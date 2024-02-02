Pipedrive Vs. Salesmate: CRM ตัวไหนดีที่สุดในปี 2025?

การขายเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก ทุกความได้เปรียบมีความสำคัญ ซอฟต์แวร์ CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) ที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการบรรลุเป้าหมายอย่างเหนือชั้นกับการสูญเสียโอกาสจากลูกค้าที่มีศักยภาพมากที่สุด
การต่อสู้ระหว่าง CRM ที่ได้รับความนิยมจากแฟน ๆ อย่าง Pipedrive กับ Salesmate นั้นเป็นการแข่งขันที่สูสีมาก แต่แชมป์คนใดที่สมควรได้รับตำแหน่งในทีมขายของคุณ เมื่อทั้งสองต่างสัญญาว่าจะทำให้กระบวนการขายเป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า?
ในการเปรียบเทียบอย่างละเอียดนี้ เราจะเจาะลึกถึงคุณสมบัติ ความสามารถในการใช้งาน ราคา และประสิทธิภาพโดยรวมของ Pipedrive และ Salesmate เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน
Pipedrive คืออะไร?
Pipedrive เป็นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการขายและการจัดการกระบวนการขายสำหรับทีมขาย คุณสามารถจัดการดีลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการขายให้ราบรื่นด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่เรียบง่ายของ Pipedrive
แพลตฟอร์มนี้มีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยนำทางคุณผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย ความง่ายในการใช้งานทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMBs) ที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการขายโดยไม่ต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ซับซ้อน
คุณสมบัติของ Pipedrive
ระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายนี้มีชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งซึ่งแม้แต่ผู้ใช้มือใหม่ก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย นี่คือคุณสมบัติบางส่วน
การจัดการท่อส่ง
รับภาพรวมที่ชัดเจนของดีลในกระบวนการของคุณด้วยขั้นตอนที่แสดงด้วยสีและรายงานที่กำหนดเองอย่างละเอียด นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ตั้งชื่อขั้นตอนตามขั้นตอนที่คุณใช้ในการปิดดีลหรือเลือกเทมเพลตที่ต้องการ
การจัดการการติดต่อ
จัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าและคู่ค้า, การติดต่อสื่อสาร, และการสื่อสารไว้ในที่เดียวที่รวมศูนย์. ติดตามการโทรและบันทึกประวัติการติดต่อของคุณไว้ในที่ที่คุณต้องการเพื่อการมองเห็นและการควบคุมอย่างสมบูรณ์ของตารางเวลาของคุณ.
แชทบอทสร้างลูกค้าเป้าหมาย
ทำให้การโต้ตอบกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณเป็นอัตโนมัติตลอด 24/7 เพื่อสร้างโอกาสในการขายอย่างต่อเนื่อง ด้วยแอป Pipedrive บนเว็บหรือมือถือ ตัวแทนขายของคุณสามารถทำงานร่วมกับบอทเพื่อเพิ่มความเป็นมนุษย์ได้แม้ในขณะเดินทาง แชทบอทจะเข้ามาช่วยเหลือหากทีมของคุณไม่ว่าง เพื่อไม่ให้โอกาสในการขายหลุดลอยไป
ลีดบูสเตอร์
สร้างโอกาสทางธุรกิจคุณภาพสูงมากขึ้นด้วยส่วนเสริมที่ทรงพลังนี้ ค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพจากฐานข้อมูลมากกว่า 400 ล้านโปรไฟล์ด้วยเครื่องมือ Prospector และฝังแบบฟอร์มและแบบสำรวจเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าใหม่ด้วย Web Forms
การผสานรวมอีเมล
ติดตามการสื่อสารทางอีเมล, กำหนดการติดตามผล, และรักษาประวัติการสนทนาที่สำคัญอย่างครบถ้วน. คุณสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้จากอุปกรณ์ใด ๆ และผสานรวมกับแอปพลิเคชันที่ช่วยเพิ่มยอดขายอื่น ๆ ได้.
