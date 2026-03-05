De 10 bästa programvarorna för hantering av medicinsk praxis i [år]

Enligt forskning från MGMA (Medical Group Management Association) står medicinska verksamheter inför ett ökande tryck eftersom driftskostnaderna överstiger intäkterna, vilket gör administrativ effektivitet avgörande för att upprätthålla marginalerna.

Samtidigt som hälso- och sjukvårdsbranschen sparar miljarder genom elektroniska transaktioner, finns det fortfarande miljarder i outnyttjade besparingar inom vårdpraktikerna.

Denna guide ger en översikt över de bästa programvaruplattformarna för hantering av medicinsk praxis och jämför deras faktureringsautomatisering, schemaläggningsfunktioner och EHR-integration för att hjälpa dig att hitta den som passar bäst för din verksamhets storlek och specialitet.

Den bästa programvaran för hantering av medicinsk praxis i korthet

Verktygets namn Bäst för Bästa funktioner Priser ClickUp Team av alla storlekar hanterar administrativa arbetsflöden och klinikdrift med AI-driven automatisering. ClickUp Brain för AI-driven automatisering av uppgifter, ClickUp Automations för arbetsflödesutlösare, ClickUp Dashboards för realtidsöversikt, ClickUp Forms för arbetsflöden vid patientintag. Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag athenahealth Molnbaserade mottagningar som prioriterar patientupplevelsen och nätverksintelligens Molnbaserad plattform, athenaNet-nätverksinsikter, integrerad EHR och fakturering, verktyg för patientengagemang Anpassade priser AdvancedMD Verksamheter som behöver anpassningsbara arbetsflöden och användarvänliga gränssnitt Anpassningsbara mallar, integrerad telemedicin, robust rapportering, mobil åtkomst Anpassade priser NextGen Healthcare Specialiserade mottagningar som kräver skräddarsydda kliniska arbetsflöden Specialiserade mallar, verktyg för folkhälsa, integrerad PM och EHR Anpassade priser Tebra Små och nya mottagningar som söker en allt-i-ett-plattform Kombinerad PM och EHR (tidigare Kareo + PatientPop), verktyg för patientmarknadsföring, förenklad fakturering Anpassade priser SimplePractice Ensamstående läkare och små mottagningar inom beteendevetenskaplig hälsa Inbyggd telemedicin, kundportal, försäkringsansökningar, påminnelser om bokade tider Från 49 $/månad CureMD Verksamheter som vill ha en omfattande allt-i-ett-molnlösning Enhetlig EHR/PM/fakturering, AI-assisterad dokumentation, clearinghouse-integration Anpassade priser eClinicalWorks Stora mottagningar som behöver integrerad EHR och folkhälsa Integrerad EHR och PM, folkhälsohantering, patientengagemang, telemedicin Anpassade priser PracticeSuite Multispecialistpraktiker och faktureringsföretag Molnbaserad PM, RCM-tjänster, stöd för flera specialiteter, patientportal Anpassade priser DrChrono Mobilinriktade verksamheter och verksamheter som fokuserar på faktureringseffektivitet iPad-anpassad design, integrerad fakturering, anpassningsbara medicinska formulär, API-åtkomst Anpassade priser

Vad är programvara för hantering av medicinsk praxis?

När din receptionpersonal lägger 45 minuter per patient på att ringa för att verifiera försäkringar, eller när dina fakturerare jagar samma avvisade fordringar för tredje gången denna månad, är det dags att göra en förändring. Programvara för hantering av medicinsk praxis hanterar dessa operativa utmaningar.

Det är en typ av digitalt verktyg som är utformat för att hantera den affärsmässiga sidan av en vårdverksamhet. Detta inkluderar allt från patientbokning och utskick av påminnelser om bokade tider till hantering av komplexa medicinska fakturor och försäkringsersättningar, även känt som intäktscykelhantering (RCM).

Målet är att automatisera och effektivisera dessa uppgifter, så att din kliniska personal kan fokusera på det de gör bäst: patientvård.

Den bästa programvaran för hantering av medicinsk praxis går utöver kalenderorganisation. Den ansluter direkt till elektroniska patientjournaler (EHR), automatiserar repetitiva uppgifter och ger realtidsinsyn i din praktiks prestanda.

För en liten klinik kan detta innebära enklare fakturering och lättare patientkommunikation. För ett stort sjukhussystem kan det innebära att hantera ersättningsanspråk på flera platser och se till att allt uppfyller HIPAA-kraven.

I slutändan minskar denna programvara den administrativa bördan. När ditt team lägger mindre tid på manuell datainmatning, uppföljning av avvisade ansökningar och systemintegrationsproblem, fungerar din verksamhet mer effektivt, får in intäkter snabbare och levererar bättre vård.

📮ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på smidig integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsmiljö och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår kommandon i klarspråk och löser alla tre problem med AI-implementering samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskap i hela arbetsmiljön. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

Vad du ska leta efter i programvara för hantering av medicinsk praxis

Det är svårt att välja programvara när man inte vet vad man ska leta efter. Du kan hamna med att betala för flashiga funktioner som du aldrig kommer att använda, samtidigt som du går miste om de kärnfunktioner som faktiskt sparar tid och pengar. Detta leder till ånger och tvingar ditt team att skapa ineffektiva lösningar, vilket underminerar programvarans värde.

En enskild beteendevårdspersonal har helt andra behov än en ortopedisk grupp med flera mottagningar. Innan du ens tittar på demoversioner måste du identifiera dina största administrativa problem. Är det en hög andel avslag på ersättningsansökningar – vilket påverkar 20,4 procent av kommersiella ersättningsansökningar? En kaotisk schemaläggningsprocess? Eller patienter som klagar på dålig kommunikation?

