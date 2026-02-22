Monday vs. Asana vs. ClickUp: Vilket sparar mest pengar för småföretag?

Du öppnar din faktureringssida och stannar upp en sekund. Beloppet är högre än du förväntade dig. Inget större har förändrats, men på något sätt kostar ditt projektledningsverktyg mer än för några månader sedan. Några nya användare har tillkommit, en funktion du behövde fanns i ett dyrare abonnemang och en uppgradering kändes enklare än att omarbeta din process.

Det är så de flesta småföretag slutar betala för mycket för verktyg. Det som börjar som ”bara att organisera uppgifter” förvandlas till flera prenumerationer, funktionsbegränsningar och betalning för saker du inte visste att du behövde.

I det här blogginlägget jämförs Monday, Asana och ClickUp för att hjälpa dig att få mest värde för pengarna. 🤩

Monday vs. Asana vs. ClickUp Priser i korthet

Varje plattform har olika prislappar och olika funktioner. En använder prissättning per plats, en annan har minimikrav på antal platser och en tredje gömmer viktiga funktioner bakom dyra nivåer.

Här är en snabb översikt över hur de jämförs. 👇

Kategori ClickUp Monday.com Asana Gratis nivå Gratis Forever-plan med obegränsat antal uppgifter och medlemmar samt 60 MB lagringsutrymme Gratis för upp till 2 användare med begränsade funktioner Personligt abonnemang är gratis för upp till 2 användare. Betalningsplan för nybörjare Obegränsad plan med obegränsad lagring, integrationer och chattmeddelanden Startpaket utan begränsningar för antalet användare Startpaket med tidslinjevy och arbetsflödesbyggare AI-priser ClickUp Brain finns som tillägg i alla betalda abonnemang. Asana AI ingår i högre nivåer. AI-funktioner ingår i betalda abonnemang. Teamstorlek Skalbar från enskilda användare till företag utan minimikrav på antal användare. Skalbar från enskilda användare till företag Skalbar från enskilda användare till företag Prismodell Per användare månadsvis/årligen; Gratis för alltid tillgängligt Priser per månad/år Pris per användare per månad/år

Översikt över ClickUp

Ditt teams arbete finns överallt. Projektplaner finns i ett verktyg, dokument finns i ett annat och konversationer försvinner i en tredje app. Detta är arbetsutbredning, och det dödar produktiviteten genom att tvinga dig att ständigt byta kontext bara för att hitta information.

Denna fragmentering kostar dig pengar genom flera prenumerationer på verktyg som inte kommunicerar med varandra.

ClickUp, världens första konvergerade AI-arbetsyta, är en säker plattform där dina projekt, dokument, konversationer och analyser samlas, med kontextuell AI inbyggd som ett intelligenslager som förstår ditt arbete och hjälper dig att komma vidare.

Här är några av fördelarna:

Generös gratisplan: Du får obegränsat antal uppgifter och kan lägga till obegränsat antal medlemmar i gratispaketet.

AI-integration: ClickUp Brain , plattformens inbyggda AI, fungerar direkt i ditt arbetsutrymme för att skapa uppgifter, hjälpa till med skrivande och hämta kunskap.

Allt-i-ett-plattform: Minska behovet av separata verktyg och sänk din totalkostnad med ClickUp Whiteboards, Minska behovet av separata verktyg och sänk din totalkostnad med inbyggda ClickUp Docs ClickUp Chat och ClickUp Dashboards

Flexibla vyer utan uppgraderingar: Du får tillgång till mer än 15 Du får tillgång till mer än 15 ClickUp-vyer , inklusive list-, tavel-, kalender-, Gantt- och tidslinjevyer, i alla planer.

Inget minimikrav på antal användare: Betala endast för de användare du har, utan tvingande paketlösningar.

ClickUp är visserligen kraftfullt, men dess breda utbud av funktioner kan innebära en inlärningskurva för team som bara söker den mest grundläggande uppgiftshanteringen.

📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med mer än 15 verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en app för allt som rör arbetet och samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

Vad får du för pengarna med ClickUp?

