมของความสำเร็จที่คาดหวังไว้ ช่วยให้คุณสามารถวัดผลทางการเงินว่าโครงการควรบรรลุถึงจุดใดแล้วในระยะเวลาที่กำหนด
สามเดือนหลังจากเริ่มโครงการ คุณวางแผนที่จะทำงานเสร็จ 60% สำหรับโครงการซอฟต์แวร์ของเรา นั่นคือ 60% ของ $200,000 เท่ากับมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (PV) ที่ $120,000
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดต้นทุนจริง (AC)
ต่อไป คุณต้องคำนวณต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง (AC) ซึ่งเป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้จ่ายไปสำหรับงานที่ดำเนินการในโครงการจนถึงเวลาที่กำหนด ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทำให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของทรัพยากรทางการเงินที่คุณได้ใช้จ่ายไปจริง
ดังนั้น หากภายในเดือนที่สาม คุณใช้จ่ายไป $100,000 แล้ว AC = $100,000
ขั้นตอนที่ 4: คำนวณมูลค่าที่ได้ (EV)
มูลค่าที่ได้ (EV) คือการประเมินมูลค่าของงานที่เสร็จสิ้นจริงจนถึงปัจจุบัน เปรียบเทียบกับงบประมาณเดิม EV ช่วยให้เข้าใจว่าคุณกำลังดำเนินการนำหน้า ตรงตาม หรือล่าช้ากว่ากำหนดและงบประมาณ โดยการกำหนดมูลค่าเป็นเงินดอลลาร์ให้กับปริมาณงานที่เสร็จสิ้นแล้ว
หากคุณทำโมดูลซอฟต์แวร์เสร็จเพียง 50% แล้ว EV = 50% ของ $200,000 = $100,000
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
หลังจากคำนวณ EV แล้ว คุณทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อระบุความแตกต่างระหว่างผลการดำเนินงานที่วางแผนไว้กับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งรวมถึงการคำนวณความแปรปรวนด้านต้นทุน (CV) และความแปรปรวนด้านกำหนดการ (SV) ซึ่งบ่งชี้ว่าคุณห่างจากงบประมาณและกำหนดการไปมากเพียงใดตามลำดับ
- ความแปรปรวนของต้นทุน (CV): EV – AC. หาก CV ของคุณเป็นบวก แสดงว่าคุณอยู่ภายใต้งบประมาณ สำหรับตัวอย่างของเรา CV = $100,000 – $100,000 = $0 ซึ่งแสดงว่าคุณอยู่ในงบประมาณพอดี
- ความคลาดเคลื่อนของตารางเวลา (SV): EV – PV. SV เป็นบวกหมายถึงเร็วกว่ากำหนด ในที่นี้ SV = $100,000 – $120,000 = -$20,000 แสดงว่าคุณล่าช้ากว่ากำหนด
ดัชนีประสิทธิภาพ
สุดท้ายนี้ เพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพและผลผลิตของโครงการของคุณ คุณต้องคำนวณดัชนีประสิทธิภาพต้นทุน (CPI) และดัชนีประสิทธิภาพตารางเวลา (SPI) ดัชนีเหล่านี้ช่วยให้คุณคาดการณ์ต้นทุนและระยะเวลาในการดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งช่วยให้สามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้
- ดัชนีประสิทธิภาพต้นทุน (CPI): EV / AC. CPI > 1 หมายถึงประสิทธิภาพด้านต้นทุน ในสถานการณ์นี้ CPI = $100,000 / $100,000 = 1 ซึ่งแสดงว่าคุณใช้จ่ายตามที่วางแผนไว้พอดี
- ดัชนีประสิทธิภาพตามกำหนดการ (SPI): EV / PV. SPI > 1 หมายถึงเร็วกำหนดการ. สำหรับเรา, SPI = $100,000 / $120,000 = 0. 83, หมายถึงล่าช้า
การใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับ EVM
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำมาใช้ระบบการจัดการมูลค่าที่ได้รับ (EVM) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังจัดการกับโครงการที่ซับซ้อนหลายโครงการพร้อมกัน การผสานรวมเครื่องมือ EVM ช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของโครงการของคุณกับงบประมาณและกำหนดการได้อย่างง่ายดาย
ลองนึกภาพว่ามีแดชบอร์ดที่ทำการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับทั้งหมดและแสดงความคืบหน้าจริงของโครงการ มูลค่าที่วางแผนไว้ และต้นทุนจริง—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องจมอยู่กับสเปรดชีต
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการคำนวณความคลาดเคลื่อนของตารางเวลาและความคลาดเคลื่อนของค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการปรับงบประมาณโครงการหรือการประเมินโครงสร้างการแบ่งงานใหม่ การมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่รองรับความสามารถ EVM หมายความว่าคุณพร้อมที่จะจัดการกับความไม่สอดคล้องใด ๆ ได้ทันที
