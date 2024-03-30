บล็อก ClickUp
HubSpot Hacks: เปลี่ยนแปลงวิธีการของคุณในการขาย การตลาด และการจัดการโครงการ
HubSpot Hacks: เปลี่ยนแปลงวิธีการของคุณในการขาย การตลาด และการจัดการโครงการ

Sudarshan Somanathan
30 มีนาคม 2567

HubSpot คือผู้ช่วยคู่ใจของคุณในการดึงดูด สร้างความสนใจ และเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี มันช่วยให้คุณจัดการรายละเอียดการติดต่อ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด สร้างใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคา และปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณด้วย AI ได้อย่างง่ายดาย

แต่ด้วยความสามารถที่กว้างขวางเช่นนี้ อาจทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นได้ง่าย 🤯

เพื่อช่วยให้คุณใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพและดึงศักยภาพสูงสุดออกมา เราได้รวบรวม เคล็ดลับและเทคนิค HubSpot ที่ดีที่สุด ที่จะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นผู้ใช้ระดับมืออาชีพ นอกจากนี้ เรายังจะแนะนำ ClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอเนกประสงค์ที่สามารถเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ HubSpot ได้อีกด้วย

7 เคล็ดลับพิเศษจาก HubSpot เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ทั้งหกของ HubSpot—Sales, Commerce, Service, CMS, Operations, และ Marketing Hub—มีคุณสมบัติและเครื่องมือเฉพาะตัวที่ช่วยให้คุณดูแลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ HubSpot ที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้นใช้งาน คุณจำเป็นต้องเข้าใจวิธีการใช้คุณสมบัติเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มอัตราการแปลงลูกค้า

ในส่วนนี้ เราจะนำเสนอ เจ็ดเทคนิคพิเศษจาก HubSpot เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการโครงการการตลาดของคุณ

1. เทคนิคการปรับแต่งหน้าแลนดิ้งเพจ

นักการตลาดทุกคนทราบดีว่าเป้าหมายสูงสุดของหน้าแลนดิ้งคือการเปลี่ยนผู้เข้าชมให้กลายเป็นลูกค้าเป้าหมาย แม้ว่า HubSpot จะมีเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งฟรีที่ช่วยให้คุณสามารถออกแบบหน้าแลนดิ้งให้น่าดึงดูดได้ แต่ยังมีสิ่งสำคัญบางประการที่ควรคำนึงถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากทราฟฟิกเว็บไซต์ของคุณ

สำหรับเริ่มต้น ความเรียบง่ายคือกุญแจสำคัญ หน้า landing page ของคุณควรมีข้อมูลเพียงพอที่จะดึงดูดผู้เข้าชมโดยไม่ทำให้พวกเขารู้สึกถูกท่วมท้น ควรประกอบด้วยองค์ประกอบเช่น:

  • หัวข้อที่ชัดเจน
  • คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับบริการของบริษัทคุณ
  • ภาพของสินค้าหรือบริการของบริษัทคุณ
  • แบบฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูลติดต่อของผู้เยี่ยมชม

ส่วนข้อเสนอของหน้าแลนดิ้งมีความสำคัญอย่างยิ่งและต้องแสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัทคุณและวิธีที่มันสามารถแก้ปัญหาของผู้เข้าชมและปรับปรุงชีวิตของพวกเขาได้ ตัวอย่างเช่น สำหรับบริษัทที่ให้บริการส่งอาหารตอนกลางคืน ส่วนข้อเสนอสามารถระบุได้ว่า: #1 บริการส่งอาหารตอนกลางคืน. 🍣

2. เคล็ดลับการสร้างแบบฟอร์ม

HubSpot ยังมาพร้อมกับตัวเลือกการสร้างแบบฟอร์ม เมื่อออกแบบแบบฟอร์มเหล่านี้สำหรับหน้า Landing Page นักการตลาดที่ชาญฉลาดมักใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า การเก็บข้อมูลแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าเป้าหมายทีละน้อยแทนที่จะขอทั้งหมดในครั้งเดียว

