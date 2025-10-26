De 10 bästa programvarorna för kundportaler för kundhantering 2026

Ge dina kunder en exceptionell upplevelse och minska den tid ditt team behöver lägga på att besvara frågor och hantera supportärenden med hjälp av en kundportal.

En kundportal fungerar som en one-stop-shop för dina kunder. I din skräddarsydda portal kan de interagera med ditt företag, få tillgång till kunskapsbaser och hjälpcenter, skicka meddelanden till ditt team och interagera med ditt produktutbud. När du driver en smidig kundportal ger du alla möjlighet att kommunicera mer effektivt. ✨

Även om du skulle kunna bygga en portal från grunden, så sätter dessa högst rankade programvaruplattformar för kundportaler fart på processen och gör det möjligt för dig att skapa en kundportal på bara några timmar, inte veckor eller månader.

Vad bör du leta efter i en kundportal?

När du utvärderar de bästa programvarorna för kundportaler finns det flera viktiga funktioner du bör ta hänsyn till:

Säkerhet : Robusta säkerhetsåtgärder bör vara högsta prioritet när du väljer programvara för kundportaler, särskilt om din kundportal kommer att innehålla konfidentiella dokument och kundinformation

Användarvänlighet: Kundportalen måste vara intuitiv och användarvänlig för både dig och dina kunder

Anpassningsbarhet och varumärkesprofilering : Du kommer att vilja anpassa portalen så att den matchar ditt varumärke

Verktyg för kommunikation och samarbete : Din kundportalprogramvara bör underlätta kommunikationen med kunderna

Mobil tillgänglighet : Allt fler kunder använder smartphones och surfplattor som sin primära dator, och din portal bör fungera på en mängd olika enheter

Rapportering och analys : Möjligheten att följa upp nyckeltal och skapa rapporter utifrån dem hjälper dig att mäta hur framgångsrika dina initiativ är

Integrationsmöjligheter : Kundportalen kommer inte att vara den enda programvaran i din teknikstack, så den bör integreras smidigt med dina andra verktyg

Skalbarhet och flexibilitet : Tänk på klientportalprogramvarans skalbarhet och flexibilitet, till exempel om den kan hantera din växande kundbas och dina föränderliga behov

Support och utbildning: Programvaruplattformar för kundportaler kan ha en brant inlärningskurva. Utan rätt support och utbildningsmaterial kan den kurvan bli ett hinder

De 10 bästa programvarulösningarna för kundportaler

För att hjälpa dig att begränsa dina alternativ har vi sammanställt en lista över de bästa programvarorna för kundportaler åt dig.

Här finns ett alternativ som passar alla företags behov, oavsett om du letar efter ett enkelt sätt att dela filer eller vill kunna skapa detaljerade kunskapsbasartiklar och hantera supportärenden i hela ditt supportteam.

ClickUp är en allt-i-ett-lösning för projektledning som presterar över förväntan. Dess omfattande uppsättning funktioner gör att den sträcker sig långt bortom projektledning. Till exempel kan ClickUps CRM-funktioner förvandla den till en kapabel kundportallösning. Och ClickUps mall för kundframgång ger din supportpersonal en omfattande översikt över all kommunikation med dina kunder.

Samtidigt gör samarbetsfunktionerna, möjligheterna till dokumentdelning och den mycket flexibla anpassningen i ClickUp att du kan skapa arbetsflöden för kundsamarbete som kan mäta sig med de bästa kundportalerna. Det är en programvara för kundframgång där du själv väljer vilka extrafunktioner du behöver.

När du väl har lärt dig hur du arbetar med kunder i ClickUp kommer du att bli förvånad över hur mycket en projektledningsplattform kan åstadkomma.

ClickUps bästa funktioner

Anpassningsbara uppgiftsvyer och arbetsflöden

Samarbetsfunktioner som kommentarer, omnämnanden och redigering i realtid

Integration med appar och verktyg från tredje part

Målspårning och uppföljning av framsteg

Funktioner för tidrapportering och rapportering

Mallar för kundportaler

Begränsningar i ClickUp

Kan innebära en viss inlärningskurva för nya användare

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i mobilappen

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Zendesk

Zendesk är en kundportal med fokus på kommunikationskanaler och programvara för kundservice. Den har en kunskapsbas där kunderna kan få tillgång till självbetjäningsresurser och ett ärendesystem för att hantera supportförfrågningar. Instrumentpanelen ger insyn i projekten, vilket säkerställer att kunderna hålls uppdaterade.

