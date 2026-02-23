De 10 bästa AI-verktygen för tillväxtledarskap för att öka intäkterna

Under en månatlig tillväxtmöte såg dashboarden lovande ut. CAC var stabilt. Antalet nya registreringar ökade.

Men när CFO:n frågade ”Vilka initiativ ökade intäkterna och vilka ökade bara mätvärdena?” blev svaren otydliga.

Varför? Betalda mediedata finns i ett verktyg. Produktaktiveringsstatistik finns i ett annat. Insikter om försäljningspipeline finns i CRM-rapporter. Tillväxtexperiment spåras i presentationer, kalkylblad och Slack-trådar.

Data finns, men den är fragmenterad över olika instrumentpaneler, kalkylblad och verktyg.

I takt med att förvärvskanalerna blir fler, livscykelresorna blir mer komplexa och intäktsmålen stiger, står ledarna inför utmaningen att säkerställa tydlighet i dessa system.

Här undersöker vi AI-verktyg för tillväxtledarskap som förenar fragmenterade insikter, påskyndar experimentering och kopplar varje initiativ till intäktseffekter. 📈

Det finns flera grundläggande funktioner som varje tillväxtledare bör utvärdera innan man bestämmer sig för en plattform:

Dataintegration över hela konverteringsprocessen: Leta efter plattformar som tillämpar datadrivna insikter genom att kombinera produktanvändning, marknadsföringsengagemang, CRM-register och intäktsdata, vilket möjliggör bättre beslutsfattande utan manuell avstämning.

Handlingskraft inbyggd i insikter: Se till att insikter direkt omsätts i handling och stödjer AI-driven prioritering, dirigering och genomförande inom befintliga system.

Gemensamma mått och definitioner: Välj verktyg som Välj verktyg som samordnar tvärfunktionella team kring samma definitioner för att undvika organisatoriska utmaningar orsakade av motstridiga tolkningar.

Integrationsdjup, inte bara bredd: Fokusera på AI-integration som integrerar insikter i arbetsflöden istället för att isolera dem i dashboards.

Intäktsnivåattribution och synlighet: Koppla beteendedata till resultat så att du kan utvärdera effekten mot organisationens mål.

Säkerhet, efterlevnad och styrning: Se till att styrningen stöder AI-implementering i stor skala, särskilt när du arbetar med kunddata och externa intressenter.

Kontextuell AI: AI-verktyget bör förstå din tillväxtmiljö, inte bara svara på frågor isolerat. Det bör kunna dra slutsatser utifrån dina experiment, mätvärden, kampanjhistorik, CRM-uppdateringar och produktsignaler med fullständig kontext intakt.

Här är en översikt över de bästa AI-verktygen och en jämförelse mellan dem, baserat på deras förmåga att leverera viktiga insikter, förbättra teamets prestanda och stödja ledarskapspotential:

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp Arbetshantering, tvärfunktionell planering, instrumentpaneler, automatiseringar, dokument, måluppföljning Tvärfunktionella team som hanterar planering och genomförande i ett enda system Gratis för alltid; anpassning tillgänglig för företag 6sense Intentionsdata på kontonivå, modellering av köpstadier, samordning mellan annonser och marknadsföring B2B-team som prioriterar och engagerar målkonton med hög köpintention Gratis plan tillgänglig, anpassade priser ZoomInfo B2B-kontaktdatabas, köparens avsikt, försäljningsrytmer, konversationsintelligens Säljteam som hanterar stora volymer utgående samtal och prospektering Anpassade priser HubSpot CRM, marknadsföringsautomatisering, innehållsgenerering, rapportering, AI-assistenter Växande team som hanterar CRM, marknadsföring och försäljning på en enda plattform Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 20 $/månad per användare Adobe Marketo Engage Marknadsföringsautomatisering, multitouch-attribution, lead scoring, kampanjkoordinering B2B-team som hanterar långa försäljningscykler och komplexa kampanjer Anpassade priser Amplitude Produktanalys, beteendeinsikter, AI-driven analys, experimentstöd Produkt- och tillväxtteam med fokus på kundlojalitet och beteendeanalys Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 61 $/månad Salesforce CRM, intäktsinformation, AI-agenter, analys, automatisering av arbetsflöden Stora organisationer som hanterar komplexa intäkts- och kundflöden Betalda abonnemang från 25 USD/månad per användare Clay Databerikning, AI-webbrecher, skapande av utgående listor, sekvensering Lean GTM-team som snabbt skapar riktade utgående listor Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 149 $/månad Drift AI-chattagenter, mötesbokning, leadkvalificering, konversationsanalys B2B-team som konverterar webbplatsbesökare med hög köpintention Anpassade priser Dynamic Yield Personalisering, experimentering, optimering av upplevelsen över olika kanaler Team som personaliserar webb-, app- och handelsupplevelser Anpassade priser

Det finns inte ett enda bästa AI-verktyg för tillväxtledarskap. Det rätta valet beror på hur dina team arbetar, hur data flödar genom befintliga system och hur effektivt AI:s roll definieras inom ledarskapsutvecklingsprogram.