การปรับปรุง EVM ให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับการนำการจัดการมูลค่าที่ได้รับ (EVM) ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพภายในโครงการของคุณ ด้วยชุดคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อการติดตามและวิเคราะห์อย่างละเอียด ClickUp ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถบูรณาการหลักการ EVM เข้ากับกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่น
ไม่ว่าคุณจะต้องการติดตามขอบเขตโครงการ ค่าใช้จ่าย ชั่วโมงทำงาน หรืองบประมาณอย่างใกล้ชิด ClickUp ก็มีแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับความต้องการด้านการวัดประสิทธิภาพและผลสำเร็จ (EVM) ของคุณทั้งหมด มาดูคุณสมบัติเฉพาะของมันกัน:
- การจัดการโครงการ: จัดระเบียบทีมการจัดการโครงการของคุณภายใน ClickUp เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่ราบรื่น มอบหมายงานและงานย่อยให้กับสมาชิกในทีม โดยให้แน่ใจว่ามีความรับผิดชอบและความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับทุกแง่มุมของขอบเขตโครงการ นำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการโหลดทรัพยากรมาใช้เพื่อจัดสรรสมาชิกในทีมและวัสดุอย่างมีกลยุทธ์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการรายงาน EVM (การจัดการมูลค่าที่ได้รับ) อย่างถูกต้อง
- การติดตามเวลาโครงการใน ClickUp:คุณสมบัตินี้ไม่ได้เป็นเพียงการติดตามเวลาอย่างง่าย ๆ แต่ยังช่วยให้คุณสามารถบันทึกเวลาอย่างละเอียดต่อภารกิจและโครงการที่เฉพาะเจาะจงได้ ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายจริง (AC) อย่างถูกต้อง และทำงานเพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายที่วางแผนไว้ (PV) พร้อมให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์สำหรับการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ (EV)
- การจัดการทรัพยากร: จัดการและจัดสรรทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ—สมาชิกในทีมของคุณ ด้วยระบบการจัดการทรัพยากรของ ClickUp คุณสามารถมองเห็นปริมาณงาน, จัดสรรงานใหม่ตามความจำเป็น, และทำให้ระดับการใช้ทรัพยากรของโครงการของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุด การจัดสรรอย่างมีกลยุทธ์นี้ช่วยสนับสนุนการบรรลุค่ามูลค่าตามแผน (PV) โดยทำให้แน่ใจว่าทรัพยากรที่เหมาะสมกำลังทำงานในภารกิจที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
- ฟิลด์กำหนดเองของ ClickUp: บันทึกค่าที่วางแผนไว้ (PV) และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (AC) ได้โดยตรงในรายการงานของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณติดตามงบประมาณและค่าใช้จ่ายได้แบบเรียลไทม์ ทำให้การคำนวณมูลค่าที่ได้มาเป็นเรื่องง่าย
- การประมาณเวลาใน ClickUp: กำหนดเวลาประมาณการสำหรับงานต่างๆ เพื่อกำหนดมูลค่าตามแผน (PV) ของโครงการในแง่ของเวลา ซึ่งช่วยในการประเมินว่าโครงการของคุณกำลังดำเนินไปก่อนกำหนดหรือล่าช้ากว่ากำหนด
- แดชบอร์ด ClickUp: ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อแสดงตัวชี้วัด EVM ที่สำคัญ เช่น ค่าความแปรปรวนของต้นทุน (CV) และค่าความแปรปรวนของกำหนดการ (SV) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมองเห็นสถานะทางการเงินและการจัดตารางเวลาของโครงการได้ในทันที
- แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp: มองเห็นไทม์ไลน์โครงการของคุณด้วยแผนภูมิแกนต์ ปรับระยะเวลาและลำดับงานเพื่อจัดการตารางเวลาโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ EVM ของคุณ