De mest effektiva plattformarna för praxisadministration har flera gemensamma kärnfunktioner som direkt påverkar din vinst och personalens effektivitet. Här är vad du bör betrakta som icke-förhandlingsbart:

Schemaläggning och hantering av bokade tider: Utöver grundläggande kalenderfunktioner, utvärdera hur systemet hanterar komplexa scenarier. Kan det automatiskt fylla avbokningar från en väntelista? Förhindrar det dubbelbokningar på flera platser? Fråga leverantörerna om deras no-show-frekvens för mottagningar som använder deras påminnelsesystem.

Medicinsk fakturering och skadereglering: Integrerade clearinghusanslutningar, verifiering av berättigande i realtid, automatiserad skadereglering för att minska avslag och transparent rapportering om inkasso.

Patientkommunikation och engagemang: Patientportaler för onlinebokning och fakturabetalning, säker meddelandehantering och automatiska påminnelser om bokade tider som minskar antalet uteblivna besök.

EHR-integration: Smidigt dataflöde mellan klinisk dokumentation och administrativa funktioner för att eliminera dubbelinmatning och minska fel.

Rapportering och analys: Dashboards i realtid som visar viktiga mått som dagar i A/R, andelen avslagna ansökningar och utnyttjande av bokade tider, så att du kan upptäcka problem innan de blir kostsamma.

Efterlevnad och säkerhet: HIPAA-kompatibel datahantering, rollbaserade åtkomstkontroller och revisionsspår är oundvikliga för hälso- och sjukvården.

Om din verksamhet redan kämpar med ett stort antal olika verktyg – där schemaläggning sker i en app, fakturering i en annan och patientkommunikation i en tredje – är konsolidering avgörande. Denna administrativa börda är ett klassiskt exempel på kontextväxling, där personalen måste växla mellan olika plattformar, mata in data på nytt och manuellt spåra vad som borde vara automatiserat.

📮ClickUp Insight: Kontextväxlingar tär tyst på ditt teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet beror på att man måste jonglera mellan olika plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Tänk om du kunde eliminera dessa kostsamma avbrott? ClickUp samlar dina arbetsflöden (och chatt) under en enda, strömlinjeformad plattform. Starta och hantera dina uppgifter från chatt, dokument, whiteboards och mer – samtidigt som AI-drivna funktioner håller sammanhanget sammankopplat, sökbart och hanterbart!

De 10 bästa programvarorna för hantering av medicinsk praxis

👀 Visste du att: 66 procent av läkarna använder redan AI-verktyg inom hälso- och sjukvården i sin verksamhet.

1. ClickUp (bäst för AI-drivna arbetsflöden och automatisering av uppgifter)

Visualisera och följ patientens framsteg med ett dra-och-släpp-Kanban-tavla i ClickUp.

Även med ett dedikerat EHR-system är det troligt att din verksamhets administrativa arbete är utspritt över kalkylblad, e-postmeddelanden och klisterlappar. Detta leder till missade patientintag, svår personal samordning och begränsad insyn i administrativa flaskhalsar. Detta slösar tid, frustrerar personalen och skapar inkonsekventa patientupplevelser.

ClickUp är inte ett traditionellt system för hantering av medicinsk praxis med inbyggd fakturering, men det hanterar effektivt dessa operativa utmaningar. Det fungerar som ett sammanbindande lager för allt administrativt arbete som sker utanför undersökningsrummet. För vårdteam som använder specialiserad klinisk programvara ger ClickUp synlighet, automatisering och AI-driven effektivitet till din verksamhets drift.

Minska tiden som läggs på manuell uppföljning och sammanställning av information.

ClickUp Brain, din AI-assistent, kan sammanfatta uppgiftsstatus och berätta exakt vad som behöver uppmärksammas i din arbetsmiljö.

Sammanfatta anteckningar och uppgifter på några sekunder med ClickUp Brain

Det kan också omvandla mötesanteckningar eller ett processdokument till tydliga åtgärdspunkter, vilket hjälper ditt team att snabbt omvandla beslut till uppgifter. Och när du behöver kommunicera konsekvent kan Brains skrivverktyg hjälpa dig att utforma och förfina interna uppdateringar, patientvänliga instruktioner och mycket mer.

Automatisering hjälper också till att hålla arbetet igång. ClickUp Automations kan tilldela uppgifter när en status ändras, meddela nästa person i överlämningen och tillämpa mallar så att ingenting behöver börja från scratch.

Detta är särskilt användbart för tidspressade administrativa uppgifter där förseningar är kostsamma, såsom uppföljning av ersättningar, samordning av patientbokningar eller saknad dokumentation.

Effektivisera intag och patientförfrågningar

Standardisera och automatisera intagningsuppgifter med ClickUp Forms

De flesta kliniker arbetar med konstant inkommande information: nya patienter, försäkringskontroller, remisshantering, begäran om journaler, förhandsgodkännanden, faktureringsuppföljningar och frågor om lokaler. Med ClickUp Forms kan du standardisera vilken information ditt team samlar in och sedan automatiskt skapa en uppgift med rätt ansvarig, förfallodatum och nödvändiga detaljer.

Det innebär färre meddelanden fram och tillbaka och mindre "vem hanterar det här?" Om du driver flera platser eller specialiteter kan du använda mallar så att varje förfrågan följer samma struktur, oavsett vem som skickat in den.

Få en gratis mall ClickUp Patient Management Template spårar patientstatus, medicinering, tilldelad läkare, försäkring och mer.