Nedan följer vår sammanställning av de bästa AI-verktygen som du kommer att ha nytta av:

1. ClickUp (Bäst för tvärfunktionella team som planerar och följer upp arbetet i ett enda system)

Prova ClickUp gratis Kom på och implementera tillväxtidéer med din kreativa samarbetspartner – ClickUp AI.

Låt oss börja med den interna favoriten: ClickUp för marknadsföringsteam. Det förenar planering, samarbete, dokumentation och genomförande i en sammankopplad arbetsmiljö, vilket eliminerar arbetsflödesproblem.

Vad skiljer det från de andra verktygen i listan? Som världens första konvergerade AI-arbetsyta är ClickUp AI direkt integrerat i dokument, chatt, whiteboards och mer. Du kan sammanfatta diskussioner, skapa planer och gå från visualiseringar till handling utan att behöva byta kontext.

Låt oss titta på några av dess viktigaste AI-konvergensfunktioner:

En kontextuell AI i din arbetsmiljö

ClickUp Brain är integrerat i ditt arbete och förstår sammanhanget för dina uppgifter, dokument, kommentarer och projektdata.

Kontextuell AI ger arbetsmedvetna svar, sammanfattar aktiviteten på arbetsplatsen, upptäcker hinder och genererar innehåll baserat på dina verkliga arbetsdata.

Du kan använda det för dessa marknadsföringsändamål (bland många andra):

Automatiserade kampanjöversikter: Be om att få en sammanfattning av de senaste uppgifterna för fjärde kvartalets kampanj, inklusive framsteg, viktiga hinder och nästa steg, så hämtas status från uppgifter, kommentarer och dokument.

Insikter från feedback över flera kanaler: Klistra in feedback från kampanjer eller resultatrapporter och be sedan om ”Markera de viktigaste trenderna i användarnas åsikter och rekommenderade åtgärder”. Det omvandlar rådata till användbara insikter utan manuell analys.

Omedelbar innehållssupport: Använd ClickUp Brain för att skriva utkast till e-postmeddelanden, bildtexter för sociala medier eller till och med supportmeddelanden.

Få tydliga svar från dina arbetsplatsdata med ClickUp Brain.

Låt AI Super Agents göra grovjobbet åt dig

ClickUps AI Super Agents är AI-teammedlemmar som anpassar sig efter förändringar i din arbetsmiljö och agerar utifrån dina instruktioner. De kan övervaka utrymmen, svara på frågor, skapa uppgifter och organisera arbetet med minimal övervakning.

Integrera en AI-specialist i varje viktigt marknadsföringsarbetsflöde med ClickUp Super Agents.

Du kan till exempel använda dem för att:

Experimentera med övervakning med feedback i realtid: Konfigurera en agent för att övervaka aktiverings-, retention- eller konverteringsmått och meddela ägarna när prestandan sjunker under tröskelvärdena.

Varningar som påverkar intäkterna: Skapa en agent som flaggar förändringar i pipeline, stagnation i affärer eller CAC-toppar och automatiskt tilldelar uppföljningsåtgärder till rätt tillväxtansvarig.

Triggers för tvärfunktionell samordning: Konfigurera en agent för att upptäcka när produktuppdateringar, kampanjlanseringar eller prisändringar inträffar och automatiskt generera uppgifter för relaterade team.

Här är en genomgång av hur en AI-agent för sociala medier fungerar i praktiken 👇

En enhetlig AI-skrivbord för allt ditt arbete

Ta med ClickUp Brain och ClickUp Agents kraft utanför ClickUp till en dedikerad AI-skrivbordsapp. Förena sökning, AI-modeller och sammanhang från alla dina anslutna appar med ClickUp Brain MAX. Det sätter stopp för AI-spridning genom att samla flera av de senaste AI-modellerna i en app och visa arbetssammanhanget där du behöver det.

Skaffa en central AI-hub och ersätt flera punktverktyg för kontextuell intelligens med ClickUp Brain MAX.

Du får:

Enhetlig sökning över olika verktyg: Undvik att växla mellan Figma, Google Drive och ClickUp med Undvik att växla mellan Figma, Google Drive och ClickUp med Enterprise AI Search

Tillgång till flera externa AI-modeller: Du behöver inte använda olika LLM:er för en mängd olika uppgifter, utan får tillgång till ChatGPT, Claude, Gemini och mer i en centraliserad arbetsyta.

Röst-till-uppgift-utkast: Använd Använd ClickUp Talk to Text för att diktera mötesanteckningar eller kampanjidéer. BrainGPT omvandlar talade tankar till genomförbara uppgifter utan att du behöver skriva.

Appöverskridande insikter: Be om att få en sammanfattning av konkurrenstrender från senaste webbsidor och länkkällor, så ger Brain MAX dig marknadsundersökningar med hänvisningar som kopplas tillbaka till dina dokument Be om att få en sammanfattning av konkurrenstrender från senaste webbsidor och länkkällor, så ger Brain MAX dig marknadsundersökningar med hänvisningar som kopplas tillbaka till dina dokument om tillväxtmarknadsföringsstrategi.

Förvandla spridda tillväxtidéer till intäktsdrivande experiment

ClickUps mall för tillväxtexperiment ger ditt team ett visuellt system för att gå från idé till analys utan att förlora sammanhanget.

