Smartsheet vs. Jira: เครื่องมือบริหารโครงการตัวไหนดีที่สุด?

ถึงเวลาที่ทีมของคุณควรเลิกติดตามงานบนกระดาษหรือโน้ตติดผนังหรือยัง? มีเครื่องมือจัดการโครงการให้เลือกมากมาย แต่ Smartsheet และ Jira เป็นแอปที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับทีมขนาดใหญ่
ทั้งสองโซลูชันช่วยให้การวางแผนโครงการและการจัดการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การตั้งค่าและฟังก์ชันการทำงานของทั้งสองนั้นไม่เหมือนกันอย่างสมบูรณ์
ดังนั้น ตัวเลือกใด—Smartsheet หรือ Jira—เหมาะสมที่สุดกับการทำงานของทีมคุณ?
ในคู่มือนี้ เราจะพิจารณาว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแต่ละตัวมีอะไรให้บ้าง คุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุดของแต่ละตัว และเปรียบเทียบว่าแต่ละตัวมีจุดเด่นอย่างไร นอกจากนี้ เราจะแบ่งปันเครื่องมือที่ไม่ค่อยเป็นความลับสำหรับการปรับปรุงงาน โครงการ การแชท และแม่แบบของทีมคุณให้ง่ายขึ้นในที่เดียว ✨
สมาร์ตชีตคืออะไร?
Smartsheetเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีความหลากหลาย ซึ่งผสานความคุ้นเคยของ Excel เข้ากับพลังของแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบ SaaS (SaaS project management platform) อาจฟังดูเหมือนฐานข้อมูลหรือโซลูชันสเปรดชีต แต่แท้จริงแล้วเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการระดับองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัว
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และมีชุดแดชบอร์ดที่น่าประทับใจ แผนภูมิแกนต์ คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ และซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาเพื่อติดตามงานต่างๆ
คุณสมบัติของ Smartsheet
Smartsheet มุ่งเน้นข้อมูลเป็นอย่างมาก จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องจัดการข้อมูลจำนวนมาก แต่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้น ก็ยังมีข้อดีมากมายที่คุณจะหลงรักในเครื่องมือบริหารโครงการบนคลาวด์นี้
1. มุมมอง, กระบวนการทำงาน, และแดชบอร์ด—โอ้โห!
Smartsheet มาพร้อมกับเครื่องมือและเทมเพลตที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการบุคลากร, โครงการ, ทรัพยากร, และไอเดียใหญ่ในที่เดียว โครงการของคุณจะแสดงในมุมมองตารางเป็นค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนไปเป็นแผนภูมิแกนต์, แผนภูมิ, หรือมุมมองปฏิทินเพื่อดูจากมุมมองอื่นได้
Smartsheet มาพร้อมกับแบบฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับการเก็บข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ชีตของคุณแบบเรียลไทม์ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่เน้นข้อมูลเป็นหลัก
นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการยังช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกับลูกค้า ผู้รับเหมา หรือพันธมิตรภายนอก ระบบยังมาพร้อมกับเครื่องมือสำหรับตรวจสอบงานที่ช่วยให้การตรวจทานงานสร้างสรรค์เป็นเรื่องง่าย และรายงานการติดตามเวลาสำหรับออกใบแจ้งหนี้หรือเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (หรือภายนอก) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การบริหารโครงการและพอร์ตโฟลิโอ (PPM)
การตั้งค่า PPM ของ Smartsheet รองรับการวางแผน การจัดแนว การดำเนินการ และการขยายขนาด โดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานและโครงการของทีมคุณ เพื่อให้คุณสามารถลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและใช้พลังงานไปกับสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง
ไม่เพียงเท่านั้น แต่ Smartsheet PPM ยังช่วยคุณมาตรฐานและปรับปรุงกระบวนการทำงานผ่านการคัดแยกข้อมูลแบบเรียลไทม์ ดังนั้นหากคุณหลงใหลในประสิทธิภาพ คุณสมบัติการจัดการทรัพยากรนี้คือสิ่งที่คุณต้องมี แถม Smartsheet ยังมาพร้อมกับระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่มีทั้งแบบเทมเพลตและแบบปรับแต่งได้ตั้งแต่เริ่มต้นอีกด้วย
3. การผสานรวม