Att hålla reda på varje patients sjukdomshistoria, laboratorieresultat, tillstånd och mer är avgörande för att driva en framgångsrik praktik. ClickUps mall för patienthantering hjälper dig att spara tid på att organisera din databas så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något: att ge bästa möjliga vård!

Med den här mallen får du:

Fyra anpassningsbara vyer – lista, tavla, kalender och formulär

Fördefinierade anpassningsbara fält i varje vy som gör att du kan lägga till viktiga patientuppgifter.

Anpassade statusar som hjälper alla i vårdteamet att hålla sig uppdaterade när det gäller att följa varje patients vårdförlopp.

Anpassningsbara patientformulär som kan delas med patienter, laddas ner av vårdgivare och omvandlas till nya ClickUp-uppgifter!

💡 Proffstips: Att skydda kunddata är en absolut prioritet hos ClickUp. Plattformen är SOC 2- och HIPAA-kompatibel, vilket garanterar att all patient- och praktikinformation i ClickUps infrastruktur förblir säker och privat.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Brain: Denna AI-assistent analyserar din arbetsplats för att ge intelligenta sammanfattningar, utkast till innehåll och visa åtgärdspunkter. Fråga ”Vilka patientintagningsuppgifter är försenade denna vecka?” och få ett omedelbart svar utan manuell sökning.

ClickUp Automations: Skapa kodfria arbetsflöden som utlöser åtgärder baserat på villkor. När statusen för en uppgift ändras till ”Väntar på försäkringsverifiering” kan du automatiskt meddela faktureringsteamet och ställa in en påminnelse för uppföljning.

ClickUp Forms: Skapa anpassningsbara intagningsformulär som matas direkt in i din arbetsyta. Patientinformation eller remissförfrågningar blir åtgärdsbara uppgifter så fort de skickas in, utan att du behöver mata in dem igen.

ClickUp Dashboards: Visualisera din verksamhets operativa mätvärden i realtid. Spåra hur många uppgifter som slutförts, övervaka flaskhalsar i Visualisera din verksamhets operativa mätvärden i realtid. Spåra hur många uppgifter som slutförts, övervaka flaskhalsar i faktureringsflödet eller se vilka medarbetare som har kapacitet.

ClickUp Docs: Samla dina Samla dina standardrutiner och utbildningsmaterial precis bredvid de uppgifter de avser. Din personal kan alltid komma åt de senaste protokollen utan att behöva leta igenom delade enheter.

För- och nackdelar med ClickUp

Fördelar:

Minska kontextväxlingar och öka personalens produktivitet genom att samla uppgiftshantering, dokumentation och kommunikation i ett enda ClickUp-arbetsutrymme.

Frigör tid för ditt team med ClickUp Brain, som hanterar sammanfattningar och utkast till innehåll genom att förstå sammanhanget i din arbetsmiljö.

Konfigurera arbetsflöden som passar din verksamhets behov med hjälp av med hjälp av ClickUp Custom Fields ClickUp Views och ClickUp Automations – ingen teknisk expertis krävs.

Nackdelar:

Nya användare kan behöva lite tid för att utforska alla funktioner och hitta sin ideala konfiguration.

Det ersätter inte kliniska EHR-system och fungerar bäst som ett komplement till specialiserad programvara för hälso- och sjukvård.

Mobilappens upplevelse skiljer sig något från desktopversionen när det gäller vissa avancerade funktioner.

ClickUp-priser

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 11 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är vad en G2-recensent skrev:

Det jag gillar mest med ClickUp är att det samlar allt på ett ställe. Uppgifter, tidslinjer, anteckningar och uppdateringar finns alla i samma system, vilket minskar behovet av att växla mellan olika verktyg. Jag uppskattar också flexibiliteten. Vi kan anpassa status, fält och vyer så att de passar vårt teams arbetssätt. Det gör det enklare att hålla ordning och ger en tydlig överblick över vem som ansvarar för vad och var projekten befinner sig vid varje given tidpunkt.

Det jag gillar mest med ClickUp är att det samlar allt på ett ställe. Uppgifter, tidslinjer, anteckningar och uppdateringar finns alla i samma system, vilket minskar behovet av att växla mellan olika verktyg. Jag uppskattar också flexibiliteten. Vi kan anpassa status, fält och vyer så att de passar vårt teams arbetssätt. Det gör det enklare att hålla ordning och ger en tydlig överblick över vem som ansvarar för vad och var projekten befinner sig vid varje given tidpunkt.

💡 Proffstips: För att skala upp din verksamhet smärtfritt, introducera ClickUps Super Agents i dina arbetsflöden! Genom att använda Super Agents tillsammans med människor får ditt team mer tid att fokusera på sitt mest effektiva arbete. Här är några saker som en Super Agent kan ta hand om som din omgivande AI-teamkamrat: Intagstriage och uppgiftsinställning (från formulär): Granskar varje inlämnad intag, tillämpar rätt checklista/mall och ställer in prioritet och förfallodatum baserat på dina regler. Vidarekopplar begäran till rätt ansvarig (reception, fakturering, vårdkoordinering) så att den aldrig blir oadresserad.

Förberedelser inför besök och samordning före besök: Övervakar kommande besök och flaggar luckor i god tid (saknad försäkringsverifiering, remiss, formulär, journaler). Publicerar en snabb uppdatering om ”vad som saknas + vem som ansvarar för det” och påminner ansvariga när viktiga fält är ofullständiga.

