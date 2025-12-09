De 14 bästa verktygen för sentimentanalys 2026

Varje dag delar dina kunder med sig av sina ärliga åsikter om ditt varumärke genom recensioner i appar, enkätsvar, inlägg på sociala medier och supportchattar. Det är en guldgruva av insikter.

Det svåra är att förstå allt detta. Tusentals kommentarer, dussintals kanaler, oändliga kalkylblad. Din hjärna kan bara hantera en viss mängd information.

Verktyg för sentimentanalys använder artificiell intelligens (AI) och naturlig språkbehandling (NLP) för att läsa igenom all feedback och hitta mönster: vad som gläder människor, vad som frustrerar dem och vad som behöver din uppmärksamhet först.

Vi har samlat några av de bästa alternativen för att hjälpa dig att lyssna i stor skala. Nu kör vi! 🎧

Här är de bästa verktygen för sentimentanalys. ⚒️

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Prissättning ClickUp Uppgiftshantering och feedbackflöden för produkt-, support- och CX-team ClickUp Forms för effektiv insamling av feedback med anpassningsbara enkäter; ClickUp Brain för att ställa frågor om dina data i naturligt språk; AI Fields för att automatisera sentimentklassificering; Dashboards med AI Cards för djupgående analys; ClickUp Agents för smart övervakning av arbetsytan. Helt gratis; anpassningar tillgängliga för företag IBM Watson Discovery Flerspråkig företagsanalys av stora, komplexa dokumentsamlingar Tonlager och känslo-granularitet; Storskalig batchbearbetning; Språköverskridande stöd; Strukturerade exporter för datalager Gratis provperiod; betalda abonnemang från 500 dollar. Google Cloud NLP Enkel API-åtkomst med betalning per användning för teknikteam och utvecklare Känslointensitet + polaritet; Känslor på entitetsnivå; Automatisk språkkänning; Filanalys i molnlagring Gratis provperiod; anpassade priser Amazon Comprehend AWS-inbyggd sentimentanalys på aspektnivå för produkt- och recensionsanalys Översikt över aspekter (funktioner) för sentimentanalys; PII-detektering; Anpassad enhetsutbildning; Gratis månatliga enheter för testning Gratis provperiod; anpassad, enhetsbaserad prissättning Talkwalker Multimodal varumärkeslyssning över video, bilder, ljud och text för PR- och kommunikationsteam Multimodal övervakning (video/bild/ljud); Fem års historisk indexering; Realtidsvarningar vid plötsliga ökningar; Modeller som känner igen sarkasm Anpassad prissättning Lexalytics Branschspecifik sentimentanalys för team som behöver domänmedveten NLP Branschjargongmodeller; lokal/molnbaserad/hybrid distribution; flerspråkig inbyggd bearbetning; API-integration (Semantria) Gratis provperiod; anpassade priser Brandwatch Detektion av känslor och kulturell kontext för globala sociala team Känsletaxonomi (glädje, ilska, rädsla osv.); hantering av emojis och kulturella sammanhang; interaktiva instrumentpaneler; benchmarking. Anpassad prissättning Brand24 Realtidsvarningar för plötsliga förändringar i sentiment och upptäckt av influencers Realtidsvarningar om avvikelser; Kombinerad räckvidd/visningsstatistik; Identifiering av influencers; Plattform-/platsfilter Gratis provperiod; betalda abonnemang från 199 $/månad Sprout Social Sociala team som behöver enhetlig publicering + sentimentanalys Sortering av meddelanden efter sentiment; Lyssningsfrågor + schemaläggning; Hantering av slang/emoji; Manuell klassificering för träning Gratis provperiod; betalda abonnemang från 199 USD/användare/månad Hootsuite Enhetlig social lyssning och grundläggande sentimentövervakning över olika kanaler Plattformsoberoende spårning av omnämnanden; Jämförelse av konkurrenters sentiment; Kombination av trender och sentiment; Integration av lyssnande och publicering Gratis provperiod; betalda abonnemang från 149 USD/användare/månad Qualtrics XM Discover Kanalöverskridande analys av känslor och avsikter för CX-organisationer Konversationsanalys av samtal, chattar och enkäter; branschspecifika fördefinierade modeller; automatiserade arbetsflöden för vidarebefordran Anpassad prissättning Chattermill Temabaserad feedbackanalys för produkt- och supportteam Sökning med naturligt språk; Automatisk temautvinning; Realtidsvarningar om nya problemområden; Handlingsbara mönster som kommer fram Anpassad prissättning Meltwater PR- och medieteam som spårar sentimentet i förtjänade medier och andel av rösterna Sentiment på meningsnivå; Historisk benchmarking; API-export för BI-verktyg; Spike-detektering och varningar Anpassad prissättning Medallia Insamling av feedback från företag och slutna åtgärder för CX-program Sluten arbetsflöde för negativ sentiment; Dashboards för flera kontaktpunkter; Temautdrag från öppen text; Stöd för videofeedback Anpassad prissättning

Med dussintals verktyg för varumärkesanalys på marknaden kan det kännas överväldigande att hitta det rätta. Det bästa verktyget för ditt företag beror på din datamängd, de plattformar du använder och hur djupgående din analys behöver vara. Här är vad du bör prioritera:

Noggrannhet och kontextuell förståelse: Leta efter verktyg som kan upptäcka sarkasm, ironi och nyanserat språk, snarare än bara grundläggande positiva eller negativa klassificeringar.

Flerspråkigt stöd: Välj en plattform som analyserar innehåll på flera språk om du vänder dig till en global publik.

Sömlösa integrationer: Säkerställ kompatibilitet med ditt CRM-system, dina sociala medieplattformar och dina kundsupportsystem.

Analysdjup: Bestäm om du behöver enkel polaritetsanalys eller aspektbaserad sentimentanalys som identifierar känslor gentemot specifika funktioner.

Användarvänlig instrumentpanel: Prioritera intuitiva gränssnitt som gör insikter tillgängliga för hela teamet utan teknisk expertis.

Efterlevnad av dataskyddsbestämmelser: Kontrollera att verktyget uppfyller bestämmelser som GDPR, särskilt när det hanterar kund- eller sociala mediedata.

📮 ClickUp Insight: ”Det blir alltid samma personer!” är en åsikt som delas av 65 % av arbetstagarna när det gäller osynliga uppgifter. (Som att stödja den nyanställde under den första veckan eller jobba övertid för att slutföra viktiga uppgifter. 👀) Men denna ojämna fördelning kan snabbt bli en grogrund för missnöje, utbrändhet och en dålig teamdynamik. Lösningen? Samla ditt team för en snabb brainstorming-session och kartlägg alla supportuppgifter via ClickUp Tasks. Skapa en lista med tydliga ansvariga (som har kapacitet att ge support), så är du redo att sätta igång!

