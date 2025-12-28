Miro-storyboardmallar för kreativ planering och berättande

De flesta kreativa arbeten börjar med en röra av scener, anteckningar och halvfärdiga idéer. En storyboard är det ögonblick då allt faller på plats. Den förvandlar spridda tankar till en tydlig sekvens som du faktiskt kan arbeta med.

Samma tillvägagångssätt hjälper lärare att förenkla komplexa ämnen och ger produktteam ett snabbt sätt att kartlägga kundresor utan långa förklaringar.

Miro-storyboardmallar hjälper team att kartlägga idéer visuellt – oavsett om du arbetar med en filmstoryboardmall, utforskar exempel på storyboardmallar eller hanterar komplexa kreativa projekt som bygger på tydlig visuell berättande.

I den här bloggen hittar du användbara Miro-storyboardmallar för olika kreativa och pedagogiska användningsområden. Du hittar också några ClickUp-mallar som gör det enklare att omvandla din storyboard till organiserat arbete.

Vad är Miro-storyboardmallar?

Miro-storyboardmallar är färdiga visuella layouter som hjälper dig att kartlägga scener, steg eller idéer i en strukturerad sekvens. Designers, lärare, yrkesverksamma och kreativa team använder dem för att visuellt planera projekt, skissa storybågar eller bryta ner komplexa processer i tydliga, lättförståeliga paneler.

Dessa mallar innehåller vanligtvis ramar, rutor eller rutnät där du kan lägga till skisser, anteckningar, bilder eller beskrivningar. De stöder en rad olika format – från enkla uppsättningar med sex ramar till detaljerade, flerskiktade tavlor för projektledning av videoproduktion, produktplanering och kartläggning av kundresan.

✨ Kul fakta: Storyboarding började på Walt Disney Studios i början av 1930-talet, när animatören Webb Smith satte upp skisser på en vägg för att planera scener. Metoden användes först i kortfilmen Three Little Pigs från 1933 och förändrade hur filmer planerades genom att låta teamen se hela historien innan de animerade.

De bästa storyboardmallarna för dina projekt

Här är en snabb översikt över några gratis storyboard-mallar som du kan använda för att optimera ditt arbetsflöde 👇

Vad kännetecknar en bra Miro-storyboardmall?

En bra Miro-storyboardmall ger dig struktur utan att begränsa dig. Den ska stödja de viktigaste delarna av din berättelse samtidigt som den lämnar utrymme för att justera panelerna allteftersom ditt projekt växer.

Rätt mall:

Ger en tydlig struktur med ramar för viktiga scener, med ramar för viktiga scener, designbeskrivningar och dialoger, så att du inte hamnar med idéer utspridda slumpmässigt över hela tavlan.

Erbjuder ett flexibelt och anpassningsbart gränssnitt som låter dig redigera tillgångar och spara din egen version för framtida bruk.

Stöder inbyggt samarbete i realtid så att hela teamet kan redigera, kommentera, dela feedback och förfina scener tillsammans.

Uppmuntrar visuellt tänkande med hjälp av färger, ritningar, illustrationer eller fotoreferenser för att omvandla abstrakta begrepp till något konkret.

Fungerar bra för befintliga processer, inklusive integrationer, PDF-export och presentationsläge.

Miro-storyboardmallar

Här är sex gratis storyboardmallar från Miro som hjälper dig att visualisera och organisera dina storyboards, så att ditt arbete kommer igång på rätt sätt.

1. Mall för berättelse och berättande Lite

via Miro

Mallen Story & Telling Lite hjälper dig att omvandla dina tankar till tydliga berättelser utan att tappa fokus på din publik. Den skiljer mellan ”berättelse” (vad du säger) och ”berättande” (hur du säger det), så att du kan arbeta med båda sidorna av din berättelse.

Det finns två huvudsakliga arbetsytor plus ett exempel som visar en färdig berättelseplanering, vilket gör det enklare att följa din egen sekvens. Du kan använda denna storyboardmall för att visuellt organisera presentationer eller föreläsningar.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Kartlägg föreläsningar, presentationer, manus eller varumärkesberättelser i ett repeterbart system.

Använd tavlan "Telling" för att planera tempo och känslomässigt flöde innan du slutför det slutgiltiga resultatet.