Uppföljningar och arbetsflöden för uteblivna besök: Skapar automatiskt uppföljningsuppgifter efter besök och utåtriktade åtgärder (laboratorietester, remisser, begäran om journaler, ombokningar). Escalerar ärenden som fastnat i "Väntar" eller passerat SLA så att de inte faller mellan stolarna.

Dagliga uppdateringar av klinikens kontrolltorn: Genererar en daglig sammanfattning av försenat arbete, dagens prioriteringar per ägare och flaskhalsar i listorna. Ger chefer en snabb överblick över vad som behöver uppmärksammas utan att manuellt behöva kontrollera flera tavlor. Läs mer om hur du använder Super Agent:

2. athenahealth (Bäst för molnbaserade verksamheter)

via athenahealth

Din verksamhet hanterar ofta avslag på ersättningsansökningar på grund av ständigt föränderliga regler från betalare, och du har inte personal som kan hålla jämna steg. Detta skadar din operativa effektivitet, leder till en långsam intäktscykel och tvingar ditt team att spendera timmar på telefon med försäkringsbolag istället för att hjälpa patienter.

athenahealth levererar en molnbaserad plattform som bygger på nätverksintelligens. Deras athenaNet kopplar samman tusentals mottagningar och använder deras samlade data för att uppdatera faktureringsregler och identifiera betalartrender i realtid. Detta innebär att dina ersättningsanspråk drar nytta av andra mottagningars erfarenheter, vilket minskar antalet avslag på grund av föråldrad information.

Plattformen integrerar praxisadministration med EHR och verktyg för patientengagemang. För mottagningar som vill avlasta komplexiteten i faktureringen erbjuder athenahealth även tjänster för intäktscykelhantering, där deras experter hanterar dina avvisade anspråk åt dig.

athenahealth bästa funktioner

athenaNet network intelligence: Utnyttjar data från sitt nätverk för att kontinuerligt uppdatera faktureringsregler, vilket minskar antalet avslag genom att upptäcka fel innan de skickas in.

Integrerad hantering av intäktscykeln: Erbjuder RCM-tjänster där deras team hanterar avvisade fordringar och följer upp utestående saldon, så att du kan outsourca komplexa faktureringsuppgifter.

Patientengagemangssvit: Inkluderar onlinebokning, automatiska påminnelser och en patientportal för att minska arbetsbelastningen i receptionen och förbättra patientupplevelsen.

För- och nackdelar med athenahealth

Fördelar:

Nätverksbaserade insikter hjälper mottagningar att hålla sig uppdaterade om betalarnas krav.

Kombinerar programvara med valfria tjänster för mottagningar som vill avlasta faktureringen.

Kraftfulla patientinriktade verktyg uppfyller moderna förväntningar på digital åtkomst

Nackdelar:

Priser baserade på offerter gör det svårt att jämföra kostnader utan en försäljningskonsultation.

Implementeringen kan ta lång tid för verksamheter med komplexa arbetsflöden.

Vissa användare rapporterar att gränssnittet känns föråldrat.

athenahealth-priser

Anpassade priser

athenahealth betyg och recensioner

G2: 3,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 3,6/5 (över 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om athenahealth?

Här är vad en G2-recension säger:

Jag uppskattar verkligen athenaOne för dess användarvänliga mallar och lättanvända kalendrar och scheman. Jag älskar Athenas chattfunktion som gör att jag enkelt kan nå mina kollegor. Den hjälper mig också att planera samtal och scheman genom att visa våra leverantörers kalendrar för dagen. Dessutom har den varit mycket enkel och lätt att använda för oss sedan vi började använda den för nästan 15 år sedan.

Jag uppskattar verkligen athenaOne för dess användarvänliga mallar och lättanvända kalendrar och scheman. Jag älskar Athenas chattfunktion som gör att jag enkelt kan nå mina kollegor. Den hjälper mig också att planera samtal och scheman genom att visa våra leverantörers kalendrar för dagen. Dessutom har den varit mycket enkel och lätt att använda för oss eftersom vi har använt den i nästan 15 år.

3. AdvancedMD (bäst för medelstora mottagningar)

via AdvancedMD

Medelstora mottagningar befinner sig ofta i en besvärlig mellanposition – grundläggande programvara räcker inte till, men företagslösningar känns överdrivna. AdvancedMD riktar sig mot denna lucka.

Den erbjuder en mycket anpassningsbar plattform för praxisadministration som balanserar flexibilitet med användbarhet. Systemet låter dig skräddarsy arbetsflöden, formulär och rapporter efter dina exakta behov, vilket gör det populärt bland verksamheter som behöver mer än en universallösning.

Den inkluderar integrerad telemedicin, vilket är avgörande för att kunna erbjuda hybridvård. Plattformens rapporteringsfunktioner är enastående, med anpassningsbara instrumentpaneler som ger tydlig insyn i finansiell och operativ prestanda.

AdvancedMD:s bästa funktioner

Anpassningsbara arbetsflödesmallar: Konfigurera schemaläggnings-, kliniska och faktureringsprocesser efter dina specifika behov, med hänsyn till olika specialiteter.

Integrerad plattform för telemedicin: Videobesök är inbyggda i systemet, så schemaläggning, dokumentation och fakturering för virtuell vård sker smidigt.

Omfattande rapporteringspaket: Spåra viktiga mått som inkasseringsgrader och utnyttjande av tidsbokningar med anpassningsbara instrumentpaneler och rapporter.

För- och nackdelar med AdvancedMD

Fördelar:

Erbjuder omfattande anpassningsmöjligheter via ett intuitivt gränssnitt.

Mobilappen ger meningsfull tillgång till scheman och patientinformation när du är på språng.