Zendesks samarbetsfunktioner förbättrar kundinteraktionerna, medan dess dokumenthanteringsprogramvara möjliggör centraliserad fildelning. Den säkra kundportalprogramvaran prioriterar datasäkerhet och skyddar känslig information. Med mobilappar kan kunderna komma åt den information de behöver var de än befinner sig. Alla dessa funktioner stöds på flera språk.

Zendesk används av några av de största varumärkena, vilket säkerställer dess plats som ett av de bästa alternativen för kundportalprogramvara på marknaden.

Zendesks bästa funktioner

Stöd för flera kanaler för smidiga kundinteraktioner

Ärendehantering och automatisering

Skapande av kunskapsbas och självbetjäningsalternativ

Anpassningsbara rapporter och analyser

Integration med olika CRM- och kommunikationsverktyg

Begränsningar i Zendesk

Komplex installation och konfiguration

Högre prisnivåer för avancerade funktioner

Priser för Zendesk

Suite Team : 55 $/månad per användare

Suite Growth : 89 $/månad per användare

Suite Professional: 115 $/månad per användare

Suite Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Tilläggsprogrammet IA Avanzada (Advanced AI): 50 USD (tillgängligt för Suite Professional eller högre abonnemang)

Betyg och recensioner för Zendesk

G2 : 4,3/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

3. Accelo

Accelo är ett verktyg för kundhantering med en kundportal som är utformad för att öka kundnöjdheten. Projektdashboardet i Accelo låter företag effektivisera verksamheten och uppnå processeffektivitet.

Plattformens samarbetsverktyg gör det möjligt för team och kunder att arbeta tillsammans utan problem. Accelos produkt erbjuder säkra kundportaler där företag kan ladda upp filer och hantera kunddata. Detta inkluderar en kunskapsbas som ger dina kunder tillgång till självbetjäning.

Ett ärendesystem gör det möjligt för ditt kundtjänstteam att hantera supportförfrågningar som inte kan besvaras med hjälp av artiklarna i kunskapsbasen.

Accelos anpassningsbara kundportal garanterar en unik upplevelse både för kunderna och de interna användarna. Funktionerna för uppgiftshantering är lättillgängliga från instrumentpanelen så att alla kan hålla sig uppdaterade.

Accelos bästa funktioner

Projektlednings- och uppföljningsfunktioner

Tidsregistrering och faktureringsintegration

Verktyg för kundkommunikation och samarbete

Försäljnings- och CRM-funktioner skräddarsydda för tjänsteföretag

Automatisering av repetitiva uppgifter

Begränsningar i Accelo

Användargränssnittet kunde vara mer intuitivt

Vissa användare kan behöva tid för att vänja sig vid den omfattande funktionsuppsättningen

Priser för Accelo

Plus (per modul) : 30 $/användare/månad

Premium (per modul) : 49 $/användare/månad

Paket (alla moduler): 99 $/användare/månad

Betyg och recensioner för Accelo

G2 : 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

4. Copilot

Copilot erbjuder en dedikerad kundportal med programvara för visuellt samarbete. Den har integrering med projektledningssystem för att ytterligare förbättra kundhanteringen. Den användarvänliga instrumentpanelen är lätt att förstå för både anställda och kunder.

Portalens säkra miljö prioriterar datasäkerhet, så att känslig information som utbyts mellan dig och dina kunder stannar mellan er. Copilots dokumenthanteringsfunktioner möjliggör effektiv fildelning och filförfrågningar.

Förutom att integreras med projektledningsprogramvara kan Copilot anslutas till många andra affärsprogramvaror för ökad produktivitet. Med mobilappar fortsätter produktiviteten även när du är på språng.

Copilots bästa funktioner

Säker fildelning och lagring

Versionshantering och spårning av dokument

Rollbaserade åtkomstkontroller

Anpassningsalternativ för kundportaler

Verktyg för uppgifts- och projektledning

Begränsningar i Copilot

Gränssnittsdesignen kan vara föråldrad för vissa användare

Brist på integrationer jämfört med vissa andra lösningar

Priser för Copilot

Starter : 29 $/månad per användare

Professional : 69 $/månad per användare

Avancerad : 119 $/månad per användare

Supersonic: 1 500 $/månad (20 användare ingår)

Betyg och recensioner av Copilot

G2 : 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (19 recensioner)

5. Clinked

Clinked erbjuder en kundportal med samarbetsverktyg för att förbättra kundrelationerna. Dessa funktioner gör det möjligt för team och kunder att samarbeta i realtid. Instrumentpanelen ger en tydlig översikt över pågående uppgifter så att alla är på samma sida.

