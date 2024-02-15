10 แม่แบบแผนผัง SIPOC ฟรีใน Excel และ ClickUp

การดำเนินธุรกิจก็เหมือนกับการนั่งรถไฟเหาะ มันเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสูงและความต่ำ คุณจะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย ซึ่งหลายอย่างเกิดจากความไม่ชัดเจนของกระบวนการ ความไม่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่ผิดพลาด และความสับสนในบทบาทหน้าที่
โชคดีที่เครื่องมือการทำแผนภาพกระบวนการสามารถกำจัดความไม่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ได้ หนึ่งในเครื่องมือเหล่านี้คือ SIPOC
SIPOC คืออะไร?
SIPOC เป็นคำย่อที่มาจาก Suppliers Inputs Process Outputs and Customers (ซัพพลายเออร์, อินพุต, กระบวนการ, เอาต์พุต และลูกค้า) เป็นเครื่องมือเชิงภาพที่ใช้ในกระบวนการซิกซ์ซิกมาเพื่อแสดงภาพและวางแผนองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องของกระบวนการ
แผนภาพ SIPOC สรุปข้อมูลนำเข้าที่สำคัญและระดับสูง ข้อมูลส่งออก และกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสำหรับโครงการต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการในด้านการผลิต การทำธุรกรรม การสนับสนุน ไอที ฯลฯ
เมื่อสร้างเสร็จแล้ว แผนภาพ SIPOC จะช่วยให้เกิดการมุ่งเน้นในการกำหนดตัวชี้วัดกระบวนการ, ฐานข้อมูล, วัตถุประสงค์ของโครงการ, และความเสี่ยง. มันจะวางรากฐานและมุมมองระดับสูงสำหรับโครงการปรับปรุง.
การสร้างแผนภาพ SIPOC นั้นไม่ซับซ้อน แต่ต้องใช้เวลา ความพยายาม และความเข้าใจอย่างครอบคลุมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ โชคดีที่มีเทมเพลต SIPOC ที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้ง่ายขึ้น
SIPOC Templates คืออะไร?
แม่แบบ SIPOC เป็นเครื่องมือภาพมาตรฐานที่ช่วยในการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยนำเข้า ผลลัพธ์ ผู้จัดหา กระบวนการ และลูกค้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทางธุรกิจ แม่แบบนี้ช่วยให้คุณมีแนวทางที่เป็นระบบในการปรับปรุงกระบวนการ
คุณสามารถใช้แผนภาพ SIPOC ที่ปรับแต่งเองหรือใช้แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้า แต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสีย
แผนผัง SIPOC ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณรองรับลักษณะเฉพาะของธุรกิจและกระบวนการทำงานของคุณได้ อย่างไรก็ตาม การสร้างแผนผังนี้ต้องใช้เวลาเนื่องจากต้องใช้ความพยายามและความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมดที่จำเป็นในการนำไปใช้และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนผัง SIPOC ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อประหยัดแรงและเวลา มีเทมเพลตแผนผัง SIPOC มากมายที่สามารถหาได้ทางออนไลน์สำหรับการจัดการโครงการและการดำเนินงาน คุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจขอบเขตของงานสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
แม่แบบ SIPOC ช่วยในการมองเห็นภาพกระบวนการที่จำเป็นในการวางแผนและเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ หรือคุณสามารถใช้เพื่อระบุความท้าทายและช่องว่างในกระบวนการที่มีอยู่และปรับปรุงให้ดีขึ้น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผน SIPOC ดี?