นี่คือวิธีการทำงานของเทคนิคนี้ในทางปฏิบัติ: ทีมการตลาดของบริษัทจะออกแบบแบบฟอร์มการค้นหาบนหน้า landing page ที่ต้องการให้ผู้เยี่ยมชมกรอกเพียงชื่อและที่อยู่อีเมลของพวกเขาเท่านั้น เมื่อผู้เยี่ยมชมมีปฏิสัมพันธ์กับหน้าเว็บหรือเนื้อหาของบริษัท นักการตลาดจะสังเกตพฤติกรรมของพวกเขาเพื่อประเมินความชอบและความต้องการของพวกเขา และปรับการตลาดให้เหมาะสมตามนั้น

3. เทคนิคการตลาดขาเข้า

หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณคือการเผยแพร่บทความที่ให้ข้อมูลในรูปแบบของบล็อก. อย่างไรก็ตาม การคิดค้นหัวข้อที่น่าสนใจและหัวข้อข่าวที่ดึงดูดความสนใจอาจเป็นเรื่องที่น่ารำคาญ.

วิธีที่ยอดเยี่ยมในการแก้ไขปัญหานี้คือการใช้ แนวทางอินบาวด์มาร์เก็ตติ้ง กลยุทธ์นี้เข้าถึงจุดเจ็บปวดของลูกค้าและใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาสร้างเนื้อหาที่ชาญฉลาดซึ่งสอดคล้องกับพวกเขาได้ดีที่สุด

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือการตลาดขาเข้าที่ดีที่สุด HubSpot มีคุณสมบัติหลายประการที่จะช่วยคุณระบุจุดเจ็บปวดเหล่านี้

พอร์ทัลลูกค้า ของ HubSpot ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรายงานปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้ นอกจากนี้ ระบบตั๋วของ HubSpot ยังช่วยติดตามปัญหาที่ลูกค้าของคุณพบเจอบ่อยที่สุด เช่น ความยากลำบากในการใช้ฟีเจอร์เฉพาะ

ลองจินตนาการว่าคุณกำลังดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและสังเกตเห็นว่าลูกค้าบางรายรู้สึกสับสนเมื่อเริ่มต้นดูแลผิว เมื่อคุณทราบแล้วว่าอะไรที่ทำให้ผู้เข้าชมของคุณรู้สึกไม่สบายใจ คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่ตอบโจทย์ปัญหาของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย ในกรณีนี้ วิธีแก้ไขคือการเขียนบล็อกที่ให้ข้อมูลโดยสรุปสิ่งจำเป็นในชุดเริ่มต้นดูแลผิว เช่น มอยส์เจอไรเซอร์ โทนเนอร์ และคลีนเซอร์ 🧴

4. เคล็ดลับ SEO

แม้ว่าคุณจะได้สร้างบทความที่ให้ข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ของคุณแล้ว งานของคุณก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้ หนึ่งในปัจจัยสำคัญของโครงการการตลาดเนื้อหาคือการทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณติดอันดับสูงในหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา (SERPs) การบรรลุเป้าหมายนี้ต้องอาศัยการผสมผสานคำหลักที่สอดคล้องกับคำค้นหาที่ได้รับความนิยม 🔍

เครื่องมือการตลาด SEO ของ HubSpot มีประโยชน์อย่างมากในที่นี้ มันมีฟีเจอร์การวิเคราะห์ที่ให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับคำค้นหาที่ได้รับความนิยม การรวมข้อมูลจากระบบตั๋วและเครื่องมือการตลาด SEO และการใช้ผู้ช่วยสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของแพลตฟอร์ม คุณสามารถสร้างหัวข้อและบทความที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและติดอันดับสูงในเครื่องมือค้นหาได้

