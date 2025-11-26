Gratis Miro-presentationsmallar för fantastiska onlinepresentationer

Det kan vara frustrerande att skapa en bra presentation när man inte har någon mall att utgå ifrån.

Du öppnar en tom tavla. Du försöker placera former. Du provar olika typsnitt. Ingenting ser konsekvent ut. Och hela processen tar mycket längre tid än den borde.

Den här artikeln löser det problemet. Du får gratis Miro-presentationsmallar som gör dina bilder tydliga, engagerande och lätta att skapa. Och om du behöver mer struktur eller avancerad anpassning har vi också inkluderat kraftfulla ClickUp-mallar som tar dina presentationer ännu längre.

Gratis presentationsmallar i korthet

Här är en kort sammanfattning:

Vad är Miro-presentationsmallar?

Miro-presentationsmallar är fördefinierade layouter i bildformat som är utformade för att hjälpa dig att skapa strukturerade, samarbetsinriktade presentationer direkt i Miro. De eliminerar behovet av att designa varje element manuellt och ger dig ett färdigt ramverk för att presentera idéer på ett mer effektivt sätt.

Dessa färdiga mallar hjälper dig att:

Börja med ett rent, fördesignat bildflöde

Håll typsnitt, färger och layouter konsekventa

Visualisera idéer med färdiga former och ramar

Samarbeta med ditt team i realtid

Presentera direkt från din Miro-tavla utan att byta verktyg.

Vad kännetecknar en bra presentationsmall för Miro?

En bra presentationsmall för Miro ger dig och ditt team tydlighet och en gemensam struktur. Dessutom gör den din presentation snygg utan extra ansträngning.

Här är vad rätt Miro-presentationsmall bör kunna göra 👇

Ren och strukturerad layout: Förhindrar röriga presentationer som distraherar din publik med visuella ledtrådar som naturligt drar uppmärksamheten till de viktigaste punkterna.

Visuell hierarki som riktar uppmärksamheten: Separerar titeln från huvudinnehållet och ger ett avgränsat område där ditt kärnbudskap kan placeras.

Färdiga ramflöden för berättande: Innehåller introduktionsramar, innehållsramar, jämförelseramar och slutsatsramar som redan är ordnade.

Samarbetsvänlig design: Erbjuder ett särskilt utrymme för anteckningar och diskussioner, vilket underlättar feedback utan att bromsa flödet.

Flexibel anpassning: Har redigerbara textblock, utbytbara ikoner, justerbara färger och skalbara ramar som inte går sönder när du anpassar layouterna till ditt sammanhang.

Innehållsklara avsnitt för olika användningsfall: Innehåller olika innehållskategorier som mål, agenda, exempel, ramverk, aktiviteter och sammanfattningsavsnitt.

📌 Visste du att? Mer än 50 % av stora produktteam säger att deras största utmaning är att hålla produktens roadmap konsekvent, men över 54 % av alla roadmaps är fortfarande uppbyggda kring resultat istället för utfall. Det innebär att teamen inte bara kämpar för att upprätthålla sina roadmaps. De prioriterar ofta vad de ska bygga istället för varför det är viktigt, vilket leder till bristande samordning och strategiska avvikelser.

Gratis presentationsmallar för Miro

Nedan hittar du gratis Miro-mallar som du kan använda direkt i ditt arbetsflöde.

1. Presentationsmall för produktplan

Presentationsmallen för produktplan hjälper dig att förklara din produkts resa på ett tydligt och målmedvetet sätt. Du får ett guidat flöde som leder din publik från den stora visionen till viktiga milstolpar och nästa steg. Det håller teamen samordnade och ger intressenterna en transparent bild av din produktinriktning, utan att de går vilse i detaljerna.

Dess främsta styrka är enkelheten. Varje ram är specialdesignad för att lyfta fram varför, vad och vart produkten är på väg, vilket gör ditt budskap lätt att följa från början till slut.

✨ Varför du kommer att älska den här mallen

Kartlägg strategiska teman visuellt genom att gruppera dina produktmål i tydliga tidsintervall för att visa den långsiktiga inriktningen på ett överskådligt sätt.

Markera viktiga lanseringsfönster med färgkodade sektioner som omedelbart skiljer mellan kortsiktiga och framtida planer.