Clinkeds kundportalprogramvara är utformad för effektiv dokumenthantering och fildelning. Kundportalen är säker, och verktygen för hantering av kunskapsbasen erbjuder självbetjäningsalternativ till dina kunder. Med supportportalens funktioner kan kunderna enkelt skicka in supportförfrågningar när kunskapsbasen inte räcker till.

Onlineportalen kan integreras i din egen webbplats, vilket gör att du kan framstå som professionell samtidigt som du erbjuder en säker digital ingång för all interaktion med den.

Clinkeds bästa funktioner

Säker kundsamverkan med dokumentdelning

Diskussionsforum och chatt i realtid

White labeling för anpassning av varumärket

Uppgiftshantering och uppföljning av framsteg

Mobilapp för åtkomst när du är på språng

Begränsningar hos Clinked

Begränsade integrationer med tredjepartsprogram

Gränssnittet kan kännas föråldrat för vissa användare

Clinked-priser

Lite : 119 $/månad

Standard : 299 $/månad

Premium : 599 $/månad

Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Länkade betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (42 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)

6. OneHub

OneHub erbjuder en kundportal som utmärker sig genom sin programvara och sina samarbetsverktyg. Plattformen säkerställer transparens i projekten med sin omfattande instrumentpanel.

Samarbetsverktygen möjliggör interaktiva diskussioner och feedback. Kundportalerna erbjuder säker fillagring och fildelning.

Den anpassningsbara kundportalen låter dig skräddarsy portalen efter ditt varumärke och skapa en mer sammanhängande kundupplevelse. Med verktyg för uppgiftshantering kan interna team hålla sig uppdaterade och arbeta effektivt.

OneHubs bästa funktioner

Avancerade säkerhetsfunktioner som rollbaserade behörigheter och vattenstämpling

Virtuella datarum för säker dokumentdelning

Användarvänligt gränssnitt för enkel navigering

Anpassningsbara varumärkesalternativ för ett professionellt utseende

Detaljerad åtkomst- och aktivitetsspårning

Begränsningar i OneHub

Avancerade funktioner kan innebära en brantare inlärningskurva.

Vissa användare tycker att priset är högre jämfört med liknande lösningar.

Priser för OneHub

Standard : 15 $/månad

Avancerad : 25 $/månad

Data Room : 375 $/månad

Obegränsat: 575 $/månad

Betyg och recensioner för OneHub

G2 : 4,2/5 (45 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 33 recensioner)

7. Moxo

Moxo är en ledande kundportal som är utformad för att förbättra kundrelationer och affärsverksamhet. Med fokus på processeffektivitet erbjuder Moxo en kundportal som gör det enkelt för företag att hantera kunddata och kundförfrågningar. Detta uppnås genom omfattande stöd för automatiserade arbetsflöden.

Tack vare de integrerade verktygen för uppgiftshantering kan interna användare effektivt hålla koll på sitt arbete och samarbeta med varandra. Kundtjänstteam kan enkelt spåra kundförfrågningar och övervaka svarsprocessen.

Plattformen erbjuder även en supportportal som gör det möjligt för företag att erbjuda förstklassig service. Genom att koppla den till din egen domänintegration kan du ge kunderna åtkomst via ditt företags webbplats och erbjuda dem en professionell kundportalupplevelse.

Moxos bästa funktioner

Kommunikationshub för kunder med dokumentdelning

Automatiserad tidsbokning

Säker meddelandehantering för snabba interaktioner

Integration med kalenderappar

Uppgiftslistor och påminnelser för ökad produktivitet

Begränsningar i Moxo

Begränsad när det gäller omfattande projektledning

Vissa användare kanske föredrar fler anpassningsalternativ

Priser för Moxo

Starter : 100 USD/månad

Företag : 480 USD/månad

Avancerat: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Moxo

G2 : 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (16 recensioner)

8. MyDocSafe

MyDocSafe är ett verktyg för kundportaler som prioriterar säkerhet och effektivitet. Plattformen erbjuder en kundportal som enkelt kan anpassas efter dina behov. Eftersom en utmärkt kundintroduktion är en av dess viktigaste funktioner kommer även dina kunder att tycka att den är lätt att använda.