Det löser kaoset med att hantera experiment i olika presentationer, kalkylblad och Slack-trådar genom att centralisera allt i ett samarbetsflöde.

Få en gratis mall Skapa en omfattande plan för alla dina tillväxtexperiment med ClickUps mall för tillväxtexperiment.

Här är varför du kommer att älska den här mallen:

Tydlig stegbaserad struktur: Organisera experiment inom idégenerering, planering, implementering, testning och analys så att inget fastnar mitt i processen.

Visuell prioritering: Se vilka tillväxtsatsningar som är aktiva, försenade eller redo att lanseras med ett ögonkast utan att behöva gräva i rapporter.

Tvärfunktionell samordning: Produkt-, marknadsförings- och intäktsteam samarbetar i en gemensam arbetsyta istället för i separata verktyg.

Översätt data till tydliga insikter om tillväxtledarskap

Som tillväxtledare behöver du ett snabbt sätt att omvandla spridda prestationssignaler till strukturerade insikter som kan delas med intressenter.

ClickUps mall för analysrapporter sammanställer prestationsmått som sessionsdata, trattrörelser och kampanjsignaler till insikter som är redo att presenteras för ledningen.

Få en gratis mall Använd ClickUps mall för analysrapporter för att spåra, analysera och rapportera viktiga tillväxt- och prestandamätvärden.

Här är varför du kommer att älska den här mallen:

Struktur anpassad för ledningen: Presentera totala sessioner, trender, trafikfördelningar och prestationsförändringar i ett format som ledningen kan granska med ett ögonkast.

Standardiserad rapporteringsfrekvens: Eliminera engångs-kalkylblad och skapa en repeterbar vecko- eller månadsanalysrytm.

Signal över brus: Lyft fram betydelsefulla förändringar som toppar, dalar och kanalskiften istället för att överväldiga intressenterna med rådata.

ClickUps bästa funktioner

Omvandla diskussioner om tillväxt till handling med ClickUp Chat . Koppla livekonversationer till uppgifter, experiment och mätvärden så att feedback i realtid direkt kan omsättas i handling.

Samla experimentbeskrivningar, tillväxthypoteser, intäktsmodeller och efteranalyser i ClickUp Docs , som förblir kopplade till uppgifter och instrumentpaneler.

Kartlägg trattar, livscykelresor och experimentella färdplaner visuellt. Använd samarbetsverktyget ClickUp Whiteboards för att testa tillväxtinitiativ innan du satsar resurser på teknik eller marknadsföring.

Aktivera automatiskt uppföljningar av experiment, mätvärdesvarningar, ägarbyten och livscykelarbetsflöden med ClickUp Automations

Synkronisera CRM, analysverktyg, annonsplattformar och produktdata så att förvärv, aktivering och intäktssignaler samlas i ett operativt lager med hjälp av ClickUp Integrations.

Använd ClickUp Dashboards för att skapa kommandocentraler för tillväxt i realtid som samlar mätvärden för förvärv, aktivering, retention och intäkter i en enhetlig vy.

Begränsningar för ClickUp

Det tar tid att vänja sig vid de avancerade funktionerna.

ClickUp-priser

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 850 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare säger:

ClickUp samlar alla våra uppgifter, dokument, mål och tidrapportering i ett enda arbetsutrymme. Vi har använt det sedan 2018 och det är otroligt flexibelt för att hantera både interna arbetsflöden och kundprojekt. De anpassningsbara vyerna (lista, tavla, kalender osv.) och detaljerade automatiseringsalternativen sparar oss timmar varje vecka. Dessutom visar deras frekventa funktionsuppdateringar att de menar allvar med att förbättra plattformen.

ClickUp samlar alla våra uppgifter, dokument, mål och tidrapportering i ett enda arbetsutrymme. Vi har använt det sedan 2018 och det är otroligt flexibelt för att hantera både interna arbetsflöden och kundprojekt. De anpassningsbara vyerna (lista, tavla, kalender osv.) och detaljerade automatiseringsalternativen sparar oss timmar varje vecka. Dessutom visar deras frekventa funktionsuppdateringar att de menar allvar med att förbättra plattformen.

2. 6sense (Bäst för B2B-team som prioriterar målkonton med hjälp av avsiktsdata)

via 6sense

6sense är en ABM-plattform som samlar dina webb-, annons-, e-post- och försäljningsdata i ett enda AI-baserat system.

Det tillhandahåller prediktiv analys som hjälper ledande befattningshavare som du att förutse efterfrågan och förbereda ledare att agera tidigare i köpcykeln.

6sense möjliggör automatiserad samordning. Baserat på ett kontos köpstadium (t.ex. medvetenhet vs. beslut) kan plattformen till exempel automatiskt registrera kontakter i specialiserade e-postsekvenser eller varna en representant att ringa.

6sense kan också identifiera företag som bedriver forskning i hemlighet, långt innan de fyller i ett formulär eller talar med säljarna. Det görs genom att korrelera fragmenterade signaler, såsom IP-data, cookies och innehållskonsumtion.