Lägg in kundinsikter eller datautdrag i fördefinierade informationsblock som är utformade för att göra dina resonemang lätta att följa.

Leda diskussioner utan ansträngning med en slutlig feedback-redo bild som skapar utrymme för frågor och idéer.

✅ Perfekt för: Produktchefer och tvärfunktionella team som behöver ett tydligt och strukturerat sätt att presentera det de arbetar med.

Vill du skapa en presentation för kunder? Titta på den här videon ⬇️

2. Mall för försäljningspresentation

Mallen för försäljningspresentation ger ett tydligt flöde för att presentera din produkt eller tjänst, så att du inte behöver oroa dig för utformningen av bilderna. Den guidar din publik genom problemet, lösningen och det värde du tillför i en visuell struktur som känns tydlig och konversationsvänlig.

Det som gör denna mall användbar är hur enkelt den kan anpassas till olika målgrupper. Den ger dig också friheten att anpassa den samtidigt som din presentation förblir polerad och lätt att följa.

✨ Varför du kommer att älska den här mallen

Visa upp verkliga kundresultat med hjälp av färdiga block som är utformade för vittnesmål eller korta fallstudier.

Förenkla ditt värdeerbjudande med highlight-paneler som gör att ditt kärnbudskap omedelbart kan skannas under en livepresentation.

Lägg enkelt till visuella bevis genom att dra in produktbilder och placera stödjande grafik direkt på de avsedda ramarna.

Avsluta på ett tydligt sätt med en avslutningsbild som sammanfattar ditt erbjudande och uppmanar till nästa steg utan att överväldiga din potentiella kund.

✅ Perfekt för: Säljteam eller alla som behöver en anpassningsbar presentation för att presentera idéer, tjänster eller produkter för potentiella kunder.

🎁 ClickUp-bonus: En studie visade att 92 % av företagsledare som använder generativ AI varje vecka rapporterar betydande fördelar, inklusive snabbare arbetsflöden, tydligare kommunikation, högre produktivitet och till och med mätbara kostnadsbesparingar. Eftersom presentationer är en av de mest kommunikationsintensiva uppgifterna inom alla företag, blir de bästa AI-verktygen för presentationer en konkurrensfördel. Det är precis där ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten i ClickUp, förändrar spelplanen. Eftersom den förstår alla dina uppgifter, dokument, chattar och integrerade verktyg, ger den dig verklig projektkontext och information, som omedelbart omvandlas till idéer för bilder, projektbeskrivningar, dispositioner, diskussionspunkter eller till och med fullständiga presentationsutkast. Använd den kraftfulla kombinationen av ClickUp Docs + ClickUp Brain för att skapa projektbeskrivningar och mycket mer!

3. UX-presentationsmall

Miro UX-presentationsmallen hjälper dig att omvandla användarundersökningar till en berättelse som människor faktiskt vill lyssna på. Den ger dig ett tydligt flöde för att presentera vilka dina användare är, vad de kämpar med och varför dina designbeslut är rimliga.

Mallen kombinerar insikter och handling. Du kan lägga till skärmdumpar, användarcitat, steg i resan och rekommendationer för att göra din presentation till en guidad genomgång.

✨ Varför du kommer att älska den här mallen

Visa mönster visuellt med hjälp av specialdesignade rutnät som hjälper dig att omvandla röriga anteckningar till organiserade kluster av användarinformation.

Identifiera grundorsaker med avsnitt som är skräddarsydda för att sammanfatta beteendemönster utan att överväldiga tittarna.

Ge liv åt dina karaktärer genom att lägga till foton och para ihop dem med korta beskrivningar i färdiga karaktärspaneler.

Styr teamdiskussioner med särskilda områden för rekommendationer och beslut om nästa steg.

✅ Perfekt för: UX-designers och produktteam som behöver presentera sina användarresultat och designriktlinjer.

📮 ClickUp Insight: Lågpresterande team är 4 gånger mer benägna att jonglera med 15+ verktyg , medan högpresterande team upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till 9 eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som världens första konvergerade AI-arbetsyta samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

4. Mall för finansiell presentation

Miro-mallen för presentation av finansiella rapporter erbjuder ett strukturerat ramverk som guidar intressenter genom intäktsmönster, kostnader, tillgångar, skulder och den övergripande finansiella hälsan.