Programvaran för kundportaler ger kunderna säker åtkomst till alla nödvändiga dokument och data. Även om det inte är en fullfjädrad helpdesk-lösning som vissa av de andra alternativen, kan dina kundtjänstteam ändå dra nytta av ett centraliserat dokumentarkiv för att svara på kundförfrågningar mer effektivt.

MyDocSafes bästa funktioner

Funktionalitet för elektronisk signatur

Säker lagring och delning av dokument

Revisionsspår för efterlevnad

Automatisering av arbetsflöden för dokumenthantering

Integration med bokförings- och CRM-programvara

Begränsningar i MyDocSafe

Användargränssnittet kunde vara mer modernt

Vissa användare kan behöva tid för att förstå avancerade funktioner

Priser för MyDocSafe

Starter : 20 $/månad

Small : 75 $/månad

Medium : 180 $/månad

Företag : 533 $/månad

Stort : 2 499 $/månad

Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Betyg och recensioner för MyDocSafe

G2 : 3,9/5 (15 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (24 recensioner)

9. SuiteDash

SuiteDash är en allt-i-ett-plattform för företagsledning som är utformad för att effektivisera verksamheten och förbättra samarbetet. Den förser företag med en rad verktyg för att uppnå detta, från en kundportal och projektledningsfunktioner till fakturering och e-postmarknadsföring.

Den anpassningsbara instrumentpanelen gör att du kan skräddarsy plattformen efter just ditt företags behov och sätta de viktigaste funktionerna i förgrunden. Det är enkelt för supportteam att hantera uppgifter och hålla koll på kundförfrågningar med de inbyggda funktionerna för uppgiftshantering.

SuiteDashs bästa funktioner

Kundportal med verktyg för projektledning

Integration av fakturering och betalningshantering

Kundkommunikation och dokumentdelning

Anpassningsbara instrumentpaneler för kunder

Integration med appar från tredje part

Begränsningar i SuiteDash

Begränsade integrationer med tredjepartsprogram jämfört med andra plattformar

Vissa användare kanske önskar mer avancerade rapporteringsfunktioner

Priser för SuiteDash

Start : 19 $/månad

Thrive : 49 $/månad

Pinnacle: 99 $/månad

Betyg och recensioner för SuiteDash

G2 : 4,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

10. SupportBee

SupportBee är en användarvänlig helpdesklösning som förser ditt företag med ett ärendehanteringssystem för kundsupport, vilket gör det till en ganska omfattande lösning för kundportaler.

Oavsett storleken på ditt företag kan SupportBee hjälpa dig att hantera kundförfrågningar snabbt och effektivt. Det intuitiva gränssnittet gör det möjligt för team att hantera supportärenden, dela filer och samarbeta kring svar med endast lite utbildning.

SupportBees bästa funktioner

Ärendehantering för kundsupport

Samarbete och spårning via e-post

Skapande av kunskapsbas och självbetjäningsalternativ

Integration med andra verktyg för kundsupport

Anpassningsbara arbetsflöden för olika team

Begränsningar i SupportBee

Kanske inte lika lämpligt för komplexa projektledningsbehov

Vissa användare tycker att gränssnittet är mindre intuitivt

Priser för SupportBee

Startup : 13 $/månad per användare

Enterprise: 17 $/månad per användare

Betyg och recensioner för SupportBee

G2 : 4,1/5 (4 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (27 recensioner)

Kom igång med en kundportallösning redan idag

Det är länge sedan kundportaler bara var lagringsplatser för dokument. Med rätt kundportal kan du revolutionera hur du interagerar med dina kunder.

Du kommer att effektivisera kommunikationen och samarbeta mer effektivt oavsett hur stort eller litet ditt företag är. ClickUp går bortom traditionell projektledning och förvandlas till en robust kundportallösning som är skräddarsydd för just ditt företags behov.

Det ger dig möjlighet att inte bara hantera projekt effektivt utan också förbättra interaktionen med kunderna. Med ett omfattande bibliotek av mallar kan du skräddarsy din perfekta kundportal.