6sense bästa funktioner

Fördela annonsutgifterna mellan LinkedIn, Meta, Google och programmatiska kanaler baserat på vilka konton som går in i köpläge i realtid.

Upptäck köpsignaler, prioritera konton som visar verklig köpintention, leverera relevanta meddelanden och ta kontakt med köpare under deras researchfas.

Automatisera rollspecifika uppföljningar samma dag som ett evenemang avslutas, så att alla deltagare får relevant information utan CSV-exporter, listrensning eller engångsarbetsflöden.

6sense begränsningar

Initial konfiguration och rapportskapande anges som utmaningar som kräver betydande insatser och expertis för att få full nytta av verktygen.

6sense-priser

Gratis provperiod

Priser för företag

6sense-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (25+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om 6sense?

En G2-användare säger:

6sense tillhandahåller kraftfulla avsiktsdata och prediktiva insikter som hjälper till att prioritera högvärdiga konton och fokusera försäljnings- och marknadsföringsinsatser på ett mer effektivt sätt. Kontoinsikterna, synligheten i köpstadiet och segmenteringsfunktionerna möjliggör bättre målgruppsanpassning och personalisering. Det integreras också väl med CRM, vilket gör prestationsspårningen mer effektiv.

6sense tillhandahåller kraftfulla avsiktsdata och prediktiva insikter som hjälper till att prioritera högvärdiga konton och fokusera försäljnings- och marknadsföringsinsatser på ett mer effektivt sätt. Kontoinsikterna, synligheten i köpstadiet och segmenteringsfunktionerna möjliggör bättre målgruppsanpassning och personalisering. Det integreras också väl med CRM, vilket gör prestationsspårningen mer effektiv.

3. ZoomInfo Sales (Bäst för säljteam som söker leads och hanterar stora volymer utgående samtal)

via ZoomInfo Sales

Vill du bygga en kunddatabas baserad på dina ideala kundprofiler (ICP) och nå relevanta beslutsfattare? ZoomInfo Sales, en B2B-programvara för prospektering, kan hjälpa dig att hantera vanliga utmaningar i verkligheten när det gäller utgående prospektering.

Det ger dig tillgång till över 70 miljoner direktnummer och mer än 174 miljoner verifierade e-postadresser.

Genom sina Engage/Chorus-moduler spelar ZoomInfo Sales in och transkriberar varje säljmöte. Därefter använder man AI för att spåra affärsrisker (t.ex. om en konkurrent nämns) eller köpsignaler (t.ex. frågor om prissättning).

Utöver sökordsbaserade avsikter utmärker sig ZoomInfo för sina händelsebaserade triggers. Det varnar ditt team om förändringar inom ICP-konton. Du kan till exempel upptäcka att ett företag har samlat in 50 miljoner dollar, anställt en ny marknadschef eller lagt till en konkurrents produkt i sitt sortiment. Detta gör det möjligt för ditt team att vidta relevanta åtgärder i rätt tid.

ZoomInfo Sales bästa funktioner

Utforma och kör multitouch-försäljningskadenser via telefon och e-post från ett enda arbetsflöde.

Analysera kundinteraktioner, förstå varför affärer vinns eller förloras och prognostisera pipeline med robust dataanalys.

Använd köparens avsikt, webbaktivitet, fit scoring och ZoomInfos Chrome-tillägg för att identifiera och prioritera de konton som är mest benägna att konvertera.

ZoomInfo Försäljningsbegränsningar

Att importera poster till CRM, tilldela dem till säljare eller tagga kampanjer kan kännas besvärligt och ointuitivt.

ZoomInfo Priser för försäljning

ZoomInfo Professional: Anpassad prissättning

Copilot Advanced: Anpassad prissättning

Copilot Enterprise: Anpassad prissättning

ZoomInfo Försäljningsbetyg och recensioner

G2: 4,5/5 (8 930+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ZoomInfo Sales?

En G2-användare säger:

ZoomInfo förbättrar både våra försäljnings- och marknadsföringsinsatser genom att erbjuda en samlad källa för kontaktinformation om de återförsäljare och livsmedelsbutiker som vi aktivt vill göra affärer med. Programmet är enkelt att använda. Vi använder ZoomInfo varje dag och det har blivit en del av vår process. De automatiseringar som kan ställas in gör att vi kan få information om leads före våra konkurrenter.

ZoomInfo förbättrar både våra försäljnings- och marknadsföringsinsatser genom att erbjuda en samlad källa för kontaktinformation om de återförsäljare och livsmedelsbutiker som vi aktivt vill göra affärer med. Programmet är enkelt att använda. Vi använder ZoomInfo varje dag och det har blivit en del av vår process. De automatiseringar som kan ställas in gör att vi kan få information om leads före våra konkurrenter.

4. HubSpot (Bäst för växande team som hanterar CRM, marknadsföring och försäljning på en och samma plattform)

via HubSpot

HubSpot är en molnbaserad CRM-plattform som centraliserar marknadsföring, försäljning och kunddata, vilket gör det enklare att integrera AI i dagliga intäktsflöden.

Med Smart CRM kan du definiera anpassade objekt, händelser, poängregler och beräkningar för att modellera hur ditt företag fungerar.