Här är en snabb översikt över värdet:

Gratis för alltid: Kom igång med obegränsat antal uppgifter, obegränsat antal medlemmar, 60 MB lagringsutrymme och tillgång till alla nödvändiga appar. Obegränsad plan: Få tillgång till obegränsad lagring, integrationer och instrumentpaneler, plus möjlighet att lägga till gäster med behörigheter och skapa Få tillgång till obegränsad lagring, integrationer och instrumentpaneler, plus möjlighet att lägga till gäster med behörigheter och skapa ClickUp-formulär. Affärsplan: Få tillgång till avancerade automatiseringar, arbetsbelastningshantering och anpassade exportfunktioner. Enterprise: Få avancerade behörigheter, white labeling, en dedikerad success manager och SSO/SAML för storskalig säkerhet och support.

🚀 ClickUp-fördel: Till skillnad från vissa verktyg som låser AI bakom de högsta nivåerna eller behandlar det som en helt separat produkt, kan ClickUp Brain läggas till i alla betalda planer. Det innebär att småföretag inte behöver hoppa på företagspriser bara för att kunna använda AI där det hjälper mest.

Förstå arbetsmiljöns sammanhang direkt med ClickUp Brain

Till exempel kan en mindre marknadsföringsbyrå med ett team på fem personer använda AI-verktyget för att minska rutinarbetet genom att be Brain att:

Omvandla anteckningar, chattar eller idéer till uppgifter, checklistor, tidslinjer och sammanfattningar.

Skriv och uppdatera arbetsdokumentation som projektbeskrivningar, SOP:er och kunduppdateringar.

Hitta svar i hela ditt arbetsområde och i anslutna verktyg

Hantera repetitiva skriv- och sammanfattningsuppgifter

Översikt över Monday

När ett verktyg är svårt att använda ger teamen ofta upp och går tillbaka till kalkylblad. Monday.com löser detta med sitt visuella ”Work OS” som betonar användarvänlighet med intuitiva drag-and-drop-tavlor.

Det färgglada gränssnittet, som liknar ett kalkylblad, är utformat för att hjälpa icke-tekniska team att bygga och anpassa arbetsflöden visuellt. Här är några av fördelarna:

Intuitivt visuellt gränssnitt: Ger dig drag-and-drop-tavlor med färgkodade statusar, vilket gör det enkelt att se projektets framsteg med ett ögonkast.

Ekosystem med flera produkter: Erbjuder separata produkter för olika affärsfunktioner, såsom CRM, utveckling och service, vilket möjliggör specialiserade arbetsflöden.

Kraftfullt mallbibliotek: Gör det möjligt att använda ett brett utbud av färdiga mallar för att påskynda installationsprocessen för vanliga projekt och användningsfall.

Enkel automatiseringsbyggare: Inkluderar en enkel automatiseringsbyggare av typen ”om detta, då det” för att hantera repetitiva uppgifter.

❗Observera: Monday.com: s prismodell kräver minst tre platser på alla betalda planer och använder bucket-prissättning, vilket tvingar dig att köpa platser i paket om fem, tio eller 15. Detta innebär att ett team på sex personer måste betala för tio platser. Viktiga funktioner som tidslinjevy och avancerade automatiseringar är också låsta bakom dyrare nivåer.

Vad får du för pengarna med Monday.com

Här är en översikt över Monday.com:s priser

Gratis: Begränsat till maximalt två användare och tre tavlor med grundläggande funktioner. Basic: Få obegränsat antal tavlor och AI-funktioner, men du får inte tillgång till tidslinjevyn eller automatiseringar. Standard: Lås upp tidslinje- och kalendervyer, gäståtkomst och en gräns på 250 automatiseringsåtgärder per månad. Pro: Få tillgång till privata tavlor, inbyggd tidrapportering, formelkolumnen och upp till 25 000 automatiseringsåtgärder per månad. Enterprise: Inkluderar avancerade säkerhetsfunktioner, en revisionslogg och premiumintegrationer.