แม้ว่าคุณจะกำลังติดตามโครงการบนกระดาษอยู่ในตอนนี้ ก็มีโอกาสสูงที่ทีมของคุณอาจใช้เครื่องมือต่าง ๆ อยู่แล้ว แต่ไม่จำเป็นต้องทิ้งสิ่งที่มีประโยชน์ไป—เพียงแค่ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Smartsheet กับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว
โซลูชันการจัดการโครงการของ Smartsheet สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้มากมาย รวมถึง:
- Slack
- Google Workspace
- จิรา
- เซอร์วิสโนว์
- ไมโครซอฟต์ 365 และทีมส์
- เซลส์ฟอร์ซ
- พาวเวอร์ บีไอ
- Zapier
- SharePoint
- Adobe Creative Cloud
- ด็อกซัส
หากทีมของคุณต้องเดินทางตลอดเวลา Smartsheet ก็มีแอปมือถือสำหรับ iOS และ Android
โอ้ และถ้าคุณต้องการอะไรที่ปรับแต่งได้มากขึ้น Smartsheet ช่วยให้คุณสร้างแอปที่ปรับแต่งได้เองโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย 📱
4. การอนุมัติและการจัดเก็บสินทรัพย์
Smartsheet อาจดูเหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นข้อมูลเป็นหลัก (และมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ) แต่ก็มีฟีเจอร์ที่ออกแบบมาสำหรับนักการตลาดและทีมสร้างสรรค์โดยเฉพาะ คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ของคุณใน Smartsheet และปรับให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่มีการวัดผลเป็นตัวเลข เพื่อมองเห็นเป้าหมายใหญ่และประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ได้ในที่เดียว
งบประมาณทำให้การตลาดดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ดังนั้นใช้ Smartsheetเพื่อคาดการณ์ตารางเวลา ทรัพยากร และอื่นๆ ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์
ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและแอปเก็บข้อมูลบนคลาวด์อีกต่อไป Smartsheet จัดเก็บสินทรัพย์ขนาดใหญ่ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงภาพเรนเดอร์ 3 มิติและวิดีโอ 8K
ความง่ายในการใช้งานของ Smartsheet ทำให้การอัปโหลด แชร์ และทำงานร่วมกันในไฟล์กับทีมของคุณเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือตรวจสอบของ Smartsheet จะติดตามตำแหน่งของไฟล์และสถานะการอนุมัติ—หมดปัญหาการรอคอยในขั้นตอนออกแบบกราฟิก
5. การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
ต้องการทำการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังหรือไม่? Smartsheet พร้อมช่วยเหลือคุณ. ระบบการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของมันรองรับการปรับปรุงองค์กรอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่การจัดการกระบวนการทำงานการทำงานอัตโนมัติอย่างชาญฉลาดไปจนถึงตัวเชื่อมต่อข้อมูล และกลยุทธ์การดำเนินงาน.
ราคาของ Smartsheet:
- ฟรี
- ข้อดี: $7/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Jira คืออะไร?
บริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่อย่าง Atlassian เป็นเจ้าของJira ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์และทีมที่ทำงานแบบ Agile ต่างจาก Smartsheet ที่เหมาะกับงานเกือบทุกประเภท Jira ถูกสร้างขึ้นเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มต้น
หากคุณกำลังนำทีมสร้างสรรค์ อาจไม่สมเหตุสมผลที่จะใช้ซอฟต์แวร์ Jira แต่หากคุณเป็นผู้รับผิดชอบทีมเทคนิค DevOps นี่คือผู้ชนะอย่างชัดเจนในการเปรียบเทียบระหว่าง Smartsheet กับ Jira
Jira อาจจะเป็นเครื่องมือเฉพาะกลุ่มมากกว่า แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Atlassian เช่นกัน หากคุณต้องการฟังก์ชันหรือฟีเจอร์เพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายตามความต้องการ เช่น Confluence หรือ Open DevOps
คุณสมบัติของ Jira
Jira เป็นตัวเลือกที่แน่นอนสำหรับทีมพัฒนา เนื่องจากมีการตั้งค่าที่เน้นความคล่องตัวเป็นอันดับแรก, เทมเพลต, เครื่องมืออัตโนมัติแบบลากและวาง และอื่นๆ อีกมากมาย
1. วางแผน, ติดตาม, ปล่อย, และรายงานในที่เดียว
เชื่อมต่อเป้าหมายใหญ่และทะเยอทะยานของคุณเพื่อสร้างเรื่องราวผู้ใช้ ติดตามปัญหา และมอบหมายงานให้กับทีมของคุณ แสดงโครงการของคุณในรูปแบบไทม์ไลน์ บอร์ด หรือแผนภูมิแกนต์เพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการอย่างครบถ้วน
หากคุณกำลังติดตามเวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน Jira จะบันทึกทุกเวอร์ชันตามวันที่เริ่มต้น วันที่เผยแพร่ และคำอธิบาย นี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากหากคุณกำลังจัดการกับการเผยแพร่หลายเวอร์ชันพร้อมกันและต้องการมุมมองระดับสูงของสถานะของแต่ละโครงการ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักหน่อยหรือไม่? ลองไปที่การแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ของ Jiraในมุมมองไทม์ไลน์หรือกระดานคัมบังได้เลยJira มาพร้อมกับรายงานทางเทคนิค เช่น รายงานสปรินต์ แผนภูมิการเผาไหม้ และแผนภูมิควบคุม โดยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม คุณยังสามารถดึงรายงานตามผู้ใช้และเวอร์ชันซอฟต์แวร์เพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ถ้าคุณต้องการอะไรที่ปรับแต่งได้มากขึ้น Jira ก็พร้อมตอบโจทย์ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองที่แสดงเฉพาะข้อมูลสำคัญที่สุดในที่เดียวได้ 📊
2. การผสานรวม
Jira มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นมากมายจนเราไม่สามารถระบุได้ทั้งหมดที่นี่ นั่นเป็นเพราะการเชื่อมต่อเหล่านี้มาจาก Atlassian marketplace ที่กว้างขวางอย่างน่าทึ่ง คุณสามารถค้นหาการเชื่อมต่อจากหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า, มาโคร, อีเมล, การตรวจสอบ, และอื่น ๆ อีกมากมาย
การผสานการทำงานที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Miro, Figma, และ GitLab ดังนั้น หากคุณต้องการเชื่อมต่อโซลูชันการจัดการโครงการของคุณกับเครื่องมือทางเทคนิคของคุณ Jira ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
3. ระบบอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติของ Jira จัดการงานที่ยุ่งยากหลายอย่างให้คุณ เช่น การส่งการแจ้งเตือนหรือเริ่มกระบวนการทำงาน
ไม่จำเป็นต้องใช้โค้ด: เลือกจากตัวกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติที่ Jira มีให้หรือปรับแต่งตัวของคุณเอง หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน Jira จะแนะนำตัวกระตุ้นตามการตั้งค่าบัญชีและประวัติการใช้งานของคุณ
ระบบอัตโนมัติของมันยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างรายงานภาระงานของผู้ใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้น—ดังนั้นคุณสามารถมอบหมายหรือมอบหมายงานให้ทีมได้โดยอัตโนมัติ ประสิทธิภาพการวางแผนโครงการของคุณสามารถปรับปรุงได้อย่างแน่นอนเมื่อคุณทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติด้วยโซลูชันการจัดการโครงการของมัน
4. แม่แบบ
Jira มาพร้อมกับเทมเพลตที่ออกแบบมาเพื่อให้โครงการของคุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วเทมเพลตส่วนใหญ่สำหรับการจัดการงาน แต่ Jira ยังมีเทมเพลตสำหรับการจัดการบริการ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และแม้กระทั่งการตลาดและการออกแบบ
ไม่จำเป็นต้องออกแบบโครงการใหม่ทั้งหมด ใช้เทมเพลตเพื่อตั้งค่าโครงการอย่างรวดเร็วในรูปแบบกระดานคัมบังหรือกระดานสครัมสำหรับการติดตามปัญหา DevOps—โลกเป็นของคุณ
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $8. 15/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับ 10 ผู้ใช้
- พรีเมียม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับ 10 ผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
สมาร์ตชีต vs. จีรา: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Smartsheet และ Jira มีศักยภาพในการจัดการโครงการสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างมากมายระหว่างแพลตฟอร์มทั้งสองนี้ และการตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจของคุณ
1. กรณีการใช้งาน