แม่แบบ SIPOC ที่ดีสามารถรองรับกระบวนการใหม่และดำเนินการปรับปรุงที่ช่วยลดขอบเขตของข้อผิดพลาด ความสับสน และการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ในที่สุดจะนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า
นี่คือคุณสมบัติของแม่แบบ SIPOC ที่ดี:
- ความดึงดูดทางสายตา: เนื่องจากแม่แบบ SIPOC เป็นการนำเสนอภาพของกระบวนการ จึงต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจน ควรใช้สี แบบอักษร และการจัดรูปแบบที่สอดคล้องกัน พร้อมเว้นระยะห่างที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้เข้าใจได้ง่าย
- ความสะดวกในการใช้งาน: สมาชิกในทีมควรสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ ขั้นตอนสำคัญ และผลลัพธ์ที่ต้องบรรลุ เพื่อปฏิบัติงานได้โดยไม่มีอุปสรรค
- ความชัดเจน: แม่แบบที่ดีควรนำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจนและกระชับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายควรสามารถเข้าใจได้ง่าย
- ความสามารถในการปรับแต่ง: กระบวนการทำงานและขั้นตอนที่แตกต่างกันมีความต้องการ ความซับซ้อน และรายละเอียดที่แตกต่างกันไป แม่แบบ SIPOC ที่ดีจะต้องสามารถปรับแต่งและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการดังกล่าวได้
- ความสมบูรณ์: ควรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่สมาชิกทีมต้องการ ระวัง: หลีกเลี่ยงการพยายามบันทึกทุกรายละเอียดเล็กน้อย ให้คงมุมมองในระดับสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เทมเพลทแออัดเกินไป
- การเข้าถึง: แม่แบบแผนผัง SIPOC ที่ดีต้องพร้อมใช้งานและสามารถเข้าถึงได้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- การอัปเดตเป็นประจำ: แบบแผน SIPOC ต้องสามารถรองรับการอัปเดตเป็นประจำได้เมื่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงไป. สิ่งนี้จะช่วยคุณระบุช่องว่างและโอกาสสำหรับการปรับปรุง
การปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้จะส่งผลให้ได้แผนภูมิ SIPOC ที่สามารถสื่อสารองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพในแผนภาพที่ชัดเจน มีเหตุผล และสามารถปรับแต่งได้
เคล็ดลับมืออาชีพ:ลองใช้แอปตารางงานยอดนิยมเหล่านี้ร่วมกับเทมเพลตSIPOC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการและกระบวนการของคุณ
10 แม่แบบ SIPOC ที่ควรใช้
นี่คือรายการที่คัดสรรมาแล้วของเทมเพลต SIPOC 10 แบบที่คุณควรใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการให้ราบรื่น
1. แม่แบบ SIPOC ของ ClickUp
เทมเพลต SIPOC ของ ClickUpจะช่วยให้คุณเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างซัพพลายเออร์, อินพุต, กระบวนการ, เอาต์พุต และลูกค้าสำหรับทุกโครงการของคุณได้อย่างชัดเจน โปรดอ้างอิงก่อนเริ่มโครงการใหม่หรือปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่
เทมเพลตนี้ให้คุณเข้าถึงฟิลด์ที่กำหนดเองได้แปดฟิลด์ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มและบันทึกคุณลักษณะสำคัญต่างๆ เช่น อีเมล ที่อยู่ ราคาต่อหน่วย SIPOC รายชื่อผู้ติดต่อ และอื่นๆ
โดยการนำเสนอขั้นตอนในมุมมองที่กำหนดเอง เทมเพลตนี้ช่วยให้เข้าใจโครงการที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นและค้นหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อผลตอบแทนที่ดีขึ้น
สร้างแผนผัง SIPOC เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและช่วยปรับปรุงทุกแง่มุมของกระบวนการทำงาน มันทำให้ทุกแผนกและทีมอยู่ในหน้าเดียวกัน ลดความสับสน ข้อผิดพลาด และข้อผิดพลาด
ใช้เทมเพลตเพื่อทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ พร้อมติดตามความคืบหน้าที่เกี่ยวข้อง, แท็ก, และการพึ่งพา
2. แม่แบบกระบวนการและขั้นตอนของ ClickUp
คุณเคยอยากรู้ไหมว่ากระบวนการใดกระบวนการหนึ่งในองค์กรของคุณทำงานอย่างไร? แผนกทรัพยากรบุคคลรับสมัครพนักงานใหม่อย่างไร? แผนกจัดซื้อจัดจ้างทำอย่างไรเพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุด? การเปิดตัวผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นได้อย่างไร?
หากองค์กรของคุณใช้เทมเพลตกระบวนการและขั้นตอนของ ClickUp คุณสามารถค้นหาทุกอย่างได้ในที่เดียว!
เทมเพลต SIPOC นี้จะช่วยให้คุณกำหนดกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ใช้เพื่อรวบรวมกระบวนการทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว และสร้างแนวทางที่สอดคล้องกันสำหรับงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
คุณสามารถจัดการกระบวนการหนึ่งหรือมากกว่าจากแดชบอร์ดเดียว และรับข้อมูลโครงการทั้งหมดผ่านกระดานคัมบังที่มีประโยชน์
โดยการให้คุณเข้าถึงรายละเอียดของโครงการ จะช่วยให้คุณสามารถติดตามงานที่ทำซ้ำได้ และวัดประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณค้นหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลาเพื่อการแก้ไข
3. แม่แบบ SOP ของ ClickUp
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) คือสิ่งที่ธุรกิจต้องการเหมือนน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์—ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุดหรือกระตุก SOPs กำหนดแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติงานตามกิจวัตรเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้การปฏิบัติงานของทีมต่าง ๆ มีความสม่ำเสมอ
พวกเขาให้คำจำกัดความวัตถุประสงค์ของขั้นตอน, ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ, ขอบเขต, และข้อจำกัดของมัน. พวกเขายังระบุบทบาทและความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในขั้นตอนเหล่านี้. ในที่สุด, พวกเขารับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการสุดท้ายจะตรงตามความต้องการของลูกค้า.