🧠 Rolig fakta: Det amerikanska motorvägsnätet var ett av de första megaprojekten som hanterades i stor skala. Under ledning av Dwight D. Eisenhower krävdes standardiserade tidsplaner, kostnadsuppföljning och samordning mellan delstaterna.

Översikt över Asana

via Asana

Asana positionerar sig som en arbetshanteringsplattform för företag och erbjuder en egenutvecklad datamodell, ”Work Graph”, som kartlägger relationerna mellan uppgifter, projekt och personer för att ge djupare insikter.

Här är vad plattformen har att erbjuda:

Work Graph-datamodell: Denna egenutvecklade teknik hjälper dig att förstå hur arbetet hänger ihop i din organisation för bättre strategiska insikter.

AI ingår i betalda abonnemang: Asana AI, som inkluderar smarta fält och AI-genererade statusuppdateringar, ingår i betalda abonnemang utan extra kostnad.

Avancerade planeringsfunktioner: Du får tillgång till portfölj- och arbetsbelastningshanteringsfunktioner på högre nivåer för avancerad Du får tillgång till portfölj- och arbetsbelastningshanteringsfunktioner på högre nivåer för avancerad resursplanering.

Stark erkännande inom företagsvärlden: Dess status som ledande företag hos de främsta analysföretagen signalerar tillförlitlighet för stora organisationer och förenklar upphandlingen.

❗Observera: En nackdel är att Asana kräver minst två licenser i sina betalda abonnemang, vilket kan bli kostsamt för enskilda användare. Viktiga funktioner som inbyggd tidrapportering och portföljer finns endast i de dyrare abonnemangen (Advanced och Enterprise).

Vad får du för pengarna med Asana?

Utforska prisalternativen:

Personligt (gratis): För upp till två teammedlemmar med grundläggande uppgiftshantering i list- och tavelvy.

Starter: Lägger till tidslinjevy, en arbetsflödesbyggare, formulär och obegränsade automatiseringar.

Avancerat: Låser upp portföljer, arbetsbelastningshantering och avancerad rapportering

Enterprise/Enterprise+: Erbjuder avancerade administratörskontroller, dataexportalternativ, SAML och anpassad branding.

🔍 Visste du att? Efter branden på Apollo 1 1967, där astronauter omkom, insåg NASA att dess lednings- och säkerhetsprocesser var otillräckliga. Apollo 204 Review Boards utredning avslöjade allvarliga problem med ”go-fever” (prioritering av tidplan framför säkerhet), bristfällig dokumentation och bristande kontroll över underleverantörer. Som ett resultat formaliserade de riskloggar, beroendespårning och dokumenterade arbetsflöden.

Jämförelse av priserna för ClickUp, Monday och Asana

Begränsningar i gratispaketet, minimikrav på antal användare och tillgång till AI påverkar alla hur mycket du faktiskt kommer att spendera över tid.

För att göra denna jämförelse användbar har vi i detta avsnitt delat upp priserna i tre konkreta områden som direkt påverkar småföretagens budgetar. 📊

Nivå 1: Gratis plan

Användarbegränsningar, saknade funktioner eller plötsliga betalväggar kan tvinga dig att uppgradera i förtid eller byta helt när du börjar använda ett verktyg med gratisabonnemang. Låt oss jämföra:

ClickUp

Med planen Free Forever får du obegränsat antal uppgifter och kan lägga till obegränsat antal medlemmar, så du behöver inte oroa dig för något begränsat antal platser. Den inkluderar 60 MB totalt lagringsutrymme, alla kärnfunktioner som List, Board och Gantt, videoinspelning i appen och tillgång till ClickUp Docs för grundläggande samarbete.

Monday.com: s gratispaket är begränsat till maximalt två användare, tre tavlor och över 200 mallar, vilket gör det svårt att använda för team. Det erbjuder grundläggande vyer, utan tidslinje eller kalender, och inkluderar inte automatiseringar eller integrationer.