Registreringarna berikas automatiskt med data från e-post, samtal, webbplatsaktivitet och HubSpots egen dataset, så att profilerna hålls uppdaterade utan manuella uppdateringar.

Dessutom kan du ställa frågor till HubSpot på vanlig språk i CRM-poster, konversationer, dokument och anslutna källor och få svar direkt utan att byta verktyg eller vänta på rapporter.

HubSpots bästa funktioner

Kombinera data från första och tredje part och håll den synkroniserad över hela din stack, med realtidsintegrationer i båda riktningarna mellan molnlagring och över 100 verktyg.

Använd innehållsagenter för att skapa högkvalitativa landningssidor och bloggar, och remixa sedan varje tillgång till flera format som passar varumärket.

Skapa sofistikerade samtalsflöden med interaktiva röstsvarssystem och möjliggör teamdirigering och överföringar.

HubSpot-begränsningar

Priserna stiger snabbt i takt med att din databas, teamstorlek och automatiseringsbehov växer, vilket gör plattformen till en enorm långsiktig investering.

HubSpot-priser

Gratis

Starter: Från 20 USD/månad per användare

Professional: Från 100 USD/månad per användare

Företag: Från 150 USD/månad per användare

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 34 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot?

En G2-användare säger:

HubSpots största fördel är dess omfattande allt-i-ett-ekosystem. Automatiseringsflödena är mycket intuitiva, vilket gör att vi kan vårda leads effektivt utan att behöva ingripa manuellt hela tiden. Jag uppskattar särskilt hur smidigt landningssidesbyggaren ansluter till vår analys, vilket ger en tydlig och realtidsbild av vår kundresa. Det överbryggar verkligen klyftan mellan våra marknadsföringsinsatser och datadrivna resultat.

HubSpots största fördel är dess omfattande allt-i-ett-ekosystem. Automatiseringsflödena är mycket intuitiva, vilket gör att vi kan vårda leads effektivt utan att behöva ingripa manuellt hela tiden. Jag uppskattar särskilt hur smidigt landningssidesbyggaren ansluter till vår analys, vilket ger en tydlig och realtidsbild av vår kundresa. Det överbryggar verkligen klyftan mellan våra marknadsföringsinsatser och datadrivna resultat.

5. Marketo Engage (bäst för B2B-team som hanterar långa försäljningscykler och komplexa kampanjer)

via Marketo Engage

Som tillväxtledare får du ofta frågan: ”Kan vi spåra varje dollar som spenderas på marknadsföring till faktisk intäkt?” Marketo Engage, en AI-driven plattform för marknadsföringsautomatisering, hjälper till att minska attributionsgapet samtidigt som den förbättrar spårningen av framsteg under långa försäljningscykler.

Med hjälp av det kan du hantera kanalöverskridande förvärv och uppföljning, utnyttja inbyggda CRM-integrationer för att hålla försäljnings- och marknadsföringsdata synkroniserade och skapa förutsägbara pipelines.

För nya ledare erbjuder det branschledande Multi-Touch Attribution (MTA). Det spårar varje kontaktpunkt, från det första anonyma annonsklicket till det sista webbinariet före försäljningen, och kopplar det tillbaka till intäkterna i CRM-systemet.

För att förhindra varumärkesförskjutning och spridning av engångskampanjer erbjuder Marketo även programmallar och kloningsfunktioner. Det innebär att ett centralt team kan definiera ett perfekt webinarprogram, och regionala eller produktteam kan klona det och endast ändra variabler som datum, talare eller segment.

Marketo Engages bästa funktioner

Koordinera engångskampanjer och återkommande e-postkampanjer eller skicka dem baserat på kundbeteende i realtid, förändringar i målgruppen och uppdateringar i ditt CRM-system.

Skapa flerstegs kundresor från briefs, text, bilder eller röstmeddelanden för att dramatiskt minska kampanjens uppbyggnadstid och påskynda lanseringen på marknaden.

Spåra värdefulla engagemangssignaler från potentiella kunder, såsom videor som har visats eller enkäter som har fyllts i, och använd dem för att driva precis segmentering över olika kanaler.

Begränsningar för Marketo Engage

Plattformen är operativt tung och kräver ofta en dedikerad marknadsföringsansvarig bara för att driva den, vilket gör den opraktisk för mindre organisationer.

Priser för Marketo Engage

Anpassade priser

Marketo Engage-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Marketo Engage?

En G2-användare säger:

Det jag gillar mest med Adobe Marketo Engage är dess kraft och kontroll för automatisering av B2B-marknadsföring. Det hanterar komplex leadhantering, poängsättning, livscykelspårning och flerstegsodling mycket bättre än enklare verktyg, särskilt för organisationer med långa försäljningscykler och flera kontaktpunkter. Flexibiliteten hos smarta listor, smarta kampanjer och tokens gör det möjligt att bygga högt anpassad automatisering samtidigt som den förblir skalbar.

Det jag gillar mest med Adobe Marketo Engage är dess kraft och kontroll för automatisering av B2B-marknadsföring. Det hanterar komplex leadhantering, poängsättning, livscykelspårning och flerstegsodling mycket bättre än enklare verktyg, särskilt för organisationer med långa försäljningscykler och flera kontaktpunkter. Flexibiliteten hos smarta listor, smarta kampanjer och tokens gör det möjligt att bygga högt anpassad automatisering samtidigt som den förblir skalbar.