- เป้าหมายและหมุดหมายใน ClickUp: จัดให้เป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ EVM และกำหนดหมุดหมายที่สะท้อนถึงความสำเร็จที่สำคัญในโครงการของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการให้เสร็จตามกำหนดเวลาและงบประมาณ
วิธีดำเนินการ EVM ด้วย ClickUp: คู่มือทีละขั้นตอน
1. ตั้งค่าโครงสร้างโปรเจกต์ของคุณ
- สร้างพื้นที่สำหรับโครงการของคุณ: จัดระเบียบโครงการของคุณภายในพื้นที่เฉพาะเพื่อการ ดำเนินโครงการที่ประสบความสำเร็จ จัดหมวดหมู่การทำงานเป็นโฟลเดอร์และรายการสำหรับแต่ละขั้นตอนหรือส่วนประกอบ
- ใช้ ClickUp Tasks สำหรับโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS): แบ่งโครงการของคุณออกเป็นงานและงานย่อย ซึ่งแสดงถึงองค์ประกอบของ WBS ใช้เทคนิคการประมาณการโครงการเพื่อกำหนดความพยายามและค่าใช้จ่ายที่เฉพาะเจาะจง
2. ปรับแต่งสำหรับการติดตาม EVM
- ใช้ฟิลด์กำหนดเองใน ClickUp: สำหรับแต่ละงาน ให้เพิ่มฟิลด์กำหนดเองเพื่อบันทึกค่าที่วางแผนไว้ (PV), ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง (AC) และมูลค่าที่ได้รับ (EV) การตั้งค่านี้จะช่วยให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานทางการเงินและงานของโครงการได้อย่างแม่นยำ
- กำหนดเวลาประมาณการและติดตามเวลา: กำหนดเวลาประมาณการให้กับงานแต่ละงาน และใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาเพื่อบันทึกเวลาที่ทำงานจริง การวัดเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตารางเวลาของโครงการและตัวบ่งชี้ต้นทุนแรงงานของคุณ
3. ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ
- ใช้แดชบอร์ด ClickUp สำหรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์: สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อแสดงข้อมูลเมตริก EVM ของคุณ เช่น ค่าความแปรปรวนของต้นทุน (CV), ค่าความแปรปรวนของกำหนดการ (SV), ดัชนีประสิทธิภาพต้นทุน (CPI), และดัชนีประสิทธิภาพกำหนดการ (SPI) ภาพรวมนี้ช่วยให้คุณประเมินสุขภาพของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
- ตรวจสอบแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการตารางเวลา: ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp เพื่อติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ ความสัมพันธ์ของงาน และความคืบหน้าเทียบกับแผน ปรับแต่งงานและไทม์ไลน์ตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับผลการประเมิน EVM ของคุณ
4. วิเคราะห์และปรับ
- ประเมินความแตกต่างและดัชนีประสิทธิภาพ: ตรวจสอบ CV, SV, CPI และ SPI ของคุณเป็นประจำเพื่อระบุแนวโน้มและพื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจ การวิเคราะห์นี้จะช่วยให้คุณทราบว่าโครงการของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง เกินงบประมาณ หรือล่าช้ากว่ากำหนด
- ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน: ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ EVM ของคุณเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรใหม่ การปรับตารางเวลา และการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน คุณสามารถใช้แม่แบบขอบเขตโครงการเพื่อทำให้การปรับเปลี่ยนเหล่านี้เป็นมาตรฐานและราบรื่นขึ้นได้ เป้าหมายคือการปรับทิศทางตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
5. สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตรายงานประจำวันของ ClickUp: ให้ทีมติดตามความคืบหน้าประจำวัน จัดการงาน และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหลายทีม ด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ เช่น สถานะงาน ฟิลด์ และมุมมองเทมเพลตรายงานประจำวันนี้จะให้ภาพรวมที่ครอบคลุมซึ่งช่วยในการวางแผนและการรับผิดชอบที่ดีขึ้น สร้างรายงานและแชร์แดชบอร์ดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสื่อสาร การประเมินโครงการ ความคืบหน้า และการคาดการณ์