Asana

Asanas Personal-plan är gratis för upp till två teammedlemmar och inkluderar obegränsat antal uppgifter och projekt. Den erbjuder dock endast list- och tavelvy, utan tillgång till tidslinje, anpassade fält eller portföljer.

🏆 Vinnare: Det är ClickUp! Deras gratisabonnemang erbjuder omfattande funktioner som stöder växande team utan artificiella begränsningar.

🚀 Fördel med ClickUp: Utan extra kostnad får du tillgång till ClickUp Super Agents, dina AI-drivna teammedlemmar. Du kan tilldela dem ansvar inom din arbetsyta, för uppgifter, dokument, chattar och arbetsflöden.

Skapa din egen anpassade ClickUp Super Agent för att automatisera repetitiva uppgifter

Medan Asana och Monday endast erbjuder regelbaserade automatiseringar, erbjuder ClickUp AI-agenter som vidtar åtgärder, följer regler och arbetar kontinuerligt i bakgrunden. En Super Agent kan:

Övervaka uppgiftsdeadlines i alla kundutrymmen

Markera försenat arbete innan det blir ett problem för kunden.

Generera automatiskt veckovisa statusuppdateringar från verklig uppgiftsaktivitet

Ställ uppföljningsfrågor när uppgifter fastnar

Identifiera risker och förbered överlämningssammanfattningar när arbetet byter ägare.

Nivå 2: Betald nivåstruktur för skalbarhet

När du går från gratisplanen börjar prissättningen spela en mycket större roll. Minsta antal licenser, paketpriser och funktionsbegränsningar kan snabbt göra att dina kostnader blir högre än väntat. Så här står sig dessa tre verktyg mot varandra när du börjar betala för dem:

ClickUp

ClickUps planer skalar per användare, så du betalar exakt för det antal platser du behöver. Dessutom erbjuder Business-planen avancerade funktioner för växande team.

Alla betalda planer kräver minst tre platser. Därefter tvingas du till stegvis prissättning med hopp på fem, tio och 15 platser. Detta innebär ofta att du betalar för fler platser än du faktiskt använder.

Asana

Asana kräver minst två platser i sina betalda abonnemang. Därefter är prissättningen per användare, men avancerade funktioner som portföljer och arbetsbelastningshantering är endast tillgängliga i Advanced-nivån.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner! Dess linjära prissättning utan minimikrav på antalet användare gör det möjligt för team att skala upp på ett förutsägbart sätt i takt med att de växer.

🧠 Rolig fakta: Frederick Winslow Taylor introducerade tids- och rörelsestudier i slutet av 1800-talet och delade upp arbetet i mätbara, optimerade och tidsbestämda komponenter.

Nivå 3: AI-tillägg

Alla verktyg påstår sig ha AI, men du undrar hur mycket det egentligen kommer att kosta. Med denna osäkerhet kan du hamna med ett verktyg som antingen saknar den AI du behöver eller kommer med en överraskande räkning, vilket bidrar till AI-spridning. Här är en snabb översikt:

ClickUp

Med ClickUp Brain finns AI-funktioner tillgängliga som tillägg till betalda planer. Detta ger dig tillgång till AI-driven skrivhjälp, uppgiftskapande från naturligt språk och kunskapsåtervinning i hela ditt arbetsutrymme. För mer avancerade behov erbjuder ClickUp Brain MAX funktioner som multi-LLM-åtkomst och talk-to-text.

Mondays AI-assistent ingår endast i Pro- och Enterprise-nivåerna, inte i Basic- eller Standard-planerna. Den kan hjälpa till att generera uppgiftsbeskrivningar och sammanfatta innehåll.

Asana

Asana AI ingår i alla betalda planer, från Starter till Enterprise. Det innebär att funktioner som smarta fält och AI-genererade statusuppdateringar är tillgängliga utan extra kostnad.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort mellan Asana och ClickUp! Asana inkluderar AI-funktioner direkt i sina betalda abonnemang, medan ClickUp erbjuder djup AI-integration i ditt arbetsflöde som ett tilläggsalternativ.