ใช้เทมเพลต SOP ของ ClickUpเพื่อสร้าง จัดระเบียบ บริหารจัดการ และทบทวน SOP สำหรับธุรกิจของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดกระบวนการและขั้นตอนมาตรฐานในองค์กรของคุณเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้สูงสุด
การรวม SOPsกับแผนผังกระบวนการSIPOC ช่วยให้การจัดการโครงการและโปรแกรมหลายโครงการพร้อมกันง่ายขึ้น
เทมเพลตนี้ยังช่วยระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและความร่วมมือระหว่างแผนกต่างๆ ภายในบริษัท คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานของคุณเองใน ClickUp โดยใช้มุมมองที่กำหนดเองเช่น ปริมาณงาน ปฏิทิน และอื่นๆ
สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมดโดยใช้เทมเพลตนี้เพื่อรักษาความถูกต้อง คุณภาพ และความสม่ำเสมอ
4. แม่แบบรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขายของ ClickUp
หากคุณต้องติดต่อกับผู้ขายหลายรายเป็นประจำ มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณต้องการระบบบริหารจัดการผู้ขาย
การจัดการผู้จัดจำหน่ายช่วยให้การควบคุมต้นทุน, ประสิทธิภาพ, และมาตรฐานคุณภาพสำหรับสินค้าและบริการ. นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรจัดการความเสี่ยงทางการเงิน, ห่วงโซ่อุปทาน, และกฎหมาย.
ใช้เทมเพลตรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขายของ ClickUpเพื่อบันทึกขั้นตอนระดับสูงสำหรับการจัดการผู้ขายอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้ขายของคุณ
เทมเพลต SIPOC นี้ช่วยให้คุณประเมินผู้ขายต่างๆ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ติดตามประสิทธิภาพของผู้ขาย รวบรวมข้อเสนอแนะ และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมั่นใจว่าผู้ขายปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับทั้งหมดที่กำหนดไว้ ใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นสำหรับผู้ขายใหม่และติดตามการติดต่อทั้งหมดกับผู้ขาย
องค์ประกอบหลักในเทมเพลตรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขายนี้ประกอบด้วย
- 16 คุณสมบัติที่กำหนดเองเพื่อบันทึกและแสดงรายละเอียดที่สำคัญของผู้จัดจำหน่าย
- แท็ก, คำเตือนเกี่ยวกับความพึ่งพา, อีเมล และอื่นๆ สำหรับการติดตามการจัดการผู้ขายอย่างมีประสิทธิภาพ
- มุมมองที่กำหนดเองสี่แบบเพื่อช่วยให้คุณจัดการการมีส่วนร่วมกับผู้ขายรายใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิภาพของผู้ขาย
5. แม่แบบข้อตกลงผู้ขาย ClickUp
โลกธุรกิจดำเนินไปบนพื้นฐานของสัญญา คุณจำเป็นต้องมีข้อตกลงกับผู้ขายสำหรับแต่ละรายที่คุณทำธุรกิจด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตน รวมถึงผลที่ตามมาหากมีการละเมิดข้อตกลง
ข้อตกลงที่มีการบันทึกไว้เป็นอย่างดีช่วยปกป้องทั้งผู้ขายและลูกค้าจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ข้อตกลงนี้ระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายและกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ราคา การส่งมอบ และเงื่อนไขอื่นๆ
เนื่องจากข้อตกลงกับผู้ขายเป็นเอกสารทางกฎหมาย การร่างจึงอาจเป็นเรื่องที่เหนื่อยยาก
เทมเพลตข้อตกลงผู้ขายของ ClickUpช่วยให้กระบวนการรับผู้ขายเข้าสู่ธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อจัดการรายละเอียดผู้ขายและสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าในการรับเข้าใช้งาน
คุณสมบัติเพิ่มเติมรวมถึงการติดตามสัญญาที่ดีขึ้นด้วย AI และการอัตโนมัติ และมุมมองที่กำหนดเองสำหรับผู้ร่วมงาน