6. Amplitude AI (Bäst för produktteam som analyserar beteende och förbättrar kundlojaliteten)

via Amplitude AI

Amplitude AI är en AI-analysplattform som hjälper dig att spåra, visualisera och analysera användarbeteende på webben och i mobilappar.

Det utför först en semantisk sökning i ditt företags befintliga dashboards och dokumentation. Om en kollega till exempel redan har skapat det diagrammet, visar det dig deras för att säkerställa en enda version av sanningen.

Amplitude ger dig också tillgång till tillväxtagenter som fungerar som digitala teammedlemmar. Du sätter upp ett mål (t.ex. öka D7-kvarhållningen för utbildningssegmentet). Agenten övervakar sedan automatiskt beteendet, identifierar friktionspunkter och föreslår specifika A/B-tester eller justeringar av funktionsflaggor.

Amplitudes Automated Insights efterliknar en expertanalytiker. Om din konverteringsgrad vid kassan sjunker med 15 % varnar AI:n dig och kopplar samman verktygsanrop – genom att kontrollera senaste funktionsflaggor, marknadsföringskampanjer och enhetsspecifika kohorter – för att hitta orsaken.

Amplitude AI:s bästa funktioner

Fråga om produkt- och tillväxtdata på ett enkelt språk och visualisera svaren direkt i diagram och tabeller, så att du inte behöver förlita dig på analytiker för vardagliga beslut.

Normalisera automatiskt UTM:er och referenser till rena kanaler och skapa en pålitlig grund för förvärvsanalys.

Håll koll på avkastningen på annonsutgifterna på Google, Meta och ditt datalager för att styra omfördelningen av budgeten.

Begränsningar för Amplitude AI

Vissa prisplaner begränsar visualiseringarna till ett år, vilket begränsar möjligheten att se långsiktiga resultat och fleråriga trender på ett ögonblick.

Priser för Amplitude AI

Starter: Gratis

Plus: Från 61 $/månad

Tillväxt: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Amplitude AI-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 3 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (65+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Amplitude AI?

En G2-användare säger:

Jag älskar att Amplitude Analytics är ett superkraftfullt verktyg som samlar in en enorm mängd data och omvandlar den till lättförståeliga dashboards. Jag uppskattar att kunna se vilka funktioner specifika kunder använder eller inte använder, och få en övergripande bild av hur vårt verktyg används.

Jag älskar att Amplitude Analytics är ett superkraftfullt verktyg som samlar in en enorm mängd data och omvandlar den till lättförståeliga dashboards. Jag uppskattar att kunna se vilka funktioner specifika kunder använder eller inte använder, och få en övergripande bild av hur vårt verktyg används.

7. Salesforce (bäst för stora organisationer som hanterar komplexa intäktsflöden)

via Salesforce

Vill du ha en 360-graders vy av kundresan? Överväg att använda Salesforce, ett molnbaserat CRM-system.

När dina produktsignaler kopplas till Salesforce blir det ett realtidssystem för registrering. En slutkunds åtgärder i appen kan återspeglas i deras profil inom några ögonblick. Detta ger ditt kundorienterade team omedelbar insyn i kundens beteende i realtid.

Det innebär att outreach kan drivas av vad som just har hänt, inte av förra veckans data. Salesforce utnyttjar också Einstein AI för att gå från beskrivande analyser (vad som har hänt) till prediktiva insikter (vad som kommer att hända).

Det identifierar riskfyllda affärer innan de går förlorade och identifierar vinnande mönster från de bästa prestatörerna som kan kodifieras för hela teamet för att justera produktledda tillväxtinitiativ.

Till skillnad från generiska chatbots kan Salesforce Agentforce Agents dessutom utföra uppgifter inom CRM, såsom att kvalificera en lead, undersöka ett företags finansiella rapporter, uppdatera ett affärsskede och utarbeta ett skräddarsytt kontrakt.

Salesforces bästa funktioner

Integrera partners smidigt, lansera gemensamma kampanjer och hantera valutor mellan partners och dina program från ett enda system.

Använd AI-agenter för att automatiskt sammanfatta lösningar på ärenden och bygga upp en kunskapsbas, vilket förbättrar prestandan i frontlinjen från dag ett.

Strömma CRM-analyser till Slack för att hitta, dela och diskutera insikter genom automatiska prenumerationer och realtidsvarningar.

Begränsningar i Salesforce

Stora implementationer med omfattande automatisering på plattformen kan uppleva fördröjningar eller stabilitetsproblem om flöden och processer inte optimeras noggrant.

