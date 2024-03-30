HubSpot Hacks: เปลี่ยนแปลงวิธีการของคุณในการขาย การตลาด และการจัดการโครงการ

HubSpot คือผู้ช่วยคู่ใจของคุณในการดึงดูด สร้างความสนใจ และเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี มันช่วยให้คุณจัดการรายละเอียดการติดต่อ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด สร้างใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคา และปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณด้วย AI ได้อย่างง่ายดาย
แต่ด้วยความสามารถที่กว้างขวางเช่นนี้ อาจทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นได้ง่าย 🤯
เพื่อช่วยให้คุณใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพและดึงศักยภาพสูงสุดออกมา เราได้รวบรวม เคล็ดลับและเทคนิค HubSpot ที่ดีที่สุด ที่จะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นผู้ใช้ระดับมืออาชีพ นอกจากนี้ เรายังจะแนะนำ ClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอเนกประสงค์ที่สามารถเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ HubSpot ได้อีกด้วย
7 เคล็ดลับพิเศษจาก HubSpot เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
ผลิตภัณฑ์ทั้งหกของ HubSpot—Sales, Commerce, Service, CMS, Operations, และ Marketing Hub—มีคุณสมบัติและเครื่องมือเฉพาะตัวที่ช่วยให้คุณดูแลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ HubSpot ที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้นใช้งาน คุณจำเป็นต้องเข้าใจวิธีการใช้คุณสมบัติเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มอัตราการแปลงลูกค้า
ในส่วนนี้ เราจะนำเสนอ เจ็ดเทคนิคพิเศษจาก HubSpot เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการโครงการการตลาดของคุณ
1. เทคนิคการปรับแต่งหน้าแลนดิ้งเพจ
นักการตลาดทุกคนทราบดีว่าเป้าหมายสูงสุดของหน้าแลนดิ้งคือการเปลี่ยนผู้เข้าชมให้กลายเป็นลูกค้าเป้าหมาย แม้ว่า HubSpot จะมีเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งฟรีที่ช่วยให้คุณสามารถออกแบบหน้าแลนดิ้งให้น่าดึงดูดได้ แต่ยังมีสิ่งสำคัญบางประการที่ควรคำนึงถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากทราฟฟิกเว็บไซต์ของคุณ
สำหรับเริ่มต้น ความเรียบง่ายคือกุญแจสำคัญ หน้า landing page ของคุณควรมีข้อมูลเพียงพอที่จะดึงดูดผู้เข้าชมโดยไม่ทำให้พวกเขารู้สึกถูกท่วมท้น ควรประกอบด้วยองค์ประกอบเช่น:
- หัวข้อที่ชัดเจน
- คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับบริการของบริษัทคุณ
- ภาพของสินค้าหรือบริการของบริษัทคุณ
- แบบฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูลติดต่อของผู้เยี่ยมชม
ส่วนข้อเสนอของหน้าแลนดิ้งมีความสำคัญอย่างยิ่งและต้องแสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัทคุณและวิธีที่มันสามารถแก้ปัญหาของผู้เข้าชมและปรับปรุงชีวิตของพวกเขาได้ ตัวอย่างเช่น สำหรับบริษัทที่ให้บริการส่งอาหารตอนกลางคืน ส่วนข้อเสนอสามารถระบุได้ว่า: #1 บริการส่งอาหารตอนกลางคืน. 🍣
2. เคล็ดลับการสร้างแบบฟอร์ม
HubSpot ยังมาพร้อมกับตัวเลือกการสร้างแบบฟอร์ม เมื่อออกแบบแบบฟอร์มเหล่านี้สำหรับหน้า Landing Page นักการตลาดที่ชาญฉลาดมักใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า การเก็บข้อมูลแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าเป้าหมายทีละน้อยแทนที่จะขอทั้งหมดในครั้งเดียว
นี่คือวิธีการทำงานของเทคนิคนี้ในทางปฏิบัติ: ทีมการตลาดของบริษัทจะออกแบบแบบฟอร์มการค้นหาบนหน้า landing page ที่ต้องการให้ผู้เยี่ยมชมกรอกเพียงชื่อและที่อยู่อีเมลของพวกเขาเท่านั้น เมื่อผู้เยี่ยมชมมีปฏิสัมพันธ์กับหน้าเว็บหรือเนื้อหาของบริษัท นักการตลาดจะสังเกตพฤติกรรมของพวกเขาเพื่อประเมินความชอบและความต้องการของพวกเขา และปรับการตลาดให้เหมาะสมตามนั้น
3. เทคนิคการตลาดขาเข้า
หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณคือการเผยแพร่บทความที่ให้ข้อมูลในรูปแบบของบล็อก. อย่างไรก็ตาม การคิดค้นหัวข้อที่น่าสนใจและหัวข้อข่าวที่ดึงดูดความสนใจอาจเป็นเรื่องที่น่ารำคาญ.