Du kan lägga till balansräkningsposter, markera förändringar i resultaträkningen, visualisera kassaflödesförändringar och avsluta med en tydlig sammanfattning.

✨ Varför du kommer att älska den här mallen

Dela upp finansiella kategorier visuellt med hjälp av färdiga block som hjälper dig att separera tillgångar och skulder.

Upptäck rörelsemönster snabbt med hjälp av diagramvänliga ramar som är utformade för att belysa förändringar i intäkter eller marginaler.

Visa strategiska slutsatser tydligt med hjälp av infospaneler som är skapade för korta förklaringar som kopplar siffror till affärsbeslut.

Avsluta med en enhetlig prognos med hjälp av en sammanfattningsbild som är skräddarsydd för att överskådligt redogöra för prognoser och tillväxtförväntningar.

✅ Perfekt för: Ekonomiteam, grundare och chefer som förbereder kvartalsrapporter och finansiella uppdateringar för investerare.

5. Mall för portföljpresentation

Med Miro Portfolio Presentation Template kan du presentera varje projekt som en tydlig berättelse om vem du är, vilka utmaningar du har tacklat, hur du har gått tillväga och vad resultatet blev.

Arbetet står i centrum, medan mallen ger dig precis tillräckligt med vägledning för att förklara det på ett sätt som känns genomtänkt och relevant för rekryteringschefer eller beslutsfattare som utvärderar dina förmågor.

✨ Varför du kommer att älska den här mallen

Gör det enkelt att lägga till bilder med mediefärdiga ramar som håller ditt arbete organiserat och konsekvent.

Presentera processsteg visuellt med hjälp av färdiga avsnitt som hjälper dig att kartlägga hur ett projekt utvecklats från start till mål.

Avsluta varje projekt snyggt med ett reflektionsområde som är utformat för att lyfta fram viktiga lärdomar och vad de har lärt dig som designer.

✅ Perfekt för: Designers, UX-proffs, studenter och kreativa team som vill ha ett polerat, berättelsedrivet sätt att presentera sitt portfolioarbete.

👀 Visste du att? Rekryteringschefer läser inte längre portföljer, inte riktigt. De skummar igenom dem. Om varje bild förmedlar en tydlig idé blir din portfölj mer fokuserad och omedelbart mer minnesvärd.

Begränsningar vid användning av Miro för att skapa presentationer

Miro är utvecklat för visuellt samarbete. Du får en canvas för whiteboard och brainstorming, men det finns inget sätt att koppla dina presentationer till uppgifter och processer.

Här är några av begränsningarna:

Saknar projekt- och uppgiftshanteringsfunktioner , så du kan inte tilldela uppgifter, ange förfallodatum, spåra framsteg eller koppla bilder till genomförbara projektsteg.

Automatiserar inte repetitiva åtgärder, så allt från granskningar och godkännanden till att skicka uppdateringar förblir manuellt och tidskrävande.

Erbjuder begränsade rapporteringsfunktioner , så du måste manuellt samla in data från andra verktyg för projektrapporter och presentationer för intressenter.

Gör det svårare att samarbeta operativt eftersom det inte har funktioner för att spåra beslut, godkännanden, uppgiftsägare eller tidsplaner.

📚 Läs mer: Bästa Miro-alternativ och konkurrenter

Alternativa presentationsmallar för Miro

Om du vill skapa visuellt tilltalande, samarbetsinriktade presentationer men med mer flexibilitet, struktur och kontroll än vad Miro kan erbjuda, är ClickUp ett bra alternativ.

Samlingen av presentationsklara mallar är byggd inom en fullt utrustad Converged AI-arbetsyta, så att du kan planera och presentera utan att byta verktyg. Dina presentationer är inte isolerade filer. De kopplas direkt till din planering och matas smidigt in i dina rapporterings- och genomförandeprocesser.

En av de största fördelarna med att skapa presentationer i ClickUp är att du inte behöver hoppa mellan olika verktyg. Med ClickUp Whiteboards kan du visuellt skissa hela din presentationsstruktur innan du börjar skapa bilderna.

Skapa dynamiska presentationer med ClickUps interaktiva whiteboard.