โดยรวมแล้ว Pipedrive ช่วยคุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขาย ระบุแนวโน้ม และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกด้วยเครื่องมือวิเคราะห์และรายงาน ผู้ใช้ชื่นชอบความสามารถในการทำให้งานซ้ำๆ ง่ายขึ้นผ่านการทำงานอัตโนมัติ ประหยัดเวลา และมั่นใจได้ว่าไม่มีลูกค้าหรือดีลใดถูกมองข้าม
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $11.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $24.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $59.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $74.90/เดือน ต่อผู้ใช้
Salesmate คืออะไร?
Salesmate เป็นซอฟต์แวร์ CRMที่ใช้งานง่ายสำหรับทีมขายแนวหน้าและองค์กรขนาดใหญ่ คุณสามารถเร่งกระบวนการขายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้ด้วยโซลูชันอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรก ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ คุณสามารถใช้ระบบอัตโนมัติและการปรับแต่งให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณได้
เชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านทุกช่องทางและสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายของ Salesmate
คุณสมบัติของ Salesmate
เครื่องมือนี้มอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมทุกด้านของกระบวนการขาย ตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการขายไปจนถึงการปิดการขายและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้านล่างนี้คือรายละเอียดของฟีเจอร์เหล่านี้
ระบบอัตโนมัติในการขาย
ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติเพื่อให้ทีมขายของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์และปิดการขายได้. ทำให้แคมเปญ, กระบวนการ, และการติดต่อสื่อสารเป็นอัตโนมัติโดยใช้ลำดับที่ช่วยเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าเป้าหมายผ่านอีเมลเป้าหมายและการติดตามผล.
โมดูลที่กำหนดเอง
รวบรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวด้วยฟีเจอร์นี้ จัดการการสมัครสมาชิกและติดตามลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า และพันธมิตร ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว รับภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธุรกิจคุณ และตัดสินใจที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
แม่แบบท่อส่ง
สร้างกระบวนการที่คุณต้องการและสร้างหลาย-pipelines สำหรับการดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วปรับแต่งเทมเพลต CRMหรือนำกระบวนการที่คุณได้พิสูจน์แล้วมาใช้ในแพลตฟอร์มได้โดยไม่ต้องยุ่งยาก
รูปแบบที่กำหนดเอง
จัดระเบียบข้อมูลสำหรับแต่ละทีมด้วยรูปแบบที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้ทุกคนสามารถเห็นสิ่งที่ต้องการใน CRM ของตนได้ง่าย ๆ ด้วยการลากและวางรูปแบบ มอบข้อมูลและความชัดเจนที่จำเป็นให้กับทุกคนเพื่อรับประกันประสิทธิภาพในการขาย
วิดเจ็ตสำเร็จรูป
Salesmate มีวิดเจ็ตสำเร็จรูปหลายแบบเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วในพริบตา
วิดเจ็ตเหล่านี้ช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของทีม ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ทั้งหมดนี้ภายในอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้
ราคาของ Salesmate
- พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Pipedrive เทียบกับ Salesmate: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Pipedrive โดดเด่นในด้านอินเทอร์เฟซผู้ใช้และระบบอัตโนมัติ ในขณะที่ Salesmate มีความโดดเด่นในด้านฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการเข้าถึงผ่านมือถือ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจ ควรพิจารณาความต้องการเฉพาะของกระบวนการขายและพลวัตของทีมของคุณอย่างรอบคอบ