Integrerad telemedicin minskar antalet verktyg och förenklar verksamheten.

Nackdelar:

Den initiala installationen kan vara tidskrävande på grund av antalet anpassningsalternativ.

Vissa användare rapporterar att svarstiderna från kundsupporten kan vara ojämna.

Priser baserade på offerter gör det svårt att budgetera utan ett säljsamtal.

Priser för AdvancedMD

Anpassade priser

Betyg och recensioner av AdvancedMD

G2: 3,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 3,6/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om AdvancedMD?

Här är vad en G2-recensent skrev:

När du har konfigurerat systemet är det enkelt att navigera. Det är enkelt att lägga upp inlägg och skapa rapporter. Allt i systemet är tids- och användarstämplat, så det är också enkelt att spåra vem som gjorde vad och när. Detta är en utmärkt funktion för ansvarsskyldighet.

När du har konfigurerat systemet är det enkelt att navigera. Det är enkelt att lägga upp inlägg och skapa rapporter. Allt i systemet är tids- och användarstämplat, så det är också enkelt att spåra vem som gjorde vad och när. Detta är en utmärkt funktion för ansvarsskyldighet.

4. NextGen Healthcare (bäst för specialiserade mottagningar som kräver anpassade arbetsflöden)

via NextGen

NextGen Healthcare fokuserar på att tillhandahålla kliniska och administrativa arbetsflöden som är skräddarsydda för specifika discipliner som kardiologi, ortopedi och beteendevetenskap. Denna specialisering minskar installationstiden och säkerställer att programvaran passar dina specialisters faktiska arbetsmetoder.

Plattformen kombinerar praxisadministration med EHR-funktioner och kopplar samman kliniska och administrativa data på ett smidigt sätt. Dess verktyg för folkhälsa hjälper också mottagningar att hantera patientgrupper proaktivt, vilket är avgörande för dem som deltar i värdebaserade vårdprogram.

NextGen Healthcares bästa funktioner

Specialistspecifika kliniska mallar: Fördefinierade mallar för dussintals specialiteter minskar dokumentationstiden och säkerställer att arbetsflödena matchar kliniska krav.

Folkhälsohantering: Verktyg för att identifiera brister i vården och spåra kvalitetsmått stöder praxis i värdebaserade vårdarrangemang.

Integrerad PM och EHR: Klinisk dokumentation och administrativa funktioner delar en gemensam datagrund, vilket eliminerar dubbel datainmatning.

För- och nackdelar med NextGen Healthcare

Fördelar:

Specialutvecklad för specialiserade mottagningar, kräver mindre anpassning

Starkt stöd för värdebaserad vård hjälper mottagningar med kvalitetsbetalningsprogram.

Den enhetliga plattformen minskar friktionen vid hantering av separata system.

Nackdelar:

Implementeringen kan ta flera månader för komplexa verksamheter.

De avancerade funktionerna gör att nya användare har en brant inlärningskurva.

Kliniker utanför NextGens kärnverksamhet kan finna den mindre relevant.

Priser för NextGen Healthcare

Anpassade priser

Betyg och recensioner av NextGen Healthcare

G2: 3,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 1200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om NextGen Healthcare?

Här är vad en recension på Capterra säger:

Kraftfullt verktyg för vårdcentraler; när det väl är installerat effektiviserar det patientvården och kontorshanteringen.

Kraftfullt för vårdpraktiker; när det väl är installerat effektiviserar det patientvården och kontorshanteringen på ett effektivt sätt.

5. Tebra (bäst för nya mottagningar som behöver både patientmarknadsföring och hantering)

via Tebra

Som liten eller ny klinik behöver du både operativ programvara och verktyg för att attrahera nya patienter. Att jonglera med separata verktyg för klinikhantering och marknadsföring är dyrt och komplicerat, vilket skapar ytterligare ett lager av administrativt arbete som du inte har tid för. Denna fragmentering gör det omöjligt att få en tydlig bild av din kliniks hälsa.

Tebra löser detta genom att kombinera praxisadministration (från Kareo) och patientmarknadsföring (från PatientPop) i en enda, enhetlig plattform. Den är utformad som en allt-i-ett-lösning för oberoende mottagningar som behöver hantera verksamheten och samtidigt utöka sin patientbas.

Plattformen lägger tonvikt på tillgänglighet, med förenklade faktureringsflöden och ett intuitivt gränssnitt som minskar inlärningskurvan för team utan dedikerad IT-personal. Dess marknadsföringsfunktioner, som hantering av online-rykte, hjälper dig att bygga upp din verksamhets varumärke och attrahera nya patienter.

Tebras bästa funktioner

Kombinerad PM och patientmarknadsföring: Inkluderar verktyg för att hantera online-rykte och attrahera nya patienter, som täcker hela livscykeln från förvärv till vård.

Förenklade faktureringsflöden: Faktureringsgränssnittet är utformat för mottagningar utan dedikerad faktureringspersonal och effektiviserar inlämning av fordringar och bokföring av betalningar.

Automatiserad patientkommunikation: Påminnelser om bokade tider, återkallningsmeddelanden och begäran om omprövning sköts automatiskt, vilket minskar arbetsbelastningen för receptionen.

För- och nackdelar med Tebra

Fördelar:

Allt-i-ett-lösningen eliminerar behovet av att hantera flera leverantörer.

Gränssnittet är utformat för icke-tekniska användare och verksamheter utan IT-personal.

Transparenta startpriser gör den initiala budgeteringen enklare än hos konkurrenterna.