Lägg till klisterlappar för varje avsnitt: Introduktion, Mål, Viktiga insikter, Handlingsplan, Budget, Åtgärdsplan och Frågor och svar. Dra sedan runt dessa anteckningar tills flödet känns logiskt. När sekvensen känns rätt kan du konvertera varje klisterlapp direkt till en bilduppgift eller ett punkt i din arbetsyta.

Här är de bästa ClickUp-presentationsmallarna som fungerar som starka alternativ till Miros designer.

1. ClickUp-presentationsmall

Hämta gratis mall Skapa en snygg presentation på bara några minuter med ClickUp-presentationsmallen.

ClickUp-presentationsmallen är som att arbeta i en arbetsmiljö som redan förstår vad en bra presentation behöver. Den börjar med en djärv öppningsbild som lyfter fram ditt ämne, ditt namn och ditt budskap. Därifrån guidar strukturen dig försiktigt till att forma din berättelse.

När du går djupare övergår mallen till målsättningsläge. Du kan lägga upp dina mål tydligt, inte som röriga textblock utan som skarpa, lättöverskådliga uttalanden som fastställer varför din presentation finns och vad du vill att människor ska ta med sig.

När dessa grundläggande element är på plats kan du med hjälp av mallen dela upp innehållet i tydliga kapitel. Varje avsnitt får en egen iögonfallande titelsida, vilket gör övergångarna smidigare och hjälper publiken att hänga med lättare.

✨ Varför du kommer att älska den här mallen

Anpassa innehållsbilderna till vilket format du behöver, inklusive text, ramverk, diagram, skärmdumpar eller blandade layouter.

Använd specialdesignade visuella bilder för att visa dina diagram tydligt och presentera viktiga data utan att det blir rörigt.

Avsluta med en sammanfattande bild som förstärker de viktigaste punkterna och en tackbild för frågor eller nästa steg.

Anpassa varje detalj, som färger, typsnitt, layouter och bilder, så att de passar din stil eller ditt varumärke utan ansträngning.

✅ Perfekt för: Team och yrkesverksamma som vill ha ett strukturerat, visuellt tilltalande sätt att presentera sina idéer.

🧠 Snabb insikt: En bra presentation är en bro mellan dina idéer och hur tydligt andra förstår dem. Moderna presentationsverktyg gör detta möjligt genom att ge dig: Ren visuell struktur som förstärker ditt budskap

Återanvändbara layouter som sparar tid och minskar kreativ trötthet

Samarbetsytor där team kan skapa, förfina och kommentera tillsammans Men den verkliga magin uppstår när du kombinerar dessa verktyg med funktioner som tillför sammanhang och röst. ClickUp Clips är verkligen till hjälp här. Du kan spela in en kort genomgång med hjälp av din skärm och din röst, vilket ger din publik en fullständig bild även när du inte är i rummet. Använd ClickUp Clips för att spela in din skärm, lägga till anteckningar och lägga till en tydlig röstkommentar till din presentation.

2. ClickUp-mall för projektöversikt

Hämta gratis mall Få ditt projekt på rätt spår med ClickUp Project Outline Template

Alla stora projekt börjar när idéerna äntligen börjar ta form. ClickUp-projektets översiktsmall är utformad för just det ögonblicket. Du får ett guidat utrymme för att förankra projektet med alla väsentliga detaljer, inklusive syfte, namn, involverade personer och mer.

När det är dags för genomförande kan du planera varje fas på en tidslinje. Och när flödet är klart kan du specificera de viktigaste projektresultaten så att alla medverkande vet exakt vad de ansvarar för. Det gör samordning från en utmaning till något som är inbyggt i planen från dag ett.

✨ Varför du kommer att älska den här mallen

Skapa en tydlig sammanfattning, tidiga insikter och en klar bild av din mission, vision, målgrupp och förväntade resultat.

Dokumentera begränsningar och antaganden i ett tidigt skede för att skapa realistiska förväntningar och undvika överraskningar i sista minuten.

Kartlägg projektbudgeten och investeringarna för att skapa tydlighet i finansiella beslut och säkerställa att alla är överens.

✅ Perfekt för: Projektledare och teamledare som vill ha ett strukturerat men flexibelt dokument för att beskriva projekt på ett tydligt och strukturerat sätt.