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad sammanfattning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

Här är våra val av de bästa verktygen för sentimentanalys. 👇

1. ClickUp (bäst för uppgiftshantering och feedbackflöden)

Analysera sentiment snabbare med ClickUp Forms Framhäva sentiment-signaler genom ClickUp Forms

ClickUp är en app för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare. Team som hanterar kundsupport, användarinsikter och feedbackflöden tenderar att dras till ClickUp eftersom det integrerar sentimentanalys i arbetsflödet.

En bra utgångspunkt för denna typ av arbetsflöde är ClickUp Forms, så låt oss börja där.

Samla in strukturerad feedback

Formulär i ClickUp är ett strukturerat sätt att samla in feedback som flödar direkt in i ClickUp Tasks. Team förlitar sig på denna inställning för att spåra sentiment eftersom varje inlämning kanaliseras till ett handlingsbart arbetsflöde.

Anta att en kundansvarig skickar ett formulär efter en demonstration till potentiella kunder för att mäta upplevt värde och tveksamheter. Svaren omvandlas automatiskt till uppgifter med taggade sentiment. Kundtjänstteamet granskar dessa uppgifter varje vecka och plockar ut negativa sentiment för omedelbar hantering och åtgärd.

Nu när feedbacken finns inbäddad i uppgifterna är nästa naturliga steg att tolka sentimentet.

Förstå sentiment-signalerna

Klassificera tonen i feedbacken med hjälp av ClickUp Brain-driven AI Fields

ClickUp Brain berikar uppgifter med automatisk sentimentdetektering.

Team kan skapa ett AI-fält för sentiment på sin feedbacklista. AI-fältet körs på uppgiftsbeskrivningar, formulärsvar och kommentarer och sparar sedan en etikett som positiv, neutral eller negativ för varje uppgift.

Få insikter om sentiment genom ClickUp Brain för analys av undersökningar

Dessutom analyserar ClickUp Brain kundernas feedback i hela ditt arbetsutrymme och svarar omedelbart på frågor om sentiment. Du kan ställa direkta frågor, och det hämtar sammanhang från formulärsvar, enkätsvar, dokument eller andra anslutna arbetsuppgifter. ClickUp Brain presenterar sedan emotionella trender, betyg och den övergripande tonen i feedbacken.

📌 Prova denna uppmaning: Sammanfatta den övergripande sentimentet i de senaste kundsvaren i denna lista. Lyft fram de viktigaste känslorna, de vanligaste återkommande teman och eventuella förändringar i tonen som teamen bör ta itu med i nästa granskningscykel.

Flödet fortsätter naturligt till mätning, så att teamen kan validera trender.

Läs mer om AI Fields:

Spåra sentimenttrender

Sammanfatta sentimentet över feedbackcykler med ClickUp Dashboards. Du skapar en instrumentpanel, lägger till kort som visar mätvärden såsom uppgifter efter status, anpassade fältvärden eller tidsspårnings timmar, och filtrerar dem sedan efter det sentimentfält du har definierat.

Övervaka förändringar i kundernas sentiment med hjälp av anpassade kort i ClickUp Dashboards

Om du till exempel har ställt in ett AI-fält i uppgifter som märker sentiment som positivt, neutralt eller negativt, kan du skapa ett kort i instrumentpanelen för att räkna hur många uppgifter som faller under varje etikett under den senaste veckan.

Du kanske märker att antalet negativa kommentarer har ökat i din lista över kundfeedback den här månaden. Den insikten får dig att gräva djupare i dessa uppgifter och planera korrigerande åtgärder.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Det stora utbudet av funktioner kan innebära en viss inlärningskurva, men ClickUp Universitys kostnadsfria kurser hjälper dig på traven.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (10 655+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (4 510+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna G2-recension säger allt:

Efter att ha provat olika plattformar under min karriär som projektledare kan jag säga att ClickUp har blivit min favorit. Det är ett mycket omfattande verktyg som gör att jag kan organisera alla mina projekt på ett ställe tack vare dess flera utrymmen, tavlor och anpassningsbara vyer. […] Jag är särskilt förtjust i AI Notetaker-funktionen: som projektledare är den här funktionen guld värd. Jag kan fokusera på mötet utan att distraheras av att ta anteckningar, eftersom systemet genererar tydliga sammanfattningar med viktiga punkter, både i korta möten och i långa möten där det är svårt att följa hela tråden. Dessutom gör dess formulär det mycket lättare för mig att samla in krav, och som om det inte vore nog gör integrationerna med andra verktyg (som biljettsystem) arbetsflödena mycket smidigare genom att automatiskt generera uppgifter i ClickUp.

Efter att ha provat olika plattformar under min karriär som projektledare kan jag säga att ClickUp har blivit min favorit. Det är ett mycket omfattande verktyg som gör att jag kan organisera alla mina projekt på ett ställe tack vare dess flera utrymmen, tavlor och anpassningsbara vyer. […] Jag är särskilt förtjust i AI Notetaker-funktionen: som projektledare är den här funktionen guld värd. Jag kan fokusera på mötet utan att distraheras av att ta anteckningar, eftersom systemet genererar tydliga sammanfattningar med viktiga punkter, både i korta möten och i långa möten där det är svårt att följa hela tråden. Dessutom gör dess formulär det mycket lättare för mig att samla in krav, och som om det inte vore nog gör integrationerna med andra verktyg (som biljettsystem) arbetsflödena mycket smidigare genom att automatiskt generera uppgifter i ClickUp.

🧠 Kul fakta: Mer än 5 % av de engelska ord som används idag har helt bytt polaritet under de senaste 150 åren (t.ex. betydde "awful" tidigare "full av vördnad", men nu har det en negativ betydelse).

2. IBM Watson Discovery (bäst för flerspråkiga företag som analyserar komplexa dokument)

via IBM Watson

IBM Watson Discoverys strategi fokuserar på att förstå emotionella nyanser snarare än att bara göra en ytlig klassificering. Plattformen upptäcker flera tonfall samtidigt inom samma textpassage och identifierar självförtroende, glädje, rädsla och analytiskt tänkande i verklig kundkommunikation.

Systemet bearbetar stora dokumentvolymer effektivt utan att krascha, vilket är viktigt när du hanterar tusentals interaktioner varje dag. Globala team drar nytta av inbyggt stöd för över 10 språk, vilket innebär att du inte behöver omarbeta frågor eller integrera separata verktyg för olika marknader.

Plattformen integreras smidigt i IBM:s bredare molnekosystem om du redan använder den infrastrukturen.