Nackdelar:

Större eller mer komplexa verksamheter kan uppleva att funktionsuppsättningen är begränsande.

De avancerade anpassningsalternativen är begränsade jämfört med företagsplattformar.

Färre integrationsalternativ med verktyg från tredje part

Tebra-priser

Anpassade priser

Tebra-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 3,9/5 (över 1 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Tebra?

Här är vad en Capterra-användare delade med sig av:

Sammantaget tycker jag att Tebra är effektivt och ändamålsenligt i den meningen att det är enkelt och lättnavigerat när man skapar anteckningar.

Sammantaget tycker jag att Tebra är effektivt och ändamålsenligt i den meningen att det är enkelt och lätt att navigera när man skapar en anteckning.

💡 Proffstips: ClickUp Brain MAX (ClickUps AI-drivna desktop-kompanjon) är särskilt användbart för team som hanterar medicinsk praxis, eftersom det minskar friktionen när det gäller att hitta information och registrera åtgärder medan du snabbt växlar mellan olika verktyg. Istället för att leta igenom flera ClickUp-listor, filer och anslutna appar kan du söka i ClickUp, på webben och i anslutna verktyg från ett och samma ställe, så att du snabbt kan hitta rätt intagningsuppgift, policydokument eller checklista för verksamheten när en fråga dyker upp mitt på dagen.

Ännu bättre, Talk to Text omvandlar röst till polerad text i praktiskt taget alla textrutor på din dator, vilket är idealiskt när du har händerna upptagna: du kan diktera en snabb uppföljningsanteckning, en intern överlämning eller en uppdatering av en uppgift och få den omedelbart registrerad där arbetet utförs.

6. SimplePractice (bäst för små beteendevårdskliniker)

via SimplePractice

SimplePractice är särskilt utformat för enskilda och små verksamheter inom beteendevård. Filosofin är enkelhet framför funktionsdjup, vilket gör att du kan hantera schemaläggning, dokumentation, fakturering och telemedicin utan att behöva administrativ personal.

Telemedicin är en central del av plattformen, inte ett tillägg, med videosessioner som startas direkt från din kalender. Kundportalen låter patienterna hantera sina egna intagningspapper och bokningar, vilket minskar den tidskrävande fram- och återgången som tar upp din dag.

SimplePractices bästa funktioner

Inbyggd telemedicin: Videosessioner är sömlöst integrerade i plattformen, vilket innebär att ingen separat leverantör eller inloggning krävs.

Kundportal: En självbetjäningsportal där kunderna kan hantera intagningsdokumentation, boka tid och skicka säkra meddelanden.

Effektiviserad försäkringsfakturering: Täcker de grundläggande funktioner för försäkringshantering som enskilda läkare behöver utan överväldigande komplexitet.

För- och nackdelar med SimplePractice

Fördelar:

Hela plattformen är utformad för läkare som driver sin verksamhet utan administrativ personal.

Telemedicin fungerar smidigt inom plattformen, inte som en klumpig integration.

Transparenta prisnivåer gör budgeteringen enkel.

Nackdelar:

Begränsad skalbarhet för verksamheter som växer bortom några få leverantörer

Funktionerna för försäkringsfakturering är grundläggande jämfört med dedikerade RCM-plattformar.

Anpassningsmöjligheterna är avsiktligt begränsade för att bibehålla enkelheten.

Priser för SimplePractice

Startpaket: 24,50 $/månad i 3 månader, därefter 49 $/månad

Essential: 39,50 $/månad i 3 månader, därefter 79 $/månad

Plus: 49,50 $/månad i 3 månader, därefter 99 $/månad

Betyg och recensioner av SimplePractice

G2: 4,1/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SimplePractice?

Här är vad en Capterra-recensent säger:

Det var väldigt enkelt att lära sig och använda. Mina leverantörer gillar den enkla anteckningssektionen för att dokumentera sina sessioner. Och det är väldigt enkelt att skicka in ansökningar till försäkringsbolaget.

Det var väldigt enkelt att lära sig och använda. Mina leverantörer gillar den enkla anteckningssektionen för att dokumentera sina sessioner. Och det är väldigt enkelt att skicka in ansökningar till försäkringsbolaget.

7. CureMD (Bäst för allt-i-ett-molnbaserad medicinsk praxisadministration)

via CureMD

När en klinik använder separata system för elektroniska patientjournaler, fakturering och klinikhantering måste data matas in på flera ställen. Detta leder till fel, slöseri med tid och frustrerande inkonsekvenser mellan kliniska anteckningar och faktureringskrav. Denna arbetsbelastning gör det omöjligt att arbeta effektivt.

CureMD löser detta med en omfattande, allt-i-ett-molnplattform som kombinerar EHR, praxisadministration och medicinsk fakturering i ett enda, enhetligt system. Data som matas in en gång flödar smidigt genom hela arbetsflödet, från dokumentation och kodning till ansökan om ersättning.

Plattformen använder AI-assisterad dokumentation för att hjälpa vårdgivare att fylla i anteckningar snabbare genom att föreslå relevanta koder och identifiera luckor. Dess integrerade clearinghus hanterar inlämning och spårning av ersättningsanspråk, medan verifiering av berättigande i realtid upptäcker täckningsproblem innan de blir problem.

CureMD:s bästa funktioner

Enhetlig EHR, PM och fakturering: Alla tre funktionerna delar en gemensam datagrund, vilket eliminerar dubbelregistrering och säkerställer att klinisk dokumentation stöder fakturering.

AI-assisterad klinisk dokumentation: Systemet föreslår relevanta koder och identifierar luckor i dokumentationen för att hjälpa vårdgivare att fylla i anteckningar mer effektivt.

