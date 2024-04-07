บล็อก ClickUp
Smartsheet vs. Jira: เครื่องมือบริหารโครงการตัวไหนดีที่สุด?

Engineering Team
7 เมษายน 2567

ถึงเวลาที่ทีมของคุณควรเลิกติดตามงานบนกระดาษหรือโน้ตติดผนังหรือยัง? มีเครื่องมือจัดการโครงการให้เลือกมากมาย แต่ Smartsheet และ Jira เป็นแอปที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับทีมขนาดใหญ่

ทั้งสองโซลูชันช่วยให้การวางแผนโครงการและการจัดการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การตั้งค่าและฟังก์ชันการทำงานของทั้งสองนั้นไม่เหมือนกันอย่างสมบูรณ์

ดังนั้น ตัวเลือกใด—Smartsheet หรือ Jira—เหมาะสมที่สุดกับการทำงานของทีมคุณ?

ในคู่มือนี้ เราจะพิจารณาว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแต่ละตัวมีอะไรให้บ้าง คุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุดของแต่ละตัว และเปรียบเทียบว่าแต่ละตัวมีจุดเด่นอย่างไร นอกจากนี้ เราจะแบ่งปันเครื่องมือที่ไม่ค่อยเป็นความลับสำหรับการปรับปรุงงาน โครงการ การแชท และแม่แบบของทีมคุณให้ง่ายขึ้นในที่เดียว ✨

สมาร์ตชีตคืออะไร?

Smartsheetเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีความหลากหลาย ซึ่งผสานความคุ้นเคยของ Excel เข้ากับพลังของแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบ SaaS (SaaS project management platform) อาจฟังดูเหมือนฐานข้อมูลหรือโซลูชันสเปรดชีต แต่แท้จริงแล้วเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการระดับองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัว

แดชบอร์ดสมาร์ทชีต
ผ่านทางSmartsheet

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และมีชุดแดชบอร์ดที่น่าประทับใจ แผนภูมิแกนต์ คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ และซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาเพื่อติดตามงานต่างๆ

คุณสมบัติของ Smartsheet

Smartsheet มุ่งเน้นข้อมูลเป็นอย่างมาก จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องจัดการข้อมูลจำนวนมาก แต่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้น ก็ยังมีข้อดีมากมายที่คุณจะหลงรักในเครื่องมือบริหารโครงการบนคลาวด์นี้

1. มุมมอง, กระบวนการทำงาน, และแดชบอร์ด—โอ้โห!

Smartsheet มาพร้อมกับเครื่องมือและเทมเพลตที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการบุคลากร, โครงการ, ทรัพยากร, และไอเดียใหญ่ในที่เดียว โครงการของคุณจะแสดงในมุมมองตารางเป็นค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนไปเป็นแผนภูมิแกนต์, แผนภูมิ, หรือมุมมองปฏิทินเพื่อดูจากมุมมองอื่นได้

ตัวอย่างการวางแผนแคมเปญใน Smartsheet
ผ่านทาง Smartsheet

Smartsheet มาพร้อมกับแบบฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับการเก็บข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ชีตของคุณแบบเรียลไทม์ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่เน้นข้อมูลเป็นหลัก

นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการยังช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกับลูกค้า ผู้รับเหมา หรือพันธมิตรภายนอก ระบบยังมาพร้อมกับเครื่องมือสำหรับตรวจสอบงานที่ช่วยให้การตรวจทานงานสร้างสรรค์เป็นเรื่องง่าย และรายงานการติดตามเวลาสำหรับออกใบแจ้งหนี้หรือเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (หรือภายนอก) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การบริหารโครงการและพอร์ตโฟลิโอ (PPM)

ตัวอย่างการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ของ Smartsheet
ผ่านทาง Smartsheet

การตั้งค่า PPM ของ Smartsheet รองรับการวางแผน การจัดแนว การดำเนินการ และการขยายขนาด โดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานและโครงการของทีมคุณ เพื่อให้คุณสามารถลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและใช้พลังงานไปกับสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง

ไม่เพียงเท่านั้น แต่ Smartsheet PPM ยังช่วยคุณมาตรฐานและปรับปรุงกระบวนการทำงานผ่านการคัดแยกข้อมูลแบบเรียลไทม์ ดังนั้นหากคุณหลงใหลในประสิทธิภาพ คุณสมบัติการจัดการทรัพยากรนี้คือสิ่งที่คุณต้องมี แถม Smartsheet ยังมาพร้อมกับระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่มีทั้งแบบเทมเพลตและแบบปรับแต่งได้ตั้งแต่เริ่มต้นอีกด้วย

3. การผสานรวม

แม้ว่าคุณจะกำลังติดตามโครงการบนกระดาษอยู่ในตอนนี้ ก็มีโอกาสสูงที่ทีมของคุณอาจใช้เครื่องมือต่าง ๆ อยู่แล้ว แต่ไม่จำเป็นต้องทิ้งสิ่งที่มีประโยชน์ไป—เพียงแค่ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Smartsheet กับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว

โซลูชันการจัดการโครงการของ Smartsheet สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้มากมาย รวมถึง:

  • Slack
  • Google Workspace
  • จิรา
  • เซอร์วิสโนว์
  • ไมโครซอฟต์ 365 และทีมส์
  • เซลส์ฟอร์ซ
  • พาวเวอร์ บีไอ
  • Zapier
  • SharePoint
  • Adobe Creative Cloud
  • ด็อกซัส

หากทีมของคุณต้องเดินทางตลอดเวลา Smartsheet ก็มีแอปมือถือสำหรับ iOS และ Android

โอ้ และถ้าคุณต้องการอะไรที่ปรับแต่งได้มากขึ้น Smartsheet ช่วยให้คุณสร้างแอปที่ปรับแต่งได้เองโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย 📱

4. การอนุมัติและการจัดเก็บสินทรัพย์

Smartsheet อาจดูเหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นข้อมูลเป็นหลัก (และมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ) แต่ก็มีฟีเจอร์ที่ออกแบบมาสำหรับนักการตลาดและทีมสร้างสรรค์โดยเฉพาะ คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ของคุณใน Smartsheet และปรับให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่มีการวัดผลเป็นตัวเลข เพื่อมองเห็นเป้าหมายใหญ่และประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ได้ในที่เดียว

งบประมาณทำให้การตลาดดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ดังนั้นใช้ Smartsheetเพื่อคาดการณ์ตารางเวลา ทรัพยากร และอื่นๆ ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์

Smartsheet เทียบกับ Jira: แดชบอร์ดและมุมมองเมตริกของ Smartsheet
ผ่านทาง Smartsheet

ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและแอปเก็บข้อมูลบนคลาวด์อีกต่อไป Smartsheet จัดเก็บสินทรัพย์ขนาดใหญ่ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงภาพเรนเดอร์ 3 มิติและวิดีโอ 8K

ความง่ายในการใช้งานของ Smartsheet ทำให้การอัปโหลด แชร์ และทำงานร่วมกันในไฟล์กับทีมของคุณเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือตรวจสอบของ Smartsheet จะติดตามตำแหน่งของไฟล์และสถานะการอนุมัติ—หมดปัญหาการรอคอยในขั้นตอนออกแบบกราฟิก

5. การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์

ต้องการทำการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังหรือไม่? Smartsheet พร้อมช่วยเหลือคุณ. ระบบการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของมันรองรับการปรับปรุงองค์กรอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่การจัดการกระบวนการทำงานการทำงานอัตโนมัติอย่างชาญฉลาดไปจนถึงตัวเชื่อมต่อข้อมูล และกลยุทธ์การดำเนินงาน.

ราคาของ Smartsheet:

  • ฟรี
  • ข้อดี: $7/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

Jira คืออะไร?

บริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่อย่าง Atlassian เป็นเจ้าของJira ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์และทีมที่ทำงานแบบ Agile ต่างจาก Smartsheet ที่เหมาะกับงานเกือบทุกประเภท Jira ถูกสร้างขึ้นเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มต้น

แดชบอร์ด Jira
ผ่านทางJira

หากคุณกำลังนำทีมสร้างสรรค์ อาจไม่สมเหตุสมผลที่จะใช้ซอฟต์แวร์ Jira แต่หากคุณเป็นผู้รับผิดชอบทีมเทคนิค DevOps นี่คือผู้ชนะอย่างชัดเจนในการเปรียบเทียบระหว่าง Smartsheet กับ Jira

Jira อาจจะเป็นเครื่องมือเฉพาะกลุ่มมากกว่า แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Atlassian เช่นกัน หากคุณต้องการฟังก์ชันหรือฟีเจอร์เพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายตามความต้องการ เช่น Confluence หรือ Open DevOps

คุณสมบัติของ Jira

Jira เป็นตัวเลือกที่แน่นอนสำหรับทีมพัฒนา เนื่องจากมีการตั้งค่าที่เน้นความคล่องตัวเป็นอันดับแรก, เทมเพลต, เครื่องมืออัตโนมัติแบบลากและวาง และอื่นๆ อีกมากมาย

1. วางแผน, ติดตาม, ปล่อย, และรายงานในที่เดียว

เชื่อมต่อเป้าหมายใหญ่และทะเยอทะยานของคุณเพื่อสร้างเรื่องราวผู้ใช้ ติดตามปัญหา และมอบหมายงานให้กับทีมของคุณ แสดงโครงการของคุณในรูปแบบไทม์ไลน์ บอร์ด หรือแผนภูมิแกนต์เพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการอย่างครบถ้วน

ตัวอย่างมุมมองบอร์ด Jira
ผ่านทาง Jira

หากคุณกำลังติดตามเวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน Jira จะบันทึกทุกเวอร์ชันตามวันที่เริ่มต้น วันที่เผยแพร่ และคำอธิบาย นี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากหากคุณกำลังจัดการกับการเผยแพร่หลายเวอร์ชันพร้อมกันและต้องการมุมมองระดับสูงของสถานะของแต่ละโครงการ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักหน่อยหรือไม่? ลองไปที่การแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ของ Jiraในมุมมองไทม์ไลน์หรือกระดานคัมบังได้เลยJira มาพร้อมกับรายงานทางเทคนิค เช่น รายงานสปรินต์ แผนภูมิการเผาไหม้ และแผนภูมิควบคุม โดยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม คุณยังสามารถดึงรายงานตามผู้ใช้และเวอร์ชันซอฟต์แวร์เพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่ถ้าคุณต้องการอะไรที่ปรับแต่งได้มากขึ้น Jira ก็พร้อมตอบโจทย์ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองที่แสดงเฉพาะข้อมูลสำคัญที่สุดในที่เดียวได้ 📊

2. การผสานรวม

Jira มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นมากมายจนเราไม่สามารถระบุได้ทั้งหมดที่นี่ นั่นเป็นเพราะการเชื่อมต่อเหล่านี้มาจาก Atlassian marketplace ที่กว้างขวางอย่างน่าทึ่ง คุณสามารถค้นหาการเชื่อมต่อจากหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า, มาโคร, อีเมล, การตรวจสอบ, และอื่น ๆ อีกมากมาย

การผสานการทำงานที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Miro, Figma, และ GitLab ดังนั้น หากคุณต้องการเชื่อมต่อโซลูชันการจัดการโครงการของคุณกับเครื่องมือทางเทคนิคของคุณ Jira ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

3. ระบบอัตโนมัติ

ระบบอัตโนมัติของ Jira จัดการงานที่ยุ่งยากหลายอย่างให้คุณ เช่น การส่งการแจ้งเตือนหรือเริ่มกระบวนการทำงาน

Smartsheet เทียบกับ Jira: ตัวอย่างฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของ Jira
ผ่านทาง Jira

ไม่จำเป็นต้องใช้โค้ด: เลือกจากตัวกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติที่ Jira มีให้หรือปรับแต่งตัวของคุณเอง หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน Jira จะแนะนำตัวกระตุ้นตามการตั้งค่าบัญชีและประวัติการใช้งานของคุณ

ระบบอัตโนมัติของมันยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างรายงานภาระงานของผู้ใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้น—ดังนั้นคุณสามารถมอบหมายหรือมอบหมายงานให้ทีมได้โดยอัตโนมัติ ประสิทธิภาพการวางแผนโครงการของคุณสามารถปรับปรุงได้อย่างแน่นอนเมื่อคุณทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติด้วยโซลูชันการจัดการโครงการของมัน

4. แม่แบบ

Jira มาพร้อมกับเทมเพลตที่ออกแบบมาเพื่อให้โครงการของคุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วเทมเพลตส่วนใหญ่สำหรับการจัดการงาน แต่ Jira ยังมีเทมเพลตสำหรับการจัดการบริการ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และแม้กระทั่งการตลาดและการออกแบบ

บอร์ดคัมบังเบสแคมป์
ผ่านทาง Jira

ไม่จำเป็นต้องออกแบบโครงการใหม่ทั้งหมด ใช้เทมเพลตเพื่อตั้งค่าโครงการอย่างรวดเร็วในรูปแบบกระดานคัมบังหรือกระดานสครัมสำหรับการติดตามปัญหา DevOps—โลกเป็นของคุณ

ราคาของ Jira

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $8. 15/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับ 10 ผู้ใช้
  • พรีเมียม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับ 10 ผู้ใช้
  • แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

สมาร์ตชีต vs. จีรา: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

Smartsheet และ Jira มีศักยภาพในการจัดการโครงการสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างมากมายระหว่างแพลตฟอร์มทั้งสองนี้ และการตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจของคุณ

1. กรณีการใช้งาน

Smartsheet อ้างว่าสามารถทำงานได้ดีสำหรับทีม IT แต่ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการพัฒนาหรือ IT เหมือนกับ Jira Jira สามารถทำงานได้สำหรับทีมที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค แต่คุณจะไม่ได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป (และคุณอาจทำให้ทีมการตลาดสับสนกับโซลูชันการจัดการโครงการที่ซับซ้อนเกินความจำเป็น)

อย่างไรก็ตาม Smartsheet ทำงานได้ดีสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น หากคุณวางแผนที่จะเปลี่ยนองค์กรทั้งหมดของคุณไปใช้โซลูชันการจัดการโครงการเพียงหนึ่งเดียว Smartsheet มีความยืดหยุ่นมากกว่าและมีเส้นทางการเรียนรู้ที่สั้นกว่า

ผู้ชนะ: Smartsheet สำหรับความหลากหลาย; Jira สำหรับทีมซอฟต์แวร์

2. แม่แบบ

ต้องการประหยัดเวลาหรือไม่? ทั้ง Jira และ Smartsheet มีเทมเพลตให้เลือกใช้ Jira มีเทมเพลตประมาณ 40 แบบที่เน้นการจัดรูปแบบโครงการเป็นหลัก ส่วน Smartsheet มีเทมเพลตในหลายภาษาและมีเทมเพลตภาษาอังกฤษมากกว่า 190 แบบ ตั้งแต่แบบทดสอบสั้นๆ แผนงานผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงแคมเปญอีเมล หากคุณต้องการเทมเพลตสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย Smartsheet เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

ผู้ชนะ: Smartsheet

3. ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์

Smartsheet เทียบกับ Jira: AI ของ Smartsheet
ผ่านทาง Smartsheet

ทั้ง Jira และ Smartsheet มาพร้อมกับเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบลากและวาง แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง Jira กับ Smartsheet ยังคงต้องรอดูว่าใครจะครองความเป็นเลิศในด้าน AI

ขณะนี้ Smartsheet กำลังทดสอบเบต้า AI สำหรับการสร้างสูตรการสร้างแผนภูมิ และผู้ช่วย AI แบบเรียลไทม์ ซึ่งยังไม่พร้อมให้บริการสำหรับทุกคนในขณะนี้ แต่พวกเขาวางแผนที่จะปล่อยให้ใช้ในเร็ว ๆ นี้

ขณะนี้ Jira มี AI ในรูปแบบของตัวแทนเสมือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกทีมที่ทำงานในบทบาทสนับสนุนลูกค้า แต่ยังมีมากกว่านั้น: ลงทะเบียนในรายชื่อรอเพื่อเป็นหนึ่งในคนแรกที่ได้ทดลองใช้ Atlassian Intelligence AI ซึ่งสัญญาว่าจะสร้างเนื้อหาจัดการบันทึกการประชุมและสรุป และตอบคำถามทั้งหมดของคุณเกี่ยวกับโครงการ