5. เคล็ดลับการตลาดผ่านอีเมล

แคมเปญการตลาดทางอีเมลที่ประสบความสำเร็จต้องมีจุดดึงดูดความสนใจและคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม การสร้างอีเมลและ CTA ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทีมการตลาดและการขายของคุณ

นี่คือจุดที่ Smart CTAs และเทมเพลตอีเมลของ HubSpot เข้ามามีบทบาท คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้าง CTA และอีเมลสำหรับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายใน HubSpot โดยคำนึงถึงความสนใจและขั้นตอนของพวกเขาในเส้นทางการซื้อ

ตัวอย่างเช่น CTA ของแพลตฟอร์มสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพจะกระตุ้นให้พวกเขาจองเซสชันการสาธิต ในขณะเดียวกัน CTA สำหรับลูกค้าปัจจุบันจะดึงดูดให้พวกเขาอัปเกรดเป็นแผนที่สูงขึ้น

คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จาก ฟีเจอร์การทดสอบ A/B ของ HubSpot เพื่อวิเคราะห์เทมเพลตอีเมลที่แตกต่างกัน กำหนดว่าเทมเพลตใดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีที่สุด และปรับปรุงเทมเพลตให้เหมาะสมตามผลลัพธ์

เมื่อคุณได้ระบุเทมเพลตที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดแล้ว คุณสามารถใช้ HubSpot เพื่อ กำหนดการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ เช่น เมื่อลูกค้าเป้าหมายคลิกที่ลิงก์ในอีเมลก่อนหน้านี้ หรือเมื่อมีกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น การลดราคาพิเศษ เพื่อส่งเทมเพลตที่เหมาะสมให้กับพวกเขาโดยอัตโนมัติ 💌

6. เคล็ดลับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย

หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการตลาดนำคือ การถ่ายโอนผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางการตลาดไปยังทีมขายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการดูแลและเปลี่ยนเป็นลูกค้าต่อไป ปัญหามักเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลติดต่อกระจายอยู่ในหลายแพลตฟอร์ม

ในฐานะหนึ่งในโซลูชันซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด HubSpot CRM แก้ไขปัญหานี้โดยการรวบรวมข้อมูลลูกค้าและข้อมูลผู้ติดต่อทั้งหมดไว้ในที่เดียว 🎯

นอกจากนี้ การแยกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าหรือบริการออกจากกลุ่มที่แสดงความสนใจน้อย จะช่วยให้การดำเนินงานด้านการขายและการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นความสามารถในการจัดการและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายของHubSpot ประกอบด้วย ฟีเจอร์การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ที่ช่วยให้คุณกำหนดเกณฑ์ตามแต่ละช่วงของวงจรชีวิตของลูกค้าเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น การเข้าชมเว็บไซต์บ่อยครั้งอาจบ่งชี้ว่าเป็นลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการขาย

โดยการป้อนเกณฑ์เหล่านี้เข้าสู่ระบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายของ HubSpot คุณสามารถระบุลูกค้าเป้าหมายที่มีคะแนนสูง ซึ่งบ่งบอกถึงความพร้อมในการซื้อ และปรับแต่งแคมเปญของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาเย็นชา ในทางกลับกัน คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่ต่ำกว่าบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องปรับความพยายามทางการตลาดของคุณเพื่อปรับปรุงอัตราการแปลง

7. กลเม็ดการใช้โซเชียลมีเดีย

การรักษาความสม่ำเสมอในการปรากฏตัวบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และเคล็ดลับสำคัญคือการเผยแพร่เนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ ช่องว่างระหว่างการโพสต์ เช่น การโพสต์วันนี้แล้วรออีกสามเดือนจึงจะโพสต์ครั้งต่อไป อาจขัดขวางความพยายามในการสร้างโอกาสทางธุรกิจได้