Salesforce-priser

CRM: Salesforce Starter: 25 USD/månad per användare Salesforce Pro: 100 USD/månad per användare

Salesforce Starter: 25 USD/månad per användare

Salesforce Pro: 100 USD/månad per användare

Analys: Tableau: 75 $+/månad per användare CRM-analys: 140 $+/månad per användare Intäktsanalys: 250 $/månad per användare

Tableau: 75 $+/månad per användare

CRM Analytics: 140 $+/månad per användare

Revenue Intelligence: 250 USD/månad per användare

Einstein: Anpassad prissättning

Salesforce Starter: 25 USD/månad per användare

Salesforce Pro: 100 USD/månad per användare

Tableau: 75 $+/månad per användare

CRM Analytics: 140 $+/månad per användare

Revenue Intelligence: 250 USD/månad per användare

Salesforce-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 3 800 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (380+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Salesforce?

En G2-användare säger:

Salesforce Platform är en integrerad del av min dagliga verksamhet och hjälper mig att hålla ordning och vara effektiv. Jag uppskattar dess förmåga att centralisera all kundinformation, vilket gör ärendehanteringen enklare och mer hanterbar. Jag gillar att jag kan skapa och hantera kundförfrågningar, vilket gör det enkelt att spåra och organisera allt. Det gör att jag kan prioritera uppgifter, övervaka statusen för varje ärende och upprätthålla en tydlig kommunikation med kunder och interna team.

Salesforce Platform är en integrerad del av min dagliga verksamhet och hjälper mig att hålla ordning och vara effektiv. Jag uppskattar dess förmåga att centralisera all kundinformation, vilket gör ärendehanteringen enklare och mer hanterbar. Jag gillar att jag kan skapa och hantera kundförfrågningar, vilket gör det enkelt att spåra och organisera allt. Det gör att jag kan prioritera uppgifter, övervaka statusen för varje ärende och upprätthålla en tydlig kommunikation med kunder och interna team.

8. Clay (Bäst för små GTM-team som snabbt vill skapa riktade utgående listor)

via Clay

Clay är en AI-dataplattform för Go-to-Market-team (GTM) som låter dig berika inkommande leads med över 150 datapunkter och integrerad AI-forskning.

Det använder en vattenfallsteknik som sekventiellt söker igenom flera tredjepartsdataleverantörer. Om en källa inte kan hitta en verifierad e-postadress eller ett telefonnummer, kontrollerar Clay automatiskt nästa. Detta förbättrar täckningen och matchningsgraden jämfört med verktyg som endast använder en källa.

Du kan också be Clay att besöka varje företags webbplats, kolla in deras karriärsida, hitta lediga jobb och sammanfatta de senaste produktlanseringarna med hjälp av AI-webbscraping och LLM, och sedan använda den informationen för att skapa en personlig inledningsfras.

Clay bästa funktioner

Definiera anpassade taxonomier, normalisera fält, såsom företagsnamn och intäktsintervall, och upprätthåll revisionsspår för efterlevnad.

Förse säljarna med personliga e-postmeddelanden som skrivs med hjälp av AI-webbrecher, högkvalitativa telefonnummer och automatiserad sekvensering.

Skapa, testa och iterera enkelt nya tillväxtidéer (som triggerbaserad outreach för jobbbyten eller finansieringshändelser) med hjälp av dess kalkylbladsliknande gränssnitt.

Begränsningar i Clay

Med så många datakällor och anpassningsalternativ kan plattformen kännas överväldigande för icke-tekniska användare.

Clay-prissättning

Gratis

Starter: 149 $/månad

Explorer: 349 $/månad

Pro: 800 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Clay-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 180 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Clay?

En G2-användare säger:

Jag gillar verkligen Clay:s interaktivitet och användarvänlighet. Det integreras med många av de verktyg och källor jag redan använder, vilket gör det bekvämt att använda. Jag uppskattar också Sculptor och Sequencer, som har varit kraftfulla för att experimentera med utgående kampanjer, hitta liknande kontakter och generera outreach-kopior.

Jag gillar verkligen Clay:s interaktivitet och användarvänlighet. Det integreras med många av de verktyg och källor jag redan använder, vilket gör det bekvämt att använda. Jag uppskattar också Sculptor och Sequencer, som har varit kraftfulla för att experimentera med utgående kampanjer, hitta liknande kontakter och generera outreach-kopior.

9. Drift (Bäst för B2B-team som konverterar besökare med hög köpintention via chatt)

via Drift

Drift är en AI-baserad plattform för konversationsmarknadsföring och försäljning. Med hjälp av AI Playbooks kan den kvalificera webbplatsbesökare, svara på vanliga tekniska frågor och vidarebefordra eller boka möten direkt i en kundansvarigs kalender.

På senare tid har Drift gått från rigida knappbotar till generativa AI-agenter som tränats på ett stort korpus av B2B-konversationer. Dessa agenter kan hantera öppna textfrågor om prissättning, integrationer och säkerhet, istället för att tvinga besökare att använda fördefinierade menyer.

I praktiken innebär detta att du kan utöka försäljningen i realtid över regioner och tidszoner utan att utöka ditt frontlinjeteam, vilket är användbart när du försöker bygga upp ett tillväxtteam utan att omedelbart öka personalstyrkan.

Drift bästa funktioner

Dirigerar högvärdiga eller ICP-matchade leads från statiska formulär till chatt i realtid eller inbäddade schemaläggningsflöden.

Samla alla LinkedIn-trådar i en enda instrumentpanel så att du kan granska konversationernas kvalitet och svarstiden för hela teamet.