ผู้ชนะ: เร็วเกินไปที่จะบอก

4. การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล

การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเก็บไฟล์ขององค์กรของคุณไว้ในที่เดียวที่เป็นระเบียบและจัดการได้ดี น่าเสียดายที่ Jira ไม่มีบริการ DAM ให้เลย—คุณต้องใช้ผลิตภัณฑ์ Atlassian อื่นคือ Brandfolder สำหรับสิ่งนี้

Smartsheet มีระบบ DAM ซึ่งช่วยให้การจัดระเบียบ, การรักษาความปลอดภัย, และการแบ่งปันเอกสารทั้งภายในองค์กรหรือกับคู่ค้าภายนอกเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องเป็นกังวล; มันยังมาพร้อมกับคุณสมบัติการอนุญาตที่แข็งแกร่งเพื่อเก็บข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย

ผู้ชนะ: Smartsheet

5. การกำหนดราคา

Jira และ Smartsheet มีราคาไม่ต่างกันมากนัก Jira มีราคา $1.15 ต่อผู้ใช้ (สำหรับผู้ใช้ 10 คน) ในแผนมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม Jira ถูกกว่าที่ $16 ต่อผู้ใช้สำหรับแผนพรีเมียม ในขณะที่ Smartsheet คิดค่าบริการ $25 ต่อผู้ใช้สำหรับแผนธุรกิจ

โชคดีที่ทั้ง Smartsheet และ Jira มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน คุณสามารถทดลองใช้ได้ก่อนตัดสินใจซื้อ

ผู้ชนะ: Jira สำหรับคุณสมบัติพื้นฐาน; Smartsheet สำหรับบัญชีระดับสูงกว่า

Jira เทียบกับ Smartsheet บน Reddit

ตามที่คุณเห็น ไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนในการถกเถียงระหว่าง Smartsheet และ Jira เราได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากRedditเพื่อประเมินว่าเครื่องมือการจัดการโครงการใดดีกว่าสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

ผู้ใช้บางคนเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Jira: "ในฐานะคนที่เคยใช้ Asana, Trello, MS Project และ Smartsheet มาแล้ว ฉันไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านี้หากขาดความเรียบง่ายและความรับผิดชอบที่ฉันเชื่อมโยงกับ Jira" ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าว

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้รายอื่นรู้สึกว่า Jira ไม่ค่อยตรงกับความต้องการของพวกเขา ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า "มันผ่านมาสักพักแล้วตั้งแต่เราค้นหาเครื่องมือ แต่ฉันจำได้ว่าเราตัดสินใจว่า Jira เป็นเหมือนค้อนหนักสำหรับปัญหาเล็กๆ ของเรา มันไม่เหมาะสมเลย เราลองใช้เครื่องมือมากมาย ตอนนี้ Smartsheet + Teams เปลี่ยนเกมไปเลย"

ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า การนำ Jira มาใช้มีความซับซ้อนเกินไป และว่า "เครื่องมืออย่าง Trello และ Smartsheet มีความยืดหยุ่นมากกว่าและเหมาะสมกับทีมขนาดเล็กที่ต้องการความคล่องตัวมากกว่า"

พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Smartsheet เทียบกับ Jira

ClickUp สำหรับการจัดการงาน
ใช้ ClickUp เพื่อจัดการงานและโครงการได้อย่างง่ายดาย และทำงานร่วมกับทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

Smartsheet และ Jira ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง หนึ่งเหมาะสำหรับนักพัฒนา ในขณะที่อีกตัวหนึ่งมีความเป็นกลางมากกว่า แต่ใครบอกว่าคุณต้องเลือกระหว่างแพลตฟอร์มที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกับแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมทุกด้าน? 👀

เลือกใช้ ClickUp แทนเถอะ เราคือเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจักรวาลสำหรับการจัดการงาน การตั้งเป้าหมาย การทำงานร่วมกันเป็นทีม แม่แบบ และอื่นๆ อีกมากมาย

