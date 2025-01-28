10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Squarespace ในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Squarespace เป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ช่วยให้คุณสร้างหน้าแลนดิ้งที่สวยงามสำหรับสินค้าและบริการทั้งหมดของคุณ โซลูชันครบวงจรนี้ทำให้การสร้างเว็บไซต์เป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตและบริการโฮสติ้งที่ช่วยลดจำนวนเครื่องมือที่คุณต้องใช้เพื่อเริ่มต้นสร้างร้านค้าออนไลน์ของคุณ
ผู้ใช้ชอบที่ Squarespace มีราคาที่ต่ำและทำให้การสร้างเว็บไซต์ง่ายขึ้นด้วยอินเตอร์เฟซที่เป็นมิตร เหมาะสำหรับการออกแบบโปรเจ็กต์สร้างสรรค์และเว็บไซต์ที่เรียบง่าย แต่ไม่เหมาะสำหรับการให้บริการธุรกิจออนไลน์
Squarespace ไม่มีตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินมากเท่ากับคู่แข่ง ไม่รองรับการขายหลายสกุลเงิน และการทำธุรกรรม ณ จุดขายไม่ราบรื่นเท่าที่ควร
โชคดีที่คุณมีตัวเลือกอื่น ๆ เมื่อต้องการโฮสต์และสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ หรือเมื่อคุณต้องการทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจาก Squarespace โดยทั่วไป
ที่นี่ เราจะเน้น 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Squarespace ตามคุณสมบัติ ข้อจำกัด และราคา. นอกจากนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อเลือกแพลตฟอร์มโฮสติ้งสำหรับเว็บไซต์ของคุณเอง. ?
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Squarespace?
คุณรู้ว่าคุณต้องการผู้สร้างเว็บไซต์ แต่คุณไม่แน่ใจว่าจะเลือกตัวไหน ก่อนที่คุณจะลงลึกในตัวเลือกต่าง ๆ ให้ใช้เวลาคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่คุณต้องการก่อน ?
นี่คือคุณสมบัติพื้นฐานบางประการที่ควรคำนึงถึงเมื่อพิจารณาทางเลือกอื่นแทน Squarespace:
- ความยืดหยุ่น: Squarespace มีเทมเพลตให้เลือกจำนวนจำกัด แต่ไม่มีเทมเพลตใดที่เป็นแบบว่างเปล่า หากคุณต้องการสร้างเว็บไซต์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ควรเลือกเครื่องมือที่อนุญาตให้ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์
- การประมวลผลการชำระเงิน: ต้องการโซลูชันที่รองรับการประมวลผลการชำระเงินที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้จำนวนมากหรือไม่? เลือกทางเลือกที่ให้การสนับสนุนการชำระเงิน รวมถึงความยืดหยุ่นในการประมวลผล
- การผสานรวม: Squarespace มีแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามให้เลือกใช้ค่อนข้างน้อย ซึ่งจำกัดความเป็นไปได้ในการออกแบบของคุณให้อยู่ในขอบเขตที่พวกเขาให้บริการ ตัวเลือกอื่น ๆ ของ Squarespace หลายตัวมีการผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและเปิดโอกาสให้คุณได้สร้างสรรค์มากขึ้น
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: การออกแบบเว็บไซต์มักเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย เลือกเครื่องมือที่ให้คุณเพิ่มผู้ดูแลระบบหลายคนพร้อมการควบคุมการเปลี่ยนแปลงการออกแบบอย่างเต็มที่
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Squarespace ที่ควรใช้ในปี 2024
ที่นี่ เราได้รวบรวมรายชื่อ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Squarespace ไว้ให้คุณแล้ว ตั้งแต่เครื่องมือสร้างเว็บไซต์พื้นฐานที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเลย ไปจนถึงแพลตฟอร์มที่คุณสามารถเพิ่ม CSS แบบกำหนดเองได้ คุณจะพบเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามเพื่อขายออนไลน์ ?