การเปรียบเทียบอย่างละเอียดด้านล่างนี้จะช่วยคุณเลือกเครื่องมือ CRM บนระบบคลาวด์ที่เหมาะสมซึ่งสนับสนุนกลยุทธ์ CRMและเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
ธงสำหรับดีลที่ค้างอยู่และการตั้งค่าความน่าจะเป็นพร้อมใช้งาน ความร่วมมือของทีม มุ่งเน้นที่งานขายรายบุคคล เน้นความร่วมมือของทีม การสื่อสาร การบูรณาการกับช่องทางต่างๆ การโทรและการติดตามอีเมลในตัว การวิเคราะห์และการรายงาน แดชบอร์ดที่สวยงาม รายงานการขายและลูกค้าที่ครอบคลุม แต่มีตัวเลือกจำกัดหากไม่ได้ใช้แผน Enterprise รายงานไม่จำกัด แดชบอร์ดจำกัดที่ 10 วิดเจ็ต ปัญญาประดิษฐ์ มีผู้ช่วยขาย AI ไม่มีฟีเจอร์ AI ที่โดดเด่น
ตอนนี้ มาแยกแยะความแตกต่างเหล่านี้กัน
1. ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI)
Pipedrive
Pipedrive โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายและมินิมอล เน้นความเรียบง่ายและใช้งานง่าย อินเทอร์เฟซไม่รกตา มีปุ่มขนาดใหญ่และป้ายกำกับที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการใช้งานแม้สำหรับผู้ใช้ใหม่
แพลตฟอร์มนี้เน้นย้ำถึงกระบวนการขายแบบภาพอย่างมาก โดยดีลต่าง ๆ จะถูกแทนด้วยบัตรที่เคลื่อนผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งทำให้สามารถมองเห็นความคืบหน้าของดีลและระบุจุดติดขัดได้ง่าย
เซลส์เมท
Salesmate นำเสนออินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและมีฟีเจอร์หลากหลายมากขึ้น พร้อมตัวเลือกและข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอมากขึ้น ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ขั้นสูงที่ต้องการเข้าถึงทุกสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว แต่อาจรู้สึกซับซ้อนเกินไปสำหรับบางคน
อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น เนื่องจากมีช่วงการเรียนรู้ที่ชันกว่า เนื่องจากมีช่วงการเรียนรู้ที่ชันกว่า เนื่องจากมีช่วงการเรียนรู้ที่ชันกว่า เนื่องจากมีช่วงการเรียนรู้ที่ชันกว่า เนื่องจากมีช่วงการเรียนรู้ที่ชันกว่า เนื่องจากมีช่วงการ
2. ระบบอัตโนมัติ
Pipedrive
Pipedriveใช้ระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบใช้กฎเกณฑ์เป็นพื้นฐานคุณกำหนดตัวกระตุ้น (เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะดีล, การได้รับอีเมล) และดำเนินการอัตโนมัติที่เกี่ยวข้อง (เช่น ส่งอีเมล, เพิ่มงาน, อัปเดตข้อมูล) วิธีการนี้มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นสูง
เซลส์เมท
Salesmate เน้นการอัตโนมัติในการสื่อสาร พร้อมคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการอัตโนมัติทางอีเมลและการโทรที่ติดตั้งไว้ในตัว แม้ว่าจะไม่ครอบคลุมเท่ากับ Pipedrive แต่ Salesmate ก็โดดเด่นในด้านเฉพาะเช่นการอัตโนมัติการสื่อสารทางอีเมล
3. การผสานรวม
Pipedrive
Pipedrive รองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันและเครื่องมือของบุคคลที่สามหลากหลาย คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือสื่อสาร แพลตฟอร์มการตลาด และซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างราบรื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
มันมุ่งเน้นไปที่การซิงโครไนซ์ข้อมูลสองทางเป็นหลัก ทำให้ข้อมูลไหลเวียนอย่างราบรื่นระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการผสานการทำงานกับเว็บฮุคส์และ Zapier สำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
การผสานระบบมักจะเป็นเรื่องง่ายและมีเอกสารประกอบอย่างดี พร้อมคำแนะนำการติดตั้งที่ชัดเจนและคู่มือผู้ใช้
เซลส์เมท