IBM Watson Discovery bästa funktioner

Batchbehandla över 10 000 dokument i ett enda jobb för att analysera kundfeedback för hela kvartalets backlog på en gång.

Byt språkpar under arbetets gång, så att flerspråkig feedback bearbetas i ett enda arbetsflöde utan att datamängderna delas upp.

Lägg till tonavkänning på dina befintliga sentimentpoäng för att samtidigt isolera ilska, självförtroende och analytiskt tänkande.

Exportera tonala data strukturerade för nedströmsanalys i ditt datalager eller din CRM-plattform.

Begränsningar för IBM Watson Discovery

Det kräver installation av molninfrastruktur via IBM:s ekosystem, vilket kan vara ett hinder om du redan har åtaganden någon annanstans.

Gratisversionen har en gräns på 30 000 artiklar per månad, vilket tvingar de flesta organisationer att snabbt övergå till betalda abonnemang.

Anpassad modellträning kräver betydande expertis och tid i förväg.

Priser för IBM Watson Discovery

Gratis provperiod

Plus: Från 500 dollar

Enterprise: Från 5 000 dollar

Premium: Anpassad prissättning

IBM Cloud Pak for Data cartridge: Anpassad prissättning

IBM Watson Discovery-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (95+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om IBM Watson Discovery?

Från en G2-recension:

Lätt att använda och koppla till dokument, kraftfulla funktioner för naturlig språkbehandling (NLP). Watson Discovery använder NLP för att extrahera insikter från ostrukturerade data, såsom textdokument, e-postmeddelanden och inlägg på sociala medier. Detta kan användas för att identifiera trender, mönster och samband i data som skulle vara svåra eller omöjliga att hitta med traditionella metoder.

Lätt att använda och koppla till dokument, kraftfulla funktioner för naturlig språkbehandling (NLP). Watson Discovery använder NLP för att extrahera insikter från ostrukturerade data, såsom textdokument, e-postmeddelanden och inlägg på sociala medier. Detta kan användas för att identifiera trender, mönster och samband i data som skulle vara svåra eller omöjliga att hitta med traditionella metoder.

📖 Läs också: Hur du mäter och spårar din andel av rösterna

3. Google Cloud Natural Language API (bäst för team som vill ha en enkel API-prissättning utan kontrakt)

via Google Cloud NLP

Googles Natural Language API eliminerar komplexiteten genom att leverera exakt det du ber om utan extra lager. Du skickar text och får tillbaka både ett sentimentbetyg (var det hamnar på det positiva-negativa spektrumet) och magnitud (hur intensivt den känslan registreras).

Plattformen låter dig söka i filer som finns i molnlagring utan att ladda upp dem igen, eller så kan du skicka råtext via REST-API:er, beroende på ditt arbetsflöde. Språkdetektering sker automatiskt, så du behöver inte förkategorisera inkommande text.

Med hjälp av sentimentanalys av enheter kan du förstå hur kunderna känner inför specifika saker, såsom konkurrenter, produktfunktioner och personer som nämns i recensioner.

De bästa funktionerna i Google Cloud Natural Language API

Begär sentimentets omfattning och polaritet samtidigt för att skilja mellan ett ljummet positivt och ett entusiastiskt stöd från samma API-anrop.

Analysera filer som lagras i Google Cloud Storage utan att ladda ner eller ladda upp dem separat, vilket sparar bandbredd för stora dokumentsamlingar.

Kör text genom språkkänning för att hantera flerspråkig feedback automatiskt utan att behöva sortera din dataset i förväg.

Rikta sentimentanalysen mot specifika enheter så att du förstår kundernas känslor om enskilda konkurrenter, funktioner eller personer med namn.

Begränsningar för Google Cloud Natural Language API

Entitetsanalys av sentiment fungerar endast på engelska, vilket begränsar flerspråkiga team som behöver detaljer på aspektnivå.

Noggrannheten varierar beroende på hur komplex eller domänspecifik texten är – medicinsk terminologi eller juridiskt språk kan ställa till problem.

Begränsningen till en enda förfrågan per dokument innebär att du inte kan analysera olika avsnitt separat i ett samtal.

Ingen inbyggd visualisering eller instrumentpanel, så du bygger ditt eget rapporteringslager från grunden.

Priser för Google Cloud Natural Language API

Gratis provperiod

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Google Cloud Natural Language API

G2: 4,3/5 (95+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Google Cloud Natural Language API?

En recension på G2 säger:

Nyligen arbetade jag med ett projekt som heter ”Sentiment Analysis” i integration med Google Cloud Natural Language API. När jag använde det för att analysera textdata för mitt ”Sentiment Analysis”-projekt gjorde det ett utmärkt jobb med att korrekt identifiera om sentimentet var positivt, negativt eller neutralt. Det jag gillade mest var dokumentationen i sig, som gjorde att jag snabbt kunde komma igång. Dessutom var den flerspråkiga supportfunktionen en trevlig bonus som kan komma väl till pass för framtida textanalysbehov.

Nyligen arbetade jag med ett projekt som heter ”Sentiment Analysis” i integration med Google Cloud Natural Language API. När jag använde det för att analysera textdata för mitt ”Sentiment Analysis”-projekt gjorde det ett utmärkt jobb med att korrekt identifiera om sentimentet var positivt, negativt eller neutralt. Det jag gillade mest var dokumentationen i sig, som gjorde att jag snabbt kunde komma igång. Dessutom var den flerspråkiga supportfunktionen en trevlig bonus som kan komma väl till pass för framtida textanalysbehov.

🔍 Visste du att? Trots all teknik har sentimentanalysverktyg fortfarande svårt med sarkasm, idiom och sammanhang. Till exempel kan frasen ”Jättebra, ännu ett tekniskt fel!” misstolkas som positiv bara på grund av ordet ”bra”.

4. Amazon Comprehend (bäst för AWS-baserade företag som behöver en sentimentanalys på aspektnivå)

via Amazon Comprehend

Om din infrastruktur redan körs på AWS är Amazon Comprehend ett naturligt nästa steg.

Plattformens verkliga differentiering är aspektbaserad sentimentanalys. Istället för att bara veta om kunderna överlag känner sig positiva eller negativa, kan du isolera exakt vilka produktelement som driver tillfredsställelse eller klagomål.

En recension kan berömma batteritiden och designen samtidigt som den kritiserar kundservicen, och Comprehend delar upp detta i separata sentiment-signaler.

Det stöder 12 språk, hanterar PII-detektering och erbjuder extrahering av nyckelord som inbyggda funktioner, så att du får flera analytiska vinklar utan att behöva jonglera med separata verktyg. Anpassad modellträning möjliggör klassificering eller entitetsigenkänning som är skräddarsydd för din branschs vokabulär och särdrag.