1. WordPress
เมื่อคุณคิดถึงการสร้างเว็บไซต์ WordPress อาจเป็นสิ่งแรกที่นึกถึง. หนึ่งในผู้สร้างเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด จึงไม่น่าแปลกใจที่ WordPress เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Squarespace และอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการของเรา. ด้วยปลั๊กอิน, ตัวเลือกเพิ่มเติม, และคุณสมบัติการเขียนโค้ดตามความต้องการหลายร้อยรายการ คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ที่ไม่เหมือนใครอย่างสมบูรณ์ซึ่งโดดเด่นจากฝูงชนได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WordPress
- เครื่องมือแก้ไขหลายรูปแบบ รวมถึงตัวแก้ไขแบบลากและวาง, CSS และ HTML หมายความว่ามีตัวเลือกในการสร้างเว็บไซต์ในฝันของคุณได้อย่างไม่จำกัด—และง่ายดาย!
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้สามารถนำทางได้อย่างสะดวก แม้แต่สำหรับบล็อกเกอร์มือใหม่และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
- ห้องสมุดมีเดียในตัวเก็บรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว และคุณสามารถใช้ปลั๊กอินเพื่อจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระเบียบ
- ตัวเลือกการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง, เครื่องมือออกแบบ, และเครื่องมือ SEO ให้คุณควบคุมอย่างเต็มที่ว่าเว็บไซต์ของคุณจะดูอย่างไรและทำงานอย่างไร
- ให้บริการมากกว่า 70 ภาษา แพลตฟอร์มนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจและบริษัททั่วโลก
- ตัวเลือกโฮสติ้ง WordPress หลายแบบ (โฮสต์เองบน wordpress.org หรือโฮสต์โดเมนที่กำหนดเองบน wordpress.com) มีทางเลือกสำหรับทุกความต้องการและงบประมาณ
ข้อจำกัดของ WordPress
- แม้ว่า WordPress จะเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและมีแผนการใช้งานฟรี แต่คุณจำเป็นต้องชำระเงินสำหรับแผนพรีเมียมเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมด
- WordPress รองรับผู้ใช้เพียงหนึ่งคนในโพสต์เดียวในเวลาเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าการทำงานร่วมกันมีข้อจำกัด
ราคาของWordPress
- ฟรี
- ส่วนตัว: $9/เดือน
- พรีเมียม: $18/เดือน
- ธุรกิจ: 40 ดอลลาร์/เดือน
- การค้า: ฿70/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ 25,000 ดอลลาร์ต่อปี
การจัดอันดับและรีวิวของ WordPress
- G2: 4. 4/5 (8,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,700+ รีวิว)
2. BigCommerce
BigCommerce เป็นแพลตฟอร์ม SaaS ที่ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ตั้งแต่การสร้างเว็บไซต์ไปจนถึงการจัดการอีคอมเมิร์ซและหน้าร้านดิจิทัล ใช้เพื่อจัดการการขายแบบหลายช่องทาง สร้างเว็บไซต์ที่มีหลายหน้าร้าน และประมวลผลการชำระเงินได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังรองรับการชำระเงินด้วยคริปโตหากคุณกำลังบุกเบิกยุคใหม่ของอีคอมเมิร์ซ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BigCommerce
- พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, แคตาล็อก, และแบนด์วิดท์หมายความว่าคุณสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้มากเท่าที่คุณต้องการ
- แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มร้านค้าเพื่อจัดการยอดขายข้ามแพลตฟอร์มได้ในที่เดียวอย่างสะดวก
- ใช้เครื่องมือ Open Data Solutions เพื่อสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้สำรวจเว็บไซต์ของคุณและซื้อสินค้า
- คุณสมบัติสำหรับธุรกิจ B2B ได้แก่ การจัดการบัญชีองค์กร, การสนับสนุนลำดับความสำคัญ, และพอร์ทัลการออกใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นในเว็บไซต์ของคุณ
ข้อจำกัดของ BigCommerce