วิธีที่ยอดเยี่ยมในการแก้ไขปัญหานี้คือการใช้ แนวทางอินบาวด์มาร์เก็ตติ้ง กลยุทธ์นี้เข้าถึงจุดเจ็บปวดของลูกค้าและใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาสร้างเนื้อหาที่ชาญฉลาดซึ่งสอดคล้องกับพวกเขาได้ดีที่สุด
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือการตลาดขาเข้าที่ดีที่สุด HubSpot มีคุณสมบัติหลายประการที่จะช่วยคุณระบุจุดเจ็บปวดเหล่านี้
พอร์ทัลลูกค้า ของ HubSpot ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรายงานปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้ นอกจากนี้ ระบบตั๋วของ HubSpot ยังช่วยติดตามปัญหาที่ลูกค้าของคุณพบเจอบ่อยที่สุด เช่น ความยากลำบากในการใช้ฟีเจอร์เฉพาะ
ลองจินตนาการว่าคุณกำลังดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและสังเกตเห็นว่าลูกค้าบางรายรู้สึกสับสนเมื่อเริ่มต้นดูแลผิว เมื่อคุณทราบแล้วว่าอะไรที่ทำให้ผู้เข้าชมของคุณรู้สึกไม่สบายใจ คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่ตอบโจทย์ปัญหาของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย ในกรณีนี้ วิธีแก้ไขคือการเขียนบล็อกที่ให้ข้อมูลโดยสรุปสิ่งจำเป็นในชุดเริ่มต้นดูแลผิว เช่น มอยส์เจอไรเซอร์ โทนเนอร์ และคลีนเซอร์ 🧴
4. เคล็ดลับ SEO
แม้ว่าคุณจะได้สร้างบทความที่ให้ข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ของคุณแล้ว งานของคุณก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้ หนึ่งในปัจจัยสำคัญของโครงการการตลาดเนื้อหาคือการทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณติดอันดับสูงในหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา (SERPs) การบรรลุเป้าหมายนี้ต้องอาศัยการผสมผสานคำหลักที่สอดคล้องกับคำค้นหาที่ได้รับความนิยม 🔍
เครื่องมือการตลาด SEO ของ HubSpot มีประโยชน์อย่างมากในที่นี้ มันมีฟีเจอร์การวิเคราะห์ที่ให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับคำค้นหาที่ได้รับความนิยม การรวมข้อมูลจากระบบตั๋วและเครื่องมือการตลาด SEO และการใช้ผู้ช่วยสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของแพลตฟอร์ม คุณสามารถสร้างหัวข้อและบทความที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและติดอันดับสูงในเครื่องมือค้นหาได้
5. เคล็ดลับการตลาดผ่านอีเมล
แคมเปญการตลาดทางอีเมลที่ประสบความสำเร็จต้องมีจุดดึงดูดความสนใจและคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม การสร้างอีเมลและ CTA ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทีมการตลาดและการขายของคุณ
นี่คือจุดที่ Smart CTAs และเทมเพลตอีเมลของ HubSpot เข้ามามีบทบาท คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้าง CTA และอีเมลสำหรับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายใน HubSpot โดยคำนึงถึงความสนใจและขั้นตอนของพวกเขาในเส้นทางการซื้อ
ตัวอย่างเช่น CTA ของแพลตฟอร์มสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพจะกระตุ้นให้พวกเขาจองเซสชันการสาธิต ในขณะเดียวกัน CTA สำหรับลูกค้าปัจจุบันจะดึงดูดให้พวกเขาอัปเกรดเป็นแผนที่สูงขึ้น
คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จาก ฟีเจอร์การทดสอบ A/B ของ HubSpot เพื่อวิเคราะห์เทมเพลตอีเมลที่แตกต่างกัน กำหนดว่าเทมเพลตใดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีที่สุด และปรับปรุงเทมเพลตให้เหมาะสมตามผลลัพธ์
เมื่อคุณได้ระบุเทมเพลตที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดแล้ว คุณสามารถใช้ HubSpot เพื่อ กำหนดการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ เช่น เมื่อลูกค้าเป้าหมายคลิกที่ลิงก์ในอีเมลก่อนหน้านี้ หรือเมื่อมีกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น การลดราคาพิเศษ เพื่อส่งเทมเพลตที่เหมาะสมให้กับพวกเขาโดยอัตโนมัติ 💌
6. เคล็ดลับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการตลาดนำคือ การถ่ายโอนผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางการตลาดไปยังทีมขายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการดูแลและเปลี่ยนเป็นลูกค้าต่อไป ปัญหามักเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลติดต่อกระจายอยู่ในหลายแพลตฟอร์ม
