Hur mäter och spårar du din andel av rösterna?

Är Adidas mer populärt än Nike? Pratar folk mer om Netflix än Amazon Prime på Instagram? Får Taco Bell mer uppmärksamhet än McDonald's?

Det här är den typ av frågor som teamen ställer sig om sina egna varumärken varje dag. Och missta dig inte, konkurrenterna följer dessa trender lika noga.

Den delen av rampljuset är vad vi kallar andel av rösterna. Det är viktigt eftersom människor inte bara köper produkter, de köper varumärken som de känner sig kopplade till. Faktum är att 76 % av kunderna hellre väljer ett varumärke som de känner en koppling till än en konkurrent.

Att veta hur stor del av konversationen ditt varumärke redan har gör det lättare att se vilka marknadsföringskampanjer som fungerar och vilka som kanske behöver en liten knuff.

I den här artikeln undersöker vi hur man mäter share of voice på ett effektivt sätt, inklusive omnämnanden i sociala medier, SEO-andel, betald annonsering och olika marknadsföringskanaler.

Vad är andel av röster (SOV)?

I grund och botten handlar share of voice om hur mycket utrymme ditt varumärke upptar i människors medvetande och samtal jämfört med dina konkurrenter.

Tänk dig att du står i ett fullsatt rum fullt av varumärken och lägger märke till hur ofta ditt namn nämns. Ju starkare och mer betydelsefull din närvaro är, desto starkare är din varumärkeskännedom.

Men handlar det bara om buller? Nej. SOV handlar om att vara synlig på platser där din målgrupp redan är uppmärksam. Detta skiljer sig från ”marknadsandel”, som också är ett begrepp som används för att beskriva ett varumärkes popularitet.

Låt oss lära oss om skillnaderna mellan dem med några exempel.

🧠 Visste du att: 2022 satsade Shiseido på användargenererat innehåll på sociala medier och uppmuntrade fans att dela sina looks med varumärkets produkter. Som ett resultat ökade omnämnandena av Shiseidos smink betydligt jämfört med föregående år, vilket visar hur synlighet på rätt platser kan öka ett varumärkes närvaro dramatiskt.

Jämförelse mellan andel av rösterna och marknadsandelar

Tänk dig två kaffekedjor: Varumärke A nämns överallt på sociala medier men säljer färre koppar än varumärke B, som dominerar den faktiska försäljningen. I det här fallet har varumärke A en högre andel av rösterna, medan varumärke B har en större marknadsandel. Det ena visar synlighet, det andra visar intäktskraft.

För att bättre förstå skillnaderna mellan dem, här är en omfattande jämförelse:

Aspekt Share of Voice (SOV) Marknadsandel (SOM) Definition Mäter synlighet, omnämnanden och varumärkets närvaro jämfört med konkurrenterna. Mäter ditt företags försäljning eller intäkter på marknaden. Fokus Varumärkeskännedom och marknadsföringsräckvidd Försäljning, intäkter och kundförvärv Exempel Om Netflix förekommer i 2 000 av totalt 10 000 omnämnanden av streaming på Instagram, är dess SOV 20 %. Om Netflix tjänar 2 miljarder dollar i streamingintäkter på en marknad som är värd 10 miljarder dollar, är dess SOM 20 %. Varför det är viktigt Visar hur närvarande ditt varumärke är i samtal och media. Visar ditt faktiska affärsresultat och din finansiella styrka

Varför SOV är viktigt i konkurrensanalys

Att känna till din andel av rösterna hjälper dig att se var ditt varumärke står i förhållande till andra.

Om Nike dominerar samtalen om sportkläder men Adidas får fler omnämnanden under en kampanj är det ett tecken på att varumärkets synlighet förändras.

På samma sätt kan det, om Taco Bell plötsligt blir mer populärt än McDonald's i sociala medier, avslöja konsumenternas intressen eller effekten av en ny produktlansering.

Det finns en vanlig missuppfattning att röstanalys handlar om att kopiera konkurrenter, men vad du egentligen försöker göra är att upptäcka luckor och möjligheter. Fokusera på att förbättra det som är effektivt och få insikter om hur ditt varumärkes närvaro utvecklas över tid.