- ผู้ใช้บางรายพบว่าธีมฟรีมักมีลักษณะเหมือนกัน
- แม้ว่าจะไม่มีขีดจำกัดในการจัดเก็บ แต่จะมีขีดจำกัดการขายรายปี ซึ่งคุณจะต้องซื้อแผนระดับที่สูงขึ้น
BigCommerce ราคา
- มาตรฐาน: $39/เดือน
- บวก: $105/เดือน
- ข้อดี: $399/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว BigCommerce
- G2: 4. 2/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
3. Shopify
Shopify เป็นระบบจัดการเนื้อหาที่มีชื่อเสียงในด้านฟังก์ชันอีคอมเมิร์ซ เป็นที่ชื่นชอบของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซทั่วโลกด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การชำระเงินที่มีแบรนด์, ใบรับรอง SSL และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย สร้างร้านค้าอีคอมเมิร์ซที่น่าทึ่งด้วยการผสานแอป, เครื่องมือจุดขาย และการรายงานข้อมูลเชิงลึก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Shopify
- ธีมการออกแบบนับพันและตัวแก้ไขเว็บไซต์ที่ครบครันช่วยให้คุณสร้างทุกอย่างได้ตั้งแต่เว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอแบบเรียบง่ายไปจนถึงหน้าร้านค้าที่หรูหรา
- เครื่องมืออีคอมเมิร์ซจัดการการชำระเงินได้โดยตรงบนเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ภาษี และส่วนลด
- การผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สามช่วยให้คุณเชื่อมต่อแอปส่งข้อความ เครื่องมือการตลาดและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเว็บไซต์เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- เลือกจากตัวเลือกการโฮสต์เว็บไซต์หลายแบบ รวมถึงชื่อโดเมนที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างแบรนด์เว็บไซต์
ข้อจำกัดของ Shopify
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ต้องผ่านเพื่อเริ่มต้น
- ราคาค่อนข้างสูง ซึ่งอาจจำกัดสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก
ราคาของ Shopify
- พื้นฐาน: $39/เดือน
- Shopify: $105/เดือน
- ขั้นสูง: $399/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Shopify
- G2: 4. 4/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 6,200 รายการ)
4. GoDaddy
GoDaddy เป็นหนึ่งในผู้สร้างเว็บไซต์ที่ดีที่สุดด้วยการปรับแต่งได้สูงและความง่ายในการใช้งาน เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ของ GoDaddy มีเครื่องมือ AIเพื่อสร้างเว็บไซต์ทั้งหมดจากศูนย์ รวมถึงเทมเพลตเพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งการออกแบบตามสไตล์ของคุณเองได้ นอกจากนี้ ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออีเมลและการตลาดเพื่อเพิ่มการปรากฏตัวออนไลน์ของคุณและสร้างฐานลูกค้าที่ภักดี ?️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoDaddy
- ด้วยเครื่องมือ AI ที่ติดตั้งไว้สำหรับอีคอมเมิร์ซ เพียงตอบคำถามไม่กี่ข้อเกี่ยวกับเว็บไซต์และสินค้าของคุณ ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามได้ในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยาก
- GoDaddy Payments จัดการการขายทั้งหมดของคุณให้คุณ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครื่องมือแยกต่างหาก
- บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ให้คำตอบอย่างรวดเร็วหากคุณติดขัดในการออกแบบหรือจัดการเว็บไซต์ของคุณ
- GoDaddy Studio ช่วยให้การสร้างเนื้อหาที่มีแบรนด์เป็นเรื่องง่าย ด้วยฟอนต์ ภาพ และการออกแบบที่ปรับแต่งได้ให้เข้ากับเว็บไซต์ของคุณ
ข้อจำกัดของ GoDaddy
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าเลย์เอาต์ใช้งานยาก โดยเฉพาะในเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่