Se exempelfallet när du behöver ett konkret exempel på ett färdigt storyboard.

✅ Perfekt för: Kreativa team och lärare som vill ha en enkel layout för att kartlägga berättelser.

💡 Proffstips: Kombinera storyboardmallar med AI-verktyg för innehållsskapande för att omedelbart generera scenbeskrivningar, karaktärsdialoger, berättarbågar eller visuella bildtexter.

2. Mall för referensberättelser

via Miro

Mallen Reference Stories ger teamen ett praktiskt sätt att samordna sina uppskattningar av storypoäng. Istället för att gissa använder alla färdiga stories som utgångspunkt, vilket effektiviserar förfiningen och gör att hela teamet är på samma sida.

Du drar färdiga berättelser till tavlan, sorterar dem efter arbetsinsats och placerar dem i Fibonacci-kategorier. Sedan väljer du en berättelse per värde som referensexempel. Den referensuppsättningen blir en gemensam förståelse för framtida arbete.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd dra-och-släpp-tavlan för att sortera slutförda uppgifter efter upplevd komplexitet.

Gruppera berättelser i arbetsinsatsintervall med visuella kategorifält.

Lås in en referens för varje kategori i det slutliga urvalssteget.

✅ Perfekt för: Produktteam och agila grupper som vill ha konsekventa referenspunkter för uppskattningar.

3. Mall för mockups av omslagsbilder

via Miro

Denna mall för omslagsstoryboard ställer en rolig fråga: Om ditt projekt hamnade på ett tidningsomslag, vad skulle det stå? Du kan välja layout, lägga in bilder och skriva rubriker som om ditt arbete redan hamnat på förstasidan.

Denna storyboardlayout är användbar när du vill berätta en historia utan en fullständig presentationsserie.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Få flera omslagslayouter som passar tonen i ditt projekt.

Använd separata paneler för bilder, taglines, citat och höjdpunkter.

Hjälp människor att dela med sig av sina tankar utan press med ett lättanvänt format.

✅ Perfekt för: Designers och lärare som snabbt vill skapa fängslande berättelser utan att behöva bygga upp en hel presentation.

4. Startmall för beroendediagram

via Miro

Startmallen för beroendediagram ger dig en enkel representation av hur uppgifter hänger ihop. Den är användbar när flera personer arbetar mot samma mål och du vill se vad som måste göras först och vem som är beroende av vem.

Layouten är enkel, så det är lätt att uppdatera när tidslinjer eller ansvarsområden ändras.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Visualisera framstegen med enkla indikatorer för väntande, pågående och slutförda uppgifter.

Få en tydlig överblick över vilka uppgifter som är beroende av andra.

Läs den korta guiden för hjälp med att skapa ditt första diagram.

✅ Perfekt för: Designers och projektledare som snabbt vill få överblick över uppgiftssekvenser.

5. Design Thinking Board (PIM-Go)

via Miro

Mallen Design Thinking Board (PIM-Go) guidar dig genom en komplett design thinking-session utan att du känner dig överväldigad. Du börjar med att analysera problemet och utforskar sedan möjliga orsaker och idéer. Layouten hjälper dig att identifiera problemområden och samla olika alternativ på ett ställe.

Du kan sortera koncept efter tillförlitlighet och värde så att de bästa idéerna sticker ut. Allt som inte är klart flyttas till en parkeringsplats som du kan återkomma till senare.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd den Ishikawa-inspirerade layouten för att spåra problem till deras grundorsaker och identifiera smärtpunkter.

Använd fyrkantsfiltret för att jämföra alternativ och bestämma vad som ska gå vidare.

Lägg oanvända idéer i en särskild parkeringsplats så att de förblir synliga för framtida sessioner.

✅ Perfekt för: Designers och strateger som behöver ett strukturerat utrymme för att utforska och sortera input.

6. Mall för Toy Story-retrospektiv

via Miro

Mallen Toy Story Retrospective Template gör en vanlig granskningssession lite roligare. Varje person placerar en markör (t.ex. en soldat) på den Toy Story-karaktär som de tycker bäst representerar sprinten.

Efter isbrytaren guidar styrelsen gruppen genom frågor kopplade till specifika frågor om den senaste sprinten.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Rösta på de viktigaste frågorna eller ämnena som diskuteras och hjälp teamet att prioritera.