💡 Proffstips: För att få ut ännu mer av den här mallen kan du skapa hela ditt arbetsflöde i ClickUp Docs. I Docs kan du tagga kollegor direkt i en sektion. Om du till exempel skriver ett utkast till Projektbakgrund kan du @nämna din forskningsledare för att lägga till saknade uppgifter eller förtydliga data. Du kan också förvandla valfri punkt i en punktlista till en åtgärdbar uppgift med ett enda klick. Om din tidsplan innehåller "Slutför wireframes senast vecka 3" kan du konvertera den raden till en uppgift och tilldela den utan att lämna dokumentet.

3. ClickUp-mall för kampanjöversikt

Hämta gratis mall Utforma din presentationsplan och gör varje steg i kampanjen lätt att förklara och följa med hjälp av ClickUp Campaign Outline Template.

Med ClickUp Campaign Outline Template kan du organisera varje kampanj i presentationsklara berättelser. Du kan logga varje kampanj i en överskådlig listvy, lägga till alla viktiga detaljer, såsom mål, leveranser och tidsplaner, och omedelbart tagga rätt team.

Det finns också en tavelvy i Kanban-stil där kampanjuppgifter kan dras mellan olika steg, såsom planering, design, implementering och utvärdering. Varje kort visar tydligt kampanjtyp, nödvändiga resurser, tilldelade team och godkännandestatus – all information du normalt behöver inför en presentation.

✨ Varför du kommer att älska den här mallen

Fokusera på aktivt arbete med hjälp av Implementation Board som endast visar pågående kampanjer och ansvariga team.

Använd tavlan som en färdig presentation för standups och halvtidsgenomgångar utan att behöva skapa separata rapporter.

Anpassa kampanjdetaljer med anpassningsbara fält för typ, tilldelat team, media, kanal och godkännandestatus för enklare filtrering och sortering.

Visualisera hela ditt schema med en färgkodad tidslinjevy som visar startdatum, slutdatum, ägarskap och arbetsbelastning.

✅ Perfekt för: Marknadsföringsteam och byråer som behöver planera och följa upp kampanjer samtidigt som de visar framsteg i olika kanaler.

🎁 Bonus: Vill du förenkla din projektplanering visuellt? Titta på den här korta handledningen för att se hur ClickUp Whiteboards hjälper dig att brainstorma idéer och planera dina tidslinjer på ett sätt som ger starkare presentationer.

4. ClickUp Creative Project Plan Template

Hämta gratis mall Strukturera din kreativa process och förvandla spridda idéer till ett komplett arbete med ClickUp Creative Project Plan Template.

Om du vill ha en presentationsmall som inte bara visar din kreativa process utan också håller den organiserad i bakgrunden, är ClickUp Creative Project Plan Template den perfekta balansen. Projektet är uppdelat i faser och uppgifter, så det är enkelt att klargöra nästa steg och vem som är ansvarig.

Varje uppgiftskort visar detaljer såsom ägarskap, deadlines, prioriteringar, godkännandesteg, utkast och slutgiltiga tillgångar. När du behöver fördjupa dig öppnas varje kort i ett eget mini-arbetsområde med anteckningar, bilagor, feedback och versionshistorik. Det är perfekt för att visa intressenterna hur arbetet har utvecklats, utan att behöva hoppa mellan mappar eller växla mellan flera bilder.

✨ Varför du kommer att älska den här mallen

Få en översikt över alla dina projekt grupperade efter projektfaser i vyn Creative Project List .

Kategorisera projektuppgifter efter status och följ framstegen i vyn Progress Board .

Spåra leveranser, tidsplaner samt oplanerade eller försenade projekt i Tidslinje-vyn.

✅ Perfekt för: Kreativa team och byråer som behöver presentera produktionsflöden och tidsplaner i ett tydligt format som sätter berättandet i första rummet.

⚡ Mallarkiv: Kreativa projekt ser ofta smidiga ut på utsidan, men bakom varje polerad presentation ligger timmar av planering, versionering, revidering och samordning. Mallar för projektstart hjälper dig att tidigt fastställa förväntningar, definiera roller, beskriva kreativa mål, dokumentera begränsningar och se till att alla medarbetare vet hur deras arbete bidrar till affärsmålen.

5. ClickUp PPT-mall för projektplan

Hämta gratis mall Planera ditt projekt med självförtroende och håll allt organiserat så att arbetet fortskrider enligt plan med ClickUp PPT-projektplanmallen.

Om du vill ha ett strukturerat sätt att dela upp ett projekt från den första idén till den slutliga leveransen, ger ClickUp PPT-projektplanmallen dig grunden för att komma igång snabbt.

Du får fördefinierade listor för att hantera projektets tidsplan, kostnader, resurser, kvalitet och andra aspekter. Med anpassade fält kan du märka varje arbetsuppgift efter arbetsinsats, påverkan, avdelning, nödvändiga tillgångar eller andra detaljer som ditt team behöver.

✨ Varför du kommer att älska den här mallen

Visa projektets framsteg på den dra-och-släpp-baserade vyn Planning Progress Board som visar status i realtid i ett visuellt format.

Bifoga dina filer direkt till varje avsnitt så att alla stöddokument är lätta att komma åt.

Markera arbetsbelastningens intensitet med emoji-baserade indikatorer för ansträngning och effekt som gör förklaringarna på bilderna tydligare.

✅ Perfekt för: Team och projektledare som behöver skapa en projektplan som de kan granska internt och dela med intressenter.

6. ClickUp-mall för projektförslag på whiteboard

Hämta gratis mall Håll ditt team samordnat med ett tydligt visuellt flöde för din presentation med hjälp av ClickUp Project Proposal Whiteboard Template.

När du presenterar en ny idé eller ett nytt projekt är tydlighet A och O. Denna whiteboardmall för projektförslag från ClickUp erbjuder ett samarbetsinriktat, visuellt utrymme där du kan samla alla viktiga element på ett ställe, inklusive dina mål, risker, tidsplaner, resurser, framgångsmätvärden och viktiga intressenter.

Allt på duken kan formas efter dina önskemål. Du kan flytta dina klisterlappar efterhand som idéerna utvecklas och ersätta platshållarna med din egen struktur. Du kan också bygga om hela avsnitt från grunden med hjälp av verktygen på sidan.

✨ Varför du kommer att älska den här mallen

Visualisera hela ditt förslag på en enda samarbetsyta som håller alla idéer och detaljer sammankopplade.

Anpassa varje avsnitt, från mål till resurser till tidslinjer, med hjälp av redigerbara block och färgkodade element.

Samarbeta med ditt team i realtid för att förfina förslaget och samla in feedback samtidigt som alla drivs mot samma viktiga beslut.

✅ Perfekt för: Team som vill visuellt kartlägga projektförslag och snabbt samordna intressenter.

7. Mall för affärskrav från ClickUp

Hämta gratis mall Strukturera din presentation och presentera kraven tydligt med ClickUp Business Requirements-mallen.

Vill du definiera projektets omfattning på ett sätt som förhindrar missförstånd och att omfattningen kryper utom kontroll? Med ClickUp Business Requirements Template kan du lägga upp det väsentliga i förväg.

Det finns fördefinierade undersidor för att definiera allt från en sammanfattning till kostnads-nyttoanalysen. Eftersom mallen är byggd på ClickUp Docs får du samarbetsfunktioner i realtid och versionskontroll. Du kan också tagga personer, uppgifter, andra dokument och whiteboards för att hämta ytterligare kontext från hela ditt arbetsområde.

✨ Varför du kommer att älska den här mallen

Lista alla funktionella krav och funktioner i detalj med diagram, tabeller och tidslinjer.

Definiera projektets mål, uppgifter, resultat, kostnader och deadlines för att förenkla schemaläggning och resursfördelning.

Förklara dina affärsmotiv, till exempel att öka effektiviteten eller minska kostnaderna genom bättre processer.

✅ Perfekt för: Produktchefer och affärsanalytiker som letar efter en BRD för att samordna intressenter och definiera projektkrav utan förvirring.

8. ClickUp-mall för projektplanering

Hämta gratis mall Visualisera faser, spåra milstolpar och presentera ditt projektflöde tydligt i dina bilder med hjälp av ClickUp Project Roadmap Template.

ClickUp Project Roadmap Template känns som ett visuellt storyboard för hela ditt projekt. Du får en kreativ duk där varje milstolpe blir en tydlig och lättillgänglig landmärkning. Former och enkla banor leder ögat på ett naturligt sätt. Du kan fritt ordna byggstenarna efter hur ditt projekt flyter, med hjälp av fasmarkörer, framstegsbanor, inflikade rutor och kopplingspilar.