- การผสานรวม โดยเฉพาะกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ อาจไม่ราบรื่นเสมอไปและอาจมีปัญหาขัดข้อง
ราคา GoDaddy
- พื้นฐาน: $9.99/เดือน
- พรีเมียม: $14.99/เดือน
- การค้า: $20. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ GoDaddy
- G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
5. อย่างโดดเด่น
Strikingly เป็นเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้โดยผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ด ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ภายในเวลาไม่ถึง 30 นาที ด้วยเทมเพลตและส่วนประกอบที่สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- ใช้ฟีเจอร์ Simple Store เพื่อสร้างตลาดออนไลน์และเชื่อมต่อ PayPal หรือ Stripe เพื่อจัดการการชำระเงิน
- เชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณด้วยระบบแชทสดแบบบูรณาการ, แบบฟอร์มลงทะเบียน, และบัญชีสมาชิก
- การวิเคราะห์นำเสนอแผนภูมิที่เข้าใจง่ายเพื่อดูว่าเว็บไซต์ของคุณทำงานอย่างไร ผลิตภัณฑ์ใดที่ผู้ใช้ชื่นชอบมากที่สุด และคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่ตรงตามเป้าหมายหรือไม่
- เชื่อมต่อฟีดโซเชียลของคุณอย่างรวดเร็วเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมกับลูกค้า และใช้เครื่องมือบล็อกแบบง่ายเพื่อตอบคำถามที่พบบ่อยและแชร์ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ข้อจำกัดที่เห็นได้ชัด
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
- แม้ว่าจะเรียบง่าย แต่คุณสมบัติมีจำกัด ทำให้มีประโยชน์น้อยลงสำหรับแบรนด์ที่ซับซ้อนมากขึ้น
ราคาที่โดดเด่นอย่างน่าทึ่ง
- จำกัด: $12/เดือน
- ข้อดี: $20/เดือน
- VIP: $59/เดือน
คะแนนและรีวิวที่น่าทึ่ง
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
6. Webflow
Webflowนำ CSS, HTML, และ JavaScript มาเปลี่ยนเป็นเครื่องมือแก้ไขแบบภาพที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของโค้ดได้โดยไม่ต้องรู้วิธีเขียนเอง เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางทำให้ง่ายต่อการย้ายส่วนต่าง ๆ และเพิ่มองค์ประกอบเช่นกล่องข้อความ, รูปภาพ, และแถบนำทาง ?️
Webflow คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- โครงสร้างหน้าสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถเปลี่ยนส่วนท้าย ส่วนหัว และส่วนประกอบต่างๆ ได้ ไม่ใช่แค่ข้อความและรูปภาพเท่านั้น
- ปรับใช้การเปลี่ยนแปลงแบบอักษรและสีทั่วทั้งเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วด้วย CSS ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพียงคลิกเดียว
- เผยแพร่โดยตรงไปยังเว็บหรือใช้ฟีเจอร์ส่งออกเพื่อสร้างไฟล์ zip ที่มีโค้ดของคุณสำหรับการผลิตที่ปรับแต่งได้
- แอนิเมชันที่หรูหราและคุณสมบัติการค้นหาช่วยให้คุณดึงเนื้อหาจากทุกที่บนเว็บไซต์มาแสดงบนหน้าแรก, หน้าสินค้า, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Webflow
- แม้ว่าคุณจะสามารถแก้ไขโค้ดพื้นฐานบางส่วนได้ แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโค้ดทั้งหมดได้ ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการควบคุมทุกอย่างอย่างเต็มที่
- ไม่มีแอปมือถือ คุณจึงต้องทำการเปลี่ยนแปลงและสร้างเว็บไซต์จากเดสก์ท็อปของคุณ
Webflow ราคา
- เริ่มต้น: ฟรี
- พื้นฐาน: $18/เดือน
- CMS: $29/เดือน
- ธุรกิจ: $49/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
Webflowคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
7. ดูดา
ออกแบบมาสำหรับแบรนด์ SaaS และเอเจนซี่ Duda เป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ปลอดภัยด้วยใบรับรอง SSL และการโฮสต์บน AWS ซึ่งยังช่วยเพิ่มความเสถียรของเว็บไซต์อีกด้วย ด้วยการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน คุณสามารถสร้างเว็บไซต์และหาความช่วยเหลือได้ทันทีทุกครั้งที่คุณติดขัด
ดูดาคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- คุณสมบัติ SEO ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาคุณได้ในเครื่องมือค้นหา
- เครื่องมือลากและวางไม่ต้องการประสบการณ์การเขียนโค้ดใด ๆ ช่วยประหยัดเวลาและลดความจำเป็นในการใช้ผู้พัฒนา
- ตัวเลือกการเขียนโค้ดที่สามารถปรับแต่งได้หมายความว่าคุณสามารถเจาะลึกเข้าไปใน HTML หรือ CSS และทำการเปลี่ยนแปลงได้หากคุณต้องการเพิ่มสัมผัสที่เป็นส่วนตัว
- แม่แบบและส่วนที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Duda
- แม้ว่าจะมีการทดลองใช้ฟรี แต่คุณจะต้องชำระเงินหากต้องการใช้งานต่อ
- การปรับแต่งถูกจำกัดเนื่องจากคุณไม่สามารถเปลี่ยนเทมเพลตได้ง่ายและปลั๊กอินมีจำกัด
ดูดา ราคา
- พื้นฐาน: $25/เดือน
- ทีม: $39/เดือน
- เอเจนซี: $69/เดือน
- ไวท์เลเบล: $199/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Duda
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 200+ รายการ)
8. Weebly
Weebly เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Squarespace เนื่องจากเป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด สร้างเว็บไซต์ฟรีหรือเลือกแผนชำระเงินเพื่อเพิ่มการปรับแต่งและเข้าถึงฟีเจอร์เพิ่มเติม ???
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Weebly
- ธีมที่คัดสรรโดยนักออกแบบและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ หมายความว่าเว็บไซต์ของคุณจะดูราวกับว่าสร้างโดยมืออาชีพ
- สร้างแบรนด์ของคุณด้วยฟอนต์และชุดสีที่ออกแบบเฉพาะ สะท้อนภาพลักษณ์ที่คุณต้องการให้ธุรกิจของคุณเป็น
- เครื่องมือสร้างแบบลากและวางช่วยลดความยุ่งยากในการจัดระเบียบหน้าเว็บ
- โปรแกรมแก้ไขวิดีโอและรูปภาพช่วยให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยตรงในตัวสร้างเว็บไซต์แทนที่จะใช้เครื่องมือภายนอก
ข้อจำกัดของ Weebly
- เนื่องจากเว็บไซต์นี้มุ่งเน้นความเรียบง่าย จึงมีฟีเจอร์ขั้นสูงและการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ อย่างจำกัด
- ฟังก์ชันการทำงานที่น้อยลงทั้งในส่วนหน้าและส่วนหลัง โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ชอบการควบคุมการเขียนโค้ดของตนเองมากขึ้น
Weebly ราคา
- ฟรี
- ส่วนตัว: 10 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: $12/เดือน
- ประสิทธิภาพ: $26/เดือน
คะแนนและรีวิว Weebly
- G2: 4. 1/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (1,700+ รีวิว)
9. สี่เหลี่ยม
Square เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำที่นำเสนอการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายดายสำหรับแบรนด์ที่ต้องการร้านค้าออนไลน์ ด้วยเว็บไซต์ของ Square คุณสามารถจัดการการขายออนไลน์และในร้านได้จากแดชบอร์ดเดียว นอกจากนี้ยังสามารถจัดการการขายและเว็บไซต์ของคุณผ่านแอปมือถือหรือช่องทางโซเชียลได้อย่างง่ายดาย
Square คุณสมบัติเด่น
- เลือกจากธีมเว็บไซต์หลายสิบแบบตามอุตสาหกรรมหรือสไตล์
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อระหว่างเว็บไซต์ Square ของคุณกับ Square POS ช่วยรวมการชำระเงินจากทุกช่องทางให้เป็นหนึ่งเดียว
- เพิ่มองค์ประกอบพิเศษที่เน้นคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ หรือแชร์รหัสส่วนลดเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
- การเน้นความพร้อมใช้งานบนมือถือหมายความว่าเว็บไซต์ของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับลูกค้าไม่ว่าจะเข้าชมจากเดสก์ท็อปหรือจากโทรศัพท์
ข้อจำกัดของสี่เหลี่ยม
- เทมเพลตมีจำกัดและดูคล้ายกัน