🚀 ClickUp-fördel: Om du är ett litet företag som är starkt beroende av AI är ClickUp Brain MAX något för dig. Det är utvecklat för team som vill ha mer kraft, flexibilitet och kontroll över hur AI passar in i deras arbetsmiljö.

Undvik att spendera pengar på flera AI-verktyg genom att använda ClickUp Brain MAX

Du får:

Tillgång till flera LLM på ett och samma ställe: Växla mellan olika AI-modeller som GPT, Claude och Gemini, beroende på uppgiften

Avancerad resonemang: Förstå dina data bättre för planering, analys och beslutsintensiva uppgifter

Röst till text: Omvandla röstanteckningar till manus, anteckningar och uppgifter direkt med ClickUp Talk-to-Text

Dolda kostnader och prissättningsaspekter

Du har beräknat kostnaden per användare, men hur är det med de utgifter som inte finns med på prissidan? Saker som gäståtkomst, lagringsbegränsningar och utbildning kan snabbt öka din totala ägandekostnad.

Se upp för dessa dolda kostnader:

Kostnader för gäster och externa medarbetare: Hur du debiteras för externa medarbetare varierar. Med ClickUp är gäster med specifika behörigheter tillgängliga på betalda planer. Hur du debiteras för externa medarbetare varierar. Med ClickUp är gäster med specifika behörigheter tillgängliga på betalda planer. Monday.com räknar dock fyra gäster som en debiterbar plats och uppgraderar dig automatiskt när du överskrider den gränsen.

Lagringsutrymme och bilagegränser: Gratisabonnemang har ofta begränsat lagringsutrymme. ClickUp erbjuder 60 MB i sitt gratisabonnemang och obegränsat lagringsutrymme i alla betalda abonnemang.

Utbildning och implementering: Alla tre plattformarna har en inlärningskurva, vilket innebär att det tar tid att lära sig dem. För att minska denna dolda kostnad kan du använda gratisresurser som ClickUp University och Asanas och Mondays supportsida, som erbjuder kurser och certifieringar för att hjälpa ditt team att komma igång.

🧠 Kul fakta: När Ray Tomlinson arbetade på BBN 1971 modifierade han två befintliga program: SNDMSG (för lokala meddelanden) och CPYNET (för filöverföringar) för att möjliggöra meddelanden mellan datorer via ARPANET. Han valde tecknet ”@” för att separera användarnamnet från värddatorn, vilket bildade det standardformatet ”användare@värd” som fortfarande används globalt. Det första testmeddelandet, som skickades mellan två datorer som stod bredvid varandra, markerade födelsen av nätverks-e-post.

Bästa värde efter teamstorlek

Det bästa verktyget för ett företag med 500 anställda passar inte ett startup-företag med fem anställda. Om du väljer fel verktyg för din teamstorlek innebär det att du antingen köper ett för komplicerat system eller väljer ett enkelt verktyg som du kommer att växa ur inom några månader.

För att undvika detta har vi här våra rekommendationer anpassade efter ditt teams specifika storlek och behov. ⚓

Enskilda användare och frilansare (en person): Använd ClickUps Free Forever-plan för att få full funktionalitet för enskilda användare.

Små team (två till tio personer): Välj ClickUps Unlimited-plan för robusta funktioner för växande team eller Asanas Starter-nivå för grundläggande funktioner och enkel onboarding.

Medelstora team (11–50 personer): Välj ClickUps Business-plan för att skala upp effektivt och få tillgång till avancerade funktioner. Du kan också använda Mondays Pro-plan och Asanas Advanced-planer här.

Företag (50+ personer): Alla tre plattformarna erbjuder företagsnivåer med anpassade priser. ClickUp Enterprise inkluderar avancerade behörigheter och SSO, Alla tre plattformarna erbjuder företagsnivåer med anpassade priser. ClickUp Enterprise inkluderar avancerade behörigheter och SSO, Monday.com :s Enterprise-plan lägger till säkerhetsfunktioner och Asana Enterprise+ erbjuder premiumadministratörskontroller.