เครื่องมือสร้างโพสต์โซเชียลมีเดียด้วย AI ของ HubSpot ช่วยให้คุณสร้างโพสต์โซเชียลมีเดียหลายโพสต์ในหนึ่งวันและกำหนดเวลาเผยแพร่ล่วงหน้าได้หลายสัปดาห์

นอกจากนี้ การเผยแพร่เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสนใจของพวกเขา ลองนึกภาพว่ามีลูกค้าเป้าหมายส่งข้อความตรงมายังเพจ Facebook ของบริษัทคุณเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่โฆษณาในแคมเปญการตลาดของคุณ หากทีมขายและการตลาดของคุณไม่ตอบกลับข้อซักถามนี้ภายในเวลาหลายสัปดาห์ คุณก็จะพลาดโอกาสในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายรายนี้ให้กลายเป็นยอดขาย

กล่องข้อความโซเชียลมีเดีย ของ HubSpot แก้ปัญหานี้โดยการรวบรวมและติดตามการโต้ตอบทั้งหมดที่เป็นข้อความจากทุกบัญชีของคุณไว้ในที่เดียว ด้วยฟีเจอร์นี้ คุณสามารถตอบกลับคำถามได้อย่างรวดเร็วบน HubSpot โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างช่องทางโซเชียลมีเดียหลายช่องทาง

4 เคล็ดลับในการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก HubSpot

นอกเหนือจากเทคนิคการใช้งาน HubSpot ที่เราได้กล่าวถึงไปแล้ว ยังมีเคล็ดลับเพิ่มเติมที่ผู้ใช้ HubSpot สามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจของแพลตฟอร์มนี้ได้อีกด้วย มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจด้านล่างนี้ 👇

1. เข้าถึง HubSpot Academy

HubSpot Academy คือ แพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ ที่นำเสนอหลักสูตรและประกาศนียบัตรฟรีหลากหลายหัวข้อ ตั้งแต่การใช้อีเมลและโซเชียลมีเดีย ไปจนถึงกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 🏫

ผ่านหลักสูตรเหล่านี้ คุณสามารถได้รับประกาศนียบัตรทางการตลาดและเรียนรู้ทักษะที่จำเป็น เช่น การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ การปรับแต่งอีเมลให้เหมาะกับบุคคล และการดึงดูดและเปลี่ยนผู้ติดต่อให้เป็นลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ HubSpot Academy ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจและความสามารถในการทำกำไร คุณสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรฟรีเหล่านี้เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการตลาดและกลยุทธ์การหาลูกค้าของคุณ

2. ใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ

วิธีที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงการดำเนินงานของคุณให้มีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุดจาก HubSpot คือการใช้ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติด้านการขายและการตลาดของแพลตฟอร์มสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่แสดงให้เห็นว่าการทำงานอัตโนมัติสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร:

  • การอัตโนมัติแคมเปญอีเมลและการติดตามผล ตามการกระทำของลีดหรือเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีการสื่อสารที่ตรงเวลาและตรงเป้าหมายกับลีดและลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเก่า
  • การนำ การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติ มาใช้ด้วยเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะ วิธีนี้จะช่วยให้แพลตฟอร์มสามารถระบุลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงสุดให้กับคุณได้
  • การอัตโนมัติการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ช่วยคุณบรรเทาภาระงานโพสต์ที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งกินเวลาของทีมคุณ
  • ตั้งค่า การแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อรับการอัปเดตสถานะเมื่อลูกค้าเป้าหมายดำเนินการสำคัญ เช่น การคลิกลิงก์ในอีเมล ทีมงานของคุณจะสามารถติดตามผลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3. ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การวิเคราะห์ของ HubSpot

ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมของ HubSpot คุณสามารถติดตามการกระทำของผู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของคุณอย่างใกล้ชิด ระบุหน้าเว็บที่มีประสิทธิภาพสูง และรับรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของช่องทางการตลาดต่างๆ

ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจหน้าเว็บ เนื้อหา และกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าเป้าหมายของคุณได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ใช้ความรู้นี้เพื่อ ปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณ พัฒนาเนื้อหาที่น่าสนใจ และปรับปรุง กลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตของคุณให้ตรงตามเป้าหมายยอดขายและรายได้ของคุณ

4. ใช้ความสามารถในการผสานรวมของ HubSpot

ทีมส่วนใหญ่พึ่งพาเครื่องมือทางธุรกิจหลายอย่างในการปฏิบัติงานประจำวัน ซึ่งอาจลดประสิทธิภาพการทำงานและก่อให้เกิดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วนเมื่อต้องซิงค์หรือรวมข้อมูล

HubSpot แก้ไขปัญหานี้โดยการ ซิงค์ข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ ในขณะที่ยังคงให้ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือที่พวกเขาชื่นชอบต่อไปได้

ตัวอย่างเช่นการผสานรวม HubSpot กับ ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบร่วมมือที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มไปพร้อมกัน

ClickUpโดดเด่นในการจัดการงานและการติดตามโครงการ โดยให้การสนับสนุนการจัดการโครงการที่จำเป็นสำหรับทีมในหลากหลายอุตสาหกรรม สำหรับทีมขายและการตลาดที่ต้องจัดการงานหลากหลาย เช่น การตลาดผ่านอีเมลและการตลาดเนื้อหาด้วย HubSpot การผสานรวมกับ ClickUp มอบความได้เปรียบในการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงเกม

ตัวอย่างเช่น ตัวกระตุ้นของ HubSpot เช่น คำขอตั๋วจากลูกค้า สามารถสร้างงานใน ClickUp โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยสร้างรายการงานที่ครอบคลุม รายการนี้รวมถึงงานสำคัญ เช่น การติดตามลูกค้าและการสร้างเนื้อหา ซึ่งสามารถมอบหมายให้กับสมาชิกทีมต่างๆ ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณได้อย่างง่ายดาย งานยังสามารถถูกกำหนดสีตามความสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและทำให้แน่ใจว่าทีมจะจัดการกับงานที่มีความสำคัญสูงก่อน

การผสานรวม ClickUp กับ Hubspot
เพิ่มศักยภาพให้กับทีมขายและการตลาดของคุณด้วยการผสานรวม HubSpot กับ ClickUp

ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ HubSpot

ในขณะที่การผสานรวมระหว่าง HubSpot และ ClickUp สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับความพยายามด้านการตลาดและการขายของคุณ ClickUp ยังสามารถทำหน้าที่เป็นทางเลือกอิสระแทน HubSpot ได้อีกด้วย

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการแสดงข้อมูลที่ทรงพลัง พร้อมชุดคุณสมบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขาย, ทีมการตลาด, และทีมความสัมพันธ์กับลูกค้า แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตพร้อมใช้มากกว่า 1,000 แบบสำหรับสถานการณ์ทางธุรกิจมากมาย เช่นการจัดการสินค้า, การขาย, การตลาด, การเงิน, การบัญชี, และอื่น ๆ อีกมากมาย

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่มีงบประมาณจำกัด ClickUp มีแผนฟรีตลอดชีพ ช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 💰

นอกจากนี้การขยายสำนักงานล่าสุดของ ClickUp ได้นำบริการมาใกล้กับลูกค้ายิ่งขึ้น ทำให้สามารถให้การสนับสนุนในท้องถิ่น การเข้าถึงการขาย และประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น

อีกเหตุผลที่น่าสนใจว่าทำไม ClickUp ถึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ HubSpot คือความสามารถในการผสานรวมกับระบบต่าง ๆ นอกเหนือจาก HubSpot แล้วClickUp ยังสามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่างZoom, Make, Unito, Google Calendar, Dropbox, Gmail และ Slackได้อย่างราบรื่น

การผสานรวมที่ราบรื่น
นำการผสานการทำงานที่กำหนดเองมาสู่แดชบอร์ดส่วนตัวของคุณด้วย ClickUp Integrations