ในฐานะหนึ่งในโซลูชันซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด HubSpot CRM แก้ไขปัญหานี้โดยการรวบรวมข้อมูลลูกค้าและข้อมูลผู้ติดต่อทั้งหมดไว้ในที่เดียว 🎯
นอกจากนี้ การแยกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าหรือบริการออกจากกลุ่มที่แสดงความสนใจน้อย จะช่วยให้การดำเนินงานด้านการขายและการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นความสามารถในการจัดการและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายของHubSpot ประกอบด้วย ฟีเจอร์การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ที่ช่วยให้คุณกำหนดเกณฑ์ตามแต่ละช่วงของวงจรชีวิตของลูกค้าเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น การเข้าชมเว็บไซต์บ่อยครั้งอาจบ่งชี้ว่าเป็นลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการขาย
โดยการป้อนเกณฑ์เหล่านี้เข้าสู่ระบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายของ HubSpot คุณสามารถระบุลูกค้าเป้าหมายที่มีคะแนนสูง ซึ่งบ่งบอกถึงความพร้อมในการซื้อ และปรับแต่งแคมเปญของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาเย็นชา ในทางกลับกัน คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่ต่ำกว่าบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องปรับความพยายามทางการตลาดของคุณเพื่อปรับปรุงอัตราการแปลง
7. กลเม็ดการใช้โซเชียลมีเดีย
การรักษาความสม่ำเสมอในการปรากฏตัวบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และเคล็ดลับสำคัญคือการเผยแพร่เนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ ช่องว่างระหว่างการโพสต์ เช่น การโพสต์วันนี้แล้วรออีกสามเดือนจึงจะโพสต์ครั้งต่อไป อาจขัดขวางความพยายามในการสร้างโอกาสทางธุรกิจได้
เครื่องมือสร้างโพสต์โซเชียลมีเดียด้วย AI ของ HubSpot ช่วยให้คุณสร้างโพสต์โซเชียลมีเดียหลายโพสต์ในหนึ่งวันและกำหนดเวลาเผยแพร่ล่วงหน้าได้หลายสัปดาห์
นอกจากนี้ การเผยแพร่เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสนใจของพวกเขา ลองนึกภาพว่ามีลูกค้าเป้าหมายส่งข้อความตรงมายังเพจ Facebook ของบริษัทคุณเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่โฆษณาในแคมเปญการตลาดของคุณ หากทีมขายและการตลาดของคุณไม่ตอบกลับข้อซักถามนี้ภายในเวลาหลายสัปดาห์ คุณก็จะพลาดโอกาสในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายรายนี้ให้กลายเป็นยอดขาย
กล่องข้อความโซเชียลมีเดีย ของ HubSpot แก้ปัญหานี้โดยการรวบรวมและติดตามการโต้ตอบทั้งหมดที่เป็นข้อความจากทุกบัญชีของคุณไว้ในที่เดียว ด้วยฟีเจอร์นี้ คุณสามารถตอบกลับคำถามได้อย่างรวดเร็วบน HubSpot โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างช่องทางโซเชียลมีเดียหลายช่องทาง
4 เคล็ดลับในการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก HubSpot
นอกเหนือจากเทคนิคการใช้งาน HubSpot ที่เราได้กล่าวถึงไปแล้ว ยังมีเคล็ดลับเพิ่มเติมที่ผู้ใช้ HubSpot สามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจของแพลตฟอร์มนี้ได้อีกด้วย มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจด้านล่างนี้ 👇
1. เข้าถึง HubSpot Academy
HubSpot Academy คือ แพลตฟอร์มการฝึกอบรมออนไลน์ ที่นำเสนอหลักสูตรและประกาศนียบัตรฟรีหลากหลายหัวข้อ ตั้งแต่การใช้อีเมลและโซเชียลมีเดีย ไปจนถึงกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 🏫
ผ่านหลักสูตรเหล่านี้ คุณสามารถได้รับประกาศนียบัตรทางการตลาดและเรียนรู้ทักษะที่จำเป็น เช่น การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ การปรับแต่งอีเมลให้เหมาะกับบุคคล และการดึงดูดและเปลี่ยนผู้ติดต่อให้เป็นลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ HubSpot Academy ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจและความสามารถในการทำกำไร คุณสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรฟรีเหล่านี้เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการตลาดและกลยุทธ์การหาลูกค้าของคุณ
2. ใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ
วิธีที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงการดำเนินงานของคุณให้มีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุดจาก HubSpot คือการใช้ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติด้านการขายและการตลาดของแพลตฟอร์มสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่แสดงให้เห็นว่าการทำงานอัตโนมัติสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร:
- การอัตโนมัติแคมเปญอีเมลและการติดตามผล ตามการกระทำของลีดหรือเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีการสื่อสารที่ตรงเวลาและตรงเป้าหมายกับลีดและลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเก่า
- การนำ การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติ มาใช้ด้วยเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะ วิธีนี้จะช่วยให้แพลตฟอร์มสามารถระบุลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงสุดให้กับคุณได้
- การอัตโนมัติการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ช่วยคุณบรรเทาภาระงานโพสต์ที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งกินเวลาของทีมคุณ
- ตั้งค่า การแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อรับการอัปเดตสถานะเมื่อลูกค้าเป้าหมายดำเนินการสำคัญ เช่น การคลิกลิงก์ในอีเมล ทีมงานของคุณจะสามารถติดตามผลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การวิเคราะห์ของ HubSpot
ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมของ HubSpot คุณสามารถติดตามการกระทำของผู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของคุณอย่างใกล้ชิด ระบุหน้าเว็บที่มีประสิทธิภาพสูง และรับรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของช่องทางการตลาดต่างๆ
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจหน้าเว็บ เนื้อหา และกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าเป้าหมายของคุณได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ใช้ความรู้นี้เพื่อ ปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณ พัฒนาเนื้อหาที่น่าสนใจ และปรับปรุง กลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตของคุณให้ตรงตามเป้าหมายยอดขายและรายได้ของคุณ
4. ใช้ความสามารถในการผสานรวมของ HubSpot
ทีมส่วนใหญ่พึ่งพาเครื่องมือทางธุรกิจหลายอย่างในการปฏิบัติงานประจำวัน ซึ่งอาจลดประสิทธิภาพการทำงานและก่อให้เกิดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วนเมื่อต้องซิงค์หรือรวมข้อมูล
HubSpot แก้ไขปัญหานี้โดยการ ซิงค์ข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ ในขณะที่ยังคงให้ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือที่พวกเขาชื่นชอบต่อไปได้
ตัวอย่างเช่นการผสานรวม HubSpot กับ ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบร่วมมือที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มไปพร้อมกัน
ClickUpโดดเด่นในการจัดการงานและการติดตามโครงการ โดยให้การสนับสนุนการจัดการโครงการที่จำเป็นสำหรับทีมในหลากหลายอุตสาหกรรม สำหรับทีมขายและการตลาดที่ต้องจัดการงานหลากหลาย เช่น การตลาดผ่านอีเมลและการตลาดเนื้อหาด้วย HubSpot การผสานรวมกับ ClickUp มอบความได้เปรียบในการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงเกม
ตัวอย่างเช่น ตัวกระตุ้นของ HubSpot เช่น คำขอตั๋วจากลูกค้า สามารถสร้างงานใน ClickUp โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยสร้างรายการงานที่ครอบคลุม รายการนี้รวมถึงงานสำคัญ เช่น การติดตามลูกค้าและการสร้างเนื้อหา ซึ่งสามารถมอบหมายให้กับสมาชิกทีมต่างๆ ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณได้อย่างง่ายดาย งานยังสามารถถูกกำหนดสีตามความสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและทำให้แน่ใจว่าทีมจะจัดการกับงานที่มีความสำคัญสูงก่อน
ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ HubSpot
ในขณะที่การผสานรวมระหว่าง HubSpot และ ClickUp สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับความพยายามด้านการตลาดและการขายของคุณ ClickUp ยังสามารถทำหน้าที่เป็นทางเลือกอิสระแทน HubSpot ได้อีกด้วย
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการแสดงข้อมูลที่ทรงพลัง พร้อมชุดคุณสมบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขาย, ทีมการตลาด, และทีมความสัมพันธ์กับลูกค้า แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตพร้อมใช้มากกว่า 1,000 แบบสำหรับสถานการณ์ทางธุรกิจมากมาย เช่นการจัดการสินค้า, การขาย, การตลาด, การเงิน, การบัญชี, และอื่น ๆ อีกมากมาย
สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่มีงบประมาณจำกัด ClickUp มีแผนฟรีตลอดชีพ ช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 💰
นอกจากนี้การขยายสำนักงานล่าสุดของ ClickUp ได้นำบริการมาใกล้กับลูกค้ายิ่งขึ้น ทำให้สามารถให้การสนับสนุนในท้องถิ่น การเข้าถึงการขาย และประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น
อีกเหตุผลที่น่าสนใจว่าทำไม ClickUp ถึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ HubSpot คือความสามารถในการผสานรวมกับระบบต่าง ๆ นอกเหนือจาก HubSpot แล้วClickUp ยังสามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่างZoom, Make, Unito, Google Calendar, Dropbox, Gmail และ Slackได้อย่างราบรื่น
ด้วยเหตุนี้ มาสำรวจกันว่า ClickUp สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่คุ้มค่าสำหรับ HubSpot ได้อย่างไรในกระบวนการขาย การจัดการโครงการการตลาด การตลาดผ่านอีเมล และการทำงานอัตโนมัติ
1. ClickUp Sales
ClickUp Salesเป็นชุดเครื่องมือและฟีเจอร์ที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณ คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขาย ติดตามกิจกรรมบัญชีลูกค้า อัตโนมัติงาน และทำงานร่วมกันในดีลต่างๆ โดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนดเองและแดชบอร์ด
การสร้างแบบฟอร์ม ClickUp ที่กำหนดเอง คุณสามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้า เช่น ที่อยู่อีเมล ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์
ในขณะเดียวกัน แดชบอร์ดของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลการขายของคุณเพื่อวัดความก้าวหน้าและขจัดปัญหาคอขวดได้ พวกเขามีเครื่องมือภาพหลากหลายรูปแบบ เช่น แผนภูมิ Cumulative Flow, Velocity, Burnup และ Burndown เพื่อช่วยคุณติดตามความคืบหน้าของดีลและเข้าถึงความสามารถของทีมขายในการเปลี่ยนโอกาสเป็นยอดขายได้อย่างง่ายดาย
2. ClickUp CRM
ClickUp มาพร้อมกับระบบ CRM ของตัวเองที่เรียกว่าClickUp CRM ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดเก็บข้อมูลและจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มการเติบโตของลูกค้าและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้ ระบบนี้มาพร้อมกับมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 10 แบบ สำหรับ การติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้าและรายละเอียดของบัญชี โดยใช้รายการ, ตาราง, กระดาน Kanban, แผนภูมิ Gantt, และอื่น ๆ
คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานความสามารถ CRM ที่ทรงพลังของ ClickUp ได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp กรอบการทำงานที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามความต้องการนี้ช่วยให้คุณติดตามและจัดเรียงลีด รวมถึงจัดลำดับความสำคัญของงานตามขั้นตอนของกระบวนการขายผ่านโหมดการดูที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับเพิ่มและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า เช่น ชื่อผู้ติดต่อ อีเมล และอุตสาหกรรม
3. ClickUp สำหรับการจัดการโครงการการตลาด
การจัดการโครงการการตลาดที่มีประสิทธิภาพมักเริ่มต้นด้วยการระดมความคิด และ ClickUp มีเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบ—ClickUp Whiteboards กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถสร้างและมองเห็นไอเดียได้ในเวลาเดียวกันโดยใช้รูปร่างต่างๆ วัตถุ และโน้ตติดได้ 🔴
หลังจากการระดมความคิด ทีมการตลาดจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มสำหรับบันทึกกลยุทธ์และแคมเปญของพวกเขาClickUp Docsช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข และจัดเก็บรายงาน กลยุทธ์ และเอกสารการตลาดที่สำคัญอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มลิงก์และไฟล์ แท็กสมาชิกในทีม และมอบหมายงานโดยตรงภายใน Docs
ClickUp ยังมีฟีเจอร์ AI ที่เรียกว่าClickUp Brainซึ่งสามารถช่วยคุณสร้างบทความบล็อกที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ สร้างไอเดียสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณ และทำงานการตลาดที่ต้องทำซ้ำ ๆ ให้เป็นอัตโนมัติ
4. ClickUp สำหรับการตลาดผ่านอีเมล
โดยการเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Gmail, Outlook, Office 365 และ IMAP ของคุณ ClickUp ช่วยให้คุณตอบคำถาม ส่งอีเมล และเปลี่ยนอีเมลให้เป็นงานที่มีรายละเอียดได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปและแท็บต่างๆ
คุณยังสามารถใช้ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อกระตุ้นการตอบกลับทางอีเมลตามการส่งแบบฟอร์มหรือเหตุการณ์ของงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็วและเฉพาะบุคคล
ใช้เทมเพลตแคมเปญอีเมลของ ClickUpเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจพร้อม CTA ที่ปรับให้เหมาะกับผู้ชมของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ เทมเพลตนี้ช่วยให้ข้อความของคุณมีโทนเสียงที่สม่ำเสมอและเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งลดความจำเป็นในการออกแบบอีเมลที่ซับซ้อน
5. การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
ClickUp Automationsมอบประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยการให้คุณสามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานอันมีค่าของคุณ
ก่อนอื่น คุณจะต้อง ระบุตัวกระตุ้น และระบุการกระทำที่คุณต้องการให้แพลตฟอร์มดำเนินการหลังจากแต่ละตัวกระตุ้น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดวันครบกำหนดเป็นทริกเกอร์และขอให้ ClickUp ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้รับมอบหมายทุกครั้งเมื่อใกล้ถึงวันครบกำหนดของงาน ฟีเจอร์นี้ยังสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนลำดับความสำคัญของงานแต่ละงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานด้วย ClickUp อย่างไรใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล—แพลตฟอร์มนี้มีห้องสมุดที่มี การทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100+ แบบ สำหรับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการส่งมอบงานโครงการ การมอบหมายงาน และการเปลี่ยนแปลงสถานะที่กำหนดเอง
เพิ่มพลังการขาย การตลาด และการจัดการโครงการของคุณด้วย ClickUp
HubSpot เป็นซอฟต์แวร์ที่น่าทึ่งพร้อมคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการธุรกิจ ด้วยเทคนิคและเคล็ดลับที่เหมาะสม คุณสามารถใช้ศักยภาพของ HubSpot ได้อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย การตลาด ระบบ CRM และกระบวนการอื่นๆ อีกมากมาย
ด้วยคุณสมบัติการจัดการงานและโครงการที่ไร้รอยต่อ, เทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 1,000 แบบ, ระบบอัตโนมัติที่ใช้งานง่าย, และความสามารถในการผสานรวมที่ครอบคลุม, ClickUp สามารถเสริมการทำงานของ HubSpot ได้เป็นอย่างดี หรือสามารถแทนที่มันได้ทั้งหมด
พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลลัพธ์ของโครงการของคุณหรือยัง? เริ่มต้นเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณ—สมัครใช้ ClickUp วันนี้. ☀️