📮 ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare medger att beslut ofta faller mellan stolarna när de begravs i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Utan en enda plats att samla dem på går värdefulla insikter förlorade i virrvarret. Med ClickUps uppgiftshantering kan varje beslut omedelbart bli en spårbar uppgift. Förvandla chattar, kommentarer, dokument eller till och med e-postmeddelanden till åtgärder med bara ett klick.

Kanaler för att mäta andel av rösten

Det bästa med share of voice är att det inte är knutet till en enda kampanj eller kanal. Om du hamnar efter på en plattform kan du kompensera för det på en annan.

Låt oss gå igenom de viktigaste kanalerna där ditt varumärke bör finnas och mätas.

Omnämnanden i sociala medier

69 % av människor säger att de ser det mest engagerande varumärkesinnehållet på Instagram, och nästan hälften önskar att varumärken använde det oftare. Det visar hur viktigt sociala medier är för ditt varumärkes andel av rösterna.

Varje tagg, kommentar eller omnämnande är en signal om hur närvarande ditt varumärke är i dagliga konversationer. Genom att spåra dessa omnämnanden på sociala medier på plattformar som Instagram, X, LinkedIn eller TikTok kan du inte bara se hur ofta ditt varumärke förekommer, utan också vad folk säger.

Tänk dig ett lokalt kafé som dyker upp i kundernas berättelser. Ett inlägg leder till ett annat, och snart är varumärket en del av en större konversation. Så växer ett varumärkes andel av rösterna.

👀 Rolig fakta: När Barbie-filmen kom ut på bio 2023 skapade den en kulturell våg som sträckte sig långt bortom biljettintäkterna. En del av dess magi kom från en smart kampanj i sociala medier: användarna uppmanades att skapa egna affischer i Barbie-stil med hjälp av ett AI-drivet verktyg, vilket lockade 13 miljoner användare.

Synlighet i sökmotorer (SEO-share of voice)

Vissa säger att SEO är mindre effektivt nu. Människor skummar igenom Googles AI-sammanfattningar eller vänder sig till verktyg som ChatGPT istället för att bläddra igenom långa listor med länkar. Men det gör inte synligheten i sökmotorer irrelevant. Det betyder bara att den har förändrats.

För att förbli synligt måste ditt varumärke nu inte bara visas i de bästa sökresultaten utan också i de svar som AI-verktyg hämtar från. Det är därför det fortfarande är avgörande att ha en stark SEO-share of voice.

Ju oftare din webbplats visas för relevanta sökord och ämnen, desto större är sannolikheten att både sökmotorer och AI-assistenter visar ditt innehåll.

När större delen av den organiska trafiken för ett sökord går till din webbplats visar det att du har en stark andel av rösterna inom det området.

Betald media (PPC och displayannonser)

Onlineannonsering är ett annat område där du kan mäta din andel av rösterna. Google Ads-konton ger dig mätvärden som visningsandel som visar hur ofta dina annonser visas jämfört med konkurrenterna.

Om ditt varumärke får fler visningar för rätt sökfrågor tar du upp mer annonsutrymme och förbättrar din närvaro. En minskning av visningsandelen kan tyda på att du behöver justera buden, förfina inriktningen eller ompröva kampanjinställningarna.

Detta är viktigt eftersom forskning visar att riktade annonser och kampanjer fångar uppmärksamheten hos ungefär en tredjedel av alla människor, och att siffran stiger till nästan 50 % för generation Z.

PR och nyhetsbevakning

Varje gång ditt varumärke dyker upp i en artikel eller på en nyhetssajt ökar din andel av rösterna. Denna typ av förtjänad media bygger trovärdighet och formar ditt varumärkes rykte på ett sätt som annonser inte kan.

Genom att spåra nyhetsomnämnanden och PR-bevakning kan du se om dina insatser lyfter fram ditt varumärke för rätt målgrupp.

Branschforum och diskussioner i communityn

Nischforum, recensionssajter och online-communityn är ofta platser där människor delar med sig av sina ärliga åsikter.

Genom att övervaka diskussionerna i dessa forum kan du mäta hur ofta ditt varumärke nämns jämfört med konkurrenterna.

Dessa omnämnanden är värdefulla eftersom de visar konsumenternas genuina intresse och användarnas åsikter. Att vara närvarande och lyhörd i dessa konversationer bidrar till att stärka ditt varumärkes position.

📌 Exempel: Tänk dig att en ny fitnessapp diskuteras på Reddits forum r/Fitness. Dussintals användare rekommenderar den framför större konkurrenter, vilket ger varumärket en märkbar ökning av andelen röster inom den gemenskapen.