Salesmate สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอีเมลยอดนิยมได้อย่างดีเยี่ยม และเน้นฟีเจอร์การโทรในตัวที่ครบครัน ผสานการทำงานกับเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการการขายและความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างครบวงจร
Salesmate ใช้การผสมผสานระหว่างการซิงโครไนซ์ข้อมูล, กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, และ 'การเชื่อมต่อ' ที่สร้างไว้ล่วงหน้า การเชื่อมต่อเหล่านี้จะจัดการงานเฉพาะ เช่น การซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อทางการตลาดทางอีเมล หรือการบันทึกการโทรภายใน CRM โดยอัตโนมัติ
การผสานรวมหลักส่วนใหญ่รวมอยู่ในทุกแผนแล้ว โดยเครื่องมือขั้นสูงเพิ่มเติมจะต้องอัปเกรด
4. การจัดการท่อส่ง
Pipedrive
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณปรับแต่งระบบ CRM ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ และสอดคล้องกับกระบวนการขายของคุณผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง, ขั้นตอน, และรายละเอียดของดีล คุณสามารถปรับแต่งขั้นตอนและป้ายกำกับของระบบท่อการขายให้ตรงกับกระบวนการขายเฉพาะของคุณได้ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างโดยรวมและรูปแบบการจัดวางจะคงที่
Pipedrive มุ่งเน้นการเคลื่อนย้ายดีลผ่านกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยฟังก์ชันลากและวาง และการดำเนินการแบบกลุ่มสำหรับการจัดการดีลหลายรายการพร้อมกัน
นอกจากนี้ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับแต่ละดีลผ่านบันทึกที่ละเอียด ประวัติกิจกรรม และลำดับการติดตามผลอัตโนมัติ ซึ่งช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น
เซลส์เมท
ด้วย Salesmate คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบของระบบท่อการขาย (pipeline) ได้ตามต้องการ เพิ่มขั้นตอนเพิ่มเติม และแสดงข้อมูลเฉพาะสำหรับแต่ละดีลได้ ซึ่งช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดมากขึ้น แต่อาจรู้สึกไม่สะดวกหรือเข้าใจยากเมื่อเทียบกับวิธีการแสดงภาพของ Pipedrive
มันให้การปรับแต่งโครงสร้างของระบบอย่างกว้างขวาง รวมถึงการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง, การกำหนดค่าของดีล, และการตั้งค่าขั้นตอนที่มีเงื่อนไขตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้. สิ่งนี้ให้ความยืดหยุ่นสูง แต่ต้องการการตั้งค่าและการกำหนดค่าล่วงหน้าเพิ่มเติม.
5. การทำงานเป็นทีม
Pipedrive
เครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม แต่จุดเน้นหลักคือการจัดการงานของแต่ละบุคคล
เน้นการเป็นเจ้าของดีลและการมอบหมายความรับผิดชอบ โดยระบุอย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละดีลในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังมีระบบแสดงความคิดเห็นพื้นฐานและติดตามกิจกรรมเพื่อการสื่อสารภายในทีม
เซลส์เมท
Salesmate ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในดีลต่างๆ แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และประสานงานกิจกรรมต่างๆ ภายในแพลตฟอร์ม
มุ่งเน้นการสื่อสารภายในและการมอบหมายงานภายในระบบ มีอินเทอร์เฟซแชทในตัว บันทึกข้อตกลงร่วมกัน และการมอบหมายงานตามบทบาทเพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
6. การสื่อสาร
Pipedrive
เครื่องมือนี้ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างครอบคลุม
เซลส์เมท
Salesmate ช่วยให้คุณสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าได้โดยตรงผ่านฟังก์ชันการโทรที่มีอยู่ในระบบ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือภายนอก
7. การวิเคราะห์และรายงาน
Pipedrive
Pipedrive ให้รายงานที่ชัดเจนและน่าดึงดูดทางสายตาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบท่อส่ง พร้อมตัวเลือกในการเจาะลึกไปยังขั้นตอนและดีลเฉพาะ