Smartsheet อ้างว่าสามารถทำงานได้ดีสำหรับทีม IT แต่ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการพัฒนาหรือ IT เหมือนกับ Jira Jira สามารถทำงานได้สำหรับทีมที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค แต่คุณจะไม่ได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป (และคุณอาจทำให้ทีมการตลาดสับสนกับโซลูชันการจัดการโครงการที่ซับซ้อนเกินความจำเป็น)
อย่างไรก็ตาม Smartsheet ทำงานได้ดีสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น หากคุณวางแผนที่จะเปลี่ยนองค์กรทั้งหมดของคุณไปใช้โซลูชันการจัดการโครงการเพียงหนึ่งเดียว Smartsheet มีความยืดหยุ่นมากกว่าและมีเส้นทางการเรียนรู้ที่สั้นกว่า
ผู้ชนะ: Smartsheet สำหรับความหลากหลาย; Jira สำหรับทีมซอฟต์แวร์
2. แม่แบบ
ต้องการประหยัดเวลาหรือไม่? ทั้ง Jira และ Smartsheet มีเทมเพลตให้เลือกใช้ Jira มีเทมเพลตประมาณ 40 แบบที่เน้นการจัดรูปแบบโครงการเป็นหลัก ส่วน Smartsheet มีเทมเพลตในหลายภาษาและมีเทมเพลตภาษาอังกฤษมากกว่า 190 แบบ ตั้งแต่แบบทดสอบสั้นๆ แผนงานผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงแคมเปญอีเมล หากคุณต้องการเทมเพลตสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย Smartsheet เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
ผู้ชนะ: Smartsheet
3. ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์
ทั้ง Jira และ Smartsheet มาพร้อมกับเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบลากและวาง แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง Jira กับ Smartsheet ยังคงต้องรอดูว่าใครจะครองความเป็นเลิศในด้าน AI
ขณะนี้ Smartsheet กำลังทดสอบเบต้า AI สำหรับการสร้างสูตรการสร้างแผนภูมิ และผู้ช่วย AI แบบเรียลไทม์ ซึ่งยังไม่พร้อมให้บริการสำหรับทุกคนในขณะนี้ แต่พวกเขาวางแผนที่จะปล่อยให้ใช้ในเร็ว ๆ นี้
ขณะนี้ Jira มี AI ในรูปแบบของตัวแทนเสมือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกทีมที่ทำงานในบทบาทสนับสนุนลูกค้า แต่ยังมีมากกว่านั้น: ลงทะเบียนในรายชื่อรอเพื่อเป็นหนึ่งในคนแรกที่ได้ทดลองใช้ Atlassian Intelligence AI ซึ่งสัญญาว่าจะสร้างเนื้อหาจัดการบันทึกการประชุมและสรุป และตอบคำถามทั้งหมดของคุณเกี่ยวกับโครงการ
ผู้ชนะ: เร็วเกินไปที่จะบอก
4. การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเก็บไฟล์ขององค์กรของคุณไว้ในที่เดียวที่เป็นระเบียบและจัดการได้ดี น่าเสียดายที่ Jira ไม่มีบริการ DAM ให้เลย—คุณต้องใช้ผลิตภัณฑ์ Atlassian อื่นคือ Brandfolder สำหรับสิ่งนี้
Smartsheet มีระบบ DAM ซึ่งช่วยให้การจัดระเบียบ, การรักษาความปลอดภัย, และการแบ่งปันเอกสารทั้งภายในองค์กรหรือกับคู่ค้าภายนอกเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องเป็นกังวล; มันยังมาพร้อมกับคุณสมบัติการอนุญาตที่แข็งแกร่งเพื่อเก็บข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย
ผู้ชนะ: Smartsheet
5. การกำหนดราคา
Jira และ Smartsheet มีราคาไม่ต่างกันมากนัก Jira มีราคา $1.15 ต่อผู้ใช้ (สำหรับผู้ใช้ 10 คน) ในแผนมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม Jira ถูกกว่าที่ $16 ต่อผู้ใช้สำหรับแผนพรีเมียม ในขณะที่ Smartsheet คิดค่าบริการ $25 ต่อผู้ใช้สำหรับแผนธุรกิจ
โชคดีที่ทั้ง Smartsheet และ Jira มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน คุณสามารถทดลองใช้ได้ก่อนตัดสินใจซื้อ
ผู้ชนะ: Jira สำหรับคุณสมบัติพื้นฐาน; Smartsheet สำหรับบัญชีระดับสูงกว่า
Jira เทียบกับ Smartsheet บน Reddit
ตามที่คุณเห็น ไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนในการถกเถียงระหว่าง Smartsheet และ Jira เราได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากRedditเพื่อประเมินว่าเครื่องมือการจัดการโครงการใดดีกว่าสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
ผู้ใช้บางคนเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Jira: "ในฐานะคนที่เคยใช้ Asana, Trello, MS Project และ Smartsheet มาแล้ว ฉันไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านี้หากขาดความเรียบง่ายและความรับผิดชอบที่ฉันเชื่อมโยงกับ Jira" ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าว