Analysera varje pågående affär för att upptäcka risker, momentum och bästa möjliga åtgärder, så att pipeline blir en levande kontaktpunkt för ditt team.

Driftbegränsningar

Multisystemintegrationer och anpassade implementationer på plattformen kan bli komplexa och kräva specialiserad expertis.

Drift-prissättning

Anpassade priser

Drift-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (190+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Drift?

En G2-användare säger:

Det jag uppskattar mest med Drift är dess förmåga att omvandla chattar på webbplatsen till omedelbara försäljningsmöjligheter. Plattformen dirigerar effektivt komplexa kundförfrågningar till rätt representant, möjliggör omedelbar mötesbokning och integreras smidigt med marknadsföringsverktyg som HubSpot, Salesforce och Adobe Marketo. Drift är särskilt väl lämpat för B2B SaaS-företag som vill accelerera sin försäljningspipeline.

Det jag uppskattar mest med Drift är dess förmåga att omvandla chattar på webbplatsen till omedelbara försäljningsmöjligheter. Plattformen dirigerar effektivt komplexa kundförfrågningar till rätt representant, möjliggör omedelbar mötesbokning och integreras smidigt med marknadsföringsverktyg som HubSpot, Salesforce och Adobe Marketo. Drift är särskilt väl lämpat för B2B SaaS-företag som vill accelerera sin försäljningspipeline.

10. Dynamic Yield (Bäst för team som personaliserar upplevelser på webben, i appar och inom e-handel)

via Dynamic Yield

Hur säkerställer du att varje kund får rätt upplevelse vid rätt tillfälle, oavsett var de interagerar med dig? Använd Dynamic Yield, en plattform för AI-anpassning och upplevelseoptimering.

Med Experience OS kan du algoritmiskt matcha upplevelser med användarnas avsikter och förutsäga nästa åtgärder, vilket gör det till ett starkt komplement till strategisk planeringsprogramvara som används för upplevelsebaserad tillväxt.

Dynamic Yield testar, lär sig och anpassar sig kontinuerligt, vilket gör att du kan gå bortom statiska segment och fatta beslut per användare över olika kanaler.

Det säkerställer att om en användare till exempel ser ett erbjudande om 20 % rabatt på stövlar på din webbplats, så ser de inte ett erbjudande om 10 % rabatt på rockar i sin e-post 5 minuter senare. Dynamic Yield synkroniserar upplevelsen mellan webb, mobilappar, e-postutskick och till och med kiosker eller POS-system.

Dessutom gör den flexibla dataarkitekturen och det öppna API:et det möjligt att integrera med CMS-plattformar, e-handelssystem, DMP:er, AI-marknadsföringsverktyg, tagghanterare och analysstackar.

Dynamic Yields bästa funktioner

Få tillgång till dussintals avancerade strategier, från AffinityML till geografisk prediktiv målgruppsanpassning, och driv dem med kontextuell data, CRM-data, lojalitetsdata och butiksdata för att leverera mer lönsamma rekommendationer.

Skapa experiment och optimera upplevelser för alla målgrupper med en "What You See Is What You Get"-redigerare utan hjälp av design eller utveckling.

Välj rätt KPI för varje personaliserings- och experimentkampanj för att säkerställa att du optimerar mot rätt mål.

Begränsningar för Dynamic Yield

Trots att det är ”kodfritt” kräver avancerade användningsfall och A/B-testning fortfarande anpassad utveckling, vilket skapar ett kontinuerligt beroende av teknikteam.

Dynamisk avkastningsprissättning

Anpassade priser

Dynamic Yield-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Dynamic Yield?

En G2-användare säger:

Dynamic Yield är en förstklassig personaliseringsplattform som har skalat upp våra personaliseringsinsatser avsevärt för flera varumärken. Dess robusta segmenterings- och målverktyg gör det möjligt för oss att leverera effektfulla, datadrivna kampanjer på webben, i mobilen och via e-post, vilket skapar en sömlös omnikanalupplevelse.

Dynamic Yield är en förstklassig personaliseringsplattform som har skalat upp våra personaliseringsinsatser avsevärt för flera varumärken. Dess robusta segmenterings- och målverktyg gör det möjligt för oss att leverera effektfulla, datadrivna kampanjer på webben, i mobilen och via e-post, vilket skapar en sömlös omnikanalupplevelse.

Förverkliga din tillväxtstrategi med ClickUp

De flesta AI-verktyg för tillväxtledarskap finns vid sidan av ditt arbete. ClickUps Converged AI Workspace fungerar inuti det.

ClickUp kombinerar AI med liveprojekt, uppgifter, dokument, konversationer och tidslinjer i ett enda system. Det innebär att AI inte bara förstår vad du frågar, utan också vad som redan händer, vad som blockerar och vad som behöver göras härnäst.

Fördelen kommer från konvergens:

Kontexten finns där arbetet utförs, inte i kopierade uppmaningar.

Ägarskap och tidsplaner ökar ansvarstagandet

Dina AI-teammates, Super Agents, gör grovjobbet åt dig.

Är du redo att utforska kraften i ett konvergerat AI-arbetsutrymme? Registrera dig gratis på ClickUp.