- มีเส้นทางการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเพิ่มสินค้า
ราคาต่อตาราง
- ฟรี
- บวก: $29/เดือน
- พรีเมียม: $79/เดือน
Squareคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)
10. Web.com
ต้องการวิธีที่เร็วและง่ายที่สุดในการสร้างเว็บไซต์หรือไม่? Web.com ช่วยลดความยุ่งยากด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ด้วย AI เพียงแค่บอกเครื่องมือ AI เกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณเล็กน้อย แล้วมันจะสร้างการออกแบบที่สวยงามในเวลาไม่กี่นาที ✍️
Web.com คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบลากและวางที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยลดเวลาในการสร้างเว็บไซต์
- ปรับให้เหมาะสมสำหรับมือถือ ลูกค้าสามารถทำการซื้อได้อย่างง่ายดายแม้จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของพวกเขา
- บริการภายในองค์กรประกอบด้วย การออกแบบ, การสนับสนุนร้านค้าออนไลน์, และคำแนะนำ SEO จากผู้เชี่ยวชาญ
- ข้ามเครื่องมือ AI และสร้างเว็บไซต์ของคุณเองอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ Web.com
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่เรียบง่ายและไม่ซับซ้อน ตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัด
- ไม่มีใบรับรอง SSL ฟรี และไม่มีตัวเลือกสำหรับการสำรองข้อมูลรายวัน ซึ่งจำกัดความสามารถด้านความปลอดภัย
Web.com ราคา
- เว็บไซต์: $19. 99
- เว็บไซต์ + การตลาด: $24.99
- ร้านค้าออนไลน์: $34. 99
- ตลาดออนไลน์: $49.99
Web.com การจัดอันดับและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 3. 7/5 (100+ รีวิว)
เครื่องมือการตลาดอื่น ๆ
ในขณะที่ Squarespace และทางเลือกอื่น ๆ ของ Squarespace เสนอการสร้างเว็บไซต์, การโฮสต์, และฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซ, พวกเขาไม่ได้ช่วยในภารกิจทางการตลาดอื่น ๆ แพลตฟอร์มเช่น ClickUp เสนอฟีเจอร์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับทีมการตลาด รวมถึงเครื่องมือ AI สำหรับการสร้างเนื้อหาสำหรับบล็อก, หน้าแลนดิ้ง, และวัสดุการตลาดอื่น ๆ
ClickUp
เมื่อคุณได้ตั้งค่าเว็บไซต์และโฮสต์เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มสร้างแคมเปญการตลาดเพื่อให้ผู้ชมของคุณสังเกตเห็น ใช้ Clickup เพื่อจัดการแคมเปญเนื้อหาทั้งหมดของคุณและสร้างโครงการการตลาดที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณไปถึงระดับใหม่ ✨
ClickUp สำหรับทีมการตลาดจัดการทุกอย่างตั้งแต่การระดมความคิดและการสร้างสรรค์ไอเดียไปจนถึงการดำเนินการและรายงานผล สร้างแผนงานการตลาดด้วยแดชบอร์ดและมุมมองปฏิทิน และติดตามความคืบหน้าโดยการตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมได้อย่างราบรื่นไม่ว่าคุณจะใช้ แผนผังความคิดเพื่อระดม ไอเดียสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดียหรือกำลังตรวจสอบบล็อกโพสต์ SEO
ใช้แดชบอร์ดภาพต่าง ๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่หลากหลาย สร้างปฏิทินเนื้อหาบรรณาธิการและกรอกข้อมูลเมื่อแต่ละโพสต์จะเผยแพร่ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อระบุข้อมูลสำคัญที่ควรรวมไว้ในเนื้อหา ใช้ธงความสำคัญเพื่อเน้นโพสต์ที่มีความสำคัญมากที่สุด
ClickUp AIช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาสำหรับคำอธิบายสินค้า, หน้า landing page, บล็อก, และช่องทางโซเชียลได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม. คำแนะนำช่วยปรับปรุงการอ่านได้ดียิ่งขึ้นในขณะที่ตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ช่วยแก้ไขให้ชัดเจน. ใช้คุณสมบัติสรุปเพื่อเปลี่ยนย่อหน้าที่ยาวให้กลายเป็นส่วนที่กระชับซึ่งตรงกับจำนวนตัวอักษรที่กำหนดไว้.