Hur man beräknar andel av rösterna: steg-för-steg-guide

Låt oss anta att du just har lanserat ett nytt kaffemärke. Den här månaden har du nämnts cirka 50 gånger online. Samtidigt har dina konkurrenter tillsammans fått 450 omnämnanden. Du vill veta hur stor andel du har i den större konversationen. Det är här share of voice kommer in.

Så här kan du räkna ut det steg för steg:

Steg 1: Bestäm vad du vill mäta

Det kan vara omnämnanden i sociala medier, annonsvisningar, webbplatstrafik eller till och med nyhetsbevakning. Välj den eller de kanaler där du vill utvärdera ditt varumärkes närvaro.

Steg 2: Samla in siffror om ditt varumärke

Räkna hur många gånger ditt varumärke nämndes, hur många klick din annons fick eller hur mycket trafik din webbplats fick i den kanalen.

Steg 3: Samla in de totala siffrorna

Lägg nu samman samma data för alla dina konkurrenter inom det området. Detta ger dig en fullständig bild av marknaden.

Steg 4: Gör beräkningarna

Här är den enkla formeln:

Andel av rösterna = (ditt varumärkes antal ÷ totalt antal) × 100 I vårt exempel med kaffemärket: 50 ÷ (50 + 450) × 100 = 10 % Det betyder att ditt varumärke just nu står för 10 procent av konversationen på den marknaden.

Det fina med denna formel är att den fungerar överallt. På sociala medier kan du mäta omnämnanden. För annonser kan du använda visningsandel från Google Ads. För sökningar kan du se hur ofta din webbplats visas jämfört med andra. Och för PR kan du spåra hur ofta ditt varumärke dyker upp i artiklar eller nyhetsrapportering.

Viktiga mätvärden och KPI:er att spåra för SOV

Vill du verkligen förstå hur du mäter din varumärkes andel av rösterna? Här är det viktigaste, vad det betyder och hur du använder det.

1. Totalt antal omnämnanden jämfört med konkurrenterna

Detta är den klassiska synen på andel av rösterna. Räkna antalet omnämnanden av ditt varumärke i en kanal, lägg till omnämnanden av konkurrenter och beräkna sedan din procentandel.

Formel: SOV = (Omnämnanden av ditt varumärke ÷ Totala omnämnanden på marknaden) × 100 Samma princip gäller även för andra signaler, såsom klick eller trafik. Så här hjälper det: Visar ditt varumärkes närvaro i konversationen jämfört med andra

Fungerar för omnämnanden i sociala medier, PR-bevakning och till och med betald eller organisk trafik när du vill ha ett enkelt sätt att mäta och beräkna andelen.

2. Intryck och räckvidd

Räckvidd är antalet unika personer som har sett ditt innehåll. Intryck är det totala antalet gånger det har visats, inklusive upprepningar. Spåra båda för att förstå hur brett ditt varumärke syns och hur ofta det visas.

💡 Proffstips för prestationsmarknadsförare: I Google Ads kan du lägga till kolumner för visningsandel för att se hur stor andel av de kvalificerade visningarna du faktiskt har fångat upp. Dina visningar, dividerat med det totala antalet kvalificerade visningar, ger en tydlig synlighetssignal i SOV-stil för betalda kampanjer.

Lägg upp alla dina siffror på ClickUp Dashboards för att visuellt samordna dina insatser:

3. Engagemangsgrad

Engagemangsgraden visar hur aktivt människor interagerar med ditt innehåll i förhållande till din publikstorlek eller räckvidd. Tänk på gillanden, kommentarer, delningar, sparade inlägg och klick. Det är en användbar kvalitetskontroll vid sidan av antalet omnämnanden.

Konsekvent engagemang är en stark indikator på varumärkets hälsa och aktiva närvaro online.

Formel: Engagemang per räckvidd = (Totalt engagemang/Räckvidd per inlägg) X 100 Snabba sätt att läsa det: Ökat engagemang med stabil räckvidd innebär vanligtvis att ditt innehåll väcker genklang.

Använd samma metod för dig själv och för konkurrenterna för att hålla jämförelsen rättvis.

4. Sentimentanalys

Alla omnämnanden är inte lika. Sentimentanalys klassificerar konversationer som positiva, negativa eller neutrala, så att du kan se hur människor känner när de pratar om dig.