เซลส์เมท
Salesmate ช่วยให้คุณปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อติดตามประสิทธิภาพการขายและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
มันให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์อย่างละเอียดภายในระบบท่อ ระบุจุดติดขัดและแนะนำการดำเนินการเพื่อปรับปรุง ซึ่งให้ข้อเสนอแนะทันทีแต่อาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกท่วมท้น
8. ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
Pipedrive
Pipedrive มีตัวเลือกผู้ช่วย AI ที่เรียกว่า 'LeadBooster' ซึ่งช่วยในงานต่างๆ เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การปรับแต่งอีเมล และการนัดหมายการประชุม ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม แต่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานอัตโนมัติได้อย่างมาก
เซลส์เมท
Salesmate ในปัจจุบันยังไม่มีผู้ช่วย AI ในตัว อย่างไรก็ตาม สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือ AIภายนอก เช่น Einstein Activity Capture (Salesforce) หรือ Outreach Chorus ซึ่งสามารถให้ฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกันได้
Pipedrive เทียบกับ Salesmate บน Reddit
และตอนนี้สำหรับการทดสอบขั้นสุดท้ายที่ไม่มีการกรอง—รีวิวจากผู้ใช้ มาดูกันว่าผู้ใช้ Pipedrive และ Salesmate พูดถึงอะไรกันบ้างบน Reddit
มีการเปรียบเทียบตามส่วนติดต่อผู้ใช้:
ผู้ใช้บางรายชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ Pipedrive ที่ช่วยควบคุมกระบวนการขาย ซึ่งช่วยให้พวกเขาติดตามความคืบหน้าและเพิ่มความสำเร็จในการขายได้
บางคนในทางกลับกัน ชอบใช้ Salesmate เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้นโดยใช้แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย
ผู้ใช้รู้สึกว่า Pipedrive จะสามารถทำได้ดีขึ้นหากมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น:
"Pipedrive เป็นมิตรกับผู้ใช้มาก แต่ไม่มีฟีเจอร์มากมาย"
"Pipedrive เป็นมิตรกับผู้ใช้มาก แต่ไม่มีฟีเจอร์มากมาย"
"ฉันชอบ Pipedrive แต่ส่วนตัวแล้วพบว่า Salesmate ดีกว่ามากและใช้มันมาประมาณหนึ่งหรือสองปี มันมีฟีเจอร์การส่งอีเมลเป็นลำดับด้วย"
"ฉันชอบ Pipedrive แต่ส่วนตัวแล้วพบว่า Salesmate ดีกว่ามากและใช้มันมาประมาณหนึ่งหรือสองปีแล้ว มันมีฟีเจอร์การส่งอีเมลเป็นลำดับด้วย"
ผู้ใช้ต้องการโซลูชัน CRM แบบครบวงจรในที่เดียว นั่นคือจุดเด่นของ ClickUp:
คุณควรพยายามหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือหรือแอปพลิเคชันหลายอย่างในการจัดการงาน คุณต้องการแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นแหล่งความจริงสำหรับการจัดการโครงการและการจัดการความรู้รวมกัน
คุณควรพยายามหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือหรือแอปพลิเคชันหลายตัวสำหรับการจัดการงาน คุณต้องการแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นแหล่งความจริงสำหรับการจัดการโครงการและการจัดการความรู้รวมกัน
นั่นคือเหตุผลที่ผมชอบใช้เครื่องมือเดียว แต่ปัญหาคือเมื่อคุณมีเครื่องมือที่ทำได้ทุกอย่าง มันมักจะทำได้แค่ระดับกลางๆ ไม่ได้ยอดเยี่ยม ClickUp เจ๋งกว่ามากในความเห็นของผม
นั่นคือเหตุผลที่ผมชอบใช้เครื่องมือเดียว แต่ปัญหาคือเมื่อคุณมีเครื่องมือที่ทำได้ทุกอย่าง มันมักจะทำได้แค่ระดับกลางๆ ไม่ได้ยอดเยี่ยม ClickUp นั้นเจ๋งกว่ามากในความเห็นของผม
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Pipedrive เทียบกับ Salesmate
การเปรียบเทียบระหว่าง Pipedrive กับ Salesmateอาจเป็นประเด็นถกเถียงที่ไม่มีวันจบสิ้น แต่คุณเคยพิจารณาทางเลือกอื่นที่รวมจุดเด่นของทั้งสองเข้าด้วยกันหรือไม่?
พบกับClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่เหนือกว่าข้อจำกัดของระบบ CRM แบบดั้งเดิม มอบพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการโครงการฟังก์ชันบริการลูกค้า การติดตามงาน และคุณสมบัติอันทรงพลังอื่นๆ สำหรับทีมขายและบริการ
นี่คือวิธีการ:
คุณสมบัติของ ClickUp เพื่อเร่งการเติบโตของลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า
1. ClickUp CRM
บรรลุและเกินเป้าหมายการขายของคุณด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่าย, ระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น, และลักษณะการทำงานร่วมกันของClickUp CRM
คุณสมบัติ CRMของ ClickUp ประกอบด้วยระบบท่อทางการตลาดแบบภาพ, ระบบการทำงานอัตโนมัติ, และการรายงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึก
แพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp ช่วยให้ตัวแทนของคุณเร่งการเติบโตของลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้าได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยแชทในตัว แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ
ClickAppsช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์ของทีมคุณภายในพื้นที่ทำงานได้ ด้วย ClickApps คุณสามารถจัดการความสัมพันธ์ของงานในระดับที่ละเอียด ส่งอีเมลโดยตรงจากงานใน ClickUp และสร้างรายการงานง่ายๆ จากทุกที่ในพื้นที่ทำงานของคุณ คุณสมบัติทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
และยังมีอีกมากมาย! มาสำรวจคุณสมบัติเฉพาะที่ทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการการขายตั้งแต่ต้นจนจบ
- ระบบคัมบังที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: กำหนดขั้นตอนในกระบวนการขายของคุณ ตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการขายเบื้องต้นไปจนถึงการปิดการขายด้วยบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้เอง เพิ่มขั้นตอนมากหรือน้อยตามที่ต้องการเพื่อให้สะท้อนถึงกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มขั้นตอนของดีล เช่น 'การติดต่อครั้งแรก', 'ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม', และ 'การบ่มเพาะ' ลงในบอร์ดที่คุณเรียกว่า 'การหาลูกค้า' หรือคุณอาจมีขั้นตอนเช่น 'การนัดหมายที่วางแผนไว้' และ 'การพัฒนาข้อเสนอ' ในบอร์ดเฉพาะที่เรียกว่า 'การคัดกรองและการค้นพบ'
- มุมมองที่กำหนดเอง: ปลดปล่อยตัวเองจากแดชบอร์ดที่ซ้ำซากจำเจและปรับแต่งข้อมูลให้เหมาะกับบทบาทของผู้ใช้แต่ละคนด้วยมุมมองที่กำหนดเองของ ClickUp มีมุมมองให้เลือกมากกว่า 15 แบบเพื่อความยืดหยุ่นในการมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า จัดลำดับความสำคัญของโครงการ และคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างสเปรดชีตที่เชื่อมต่อลูกค้าเข้ากับคำสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็วโดยใช้มุมมองตารางใน ClickUpหรือเปิดโอกาสให้ลูกค้าดูข้อมูลโปรไฟล์และคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องของตนเองในมุมมองรายการที่แชร์ร่วมกันใน ClickUp
- การจัดการงาน:ทีมขายสามารถรวบรวมการติดตามลูกค้าเป้าหมาย, การต้อนรับลูกค้าใหม่, และฟังก์ชันการขายที่สำคัญอื่น ๆ ได้ในแพลตฟอร์มเดียว. มอบหมายงานและงานย่อยให้กับสมาชิกทีมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย. วันที่ครบกำหนด, ความสำคัญ, และช่องทำเครื่องหมายช่วยให้ทุกคนรับผิดชอบได้
- ClickUp Automation: ย้ายดีลระหว่างขั้นตอนโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ด้วยฟีเจอร์อัตโนมัติของ ClickUp ตั้งค่าทริกเกอร์ เช่น "ย้ายไปยังขั้นตอน X" และกำหนดการดำเนินการ เช่น "ย้ายไปยังขั้นตอน Y" เพื่อประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด และทำให้กระบวนการดีลเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงานหรือส่งการแจ้งเตือน ClickUp ก็สามารถทำงานซ้ำๆ ในกระบวนการขายได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์สำคัญได้อย่างเต็มที่
- การรายงานและการวิเคราะห์: แสดงข้อมูลสำคัญด้านการขาย เช่น สุขภาพของท่อการขาย อัตราการเปลี่ยนแปลง และประสิทธิภาพของทีมบนแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้ ติดตามแนวโน้มและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับดีล งาน และกิจกรรมของทีม เพื่อวิเคราะห์กระบวนการขายและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลกับเครื่องมือการรายงานของ ClickUp
2. คลิกอัพ โซลูชันบริการลูกค้า
- สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายโดยตรงภายในโซลูชันบริการลูกค้าของ ClickUp ผสานรวมหน้าแลนดิ้งและแบบฟอร์มเว็บไซต์เพื่อการสร้างลูกค้าเป้าหมายอย่างไร้รอยต่อ
- เอาชนะปัญหาข้อมูลแยกส่วนด้วยวิกิกลางสำหรับจัดเก็บข้อมูลสำคัญของลูกค้า เช่น รายละเอียดการติดต่อ ประวัติการซื้อ และบันทึกการสื่อสาร ในฟิลด์และส่วนที่กำหนดเอง
- กรองลูกค้าเป้าหมายตามเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม งบประมาณ หรือแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อกำหนดเป้าหมายการติดต่อและปรับแต่งวิธีการขายให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
3. แม่แบบ CRM ของ ClickUp
ลืมวันเวลาที่ต้องไล่ตามข้อมูลจากหลายแพลตฟอร์มไปได้เลย ClickUp มาพร้อมกับเทมเพลตการขายและ CRM หลากหลายรูปแบบ เพื่อรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้า จัดการกระบวนการขาย และดูแลทุกการติดต่อกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตเหล่านี้มีคุณสมบัติในตัวเพื่อทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ ตั้งค่าการแจ้งเตือน และใช้ประโยชน์จากฟิลด์ที่กำหนดเองตามกระบวนการทำงานของคุณ เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกที่แข็งตัว มันสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดการลูกค้าเป้าหมาย ความสัมพันธ์กับลูกค้า และกระบวนการขายได้ในที่เดียวโดยใช้เทมเพลต CRM ของ ClickUpเครื่องมืออันทรงพลังนี้จะจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง และรายชื่อผู้ติดต่อไว้ในพื้นที่ที่ใช้งานง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นและการทำงานร่วมกันของทีมขายทั้งหมดของคุณ
ClickUp ยังมาพร้อมกับเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้อื่น ๆรวมถึงเทมเพลต ClickUp Sales Pipeline,เทมเพลต ClickUp Daily Sales Report และอื่น ๆ อีกมากมาย
พลังที่แท้จริงของ ClickUp อยู่ที่ความยืดหยุ่นของมัน คุณสามารถปรับแต่งและปรับให้เข้ากับกระบวนการขายและความต้องการของทีมคุณได้อย่างเต็มที่ ลองเล่นกับฟีเจอร์ต่างๆ สร้างมุมมองและเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง และปรับปรุงเครื่องจักรการขายที่ขับเคลื่อนด้วย ClickUp ของคุณอย่างต่อเนื่อง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
รับเครื่องมือบริหารโครงการพร้อมระบบ CRM ในหนึ่งเดียว
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ Pipedrive หรือ Salesmate การสร้างระบบ CRM ที่รวมศูนย์ถือเป็นกุญแจสำคัญในการมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายของคุณ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทั้งสองนี้ไม่ได้เป็นโซลูชันการจัดการธุรกิจที่ครบวงจร
สำหรับเรื่องนั้น ให้หันมาใช้ ClickUp—แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานแบบครบวงจร ClickUp ผสมผสานฟีเจอร์ CRM เข้ากับการจัดการโครงการ เอกสาร สเปรดชีต อีเมล ความช่วยเหลือจาก AI และอื่นๆ อีกมากมายไว้ในระบบเดียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
ตั้งแต่การให้คุณสร้างข้อเสนอร่วมกันในClickUp DocsไปจนถึงการนำเสนอClickUp AIเพื่อสร้างงานนำเสนอการขายและวัสดุสนับสนุนการขาย นี่คือเครื่องมือจัดการโครงการขายเพียงหนึ่งเดียวที่ทำได้ทั้งหมด
จัดการธุรกิจทั้งหมดของคุณใน ClickUp เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและผลลัพธ์ที่คุ้มค่าสมัครใช้แผนฟรีตลอดชีพของ ClickUpเพื่อเริ่มต้น