Amazon Comprehends bästa funktioner

Dela upp recensionernas sentiment efter aspekt så att en enda kundkommentar ger flera signalsignaler för produktfunktioner, design och support oberoende av varandra.

Träna anpassade enhetsmodeller på din produkttaksonomi så att plattformen automatiskt markerar omnämnanden av specifika SKU:er, funktioner eller konkurrentnamn.

Rensa bort personligt identifierbar information från texten innan du lagrar den i dina system för att uppfylla regler och skydda integriteten.

Utnyttja 50 000 gratis enheter per månad under det första året för att testa i produktionsskala innan du optimerar din kostnadsstruktur.

Begränsningar för Amazon Comprehend

Anpassade modeller och entitetsigenkänning kräver insamling av träningsdata och modelljustering; det här är inte något man kan ställa in en gång för alla.

Batchbearbetning är den primära modellen; realtidsströmning kräver arkitekturarbete från din sida.

Kostnaderna stiger snabbt över gränserna för gratistjänster, särskilt för team som analyserar miljontals texter varje månad.

Priser för Amazon Comprehend

Gratis provperiod

Anpassad prissättning (baserat på enheter)

Amazon Comprehend-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Amazon Comprehend?

En G2-recensent skriver:

Enkel att använda API som ger viktig information om sentimentet i en mening. Konfidenspoängen hjälper dig att förstå noggrannheten i det sentiment som Comprehend ger dig.

Enkel att använda API som ger viktig information om sentimentet i en mening. Konfidenspoängen hjälper dig att förstå noggrannheten i det sentiment som Comprehend ger dig.

📖 Läs också: Hur man automatiserar analys av undersökningar med ChatGPT för snabbare insikter

5. Talkwalker (bäst för att fånga varumärkesomnämnanden i video, bilder och ljud)

via Talkwalker

De flesta verktyg för social lyssnande nöjer sig med textanalys och anser att det räcker. Talkwalker utgår från att internet är multimodalt; människor diskuterar varumärken i video, bilder, ljud och text på över 30 sociala nätverk och 150 miljoner webbplatser samtidigt.

Det indexerar videoinnehåll och kan analysera vad människor säger utan att först behöva transkriberas manuellt. Detsamma gäller för bilder med bildtexter eller ljudklipp.

Blue Silk AI-motorn når 90 % noggrannhet vid sentimentdetektering och förstår sarkasm. Dessutom meddelar realtidsvarningar dig omedelbart när sentimentet plötsligt sjunker eller stiger, vilket ger dig några minuter att reagera istället för att upptäcka problem efter att de redan har exploderat på sociala medier.

Talkwalkers bästa funktioner

Övervaka video-, bild- och ljudinnehåll för omnämnanden av varumärket utan att transkribera manuellt, och fånga multimodala sentiment på sociala plattformar.

Identifiera visuella omnämnanden av ditt varumärke med hjälp av AI-driven bildigenkänning för att spåra över 30 000 varumärkeslogotyper.

Hämta fem års historiska data för att jämföra uppfattningstrender från år till år och identifiera cykliska mönster i kundernas sentiment.

Konfigurera tröskelvärden som utlöser varningar endast när sentimentet sjunker med en viss procentandel i vissa regioner eller kanaler.

Talkwalkers begränsningar

Att skapa korrekta lyssningsfrågor kräver expertis. Du måste känna till booleska sökoperatorer och hur man strukturerar frågor som fångar upp de konversationer du är intresserad av.

Känsloanalysens noggrannhet varierar avsevärt beroende på bransch och ämnespecificitet, vilket ibland kräver manuell finjustering för nischdiskussioner.

Talkwalkers priser

Anpassad prissättning

Talkwalkers betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (135+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Talkwalker?

En recension på Capterra säger:

Det här verktyget sparar tid eftersom jag nu inte behöver söka manuellt på webben efter omnämnanden av mitt företag. TalkWalker gör det åt mig. […] Jag gillar att jag, när jag väl har ställt in de nyckelord jag vill spåra, får dagliga sammanfattningar via e-post med nyckelordsomnämnanden i sociala medier och på webben.

Det här verktyget sparar tid eftersom jag nu inte behöver söka manuellt på webben efter omnämnanden av mitt företag. TalkWalker gör det åt mig. […] Jag gillar att jag, när jag väl har ställt in de nyckelord jag vill spåra, får dagliga sammanfattningar via e-post med nyckelordsomnämnanden i sociala medier och på webben.

🧠 Kul fakta: Verktyg för historiker använder nu sentimentanalys för att studera äldre texter. Visualiseringen Sentiment by Timeframe hjälper forskare att spåra hur den allmänna opinionen förändras över decennier genom att analysera tidningar, tal och brev.

6. Lexalytics (bäst för sentimentanalys av branschjargong)

via Lexalytics

Till skillnad från verktyg som erbjuder en allt-i-ett-lösning för social mediehantering fokuserar Lexalytics enbart på noggrannhet och djup i analysen av ostrukturerade data, och avslöjar djupa insikter från text, inklusive data från sociala medier.

Lexalytics textanalys inkluderar sentimentbibliotek som förstår nischspråk. Medicinsk terminologi behandlas på ett annat sätt än finansiell jargong eller regionala dialekter, eftersom sammanhanget har enorm betydelse för en korrekt klassificering.

Du kan finjustera hur sentimentpoäng fungerar för just ditt företag. Till exempel har ordet ”aggressiv” en helt annan betydelse inom sportmarknadsföring än inom bankväsendet eller kundservice.

Dessutom erbjuder sentimentanalysverktyget flexibilitet när det gäller distribution – molnbaserad, lokal eller hybridinstallation beroende på dina krav på datasäkerhet och lagring.

Lexalytics bästa funktioner

Analysera text på 29 språk med hjälp av inbyggd bearbetning så att översättningen inte tar bort nyanser från kundernas feedback.

Öka analysens noggrannhet med hjälp av färdiga branschspecifika konfigurationspaket (t.ex. hotell, läkemedel).

Omvandla hashtags, slang och dålig grammatik till strukturerade data och användbara insikter.

Skapa enhetsmönster som är unika för ditt företag så att omnämnanden av specifika produktlinjer, konkurrenter eller branschtermer automatiskt visas i resultaten.

Integrera via API:er (t.ex. Semantria API) eller använd den fullständiga NLP-motorn för att koppla in tekniken i dina befintliga system och snabbt agera på insikterna.

Lexalytics begränsningar

Implementerings- och anpassningskostnaderna är högre än för konkurrenter som erbjuder färdiga lösningar, vilket kräver budgetallokering i förväg.

Lokalt installerad programvara innebär att ditt IT-team hanterar infrastruktur, uppdateringar och felsökning. De behöver resurser för kontinuerlig support.

Teknisk dokumentation förutsätter grundläggande kunskaper i NLP, vilket skapar friktion för team utan bakgrund inom datavetenskap.

Lexalytics prissättning

Anpassad prissättning

Lexalytics betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Lexalytics?

På G2 skrev en användare:

Jag kan använda det precis som jag vill, lokalt, i molnet eller till och med i en hybridlösning. Dessutom gör maskininlärningen som bearbetar data mina dagliga uppgifter superenkla!

Jag kan använda det precis som jag vill, lokalt, i molnet eller till och med i en hybridlösning. Dessutom gör maskininlärningen som bearbetar data mina dagliga uppgifter superenkla!

🔍 Visste du att? En studie visade att ansiktsuttryck i Instagram-inlägg gav extra insikter utöver vad texten i sig förmedlade under presidentvalet i USA 2024–2025. Det innebär att framtida sentimentanalyser kan behöva se känslor, inte bara läsa dem.

📖 Läs också: Gratis mallar för feedbackformulär för att samla in insikter

7. Brandwatch (bäst för att upptäcka specifika känslor tillsammans med sentimentpoäng)

via Brandwatch

Brandwatch utnyttjar avancerad AI, inklusive sin egenutvecklade BrightView-teknik, för överlägsen datasegmentering och automatiserad insiktsidentifiering. Detta gör att plattformen kan gå bortom de grundläggande positiva-negativa-neutrala etiketterna genom att namnge specifika känslor: ilska, avsky, rädsla, glädje, sorg, överraskning.

Plattformen hanterar 22 språk och fångar upp betydelsen av emojis och kulturella sammanhang som de flesta verktyg helt missar.

Dessutom håller realtidsövervakning av sociala medier, bloggar, nyheter och forum dig steget före när det gäller varumärkets rykte, så att du kan upptäcka nya sentimentförändringar innan de växer sig till större problem.

Brandwatch bästa funktioner

Åsidosätt algoritmiska klassificeringar med anpassade regler när systemet misstolkar din branschterminologi eller slang.

Segmentera sentiment efter produktfunktion eller varumärkesattribut för att se vilka element som driver nöjdheten oberoende av den övergripande varumärkesuppfattningen.

Jämför innehållets prestanda (ditt och konkurrenternas) och använd AI-sammanfattningar för att ta reda på vilka teman som driver engagemang eller konversation.

Skapa interaktiva instrumentpaneler och exportera data så att du kan dela insikter med intressenter, presentera dem visuellt och slå samman data med andra verktyg som du redan använder.

Brandwatchs begränsningar

Frågeuppställningen måste utformas noggrant för att undvika att irrelevanta konversationer fångas upp och förorenar dina data med brus.

Känsloanalysens noggrannhet varierar mellan 60 och 75 % för språk som inte stöds eller som är starkt sarkastiskt, vilket kräver manuell granskning av gränsfall.

Brandwatch-priser

Anpassad prissättning

Brandwatch betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (235+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Brandwatch?

En Reddit-användare skriver:

Ja, jag älskar Brandwatch! Det är enkelt att använda och rapporteringen är fantastisk. Jag kan enkelt exportera och anpassa grafer och diagram. Jag har bara använt det för social lyssnande, men det finns massor av andra funktioner för marknadsförare på sociala medier som de erbjuder.

Ja, jag älskar Brandwatch! Det är enkelt att använda och rapporteringen är fantastisk. Jag kan enkelt exportera och anpassa grafer och diagram. Jag har bara använt det för social lyssnande, men det finns massor av andra funktioner för marknadsförare på sociala medier som de erbjuder.

💡 Proffstips: Twitter är hårdare än e-post. En tweet som låter normal kan i själva verket vara arg. Betrakta Twitter-poäng som mer negativa än andra kanaler.

8. Brand24 (Bäst för att dela realtidsvarningar som fångar upp plötsliga förändringar i sentimentet)

via Brand24

Brand24 skannar 25 miljoner onlinekällor i realtid och använder AI för att flagga när sentimentet plötsligt förändras eller när antalet omnämnanden oväntat ökar.

Impact Score, ett mått som är utformat för att mäta inflytandet av en viss omnämning, hjälper användarna att prioritera vilka konversationer som kräver omedelbar uppmärksamhet eller svar.

Du får insyn i vem som driver konversationerna, deras räckvidd och inflytande samt exakt var omnämnandena har sitt ursprung i olika kanaler. Denna insyn är viktig eftersom virala ögonblick inte väntar. Att upptäcka problem i en daglig sammanfattning istället för i stunden innebär att man missar möjligheten att reagera effektivt.

Sentimentanalysverktyget konsoliderar också räckviddsmätningar för att visa den faktiska omfattningen av konversationer på sociala medier, nyheter, forum och andra kanaler.

Brand24:s bästa funktioner

Ställ in varningsgränser så att du bara får ett meddelande när sentimentet sjunker under din specifika toleransgräns eller om omnämnandevolymen avviker betydligt från baslinjen.

Identifiera influencers som aktivt driver konversationer så att du kan prioritera engagemang med konton med stor räckvidd framför tillfälliga omnämnanden.

Se den sammanlagda räckvidden och intryckspotentialen från alla omnämnanden av varumärket på olika plattformar samtidigt i en enda mätvärde.

Filtrera hela din dataset efter plattform, plats, sentiment och nyckelord för att fördjupa dig i de konversationer som faktiskt påverkar din verksamhet.

Brand24:s begränsningar

Vissa användare rapporterar att omnämnanden från nischforum eller branschspecifika communityn saknas trots bred täckning totalt sett.

Priserna speglar omfattningen av övervakningen, vilket gör den otillgänglig för organisationer med mindre budgetar.

Priser för Brand24

Gratis provperiod

Individuell: 199 $/månad

Team: 299 $/månad

Pro: 399 $/månad

Företag: 599 $/månad

Företag: Från 999 $/månad (faktureras årligen)

Brand24-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (245+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Brand24?

Enligt en recension på G2:

Jag blev särskilt imponerad av Brand24:s funktioner för social lyssning i realtid och dess förmåga att spåra omnämnanden på flera plattformar. Funktionen för sentimentanalys var också otroligt användbar för att hjälpa mig att förstå tonen och sammanhanget i onlinekonversationer om mitt varumärke. Dessutom gjorde det användarvänliga gränssnittet det enkelt att navigera och fatta datadrivna beslut.

Jag blev särskilt imponerad av Brand24:s funktioner för social lyssning i realtid och dess förmåga att spåra omnämnanden på flera plattformar. Funktionen för sentimentanalys var också otroligt användbar för att hjälpa mig att förstå tonen och sammanhanget i onlinekonversationer om mitt varumärke. Dessutom gjorde det användarvänliga gränssnittet det enkelt att navigera och fatta datadrivna beslut.

💡 Proffstips: Jämför hur olika segment uttrycker sig: gratisanvändare kontra betalande användare, nya kunder kontra lojala kunder, grupper med hög LTV kontra grupper med låg LTV. Skillnaden mellan segmenten visar var förväntningarna skiljer sig åt.

9. Sprout Social (bäst för att hantera svar på sociala medier tillsammans med sentimentanalys)

via Sprout Social

Sprout Social integrerar sentimentanalys i din kontrollpanel för sociala medier, så att du slipper hoppa mellan olika verktyg hela tiden.

Deep Neural Network kategoriserar automatiskt inkommande meddelanden som positiva, negativa, neutrala eller oklassificerade. Skapa lyssningsfrågor som spårar specifika kampanjer eller vissa steg i kundresan, och filtrera sedan efter sentiment för att visa högprioriterade konversationer först.

Istället för att tvinga dig att kontrollera flera olika instrumentpaneler finns allt tillgängligt på ett och samma ställe: dina schemalagda inlägg, engagemangsaktiviteter och sentimentdrivna lyssningsfrågor, allt samlat på ett ställe.

Sprout Socials bästa funktioner

Sortera inkommande meddelanden efter sentimentpolaritet för att prioritera brådskande konversationer innan du hanterar rutinfrågor i kronologisk ordning.

Hitta och granska varumärkessäkra kreatörer och influencers efter ämne med hjälp av AI-drivna marknadsföringsverktyg.

Bearbeta rörigt kundspråk, inklusive slang, emojis, stavfel och internetförkortningar, för att fånga upp verkliga känslor som formell text missar.

Korrigera enskilda meddelandeklassificeringar manuellt för att träna plattformen i din branschterminologi för kontinuerlig förbättring av noggrannheten.

Begränsningar för Sprout Social

Funktioner för sentimentanalys kräver Advanced Plan, vilket begränsar tillgängligheten för budgetmedvetna team på lägre nivåer.

Sarkasm och branschspecifikt språk ställer fortfarande till problem för systemet utan manuell finjustering och kontinuerlig korrigering.

Plattformen är optimerad för social hantering i första hand och sentimentanalys i andra hand, vilket innebär att lyssningsfunktionerna delar utrymme med schemaläggnings- och publiceringsverktyg.

Att ansluta externa verktyg kräver ytterligare inställningsarbete utöver själva plattformen.

Sprout Social prissättning

Gratis provperiod

Sociala medier-marknadsföring Standard: 199 $/månad per användare

Sociala medier-marknadsföring Professional: 299 $/månad per användare

Sociala medier-marknadsföring Avancerad: 399 $/månad per användare

Marknadsföring i sociala medier Företag: Anpassad prissättning

Influencer-marknadsföring: Anpassade priser

Sprout Socials betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 5 700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sprout Social?

På Capterra skrev en användare:

Det är värdefullt att använda sociala medier för att utveckla våra erfarenheter och färdigheter. Jag har hämtat de bästa idéerna för min karriär från sociala medier via Sprout Social. När det gäller kundengagemang är Sprout Social den bästa plattformen för att diskutera de flesta av dessa frågor. Den är generellt sett lätt att använda. Mycket prisvärd med en månads gratis provperiod för alla.

Det är värdefullt att använda sociala medier för att utveckla våra erfarenheter och färdigheter. Jag har hämtat de bästa idéerna för min karriär från sociala medier via Sprout Social. När det gäller kundengagemang är Sprout Social den bästa plattformen för att diskutera de flesta av dessa frågor. Den är generellt sett lätt att använda. Mycket prisvärd med en månads gratis provperiod för alla.

10. Hootsuite (bäst för enhetlig sentimentövervakning på sociala medier)

via Hootsuite

Hootsuite integrerar sentimentanalys direkt i sin lyssningspanel. Alla Hootsuite-abonnemang inkluderar spårning av omnämnanden, identifiering av trender och sentimentklassificering utan att du behöver uppgradera för att låsa upp lyssningsfunktionerna.

Du övervakar vad människor faktiskt säger om ditt varumärke på internet i realtid och filtrerar sedan dessa konversationer efter sentiment för att förstå förändringar i uppfattningen när de inträffar.

Med marknadsundersökningsverktyget kan du söka igenom miljontals konversationer samtidigt för att fånga upp omnämnanden av varumärket som du annars skulle missa. Spårning av konkurrenters sentiment visas tillsammans med dina egna mätvärden, så att du kan jämföra uppfattningen i förhållande till andra aktörer på marknaden.

Lyssningslagret integreras smidigt med dina verktyg för publicering, schemaläggning och engagemang, vilket innebär att du inte behöver växla mellan olika plattformar.

Hootsuites bästa funktioner

Filtrera alla övervakade omnämnanden efter sentimentpolaritet samtidigt, så att du kan fokusera på att svara på negativa konversationer först.

Identifiera trender efter kategori och plats direkt i lyssningsgränssnittet för att skapa innehåll kring ämnen som väcker positiva känslor.

Kombinera populära hashtags och ämnen med tillhörande sentimentmått, så att du kan lansera kampanjer med kunskap om det emotionella sammanhanget.

Samarbeta effektivt genom att tilldela svar och uppgifter till olika teammedlemmar inom plattformen.

Hootsuite-begränsningar

Lyssningsfunktionerna är breda men inte djupgående; du får grundläggande sentimentanalys snarare än känsloavkänning eller aspektbaserad analys.

Migrering från fristående lyssningsverktyg kräver datakonfiguration och arbetsflödesändringar som tar tid att genomföra.

Hootsuite-priser

Gratis provperiod

Standard: 149 USD/månad per användare

Avancerat: 399 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Hootsuite-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 6 610 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (3 780+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hootsuite?

En recension på G2 säger:

Jag älskar att Hootsuite-gränssnittet är enkelt att använda och mycket intuitivt, vilket förenklar innehållshanteringen och inlärningen för nya teammedlemmar. Plattformen uppdateras ständigt och anpassas till nya sociala nätverk och funktioner, vilket är avgörande för mitt arbete som koordinator för sociala medier. Jag uppskattar också att Hootsuite ger mig en komplett och centraliserad analys av mätvärdena för organisationens alla sociala nätverk, vilket underlättar åtkomst och konsultation när jag behöver det.

Jag älskar att Hootsuite-gränssnittet är enkelt att använda och mycket intuitivt, vilket förenklar innehållshanteringen och inlärningen för nya teammedlemmar. Plattformen uppdateras ständigt och anpassas till nya sociala nätverk och funktioner, vilket är avgörande för mitt arbete som koordinator för sociala medier. Jag uppskattar också att Hootsuite ger mig en komplett och centraliserad analys av mätvärdena för organisationens alla sociala nätverk, vilket underlättar åtkomst och konsultation när jag behöver det.

📖 Läs också: De bästa alternativen till Hootsuite som du bör kolla in

11. Qualtrics XM Discover (Bäst för att analysera känslor i alla kundinteraktionskanaler)

via Qualtrics XM Discover

Qualtrics väver in konversationsanalys i sin större feedbackplattform. Det kombinerade systemet analyserar känslor, avsikter och kundinsatser från interaktioner som sker på sociala medier, support samtal, chattranskriptioner och produktfeedbackundersökningar samtidigt.

Den innehåller över 150 färdiga modeller för specifika branscher, vilket innebär att sentiment inom hälso- och sjukvården tolkas helt annorlunda än inom hotell- och restaurangbranschen eller finanssektorn, beroende på branschens kontext.

Dessutom kan automatiserade arbetsflöden aktiveras baserat på sentimenttrösklar, så att en negativ interaktion automatiskt eskaleras till chefer eller vidarebefordras till specialiserade lösningsteam utan manuell inblandning.

Qualtrics XM Upptäck de bästa funktionerna

Importera inspelningar av support samtal och chattranskriptioner direkt så att plattformen kan extrahera sentiment utan att först behöva göra en manuell transkription.

Förstå kundernas ansträngningar och avsikter tillsammans med deras känslor för att diagnostisera varför interaktioner misslyckades eller lyckades, utöver bara positiva eller negativa betyg.

Dirigera interaktioner automatiskt baserat på sentimenttrösklar, så att negativa konversationer eskaleras till chefer utan mänsklig triage.

Begränsningar för Qualtrics XM Discover

Plattformens komplexitet och bredd av funktioner skapar en brant inlärningskurva för teamen.

Anpassning kräver ofta professionell hjälp snarare än självkonfiguration.

Qualtrics XM Discover-priser

Anpassad prissättning

Qualtrics XM Upptäck betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (735+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 250 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Qualtrics XM Discover?

En recensent på Capterra tillägger:

Qualtrics XM tillhandahåller utmärkta tjänster. Vi kan skapa valfri undersökning, och jag uppskattade hur enkelt det var att integrera den i sociala medier-annonser eller reklammeddelanden i alla kommunikationskanaler. Jag uppskattade hur Qualtrics XM gör frågorna i formuläret tydliga och välorganiserade och gör det enkelt för respondenterna att navigera och registrera svar. Jag uppskattade dess förmåga att screena respondenter och säkerställa att de är verkliga och tillhör målgruppen.

Qualtrics XM tillhandahåller utmärkta tjänster. Vi kan skapa valfri undersökning, och jag uppskattade hur enkelt det var att integrera den i sociala medier-annonser eller reklammeddelanden i alla kommunikationskanaler. Jag uppskattade hur Qualtrics XM gör frågorna i formuläret tydliga och välorganiserade och gör det enkelt för respondenterna att navigera och registrera svar. Jag uppskattade dess förmåga att screena respondenter och säkerställa att de är verkliga och tillhör målgruppen.

🔍 Visste du att? I en studie av open source-programvaruprojekt använde forskare sentimentanalys av utvecklarnas kommentarer för att förutsäga om en bugg skulle fixas (och hur snabbt). Det visade sig att ju mer negativt sentimentet i diskussionen var, desto större var sannolikheten att buggen skulle lösas snabbt.

12. Chattermill (bäst för att omvandla feedbackdata till precisa, användbara mönster)

via Chattermill

Chattermill kombinerar feedback från undersökningar, recensioner, supportärenden och omnämnanden i sociala medier i en analysmotor.

Lyra AI delar automatiskt upp feedbacken i specifika teman så att du kan se exakt vilka produktfunktioner eller tjänsteelement som driver nöjdhet respektive klagomål. Istället för att bara få ett sentimentbetyg och själv få lista ut vad det betyder, lägger plattformen tonvikten på att förstå orsaken bakom sentimentet.

Dessutom får du realtidsvarningar när nya problem uppstår eller sentimenttrender förändras. På så sätt kan du ligga steget före nya problem istället för att upptäcka dem i efterhand i rapporter.

Chattermills bästa funktioner

Anslut alla dina sociala mediekonto för att analysera kommentarer, omnämnanden och hashtags på ett och samma ställe.

Fråga efter dina feedbackdata på vanlig engelska istället för att skapa rapporter manuellt, så att du kan fråga "varför är kunderna missnöjda med onboarding" och få svar.

Konfigurera varningar som visas när nya problem uppstår eller sentimenttrender förändras, så att du kan reagera på problem innan de förvärras.

Identifiera blandade känslor inom en enda feedback för en mer exakt förståelse av komplexa kundåsikter.

Chattermills begränsningar

Konfigurationen av dataintegration kräver noggrann uppmärksamhet för att konsolidera feedbackströmmar från flera källsystem på ett korrekt sätt.

Plattformen lägger tonvikten på kvalitativa CX-insikter framför spårning och övervakning av stora mängder omnämnanden i sociala medier.

Chattermills priser

Anpassad prissättning

Chattermill-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 210 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (25+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Chattermill?

Enligt en recension på G2:

Chattermill gör det väldigt enkelt att hantera dina kunder och deras recensioner. Det hjälper till att ge kunderna en bättre och exceptionell service. För de interna intressenterna har det fantastiska funktioner som sentimentanalys, vilket hjälper till att göra bättre produktförändringar och affärsbeslut. Det är enkelt att implementera i ett nytt team och integreras lätt med andra befintliga verktyg. Alla våra kundrecensioner hanteras dagligen via Chattermill.

Chattermill gör det väldigt enkelt att hantera dina kunder och deras recensioner. Det hjälper till att ge kunderna en bättre och exceptionell service. För de interna intressenterna har det fantastiska funktioner som sentimentanalys, vilket hjälper till att göra bättre produktförändringar och affärsbeslut. Det är enkelt att implementera i ett nytt team och integreras lätt med andra befintliga verktyg. Alla våra kundrecensioner hanteras dagligen via Chattermill.

13. Meltwater (Bäst för PR-team som vill följa förändringar i mediernas och allmänhetens uppfattning)

via Meltwater

Meltwater bearbetar över 1 miljard dokument dagligen med hjälp av transformatorbaserade sentimentmodeller, samma neurala nätverksarkitektur som ligger bakom moderna AI-genombrott. Det spårar sentiment i online-nyheter, sociala medier, bloggar, poddar och till och med sändningstranskriptioner, så att PR-team får insyn i uppfattningen i olika förtjänade mediekanaler.