ด้วยเหตุนี้ มาสำรวจกันว่า ClickUp สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่คุ้มค่าสำหรับ HubSpot ได้อย่างไรในกระบวนการขาย การจัดการโครงการการตลาด การตลาดผ่านอีเมล และการทำงานอัตโนมัติ

1. ClickUp Sales

ClickUp Salesเป็นชุดเครื่องมือและฟีเจอร์ที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณ คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขาย ติดตามกิจกรรมบัญชีลูกค้า อัตโนมัติงาน และทำงานร่วมกันในดีลต่างๆ โดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนดเองและแดชบอร์ด

การสร้างแบบฟอร์ม ClickUp ที่กำหนดเอง คุณสามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้า เช่น ที่อยู่อีเมล ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์

ในขณะเดียวกัน แดชบอร์ดของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลการขายของคุณเพื่อวัดความก้าวหน้าและขจัดปัญหาคอขวดได้ พวกเขามีเครื่องมือภาพหลากหลายรูปแบบ เช่น แผนภูมิ Cumulative Flow, Velocity, Burnup และ Burndown เพื่อช่วยคุณติดตามความคืบหน้าของดีลและเข้าถึงความสามารถของทีมขายในการเปลี่ยนโอกาสเป็นยอดขายได้อย่างง่ายดาย

การตั้งค่ารายงานที่กำหนดเองใน ClickUp
ติดตามผลการขาย, รายได้ที่เกิดขึ้น, กิจกรรมในท่อการขาย, และอื่น ๆ ด้วยรายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ใน ClickUp

2. ClickUp CRM

ClickUp มาพร้อมกับระบบ CRM ของตัวเองที่เรียกว่าClickUp CRM ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดเก็บข้อมูลและจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มการเติบโตของลูกค้าและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้ ระบบนี้มาพร้อมกับมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 10 แบบ สำหรับ การติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้าและรายละเอียดของบัญชี โดยใช้รายการ, ตาราง, กระดาน Kanban, แผนภูมิ Gantt, และอื่น ๆ

มุมมองที่กำหนดเองใน ClickUp CRM
ติดตามสถานะการขายและการติดต่อกับลูกค้าของคุณด้วยมุมมองที่กำหนดเองใน ClickUp CRM

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานความสามารถ CRM ที่ทรงพลังของ ClickUp ได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp กรอบการทำงานที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามความต้องการนี้ช่วยให้คุณติดตามและจัดเรียงลีด รวมถึงจัดลำดับความสำคัญของงานตามขั้นตอนของกระบวนการขายผ่านโหมดการดูที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับเพิ่มและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า เช่น ชื่อผู้ติดต่อ อีเมล และอุตสาหกรรม

เทมเพลต CRM ของ ClickUp
ใช้เทมเพลต CRM ของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบและจัดการข้อมูลลูกค้า รวมถึงแสดงภาพกระบวนการขาย

3. ClickUp สำหรับการจัดการโครงการการตลาด

การจัดการโครงการการตลาดที่มีประสิทธิภาพมักเริ่มต้นด้วยการระดมความคิด และ ClickUp มีเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบ—ClickUp Whiteboards กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถสร้างและมองเห็นไอเดียได้ในเวลาเดียวกันโดยใช้รูปร่างต่างๆ วัตถุ และโน้ตติดได้ 🔴

ClickUp Whiteboard
ระดมความคิด เพิ่มบันทึก และทำงานร่วมกันเกี่ยวกับไอเดียและขั้นตอนการทำงานโดยใช้ ClickUp Whiteboards

หลังจากการระดมความคิด ทีมการตลาดจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มสำหรับบันทึกกลยุทธ์และแคมเปญของพวกเขาClickUp Docsช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข และจัดเก็บรายงาน กลยุทธ์ และเอกสารการตลาดที่สำคัญอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มลิงก์และไฟล์ แท็กสมาชิกในทีม และมอบหมายงานโดยตรงภายใน Docs