ไม่เพียงเท่านั้น แพลตฟอร์มของเราที่สามารถปรับแต่งได้ 100% ยังมอบความช่วยเหลือที่เหมาะกับกลุ่มเฉพาะให้กับทีมทุกประเภท คุณจึงได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มครบวงจรและความเชี่ยวชาญลึกซึ้ง

จัดการบุคลากร งาน โครงการ และงบประมาณในที่เดียว

Smartsheet เทียบกับ Jira: มุมมองงานสำหรับทีมระยะไกลของ ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและเร่งการดำเนินโครงการด้วยแพลตฟอร์มการทำงานที่ครบวงจรของ ClickUp

ทำไมต้องแยกเครื่องมือ PM ออกจากงานประจำวันของคุณ?ClickUp Project Managementจัดระเบียบโครงการของคุณ ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมาย และติดตามการสื่อสารทั้งหมด ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกัน จึงไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลอีกต่อไป เพียงป้อนข้อมูลของคุณ เข้าใจภาพรวมของกระบวนการทำงาน และทำงานได้มากขึ้นในแพลตฟอร์มเดียว

ติดตามทุกสิ่งในมุมมองตารางที่ชัดเจน

มุมมองตารางใน Clickup
ดูสถานะของแต่ละงานได้อย่างรวดเร็วด้วยมุมมองตารางของ ClickUp

มุมมองตารางของ ClickUpเป็นฐานข้อมูลที่ช่วยประหยัดเวลาและไม่ต้องเขียนโค้ด สำหรับการวางแผนงบประมาณ การติดตามสินค้าคงคลัง การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ และอื่น ๆ อีกมากมาย เลือกใช้ฟิลด์แบบฟอร์มสำเร็จรูปของเรา หรือสร้างฟิลด์แบบกำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลได้ทุกประเภท

ฟังก์ชันการลากและวางที่ง่ายของ ClickUp ทำให้มุมมองตารางของ ClickUp ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลหรือจัดเรียงแถวสำหรับสิ่งเช่นการติดตามงบประมาณหรือการติดตามเวลา

รับความช่วยเหลือจาก AI

Smartsheet vs Jira: ตัวอย่างข้อความอีเมลขายสินค้าด้วย AI ของ ClickUp
กรอกรายละเอียดสำคัญและโทนเสียงที่ต้องการ จากนั้นเขียนอีเมลได้ในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp AI

ทั้ง Smartsheet และ Jira มีขีดความสามารถด้าน AI ที่จำกัด แต่ClickUp AIเป็นผู้ช่วย AI เฉพาะงานเพียงรายเดียวในโลกที่มีพลังในการจัดการงานประจำวันของคุณได้

ไว้วางใจ ClickUp AI ในการตรวจจับข้อผิดพลาดในการพิมพ์ เขียนอีเมล สร้างสคริปต์ สร้างวาระการประชุม และ...แทบทุกอย่างที่คุณต้องการจริงๆ ClickUp AI อยู่ในโครงการ งาน และเทมเพลตของคุณเพื่อเร่งความเร็วในการทำงานของคุณและเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นพลังงานไปที่งานที่มีความหมาย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

ClickUp: การจัดการโครงการแบบ Agile ที่ใช้งานง่าย

มุมมองต่างๆ ของ ClickUp
สำรวจ ClickUp เพื่อจัดการโครงการของคุณด้วยพลังของ AI, มุมมองมากกว่า 15 แบบ, และการทำงานอัตโนมัติของงาน

ดูสิ ไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนในสงครามระหว่าง Jira กับ Smartsheet แต่ละตัวมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง ขึ้นอยู่กับกระบวนการทำงานและความต้องการของคุณ

ข่าวดีคือคุณไม่จำเป็นต้องยอมรับสิ่งที่ไม่ดี ยกระดับประสิทธิภาพของทีมคุณด้วยแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลายและเฉพาะทาง ClickUp คือโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณที่จุดตัดระหว่างความเรียบง่ายและประสิทธิภาพการทำงาน

เห็นความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง:สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณตอนนี้ฟรี