Lägg till visuella och interaktiva element för att göra retrospektiverna mer engagerande.

Använd Toy Story-inspirerade uppmaningar för att styra reflektionen inom flera områden, till exempel "To Infinity And Beyond", för att fira det som gick bra.

✅ Perfekt för: Agila grupper och lärare som vill ha ett roligt format för att reflektera över en sprint.

Begränsningar vid användning av Miro för storyboards

Miro hjälper dig att ta det första steget i den tidiga brainstormingen och skissandet. Men när dina storyboards växer börjar du märka luckor och du behöver bättre kontroll över dina tillgångar.

Här är de vanligaste begränsningarna att tänka på 👇

Stora storyboard-tavlor kan bli långsamma när du lägger till många element.

Nya användare tycker ofta att navigeringen är förvirrande eftersom det tar tid att lära sig att byta verktyg och använda de grundläggande kontrollerna.

Tavlorna blir röriga när scener och referenser staplas på varandra, och det blir svårare att hålla reda på vad som hör hemma var utan ordentlig organisation.

Ingen inbyggd tidsspårning eller robust rapportering, så du måste förlita dig på verktyg eller integrationer från tredje part.

Saknar funktioner för uppgiftshantering, såsom relationer, beroenden, milstolpar, anpassade arbetsflödessteg etc.

Då kan det vara bra att titta på några alternativa gratis storyboardmallar som stöder hela storyboardprocessen och gör det enklare att planera dina resurser.

Alternativa storyboardmallar

ClickUp erbjuder ett omfattande bibliotek med storyboard-mallar som hjälper dig att dela upp stora idéer i ramar, steg eller scener, vilket gör det enklare att se hela flödet i ett projekt eller en kampanj på ett ögonblick. Storyboard-element kan direkt konverteras till uppgifter, dokument, tidslinjer, milstolpar och instrumentpaneler, vilket säkerställer att idéer inte förblir abstrakta utan snabbt kan omsättas i praktiken.

ClickUp eliminerar också verktygsspridning genom att samla idéer, planering, samarbete och genomförande på ett och samma ställe.

Låt oss ta en titt på de bästa storyboardmallarna för ClickUp.

1. ClickUp-storyboardmall

Få gratis mall Kartlägg scener bildruta för bildruta med ClickUp Storyboard Template.

Att planera visuellt på ett ställe och förvara anteckningar någon annanstans skapar ofta förvirring. ClickUp Storyboard Template löser det genom att ge varje scen sin egen ram, så att ditt storyboard blir en strömlinjeformad sekvens istället för spridda referenser.

Varje panel är byggd på ClickUp Whiteboards och har utrymme för handling, dialog, ljudsignaler och regissörens kommentarer. Teammedlemmarna kan bifoga bilder, lägga till ramar, justera detaljer och kommentera direkt på visuella element.

Se varför ClickUp Whiteboards är perfekta för storyboards 📹

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Konvertera ramar till ClickUp-uppgifter med ansvariga och förfallodatum för att gå från planering till genomförande.

Spåra berättelsens flöde med olika stadier som exposition, konflikt, klimax och upplösning.

Exportera storyboarden som en PDF eller dela läsbara länkar för kundpresentationer eller interna granskningar.

✅ Perfekt för: Filmskapare och lärare som vill ha en enkel arbetsyta för att strukturera storyboards och länka uppgifter.

2. ClickUp-mall för story outline

Få gratis mall Skapa karaktärsutvecklingar och plotstrukturer med ClickUps mall för story outline.

En storyboardmall behöver inte vara visuell för att vara användbar. Ibland vill man ha en strukturerad översikt som känns mer som ett mappsystem än en duk. ClickUp Story Outline Template ger dig ett enkelt sätt att spåra handlingspunkter och hålla ordning på karaktärerna. Författare kan använda den för ett manuskript, och den fungerar också för planering av berättande videor.

Du kan spåra handlingspunkter, dialoger och hålla ordning på scenerna. Anpassade fält och uppgiftsstatus hjälper dig att logga plats, karaktärer och var en scen passar in i berättelsen.

Denna storyboard-liknande översikt samlar alla viktiga element på ett ställe så att du kan se hur berättelsen utvecklas genom sekvensen.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Färgkodscener efter handlingsstadium så att du kan upptäcka tempo- och strukturbrister.

Tilldela karaktärer till scener för att följa deras utveckling genom berättelsen.

Spåra produktionsfaser som förproduktion, filmning och redigering i samma vy.

✅ Perfekt för: Manusförfattare, författare, videografer och innehållsansvariga som vill ha en enkel översikt för att organisera flerdelade berättelser eller kampanjer.

3. ClickUp-mall för kartläggning av användarberättelser

Få gratis mall Visualisera användarresor och funktionsprioriteringar med ClickUp-mallen för användarberättelsekartläggning.

Det är lättare att förstå hur en användare navigerar genom din produkt när hela flödet visas visuellt. Tänk på ClickUp User Story Mapping Template som ett storyboard för din produktupplevelse. Du kan gruppera användarresor efter persona, release eller funktionsuppsättning. Varje klisterlapp eller kort kan bli en uppgift med en ägare, ett förfallodatum och en status.

Denna visuella representation hjälper dig att upptäcka luckor i användarvägarna och fokusera på de steg som är viktigast.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra användarpersonligheter högst upp så att varje flöde stämmer överens med verkliga användarbehov.

Sortera funktioner efter lanseringsfönster så att du kan fokusera på de viktigaste delarna först.

Omorganisera användarvägarna på tavlan innan du påbörjar utvecklingen.

✅ Perfekt för: Produktchefer och UX-designers som vill ha en tydlig bild av kundresan.

🚀 Fördel med ClickUp: Med ClickUp BrainGPT kan du göra grova utkast, sortera feedback och ta reda på vad som behöver göras härnäst utan att lämna din arbetsyta. Den läser sammanhanget och ger dig ett svar som passar det du försöker göra. Dela med dig av det du har hittills, så kan Brain omvandla det till dispositioner, manus, bildtexter eller moodboard-sammanfattningar.

Använd det under granskningar för att plocka ut huvudpunkterna från långa kommentartrådar eller forma dem till en åtgärdslista. Få sammanfattningar och insikter från din arbetsyta med ClickUp Brain.

4. ClickUp-mall för moodboard

Få gratis mall Definiera den visuella identiteten före produktionen med ClickUp Mood Board-mallen.

Innan du oroar dig för tagningar och kameravinklar behöver du vanligtvis bara komma överens om utseendet och känslan. ClickUp Mood Board Template ger dig ett visuellt utrymme för att samla referenser för kreativa projekt.

Istället för en tom storyboardmall får du ett särskilt utrymme för UI-exempel, ikoner, illustrationer, webbplatsinspiration, typografi och färgval, och du kan byta ut dessa sektioner om ditt projekt behöver något annat. Allt du behöver göra är att klistra in dina bilder och ordna dem hur du vill.

Denna moodboard-mall blir en gemensam resurs för kreativa visioner. ✨

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Ladda upp eller klistra in färghexkoder direkt i färgpalettsektionen för att låsa din visuella identitet.

Jämför designriktlinjer sida vid sida genom att dra tillgångar till kluster.

Använd den inbyggda legenden för att förstå vad du ska placera i varje ruta (typsnitt, paletter, interaktionsstil, webbplatsutseende osv. )

✅ Perfekt för: Varumärkesdesigners, kreativa chefer, marknadsförare och byråer som vill ha en enhetlig visuell referens för projekt.

5. ClickUp-mall för videoproduktionsprojektplan

Få gratis mall Spåra varje produktionsfas på ett och samma ställe med ClickUps mall för videoproduktionsprojekt.

Videoprojekt faller samman när förproduktion, inspelning och redigering inte spåras tillsammans. ClickUps mall för videoproduktionsprojekt organiserar varje steg – manus, resursfördelning, budget, milstolpar och leverans – i färgkodade uppgiftslistor.

Varje avsnitt (sammanfattning, omfattningshantering, kostnadshantering) är förkonfigurerat. Lägg till ansvariga, förfallodatum, avdelningar och arbetsinsatser för att se exakt vem som gör vad och när.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra ansvariga, förfallodatum, påverkan och insatser i video-, redigerings- och PMO-team.

Bifoga briefs, manus och storyboard-filer direkt till uppgifter i fältet "Appendix".

Använd tidslinjevyn eller Gantt-diagramvyn för att se beroenden och undvika förseningar.

✅ Perfekt för: Innehållsteam och videoproducenter som hanterar flerstegsarbetsflöden för video

6. ClickUp YouTube-mall för videoproduktion

Få gratis mall Organisera filmmaterial, manus och storyboards med ClickUps mall för YouTube-videoproduktion.

Om du publicerar YouTube-innehåll regelbundet behöver du mer än en enkel mall för videostoryboard. ClickUp YouTube Video Production Template fungerar både som innehållskalender och spårningsverktyg i ett.

Varje video har sin egen uppgift, med anpassade fält för titel, releasedatum, taggar, miniatyrbild, framsteg och mer. Manusförfattare, videoredigerare, granskare och ledningsgrupper kan läggas till som observatörer för varje uppgift så att de får realtidsaviseringar för varje uppdatering och statusändring.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Skriv ner idéer, utkast till manus, ämnesöversikter eller visuell inspiration i ClickUp Docs och lägg till dem i din videouppgift så att teammedlemmarna enkelt kan referera till dem.

Använd ClickUp Board View för att dra uppgifter genom olika steg som idé, manus, filmning, redigering, granskning och publicering.

Dela upp videoprojektet i viktiga faser och växla till kalendervyn för att kontrollera när varje aktivitet eller leverans är planerad.

✅ Perfekt för: YouTubers, innehållsskapare och sociala medieteam som vill ha ett tydligt system för att skapa och hantera alla aspekter av en YouTube-video.

📮 ClickUp Insight: Kontextväxlingar tär tyst på ditt teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet beror på att man måste jonglera mellan olika plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Tänk om du kunde eliminera dessa kostsamma avbrott? ClickUp förenar dina arbetsflöden (och chatt) under en enda, strömlinjeformad plattform. Starta och hantera dina uppgifter från chatt, dokument, whiteboards och mer – samtidigt som AI-drivna funktioner håller sammanhanget sammankopplat, sökbart och hanterbart!

7. ClickUp-mall för visionstavla

Få gratis mall Kartlägg produktvision och målgruppssegment med ClickUp Vision Board Template.

ClickUp Vision Board Template hjälper dig att klargöra ditt produkts syfte och inriktning genom att definiera vem det är avsett för och vilket problem det löser. Varje rad representerar en produkt eller funktion med kolumner för vision, affärsmål, målgrupp, behov och prioritet.

Demografiska taggar som ålder, sysselsättning, kön etc. låter dig upptäcka luckor i marknadstäckningen. Du kan använda Product Vision Form för att samla in idéer som automatiskt fylls i på tavlan.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Skapa en tydlig, genomförbar produktstrategi och identifiera möjligheter att förbättra produktfunktionerna.

Förstå din målmarknads behov för att planera nästa steg och se till att de stämmer överens med företagets mål och krav.

Dela upp varje mål i genomförbara uppgifter med ClickUp Tasks, så att visionen blir en färdplan.

✅ Perfekt för: Produktchefer, grundare och strateger som vill kartlägga produktmöjligheter på ett och samma ställe.

🚀 Fördelar med ClickUp: ClickUp Mind Maps är ett kraftfullt storyboardverktyg som kan användas till mycket mer än bara berättelser. Det är perfekt för att kartlägga sekvenser och processflöden innan du designar eller bygger något visuellt, och hjälper dig att skapa klarhet innan du går vidare med genomförandet. Börja med en central idé och skapa grenar på högsta nivå för viktiga steg, skärmar eller faser. För komplexa och icke-linjära processer kan du märka beroenden och markera parallella vägar eller variationer. Mind Map-noder kan omvandlas till ClickUp-uppgifter med ansvariga, deadlines, prioriteringar, tillgångar och referenser. Detta gör dem lämpliga för allt från UX och produktflöden till process- och systemdesign. Visualisera idéer och uppgifter tydligt med ClickUp Mind Maps.

8. ClickUp Vision Whiteboard-mall

Få gratis mall Validera produktkoncept med ClickUp Vision Whiteboard Template.

ClickUp Vision Whiteboard Template kartlägger vision, målgrupper, kundproblem, produktfunktioner och värdeerbjudanden i en enda visuell layout. De fördefinierade färgkodade sektionerna hjälper till att kartlägga kärnvisionen till relaterade idéer, vilket ger en enda referenspunkt för teammedlemmarna.

ClickUp Whiteboards ger dig en interaktiv digital duk där du kan samarbeta med ditt team i realtid och använda former, klisterlappar, kopplingar, bilder och sektioner för att kartlägga din vision.

Idéer på whiteboardtavlan kan omedelbart konverteras till ClickUp-uppgifter och tilldelas teammedlemmar med förfallodatum och prioriteringar.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Gruppera dina idéer i logiska avsnitt eller teman så att de blir lättare att förstå och agera på.

Definiera regler som utlöser åtgärder och håller arbetet igång utan manuella ingrepp med ClickUp Automations.

Övervaka uppgiftsstatus, ägarskap, tidslinjer och flaskhalsar med ClickUp Dashboards så att alla team håller sig synkroniserade utan ständiga statusmöten.

✅ Perfekt för: Produktteam, designers och strateger som samarbetar kring en enda produktstory.

9. ClickUp-mall för designbräda

Få gratis mall Spåra designresurser och revisioner med ClickUp Design Board Template.

Om du letar efter en färdig projektpanel för att hantera designprojekt hjälper ClickUp Design Board Template dig att samla alla tillgångar och beslut på ett och samma samarbetsutrymme.

Designprocessens tavelvy grupperar uppgifter efter varje steg i ditt designarbetsflöde. Den ger dig en tydlig översikt över hur många uppgifter som finns i varje steg och exakt vad som pågår. Designens tidslinjevy ger dig en tydlig översikt över kommande deadlines så att du kan hålla arbetet på rätt spår.

Eftersom designprojekt kan vara komplexa att hantera innehåller mallen även en prioriteringslista, som gör det enkelt att se vilka uppgifter som behöver åtgärdas först. För att effektivisera feedbackcyklerna finns även en revisionslista som endast visar uppgifter som kräver ändringar, grupperade efter stora och små ändringar för att skilja betydande UX-ändringar från mindre UI-justeringar.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd ClickUp Docs för att samla designidéer kring visuella element, färgpaletter, referenser eller stämningsinspirationer.

Skapa uppgifter i ClickUp för varje del av designen och använd anpassade fält i ClickUp för att lagra relevant information.

Standardisera hur designarbetet flyter från förfrågan till leverans med bättre översikt över arbetsbelastningen och färre förseningar.

✅ Perfekt för: UI/UX-designers och byråer som behöver ett tydligt arbetsflöde för att spåra designens framsteg.

10. ClickUp-mall för brainstorming

Få gratis mall Utvärdera idéer och organisera lösningar med ClickUp-mallen för brainstorming.

ClickUp-mallen för brainstorming grupperar idéer utifrån de problem de löser.

När alla är överens klickar du bara på + Ny uppgift för att skapa ett uppgiftskort och fånga upp varje idé när den dyker upp. Anpassade fält som Problem beskrivning, Ansvarig, Vinnande lösning, Levererande team, Resurser etc. hjälper till att samla in detaljerad information om varje idé.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Få olika vyer, såsom tidslinje, avdelning, efter steg och prioriteringar, så att du kan organisera och visualisera idéer på ett sätt som passar ditt arbetsflöde.

Organisera idéer och ge ditt team tydlighet om nästa steg med hjälp av taggar, beroendevarningar och andra funktioner.

Omvandla idéer till fullt genomförbara uppgifter, tilldela ägare, sätt deadlines och spåra framsteg.

✅ Perfekt för: Produktchefer, operativa grupper, marknadsföringsteam och tvärfunktionella team som regelbundet håller idémöten.

11. ClickUp Creative Brief Whiteboard-mall

Få gratis mall Samarbeta och skapa kundbriefar med ClickUps mall för kreativa briefar.

ClickUp Creative Brief Whiteboard Template ger dig en digital whiteboard med dra-och-släpp-funktion där du kan brainstorma och kartlägga idéer under gemensamma planeringsmöten.

Fördefinierade faser guidar dig genom varje steg. Taggar visar om kunden eller det interna teamet ansvarar för en viss del av den befintliga processen. Med ClickUp Automations kan du driva idéer och uppgifter framåt utan manuella steg, till exempel statusändringar när arbetet fortskrider och e-postmeddelanden när godkännanden behövs.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra fas, engagemang, start- och slutdatum samt ansvariga, så att ägarskapet alltid är tydligt.

Följ fördefinierade faser som Fokus & vision, Mål, Varumärke och Riktning för enhetliga briefs.

Växla mellan Tidslinjevy för att se milstolpar och deadlines och Kreativ uppgiftsvy för att se uppgifter med deras status.

✅ Perfekt för: Byråer, varumärkesstrateger och kundorienterade team som hanterar komplexa arbetsflöden.

Ge liv åt dina storyboards med ClickUp

Miro-storyboardmallar är ett bra första steg när du behöver utrymme för att skissa, kartlägga processer eller leka med berättelsestrukturen.

Men storyboards är bara effektiva när de går från idéer till handling. Med visuella whiteboards för brainstorming, strukturerade mallar för planering och uppgifter som sömlöst kopplar samman kreativt tänkande med genomförande hjälper ClickUp dig att omvandla grova koncept till tydliga, genomförbara arbetsflöden.

Vill du förvandla din storyboard från en grov idé till något som ditt team kan bygga vidare på? Registrera dig gratis för ClickUp idag.

Vanliga frågor

En storyboardmall hjälper dig att omvandla en vag idé till en tydlig sekvens av steg – scen för scen eller fas för fas. Skapare använder den för att planera videoklipp, manus och övergångar innan produktionen startar. Lärare använder den för att dela upp komplexa lektioner i lättsmälta paneler. Produkt- och UX-team använder den för att kartlägga användarresor, onboarding-flöden eller funktionsbeskrivningar utan att skriva långa specifikationer. Poängen är inte "vackra bilder" – det är tydlighet: vad som händer först, vad som kommer därefter och vad som saknas.

Ja. Miro erbjuder mallar i storyboard-stil (och tavlor som fungerar som storyboards) för narrativ planering, workshops, retrospektiv och processkartläggning. De är perfekta för idéskapande, samarbete och snabb visuell anpassning – särskilt i början av projektet när du fortfarande formar sekvensen. Det är senare som teamen kan stöta på problem, när de behöver en starkare struktur, versionshantering, ägarskap och spårning av utförandet utanför tavlan.

Om du producerar videor är den "bästa" storyboard-mallen den som stöder både bildrutor och överlämningar. Leta efter: utrymme för action/dialog/ljudsignaler, enkel omordning och ett sätt att koppla varje panel till det verkliga arbetet (manus, tillgångar, recensioner, deadlines). Om ditt team behöver gå från storyboard → uppgifter → tidsplan, är en mall som omvandlar bildrutor till spårbart arbete (ägare, förfallodatum, status) alltid bättre än ett rent visuellt rutnät.

Absolut – storyboards är i grunden ”kartläggning av användarberättelser med bilder”. Du kan skapa storyboards för: onboarding, utcheckning, behörighetsflöden, supportresor och till och med interna arbetsflöden (som godkännanden). Det är särskilt användbart när intressenter behöver se upplevelsen snarare än att läsa en specifikation. Bonus: när varje steg blir en uppgift (design, kopiering, teknik, kvalitetssäkring) får du en direkt väg från kundresan → genomförande utan att förlora sammanhanget.

Miro är utmärkt för visuell planering, men team stöter ofta på begränsningar när storyboarden blir ett verkligt projekt. Vanliga problem: stora tavlor kan bli långsamma, tavlorna blir snabbt röriga och det är svårare att hantera beroenden, milstolpar och rapportering utan att lägga till fler verktyg. Om din storyboard behöver godkännanden, tidslinjer, synlighet för arbetsbelastning eller repeterbara produktionsflöden kan du hamna i situationen att du planerar i Miro och hanterar någon annanstans.

Ett bra alternativ är ett verktyg som håller ihop det visuella storyboarden och det operativa arbetet. Med ClickUp kan teamen till exempel skapa storyboards i Whiteboards och sedan omvandla ramarna till uppgifter med ägare, förfallodatum, status, beroenden och dashboards för spårning. Det innebär att din storyboard inte förblir ett planeringsverktyg – den blir arbetsflödet. Om ditt team är trött på att ha ”tavlan här, uppgifterna där och uppdateringarna någon annanstans” så sluter detta cirkeln.