Här är vad Brian McGary, IT-chef på 3A Composites, hade att säga om ClickUp:

Asana fungerade bra för dem som visste hur man använde det, men den ursprungliga implementeringen saknade utbildning och ledde i slutändan till dålig användaracceptans... ClickUp har mycket konkurrenskraftiga priser och är generellt sett mer kostnadseffektivt än sina konkurrenter på varje funktionsnivå.

Asana fungerade bra för dem som visste hur man använde det, men den ursprungliga implementeringen saknade utbildning och ledde i slutändan till dålig användaracceptans... ClickUp har mycket konkurrenskraftiga priser och är generellt sett mer kostnadseffektivt än sina konkurrenter på varje funktionsnivå.

Vilket projektledningsverktyg har det bästa priset för ditt team?

Du har sett alla detaljer, men du är fortfarande fast i analysförlamning. Du behöver ett enkelt ramverk som hjälper dig att välja ett projektledningsverktyg baserat på vad ditt team värdesätter mest.

Detta ramverk hjälper dig att matcha dina högsta prioriteringar med rätt verktyg.

Välj ClickUp om:

Du vill ha omfattande funktioner i alla prisnivåer

Teamstorleken passar inte in i fasta licenspaket

Du måste eliminera verktygsspridningen genom att ha dokument, chatt och projektledning på en och samma plattform.

AI som kopplas direkt till ditt arbete är en prioritet

Välj Monday.com om:

Visuell enkelhet och lättanvändhet är dina högsta prioriteringar.

Separata produkter för CRM, utveckling eller service är nödvändiga.

Din teamstorlek stämmer överens med dess licenspaket

Välj Asana om:

Erkännande från företag och validering från analytiker är viktigt för din upphandlingsprocess.

AI-funktioner måste ingå direkt i din plan.

Dina arbetsflöden kan dra nytta av datamodellen Work Graph.

Jämför alla tre verktygen för att hitta det som passar dig bäst:

Vilket projektledningsverktyg är bäst?

När man bortser från prissidor, funktionslistor och plannamn, handlar den verkliga skillnaden mellan dessa verktyg om förutsägbarhet.

Monday och Asana fungerar båda bra för specifika användningsfall, men deras prismodeller kan tvinga fram uppgraderingar tidigare än väntat. Detta kan ske i form av licenspaket, funktionslås eller krav på högre nivåer.

ClickUp sticker ut eftersom det ger dig mer utrymme att agera innan pengarna blir ett problem. Du kan börja gratis utan att oroa dig för användarbegränsningar, skala upp utan att betala för oanvända platser och få tillgång till kärnfunktioner utan att byta nivå.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅

Vanliga frågor

Hur står sig ClickUps Free Forever-plan i jämförelse med Monday och Asanas gratispaket?

ClickUps Free Forever-plan inkluderar obegränsat antal uppgifter och obegränsat antal medlemmar med 60 MB lagringsutrymme. Den överträffar Mondays gratisplan, som inkluderar två platser och tre tavlor, och Asanas Personal-gratisnivå som stöder upp till två teammedlemmar med lista- och tavelvyer.

Hur jämför sig ClickUp och Asana för team med fler än 10 användare?

ClickUp fungerar bra för team på tio eller fler personer eftersom det inte finns något minimikrav på antal användare och alla nivåer har robusta funktioner, vilket gör att teamen kan få tillgång till det de behöver utan att tvingas uppgradera.

Vilket verktyg fungerar bäst för startups som går från gratis till betalda planer?

ClickUp erbjuder en smidig skalningsväg för nystartade företag. Deras Free Forever-plan har inga begränsningar för antalet användare, och Unlimited-planen erbjuder full funktionalitet, vilket gör att team kan växa utan att stöta på oväntade begränsningar.

Hur står sig ClickUp Brain jämfört med Asanas AI-funktioner?

ClickUp Brain erbjuder djup integration i arbetsytan och kopplar AI till dina uppgifter, dokument och kunskapssökning över hela plattformen. Asana AI fokuserar däremot mer på smarta fält och statusuppdateringar.