ClickUp ยังมีฟีเจอร์ AI ที่เรียกว่าClickUp Brainซึ่งสามารถช่วยคุณสร้างบทความบล็อกที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ สร้างไอเดียสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณ และทำงานการตลาดที่ต้องทำซ้ำ ๆ ให้เป็นอัตโนมัติ

ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อทำให้กระบวนการคิดสร้างสรรค์และการเขียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ClickUp สำหรับการตลาดผ่านอีเมล

โดยการเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Gmail, Outlook, Office 365 และ IMAP ของคุณ ClickUp ช่วยให้คุณตอบคำถาม ส่งอีเมล และเปลี่ยนอีเมลให้เป็นงานที่มีรายละเอียดได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปและแท็บต่างๆ

คุณยังสามารถใช้ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อกระตุ้นการตอบกลับทางอีเมลตามการส่งแบบฟอร์มหรือเหตุการณ์ของงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็วและเฉพาะบุคคล

ใช้เทมเพลตแคมเปญอีเมลของ ClickUpเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจพร้อม CTA ที่ปรับให้เหมาะกับผู้ชมของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ เทมเพลตนี้ช่วยให้ข้อความของคุณมีโทนเสียงที่สม่ำเสมอและเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งลดความจำเป็นในการออกแบบอีเมลที่ซับซ้อน

เทมเพลตแคมเปญอีเมลของ ClickUp
สร้างและวางแผนแคมเปญอีเมลที่ประสบความสำเร็จด้วยเทมเพลตแคมเปญอีเมลของ ClickUp

5. การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp

ClickUp Automationsมอบประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยการให้คุณสามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานอันมีค่าของคุณ

ก่อนอื่น คุณจะต้อง ระบุตัวกระตุ้น และระบุการกระทำที่คุณต้องการให้แพลตฟอร์มดำเนินการหลังจากแต่ละตัวกระตุ้น

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดวันครบกำหนดเป็นทริกเกอร์และขอให้ ClickUp ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้รับมอบหมายทุกครั้งเมื่อใกล้ถึงวันครบกำหนดของงาน ฟีเจอร์นี้ยังสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนลำดับความสำคัญของงานแต่ละงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองที่สร้างการกระทำตามตัวกระตุ้นและเงื่อนไขที่คุณเลือก
สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองที่ทำงานตามเงื่อนไขและทริกเกอร์ที่คุณเลือกใน ClickUp

ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานด้วย ClickUp อย่างไรใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล—แพลตฟอร์มนี้มีห้องสมุดที่มี การทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100+ แบบ สำหรับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการส่งมอบงานโครงการ การมอบหมายงาน และการเปลี่ยนแปลงสถานะที่กำหนดเอง

เพิ่มพลังการขาย การตลาด และการจัดการโครงการของคุณด้วย ClickUp

HubSpot เป็นซอฟต์แวร์ที่น่าทึ่งพร้อมคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการธุรกิจ ด้วยเทคนิคและเคล็ดลับที่เหมาะสม คุณสามารถใช้ศักยภาพของ HubSpot ได้อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย การตลาด ระบบ CRM และกระบวนการอื่นๆ อีกมากมาย

ด้วยคุณสมบัติการจัดการงานและโครงการที่ไร้รอยต่อ, เทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 1,000 แบบ, ระบบอัตโนมัติที่ใช้งานง่าย, และความสามารถในการผสานรวมที่ครอบคลุม, ClickUp สามารถเสริมการทำงานของ HubSpot ได้เป็นอย่างดี หรือสามารถแทนที่มันได้ทั้งหมด

พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลลัพธ์ของโครงการของคุณหรือยัง? เริ่มต้นเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณ—สมัครใช้ ClickUp วันนี้. ☀️