เครื่องมือเขียน AIยังช่วยปรับปรุงการจัดรูปแบบ โดยสามารถแบ่งโพสต์ที่ยาวออกเป็นส่วนย่อยที่อ่านง่ายได้ทันที ใช้เพื่อจัดโครงสร้างบทความบล็อก จดหมายข่าวทางอีเมล และบทความหลักเพื่อปรับปรุงความอ่านง่ายและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แสดงภาพข้อมูลการตลาดและแดชบอร์ดโครงการในหลายมุมมอง รวมถึงในรูปแบบไทม์ไลน์ รายการสิ่งที่ต้องทำ และแผนภูมิแกนต์
- ทำให้กระบวนการทำงานทางการตลาดง่ายขึ้นด้วยการอัตโนมัติที่จัดการงานซ้ำซ้อนและงานที่ยุ่งยาก เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่โครงการที่สำคัญกว่า
- มากกว่า 1,000 แบบฟอร์ม รวมถึงแบบฟอร์ม กลยุทธ์สินค้าและแบรนด์ช่วยทำให้กระบวนการวางแผนเป็นระบบ และประหยัดเวลาเมื่อเปิดตัวกิจกรรมการตลาด
- ClickUp AI ช่วยให้การสร้างเนื้อหามีความรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น ด้วยการเสนอคำแนะนำ จัดระเบียบร่าง และสรุปบทความ
- งานที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง, ลำดับความสำคัญ, และความพึ่งพาเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ป้องกันอุปสรรคและผลักดันโครงการผ่านกระบวนการทางการตลาด
- ใช้คุณสมบัติการรายงานเพื่อเปลี่ยนตัวชี้วัดของระบบขายให้เป็นรายงานแบบภาพเพื่อสร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญสำหรับแคมเปญการตลาดในอนาคต
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น แต่มีราคาที่เอื้อมถึงได้สำหรับบุคคลและทีมส่วนใหญ่
- คุณจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องมือนี้ เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป แผน
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
จัดการเว็บไซต์ของคุณด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp
ด้วยทางเลือกเหล่านี้แทน Squarespace คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ให้มีชีวิตชีวาได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นร้านค้าออนไลน์หรือบุคคลที่ให้บริการทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่ตัวสร้างเว็บไซต์ที่ง่ายและรวดเร็ว ไปจนถึงเว็บไซต์ที่สามารถปรับแต่งโค้ดได้เองเพื่อให้คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ที่ชนะรางวัลได้ ทุกความต้องการของร้านค้าออนไลน์มีตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ
เมื่อคุณสร้างเว็บไซต์ของคุณเสร็จและพร้อมใช้งานแล้วลงทะเบียนใช้ ClickUp เพื่อเริ่มจัดการงานด้านการขาย การตลาด และการจัดการเว็บไซต์ของคุณ ทำงานแบบเรียลไทม์ร่วมกับทีมของคุณเพื่อกำหนดเป้าหมาย สร้างแดชบอร์ดติดตามผล และมอบหมายงานสำหรับทุกอย่างตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ?