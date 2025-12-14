Hur man ersätter brainstormingsessioner på Zoom med ClickUp SyncUp

Klockan är 9:30 och i din kalender står det "Team Brainstorm". Du ansluter dig till Zoom med en kopp kaffe i handen, redo att tänka stort, men istället tillbringar du de första tio minuterna med att vänta på att alla ska slå på ljudet, dela sina skärmar eller avsluta "bara ett annat samtal".

Traditionell brainstorming passar inte in i hur team faktiskt arbetar idag. Idéer dyker upp vid udda tider, teamen är spridda över olika tidszoner och inte alla trivs i live-möten.

Det är därför det är så logiskt att brainstorma på språng med ClickUp SyncUps. Du kan lägga till idéer, reagera eller spela in tankar när inspirationen slår till (inte när möteslänken föreslår att du ska göra det).

I det här blogginlägget visar vi dig hur du kan ersätta interna brainstorming-sessioner på Zoom med ClickUp SyncUp och omvandla dessa samtal till åtgärder. 🏁

Varför brainstorming är bättre på SyncUps än Zoom: En kort sammanfattning Brainstorming på Zoom bromsar upp teamen med schemakonflikter, produktionsblockeringar och bristfällig dokumentation, vilket gör dem ineffektiva för moderna distribuerade team.

ClickUp SyncUps möjliggör asynkron brainstorming . Det låter team registrera idéer och uppdateringar direkt från listor, dokumentvy och whiteboardvy.

Alla diskussioner förblir kopplade till arbetet . Eftersom varje SyncUp automatiskt länkas till relaterade uppgifter och projektkontext minskar antalet verktyg och det blir definitivt roligare.

Asynkron input ökar kreativiteten och tydligheten , vilket gör det möjligt för teammedlemmar att kommentera, reagera och bygga vidare på idéer i sin egen takt över olika tidszoner.

ClickUp Brain omvandlar brainstorming till snabb genomförande. Det sammanfattar konversationer, lyfter fram åtgärdspunkter och hjälper team att gå från idé till leverans utan ytterligare Zoom-samtal.

Problemet med traditionella brainstormingsamtal

Brainstorming via live-samtal var tidigare meningsfullt när teamen delade samma väggar och whiteboardtavlor. Dagens distribuerade arbetsflöden kräver dock ett sätt att utbyta och utveckla idéer utan störande ljud, schemaläggningsproblem eller förlust av momentum.

Här är vad som gör att traditionella brainstormingsamtal inte räcker till. 👇

1. Konkurrerande röster försvagar diskussionen

I ett live-samtal kan bara en person tala åt gången, vilket leder till en kognitiv flaskhals som kallas produktionsblockering.

Medan en teammedlem talar tappar andra tråden eller tvekar att avbryta. Lägg till dominerande personligheter eller seniora röster som styr diskussionen, så blir brainstormingen repetitiv.

🔍 Visste du att? Idén om gruppidéer populariserades av Alex F. Osborn (en reklamchef) i hans bok Applied Imagination från 1953. Han myntade termen ”brainstorming” (gruppkreativitetsteknik) och fastställde regler som ”skjut upp bedömningen”, ”välkomna vilda idéer” och ”bygg vidare på andras idéer”.

2. Förseningar i schemaläggningen hindrar framsteg

Att försöka hitta en tid som passar alla team, tidszoner och kreativa scheman är en mardröm. Dessa förseningar i schemaläggningen hindrar ofta projekt som kräver snabba insatser och iterationer.

Och även när alla dyker upp, infinner sig Zoom-trötthet. Dessutom gör långa, på varandra följande möten att människor blir mentalt utmattade och oinspirerade. Istället för att väcka kreativitet, slutar de med att förlänga tidslinjerna och minska momentum innan projektgenomförandet ens har börjat.

3. Press och konformitet begränsar kreativiteten

Traditionella brainstormingsamtal tenderar att hämma kreativiteten snarare än att frigöra den. Många deltagare håller tillbaka på grund av utvärderingsångest (rädsla för att bli bedömda), vilket innebär att de tvekar att dela med sig av djärva eller ofärdiga idéer inför kollegor eller ledningen.

Andra nöjer sig med att bara delta i sessionerna ( social loafing ) och antar att andra kommer att bidra tillräckligt. Med tiden tenderar team att dras mot ”säkra” idéer, och grupptänkande tar överhanden, där de första förslagen dominerar diskussionen och lämnar lite utrymme för genuin innovation.

💡 Proffstips: Prova SCAMPER-brainstormingtekniken i din nästa session för att utöka ditt teams kreativitet. Börja med att ifrågasätta din idé: Vad kan du "ersätta", "kombinera" eller "anpassa"? Kan du "modifiera" eller "förstärka" det för att få större effekt? Kanske kan du "använda" det på ett nytt sätt, "eliminera" det som inte tillför något värde eller "omorganisera" flödet för att få ett nytt resultat. Det är ett enkelt men kraftfullt sätt att förvandla vanliga idéer till banbrytande lösningar.

4. Saknade register undergräver uppföljningen

När samtalet är slut går de flesta insikterna förlorade. Om inte någon manuellt dokumenterar varje tanke finns det ingen central plats där idéerna finns eller utvecklas. Zoom möjliggör visserligen grundläggande inspelning av möten, men dessa filer hamnar ofta begravda i molnmappar och saknar sökbara transkriptioner eller praktiska verktyg för uppföljning.

Denna brist på synlighet leder till upprepningar, bristande engagemang och skepsis kring värdet av framtida brainstormingsamtal.

📮 ClickUp Insight: ClickUp har upptäckt att 47 % av mötena varar i en timme eller mer. Men är all den tiden verkligen nödvändig? Anledningen till vår skepsis? Endast 12 % av våra respondenter betygsätter sina möten som mycket effektiva. Genom att spåra mått som genererade åtgärdspunkter, uppföljningsfrekvens och resultat kan du se om längre möten verkligen ger mervärde. ClickUps verktyg för möteshantering kan hjälpa dig! Registrera enkelt åtgärdspunkter under diskussioner med AI Notetaker, omvandla dem till spårbara uppgifter och övervaka slutförandegraden – allt i ett enda arbetsutrymme. Se vilka möten som faktiskt ger resultat och vilka som bara stjäl tid från ditt teams arbetsdag!

Vad är ClickUp SyncUp och varför är det ett bättre sätt att brainstorma?

Spela in brainstorming och dokumentera nästa steg direkt med ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp är ett AI-drivet mötes- och samarbetsverktyg som låter dig starta omedelbara ljud- eller videosamtal inom ditt ClickUp-arbetsområde.

Du kan starta en SyncUp från valfri ClickUp Chat DM och kanal för att diskutera idéer, dela uppdateringar eller slutföra nästa steg. Varje inspelning förblir kopplad till det arbete den avser, så att diskussionerna blir tydliga och spårbara resultat.

Här är varför det är ett idealiskt sätt att brainstorma. 👀

1. Kopplar diskussioner till projekt och uppgifter

Med SyncUps kan du starta ett samtal, spela in en uppdatering eller lägga till en idé direkt i dina arbetsplatskonversationer (kanaler och DM). På så sätt samlas alla dina diskussioner, idéer och synpunkter på samma plats som ditt arbete, så att ingenting går förlorat i det stora svarta hålet.

Delta i snabba, gemensamma diskussioner via SyncUps i ClickUp Chat.

På så sätt kopplas varje konversation till den specifika uppgiften, och alla som "tittar" på den kanalen eller "följer" den uppgiften har fullständig kontext. Om en ledare vill identifiera vad som hindrar uppgift A kan hen därför enkelt komma åt tråden. Det går inte heller åt någon tid att uppdatera alla.

För asynkron brainstorming kan du hoppa över live-samtalen och spela in ett fristående ClickUp Clip för att presentera idéer eller dela feedback. Spela också in dina brainstormingsessioner, idéskapande tekniker eller teamuppdateringar.

Spela in din skärm eller dela röstklipp direkt med ClickUp Clips

Du kan till och med kommentera direkt på videon, lägga till anteckningar med tidsstämpel och fortsätta konversationen asynkront. Sedan kan du släppa klippet direkt i Docs, Comments eller Chat. Ditt team får feedback när det passar dem, och du får tillbaka timmar i din dag.

📖 Läs också: Hur virtuella whiteboardtavlor stärker kreativa byråer

2. Stöder djupgående tankearbete utan avbrott

Traditionell brainstorming sätter press på människor att tänka snabbt och säga vad de tycker. SyncUp vänder på den dynamiken. Teammedlemmarna kan granska idéer när de är redo, svara på SyncUp-trådar och senare omvandla dessa svar till uppgifter.

På så sätt kan alla bygga vidare på varandras tankar asynkront.

Som det bästa alternativet till Zoom ger ClickUp introverta och analytiska tänkare den tid de behöver för djupare reflektion, vilket eliminerar produktionshinder och rädsla för att bli bedömd. Alla bidrar på lika villkor, och slutresultatet blir en rikare och mer mångsidig idépool.

3. Förmåga att hänvisa till diskussioner och tänka kritiskt i efterhand

Till skillnad från konventionella Zoom-samtal håller SyncUp brainstormingen igång och tillgänglig långt efter att samtalet har avslutats. När det spelas in lagras varje video, anteckning och beslut i samma arbetsyta där dina projekt finns. På så sätt skapas alltid ett arkiv med kreativa framsteg.

Istället för att vara begränsad till ett enda schemalagt möte kan ditt team fortsätta att lägga till idéer, kommentarer och svar när inspirationen slår till.

💡 Proffstips: ClickUp Brain, plattformens AI-drivna assistent, kopplar samman dina uppgifter, dokument, chattar och anslutna appar för att säkerställa sammanhanget. Med ClickUp AI Enterprise Search kan du hämta information på några sekunder med enkla naturliga språkkommandon. Om du till exempel har varit borta från kontoret i en vecka kan du bara be Brain att hämta mötesinformation och åtgärdspunkter från förra veckans SyncUp. Skapa en mötesöversikt genom att använda ClickUp Brains Summarize i högerfältet

Hur genomför man en asynkron brainstorming med ClickUp SyncUp?

Kreativa team, marknadsföringsteam och produktteam känner av belastningen från realtidsmöten som bromsar momentum, fragmenterar beslut och begraver inspiration i inspelningar som ingen återvänder till.

Det är uppenbart att den gamla modellen med live-brainstorming inte motsvarar den hastighet och flexibilitet som moderna team behöver. Det är därför många team vänder sig till ClickUp.

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta som samlar alla arbetsappar, data och arbetsflöden.

Samla kommunikation, dokument, uppgifter och anteckningar under ett och samma tak med ClickUp.

Med SyncUp försvinner inte idéerna efter mötet – de finns kvar tillsammans med uppgifter, dokument, kommentarer och AI-genererade sammanfattningar. Resultatet? Ett snabbare, tydligare och mer kreativt arbetsflöde.

I slutändan eliminerar ClickUp alla former av arbetsutbredning för att ge 100 % kontext och en enda plats där människor och agenter kan arbeta tillsammans.

Om du vill minska antalet möten, påskynda idéskapandet och göra varje uppdatering genomförbar, så här ersätter du dina interna brainstorming-sessioner på Zoom med ClickUp SyncUp. 🧩

Steg 1: Skapa en brainstorminglista i ClickUp

Börja med att skapa en ClickUp-lista. Den fungerar som din idéhubb där varje ClickUp-uppgift kan representera ett nytt koncept, en kampanj eller en produktfunktion. Här måste du ansluta en chattkanal innan du startar en SyncUp. Klicka på Lägg till kanal i det övre vänstra hörnet av vyn.

Klicka på "Lägg till kanal" för att ansluta en ClickUp-chattkanal till ditt utrymme

Använd ClickUp Custom Fields för att kategorisera idéer efter tema, prioritet eller mål, lägg till taggar för snabb filtrering och tilldela medarbetare så att alla vet var de ska fokusera.

Kategorisera och prioritera idéer enkelt med hjälp av ClickUp Custom Fields i ClickUp Tasks

Du kan till exempel lägga till:

Idétyp: Välj mellan alternativ som Design, Kopia, Produktfunktion eller Kampanjkoncept.

Påverkansnivå: Betygsätt varje idé som hög, medel eller låg.

Genomförbarhetspoäng: Använd en numerisk skala (1–5) för att bedöma hur praktisk eller resurskrävande en idé är.

Målgrupp: Ange vem idén är avsedd för (t.ex. nya användare, företagskunder eller generation Z).

🚀 Vänligt tips: Om ditt team föredrar ett visuellt format, öppna en ClickUp Whiteboard som är länkad till samma lista. Den erbjuder ett gemensamt, interaktivt utrymme där alla kan skapa en idétavla för att brainstorma i realtid, se varandras redigeringar live och bidra med idéer samtidigt. Brainstorma fritt och förvandla varje idé till en genomförbar uppgift med ClickUp Whiteboard

Använd designverktyg som former, klisterlappar, kopplingar och frihandsteckningar för att tydligt kartlägga idéer eller arbetsflöden. Här kan du skapa och länka ClickUp-uppgifter eller -dokument och omvandla former eller anteckningar till genomförbara uppgifter utan att lämna arbetsytan.

Steg 2: Starta en SyncUp för att diskutera dina idéer

När din brainstorminglista eller whiteboard är klar kan du spela in en SyncUp för att dela dina initiala tankar, kreativa riktlinjer eller designgenomgångar med dina teammedlemmar.

Så här gör du:

1. Starta en SyncUp direkt från:

En uppgift (för att diskutera en specifik idé)

Ett dokument (för att gå igenom en kreativ brief)

En whiteboard (för att visuellt presentera sammanhängande idéer)

Klicka på SyncUp-ikonen (kamera- eller videosymbolen) i verktygsfältet eller rubriken för att starta ditt samtal

2. Klicka på inspelningsikonen i SyncUp-verktygsfältet för att spela in din session

Klicka på relevanta mötesknappar i verktygsfältet för att använda röst-, video- eller skärmdelning för att gå igenom bilder med hjälp av ClickUp SyncUps

Lägg till deltagare genom att dela SyncUp-länken eller bjuda in dem från sidofältet om vem som helst kan delta eller samarbeta i realtid.

Steg 3: Bjud in asynkron deltagande från fjärrteam

Nu när din SyncUp har spelats in är det dags för teamet att hoppa in asynkront, oavsett tidszon eller schema.

Så här kan du maximera asynkron samverkan:

1. Öppna inspelningen (klippet) från Clips Hub när din SyncUp är avslutad.

Öppna Clips Hub från menyn till vänster

2. Kopiera den offentliga inspelningslänken och dela den i din chattkanal, eller tagga teammedlemmar direkt. Alla med åtkomst kan titta på inspelningen när det passar dem.

Öppna din SyncUp-inspelning och döp om den så att alla direkt vet vad den handlar om

Team kan då:

Svara på befintliga kommentarer , lägg till nya vid specifika tidpunkter eller reagera med emojis.

Spela in egna korta klipp som svar och lägg till visuell feedback eller alternativa idéer.

Lägg in anteckningar, bilder eller filer direkt i den anslutna uppgiften.

Lägg till kommentarer eller reaktioner direkt i SyncUp-inspelningen

Här kommer även ClickUp Chat in i bilden, vilket gör det enkelt att hålla idéerna igång, oavsett om ditt team brainstormar live eller kommer med synpunkter flera timmar senare.

Dela uppdateringar för hela teamet genom att publicera dem i meddelanden i chattarna Announcement, Discussion eller Idea i ClickUp Chat

Så här hjälper chatten dig att hålla kontakten och vara organiserad:

Organisera diskussioner efter ämne eller projekt med trådade konversationer, så att feedback och uppföljningsuppgifter blir lätta att spåra.

Tagga teammedlemmar eller hela team med @mentions i varje ny uppgift för att omedelbart meddela dem och uppmärksamma dem på viktiga uppdateringar.

Chatta privat med direktmeddelanden för snabb synkronisering mellan två personer eller skapa dedikerade kanaler för kampanjer, kunder eller projekt.

Och för att hålla det roligt kan du lägga till anpassade emojis i dina chattar, vilket ger varje konversation personlighet och energi.

När idéerna börjar komma in kan du organisera dem så att ditt team snabbt kan identifiera prioriteringar och nästa steg.

Skapa personliga ClickUp-anpassade statusar som anpassar sig efter ditt unika arbetsflöde

Använd ClickUp Custom Statuses för att definiera var varje idé befinner sig i ditt arbetsflöde. Varje uppgift har en enda status, vilket ger ditt team en tydlig bild av framstegen.

Till exempel:

🟢 Lovande: Värt att utforska vidare

🟡 Behöver diskuteras: Kräver input från gruppen

🔵 Pågående: Utvald för utveckling

ClickUp Task Tags lägger till ett extra lager av sammanhang och hjälper dig att kategorisera idéer utöver deras arbetsflödesstadium. De är perfekta för att gruppera uppgifter efter tema, målgrupp eller prioritet, till exempel:

#Q1Initiative: Idéer kopplade till kvartalsmål

#DesignSprint: Uppgifter som är relevanta för designteamet

#PrioritetI: Koncept som kräver snabb uppmärksamhet

💡 Proffstips: Använd ClickUp Task Priorities för att kategorisera dem efter följande prioritetsnivåer: Låg, Normal, Hög och Brådskande. På så sätt vet ditt team vad som ska prioriteras först. Du kan också lägga till en detaljerad uppgiftsbeskrivning.

Steg 5: Sammanfatta resultaten med ClickUp Brain

När allt är klart kan du använda AI för brainstorming. ClickUp Brains projektledningskompetens hjälper dig att sammanfatta viktiga punkter, organisera idéer och omvandla kreativa diskussioner till konkreta nästa steg.

Be ClickUp Brain att analysera din arbetsyta och ge dig praktiska tips för att optimera den

Efter en brainstorming kan du till exempel köra en sammanfattning på din "Brainstorming-lista" för att direkt se vilka idéer som har markerats som "Lovande" eller "Pågående".

Och när idéer behöver en visuell boost kan du beskriva ett koncept i text och låta AI-verktyget generera snabba mockups eller bilder direkt i din uppgift eller ditt dokument. Till exempel kan ditt marknadsföringsteam brainstorma kampanjslogans och generera några bildvarianter för annonslayouter eller sociala inlägg för att visualisera dem direkt.

Förverkliga dina idéer genom att skapa bilder direkt på whiteboards med ClickUp Brain

💡 Proffstips: Utnyttja ClickUp Brain i din chatt och kommentarer för att hålla dig uppdaterad. Du kan använda funktionen Catch me up för att sammanfatta hela chattrådar eller se vad som har hänt sedan du senast kollade in. Det är perfekt för teammedlemmar som ansluter sig till diskussioner sent eller arbetar i olika tidszoner.

Fördelar med att ersätta Zoom-brainstorming med ClickUp SyncUp

Forskning visar att anställda växlar mellan appar 1200 gånger om dagen, vilket innebär att de slösar bort nästan 4 timmar i veckan bara på att återfå koncentrationen.

Eftersom mindre än 28 % av verktygen är integrerade gör distansarbetande team ofta om samma arbete i olika system. Plattformar som Zoom är utmärkta för samtal, men bidrar till denna verktygsspridning. Efter varje nytt Zoom-möte måste du återigen jonglera med anteckningar, uppgifter och filer i andra appar, vilket bryter sammanhanget.

Vissa av oss har svårt att byta kontext, hoppa från ett möte till ett annat och sedan tillbaka till arbetet.

Här är några av de viktigaste fördelarna med att använda ClickUp SyncUp istället för Zoom för att öka teamets produktivitet:

Eliminera kontextbyten med en enhetlig arbetsyta: Genomför SyncUps direkt i ClickUp för att omvandla mötesidéer till spårbara uppgifter direkt.

Automatisera mötesanteckningar: Låt ClickUp Brain hantera knappen Catch me up i ClickUp Brain och låt den skapa relaterat innehåll i ClickUp Docs med synliga åtgärdspunkter, beslut och insikter. Låt ClickUp Brain hantera projektdokumentationen åt dig. Mata in SyncUp-transkriptionerna i verktyget, eller använd helt enkelti ClickUp Brain och låt den skapa relaterat innehåll i ClickUp Docs med synliga åtgärdspunkter, beslut och insikter.

Be ClickUp Brain att ge dig alla uppdateringar du har missat

Bevara kunskap: Lagra, sök och hämta tidigare mötesklipp, brainstorminganteckningar eller projektuppdateringar direkt med hjälp av Lagra, sök och hämta tidigare mötesklipp, brainstorminganteckningar eller projektuppdateringar direkt med hjälp av ClickUps AI Knowledge Management , som gör institutionell information lättillgänglig och återanvändbar.

Få AI-driven tydlighet med ClickUp BrainGPT : Arbeta smartare med denna desktop-app, som kombinerar AI, sökfunktioner och anslutna appar i en strömlinjeformad upplevelse. Du kan arbeta handsfree med röstaktiverade Arbeta smartare med denna desktop-app, som kombinerar AI, sökfunktioner och anslutna appar i en strömlinjeformad upplevelse. Du kan arbeta handsfree med röstaktiverade Talk-to-Text-kommandon och integrera ClickUp med premium-AI-modeller som ChatGPT, Gemini och Claude från ett enda gränssnitt.

Få tillgång till olika AI-verktyg från ett enda ställe i ClickUp BrainGPT

Verkliga användningsfall för asynkron brainstorming i ClickUp

Så här kan olika team använda ClickUp i praktiken:

1. Global teamidé

När dina teammedlemmar befinner sig i olika tidszoner säkerställer asynkron brainstorming att ingen röst går förlorad. Skapa en delad lista där alla kan lägga till idéer när inspirationen slår till.

Ett produktteam som spänner över APAC, EMEA och USA kan till exempel samla in önskemål om funktioner dygnet runt och granska dem gemensamt senare. Genom att använda anpassade statusar som "Lovande" eller "Pågår" kan man tydligt följa idéernas framsteg.

🔍 Visste du att? En annan studie visade att den fysiska och psykologiska miljön spelar roll: hur trevligt mötesrummet är (belysning, temperatur, komfort) påverkar den psykologiska tryggheten och därmed produktiviteten.

2. Innehållsplanering och kampanjutveckling

För marknadsförings- och kreativa team håller asynkron brainstorming idéflödet igång kontinuerligt. Använd ClickUp Lists för att samla kampanjteman, bloggidéer eller koncept för sociala medier. Teammedlemmar kan tagga innehåll efter ämne eller målgrupp, lägga till referenser eller bifoga bilder för att ge sammanhang.

Senare kan teamet använda ClickUp Brain för att sammanfatta diskussionerna och identifiera återkommande teman för planeringen av nästa kampanj.

Be Clickup Brain att uppdatera dig på din chattkanal

3. Sprintretrospektiv och processförbättring

Asynkrona retrospektiver ger alla utrymme att reflektera ärligt. Efter en sprint kan teammedlemmarna skriva anteckningar om vad som gick bra, vad som inte gick bra och vad som kan förbättras i en delad lista.

Och när det är dags för din retro IRL (i realtid), hoppa in i ditt teams kanal för att starta SyncUp.

I så fall kan du också lita på den pålitliga ClickUp AI-Notetaker. Den spelar in, transkriberar och sammanfattar möten, och plockar ut viktiga åtgärdspunkter och nästa steg.

Spåra varje minut av dina möten och skapa praktiska sammanfattningar med ClickUp AI Notetaker.

4. Tvärfunktionellt samarbete

När olika avdelningar behöver samordna sig håller asynkron brainstorming inputen organiserad. Team som försäljning, support och produktutveckling kan använda en delad lista för att logga kundernas problem eller önskemål om funktioner när de uppstår.

Taggar och anpassade fält hjälper till att gruppera och prioritera dessa idéer efter brådskandehet, produktområde eller kundsegment. Senare kan beslutsfattare filtrera efter taggar för att avgöra vilka idéer som ska inkluderas i produktplanen.

Här är vad Ansh Prabhakar, affärsprocessförbättringsanalytiker på Airbnb, hade att säga om ClickUp:

ClickUp har mycket att erbjuda på ett och samma ställe, såsom projektledning, brainstormingalternativ, uppgiftshantering, projektplanering, dokumenthantering etc. Det har definitivt gjort livet relativt enklare eftersom det är lätt att använda, användargränssnittet är väl utformat och samarbetet inom teamet och med andra team är enklare. Vi kunde hantera arbetet bättre, spåra och rapportera arbetet enkelt, och baserat på dagliga möten om framstegen var det enkelt att planera framtiden.

ClickUp har mycket att erbjuda på ett och samma ställe, såsom projektledning, brainstormingalternativ, uppgiftshantering, projektplanering, dokumenthantering etc. Det har definitivt gjort livet relativt enklare eftersom det är lätt att använda, användargränssnittet är väl utformat och samarbetet inom teamet och med andra team är enklare. Vi kunde hantera arbetet bättre, spåra och rapportera arbetet enkelt, och baserat på dagliga möten om framstegen var det enkelt att planera framtiden.

5. Innovationsutmaningar och hackathon

ClickUp kan driva innovation i hela företaget på ett asynkront sätt. Anordna en virtuell hackathon genom att skapa en särskild lista där deltagarna kan lägga upp koncept, bifoga prototyper och rösta med emoji-reaktioner eller kommentarer.

Återigen kan ClickUp Brain sammanfatta de bästa idéerna eller generera snabba sammanfattningar för att hjälpa organisatörerna att göra ett urval av de inkomna förslagen. Alla kan delta, oavsett var de befinner sig eller hur deras schema ser ut.

👀 Visste du att: Under en treårsperiod uppnådde organisationer som använde ClickUp en uppskattad avkastning på investeringen (ROI) på 384 %, enligt Forrester Research. Dessa organisationer genererade cirka 3,9 miljoner US-dollar i ökade intäkter genom projekt som möjliggjordes eller förbättrades av ClickUp.

6. Asynkrona standups och projektstartsmöten

Alla kickoffs behöver inte ske via Zoom. Starta ett nytt projekt genom att skapa en delad chattråd där teammedlemmarna kan lägga upp sina mål, hinder och frågor asynkront.

Låt sedan ClickUp Brain sammanställa gemensamma teman och viktiga mål, så att du får en färdig sammanfattning för nästa teamsynkronisering.

💡 Proffstips: Använd strukturerade brainstormingsessioner. 6-3-5 Brainwriting-tekniken (även känd som ”635-metoden”) utvecklades 1968 av Bernd Rohrbach. Sex deltagare skriver ner tre idéer på fem minuter; rotera och upprepa. På 30 minuter får du 108 idéer.

Bästa metoder för framgångsrik asynkron brainstorming

Asynkron brainstorming fungerar bäst när det finns tydlighet, struktur och öppen deltagande. ClickUp samlar alla rätt verktyg, men hur du använder dem gör hela skillnaden.

Här är några tips som hjälper ditt team att samarbeta på ett bra sätt:

Definiera tydliga mål: Fastställ en tydlig dagordning och ett tydligt syfte för mötet innan du börjar brainstorma. Lägg till en kort uppmaning eller problemformulering i ett ClickUp Doc så att alla vet vad diskussionen handlar om.