Klisterlappar är perfekta för att skriva ner initiala idéer eller dela upp en fas i mindre steg innan du finslipar den. Formatet passar praktiskt taget alla scenarier, oavsett om du planerar en produktlansering eller utformar långsiktiga strategiska initiativ som kräver samordning inom hela teamet.

✨ Varför du kommer att älska den här mallen

Visualisera hela projektets förlopp med hjälp av färgglada, färdiga roadmap-former som omedelbart ger struktur åt din plan.

Kartlägg varje fas tydligt med särskilda beskrivningsrutor som gör din kundpresentation lättare att följa.

Anpassa roadmap-element genom att ändra storlek och ordna om dem så att de passar din berättelse eller ditt varumärke.

✅ Perfekt för: Team och projektledare som vill ha en visuellt tilltalande, lättförståelig plan som de kan planera och presentera i ett gemensamt utrymme.

9. Mall för projektimplementeringsplan från ClickUp

Hämta gratis mall Planera din presentation smidigt och guida din publik från den första idén till det slutliga resultatet med hjälp av ClickUp-mallen för projektimplementeringsplan.

ClickUp-mallen för projektimplementeringsplan är det perfekta verktyget för att göra genomförandefasen smidigare och förhindra att uppgifter fastnar. Med hjälp av ClickUp Automations justeras procentandelen för framsteg, budgetar beräknas automatiskt, arbetsbelastningen hålls balanserad och godkännanden visas som kontrollpunkter längs vägen.

Risknivån är ett inbyggt anpassningsbart fält som gör att du kan spåra och planera för potentiella projektrisker. Med ClickUps över 15 anpassningsbara vyer kan du övervaka framstegen och se till att allt går enligt plan.

✨ Varför du kommer att älska den här mallen

Effektivisera godkännandeprocessen genom att lägga till ett särskilt fält för granskare och använda en tydlig statusindikator som gör det enkelt att spåra varje revision.

Övervaka framstegen med inbyggda indikatorer för status, prioritet, tidsplan och beräknad arbetsbelastning.

Anpassa varje detalj, inklusive status, fält, vyer och layouter, så att de passar just ditt arbetsflöde.

✅ Perfekt för: Ledare och team som vill ha ett pålitligt ramverk för projektplanering som förvandlar komplexa genomföranden till spårbara arbetsflöden.

10. ClickUp Professional-rapportmall

Hämta gratis mall Skapa snygga, presentationsklara rapporter med ClickUp Professional Report Template.

ClickUp Professional Report Template hjälper dig att omvandla detaljerad projektinformation till en presentationsklar rapport. Du kan snabbt lägga till ett projektnamn, datum, ägaruppgifter och ditt företagslogotyp, vilket ger intressenterna omedelbar kontext och ett starkt första intryck.

Mål och förväntade resultat definieras högst upp. Om det finns beroenden eller begränsningar som kan påverka resultaten finns det utrymme att beskriva även dessa. För team som behöver förklara sin metodik delar mallen upp processen i enkla, logiska steg, så att du kan beskriva varje fas, dess tillvägagångssätt och tillhörande budget- och resurskrav.

✨ Varför du kommer att älska den här mallen

Förtydliga dina mål, omfattning, begränsningar och metodik med hjälp av skrivvägledning baserad på frågor.

Dela upp flerfasiga arbetsflöden med hjälp av organiserade mallar för planering, utveckling, testning och implementering.

Framhäv konsekvenser och framtida riktlinjer i tydliga, formaterade avsnitt med slutsatser och rekommendationer.

✅ Perfekt för: Team- och projektledare som behöver en vägledande struktur för att omvandla komplexa projektarbeten till professionella rapporter.

⭐ Bonus: Med ClickUps Brain Max Talk to Text behöver du aldrig mer stirra på en tom bild. Säg bara dina idéer högt, så transkriberar och sammanfattar Brain MAX dem till strukturerade anteckningar som finns direkt i dina dokument, uppgifter och projektutrymmen.

11. ClickUp Elevator Pitch-mall

Hämta gratis mall Förbered dig för alla presentationer eller nätverksmöten med den enkla ClickUp Elevator Pitch-mallen.