- มุมมองใน ClickUp: ใช้หลายมุมมอง เช่น รายการ กระดาน ปริมาณงาน ปฏิทิน ฯลฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและปรับแต่งได้ตามต้องการเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ ตัวอย่างเช่น มุมมองรายการช่วยให้การจัดกลุ่ม การจัดเรียง และการกรองงานเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของการบริหารมูลค่าที่ได้รับ
แม้แต่กรอบการทำงานที่แข็งแกร่งที่สุดก็ยังมีจุดอ่อน และระบบการจัดการมูลค่าที่ได้รับ (EVM) ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น มาแยกแยะข้อจำกัดของมันกัน, เจาะลึกการจัดการความเสี่ยงภายใน EVM, และสำรวจกลยุทธ์ในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อย:
- ความซับซ้อนสำหรับทีมใหม่: EVM นำเสนอเฟรมเวิร์กที่ครอบคลุมซึ่งอาจซับซ้อนและทำให้รู้สึกท่วมท้นสำหรับทีมที่ไม่คุ้นเคยกับวิธีการนี้ ซึ่งอาจนำไปสู่ความท้าทายในการนำไปใช้
- การพึ่งพาการตั้งค่าฐานข้อมูลที่ถูกต้อง: ความสำเร็จของ EVM ขึ้นอยู่กับการวางแผนเบื้องต้นที่แม่นยำและการตั้งค่าฐานข้อมูลที่ถูกต้อง. ข้อผิดพลาดหรือการละเลยในขั้นตอนแรก ๆ อาจทำให้การวัดประสิทธิภาพและการติดตามโครงการบิดเบือนอย่างมาก
- การมุ่งเน้นคุณภาพอย่างจำกัด: แม้ว่า EVM จะมีความโดดเด่นในการติดตามต้นทุนและกำหนดเวลา แต่บ่อยครั้งขาดกลไกในการประเมินคุณภาพของผลลัพธ์โครงการโดยตรง ซึ่งหมายความว่าปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการอาจไม่ได้รับการติดตามอย่างเพียงพอ
- ความท้าทายกับขอบเขตโครงการที่เปลี่ยนแปลงบ่อย: EVM เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการที่มีขอบเขตชัดเจน โครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตบ่อยครั้งอาจพบว่าความเข้มงวดของ EVM นั้นยากต่อการจัดการ ทำให้มีประสิทธิภาพน้อยลงในการใช้เป็นเครื่องมือติดตามและคาดการณ์
- ความเสี่ยงในการให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดมากเกินไป: มีความเสี่ยงที่จะมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขมากเกินไป เช่น ดัชนีประสิทธิภาพต้นทุน (CPI) และดัชนีประสิทธิภาพตามกำหนดการ (SPI) จนละเลยปัจจัยสำคัญอื่นๆ เช่น ขวัญและกำลังใจของทีม ความพึงพอใจของลูกค้า และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิงปริมาณมากเกินไปอาจนำไปสู่การมองภาพรวมของโครงการอย่างแคบ
การคาดการณ์และบริหารความเสี่ยงในบริบทของ EVM
ในขณะที่ EVM มีความโดดเด่นในการติดตามประสิทธิภาพด้านต้นทุนและกำหนดการ แต่ไม่ได้จัดการกับการบริหารความเสี่ยงโดยตรง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบูรณาการการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยการติดตามความเบี่ยงเบนและดัชนีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น การเกินงบประมาณอย่างต่อเนื่องอาจบ่งชี้ถึงความซับซ้อนของโครงการที่ประเมินต่ำเกินไป ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยงใหม่
วิธีการที่แนะนำเพื่อลดปัญหาที่พบบ่อย
เพื่อเอาชนะข้อจำกัดของ EVM ให้พิจารณาแนวทางต่อไปนี้:
- การวางแผนเบื้องต้นที่ปรับปรุงแล้ว: ใช้เวลาเพิ่มเติมในการวางแผนโครงการและกำหนดฐานข้อมูล ใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และมีส่วนร่วมกับสมาชิกทีมที่มีประสบการณ์เพื่อปรับปรุงความถูกต้อง
- ผสานรวมตัวชี้วัดคุณภาพ: นำตัวชี้วัดคุณภาพมาผสานเข้ากับแดชบอร์ดการบริหารโครงการขององค์กรของคุณควบคู่ไปกับตัวชี้วัด EVM แบบดั้งเดิม เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ส่งมอบเป็นไปตามมาตรฐานที่คาดหวัง
- ปรับ EVM ให้เหมาะกับ Agile: ปรับเปลี่ยน EVM ให้เข้ากับวิธีการทำงานแบบ Agile โดยการติดตามมูลค่าในปริมาณที่น้อยลง และปรับฐานข้อมูลให้เหมาะสมตามความต้องการ นี่สามารถช่วยบริหารโครงการที่มีขอบเขตเปลี่ยนแปลงได้
- การทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ: รวมการประชุมทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำไว้ในตารางโครงการของคุณ ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากตัวชี้วัด EVM เพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและพัฒนากลยุทธ์ในการลดความเสี่ยง
- การฝึกอบรมและการศึกษา: ลงทุนในการฝึกอบรมทีมของคุณเพื่อให้เข้าใจและนำไปใช้ระบบ EVM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกทีมที่มีความรู้ความสามารถมีแนวโน้มที่จะใช้ประโยชน์จากระบบ EVM ได้อย่างเต็มที่
ใช้ประโยชน์จากการบริหารมูลค่าที่ได้รับด้วย ClickUp
การบริหารมูลค่าที่ได้รับคือแผนที่นำทางและการตรวจสอบความเป็นจริงในหนึ่งเดียว เพื่อให้มั่นใจว่าคุณไม่ได้เพียงแค่ใช้เวลาและเงินไปเปล่า ๆ แต่กำลังลงทุนอย่างชาญฉลาด
อย่างไรก็ตาม ความมหัศจรรย์ไม่ได้อยู่เพียงแค่การรู้ว่า EVM มีอยู่เท่านั้น แต่เป็นการใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือจุดที่ทักษะและประสบการณ์ของคุณเข้ามามีบทบาท ผู้จัดการโครงการที่มีความเชี่ยวชาญเข้าใจถึงความจำเป็นในการเจาะลึกเข้าไปในตัวเลข เข้าใจสิ่งที่พวกมันบ่งบอก และดำเนินการตามนั้น
EVM สามารถทำงานได้ราบรื่นและเข้าใจง่ายขึ้นด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp
เชื่อมช่องว่างระหว่างความซับซ้อนและความสามารถในการใช้งาน ClickUp เปลี่ยนการนำ EVM ไปใช้จากงานที่ยุ่งยากให้กลายเป็นข้อได้เปรียบ ด้วย ClickUpการนำหลักการบริหารโครงการที่สำคัญมาใช้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงการของคุณอย่างเป็นธรรมชาติและง่ายดาย
แล้วทำไมต้องรอ? ทำให้ทุกการตัดสินใจของคุณเป็นการตัดสินใจที่มีข้อมูล!เริ่มต้นกับ ClickUpวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1. มูลค่าที่ได้ของโครงการคืออะไร?
มูลค่าที่ได้ของโครงการเปรียบเสมือนการถ่ายภาพสิ่งที่ทีมของคุณได้ทำสำเร็จไว้ แต่เป็นมูลค่าในรูปของเงินดอลลาร์และเซนต์ มันวัดมูลค่าของงานที่ได้ทำเสร็จแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณเดิม สมมติว่าคุณวางแผนที่จะใช้เงิน $50,000 สำหรับส่วนหนึ่งของโครงการของคุณ และคุณได้ทำส่วนนั้นเสร็จแล้ว หากค่าใช้จ่ายตามแผนคือ $50,000 มูลค่าที่ได้ตามแผนของคุณก็คือ $50,000 นี่เป็นวิธีหนึ่งในการดูว่าค่าใช้จ่ายและความคืบหน้าของโครงการของคุณเป็นไปตามแผนหรือไม่ โดยผสมผสานขอบเขต ระยะเวลา และต้นทุนเข้าด้วยกันเป็นตัวเลขที่ชัดเจนเพียงตัวเดียว
2. มูลค่าที่ได้ในเทคนิคการบริหารโครงการคืออะไร?
ในเทคนิคการจัดการโครงการ ค่าที่ได้มา (Earned Value) จะให้ภาพที่แท้จริงเกี่ยวกับสถานะของโครงการของคุณมากกว่าแค่กำหนดเวลาและตัวเลขเงินเท่านั้น ค่าที่ได้มาจะเชื่อมโยงระหว่างปริมาณงานที่คุณได้ทำไปแล้ว ปริมาณงานที่คุณวางแผนจะทำ และจำนวนเงินที่คุณได้ใช้จ่ายไปในการทำงานนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ใหญ่กว่าที่เรียกว่าการจัดการมูลค่าที่ได้รับ (EVM) ซึ่งช่วยผู้จัดการโครงการในการทำนายผลลัพธ์ของโครงการ ควบคุมค่าใช้จ่าย และทำให้ตารางเวลาเป็นไปตามที่กำหนด มันเปลี่ยนข้อมูลโครงการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ เพื่อให้คุณสามารถนำโครงการของคุณไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจ
3. สูตรค่าที่ได้คืออะไร?
สูตรค่าที่ได้มาคือดังนี้:
EV = (ร้อยละของงานที่เสร็จสมบูรณ์) x (งบประมาณรวมของโครงการ)
หากคุณดำเนินโครงการไปแล้วครึ่งหนึ่งโดยมีงบประมาณ 100,000 ดอลลาร์ มูลค่าผลงานที่ได้ (EV) ของคุณคือ 50% ของ 100,000 ดอลลาร์ หรือเท่ากับ 50,000 ดอลลาร์
สูตรง่าย ๆ นี้จะช่วยให้คุณทราบว่าโครงการของคุณอยู่บนเส้นทางทางการเงินและความก้าวหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ นี่คือรากฐานสำคัญในการประเมินสถานะปัจจุบันของโครงการและคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดตลอดเส้นทาง