Integrerad clearingcentral: Ansökan om ersättning, spårning och hantering av avslag sker inom plattformen, med verifiering av berättigande i realtid.

För- och nackdelar med CureMD

Fördelar:

Äkta allt-i-ett-integration minskar fel och eliminerar friktionen som uppstår när man hanterar separata system.

AI-dokumentationsstöd hjälper vårdgivare att dokumentera mer effektivt och koda korrekt.

Omfattande integration med clearinghouse förenklar hanteringen av ersättningskrav.

Nackdelar:

Den omfattande funktionsuppsättningen skapar en inlärningskurva för nya användare.

Implementeringen kan ta flera månader för komplexa verksamheter.

Priser baserade på offerter kräver försäljningssamtal för att förstå kostnaderna.

CureMD-priser

Anpassade priser

CureMD-betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 3,6/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om CureMD?

Här är vad en recension på Capterra nämnde:

Ganska enkelt gränssnitt att använda och lära sig, hjälper till med fakturering och organisering av dokument.

Ganska enkelt gränssnitt att använda och lära sig, hjälper till med fakturering och organisering av dokument.

8. eClinicalWorks (bäst för mottagningar med flera vårdgivare och flera platser)

via eClinicalWorks

eClinicalWorks är utvecklat för större mottagningar och hälsosystem som behöver omfattande EHR- och praxisadministrationsfunktioner. Det hanterar komplexa verksamheter med flera leverantörer och flera platser med funktioner som är utformade för stora patientvolymer.

Tack vare den integrerade lösningen sker klinisk dokumentation, schemaläggning, fakturering och patientkontakt på en och samma plattform. Verktygen för folkhälsohantering är en viktig differentierande faktor som hjälper dig att identifiera brister i vården och hantera kroniska sjukdomar hos alla dina patienter.

eClinicalWorks bästa funktioner

Folkhälsohantering: Inkluderar verktyg för att identifiera brister i vården, hantera kroniska sjukdomar och spåra kvalitetsmått för att stödja värdebaserad vård.

Integrerad EHR och praxisadministration: Kliniska och administrativa funktioner delar en gemensam plattform, med data som flödar smidigt mellan dem.

Omfattande patientengagemang: En patientportal, telemedicinska funktioner och automatiserade kommunikationsverktyg uppfyller moderna patienters förväntningar.

För- och nackdelar med eClinicalWorks

Fördelar:

Utvecklad för att hantera komplexiteten i stora verksamheter med flera platser.

Kraftfulla verktyg för folkhälsa stödjer framgång i värdebaserade vårdprogram

Omfattande integration minskar komplexiteten i leverantörshanteringen

Nackdelar:

Plattformens omfattning innebär en betydande inlärningskurva för ny personal.

Implementeringen är komplex och passar bäst för organisationer med dedikerade IT-resurser.

Vissa användare uppger att gränssnittet känns föråldrat jämfört med nyare konkurrenter.

Priser för eClinicalWorks

Anpassade priser

Betyg och recensioner av eClinicalWorks

G2: 3,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 3,3/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om eClinicalWorks?

Här är vad en G2-recensent skrev:

Användarvänligt, enkel åtkomst till all information på ett och samma ställe. Det är enkelt att implementera i nya verksamheter och även enkelt att lära ut till nya medarbetare. Kundsupporten är verkligen entusiastisk och alltid tillgänglig. Jag använder denna programvara dagligen eftersom vår verksamhet använder programvara för allt. Det finns mer än 10 funktioner som jag gillar.

Användarvänligt, enkel åtkomst till all information på ett och samma ställe. Det är enkelt att implementera i nya verksamheter och även enkelt att lära ut till nya medarbetare. Kundsupporten är verkligen entusiastisk och alltid tillgänglig. Jag använder denna programvara dagligen eftersom vår verksamhet använder programvara för allt. Det finns mer än 10 funktioner som jag gillar.

9. PracticeSuite (bäst för hantering av mottagningar med flera specialiteter)

via PracticeSuite

PracticeSuite erbjuder en molnbaserad plattform som fungerar både för medicinska mottagningar och de faktureringsföretag som stödjer dem. Detta dubbla fokus innebär att den kan hantera komplexa faktureringssituationer och ger dig flexibiliteten att ändra din faktureringsmodell utan att byta programvara.

Plattformen stöder flera specialiteter med konfigurerbara arbetsflöden. Dess RCM-funktioner inkluderar granskning av ersättningsanspråk och hantering av avslag, medan patientportalen hanterar självbetjäning för schemaläggning och kommunikation.

PracticeSuites bästa funktioner

Stöd för dubbla verksamheter och faktureringsföretag: Plattformen är utformad för både medicinska verksamheter och tredjepartsfakturerare och erbjuder flexibilitet i hur du hanterar din intäktscykel.

Omfattande RCM-funktioner: Funktioner som granskning av ersättningsansökningar, hantering av avslag och detaljerad finansiell rapportering ger verktyg för effektiv intäktshantering.

Stöd för flera specialiteter: Konfigurerbara arbetsflöden och mallar anpassas efter olika specialiteters krav utan behov av separata plattformar.

För- och nackdelar med PracticeSuite

Fördelar:

Plattformen stödjer både interna och outsourcade faktureringsmodeller.

Funktionerna för fakturering och skadereglering är omfattande och kan mäta sig med dedikerade RCM-plattformar.

Molnbaserad åtkomst stödjer distansarbete och verksamhet på flera platser.