Genom att kombinera volym med ton får du en mer rättvisande bild av ditt varumärkes närvaro.

Så här använder du det: Håll utkik efter svängningar efter lanseringar eller PR-insatser.

Jämför dina kunders åsikter med konkurrenternas för att upptäcka möjligheter i budskapen.

5. Sökordsrankningar och synlighet i sökningar

Som vi såg tidigare uppskattar SEO-share of voice andelen potentiell organisk söktrafik för en specifik uppsättning sökord som riktas till din webbplats, jämfört med den som konkurrenterna får.

Det kopplar samman rankningar och klick till en enkel synlighetsandel så att du kan se din placering på resultatsidan.

Ämnen där du ofta rankas högt och får klick visar på stark synlighet i sökresultaten, medan luckor där konkurrenterna rankas högre visar var du kan förbättra eller skapa innehåll.

Här är några användbara platser att titta på: Google Search Console för visningar, klick och genomsnittlig position, vilket ger dina SOV-uppskattningar en grund i verkliga data.

Rankningsverktyg som Ahrefs och andra för konkurrenters positioner och automatiserade SOV-liknande synlighetsmått.

Är du orolig för att du inte använder tillräckligt med nyckelord i dina texter? Denna Reddit-tråd ger en bra balans. En åsikt påminner oss om att skriva för människor och inte tvinga in exakta fraser:

Om du använder ordagrant samma fraser på ett onaturligt sätt i hela texten kommer det sannolikt att skada dig på lång sikt. Skriv inte för Google, skriv för människor.

Om du använder ordagrant samma fraser på ett onaturligt sätt i hela texten kommer det sannolikt att skada dig på lång sikt. Skriv inte för Google, skriv för människor.

En annan åsikt är att varje artikel bör ha ett tydligt mål så att den förblir fokuserad:

Rikta varje artikel mot ett specifikt nyckelord. Det hjälper dig att fokusera när du skriver.

Rikta varje artikel mot ett specifikt nyckelord. Det hjälper dig att fokusera när du skriver.

Båda idéerna fungerar bra tillsammans. Välj ett tydligt ämne, skriv något som är genuint användbart och låt ditt språk vara naturligt. Använd sedan tekniker för att mäta andelen röster för att se om dina sidor får sin rättmätiga andel av den organiska söktrafiken.

Här är en kort sammanfattning av de mått vi just har gått igenom:

Mätvärde Vad det visar Varför det är viktigt Totalt antal omnämnanden jämfört med konkurrenterna Hur ofta ditt varumärke nämns jämfört med andra Visar din andel av konversationen och hjälper dig att beräkna andelen. Engagemangsgrad Hur människor interagerar med ditt innehåll Visar om din målgrupp tycker att ditt innehåll är meningsfullt och engagerande. Intryck och räckvidd Hur många personer såg ditt innehåll och hur ofta? Framhäver ditt varumärkes synlighet och annonsprestanda Sentimentanalys Oavsett om omnämnandena är positiva, negativa eller neutrala. Hjälper till att övervaka varumärkets rykte och kundernas åsikter. Sökordsrankningar och synlighet i sökningar Var du står i sökresultaten och trafikandelen Visar din SEO-share of voice och möjligheter att förbättra synligheten.

Att mäta share of voice kan verka svårt i början, men det finns många verktyg som gör det mycket enklare. Dessa verktyg samlar in omnämnanden, intryck och sökdata åt dig, så att du kan ägna mer tid åt att förstå historien bakom siffrorna.

Är du redo att utforska dina alternativ? Låt oss börja.

1. Plattformar för social lyssnande

via Brandwatch

Ett av de enklaste sätten att hålla koll på ditt varumärkes andel av rösterna är genom verktyg för social lyssnande. Istället för att manuellt bläddra igenom oändliga flöden kan du använda dessa plattformar för att samla in alla konversationer om ditt varumärke och dina konkurrenter så att du kan se helheten.

Verktyg som Brandwatch och Sprout Social låter dig spåra omnämnanden av varumärket, hashtags och till och med kundernas åsikter på olika sociala medier. De visar när människor pratar om dig, vad de säger och hur din närvaro står sig jämfört med andra i din bransch.

Med hjälp av kundsentimentanalys kan du förstå om människor är entusiastiska, frustrerade eller neutrala när de nämner ditt varumärke. Denna kontext hjälper dig att fatta smartare beslut.

💡 Proffstips: Det verkliga värdet med dessa plattformar ligger i deras förmåga att visa mönster över tid. Spåra dessa för att se vilka ämnen som väcker mest engagemang, hur din andel av rösterna förändras under kampanjer och var du har de största möjligheterna att öka ditt varumärkes närvaro.

via Ahrefs

Om du vill förstå hur synligt ditt varumärke är i sökresultaten är SEO-verktyg din bästa vän.

Plattformar som Semrush och Ahrefs låter dig beräkna din SEO-andel genom att visa hur mycket av den potentiella söktrafiken för en uppsättning sökord som går till din webbplats jämfört med andra.

Du kan se vilka ämnen du är bäst på, var konkurrenterna ligger före och vilka nya sökord som kan vara värda att skapa innehåll kring.

Det som gör dessa verktyg särskilt användbara är att de sätter din sökprestanda i sitt sammanhang. Istället för att bara veta att du rankas som nummer 5 för ett sökord kan du se hur mycket trafik du sannolikt fångar upp i den positionen och hur det förändras om du klättrar högre.

💡 Proffstips: Använd Semrush eller Ahrefs för att upptäcka luckor där konkurrenterna rankas högre än du. Dessa luckor pekar ofta på exakt de ämnen som din målgrupp bryr sig om, vilket ger dig en tydlig färdplan för nytt innehåll.

via Cision

När ditt varumärke dyker upp i nyheter, bloggar eller branschpublikationer måste du se till att hålla koll på all den täckningen. Att göra detta på egen hand kan dock kännas överväldigande. Det är där PR-övervakningsverktyg kommer in i bilden.

Plattformar som Meltwater och Cision samlar in omnämnanden av ditt varumärke från nyhetssajter, onlinetidningar och till och med poddar.

Dessa verktyg visar också varje delars räckvidd och sentimentet bakom den. Detta hjälper dig att bedöma om dina PR-insatser placerar ditt varumärke framför rätt målgrupp och skapar ett positivt rykte.

📌 Exempel: Tänk dig ett tech-startup som just har lanserat en ny app. Med hjälp av Cision märker teamet att deras story har plockats upp av tre stora branschbloggar, vilket genererar positiva reaktioner och tusentals visningar. De ser också att en konkurrent nämns i en rikstäckande tidning, vilket hjälper dem att bestämma var de ska satsa härnäst för att öka sin egen andel av rösterna.

4. ClickUp för centralisering av SOV-spårning och rapportering

Att hålla koll på din andel av rösterna (SOV) över olika kanaler kan lätt bli överväldigande. Problemet är att sociala toppar, SEO-dippar, nyhetsomnämnanden och konkurrenternas prat kommer samtidigt... och data finns ofta i olika verktyg.

ClickUp sammanför dessa trådar till en sammanhängande helhet så att ditt team kan sluta kämpa och börja styra konversationen.

Centralisera spårning och rapportering av SOV

Dokumentera veckovisa SOV-rapporter så att alla ser samma information på ett och samma ställe med hjälp av ClickUp Docs

Tänk på ClickUp Docs som ditt teams levande anteckningsbok. Istället för spridda filer eller statiska PDF-filer kan du samla alla dina SOV-rapporter på ett ställe som uppdateras löpande.

Skapa en live-dashboard som samlar in omnämnanden, SEO-synlighet och sentiment så att förändringar upptäcks direkt via ClickUp Dashboards

Lägg till och sammanställ dina SOV-data i ClickUp Dashboards, så blir siffrorna plötsligt levande. En graf som visar dina omnämnanden i sociala medier ligger bredvid ett diagram över konkurrenternas aktivitet, och båda är länkade till de råa anteckningar och insikter som ditt team har samlat in.

📌 Exempel: Tänk dig ett marknadsföringsteam på ett SaaS-företag. De skapar en mapp för ”Share of Voice” i ClickUp med separata listor för sociala medier, SEO, PR och betalda medier. Varje rapport blir en uppgift i dessa listor, komplett med fält för omnämnanden, sentiment och konkurrenters andel. När teamet tittar på sin dashboard under måndagsmötet kan de se exakt hur deras andel förändras i varje kanal utan att behöva klicka sig igenom ett dussin kalkylblad.