Inkludera alla tidszoner: Uppmuntra bidrag från globala teammedlemmar genom att dela SyncUp-inspelningar eller tagga dem direkt. På så sätt kan alla dela med sig av sina idéer när det passar dem utan att behöva oroa sig för mötesplaner.

Gör feedback tillgänglig och inkluderande: Uppmuntra kommentarer, emoji-reaktioner eller korta Clip-svar på specifika idéer, och håll konversationerna sammankopplade för att bevara sammanhanget.

Dokumentera nästa steg tydligt: Tilldela uppgifter, notera ägarskap och beskriv uppföljningsåtgärder i ClickUp Docs när beslut har fattats.

Gå igenom och förfina idéer regelbundet: Planera in asynkrona avstämningar för att följa upp framsteg, gå igenom idéer och förfina dem i takt med att projekten utvecklas, så att den kreativa processen förblir öppen och kontinuerlig.

Fastställ ett svarstidsfönster: Sätt upp tydliga tidsramar för inlägg (t.ex. be teammedlemmarna att lägga till sina idéer senast på fredag) för att behålla momentum och förhindra att diskussionerna stannar upp.

Balansera skriftliga och visuella input: Kombinera textbaserade idéer med bilder, mockups eller diagram i dina Kombinera textbaserade idéer med bilder, mockups eller diagram i dina tankekartor för komplexa eller abstrakta begrepp.

Uppmärksamma bidrag: Erkänn bra idéer offentligt genom emoji-reaktioner, shoutouts eller korta uppföljningar. Positiv förstärkning bygger kreativt självförtroende.

Integrera med andra externa verktyg: Använd Använd integrationen mellan Zoom och ClickUp för att starta möten från ClickUp Tasks, automatiskt logga inspelningar och bifoga anteckningar där idéer diskuterades.

Anslut Zoom och andra externa verktyg till din ClickUp-arbetsyta för smidiga uppdateringar

🔍 Visste du att? En av de första onlinekonferensplattformarna för gruppbeslut och idéskapande var Electronic Information Exchange System (EIES). Den utvecklades mellan 1974 och 1978 vid New Jersey Institute of Technology för att möjliggöra asynkron kommunikation och kollektiv problemlösning.

Din nästa stora idé börjar med SyncUp

Brainstorming behöver inte ta all energi och tid från ditt team. Varför jonglera med Zoom och tio andra appar när du kan göra allt i ClickUp? Med ClickUp SyncUps finns allt du behöver för att samla in, diskutera och agera på idéer under ett och samma tak.

ClickUp Chat håller samarbetet i sitt sammanhang. ClickUp Brain spårar varje idé och omvandlar de bästa till kreativa briefs. Och med ClickUp Clips kan du dela tankar asynkront utan att behöva blockera tid i kalendern.

Så innan din nästa "snabba Zoom-brainstorming" förvandlas till ännu ett två timmar långt möte, registrera dig gratis på ClickUp och se till att varje idé räknas. 💭

Vanliga frågor (FAQ)

Ja. SyncUp låter team brainstorma genom direktvideo- eller ljudsamtal inom ClickUp, där varje idé, anteckning och åtgärdspost automatiskt länkas till kanalen eller direktmeddelandekonversationen.

Du kan dela skärmen i SyncUp eller dela en länk till en ClickUp Whiteboard i SyncUp-tråden. Titta på inspelningen av mötet eller gå tillbaka till tråden för framtida referens.

Håll det under 30 minuter. Korta, fokuserade sessioner hjälper teamen att förbli kreativa utan att bli trötta, särskilt när asynkrona anteckningar och uppföljningar fortsätter i ClickUp.

Konvertera utvalda idéer till ClickUp-uppgifter, kategorisera dem efter prioritet eller ägare och granska framstegen genom vyer eller instrumentpaneler.

Ja. Du kan starta ett samtal från en whiteboardvy eller dokumentvy som har lagts till i en lista, mapp eller ett utrymme som har en kanal kopplad till sig. För att koppla en kanal till den måste användaren gå till en vy i listan, mappen eller utrymmet och klicka på Lägg till kanal längst upp till vänster.