Nackdelar:

Gränssnittet kan upplevas som mindre modernt än hos vissa konkurrenter.

Användarupplevelser med implementeringssupport kan variera.

Priser baserade på offert kräver en försäljningskonversation för att få kostnadsinformation.

Priser för PracticeSuite

Anpassade priser

Betyg och recensioner av PracticeSuite

G2: 4,2/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om PracticeSuite?

Här är vad en Capterra-recensent skrev:

Bra pris, möjlighet att integrera med ett brett utbud av andra program/produkter

Bra pris, möjlighet att integrera med ett brett utbud av andra program/produkter

10. DrChrono (bäst för vårdteam som prioriterar mobila enheter)

via DrChrono

Vårdteam behöver en mobilanpassad lösning som möjliggör dokumentation direkt vid vårdplatsen och erbjuder full funktionalitet på surfplattor och smartphones.

DrChrono har utvecklats med mobilanvändning i fokus och har ett iPad-anpassat gränssnitt som är optimerat för pekskärmsinteraktion. Detta gör det möjligt för vårdgivare att kartlägga och hantera uppgifter direkt på vårdplatsen, vilket förbättrar både effektiviteten och patientengagemanget.

Plattformen kombinerar EHR och praxisadministration med integrerad fakturering. Den erbjuder även anpassningsbara medicinska formulär och ett API för praxis med tekniska resurser för att bygga egna integrationer.

DrChronos bästa funktioner

iPad-anpassad design: Plattformen är utvecklad för mobila enheter, så touch-interaktioner och mobila arbetsflöden känns naturliga och kompromisslösa.

Anpassningsbara medicinska formulär: Praktiker kan skapa egna dokumentationsmallar som passar specifika kliniska arbetsflöden.

API-åtkomst: För tekniskt kunniga mottagningar möjliggör API:et anpassade integrationer och arbetsflöden som utökar plattformens funktioner.

För- och nackdelar med DrChrono

Fördelar:

Vårdgivare kan utföra alla kliniska och administrativa arbetsuppgifter på surfplattor.

Plattformen är mycket anpassningsbar för att passa exakta arbetsflödesbehov.

Ett utvecklarvänligt API möjliggör anpassade integrationer.

Nackdelar:

Flexibiliteten kräver mer installation och konfigureringstid än färdiga lösningar.

Faktureringsfunktionerna är kanske inte tillräckligt robusta för verksamheter med komplexa RCM-behov.

Vissa användare rapporterar att svarstiderna från kundsupporten kan vara ojämna.

DrChrono-priser

Anpassade priser

DrChrono-betyg och recensioner

G2: 3,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om DrChrono?

Här är vad en G2-recensent skrev:

Jag gillar rapporteringssystemet i DrChrono från EverHealth. Filtren gör det verkligen enkelt att spåra patienter, tjänster, produkter och ekonomi. Det hjälper till att effektivisera problemlösning, skapa marknadsföringskampanjer och spåra intäkter på ett effektivt sätt.

Jag gillar rapporteringssystemet i DrChrono från EverHealth. Filtren gör det verkligen enkelt att spåra patienter, tjänster, produkter och ekonomi. Det hjälper till att effektivisera problemlösning, skapa marknadsföringskampanjer och spåra intäkter på ett effektivt sätt.

Sluta drunkna i pappersarbete och börja fokusera på patienterna

Vilken programvara för hantering av medicinsk praxis som är rätt beror helt på din verksamhets storlek, specialitet och viktigaste operativa utmaningar. Specialiserade plattformar som athenahealth och NextGen Healthcare är utmärkta för verksamheter som behöver djup klinisk integration, medan enklare lösningar som SimplePractice och Tebra är perfekta för enskilda praktiker som värdesätter användarvänlighet.

Det är viktigt att hitta en lösning som minskar den administrativa bördan och frigör personal för patientvård. Oavsett om det är genom automatisering av påminnelser om bokade tider eller effektivisering av ersättningsansökningar, är det bästa verktyget det som ditt team faktiskt kommer att använda varje dag.

För verksamheter som vill skapa ordning i sina administrativa arbetsflöden – samordna personal, spåra uppgifter och automatisera repetitiva processer – erbjuder ClickUp en flexibel grund som kompletterar specialiserad programvara för hälso- och sjukvård. Kom igång gratis och se hur AI-driven arbetsflödeshantering kan minska det operativa kaos som bromsar din verksamhet.

Vanliga frågor

Programvara för praxisadministration hanterar administrativa funktioner som schemaläggning och fakturering, medan EHR-system hanterar klinisk dokumentation som patientjournaler och besöksanteckningar. Många moderna plattformar integrerar båda, men de tjänar olika huvudsyften i en praxis.

Allmänna projektledningsverktyg som ClickUp kan effektivt hantera administrativa arbetsflöden och personalens samordning. De ersätter dock inte specialiserade funktioner som medicinsk fakturering eller klinisk dokumentation, så det bästa tillvägagångssättet är ofta att kombinera båda typerna av programvara.

AI automatiserar repetitiva uppgifter som påminnelser om bokade tider och granskning av ersättningsansökningar. Mer avancerad AI kan också hjälpa till med klinisk dokumentation genom att föreslå koder och sammanfatta patientinformation, vilket minskar det manuella arbete som tar upp personalens tid.

Små mottagningar bör fokusera på sina viktigaste operativa behov: tillförlitlig schemaläggning med automatiska påminnelser, enkel fakturering, verktyg för patientkommunikation och molnbaserad tillgänglighet. Användarvänlighet är ofta viktigare än en lång lista med företagsfunktioner som du aldrig kommer att använda.