ClickUp Elevator Pitch Template ger dig ett enkelt utrymme för att skapa en presentationspitch som är tydlig och lätt att leverera, oavsett om du förbereder dig för ett investerarmöte eller samordnar ditt team kring ett koncept.

Mallen erbjuder en samarbetsbord där du kan kartlägga kundtyper, deras behov, den lösning du erbjuder, den marknad du verkar på och den viktigaste fördelen du vill att människor ska komma ihåg. När dessa byggstenar är på plats hjälper den sista delen dig att omvandla allt till ett koncist och övertygande budskap, något du kan leverera på under 30 sekunder, precis som en riktig hisspitch.

✨ Varför du kommer att älska den här mallen

Arbeta med dina teammedlemmar med hjälp av kommentarer och omnämnanden som hjälper er att forma presentationen tillsammans i realtid.

Förfina ditt budskap med inbyggda frågor och tydliga exempel som hjälper dig att skapa en starkare elevator pitch.

Få snabba, praktiska tips som hjälper dig att engagera din publik och anpassa din presentation till de personer du talar till.

✅ Perfekt för: Professionella som letar efter ett verktyg som hjälper dem att leverera en kraftfull 20–30 sekunders hisspitch.

12. ClickUp-mall för säljargument

Hämta gratis mall Skapa ett övertygande säljargument för din nästa presentation med hjälp av ClickUp Sales Pitch Template.

Alla säljargument börjar med en övertygande inledning. Med ClickUp Sales Pitch Template kan du förvandla den inledningen till en övertygande berättelse genom att koppla kundens utmaningar till din produkts styrkor, beskriva dina viktigaste funktioner och lyfta fram fördelarna på ett sätt som känns personligt för varje potentiell kund.

Det som utmärker denna mall är en samling kompletta, färdiga presentationsprover. Om du vill luta dig mot gemensamma kontakter, datastödd övertygelse, milstolpsbaserad outreach eller vänliga uppföljningar hittar du manus som känns varma, mänskliga och lätta att anpassa.

✨ Varför du kommer att älska den här mallen

Skapa uppmärksamhetsväckande inledningar med färdiga uppmaningar, frågor, datapunkter och idéer för personliga kopplingar.

Förstärk ditt budskap med beprövade CTA-exempel som hjälper dig att med självförtroende be om nästa steg.

Återanvänd pitchtal genom att redigera dem direkt i ClickUp Docs för enhetlig kommunikation.

Stöd din försäljningsargumentation med subtila visuella ledtrådar och ikoner som gör innehållet engagerande och lätt att följa.

✅ Perfekt för: Säljteam, egenföretagare, SDR:er och grundare som vill ha färdiga pitchtal som gör kontakterna snabbare och effektivare.

⚡ Mallarkiv: Pitching handlar om att snabbt fånga uppmärksamhet. Enligt Papermarks benchmark för pitchdeck (baserat på över 3 000 deck) spenderar investerare endast 3,2 minuter på ett deck och bara 23 sekunder på den första bilden innan de bestämmer sig för om de ska fortsätta. Med en sådan press blir det en kamp mot klockan att skapa ett starkt pitchdeck från grunden. Utforska dessa mallar för presentationsmaterial för att snabbare forma din berättelse och presentera med självförtroende.

Förbättra dina presentationer med ClickUp

Miro-mallar är utmärkta för snabba visuella presentationer och samarbete, men de räcker ofta inte till när du behöver struktur eller en plats där idéer kan omvandlas till verkligt, spårbart arbete.

Det är där ClickUp-mallarna sticker ut. De hjälper dig inte bara att presentera dina idéer. De hjälper dig att organisera dem och flytta dem direkt till ditt arbetsflöde utan att tappa fart.

Oavsett om du pitchar, planerar, brainstormar eller presenterar erbjuder ClickUp färdiga mallar som integreras sömlöst i dina uppgifter, dokument, whiteboards och dashboards. Allt förblir sammankopplat, så att du kan skapa och genomföra dina idéer på samma plats.

Om du vill ha presentationer som ser bra ut och stöder faktiska framsteg kan du utforska ClickUps kompletta bibliotek med mallar. Registrera dig gratis idag.