Analys på meningsnivå fångar upp nyanserade förändringar och motsägelser som helt missas vid analys på dokumentnivå. En enskild nyhetsartikel kan kritisera en aspekt av ditt företag samtidigt som den berömmer en annan, och analys på meningsnivå lyfter fram båda signalerna istället för att sammanfatta dem till ett enda sentimentbetyg.

Dess styrka ligger i dess holistiska medietäckning, som gör det möjligt för användarna att förstå hur kampanjer i förtjänade, egna och sociala medier påverkar varumärkets övergripande rykte och prestanda.

Meltwaters bästa funktioner

Jämför din sentiment och röstandel med konkurrenterna utifrån historiska trender för att visualisera den relativa utvecklingen över tid.

Få tillgång till obegränsade sökfrågor och ett omfattande rullande arkiv med 15 månaders historik för omfattande trend- och konkurrensanalyser.

Exportera all sentimentdata via API till Tableau, Power BI eller Looker Studio så att du äger dina dashboards och inte blir låst till Meltwaters gränssnitt.

Ställ in realtidsvarningar och spikdetektering för att få ett meddelande så fort en konversation eller trend blir viktig, så att du kan agera snabbt.

Meltwaters begränsningar

Känsloanalysens noggrannhet varierar beroende på språk och bransch, vilket ibland kräver manuell stickprovskontroll och finjustering.

Bearbetning i stor skala genererar enorma mängder data – du behöver en stark filtrerings- och segmenteringsstrategi för att fokusera på signaler istället för brus.

Meltwaters prissättning

Anpassad prissättning

Meltwaters betyg och recensioner

G2: 4/5 (2 395+ recensioner)

Capterra: 4/5 (95+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Meltwater?

Enligt en G2-recension om programvaran för sentimentanalys:

Meltwater har avsevärt förbättrat vår förmåga att spåra rykteshantering, både för vår organisation och våra konkurrenter. Bekvämligheten med att få aviseringar direkt i Teams hjälper oss att hålla oss uppdaterade om en rad viktiga ämnen, vilket gör det enklare att effektivt övervaka vår organisations offentliga uppfattning. Utöver aviseringarna erbjuder Meltwaters rapporteringsfunktioner värdefulla insikter om trender, viktiga teman, omnämnanden och röstandelar för oss och våra konkurrenter, och dessa rapporter kan enkelt delas med ledningen.

Meltwater har avsevärt förbättrat vår förmåga att spåra rykteshantering, både för vår organisation och våra konkurrenter. Bekvämligheten med att få aviseringar direkt i Teams hjälper oss att hålla oss uppdaterade om en rad viktiga ämnen, vilket gör det enklare att effektivt övervaka vår organisations offentliga uppfattning. Utöver aviseringarna erbjuder Meltwaters rapporteringsfunktioner värdefulla insikter om trender, viktiga teman, omnämnanden och röstandelar för oss och våra konkurrenter, och dessa rapporter kan enkelt delas med ledningen.

14. Medallia (bäst för att fånga sentimentet i alla kundkontakter och interaktioner)

via Medallia

Medallia specialiserar sig på att samla in och analysera feedback från undersökningar, kontaktcenter, sociala kanaler och digitala interaktioner, istället för att isolera dessa datakällor separat.

Dess NLP lyfter fram teman och sentimentmönster automatiskt från öppna kundkommentarer utan att du behöver märka varje enskilt svar manuellt. Dessutom tillför videofeedback en dimension som de flesta plattformar helt utelämnar.

Sluten arbetsflöden omvandlar insikter till konkreta åtgärder istället för att låta feedback ligga kvar i databaser. När sentimentpoängen flaggar ett problem kan du konfigurera systemet så att det automatiskt meddelar teamen, eskalerar till cheferna eller utlöser uppföljningsåtgärder utan mänsklig inblandning.

Medallias bästa funktioner

Ställ in arbetsflöden så att negativ sentiment automatiskt eskaleras till chefer eller utlöser uppföljningsåtgärder utan manuell granskning.

Skapa realtidsdashboards som spårar sentimentet över alla kundkontaktpunkter samtidigt för att övervaka framstegen mot målen.

Extrahera återkommande teman från öppen textfeedback automatiskt så att du kan identifiera nya trender och mönster utan att manuellt behöva läsa igenom hundratals svar.

Medallias begränsningar

Plattformens komplexa funktioner innebär att introduktion och utbildning tar tid, även för dedikerade CX- och kundframgångsteam.

Företagets positionering gör prissättningen oåtkomlig för mindre organisationer eller avdelningar med begränsade budgetar.

Medallias prissättning

Anpassad prissättning

Medallia-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (165+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Medallia?

Här är vad en G2-recension hade att säga:

Medallia hjälper marknadsföringsteamet att koppla kundernas faktiska sentiment till specifika kampanjelement. Vi kan sortera feedback efter vilken kanal den levereras via och läsa kommentarer som direkt relaterar till dess effektivitet, till exempel ett e-postutskick. Detta har verkligen förändrat vårt sätt att granska kreativa tillgångar före en stor lansering. En annan fascinerande funktion är att tematiska kundcitat är lätta att extrahera och delas av teamet under agila sprintar.

Medallia hjälper marknadsföringsteamet att koppla kundernas faktiska sentiment till specifika kampanjelement. Vi kan sortera feedback efter vilken kanal den levereras via och läsa kommentarer som direkt relaterar till dess effektivitet, till exempel ett e-postutskick. Detta har verkligen förändrat vårt sätt att granska kreativa tillgångar före en stor lansering. En annan fascinerande funktion är att tematiska kundcitat är lätta att extrahera och delas av teamet under agila sprintar.

Alla signaler pekar på ClickUp

Att välja rätt verktyg för sentimentanalys handlar om tydlighet. Nu vet du vad varje plattform är bra på, var den passar in och hur den hanterar verklig kundfeedback. Detta ger dig ett praktiskt sätt att matcha dina behov med de funktioner som verkligen hjälper dig att spåra tonfall, upptäcka mönster och fatta snabbare beslut.

ClickUp samlar alla dessa delar i ett enda arbetsflöde.

Formulär samlar in feedback, ClickUp Brain läser sentimentet, instrumentpaneler visar trenderna och AI-agenter håller ett öga på förändringar så att du kan upptäcka viktiga förändringar tidigt. Allt är sammankopplat, så ditt team kan arbeta med tillförlitlig information utan att behöva hoppa mellan olika verktyg. Det är fördelen med en konvergerad AI-arbetsplats som ClickUp.

Om du vill ha ett tydligare och mer fokuserat sätt att agera på kundernas sentiment kan du komma igång direkt. Registrera dig för ClickUp idag! ✅