Automatisera dataimport från social listening

Använd ClickUp Automations för att ställa in en automatisering som skapar en uppgift varje gång konkurrenten nämns.

Det fina med ClickUp är att det inte stannar vid organisation.

Att manuellt kopiera siffror från olika marknadsföringspaneler är inte bara utmattande, det är också en källa till fel. Det är här ClickUp Integrations och ClickUp Automations kommer till sin rätt.

Genom att ansluta ClickUp till verktyg som Brandwatch, Sprout Social, SEMrush, Ahrefs eller till och med Google Sheets kan dina data flöda direkt in i din arbetsyta. Därefter aktiveras automatiseringar för att uppdatera uppgifter, anpassade fält eller till och med instrumentpaneler så fort nya siffror visas.

📌 Exempel: En digital byrå kopplar Brandwatch till ClickUp med hjälp av en integration. Varje gång Brandwatch upptäcker en plötslig ökning av omnämnanden av konkurrenter skapas automatiskt en ny uppgift i deras lista ”Competitor Watch”. Den uppgiften innehåller omnämnanden, volym, sentiment och en länk till de ursprungliga inläggen.

Hitta mönster i data

ClickUp Brain kombinerar artificiell intelligens med kontextuell kunskap för att upptäcka saker som du kanske missar. Det kan markera ovanliga ökningar i omnämnanden, sammanfatta veckans aktiviteter eller föreslå vad du kan göra härnäst.

Till exempel märker en modekedja att siffrorna på deras instrumentpanel är stabila, men ClickUp Brain påpekar att omnämnandena på TikTok ökar snabbt efter att en mikroinfluencer har publicerat ett inlägg om dem. Det flaggar trenden och föreslår samtidigt att man ska satsa dubbelt så mycket på TikTok-innehåll. Med ett klick kan marknadsföringsteamen som använder ClickUp tilldela uppgifter till innehållsteamet för att utnyttja tillfället.

Analysera trender i dina SOV-data och skapa sedan tydliga nästa steg med ClickUp Brain

💡 Proffstips: När du är begravd under rapporter om röstandel är det lätt att missa historien bakom siffrorna. Det är där ClickUp Brain MAX gör det enklare. Du kan helt enkelt ställa en fråga, till exempel "Vem nämnde oss mest den här veckan?", och få ett tydligt svar utan att behöva gräva igenom rapporter. Team som använder ClickUp Brain Max sparar ungefär en hel dag varje vecka, avslutar sitt arbete upp till tre gånger snabbare och minskar kostnaderna med upp till 86 %. Det fungerar med flera ledande AI-modeller, inklusive GPT-5, Claude och Gemini, så att du får olika perspektiv istället för en enda snäv synvinkel. Här är ett verkligt exempel på hur ClickUp Brain MAX kan hjälpa till: Du förbereder dig för ett veckomöte. Istället för att sammanställa anteckningar från ett halvt dussin verktyg ber du Brain att sammanställa höjdpunkterna. På några sekunder har du en snygg sammanfattning som du kan lägga in i ett ClickUp Doc och dela med ditt team. Det känns mindre som en ytterligare uppgift och mer som en hjälpande hand som håller dig fokuserad på det som är viktigt.

Hur du förbättrar din andel av rösterna

Den sanna konsten att minnas är konsten att vara uppmärksam.

Den sanna konsten att minnas är konsten att vara uppmärksam.

För varumärken är uppmärksamhet allt. Människor kommer ihåg namn som dyker upp ofta, på rätt platser och på ett sätt som känns äkta.

Här är några tips på hur du kan få meningsfull uppmärksamhet som varar:

Anslut dig till kulturella eller branschrelaterade trender på ett sätt som känns naturligt för ditt varumärke, och lägg till din egen synvinkel istället för att bara kopiera vad alla andra gör.

Skapa innehåll som människor vill dela med sina egna kretsar, oavsett om det är hjälpsamma tips, inspirerande berättelser eller något som helt enkelt får dem att le.

Bygg partnerskap med influencers eller likasinnade varumärken så att ditt budskap sprids genom röster som din målgrupp redan litar på.

Uppmuntra dina anställda att dela med sig av sina erfarenheter och berättelser, eftersom omnämnanden från riktiga människor ofta känns mer äkta än polerade kampanjer.

Håll ett öga på vad konkurrenterna gör och leta sedan efter luckor eller vinklar som de har missat så att ditt varumärke kan synas på platser där deras inte syns.

Vanliga misstag vid mätning av SOV

2017 drabbades United Airlines av en massiv motreaktion efter att en passagerare tvingats lämna ett flygplan. Omnämnandena av flygbolaget sköt i höjden, men inte av rätt skäl.

Om man bara hade tittat på deras andel av samtalsvolymen kunde det ha sett ut som om United dominerade samtalet. I verkligheten drabbades varumärkets rykte hårt eftersom sentimentet var överväldigande negativt.

Share of voice handlar inte bara om att bli omtalad. Det handlar om vad människor faktiskt säger.

Här är de vanligaste misstagen att se upp för: Om man bara tittar på volym och ignorerar sentiment kan en flod av negativa omnämnanden se ut som framsteg när det i själva verket är ett varningssignal.

Spåra alla plattformar lika istället för att fokusera på de kanaler där din målgrupp faktiskt spenderar tid och interagerar med ditt varumärke.

Att bara jämföra sig med de största aktörerna i branschen kan göra att små men viktiga framgångar känns osynliga.

Betrakta SOV som en engångsrapport istället för ett levande mått som förändras med trender, kampanjer och konsumentbeteende.

Glömmer du att koppla andelen röster till verkliga resultat som engagemang, webbplatstrafik eller försäljning, blir din analys utan en tydlig nästa steg.

Mät och öka din andel av rösterna med ClickUp

Share of voice (SOV) fungerar som en plattform för ditt varumärkes berättelse att sticka ut i en bullrig värld. När du mäter det noggrant och agerar medvetet ger du ditt företag chansen att inte bara delta i konversationen utan också leda den.

Det är här ClickUp kommer till sin rätt ✨.

Med sin förmåga att samla all din SOV-data under ett tak automatiserar den de tråkiga delarna och lyfter fram insikter som du kanske har missat.

En annan fördel med ClickUp är dess samarbetsfunktioner och AI-assistent. Med dem kan du arbeta med ditt team i realtid för att förfina sökords- och kampanjinställningar för annonser, hantera annonsutgifter över olika marknadsföringskanaler och granska den totala marknadsannonseringen, bland annat.

I kombination med möjligheten att granska data från övervakning av sociala medier och generera SEO-insikter genom ClickUp Brain gör ClickUp det enklare att se hur ett visst varumärke presterar i olika kanaler.

Se hur mycket enklare det blir när all din mätning av röstandel finns på ett enkelt och kraftfullt ställe. Registrera dig på ClickUp idag!

Vanliga frågor (FAQ)

Inte tekniskt sett. Det kommer alltid att visas som en procentandel av helheten. Men om de flesta omnämnandena är negativa kan det kännas negativt eftersom den uppmärksamhet du får inte är den du önskar.

Tänk på det som att kontrollera ditt välbefinnande. Månatlig spårning ger dig en behaglig, stabil bild, medan veckovisa kontroller hjälper dig att fånga upp överraskningar från nya kampanjer eller nyheter. Du kan använda formeln för andel av rösterna för att noggrant mäta din marknadsandelstillväxt på ett konsekvent sätt.

Det enklaste sättet är att dela ditt varumärkes omnämnanden med alla omnämnanden i din bransch och sedan multiplicera det med 100. Om du hade 500 omnämnanden och konkurrenterna tillsammans hade 1 500, skulle din andel av rösterna vara 2 %. Verktyg kan utföra beräkningarna åt dig, men det är bra att förstå den underliggande dynamiken.

Engagemang gör din röst starkare. När människor gillar, delar eller kommenterar ökar din räckvidd och fler människor får höra talas om dig. Denna typ av kedjeeffekt ökar verkligen din synlighet i konversationer. Du kan använda verktyg för social lyssning för att få dessa datapunkter mer exakt.

Inte alltid. Att diskuteras oftare gör att du hamnar i fokus, men försäljningen kommer när den uppmärksamheten kombineras med förtroende, bra upplevelser och produkter som människor verkligen vill ha. Använd marknadsundersökningar för att förstå konsumenttrender och genomför sedan digitala marknadsföringskampanjer för att öka försäljningen till dina målgrupper.

Ja. AI kan skanna igenom mängder av inlägg, nyheter och till och med bilder som innehåller ditt logotyp. Det hjälper dig inte bara att räkna omnämnanden utan också att förstå hur människor känner när de pratar om dig.