6. เทมเพลตสร้างกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพใน ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่หรือสร้างกระบวนการใหม่ที่มีประสิทธิภาพเทมเพลต "สร้างกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ" ของ ClickUpก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง มันช่วยให้คุณกำหนดกระบวนการ ความรับผิดชอบ และกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจนและมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจน
นี่คือหนึ่งในเทมเพลตกระบวนการที่ดีที่สุดฟรีเพื่อมาตรฐานกระบวนการในแผนกต่าง ๆ และสร้างกระบวนการทำงานที่สม่ำเสมอ มันช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณที่เสียไปกับการสร้างกระบวนการด้วยตนเอง
การสร้างขั้นตอนการทำงานที่เป็นมาตรฐานโดยใช้เทมเพลตนี้ค่อนข้างง่าย:
- วิเคราะห์กระบวนการปัจจุบันและค้นหาจุดที่ขาด
- คุณสามารถเพิ่มเพื่อนร่วมทีมของคุณเป็นผู้ร่วมงานและใช้ไวท์บอร์ดของ ClickUpเพื่อระดมความคิดในการปรับปรุง
- จากนั้น คุณสามารถออกแบบกระบวนการใหม่และแยกย่อยออกเป็นขั้นตอนโดยใช้ClickUp Tasks
- เมื่อคุณนำไปใช้และติดตามความคืบหน้าระบบอัตโนมัติใน ClickUpจะช่วยให้คุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. แม่แบบรายการหลักผู้ขาย ClickUp
บริษัทมักต้องติดต่อกับผู้ขายและซัพพลายเออร์หลายราย เช่น ฟรีแลนซ์ ผู้รับเหมาอิสระ ผู้ให้บริการเทคโนโลยี พันธมิตรด้านโลจิสติกส์และผู้วางแผนการผลิต การจัดการทั้งหมดนี้อาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก
หากคุณไม่ติดตามข้อมูลเหล่านี้ บริษัทของคุณอาจเผชิญกับความท้าทายที่ไม่คาดคิดในด้านการจัดซื้อ การจัดหาและการส่งมอบ หรือด้านการเงิน ซึ่งในที่สุดอาจทำให้ลูกค้าตกอยู่ในความเสี่ยง
เทมเพลตรายการผู้ขายหลักของ ClickUpช่วยให้ทุกธุรกิจสามารถติดตามผู้ขายที่มีอยู่และผู้ขายที่มีศักยภาพได้ คิดว่าเป็นไดเรกทอรีผู้ขายแบบรวมศูนย์—พร้อมด้วยข้อมูลผู้ขาย รวมถึงที่อยู่ ข้อตกลง การเงิน ตารางเวลา และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)
ช่วยให้คุณค้นหาผู้ขายตามอุตสาหกรรมหรือประเภท, ปรับปรุงการจัดการผู้ขายให้มีประสิทธิภาพ, คัดเลือกผู้ขายใหม่ตามความต้องการ, และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายปฏิบัติตามสัญญาผู้ขายที่ได้ลงนามไว้
นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้บริษัทใช้จ่ายเกินตัวและปกป้องพวกเขาจากความเสี่ยงทางกฎหมาย การเงิน หรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ การติดตามข้อมูลประสิทธิภาพของผู้ขายด้วยเทมเพลต SIPOC นี้ยังช่วยให้คุณมีความชัดเจนเพียงพอในการตัดสินใจที่รอบคอบ
คุณสามารถใช้มุมมองตารางใน ClickUpเพื่อสร้างสเปรดชีตที่ปรับแต่งเองพร้อมรายละเอียดผู้ขาย จากนั้นติดตามข้อมูลสำคัญสำหรับแต่ละผู้ขายด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เคล็ดลับ: อย่าลืมตั้งงานที่เกิดซ้ำใน ClickUpเพื่อตรวจสอบและอัปเดตรายชื่อผู้ขายของคุณเป็นประจำ
8. แม่แบบการจัดการบริการลูกค้า ClickUp
คุณให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศอย่างไร? โดยการระบุและตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ...ใช้เทมเพลตการจัดการบริการลูกค้าของ ClickUp
ใช้เทมเพลตอันทรงพลังนี้เพื่อจัดการทุกอย่าง—จัดระเบียบลูกค้าตามคุณลักษณะ รวบรวมความคิดเห็นของพวกเขา เข้าถึงรีวิวและคะแนนของพวกเขา จัดลำดับความสำคัญของความคิดเห็น และปรับปรุงการช่วยเหลือตั๋ว การแชท และการโต้ตอบให้มีประสิทธิภาพ
นี่คือเทมเพลตที่ออกแบบมาอย่างดีซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที ช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุด
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณโต้ตอบกับตั๋วและวิธีแก้ไขปัญหาข้ามทีมและแผนกได้อีกด้วย ด้วยเทมเพลตนี้ในมือของคุณ คุณจะไม่มีปัญหาในการเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดีและกลับมาใช้บริการอีก!