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้รายอื่นรู้สึกว่า Jira ไม่ค่อยตรงกับความต้องการของพวกเขา ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า "มันผ่านมาสักพักแล้วตั้งแต่เราค้นหาเครื่องมือ แต่ฉันจำได้ว่าเราตัดสินใจว่า Jira เป็นเหมือนค้อนหนักสำหรับปัญหาเล็กๆ ของเรา มันไม่เหมาะสมเลย เราลองใช้เครื่องมือมากมาย ตอนนี้ Smartsheet + Teams เปลี่ยนเกมไปเลย"
ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า การนำ Jira มาใช้มีความซับซ้อนเกินไป และว่า "เครื่องมืออย่าง Trello และ Smartsheet มีความยืดหยุ่นมากกว่าและเหมาะสมกับทีมขนาดเล็กที่ต้องการความคล่องตัวมากกว่า"
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Smartsheet เทียบกับ Jira
Smartsheet และ Jira ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง หนึ่งเหมาะสำหรับนักพัฒนา ในขณะที่อีกตัวหนึ่งมีความเป็นกลางมากกว่า แต่ใครบอกว่าคุณต้องเลือกระหว่างแพลตฟอร์มที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกับแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมทุกด้าน? 👀
เลือกใช้ ClickUp แทนเถอะ เราคือเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจักรวาลสำหรับการจัดการงาน การตั้งเป้าหมาย การทำงานร่วมกันเป็นทีม แม่แบบ และอื่นๆ อีกมากมาย
ไม่เพียงเท่านั้น แพลตฟอร์มของเราที่สามารถปรับแต่งได้ 100% ยังมอบความช่วยเหลือที่เหมาะกับกลุ่มเฉพาะให้กับทีมทุกประเภท คุณจึงได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มครบวงจรและความเชี่ยวชาญลึกซึ้ง
จัดการบุคลากร งาน โครงการ และงบประมาณในที่เดียว
ทำไมต้องแยกเครื่องมือ PM ออกจากงานประจำวันของคุณ?ClickUp Project Managementจัดระเบียบโครงการของคุณ ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมาย และติดตามการสื่อสารทั้งหมด ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกัน จึงไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลอีกต่อไป เพียงป้อนข้อมูลของคุณ เข้าใจภาพรวมของกระบวนการทำงาน และทำงานได้มากขึ้นในแพลตฟอร์มเดียว
ติดตามทุกสิ่งในมุมมองตารางที่ชัดเจน
มุมมองตารางของ ClickUpเป็นฐานข้อมูลที่ช่วยประหยัดเวลาและไม่ต้องเขียนโค้ด สำหรับการวางแผนงบประมาณ การติดตามสินค้าคงคลัง การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ และอื่น ๆ อีกมากมาย เลือกใช้ฟิลด์แบบฟอร์มสำเร็จรูปของเรา หรือสร้างฟิลด์แบบกำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลได้ทุกประเภท
ฟังก์ชันการลากและวางที่ง่ายของ ClickUp ทำให้มุมมองตารางของ ClickUp ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลหรือจัดเรียงแถวสำหรับสิ่งเช่นการติดตามงบประมาณหรือการติดตามเวลา
รับความช่วยเหลือจาก AI
ทั้ง Smartsheet และ Jira มีขีดความสามารถด้าน AI ที่จำกัด แต่ClickUp AIเป็นผู้ช่วย AI เฉพาะงานเพียงรายเดียวในโลกที่มีพลังในการจัดการงานประจำวันของคุณได้
ไว้วางใจ ClickUp AI ในการตรวจจับข้อผิดพลาดในการพิมพ์ เขียนอีเมล สร้างสคริปต์ สร้างวาระการประชุม และ...แทบทุกอย่างที่คุณต้องการจริงๆ ClickUp AI อยู่ในโครงการ งาน และเทมเพลตของคุณเพื่อเร่งความเร็วในการทำงานของคุณและเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นพลังงานไปที่งานที่มีความหมาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
ClickUp: การจัดการโครงการแบบ Agile ที่ใช้งานง่าย
ดูสิ ไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนในสงครามระหว่าง Jira กับ Smartsheet แต่ละตัวมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง ขึ้นอยู่กับกระบวนการทำงานและความต้องการของคุณ
ข่าวดีคือคุณไม่จำเป็นต้องยอมรับสิ่งที่ไม่ดี ยกระดับประสิทธิภาพของทีมคุณด้วยแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลายและเฉพาะทาง ClickUp คือโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณที่จุดตัดระหว่างความเรียบง่ายและประสิทธิภาพการทำงาน
เห็นความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง:สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณตอนนี้ฟรี