ลองดูเทมเพลตนี้ เนื่องจากมีมุมมองการกำหนดค่าที่หลากหลาย ระบบอัตโนมัติ ระบบการออกตั๋ว และฟีเจอร์การมอบหมายงาน เป็นต้น เทมเพลตนี้มีทุกสิ่งที่บริษัทของคุณต้องการเพื่อให้บริการลูกค้าในระดับ A+ และทั้งหมดนี้อยู่ในแดชบอร์ดเดียว
9. แม่แบบ Excel SIPOC โดย Systems2Win
เทมเพลต SIPOC สำหรับ Excel โดย Systems2win เป็นเทมเพลตที่เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก ซึ่งช่วยกำหนดซัพพลายเออร์ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และลูกค้า ตั้งแต่ต้นจนจบ
เทมเพลตนี้ช่วยชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละรายเพื่อขจัดความไม่ถูกต้อง ความไม่สอดคล้องกัน ความไม่มีประสิทธิภาพ และการสูญเสียในกระบวนการทุกประเภท
คุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตและนำเข้าข้อมูลไปยัง Excel ได้ผ่าน Excel Ribbon > Systems2win > เปิดแผ่นงานเปล่า หรือแทรกแผ่นงานนี้ลงในสมุดงาน Excel ของคุณ
10. แม่แบบติดตามการติดต่อ Excel Touch Base
กำลังมองหาวิธีจัดการรายชื่อผู้ติดต่อของคุณแบบไม่ยุ่งยากขณะสร้างเครือข่ายอยู่หรือไม่?เทมเพลต Touch Base Tracker สำหรับ Excelคือเทมเพลตติดตามเครือข่ายที่จะช่วยให้รายชื่อผู้ติดต่อของคุณเป็นระเบียบและวางแผนการติดต่อกับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถจัดหมวดหมู่รายชื่อผู้ติดต่อของคุณออกเป็นสามกลุ่ม:
- ผู้ติดต่อประจำ: คนที่คุณต้องการติดต่อด้วยเป็นประจำ
- คนรู้จักเป็นครั้งคราว: คนที่คุณอยากติดต่อด้วยสักสองสามครั้งต่อปี
- ผู้มีแนวโน้ม: บุคคล/บริษัทที่คุณอยากเก็บข้อมูลไว้เพื่อใช้ในเวลาที่เหมาะสม
เทมเพลตยังมีส่วนสำหรับการวางแผนกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของคุณในแต่ละไตรมาส ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างเครือข่ายของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ และอย่าพลาดโอกาสในการสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น
เลือกเทมเพลตของคุณเพื่อทำแผนที่และปรับปรุงกระบวนการ
ในที่สุด กระบวนการก็แข็งแกร่งได้เพียงเท่ากับการออกแบบของมัน
เครื่องมือเชิงภาพเช่นแบบจำลอง SIPOC ให้คุณมองเห็นภาพรวมจากมุมสูงที่คุณต้องการเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมกระบวนการที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การวางแผนเชิงภาพของทุกชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวช่วยสร้างความเข้าใจและความสอดคล้องให้กับสมาชิกทีมทุกคน
ไม่ว่าคุณจะจัดการกับกระบวนการทำงานของลูกค้าหรือการดำเนินงานภายใน ลองใช้แผนภาพ SIPOC เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ส่วนที่ดีที่สุดคือ? ด้วยClickUp คุณมีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการในที่เดียว
เลือกจากเทมเพลต SIPOC มากมายใน ClickUp รวบรวมทีมของคุณ เริ่มต้นเอกสาร ClickUp แบบร่วมมือกัน หรือร่างขั้นตอนของคุณตั้งแต่ต้นจนจบบนกระดานไวท์บอร์ดภายใน ClickUp และดูว่ามีอะไรที่ไม่ประสิทธิภาพหรือช่องว่างที่ต้องแก้ไขบ้าง
คุณจะต้องแปลกใจว่าภาพที่เรียบง่ายเพียงหน้าเดียวสามารถกระตุ้นการปรับปรุงกระบวนการได้มากเพียงใด และลูกค้าจะสังเกตเห็นประโยชน์เหล่านั้น
เพียงแค่สมัครใช้ ClickUpเพื่อทักทายการจัดการกระบวนการระดับโลก!